台北‧10月24日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00672L 元大S&P原油正2 314575 00637L 元大滬深300正2 127741 2448 晶電 120487 2303 聯電 119514 00677U 富邦VIX 74696 2409 友達 52468 3481 群創 49824 3037 欣興 49004 6278 台表科 42573 2317 鴻海 40227 2337 旺宏 36802 00632R 元大台灣50反1 33996 6153 嘉聯益 33480 2883 開發金 32512 8046 南電 29125 2330 台積電 29041 2891 中信金 28670 0056 元大高股息 28335 2367 燿華 21484 2888 新光金 21321 6257 矽格 21094 2313 華通 20907 3016 嘉晶 19195 2886 兆豐金 19072 00673R 元大S&P原油反1 18217 3034 聯詠 17882 8028 昇陽半導體 17540 2382 廣達 16063 3231 緯創 15455 00642U 元大S&P石油 15351
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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