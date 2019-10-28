[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/10/25 108/10/24 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.44550 10.43620 0.00930 0.08911 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.15860 10.14990 0.00870 0.08572 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.51440 10.50600 0.00840 0.07995 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.23630 10.22810 0.00820 0.08017 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.16870 10.16080 0.00790 0.07775 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.30250 10.29540 0.00710 0.06896 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.15650 10.14940 0.00710 0.06995 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.21580 10.20730 0.00850 0.08327 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.90830 9.89580 0.01250 0.12632 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.90760 9.89520 0.01240 0.12531 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.89850 9.88700 0.01150 0.11631 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.89660 9.88520 0.01140 0.11532 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.11690 10.09930 0.01760 0.17427 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.11680 10.09930 0.01750 0.17328 大華銀多元特別收益平衡基金 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 39.99930 40.01450 -0.01520 -0.03799 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.88730 10.87950 0.00780 0.07169 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.68390 10.67620 0.00770 0.07212 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.78920 10.78230 0.00690 0.06399 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.67600 10.66920 0.00680 0.06373 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.98360 39.99970 -0.01610 -0.04025 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.15000 21.91000 0.24000 1.09539 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.70000 22.38000 0.32000 1.42985 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.42240 41.49190 -0.06950 -0.16750 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 38.74560 38.71450 0.03110 0.08033 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.98000 9.97650 0.00350 0.03508 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.57180 10.56690 0.00490 0.04637 中國信託台灣活力基金 14.08000 14.16000 -0.08000 -0.56497 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.57000 11.56000 0.01000 0.08651 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 11.06000 11.08000 -0.02000 -0.18051 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.66000 8.60000 0.06000 0.69767 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.45000 9.38000 0.07000 0.74627 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.31030 10.28770 0.02260 0.21968 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.03980 10.04300 -0.00320 -0.03186 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 8.86210 8.86500 -0.00290 -0.03271 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.51390 10.50870 0.00520 0.04948 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.25360 9.24890 0.00470 0.05082 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.25520 11.16920 0.08600 0.76997 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.46400 9.39160 0.07240 0.77090 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.04480 11.02760 0.01720 0.15597 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.54160 9.52680 0.01480 0.15535 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 39.86050 39.90780 -0.04730 -0.11852 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 44.32560 44.44550 -0.11990 -0.26977 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 41.08040 41.17680 -0.09640 -0.23411 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 46.53430 46.59840 -0.06410 -0.13756 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 47.11180 47.18330 -0.07150 -0.15154 中國信託智能運動基金-台幣 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 中國信託智能運動基金-美元 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.65000 9.60000 0.05000 0.52083 中國信託華盈貨幣市場基金 11.05200 11.05190 0.00010 0.00090 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.31550 10.33470 -0.01920 -0.18578 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.36830 9.38580 -0.01750 -0.18645 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.70930 10.72150 -0.01220 -0.11379 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.72630 9.73740 -0.01110 -0.11399 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 39.73960 39.78990 -0.05030 -0.12641 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 40.37500 40.48650 -0.11150 -0.27540 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.12000 11.09000 0.03000 0.27051 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 43.31630 43.30850 0.00780 0.01801 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 44.57650 44.59850 -0.02200 -0.04933 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 44.59290 44.53270 0.06020 0.13518 元大2001基金 70.34000 70.67000 -0.33000 -0.46696 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 46.96490 47.01940 -0.05450 -0.11591 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 44.58170 44.58140 0.00030 0.00067 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.78000 20.78000 0.00000 0.00000 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.78900 11.78820 0.00080 0.00679 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.47820 10.50330 -0.02510 -0.23897 元大上證50基金 32.82000 32.76000 0.06000 0.18315 元大大中華TMT基金-人民幣 11.29000 11.35000 -0.06000 -0.52863 元大大中華TMT基金-新台幣 9.70000 9.78000 -0.08000 -0.81800 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.46000 13.32000 0.14000 1.05105 元大大中華價值指數基金-美元 12.26600 12.15800 0.10800 0.88830 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.42200 16.29000 0.13200 0.81031 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.50300 11.49600 0.00700 0.06089 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.67300 10.69200 -0.01900 -0.17770 元大中國平衡基金-人民幣 3.04000 3.04000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.10000 13.13000 -0.03000 -0.22848 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 44.92360 44.87440 0.04920 0.10964 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.12020 11.11110 0.00910 0.08190 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.08230 10.07400 0.00830 0.08239 元大中國機會債券基金-新台幣 9.86540 9.88150 -0.01610 -0.16293 元大巴西指數基金 7.09700 7.14200 -0.04500 -0.63008 元大日經225基金 29.02000 28.98000 0.04000 0.13803 元大台商收成基金 24.34000 24.44000 -0.10000 -0.40917 元大台灣50單日反向1倍基金 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 元大台灣50單日正向2倍基金 46.39000 46.46000 -0.07000 -0.15067 元大台灣中型100基金 35.50000 35.62000 -0.12000 -0.33689 元大台灣加權股價指數基金 27.65100 27.70900 -0.05800 -0.20932 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.28000 11.29000 -0.01000 -0.08857 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.18000 11.19000 -0.01000 -0.08937 元大台灣卓越50基金 89.09000 89.22000 -0.13000 -0.14571 元大台灣金融基金 19.02000 19.06000 -0.04000 -0.20986 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.20000 11.24000 -0.04000 -0.35587 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.20000 11.24000 -0.04000 -0.35587 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.98000 33.02000 -0.04000 -0.12114 元大台灣高股息基金 27.55000 27.65000 -0.10000 -0.36166 元大台灣電子科技基金 40.26000 40.31000 -0.05000 -0.12404 元大全球ETF成長組合基金 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 元大全球ETF穩健組合基金 14.92000 14.90000 0.02000 0.13423 元大全球人工智慧ETF基金 23.50000 23.52000 -0.02000 -0.08503 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 14.07000 14.09000 -0.02000 -0.14194 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 元大全球不動產證券化基金-人民幣 14.33000 14.31000 0.02000 0.13976 元大全球不動產證券化基金-美元 13.08200 13.08700 -0.00500 -0.03821 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.75000 8.72000 0.03000 0.34404 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.57000 6.55000 0.02000 0.30534 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 元大全球地產建設入息基金-配息型 7.11000 7.13000 -0.02000 -0.28050 元大全球股票入息基金-美元配息 8.38200 8.36300 0.01900 0.22719 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.22000 8.21000 0.01000 0.12180 元大全球新興市場精選組合基金 13.49000 13.44000 0.05000 0.37202 元大全球農業商機基金 16.93000 16.95000 -0.02000 -0.11799 元大印尼指數基金 9.63600 9.49900 0.13700 1.44226 元大印度指數基金 9.65300 9.69400 -0.04100 -0.42294 元大印度基金 12.59000 12.62000 -0.03000 -0.23772 元大多多基金 18.95000 19.07000 -0.12000 -0.62926 元大多福基金 57.04000 57.16000 -0.12000 -0.20994 元大亞太成長基金 8.56000 8.54000 0.02000 0.23419 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.38360 9.41620 -0.03260 -0.34621 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.45530 7.48120 -0.02590 -0.34620 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.15000 9.10300 0.04700 0.51631 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.28000 9.24000 0.04000 0.43290 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.34200 10.23400 0.10800 1.05531 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.22330 10.21950 0.00380 0.03718 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.52280 10.52090 0.00190 0.01806 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.20300 10.20120 0.00180 0.01764 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.43280 10.43790 -0.00510 -0.04886 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.11720 10.12220 -0.00500 -0.04940 元大卓越基金 44.74000 44.92000 -0.18000 -0.40071 元大店頭基金 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 元大美元貨幣市場基金-美元 10.54030 10.53970 0.00060 0.00569 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.74550 9.74240 0.00310 0.03182 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.17220 32.20620 -0.03400 -0.10557 元大美國政府20年期(以上)債券基金 43.76340 43.87380 -0.11040 -0.25163 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.84160 15.82040 0.02120 0.13400 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 24.64750 24.72840 -0.08090 -0.32715 元大美國政府7至10年期債券基金 42.23630 42.29350 -0.05720 -0.13525 元大高科技基金 22.60000 22.69000 -0.09000 -0.39665 元大得利貨幣市場基金 16.35400 16.35380 0.00020 0.00122 元大得寶貨幣市場基金 12.05260 12.05250 0.00010 0.00083 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.52000 11.58000 -0.06000 -0.51813 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.52000 11.58000 -0.06000 -0.51813 元大富櫃50基金 13.95000 14.02000 -0.07000 -0.49929 元大華夏中小基金 7.37000 7.40000 -0.03000 -0.40541 元大新中國基金-人民幣 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-美元 9.34100 9.35100 -0.01000 -0.10694 元大新中國基金-新台幣 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823 元大新主流基金 27.50000 27.65000 -0.15000 -0.54250 元大新東協平衡基金-美元 9.46900 9.45200 0.01700 0.17986 元大新東協平衡基金-新台幣 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.31900 11.35110 -0.03210 -0.28279 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.14850 10.19400 -0.04550 -0.44634 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.53820 11.59930 -0.06110 -0.52676 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.37110 9.42080 -0.04970 -0.52756 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.70290 10.70840 -0.00550 -0.05136 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.84490 9.84990 -0.00500 -0.05076 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.78190 10.79620 -0.01430 -0.13245 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.92680 9.94000 -0.01320 -0.13280 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.17420 10.17990 -0.00570 -0.05599 元大新興亞洲基金 11.04000 10.99000 0.05000 0.45496 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.90020 9.92660 -0.02640 -0.26595 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.06040 9.08450 -0.02410 -0.26529 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.09010 10.12530 -0.03520 -0.34764 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.25150 9.28380 -0.03230 -0.34792 元大萬泰貨幣市場基金 15.18870 15.18850 0.00020 0.00132 元大經貿基金 39.89000 39.95000 -0.06000 -0.15019 元大實質多重資產基金-人民幣 9.45000 9.40000 0.05000 0.53191 元大實質多重資產基金-美元 8.45900 8.42100 0.03800 0.45125 元大實質多重資產基金-新台幣 8.85000 8.82000 0.03000 0.34014 元大滬深300單日反向1倍基金 11.89000 11.87000 0.02000 0.16849 元大滬深300單日正向2倍基金 18.44000 18.49000 -0.05000 -0.27042 元大臺灣ESG永續ETF基金 21.76000 21.79000 -0.03000 -0.13768 元大摩臺基金 41.66000 41.73000 -0.07000 -0.16775 元大標普500基金 27.97000 27.95000 0.02000 0.07156 元大標普500單日反向1倍基金 11.88000 11.88000 0.00000 0.00000 元大標普500單日正向2倍基金 36.98000 37.03000 -0.05000 -0.13503 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.86000 20.89000 -0.03000 -0.14361 元大標智滬深300基金 17.96000 17.90000 0.06000 0.33520 元大歐洲50基金 25.71000 25.57000 0.14000 0.54752 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 8.99610 9.00760 -0.01150 -0.12767 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.31370 10.31350 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 17.01000 17.07000 -0.06000 -0.35149 日盛上選基金(A類型) 39.74000 39.82000 -0.08000 -0.20090 日盛上選基金(I類型) 39.74000 39.82000 -0.08000 -0.20090 日盛小而美基金 20.86000 20.93000 -0.07000 -0.33445 日盛中國內需動力基金 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.50450 12.49720 0.00730 0.05841 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.82290 9.81710 0.00580 0.05908 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.64160 12.63230 0.00930 0.07362 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.92560 9.91840 0.00720 0.07259 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.29610 11.29440 0.00170 0.01505 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.85300 8.85170 0.00130 0.01469 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.20000 11.24000 -0.04000 -0.35587 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 日盛日盛基金 13.66000 13.76000 -0.10000 -0.72674 日盛目標收益組合基金(美元) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.25000 11.20000 0.05000 0.44643 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.69060 10.68260 0.00800 0.07489 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.40410 9.39710 0.00700 0.07449 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.33080 10.32920 0.00160 0.01549 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.08860 9.08720 0.00140 0.01541 日盛全球智能車基金(美元) 10.55000 10.47000 0.08000 0.76409 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.47000 10.39000 0.08000 0.76997 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.55210 2.55170 0.00040 0.01568 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.64810 1.64790 0.00020 0.01214 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39080 0.39070 0.00010 0.02560 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25290 0.25280 0.00010 0.03956 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.73450 12.73730 -0.00280 -0.02198 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.11960 8.12140 -0.00180 -0.02216 日盛亞洲機會基金 7.34000 7.30000 0.04000 0.54795 日盛首選基金 19.60000 19.66000 -0.06000 -0.30519 日盛高科技基金 20.91000 21.08000 -0.17000 -0.80645 日盛貨幣市場基金 14.86200 14.86170 0.00030 0.00202 日盛新台商基金 47.20000 47.58000 -0.38000 -0.79865 日盛精選五虎基金 39.90000 40.14000 -0.24000 -0.59791 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.57030 13.57010 0.00020 0.00147 台新2000高科技基金 36.22000 36.50000 -0.28000 -0.76712 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.72000 9.60000 0.12000 1.25000 台新MSCI中國基金 19.62000 19.43000 0.19000 0.97787 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 19.86000 19.48000 0.38000 1.95072 台新大眾貨幣市場基金 14.24730 14.24700 0.00030 0.00211 台新中國通基金 53.13000 53.67000 -0.54000 -1.00615 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.57460 0.57950 -0.00490 -0.84556 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.53700 17.70300 -0.16600 -0.93769 台新中國精選中小基金-美元 0.33560 0.33760 -0.00200 -0.59242 台新中國精選中小基金-新台幣 9.91000 9.97000 -0.06000 -0.60181 台新主流基金 26.46000 26.52000 -0.06000 -0.22624 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.89000 24.90000 -0.01000 -0.04016 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.81920 0.81880 0.00040 0.04885 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.39000 17.39000 0.00000 0.00000 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.57070 0.57040 0.00030 0.05259 台新台灣中小基金 40.81000 41.11000 -0.30000 -0.72975 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.32510 11.32580 -0.00070 -0.00618 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.22260 10.22840 -0.00580 -0.05670 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.94170 11.94840 -0.00670 -0.05607 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.18000 11.19000 -0.01000 -0.08937 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.00340 9.98720 0.01620 0.16221 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.31030 11.29190 0.01840 0.16295 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 台新印度基金 14.61000 14.57000 0.04000 0.27454 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.60620 8.61600 -0.00980 -0.11374 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28660 0.28670 -0.00010 -0.03488 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.82920 12.84370 -0.01450 -0.11290 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.42210 0.42230 -0.00020 -0.04736 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 38.53000 38.50000 0.03000 0.07792 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 41.79000 41.82000 -0.03000 -0.07174 台新真吉利貨幣市場基金 11.14420 11.14410 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 34.49970 34.60990 -0.11020 -0.31841 台新智慧生活基金-美元 10.61650 10.50920 0.10730 1.02101 台新智慧生活基金-新台幣 10.83000 10.73000 0.10000 0.93197 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.10070 8.08520 0.01550 0.19171 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.21280 8.20380 0.00900 0.10971 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.33920 9.32130 0.01790 0.19203 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.47860 9.46820 0.01040 0.10984 台新新興市場債券基金(A類型) 11.56770 11.57670 -0.00900 -0.07774 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.37230 0.37230 0.00000 0.00000 台新新興市場債券基金(B類型) 8.09080 8.09700 -0.00620 -0.07657 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27500 0.27500 0.00000 0.00000 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.31000 5.28000 0.03000 0.56818 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.29000 22.32000 -0.03000 -0.13441 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.58130 10.56160 0.01970 0.18652 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.07750 10.07550 0.00200 0.01985 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.06700 10.06950 -0.00250 -0.02483 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.73550 10.71580 0.01970 0.18384 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.21560 10.21360 0.00200 0.01958 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.20670 10.20920 -0.00250 -0.02449 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 43.01100 43.03910 -0.02810 -0.06529 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 42.21060 42.24530 -0.03470 -0.08214 永豐1至3年期美國公債ETF基金 39.53600 39.59460 -0.05860 -0.14800 永豐20年期以上美國公債ETF基金 38.63250 38.74500 -0.11250 -0.29036 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 38.38120 38.36690 0.01430 0.03727 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.43570 11.43500 0.00070 0.00612 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.82700 9.82780 -0.00080 -0.00814 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.29710 9.29770 -0.00060 -0.00645 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 11.06270 11.06330 -0.00060 -0.00542 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.56280 7.56410 -0.00130 -0.01719 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.06690 9.06850 -0.00160 -0.01764 永豐中小基金 56.95000 57.35000 -0.40000 -0.69747 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.83860 1.83860 0.00000 0.00000 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.61330 2.61320 0.00010 0.00383 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.06980 8.07070 -0.00090 -0.01115 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11460 11.11600 -0.00140 -0.01259 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.07000 5.07000 0.00000 0.00000 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.98000 21.94000 0.04000 0.18232 永豐主流品牌基金 18.89000 18.92000 -0.03000 -0.15856 永豐永豐基金 35.83000 35.91000 -0.08000 -0.22278 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 8.92210 8.93100 -0.00890 -0.09965 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.55560 9.56520 -0.00960 -0.10036 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.69540 8.71020 -0.01480 -0.16992 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.31660 9.33250 -0.01590 -0.17037 永豐亞洲民生消費基金 11.73000 11.76000 -0.03000 -0.25510 永豐南非幣2021保本基金 14.38030 14.37650 0.00380 0.02643 永豐美國大型500股票ETF基金 19.87000 19.84000 0.03000 0.15121 永豐貨幣市場基金 13.96160 13.96140 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.16720 2.16700 0.00020 0.00923 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.72170 2.72140 0.00030 0.01102 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.66570 7.66590 -0.00020 -0.00261 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.91920 10.91960 -0.00040 -0.00366 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.01380 7.00860 0.00520 0.07419 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.42460 11.41600 0.00860 0.07533 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.06000 8.04000 0.02000 0.24876 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.32000 18.30000 0.02000 0.10929 永豐臺灣加權ETF基金 58.02000 58.16000 -0.14000 -0.24072 永豐領航科技基金 42.23000 42.44000 -0.21000 -0.49482 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.82000 11.73000 0.09000 0.76726 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.17000 11.08000 0.09000 0.81227 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.35000 10.31000 0.04000 0.38797 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.53000 10.49000 0.04000 0.38132 永豐趨勢平衡基金 45.38000 45.57000 -0.19000 -0.41694 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.97570 11.97480 0.00090 0.00752 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.76530 9.76230 0.00300 0.03073 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.50330 10.50010 0.00320 0.03048 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.85080 9.84790 0.00290 0.02945 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.41340 10.41020 0.00320 0.03074 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.82480 9.82150 0.00330 0.03360 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.68980 10.68620 0.00360 0.03369 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.86050 9.85740 0.00310 0.03145 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.49530 10.49210 0.00320 0.03050 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.18000 11.17000 0.01000 0.08953 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.21000 15.23000 -0.02000 -0.13132 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.26000 19.31000 -0.05000 -0.25893 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.39000 19.43000 -0.04000 -0.20587 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 9.90690 9.90240 0.00450 0.04544 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.03900 10.03440 0.00460 0.04584 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.88130 9.87880 0.00250 0.02531 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.93350 9.93100 0.00250 0.02517 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 9.88690 9.88390 0.00300 0.03035 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.20000 10.19680 0.00320 0.03138 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 9.89550 9.89290 0.00260 0.02628 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.02730 10.02470 0.00260 0.02594 兆豐國際生命科學基金 14.22000 14.12000 0.10000 0.70822 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.45130 10.44680 0.00450 0.04308 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.82170 10.81100 0.01070 0.09897 兆豐國際全球基金 30.99000 30.91000 0.08000 0.25882 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.54990 10.54940 0.00050 0.00474 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.11710 10.11420 0.00290 0.02867 兆豐國際國民基金 24.95000 25.02000 -0.07000 -0.27978 兆豐國際第一基金 14.99000 15.13000 -0.14000 -0.92531 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.71670 10.72080 -0.00410 -0.03824 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.10490 8.10800 -0.00310 -0.03823 兆豐國際萬全基金 22.56000 22.73000 -0.17000 -0.74791 兆豐國際電子基金 29.27000 29.48000 -0.21000 -0.71235 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 23.66000 23.74000 -0.08000 -0.33698 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 14.54000 14.53000 0.01000 0.06882 兆豐國際豐台灣基金 38.67000 38.91000 -0.24000 -0.61681 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.57770 12.57750 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.82160 9.80570 0.01590 0.16215 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.88130 9.86420 0.01710 0.17335 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.78270 9.77210 0.01060 0.10847 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.87650 9.85980 0.01670 0.16937 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 10.02470 10.00380 0.02090 0.20892 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.82190 9.80600 0.01590 0.16215 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.88340 9.86630 0.01710 0.17332 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.79050 9.77990 0.01060 0.10839 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.88080 9.86410 0.01670 0.16930 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 10.03270 10.01180 0.02090 0.20875 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 11.00860 11.00220 0.00640 0.05817 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.69270 10.68640 0.00630 0.05895 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.98390 10.97750 0.00640 0.05830 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.57610 10.57000 0.00610 0.05771 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.75880 10.75250 0.00630 0.05859 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.70970 10.70370 0.00600 0.05606 合庫台灣基金 13.16000 13.27000 -0.11000 -0.82894 合庫全球高收益債券基金A類型 11.70590 11.70470 0.00120 0.01025 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.88270 12.87530 0.00740 0.05747 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.45360 11.44640 0.00720 0.06290 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.21980 12.21310 0.00670 0.05486 合庫全球高收益債券基金B類型 8.02800 8.02720 0.00080 0.00997 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.40320 9.39760 0.00560 0.05959 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.12840 9.12330 0.00510 0.05590 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.76180 8.75760 0.00420 0.04796 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.25020 9.24500 0.00520 0.05625 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.55000 11.54000 0.01000 0.08666 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 9.25000 9.22000 0.03000 0.32538 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368 合庫貨幣市場基金 10.18880 10.18870 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.96470 9.96280 0.00190 0.01907 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.37910 10.37050 0.00860 0.08293 合庫新興多重收益基金A類型 10.48260 10.47950 0.00310 0.02958 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.17500 12.16460 0.01040 0.08549 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.60890 15.56460 0.04430 0.28462 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.63510 8.63340 0.00170 0.01969 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.49040 9.48250 0.00790 0.08331 合庫新興多重收益基金B類型 7.77490 7.77270 0.00220 0.02830 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.61630 8.60890 0.00740 0.08596 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.58620 10.55500 0.03120 0.29559 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 安本標準360動態入息組合基金 A月配息 人民幣避險 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A月配息 美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A月配息 新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A累積 人民幣避險 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A累積 美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A累積 新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 人民幣 12.16000 12.09000 0.07000 0.57899 安本標準兩岸價值基金 美元 11.63000 11.57000 0.06000 0.51858 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.64000 11.59000 0.05000 0.43141 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.21610 10.21470 0.00140 0.01371 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.19120 10.19010 0.00110 0.01079 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.70790 9.75120 -0.04330 -0.44405 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.16210 10.15890 0.00320 0.03150 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.30820 10.30680 0.00140 0.01358 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.27690 10.27580 0.00110 0.01070 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.77400 9.81770 -0.04370 -0.44511 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.23050 10.22730 0.00320 0.03129 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.28030 11.27990 0.00040 0.00355 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.87870 9.86120 0.01750 0.17746 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.68230 9.67300 0.00930 0.09614 安聯中國東協基金 14.82000 14.76000 0.06000 0.40650 安聯中國策略基金-美元 12.88000 12.89000 -0.01000 -0.07758 安聯中國策略基金-新臺幣 16.59000 16.63000 -0.04000 -0.24053 安聯中華新思路基金-人民幣 16.75000 16.76000 -0.01000 -0.05967 安聯中華新思路基金-美元 15.19000 15.17000 0.02000 0.13184 安聯中華新思路基金-新臺幣 14.14000 14.13000 0.01000 0.07077 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 36.65000 36.93000 -0.28000 -0.75819 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 10.81000 10.89000 -0.08000 -0.73462 安聯台灣科技基金 59.43000 59.98000 -0.55000 -0.91697 安聯台灣貨幣市場基金 12.56780 12.56760 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 42.65000 42.72000 -0.07000 -0.16386 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.88820 10.88320 0.00500 0.04594 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.89530 15.89300 0.00230 0.01447 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.82840 9.82700 0.00140 0.01425 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.94360 9.94210 0.00150 0.01509 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 11.98000 11.96000 0.02000 0.16722 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 安聯四季成長組合基金-美元 11.78000 11.75000 0.03000 0.25532 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.32150 13.32050 0.00100 0.00751 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.88680 10.88310 0.00370 0.03400 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.90190 12.89910 0.00280 0.02171 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.53060 9.52960 0.00100 0.01049 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.47380 9.47060 0.00320 0.03379 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.96450 8.96250 0.00200 0.02232 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.18120 10.18050 0.00070 0.00688 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元 9.91280 9.90940 0.00340 0.03431 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.15300 10.15070 0.00230 0.02266 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.70000 11.66000 0.04000 0.34305 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.51000 11.49000 0.02000 0.17406 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.52000 11.49000 0.03000 0.26110 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.57740 12.58400 -0.00660 -0.05245 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.38290 11.38600 -0.00310 -0.02723 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.96280 10.96680 -0.00400 -0.03647 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.52490 8.52920 -0.00430 -0.05042 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.39870 8.40100 -0.00230 -0.02738 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.06230 8.06530 -0.00300 -0.03720 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.15080 10.15730 -0.00650 -0.06399 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.01940 10.02300 -0.00360 -0.03592 安聯全球人口趨勢基金 12.09000 12.01000 0.08000 0.66611 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.73000 8.70000 0.03000 0.34483 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.57000 32.49000 0.08000 0.24623 安聯全球油礦金趨勢基金 7.62000 7.60000 0.02000 0.26316 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.54820 12.55020 -0.00200 -0.01594 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.54850 10.55010 -0.00160 -0.01517 安聯全球新興市場基金 17.00000 16.87000 0.13000 0.77060 安聯全球農金趨勢基金 8.69000 8.70000 -0.01000 -0.11494 安聯全球綠能趨勢基金 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.84000 10.78000 0.06000 0.55659 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.93000 10.88000 0.05000 0.45956 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.47000 9.42000 0.05000 0.53079 安聯亞洲動態策略基金 22.26000 22.23000 0.03000 0.13495 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.21320 10.21070 0.00250 0.02448 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.23740 10.23320 0.00420 0.04104 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.12640 10.12400 0.00240 0.02371 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.09310 10.08890 0.00420 0.04163 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.14270 10.14030 0.00240 0.02367 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.09470 10.09060 0.00410 0.04063 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.04940 10.04620 0.00320 0.03185 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.14590 10.14270 0.00320 0.03155 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.04940 10.04620 0.00320 0.03185 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.67820 10.67850 -0.00030 -0.00281 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.15820 10.15860 -0.00040 -0.00394 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 92.96040 92.93000 0.03040 0.03271 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.61290 13.60790 0.00500 0.03674 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 69.55250 69.53050 0.02200 0.03164 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.05200 10.04830 0.00370 0.03682 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.79770 2.79890 -0.00120 -0.04287 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.91040 10.91680 -0.00640 -0.05863 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.34030 2.34170 -0.00140 -0.05979 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.72790 8.73570 -0.00780 -0.08929 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.25610 10.26070 -0.00460 -0.04483 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.38130 10.37610 0.00520 0.05012 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.91670 10.90960 0.00710 0.06508 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.32340 10.31850 0.00490 0.04749 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.33640 10.33130 0.00510 0.04936 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.05750 10.06190 -0.00440 -0.04373 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.12160 10.11650 0.00510 0.05041 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.48920 10.48140 0.00780 0.07442 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.12030 10.11560 0.00470 0.04646 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.15200 10.14700 0.00500 0.04928 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.16430 10.15730 0.00700 0.06892 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.38760 10.37940 0.00820 0.07900 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.13680 10.13000 0.00680 0.06713 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.02020 10.01560 0.00460 0.04593 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.05520 10.04820 0.00700 0.06966 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.11890 10.10980 0.00910 0.09001 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.03560 10.02890 0.00670 0.06681 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.97040 9.96580 0.00460 0.04616 宏利台灣動力基金A類型 33.88000 34.04000 -0.16000 -0.47004 宏利台灣動力基金I類型 33.88000 34.04000 -0.16000 -0.47004 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) 10.00380 10.00530 -0.00150 -0.01499 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) 9.98500 9.98830 -0.00330 -0.03304 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) 10.09120 10.08910 0.00210 0.02081 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) 9.99930 10.00100 -0.00170 -0.01700 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.08500 10.06410 0.02090 0.20767 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.81900 9.80760 0.01140 0.11624 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.54260 7.52690 0.01570 0.20859 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.42620 7.41570 0.01050 0.14159 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.62000 11.59000 0.03000 0.25884 宏利全球債券組合基金 13.76760 13.76410 0.00350 0.02543 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.03000 3.03020 -0.00020 -0.00660 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.44480 12.44990 -0.00510 -0.04096 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.89250 8.89660 -0.00410 -0.04609 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.62460 2.62530 -0.00070 -0.02666 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.34770 11.35860 -0.01090 -0.09596 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.31670 3.31450 0.00220 0.06638 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54160 0.54120 0.00040 0.07391 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.12000 15.11000 0.01000 0.06618 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.51280 12.50550 0.00730 0.05837 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 11.06810 11.06170 0.00640 0.05786 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.50860 10.50670 0.00190 0.01808 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.74730 8.74200 0.00530 0.06063 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.37000 8.36510 0.00490 0.05858 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.16830 8.16680 0.00150 0.01837 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.36690 8.36190 0.00500 0.05980 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.64000 10.72000 -0.08000 -0.74627 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.54000 10.63000 -0.09000 -0.84666 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.61000 10.69000 -0.08000 -0.74836 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.23000 11.21000 0.02000 0.17841 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.97000 10.95000 0.02000 0.18265 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.02780 3.02350 0.00430 0.14222 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43440 0.43370 0.00070 0.16140 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.95720 12.94480 0.01240 0.09579 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.98670 0.98530 0.00140 0.14209 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.33650 7.32930 0.00720 0.09824 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06020 2.05720 0.00300 0.14583 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29660 0.29620 0.00040 0.13504 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.91360 8.90490 0.00870 0.09770 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32520 0.32480 0.00040 0.12315 宏利萬利貨幣市場基金 13.70340 13.70330 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.50000 2.48000 0.02000 0.80645 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.25000 11.14000 0.11000 0.98743 宏利臺灣股息收益基金A類型 28.13000 28.22000 -0.09000 -0.31892 宏利臺灣股息收益基金I類型 28.13000 28.22000 -0.09000 -0.31892 宏利澳幣保本基金 12.73320 12.73000 0.00320 0.02514 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.90000 11.87000 0.03000 0.25274 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.65000 11.63000 0.02000 0.17197 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.20000 11.19000 0.01000 0.08937 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.96000 10.89000 0.07000 0.64279 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.23000 10.17000 0.06000 0.58997 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.22000 9.17000 0.05000 0.54526 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.67000 11.61000 0.06000 0.51680 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.51850 10.49490 0.02360 0.22487 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.46080 9.45570 0.00510 0.05394 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.82860 8.83100 -0.00240 -0.02718 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.30560 11.30870 -0.00310 -0.02741 貝萊德亞美利加收益基金 9.33000 9.34000 -0.01000 -0.10707 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 貝萊德新台幣基金 12.98500 12.98490 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 29.14000 29.24000 -0.10000 -0.34200 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46660 11.46890 -0.00230 -0.02005 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.84450 9.85450 -0.01000 -0.10148 保德信大中華基金-人民幣 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985 保德信大中華基金-美元 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126 保德信大中華基金-新台幣 30.47000 30.42000 0.05000 0.16437 保德信中小型股基金 56.70000 57.32000 -0.62000 -1.08165 保德信中國中小基金-人民幣 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579 保德信中國中小基金-美元 8.88000 8.91000 -0.03000 -0.33670 保德信中國中小基金-新臺幣 8.50000 8.54000 -0.04000 -0.46838 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.90890 9.92640 -0.01750 -0.17630 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.94160 9.96160 -0.02000 -0.20077 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.02990 10.04760 -0.01770 -0.17616 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.20310 11.22280 -0.01970 -0.17554 保德信中國品牌基金-人民幣 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815 保德信中國品牌基金-美元 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.42000 11.44000 -0.02000 -0.17483 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.32000 28.26000 0.06000 0.21231 保德信全球消費商機基金 19.27000 19.24000 0.03000 0.15593 保德信全球基礎建設基金 14.05000 14.04000 0.01000 0.07123 保德信全球資源基金 7.03000 7.03000 0.00000 0.00000 保德信全球醫療生化基金-美元 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.62000 31.60000 0.02000 0.06329 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.24920 10.27330 -0.02410 -0.23459 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.85300 10.87850 -0.02550 -0.23441 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.14120 10.17340 -0.03220 -0.31651 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.73530 10.76930 -0.03400 -0.31571 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.74560 9.74970 -0.00410 -0.04205 保德信多元收益組合基金-美元累積型 11.01270 11.01750 -0.00480 -0.04357 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.17360 9.18510 -0.01150 -0.12520 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.35320 10.36620 -0.01300 -0.12541 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.09720 8.09630 0.00090 0.01112 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.27610 11.27480 0.00130 0.01153 保德信亞太基金 20.04000 19.94000 0.10000 0.50150 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.61080 8.61190 -0.00110 -0.01277 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.08100 12.08250 -0.00150 -0.01241 保德信店頭市場基金 40.91000 41.23000 -0.32000 -0.77613 保德信拉丁美洲基金 7.18000 7.13000 0.05000 0.70126 保德信金平衡基金 32.43000 32.56000 -0.13000 -0.39926 保德信金滿意基金 45.79000 46.20000 -0.41000 -0.88745 保德信科技島基金 30.65000 30.92000 -0.27000 -0.87322 保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積(E) 10.00040 10.00720 -0.00680 -0.06795 保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息(D) 9.95630 9.95490 0.00140 0.01406 保德信美國投資級企業債券基金－美元累積(C) 9.95630 9.95490 0.00140 0.01406 保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣月配息型(B) 9.94520 9.95200 -0.00680 -0.06833 保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣累積型(A) 9.94520 9.95200 -0.00680 -0.06833 保德信高成長基金 108.50000 109.47000 -0.97000 -0.88609 保德信貨幣市場基金 15.86540 15.86520 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.79840 10.78210 0.01630 0.15118 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.88780 10.88030 0.00750 0.06893 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.14490 11.13240 0.01250 0.11228 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.52170 10.51860 0.00310 0.02947 保德信新世紀基金 10.72000 10.78000 -0.06000 -0.55659 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.09310 8.08680 0.00630 0.07790 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.38840 10.37960 0.00880 0.08478 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.67430 11.66510 0.00920 0.07887 保德信新興趨勢組合基金 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276 保德信瑞騰基金 15.66520 15.66530 -0.00010 -0.00064 保德信歐洲組合基金 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.54950 9.54120 0.00830 0.08699 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.18400 10.17510 0.00890 0.08747 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.41250 9.40770 0.00480 0.05102 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.75990 9.75570 0.00420 0.04305 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.68060 9.67310 0.00750 0.07753 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.23410 10.22560 0.00850 0.08312 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.55850 9.55020 0.00830 0.08691 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.00810 9.99940 0.00870 0.08701 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.18130 10.17680 0.00450 0.04422 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.85800 9.84910 0.00890 0.09036 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.37830 10.36890 0.00940 0.09066 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.82390 9.81410 0.00980 0.09986 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.24550 10.23530 0.01020 0.09966 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.84200 9.83020 0.01180 0.12004 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.51040 10.49780 0.01260 0.12003 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.73800 9.72560 0.01240 0.12750 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.22550 10.21250 0.01300 0.12729 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 10.05110 10.05090 0.00020 0.00199 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 10.05520 10.05490 0.00030 0.00298 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.36340 10.36510 -0.00170 -0.01640 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 10.02190 10.02030 0.00160 0.01597 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 10.02220 10.02120 0.00100 0.00998 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.26130 10.25790 0.00340 0.03315 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.34910 10.33400 0.01510 0.14612 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.04890 10.03350 0.01540 0.15349 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.99350 9.97630 0.01720 0.17241 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.49590 10.47790 0.01800 0.17179 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.10190 10.08790 0.01400 0.13878 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.93640 10.92330 0.01310 0.11993 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.01970 10.00180 0.01790 0.17897 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.42360 10.40490 0.01870 0.17972 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.56820 10.55700 0.01120 0.10609 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.59060 10.57830 0.01230 0.11628 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.46160 10.45800 0.00360 0.03442 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 10.11070 10.10940 0.00130 0.01286 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 10.11400 10.11250 0.00150 0.01483 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 10.04750 10.06100 -0.01350 -0.13418 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 10.05360 10.06610 -0.01250 -0.12418 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 10.11740 10.11390 0.00350 0.03461 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 10.11870 10.11520 0.00350 0.03460 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 10.00030 9.99250 0.00780 0.07806 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 10.00080 9.99300 0.00780 0.07805 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.11130 10.10160 0.00970 0.09602 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.23320 10.22330 0.00990 0.09684 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.16750 10.16300 0.00450 0.04428 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.52940 10.52740 0.00200 0.01900 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.92970 9.91930 0.01040 0.10485 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.12590 10.11520 0.01070 0.10578 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97420 1.97390 0.00030 0.01520 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.86300 2.86260 0.00040 0.01397 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29020 0.29010 0.00010 0.03447 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45980 0.45960 0.00020 0.04352 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.15890 8.15940 -0.00050 -0.00613 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.05220 12.05330 -0.00110 -0.00913 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.76180 9.76250 -0.00070 -0.00717 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.56150 12.56250 -0.00100 -0.00796 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.66400 8.66350 0.00050 0.00577 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.19100 11.19040 0.00060 0.00536 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.65420 10.63630 0.01790 0.16829 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.35370 10.34020 0.01350 0.13056 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 20.60000 20.63000 -0.03000 -0.14542 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4786.88000 4794.07000 -7.19000 -0.14998 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.13080 10.12670 0.00410 0.04049 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.10920 11.10470 0.00450 0.04052 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.95140 9.95090 0.00050 0.00502 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.42160 9.41060 0.01100 0.11689 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.09870 10.08700 0.01170 0.11599 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.35400 9.34690 0.00710 0.07596 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.78180 9.77320 0.00860 0.08800 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.46570 10.43830 0.02740 0.26249 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.87230 5.86040 0.01190 0.20306 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.95080 10.92870 0.02210 0.20222 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) 10.03840 10.04350 -0.00510 -0.05078 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) 9.99570 9.99630 -0.00060 -0.00600 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.03150 10.03490 -0.00340 -0.03388 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) 10.03840 10.04350 -0.00510 -0.05078 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) 9.99570 9.99630 -0.00060 -0.00600 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.03150 10.03490 -0.00340 -0.03388 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.43840 10.43180 0.00660 0.06327 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.58050 11.56660 0.01390 0.12017 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.79570 10.78220 0.01350 0.12521 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.91920 8.91350 0.00570 0.06395 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.35100 9.33970 0.01130 0.12099 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.23650 9.22500 0.01150 0.12466 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.24640 10.23990 0.00650 0.06348 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.84960 10.83660 0.01300 0.11996 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.83250 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0.01530 0.16469 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.18770 11.17270 0.01500 0.13426 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.39510 9.37490 0.02020 0.21547 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 44.78650 44.86220 -0.07570 -0.16874 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.96500 9.94630 0.01870 0.18801 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.89660 9.90090 -0.00430 -0.04343 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 34.77000 34.88000 -0.11000 -0.31537 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.87510 11.87440 0.00070 0.00590 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.67440 1.67710 -0.00270 -0.16099 國泰大中華基金 22.82000 22.99000 -0.17000 -0.73945 國泰小龍基金-新台幣 16.97000 17.04000 -0.07000 -0.41080 國泰中小成長基金-新台幣 49.89000 50.13000 -0.24000 -0.47876 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.67160 4.65140 0.02020 0.43428 國泰中國內需增長基金-美元A 0.72160 0.71960 0.00200 0.27793 國泰中國內需增長基金-美元I 0.77370 0.77150 0.00220 0.28516 國泰中國內需增長基金-新台幣 20.21000 20.17000 0.04000 0.19831 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 43.11280 43.20850 -0.09570 -0.22148 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.44110 2.42710 0.01400 0.57682 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.34280 0.34140 0.00140 0.41008 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.51560 10.48100 0.03460 0.33012 國泰中國新興債券基金-美元 0.33900 0.33920 -0.00020 -0.05896 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.19570 10.21070 -0.01500 -0.14690 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.47910 4.46470 0.01440 0.32253 國泰中國新興戰略基金-美元 0.62780 0.62680 0.00100 0.15954 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.36000 19.35000 0.01000 0.05168 國泰中港台基金-人民幣 3.50090 3.48080 0.02010 0.57745 國泰中港台基金-美元 0.49680 0.49480 0.00200 0.40420 國泰中港台基金-新台幣 15.14000 15.09000 0.05000 0.33135 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.15660 10.14880 0.00780 0.07686 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.26050 10.26290 -0.00240 -0.02339 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.15340 10.16410 -0.01070 -0.10527 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 28.36000 28.31000 0.05000 0.17662 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 11.48000 11.48000 0.00000 0.00000 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.59000 36.62000 -0.03000 -0.08192 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35890 0.35890 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33430 0.33430 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33520 0.33530 -0.00010 -0.02982 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.98690 10.99640 -0.00950 -0.08639 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.24690 10.25570 -0.00880 -0.08581 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.27990 10.28870 -0.00880 -0.08553 國泰台灣貨幣市場基金 12.47600 12.47590 0.00010 0.00080 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42900 0.42800 0.00100 0.23364 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37700 0.37610 0.00090 0.23930 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45870 0.45760 0.00110 0.24038 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.16000 11.14000 0.02000 0.17953 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.56880 0.56470 0.00410 0.72605 國泰全球高股息基金-人民幣 2.63370 2.62590 0.00780 0.29704 國泰全球高股息基金-美元 0.37270 0.37220 0.00050 0.13434 國泰全球高股息基金-新台幣 11.41000 11.40000 0.01000 0.08772 國泰全球高股息基金-澳幣 0.54920 0.54580 0.00340 0.62294 國泰全球基礎建設基金-美元 0.50670 0.50670 0.00000 0.00000 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.58000 14.59000 -0.01000 -0.06854 國泰全球資源基金-美元 0.16370 0.16310 0.00060 0.36787 國泰全球資源基金-新台幣 5.08000 5.07000 0.01000 0.19724 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.61730 0.61530 0.00200 0.32504 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.88000 18.83000 0.05000 0.26553 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.23000 18.19000 0.04000 0.21990 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.90510 0.89770 0.00740 0.82433 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.11000 21.23000 -0.12000 -0.56524 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 23.07000 23.12000 -0.05000 -0.21626 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.60470 2.60550 -0.00080 -0.03070 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36960 0.37030 -0.00070 -0.18904 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31350 0.31410 -0.00060 -0.19102 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.28150 11.31120 -0.02970 -0.26257 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.57030 9.59560 -0.02530 -0.26366 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.54100 0.53940 0.00160 0.29663 國泰亞洲成長基金-美元 0.39800 0.39850 -0.00050 -0.12547 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.78000 11.81000 -0.03000 -0.25402 國泰科技生化基金 40.81000 41.20000 -0.39000 -0.94660 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.42000 29.48000 -0.06000 -0.20353 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.20000 12.20000 0.00000 0.00000 國泰美國費城半導體基金 15.60000 15.26000 0.34000 2.22805 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 45.43180 45.55900 -0.12720 -0.27920 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 16.20580 16.18760 0.01820 0.11243 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 25.02750 25.11410 -0.08660 -0.34483 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 45.14230 45.17120 -0.02890 -0.06398 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 45.65970 45.74350 -0.08380 -0.18320 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.21740 42.23810 -0.02070 -0.04901 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.32290 0.32230 0.00060 0.18616 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.97150 9.95820 0.01330 0.13356 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 10.03720 10.02370 0.01350 0.13468 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.32440 0.32360 0.00080 0.24722 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 10.00920 9.98880 0.02040 0.20423 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.09250 10.07180 0.02070 0.20552 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.32480 0.32390 0.00090 0.27786 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 10.02180 9.99780 0.02400 0.24005 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.11550 10.09110 0.02440 0.24180 國泰紐幣2021保本基金 12.96590 12.96160 0.00430 0.03317 國泰紐幣八年期保本基金 13.33750 13.33140 0.00610 0.04576 國泰紐幣保本基金 12.95190 12.92770 0.02420 0.18719 國泰國泰基金-新台幣A 26.70000 26.89000 -0.19000 -0.70658 國泰富時中國A50基金 21.77000 21.73000 0.04000 0.18408 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 47.80600 47.87990 -0.07390 -0.15434 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.35100 0.35090 0.00010 0.02850 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.52500 0.52220 0.00280 0.53619 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.76810 40.71430 0.05380 0.13214 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.63000 20.40000 0.23000 1.12745 國泰新興市場基金-美元 0.38700 0.38580 0.00120 0.31104 國泰新興市場基金-新台幣 11.83000 11.81000 0.02000 0.16935 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.48020 2.47510 0.00510 0.20605 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50480 1.50170 0.00310 0.20643 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36170 0.36160 0.00010 0.02765 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22160 0.22150 0.00010 0.04515 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.82400 10.82510 -0.00110 -0.01016 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.44300 6.44370 -0.00070 -0.01086 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 15.64000 15.68000 -0.04000 -0.25510 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 45.22900 45.33270 -0.10370 -0.22875 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 45.45630 45.53900 -0.08270 -0.18160 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.71840 42.76490 -0.04650 -0.10873 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.17000 12.17000 0.00000 0.00000 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 42.26000 42.29000 -0.03000 -0.07094 國泰標普北美科技ETF基金 23.48000 23.26000 0.22000 0.94583 國泰歐洲精選基金-美元 0.34630 0.34640 -0.00010 -0.02887 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.45300 38.42980 0.02320 0.06037 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.34000 21.18000 0.16000 0.75543 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.84000 19.75000 0.09000 0.45570 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.63000 19.58000 0.05000 0.25536 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41880 0.41860 0.00020 0.04778 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.50450 12.50330 0.00120 0.00960 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.67650 10.67390 0.00260 0.02436 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.58010 10.57100 0.00910 0.08608 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.52620 10.53390 -0.00770 -0.07310 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.24640 10.24390 0.00250 0.02440 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.16800 10.16560 0.00240 0.02361 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.07910 10.08640 -0.00730 -0.07237 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.06250 10.06100 0.00150 0.01491 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.98710 9.98650 0.00060 0.00601 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.02580 10.02630 -0.00050 -0.00499 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.70100 9.70940 -0.00840 -0.08651 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.92580 9.92440 0.00140 0.01411 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.85650 9.85590 0.00060 0.00609 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.88540 9.88590 -0.00050 -0.00506 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.56280 9.57110 -0.00830 -0.08672 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49950 11.49860 0.00090 0.00783 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.75040 9.73990 0.01050 0.10780 第一金大中華基金 27.96000 28.04000 -0.08000 -0.28531 第一金小型精選基金 34.84000 35.03000 -0.19000 -0.54239 第一金中國世紀基金-人民幣 14.47000 14.49000 -0.02000 -0.13803 第一金中國世紀基金-美元 8.78330 8.81150 -0.02820 -0.32004 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.86960 9.86100 0.00860 0.08721 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.12660 8.13370 -0.00710 -0.08729 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.54480 11.53480 0.01000 0.08669 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.69290 9.70140 -0.00850 -0.08762 第一金中概平衡基金 29.49000 29.65000 -0.16000 -0.53963 第一金台灣貨幣市場基金 15.34760 15.34740 0.00020 0.00130 第一金全家福貨幣市場基金 178.93100 178.92800 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.19470 14.97530 0.21940 1.46508 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.19360 14.97390 0.21970 1.46722 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.47000 14.27000 0.20000 1.40154 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.48000 14.28000 0.20000 1.40056 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.30290 10.07170 0.23120 2.29554 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.30130 10.07000 0.23130 2.29692 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.20000 9.98000 0.22000 2.20441 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.20000 9.98000 0.22000 2.20441 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.11960 10.06370 0.05590 0.55546 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.11960 10.06370 0.05590 0.55546 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.84570 13.70110 0.14460 1.05539 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.86400 13.71930 0.14470 1.05472 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.96000 12.83000 0.13000 1.01325 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.98000 12.86000 0.12000 0.93313 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.93060 9.92570 0.00490 0.04937 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.92300 9.91810 0.00490 0.04940 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.45150 9.45060 0.00090 0.00952 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.47620 9.47520 0.00100 0.01055 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.92320 10.91770 0.00550 0.05038 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.43890 10.43790 0.00100 0.00958 第一金全球大趨勢基金 24.96000 24.79000 0.17000 0.68576 第一金全球不動產證券化基金A 9.40720 9.45690 -0.04970 -0.52554 第一金全球不動產證券化基金B 6.44380 6.47790 -0.03410 -0.52641 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.41640 10.40960 0.00680 0.06532 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.41660 10.40980 0.00680 0.06532 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.46470 11.45710 0.00760 0.06633 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.46650 11.45900 0.00750 0.06545 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.66750 8.65910 0.00840 0.09701 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.73480 10.72440 0.01040 0.09698 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.22520 9.22570 -0.00050 -0.00542 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.22490 9.22410 0.00080 0.00867 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.66000 7.66340 -0.00340 -0.04437 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.65520 7.65840 -0.00320 -0.04178 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.34240 8.34890 -0.00650 -0.07785 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.34290 8.34950 -0.00660 -0.07905 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.76520 11.76410 0.00110 0.00935 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.76580 11.76470 0.00110 0.00935 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.31020 10.31450 -0.00430 -0.04169 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.31100 10.31540 -0.00440 -0.04265 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.97110 14.98300 -0.01190 -0.07942 第一金亞洲科技基金 19.40000 19.29000 0.11000 0.57024 第一金亞洲新興市場基金 12.99000 12.95000 0.04000 0.30888 第一金店頭市場基金 8.55000 8.57000 -0.02000 -0.23337 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.19010 10.18670 0.00340 0.03338 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.19000 10.18670 0.00330 0.03240 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.02160 10.02650 -0.00490 -0.04887 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.02150 10.02640 -0.00490 -0.04887 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.25360 10.25020 0.00340 0.03317 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.27270 10.26910 0.00360 0.03506 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.25340 10.25000 0.00340 0.03317 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.08370 10.08860 -0.00490 -0.04857 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.10250 10.10730 -0.00480 -0.04749 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.08360 10.08850 -0.00490 -0.04857 第一金創新趨勢基金 23.46000 23.55000 -0.09000 -0.38217 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 43.72540 43.78150 -0.05610 -0.12814 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 43.46160 43.52350 -0.06190 -0.14222 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 43.55470 43.65840 -0.10370 -0.23753 第一金電子基金 37.09000 37.34000 -0.25000 -0.66952 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.18000 20.28000 -0.10000 -0.49310 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.15000 20.11000 0.04000 0.19891 統一大中華中小基金(人民幣) 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 統一大中華中小基金(美元) 7.98000 7.97000 0.01000 0.12547 統一大中華中小基金(新台幣) 11.70000 11.70000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 統一大東協高股息基金(美元) 8.95000 8.90000 0.05000 0.56180 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.14000 9.10000 0.04000 0.43956 統一大滿貫基金-A類型 38.58000 38.88000 -0.30000 -0.77160 統一大滿貫基金-I類型 38.58000 38.88000 -0.30000 -0.77160 統一大龍印基金 15.23000 15.17000 0.06000 0.39552 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762 統一大龍騰中國基金(美元) 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 統一中小基金 27.51000 27.67000 -0.16000 -0.57824 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.01910 10.02110 -0.00200 -0.01996 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.06600 9.06170 0.00430 0.04745 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.69290 8.69460 -0.00170 -0.01955 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.73790 12.74040 -0.00250 -0.01962 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.48360 11.47820 0.00540 0.04705 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.96720 10.96940 -0.00220 -0.02006 統一台灣動力基金 21.84000 21.97000 -0.13000 -0.59172 統一全天候基金-A類型 126.97000 127.58000 -0.61000 -0.47813 統一全天候基金-I類型 127.88000 128.49000 -0.61000 -0.47475 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.46320 8.44120 0.02200 0.26063 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.95050 7.92460 0.02590 0.32683 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.86340 7.84410 0.01930 0.24604 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.22760 9.20360 0.02400 0.26077 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.67650 8.64820 0.02830 0.32724 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.57400 8.55300 0.02100 0.24553 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 統一全球債券組合基金 12.37760 12.37520 0.00240 0.01939 統一全球新科技基金(人民幣) 16.32000 16.16000 0.16000 0.99010 統一全球新科技基金(美元) 14.93000 14.78000 0.15000 1.01488 統一全球新科技基金(新台幣) 14.19000 14.06000 0.13000 0.92461 統一亞太基金 25.97000 25.90000 0.07000 0.27027 統一亞洲大金磚基金 12.39000 12.37000 0.02000 0.16168 統一奔騰基金 66.27000 67.03000 -0.76000 -1.13382 統一強棒貨幣市場基金 16.76130 16.76100 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 12.41000 12.40000 0.01000 0.08065 統一強漢基金(美元) 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416 統一強漢基金(新台幣) 28.36000 28.33000 0.03000 0.10589 統一統信基金 33.89000 34.10000 -0.21000 -0.61584 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 37.94100 37.97570 -0.03470 -0.09137 統一黑馬基金 66.31000 67.05000 -0.74000 -1.10365 統一新亞洲科技能源基金 17.18000 17.16000 0.02000 0.11655 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.06710 8.06970 -0.00260 -0.03222 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.86840 10.87180 -0.00340 -0.03127 統一經建基金 53.51000 53.75000 -0.24000 -0.44651 統一龍馬基金 75.63000 76.26000 -0.63000 -0.82612 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 23.29000 23.52000 -0.23000 -0.97789 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 53.76000 54.33000 -0.57000 -1.04914 野村中國機會基金 14.82000 14.92000 -0.10000 -0.67024 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.44170 10.43950 0.00220 0.02107 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.38790 10.38510 0.00280 0.02696 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.23200 10.23800 -0.00600 -0.05861 野村巴西基金 6.85000 6.91000 -0.06000 -0.86831 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.92000 11.91000 0.01000 0.08396 野村台灣高股息基金 26.91000 26.97000 -0.06000 -0.22247 野村台灣運籌基金 42.42000 42.67000 -0.25000 -0.58589 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.90600 9.90310 0.00290 0.02928 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.76740 9.76390 0.00350 0.03585 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.80140 9.79890 0.00250 0.02551 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.61230 10.60910 0.00320 0.03016 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.36310 10.35930 0.00380 0.03668 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05230 10.04970 0.00260 0.02587 野村平衡基金 21.89000 22.04000 -0.15000 -0.68058 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95720 9.96190 -0.00470 -0.04718 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.16750 10.17600 -0.00850 -0.08353 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.97220 9.97630 -0.00410 -0.04110 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.00450 10.00920 -0.00470 -0.04696 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.26760 10.27620 -0.00860 -0.08369 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.01710 10.02120 -0.00410 -0.04091 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.92590 9.93150 -0.00560 -0.05639 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.06720 10.07400 -0.00680 -0.06750 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.08440 10.09080 -0.00640 -0.06342 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.91910 9.92920 -0.01010 -0.10172 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 15.11000 15.13000 -0.02000 -0.13219 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.97000 12.98000 -0.01000 -0.07704 野村全球生技醫療基金 16.75000 16.69000 0.06000 0.35950 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.29790 10.29460 0.00330 0.03206 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.26060 10.25700 0.00360 0.03510 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.11560 10.11450 0.00110 0.01088 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.53970 10.53640 0.00330 0.03132 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.46420 10.46060 0.00360 0.03441 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.32500 10.32390 0.00110 0.01065 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.26620 10.26510 0.00110 0.01072 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 11.02700 11.02350 0.00350 0.03175 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.89840 10.89450 0.00390 0.03580 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.75430 10.75320 0.00110 0.01023 野村全球品牌基金 28.18000 27.90000 0.28000 1.00358 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.74000 12.74000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.37000 19.37000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.45000 12.44000 0.01000 0.08039 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.10230 11.09970 0.00260 0.02342 野村全球短期收益基金-美元計價 11.10570 11.10230 0.00340 0.03062 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.80190 10.80030 0.00160 0.01481 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.56270 8.56310 -0.00040 -0.00467 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.38120 8.38160 -0.00040 -0.00477 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.88350 7.88640 -0.00290 -0.03677 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.16190 11.16240 -0.00050 -0.00448 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.63900 10.63950 -0.00050 -0.00470 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.11530 10.11880 -0.00350 -0.03459 野村成長基金 36.16000 36.48000 -0.32000 -0.87719 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.40930 8.38690 0.02240 0.26708 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.41800 8.39550 0.02250 0.26800 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.53100 8.51280 0.01820 0.21380 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.87140 9.84520 0.02620 0.26612 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.72180 9.69580 0.02600 0.26816 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.83070 9.80980 0.02090 0.21305 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.42000 9.35000 0.07000 0.74866 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.66000 13.55000 0.11000 0.81181 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.04560 10.03820 0.00740 0.07372 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 9.97250 9.96500 0.00750 0.07526 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 9.76340 9.75960 0.00380 0.03894 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.49200 9.48510 0.00690 0.07275 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.49710 9.49010 0.00700 0.07376 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.50290 9.49930 0.00360 0.03790 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 9.94070 9.93680 0.00390 0.03925 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.71870 10.71070 0.00800 0.07469 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.61030 10.60250 0.00780 0.07357 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.61530 10.61130 0.00400 0.03770 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.82360 9.81700 0.00660 0.06723 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.82830 9.82120 0.00710 0.07229 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.64690 9.64280 0.00410 0.04252 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.21420 8.21070 0.00350 0.04263 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.91510 8.90890 0.00620 0.06959 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.77990 8.77360 0.00630 0.07181 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.87110 9.86690 0.00420 0.04257 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.51700 13.51120 0.00580 0.04293 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.84450 12.83570 0.00880 0.06856 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.38690 10.37940 0.00750 0.07226 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45110 10.44950 0.00160 0.01531 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.38860 10.38680 0.00180 0.01733 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.41380 10.41370 0.00010 0.00096 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.83940 10.83770 0.00170 0.01569 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.76490 10.76310 0.00180 0.01672 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.65610 10.65610 0.00000 0.00000 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.85160 10.84880 0.00280 0.02581 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.76680 10.76340 0.00340 0.03159 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.74500 10.75000 -0.00500 -0.04651 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.23350 10.23370 -0.00020 -0.00195 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.81330 9.81250 0.00080 0.00815 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.43100 9.42940 0.00160 0.01697 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.83550 8.83580 -0.00030 -0.00340 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.43740 11.43780 -0.00040 -0.00350 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.44480 10.42510 0.01970 0.18897 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.68540 11.66120 0.02420 0.20753 野村核心配置多重資產基金-美元計價 11.09050 11.06770 0.02280 0.20600 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.77270 10.75260 0.02010 0.18693 野村泰國基金 42.40000 42.52000 -0.12000 -0.28222 野村高科技基金 12.28000 12.40000 -0.12000 -0.96774 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.52270 10.50020 0.02250 0.21428 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.22980 10.20230 0.02750 0.26955 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.87540 10.85650 0.01890 0.17409 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.57830 9.55310 0.02520 0.26379 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.44350 9.42350 0.02000 0.21224 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.83260 9.80330 0.02930 0.29888 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.33970 12.30630 0.03340 0.27141 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.56570 14.54710 0.01860 0.12786 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.14780 11.11850 0.02930 0.26352 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.99870 10.97540 0.02330 0.21229 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.62800 11.59330 0.03470 0.29931 野村貨幣市場基金 16.36350 16.36330 0.00020 0.00122 野村新馬基金 14.60000 14.53000 0.07000 0.48176 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.39030 10.38840 0.00190 0.01829 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.00900 10.00510 0.00390 0.03898 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.97260 9.97670 -0.00410 -0.04110 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.27660 10.27330 0.00330 0.03212 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.21920 10.21530 0.00390 0.03818 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.20920 10.20760 0.00160 0.01567 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.78870 10.78550 0.00320 0.02967 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.68790 10.68380 0.00410 0.03838 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.70910 10.70750 0.00160 0.01494 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.06050 10.05140 0.00910 0.09053 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.02910 10.01970 0.00940 0.09382 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.83360 9.82780 0.00580 0.05902 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.81550 10.80590 0.00960 0.08884 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.73290 10.72280 0.01010 0.09419 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.52950 10.52330 0.00620 0.05892 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.53290 10.52880 0.00410 0.03894 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.83520 7.83220 0.00300 0.03830 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.24190 12.23720 0.00470 0.03841 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.23000 9.08000 0.15000 1.65198 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.48590 10.48400 0.00190 0.01812 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.77770 10.78030 -0.00260 -0.02412 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.41740 10.41490 0.00250 0.02400 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.33110 10.33700 -0.00590 -0.05708 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.45680 10.45280 0.00400 0.03827 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.48590 10.48390 0.00200 0.01908 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.77930 10.78180 -0.00250 -0.02319 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.41730 10.41480 0.00250 0.02400 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.33480 10.34070 -0.00590 -0.05706 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.45410 10.45010 0.00400 0.03828 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.49460 10.49320 0.00140 0.01334 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.79300 10.79640 -0.00340 -0.03149 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.42530 10.42330 0.00200 0.01919 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.34270 10.34910 -0.00640 -0.06184 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.46690 10.46330 0.00360 0.03441 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.49460 10.49320 0.00140 0.01334 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.79460 10.79800 -0.00340 -0.03149 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.43270 10.43070 0.00200 0.01917 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.35300 10.35950 -0.00650 -0.06274 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.46820 10.46470 0.00350 0.03345 野村精選貨幣市場基金 12.12650 12.12640 0.00010 0.00082 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.81000 11.72000 0.09000 0.76792 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.79000 10.71000 0.08000 0.74697 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.04000 9.95000 0.09000 0.90452 野村積極成長基金 15.34000 15.48000 -0.14000 -0.90439 野村優質基金-S類型新臺幣計價 11.98000 12.09000 -0.11000 -0.90984 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 43.39000 43.78000 -0.39000 -0.89082 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.67410 10.67820 -0.00410 -0.03840 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.51710 8.51930 -0.00220 -0.02582 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.82770 7.82940 -0.00170 -0.02171 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.60240 7.60540 -0.00300 -0.03945 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.38410 12.38750 -0.00340 -0.02745 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 11.04860 11.05100 -0.00240 -0.02172 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.77370 10.77800 -0.00430 -0.03990 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.56000 11.46000 0.10000 0.87260 野村環球基金-人民幣計價 17.89000 17.72000 0.17000 0.95937 野村環球基金-美元計價 13.80000 13.67000 0.13000 0.95099 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.16000 19.00000 0.16000 0.84211 野村鴻利基金 26.29000 26.48000 -0.19000 -0.71752 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91820 16.91810 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 22.89000 23.02000 -0.13000 -0.56473 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.11000 9.95000 0.16000 1.60804 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.79000 13.80000 -0.01000 -0.07246 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.37000 15.34000 0.03000 0.19557 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.70420 10.70080 0.00340 0.03177 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.01120 14.00680 0.00440 0.03141 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 11.05620 11.04340 0.01280 0.11591 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.68100 10.68770 -0.00670 -0.06269 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.90240 10.89180 0.01060 0.09732 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.49440 10.50280 -0.00840 -0.07998 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積) 9.94040 9.94360 -0.00320 -0.03218 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配) 9.93960 9.94300 -0.00340 -0.03419 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積) 9.95790 9.98000 -0.02210 -0.22144 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配) 9.95790 9.98000 -0.02210 -0.22144 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積) 9.91860 9.94920 -0.03060 -0.30756 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配) 9.91960 9.95010 -0.03050 -0.30653 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.44730 10.43100 0.01630 0.15626 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.24850 10.25140 -0.00290 -0.02829 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.91550 9.92660 -0.01110 -0.11182 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.45960 10.45170 0.00790 0.07559 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.70410 10.69390 0.01020 0.09538 凱基台商天下基金 15.24000 15.06000 0.18000 1.19522 凱基台灣精五門基金 23.96000 23.96000 0.00000 0.00000 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 45.65650 45.71700 -0.06050 -0.13234 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 47.18510 47.26730 -0.08220 -0.17390 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.81450 40.85830 -0.04380 -0.10720 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 45.91220 45.97200 -0.05980 -0.13008 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 46.77740 46.82360 -0.04620 -0.09867 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 46.25590 46.36720 -0.11130 -0.24004 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) 10.07110 10.04820 0.02290 0.22790 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) 10.07070 10.04790 0.02280 0.22691 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積) 10.07000 10.04730 0.02270 0.22593 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) 10.06890 10.04680 0.02210 0.21997 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) 9.91360 9.87970 0.03390 0.34313 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) 9.90080 9.86630 0.03450 0.34968 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) 10.14870 10.14430 0.00440 0.04337 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) 10.14870 10.14430 0.00440 0.04337 凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積) 10.14870 10.14430 0.00440 0.04337 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) 10.14870 10.14430 0.00440 0.04337 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) 9.98720 9.99130 -0.00410 -0.04104 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) 9.98720 9.99120 -0.00400 -0.04004 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) 9.98770 9.99180 -0.00410 -0.04103 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) 9.98790 9.99190 -0.00400 -0.04003 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.96000 13.92000 0.04000 0.28736 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.25660 12.24450 0.01210 0.09882 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.99000 11.99000 0.00000 0.00000 凱基凱旋貨幣市場基金 11.61250 11.61230 0.00020 0.00172 凱基開創基金 31.36000 31.42000 -0.06000 -0.19096 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.26000 21.97000 0.29000 1.31998 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.72500 21.42350 0.30150 1.40733 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.50000 17.50000 0.00000 0.00000 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.84230 16.82280 0.01950 0.11591 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.49000 7.49000 0.00000 0.00000 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 42.08110 42.14880 -0.06770 -0.16062 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 42.57190 42.60590 -0.03400 -0.07980 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 42.55980 42.59730 -0.03750 -0.08803 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.81000 11.80000 0.01000 0.08475 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.17300 11.18820 -0.01520 -0.13586 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.62000 10.64000 -0.02000 -0.18797 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.12050 12.13890 -0.01840 -0.15158 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.33000 12.36000 -0.03000 -0.24272 凱基護城河基金-台幣計價A 12.86000 12.73000 0.13000 1.02121 凱基護城河基金-美元計價B 12.68900 12.55570 0.13330 1.06167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.68810 10.65630 0.03180 0.29842 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.15060 10.13770 0.01290 0.12725 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.09390 10.08930 0.00460 0.04559 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.68790 10.65620 0.03170 0.29748 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.15060 10.13770 0.01290 0.12725 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.09390 10.08920 0.00470 0.04658 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.06000 12.10000 -0.04000 -0.33058 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.30000 36.06000 0.24000 0.66556 富邦NASDAQ-100基金 31.35000 31.09000 0.26000 0.83628 富邦上証180基金 30.93000 30.80000 0.13000 0.42208 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20470 0.20570 -0.00100 -0.48614 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.26000 6.30000 -0.04000 -0.63492 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 5.93000 5.92000 0.01000 0.16892 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 48.01000 48.12000 -0.11000 -0.22860 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.72000 12.75670 -0.03670 -0.28769 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.64550 11.68410 -0.03860 -0.33036 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.90250 10.95950 -0.05700 -0.52010 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.73140 10.76240 -0.03100 -0.28804 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.74130 9.77370 -0.03240 -0.33150 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.13000 9.17780 -0.04780 -0.52082 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.60790 19.61670 -0.00880 -0.04486 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.72970 11.72890 0.00080 0.00682 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.33940 10.36470 -0.02530 -0.24410 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.99490 13.98270 0.01220 0.08725 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.02480 2.02480 0.00000 0.00000 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.40540 9.39720 0.00820 0.08726 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.41000 1.41000 0.00000 0.00000 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.63440 12.62720 0.00720 0.05702 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.82610 1.82580 0.00030 0.01643 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.47870 10.47280 0.00590 0.05634 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53610 1.53580 0.00030 0.01953 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 11.10430 11.10800 -0.00370 -0.03331 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 11.03050 11.03450 -0.00400 -0.03625 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.27000 14.26000 0.01000 0.07013 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.84000 20.84000 0.00000 0.00000 富邦日本東証基金 21.39000 21.35000 0.04000 0.18735 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 48.20000 48.23000 -0.03000 -0.06220 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.20000 48.38000 -0.18000 -0.37205 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 57.03000 57.13000 -0.10000 -0.17504 富邦台灣心基金 25.00000 25.16000 -0.16000 -0.63593 富邦台灣釆吉50基金 50.34000 50.41000 -0.07000 -0.13886 富邦台灣科技指數基金 63.85000 63.86000 -0.01000 -0.01566 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 47.99300 47.99510 -0.00210 -0.00438 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.94150 40.95710 -0.01560 -0.03809 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31810 0.31900 -0.00090 -0.28213 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.70100 2.69900 0.00200 0.07410 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36300 0.36310 -0.00010 -0.02754 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.07270 11.08150 -0.00880 -0.07941 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.29650 2.29490 0.00160 0.06972 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.34060 0.34070 -0.00010 -0.02935 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.34690 9.35440 -0.00750 -0.08018 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.49000 23.59000 -0.10000 -0.42391 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.82000 13.80000 0.02000 0.14493 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.59000 28.71000 -0.12000 -0.41797 富邦吉祥貨幣市場基金 15.72990 15.72970 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.43000 17.30000 0.13000 0.75145 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 40.79330 40.83720 -0.04390 -0.10750 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 44.47980 44.54240 -0.06260 -0.14054 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.17720 40.23070 -0.05350 -0.13298 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 39.97810 40.00120 -0.02310 -0.05775 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(人民 9.93340 9.92080 0.01260 0.12701 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(美元) 9.97110 9.97490 -0.00380 -0.03810 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(新台 9.94460 9.95630 -0.01170 -0.11751 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(人民 9.93340 9.92080 0.01260 0.12701 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(美元) 9.97080 9.97480 -0.00400 -0.04010 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(新台 9.94400 9.95570 -0.01170 -0.11752 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資 39.82810 39.85740 -0.02930 -0.07351 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資 39.88990 39.94120 -0.05130 -0.12844 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.62170 39.62890 -0.00720 -0.01817 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 46.03290 46.11550 -0.08260 -0.17912 富邦長紅基金 69.31000 69.75000 -0.44000 -0.63082 富邦科技基金 27.61000 27.61000 0.00000 0.00000 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.75180 40.79070 -0.03890 -0.09536 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 45.67040 45.78300 -0.11260 -0.24594 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.78410 39.83930 -0.05520 -0.13856 富邦恒生國企ETF基金 20.05000 20.15000 -0.10000 -0.49628 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.55000 13.48000 0.07000 0.51929 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.50000 25.71000 -0.21000 -0.81680 富邦高成長基金 26.73000 26.89000 -0.16000 -0.59502 富邦基金A類型 15.53000 15.58000 -0.05000 -0.32092 富邦基金I類型 15.53000 15.58000 -0.05000 -0.32092 富邦深証100基金 10.63000 10.50000 0.13000 1.23810 富邦富時歐洲ETF基金 21.04000 20.87000 0.17000 0.81457 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41740 0.41760 -0.00020 -0.04789 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.37160 12.37070 0.00090 0.00728 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.11150 9.11090 0.00060 0.00659 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29130 0.29140 -0.00010 -0.03432 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.28140 8.28090 0.00050 0.00604 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.25800 10.27370 -0.01570 -0.15282 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.74330 10.76860 -0.02530 -0.23494 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.37160 9.38600 -0.01440 -0.15342 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.80410 9.82720 -0.02310 -0.23506 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.00000 18.09000 -0.09000 -0.49751 富邦精準基金 50.35000 50.61000 -0.26000 -0.51373 富邦精銳中小基金 13.02000 13.03000 -0.01000 -0.07675 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.40000 19.49000 -0.09000 -0.46178 富邦臺灣公司治理100基金 22.94000 22.96000 -0.02000 -0.08711 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.59000 6.59000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 18.39000 18.40000 -0.01000 -0.05435 富邦標普美國特別股ETF基金 19.63000 19.65000 -0.02000 -0.10178 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.18290 11.18770 -0.00480 -0.04290 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.54840 10.58090 -0.03250 -0.30716 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.52220 10.56490 -0.04270 -0.40417 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.53540 10.53990 -0.00450 -0.04269 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.89440 9.92490 -0.03050 -0.30731 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.85950 9.89950 -0.04000 -0.40406 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 32.86000 32.93000 -0.07000 -0.21257 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.98940 9.96870 0.02070 0.20765 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.94910 9.92960 0.01950 0.19638 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.70490 9.68560 0.01930 0.19926 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.44830 10.42680 0.02150 0.20620 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.41620 10.39580 0.02040 0.19623 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.16360 10.14320 0.02040 0.20112 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.35950 8.35790 0.00160 0.01914 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.06260 9.06110 0.00150 0.01655 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.55190 8.55030 0.00160 0.01871 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.33210 10.33030 0.00180 0.01742 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.40710 10.40540 0.00170 0.01634 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.85940 9.85750 0.00190 0.01927 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.01530 10.01330 0.00200 0.01997 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.61560 8.61780 -0.00220 -0.02553 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.92480 9.92750 -0.00270 -0.02720 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.11960 9.12190 -0.00230 -0.02521 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.62000 11.62270 -0.00270 -0.02323 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.42930 11.43250 -0.00320 -0.02799 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.63420 10.63700 -0.00280 -0.02632 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.33640 9.33860 -0.00220 -0.02356 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.42000 15.39000 0.03000 0.19493 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.80800 8.80730 0.00070 0.00795 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.71700 9.71640 0.00060 0.00618 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.14300 9.14190 0.00110 0.01203 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.81250 10.81180 0.00070 0.00647 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.84020 10.83940 0.00080 0.00738 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.26450 10.26360 0.00090 0.00877 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.30510 9.30410 0.00100 0.01075 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.49000 10.53000 -0.04000 -0.37987 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.14000 9.19000 -0.05000 -0.54407 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.23000 8.22000 0.01000 0.12165 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.88000 8.90000 -0.02000 -0.22472 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.29320 10.28430 0.00890 0.08654 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.51310 9.50990 0.00320 0.03365 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.93060 8.93120 -0.00060 -0.00672 富蘭克林華美中華基金 12.08000 12.09000 -0.01000 -0.08271 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 24.52000 24.61000 -0.09000 -0.36570 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 23.05000 23.23000 -0.18000 -0.77486 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.01440 8.02260 -0.00820 -0.10221 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.27170 9.27530 -0.00360 -0.03881 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.33540 10.33950 -0.00410 -0.03965 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.69240 9.70230 -0.00990 -0.10204 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.82030 11.81170 0.00860 0.07281 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.73920 8.73290 0.00630 0.07214 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.80740 8.80100 0.00640 0.07272 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.89470 9.88750 0.00720 0.07282 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.69710 14.65880 0.03830 0.26128 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.43730 10.41010 0.02720 0.26128 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.26450 10.23770 0.02680 0.26178 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.78800 10.78110 0.00690 0.06400 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.67170 7.66680 0.00490 0.06391 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.97500 8.96930 0.00570 0.06355 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.96800 9.96160 0.00640 0.06425 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.24410 11.24370 0.00040 0.00356 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.46660 7.46640 0.00020 0.00268 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.75230 8.75200 0.00030 0.00343 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 9.88290 9.88250 0.00040 0.00405 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 11.05410 11.03620 0.01790 0.16219 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.68910 7.67670 0.01240 0.16153 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.09380 8.09380 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.28180 9.27780 0.00400 0.04311 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.45420 10.44970 0.00450 0.04306 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.99680 12.99670 0.00010 0.00077 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.10000 8.12000 -0.02000 -0.24631 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.26000 8.28000 -0.02000 -0.24155 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.93000 8.88000 0.05000 0.56306 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.14000 11.08000 0.06000 0.54152 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 7.99000 7.93000 0.06000 0.75662 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.21000 12.12000 0.09000 0.74257 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.71000 8.68000 0.03000 0.34562 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.54000 10.50000 0.04000 0.38095 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.13000 8.10000 0.03000 0.37037 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.04400 13.00870 0.03530 0.27136 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.11000 11.13000 -0.02000 -0.17969 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 42.92000 43.12000 -0.20000 -0.46382 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.36850 10.36830 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.86000 8.85000 0.01000 0.11299 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.47000 14.37000 0.10000 0.69589 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.08000 13.02000 0.06000 0.46083 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.05000 14.99000 0.06000 0.40027 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣A累積型 10.06730 10.06820 -0.00090 -0.00894 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.53330 9.53390 -0.00060 -0.00629 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.53320 9.53390 -0.00070 -0.00734 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.49880 9.49720 0.00160 0.01685 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.49870 9.49720 0.00150 0.01579 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.71200 9.71600 -0.00400 -0.04117 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.48230 9.48620 -0.00390 -0.04111 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.48220 9.48620 -0.00400 -0.04217 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.64940 9.66000 -0.01060 -0.10973 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.42080 9.43110 -0.01030 -0.10921 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.42080 9.43110 -0.01030 -0.10921 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.32740 6.31510 0.01230 0.19477 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.62640 10.60060 0.02580 0.24338 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.50360 9.49290 0.01070 0.11272 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.67520 11.66200 0.01320 0.11319 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.61440 6.61220 0.00220 0.03327 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.85470 8.84760 0.00710 0.08025 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.53280 10.52420 0.00860 0.08172 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.86850 10.86500 0.00350 0.03221 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 68.70000 68.76000 -0.06000 -0.08726 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 71.24000 71.34000 -0.10000 -0.14017 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 61.35210 62.03960 -0.68750 -1.10816 復華1至5年期高收益債券基金 20.40000 20.41000 -0.01000 -0.04900 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 68.01720 68.63560 -0.61840 -0.90099 復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 66.29320 66.98630 -0.69310 -1.03469 復華人民幣貨幣市場基金 11.94710 11.94640 0.00070 0.00586 復華人生目標基金 42.78070 42.84530 -0.06460 -0.15077 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 復華大中華中小策略基金 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 復華已開發國家300股票指數基金-美元 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 復華已開發國家300股票指數基金-新台幣 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 復華中小精選基金 71.06000 71.55000 -0.49000 -0.68484 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 50.75760 50.71650 0.04110 0.08104 復華中國特選信用債券ETF基金 61.65750 61.67840 -0.02090 -0.03389 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.21000 12.19000 0.02000 0.16407 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 復華六年到期新興市場債券基金 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 復華台灣智能基金 12.61000 12.68000 -0.07000 -0.55205 復華全方位基金 33.37000 33.67000 -0.30000 -0.89100 復華全球大趨勢基金-美元 13.21000 13.03000 0.18000 1.38143 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.55000 20.28000 0.27000 1.33136 復華全球平衡基金-美元 9.31000 9.25000 0.06000 0.64865 復華全球平衡基金-新臺幣 19.54000 19.44000 0.10000 0.51440 復華全球物聯網科技基金-美元 14.70000 14.43000 0.27000 1.87110 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.00000 13.75000 0.25000 1.81818 復華全球原物料基金 8.32000 8.28000 0.04000 0.48309 復華全球消費基金-新臺幣 12.92000 12.84000 0.08000 0.62305 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.14090 12.14280 -0.00190 -0.01565 復華全球債券基金 14.84680 14.84380 0.00300 0.02021 復華全球債券組合基金 15.33000 15.32000 0.01000 0.06527 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.74000 15.76000 -0.02000 -0.12690 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501 復華全球戰略配置強基金-美元 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198 復華有利貨幣市場基金 13.51340 13.51320 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.49000 11.47000 0.02000 0.17437 復華亞太成長基金 12.94000 12.76000 0.18000 1.41066 復華亞太神龍科技基金-美元 9.47000 9.34000 0.13000 1.39186 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.94000 9.81000 0.13000 1.32518 復華東協世紀基金 12.33000 12.29000 0.04000 0.32547 復華南非幣長期收益基金A 14.34000 14.34000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金B 7.99000 7.99000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金A 14.80000 14.79000 0.01000 0.06761 復華南非幣短期收益基金B 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000 復華美元高收益債券指數基金-美元 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 復華美國20年期以上公債ETF基金 70.61450 70.79030 -0.17580 -0.24834 復華美國金融服務業股票ETF基金 22.07000 22.00000 0.07000 0.31818 復華美國新星基金-美元 13.04000 12.79000 0.25000 1.95465 復華美國新星基金-新臺幣 13.06000 12.82000 0.24000 1.87207 復華恒生基金 20.31000 20.39000 -0.08000 -0.39235 復華恒生單日反向一倍基金 8.50000 8.48000 0.02000 0.23585 復華恒生單日正向二倍基金 28.17000 28.32000 -0.15000 -0.52966 復華神盾基金 29.81010 29.96040 -0.15030 -0.50166 復華高成長基金 73.83000 74.46000 -0.63000 -0.84609 復華高益策略組合基金 13.50000 13.50000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.47820 14.47800 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 17.81000 17.98000 -0.17000 -0.94549 復華富時台灣高股息低波動基金 49.51000 49.64000 -0.13000 -0.26189 復華復華基金 23.14000 23.33000 -0.19000 -0.81440 復華華人世紀基金 18.29000 18.18000 0.11000 0.60506 復華傳家二號基金 37.17010 37.37330 -0.20320 -0.54370 復華傳家基金 24.75750 24.83390 -0.07640 -0.30764 復華奧林匹克全球組合基金 16.00000 16.00000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.85000 11.83000 0.02000 0.16906 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.37000 14.35000 0.02000 0.13937 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741 復華新興人民幣短期收益基金 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.37000 12.37000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.95000 8.94000 0.01000 0.11186 復華新興市場10年期以上債券基金 22.23000 22.27000 -0.04000 -0.17961 復華新興市場企業債券ETF基金 70.06000 70.14000 -0.08000 -0.11406 復華新興市場高收益債券基金A 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 復華新興市場高收益債券基金B 5.29000 5.28000 0.01000 0.18939 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.97000 11.94000 0.03000 0.25126 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.71000 11.72000 -0.01000 -0.08532 復華新興市場短期收益基金 11.36000 11.37000 -0.01000 -0.08795 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362 復華滬深300 A股基金 23.43000 23.28000 0.15000 0.64433 復華數位經濟基金 52.58000 52.94000 -0.36000 -0.68002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.09180 10.08210 0.00970 0.09621 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.78000 9.77270 0.00730 0.07470 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.63950 10.62940 0.01010 0.09502 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.17170 10.16410 0.00760 0.07477 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.28980 10.20360 0.08620 0.84480 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.17930 10.18350 -0.00420 -0.04124 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.31940 10.31510 0.00430 0.04169 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.77250 10.77690 -0.00440 -0.04083 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.22680 10.22290 0.00390 0.03815 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.69820 10.70280 -0.00460 -0.04298 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.59130 10.58730 0.00400 0.03778 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.07120 11.07610 -0.00490 -0.04424 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.79800 10.77540 0.02260 0.20974 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.73300 10.72540 0.00760 0.07086 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.65520 10.65640 -0.00120 -0.01126 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.78920 10.77280 0.01640 0.15224 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 12.14490 12.03550 0.10940 0.90898 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.69390 10.69240 0.00150 0.01403 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.97390 10.95720 0.01670 0.15241 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.45270 12.34060 0.11210 0.90838 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.83890 10.83740 0.00150 0.01384 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.81200 10.81910 -0.00710 -0.06562 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.27680 10.25000 0.02680 0.26146 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.25240 10.23970 0.01270 0.12403 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.99070 9.98660 0.00410 0.04106 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.56670 10.54750 0.01920 0.18203 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.97550 10.87140 0.10410 0.95756 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.55910 10.55440 0.00470 0.04453 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.56570 10.54650 0.01920 0.18205 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.97550 10.87150 0.10400 0.95663 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.55610 10.55130 0.00480 0.04549 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.46180 10.44780 0.01400 0.13400 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.43540 10.43640 -0.00100 -0.00958 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.46000 10.44600 0.01400 0.13402 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.43670 10.43760 -0.00090 -0.00862 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 11.10770 11.07980 0.02790 0.25181 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 11.07550 11.06360 0.01190 0.10756 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.98570 10.98290 0.00280 0.02549 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.28360 10.25070 0.03290 0.32095 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.25810 10.23940 0.01870 0.18263 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 9.99730 9.98730 0.01000 0.10013 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.24290 9.23870 0.00420 0.04546 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.07860 8.08420 -0.00560 -0.06927 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 7.98610 7.99820 -0.01210 -0.15128 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.20730 12.20190 0.00540 0.04426 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.70460 10.71200 -0.00740 -0.06908 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.70060 10.71670 -0.01610 -0.15023 景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣 10.03650 10.01400 0.02250 0.22469 景順十年到期特選新興債券基金年配型美元 9.99690 9.98770 0.00920 0.09211 景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣 9.86980 9.86880 0.00100 0.01013 景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣 10.04310 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華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.34630 10.34280 0.00350 0.03384 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.47330 10.47840 -0.00510 -0.04867 華南永昌永昌基金 20.62000 20.70000 -0.08000 -0.38647 華南永昌全球亨利組合基金 14.91910 14.91190 0.00720 0.04828 華南永昌全球神農水資源基金 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.69000 9.55000 0.14000 1.46597 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.92000 9.77000 0.15000 1.53531 華南永昌全球精品基金 16.84000 16.78000 0.06000 0.35757 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.69000 10.59000 0.10000 0.94429 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.58000 10.49000 0.09000 0.85796 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.74000 13.62000 0.12000 0.88106 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.52000 13.41000 0.11000 0.82028 華南永昌物聯網精選基金 12.72000 12.79000 -0.07000 -0.54730 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.30370 16.30350 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 26.14250 26.18450 -0.04200 -0.16040 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 華南永昌麒麟貨幣市場基金 12.00640 12.00630 0.00010 0.00083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.85570 10.85280 0.00290 0.02672 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.40500 10.42780 -0.02280 -0.21865 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.96640 9.96370 0.00270 0.02710 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.48570 9.50660 -0.02090 -0.21985 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.70290 10.69900 0.00390 0.03645 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.19210 10.21350 -0.02140 -0.20953 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.94450 9.94090 0.00360 0.03621 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.40580 9.42560 -0.01980 -0.21007 華頓中小型基金 24.76000 24.97000 -0.21000 -0.84101 華頓中國多重機會平衡基金 12.18790 12.21660 -0.02870 -0.23493 華頓台灣基金 25.88000 26.08000 -0.20000 -0.76687 華頓平安貨幣市場基金 11.58750 11.58740 0.00010 0.00086 華頓全球時尚精品基金 17.26000 17.29000 -0.03000 -0.17351 華頓全球高收益債券基金A 13.83700 13.83890 -0.00190 -0.01373 華頓全球高收益債券基金B 7.93400 7.93510 -0.00110 -0.01386 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.88250 2.88130 0.00120 0.04165 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.46950 12.48870 -0.01920 -0.15374 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40770 0.40800 -0.00030 -0.07353 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.27800 12.27710 0.00090 0.00733 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.19260 12.19160 0.00100 0.00820 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.92720 10.92020 0.00700 0.06410 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.55910 10.57900 -0.01990 -0.18811 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.48460 10.50430 -0.01970 -0.18754 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.22220 9.23960 -0.01740 -0.18832 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.86540 10.87700 -0.01160 -0.10665 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.79120 10.80260 -0.01140 -0.10553 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.55260 9.56050 -0.00790 -0.08263 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.88000 11.87000 0.01000 0.08425 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.69850 2.69690 0.00160 0.05933 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.13770 2.13410 0.00360 0.16869 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.07030 12.07780 -0.00750 -0.06210 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.23830 9.24410 -0.00580 -0.06274 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38100 0.38120 -0.00020 -0.05247 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29920 0.29910 0.00010 0.03343 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.69000 3.65000 0.04000 1.09589 匯豐中國動力基金(台幣) 15.94000 15.80000 0.14000 0.88608 匯豐中國動力基金(美元) 0.52000 0.52000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 26.29000 26.37000 -0.08000 -0.30338 匯豐全球趨勢組合基金 12.70000 12.68000 0.02000 0.15773 匯豐全球關鍵資源基金 8.42000 8.38000 0.04000 0.47733 匯豐安富基金 27.14000 27.18000 -0.04000 -0.14717 匯豐成功基金 43.17000 43.48000 -0.31000 -0.71297 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.81480 2.81020 0.00460 0.16369 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44740 2.44340 0.00400 0.16371 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 12.03940 12.04070 -0.00130 -0.01080 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.02700 8.02810 -0.00110 -0.01370 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39890 0.39870 0.00020 0.05016 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33940 0.33920 0.00020 0.05896 匯豐金磚動力基金 14.64000 14.62000 0.02000 0.13680 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.02430 15.02420 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.03000 5.01000 0.02000 0.39920 匯豐新鑽動力基金 10.64000 10.58000 0.06000 0.56711 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.45210 5.46590 -0.01380 -0.25247 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.36830 9.38230 -0.01400 -0.14922 匯豐龍鳳基金-A類型 56.82000 56.99000 -0.17000 -0.29830 匯豐龍鳳基金-I類型 56.82000 56.99000 -0.17000 -0.29830 匯豐龍騰電子基金 41.52000 41.72000 -0.20000 -0.47939 匯豐雙高收益債券組合基金 12.81500 12.80580 0.00920 0.07184 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.92000 20.12000 -0.20000 -0.99404 新光中國成長基金(人民幣) 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 新光中國成長基金(美元) 9.28000 9.26000 0.02000 0.21598 新光中國成長基金(新臺幣) 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.69260 11.71010 -0.01750 -0.14944 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.42570 10.41600 0.00970 0.09313 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.66820 10.66870 -0.00050 -0.00469 新光台灣富貴基金 26.08000 26.24000 -0.16000 -0.60976 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.76000 21.73000 0.03000 0.13806 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 38.78140 38.75760 0.02380 0.06141 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 45.10610 45.14640 -0.04030 -0.08927 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.27000 10.21000 0.06000 0.58766 新光全球AI新創產業基金美元 9.92000 9.85000 0.07000 0.71066 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.90000 9.83000 0.07000 0.71211 新光全球生技醫療基金(美元) 10.97000 10.93000 0.04000 0.36597 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843 新光全球債券基金(A累積)美元 11.17630 11.17340 0.00290 0.02595 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.83550 10.84330 -0.00780 -0.07193 新光全球債券基金(B配息)美元 10.48670 10.48400 0.00270 0.02575 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.15320 10.16050 -0.00730 -0.07185 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.60000 8.66000 -0.06000 -0.69284 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.65000 9.70000 -0.05000 -0.51546 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 新光吉星貨幣市場基金 15.52910 15.52890 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)美元 8.55000 8.54000 0.01000 0.11710 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.84000 8.85000 -0.01000 -0.11299 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.50000 8.49000 0.01000 0.11779 新光亞洲精選基金-美金 21.46000 21.38000 0.08000 0.37418 新光亞洲精選基金-新台幣 21.57000 21.51000 0.06000 0.27894 新光店頭基金 24.02000 24.13000 -0.11000 -0.45586 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.74000 11.74000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.02000 11.04000 -0.02000 -0.18116 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 41.63640 41.67090 -0.03450 -0.08279 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 新光特選內需收益ETF基金 21.45000 21.48000 -0.03000 -0.13966 新光創新科技基金 14.34000 14.43000 -0.09000 -0.62370 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.19560 10.20650 -0.01090 -0.10679 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.50630 10.51410 -0.00780 -0.07419 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.11560 10.11860 -0.00300 -0.02965 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.21800 9.22780 -0.00980 -0.10620 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.47470 9.48170 -0.00700 -0.07383 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.06880 9.07350 -0.00470 -0.05180 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.25840 40.30070 -0.04230 -0.10496 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 45.39090 45.50460 -0.11370 -0.24986 新光澳幣八年期保本基金 11.07000 11.06000 0.01000 0.09042 新光澳幣十年期保本基金 11.04000 11.03000 0.01000 0.09066 新光澳幣保本基金 12.56000 12.56000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.94560 10.93790 0.00770 0.07040 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.43580 9.42920 0.00660 0.07000 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.32420 9.32160 0.00260 0.02789 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.55900 10.55600 0.00300 0.02842 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.72770 10.72040 0.00730 0.06809 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.45810 9.45170 0.00640 0.06771 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.39980 9.39400 0.00580 0.06174 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.64970 10.64300 0.00670 0.06295 瑞銀全球創新趨勢基金 7.27000 7.23000 0.04000 0.55325 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 11.02660 11.02640 0.00020 0.00181 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.62900 9.62870 0.00030 0.00312 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 14.96360 14.97060 -0.00700 -0.04676 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 8.55650 8.56050 -0.00400 -0.04673 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.73840 10.73800 0.00040 0.00373 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.56660 9.56630 0.00030 0.00314 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.61970 9.61990 -0.00020 -0.00208 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.80210 10.80250 -0.00040 -0.00370 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 39.85290 39.90590 -0.05300 -0.13281 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 39.39160 39.37850 0.01310 0.03327 群益10年期以上金融債ETF基金 43.47690 43.53300 -0.05610 -0.12887 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 44.25830 44.26110 -0.00280 -0.00633 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 44.45810 44.48160 -0.02350 -0.05283 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 46.05410 46.07620 -0.02210 -0.04796 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 44.19550 44.24600 -0.05050 -0.11413 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 48.02480 48.04660 -0.02180 -0.04537 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 49.34750 49.33970 0.00780 0.01581 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 47.25490 47.27720 -0.02230 -0.04717 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 39.82820 39.88230 -0.05410 -0.13565 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.76130 10.71720 0.04410 0.41149 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 45.64730 45.78210 -0.13480 -0.29444 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 39.09460 39.09170 0.00290 0.00742 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.55470 11.55390 0.00080 0.00692 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.90590 9.89510 0.01080 0.10914 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.30790 14.30720 0.00070 0.00489 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.41660 10.39690 0.01970 0.18948 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 群益大印度基金N-新臺幣 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 群益大印度基金-人民幣 13.97720 13.99720 -0.02000 -0.14289 群益大印度基金-美元 12.80380 12.79840 0.00540 0.04219 群益大印度基金-新臺幣 12.04000 12.04000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.67360 12.63030 0.04330 0.34283 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.90500 11.84240 0.06260 0.52861 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.09000 11.04000 0.05000 0.45290 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.18390 11.14570 0.03820 0.34273 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.58400 9.53360 0.05040 0.52866 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.95000 8.91000 0.04000 0.44893 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.17180 10.13700 0.03480 0.34330 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.75280 8.70680 0.04600 0.52832 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.17000 9.13000 0.04000 0.43812 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.33830 9.30640 0.03190 0.34277 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.30530 8.26160 0.04370 0.52895 群益中小型股基金 49.64000 49.97000 -0.33000 -0.66040 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.93810 10.96160 -0.02350 -0.21438 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.89170 9.89460 -0.00290 -0.02931 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.20080 9.21100 -0.01020 -0.11074 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.19590 9.21560 -0.01970 -0.21377 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.31480 8.31720 -0.00240 -0.02886 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.73500 7.74360 -0.00860 -0.11106 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.79340 10.79220 0.00120 0.01112 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.87260 11.87130 0.00130 0.01095 群益中國高收益債券基金-美元 11.42690 11.42270 0.00420 0.03677 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.40210 10.40610 -0.00400 -0.03844 群益中國新機會基金N-人民幣 9.60960 9.61410 -0.00450 -0.04681 群益中國新機會基金N-美元 8.59530 8.58340 0.01190 0.13864 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000 群益中國新機會基金-人民幣 8.52210 8.52600 -0.00390 -0.04574 群益中國新機會基金-美元 9.18990 9.17720 0.01270 0.13839 群益中國新機會基金-新臺幣 8.69000 8.69000 0.00000 0.00000 群益平衡王基金 21.10840 21.15150 -0.04310 -0.20377 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 10.03620 10.02790 0.00830 0.08277 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.87280 9.87270 0.00010 0.00101 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 10.03620 10.02790 0.00830 0.08277 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.87280 9.87270 0.00010 0.00101 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.03630 10.02800 0.00830 0.08277 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.87280 9.87270 0.00010 0.00101 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.86540 9.86510 0.00030 0.00304 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 10.08300 10.05710 0.02590 0.25753 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.91880 9.90140 0.01740 0.17573 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 10.08300 10.05710 0.02590 0.25753 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.91880 9.90140 0.01740 0.17573 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.08300 10.05710 0.02590 0.25753 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.91880 9.90140 0.01740 0.17573 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.93480 9.91710 0.01770 0.17848 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 10.08170 10.05990 0.02180 0.21670 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 9.91760 9.90420 0.01340 0.13530 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 10.08170 10.05990 0.02180 0.21670 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 9.91760 9.90420 0.01340 0.13530 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 10.08170 10.05980 0.02190 0.21770 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 9.91760 9.90420 0.01340 0.13530 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 9.92310 9.90950 0.01360 0.13724 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.47000 6.49000 -0.02000 -0.30817 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.93070 12.97440 -0.04370 -0.33682 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 12.02170 12.03990 -0.01820 -0.15116 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.30000 11.33000 -0.03000 -0.26478 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.93920 10.97610 -0.03690 -0.33618 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.16910 10.18460 -0.01550 -0.15219 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.81130 10.84780 -0.03650 -0.33647 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.59810 10.60420 -0.00610 -0.05752 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.36460 10.36880 -0.00420 -0.04051 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.24010 9.24540 -0.00530 -0.05733 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.24590 9.24960 -0.00370 -0.04000 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.65970 10.66580 -0.00610 -0.05719 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.69000 10.69440 -0.00440 -0.04114 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.40330 9.40870 -0.00540 -0.05739 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.89280 9.89690 -0.00410 -0.04143 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) 10.06380 10.05990 0.00390 0.03877 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) 10.05440 10.04880 0.00560 0.05573 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) 9.97050 9.97310 -0.00260 -0.02607 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) 10.06370 10.05980 0.00390 0.03877 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) 10.05440 10.04880 0.00560 0.05573 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) 9.97050 9.97310 -0.00260 -0.02607 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣) 10.06370 10.05980 0.00390 0.03877 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元) 10.05420 10.04870 0.00550 0.05473 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣) 9.97040 9.97310 -0.00270 -0.02707 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣) 10.06370 10.05980 0.00390 0.03877 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) 10.05430 10.04870 0.00560 0.05573 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) 9.97050 9.97310 -0.00260 -0.02607 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.35750 11.35270 0.00480 0.04228 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.73920 7.73590 0.00330 0.04266 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.88100 10.88260 -0.00160 -0.01470 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.67830 10.67750 0.00080 0.00749 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.60520 10.61300 -0.00780 -0.07349 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.90870 9.91020 -0.00150 -0.01514 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.85540 9.85460 0.00080 0.00812 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.78850 9.79570 -0.00720 -0.07350 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.88100 10.88270 -0.00170 -0.01562 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.67830 10.67740 0.00090 0.00843 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.60510 10.61290 -0.00780 -0.07350 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.90870 9.91020 -0.00150 -0.01514 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.85530 9.85450 0.00080 0.00812 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.78850 9.79570 -0.00720 -0.07350 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.64280 9.59610 0.04670 0.48666 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.12000 11.08000 0.04000 0.36101 群益全球關鍵生技基金-美元 15.77750 15.70120 0.07630 0.48595 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.43000 15.37000 0.06000 0.39037 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.91000 11.90000 0.01000 0.08403 群益印度中小基金N-人民幣 11.26050 11.21800 0.04250 0.37886 群益印度中小基金N-美元 9.20750 9.15570 0.05180 0.56577 群益印度中小基金N-新臺幣 8.63000 8.59000 0.04000 0.46566 群益印度中小基金-人民幣 15.24430 15.18680 0.05750 0.37862 群益印度中小基金-美元 13.16960 13.09560 0.07400 0.56508 群益印度中小基金-新臺幣 15.10000 15.03000 0.07000 0.46574 群益多利策略組合基金 11.89000 11.88000 0.01000 0.08418 群益多重收益組合基金 14.16000 14.17000 -0.01000 -0.07057 群益多重資產組合基金 15.26000 15.25000 0.01000 0.06557 群益安家基金 28.00470 28.21060 -0.20590 -0.72987 群益安穩貨幣市場基金 16.18140 16.18110 0.00030 0.00185 群益那斯達克生技基金 21.23000 21.25000 -0.02000 -0.09412 群益亞太中小基金 10.91000 10.88000 0.03000 0.27574 群益亞太新趨勢平衡基金 16.46000 16.43000 0.03000 0.18259 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.70670 10.71150 -0.00480 -0.04481 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.84730 7.85080 -0.00350 -0.04458 群益店頭市場基金 102.90000 103.66000 -0.76000 -0.73317 群益東方盛世基金 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000 群益東協成長基金-人民幣 13.55680 13.49560 0.06120 0.45348 群益東協成長基金-美元 11.59090 11.51720 0.07370 0.63991 群益東協成長基金-新臺幣 11.37000 11.30000 0.07000 0.61947 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.17460 12.10970 0.06490 0.53593 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.27670 11.20950 0.06720 0.59949 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.53020 10.47480 0.05540 0.52889 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.81960 9.76730 0.05230 0.53546 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.09840 9.04420 0.05420 0.59928 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.49420 8.44960 0.04460 0.52784 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.88860 10.83130 0.05730 0.52902 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.60950 9.55830 0.05120 0.53566 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.26000 9.20480 0.05520 0.59969 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.48930 9.43940 0.04990 0.52864 群益長安基金 32.92000 33.00000 -0.08000 -0.24242 群益美國新創亮點基金N-美元 10.55210 10.48480 0.06730 0.64188 群益美國新創亮點基金-美元 15.96280 15.86110 0.10170 0.64119 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.28000 15.20000 0.08000 0.52632 群益真善美基金 16.05880 16.09020 -0.03140 -0.19515 群益馬拉松基金 130.16000 131.07000 -0.91000 -0.69429 群益深証中小板基金 12.21000 12.04000 0.17000 1.41196 群益創新科技基金 37.72000 37.91000 -0.19000 -0.50119 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.71750 10.73390 -0.01640 -0.15279 群益華夏盛世基金N-美元 9.60870 9.60560 0.00310 0.03227 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 群益華夏盛世基金-人民幣 11.67180 11.68970 -0.01790 -0.15313 群益華夏盛世基金-美元 10.59470 10.59130 0.00340 0.03210 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.32000 17.33000 -0.01000 -0.05770 群益奧斯卡基金 33.56000 33.76000 -0.20000 -0.59242 群益新興金鑽基金-美元 11.73680 11.67050 0.06630 0.56810 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.89000 8.85000 0.04000 0.45198 群益葛萊美基金 26.44000 26.71000 -0.27000 -1.01086 群益道瓊美國地產ETF基金 22.96000 23.02000 -0.06000 -0.26064 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.19000 7.19000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日正向2倍基金 16.15000 16.17000 -0.02000 -0.12369 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.57710 11.55550 0.02160 0.18692 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.11760 11.07630 0.04130 0.37287 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.03770 11.00560 0.03210 0.29167 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.04860 11.02790 0.02070 0.18771 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.60980 10.57030 0.03950 0.37369 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.53350 10.50290 0.03060 0.29135 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.57700 11.55530 0.02170 0.18779 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.11800 11.07670 0.04130 0.37285 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 9.74470 9.71640 0.02830 0.29126 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.04860 11.02790 0.02070 0.18771 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.60930 10.56990 0.03940 0.37276 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.76910 9.74070 0.02840 0.29156 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.13620 13.11460 0.02160 0.16470 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.83730 11.82060 0.01670 0.14128 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.69620 11.68010 0.01610 0.13784 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.62100 8.60680 0.01420 0.16499 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.90960 8.89700 0.01260 0.14162 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.06000 8.05000 0.01000 0.12422 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.36430 8.35280 0.01150 0.13768 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.85620 9.84230 0.01390 0.14123 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 路博邁5G股票基金N累積(美元) 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 路博邁5G股票基金T累積(美元) 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 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10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 10.08790 10.04690 0.04100 0.40809 德信大發基金 32.57000 32.79000 -0.22000 -0.67094 德信中國精選成長基金 11.95000 11.94000 0.01000 0.08375 德信台灣主流中小基金 21.84000 22.04000 -0.20000 -0.90744 德信萬保貨幣市場基金 12.00140 12.00130 0.00010 0.00083 德信數位時代基金 35.11000 35.22000 -0.11000 -0.31232 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.15270 11.14770 0.00500 0.04485 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 11.00570 11.00300 0.00270 0.02454 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.73180 11.73160 0.00020 0.00170 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 19.81000 20.04000 -0.23000 -1.14770 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.47000 17.43000 0.04000 0.22949 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.89600 10.88330 0.01270 0.11669 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.91150 16.89460 0.01690 0.10003 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.08350 8.09360 -0.01010 -0.12479 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.12430 11.12910 -0.00480 -0.04313 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.27890 12.28420 -0.00530 -0.04314 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.91840 13.93580 -0.01740 -0.12486 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.21000 17.09000 0.12000 0.70217 摩根中小基金 23.86000 24.01000 -0.15000 -0.62474 摩根中國A股基金 15.52000 15.55000 -0.03000 -0.19293 摩根中國A股基金(美元) 12.29000 12.31000 -0.02000 -0.16247 摩根中國亮點基金 13.20000 13.11000 0.09000 0.68650 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.21030 11.20960 0.00070 0.00624 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.81100 12.80180 0.00920 0.07186 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.63610 9.63010 0.00600 0.06230 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.19510 13.19440 0.00070 0.00531 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.71850 15.70720 0.01130 0.07194 摩根台灣金磚基金-累積型 20.81000 20.91000 -0.10000 -0.47824 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.81000 20.91000 -0.10000 -0.47824 摩根台灣增長基金 53.01000 53.20000 -0.19000 -0.35714 摩根平衡基金 28.48000 28.54000 -0.06000 -0.21023 摩根全球α基金 18.54000 18.45000 0.09000 0.48780 摩根全球平衡基金 16.26170 16.23820 0.02350 0.14472 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.49110 9.48120 0.00990 0.10442 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.74870 10.73400 0.01470 0.13695 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.11400 10.10050 0.01350 0.13366 摩根多元入息成長基金-累積型 11.81040 11.79800 0.01240 0.10510 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.62800 10.61380 0.01420 0.13379 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.40710 10.39700 0.01010 0.09714 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.00020 13.98670 0.01350 0.09652 摩根亞洲基金 59.82000 59.72000 0.10000 0.16745 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.38670 8.39190 -0.00520 -0.06196 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.00650 10.00940 -0.00290 -0.02897 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.83620 8.83920 -0.00300 -0.03394 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.93630 12.94440 -0.00810 -0.06258 摩根東方內需機會基金 18.91000 18.87000 0.04000 0.21198 摩根東方科技基金 33.48000 33.29000 0.19000 0.57074 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.30000 9.28000 0.02000 0.21552 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.64000 11.63000 0.01000 0.08598 摩根金龍收成基金 22.81000 22.65000 0.16000 0.70640 摩根第一貨幣市場基金 15.14840 15.14820 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.26000 14.28000 -0.02000 -0.14006 摩根新金磚五國基金 12.59000 12.55000 0.04000 0.31873 摩根新絲路基金 9.34000 9.28000 0.06000 0.64655 摩根新興35基金 13.77000 13.70000 0.07000 0.51095 摩根新興日本基金 23.98000 23.96000 0.02000 0.08347 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.08820 7.08050 0.00770 0.10875 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.51320 9.50010 0.01310 0.13789 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.29760 9.28500 0.01260 0.13570 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.13860 11.12650 0.01210 0.10875 摩根新興科技基金 58.01000 58.18000 -0.17000 -0.29220 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.74160 8.72300 0.01860 0.21323 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.58340 9.55600 0.02740 0.28673 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.03520 9.01030 0.02490 0.27635 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.52290 10.50100 0.02190 0.20855 摩根龍揚基金 34.07000 33.84000 0.23000 0.67967 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.19000 11.19000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-累積型 12.10000 12.11000 -0.01000 -0.08258 摩根總收益組合基金-月配息型 9.28550 9.28420 0.00130 0.01400 摩根總收益組合基金-累積型 11.55090 11.54920 0.00170 0.01472 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理亞洲新富基金 21.76000 21.73000 0.03000 0.13806 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.62630 12.62620 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.95000 11.99000 -0.04000 -0.33361 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.95080 10.95440 -0.00360 -0.03286 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.66630 10.66770 -0.00140 -0.01312 聯邦中國龍基金 28.80000 29.04000 -0.24000 -0.82645 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.65360 12.64970 0.00390 0.03083 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.83190 11.82950 0.00240 0.02029 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.61300 10.61640 -0.00340 -0.03203 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.25530 10.25220 0.00310 0.03024 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.64020 9.63820 0.00200 0.02075 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.64220 8.64490 -0.00270 -0.03123 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.06870 10.02520 0.04350 0.43391 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.13980 10.10430 0.03550 0.35134 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.48520 9.44430 0.04090 0.43307 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.54880 9.51530 0.03350 0.35206 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.90280 11.77460 0.12820 1.08878 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.73990 11.61560 0.12430 1.07011 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.76530 10.65920 0.10610 0.99538 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.90190 10.78400 0.11790 1.09329 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.74050 10.62670 0.11380 1.07089 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.84710 9.75000 0.09710 0.99590 聯邦金鑽平衡基金 25.66130 25.87110 -0.20980 -0.81094 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.93500 9.84230 0.09270 0.94185 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.17490 10.08820 0.08670 0.85942 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.86860 9.77650 0.09210 0.94205 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.09260 10.00660 0.08600 0.85943 聯邦貨幣市場基金 13.24110 13.24090 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 14.44000 14.56000 -0.12000 -0.82418 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.59930 16.59050 0.00880 0.05304 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 13.19210 13.12060 0.07150 0.54494 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.72110 12.65810 0.06300 0.49771 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.06850 12.00960 0.05890 0.49044 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.55640 12.55670 -0.00030 -0.00239 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.62050 11.62750 -0.00700 -0.06020 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.56400 10.56420 -0.00020 -0.00189 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.64570 8.65080 -0.00510 -0.05895 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 39.61000 39.86000 -0.25000 -0.62720 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 19.12000 19.19000 -0.07000 -0.36477 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.72000 18.77000 -0.05000 -0.26638 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.27000 12.32000 -0.05000 -0.40584 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.58000 16.57000 0.01000 0.06035 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.96000 11.96000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.86000 12.85000 0.01000 0.07782 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.93000 11.93000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.50000 7.49000 0.01000 0.13351 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.45000 11.45000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.70000 15.65000 0.05000 0.31949 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.16000 11.13000 0.03000 0.26954 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.78000 8.75000 0.03000 0.34286 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.66000 11.62000 0.04000 0.34423 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.68000 14.65000 0.03000 0.20478 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.56000 14.53000 0.03000 0.20647 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.58000 14.54000 0.04000 0.27510 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.21000 15.17000 0.04000 0.26368 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 21.32000 21.26000 0.06000 0.28222 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.33000 19.27000 0.06000 0.31136 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.15000 13.12000 0.03000 0.22866 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.93000 14.89000 0.04000 0.26864 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.96000 15.91000 0.05000 0.31427 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.87000 14.83000 0.04000 0.26972 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.83000 14.79000 0.04000 0.27045 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.64000 12.61000 0.03000 0.23791 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 14.96000 14.92000 0.04000 0.26810 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.76000 12.72000 0.04000 0.31447 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.57000 8.55000 0.02000 0.23392 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.21000 13.17000 0.04000 0.30372 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.78000 19.77000 0.01000 0.05058 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.46000 18.45000 0.01000 0.05420 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.11000 13.10000 0.01000 0.07634 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.12000 14.11000 0.01000 0.07087 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.06000 13.05000 0.01000 0.07663 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.77000 7.77000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.86000 12.85000 0.01000 0.07782 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.12000 14.12000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.22000 14.22000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 15.05100 15.05080 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.06710 11.04870 0.01840 0.16654 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.86270 13.83450 0.02820 0.20384 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.38390 7.37160 0.01230 0.16686 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.27000 14.27000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.42000 14.42000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.34970 10.36040 -0.01070 -0.10328 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.85810 10.83830 0.01980 0.18269 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.25870 10.25620 0.00250 0.02438 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.15050 10.15320 -0.00270 -0.02659 瀚亞中小型股基金 24.20000 24.34000 -0.14000 -0.57518 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.85000 12.85000 0.00000 0.00000 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.01000 13.00000 0.01000 0.07692 瀚亞巴西基金 5.90000 5.85000 0.05000 0.85470 瀚亞外銷基金 44.39000 44.70000 -0.31000 -0.69351 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.03600 10.04580 -0.00980 -0.09755 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.03440 10.01630 0.01810 0.18071 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.02330 10.02000 0.00330 0.03293 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.88160 9.88270 -0.00110 -0.01113 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.02440 10.03380 -0.00940 -0.09368 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.05650 10.03820 0.01830 0.18230 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.01150 10.00780 0.00370 0.03697 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.86800 9.86870 -0.00070 -0.00709 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.59760 11.61130 -0.01370 -0.11799 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 11.05510 11.05360 0.00150 0.01357 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.82590 12.82960 -0.00370 -0.02884 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 11.00780 10.98830 0.01950 0.17746 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.29780 7.30660 -0.00880 -0.12044 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.98820 7.98720 0.00100 0.01252 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.10660 8.10900 -0.00240 -0.02960 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.07510 7.06270 0.01240 0.17557 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.61780 8.62030 -0.00250 -0.02900 瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣 9.93850 9.94120 -0.00270 -0.02716 瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.97500 8.98580 -0.01080 -0.12019 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.34030 9.33910 0.00120 0.01285 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.98260 8.98520 -0.00260 -0.02894 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.69000 12.67000 0.02000 0.15785 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.97000 11.94000 0.03000 0.25126 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.53000 11.50000 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