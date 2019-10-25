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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧10月24日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00672L 元大S&P原油正2      314575  
00637L 元大滬深300正2      127741  
2448   晶電                120487  
2303   聯電                119514  
00677U 富邦VIX              74696  
2409   友達                 52468  
3481   群創                 49824  
3037   欣興                 49004  
6278   台表科               42573  
2317   鴻海                 40227  
2337   旺宏                 36802  
00632R 元大台灣50反1        33996  
6153   嘉聯益               33480  
2883   開發金               32512  
8046   南電                 29125  
2330   台積電               29041  
2891   中信金               28670  
0056   元大高股息           28335  
2367   燿華                 21484  
2888   新光金               21321  
6257   矽格                 21094  
2313   華通                 20907  
3016   嘉晶                 19195  
2886   兆豐金               19072  
00673R 元大S&P原油反1       18217  
3034   聯詠                 17882  
8028   昇陽半導體           17540  
2382   廣達                 16063  
3231   緯創                 15455  
00642U 元大S&P石油          15351

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