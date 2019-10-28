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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/10/25  108/10/24  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.44550   10.43620   0.00930    0.08911
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.15860   10.14990   0.00870    0.08572
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.51440   10.50600   0.00840    0.07995
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.23630   10.22810   0.00820    0.08017
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.16870   10.16080   0.00790    0.07775
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.30250   10.29540   0.00710    0.06896
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.15650   10.14940   0.00710    0.06995
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.21580   10.20730   0.00850    0.08327
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.90830    9.89580   0.01250    0.12632
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.90760    9.89520   0.01240    0.12531
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.89850    9.88700   0.01150    0.11631
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.89660    9.88520   0.01140    0.11532
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.11690   10.09930   0.01760    0.17427
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.11680   10.09930   0.01750    0.17328
大華銀多元特別收益平衡基金                                         11.02000   11.03000  -0.01000   -0.09066
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中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金                        39.99930   40.01450  -0.01520   -0.03799
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.88730   10.87950   0.00780    0.07169
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.68390   10.67620   0.00770    0.07212
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.78920   10.78230   0.00690    0.06399
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.67600   10.66920   0.00680    0.06373
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                         39.98360   39.99970  -0.01610   -0.04025
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.15000   21.91000   0.24000    1.09539
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         22.70000   22.38000   0.32000    1.42985
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.42240   41.49190  -0.06950   -0.16750
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 38.74560   38.71450   0.03110    0.08033
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.98000    9.97650   0.00350    0.03508
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.57180   10.56690   0.00490    0.04637
中國信託台灣活力基金                                               14.08000   14.16000  -0.08000   -0.56497
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.57000   11.56000   0.01000    0.08651
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   11.06000   11.08000  -0.02000   -0.18051
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.66000    8.60000   0.06000    0.69767
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.45000    9.38000   0.07000    0.74627
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.31030   10.28770   0.02260    0.21968
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.03980   10.04300  -0.00320   -0.03186
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                8.86210    8.86500  -0.00290   -0.03271
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.51390   10.50870   0.00520    0.04948
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.25360    9.24890   0.00470    0.05082
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.25520   11.16920   0.08600    0.76997
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.46400    9.39160   0.07240    0.77090
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.04480   11.02760   0.01720    0.15597
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.54160    9.52680   0.01480    0.15535
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金                                39.86050   39.90780  -0.04730   -0.11852
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              44.32560   44.44550  -0.11990   -0.26977
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  41.08040   41.17680  -0.09640   -0.23411
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              46.53430   46.59840  -0.06410   -0.13756
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                47.11180   47.18330  -0.07150   -0.15154
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
中國信託智能運動基金-美元                                          10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.71000    9.66000   0.05000    0.51760
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.65000    9.60000   0.05000    0.52083
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.05200   11.05190   0.00010    0.00090
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.31550   10.33470  -0.01920   -0.18578
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.36830    9.38580  -0.01750   -0.18645
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.70930   10.72150  -0.01220   -0.11379
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.72630    9.73740  -0.01110   -0.11399
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         39.73960   39.78990  -0.05030   -0.12641
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  40.37500   40.48650  -0.11150   -0.27540
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.87000   10.85000   0.02000    0.18433
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.12000   11.09000   0.03000    0.27051
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.56000   10.53000   0.03000    0.28490
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    43.31630   43.30850   0.00780    0.01801
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            44.57650   44.59850  -0.02200   -0.04933
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        44.59290   44.53270   0.06020    0.13518
元大2001基金                                                       70.34000   70.67000  -0.33000   -0.46696
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          46.96490   47.01940  -0.05450   -0.11591
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             44.58170   44.58140   0.00030    0.00067
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.78000   20.78000   0.00000    0.00000
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.78900   11.78820   0.00080    0.00679
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.47820   10.50330  -0.02510   -0.23897
元大上證50基金                                                     32.82000   32.76000   0.06000    0.18315
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.29000   11.35000  -0.06000   -0.52863
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.70000    9.78000  -0.08000   -0.81800
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.46000   13.32000   0.14000    1.05105
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.26600   12.15800   0.10800    0.88830
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.42200   16.29000   0.13200    0.81031
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.50300   11.49600   0.00700    0.06089
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.67300   10.69200  -0.01900   -0.17770
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.04000    3.04000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.10000   13.13000  -0.03000   -0.22848
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      44.92360   44.87440   0.04920    0.10964
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.12020   11.11110   0.00910    0.08190
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.08230   10.07400   0.00830    0.08239
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.86540    9.88150  -0.01610   -0.16293
元大巴西指數基金                                                    7.09700    7.14200  -0.04500   -0.63008
元大日經225基金                                                    29.02000   28.98000   0.04000    0.13803
元大台商收成基金                                                   24.34000   24.44000  -0.10000   -0.40917
元大台灣50單日反向1倍基金                                          10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
元大台灣50單日正向2倍基金                                          46.39000   46.46000  -0.07000   -0.15067
元大台灣中型100基金                                                35.50000   35.62000  -0.12000   -0.33689
元大台灣加權股價指數基金                                           27.65100   27.70900  -0.05800   -0.20932
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          11.28000   11.29000  -0.01000   -0.08857
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            11.18000   11.19000  -0.01000   -0.08937
元大台灣卓越50基金                                                 89.09000   89.22000  -0.13000   -0.14571
元大台灣金融基金                                                   19.02000   19.06000  -0.04000   -0.20986
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          11.20000   11.24000  -0.04000   -0.35587
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            11.20000   11.24000  -0.04000   -0.35587
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.98000   33.02000  -0.04000   -0.12114
元大台灣高股息基金                                                 27.55000   27.65000  -0.10000   -0.36166
元大台灣電子科技基金                                               40.26000   40.31000  -0.05000   -0.12404
元大全球ETF成長組合基金                                            10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.92000   14.90000   0.02000    0.13423
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.50000   23.52000  -0.02000   -0.08503
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               14.07000   14.09000  -0.02000   -0.14194
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    14.33000   14.31000   0.02000    0.13976
元大全球不動產證券化基金-美元                                      13.08200   13.08700  -0.00500   -0.03821
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.75000    8.72000   0.03000    0.34404
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.57000    6.55000   0.02000    0.30534
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.31000    9.32000  -0.01000   -0.10730
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     7.11000    7.13000  -0.02000   -0.28050
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.38200    8.36300   0.01900    0.22719
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.22000    8.21000   0.01000    0.12180
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.49000   13.44000   0.05000    0.37202
元大全球農業商機基金                                               16.93000   16.95000  -0.02000   -0.11799
元大印尼指數基金                                                    9.63600    9.49900   0.13700    1.44226
元大印度指數基金                                                    9.65300    9.69400  -0.04100   -0.42294
元大印度基金                                                       12.59000   12.62000  -0.03000   -0.23772
元大多多基金                                                       18.95000   19.07000  -0.12000   -0.62926
元大多福基金                                                       57.04000   57.16000  -0.12000   -0.20994
元大亞太成長基金                                                    8.56000    8.54000   0.02000    0.23419
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.38360    9.41620  -0.03260   -0.34621
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.45530    7.48120  -0.02590   -0.34620
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.15000    9.10300   0.04700    0.51631
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.91000    9.86000   0.05000    0.50710
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.28000    9.24000   0.04000    0.43290
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.91000    9.86000   0.05000    0.50710
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.34200   10.23400   0.10800    1.05531
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.22330   10.21950   0.00380    0.03718
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.52280   10.52090   0.00190    0.01806
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.20300   10.20120   0.00180    0.01764
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.43280   10.43790  -0.00510   -0.04886
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.11720   10.12220  -0.00500   -0.04940
元大卓越基金                                                       44.74000   44.92000  -0.18000   -0.40071
元大店頭基金                                                        9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.54030   10.53970   0.00060    0.00569
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.74550    9.74240   0.00310    0.03182
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.17220   32.20620  -0.03400   -0.10557
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   43.76340   43.87380  -0.11040   -0.25163
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.84160   15.82040   0.02120    0.13400
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        24.64750   24.72840  -0.08090   -0.32715
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.23630   42.29350  -0.05720   -0.13525
元大高科技基金                                                     22.60000   22.69000  -0.09000   -0.39665
元大得利貨幣市場基金                                               16.35400   16.35380   0.00020    0.00122
元大得寶貨幣市場基金                                               12.05260   12.05250   0.00010    0.00083
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              11.52000   11.58000  -0.06000   -0.51813
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                11.52000   11.58000  -0.06000   -0.51813
元大富櫃50基金                                                     13.95000   14.02000  -0.07000   -0.49929
元大華夏中小基金                                                    7.37000    7.40000  -0.03000   -0.40541
元大新中國基金-人民幣                                              10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
元大新中國基金-美元                                                 9.34100    9.35100  -0.01000   -0.10694
元大新中國基金-新台幣                                               9.23000    9.24000  -0.01000   -0.10823
元大新主流基金                                                     27.50000   27.65000  -0.15000   -0.54250
元大新東協平衡基金-美元                                             9.46900    9.45200   0.01700    0.17986
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.15000    9.14000   0.01000    0.10941
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.31900   11.35110  -0.03210   -0.28279
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.14850   10.19400  -0.04550   -0.44634
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.53820   11.59930  -0.06110   -0.52676
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.37110    9.42080  -0.04970   -0.52756
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.70290   10.70840  -0.00550   -0.05136
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.84490    9.84990  -0.00500   -0.05076
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.78190   10.79620  -0.01430   -0.13245
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.92680    9.94000  -0.01320   -0.13280
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.17420   10.17990  -0.00570   -0.05599
元大新興亞洲基金                                                   11.04000   10.99000   0.05000    0.45496
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.90020    9.92660  -0.02640   -0.26595
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.06040    9.08450  -0.02410   -0.26529
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.09010   10.12530  -0.03520   -0.34764
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.25150    9.28380  -0.03230   -0.34792
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.18870   15.18850   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       39.89000   39.95000  -0.06000   -0.15019
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.45000    9.40000   0.05000    0.53191
元大實質多重資產基金-美元                                           8.45900    8.42100   0.03800    0.45125
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.85000    8.82000   0.03000    0.34014
元大滬深300單日反向1倍基金                                         11.89000   11.87000   0.02000    0.16849
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.44000   18.49000  -0.05000   -0.27042
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             21.76000   21.79000  -0.03000   -0.13768
元大摩臺基金                                                       41.66000   41.73000  -0.07000   -0.16775
元大標普500基金                                                    27.97000   27.95000   0.02000    0.07156
元大標普500單日反向1倍基金                                         11.88000   11.88000   0.00000    0.00000
元大標普500單日正向2倍基金                                         36.98000   37.03000  -0.05000   -0.13503
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.86000   20.89000  -0.03000   -0.14361
元大標智滬深300基金                                                17.96000   17.90000   0.06000    0.33520
元大歐洲50基金                                                     25.71000   25.57000   0.14000    0.54752
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         8.99610    9.00760  -0.01150   -0.12767
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.31370   10.31350   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    17.01000   17.07000  -0.06000   -0.35149
日盛上選基金(A類型)                                                39.74000   39.82000  -0.08000   -0.20090
日盛上選基金(I類型)                                                39.74000   39.82000  -0.08000   -0.20090
日盛小而美基金                                                     20.86000   20.93000  -0.07000   -0.33445
日盛中國內需動力基金                                                9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.50450   12.49720   0.00730    0.05841
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.82290    9.81710   0.00580    0.05908
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.64160   12.63230   0.00930    0.07362
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.92560    9.91840   0.00720    0.07259
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.29610   11.29440   0.00170    0.01505
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.85300    8.85170   0.00130    0.01469
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        11.20000   11.24000  -0.04000   -0.35587
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.37000   10.40000  -0.03000   -0.28846
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.63000   10.66000  -0.03000   -0.28143
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.90000   10.91000  -0.01000   -0.09166
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
日盛日盛基金                                                       13.66000   13.76000  -0.10000   -0.72674
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 11.25000   11.20000   0.05000    0.44643
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.69060   10.68260   0.00800    0.07489
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.40410    9.39710   0.00700    0.07449
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.33080   10.32920   0.00160    0.01549
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.08860    9.08720   0.00140    0.01541
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.55000   10.47000   0.08000    0.76409
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.47000   10.39000   0.08000    0.76997
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.55210    2.55170   0.00040    0.01568
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.64810    1.64790   0.00020    0.01214
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.39080    0.39070   0.00010    0.02560
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25290    0.25280   0.00010    0.03956
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.73450   12.73730  -0.00280   -0.02198
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.11960    8.12140  -0.00180   -0.02216
日盛亞洲機會基金                                                    7.34000    7.30000   0.04000    0.54795
日盛首選基金                                                       19.60000   19.66000  -0.06000   -0.30519
日盛高科技基金                                                     20.91000   21.08000  -0.17000   -0.80645
日盛貨幣市場基金                                                   14.86200   14.86170   0.00030    0.00202
日盛新台商基金                                                     47.20000   47.58000  -0.38000   -0.79865
日盛精選五虎基金                                                   39.90000   40.14000  -0.24000   -0.59791
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.57030   13.57010   0.00020    0.00147
台新2000高科技基金                                                 36.22000   36.50000  -0.28000   -0.76712
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.72000    9.60000   0.12000    1.25000
台新MSCI中國基金                                                   19.62000   19.43000   0.19000    0.97787
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      19.86000   19.48000   0.38000    1.95072
台新大眾貨幣市場基金                                               14.24730   14.24700   0.00030    0.00211
台新中國通基金                                                     53.13000   53.67000  -0.54000   -1.00615
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.57460    0.57950  -0.00490   -0.84556
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.53700   17.70300  -0.16600   -0.93769
台新中國精選中小基金-美元                                           0.33560    0.33760  -0.00200   -0.59242
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.91000    9.97000  -0.06000   -0.60181
台新主流基金                                                       26.46000   26.52000  -0.06000   -0.22624
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.89000   24.90000  -0.01000   -0.04016
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.81920    0.81880   0.00040    0.04885
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.39000   17.39000   0.00000    0.00000
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.57070    0.57040   0.00030    0.05259
台新台灣中小基金                                                   40.81000   41.11000  -0.30000   -0.72975
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.32510   11.32580  -0.00070   -0.00618
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              10.22260   10.22840  -0.00580   -0.05670
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.94170   11.94840  -0.00670   -0.05607
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.18000   11.19000  -0.01000   -0.08937
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.00340    9.98720   0.01620    0.16221
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.31030   11.29190   0.01840    0.16295
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
台新印度基金                                                       14.61000   14.57000   0.04000    0.27454
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.60620    8.61600  -0.00980   -0.11374
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28660    0.28670  -0.00010   -0.03488
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.82920   12.84370  -0.01450   -0.11290
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.42210    0.42230  -0.00020   -0.04736
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             38.53000   38.50000   0.03000    0.07792
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                41.79000   41.82000  -0.03000   -0.07174
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.14420   11.14410   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 34.49970   34.60990  -0.11020   -0.31841
台新智慧生活基金-美元                                              10.61650   10.50920   0.10730    1.02101
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.83000   10.73000   0.10000    0.93197
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.10070    8.08520   0.01550    0.19171
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.21280    8.20380   0.00900    0.10971
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.33920    9.32130   0.01790    0.19203
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.47860    9.46820   0.01040    0.10984
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.56770   11.57670  -0.00900   -0.07774
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.37230    0.37230   0.00000    0.00000
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.09080    8.09700  -0.00620   -0.07657
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27500    0.27500   0.00000    0.00000
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.31000    5.28000   0.03000    0.56818
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.29000   22.32000  -0.03000   -0.13441
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.58130   10.56160   0.01970    0.18652
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.07750   10.07550   0.00200    0.01985
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.06700   10.06950  -0.00250   -0.02483
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.73550   10.71580   0.01970    0.18384
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.21560   10.21360   0.00200    0.01958
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.20670   10.20920  -0.00250   -0.02449
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               43.01100   43.03910  -0.02810   -0.06529
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     42.21060   42.24530  -0.03470   -0.08214
永豐1至3年期美國公債ETF基金                                        39.53600   39.59460  -0.05860   -0.14800
永豐20年期以上美國公債ETF基金                                      38.63250   38.74500  -0.11250   -0.29036
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             38.38120   38.36690   0.01430    0.03727
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.43570   11.43500   0.00070    0.00612
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.82700    9.82780  -0.00080   -0.00814
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.29710    9.29770  -0.00060   -0.00645
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  11.06270   11.06330  -0.00060   -0.00542
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.56280    7.56410  -0.00130   -0.01719
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.06690    9.06850  -0.00160   -0.01764
永豐中小基金                                                       56.95000   57.35000  -0.40000   -0.69747
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.83860    1.83860   0.00000    0.00000
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.61330    2.61320   0.00010    0.00383
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.06980    8.07070  -0.00090   -0.01115
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.11460   11.11600  -0.00140   -0.01259
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     5.07000    5.07000   0.00000    0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.98000   21.94000   0.04000    0.18232
永豐主流品牌基金                                                   18.89000   18.92000  -0.03000   -0.15856
永豐永豐基金                                                       35.83000   35.91000  -0.08000   -0.22278
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   8.92210    8.93100  -0.00890   -0.09965
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.55560    9.56520  -0.00960   -0.10036
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 8.69540    8.71020  -0.01480   -0.16992
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.31660    9.33250  -0.01590   -0.17037
永豐亞洲民生消費基金                                               11.73000   11.76000  -0.03000   -0.25510
永豐南非幣2021保本基金                                             14.38030   14.37650   0.00380    0.02643
永豐美國大型500股票ETF基金                                         19.87000   19.84000   0.03000    0.15121
永豐貨幣市場基金                                                   13.96160   13.96140   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.16720    2.16700   0.00020    0.00923
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.72170    2.72140   0.00030    0.01102
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.66570    7.66590  -0.00020   -0.00261
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.91920   10.91960  -0.00040   -0.00366
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.01380    7.00860   0.00520    0.07419
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.42460   11.41600   0.00860    0.07533
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.06000    8.04000   0.02000    0.24876
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.32000   18.30000   0.02000    0.10929
永豐臺灣加權ETF基金                                                58.02000   58.16000  -0.14000   -0.24072
永豐領航科技基金                                                   42.23000   42.44000  -0.21000   -0.49482
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.82000   11.73000   0.09000    0.76726
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.17000   11.08000   0.09000    0.81227
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.35000   10.31000   0.04000    0.38797
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.53000   10.49000   0.04000    0.38132
永豐趨勢平衡基金                                                   45.38000   45.57000  -0.19000   -0.41694
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.97570   11.97480   0.00090    0.00752
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.76530    9.76230   0.00300    0.03073
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.50330   10.50010   0.00320    0.03048
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.85080    9.84790   0.00290    0.02945
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.41340   10.41020   0.00320    0.03074
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.82480    9.82150   0.00330    0.03360
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.68980   10.68620   0.00360    0.03369
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.86050    9.85740   0.00310    0.03145
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.49530   10.49210   0.00320    0.03050
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.18000   11.17000   0.01000    0.08953
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.21000   15.23000  -0.02000   -0.13132
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.26000   19.31000  -0.05000   -0.25893
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.39000   19.43000  -0.04000   -0.20587
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                      10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                      10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                     9.90690    9.90240   0.00450    0.04544
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.03900   10.03440   0.00460    0.04584
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                       9.88130    9.87880   0.00250    0.02531
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                       9.93350    9.93100   0.00250    0.02517
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                     9.88690    9.88390   0.00300    0.03035
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.20000   10.19680   0.00320    0.03138
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                       9.89550    9.89290   0.00260    0.02628
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.02730   10.02470   0.00260    0.02594
兆豐國際生命科學基金                                               14.22000   14.12000   0.10000    0.70822
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.45130   10.44680   0.00450    0.04308
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.82170   10.81100   0.01070    0.09897
兆豐國際全球基金                                                   30.99000   30.91000   0.08000    0.25882
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.54990   10.54940   0.00050    0.00474
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.11710   10.11420   0.00290    0.02867
兆豐國際國民基金                                                   24.95000   25.02000  -0.07000   -0.27978
兆豐國際第一基金                                                   14.99000   15.13000  -0.14000   -0.92531
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.71670   10.72080  -0.00410   -0.03824
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.10490    8.10800  -0.00310   -0.03823
兆豐國際萬全基金                                                   22.56000   22.73000  -0.17000   -0.74791
兆豐國際電子基金                                                   29.27000   29.48000  -0.21000   -0.71235
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          23.66000   23.74000  -0.08000   -0.33698
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              14.54000   14.53000   0.01000    0.06882
兆豐國際豐台灣基金                                                 38.67000   38.91000  -0.24000   -0.61681
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.57770   12.57750   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.82160    9.80570   0.01590    0.16215
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.88130    9.86420   0.01710    0.17335
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.78270    9.77210   0.01060    0.10847
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.87650    9.85980   0.01670    0.16937
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                        10.02470   10.00380   0.02090    0.20892
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.82190    9.80600   0.01590    0.16215
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.88340    9.86630   0.01710    0.17332
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.79050    9.77990   0.01060    0.10839
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.88080    9.86410   0.01670    0.16930
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                          10.03270   10.01180   0.02090    0.20875
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           11.00860   11.00220   0.00640    0.05817
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.69270   10.68640   0.00630    0.05895
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.98390   10.97750   0.00640    0.05830
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.57610   10.57000   0.00610    0.05771
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.75880   10.75250   0.00630    0.05859
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.70970   10.70370   0.00600    0.05606
合庫台灣基金                                                       13.16000   13.27000  -0.11000   -0.82894
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.70590   11.70470   0.00120    0.01025
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.88270   12.87530   0.00740    0.05747
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.45360   11.44640   0.00720    0.06290
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.21980   12.21310   0.00670    0.05486
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.02800    8.02720   0.00080    0.00997
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.40320    9.39760   0.00560    0.05959
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.12840    9.12330   0.00510    0.05590
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.76180    8.75760   0.00420    0.04796
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.25020    9.24500   0.00520    0.05625
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.55000   11.54000   0.01000    0.08666
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
合庫全球新興市場基金                                                9.25000    9.22000   0.03000    0.32538
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.90000    8.90000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.38000    9.36000   0.02000    0.21368
合庫貨幣市場基金                                                   10.18880   10.18870   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.96470    9.96280   0.00190    0.01907
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.37910   10.37050   0.00860    0.08293
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.48260   10.47950   0.00310    0.02958
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.17500   12.16460   0.01040    0.08549
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.60890   15.56460   0.04430    0.28462
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.63510    8.63340   0.00170    0.01969
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.49040    9.48250   0.00790    0.08331
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.77490    7.77270   0.00220    0.02830
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.61630    8.60890   0.00740    0.08596
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.58620   10.55500   0.03120    0.29559
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.81000   10.80000   0.01000    0.09259
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 人民幣避險                     10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 新臺幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A累積 人民幣避險                       10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A累積 美元                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A累積 新臺幣                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        12.16000   12.09000   0.07000    0.57899
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.63000   11.57000   0.06000    0.51858
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.64000   11.59000   0.05000    0.43141
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.21610   10.21470   0.00140    0.01371
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.19120   10.19010   0.00110    0.01079
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.70790    9.75120  -0.04330   -0.44405
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.16210   10.15890   0.00320    0.03150
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.30820   10.30680   0.00140    0.01358
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.27690   10.27580   0.00110    0.01070
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.77400    9.81770  -0.04370   -0.44511
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.23050   10.22730   0.00320    0.03129
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.38000   10.35000   0.03000    0.28986
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.28030   11.27990   0.00040    0.00355
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.87870    9.86120   0.01750    0.17746
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.68230    9.67300   0.00930    0.09614
安聯中國東協基金                                                   14.82000   14.76000   0.06000    0.40650
安聯中國策略基金-美元                                              12.88000   12.89000  -0.01000   -0.07758
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.59000   16.63000  -0.04000   -0.24053
安聯中華新思路基金-人民幣                                          16.75000   16.76000  -0.01000   -0.05967
安聯中華新思路基金-美元                                            15.19000   15.17000   0.02000    0.13184
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          14.14000   14.13000   0.01000    0.07077
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣                                      36.65000   36.93000  -0.28000   -0.75819
安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣                                      10.81000   10.89000  -0.08000   -0.73462
安聯台灣科技基金                                                   59.43000   59.98000  -0.55000   -0.91697
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.56780   12.56760   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   42.65000   42.72000  -0.07000   -0.16386
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.88820   10.88320   0.00500    0.04594
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.89530   15.89300   0.00230    0.01447
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.82840    9.82700   0.00140    0.01425
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.94360    9.94210   0.00150    0.01509
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  11.98000   11.96000   0.02000    0.16722
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                  10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.78000   11.75000   0.03000    0.25532
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.32150   13.32050   0.00100    0.00751
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.88680   10.88310   0.00370    0.03400
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.90190   12.89910   0.00280    0.02171
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.53060    9.52960   0.00100    0.01049
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.47380    9.47060   0.00320    0.03379
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.96450    8.96250   0.00200    0.02232
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.18120   10.18050   0.00070    0.00688
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元                         9.91280    9.90940   0.00340    0.03431
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.15300   10.15070   0.00230    0.02266
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.70000   11.66000   0.04000    0.34305
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.51000   11.49000   0.02000    0.17406
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.31000   11.30000   0.01000    0.08850
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.52000   11.49000   0.03000    0.26110
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.90000   10.88000   0.02000    0.18382
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.24000    9.23000   0.01000    0.10834
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.57740   12.58400  -0.00660   -0.05245
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.38290   11.38600  -0.00310   -0.02723
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.96280   10.96680  -0.00400   -0.03647
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.52490    8.52920  -0.00430   -0.05042
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.39870    8.40100  -0.00230   -0.02738
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.06230    8.06530  -0.00300   -0.03720
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.15080   10.15730  -0.00650   -0.06399
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.01940   10.02300  -0.00360   -0.03592
安聯全球人口趨勢基金                                               12.09000   12.01000   0.08000    0.66611
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.73000    8.70000   0.03000    0.34483
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        32.57000   32.49000   0.08000    0.24623
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.62000    7.60000   0.02000    0.26316
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.54820   12.55020  -0.00200   -0.01594
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.54850   10.55010  -0.00160   -0.01517
安聯全球新興市場基金                                               17.00000   16.87000   0.13000    0.77060
安聯全球農金趨勢基金                                                8.69000    8.70000  -0.01000   -0.11494
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.00000    8.99000   0.01000    0.11123
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.62000   10.57000   0.05000    0.47304
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.84000   10.78000   0.06000    0.55659
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.93000   10.88000   0.05000    0.45956
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.42000   10.37000   0.05000    0.48216
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.51000    9.47000   0.04000    0.42239
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.47000    9.42000   0.05000    0.53079
安聯亞洲動態策略基金                                               22.26000   22.23000   0.03000    0.13495
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.21320   10.21070   0.00250    0.02448
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.23740   10.23320   0.00420    0.04104
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.12640   10.12400   0.00240    0.02371
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.09310   10.08890   0.00420    0.04163
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.14270   10.14030   0.00240    0.02367
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.09470   10.09060   0.00410    0.04063
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.04940   10.04620   0.00320    0.03185
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.14590   10.14270   0.00320    0.03155
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.04940   10.04620   0.00320    0.03185
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宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.67820   10.67850  -0.00030   -0.00281
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.15820   10.15860  -0.00040   -0.00394
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               92.96040   92.93000   0.03040    0.03271
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.61290   13.60790   0.00500    0.03674
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               69.55250   69.53050   0.02200    0.03164
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                 10.05200   10.04830   0.00370    0.03682
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.79770    2.79890  -0.00120   -0.04287
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.91040   10.91680  -0.00640   -0.05863
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.34030    2.34170  -0.00140   -0.05979
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.72790    8.73570  -0.00780   -0.08929
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.25610   10.26070  -0.00460   -0.04483
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.38130   10.37610   0.00520    0.05012
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.91670   10.90960   0.00710    0.06508
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.32340   10.31850   0.00490    0.04749
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.33640   10.33130   0.00510    0.04936
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.05750   10.06190  -0.00440   -0.04373
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.12160   10.11650   0.00510    0.05041
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.48920   10.48140   0.00780    0.07442
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.12030   10.11560   0.00470    0.04646
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.15200   10.14700   0.00500    0.04928
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.16430   10.15730   0.00700    0.06892
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.38760   10.37940   0.00820    0.07900
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.13680   10.13000   0.00680    0.06713
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.02020   10.01560   0.00460    0.04593
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.05520   10.04820   0.00700    0.06966
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.11890   10.10980   0.00910    0.09001
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.03560   10.02890   0.00670    0.06681
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.97040    9.96580   0.00460    0.04616
宏利台灣動力基金A類型                                              33.88000   34.04000  -0.16000   -0.47004
宏利台灣動力基金I類型                                              33.88000   34.04000  -0.16000   -0.47004
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)                   10.00380   10.00530  -0.00150   -0.01499
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)                          9.98500    9.98830  -0.00330   -0.03304
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)                   10.09120   10.08910   0.00210    0.02081
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)                          9.99930   10.00100  -0.00170   -0.01700
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.08500   10.06410   0.02090    0.20767
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.81900    9.80760   0.01140    0.11624
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.54260    7.52690   0.01570    0.20859
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.42620    7.41570   0.01050    0.14159
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.62000   11.59000   0.03000    0.25884
宏利全球債券組合基金                                               13.76760   13.76410   0.00350    0.02543
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.03000    3.03020  -0.00020   -0.00660
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.44480   12.44990  -0.00510   -0.04096
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.89250    8.89660  -0.00410   -0.04609
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.62460    2.62530  -0.00070   -0.02666
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.34770   11.35860  -0.01090   -0.09596
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.31670    3.31450   0.00220    0.06638
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.54160    0.54120   0.00040    0.07391
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.12000   15.11000   0.01000    0.06618
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.51280   12.50550   0.00730    0.05837
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.06810   11.06170   0.00640    0.05786
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.50860   10.50670   0.00190    0.01808
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.74730    8.74200   0.00530    0.06063
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.37000    8.36510   0.00490    0.05858
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.16830    8.16680   0.00150    0.01837
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.36690    8.36190   0.00500    0.05980
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.64000   10.72000  -0.08000   -0.74627
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.54000   10.63000  -0.09000   -0.84666
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.61000   10.69000  -0.08000   -0.74836
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             11.23000   11.21000   0.02000    0.17841
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.97000   10.95000   0.02000    0.18265
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.83000   10.82000   0.01000    0.09242
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.02780    3.02350   0.00430    0.14222
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43440    0.43370   0.00070    0.16140
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.95720   12.94480   0.01240    0.09579
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.98670    0.98530   0.00140    0.14209
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.33650    7.32930   0.00720    0.09824
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.06020    2.05720   0.00300    0.14583
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29660    0.29620   0.00040    0.13504
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.91360    8.90490   0.00870    0.09770
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32520    0.32480   0.00040    0.12315
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.70340   13.70330   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.50000    2.48000   0.02000    0.80645
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.25000   11.14000   0.11000    0.98743
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          28.13000   28.22000  -0.09000   -0.31892
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          28.13000   28.22000  -0.09000   -0.31892
宏利澳幣保本基金                                                   12.73320   12.73000   0.00320    0.02514
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.81000   10.80000   0.01000    0.09259
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.90000   11.87000   0.03000    0.25274
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.65000   11.63000   0.02000    0.17197
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.20000   11.19000   0.01000    0.08937
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.96000   10.89000   0.07000    0.64279
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.23000   10.17000   0.06000    0.58997
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.22000    9.17000   0.05000    0.54526
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.67000   11.61000   0.06000    0.51680
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.51850   10.49490   0.02360    0.22487
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.46080    9.45570   0.00510    0.05394
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.82860    8.83100  -0.00240   -0.02718
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.30560   11.30870  -0.00310   -0.02741
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.33000    9.34000  -0.01000   -0.10707
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
貝萊德新台幣基金                                                   12.98500   12.98490   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     29.14000   29.24000  -0.10000   -0.34200
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.46660   11.46890  -0.00230   -0.02005
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.84450    9.85450  -0.01000   -0.10148
保德信大中華基金-人民幣                                            10.75000   10.72000   0.03000    0.27985
保德信大中華基金-美元                                              10.33000   10.30000   0.03000    0.29126
保德信大中華基金-新台幣                                            30.47000   30.42000   0.05000    0.16437
保德信中小型股基金                                                 56.70000   57.32000  -0.62000   -1.08165
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.47000    9.50000  -0.03000   -0.31579
保德信中國中小基金-美元                                             8.88000    8.91000  -0.03000   -0.33670
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.50000    8.54000  -0.04000   -0.46838
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.90890    9.92640  -0.01750   -0.17630
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.94160    9.96160  -0.02000   -0.20077
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.02990   10.04760  -0.01770   -0.17616
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.20310   11.22280  -0.01970   -0.17554
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.61000   10.63000  -0.02000   -0.18815
保德信中國品牌基金-美元                                            10.58000   10.60000  -0.02000   -0.18868
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.42000   11.44000  -0.02000   -0.17483
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.32000   28.26000   0.06000    0.21231
保德信全球消費商機基金                                             19.27000   19.24000   0.03000    0.15593
保德信全球基礎建設基金                                             14.05000   14.04000   0.01000    0.07123
保德信全球資源基金                                                  7.03000    7.03000   0.00000    0.00000
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      31.62000   31.60000   0.02000    0.06329
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.24920   10.27330  -0.02410   -0.23459
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.85300   10.87850  -0.02550   -0.23441
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.14120   10.17340  -0.03220   -0.31651
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.73530   10.76930  -0.03400   -0.31571
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.74560    9.74970  -0.00410   -0.04205
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  11.01270   11.01750  -0.00480   -0.04357
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.17360    9.18510  -0.01150   -0.12520
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.35320   10.36620  -0.01300   -0.12541
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.09720    8.09630   0.00090    0.01112
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.27610   11.27480   0.00130    0.01153
保德信亞太基金                                                     20.04000   19.94000   0.10000    0.50150
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.61080    8.61190  -0.00110   -0.01277
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.08100   12.08250  -0.00150   -0.01241
保德信店頭市場基金                                                 40.91000   41.23000  -0.32000   -0.77613
保德信拉丁美洲基金                                                  7.18000    7.13000   0.05000    0.70126
保德信金平衡基金                                                   32.43000   32.56000  -0.13000   -0.39926
保德信金滿意基金                                                   45.79000   46.20000  -0.41000   -0.88745
保德信科技島基金                                                   30.65000   30.92000  -0.27000   -0.87322
保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積(E)                        10.00040   10.00720  -0.00680   -0.06795
保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息(D)                         9.95630    9.95490   0.00140    0.01406
保德信美國投資級企業債券基金－美元累積(C)                           9.95630    9.95490   0.00140    0.01406
保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣月配息型(B)                     9.94520    9.95200  -0.00680   -0.06833
保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣累積型(A)                       9.94520    9.95200  -0.00680   -0.06833
保德信高成長基金                                                  108.50000  109.47000  -0.97000   -0.88609
保德信貨幣市場基金                                                 15.86540   15.86520   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.79840   10.78210   0.01630    0.15118
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.88780   10.88030   0.00750    0.06893
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.14490   11.13240   0.01250    0.11228
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.52170   10.51860   0.00310    0.02947
保德信新世紀基金                                                   10.72000   10.78000  -0.06000   -0.55659
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.09310    8.08680   0.00630    0.07790
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.38840   10.37960   0.00880    0.08478
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.67430   11.66510   0.00920    0.07887
保德信新興趨勢組合基金                                             10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
保德信瑞騰基金                                                     15.66520   15.66530  -0.00010   -0.00064
保德信歐洲組合基金                                                 10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.54950    9.54120   0.00830    0.08699
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.18400   10.17510   0.00890    0.08747
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.41250    9.40770   0.00480    0.05102
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.75990    9.75570   0.00420    0.04305
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.68060    9.67310   0.00750    0.07753
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.23410   10.22560   0.00850    0.08312
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.55850    9.55020   0.00830    0.08691
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.00810    9.99940   0.00870    0.08701
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.18130   10.17680   0.00450    0.04422
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.85800    9.84910   0.00890    0.09036
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.37830   10.36890   0.00940    0.09066
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.82390    9.81410   0.00980    0.09986
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.24550   10.23530   0.01020    0.09966
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.84200    9.83020   0.01180    0.12004
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.51040   10.49780   0.01260    0.12003
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.73800    9.72560   0.01240    0.12750
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.22550   10.21250   0.01300    0.12729
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                     10.05110   10.05090   0.00020    0.00199
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                     10.05520   10.05490   0.00030    0.00298
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.36340   10.36510  -0.00170   -0.01640
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                       10.02190   10.02030   0.00160    0.01597
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                       10.02220   10.02120   0.00100    0.00998
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.26130   10.25790   0.00340    0.03315
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.34910   10.33400   0.01510    0.14612
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.04890   10.03350   0.01540    0.15349
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.99350    9.97630   0.01720    0.17241
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.49590   10.47790   0.01800    0.17179
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.10190   10.08790   0.01400    0.13878
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.93640   10.92330   0.01310    0.11993
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.01970   10.00180   0.01790    0.17897
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.42360   10.40490   0.01870    0.17972
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.56820   10.55700   0.01120    0.10609
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.59060   10.57830   0.01230    0.11628
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.46160   10.45800   0.00360    0.03442
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型             10.11070   10.10940   0.00130    0.01286
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型             10.11400   10.11250   0.00150    0.01483
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型             10.04750   10.06100  -0.01350   -0.13418
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型             10.05360   10.06610  -0.01250   -0.12418
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型               10.11740   10.11390   0.00350    0.03461
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型               10.11870   10.11520   0.00350    0.03460
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型               10.00030    9.99250   0.00780    0.07806
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型               10.00080    9.99300   0.00780    0.07805
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.11130   10.10160   0.00970    0.09602
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.23320   10.22330   0.00990    0.09684
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.16750   10.16300   0.00450    0.04428
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.52940   10.52740   0.00200    0.01900
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.92970    9.91930   0.01040    0.10485
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.12590   10.11520   0.01070    0.10578
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97420    1.97390   0.00030    0.01520
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.86300    2.86260   0.00040    0.01397
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29020    0.29010   0.00010    0.03447
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45980    0.45960   0.00020    0.04352
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.15890    8.15940  -0.00050   -0.00613
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.05220   12.05330  -0.00110   -0.00913
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.76180    9.76250  -0.00070   -0.00717
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.56150   12.56250  -0.00100   -0.00796
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.66400    8.66350   0.00050    0.00577
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.19100   11.19040   0.00060    0.00536
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.65420   10.63630   0.01790    0.16829
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.35370   10.34020   0.01350    0.13056
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       20.60000   20.63000  -0.03000   -0.14542
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4786.88000 4794.07000  -7.19000   -0.14998
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.13080   10.12670   0.00410    0.04049
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.10920   11.10470   0.00450    0.04052
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.95140    9.95090   0.00050    0.00502
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.42160    9.41060   0.01100    0.11689
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.09870   10.08700   0.01170    0.11599
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.35400    9.34690   0.00710    0.07596
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.78180    9.77320   0.00860    0.08800
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.46570   10.43830   0.02740    0.26249
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.87230    5.86040   0.01190    0.20306
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.95080   10.92870   0.02210    0.20222
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣)                     10.03840   10.04350  -0.00510   -0.05078
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣)                      9.99570    9.99630  -0.00060   -0.00600
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.03150   10.03490  -0.00340   -0.03388
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣)                     10.03840   10.04350  -0.00510   -0.05078
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣)                      9.99570    9.99630  -0.00060   -0.00600
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.03150   10.03490  -0.00340   -0.03388
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.43840   10.43180   0.00660    0.06327
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.58050   11.56660   0.01390    0.12017
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.79570   10.78220   0.01350    0.12521
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.91920    8.91350   0.00570    0.06395
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.35100    9.33970   0.01130    0.12099
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.23650    9.22500   0.01150    0.12466
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.24640   10.23990   0.00650    0.06348
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.84960   10.83660   0.01300    0.11996
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.83250   10.81900   0.01350    0.12478
柏瑞巨人基金-A類型                                                 13.62000   13.67000  -0.05000   -0.36576
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.71500   13.71490   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.28000   16.27000   0.01000    0.06146
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.27290   14.27340  -0.00050   -0.00350
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.82720   12.82200   0.00520    0.04056
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.38090   13.37390   0.00700    0.05234
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.38090    8.38120  -0.00030   -0.00358
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.68040    6.68060  -0.00020   -0.00299
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.65970    8.65620   0.00350    0.04043
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.49870    8.49490   0.00380    0.04473
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.72960   10.72400   0.00560    0.05222
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.39740    8.39400   0.00340    0.04051
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          13.01770   13.01240   0.00530    0.04073
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.36310   12.36350  -0.00040   -0.00324
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.49850   13.49250   0.00600    0.04447
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.18090   12.17450   0.00640    0.05257
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.84340    8.84370  -0.00030   -0.00339
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.67030    9.66640   0.00390    0.04035
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.71090    9.70650   0.00440    0.04533
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.53840    9.53330   0.00510    0.05350
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.40630    9.40250   0.00380    0.04041
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.72280   10.72380  -0.00100   -0.00933
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.83910   10.83800   0.00110    0.01015
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.60530   10.60050   0.00480    0.04528
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.71700   10.71280   0.00420    0.03921
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.74200    9.74290  -0.00090   -0.00924
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.57880    9.57780   0.00100    0.01044
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.71790   10.71530   0.00260    0.02426
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.61500    9.61070   0.00430    0.04474
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.72570    9.72190   0.00380    0.03909
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.70300   10.70400  -0.00100   -0.00934
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.83990   10.83880   0.00110    0.01015
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.60570   10.60100   0.00470    0.04434
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.71830   10.71410   0.00420    0.03920
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.74200    9.74290  -0.00090   -0.00924
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.57910    9.57810   0.00100    0.01044
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.90500   10.90240   0.00260    0.02385
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.61530    9.61090   0.00440    0.04578
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.72630    9.72250   0.00380    0.03908
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.34890   11.36220  -0.01330   -0.11705
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.96130   12.97410  -0.01280   -0.09866
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.19520   12.20360  -0.00840   -0.06883
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.88410    8.89450  -0.01040   -0.11693
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.69310    9.70270  -0.00960   -0.09894
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.60840    9.61510  -0.00670   -0.06968
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.04360   11.05650  -0.01290   -0.11667
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              12.06920   12.08110  -0.01190   -0.09850
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.78150   11.78970  -0.00820   -0.06955
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.88430    8.89470  -0.01040   -0.11692
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.69370    9.70320  -0.00950   -0.09791
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.60880    9.61550  -0.00670   -0.06968
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.19000   13.13000   0.06000    0.45697
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.19000   14.12000   0.07000    0.49575
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.29000    9.24000   0.05000    0.54113
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.41000    8.37000   0.04000    0.47790
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.23000    9.19000   0.04000    0.43526
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.10000   11.05000   0.05000    0.45249
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.06000   11.01000   0.05000    0.45413
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.35000   11.29000   0.06000    0.53144
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.27000   13.25000   0.02000    0.15094
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.38000   13.36000   0.02000    0.14970
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.21000   10.25000  -0.04000   -0.39024
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.13100   12.13740  -0.00640   -0.05273
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.45790   10.45750   0.00040    0.00383
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.68110    7.68520  -0.00410   -0.05335
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.26190   10.26140   0.00050    0.00487
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.96000   10.95000   0.01000    0.09132
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.90000   11.90000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.45000   11.44000   0.01000    0.08741
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.94000   10.94000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.61000   11.60000   0.01000    0.08621
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.23000   11.22000   0.01000    0.08913
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.27920   12.28550  -0.00630   -0.05128
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.18840   12.18980  -0.00140   -0.01149
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.13200   11.13150   0.00050    0.00449
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.45890    8.46320  -0.00430   -0.05081
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.64770    9.64880  -0.00110   -0.01140
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.67750    9.67700   0.00050    0.00517
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.72490   11.72620  -0.00130   -0.01109
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.78270   10.78820  -0.00550   -0.05098
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.11340   11.11280   0.00060    0.00540
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.99090    9.99210  -0.00120   -0.01201
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.13960    9.14430  -0.00470   -0.05140
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.21080    9.20620   0.00460    0.04997
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.70430    9.70380   0.00050    0.00515
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.63580   12.62660   0.00920    0.07286
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.32540   12.31240   0.01300    0.10558
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.60630   11.59120   0.01510    0.13027
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.98100    6.97600   0.00500    0.07167
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.80390    8.79460   0.00930    0.10575
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.46560    9.45330   0.01230    0.13011
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.86240   10.85450   0.00790    0.07278
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.62450   11.60930   0.01520    0.13093
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.53710    9.52710   0.01000    0.10496
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.90920    8.90270   0.00650    0.07301
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.66810    9.65550   0.01260    0.13050
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.13190   12.14610  -0.01420   -0.11691
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             13.09640   13.10780  -0.01140   -0.08697
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.89920   11.90750  -0.00830   -0.06970
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.33420    9.34510  -0.01090   -0.11664
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.10140   10.11020  -0.00880   -0.08704
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.07560   10.08260  -0.00700   -0.06943
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.34430   12.35510  -0.01080   -0.08741
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.82400   10.83670  -0.01270   -0.11719
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.33770   11.34550  -0.00780   -0.06875
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.96180    9.97340  -0.01160   -0.11631
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.50080    9.51190  -0.01110   -0.11670
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.34660   10.35570  -0.00910   -0.08787
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.81250    9.81930  -0.00680   -0.06925
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.83000   18.81000   0.02000    0.10633
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.54000   17.52000   0.02000    0.11416
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.35930   13.36380  -0.00450   -0.03367
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.32810   10.31010   0.01800    0.17459
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.47890   11.46000   0.01890    0.16492
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.44340   12.42670   0.01670    0.13439
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.95700   10.93350   0.02350    0.21494
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.86290    8.84740   0.01550    0.17519
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.50560    9.49000   0.01560    0.16438
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.31250    9.30000   0.01250    0.13441
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.45280    9.43260   0.02020    0.21415
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          8.99650    8.98070   0.01580    0.17593
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.30550    9.29020   0.01530    0.16469
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.18770   11.17270   0.01500    0.13426
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.39510    9.37490   0.02020    0.21547
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            44.78650   44.86220  -0.07570   -0.16874
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.96500    9.94630   0.01870    0.18801
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.89660    9.90090  -0.00430   -0.04343
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        10.82000   10.80000   0.02000    0.18519
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        34.77000   34.88000  -0.11000   -0.31537
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.87510   11.87440   0.00070    0.00590
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.67440    1.67710  -0.00270   -0.16099
國泰大中華基金                                                     22.82000   22.99000  -0.17000   -0.73945
國泰小龍基金-新台幣                                                16.97000   17.04000  -0.07000   -0.41080
國泰中小成長基金-新台幣                                            49.89000   50.13000  -0.24000   -0.47876
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.67160    4.65140   0.02020    0.43428
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.72160    0.71960   0.00200    0.27793
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.77370    0.77150   0.00220    0.28516
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        20.21000   20.17000   0.04000    0.19831
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               43.11280   43.20850  -0.09570   -0.22148
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.44110    2.42710   0.01400    0.57682
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34280    0.34140   0.00140    0.41008
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.51560   10.48100   0.03460    0.33012
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33900    0.33920  -0.00020   -0.05896
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.19570   10.21070  -0.01500   -0.14690
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.47910    4.46470   0.01440    0.32253
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.62780    0.62680   0.00100    0.15954
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.36000   19.35000   0.01000    0.05168
國泰中港台基金-人民幣                                               3.50090    3.48080   0.02010    0.57745
國泰中港台基金-美元                                                 0.49680    0.49480   0.00200    0.40420
國泰中港台基金-新台幣                                              15.14000   15.09000   0.05000    0.33135
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.15660   10.14880   0.00780    0.07686
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.26050   10.26290  -0.00240   -0.02339
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.15340   10.16410  -0.01070   -0.10527
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   28.36000   28.31000   0.05000    0.17662
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       11.48000   11.48000   0.00000    0.00000
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       36.59000   36.62000  -0.03000   -0.08192
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35890    0.35890   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33430    0.33430   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33520    0.33530  -0.00010   -0.02982
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.98690   10.99640  -0.00950   -0.08639
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.24690   10.25570  -0.00880   -0.08581
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.27990   10.28870  -0.00880   -0.08553
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.47600   12.47590   0.00010    0.00080
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42900    0.42800   0.00100    0.23364
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37700    0.37610   0.00090    0.23930
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45870    0.45760   0.00110    0.24038
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.16000   11.14000   0.02000    0.17953
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.66000    9.64000   0.02000    0.20747
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.56880    0.56470   0.00410    0.72605
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.63370    2.62590   0.00780    0.29704
國泰全球高股息基金-美元                                             0.37270    0.37220   0.00050    0.13434
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.41000   11.40000   0.01000    0.08772
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.54920    0.54580   0.00340    0.62294
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.50670    0.50670   0.00000    0.00000
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.58000   14.59000  -0.01000   -0.06854
國泰全球資源基金-美元                                               0.16370    0.16310   0.00060    0.36787
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.08000    5.07000   0.01000    0.19724
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.61730    0.61530   0.00200    0.32504
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.88000   18.83000   0.05000    0.26553
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.23000   18.19000   0.04000    0.21990
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.90510    0.89770   0.00740    0.82433
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.11000   21.23000  -0.12000   -0.56524
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    23.07000   23.12000  -0.05000   -0.21626
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.60470    2.60550  -0.00080   -0.03070
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36960    0.37030  -0.00070   -0.18904
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31350    0.31410  -0.00060   -0.19102
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.28150   11.31120  -0.02970   -0.26257
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.57030    9.59560  -0.02530   -0.26366
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.54100    0.53940   0.00160    0.29663
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39800    0.39850  -0.00050   -0.12547
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.78000   11.81000  -0.03000   -0.25402
國泰科技生化基金                                                   40.81000   41.20000  -0.39000   -0.94660
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.42000   29.48000  -0.06000   -0.20353
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.20000   12.20000   0.00000    0.00000
國泰美國費城半導體基金                                             15.60000   15.26000   0.34000    2.22805
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    45.43180   45.55900  -0.12720   -0.27920
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    16.20580   16.18760   0.01820    0.11243
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    25.02750   25.11410  -0.08660   -0.34483
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   45.14230   45.17120  -0.02890   -0.06398
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   45.65970   45.74350  -0.08380   -0.18320
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.21740   42.23810  -0.02070   -0.04901
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.32290    0.32230   0.00060    0.18616
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.97150    9.95820   0.01330    0.13356
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                         10.03720   10.02370   0.01350    0.13468
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.32440    0.32360   0.00080    0.24722
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                         10.00920    9.98880   0.02040    0.20423
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                         10.09250   10.07180   0.02070    0.20552
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.32480    0.32390   0.00090    0.27786
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                         10.02180    9.99780   0.02400    0.24005
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                         10.11550   10.09110   0.02440    0.24180
國泰紐幣2021保本基金                                               12.96590   12.96160   0.00430    0.03317
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.33750   13.33140   0.00610    0.04576
國泰紐幣保本基金                                                   12.95190   12.92770   0.02420    0.18719
國泰國泰基金-新台幣A                                               26.70000   26.89000  -0.19000   -0.70658
國泰富時中國A50基金                                                21.77000   21.73000   0.04000    0.18408
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   47.80600   47.87990  -0.07390   -0.15434
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.35100    0.35090   0.00010    0.02850
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.52500    0.52220   0.00280    0.53619
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.76810   40.71430   0.05380    0.13214
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.63000   20.40000   0.23000    1.12745
國泰新興市場基金-美元                                               0.38700    0.38580   0.00120    0.31104
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.83000   11.81000   0.02000    0.16935
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.48020    2.47510   0.00510    0.20605
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50480    1.50170   0.00310    0.20643
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36170    0.36160   0.00010    0.02765
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22160    0.22150   0.00010    0.04515
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.82400   10.82510  -0.00110   -0.01016
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.44300    6.44370  -0.00070   -0.01086
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                                15.64000   15.68000  -0.04000   -0.25510
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       45.22900   45.33270  -0.10370   -0.22875
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           45.45630   45.53900  -0.08270   -0.18160
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.71840   42.76490  -0.04650   -0.10873
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.17000   12.17000   0.00000    0.00000
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   42.26000   42.29000  -0.03000   -0.07094
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.48000   23.26000   0.22000    0.94583
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34630    0.34640  -0.00010   -0.02887
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.45300   38.42980   0.02320    0.06037
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.34000   21.18000   0.16000    0.75543
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.84000   19.75000   0.09000    0.45570
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.63000   19.58000   0.05000    0.25536
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41880    0.41860   0.00020    0.04778
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.50450   12.50330   0.00120    0.00960
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.67650   10.67390   0.00260    0.02436
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.58010   10.57100   0.00910    0.08608
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.52620   10.53390  -0.00770   -0.07310
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.24640   10.24390   0.00250    0.02440
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.16800   10.16560   0.00240    0.02361
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.07910   10.08640  -0.00730   -0.07237
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.06250   10.06100   0.00150    0.01491
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.98710    9.98650   0.00060    0.00601
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.02580   10.02630  -0.00050   -0.00499
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.70100    9.70940  -0.00840   -0.08651
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.92580    9.92440   0.00140    0.01411
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.85650    9.85590   0.00060    0.00609
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.88540    9.88590  -0.00050   -0.00506
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.56280    9.57110  -0.00830   -0.08672
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.49950   11.49860   0.00090    0.00783
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.75040    9.73990   0.01050    0.10780
第一金大中華基金                                                   27.96000   28.04000  -0.08000   -0.28531
第一金小型精選基金                                                 34.84000   35.03000  -0.19000   -0.54239
第一金中國世紀基金-人民幣                                          14.47000   14.49000  -0.02000   -0.13803
第一金中國世紀基金-美元                                             8.78330    8.81150  -0.02820   -0.32004
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.24000   10.28000  -0.04000   -0.38911
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.24000   10.28000  -0.04000   -0.38911
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.86960    9.86100   0.00860    0.08721
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.12660    8.13370  -0.00710   -0.08729
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.54480   11.53480   0.01000    0.08669
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.69290    9.70140  -0.00850   -0.08762
第一金中概平衡基金                                                 29.49000   29.65000  -0.16000   -0.53963
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.34760   15.34740   0.00020    0.00130
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.93100  178.92800   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.19470   14.97530   0.21940    1.46508
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.19360   14.97390   0.21970    1.46722
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            14.47000   14.27000   0.20000    1.40154
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          14.48000   14.28000   0.20000    1.40056
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.30290   10.07170   0.23120    2.29554
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.30130   10.07000   0.23130    2.29692
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.20000    9.98000   0.22000    2.20441
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.20000    9.98000   0.22000    2.20441
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.11960   10.06370   0.05590    0.55546
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.11960   10.06370   0.05590    0.55546
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.22000   10.17000   0.05000    0.49164
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.22000   10.17000   0.05000    0.49164
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.84570   13.70110   0.14460    1.05539
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.86400   13.71930   0.14470    1.05472
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.96000   12.83000   0.13000    1.01325
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.98000   12.86000   0.12000    0.93313
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.93060    9.92570   0.00490    0.04937
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.92300    9.91810   0.00490    0.04940
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.45150    9.45060   0.00090    0.00952
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.47620    9.47520   0.00100    0.01055
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.92320   10.91770   0.00550    0.05038
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.43890   10.43790   0.00100    0.00958
第一金全球大趨勢基金                                               24.96000   24.79000   0.17000    0.68576
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.40720    9.45690  -0.04970   -0.52554
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.44380    6.47790  -0.03410   -0.52641
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.41640   10.40960   0.00680    0.06532
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.41660   10.40980   0.00680    0.06532
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.46470   11.45710   0.00760    0.06633
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.46650   11.45900   0.00750    0.06545
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.66750    8.65910   0.00840    0.09701
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.73480   10.72440   0.01040    0.09698
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.22520    9.22570  -0.00050   -0.00542
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.22490    9.22410   0.00080    0.00867
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.66000    7.66340  -0.00340   -0.04437
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.65520    7.65840  -0.00320   -0.04178
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.34240    8.34890  -0.00650   -0.07785
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.34290    8.34950  -0.00660   -0.07905
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.76520   11.76410   0.00110    0.00935
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.76580   11.76470   0.00110    0.00935
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.31020   10.31450  -0.00430   -0.04169
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.31100   10.31540  -0.00440   -0.04265
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.97110   14.98300  -0.01190   -0.07942
第一金亞洲科技基金                                                 19.40000   19.29000   0.11000    0.57024
第一金亞洲新興市場基金                                             12.99000   12.95000   0.04000    0.30888
第一金店頭市場基金                                                  8.55000    8.57000  -0.02000   -0.23337
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.19010   10.18670   0.00340    0.03338
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.19000   10.18670   0.00330    0.03240
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.02160   10.02650  -0.00490   -0.04887
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.02150   10.02640  -0.00490   -0.04887
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.25360   10.25020   0.00340    0.03317
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.27270   10.26910   0.00360    0.03506
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.25340   10.25000   0.00340    0.03317
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.08370   10.08860  -0.00490   -0.04857
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.10250   10.10730  -0.00480   -0.04749
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.08360   10.08850  -0.00490   -0.04857
第一金創新趨勢基金                                                 23.46000   23.55000  -0.09000   -0.38217
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  43.72540   43.78150  -0.05610   -0.12814
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            43.46160   43.52350  -0.06190   -0.14222
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      43.55470   43.65840  -0.10370   -0.23753
第一金電子基金                                                     37.09000   37.34000  -0.25000   -0.66952
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       20.18000   20.28000  -0.10000   -0.49310
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.15000   20.11000   0.04000    0.19891
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
統一大中華中小基金(美元)                                            7.98000    7.97000   0.01000    0.12547
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.70000   11.70000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.90000    9.86000   0.04000    0.40568
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.95000    8.90000   0.05000    0.56180
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.14000    9.10000   0.04000    0.43956
統一大滿貫基金-A類型                                               38.58000   38.88000  -0.30000   -0.77160
統一大滿貫基金-I類型                                               38.58000   38.88000  -0.30000   -0.77160
統一大龍印基金                                                     15.23000   15.17000   0.06000    0.39552
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                         10.64000   10.66000  -0.02000   -0.18762
統一大龍騰中國基金(美元)                                            9.48000    9.49000  -0.01000   -0.10537
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
統一中小基金                                                       27.51000   27.67000  -0.16000   -0.57824
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                              10.01910   10.02110  -0.00200   -0.01996
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.06600    9.06170   0.00430    0.04745
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.69290    8.69460  -0.00170   -0.01955
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.73790   12.74040  -0.00250   -0.01962
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.48360   11.47820   0.00540    0.04705
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.96720   10.96940  -0.00220   -0.02006
統一台灣動力基金                                                   21.84000   21.97000  -0.13000   -0.59172
統一全天候基金-A類型                                              126.97000  127.58000  -0.61000   -0.47813
統一全天候基金-I類型                                              127.88000  128.49000  -0.61000   -0.47475
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.46320    8.44120   0.02200    0.26063
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.95050    7.92460   0.02590    0.32683
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.86340    7.84410   0.01930    0.24604
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.22760    9.20360   0.02400    0.26077
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.67650    8.64820   0.02830    0.32724
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.57400    8.55300   0.02100    0.24553
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)                                      9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
統一全球智聯網AIoT基金(美元)                                       10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
統一全球智聯網AIoT基金(新台幣)                                      9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
統一全球債券組合基金                                               12.37760   12.37520   0.00240    0.01939
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.32000   16.16000   0.16000    0.99010
統一全球新科技基金(美元)                                           14.93000   14.78000   0.15000    1.01488
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.19000   14.06000   0.13000    0.92461
統一亞太基金                                                       25.97000   25.90000   0.07000    0.27027
統一亞洲大金磚基金                                                 12.39000   12.37000   0.02000    0.16168
統一奔騰基金                                                       66.27000   67.03000  -0.76000   -1.13382
統一強棒貨幣市場基金                                               16.76130   16.76100   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               12.41000   12.40000   0.01000    0.08065
統一強漢基金(美元)                                                 10.88000   10.86000   0.02000    0.18416
統一強漢基金(新台幣)                                               28.36000   28.33000   0.03000    0.10589
統一統信基金                                                       33.89000   34.10000  -0.21000   -0.61584
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金             37.94100   37.97570  -0.03470   -0.09137
統一黑馬基金                                                       66.31000   67.05000  -0.74000   -1.10365
統一新亞洲科技能源基金                                             17.18000   17.16000   0.02000    0.11655
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.06710    8.06970  -0.00260   -0.03222
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.86840   10.87180  -0.00340   -0.03127
統一經建基金                                                       53.51000   53.75000  -0.24000   -0.44651
統一龍馬基金                                                       75.63000   76.26000  -0.63000   -0.82612
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     23.29000   23.52000  -0.23000   -0.97789
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              53.76000   54.33000  -0.57000   -1.04914
野村中國機會基金                                                   14.82000   14.92000  -0.10000   -0.67024
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.44170   10.43950   0.00220    0.02107
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.38790   10.38510   0.00280    0.02696
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.23200   10.23800  -0.00600   -0.05861
野村巴西基金                                                        6.85000    6.91000  -0.06000   -0.86831
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.92000   11.91000   0.01000    0.08396
野村台灣高股息基金                                                 26.91000   26.97000  -0.06000   -0.22247
野村台灣運籌基金                                                   42.42000   42.67000  -0.25000   -0.58589
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.90600    9.90310   0.00290    0.02928
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.76740    9.76390   0.00350    0.03585
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.80140    9.79890   0.00250    0.02551
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.61230   10.60910   0.00320    0.03016
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.36310   10.35930   0.00380    0.03668
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05230   10.04970   0.00260    0.02587
野村平衡基金                                                       21.89000   22.04000  -0.15000   -0.68058
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.95720    9.96190  -0.00470   -0.04718
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.16750   10.17600  -0.00850   -0.08353
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.97220    9.97630  -0.00410   -0.04110
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.00450   10.00920  -0.00470   -0.04696
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.26760   10.27620  -0.00860   -0.08369
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.01710   10.02120  -0.00410   -0.04091
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.92590    9.93150  -0.00560   -0.05639
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.06720   10.07400  -0.00680   -0.06750
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.08440   10.09080  -0.00640   -0.06342
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.91910    9.92920  -0.01010   -0.10172
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                           10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.73000   10.74000  -0.01000   -0.09311
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           15.11000   15.13000  -0.02000   -0.13219
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.97000   12.98000  -0.01000   -0.07704
野村全球生技醫療基金                                               16.75000   16.69000   0.06000    0.35950
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.29790   10.29460   0.00330    0.03206
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.26060   10.25700   0.00360    0.03510
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.11560   10.11450   0.00110    0.01088
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.53970   10.53640   0.00330    0.03132
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.46420   10.46060   0.00360    0.03441
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.32500   10.32390   0.00110    0.01065
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.26620   10.26510   0.00110    0.01072
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            11.02700   11.02350   0.00350    0.03175
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.89840   10.89450   0.00390    0.03580
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.75430   10.75320   0.00110    0.01023
野村全球品牌基金                                                   28.18000   27.90000   0.28000    1.00358
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.74000   12.74000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.94000   10.93000   0.01000    0.09149
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.37000   19.37000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.45000   12.44000   0.01000    0.08039
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    11.10230   11.09970   0.00260    0.02342
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.10570   11.10230   0.00340    0.03062
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.80190   10.80030   0.00160    0.01481
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.56270    8.56310  -0.00040   -0.00467
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.38120    8.38160  -0.00040   -0.00477
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.88350    7.88640  -0.00290   -0.03677
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.16190   11.16240  -0.00050   -0.00448
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.63900   10.63950  -0.00050   -0.00470
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.11530   10.11880  -0.00350   -0.03459
野村成長基金                                                       36.16000   36.48000  -0.32000   -0.87719
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.40930    8.38690   0.02240    0.26708
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.41800    8.39550   0.02250    0.26800
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.53100    8.51280   0.01820    0.21380
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.87140    9.84520   0.02620    0.26612
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.72180    9.69580   0.02600    0.26816
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.83070    9.80980   0.02090    0.21305
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.42000    9.35000   0.07000    0.74866
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.66000   13.55000   0.11000    0.81181
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.04560   10.03820   0.00740    0.07372
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                              9.97250    9.96500   0.00750    0.07526
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                            9.76340    9.75960   0.00380    0.03894
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.49200    9.48510   0.00690    0.07275
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.49710    9.49010   0.00700    0.07376
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.50290    9.49930   0.00360    0.03790
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                            9.94070    9.93680   0.00390    0.03925
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.71870   10.71070   0.00800    0.07469
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.61030   10.60250   0.00780    0.07357
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.61530   10.61130   0.00400    0.03770
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.82360    9.81700   0.00660    0.06723
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.82830    9.82120   0.00710    0.07229
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.64690    9.64280   0.00410    0.04252
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.21420    8.21070   0.00350    0.04263
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.91510    8.90890   0.00620    0.06959
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.77990    8.77360   0.00630    0.07181
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.87110    9.86690   0.00420    0.04257
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.51700   13.51120   0.00580    0.04293
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.84450   12.83570   0.00880    0.06856
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.38690   10.37940   0.00750    0.07226
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.45110   10.44950   0.00160    0.01531
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.38860   10.38680   0.00180    0.01733
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.41380   10.41370   0.00010    0.00096
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.83940   10.83770   0.00170    0.01569
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.76490   10.76310   0.00180    0.01672
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.65610   10.65610   0.00000    0.00000
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.85160   10.84880   0.00280    0.02581
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.76680   10.76340   0.00340    0.03159
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.74500   10.75000  -0.00500   -0.04651
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.23350   10.23370  -0.00020   -0.00195
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.81330    9.81250   0.00080    0.00815
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.43100    9.42940   0.00160    0.01697
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.83550    8.83580  -0.00030   -0.00340
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.43740   11.43780  -0.00040   -0.00350
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.44480   10.42510   0.01970    0.18897
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.68540   11.66120   0.02420    0.20753
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  11.09050   11.06770   0.02280    0.20600
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.77270   10.75260   0.02010    0.18693
野村泰國基金                                                       42.40000   42.52000  -0.12000   -0.28222
野村高科技基金                                                     12.28000   12.40000  -0.12000   -0.96774
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.52270   10.50020   0.02250    0.21428
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.22980   10.20230   0.02750    0.26955
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.87540   10.85650   0.01890    0.17409
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.57830    9.55310   0.02520    0.26379
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.44350    9.42350   0.02000    0.21224
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.83260    9.80330   0.02930    0.29888
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.33970   12.30630   0.03340    0.27141
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.56570   14.54710   0.01860    0.12786
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.14780   11.11850   0.02930    0.26352
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.99870   10.97540   0.02330    0.21229
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.62800   11.59330   0.03470    0.29931
野村貨幣市場基金                                                   16.36350   16.36330   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       14.60000   14.53000   0.07000    0.48176
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.39030   10.38840   0.00190    0.01829
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.00900   10.00510   0.00390    0.03898
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.97260    9.97670  -0.00410   -0.04110
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.27660   10.27330   0.00330    0.03212
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.21920   10.21530   0.00390    0.03818
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.20920   10.20760   0.00160    0.01567
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.78870   10.78550   0.00320    0.02967
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.68790   10.68380   0.00410    0.03838
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.70910   10.70750   0.00160    0.01494
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.06050   10.05140   0.00910    0.09053
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.02910   10.01970   0.00940    0.09382
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.83360    9.82780   0.00580    0.05902
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.81550   10.80590   0.00960    0.08884
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.73290   10.72280   0.01010    0.09419
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.52950   10.52330   0.00620    0.05892
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.53290   10.52880   0.00410    0.03894
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.83520    7.83220   0.00300    0.03830
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.24190   12.23720   0.00470    0.03841
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.23000    9.08000   0.15000    1.65198
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.48590   10.48400   0.00190    0.01812
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.77770   10.78030  -0.00260   -0.02412
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.41740   10.41490   0.00250    0.02400
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.33110   10.33700  -0.00590   -0.05708
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.45680   10.45280   0.00400    0.03827
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.48590   10.48390   0.00200    0.01908
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.77930   10.78180  -0.00250   -0.02319
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.41730   10.41480   0.00250    0.02400
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.33480   10.34070  -0.00590   -0.05706
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.45410   10.45010   0.00400    0.03828
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.49460   10.49320   0.00140    0.01334
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.79300   10.79640  -0.00340   -0.03149
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.42530   10.42330   0.00200    0.01919
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.34270   10.34910  -0.00640   -0.06184
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.46690   10.46330   0.00360    0.03441
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.49460   10.49320   0.00140    0.01334
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.79460   10.79800  -0.00340   -0.03149
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.43270   10.43070   0.00200    0.01917
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.35300   10.35950  -0.00650   -0.06274
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.46820   10.46470   0.00350    0.03345
野村精選貨幣市場基金                                               12.12650   12.12640   0.00010    0.00082
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.81000   11.72000   0.09000    0.76792
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.79000   10.71000   0.08000    0.74697
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.04000    9.95000   0.09000    0.90452
野村積極成長基金                                                   15.34000   15.48000  -0.14000   -0.90439
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       11.98000   12.09000  -0.11000   -0.90984
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    43.39000   43.78000  -0.39000   -0.89082
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.67410   10.67820  -0.00410   -0.03840
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.51710    8.51930  -0.00220   -0.02582
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.82770    7.82940  -0.00170   -0.02171
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.60240    7.60540  -0.00300   -0.03945
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.38410   12.38750  -0.00340   -0.02745
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              11.04860   11.05100  -0.00240   -0.02172
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.77370   10.77800  -0.00430   -0.03990
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.56000   11.46000   0.10000    0.87260
野村環球基金-人民幣計價                                            17.89000   17.72000   0.17000    0.95937
野村環球基金-美元計價                                              13.80000   13.67000   0.13000    0.95099
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.16000   19.00000   0.16000    0.84211
野村鴻利基金                                                       26.29000   26.48000  -0.19000   -0.71752
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.91820   16.91810   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       22.89000   23.02000  -0.13000   -0.56473
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.11000    9.95000   0.16000    1.60804
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.79000   13.80000  -0.01000   -0.07246
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.37000   15.34000   0.03000    0.19557
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.70420   10.70080   0.00340    0.03177
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.01120   14.00680   0.00440    0.03141
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               11.05620   11.04340   0.01280    0.11591
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.68100   10.68770  -0.00670   -0.06269
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.90240   10.89180   0.01060    0.09732
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.49440   10.50280  -0.00840   -0.07998
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積)                 9.94040    9.94360  -0.00320   -0.03218
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配)                 9.93960    9.94300  -0.00340   -0.03419
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積)                    9.95790    9.98000  -0.02210   -0.22144
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配)                    9.95790    9.98000  -0.02210   -0.22144
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積)                  9.91860    9.94920  -0.03060   -0.30756
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)                  9.91960    9.95010  -0.03050   -0.30653
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.44730   10.43100   0.01630    0.15626
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.24850   10.25140  -0.00290   -0.02829
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.91550    9.92660  -0.01110   -0.11182
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.45960   10.45170   0.00790    0.07559
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.70410   10.69390   0.01020    0.09538
凱基台商天下基金                                                   15.24000   15.06000   0.18000    1.19522
凱基台灣精五門基金                                                 23.96000   23.96000   0.00000    0.00000
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       45.65650   45.71700  -0.06050   -0.13234
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   47.18510   47.26730  -0.08220   -0.17390
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.81450   40.85830  -0.04380   -0.10720
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   45.91220   45.97200  -0.05980   -0.13008
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         46.77740   46.82360  -0.04620   -0.09867
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             46.25590   46.36720  -0.11130   -0.24004
凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積)                             10.07110   10.04820   0.02290    0.22790
凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)                             10.07070   10.04790   0.02280    0.22691
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)                            10.07000   10.04730   0.02270    0.22593
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配)                            10.06890   10.04680   0.02210    0.21997
凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)                              9.91360    9.87970   0.03390    0.34313
凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配)                             9.90080    9.86630   0.03450    0.34968
凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)                               10.14870   10.14430   0.00440    0.04337
凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配)                               10.14870   10.14430   0.00440    0.04337
凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)                              10.14870   10.14430   0.00440    0.04337
凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)                              10.14870   10.14430   0.00440    0.04337
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)                              9.98720    9.99130  -0.00410   -0.04104
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配)                              9.98720    9.99120  -0.00400   -0.04004
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積)                             9.98770    9.99180  -0.00410   -0.04103
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配)                             9.98790    9.99190  -0.00400   -0.04003
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.96000   13.92000   0.04000    0.28736
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       12.25660   12.24450   0.01210    0.09882
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.99000   11.99000   0.00000    0.00000
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.61250   11.61230   0.00020    0.00172
凱基開創基金                                                       31.36000   31.42000  -0.06000   -0.19096
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.26000   21.97000   0.29000    1.31998
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.72500   21.42350   0.30150    1.40733
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.50000   17.50000   0.00000    0.00000
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.84230   16.82280   0.01950    0.11591
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.49000    7.49000   0.00000    0.00000
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    42.08110   42.14880  -0.06770   -0.16062
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    42.57190   42.60590  -0.03400   -0.07980
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   42.55980   42.59730  -0.03750   -0.08803
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.81000   11.80000   0.01000    0.08475
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.17300   11.18820  -0.01520   -0.13586
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.62000   10.64000  -0.02000   -0.18797
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.12050   12.13890  -0.01840   -0.15158
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.33000   12.36000  -0.03000   -0.24272
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.86000   12.73000   0.13000    1.02121
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.68900   12.55570   0.13330    1.06167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.68810   10.65630   0.03180    0.29842
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.15060   10.13770   0.01290    0.12725
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.09390   10.08930   0.00460    0.04559
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.68790   10.65620   0.03170    0.29748
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.15060   10.13770   0.01290    0.12725
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.09390   10.08920   0.00470    0.04658
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.06000   12.10000  -0.04000   -0.33058
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         36.30000   36.06000   0.24000    0.66556
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.35000   31.09000   0.26000    0.83628
富邦上証180基金                                                    30.93000   30.80000   0.13000    0.42208
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20470    0.20570  -0.00100   -0.48614
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.26000    6.30000  -0.04000   -0.63492
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    5.93000    5.92000   0.01000    0.16892
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   48.01000   48.12000  -0.11000   -0.22860
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.72000   12.75670  -0.03670   -0.28769
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.64550   11.68410  -0.03860   -0.33036
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.90250   10.95950  -0.05700   -0.52010
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.73140   10.76240  -0.03100   -0.28804
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.74130    9.77370  -0.03240   -0.33150
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.13000    9.17780  -0.04780   -0.52082
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        19.60790   19.61670  -0.00880   -0.04486
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.72970   11.72890   0.00080    0.00682
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.33940   10.36470  -0.02530   -0.24410
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.99490   13.98270   0.01220    0.08725
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.02480    2.02480   0.00000    0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.40540    9.39720   0.00820    0.08726
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.41000    1.41000   0.00000    0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.63440   12.62720   0.00720    0.05702
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.82610    1.82580   0.00030    0.01643
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.47870   10.47280   0.00590    0.05634
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53610    1.53580   0.00030    0.01953
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                11.10430   11.10800  -0.00370   -0.03331
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  11.03050   11.03450  -0.00400   -0.03625
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.27000   14.26000   0.01000    0.07013
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  20.84000   20.84000   0.00000    0.00000
富邦日本東証基金                                                   21.39000   21.35000   0.04000    0.18735
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    48.20000   48.23000  -0.03000   -0.06220
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    48.20000   48.38000  -0.18000   -0.37205
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    57.03000   57.13000  -0.10000   -0.17504
富邦台灣心基金                                                     25.00000   25.16000  -0.16000   -0.63593
富邦台灣釆吉50基金                                                 50.34000   50.41000  -0.07000   -0.13886
富邦台灣科技指數基金                                               63.85000   63.86000  -0.01000   -0.01566
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   47.99300   47.99510  -0.00210   -0.00438
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    40.94150   40.95710  -0.01560   -0.03809
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31810    0.31900  -0.00090   -0.28213
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.39000   10.42000  -0.03000   -0.28791
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.70100    2.69900   0.00200    0.07410
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36300    0.36310  -0.00010   -0.02754
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.07270   11.08150  -0.00880   -0.07941
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.29650    2.29490   0.00160    0.06972
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.34060    0.34070  -0.00010   -0.02935
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.34690    9.35440  -0.00750   -0.08018
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.49000   23.59000  -0.10000   -0.42391
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.82000   13.80000   0.02000    0.14493
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 28.59000   28.71000  -0.12000   -0.41797
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.72990   15.72970   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.43000   17.30000   0.13000    0.75145
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         40.79330   40.83720  -0.04390   -0.10750
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   44.47980   44.54240  -0.06260   -0.14054
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   40.17720   40.23070  -0.05350   -0.13298
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    39.97810   40.00120  -0.02310   -0.05775
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(人民     9.93340    9.92080   0.01260    0.12701
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(美元)    9.97110    9.97490  -0.00380   -0.03810
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(新台     9.94460    9.95630  -0.01170   -0.11751
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(人民     9.93340    9.92080   0.01260    0.12701
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(美元)    9.97080    9.97480  -0.00400   -0.04010
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(新台     9.94400    9.95570  -0.01170   -0.11752
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資   39.82810   39.85740  -0.02930   -0.07351
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資   39.88990   39.94120  -0.05130   -0.12844
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.62170   39.62890  -0.00720   -0.01817
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   46.03290   46.11550  -0.08260   -0.17912
富邦長紅基金                                                       69.31000   69.75000  -0.44000   -0.63082
富邦科技基金                                                       27.61000   27.61000   0.00000    0.00000
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.75180   40.79070  -0.03890   -0.09536
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        45.67040   45.78300  -0.11260   -0.24594
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.78410   39.83930  -0.05520   -0.13856
富邦恒生國企ETF基金                                                20.05000   20.15000  -0.10000   -0.49628
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.55000   13.48000   0.07000    0.51929
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.50000   25.71000  -0.21000   -0.81680
富邦高成長基金                                                     26.73000   26.89000  -0.16000   -0.59502
富邦基金A類型                                                      15.53000   15.58000  -0.05000   -0.32092
富邦基金I類型                                                      15.53000   15.58000  -0.05000   -0.32092
富邦深証100基金                                                    10.63000   10.50000   0.13000    1.23810
富邦富時歐洲ETF基金                                                21.04000   20.87000   0.17000    0.81457
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41740    0.41760  -0.00020   -0.04789
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.37160   12.37070   0.00090    0.00728
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.11150    9.11090   0.00060    0.00659
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29130    0.29140  -0.00010   -0.03432
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.28140    8.28090   0.00050    0.00604
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.25800   10.27370  -0.01570   -0.15282
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.74330   10.76860  -0.02530   -0.23494
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.37160    9.38600  -0.01440   -0.15342
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.80410    9.82720  -0.02310   -0.23506
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.00000   18.09000  -0.09000   -0.49751
富邦精準基金                                                       50.35000   50.61000  -0.26000   -0.51373
富邦精銳中小基金                                                   13.02000   13.03000  -0.01000   -0.07675
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.40000   19.49000  -0.09000   -0.46178
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.94000   22.96000  -0.02000   -0.08711
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               6.59000    6.59000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              18.39000   18.40000  -0.01000   -0.05435
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.63000   19.65000  -0.02000   -0.10178
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           11.18290   11.18770  -0.00480   -0.04290
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.54840   10.58090  -0.03250   -0.30716
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.52220   10.56490  -0.04270   -0.40417
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.53540   10.53990  -0.00450   -0.04269
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.89440    9.92490  -0.03050   -0.30731
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.85950    9.89950  -0.04000   -0.40406
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富達台灣成長基金                                                   32.86000   32.93000  -0.07000   -0.21257
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.98940    9.96870   0.02070    0.20765
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.94910    9.92960   0.01950    0.19638
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.70490    9.68560   0.01930    0.19926
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.44830   10.42680   0.02150    0.20620
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.41620   10.39580   0.02040    0.19623
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.16360   10.14320   0.02040    0.20112
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.35950    8.35790   0.00160    0.01914
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.06260    9.06110   0.00150    0.01655
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.55190    8.55030   0.00160    0.01871
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.33210   10.33030   0.00180    0.01742
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.40710   10.40540   0.00170    0.01634
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.85940    9.85750   0.00190    0.01927
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.01530   10.01330   0.00200    0.01997
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.61560    8.61780  -0.00220   -0.02553
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.92480    9.92750  -0.00270   -0.02720
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.11960    9.12190  -0.00230   -0.02521
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.62000   11.62270  -0.00270   -0.02323
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.42930   11.43250  -0.00320   -0.02799
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.63420   10.63700  -0.00280   -0.02632
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.33640    9.33860  -0.00220   -0.02356
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.42000   15.39000   0.03000    0.19493
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.80800    8.80730   0.00070    0.00795
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.71700    9.71640   0.00060    0.00618
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.14300    9.14190   0.00110    0.01203
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.81250   10.81180   0.00070    0.00647
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.84020   10.83940   0.00080    0.00738
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.26450   10.26360   0.00090    0.00877
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.30510    9.30410   0.00100    0.01075
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                    10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.49000   10.53000  -0.04000   -0.37987
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.14000    9.19000  -0.05000   -0.54407
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.23000    8.22000   0.01000    0.12165
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型                  10.47000   10.44000   0.03000    0.28736
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.16000    9.17000  -0.01000   -0.10905
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.88000    8.90000  -0.02000   -0.22472
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.29320   10.28430   0.00890    0.08654
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.51310    9.50990   0.00320    0.03365
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.93060    8.93120  -0.00060   -0.00672
富蘭克林華美中華基金                                               12.08000   12.09000  -0.01000   -0.08271
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               24.52000   24.61000  -0.09000   -0.36570
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 23.05000   23.23000  -0.18000   -0.77486
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.25000   10.27000  -0.02000   -0.19474
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.01440    8.02260  -0.00820   -0.10221
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.27170    9.27530  -0.00360   -0.03881
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.33540   10.33950  -0.00410   -0.03965
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.69240    9.70230  -0.00990   -0.10204
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.82030   11.81170   0.00860    0.07281
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.73920    8.73290   0.00630    0.07214
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.80740    8.80100   0.00640    0.07272
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.89470    9.88750   0.00720    0.07282
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.69710   14.65880   0.03830    0.26128
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.43730   10.41010   0.02720    0.26128
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.26450   10.23770   0.02680    0.26178
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.78800   10.78110   0.00690    0.06400
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.67170    7.66680   0.00490    0.06391
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.97500    8.96930   0.00570    0.06355
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.96800    9.96160   0.00640    0.06425
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.24410   11.24370   0.00040    0.00356
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.46660    7.46640   0.00020    0.00268
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.75230    8.75200   0.00030    0.00343
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                       9.88290    9.88250   0.00040    0.00405
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         11.05410   11.03620   0.01790    0.16219
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.68910    7.67670   0.01240    0.16153
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.09380    8.09380   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.28180    9.27780   0.00400    0.04311
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.45420   10.44970   0.00450    0.04306
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.99680   12.99670   0.00010    0.00077
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.10000    8.12000  -0.02000   -0.24631
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.26000    8.28000  -0.02000   -0.24155
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.93000    8.88000   0.05000    0.56306
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          11.14000   11.08000   0.06000    0.54152
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           7.99000    7.93000   0.06000    0.75662
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.21000   12.12000   0.09000    0.74257
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.71000    8.68000   0.03000    0.34562
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.54000   10.50000   0.04000    0.38095
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.13000    8.10000   0.03000    0.37037
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.64000    9.62000   0.02000    0.20790
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.85000   10.84000   0.01000    0.09225
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.21000    9.20000   0.01000    0.10870
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.04400   13.00870   0.03530    0.27136
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.70000   10.71000  -0.01000   -0.09337
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.11000   11.13000  -0.02000   -0.17969
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美第一富基金                                             42.92000   43.12000  -0.20000   -0.46382
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.36850   10.36830   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.86000    8.85000   0.01000    0.11299
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.00000    8.99000   0.01000    0.11123
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.47000   14.37000   0.10000    0.69589
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.08000   13.02000   0.06000    0.46083
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.05000   14.99000   0.06000    0.40027
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣A累積型                     10.06730   10.06820  -0.00090   -0.00894
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.53330    9.53390  -0.00060   -0.00629
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.53320    9.53390  -0.00070   -0.00734
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.49880    9.49720   0.00160    0.01685
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.49870    9.49720   0.00150    0.01579
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.71200    9.71600  -0.00400   -0.04117
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.48230    9.48620  -0.00390   -0.04111
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.48220    9.48620  -0.00400   -0.04217
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.64940    9.66000  -0.01060   -0.10973
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.42080    9.43110  -0.01030   -0.10921
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.42080    9.43110  -0.01030   -0.10921
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.32740    6.31510   0.01230    0.19477
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.62640   10.60060   0.02580    0.24338
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.50360    9.49290   0.01070    0.11272
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.67520   11.66200   0.01320    0.11319
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.61440    6.61220   0.00220    0.03327
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.85470    8.84760   0.00710    0.08025
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.53280   10.52420   0.00860    0.08172
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.86850   10.86500   0.00350    0.03221
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    68.70000   68.76000  -0.06000   -0.08726
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    71.24000   71.34000  -0.10000   -0.14017
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                61.35210   62.03960  -0.68750   -1.10816
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.40000   20.41000  -0.01000   -0.04900
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.89000   10.88000   0.01000    0.09191
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.84000   10.82000   0.02000    0.18484
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              68.01720   68.63560  -0.61840   -0.90099
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣                            9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 66.29320   66.98630  -0.69310   -1.03469
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.94710   11.94640   0.00070    0.00586
復華人生目標基金                                                   42.78070   42.84530  -0.06460   -0.15077
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.41000   10.39000   0.02000    0.19249
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                           10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                             10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
復華大中華中小策略基金                                              9.28000    9.27000   0.01000    0.10787
復華已開發國家300股票指數基金-美元                                 10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
復華已開發國家300股票指數基金-新台幣                                9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
復華中小精選基金                                                   71.06000   71.55000  -0.49000   -0.68484
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             50.75760   50.71650   0.04110    0.08104
復華中國特選信用債券ETF基金                                        61.65750   61.67840  -0.02090   -0.03389
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.19000    9.21000  -0.02000   -0.21716
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     12.21000   12.19000   0.02000    0.16407
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.90000   10.88000   0.02000    0.18382
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.96000   10.95000   0.01000    0.09132
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                           10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                             10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
復華台灣智能基金                                                   12.61000   12.68000  -0.07000   -0.55205
復華全方位基金                                                     33.37000   33.67000  -0.30000   -0.89100
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.21000   13.03000   0.18000    1.38143
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.55000   20.28000   0.27000    1.33136
復華全球平衡基金-美元                                               9.31000    9.25000   0.06000    0.64865
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.54000   19.44000   0.10000    0.51440
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.70000   14.43000   0.27000    1.87110
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.00000   13.75000   0.25000    1.81818
復華全球原物料基金                                                  8.32000    8.28000   0.04000    0.48309
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.92000   12.84000   0.08000    0.62305
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.14090   12.14280  -0.00190   -0.01565
復華全球債券基金                                                   14.84680   14.84380   0.00300    0.02021
復華全球債券組合基金                                               15.33000   15.32000   0.01000    0.06527
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.74000   15.76000  -0.02000   -0.12690
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.79000   10.81000  -0.02000   -0.18501
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      11.01000   10.99000   0.02000    0.18198
復華有利貨幣市場基金                                               13.51340   13.51320   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.49000   11.47000   0.02000    0.17437
復華亞太成長基金                                                   12.94000   12.76000   0.18000    1.41066
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.47000    9.34000   0.13000    1.39186
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.94000    9.81000   0.13000    1.32518
復華東協世紀基金                                                   12.33000   12.29000   0.04000    0.32547
復華南非幣長期收益基金A                                            14.34000   14.34000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金B                                             7.99000    7.99000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金A                                            14.80000   14.79000   0.01000    0.06761
復華南非幣短期收益基金B                                             8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
復華美元高收益債券指數基金-美元                                     9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A                                  9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B                                  9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      70.61450   70.79030  -0.17580   -0.24834
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      22.07000   22.00000   0.07000    0.31818
復華美國新星基金-美元                                              13.04000   12.79000   0.25000    1.95465
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.06000   12.82000   0.24000    1.87207
復華恒生基金                                                       20.31000   20.39000  -0.08000   -0.39235
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.50000    8.48000   0.02000    0.23585
復華恒生單日正向二倍基金                                           28.17000   28.32000  -0.15000   -0.52966
復華神盾基金                                                       29.81010   29.96040  -0.15030   -0.50166
復華高成長基金                                                     73.83000   74.46000  -0.63000   -0.84609
復華高益策略組合基金                                               13.50000   13.50000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.47820   14.47800   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           17.81000   17.98000  -0.17000   -0.94549
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.51000   49.64000  -0.13000   -0.26189
復華復華基金                                                       23.14000   23.33000  -0.19000   -0.81440
復華華人世紀基金                                                   18.29000   18.18000   0.11000    0.60506
復華傳家二號基金                                                   37.17010   37.37330  -0.20320   -0.54370
復華傳家基金                                                       24.75750   24.83390  -0.07640   -0.30764
復華奧林匹克全球組合基金                                           16.00000   16.00000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.85000   11.83000   0.02000    0.16906
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.37000   14.35000   0.02000    0.13937
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.32000    9.31000   0.01000    0.10741
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            12.37000   12.37000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.95000    8.94000   0.01000    0.11186
復華新興市場10年期以上債券基金                                     22.23000   22.27000  -0.04000   -0.17961
復華新興市場企業債券ETF基金                                        70.06000   70.14000  -0.08000   -0.11406
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.29000    5.28000   0.01000    0.18939
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.97000   11.94000   0.03000    0.25126
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.71000   11.72000  -0.01000   -0.08532
復華新興市場短期收益基金                                           11.36000   11.37000  -0.01000   -0.08795
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.30000    9.27000   0.03000    0.32362
復華滬深300 A股基金                                                23.43000   23.28000   0.15000    0.64433
復華數位經濟基金                                                   52.58000   52.94000  -0.36000   -0.68002
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.09180   10.08210   0.00970    0.09621
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.78000    9.77270   0.00730    0.07470
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.63950   10.62940   0.01010    0.09502
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.17170   10.16410   0.00760    0.07477
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.28980   10.20360   0.08620    0.84480
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.17930   10.18350  -0.00420   -0.04124
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.31940   10.31510   0.00430    0.04169
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.77250   10.77690  -0.00440   -0.04083
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.22680   10.22290   0.00390    0.03815
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.69820   10.70280  -0.00460   -0.04298
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.59130   10.58730   0.00400    0.03778
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.07120   11.07610  -0.00490   -0.04424
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.79800   10.77540   0.02260    0.20974
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.73300   10.72540   0.00760    0.07086
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.65520   10.65640  -0.00120   -0.01126
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.78920   10.77280   0.01640    0.15224
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           12.14490   12.03550   0.10940    0.90898
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.69390   10.69240   0.00150    0.01403
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.97390   10.95720   0.01670    0.15241
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.45270   12.34060   0.11210    0.90838
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.83890   10.83740   0.00150    0.01384
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.81200   10.81910  -0.00710   -0.06562
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.27680   10.25000   0.02680    0.26146
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.25240   10.23970   0.01270    0.12403
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.99070    9.98660   0.00410    0.04106
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.56670   10.54750   0.01920    0.18203
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.97550   10.87140   0.10410    0.95756
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.55910   10.55440   0.00470    0.04453
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.56570   10.54650   0.01920    0.18205
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.97550   10.87150   0.10400    0.95663
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.55610   10.55130   0.00480    0.04549
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.46180   10.44780   0.01400    0.13400
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.43540   10.43640  -0.00100   -0.00958
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.46000   10.44600   0.01400    0.13402
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.43670   10.43760  -0.00090   -0.00862
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           11.10770   11.07980   0.02790    0.25181
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             11.07550   11.06360   0.01190    0.10756
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.98570   10.98290   0.00280    0.02549
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.28360   10.25070   0.03290    0.32095
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.25810   10.23940   0.01870    0.18263
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                            9.99730    9.98730   0.01000    0.10013
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.24290    9.23870   0.00420    0.04546
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.07860    8.08420  -0.00560   -0.06927
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              7.98610    7.99820  -0.01210   -0.15128
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.20730   12.20190   0.00540    0.04426
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.70460   10.71200  -0.00740   -0.06908
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.70060   10.71670  -0.01610   -0.15023
景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣                           10.03650   10.01400   0.02250    0.22469
景順十年到期特選新興債券基金年配型美元                              9.99690    9.98770   0.00920    0.09211
景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣                            9.86980    9.86880   0.00100    0.01013
景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣                           10.04310   10.02600   0.01710    0.17056
景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣                           10.05390    9.96200   0.09190    0.92251
景順六年到期特選全球債券基金年配型美元                             10.00390   10.00000   0.00390    0.03900
景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣                           10.04350   10.02630   0.01720    0.17155
景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣                           10.05370    9.96180   0.09190    0.92252
景順六年到期特選全球債券基金累積型美元                             10.00400   10.00020   0.00380    0.03800
景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣                           10.02370   10.00290   0.02080    0.20794
景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣                          9.85930    9.86010  -0.00080   -0.00811
景順六年到期特選新興債券基金累積美元                                9.98630    9.97890   0.00740    0.07416
景順主流基金                                                       20.51000   20.61000  -0.10000   -0.48520
景順台灣科技基金                                                   35.79000   35.96000  -0.17000   -0.47275
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.92000    8.91000   0.01000    0.11223
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.73000   11.71000   0.02000    0.17079
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.93000   10.92000   0.01000    0.09158
景順全球科技基金                                                   23.89000   23.62000   0.27000    1.14310
景順全球康健基金                                                   19.51000   19.52000  -0.01000   -0.05123
景順貨幣市場基金                                                   16.01110   16.01100   0.00010    0.00062
景順潛力基金                                                       34.82000   34.91000  -0.09000   -0.25781
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.97000   14.85000   0.12000    0.80808
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.88000   13.78000   0.10000    0.72569
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.02000   11.01000   0.01000    0.09083
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.14000   11.14000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.83000   11.82000   0.01000    0.08460
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.80000   11.80000   0.00000    0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.71230    8.70830   0.00400    0.04593
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.71850    7.72370  -0.00520   -0.06733
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.69500   11.69020   0.00480    0.04106
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.34920   10.35620  -0.00700   -0.06759
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.55000    8.55000   0.00000    0.00000
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.98000    7.97000   0.01000    0.12547
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.63000   11.62000   0.01000    0.08606
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.65700    9.65370   0.00330    0.03418
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.77260    9.77730  -0.00470   -0.04807
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.34630   10.34280   0.00350    0.03384
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.47330   10.47840  -0.00510   -0.04867
華南永昌永昌基金                                                   20.62000   20.70000  -0.08000   -0.38647
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.91910   14.91190   0.00720    0.04828
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.66000    9.71000  -0.05000   -0.51493
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.69000    9.55000   0.14000    1.46597
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.92000    9.77000   0.15000    1.53531
華南永昌全球精品基金                                               16.84000   16.78000   0.06000    0.35757
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.69000   10.59000   0.10000    0.94429
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.58000   10.49000   0.09000    0.85796
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.74000   13.62000   0.12000    0.88106
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.52000   13.41000   0.11000    0.82028
華南永昌物聯網精選基金                                             12.72000   12.79000  -0.07000   -0.54730
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.30370   16.30350   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               26.14250   26.18450  -0.04200   -0.16040
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           12.00640   12.00630   0.00010    0.00083
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.85570   10.85280   0.00290    0.02672
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.40500   10.42780  -0.02280   -0.21865
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.96640    9.96370   0.00270    0.02710
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.48570    9.50660  -0.02090   -0.21985
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.70290   10.69900   0.00390    0.03645
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.19210   10.21350  -0.02140   -0.20953
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.94450    9.94090   0.00360    0.03621
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.40580    9.42560  -0.01980   -0.21007
華頓中小型基金                                                     24.76000   24.97000  -0.21000   -0.84101
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.18790   12.21660  -0.02870   -0.23493
華頓台灣基金                                                       25.88000   26.08000  -0.20000   -0.76687
華頓平安貨幣市場基金                                               11.58750   11.58740   0.00010    0.00086
華頓全球時尚精品基金                                               17.26000   17.29000  -0.03000   -0.17351
華頓全球高收益債券基金A                                            13.83700   13.83890  -0.00190   -0.01373
華頓全球高收益債券基金B                                             7.93400    7.93510  -0.00110   -0.01386
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.88250    2.88130   0.00120    0.04165
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.46950   12.48870  -0.01920   -0.15374
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40770    0.40800  -0.00030   -0.07353
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.27800   12.27710   0.00090    0.00733
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.19260   12.19160   0.00100    0.00820
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.92720   10.92020   0.00700    0.06410
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.55910   10.57900  -0.01990   -0.18811
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.48460   10.50430  -0.01970   -0.18754
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.22220    9.23960  -0.01740   -0.18832
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.86540   10.87700  -0.01160   -0.10665
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.79120   10.80260  -0.01140   -0.10553
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.55260    9.56050  -0.00790   -0.08263
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.88000   11.87000   0.01000    0.08425
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.69850    2.69690   0.00160    0.05933
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.13770    2.13410   0.00360    0.16869
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.07030   12.07780  -0.00750   -0.06210
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.23830    9.24410  -0.00580   -0.06274
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38100    0.38120  -0.00020   -0.05247
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29920    0.29910   0.00010    0.03343
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.69000    3.65000   0.04000    1.09589
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.94000   15.80000   0.14000    0.88608
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.52000    0.52000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   26.29000   26.37000  -0.08000   -0.30338
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.70000   12.68000   0.02000    0.15773
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.42000    8.38000   0.04000    0.47733
匯豐安富基金                                                       27.14000   27.18000  -0.04000   -0.14717
匯豐成功基金                                                       43.17000   43.48000  -0.31000   -0.71297
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.81480    2.81020   0.00460    0.16369
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.44740    2.44340   0.00400    0.16371
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  12.03940   12.04070  -0.00130   -0.01080
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.02700    8.02810  -0.00110   -0.01370
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39890    0.39870   0.00020    0.05016
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33940    0.33920   0.00020    0.05896
匯豐金磚動力基金                                                   14.64000   14.62000   0.02000    0.13680
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.02430   15.02420   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.03000    5.01000   0.02000    0.39920
匯豐新鑽動力基金                                                   10.64000   10.58000   0.06000    0.56711
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.45210    5.46590  -0.01380   -0.25247
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.36830    9.38230  -0.01400   -0.14922
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 56.82000   56.99000  -0.17000   -0.29830
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 56.82000   56.99000  -0.17000   -0.29830
匯豐龍騰電子基金                                                   41.52000   41.72000  -0.20000   -0.47939
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.81500   12.80580   0.00920    0.07184
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     19.92000   20.12000  -0.20000   -0.99404
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
新光中國成長基金(美元)                                              9.28000    9.26000   0.02000    0.21598
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.17000    9.16000   0.01000    0.10917
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.69260   11.71010  -0.01750   -0.14944
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.42570   10.41600   0.00970    0.09313
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.66820   10.66870  -0.00050   -0.00469
新光台灣富貴基金                                                   26.08000   26.24000  -0.16000   -0.60976
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.76000   21.73000   0.03000    0.13806
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    38.78140   38.75760   0.02380    0.06141
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    45.10610   45.14640  -0.04030   -0.08927
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.27000   10.21000   0.06000    0.58766
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.92000    9.85000   0.07000    0.71066
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.90000    9.83000   0.07000    0.71211
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.97000   10.93000   0.04000    0.36597
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.61000   10.57000   0.04000    0.37843
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.17630   11.17340   0.00290    0.02595
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.83550   10.84330  -0.00780   -0.07193
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.48670   10.48400   0.00270    0.02575
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.15320   10.16050  -0.00730   -0.07185
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.60000    8.66000  -0.06000   -0.69284
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.65000    9.70000  -0.05000   -0.51546
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
新光吉星貨幣市場基金                                               15.52910   15.52890   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.55000    8.54000   0.01000    0.11710
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.84000    8.85000  -0.01000   -0.11299
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.50000    8.49000   0.01000    0.11779
新光亞洲精選基金-美金                                              21.46000   21.38000   0.08000    0.37418
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.57000   21.51000   0.06000    0.27894
新光店頭基金                                                       24.02000   24.13000  -0.11000   -0.45586
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.74000   11.74000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.02000   11.04000  -0.02000   -0.18116
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          41.63640   41.67090  -0.03450   -0.08279
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元            10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣          10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣          10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
新光特選內需收益ETF基金                                            21.45000   21.48000  -0.03000   -0.13966
新光創新科技基金                                                   14.34000   14.43000  -0.09000   -0.62370
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.19560   10.20650  -0.01090   -0.10679
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.50630   10.51410  -0.00780   -0.07419
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.11560   10.11860  -0.00300   -0.02965
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.21800    9.22780  -0.00980   -0.10620
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.47470    9.48170  -0.00700   -0.07383
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.06880    9.07350  -0.00470   -0.05180
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.25840   40.30070  -0.04230   -0.10496
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       45.39090   45.50460  -0.11370   -0.24986
新光澳幣八年期保本基金                                             11.07000   11.06000   0.01000    0.09042
新光澳幣十年期保本基金                                             11.04000   11.03000   0.01000    0.09066
新光澳幣保本基金                                                   12.56000   12.56000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.94560   10.93790   0.00770    0.07040
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.43580    9.42920   0.00660    0.07000
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.32420    9.32160   0.00260    0.02789
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.55900   10.55600   0.00300    0.02842
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.72770   10.72040   0.00730    0.06809
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.45810    9.45170   0.00640    0.06771
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.39980    9.39400   0.00580    0.06174
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.64970   10.64300   0.00670    0.06295
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.27000    7.23000   0.04000    0.55325
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       11.02660   11.02640   0.00020    0.00181
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.62900    9.62870   0.00030    0.00312
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                          14.96360   14.97060  -0.00700   -0.04676
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息)                         8.55650    8.56050  -0.00400   -0.04673
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.73840   10.73800   0.00040    0.00373
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.56660    9.56630   0.00030    0.00314
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.61970    9.61990  -0.00020   -0.00208
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.80210   10.80250  -0.00040   -0.00370
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益0-1年期美國政府債券ETF基金                                     39.85290   39.90590  -0.05300   -0.13281
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            39.39160   39.37850   0.01310    0.03327
群益10年期以上金融債ETF基金                                        43.47690   43.53300  -0.05610   -0.12887
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     44.25830   44.26110  -0.00280   -0.00633
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 44.45810   44.48160  -0.02350   -0.05283
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               46.05410   46.07620  -0.02210   -0.04796
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  44.19550   44.24600  -0.05050   -0.11413
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 48.02480   48.04660  -0.02180   -0.04537
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                49.34750   49.33970   0.00780    0.01581
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  47.25490   47.27720  -0.02230   -0.04717
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金                                   39.82820   39.88230  -0.05410   -0.13565
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.76130   10.71720   0.04410    0.41149
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  45.64730   45.78210  -0.13480   -0.29444
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               39.09460   39.09170   0.00290    0.00742
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.55470   11.55390   0.00080    0.00692
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.90590    9.89510   0.01080    0.10914
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      14.30790   14.30720   0.00070    0.00489
群益大中華雙力優勢基金-美元                                        10.41660   10.39690   0.01970    0.18948
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
群益大印度基金-人民幣                                              13.97720   13.99720  -0.02000   -0.14289
群益大印度基金-美元                                                12.80380   12.79840   0.00540    0.04219
群益大印度基金-新臺幣                                              12.04000   12.04000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.67360   12.63030   0.04330    0.34283
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.90500   11.84240   0.06260    0.52861
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.09000   11.04000   0.05000    0.45290
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.18390   11.14570   0.03820    0.34273
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.58400    9.53360   0.05040    0.52866
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.95000    8.91000   0.04000    0.44893
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.17180   10.13700   0.03480    0.34330
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.75280    8.70680   0.04600    0.52832
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.17000    9.13000   0.04000    0.43812
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.33830    9.30640   0.03190    0.34277
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.30530    8.26160   0.04370    0.52895
群益中小型股基金                                                   49.64000   49.97000  -0.33000   -0.66040
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.93810   10.96160  -0.02350   -0.21438
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.89170    9.89460  -0.00290   -0.02931
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.20080    9.21100  -0.01020   -0.11074
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               9.19590    9.21560  -0.01970   -0.21377
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.31480    8.31720  -0.00240   -0.02886
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.73500    7.74360  -0.00860   -0.11106
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.79340   10.79220   0.00120    0.01112
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.87260   11.87130   0.00130    0.01095
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.42690   11.42270   0.00420    0.03677
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.40210   10.40610  -0.00400   -0.03844
群益中國新機會基金N-人民幣                                          9.60960    9.61410  -0.00450   -0.04681
群益中國新機會基金N-美元                                            8.59530    8.58340   0.01190    0.13864
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          9.10000    9.10000   0.00000    0.00000
群益中國新機會基金-人民幣                                           8.52210    8.52600  -0.00390   -0.04574
群益中國新機會基金-美元                                             9.18990    9.17720   0.01270    0.13839
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.69000    8.69000   0.00000    0.00000
群益平衡王基金                                                     21.10840   21.15150  -0.04310   -0.20377
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.03620   10.02790   0.00830    0.08277
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.87280    9.87270   0.00010    0.00101
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.03620   10.02790   0.00830    0.08277
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.87280    9.87270   0.00010    0.00101
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.03630   10.02800   0.00830    0.08277
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.87280    9.87270   0.00010    0.00101
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.86540    9.86510   0.00030    0.00304
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.08300   10.05710   0.02590    0.25753
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.91880    9.90140   0.01740    0.17573
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.08300   10.05710   0.02590    0.25753
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.91880    9.90140   0.01740    0.17573
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.08300   10.05710   0.02590    0.25753
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.91880    9.90140   0.01740    0.17573
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.93480    9.91710   0.01770    0.17848
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                             10.08170   10.05990   0.02180    0.21670
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                            9.91760    9.90420   0.01340    0.13530
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                             10.08170   10.05990   0.02180    0.21670
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                            9.91760    9.90420   0.01340    0.13530
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                            10.08170   10.05980   0.02190    0.21770
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                           9.91760    9.90420   0.01340    0.13530
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                            9.92310    9.90950   0.01360    0.13724
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.17000    9.19000  -0.02000   -0.21763
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.47000    6.49000  -0.02000   -0.30817
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.93070   12.97440  -0.04370   -0.33682
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 12.02170   12.03990  -0.01820   -0.15116
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.30000   11.33000  -0.03000   -0.26478
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.93920   10.97610  -0.03690   -0.33618
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                 10.16910   10.18460  -0.01550   -0.15219
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.56000    9.58000  -0.02000   -0.20877
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.81130   10.84780  -0.03650   -0.33647
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.59810   10.60420  -0.00610   -0.05752
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.36460   10.36880  -0.00420   -0.04051
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.24010    9.24540  -0.00530   -0.05733
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.24590    9.24960  -0.00370   -0.04000
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.05000    9.06000  -0.01000   -0.11038
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.65970   10.66580  -0.00610   -0.05719
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.69000   10.69440  -0.00440   -0.04114
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.40330    9.40870  -0.00540   -0.05739
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.89280    9.89690  -0.00410   -0.04143
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)                       10.06380   10.05990   0.00390    0.03877
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)                         10.05440   10.04880   0.00560    0.05573
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣)                        9.97050    9.97310  -0.00260   -0.02607
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)                       10.06370   10.05980   0.00390    0.03877
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)                         10.05440   10.04880   0.00560    0.05573
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)                        9.97050    9.97310  -0.00260   -0.02607
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)                      10.06370   10.05980   0.00390    0.03877
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)                        10.05420   10.04870   0.00550    0.05473
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)                       9.97040    9.97310  -0.00270   -0.02707
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)                      10.06370   10.05980   0.00390    0.03877
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)                        10.05430   10.04870   0.00560    0.05573
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)                       9.97050    9.97310  -0.00260   -0.02607
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.35750   11.35270   0.00480    0.04228
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.73920    7.73590   0.00330    0.04266
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.88100   10.88260  -0.00160   -0.01470
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.67830   10.67750   0.00080    0.00749
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.60520   10.61300  -0.00780   -0.07349
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.90870    9.91020  -0.00150   -0.01514
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.85540    9.85460   0.00080    0.00812
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.78850    9.79570  -0.00720   -0.07350
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.88100   10.88270  -0.00170   -0.01562
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.67830   10.67740   0.00090    0.00843
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.60510   10.61290  -0.00780   -0.07350
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.90870    9.91020  -0.00150   -0.01514
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.85530    9.85450   0.00080    0.00812
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.78850    9.79570  -0.00720   -0.07350
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.64280    9.59610   0.04670    0.48666
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.12000   11.08000   0.04000    0.36101
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.77750   15.70120   0.07630    0.48595
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.43000   15.37000   0.06000    0.39037
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.91000   11.90000   0.01000    0.08403
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.26050   11.21800   0.04250    0.37886
群益印度中小基金N-美元                                              9.20750    9.15570   0.05180    0.56577
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.63000    8.59000   0.04000    0.46566
群益印度中小基金-人民幣                                            15.24430   15.18680   0.05750    0.37862
群益印度中小基金-美元                                              13.16960   13.09560   0.07400    0.56508
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.10000   15.03000   0.07000    0.46574
群益多利策略組合基金                                               11.89000   11.88000   0.01000    0.08418
群益多重收益組合基金                                               14.16000   14.17000  -0.01000   -0.07057
群益多重資產組合基金                                               15.26000   15.25000   0.01000    0.06557
群益安家基金                                                       28.00470   28.21060  -0.20590   -0.72987
群益安穩貨幣市場基金                                               16.18140   16.18110   0.00030    0.00185
群益那斯達克生技基金                                               21.23000   21.25000  -0.02000   -0.09412
群益亞太中小基金                                                   10.91000   10.88000   0.03000    0.27574
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.46000   16.43000   0.03000    0.18259
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.70670   10.71150  -0.00480   -0.04481
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.84730    7.85080  -0.00350   -0.04458
群益店頭市場基金                                                  102.90000  103.66000  -0.76000   -0.73317
群益東方盛世基金                                                    9.06000    9.06000   0.00000    0.00000
群益東協成長基金-人民幣                                            13.55680   13.49560   0.06120    0.45348
群益東協成長基金-美元                                              11.59090   11.51720   0.07370    0.63991
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.37000   11.30000   0.07000    0.61947
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.17460   12.10970   0.06490    0.53593
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.27670   11.20950   0.06720    0.59949
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.53020   10.47480   0.05540    0.52889
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.81960    9.76730   0.05230    0.53546
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.09840    9.04420   0.05420    0.59928
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.49420    8.44960   0.04460    0.52784
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.88860   10.83130   0.05730    0.52902
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.60950    9.55830   0.05120    0.53566
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.26000    9.20480   0.05520    0.59969
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.48930    9.43940   0.04990    0.52864
群益長安基金                                                       32.92000   33.00000  -0.08000   -0.24242
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.55210   10.48480   0.06730    0.64188
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.96280   15.86110   0.10170    0.64119
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.28000   15.20000   0.08000    0.52632
群益真善美基金                                                     16.05880   16.09020  -0.03140   -0.19515
群益馬拉松基金                                                    130.16000  131.07000  -0.91000   -0.69429
群益深証中小板基金                                                 12.21000   12.04000   0.17000    1.41196
群益創新科技基金                                                   37.72000   37.91000  -0.19000   -0.50119
群益華夏盛世基金N-人民幣                                           10.71750   10.73390  -0.01640   -0.15279
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.60870    9.60560   0.00310    0.03227
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
群益華夏盛世基金-人民幣                                            11.67180   11.68970  -0.01790   -0.15313
群益華夏盛世基金-美元                                              10.59470   10.59130   0.00340    0.03210
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            17.32000   17.33000  -0.01000   -0.05770
群益奧斯卡基金                                                     33.56000   33.76000  -0.20000   -0.59242
群益新興金鑽基金-美元                                              11.73680   11.67050   0.06630    0.56810
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.89000    8.85000   0.04000    0.45198
群益葛萊美基金                                                     26.44000   26.71000  -0.27000   -1.01086
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.96000   23.02000  -0.06000   -0.26064
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.19000    7.19000   0.00000    0.00000
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        16.15000   16.17000  -0.02000   -0.12369
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.57710   11.55550   0.02160    0.18692
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.11760   11.07630   0.04130    0.37287
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.03770   11.00560   0.03210    0.29167
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           11.04860   11.02790   0.02070    0.18771
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.60980   10.57030   0.03950    0.37369
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.53350   10.50290   0.03060    0.29135
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.57700   11.55530   0.02170    0.18779
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.11800   11.07670   0.04130    0.37285
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)                           9.74470    9.71640   0.02830    0.29126
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          11.04860   11.02790   0.02070    0.18771
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.60930   10.56990   0.03940    0.37276
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                           9.76910    9.74070   0.02840    0.29156
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.13620   13.11460   0.02160    0.16470
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.83730   11.82060   0.01670    0.14128
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.69620   11.68010   0.01610    0.13784
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.62100    8.60680   0.01420    0.16499
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.90960    8.89700   0.01260    0.14162
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.06000    8.05000   0.01000    0.12422
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.36430    8.35280   0.01150    0.13768
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.85620    9.84230   0.01390    0.14123
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路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                       9.97000    9.93000   0.04000    0.40282
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.08000   10.04000   0.04000    0.39841
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                         9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                       9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                         9.93000    9.89000   0.04000    0.40445
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                       9.97000    9.93000   0.04000    0.40282
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.08000   10.04000   0.04000    0.39841
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                         9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                       9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                         9.93000    9.89000   0.04000    0.40445
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.25000    9.27000  -0.02000   -0.21575
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                               9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.85000   10.84000   0.01000    0.09225
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            11.16000   11.15000   0.01000    0.08969
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.85000   10.84000   0.01000    0.09225
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            11.16000   11.15000   0.01000    0.08969
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                       10.08790   10.04690   0.04100    0.40809
德信大發基金                                                       32.57000   32.79000  -0.22000   -0.67094
德信中國精選成長基金                                               11.95000   11.94000   0.01000    0.08375
德信台灣主流中小基金                                               21.84000   22.04000  -0.20000   -0.90744
德信萬保貨幣市場基金                                               12.00140   12.00130   0.00010    0.00083
德信數位時代基金                                                   35.11000   35.22000  -0.11000   -0.31232
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       11.15270   11.14770   0.00500    0.04485
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         11.00570   11.00300   0.00270    0.02454
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.73180   11.73160   0.00020    0.00170
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            19.81000   20.04000  -0.23000   -1.14770
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.47000   17.43000   0.04000    0.22949
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.89600   10.88330   0.01270    0.11669
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.91150   16.89460   0.01690    0.10003
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.08350    8.09360  -0.01010   -0.12479
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.12430   11.12910  -0.00480   -0.04313
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.27890   12.28420  -0.00530   -0.04314
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.91840   13.93580  -0.01740   -0.12486
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摩根大歐洲基金                                                     17.21000   17.09000   0.12000    0.70217
摩根中小基金                                                       23.86000   24.01000  -0.15000   -0.62474
摩根中國A股基金                                                    15.52000   15.55000  -0.03000   -0.19293
摩根中國A股基金(美元)                                              12.29000   12.31000  -0.02000   -0.16247
摩根中國亮點基金                                                   13.20000   13.11000   0.09000    0.68650
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.21030   11.20960   0.00070    0.00624
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.81100   12.80180   0.00920    0.07186
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.63610    9.63010   0.00600    0.06230
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.19510   13.19440   0.00070    0.00531
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.71850   15.70720   0.01130    0.07194
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.81000   20.91000  -0.10000   -0.47824
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.81000   20.91000  -0.10000   -0.47824
摩根台灣增長基金                                                   53.01000   53.20000  -0.19000   -0.35714
摩根平衡基金                                                       28.48000   28.54000  -0.06000   -0.21023
摩根全球α基金                                                     18.54000   18.45000   0.09000    0.48780
摩根全球平衡基金                                                   16.26170   16.23820   0.02350    0.14472
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.49110    9.48120   0.00990    0.10442
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.74870   10.73400   0.01470    0.13695
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.11400   10.10050   0.01350    0.13366
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.81040   11.79800   0.01240    0.10510
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.62800   10.61380   0.01420    0.13379
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.40710   10.39700   0.01010    0.09714
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.00020   13.98670   0.01350    0.09652
摩根亞洲基金                                                       59.82000   59.72000   0.10000    0.16745
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.38670    8.39190  -0.00520   -0.06196
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.00650   10.00940  -0.00290   -0.02897
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.83620    8.83920  -0.00300   -0.03394
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.93630   12.94440  -0.00810   -0.06258
摩根東方內需機會基金                                               18.91000   18.87000   0.04000    0.21198
摩根東方科技基金                                                   33.48000   33.29000   0.19000    0.57074
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.30000    9.28000   0.02000    0.21552
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.64000   11.63000   0.01000    0.08598
摩根金龍收成基金                                                   22.81000   22.65000   0.16000    0.70640
摩根第一貨幣市場基金                                               15.14840   15.14820   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.26000   14.28000  -0.02000   -0.14006
摩根新金磚五國基金                                                 12.59000   12.55000   0.04000    0.31873
摩根新絲路基金                                                      9.34000    9.28000   0.06000    0.64655
摩根新興35基金                                                     13.77000   13.70000   0.07000    0.51095
摩根新興日本基金                                                   23.98000   23.96000   0.02000    0.08347
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.08820    7.08050   0.00770    0.10875
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.51320    9.50010   0.01310    0.13789
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.29760    9.28500   0.01260    0.13570
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.13860   11.12650   0.01210    0.10875
摩根新興科技基金                                                   58.01000   58.18000  -0.17000   -0.29220
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.74160    8.72300   0.01860    0.21323
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.58340    9.55600   0.02740    0.28673
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 9.03520    9.01030   0.02490    0.27635
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.52290   10.50100   0.02190    0.20855
摩根龍揚基金                                                       34.07000   33.84000   0.23000    0.67967
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.19000   11.19000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.86000   10.86000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.10000   12.11000  -0.01000   -0.08258
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.28550    9.28420   0.00130    0.01400
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.55090   11.54920   0.00170    0.01472
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                 9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                 9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                 9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               21.76000   21.73000   0.03000    0.13806
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.62630   12.62620   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.95000   11.99000  -0.04000   -0.33361
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.95080   10.95440  -0.00360   -0.03286
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.66630   10.66770  -0.00140   -0.01312
聯邦中國龍基金                                                     28.80000   29.04000  -0.24000   -0.82645
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.65360   12.64970   0.00390    0.03083
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.83190   11.82950   0.00240    0.02029
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.61300   10.61640  -0.00340   -0.03203
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.25530   10.25220   0.00310    0.03024
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.64020    9.63820   0.00200    0.02075
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.64220    8.64490  -0.00270   -0.03123
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                   10.06870   10.02520   0.04350    0.43391
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.13980   10.10430   0.03550    0.35134
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.48520    9.44430   0.04090    0.43307
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.54880    9.51530   0.03350    0.35206
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.90280   11.77460   0.12820    1.08878
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.73990   11.61560   0.12430    1.07011
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.76530   10.65920   0.10610    0.99538
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.90190   10.78400   0.11790    1.09329
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.74050   10.62670   0.11380    1.07089
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.84710    9.75000   0.09710    0.99590
聯邦金鑽平衡基金                                                   25.66130   25.87110  -0.20980   -0.81094
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.93500    9.84230   0.09270    0.94185
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.17490   10.08820   0.08670    0.85942
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.86860    9.77650   0.09210    0.94205
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                     10.09260   10.00660   0.08600    0.85943
聯邦貨幣市場基金                                                   13.24110   13.24090   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   14.44000   14.56000  -0.12000   -0.82418
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.59930   16.59050   0.00880    0.05304
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             13.19210   13.12060   0.07150    0.54494
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(美元)                                   10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.72110   12.65810   0.06300    0.49771
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(美元)                                   10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 12.06850   12.00960   0.05890    0.49044
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.55640   12.55670  -0.00030   -0.00239
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.62050   11.62750  -0.00700   -0.06020
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.56400   10.56420  -0.00020   -0.00189
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.64570    8.65080  -0.00510   -0.05895
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       39.61000   39.86000  -0.25000   -0.62720
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     19.12000   19.19000  -0.07000   -0.36477
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.72000   18.77000  -0.05000   -0.26638
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.27000   12.32000  -0.05000   -0.40584
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.58000   16.57000   0.01000    0.06035
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.96000   11.96000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.86000   12.85000   0.01000    0.07782
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.93000   11.93000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.50000    7.49000   0.01000    0.13351
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.45000   11.45000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.70000   15.65000   0.05000    0.31949
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.16000   11.13000   0.03000    0.26954
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.78000    8.75000   0.03000    0.34286
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.66000   11.62000   0.04000    0.34423
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.68000   14.65000   0.03000    0.20478
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.56000   14.53000   0.03000    0.20647
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.58000   14.54000   0.04000    0.27510
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.24000    9.21000   0.03000    0.32573
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.21000   15.17000   0.04000    0.26368
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.74000    9.71000   0.03000    0.30896
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.32000   21.26000   0.06000    0.28222
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.33000   19.27000   0.06000    0.31136
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.15000   13.12000   0.03000    0.22866
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.93000   14.89000   0.04000    0.26864
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.96000   15.91000   0.05000    0.31427
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.87000   14.83000   0.04000    0.26972
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.83000   14.79000   0.04000    0.27045
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.64000   12.61000   0.03000    0.23791
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.96000   14.92000   0.04000    0.26810
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.76000   12.72000   0.04000    0.31447
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.57000    8.55000   0.02000    0.23392
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.21000   13.17000   0.04000    0.30372
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.78000   19.77000   0.01000    0.05058
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.46000   18.45000   0.01000    0.05420
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.23000   11.23000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.11000   13.10000   0.01000    0.07634
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.12000   14.11000   0.01000    0.07087
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.06000   13.05000   0.01000    0.07663
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.77000    7.77000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.86000   12.85000   0.01000    0.07782
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.12000   14.12000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.22000   14.22000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   15.05100   15.05080   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.06710   11.04870   0.01840    0.16654
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.86270   13.83450   0.02820    0.20384
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.38390    7.37160   0.01230    0.16686
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.27000   14.27000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.42000   14.42000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.35000    9.36000  -0.01000   -0.10684
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.34970   10.36040  -0.01070   -0.10328
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.85810   10.83830   0.01980    0.18269
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.25870   10.25620   0.00250    0.02438
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.15050   10.15320  -0.00270   -0.02659
瀚亞中小型股基金                                                   24.20000   24.34000  -0.14000   -0.57518
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.85000   12.85000   0.00000    0.00000
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.01000   13.00000   0.01000    0.07692
瀚亞巴西基金                                                        5.90000    5.85000   0.05000    0.85470
瀚亞外銷基金                                                       44.39000   44.70000  -0.31000   -0.69351
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.03600   10.04580  -0.00980   -0.09755
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.03440   10.01630   0.01810    0.18071
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.02330   10.02000   0.00330    0.03293
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.88160    9.88270  -0.00110   -0.01113
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.02440   10.03380  -0.00940   -0.09368
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.05650   10.03820   0.01830    0.18230
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.01150   10.00780   0.00370    0.03697
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.86800    9.86870  -0.00070   -0.00709
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.59760   11.61130  -0.01370   -0.11799
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       11.05510   11.05360   0.00150    0.01357
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.82590   12.82960  -0.00370   -0.02884
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       11.00780   10.98830   0.01950    0.17746
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.29780    7.30660  -0.00880   -0.12044
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.98820    7.98720   0.00100    0.01252
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.10660    8.10900  -0.00240   -0.02960
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.07510    7.06270   0.01240    0.17557
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.61780    8.62030  -0.00250   -0.02900
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣                                 9.93850    9.94120  -0.00270   -0.02716
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.97500    8.98580  -0.01080   -0.12019
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.34030    9.33910   0.00120    0.01285
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.98260    8.98520  -0.00260   -0.02894
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.69000   12.67000   0.02000    0.15785
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.97000   11.94000   0.03000    0.25126
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.53000   11.50000   0.03000    0.26087
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   11.20000   11.18000   0.02000    0.17889
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.77000   10.74000   0.03000    0.27933
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.27620   10.29160  -0.01540   -0.14964
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.71290    9.73500  -0.02210   -0.22702
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.37290    9.38080  -0.00790   -0.08421
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.31140    9.32540  -0.01400   -0.15013
瀚亞印度基金-人民幣                                                15.03000   15.07000  -0.04000   -0.26543
瀚亞印度基金-美元                                                  13.79000   13.81000  -0.02000   -0.14482
瀚亞印度基金-新台幣                                                30.33000   30.40000  -0.07000   -0.23026
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.35000    9.35000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.43000   10.39000   0.04000    0.38499
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.56000   13.54000   0.02000    0.14771
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         12.02000   11.96000   0.06000    0.50167
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.51000   10.44000   0.07000    0.67050
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.67000   14.59000   0.08000    0.54832
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.93000    8.89000   0.04000    0.44994
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.84000    6.79000   0.05000    0.73638
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.56000    8.51000   0.05000    0.58754
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.44000   11.39000   0.05000    0.43898
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.74960   12.74560   0.00400    0.03138
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.53200   14.56350  -0.03150   -0.21629
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.40170   11.38160   0.02010    0.17660
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.03560   11.02220   0.01340    0.12157
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         13.00910   12.96500   0.04410    0.34015
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.08120    9.07780   0.00340    0.03745
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.74240    9.76360  -0.02120   -0.21713
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.96050    8.94470   0.01580    0.17664
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.66320    8.65260   0.01060    0.12251
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.39810    9.36570   0.03240    0.34594
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.77740   14.77580   0.00160    0.01083
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.76580   10.77130  -0.00550   -0.05106
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.30350   10.29210   0.01140    0.11076
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.42660   12.42520   0.00140    0.01127
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.43000   18.41000   0.02000    0.10864
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.64330   13.64310   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.23000   28.74000   0.49000    1.70494
瀚亞高科技基金                                                     68.58000   69.00000  -0.42000   -0.60870
瀚亞理財通基金                                                     27.73000   27.80000  -0.07000   -0.25180
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.96000    9.00000  -0.04000   -0.44444
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.49000    8.51000  -0.02000   -0.23502
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.58000    8.60000  -0.02000   -0.23256
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.92000    8.95000  -0.03000   -0.33520
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.53000    8.55000  -0.02000   -0.23392
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.58000    8.61000  -0.03000   -0.34843
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.94000    8.96000  -0.02000   -0.22321
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.45000    8.46000  -0.01000   -0.11820
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.54000    8.55000  -0.01000   -0.11696
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.93000    8.95000  -0.02000   -0.22346
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.57000    8.57000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.62000    8.63000  -0.01000   -0.11587
瀚亞菁華基金                                                       24.51000   24.71000  -0.20000   -0.80939
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.39490   14.39420   0.00070    0.00486
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.33290    9.33240   0.00050    0.00536
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.22440   11.23140  -0.00700   -0.06233
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.77120   11.80790  -0.03670   -0.31081
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.08510   10.08520  -0.00010   -0.00099
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.77890   10.75090   0.02800    0.26044
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.24410    8.24980  -0.00570   -0.06909
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.11600    8.14130  -0.02530   -0.31076
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.70480    8.69760   0.00720    0.08278
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.04910    8.04920  -0.00010   -0.00124
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.07420    8.05320   0.02100    0.26077
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.09110   14.09460  -0.00350   -0.02483
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.76980   10.78410  -0.01430   -0.13260
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.95080    9.94970   0.00110    0.01106
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.43240   11.43520  -0.00280   -0.02449
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.20440   10.21800  -0.01360   -0.13310
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                          9.93400    9.93640  -0.00240   -0.02415
瀚亞歐洲基金                                                       11.01000   10.98000   0.03000    0.27322
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