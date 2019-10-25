◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月25日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 大飲 元大中型100 本盟 昶和 天仁 元大台灣50正2 宏洲 富邦科技 華廣 大統新創 興泰 富邦臺灣加權正2 嘉裕 元大台商50 南港 本盟 宏亞 達欣工 東華 富邦摩台 華通 銘旺科 恆大 大魯閣 富邦發達 中環 旭隼 新紡 立益 富邦金融 精元 遠雄來 佳和 佳和 元大MSCI台灣 正崴 統領 大將 聯發 永豐臺灣加權 銘旺科 威宏-KY 怡華 昶和 元大台灣50正2 連宇 泰昇-KY 偉全 本盟 富邦日本 吉祥全 昶和 正道 國泰日經225 東貝 大統新創 瑞利 元大歐洲50 益登 亞崴 正峰新 元大日經225 晶相光 程泰 億泰 富邦臺灣加權正2 嘉威 吉茂 懷特 元大美元指數 世芯-KY 百達-KY 士紙 兆豐藍籌30反1 泰鼎-KY 氣立 燁興 國泰股利精選30 茂林-KY 榮星 千興 元大S&P日圓反1 立積 台硝 威致 富邦歐洲 科嘉-KY 元禎 華豐 FH彭博新興債 東科-KY 永記 首利 元大台灣高息低波 鈞寶 毛寶 麗正 國泰RMB短期報酬 訊芯-KY 日勝化 東訊 新光內需收益 南電 展宇 錸德 FH美國金融股 國產 國精化 倫飛 新光中國政金綠債 杜康-DR 三福化 虹光 新光投等債15+ 陽光能源-DR 東明-KY 威盛 新光ICE美國權值 慶豐富 鑫永銓 浩鑫 台新全球AI 潤泰材 六暉-KY 國碩 大飲 申豐 銘旺科 宏洲 宏旭-KY 統懋 嘉裕 燿華 翔耀 東華 震旦行 太空梭 大魯閣 隴華 兆勁 立益 翔耀 麗臺 佳和 太空梭 吉祥全 聯發 遠見 憶聲 昶和 立萬利 科風 本盟 聯德 力特 正道 泰碩 喬鼎 瑞利 玉晶光 正達 正峰新 安馳 晟鈦 億泰 世芯-KY 聯德 懷特 圓展 同泰 士紙 銘鈺 誠研 燁興 穎漢 誠創 千興 立積 嘉威 威致 迎廣 聯合再生 華豐 華友聯 力銘 首利 愛山林 亞太電 麗正 皇昌 達能 東訊 遠雄來 太極 錸德 夏都 誠美材 倫飛 寒舍 奕智博 虹光 雲品 慧友 威盛 新天地 悠克 浩鑫 欣欣 友勁 國碩 統領 百一 銘旺科 客思達-KY 捷泰 統懋 凱羿-KY 天瀚 翔耀 日成-KY 迅杰 太空梭 阿瘦 華上 兆勁 格威傳媒 光麗-KY 麗臺 神州-DR 元晶 吉祥全 晨訊科-DR 華冠 憶聲 友佳-DR 裕豐 科風 一零四 寶徠 力特 欣天然 皇昌 喬鼎 新海 陽明 正達 欣高 六福 晟鈦 新麗 康師傅-DR 聯德 台數科 聖馬丁-DR 同泰 必應 神州-DR 誠研 基勝-KY 同方友友-DR 誠創 威宏-KY 晨訊科-DR 嘉威 波力-KY 友佳-DR 聯合再生 政伸 陽光能源-DR 力銘 吉源-KY 精熙-DR 亞太電 中福 達能 雷虎 太極 中視 誠美材 秋雨 奕智博 新利虹 慧友 國光生 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇昌 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生