[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/10/24 108/10/23 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.43620 10.42980 0.00640 0.06136 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.14990 10.14370 0.00620 0.06112 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.50600 10.49960 0.00640 0.06095 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.22810 10.22190 0.00620 0.06065 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.16080 10.15150 0.00930 0.09161 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.29540 10.28610 0.00930 0.09041 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.14940 10.14020 0.00920 0.09073 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.20730 10.19850 0.00880 0.08629 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.89580 9.88490 0.01090 0.11027 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.89520 9.88440 0.01080 0.10926 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.88700 9.87570 0.01130 0.11442 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.88520 9.87390 0.01130 0.11444 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.09930 10.08510 0.01420 0.14080 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.09930 10.08510 0.01420 0.14080 大華銀多元特別收益平衡基金 11.03000 11.01000 0.02000 0.18165 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 40.01450 40.06360 -0.04910 -0.12256 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.87950 10.87440 0.00510 0.04690 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.67620 10.67120 0.00500 0.04686 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.78230 10.77270 0.00960 0.08911 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.66920 10.65990 0.00930 0.08724 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.99970 40.01230 -0.01260 -0.03149 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.91000 22.03000 -0.12000 -0.54471 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.38000 22.97000 -0.59000 -2.56857 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.49190 41.42410 0.06780 0.16367 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 38.71450 38.67450 0.04000 0.10343 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.97650 9.97450 0.00200 0.02005 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.56690 10.56240 0.00450 0.04260 中國信託台灣活力基金 14.16000 13.97000 0.19000 1.36006 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.56000 11.57000 -0.01000 -0.08643 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 11.08000 11.06000 0.02000 0.18083 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.60000 8.61000 -0.01000 -0.11614 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.28770 10.30740 -0.01970 -0.19112 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.04300 10.03560 0.00740 0.07374 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 8.86500 8.85840 0.00660 0.07451 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.50870 10.50670 0.00200 0.01904 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.24890 9.24720 0.00170 0.01838 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.16920 11.18140 -0.01220 -0.10911 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.39160 9.40190 -0.01030 -0.10955 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.02760 11.05920 -0.03160 -0.28573 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.52680 9.55400 -0.02720 -0.28470 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 39.90780 39.84670 0.06110 0.15334 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 44.44550 44.37460 0.07090 0.15978 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 41.17680 41.08230 0.09450 0.23003 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 46.59840 46.57490 0.02350 0.05046 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 47.18330 47.10040 0.08290 0.17601 中國信託智能運動基金-台幣 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779 中國信託智能運動基金-美元 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 中國信託華盈貨幣市場基金 11.05190 11.05170 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.33470 10.32190 0.01280 0.12401 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.38580 9.37420 0.01160 0.12374 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.72150 10.71310 0.00840 0.07841 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.73740 9.72980 0.00760 0.07811 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 39.78990 39.73150 0.05840 0.14699 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 40.48650 40.36820 0.11830 0.29305 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.85000 10.81000 0.04000 0.37003 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.09000 11.06000 0.03000 0.27125 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 43.30850 43.92350 -0.61500 -1.40016 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 44.59850 44.57200 0.02650 0.05945 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 44.53270 44.53390 -0.00120 -0.00269 元大2001基金 70.67000 69.98000 0.69000 0.98600 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 47.01940 47.01950 -0.00010 -0.00021 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 44.58140 45.08130 -0.49990 -1.10889 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.78000 20.89000 -0.11000 -0.52657 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.78820 11.78740 0.00080 0.00679 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.50330 10.47420 0.02910 0.27783 元大上證50基金 32.76000 32.69000 0.07000 0.21413 元大大中華TMT基金-人民幣 11.35000 11.36000 -0.01000 -0.08803 元大大中華TMT基金-新台幣 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.32000 13.42000 -0.10000 -0.74516 元大大中華價值指數基金-美元 12.15800 12.21600 -0.05800 -0.47479 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.29000 16.36000 -0.07000 -0.42787 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.49600 11.55500 -0.05900 -0.51060 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.69200 10.71900 -0.02700 -0.25189 元大中國平衡基金-人民幣 3.04000 3.05000 -0.01000 -0.32787 元大中國平衡基金-新台幣 13.13000 13.13000 0.00000 0.00000 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 44.87440 44.82580 0.04860 0.10842 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.11110 11.12080 -0.00970 -0.08722 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.07400 10.08290 -0.00890 -0.08827 元大中國機會債券基金-新台幣 9.88150 9.86350 0.01800 0.18249 元大巴西指數基金 7.14200 7.04300 0.09900 1.40565 元大日經225基金 28.98000 28.78000 0.20000 0.69493 元大台商收成基金 24.44000 24.21000 0.23000 0.95002 元大台灣50單日反向1倍基金 10.71000 10.79000 -0.08000 -0.74143 元大台灣50單日正向2倍基金 46.46000 45.76000 0.70000 1.52972 元大台灣中型100基金 35.62000 35.31000 0.31000 0.87794 元大台灣加權股價指數基金 27.70900 27.50400 0.20500 0.74535 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.29000 11.22000 0.07000 0.62389 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.19000 11.12000 0.07000 0.62950 元大台灣卓越50基金 89.22000 88.67000 0.55000 0.62028 元大台灣金融基金 19.06000 18.90000 0.16000 0.84656 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.24000 11.17000 0.07000 0.62668 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.24000 11.17000 0.07000 0.62668 元大台灣高股息低波動ETF基金 33.02000 32.84000 0.18000 0.54811 元大台灣高股息基金 27.65000 27.48000 0.17000 0.61863 元大台灣電子科技基金 40.31000 40.04000 0.27000 0.67433 元大全球ETF成長組合基金 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 元大全球ETF穩健組合基金 14.90000 14.87000 0.03000 0.20175 元大全球人工智慧ETF基金 23.52000 23.50000 0.02000 0.08511 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 14.09000 14.06000 0.03000 0.21337 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283 元大全球不動產證券化基金-人民幣 14.31000 14.32000 -0.01000 -0.06983 元大全球不動產證券化基金-美元 13.08700 13.06500 0.02200 0.16839 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.72000 8.69000 0.03000 0.34522 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.55000 6.52000 0.03000 0.46012 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741 元大全球地產建設入息基金-配息型 7.13000 7.11000 0.02000 0.28129 元大全球股票入息基金-美元配息 8.36300 8.37100 -0.00800 -0.09557 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.21000 8.22000 -0.01000 -0.12165 元大全球新興市場精選組合基金 13.44000 13.49000 -0.05000 -0.37064 元大全球農業商機基金 16.95000 17.04000 -0.09000 -0.52817 元大印尼指數基金 9.49900 9.39500 0.10400 1.10697 元大印度指數基金 9.69400 9.65500 0.03900 0.40394 元大印度基金 12.62000 12.58000 0.04000 0.31797 元大多多基金 19.07000 18.80000 0.27000 1.43617 元大多福基金 57.16000 56.59000 0.57000 1.00725 元大亞太成長基金 8.54000 8.55000 -0.01000 -0.11696 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.41620 9.38840 0.02780 0.29611 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.48120 7.45910 0.02210 0.29628 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.10300 9.08800 0.01500 0.16505 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.23400 10.19700 0.03700 0.36285 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.21950 10.22090 -0.00140 -0.01370 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.52090 10.51990 0.00100 0.00951 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.20120 10.20020 0.00100 0.00980 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.43790 10.43100 0.00690 0.06615 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.12220 10.11550 0.00670 0.06623 元大卓越基金 44.92000 44.49000 0.43000 0.96651 元大店頭基金 9.42000 9.29000 0.13000 1.39935 元大美元貨幣市場基金-美元 10.53970 10.53910 0.00060 0.00569 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.74240 9.74980 -0.00740 -0.07590 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.20620 32.25400 -0.04780 -0.14820 元大美國政府20年期(以上)債券基金 43.87380 43.82380 0.05000 0.11409 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.82040 15.81620 0.00420 0.02656 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 24.72840 24.73440 -0.00600 -0.02426 元大美國政府7至10年期債券基金 42.29350 42.22650 0.06700 0.15867 元大高科技基金 22.69000 22.25000 0.44000 1.97753 元大得利貨幣市場基金 16.35380 16.35350 0.00030 0.00183 元大得寶貨幣市場基金 12.05250 12.05230 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.58000 11.43000 0.15000 1.31234 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.58000 11.43000 0.15000 1.31234 元大富櫃50基金 14.02000 13.84000 0.18000 1.30058 元大華夏中小基金 7.40000 7.44000 -0.04000 -0.53763 元大新中國基金-人民幣 10.24000 10.34000 -0.10000 -0.96712 元大新中國基金-美元 9.35100 9.42000 -0.06900 -0.73248 元大新中國基金-新台幣 9.24000 9.31000 -0.07000 -0.75188 元大新主流基金 27.65000 27.44000 0.21000 0.76531 元大新東協平衡基金-美元 9.45200 9.44100 0.01100 0.11651 元大新東協平衡基金-新台幣 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.35110 11.33040 0.02070 0.18269 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.19400 10.15360 0.04040 0.39789 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.59930 11.54690 0.05240 0.45380 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.42080 9.37820 0.04260 0.45424 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.70840 10.70040 0.00800 0.07476 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.84990 9.84260 0.00730 0.07417 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.79620 10.78220 0.01400 0.12984 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.94000 9.92710 0.01290 0.12995 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.17990 10.17360 0.00630 0.06192 元大新興亞洲基金 10.99000 11.02000 -0.03000 -0.27223 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.92660 9.90490 0.02170 0.21908 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.08450 9.06470 0.01980 0.21843 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.12530 10.09760 0.02770 0.27432 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.28380 9.25840 0.02540 0.27435 元大萬泰貨幣市場基金 15.18850 15.18830 0.00020 0.00132 元大經貿基金 39.95000 39.54000 0.41000 1.03692 元大實質多重資產基金-人民幣 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322 元大實質多重資產基金-美元 8.42100 8.39200 0.02900 0.34557 元大實質多重資產基金-新台幣 8.82000 8.78000 0.04000 0.45558 元大滬深300單日反向1倍基金 11.87000 11.89000 -0.02000 -0.16821 元大滬深300單日正向2倍基金 18.49000 18.45000 0.04000 0.21680 元大臺灣ESG永續ETF基金 21.79000 21.67000 0.12000 0.55376 元大摩臺基金 41.73000 41.46000 0.27000 0.65123 元大標普500基金 27.95000 27.84000 0.11000 0.39511 元大標普500單日反向1倍基金 11.88000 11.92000 -0.04000 -0.33557 元大標普500單日正向2倍基金 37.03000 36.75000 0.28000 0.76190 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.89000 20.83000 0.06000 0.28805 元大標智滬深300基金 17.90000 17.86000 0.04000 0.22396 元大歐洲50基金 25.57000 26.32000 -0.75000 -2.84954 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.00760 9.01610 -0.00850 -0.09428 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.31350 10.31340 0.00010 0.00097 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 17.07000 16.84000 0.23000 1.36580 日盛上選基金(A類型) 39.82000 39.04000 0.78000 1.99795 日盛上選基金(I類型) 39.82000 39.04000 0.78000 1.99795 日盛小而美基金 20.93000 20.58000 0.35000 1.70068 日盛中國內需動力基金 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.49720 12.49200 0.00520 0.04163 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.81710 9.81300 0.00410 0.04178 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.63230 12.62640 0.00590 0.04673 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.91840 9.91370 0.00470 0.04741 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.29440 11.28530 0.00910 0.08064 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.85170 8.84450 0.00720 0.08141 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.24000 11.32000 -0.08000 -0.70671 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.40000 10.47000 -0.07000 -0.66858 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.66000 10.73000 -0.07000 -0.65238 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.91000 10.95000 -0.04000 -0.36530 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.46000 10.49000 -0.03000 -0.28599 日盛日盛基金 13.76000 13.53000 0.23000 1.69993 日盛目標收益組合基金(美元) 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 日盛全球抗暖化基金 11.20000 11.17000 0.03000 0.26858 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.68260 10.68320 -0.00060 -0.00562 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.39710 9.39770 -0.00060 -0.00638 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.32920 10.32620 0.00300 0.02905 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.08720 9.08450 0.00270 0.02972 日盛全球智能車基金(美元) 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.55170 2.55050 0.00120 0.04705 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.64790 1.64710 0.00080 0.04857 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39070 0.39050 0.00020 0.05122 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25280 0.25270 0.00010 0.03957 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.73730 12.72630 0.01100 0.08644 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.12140 8.11440 0.00700 0.08627 日盛亞洲機會基金 7.30000 7.29000 0.01000 0.13717 日盛首選基金 19.66000 19.36000 0.30000 1.54959 日盛高科技基金 21.08000 20.73000 0.35000 1.68837 日盛貨幣市場基金 14.86170 14.86150 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 47.58000 46.75000 0.83000 1.77540 日盛精選五虎基金 40.14000 39.68000 0.46000 1.15927 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.57010 13.56990 0.00020 0.00147 台新2000高科技基金 36.50000 36.05000 0.45000 1.24827 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.60000 9.74000 -0.14000 -1.43737 台新MSCI中國基金 19.43000 19.54000 -0.11000 -0.56295 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 19.48000 19.45000 0.03000 0.15424 台新大眾貨幣市場基金 14.24700 14.24680 0.00020 0.00140 台新中國通基金 53.67000 53.04000 0.63000 1.18778 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.57950 0.58590 -0.00640 -1.09234 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.70300 17.89000 -0.18700 -1.04528 台新中國精選中小基金-美元 0.33760 0.34030 -0.00270 -0.79342 台新中國精選中小基金-新台幣 9.97000 10.05000 -0.08000 -0.79602 台新主流基金 26.52000 26.48000 0.04000 0.15106 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.90000 24.86000 0.04000 0.16090 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.81880 0.81790 0.00090 0.11004 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.39000 17.36000 0.03000 0.17281 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.57040 0.56980 0.00060 0.10530 台新台灣中小基金 41.11000 40.57000 0.54000 1.33103 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.32580 11.34220 -0.01640 -0.14459 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.22840 10.22640 0.00200 0.01956 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.94840 11.94610 0.00230 0.01925 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.19000 11.18000 0.01000 0.08945 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.98720 10.00700 -0.01980 -0.19786 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.29190 11.31420 -0.02230 -0.19710 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 台新印度基金 14.57000 14.59000 -0.02000 -0.13708 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.61600 8.59830 0.01770 0.20585 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28670 0.28630 0.00040 0.13971 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.84370 12.81740 0.02630 0.20519 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.42230 0.42160 0.00070 0.16603 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 38.50000 38.46000 0.04000 0.10400 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 41.82000 41.73000 0.09000 0.21567 台新真吉利貨幣市場基金 11.14410 11.14400 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 34.60990 34.44440 0.16550 0.48048 台新智慧生活基金-美元 10.50920 10.46030 0.04890 0.46748 台新智慧生活基金-新台幣 10.73000 10.67000 0.06000 0.56232 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.08520 8.07120 0.01400 0.17346 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.20380 8.18510 0.01870 0.22846 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.32130 9.30510 0.01620 0.17410 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.46820 9.44660 0.02160 0.22865 台新新興市場債券基金(A類型) 11.57670 11.53630 0.04040 0.35020 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.37230 0.37120 0.00110 0.29634 台新新興市場債券基金(B類型) 8.09700 8.06880 0.02820 0.34949 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27500 0.27420 0.00080 0.29176 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.28000 5.33000 -0.05000 -0.93809 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.32000 22.27000 0.05000 0.22452 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.56160 10.57900 -0.01740 -0.16448 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.07550 10.07040 0.00510 0.05064 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.06950 10.06170 0.00780 0.07752 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.71580 10.73380 -0.01800 -0.16769 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.21360 10.20840 0.00520 0.05094 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.20920 10.20130 0.00790 0.07744 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 43.03910 43.03370 0.00540 0.01255 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 42.24530 42.15540 0.08990 0.21326 永豐1至3年期美國公債ETF基金 39.59460 39.52370 0.07090 0.17939 永豐20年期以上美國公債ETF基金 38.74500 38.66940 0.07560 0.19550 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 38.36690 38.31060 0.05630 0.14696 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.43500 11.43420 0.00080 0.00700 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.82780 9.81110 0.01670 0.17022 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.29770 9.30030 -0.00260 -0.02796 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 11.06330 11.06640 -0.00310 -0.02801 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.56410 7.55400 0.01010 0.13370 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.06850 9.05640 0.01210 0.13361 永豐中小基金 57.35000 56.91000 0.44000 0.77315 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.83860 1.84020 -0.00160 -0.08695 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.61320 2.61550 -0.00230 -0.08794 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.07070 8.06460 0.00610 0.07564 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11600 11.10750 0.00850 0.07652 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.07000 5.08000 -0.01000 -0.19685 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.94000 21.98000 -0.04000 -0.18198 永豐主流品牌基金 18.92000 19.10000 -0.18000 -0.94241 永豐永豐基金 35.91000 35.64000 0.27000 0.75758 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 8.93100 8.92340 0.00760 0.08517 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.56520 9.55700 0.00820 0.08580 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.71020 8.69870 0.01150 0.13220 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.33250 9.32020 0.01230 0.13197 永豐亞洲民生消費基金 11.76000 11.79000 -0.03000 -0.25445 永豐南非幣2021保本基金 14.37650 14.37510 0.00140 0.00974 永豐美國大型500股票ETF基金 19.84000 19.77000 0.07000 0.35407 永豐貨幣市場基金 13.96140 13.96120 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.16700 2.16960 -0.00260 -0.11984 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.72140 2.72470 -0.00330 -0.12111 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.66590 7.66270 0.00320 0.04176 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.91960 10.91510 0.00450 0.04123 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.00860 6.99940 0.00920 0.13144 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.41600 11.40110 0.01490 0.13069 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.47000 10.52000 -0.05000 -0.47529 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.04000 8.07000 -0.03000 -0.37175 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.30000 18.35000 -0.05000 -0.27248 永豐臺灣加權ETF基金 58.16000 57.72000 0.44000 0.76230 永豐領航科技基金 42.44000 42.06000 0.38000 0.90347 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 永豐趨勢平衡基金 45.57000 45.28000 0.29000 0.64046 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.97480 11.97400 0.00080 0.00668 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.76230 9.75640 0.00590 0.06047 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.50010 10.49380 0.00630 0.06004 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.84790 9.84260 0.00530 0.05385 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.41020 10.40460 0.00560 0.05382 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.82150 9.81500 0.00650 0.06623 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.68620 10.67920 0.00700 0.06555 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.85740 9.85120 0.00620 0.06294 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.49210 10.48550 0.00660 0.06294 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.17000 11.25000 -0.08000 -0.71111 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.45000 9.50000 -0.05000 -0.52632 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.24000 10.31000 -0.07000 -0.67895 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.23000 15.35000 -0.12000 -0.78176 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.31000 19.43000 -0.12000 -0.61760 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.43000 19.55000 -0.12000 -0.61381 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 9.90240 9.90050 0.00190 0.01919 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.03440 10.03240 0.00200 0.01994 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.87880 9.87530 0.00350 0.03544 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.93100 9.92750 0.00350 0.03526 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 9.88390 9.87560 0.00830 0.08405 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.19680 10.18820 0.00860 0.08441 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 9.89290 9.88860 0.00430 0.04348 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.02470 10.02040 0.00430 0.04291 兆豐國際生命科學基金 14.12000 14.10000 0.02000 0.14184 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.44680 10.42670 0.02010 0.19277 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.81100 10.79380 0.01720 0.15935 兆豐國際全球基金 30.91000 30.93000 -0.02000 -0.06466 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.54940 10.54890 0.00050 0.00474 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.11420 10.12120 -0.00700 -0.06916 兆豐國際國民基金 25.02000 24.63000 0.39000 1.58343 兆豐國際第一基金 15.13000 14.90000 0.23000 1.54362 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.72080 10.71070 0.01010 0.09430 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.10800 8.10040 0.00760 0.09382 兆豐國際萬全基金 22.73000 22.46000 0.27000 1.20214 兆豐國際電子基金 29.48000 29.04000 0.44000 1.51515 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 23.74000 23.52000 0.22000 0.93537 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 14.53000 14.63000 -0.10000 -0.68353 兆豐國際豐台灣基金 38.91000 38.49000 0.42000 1.09119 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.57750 12.57730 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.80570 9.78970 0.01600 0.16344 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.86420 9.84810 0.01610 0.16348 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.77210 9.75280 0.01930 0.19789 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.85980 9.84400 0.01580 0.16050 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 10.00380 9.98590 0.01790 0.17925 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.80600 9.78990 0.01610 0.16446 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.86630 9.85020 0.01610 0.16345 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.77990 9.76060 0.01930 0.19773 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.86410 9.84840 0.01570 0.15942 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 10.01180 9.99390 0.01790 0.17911 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 11.00220 11.00180 0.00040 0.00364 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.68640 10.68950 -0.00310 -0.02900 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.97750 10.97730 0.00020 0.00182 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.57000 10.56960 0.00040 0.00378 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.75250 10.75560 -0.00310 -0.02882 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.70370 10.70360 0.00010 0.00093 合庫台灣基金 13.27000 13.14000 0.13000 0.98935 合庫全球高收益債券基金A類型 11.70470 11.70210 0.00260 0.02222 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.87530 12.87550 -0.00020 -0.00155 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.44640 11.44680 -0.00040 -0.00349 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.21310 12.21310 0.00000 0.00000 合庫全球高收益債券基金B類型 8.02720 8.02540 0.00180 0.02243 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.39760 9.39800 -0.00040 -0.00426 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.12330 9.12360 -0.00030 -0.00329 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.75760 8.75830 -0.00070 -0.00799 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.24500 9.24530 -0.00030 -0.00324 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.54000 11.57000 -0.03000 -0.25929 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249 合庫全球新興市場基金 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.18870 10.18850 0.00020 0.00196 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.96280 9.95580 0.00700 0.07031 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.37050 10.36250 0.00800 0.07720 合庫新興多重收益基金A類型 10.47950 10.46820 0.01130 0.10795 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.16460 12.15480 0.00980 0.08063 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.56460 15.54860 0.01600 0.10290 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.63340 8.62740 0.00600 0.06955 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.48250 9.47520 0.00730 0.07704 合庫新興多重收益基金B類型 7.77270 7.76430 0.00840 0.10819 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.60890 8.60220 0.00670 0.07789 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.55500 10.54460 0.01040 0.09863 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A月配息 人民幣避險 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A月配息 美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A月配息 新臺幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 安本標準360動態入息組合基金 A累積 人民幣避險 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A累積 美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A累積 新臺幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 安本標準兩岸價值基金 人民幣 12.09000 12.21000 -0.12000 -0.98280 安本標準兩岸價值基金 美元 11.57000 11.66000 -0.09000 -0.77187 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.59000 11.68000 -0.09000 -0.77055 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.21470 10.21470 0.00000 0.00000 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.19010 10.18890 0.00120 0.01178 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.75120 9.76990 -0.01870 -0.19140 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.15890 10.15580 0.00310 0.03052 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.30680 10.30670 0.00010 0.00097 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.27580 10.27460 0.00120 0.01168 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.81770 9.83640 -0.01870 -0.19011 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.22730 10.22420 0.00310 0.03032 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.27990 11.27930 0.00060 0.00532 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.86120 9.86000 0.00120 0.01217 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.67300 9.66650 0.00650 0.06724 安聯中國東協基金 14.76000 14.76000 0.00000 0.00000 安聯中國策略基金-美元 12.89000 12.96000 -0.07000 -0.54012 安聯中國策略基金-新臺幣 16.63000 16.70000 -0.07000 -0.41916 安聯中華新思路基金-人民幣 16.76000 16.81000 -0.05000 -0.29744 安聯中華新思路基金-美元 15.17000 15.21000 -0.04000 -0.26298 安聯中華新思路基金-新臺幣 14.13000 14.16000 -0.03000 -0.21186 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 36.93000 36.53000 0.40000 1.09499 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 10.89000 10.77000 0.12000 1.11421 安聯台灣科技基金 59.98000 59.18000 0.80000 1.35181 安聯台灣貨幣市場基金 12.56760 12.56740 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 42.72000 42.15000 0.57000 1.35231 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.88320 10.87450 0.00870 0.08000 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.89300 15.87770 0.01530 0.09636 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.82700 9.81750 0.00950 0.09677 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.94210 9.93230 0.00980 0.09867 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 11.96000 11.95000 0.01000 0.08368 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 安聯四季成長組合基金-美元 11.75000 11.75000 0.00000 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.32050 13.30790 0.01260 0.09468 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.88310 10.87370 0.00940 0.08645 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.89910 12.88750 0.01160 0.09001 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.52960 9.52040 0.00920 0.09663 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.47060 9.46240 0.00820 0.08666 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.96250 8.95450 0.00800 0.08934 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.18050 10.17060 0.00990 0.09734 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元 9.90940 9.90090 0.00850 0.08585 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.15070 10.14160 0.00910 0.08973 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.49000 11.48000 0.01000 0.08711 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.30000 11.29000 0.01000 0.08857 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.49000 11.50000 -0.01000 -0.08696 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.58400 12.57060 0.01340 0.10660 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.38600 11.37510 0.01090 0.09582 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.96680 10.95580 0.01100 0.10040 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.52920 8.51990 0.00930 0.10916 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.40100 8.39290 0.00810 0.09651 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.06530 8.05720 0.00810 0.10053 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.15730 10.14740 0.00990 0.09756 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.02300 10.01300 0.01000 0.09987 安聯全球人口趨勢基金 12.01000 12.01000 0.00000 0.00000 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.70000 8.65000 0.05000 0.57803 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.49000 32.30000 0.19000 0.58824 安聯全球油礦金趨勢基金 7.60000 7.55000 0.05000 0.66225 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.55020 12.54240 0.00780 0.06219 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.55010 10.54350 0.00660 0.06260 安聯全球新興市場基金 16.87000 16.83000 0.04000 0.23767 安聯全球農金趨勢基金 8.70000 8.73000 -0.03000 -0.34364 安聯全球綠能趨勢基金 8.99000 8.97000 0.02000 0.22297 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 22.23000 22.28000 -0.05000 -0.22442 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.21070 10.20520 0.00550 0.05389 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.23320 10.22850 0.00470 0.04595 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.12400 10.11870 0.00530 0.05238 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.08890 10.08430 0.00460 0.04562 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.14030 10.13490 0.00540 0.05328 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.09060 10.08600 0.00460 0.04561 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.04620 10.04200 0.00420 0.04182 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.14270 10.13840 0.00430 0.04241 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.04620 10.04200 0.00420 0.04182 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.67850 10.67630 0.00220 0.02061 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.15860 10.15650 0.00210 0.02068 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 92.93000 92.91980 0.01020 0.01098 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.60790 13.60500 0.00290 0.02132 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 69.53050 69.52360 0.00690 0.00992 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.04830 10.04620 0.00210 0.02090 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.79890 2.79760 0.00130 0.04647 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.91680 10.90690 0.00990 0.09077 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.34170 2.34140 0.00030 0.01281 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.73570 8.72700 0.00870 0.09969 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.26070 10.25060 0.01010 0.09853 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.37610 10.37270 0.00340 0.03278 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.90960 10.90480 0.00480 0.04402 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.31850 10.31550 0.00300 0.02908 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.33130 10.32820 0.00310 0.03001 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.06190 10.05210 0.00980 0.09749 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.11650 10.11320 0.00330 0.03263 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.48140 10.47710 0.00430 0.04104 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.11560 10.11260 0.00300 0.02967 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.14700 10.14430 0.00270 0.02662 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.15730 10.15180 0.00550 0.05418 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.37940 10.37240 0.00700 0.06749 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.13000 10.12480 0.00520 0.05136 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.01560 10.01030 0.00530 0.05295 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.04820 10.04270 0.00550 0.05477 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.10980 10.10330 0.00650 0.06434 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.02890 10.02380 0.00510 0.05088 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.96580 9.96050 0.00530 0.05321 宏利台灣動力基金A類型 34.04000 33.77000 0.27000 0.79953 宏利台灣動力基金I類型 34.04000 33.77000 0.27000 0.79953 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) 10.00530 10.00090 0.00440 0.04400 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) 9.98830 9.98450 0.00380 0.03806 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) 10.08910 10.08380 0.00530 0.05256 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) 10.00100 9.99690 0.00410 0.04101 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.06410 10.07760 -0.01350 -0.13396 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.80760 9.81410 -0.00650 -0.06623 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.52690 7.53710 -0.01020 -0.13533 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.41570 7.42240 -0.00670 -0.09027 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.59000 11.60000 -0.01000 -0.08621 宏利全球債券組合基金 13.76410 13.74900 0.01510 0.10983 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.03020 3.02780 0.00240 0.07927 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.44990 12.43840 0.01150 0.09246 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.89660 8.88790 0.00870 0.09789 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.62530 2.62480 0.00050 0.01905 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.35860 11.34210 0.01650 0.14548 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.31450 3.30790 0.00660 0.19952 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54120 0.54010 0.00110 0.20367 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.11000 15.08000 0.03000 0.19894 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.50550 12.50300 0.00250 0.02000 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 11.06170 11.05930 0.00240 0.02170 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.50670 10.50230 0.00440 0.04190 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.74200 8.73960 0.00240 0.02746 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.36510 8.36320 0.00190 0.02272 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.16680 8.16350 0.00330 0.04042 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.36190 8.36020 0.00170 0.02033 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.02350 3.02070 0.00280 0.09269 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43370 0.43340 0.00030 0.06922 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.94480 12.93140 0.01340 0.10362 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.98530 0.98440 0.00090 0.09143 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.32930 7.32190 0.00740 0.10107 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05720 2.05560 0.00160 0.07784 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29620 0.29590 0.00030 0.10139 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.90490 8.89580 0.00910 0.10230 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32480 0.32450 0.00030 0.09245 宏利萬利貨幣市場基金 13.70330 13.70320 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.48000 2.49000 -0.01000 -0.40161 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.14000 11.19000 -0.05000 -0.44683 宏利臺灣股息收益基金A類型 28.22000 28.10000 0.12000 0.42705 宏利臺灣股息收益基金I類型 28.22000 28.10000 0.12000 0.42705 宏利澳幣保本基金 12.73000 12.73010 -0.00010 -0.00079 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.87000 11.87000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.63000 11.61000 0.02000 0.17227 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.19000 11.16000 0.03000 0.26882 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.89000 10.96000 -0.07000 -0.63869 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.17000 9.21000 -0.04000 -0.43431 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.61000 11.66000 -0.05000 -0.42882 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.49490 10.51630 -0.02140 -0.20349 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.45570 9.45510 0.00060 0.00635 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.83100 8.82550 0.00550 0.06232 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.30870 11.30170 0.00700 0.06194 貝萊德亞美利加收益基金 9.34000 9.31000 0.03000 0.32223 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.98490 12.98480 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 29.24000 29.03000 0.21000 0.72339 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46890 11.46330 0.00560 0.04885 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85450 9.83650 0.01800 0.18299 保德信大中華基金-人民幣 10.72000 10.80000 -0.08000 -0.74074 保德信大中華基金-美元 10.30000 10.37000 -0.07000 -0.67502 保德信大中華基金-新台幣 30.42000 30.60000 -0.18000 -0.58824 保德信中小型股基金 57.32000 56.80000 0.52000 0.91549 保德信中國中小基金-人民幣 9.50000 9.62000 -0.12000 -1.24740 保德信中國中小基金-美元 8.91000 9.01000 -0.10000 -1.10988 保德信中國中小基金-新臺幣 8.54000 8.63000 -0.09000 -1.04287 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.92640 9.94250 -0.01610 -0.16193 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.96160 9.97610 -0.01450 -0.14535 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.04760 10.06400 -0.01640 -0.16296 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.22280 11.24110 -0.01830 -0.16280 保德信中國品牌基金-人民幣 10.63000 10.71000 -0.08000 -0.74697 保德信中國品牌基金-美元 10.60000 10.68000 -0.08000 -0.74906 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.44000 11.53000 -0.09000 -0.78057 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.26000 28.26000 0.00000 0.00000 保德信全球消費商機基金 19.24000 19.24000 0.00000 0.00000 保德信全球基礎建設基金 14.04000 14.07000 -0.03000 -0.21322 保德信全球資源基金 7.03000 6.99000 0.04000 0.57225 保德信全球醫療生化基金-美元 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.60000 31.46000 0.14000 0.44501 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.27330 10.26560 0.00770 0.07501 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.87850 10.87040 0.00810 0.07451 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.17340 10.16020 0.01320 0.12992 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.76930 10.75540 0.01390 0.12924 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.74970 9.73140 0.01830 0.18805 保德信多元收益組合基金-美元累積型 11.01750 10.99660 0.02090 0.19006 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.18510 9.16260 0.02250 0.24556 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.36620 10.34080 0.02540 0.24563 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.09630 8.08910 0.00720 0.08901 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.27480 11.26490 0.00990 0.08788 保德信亞太基金 19.94000 20.01000 -0.07000 -0.34983 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.61190 8.59580 0.01610 0.18730 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.08250 12.06000 0.02250 0.18657 保德信店頭市場基金 41.23000 40.82000 0.41000 1.00441 保德信拉丁美洲基金 7.13000 7.10000 0.03000 0.42254 保德信金平衡基金 32.56000 32.40000 0.16000 0.49383 保德信金滿意基金 46.20000 45.77000 0.43000 0.93948 保德信科技島基金 30.92000 30.67000 0.25000 0.81513 保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積(E) 10.00720 10.00540 0.00180 0.01799 保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息(D) 9.95490 9.95870 -0.00380 -0.03816 保德信美國投資級企業債券基金－美元累積(C) 9.95490 9.95870 -0.00380 -0.03816 保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣月配息型(B) 9.95200 9.95020 0.00180 0.01809 保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣累積型(A) 9.95200 9.95020 0.00180 0.01809 保德信高成長基金 109.47000 108.37000 1.10000 1.01504 保德信貨幣市場基金 15.86520 15.86500 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.78210 10.75680 0.02530 0.23520 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.88030 10.84870 0.03160 0.29128 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.13240 11.11490 0.01750 0.15745 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.51860 10.49620 0.02240 0.21341 保德信新世紀基金 10.78000 10.68000 0.10000 0.93633 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.08680 8.07960 0.00720 0.08911 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.37960 10.36980 0.00980 0.09451 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.66510 11.65480 0.01030 0.08838 保德信新興趨勢組合基金 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 保德信瑞騰基金 15.66530 15.66510 0.00020 0.00128 保德信歐洲組合基金 10.34000 10.28000 0.06000 0.58366 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.54120 9.53980 0.00140 0.01468 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.17510 10.17370 0.00140 0.01376 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.40770 9.40460 0.00310 0.03296 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.75570 9.75210 0.00360 0.03692 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.67310 9.66980 0.00330 0.03413 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.22560 10.22460 0.00100 0.00978 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.55020 9.54770 0.00250 0.02618 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.99940 9.99670 0.00270 0.02701 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.17680 10.17180 0.00500 0.04916 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.84910 9.84970 -0.00060 -0.00609 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.36890 10.36960 -0.00070 -0.00675 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.81410 9.81330 0.00080 0.00815 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.23530 10.23450 0.00080 0.00782 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.83020 9.83120 -0.00100 -0.01017 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.49780 10.49890 -0.00110 -0.01048 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.72560 9.72450 0.00110 0.01131 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.21250 10.21230 0.00020 0.00196 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 10.05090 10.04990 0.00100 0.00995 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 10.05490 10.05390 0.00100 0.00995 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.36510 10.36110 0.00400 0.03861 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 10.02030 10.01770 0.00260 0.02595 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 10.02120 10.01840 0.00280 0.02795 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.25790 10.23460 0.02330 0.22766 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.33400 10.32690 0.00710 0.06875 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.03350 10.02520 0.00830 0.08279 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.97630 9.97700 -0.00070 -0.00702 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.47790 10.47880 -0.00090 -0.00859 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.08790 10.08460 0.00330 0.03272 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.92330 10.91870 0.00460 0.04213 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.00180 10.00110 0.00070 0.00700 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.40490 10.40420 0.00070 0.00673 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.55700 10.54610 0.01090 0.10336 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.57830 10.56450 0.01380 0.13063 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.45800 10.43850 0.01950 0.18681 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 10.10940 10.10790 0.00150 0.01484 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 10.11250 10.11110 0.00140 0.01385 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 10.06100 10.05220 0.00880 0.08754 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 10.06610 10.05760 0.00850 0.08451 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 10.11390 10.11010 0.00380 0.03759 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 10.11520 10.11140 0.00380 0.03758 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 9.99250 9.95380 0.03870 0.38880 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 9.99300 9.95430 0.03870 0.38878 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.10160 10.10600 -0.00440 -0.04354 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.22330 10.22780 -0.00450 -0.04400 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.16300 10.16480 -0.00180 -0.01771 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.52740 10.52660 0.00080 0.00760 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.91930 9.92210 -0.00280 -0.02822 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.11520 10.11800 -0.00280 -0.02767 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97390 1.97330 0.00060 0.03041 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.86260 2.86170 0.00090 0.03145 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29010 0.28990 0.00020 0.06899 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45960 0.45940 0.00020 0.04354 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.15940 8.15270 0.00670 0.08218 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.05330 12.04270 0.01060 0.08802 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.76250 9.75950 0.00300 0.03074 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.56250 12.55890 0.00360 0.02866 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.66350 8.65850 0.00500 0.05775 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.19040 11.18400 0.00640 0.05722 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.63630 10.62910 0.00720 0.06774 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.34020 10.33140 0.00880 0.08518 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 20.63000 20.45000 0.18000 0.88020 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4794.07000 4752.48000 41.59000 0.87512 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.12670 10.12730 -0.00060 -0.00592 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.10470 11.10540 -0.00070 -0.00630 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.95090 9.94960 0.00130 0.01307 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.41060 9.40360 0.00700 0.07444 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08700 10.07950 0.00750 0.07441 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.34690 9.33770 0.00920 0.09853 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.77320 9.76500 0.00820 0.08397 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.43830 10.44180 -0.00350 -0.03352 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.86040 5.85580 0.00460 0.07855 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.92870 10.92000 0.00870 0.07967 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) 10.04350 10.03500 0.00850 0.08470 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) 9.99630 9.99060 0.00570 0.05705 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.03490 10.02770 0.00720 0.07180 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) 10.04350 10.03500 0.00850 0.08470 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) 9.99630 9.99060 0.00570 0.05705 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.03490 10.02770 0.00720 0.07180 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.89000 9.95000 -0.06000 -0.60302 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.50000 10.57000 -0.07000 -0.66225 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.97000 10.04000 -0.07000 -0.69721 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.89000 9.95000 -0.06000 -0.60302 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.50000 10.57000 -0.07000 -0.66225 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.97000 10.04000 -0.07000 -0.69721 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.43180 10.43810 -0.00630 -0.06036 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.56660 11.57770 -0.01110 -0.09587 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.78220 10.79300 -0.01080 -0.10006 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.91350 8.91890 -0.00540 -0.06055 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.33970 9.34870 -0.00900 -0.09627 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.22500 9.23420 -0.00920 -0.09963 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.23990 10.24610 -0.00620 -0.06051 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.83660 10.84700 -0.01040 -0.09588 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.81900 10.82980 -0.01080 -0.09972 柏瑞巨人基金-A類型 13.67000 13.58000 0.09000 0.66274 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.71490 13.71470 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.27000 16.28000 -0.01000 -0.06143 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.27340 14.26300 0.01040 0.07292 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.82200 12.81650 0.00550 0.04291 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.37390 13.36840 0.00550 0.04114 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.38120 8.37510 0.00610 0.07283 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柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.74290 9.73230 0.01060 0.10892 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.57780 9.56980 0.00800 0.08360 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.71530 10.71560 -0.00030 -0.00280 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.61070 9.60300 0.00770 0.08018 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.72190 9.71060 0.01130 0.11637 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.70400 10.69230 0.01170 0.10942 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.83880 10.82980 0.00900 0.08310 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.60100 10.59240 0.00860 0.08119 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.71410 10.70170 0.01240 0.11587 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.74290 9.73220 0.01070 0.10994 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.57810 9.57010 0.00800 0.08359 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.90240 10.90270 -0.00030 -0.00275 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.61090 9.60320 0.00770 0.08018 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.72250 9.71130 0.01120 0.11533 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.36220 11.34880 0.01340 0.11807 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.97410 12.96120 0.01290 0.09953 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.20360 12.19230 0.01130 0.09268 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.89450 8.88400 0.01050 0.11819 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.70270 9.69300 0.00970 0.10007 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.61510 9.60620 0.00890 0.09265 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.05650 11.04350 0.01300 0.11772 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.08110 12.06910 0.01200 0.09943 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.78970 11.77870 0.01100 0.09339 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.89470 8.88430 0.01040 0.11706 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.70320 9.69360 0.00960 0.09903 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.61550 9.60660 0.00890 0.09264 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.13000 13.17000 -0.04000 -0.30372 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.12000 14.17000 -0.05000 -0.35286 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.37000 8.40000 -0.03000 -0.35714 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.05000 11.08000 -0.03000 -0.27076 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.01000 11.04000 -0.03000 -0.27174 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.29000 11.33000 -0.04000 -0.35305 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.25000 13.25000 0.00000 0.00000 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.36000 13.36000 0.00000 0.00000 柏瑞拉丁美洲基金 10.25000 10.14000 0.11000 1.08481 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.13740 12.13070 0.00670 0.05523 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.45750 10.45530 0.00220 0.02104 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.68520 7.68090 0.00430 0.05598 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.26140 10.25920 0.00220 0.02144 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.95000 10.93000 0.02000 0.18298 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.90000 11.88000 0.02000 0.16835 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.44000 11.43000 0.01000 0.08749 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.60000 11.59000 0.01000 0.08628 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 11.22000 11.20000 0.02000 0.17857 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.28550 12.28060 0.00490 0.03990 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.18980 12.18760 0.00220 0.01805 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.13150 11.13060 0.00090 0.00809 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.46320 8.45990 0.00330 0.03901 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.64880 9.64710 0.00170 0.01762 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.67700 9.67620 0.00080 0.00827 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.72620 11.72420 0.00200 0.01706 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.78820 10.78400 0.00420 0.03895 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 11.11280 11.11190 0.00090 0.00810 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.99210 9.99030 0.00180 0.01802 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.14430 9.14070 0.00360 0.03938 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.20620 9.20410 0.00210 0.02282 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.70380 9.70300 0.00080 0.00824 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.62660 12.61070 0.01590 0.12608 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.31240 12.29990 0.01250 0.10163 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.59120 11.58030 0.01090 0.09413 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.97600 6.96710 0.00890 0.12774 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.79460 8.78570 0.00890 0.10130 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.45330 9.44430 0.00900 0.09530 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.85450 10.84080 0.01370 0.12637 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.60930 11.59840 0.01090 0.09398 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.52710 9.51740 0.00970 0.10192 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.90270 8.89150 0.01120 0.12596 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.65550 9.64640 0.00910 0.09434 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.14610 12.13060 0.01550 0.12778 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 13.10780 13.09330 0.01450 0.11074 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.90750 11.89530 0.01220 0.10256 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.34510 9.33310 0.01200 0.12857 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.11020 10.09900 0.01120 0.11090 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.08260 10.07230 0.01030 0.10226 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.35510 12.34150 0.01360 0.11020 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.83670 10.82280 0.01390 0.12843 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.34550 11.33390 0.01160 0.10235 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.97340 9.96070 0.01270 0.12750 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.51190 9.49980 0.01210 0.12737 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.35570 10.34420 0.01150 0.11117 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.81930 9.80920 0.01010 0.10296 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.81000 18.82000 -0.01000 -0.05313 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.52000 17.55000 -0.03000 -0.17094 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.36380 13.34920 0.01460 0.10937 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.31010 10.29510 0.01500 0.14570 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.46000 11.44520 0.01480 0.12931 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.42670 12.43440 -0.00770 -0.06192 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.93350 10.91950 0.01400 0.12821 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.84740 8.83460 0.01280 0.14488 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.49000 9.47780 0.01220 0.12872 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.30000 9.30570 -0.00570 -0.06125 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.43260 9.42040 0.01220 0.12951 柏瑞環球多元資產基金-N類型 8.98070 8.96770 0.01300 0.14496 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.29020 9.27820 0.01200 0.12934 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.17270 11.17960 -0.00690 -0.06172 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.37490 9.36290 0.01200 0.12817 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 44.86220 44.76350 0.09870 0.22049 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.94630 9.96920 -0.02290 -0.22971 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.90090 9.89440 0.00650 0.06569 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 10.80000 10.82000 -0.02000 -0.18484 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 34.88000 34.80000 0.08000 0.22989 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.87440 11.87370 0.00070 0.00590 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.67710 1.67340 0.00370 0.22111 國泰大中華基金 22.99000 22.66000 0.33000 1.45631 國泰小龍基金-新台幣 17.04000 16.81000 0.23000 1.36823 國泰中小成長基金-新台幣 50.13000 49.42000 0.71000 1.43667 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.65140 4.68770 -0.03630 -0.77437 國泰中國內需增長基金-美元A 0.71960 0.72370 -0.00410 -0.56653 國泰中國內需增長基金-美元I 0.77150 0.77590 -0.00440 -0.56708 國泰中國內需增長基金-新台幣 20.17000 20.27000 -0.10000 -0.49334 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 43.20850 42.95650 0.25200 0.58664 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.42710 2.44330 -0.01620 -0.66304 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.34140 0.34290 -0.00150 -0.43745 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.48100 10.52260 -0.04160 -0.39534 國泰中國新興債券基金-美元 0.33920 0.33860 0.00060 0.17720 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.21070 10.18910 0.02160 0.21199 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.46470 4.50600 -0.04130 -0.91656 國泰中國新興戰略基金-美元 0.62680 0.63130 -0.00450 -0.71281 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.35000 19.47000 -0.12000 -0.61633 國泰中港台基金-人民幣 3.48080 3.51070 -0.02990 -0.85168 國泰中港台基金-美元 0.49480 0.49800 -0.00320 -0.64257 國泰中港台基金-新台幣 15.09000 15.18000 -0.09000 -0.59289 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.14880 10.15080 -0.00200 -0.01970 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.26290 10.24810 0.01480 0.14442 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.16410 10.14380 0.02030 0.20012 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 28.31000 28.17000 0.14000 0.49698 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 11.48000 11.56000 -0.08000 -0.69204 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.62000 36.10000 0.52000 1.44044 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35890 0.35870 0.00020 0.05576 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33430 0.33420 0.00010 0.02992 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33530 0.33510 0.00020 0.05968 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.99640 10.98530 0.01110 0.10104 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.25570 10.24540 0.01030 0.10053 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.28870 10.27830 0.01040 0.10118 國泰台灣貨幣市場基金 12.47590 12.47570 0.00020 0.00160 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42800 0.42740 0.00060 0.14038 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37610 0.37550 0.00060 0.15979 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45760 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-0.00030 -0.08095 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31410 0.31430 -0.00020 -0.06363 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.31120 11.31310 -0.00190 -0.01679 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.59560 9.59710 -0.00150 -0.01563 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53940 0.53950 -0.00010 -0.01854 國泰亞洲成長基金-美元 0.39850 0.39860 -0.00010 -0.02509 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.81000 11.81000 0.00000 0.00000 國泰科技生化基金 41.20000 40.45000 0.75000 1.85414 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.48000 29.39000 0.09000 0.30623 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.20000 12.21000 -0.01000 -0.08190 國泰美國費城半導體基金 15.26000 15.51000 -0.25000 -1.61186 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 45.55900 45.47480 0.08420 0.18516 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 16.18760 16.17910 0.00850 0.05254 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 25.11410 25.11030 0.00380 0.01513 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 45.17120 45.15360 0.01760 0.03898 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 45.74350 45.66980 0.07370 0.16138 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.23810 42.15900 0.07910 0.18762 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.32230 0.32240 -0.00010 -0.03102 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.95820 9.95800 0.00020 0.00201 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 10.02370 10.02340 0.00030 0.00299 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.32360 0.32380 -0.00020 -0.06177 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 9.98880 9.99310 -0.00430 -0.04303 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.07180 10.07600 -0.00420 -0.04168 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.32390 0.32420 -0.00030 -0.09254 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 9.99780 10.00550 -0.00770 -0.07696 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.09110 10.09870 -0.00760 -0.07526 國泰紐幣2021保本基金 12.96160 12.95070 0.01090 0.08417 國泰紐幣八年期保本基金 13.33140 13.31910 0.01230 0.09235 國泰紐幣保本基金 12.92770 12.92740 0.00030 0.00232 國泰國泰基金-新台幣A 26.89000 26.48000 0.41000 1.54834 國泰富時中國A50基金 21.73000 21.70000 0.03000 0.13825 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 47.87990 47.83620 0.04370 0.09135 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.35090 0.35070 0.00020 0.05703 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.52220 0.52160 0.00060 0.11503 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.71430 40.69500 0.01930 0.04743 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.40000 20.42000 -0.02000 -0.09794 國泰新興市場基金-美元 0.38580 0.38690 -0.00110 -0.28431 國泰新興市場基金-新台幣 11.81000 11.83000 -0.02000 -0.16906 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.47510 2.47810 -0.00300 -0.12106 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50170 1.50350 -0.00180 -0.11972 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36160 0.36120 0.00040 0.11074 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22150 0.22130 0.00020 0.09038 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.82510 10.81150 0.01360 0.12579 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.44370 6.43560 0.00810 0.12586 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 15.68000 15.62000 0.06000 0.38412 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 45.33270 45.23990 0.09280 0.20513 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 45.53900 45.54900 -0.01000 -0.02195 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.76490 42.67300 0.09190 0.21536 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.17000 12.26000 -0.09000 -0.73409 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 42.29000 41.65000 0.64000 1.53661 國泰標普北美科技ETF基金 23.26000 23.16000 0.10000 0.43178 國泰歐洲精選基金-美元 0.34640 0.34590 0.00050 0.14455 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.42980 38.40660 0.02320 0.06041 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.18000 21.13000 0.05000 0.23663 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.75000 19.74000 0.01000 0.05066 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.58000 19.51000 0.07000 0.35879 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41860 0.41830 0.00030 0.07172 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.50330 12.49210 0.01120 0.08966 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.67390 10.67370 0.00020 0.00187 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.57100 10.56930 0.00170 0.01608 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.53390 10.52640 0.00750 0.07125 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.24390 10.24380 0.00010 0.00098 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.16560 10.16400 0.00160 0.01574 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.08640 10.07920 0.00720 0.07143 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.06100 10.05500 0.00600 0.05967 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.98650 9.97790 0.00860 0.08619 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.02630 10.01830 0.00800 0.07985 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.70940 9.69630 0.01310 0.13510 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.92440 9.91840 0.00600 0.06049 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.85590 9.84740 0.00850 0.08632 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.88590 9.87800 0.00790 0.07998 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.57110 9.55810 0.01300 0.13601 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49860 11.49770 0.00090 0.00783 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.73990 9.73410 0.00580 0.05958 第一金大中華基金 28.04000 27.82000 0.22000 0.79080 第一金小型精選基金 35.03000 34.62000 0.41000 1.18429 第一金中國世紀基金-人民幣 14.49000 14.61000 -0.12000 -0.82136 第一金中國世紀基金-美元 8.81150 8.86380 -0.05230 -0.59004 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.28000 10.34000 -0.06000 -0.58027 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.28000 10.34000 -0.06000 -0.58027 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.86100 9.86310 -0.00210 -0.02129 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.13370 8.12090 0.01280 0.15762 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.53480 11.53720 -0.00240 -0.02080 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.70140 9.68610 0.01530 0.15796 第一金中概平衡基金 29.65000 29.48000 0.17000 0.57666 第一金台灣貨幣市場基金 15.34740 15.34710 0.00030 0.00195 第一金全家福貨幣市場基金 178.92800 178.92600 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 14.97530 14.97190 0.00340 0.02271 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 14.97390 14.97050 0.00340 0.02271 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.27000 14.26000 0.01000 0.07013 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.28000 14.27000 0.01000 0.07008 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.07170 10.07160 0.00010 0.00099 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.06370 10.08920 -0.02550 -0.25275 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.06370 10.08920 -0.02550 -0.25275 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.70110 13.69180 0.00930 0.06792 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.71930 13.71000 0.00930 0.06783 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.83000 12.82000 0.01000 0.07800 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.86000 12.84000 0.02000 0.15576 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.92570 9.92180 0.00390 0.03931 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.91810 9.91420 0.00390 0.03934 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.45060 9.44530 0.00530 0.05611 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.47520 9.46990 0.00530 0.05597 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.91770 10.91340 0.00430 0.03940 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.43790 10.43210 0.00580 0.05560 第一金全球大趨勢基金 24.79000 24.73000 0.06000 0.24262 第一金全球不動產證券化基金A 9.45690 9.45090 0.00600 0.06349 第一金全球不動產證券化基金B 6.47790 6.47380 0.00410 0.06333 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.40960 10.38170 0.02790 0.26874 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.40980 10.38190 0.02790 0.26874 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.45710 11.42640 0.03070 0.26868 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.45900 11.42830 0.03070 0.26863 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.81000 10.78000 0.03000 0.27829 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.81000 10.78000 0.03000 0.27829 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.65910 8.63050 0.02860 0.33138 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.72440 10.68900 0.03540 0.33118 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.22570 9.22540 0.00030 0.00325 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.22410 9.22390 0.00020 0.00217 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.66340 7.65830 0.00510 0.06659 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.65840 7.65340 0.00500 0.06533 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.34890 8.34250 0.00640 0.07672 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.34950 8.34310 0.00640 0.07671 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.76410 11.76380 0.00030 0.00255 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.76470 11.76440 0.00030 0.00255 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.31450 10.30790 0.00660 0.06403 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.31540 10.30870 0.00670 0.06499 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.98300 14.97140 0.01160 0.07748 第一金亞洲科技基金 19.29000 19.31000 -0.02000 -0.10357 第一金亞洲新興市場基金 12.95000 12.92000 0.03000 0.23220 第一金店頭市場基金 8.57000 8.50000 0.07000 0.82353 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.18670 10.18770 -0.00100 -0.00982 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.18670 10.18770 -0.00100 -0.00982 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.02650 10.02190 0.00460 0.04590 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.02640 10.02180 0.00460 0.04590 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.25020 10.25120 -0.00100 -0.00975 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.26910 10.26990 -0.00080 -0.00779 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.25000 10.25100 -0.00100 -0.00976 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.08860 10.08400 0.00460 0.04562 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.10730 10.10250 0.00480 0.04751 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.08850 10.08390 0.00460 0.04562 第一金創新趨勢基金 23.55000 23.33000 0.22000 0.94299 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 43.78150 43.75220 0.02930 0.06697 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 43.52350 43.57190 -0.04840 -0.11108 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 43.65840 43.63180 0.02660 0.06096 第一金電子基金 37.34000 37.05000 0.29000 0.78273 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.28000 20.03000 0.25000 1.24813 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.11000 19.98000 0.13000 0.65065 統一大中華中小基金(人民幣) 8.98000 9.02000 -0.04000 -0.44346 統一大中華中小基金(美元) 7.97000 8.00000 -0.03000 -0.37500 統一大中華中小基金(新台幣) 11.70000 11.73000 -0.03000 -0.25575 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 統一大東協高股息基金(美元) 8.90000 8.91000 -0.01000 -0.11223 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.10000 9.11000 -0.01000 -0.10977 統一大滿貫基金-A類型 38.88000 38.50000 0.38000 0.98701 統一大滿貫基金-I類型 38.88000 38.50000 0.38000 0.98701 統一大龍印基金 15.17000 15.17000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.66000 10.75000 -0.09000 -0.83721 統一大龍騰中國基金(美元) 9.49000 9.56000 -0.07000 -0.73222 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.69000 10.76000 -0.07000 -0.65056 統一中小基金 27.67000 27.36000 0.31000 1.13304 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.02110 10.02460 -0.00350 -0.03491 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.06170 9.05560 0.00610 0.06736 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.69460 8.68490 0.00970 0.11169 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.74040 12.74480 -0.00440 -0.03452 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.47820 11.47050 0.00770 0.06713 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.96940 10.95720 0.01220 0.11134 統一台灣動力基金 21.97000 21.64000 0.33000 1.52495 統一全天候基金-A類型 127.58000 125.76000 1.82000 1.44720 統一全天候基金-I類型 128.49000 126.65000 1.84000 1.45282 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.44120 8.45830 -0.01710 -0.20217 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.92460 7.93260 -0.00800 -0.10085 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.84410 7.84770 -0.00360 -0.04587 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.20360 9.22230 -0.01870 -0.20277 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.64820 8.65690 -0.00870 -0.10050 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.55300 8.55690 -0.00390 -0.04558 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 統一全球債券組合基金 12.37520 12.36040 0.01480 0.11974 統一全球新科技基金(人民幣) 16.16000 16.15000 0.01000 0.06192 統一全球新科技基金(美元) 14.78000 14.76000 0.02000 0.13550 統一全球新科技基金(新台幣) 14.06000 14.03000 0.03000 0.21383 統一亞太基金 25.90000 25.90000 0.00000 0.00000 統一亞洲大金磚基金 12.37000 12.36000 0.01000 0.08091 統一奔騰基金 67.03000 66.31000 0.72000 1.08581 統一強棒貨幣市場基金 16.76100 16.76080 0.00020 0.00119 統一強漢基金(人民幣) 12.40000 12.45000 -0.05000 -0.40161 統一強漢基金(美元) 10.86000 10.89000 -0.03000 -0.27548 統一強漢基金(新台幣) 28.33000 28.41000 -0.08000 -0.28159 統一統信基金 34.10000 33.66000 0.44000 1.30719 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 37.97570 37.97950 -0.00380 -0.01001 統一黑馬基金 67.05000 66.27000 0.78000 1.17700 統一新亞洲科技能源基金 17.16000 17.17000 -0.01000 -0.05824 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.06970 8.06310 0.00660 0.08185 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.87180 10.86290 0.00890 0.08193 統一經建基金 53.75000 53.02000 0.73000 1.37684 統一龍馬基金 76.26000 75.34000 0.92000 1.22113 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 23.52000 23.28000 0.24000 1.03093 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 54.33000 53.73000 0.60000 1.11669 野村中國機會基金 14.92000 15.04000 -0.12000 -0.79787 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.43950 10.42890 0.01060 0.10164 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.38510 10.37460 0.01050 0.10121 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.23800 10.22200 0.01600 0.15653 野村巴西基金 6.91000 6.83000 0.08000 1.17130 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.91000 11.81000 0.10000 0.84674 野村台灣高股息基金 26.97000 26.81000 0.16000 0.59679 野村台灣運籌基金 42.67000 42.12000 0.55000 1.30579 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.90310 9.89670 0.00640 0.06467 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.76390 9.75740 0.00650 0.06662 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.79890 9.79370 0.00520 0.05310 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.60910 10.60220 0.00690 0.06508 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.35930 10.35240 0.00690 0.06665 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.04970 10.04430 0.00540 0.05376 野村平衡基金 22.04000 21.86000 0.18000 0.82342 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.96190 9.95760 0.00430 0.04318 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.17600 10.16870 0.00730 0.07179 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.97630 9.97190 0.00440 0.04412 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.00920 10.00480 0.00440 0.04398 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.27620 10.26890 0.00730 0.07109 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.02120 10.01690 0.00430 0.04293 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.93150 9.92760 0.00390 0.03928 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.07400 10.06770 0.00630 0.06258 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.09080 10.08440 0.00640 0.06346 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.92920 9.92150 0.00770 0.07761 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 15.13000 15.09000 0.04000 0.26508 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.98000 12.96000 0.02000 0.15432 野村全球生技醫療基金 16.69000 16.65000 0.04000 0.24024 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.29460 10.29120 0.00340 0.03304 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.25700 10.25340 0.00360 0.03511 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.11450 10.11060 0.00390 0.03857 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.53640 10.53290 0.00350 0.03323 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.46060 10.45690 0.00370 0.03538 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.32390 10.31990 0.00400 0.03876 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.26510 10.26110 0.00400 0.03898 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 11.02350 11.01990 0.00360 0.03267 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.89450 10.89070 0.00380 0.03489 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.75320 10.74910 0.00410 0.03814 野村全球品牌基金 27.90000 28.04000 -0.14000 -0.49929 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.74000 12.74000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.37000 19.37000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.44000 12.45000 -0.01000 -0.08032 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.09970 11.10270 -0.00300 -0.02702 野村全球短期收益基金-美元計價 11.10230 11.10500 -0.00270 -0.02431 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.80030 10.80390 -0.00360 -0.03332 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.56310 8.56200 0.00110 0.01285 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.38160 8.38100 0.00060 0.00716 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.88640 7.88530 0.00110 0.01395 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.16240 11.16080 0.00160 0.01434 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.63950 10.63880 0.00070 0.00658 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.11880 10.11750 0.00130 0.01285 野村成長基金 36.48000 35.98000 0.50000 1.38966 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.38690 8.38260 0.00430 0.05130 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.39550 8.39150 0.00400 0.04767 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.51280 8.50610 0.00670 0.07877 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.84520 9.84020 0.00500 0.05081 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.69580 9.69110 0.00470 0.04850 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.80980 9.80210 0.00770 0.07855 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.55000 13.56000 -0.01000 -0.07375 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.03820 10.03370 0.00450 0.04485 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 9.96500 9.96110 0.00390 0.03915 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 9.75960 9.75440 0.00520 0.05331 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.48510 9.48110 0.00400 0.04219 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.49010 9.48640 0.00370 0.03900 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.49930 9.49410 0.00520 0.05477 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 9.93680 9.93150 0.00530 0.05337 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.71070 10.70500 0.00570 0.05325 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.60250 10.59830 0.00420 0.03963 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.61130 10.60550 0.00580 0.05469 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.81700 9.80060 0.01640 0.16734 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.82120 9.80500 0.01620 0.16522 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.64280 9.62630 0.01650 0.17141 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.21070 8.19660 0.01410 0.17202 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.90890 8.89440 0.01450 0.16302 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.77360 8.75910 0.01450 0.16554 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.86690 9.85000 0.01690 0.17157 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.51120 13.48810 0.02310 0.17126 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.83570 12.81470 0.02100 0.16387 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.37940 10.36230 0.01710 0.16502 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.44950 10.44090 0.00860 0.08237 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.38680 10.37810 0.00870 0.08383 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.41370 10.40610 0.00760 0.07303 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.83770 10.82880 0.00890 0.08219 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.76310 10.75410 0.00900 0.08369 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.65610 10.64830 0.00780 0.07325 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.84880 10.83910 0.00970 0.08949 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.76340 10.75360 0.00980 0.09113 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.75000 10.73400 0.01600 0.14906 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.23370 10.22920 0.00450 0.04399 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.81250 9.80740 0.00510 0.05200 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.42940 9.42510 0.00430 0.04562 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.83580 8.83210 0.00370 0.04189 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.43780 11.43310 0.00470 0.04111 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.42510 10.41400 0.01110 0.10659 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.66120 11.64810 0.01310 0.11246 野村核心配置多重資產基金-美元計價 11.06770 11.05550 0.01220 0.11035 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.75260 10.74110 0.01150 0.10707 野村高科技基金 12.40000 12.27000 0.13000 1.05949 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.50020 10.49720 0.00300 0.02858 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.20230 10.20340 -0.00110 -0.01078 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.85650 10.85300 0.00350 0.03225 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.55310 9.55310 0.00000 0.00000 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.42350 9.42100 0.00250 0.02654 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.80330 9.79210 0.01120 0.11438 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.30630 12.30780 -0.00150 -0.01219 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.54710 14.54070 0.00640 0.04401 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.11850 11.11860 -0.00010 -0.00090 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.97540 10.97250 0.00290 0.02643 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.59330 11.58000 0.01330 0.11485 野村貨幣市場基金 16.36330 16.36310 0.00020 0.00122 野村新馬基金 14.53000 14.58000 -0.05000 -0.34294 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.38840 10.38570 0.00270 0.02600 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.00510 9.99670 0.00840 0.08403 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.97670 9.96300 0.01370 0.13751 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.27330 10.26660 0.00670 0.06526 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.21530 10.20900 0.00630 0.06171 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.20760 10.19820 0.00940 0.09217 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.78550 10.77830 0.00720 0.06680 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.68380 10.67710 0.00670 0.06275 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.70750 10.69750 0.01000 0.09348 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.05140 10.04970 0.00170 0.01692 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.01970 10.01780 0.00190 0.01897 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.82780 9.82500 0.00280 0.02850 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.80590 10.80390 0.00200 0.01851 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.72280 10.72080 0.00200 0.01866 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.52330 10.52020 0.00310 0.02947 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.52880 10.51980 0.00900 0.08555 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.83220 7.82550 0.00670 0.08562 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.23720 12.22680 0.01040 0.08506 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.48400 10.47300 0.01100 0.10503 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.78030 10.76660 0.01370 0.12725 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.41490 10.40460 0.01030 0.09899 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.33700 10.32110 0.01590 0.15405 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.45280 10.43580 0.01700 0.16290 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.48390 10.47350 0.01040 0.09930 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.78180 10.76820 0.01360 0.12630 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.41480 10.40460 0.01020 0.09803 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.34070 10.32440 0.01630 0.15788 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.45010 10.43480 0.01530 0.14662 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.49320 10.48300 0.01020 0.09730 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.79640 10.78270 0.01370 0.12706 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.42330 10.41320 0.01010 0.09699 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.34910 10.33330 0.01580 0.15290 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.46330 10.44780 0.01550 0.14836 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.49320 10.48290 0.01030 0.09826 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.79800 10.78430 0.01370 0.12704 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.43070 10.42060 0.01010 0.09692 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.35950 10.34370 0.01580 0.15275 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.46470 10.44920 0.01550 0.14834 野村精選貨幣市場基金 12.12640 12.12630 0.00010 0.00082 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.72000 11.77000 -0.05000 -0.42481 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.71000 10.75000 -0.04000 -0.37209 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.95000 10.01000 -0.06000 -0.59940 野村積極成長基金 15.48000 15.27000 0.21000 1.37525 野村優質基金-S類型新臺幣計價 12.09000 11.92000 0.17000 1.42617 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 43.78000 43.17000 0.61000 1.41302 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.67820 10.67830 -0.00010 -0.00094 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.51930 8.51840 0.00090 0.01057 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.82940 7.82920 0.00020 0.00255 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.60540 7.60560 -0.00020 -0.00263 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.38750 12.38600 0.00150 0.01211 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 11.05100 11.05060 0.00040 0.00362 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.77800 10.77830 -0.00030 -0.00278 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.46000 11.46000 0.00000 0.00000 野村環球基金-人民幣計價 17.72000 17.73000 -0.01000 -0.05640 野村環球基金-美元計價 13.67000 13.67000 0.00000 0.00000 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.00000 18.99000 0.01000 0.05266 野村鴻利基金 26.48000 26.25000 0.23000 0.87619 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91810 16.91790 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 23.02000 22.73000 0.29000 1.27585 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.95000 9.87000 0.08000 0.81054 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.80000 13.71000 0.09000 0.65646 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.34000 15.32000 0.02000 0.13055 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.70080 10.68860 0.01220 0.11414 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.00680 13.99090 0.01590 0.11365 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 11.04340 11.05000 -0.00660 -0.05973 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.68770 10.67060 0.01710 0.16025 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.89180 10.90300 -0.01120 -0.10272 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.50280 10.49040 0.01240 0.11820 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積) 9.94360 9.98410 -0.04050 -0.40564 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配) 9.94300 9.98320 -0.04020 -0.40268 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積) 9.98000 9.99760 -0.01760 -0.17604 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配) 9.98000 9.99760 -0.01760 -0.17604 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積) 9.94920 9.96260 -0.01340 -0.13450 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配) 9.95010 9.96320 -0.01310 -0.13148 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.43100 10.43720 -0.00620 -0.05940 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.25140 10.23450 0.01690 0.16513 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.92660 9.90580 0.02080 0.20998 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.45170 10.43770 0.01400 0.13413 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.69390 10.68010 0.01380 0.12921 凱基台商天下基金 15.06000 15.06000 0.00000 0.00000 凱基台灣精五門基金 23.96000 23.69000 0.27000 1.13972 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 45.71700 45.76350 -0.04650 -0.10161 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 47.26730 47.27780 -0.01050 -0.02221 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.85830 40.81660 0.04170 0.10216 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 45.97200 45.96380 0.00820 0.01784 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 46.82360 46.78280 0.04080 0.08721 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 46.36720 46.33670 0.03050 0.06582 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) 10.04820 10.07280 -0.02460 -0.24422 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) 10.04790 10.07240 -0.02450 -0.24324 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積) 10.04730 10.07170 -0.02440 -0.24226 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) 10.04680 10.07070 -0.02390 -0.23732 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) 9.87970 9.88060 -0.00090 -0.00911 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) 9.86630 9.86340 0.00290 0.02940 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) 10.14430 10.14560 -0.00130 -0.01281 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) 10.14430 10.14560 -0.00130 -0.01281 凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積) 10.14430 10.14560 -0.00130 -0.01281 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) 10.14430 10.14570 -0.00140 -0.01380 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) 9.99130 9.98780 0.00350 0.03504 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) 9.99120 9.98770 0.00350 0.03504 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) 9.99180 9.98830 0.00350 0.03504 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) 9.99190 9.98840 0.00350 0.03504 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.92000 14.08000 -0.16000 -1.13636 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.24450 12.35580 -0.11130 -0.90079 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.99000 12.09000 -0.10000 -0.82713 凱基凱旋貨幣市場基金 11.61230 11.61220 0.00010 0.00086 凱基開創基金 31.42000 31.08000 0.34000 1.09395 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.97000 21.95000 0.02000 0.09112 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.42350 21.42150 0.00200 0.00934 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.50000 17.52000 -0.02000 -0.11416 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.82280 16.85960 -0.03680 -0.21827 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.49000 7.48000 0.01000 0.13369 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 42.14880 42.13650 0.01230 0.02919 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 42.60590 42.61700 -0.01110 -0.02605 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 42.59730 42.52670 0.07060 0.16601 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.80000 11.85000 -0.05000 -0.42194 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.18820 11.21070 -0.02250 -0.20070 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.13890 12.14170 -0.00280 -0.02306 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.36000 12.36000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-台幣計價A 12.73000 12.76000 -0.03000 -0.23511 凱基護城河基金-美元計價B 12.55570 12.58800 -0.03230 -0.25659 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.65630 10.69440 -0.03810 -0.35626 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.13770 10.15270 -0.01500 -0.14774 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.08930 10.09860 -0.00930 -0.09209 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.65620 10.69430 -0.03810 -0.35626 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.13770 10.15270 -0.01500 -0.14774 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.08920 10.09850 -0.00930 -0.09209 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.10000 12.17000 -0.07000 -0.57518 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.06000 35.67000 0.39000 1.09336 富邦NASDAQ-100基金 31.09000 31.00000 0.09000 0.29032 富邦上証180基金 30.80000 30.79000 0.01000 0.03248 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20570 0.20670 -0.00100 -0.48379 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.30000 6.33000 -0.03000 -0.47393 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 5.92000 5.93000 -0.01000 -0.16863 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 48.12000 48.05000 0.07000 0.14568 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.75670 12.82240 -0.06570 -0.51238 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.68410 11.73820 -0.05410 -0.46089 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.95950 10.98920 -0.02970 -0.27027 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.76240 10.81780 -0.05540 -0.51212 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.77370 9.81890 -0.04520 -0.46034 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.17780 9.20260 -0.02480 -0.26949 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.61670 19.59620 0.02050 0.10461 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.72890 11.72810 0.00080 0.00682 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.36470 10.33650 0.02820 0.27282 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.98270 13.99670 -0.01400 -0.10002 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.02480 2.02430 0.00050 0.02470 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.39720 9.40660 -0.00940 -0.09993 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.41000 1.40970 0.00030 0.02128 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.62720 12.63320 -0.00600 -0.04749 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.82580 1.82560 0.00020 0.01096 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.47280 10.47770 -0.00490 -0.04677 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53580 1.53570 0.00010 0.00651 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 11.10800 11.10710 0.00090 0.00810 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 11.03450 11.02850 0.00600 0.05440 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.26000 14.34000 -0.08000 -0.55788 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.84000 20.62000 0.22000 1.06693 富邦日本東証基金 21.35000 21.26000 0.09000 0.42333 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 48.23000 47.84000 0.39000 0.81522 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.38000 47.90000 0.48000 1.00209 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 57.13000 56.77000 0.36000 0.63414 富邦台灣心基金 25.16000 24.81000 0.35000 1.41072 富邦台灣釆吉50基金 50.41000 50.11000 0.30000 0.59868 富邦台灣科技指數基金 63.86000 63.65000 0.21000 0.32993 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 47.99510 48.06450 -0.06940 -0.14439 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.95710 40.93430 0.02280 0.05570 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31900 0.31900 0.00000 0.00000 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.69900 2.70130 -0.00230 -0.08514 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36310 0.36290 0.00020 0.05511 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.08150 11.07190 0.00960 0.08671 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.29490 2.29680 -0.00190 -0.08272 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.34070 0.34050 0.00020 0.05874 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.35440 9.34630 0.00810 0.08667 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.59000 23.53000 0.06000 0.25499 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.80000 13.82000 -0.02000 -0.14472 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.71000 28.61000 0.10000 0.34953 富邦吉祥貨幣市場基金 15.72970 15.72950 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.30000 17.32000 -0.02000 -0.11547 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 40.83720 40.80830 0.02890 0.07082 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 44.54240 44.49960 0.04280 0.09618 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.23070 40.18380 0.04690 0.11671 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 40.00120 39.95450 0.04670 0.11688 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(人民 9.92080 9.94960 -0.02880 -0.28946 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(美元) 9.97490 9.98340 -0.00850 -0.08514 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(新台 9.95630 9.95950 -0.00320 -0.03213 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(人民 9.92080 9.94960 -0.02880 -0.28946 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(美元) 9.97480 9.98320 -0.00840 -0.08414 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(新台 9.95570 9.95890 -0.00320 -0.03213 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資 39.85740 39.81000 0.04740 0.11907 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資 39.94120 39.89910 0.04210 0.10552 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.62890 39.59360 0.03530 0.08916 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 46.11550 46.08660 0.02890 0.06271 富邦長紅基金 69.75000 68.75000 1.00000 1.45455 富邦科技基金 27.61000 27.19000 0.42000 1.54469 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.79070 40.75350 0.03720 0.09128 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 45.78300 45.74340 0.03960 0.08657 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.83930 39.78530 0.05400 0.13573 富邦恒生國企ETF基金 20.15000 20.01000 0.14000 0.69965 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.48000 13.59000 -0.11000 -0.80942 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.71000 25.35000 0.36000 1.42012 富邦高成長基金 26.89000 26.51000 0.38000 1.43342 富邦基金A類型 15.58000 15.39000 0.19000 1.23457 富邦基金I類型 15.58000 15.39000 0.19000 1.23457 富邦深証100基金 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 富邦富時歐洲ETF基金 20.87000 20.88000 -0.01000 -0.04789 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41760 0.41740 0.00020 0.04792 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.37070 12.36920 0.00150 0.01213 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.11090 9.10980 0.00110 0.01207 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29140 0.29130 0.00010 0.03433 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.28090 8.27990 0.00100 0.01208 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.27370 10.25850 0.01520 0.14817 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.76860 10.74660 0.02200 0.20472 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.38600 9.37200 0.01400 0.14938 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.82720 9.80710 0.02010 0.20495 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.09000 17.92000 0.17000 0.94866 富邦精準基金 50.61000 50.01000 0.60000 1.19976 富邦精銳中小基金 13.03000 12.83000 0.20000 1.55885 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.49000 19.31000 0.18000 0.93216 富邦臺灣公司治理100基金 22.96000 22.82000 0.14000 0.61350 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.59000 6.64000 -0.05000 -0.75301 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 18.40000 18.12000 0.28000 1.54525 富邦標普美國特別股ETF基金 19.65000 19.59000 0.06000 0.30628 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.18770 11.22470 -0.03700 -0.32963 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.58090 10.57820 0.00270 0.02552 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.56490 10.55620 0.00870 0.08242 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.53990 10.57490 -0.03500 -0.33097 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.92490 9.92230 0.00260 0.02620 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.89950 9.89140 0.00810 0.08189 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 32.93000 32.51000 0.42000 1.29191 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.96870 9.96810 0.00060 0.00602 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.92960 9.92760 0.00200 0.02015 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.68560 9.68540 0.00020 0.00206 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.42680 10.42580 0.00100 0.00959 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.39580 10.39360 0.00220 0.02117 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.14320 10.14300 0.00020 0.00197 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.35790 8.35410 0.00380 0.04549 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.06110 9.05700 0.00410 0.04527 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.55030 8.54780 0.00250 0.02925 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.33030 10.32530 0.00500 0.04842 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.40540 10.40070 0.00470 0.04519 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.85750 9.85470 0.00280 0.02841 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.01330 10.01020 0.00310 0.03097 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.61780 8.61490 0.00290 0.03366 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.92750 9.92430 0.00320 0.03224 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.12190 9.12050 0.00140 0.01535 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.62270 11.61910 0.00360 0.03098 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.43250 11.42870 0.00380 0.03325 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.63700 10.63520 0.00180 0.01692 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.33860 9.33690 0.00170 0.01821 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.39000 15.41000 -0.02000 -0.12979 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.80730 8.80340 0.00390 0.04430 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.71640 9.71230 0.00410 0.04221 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.14190 9.13990 0.00200 0.02188 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.81180 10.80660 0.00520 0.04812 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.83940 10.83490 0.00450 0.04153 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.26360 10.26090 0.00270 0.02631 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.30410 9.30150 0.00260 0.02795 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.09000 10.20000 -0.11000 -1.07843 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.53000 10.62000 -0.09000 -0.84746 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.19000 9.26000 -0.07000 -0.75594 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.22000 8.27000 -0.05000 -0.60459 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.66000 10.72000 -0.06000 -0.55970 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.17000 9.20000 -0.03000 -0.32609 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.28430 10.28330 0.00100 0.00972 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.50990 9.50380 0.00610 0.06418 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.93120 8.92360 0.00760 0.08517 富蘭克林華美中華基金 12.09000 12.15000 -0.06000 -0.49383 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 24.61000 24.40000 0.21000 0.86066 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 23.23000 23.08000 0.15000 0.64991 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.02260 8.01470 0.00790 0.09857 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.27530 9.26980 0.00550 0.05933 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.33950 10.33330 0.00620 0.06000 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.70230 9.69270 0.00960 0.09904 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.81170 11.80080 0.01090 0.09237 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.73290 8.72480 0.00810 0.09284 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.80100 8.79290 0.00810 0.09212 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.88750 9.87840 0.00910 0.09212 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.65880 14.61180 0.04700 0.32166 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.41010 10.37670 0.03340 0.32187 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.23770 10.20490 0.03280 0.32141 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.78110 10.77170 0.00940 0.08727 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.66680 7.66010 0.00670 0.08747 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.96930 8.96140 0.00790 0.08816 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.96160 9.95290 0.00870 0.08741 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.24370 11.22970 0.01400 0.12467 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.46640 7.45710 0.00930 0.12471 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.75200 8.74110 0.01090 0.12470 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 9.88250 9.87020 0.01230 0.12462 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 11.03620 11.02840 0.00780 0.07073 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.67670 7.67130 0.00540 0.07039 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.09380 8.08510 0.00870 0.10761 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.27780 9.26900 0.00880 0.09494 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.44970 10.43980 0.00990 0.09483 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.99670 12.98290 0.01380 0.10629 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.12000 8.09000 0.03000 0.37083 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.28000 8.25000 0.03000 0.36364 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.88000 8.89000 -0.01000 -0.11249 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.08000 11.09000 -0.01000 -0.09017 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 7.93000 7.89000 0.04000 0.50697 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.12000 12.06000 0.06000 0.49751 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.68000 8.67000 0.01000 0.11534 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.10000 8.09000 0.01000 0.12361 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.00870 13.01420 -0.00550 -0.04226 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.13000 11.11000 0.02000 0.18002 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 富蘭克林華美第一富基金 43.12000 42.56000 0.56000 1.31579 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.36830 10.36820 0.00010 0.00096 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.85000 8.82000 0.03000 0.34014 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.99000 8.96000 0.03000 0.33482 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.37000 14.37000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.02000 12.99000 0.03000 0.23095 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.99000 14.95000 0.04000 0.26756 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣A累積型 10.06820 10.03660 0.03160 0.31485 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.53390 9.50340 0.03050 0.32094 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.53390 9.50340 0.03050 0.32094 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.49720 9.45460 0.04260 0.45057 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.49720 9.45460 0.04260 0.45057 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.71600 9.68220 0.03380 0.34909 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.48620 9.45320 0.03300 0.34909 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.48620 9.45320 0.03300 0.34909 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.66000 9.62210 0.03790 0.39388 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.43110 9.39420 0.03690 0.39280 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.43110 9.39420 0.03690 0.39280 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.31510 6.26720 0.04790 0.76430 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.60060 10.61230 -0.01170 -0.11025 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.49290 9.48750 0.00540 0.05692 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.66200 11.65540 0.00660 0.05663 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.61220 6.60590 0.00630 0.09537 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.84760 8.84040 0.00720 0.08144 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.52420 10.51400 0.01020 0.09701 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.86500 10.85450 0.01050 0.09673 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 68.76000 68.76000 0.00000 0.00000 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 71.34000 71.30000 0.04000 0.05610 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.03960 61.95730 0.08230 0.13283 復華1至5年期高收益債券基金 20.41000 20.38000 0.03000 0.14720 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 68.63560 68.63010 0.00550 0.00801 復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 66.98630 66.91150 0.07480 0.11179 復華人民幣貨幣市場基金 11.94640 11.94570 0.00070 0.00586 復華人生目標基金 42.84530 42.44580 0.39950 0.94120 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 復華大中華中小策略基金 9.27000 9.32000 -0.05000 -0.53648 復華已開發國家300股票指數基金-美元 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 復華已開發國家300股票指數基金-新台幣 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 復華中小精選基金 71.55000 70.69000 0.86000 1.21658 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 50.71650 50.65560 0.06090 0.12022 復華中國特選信用債券ETF基金 61.67840 61.61800 0.06040 0.09802 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.68000 10.72000 -0.04000 -0.37313 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.19000 12.22000 -0.03000 -0.24550 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.88000 10.92000 -0.04000 -0.36630 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 復華六年到期新興市場債券基金 10.95000 10.93000 0.02000 0.18298 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 復華台灣智能基金 12.68000 12.54000 0.14000 1.11643 復華全方位基金 33.67000 33.15000 0.52000 1.56863 復華全球大趨勢基金-美元 13.03000 13.06000 -0.03000 -0.22971 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.28000 20.32000 -0.04000 -0.19685 復華全球平衡基金-美元 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799 復華全球平衡基金-新臺幣 19.44000 19.45000 -0.01000 -0.05141 復華全球物聯網科技基金-美元 14.43000 14.43000 0.00000 0.00000 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.75000 13.75000 0.00000 0.00000 復華全球原物料基金 8.28000 8.26000 0.02000 0.24213 復華全球消費基金-新臺幣 12.84000 12.89000 -0.05000 -0.38790 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.14280 12.13580 0.00700 0.05768 復華全球債券基金 14.84380 14.82240 0.02140 0.14438 復華全球債券組合基金 15.32000 15.31000 0.01000 0.06532 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.76000 15.77000 -0.01000 -0.06341 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-美元 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.51320 13.51300 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.47000 11.48000 -0.01000 -0.08711 復華亞太成長基金 12.76000 12.81000 -0.05000 -0.39032 復華亞太神龍科技基金-美元 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942 復華東協世紀基金 12.29000 12.31000 -0.02000 -0.16247 復華南非幣長期收益基金A 14.34000 14.34000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金B 7.99000 7.99000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金A 14.79000 14.79000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000 復華美元高收益債券指數基金-美元 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 復華美國20年期以上公債ETF基金 70.79030 70.72670 0.06360 0.08992 復華美國金融服務業股票ETF基金 22.00000 21.90000 0.10000 0.45662 復華美國新星基金-美元 12.79000 12.75000 0.04000 0.31373 復華美國新星基金-新臺幣 12.82000 12.77000 0.05000 0.39154 復華恒生基金 20.39000 20.22000 0.17000 0.84075 復華恒生單日反向一倍基金 8.48000 8.55000 -0.07000 -0.81871 復華恒生單日正向二倍基金 28.32000 27.84000 0.48000 1.72414 復華神盾基金 29.96040 29.66120 0.29920 1.00873 復華高成長基金 74.46000 73.47000 0.99000 1.34749 復華高益策略組合基金 13.50000 13.49000 0.01000 0.07413 復華貨幣市場基金 14.47800 14.47780 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 17.98000 17.90000 0.08000 0.44693 復華富時台灣高股息低波動基金 49.64000 49.26000 0.38000 0.77142 復華復華基金 23.33000 23.02000 0.31000 1.34666 復華華人世紀基金 18.18000 18.17000 0.01000 0.05504 復華傳家二號基金 37.37330 36.95580 0.41750 1.12973 復華傳家基金 24.83390 24.63170 0.20220 0.82089 復華奧林匹克全球組合基金 16.00000 15.99000 0.01000 0.06254 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.83000 11.82000 0.01000 0.08460 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.35000 14.34000 0.01000 0.06974 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753 復華新興人民幣短期收益基金 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.37000 12.37000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 22.27000 22.26000 0.01000 0.04492 復華新興市場企業債券ETF基金 70.14000 70.09000 0.05000 0.07134 復華新興市場高收益債券基金A 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 復華新興市場高收益債券基金B 5.28000 5.27000 0.01000 0.18975 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.94000 11.91000 0.03000 0.25189 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.72000 11.68000 0.04000 0.34247 復華新興市場短期收益基金 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776 復華滬深300 A股基金 23.28000 23.28000 0.00000 0.00000 復華數位經濟基金 52.94000 52.20000 0.74000 1.41762 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.08210 10.08020 0.00190 0.01885 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.77270 9.77100 0.00170 0.01740 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.62940 10.62740 0.00200 0.01882 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.16410 10.16230 0.00180 0.01771 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.20360 10.19550 0.00810 0.07945 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.18350 10.17850 0.00500 0.04912 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.31510 10.31260 0.00250 0.02424 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.77690 10.76830 0.00860 0.07986 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.22290 10.21600 0.00690 0.06754 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.70280 10.68960 0.01320 0.12348 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.58730 10.58000 0.00730 0.06900 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.07610 11.06240 0.01370 0.12384 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.77540 10.78050 -0.00510 -0.04731 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.72540 10.71710 0.00830 0.07745 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.65640 10.64220 0.01420 0.13343 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.77280 10.78200 -0.00920 -0.08533 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 12.03550 12.02700 0.00850 0.07067 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.69240 10.68800 0.00440 0.04117 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.95720 10.96650 -0.00930 -0.08480 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.34060 12.33180 0.00880 0.07136 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.83740 10.83300 0.00440 0.04062 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.81910 10.80870 0.01040 0.09622 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.25000 10.25010 -0.00010 -0.00098 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.23970 10.22690 0.01280 0.12516 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.98660 9.96850 0.01810 0.18157 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.54750 10.55520 -0.00770 -0.07295 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.87140 10.86260 0.00880 0.08101 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.55440 10.54890 0.00550 0.05214 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.54650 10.55420 -0.00770 -0.07296 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.87150 10.86260 0.00890 0.08193 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.55130 10.54590 0.00540 0.05120 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.44780 10.45080 -0.00300 -0.02871 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.43640 10.42560 0.01080 0.10359 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.44600 10.44900 -0.00300 -0.02871 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.43760 10.42680 0.01080 0.10358 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 11.07980 11.08010 -0.00030 -0.00271 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 11.06360 11.04930 0.01430 0.12942 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.98290 10.96260 0.02030 0.18518 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.25070 10.24780 0.00290 0.02830 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.23940 10.22370 0.01570 0.15356 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 9.98730 9.96630 0.02100 0.21071 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.23870 9.24160 -0.00290 -0.03138 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.08420 8.07170 0.01250 0.15486 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 7.99820 7.98140 0.01680 0.21049 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.20190 12.20580 -0.00390 -0.03195 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.71200 10.69550 0.01650 0.15427 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.71670 10.69430 0.02240 0.20946 景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣 10.01400 10.02370 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19.52000 19.43000 0.09000 0.46320 景順貨幣市場基金 16.01100 16.01080 0.00020 0.00125 景順潛力基金 34.91000 34.55000 0.36000 1.04197 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.85000 14.83000 0.02000 0.13486 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.78000 13.75000 0.03000 0.21818 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.01000 10.97000 0.04000 0.36463 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.14000 11.09000 0.05000 0.45086 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.82000 11.77000 0.05000 0.42481 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.80000 11.75000 0.05000 0.42553 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.70830 8.71260 -0.00430 -0.04935 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.72370 7.71000 0.01370 0.17769 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.69020 11.69600 -0.00580 -0.04959 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.35620 10.33790 0.01830 0.17702 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.55000 8.60000 -0.05000 -0.58140 華南永昌中國A股基金(美元) 7.97000 8.01000 -0.04000 -0.49938 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.62000 11.67000 -0.05000 -0.42845 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.65370 9.65010 0.00360 0.03731 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.77730 9.76820 0.00910 0.09316 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.34280 10.33890 0.00390 0.03772 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.47840 10.46860 0.00980 0.09361 華南永昌永昌基金 20.70000 20.49000 0.21000 1.02489 華南永昌全球亨利組合基金 14.91190 14.89880 0.01310 0.08793 華南永昌全球神農水資源基金 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 華南永昌全球精品基金 16.78000 16.80000 -0.02000 -0.11905 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.62000 13.63000 -0.01000 -0.07337 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.41000 13.41000 0.00000 0.00000 華南永昌物聯網精選基金 12.79000 12.68000 0.11000 0.86751 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.30350 16.30320 0.00030 0.00184 華南永昌龍盈平衡基金 26.18450 26.03130 0.15320 0.58852 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 華南永昌麒麟貨幣市場基金 12.00630 12.00610 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.85280 10.84940 0.00340 0.03134 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.42780 10.39640 0.03140 0.30203 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.96370 9.96070 0.00300 0.03012 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.50660 9.47790 0.02870 0.30281 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.69900 10.69490 0.00410 0.03834 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.21350 10.18200 0.03150 0.30937 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.94090 9.93710 0.00380 0.03824 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.42560 9.39650 0.02910 0.30969 華頓中小型基金 24.97000 24.70000 0.27000 1.09312 華頓中國多重機會平衡基金 12.21660 12.23630 -0.01970 -0.16100 華頓台灣基金 26.08000 25.71000 0.37000 1.43913 華頓平安貨幣市場基金 11.58740 11.58720 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.29000 17.28000 0.01000 0.05787 華頓全球高收益債券基金A 13.83890 13.82800 0.01090 0.07883 華頓全球高收益債券基金B 7.93510 7.92890 0.00620 0.07819 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.88130 2.90380 -0.02250 -0.77485 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.48870 12.55550 -0.06680 -0.53204 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40800 0.41040 -0.00240 -0.58480 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.27710 12.30770 -0.03060 -0.24862 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.19160 12.22210 -0.03050 -0.24955 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.92020 10.95510 -0.03490 -0.31857 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.57900 10.57960 -0.00060 -0.00567 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.50430 10.50500 -0.00070 -0.00666 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.23960 9.24020 -0.00060 -0.00649 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.87700 10.88370 -0.00670 -0.06156 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.80260 10.80930 -0.00670 -0.06198 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.56050 9.56800 -0.00750 -0.07839 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.87000 11.91000 -0.04000 -0.33585 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.69690 2.69950 -0.00260 -0.09631 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.13410 2.13910 -0.00500 -0.23374 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.07780 12.06700 0.01080 0.08950 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.24410 9.23580 0.00830 0.08987 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38120 0.38090 0.00030 0.07876 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29910 0.29900 0.00010 0.03344 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.65000 3.67000 -0.02000 -0.54496 匯豐中國動力基金(台幣) 15.80000 15.85000 -0.05000 -0.31546 匯豐中國動力基金(美元) 0.52000 0.52000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 26.37000 26.17000 0.20000 0.76423 匯豐全球趨勢組合基金 12.68000 12.64000 0.04000 0.31646 匯豐全球關鍵資源基金 8.38000 8.36000 0.02000 0.23923 匯豐安富基金 27.18000 27.06000 0.12000 0.44346 匯豐成功基金 43.48000 43.17000 0.31000 0.71809 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.81020 2.81480 -0.00460 -0.16342 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44340 2.44720 -0.00380 -0.15528 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 12.04070 12.03520 0.00550 0.04570 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.02810 8.02240 0.00570 0.07105 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39870 0.39860 0.00010 0.02509 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33920 0.33910 0.00010 0.02949 匯豐金磚動力基金 14.62000 14.66000 -0.04000 -0.27285 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.02420 15.02400 0.00020 0.00133 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.01000 4.98000 0.03000 0.60241 匯豐新鑽動力基金 10.58000 10.63000 -0.05000 -0.47037 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.46590 5.44420 0.02170 0.39859 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.38230 9.36080 0.02150 0.22968 匯豐龍鳳基金-A類型 56.99000 56.56000 0.43000 0.76025 匯豐龍鳳基金-I類型 56.99000 56.56000 0.43000 0.76025 匯豐龍騰電子基金 41.72000 41.33000 0.39000 0.94362 匯豐雙高收益債券組合基金 12.80580 12.79690 0.00890 0.06955 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 20.12000 19.82000 0.30000 1.51362 新光中國成長基金(人民幣) 9.49000 9.55000 -0.06000 -0.62827 新光中國成長基金(美元) 9.26000 9.32000 -0.06000 -0.64378 新光中國成長基金(新臺幣) 9.16000 9.21000 -0.05000 -0.54289 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.71010 11.67620 0.03390 0.29033 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.41600 10.39940 0.01660 0.15962 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.66870 10.64410 0.02460 0.23111 新光台灣富貴基金 26.24000 25.98000 0.26000 1.00077 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.73000 21.65000 0.08000 0.36952 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 38.75760 39.06130 -0.30370 -0.77750 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 45.14640 45.12740 0.01900 0.04210 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 新光全球AI新創產業基金美元 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 新光全球生技醫療基金(美元) 10.93000 10.99000 -0.06000 -0.54595 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.57000 10.63000 -0.06000 -0.56444 新光全球債券基金(A累積)美元 11.17340 11.17480 -0.00140 -0.01253 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.84330 10.83690 0.00640 0.05906 新光全球債券基金(B配息)美元 10.48400 10.48530 -0.00130 -0.01240 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.16050 10.15450 0.00600 0.05909 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.66000 8.61000 0.05000 0.58072 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.70000 9.65000 0.05000 0.51813 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 新光吉星貨幣市場基金 15.52890 15.52870 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 新光多重資產基金(A累積)美元 8.54000 8.53000 0.01000 0.11723 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.85000 8.82000 0.03000 0.34014 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.49000 8.47000 0.02000 0.23613 新光亞洲精選基金-美金 21.38000 21.50000 -0.12000 -0.55814 新光亞洲精選基金-新台幣 21.51000 21.62000 -0.11000 -0.50879 新光店頭基金 24.13000 23.93000 0.20000 0.83577 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.74000 11.74000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.04000 11.03000 0.01000 0.09066 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 41.67090 41.65590 0.01500 0.03601 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 新光特選內需收益ETF基金 21.48000 21.35000 0.13000 0.60890 新光創新科技基金 14.43000 14.32000 0.11000 0.76816 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.20650 10.18880 0.01770 0.17372 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.51410 10.50900 0.00510 0.04853 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.11860 10.11410 0.00450 0.04449 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.22780 9.21170 0.01610 0.17478 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.48170 9.47710 0.00460 0.04854 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.07350 9.06800 0.00550 0.06065 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.30070 40.26310 0.03760 0.09339 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 45.50460 45.45580 0.04880 0.10736 新光澳幣八年期保本基金 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050 新光澳幣十年期保本基金 11.03000 11.01000 0.02000 0.18165 新光澳幣保本基金 12.56000 12.55000 0.01000 0.07968 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.93790 10.93570 0.00220 0.02012 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.42920 9.42730 0.00190 0.02015 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.32160 9.31770 0.00390 0.04186 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.55600 10.55160 0.00440 0.04170 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.72040 10.71810 0.00230 0.02146 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.45170 9.44970 0.00200 0.02116 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.39400 9.38850 0.00550 0.05858 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.64300 10.63670 0.00630 0.05923 瑞銀全球創新趨勢基金 7.23000 7.23000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.32000 10.36000 -0.04000 -0.38610 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 11.02640 11.02260 0.00380 0.03447 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.62870 9.62560 0.00310 0.03221 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 14.97060 14.96210 0.00850 0.05681 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 8.56050 8.55570 0.00480 0.05610 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.73800 10.73470 0.00330 0.03074 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.56630 9.56340 0.00290 0.03032 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.61990 9.61430 0.00560 0.05825 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.80250 10.79670 0.00580 0.05372 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 39.90590 39.83310 0.07280 0.18276 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 39.37850 39.33920 0.03930 0.09990 群益10年期以上金融債ETF基金 43.53300 43.46740 0.06560 0.15092 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 44.26110 44.18010 0.08100 0.18334 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 44.48160 44.41340 0.06820 0.15356 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 46.07620 45.93270 0.14350 0.31241 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 44.24600 44.20710 0.03890 0.08799 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 48.04660 47.95650 0.09010 0.18788 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 49.33970 49.14200 0.19770 0.40230 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 47.27720 47.24750 0.02970 0.06286 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 39.88230 39.80420 0.07810 0.19621 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.71720 10.70230 0.01490 0.13922 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 45.78210 45.68600 0.09610 0.21035 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 39.09170 39.03800 0.05370 0.13756 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.55390 11.55310 0.00080 0.00692 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.89510 9.88920 0.00590 0.05966 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.30720 14.40830 -0.10110 -0.70168 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.39690 10.47050 -0.07360 -0.70293 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.68000 10.75000 -0.07000 -0.65116 群益大印度基金N-新臺幣 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448 群益大印度基金-人民幣 13.99720 13.95380 0.04340 0.31103 群益大印度基金-美元 12.79840 12.75900 0.03940 0.30880 群益大印度基金-新臺幣 12.04000 12.00000 0.04000 0.33333 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.63030 12.60400 0.02630 0.20866 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.84240 11.81790 0.02450 0.20731 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.04000 11.01000 0.03000 0.27248 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.14570 11.12250 0.02320 0.20859 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.53360 9.51390 0.01970 0.20707 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.13700 10.11600 0.02100 0.20759 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.70680 8.68880 0.01800 0.20716 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.13000 9.11000 0.02000 0.21954 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.30640 9.28710 0.01930 0.20782 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.26160 8.24460 0.01700 0.20620 群益中小型股基金 49.97000 49.22000 0.75000 1.52377 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.96160 10.99370 -0.03210 -0.29199 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.89460 9.92370 -0.02910 -0.29324 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.21100 9.23300 -0.02200 -0.23828 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.21560 9.24260 -0.02700 -0.29213 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.31720 8.34170 -0.02450 -0.29371 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.74360 7.76210 -0.01850 -0.23834 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.79220 10.78440 0.00780 0.07233 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.87130 11.86280 0.00850 0.07165 群益中國高收益債券基金-美元 11.42270 11.41520 0.00750 0.06570 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.40610 10.39410 0.01200 0.11545 群益中國新機會基金N-人民幣 9.61410 9.68010 -0.06600 -0.68181 群益中國新機會基金N-美元 8.58340 8.64240 -0.05900 -0.68268 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.10000 9.16000 -0.06000 -0.65502 群益中國新機會基金-人民幣 8.52600 8.58450 -0.05850 -0.68146 群益中國新機會基金-美元 9.17720 9.24030 -0.06310 -0.68288 群益中國新機會基金-新臺幣 8.69000 8.74000 -0.05000 -0.57208 群益平衡王基金 21.15150 21.00650 0.14500 0.69026 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 10.02790 10.02090 0.00700 0.06985 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.87270 9.86030 0.01240 0.12576 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 10.02790 10.02090 0.00700 0.06985 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.87270 9.86030 0.01240 0.12576 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.02800 10.02100 0.00700 0.06985 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.87270 9.86030 0.01240 0.12576 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.86510 9.85250 0.01260 0.12789 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 10.05710 10.05490 0.00220 0.02188 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.90140 9.89370 0.00770 0.07783 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 10.05710 10.05480 0.00230 0.02287 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.90140 9.89370 0.00770 0.07783 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.05710 10.05490 0.00220 0.02188 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.90140 9.89370 0.00770 0.07783 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.91710 9.90920 0.00790 0.07972 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 10.05990 10.05870 0.00120 0.01193 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 9.90420 9.89760 0.00660 0.06668 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 10.05990 10.05870 0.00120 0.01193 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 9.90420 9.89760 0.00660 0.06668 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 10.05980 10.05860 0.00120 0.01193 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 9.90420 9.89760 0.00660 0.06668 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 9.90950 9.90260 0.00690 0.06968 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.49000 6.52000 -0.03000 -0.46012 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.97440 12.98370 -0.00930 -0.07163 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 12.03990 12.04870 -0.00880 -0.07304 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.33000 11.33000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.97610 10.98390 -0.00780 -0.07101 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.18460 10.19200 -0.00740 -0.07261 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.84780 10.85560 -0.00780 -0.07185 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.60420 10.59050 0.01370 0.12936 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.36880 10.35580 0.01300 0.12553 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.24540 9.23350 0.01190 0.12888 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.24960 9.23800 0.01160 0.12557 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.66580 10.65210 0.01370 0.12861 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.69440 10.68090 0.01350 0.12639 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.40870 9.39650 0.01220 0.12984 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.89690 9.88440 0.01250 0.12646 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) 10.05990 10.06110 -0.00120 -0.01193 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) 10.04880 10.05030 -0.00150 -0.01492 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) 9.97310 9.96910 0.00400 0.04012 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) 10.05980 10.06110 -0.00130 -0.01292 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) 10.04880 10.05030 -0.00150 -0.01492 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) 9.97310 9.96910 0.00400 0.04012 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣) 10.05980 10.06100 -0.00120 -0.01193 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元) 10.04870 10.05020 -0.00150 -0.01493 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣) 9.97310 9.96900 0.00410 0.04113 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣) 10.05980 10.06100 -0.00120 -0.01193 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) 10.04870 10.05020 -0.00150 -0.01493 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) 9.97310 9.96910 0.00400 0.04012 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.35270 11.33150 0.02120 0.18709 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.73590 7.72150 0.01440 0.18649 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.88260 10.88080 0.00180 0.01654 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.67750 10.67600 0.00150 0.01405 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.61300 10.60570 0.00730 0.06883 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.91020 9.90850 0.00170 0.01716 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.85460 9.85330 0.00130 0.01319 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.79570 9.78900 0.00670 0.06844 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.88270 10.88090 0.00180 0.01654 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.67740 10.67600 0.00140 0.01311 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.61290 10.60560 0.00730 0.06883 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.91020 9.90860 0.00160 0.01615 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.85450 9.85320 0.00130 0.01319 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.79570 9.78900 0.00670 0.06844 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.59610 9.56650 0.02960 0.30941 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.08000 11.04000 0.04000 0.36232 群益全球關鍵生技基金-美元 15.70120 15.65280 0.04840 0.30921 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.37000 15.31000 0.06000 0.39190 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.90000 11.80000 0.10000 0.84746 群益印度中小基金N-人民幣 11.21800 11.22100 -0.00300 -0.02674 群益印度中小基金N-美元 9.15570 9.15830 -0.00260 -0.02839 群益印度中小基金N-新臺幣 8.59000 8.58000 0.01000 0.11655 群益印度中小基金-人民幣 15.18680 15.19070 -0.00390 -0.02567 群益印度中小基金-美元 13.09560 13.09920 -0.00360 -0.02748 群益印度中小基金-新臺幣 15.03000 15.02000 0.01000 0.06658 群益多利策略組合基金 11.88000 11.87000 0.01000 0.08425 群益多重收益組合基金 14.17000 14.15000 0.02000 0.14134 群益多重資產組合基金 15.25000 15.26000 -0.01000 -0.06553 群益安家基金 28.21060 27.85310 0.35750 1.28352 群益安穩貨幣市場基金 16.18110 16.18090 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.25000 21.15000 0.10000 0.47281 群益亞太中小基金 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183 群益亞太新趨勢平衡基金 16.43000 16.46000 -0.03000 -0.18226 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.71150 10.69720 0.01430 0.13368 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.85080 7.84030 0.01050 0.13392 群益店頭市場基金 103.66000 102.06000 1.60000 1.56771 群益東方盛世基金 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000 群益東協成長基金-人民幣 13.49560 13.52460 -0.02900 -0.21442 群益東協成長基金-美元 11.51720 11.54210 -0.02490 -0.21573 群益東協成長基金-新臺幣 11.30000 11.32000 -0.02000 -0.17668 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.10970 12.11470 -0.00500 -0.04127 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.20950 11.21440 -0.00490 -0.04369 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.47480 10.47460 0.00020 0.00191 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.76730 9.77130 -0.00400 -0.04094 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.04420 9.04810 -0.00390 -0.04310 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.44960 8.44950 0.00010 0.00118 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.83130 10.83120 0.00010 0.00092 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.55830 9.56230 -0.00400 -0.04183 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.20480 9.20880 -0.00400 -0.04344 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.43940 9.43930 0.00010 0.00106 群益長安基金 33.00000 32.66000 0.34000 1.04103 群益美國新創亮點基金N-美元 10.48480 10.45510 0.02970 0.28407 群益美國新創亮點基金-美元 15.86110 15.81610 0.04500 0.28452 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.20000 15.15000 0.05000 0.33003 群益真善美基金 16.09020 16.04630 0.04390 0.27358 群益馬拉松基金 131.07000 128.87000 2.20000 1.70715 群益深証中小板基金 12.04000 12.03000 0.01000 0.08313 群益創新科技基金 37.91000 37.33000 0.58000 1.55371 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.73390 10.77880 -0.04490 -0.41656 群益華夏盛世基金N-美元 9.60560 9.64600 -0.04040 -0.41883 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 群益華夏盛世基金-人民幣 11.68970 11.73860 -0.04890 -0.41657 群益華夏盛世基金-美元 10.59130 10.63580 -0.04450 -0.41840 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.33000 17.39000 -0.06000 -0.34503 群益奧斯卡基金 33.76000 33.25000 0.51000 1.53383 群益新興金鑽基金-美元 11.67050 11.68600 -0.01550 -0.13264 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000 群益葛萊美基金 26.71000 26.22000 0.49000 1.86880 群益道瓊美國地產ETF基金 23.02000 22.93000 0.09000 0.39250 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.19000 7.25000 -0.06000 -0.82759 群益臺灣加權單日正向2倍基金 16.17000 15.92000 0.25000 1.57035 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.55550 11.55220 0.00330 0.02857 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.07630 11.07330 0.00300 0.02709 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.00560 10.99660 0.00900 0.08184 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.02790 11.02480 0.00310 0.02812 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.57030 10.56750 0.00280 0.02650 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.50290 10.49430 0.00860 0.08195 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.55530 11.55210 0.00320 0.02770 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.07670 11.07370 0.00300 0.02709 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 9.71640 9.70840 0.00800 0.08240 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.02790 11.02480 0.00310 0.02812 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.56990 10.56700 0.00290 0.02744 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.74070 9.73270 0.00800 0.08220 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.11460 13.12960 -0.01500 -0.11425 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.82060 11.83160 -0.01100 -0.09297 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.68010 11.68940 -0.00930 -0.07956 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.60680 8.61670 -0.00990 -0.11489 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.89700 8.90520 -0.00820 -0.09208 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.05000 8.06000 -0.01000 -0.12407 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.35280 8.35940 -0.00660 -0.07895 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.84230 9.85140 -0.00910 -0.09237 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 路博邁5G股票基金N累積(美元) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 路博邁5G股票基金T累積(美元) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.27000 9.20000 0.07000 0.76087 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.36000 10.29000 0.07000 0.68027 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 10.04690 10.04780 -0.00090 -0.00896 德信大發基金 32.79000 32.56000 0.23000 0.70639 德信中國精選成長基金 11.94000 12.01000 -0.07000 -0.58285 德信台灣主流中小基金 22.04000 21.81000 0.23000 1.05456 德信萬保貨幣市場基金 12.00130 12.00110 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 35.22000 35.03000 0.19000 0.54239 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.14770 11.14210 0.00560 0.05026 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 11.00300 10.99560 0.00740 0.06730 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.73160 11.73140 0.00020 0.00170 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 20.04000 19.84000 0.20000 1.00806 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.43000 17.32000 0.11000 0.63510 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.88330 10.90750 -0.02420 -0.22187 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.89460 16.92900 -0.03440 -0.20320 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.09360 8.09010 0.00350 0.04326 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.12910 11.13050 -0.00140 -0.01258 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.28420 12.28570 -0.00150 -0.01221 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.93580 13.92980 0.00600 0.04307 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.09000 17.08000 0.01000 0.05855 摩根中小基金 24.01000 23.69000 0.32000 1.35078 摩根中國A股基金 15.55000 15.65000 -0.10000 -0.63898 摩根中國A股基金(美元) 12.31000 12.39000 -0.08000 -0.64568 摩根中國亮點基金 13.11000 13.19000 -0.08000 -0.60652 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.20960 11.22980 -0.02020 -0.17988 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.80180 12.83640 -0.03460 -0.26955 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.63010 9.65070 -0.02060 -0.21346 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.19440 13.21830 -0.02390 -0.18081 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.70720 15.74960 -0.04240 -0.26921 摩根台灣金磚基金-累積型 20.91000 20.67000 0.24000 1.16110 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.91000 20.67000 0.24000 1.16110 摩根台灣增長基金 53.20000 52.62000 0.58000 1.10224 摩根平衡基金 28.54000 28.42000 0.12000 0.42224 摩根全球α基金 18.45000 18.43000 0.02000 0.10852 摩根全球平衡基金 16.23820 16.23980 -0.00160 -0.00985 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.48120 9.47950 0.00170 0.01793 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.73400 10.73410 -0.00010 -0.00093 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.10050 10.09920 0.00130 0.01287 摩根多元入息成長基金-累積型 11.79800 11.79600 0.00200 0.01695 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.61380 10.61250 0.00130 0.01225 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.39700 10.39850 -0.00150 -0.01443 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.98670 13.98860 -0.00190 -0.01358 摩根亞洲基金 59.72000 59.98000 -0.26000 -0.43348 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.39190 8.37880 0.01310 0.15635 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.00940 9.99630 0.01310 0.13105 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.83920 8.82600 0.01320 0.14956 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.94440 12.92360 0.02080 0.16095 摩根東方內需機會基金 18.87000 18.96000 -0.09000 -0.47468 摩根東方科技基金 33.29000 33.40000 -0.11000 -0.32934 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.63000 11.64000 -0.01000 -0.08591 摩根金龍收成基金 22.65000 22.82000 -0.17000 -0.74496 摩根第一貨幣市場基金 15.14820 15.14800 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.28000 14.22000 0.06000 0.42194 摩根新金磚五國基金 12.55000 12.57000 -0.02000 -0.15911 摩根新絲路基金 9.28000 9.31000 -0.03000 -0.32223 摩根新興35基金 13.70000 13.75000 -0.05000 -0.36364 摩根新興日本基金 23.96000 23.86000 0.10000 0.41911 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.08050 7.07370 0.00680 0.09613 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.50010 9.49250 0.00760 0.08006 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.28500 9.27680 0.00820 0.08839 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.12650 11.11650 0.01000 0.08996 摩根新興科技基金 58.18000 57.40000 0.78000 1.35889 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.72300 8.72230 0.00070 0.00803 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.55600 9.56180 -0.00580 -0.06066 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.01030 9.01320 -0.00290 -0.03218 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.50100 10.50010 0.00090 0.00857 摩根龍揚基金 33.84000 34.08000 -0.24000 -0.70423 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.19000 11.18000 0.01000 0.08945 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-累積型 12.11000 12.10000 0.01000 0.08264 摩根總收益組合基金-月配息型 9.28420 9.27740 0.00680 0.07330 摩根總收益組合基金-累積型 11.54920 11.54090 0.00830 0.07192 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 鋒裕匯理亞洲新富基金 21.73000 21.61000 0.12000 0.55530 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.62620 12.62610 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.99000 11.86000 0.13000 1.09612 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.95440 10.95140 0.00300 0.02739 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.66770 10.65940 0.00830 0.07787 聯邦中國龍基金 29.04000 28.67000 0.37000 1.29055 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.64970 12.64150 0.00820 0.06487 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.82950 11.82420 0.00530 0.04482 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.61640 10.60850 0.00790 0.07447 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.25220 10.24560 0.00660 0.06442 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.63820 9.63390 0.00430 0.04463 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.64490 8.63850 0.00640 0.07409 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.02520 10.00380 0.02140 0.21392 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.10430 10.07710 0.02720 0.26992 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.44430 9.42410 0.02020 0.21434 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.51530 9.48970 0.02560 0.26977 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.77460 11.79600 -0.02140 -0.18142 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.61560 11.64120 -0.02560 -0.21991 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.65920 10.67750 -0.01830 -0.17139 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.78400 10.80270 -0.01870 -0.17310 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.62670 10.65020 -0.02350 -0.22065 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.75000 9.76680 -0.01680 -0.17201 聯邦金鑽平衡基金 25.87110 25.56210 0.30900 1.20882 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.84230 9.85350 -0.01120 -0.11367 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.08820 10.09400 -0.00580 -0.05746 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.77650 9.78760 -0.01110 -0.11341 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.00660 10.01240 -0.00580 -0.05793 聯邦貨幣市場基金 13.24090 13.24070 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 14.56000 14.38000 0.18000 1.25174 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.59050 16.56900 0.02150 0.12976 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 13.12060 13.14370 -0.02310 -0.17575 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.65810 12.67080 -0.01270 -0.10023 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.00960 12.02110 -0.01150 -0.09567 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.55670 12.53750 0.01920 0.15314 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.62750 11.60700 0.02050 0.17662 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.56420 10.54790 0.01630 0.15453 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.65080 8.63560 0.01520 0.17602 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 39.86000 39.37000 0.49000 1.24460 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 19.19000 19.27000 -0.08000 -0.41515 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.77000 18.84000 -0.07000 -0.37155 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.32000 12.36000 -0.04000 -0.32362 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.57000 16.56000 0.01000 0.06039 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.96000 11.95000 0.01000 0.08368 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.85000 12.84000 0.01000 0.07788 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.93000 11.92000 0.01000 0.08389 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.49000 7.49000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.45000 11.44000 0.01000 0.08741 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.65000 15.66000 -0.01000 -0.06386 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.75000 8.76000 -0.01000 -0.11416 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.62000 11.64000 -0.02000 -0.17182 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.65000 14.65000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.53000 14.53000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.54000 14.54000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.17000 15.17000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 21.26000 21.24000 0.02000 0.09416 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.27000 19.25000 0.02000 0.10390 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.12000 13.10000 0.02000 0.15267 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.89000 14.87000 0.02000 0.13450 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.91000 15.89000 0.02000 0.12587 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.83000 14.81000 0.02000 0.13504 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.79000 14.77000 0.02000 0.13541 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.61000 12.59000 0.02000 0.15886 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 14.92000 14.90000 0.02000 0.13423 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.72000 12.71000 0.01000 0.07868 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.55000 8.54000 0.01000 0.11710 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.17000 13.16000 0.01000 0.07599 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.77000 19.77000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.45000 18.45000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.10000 13.10000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.11000 14.11000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.05000 13.05000 0.00000 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-0.14649 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.25620 10.24450 0.01170 0.11421 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.15320 10.13920 0.01400 0.13808 瀚亞中小型股基金 24.34000 23.96000 0.38000 1.58598 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.85000 12.99000 -0.14000 -1.07775 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.00000 13.12000 -0.12000 -0.91463 瀚亞巴西基金 5.85000 5.84000 0.01000 0.17123 瀚亞外銷基金 44.70000 44.04000 0.66000 1.49864 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.04580 10.03990 0.00590 0.05877 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.01630 10.03860 -0.02230 -0.22214 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.02000 10.01660 0.00340 0.03394 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.88270 9.87750 0.00520 0.05264 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.03380 10.02830 0.00550 0.05484 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.03820 10.06050 -0.02230 -0.22166 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.00780 10.00450 0.00330 0.03299 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.86870 9.86350 0.00520 0.05272 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.61130 11.59340 0.01790 0.15440 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 11.05360 11.03870 0.01490 0.13498 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 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瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.38080 9.37470 0.00610 0.06507 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.32540 9.31540 0.01000 0.10735 瀚亞印度基金-人民幣 15.07000 15.01000 0.06000 0.39973 瀚亞印度基金-美元 13.81000 13.75000 0.06000 0.43636 瀚亞印度基金-新台幣 30.40000 30.26000 0.14000 0.46266 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.38000 9.34000 0.04000 0.42827 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.30000 9.26000 0.04000 0.43197 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.38000 9.34000 0.04000 0.42827 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.30000 9.26000 0.04000 0.43197 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 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