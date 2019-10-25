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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/10/24  108/10/23  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.43620   10.42980   0.00640    0.06136
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.14990   10.14370   0.00620    0.06112
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.50600   10.49960   0.00640    0.06095
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.22810   10.22190   0.00620    0.06065
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.16080   10.15150   0.00930    0.09161
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.29540   10.28610   0.00930    0.09041
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.14940   10.14020   0.00920    0.09073
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.20730   10.19850   0.00880    0.08629
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.89580    9.88490   0.01090    0.11027
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.89520    9.88440   0.01080    0.10926
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.88700    9.87570   0.01130    0.11442
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.88520    9.87390   0.01130    0.11444
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.09930   10.08510   0.01420    0.14080
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.09930   10.08510   0.01420    0.14080
大華銀多元特別收益平衡基金                                         11.03000   11.01000   0.02000    0.18165
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中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金                        40.01450   40.06360  -0.04910   -0.12256
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.87950   10.87440   0.00510    0.04690
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.67620   10.67120   0.00500    0.04686
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.78230   10.77270   0.00960    0.08911
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.66920   10.65990   0.00930    0.08724
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                         39.99970   40.01230  -0.01260   -0.03149
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.91000   22.03000  -0.12000   -0.54471
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         22.38000   22.97000  -0.59000   -2.56857
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.49190   41.42410   0.06780    0.16367
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 38.71450   38.67450   0.04000    0.10343
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.97650    9.97450   0.00200    0.02005
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.56690   10.56240   0.00450    0.04260
中國信託台灣活力基金                                               14.16000   13.97000   0.19000    1.36006
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.56000   11.57000  -0.01000   -0.08643
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   11.08000   11.06000   0.02000    0.18083
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.60000    8.61000  -0.01000   -0.11614
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.38000    9.39000  -0.01000   -0.10650
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.28770   10.30740  -0.01970   -0.19112
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.04300   10.03560   0.00740    0.07374
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                8.86500    8.85840   0.00660    0.07451
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.50870   10.50670   0.00200    0.01904
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.24890    9.24720   0.00170    0.01838
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.16920   11.18140  -0.01220   -0.10911
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.39160    9.40190  -0.01030   -0.10955
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.02760   11.05920  -0.03160   -0.28573
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.52680    9.55400  -0.02720   -0.28470
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金                                39.90780   39.84670   0.06110    0.15334
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              44.44550   44.37460   0.07090    0.15978
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  41.17680   41.08230   0.09450    0.23003
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              46.59840   46.57490   0.02350    0.05046
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                47.18330   47.10040   0.08290    0.17601
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.63000   10.65000  -0.02000   -0.18779
中國信託智能運動基金-美元                                          10.41000   10.44000  -0.03000   -0.28736
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.66000    9.67000  -0.01000   -0.10341
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.05190   11.05170   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.33470   10.32190   0.01280    0.12401
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.38580    9.37420   0.01160    0.12374
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.72150   10.71310   0.00840    0.07841
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.73740    9.72980   0.00760    0.07811
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         39.78990   39.73150   0.05840    0.14699
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  40.48650   40.36820   0.11830    0.29305
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.85000   10.81000   0.04000    0.37003
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.09000   11.06000   0.03000    0.27125
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    43.30850   43.92350  -0.61500   -1.40016
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            44.59850   44.57200   0.02650    0.05945
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        44.53270   44.53390  -0.00120   -0.00269
元大2001基金                                                       70.67000   69.98000   0.69000    0.98600
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          47.01940   47.01950  -0.00010   -0.00021
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             44.58140   45.08130  -0.49990   -1.10889
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.78000   20.89000  -0.11000   -0.52657
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.78820   11.78740   0.00080    0.00679
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.50330   10.47420   0.02910    0.27783
元大上證50基金                                                     32.76000   32.69000   0.07000    0.21413
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.35000   11.36000  -0.01000   -0.08803
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.32000   13.42000  -0.10000   -0.74516
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.15800   12.21600  -0.05800   -0.47479
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.29000   16.36000  -0.07000   -0.42787
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.49600   11.55500  -0.05900   -0.51060
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.69200   10.71900  -0.02700   -0.25189
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.04000    3.05000  -0.01000   -0.32787
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.13000   13.13000   0.00000    0.00000
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      44.87440   44.82580   0.04860    0.10842
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.11110   11.12080  -0.00970   -0.08722
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.07400   10.08290  -0.00890   -0.08827
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.88150    9.86350   0.01800    0.18249
元大巴西指數基金                                                    7.14200    7.04300   0.09900    1.40565
元大日經225基金                                                    28.98000   28.78000   0.20000    0.69493
元大台商收成基金                                                   24.44000   24.21000   0.23000    0.95002
元大台灣50單日反向1倍基金                                          10.71000   10.79000  -0.08000   -0.74143
元大台灣50單日正向2倍基金                                          46.46000   45.76000   0.70000    1.52972
元大台灣中型100基金                                                35.62000   35.31000   0.31000    0.87794
元大台灣加權股價指數基金                                           27.70900   27.50400   0.20500    0.74535
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          11.29000   11.22000   0.07000    0.62389
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            11.19000   11.12000   0.07000    0.62950
元大台灣卓越50基金                                                 89.22000   88.67000   0.55000    0.62028
元大台灣金融基金                                                   19.06000   18.90000   0.16000    0.84656
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          11.24000   11.17000   0.07000    0.62668
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            11.24000   11.17000   0.07000    0.62668
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        33.02000   32.84000   0.18000    0.54811
元大台灣高股息基金                                                 27.65000   27.48000   0.17000    0.61863
元大台灣電子科技基金                                               40.31000   40.04000   0.27000    0.67433
元大全球ETF成長組合基金                                            10.63000   10.60000   0.03000    0.28302
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.90000   14.87000   0.03000    0.20175
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.52000   23.50000   0.02000    0.08511
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               14.09000   14.06000   0.03000    0.21337
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.62000    9.59000   0.03000    0.31283
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    14.31000   14.32000  -0.01000   -0.06983
元大全球不動產證券化基金-美元                                      13.08700   13.06500   0.02200    0.16839
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.72000    8.69000   0.03000    0.34522
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.55000    6.52000   0.03000    0.46012
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.32000    9.31000   0.01000    0.10741
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     7.13000    7.11000   0.02000    0.28129
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.36300    8.37100  -0.00800   -0.09557
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.21000    8.22000  -0.01000   -0.12165
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.44000   13.49000  -0.05000   -0.37064
元大全球農業商機基金                                               16.95000   17.04000  -0.09000   -0.52817
元大印尼指數基金                                                    9.49900    9.39500   0.10400    1.10697
元大印度指數基金                                                    9.69400    9.65500   0.03900    0.40394
元大印度基金                                                       12.62000   12.58000   0.04000    0.31797
元大多多基金                                                       19.07000   18.80000   0.27000    1.43617
元大多福基金                                                       57.16000   56.59000   0.57000    1.00725
元大亞太成長基金                                                    8.54000    8.55000  -0.01000   -0.11696
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.41620    9.38840   0.02780    0.29611
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.48120    7.45910   0.02210    0.29628
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.10300    9.08800   0.01500    0.16505
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.24000    9.22000   0.02000    0.21692
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.23400   10.19700   0.03700    0.36285
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.21950   10.22090  -0.00140   -0.01370
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.52090   10.51990   0.00100    0.00951
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.20120   10.20020   0.00100    0.00980
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.43790   10.43100   0.00690    0.06615
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.12220   10.11550   0.00670    0.06623
元大卓越基金                                                       44.92000   44.49000   0.43000    0.96651
元大店頭基金                                                        9.42000    9.29000   0.13000    1.39935
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.53970   10.53910   0.00060    0.00569
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.74240    9.74980  -0.00740   -0.07590
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.20620   32.25400  -0.04780   -0.14820
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   43.87380   43.82380   0.05000    0.11409
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.82040   15.81620   0.00420    0.02656
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        24.72840   24.73440  -0.00600   -0.02426
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.29350   42.22650   0.06700    0.15867
元大高科技基金                                                     22.69000   22.25000   0.44000    1.97753
元大得利貨幣市場基金                                               16.35380   16.35350   0.00030    0.00183
元大得寶貨幣市場基金                                               12.05250   12.05230   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              11.58000   11.43000   0.15000    1.31234
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                11.58000   11.43000   0.15000    1.31234
元大富櫃50基金                                                     14.02000   13.84000   0.18000    1.30058
元大華夏中小基金                                                    7.40000    7.44000  -0.04000   -0.53763
元大新中國基金-人民幣                                              10.24000   10.34000  -0.10000   -0.96712
元大新中國基金-美元                                                 9.35100    9.42000  -0.06900   -0.73248
元大新中國基金-新台幣                                               9.24000    9.31000  -0.07000   -0.75188
元大新主流基金                                                     27.65000   27.44000   0.21000    0.76531
元大新東協平衡基金-美元                                             9.45200    9.44100   0.01100    0.11651
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.14000    9.13000   0.01000    0.10953
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.35110   11.33040   0.02070    0.18269
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.19400   10.15360   0.04040    0.39789
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.59930   11.54690   0.05240    0.45380
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.42080    9.37820   0.04260    0.45424
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.70840   10.70040   0.00800    0.07476
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.84990    9.84260   0.00730    0.07417
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.79620   10.78220   0.01400    0.12984
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.94000    9.92710   0.01290    0.12995
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.17990   10.17360   0.00630    0.06192
元大新興亞洲基金                                                   10.99000   11.02000  -0.03000   -0.27223
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.92660    9.90490   0.02170    0.21908
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.08450    9.06470   0.01980    0.21843
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.12530   10.09760   0.02770    0.27432
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.28380    9.25840   0.02540    0.27435
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.18850   15.18830   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       39.95000   39.54000   0.41000    1.03692
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.40000    9.38000   0.02000    0.21322
元大實質多重資產基金-美元                                           8.42100    8.39200   0.02900    0.34557
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.82000    8.78000   0.04000    0.45558
元大滬深300單日反向1倍基金                                         11.87000   11.89000  -0.02000   -0.16821
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.49000   18.45000   0.04000    0.21680
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             21.79000   21.67000   0.12000    0.55376
元大摩臺基金                                                       41.73000   41.46000   0.27000    0.65123
元大標普500基金                                                    27.95000   27.84000   0.11000    0.39511
元大標普500單日反向1倍基金                                         11.88000   11.92000  -0.04000   -0.33557
元大標普500單日正向2倍基金                                         37.03000   36.75000   0.28000    0.76190
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.89000   20.83000   0.06000    0.28805
元大標智滬深300基金                                                17.90000   17.86000   0.04000    0.22396
元大歐洲50基金                                                     25.57000   26.32000  -0.75000   -2.84954
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.00760    9.01610  -0.00850   -0.09428
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.31350   10.31340   0.00010    0.00097
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    17.07000   16.84000   0.23000    1.36580
日盛上選基金(A類型)                                                39.82000   39.04000   0.78000    1.99795
日盛上選基金(I類型)                                                39.82000   39.04000   0.78000    1.99795
日盛小而美基金                                                     20.93000   20.58000   0.35000    1.70068
日盛中國內需動力基金                                                9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.49720   12.49200   0.00520    0.04163
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.81710    9.81300   0.00410    0.04178
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.63230   12.62640   0.00590    0.04673
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.91840    9.91370   0.00470    0.04741
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.29440   11.28530   0.00910    0.08064
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.85170    8.84450   0.00720    0.08141
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        11.24000   11.32000  -0.08000   -0.70671
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.40000   10.47000  -0.07000   -0.66858
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.66000   10.73000  -0.07000   -0.65238
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.91000   10.95000  -0.04000   -0.36530
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.47000   10.50000  -0.03000   -0.28571
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.46000   10.49000  -0.03000   -0.28599
日盛日盛基金                                                       13.76000   13.53000   0.23000    1.69993
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
日盛全球抗暖化基金                                                 11.20000   11.17000   0.03000    0.26858
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.68260   10.68320  -0.00060   -0.00562
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.39710    9.39770  -0.00060   -0.00638
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.32920   10.32620   0.00300    0.02905
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.08720    9.08450   0.00270    0.02972
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.47000   10.49000  -0.02000   -0.19066
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.55170    2.55050   0.00120    0.04705
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.64790    1.64710   0.00080    0.04857
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.39070    0.39050   0.00020    0.05122
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25280    0.25270   0.00010    0.03957
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.73730   12.72630   0.01100    0.08644
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.12140    8.11440   0.00700    0.08627
日盛亞洲機會基金                                                    7.30000    7.29000   0.01000    0.13717
日盛首選基金                                                       19.66000   19.36000   0.30000    1.54959
日盛高科技基金                                                     21.08000   20.73000   0.35000    1.68837
日盛貨幣市場基金                                                   14.86170   14.86150   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     47.58000   46.75000   0.83000    1.77540
日盛精選五虎基金                                                   40.14000   39.68000   0.46000    1.15927
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.57010   13.56990   0.00020    0.00147
台新2000高科技基金                                                 36.50000   36.05000   0.45000    1.24827
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.60000    9.74000  -0.14000   -1.43737
台新MSCI中國基金                                                   19.43000   19.54000  -0.11000   -0.56295
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      19.48000   19.45000   0.03000    0.15424
台新大眾貨幣市場基金                                               14.24700   14.24680   0.00020    0.00140
台新中國通基金                                                     53.67000   53.04000   0.63000    1.18778
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.57950    0.58590  -0.00640   -1.09234
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.70300   17.89000  -0.18700   -1.04528
台新中國精選中小基金-美元                                           0.33760    0.34030  -0.00270   -0.79342
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.97000   10.05000  -0.08000   -0.79602
台新主流基金                                                       26.52000   26.48000   0.04000    0.15106
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.90000   24.86000   0.04000    0.16090
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.81880    0.81790   0.00090    0.11004
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.39000   17.36000   0.03000    0.17281
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.57040    0.56980   0.00060    0.10530
台新台灣中小基金                                                   41.11000   40.57000   0.54000    1.33103
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.32580   11.34220  -0.01640   -0.14459
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              10.22840   10.22640   0.00200    0.01956
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.94840   11.94610   0.00230    0.01925
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.19000   11.18000   0.01000    0.08945
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.98720   10.00700  -0.01980   -0.19786
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.48000    9.49000  -0.01000   -0.10537
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.29190   11.31420  -0.02230   -0.19710
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
台新印度基金                                                       14.57000   14.59000  -0.02000   -0.13708
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.61600    8.59830   0.01770    0.20585
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28670    0.28630   0.00040    0.13971
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.84370   12.81740   0.02630    0.20519
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.42230    0.42160   0.00070    0.16603
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             38.50000   38.46000   0.04000    0.10400
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                41.82000   41.73000   0.09000    0.21567
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.14410   11.14400   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 34.60990   34.44440   0.16550    0.48048
台新智慧生活基金-美元                                              10.50920   10.46030   0.04890    0.46748
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.73000   10.67000   0.06000    0.56232
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.08520    8.07120   0.01400    0.17346
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.20380    8.18510   0.01870    0.22846
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.32130    9.30510   0.01620    0.17410
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.46820    9.44660   0.02160    0.22865
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.57670   11.53630   0.04040    0.35020
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.37230    0.37120   0.00110    0.29634
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.09700    8.06880   0.02820    0.34949
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27500    0.27420   0.00080    0.29176
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.28000    5.33000  -0.05000   -0.93809
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.32000   22.27000   0.05000    0.22452
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.56160   10.57900  -0.01740   -0.16448
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.07550   10.07040   0.00510    0.05064
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.06950   10.06170   0.00780    0.07752
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.71580   10.73380  -0.01800   -0.16769
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.21360   10.20840   0.00520    0.05094
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.20920   10.20130   0.00790    0.07744
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               43.03910   43.03370   0.00540    0.01255
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     42.24530   42.15540   0.08990    0.21326
永豐1至3年期美國公債ETF基金                                        39.59460   39.52370   0.07090    0.17939
永豐20年期以上美國公債ETF基金                                      38.74500   38.66940   0.07560    0.19550
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             38.36690   38.31060   0.05630    0.14696
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.43500   11.43420   0.00080    0.00700
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.82780    9.81110   0.01670    0.17022
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.29770    9.30030  -0.00260   -0.02796
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  11.06330   11.06640  -0.00310   -0.02801
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.56410    7.55400   0.01010    0.13370
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.06850    9.05640   0.01210    0.13361
永豐中小基金                                                       57.35000   56.91000   0.44000    0.77315
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.83860    1.84020  -0.00160   -0.08695
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.61320    2.61550  -0.00230   -0.08794
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.07070    8.06460   0.00610    0.07564
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.11600   11.10750   0.00850    0.07652
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     5.07000    5.08000  -0.01000   -0.19685
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.94000   21.98000  -0.04000   -0.18198
永豐主流品牌基金                                                   18.92000   19.10000  -0.18000   -0.94241
永豐永豐基金                                                       35.91000   35.64000   0.27000    0.75758
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   8.93100    8.92340   0.00760    0.08517
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.56520    9.55700   0.00820    0.08580
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 8.71020    8.69870   0.01150    0.13220
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.33250    9.32020   0.01230    0.13197
永豐亞洲民生消費基金                                               11.76000   11.79000  -0.03000   -0.25445
永豐南非幣2021保本基金                                             14.37650   14.37510   0.00140    0.00974
永豐美國大型500股票ETF基金                                         19.84000   19.77000   0.07000    0.35407
永豐貨幣市場基金                                                   13.96140   13.96120   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.16700    2.16960  -0.00260   -0.11984
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.72140    2.72470  -0.00330   -0.12111
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.66590    7.66270   0.00320    0.04176
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.91960   10.91510   0.00450    0.04123
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.00860    6.99940   0.00920    0.13144
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.41600   11.40110   0.01490    0.13069
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.47000   10.52000  -0.05000   -0.47529
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.04000    8.07000  -0.03000   -0.37175
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.30000   18.35000  -0.05000   -0.27248
永豐臺灣加權ETF基金                                                58.16000   57.72000   0.44000    0.76230
永豐領航科技基金                                                   42.44000   42.06000   0.38000    0.90347
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
永豐趨勢平衡基金                                                   45.57000   45.28000   0.29000    0.64046
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.97480   11.97400   0.00080    0.00668
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.76230    9.75640   0.00590    0.06047
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.50010   10.49380   0.00630    0.06004
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.84790    9.84260   0.00530    0.05385
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.41020   10.40460   0.00560    0.05382
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.82150    9.81500   0.00650    0.06623
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.68620   10.67920   0.00700    0.06555
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.85740    9.85120   0.00620    0.06294
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.49210   10.48550   0.00660    0.06294
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.17000   11.25000  -0.08000   -0.71111
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.45000    9.50000  -0.05000   -0.52632
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.24000   10.31000  -0.07000   -0.67895
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.23000   15.35000  -0.12000   -0.78176
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.31000   19.43000  -0.12000   -0.61760
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.43000   19.55000  -0.12000   -0.61381
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.06000   10.10000  -0.04000   -0.39604
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                      10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                      10.05000   10.08000  -0.03000   -0.29762
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                     9.90240    9.90050   0.00190    0.01919
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.03440   10.03240   0.00200    0.01994
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                       9.87880    9.87530   0.00350    0.03544
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                       9.93100    9.92750   0.00350    0.03526
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                     9.88390    9.87560   0.00830    0.08405
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.19680   10.18820   0.00860    0.08441
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                       9.89290    9.88860   0.00430    0.04348
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.02470   10.02040   0.00430    0.04291
兆豐國際生命科學基金                                               14.12000   14.10000   0.02000    0.14184
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.44680   10.42670   0.02010    0.19277
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.81100   10.79380   0.01720    0.15935
兆豐國際全球基金                                                   30.91000   30.93000  -0.02000   -0.06466
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.54940   10.54890   0.00050    0.00474
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.11420   10.12120  -0.00700   -0.06916
兆豐國際國民基金                                                   25.02000   24.63000   0.39000    1.58343
兆豐國際第一基金                                                   15.13000   14.90000   0.23000    1.54362
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.72080   10.71070   0.01010    0.09430
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.10800    8.10040   0.00760    0.09382
兆豐國際萬全基金                                                   22.73000   22.46000   0.27000    1.20214
兆豐國際電子基金                                                   29.48000   29.04000   0.44000    1.51515
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          23.74000   23.52000   0.22000    0.93537
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              14.53000   14.63000  -0.10000   -0.68353
兆豐國際豐台灣基金                                                 38.91000   38.49000   0.42000    1.09119
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.57750   12.57730   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.80570    9.78970   0.01600    0.16344
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.86420    9.84810   0.01610    0.16348
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.77210    9.75280   0.01930    0.19789
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.85980    9.84400   0.01580    0.16050
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                        10.00380    9.98590   0.01790    0.17925
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.80600    9.78990   0.01610    0.16446
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.86630    9.85020   0.01610    0.16345
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.77990    9.76060   0.01930    0.19773
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.86410    9.84840   0.01570    0.15942
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                          10.01180    9.99390   0.01790    0.17911
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           11.00220   11.00180   0.00040    0.00364
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.68640   10.68950  -0.00310   -0.02900
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.97750   10.97730   0.00020    0.00182
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.57000   10.56960   0.00040    0.00378
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.75250   10.75560  -0.00310   -0.02882
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.70370   10.70360   0.00010    0.00093
合庫台灣基金                                                       13.27000   13.14000   0.13000    0.98935
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.70470   11.70210   0.00260    0.02222
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.87530   12.87550  -0.00020   -0.00155
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.44640   11.44680  -0.00040   -0.00349
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.21310   12.21310   0.00000    0.00000
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.02720    8.02540   0.00180    0.02243
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.39760    9.39800  -0.00040   -0.00426
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.12330    9.12360  -0.00030   -0.00329
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.75760    8.75830  -0.00070   -0.00799
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.24500    9.24530  -0.00030   -0.00324
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.68000   10.70000  -0.02000   -0.18692
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.54000   11.57000  -0.03000   -0.25929
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.37000   10.39000  -0.02000   -0.19249
合庫全球新興市場基金                                                9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.90000    8.89000   0.01000    0.11249
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.36000    9.36000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                   10.18870   10.18850   0.00020    0.00196
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.96280    9.95580   0.00700    0.07031
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.37050   10.36250   0.00800    0.07720
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.47950   10.46820   0.01130    0.10795
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.16460   12.15480   0.00980    0.08063
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.56460   15.54860   0.01600    0.10290
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.63340    8.62740   0.00600    0.06955
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.48250    9.47520   0.00730    0.07704
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.77270    7.76430   0.00840    0.10819
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.60890    8.60220   0.00670    0.07789
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.55500   10.54460   0.01040    0.09863
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 人民幣避險                     10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 新臺幣                         10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
安本標準360動態入息組合基金 A累積 人民幣避險                       10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A累積 美元                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A累積 新臺幣                           10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        12.09000   12.21000  -0.12000   -0.98280
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.57000   11.66000  -0.09000   -0.77187
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.59000   11.68000  -0.09000   -0.77055
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.21470   10.21470   0.00000    0.00000
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.19010   10.18890   0.00120    0.01178
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.75120    9.76990  -0.01870   -0.19140
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.15890   10.15580   0.00310    0.03052
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.30680   10.30670   0.00010    0.00097
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.27580   10.27460   0.00120    0.01168
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.81770    9.83640  -0.01870   -0.19011
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.22730   10.22420   0.00310    0.03032
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.50000   10.48000   0.02000    0.19084
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.27990   11.27930   0.00060    0.00532
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.86120    9.86000   0.00120    0.01217
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.67300    9.66650   0.00650    0.06724
安聯中國東協基金                                                   14.76000   14.76000   0.00000    0.00000
安聯中國策略基金-美元                                              12.89000   12.96000  -0.07000   -0.54012
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.63000   16.70000  -0.07000   -0.41916
安聯中華新思路基金-人民幣                                          16.76000   16.81000  -0.05000   -0.29744
安聯中華新思路基金-美元                                            15.17000   15.21000  -0.04000   -0.26298
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          14.13000   14.16000  -0.03000   -0.21186
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣                                      36.93000   36.53000   0.40000    1.09499
安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣                                      10.89000   10.77000   0.12000    1.11421
安聯台灣科技基金                                                   59.98000   59.18000   0.80000    1.35181
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.56760   12.56740   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   42.72000   42.15000   0.57000    1.35231
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.88320   10.87450   0.00870    0.08000
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.89300   15.87770   0.01530    0.09636
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.82700    9.81750   0.00950    0.09677
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.94210    9.93230   0.00980    0.09867
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  11.96000   11.95000   0.01000    0.08368
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                   9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.75000   11.75000   0.00000    0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.32050   13.30790   0.01260    0.09468
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.88310   10.87370   0.00940    0.08645
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.89910   12.88750   0.01160    0.09001
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.52960    9.52040   0.00920    0.09663
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.47060    9.46240   0.00820    0.08666
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.96250    8.95450   0.00800    0.08934
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.18050   10.17060   0.00990    0.09734
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元                         9.90940    9.90090   0.00850    0.08585
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.15070   10.14160   0.00910    0.08973
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.66000   11.66000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.49000   11.48000   0.01000    0.08711
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.30000   11.29000   0.01000    0.08857
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.49000   11.50000  -0.01000   -0.08696
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.88000   10.88000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.58400   12.57060   0.01340    0.10660
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.38600   11.37510   0.01090    0.09582
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.96680   10.95580   0.01100    0.10040
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.52920    8.51990   0.00930    0.10916
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.40100    8.39290   0.00810    0.09651
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.06530    8.05720   0.00810    0.10053
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.15730   10.14740   0.00990    0.09756
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.02300   10.01300   0.01000    0.09987
安聯全球人口趨勢基金                                               12.01000   12.01000   0.00000    0.00000
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.70000    8.65000   0.05000    0.57803
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        32.49000   32.30000   0.19000    0.58824
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.60000    7.55000   0.05000    0.66225
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.55020   12.54240   0.00780    0.06219
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.55010   10.54350   0.00660    0.06260
安聯全球新興市場基金                                               16.87000   16.83000   0.04000    0.23767
安聯全球農金趨勢基金                                                8.70000    8.73000  -0.03000   -0.34364
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.99000    8.97000   0.02000    0.22297
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.88000   10.88000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
安聯亞洲動態策略基金                                               22.23000   22.28000  -0.05000   -0.22442
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.21070   10.20520   0.00550    0.05389
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.23320   10.22850   0.00470    0.04595
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.12400   10.11870   0.00530    0.05238
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.08890   10.08430   0.00460    0.04562
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.14030   10.13490   0.00540    0.05328
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.09060   10.08600   0.00460    0.04561
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.04620   10.04200   0.00420    0.04182
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.14270   10.13840   0.00430    0.04241
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.04620   10.04200   0.00420    0.04182
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宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.67850   10.67630   0.00220    0.02061
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.15860   10.15650   0.00210    0.02068
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               92.93000   92.91980   0.01020    0.01098
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.60790   13.60500   0.00290    0.02132
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               69.53050   69.52360   0.00690    0.00992
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                 10.04830   10.04620   0.00210    0.02090
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.79890    2.79760   0.00130    0.04647
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.91680   10.90690   0.00990    0.09077
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.34170    2.34140   0.00030    0.01281
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.73570    8.72700   0.00870    0.09969
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.26070   10.25060   0.01010    0.09853
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.37610   10.37270   0.00340    0.03278
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.90960   10.90480   0.00480    0.04402
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.31850   10.31550   0.00300    0.02908
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.33130   10.32820   0.00310    0.03001
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.06190   10.05210   0.00980    0.09749
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.11650   10.11320   0.00330    0.03263
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.48140   10.47710   0.00430    0.04104
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.11560   10.11260   0.00300    0.02967
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.14700   10.14430   0.00270    0.02662
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.15730   10.15180   0.00550    0.05418
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.37940   10.37240   0.00700    0.06749
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.13000   10.12480   0.00520    0.05136
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.01560   10.01030   0.00530    0.05295
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.04820   10.04270   0.00550    0.05477
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.10980   10.10330   0.00650    0.06434
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.02890   10.02380   0.00510    0.05088
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.96580    9.96050   0.00530    0.05321
宏利台灣動力基金A類型                                              34.04000   33.77000   0.27000    0.79953
宏利台灣動力基金I類型                                              34.04000   33.77000   0.27000    0.79953
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)                   10.00530   10.00090   0.00440    0.04400
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)                          9.98830    9.98450   0.00380    0.03806
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)                   10.08910   10.08380   0.00530    0.05256
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)                         10.00100    9.99690   0.00410    0.04101
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.06410   10.07760  -0.01350   -0.13396
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.80760    9.81410  -0.00650   -0.06623
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.52690    7.53710  -0.01020   -0.13533
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.41570    7.42240  -0.00670   -0.09027
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.59000   11.60000  -0.01000   -0.08621
宏利全球債券組合基金                                               13.76410   13.74900   0.01510    0.10983
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.03020    3.02780   0.00240    0.07927
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.44990   12.43840   0.01150    0.09246
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.89660    8.88790   0.00870    0.09789
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.62530    2.62480   0.00050    0.01905
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.35860   11.34210   0.01650    0.14548
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.31450    3.30790   0.00660    0.19952
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.54120    0.54010   0.00110    0.20367
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.11000   15.08000   0.03000    0.19894
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.50550   12.50300   0.00250    0.02000
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.06170   11.05930   0.00240    0.02170
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.50670   10.50230   0.00440    0.04190
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.74200    8.73960   0.00240    0.02746
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.36510    8.36320   0.00190    0.02272
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.16680    8.16350   0.00330    0.04042
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.36190    8.36020   0.00170    0.02033
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.72000   10.70000   0.02000    0.18692
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             11.21000   11.21000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.95000   10.94000   0.01000    0.09141
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.02350    3.02070   0.00280    0.09269
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43370    0.43340   0.00030    0.06922
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.94480   12.93140   0.01340    0.10362
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.98530    0.98440   0.00090    0.09143
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.32930    7.32190   0.00740    0.10107
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.05720    2.05560   0.00160    0.07784
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29620    0.29590   0.00030    0.10139
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.90490    8.89580   0.00910    0.10230
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32480    0.32450   0.00030    0.09245
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.70330   13.70320   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.48000    2.49000  -0.01000   -0.40161
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.14000   11.19000  -0.05000   -0.44683
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          28.22000   28.10000   0.12000    0.42705
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          28.22000   28.10000   0.12000    0.42705
宏利澳幣保本基金                                                   12.73000   12.73010  -0.00010   -0.00079
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.25000   10.28000  -0.03000   -0.29183
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.80000   10.81000  -0.01000   -0.09251
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.87000   11.87000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.63000   11.61000   0.02000    0.17227
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.19000   11.16000   0.03000    0.26882
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.89000   10.96000  -0.07000   -0.63869
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.17000   10.22000  -0.05000   -0.48924
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.17000    9.21000  -0.04000   -0.43431
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.61000   11.66000  -0.05000   -0.42882
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.49490   10.51630  -0.02140   -0.20349
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.45570    9.45510   0.00060    0.00635
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.83100    8.82550   0.00550    0.06232
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.30870   11.30170   0.00700    0.06194
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.34000    9.31000   0.03000    0.32223
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
貝萊德新台幣基金                                                   12.98490   12.98480   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     29.24000   29.03000   0.21000    0.72339
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.46890   11.46330   0.00560    0.04885
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.85450    9.83650   0.01800    0.18299
保德信大中華基金-人民幣                                            10.72000   10.80000  -0.08000   -0.74074
保德信大中華基金-美元                                              10.30000   10.37000  -0.07000   -0.67502
保德信大中華基金-新台幣                                            30.42000   30.60000  -0.18000   -0.58824
保德信中小型股基金                                                 57.32000   56.80000   0.52000    0.91549
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.50000    9.62000  -0.12000   -1.24740
保德信中國中小基金-美元                                             8.91000    9.01000  -0.10000   -1.10988
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.54000    8.63000  -0.09000   -1.04287
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.92640    9.94250  -0.01610   -0.16193
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.96160    9.97610  -0.01450   -0.14535
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.04760   10.06400  -0.01640   -0.16296
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.22280   11.24110  -0.01830   -0.16280
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.63000   10.71000  -0.08000   -0.74697
保德信中國品牌基金-美元                                            10.60000   10.68000  -0.08000   -0.74906
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.44000   11.53000  -0.09000   -0.78057
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.26000   28.26000   0.00000    0.00000
保德信全球消費商機基金                                             19.24000   19.24000   0.00000    0.00000
保德信全球基礎建設基金                                             14.04000   14.07000  -0.03000   -0.21322
保德信全球資源基金                                                  7.03000    6.99000   0.04000    0.57225
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.60000    9.57000   0.03000    0.31348
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      31.60000   31.46000   0.14000    0.44501
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.27330   10.26560   0.00770    0.07501
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.87850   10.87040   0.00810    0.07451
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.17340   10.16020   0.01320    0.12992
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.76930   10.75540   0.01390    0.12924
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.74970    9.73140   0.01830    0.18805
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  11.01750   10.99660   0.02090    0.19006
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.18510    9.16260   0.02250    0.24556
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.36620   10.34080   0.02540    0.24563
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.09630    8.08910   0.00720    0.08901
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.27480   11.26490   0.00990    0.08788
保德信亞太基金                                                     19.94000   20.01000  -0.07000   -0.34983
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.61190    8.59580   0.01610    0.18730
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.08250   12.06000   0.02250    0.18657
保德信店頭市場基金                                                 41.23000   40.82000   0.41000    1.00441
保德信拉丁美洲基金                                                  7.13000    7.10000   0.03000    0.42254
保德信金平衡基金                                                   32.56000   32.40000   0.16000    0.49383
保德信金滿意基金                                                   46.20000   45.77000   0.43000    0.93948
保德信科技島基金                                                   30.92000   30.67000   0.25000    0.81513
保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積(E)                        10.00720   10.00540   0.00180    0.01799
保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息(D)                         9.95490    9.95870  -0.00380   -0.03816
保德信美國投資級企業債券基金－美元累積(C)                           9.95490    9.95870  -0.00380   -0.03816
保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣月配息型(B)                     9.95200    9.95020   0.00180    0.01809
保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣累積型(A)                       9.95200    9.95020   0.00180    0.01809
保德信高成長基金                                                  109.47000  108.37000   1.10000    1.01504
保德信貨幣市場基金                                                 15.86520   15.86500   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.78210   10.75680   0.02530    0.23520
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.88030   10.84870   0.03160    0.29128
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.13240   11.11490   0.01750    0.15745
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.51860   10.49620   0.02240    0.21341
保德信新世紀基金                                                   10.78000   10.68000   0.10000    0.93633
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.08680    8.07960   0.00720    0.08911
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.37960   10.36980   0.00980    0.09451
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.66510   11.65480   0.01030    0.08838
保德信新興趨勢組合基金                                             10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
保德信瑞騰基金                                                     15.66530   15.66510   0.00020    0.00128
保德信歐洲組合基金                                                 10.34000   10.28000   0.06000    0.58366
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.54120    9.53980   0.00140    0.01468
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.17510   10.17370   0.00140    0.01376
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.40770    9.40460   0.00310    0.03296
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.75570    9.75210   0.00360    0.03692
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.67310    9.66980   0.00330    0.03413
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.22560   10.22460   0.00100    0.00978
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.55020    9.54770   0.00250    0.02618
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.99940    9.99670   0.00270    0.02701
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.17680   10.17180   0.00500    0.04916
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.84910    9.84970  -0.00060   -0.00609
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.36890   10.36960  -0.00070   -0.00675
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.81410    9.81330   0.00080    0.00815
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.23530   10.23450   0.00080    0.00782
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.83020    9.83120  -0.00100   -0.01017
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.49780   10.49890  -0.00110   -0.01048
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.72560    9.72450   0.00110    0.01131
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.21250   10.21230   0.00020    0.00196
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                     10.05090   10.04990   0.00100    0.00995
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                     10.05490   10.05390   0.00100    0.00995
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.36510   10.36110   0.00400    0.03861
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                       10.02030   10.01770   0.00260    0.02595
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                       10.02120   10.01840   0.00280    0.02795
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.25790   10.23460   0.02330    0.22766
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.33400   10.32690   0.00710    0.06875
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.03350   10.02520   0.00830    0.08279
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.97630    9.97700  -0.00070   -0.00702
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.47790   10.47880  -0.00090   -0.00859
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.08790   10.08460   0.00330    0.03272
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.92330   10.91870   0.00460    0.04213
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.00180   10.00110   0.00070    0.00700
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.40490   10.40420   0.00070    0.00673
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.55700   10.54610   0.01090    0.10336
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.57830   10.56450   0.01380    0.13063
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.45800   10.43850   0.01950    0.18681
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型             10.10940   10.10790   0.00150    0.01484
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型             10.11250   10.11110   0.00140    0.01385
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型             10.06100   10.05220   0.00880    0.08754
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型             10.06610   10.05760   0.00850    0.08451
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型               10.11390   10.11010   0.00380    0.03759
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型               10.11520   10.11140   0.00380    0.03758
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型                9.99250    9.95380   0.03870    0.38880
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型                9.99300    9.95430   0.03870    0.38878
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.10160   10.10600  -0.00440   -0.04354
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.22330   10.22780  -0.00450   -0.04400
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.16300   10.16480  -0.00180   -0.01771
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.52740   10.52660   0.00080    0.00760
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.91930    9.92210  -0.00280   -0.02822
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.11520   10.11800  -0.00280   -0.02767
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97390    1.97330   0.00060    0.03041
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.86260    2.86170   0.00090    0.03145
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29010    0.28990   0.00020    0.06899
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45960    0.45940   0.00020    0.04354
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.15940    8.15270   0.00670    0.08218
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.05330   12.04270   0.01060    0.08802
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.76250    9.75950   0.00300    0.03074
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.56250   12.55890   0.00360    0.02866
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.66350    8.65850   0.00500    0.05775
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.19040   11.18400   0.00640    0.05722
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.63630   10.62910   0.00720    0.06774
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.34020   10.33140   0.00880    0.08518
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       20.63000   20.45000   0.18000    0.88020
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4794.07000 4752.48000  41.59000    0.87512
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.12670   10.12730  -0.00060   -0.00592
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.10470   11.10540  -0.00070   -0.00630
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.95090    9.94960   0.00130    0.01307
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.41060    9.40360   0.00700    0.07444
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.08700   10.07950   0.00750    0.07441
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.34690    9.33770   0.00920    0.09853
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.77320    9.76500   0.00820    0.08397
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.43830   10.44180  -0.00350   -0.03352
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.86040    5.85580   0.00460    0.07855
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.92870   10.92000   0.00870    0.07967
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣)                     10.04350   10.03500   0.00850    0.08470
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣)                      9.99630    9.99060   0.00570    0.05705
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.03490   10.02770   0.00720    0.07180
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣)                     10.04350   10.03500   0.00850    0.08470
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣)                      9.99630    9.99060   0.00570    0.05705
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.03490   10.02770   0.00720    0.07180
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.89000    9.95000  -0.06000   -0.60302
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.50000   10.57000  -0.07000   -0.66225
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.97000   10.04000  -0.07000   -0.69721
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.89000    9.95000  -0.06000   -0.60302
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.50000   10.57000  -0.07000   -0.66225
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.97000   10.04000  -0.07000   -0.69721
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.43180   10.43810  -0.00630   -0.06036
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.56660   11.57770  -0.01110   -0.09587
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.78220   10.79300  -0.01080   -0.10006
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.91350    8.91890  -0.00540   -0.06055
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.33970    9.34870  -0.00900   -0.09627
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.22500    9.23420  -0.00920   -0.09963
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.23990   10.24610  -0.00620   -0.06051
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.83660   10.84700  -0.01040   -0.09588
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.81900   10.82980  -0.01080   -0.09972
柏瑞巨人基金-A類型                                                 13.67000   13.58000   0.09000    0.66274
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.71490   13.71470   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.27000   16.28000  -0.01000   -0.06143
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.27340   14.26300   0.01040    0.07292
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.82200   12.81650   0.00550    0.04291
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.37390   13.36840   0.00550    0.04114
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.38120    8.37510   0.00610    0.07283
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.68060    6.67570   0.00490    0.07340
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.65620    8.65250   0.00370    0.04276
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.49490    8.49540  -0.00050   -0.00589
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.72400   10.71960   0.00440    0.04105
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.39400    8.38800   0.00600    0.07153
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          13.01240   13.00680   0.00560    0.04305
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.36350   12.35450   0.00900    0.07285
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.49250   13.49340  -0.00090   -0.00667
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.17450   12.16950   0.00500    0.04109
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.84370    8.83720   0.00650    0.07355
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.66640    9.66220   0.00420    0.04347
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.70650    9.70720  -0.00070   -0.00721
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.53330    9.52940   0.00390    0.04093
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.40250    9.39580   0.00670    0.07131
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.72380   10.71210   0.01170    0.10922
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.83800   10.82900   0.00900    0.08311
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.60050   10.59200   0.00850    0.08025
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.71280   10.70040   0.01240    0.11588
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.74290    9.73230   0.01060    0.10892
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.57780    9.56980   0.00800    0.08360
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.71530   10.71560  -0.00030   -0.00280
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.61070    9.60300   0.00770    0.08018
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.72190    9.71060   0.01130    0.11637
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.70400   10.69230   0.01170    0.10942
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.83880   10.82980   0.00900    0.08310
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.60100   10.59240   0.00860    0.08119
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.71410   10.70170   0.01240    0.11587
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.74290    9.73220   0.01070    0.10994
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.57810    9.57010   0.00800    0.08359
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.90240   10.90270  -0.00030   -0.00275
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.61090    9.60320   0.00770    0.08018
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.72250    9.71130   0.01120    0.11533
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.36220   11.34880   0.01340    0.11807
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.97410   12.96120   0.01290    0.09953
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.20360   12.19230   0.01130    0.09268
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.89450    8.88400   0.01050    0.11819
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.70270    9.69300   0.00970    0.10007
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.61510    9.60620   0.00890    0.09265
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.05650   11.04350   0.01300    0.11772
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              12.08110   12.06910   0.01200    0.09943
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.78970   11.77870   0.01100    0.09339
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.89470    8.88430   0.01040    0.11706
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.70320    9.69360   0.00960    0.09903
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.61550    9.60660   0.00890    0.09264
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.13000   13.17000  -0.04000   -0.30372
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.12000   14.17000  -0.05000   -0.35286
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.24000    9.27000  -0.03000   -0.32362
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.37000    8.40000  -0.03000   -0.35714
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.19000    9.22000  -0.03000   -0.32538
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.05000   11.08000  -0.03000   -0.27076
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.01000   11.04000  -0.03000   -0.27174
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.29000   11.33000  -0.04000   -0.35305
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.25000   13.25000   0.00000    0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.36000   13.36000   0.00000    0.00000
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.25000   10.14000   0.11000    1.08481
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.13740   12.13070   0.00670    0.05523
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.45750   10.45530   0.00220    0.02104
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.68520    7.68090   0.00430    0.05598
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.26140   10.25920   0.00220    0.02144
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.95000   10.93000   0.02000    0.18298
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.90000   11.88000   0.02000    0.16835
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.44000   11.43000   0.01000    0.08749
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.94000   10.92000   0.02000    0.18315
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.60000   11.59000   0.01000    0.08628
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.22000   11.20000   0.02000    0.17857
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.28550   12.28060   0.00490    0.03990
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.18980   12.18760   0.00220    0.01805
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.13150   11.13060   0.00090    0.00809
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.46320    8.45990   0.00330    0.03901
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.64880    9.64710   0.00170    0.01762
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.67700    9.67620   0.00080    0.00827
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.72620   11.72420   0.00200    0.01706
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.78820   10.78400   0.00420    0.03895
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.11280   11.11190   0.00090    0.00810
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.99210    9.99030   0.00180    0.01802
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.14430    9.14070   0.00360    0.03938
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.20620    9.20410   0.00210    0.02282
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.70380    9.70300   0.00080    0.00824
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.62660   12.61070   0.01590    0.12608
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.31240   12.29990   0.01250    0.10163
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.59120   11.58030   0.01090    0.09413
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.97600    6.96710   0.00890    0.12774
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.79460    8.78570   0.00890    0.10130
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.45330    9.44430   0.00900    0.09530
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.85450   10.84080   0.01370    0.12637
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.60930   11.59840   0.01090    0.09398
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.52710    9.51740   0.00970    0.10192
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.90270    8.89150   0.01120    0.12596
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.65550    9.64640   0.00910    0.09434
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.14610   12.13060   0.01550    0.12778
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             13.10780   13.09330   0.01450    0.11074
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.90750   11.89530   0.01220    0.10256
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.34510    9.33310   0.01200    0.12857
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.11020   10.09900   0.01120    0.11090
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.08260   10.07230   0.01030    0.10226
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.35510   12.34150   0.01360    0.11020
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.83670   10.82280   0.01390    0.12843
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.34550   11.33390   0.01160    0.10235
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.97340    9.96070   0.01270    0.12750
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.51190    9.49980   0.01210    0.12737
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.35570   10.34420   0.01150    0.11117
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.81930    9.80920   0.01010    0.10296
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.81000   18.82000  -0.01000   -0.05313
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.52000   17.55000  -0.03000   -0.17094
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.36380   13.34920   0.01460    0.10937
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.31010   10.29510   0.01500    0.14570
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.46000   11.44520   0.01480    0.12931
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.42670   12.43440  -0.00770   -0.06192
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.93350   10.91950   0.01400    0.12821
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.84740    8.83460   0.01280    0.14488
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.49000    9.47780   0.01220    0.12872
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.30000    9.30570  -0.00570   -0.06125
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.43260    9.42040   0.01220    0.12951
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          8.98070    8.96770   0.01300    0.14496
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.29020    9.27820   0.01200    0.12934
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.17270   11.17960  -0.00690   -0.06172
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.37490    9.36290   0.01200    0.12817
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            44.86220   44.76350   0.09870    0.22049
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.94630    9.96920  -0.02290   -0.22971
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.90090    9.89440   0.00650    0.06569
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        10.80000   10.82000  -0.02000   -0.18484
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        34.88000   34.80000   0.08000    0.22989
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.87440   11.87370   0.00070    0.00590
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.67710    1.67340   0.00370    0.22111
國泰大中華基金                                                     22.99000   22.66000   0.33000    1.45631
國泰小龍基金-新台幣                                                17.04000   16.81000   0.23000    1.36823
國泰中小成長基金-新台幣                                            50.13000   49.42000   0.71000    1.43667
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.65140    4.68770  -0.03630   -0.77437
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.71960    0.72370  -0.00410   -0.56653
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.77150    0.77590  -0.00440   -0.56708
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        20.17000   20.27000  -0.10000   -0.49334
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               43.20850   42.95650   0.25200    0.58664
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.42710    2.44330  -0.01620   -0.66304
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34140    0.34290  -0.00150   -0.43745
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.48100   10.52260  -0.04160   -0.39534
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33920    0.33860   0.00060    0.17720
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.21070   10.18910   0.02160    0.21199
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.46470    4.50600  -0.04130   -0.91656
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.62680    0.63130  -0.00450   -0.71281
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.35000   19.47000  -0.12000   -0.61633
國泰中港台基金-人民幣                                               3.48080    3.51070  -0.02990   -0.85168
國泰中港台基金-美元                                                 0.49480    0.49800  -0.00320   -0.64257
國泰中港台基金-新台幣                                              15.09000   15.18000  -0.09000   -0.59289
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.14880   10.15080  -0.00200   -0.01970
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.26290   10.24810   0.01480    0.14442
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.16410   10.14380   0.02030    0.20012
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   28.31000   28.17000   0.14000    0.49698
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       11.48000   11.56000  -0.08000   -0.69204
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       36.62000   36.10000   0.52000    1.44044
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35890    0.35870   0.00020    0.05576
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33430    0.33420   0.00010    0.02992
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33530    0.33510   0.00020    0.05968
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.99640   10.98530   0.01110    0.10104
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.25570   10.24540   0.01030    0.10053
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.28870   10.27830   0.01040    0.10118
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.47590   12.47570   0.00020    0.00160
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42800    0.42740   0.00060    0.14038
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37610    0.37550   0.00060    0.15979
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45760    0.45690   0.00070    0.15321
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.14000   11.12000   0.02000    0.17986
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.64000    9.62000   0.02000    0.20790
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.56470    0.56350   0.00120    0.21295
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.62590    2.63150  -0.00560   -0.21281
國泰全球高股息基金-美元                                             0.37220    0.37220   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.40000   11.40000   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.54580    0.54550   0.00030    0.05500
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.50670    0.50680  -0.00010   -0.01973
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.59000   14.59000   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金-美元                                               0.16310    0.16250   0.00060    0.36923
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.07000    5.05000   0.02000    0.39604
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.61530    0.61600  -0.00070   -0.11364
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.83000   18.85000  -0.02000   -0.10610
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.19000   18.20000  -0.01000   -0.05495
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.89770    0.89840  -0.00070   -0.07792
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.23000   21.09000   0.14000    0.66382
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    23.12000   22.95000   0.17000    0.74074
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.60550    2.61290  -0.00740   -0.28321
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.37030    0.37060  -0.00030   -0.08095
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31410    0.31430  -0.00020   -0.06363
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.31120   11.31310  -0.00190   -0.01679
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.59560    9.59710  -0.00150   -0.01563
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53940    0.53950  -0.00010   -0.01854
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39850    0.39860  -0.00010   -0.02509
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.81000   11.81000   0.00000    0.00000
國泰科技生化基金                                                   41.20000   40.45000   0.75000    1.85414
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.48000   29.39000   0.09000    0.30623
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.20000   12.21000  -0.01000   -0.08190
國泰美國費城半導體基金                                             15.26000   15.51000  -0.25000   -1.61186
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    45.55900   45.47480   0.08420    0.18516
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    16.18760   16.17910   0.00850    0.05254
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    25.11410   25.11030   0.00380    0.01513
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   45.17120   45.15360   0.01760    0.03898
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   45.74350   45.66980   0.07370    0.16138
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.23810   42.15900   0.07910    0.18762
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.32230    0.32240  -0.00010   -0.03102
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.95820    9.95800   0.00020    0.00201
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                         10.02370   10.02340   0.00030    0.00299
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.32360    0.32380  -0.00020   -0.06177
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                          9.98880    9.99310  -0.00430   -0.04303
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                         10.07180   10.07600  -0.00420   -0.04168
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.32390    0.32420  -0.00030   -0.09254
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                          9.99780   10.00550  -0.00770   -0.07696
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                         10.09110   10.09870  -0.00760   -0.07526
國泰紐幣2021保本基金                                               12.96160   12.95070   0.01090    0.08417
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.33140   13.31910   0.01230    0.09235
國泰紐幣保本基金                                                   12.92770   12.92740   0.00030    0.00232
國泰國泰基金-新台幣A                                               26.89000   26.48000   0.41000    1.54834
國泰富時中國A50基金                                                21.73000   21.70000   0.03000    0.13825
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   47.87990   47.83620   0.04370    0.09135
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.35090    0.35070   0.00020    0.05703
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.52220    0.52160   0.00060    0.11503
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.71430   40.69500   0.01930    0.04743
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.40000   20.42000  -0.02000   -0.09794
國泰新興市場基金-美元                                               0.38580    0.38690  -0.00110   -0.28431
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.81000   11.83000  -0.02000   -0.16906
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.47510    2.47810  -0.00300   -0.12106
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50170    1.50350  -0.00180   -0.11972
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36160    0.36120   0.00040    0.11074
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22150    0.22130   0.00020    0.09038
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.82510   10.81150   0.01360    0.12579
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.44370    6.43560   0.00810    0.12586
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                                15.68000   15.62000   0.06000    0.38412
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       45.33270   45.23990   0.09280    0.20513
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           45.53900   45.54900  -0.01000   -0.02195
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.76490   42.67300   0.09190    0.21536
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.17000   12.26000  -0.09000   -0.73409
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   42.29000   41.65000   0.64000    1.53661
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.26000   23.16000   0.10000    0.43178
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34640    0.34590   0.00050    0.14455
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.42980   38.40660   0.02320    0.06041
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.18000   21.13000   0.05000    0.23663
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.75000   19.74000   0.01000    0.05066
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.58000   19.51000   0.07000    0.35879
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41860    0.41830   0.00030    0.07172
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.50330   12.49210   0.01120    0.08966
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.67390   10.67370   0.00020    0.00187
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.57100   10.56930   0.00170    0.01608
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.53390   10.52640   0.00750    0.07125
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.24390   10.24380   0.00010    0.00098
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.16560   10.16400   0.00160    0.01574
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.08640   10.07920   0.00720    0.07143
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.06100   10.05500   0.00600    0.05967
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.98650    9.97790   0.00860    0.08619
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.02630   10.01830   0.00800    0.07985
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.70940    9.69630   0.01310    0.13510
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.92440    9.91840   0.00600    0.06049
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.85590    9.84740   0.00850    0.08632
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.88590    9.87800   0.00790    0.07998
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.57110    9.55810   0.01300    0.13601
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.49860   11.49770   0.00090    0.00783
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.73990    9.73410   0.00580    0.05958
第一金大中華基金                                                   28.04000   27.82000   0.22000    0.79080
第一金小型精選基金                                                 35.03000   34.62000   0.41000    1.18429
第一金中國世紀基金-人民幣                                          14.49000   14.61000  -0.12000   -0.82136
第一金中國世紀基金-美元                                             8.81150    8.86380  -0.05230   -0.59004
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.28000   10.34000  -0.06000   -0.58027
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.28000   10.34000  -0.06000   -0.58027
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.86100    9.86310  -0.00210   -0.02129
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.13370    8.12090   0.01280    0.15762
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.53480   11.53720  -0.00240   -0.02080
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.70140    9.68610   0.01530    0.15796
第一金中概平衡基金                                                 29.65000   29.48000   0.17000    0.57666
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.34740   15.34710   0.00030    0.00195
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.92800  178.92600   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              14.97530   14.97190   0.00340    0.02271
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            14.97390   14.97050   0.00340    0.02271
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            14.27000   14.26000   0.01000    0.07013
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          14.28000   14.27000   0.01000    0.07008
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.07170   10.07160   0.00010    0.00099
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                     9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                   9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.06370   10.08920  -0.02550   -0.25275
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.06370   10.08920  -0.02550   -0.25275
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.17000   10.19000  -0.02000   -0.19627
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.17000   10.19000  -0.02000   -0.19627
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.70110   13.69180   0.00930    0.06792
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.71930   13.71000   0.00930    0.06783
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.83000   12.82000   0.01000    0.07800
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.86000   12.84000   0.02000    0.15576
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.92570    9.92180   0.00390    0.03931
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.91810    9.91420   0.00390    0.03934
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.45060    9.44530   0.00530    0.05611
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.47520    9.46990   0.00530    0.05597
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.91770   10.91340   0.00430    0.03940
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.43790   10.43210   0.00580    0.05560
第一金全球大趨勢基金                                               24.79000   24.73000   0.06000    0.24262
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.45690    9.45090   0.00600    0.06349
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.47790    6.47380   0.00410    0.06333
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.40960   10.38170   0.02790    0.26874
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.40980   10.38190   0.02790    0.26874
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.45710   11.42640   0.03070    0.26868
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.45900   11.42830   0.03070    0.26863
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.81000   10.78000   0.03000    0.27829
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.81000   10.78000   0.03000    0.27829
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.65910    8.63050   0.02860    0.33138
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.72440   10.68900   0.03540    0.33118
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.22570    9.22540   0.00030    0.00325
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.22410    9.22390   0.00020    0.00217
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.66340    7.65830   0.00510    0.06659
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.65840    7.65340   0.00500    0.06533
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.34890    8.34250   0.00640    0.07672
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.34950    8.34310   0.00640    0.07671
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.76410   11.76380   0.00030    0.00255
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.76470   11.76440   0.00030    0.00255
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.31450   10.30790   0.00660    0.06403
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.31540   10.30870   0.00670    0.06499
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.98300   14.97140   0.01160    0.07748
第一金亞洲科技基金                                                 19.29000   19.31000  -0.02000   -0.10357
第一金亞洲新興市場基金                                             12.95000   12.92000   0.03000    0.23220
第一金店頭市場基金                                                  8.57000    8.50000   0.07000    0.82353
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.18670   10.18770  -0.00100   -0.00982
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.18670   10.18770  -0.00100   -0.00982
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.02650   10.02190   0.00460    0.04590
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.02640   10.02180   0.00460    0.04590
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.25020   10.25120  -0.00100   -0.00975
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.26910   10.26990  -0.00080   -0.00779
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.25000   10.25100  -0.00100   -0.00976
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.08860   10.08400   0.00460    0.04562
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.10730   10.10250   0.00480    0.04751
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.08850   10.08390   0.00460    0.04562
第一金創新趨勢基金                                                 23.55000   23.33000   0.22000    0.94299
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  43.78150   43.75220   0.02930    0.06697
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            43.52350   43.57190  -0.04840   -0.11108
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      43.65840   43.63180   0.02660    0.06096
第一金電子基金                                                     37.34000   37.05000   0.29000    0.78273
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       20.28000   20.03000   0.25000    1.24813
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.11000   19.98000   0.13000    0.65065
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.98000    9.02000  -0.04000   -0.44346
統一大中華中小基金(美元)                                            7.97000    8.00000  -0.03000   -0.37500
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.70000   11.73000  -0.03000   -0.25575
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.90000    8.91000  -0.01000   -0.11223
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.10000    9.11000  -0.01000   -0.10977
統一大滿貫基金-A類型                                               38.88000   38.50000   0.38000    0.98701
統一大滿貫基金-I類型                                               38.88000   38.50000   0.38000    0.98701
統一大龍印基金                                                     15.17000   15.17000   0.00000    0.00000
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                         10.66000   10.75000  -0.09000   -0.83721
統一大龍騰中國基金(美元)                                            9.49000    9.56000  -0.07000   -0.73222
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.69000   10.76000  -0.07000   -0.65056
統一中小基金                                                       27.67000   27.36000   0.31000    1.13304
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                              10.02110   10.02460  -0.00350   -0.03491
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.06170    9.05560   0.00610    0.06736
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.69460    8.68490   0.00970    0.11169
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.74040   12.74480  -0.00440   -0.03452
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.47820   11.47050   0.00770    0.06713
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.96940   10.95720   0.01220    0.11134
統一台灣動力基金                                                   21.97000   21.64000   0.33000    1.52495
統一全天候基金-A類型                                              127.58000  125.76000   1.82000    1.44720
統一全天候基金-I類型                                              128.49000  126.65000   1.84000    1.45282
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.44120    8.45830  -0.01710   -0.20217
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.92460    7.93260  -0.00800   -0.10085
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.84410    7.84770  -0.00360   -0.04587
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.20360    9.22230  -0.01870   -0.20277
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.64820    8.65690  -0.00870   -0.10050
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.55300    8.55690  -0.00390   -0.04558
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)                                      9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
統一全球智聯網AIoT基金(美元)                                       10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
統一全球智聯網AIoT基金(新台幣)                                      9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
統一全球債券組合基金                                               12.37520   12.36040   0.01480    0.11974
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.16000   16.15000   0.01000    0.06192
統一全球新科技基金(美元)                                           14.78000   14.76000   0.02000    0.13550
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.06000   14.03000   0.03000    0.21383
統一亞太基金                                                       25.90000   25.90000   0.00000    0.00000
統一亞洲大金磚基金                                                 12.37000   12.36000   0.01000    0.08091
統一奔騰基金                                                       67.03000   66.31000   0.72000    1.08581
統一強棒貨幣市場基金                                               16.76100   16.76080   0.00020    0.00119
統一強漢基金(人民幣)                                               12.40000   12.45000  -0.05000   -0.40161
統一強漢基金(美元)                                                 10.86000   10.89000  -0.03000   -0.27548
統一強漢基金(新台幣)                                               28.33000   28.41000  -0.08000   -0.28159
統一統信基金                                                       34.10000   33.66000   0.44000    1.30719
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金             37.97570   37.97950  -0.00380   -0.01001
統一黑馬基金                                                       67.05000   66.27000   0.78000    1.17700
統一新亞洲科技能源基金                                             17.16000   17.17000  -0.01000   -0.05824
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.06970    8.06310   0.00660    0.08185
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.87180   10.86290   0.00890    0.08193
統一經建基金                                                       53.75000   53.02000   0.73000    1.37684
統一龍馬基金                                                       76.26000   75.34000   0.92000    1.22113
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     23.52000   23.28000   0.24000    1.03093
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              54.33000   53.73000   0.60000    1.11669
野村中國機會基金                                                   14.92000   15.04000  -0.12000   -0.79787
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.43950   10.42890   0.01060    0.10164
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.38510   10.37460   0.01050    0.10121
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.23800   10.22200   0.01600    0.15653
野村巴西基金                                                        6.91000    6.83000   0.08000    1.17130
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.91000   11.81000   0.10000    0.84674
野村台灣高股息基金                                                 26.97000   26.81000   0.16000    0.59679
野村台灣運籌基金                                                   42.67000   42.12000   0.55000    1.30579
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.90310    9.89670   0.00640    0.06467
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.76390    9.75740   0.00650    0.06662
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.79890    9.79370   0.00520    0.05310
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.60910   10.60220   0.00690    0.06508
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.35930   10.35240   0.00690    0.06665
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.04970   10.04430   0.00540    0.05376
野村平衡基金                                                       22.04000   21.86000   0.18000    0.82342
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.96190    9.95760   0.00430    0.04318
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.17600   10.16870   0.00730    0.07179
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.97630    9.97190   0.00440    0.04412
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.00920   10.00480   0.00440    0.04398
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.27620   10.26890   0.00730    0.07109
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.02120   10.01690   0.00430    0.04293
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.93150    9.92760   0.00390    0.03928
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.07400   10.06770   0.00630    0.06258
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.09080   10.08440   0.00640    0.06346
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.92920    9.92150   0.00770    0.07761
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                           10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           15.13000   15.09000   0.04000    0.26508
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.98000   12.96000   0.02000    0.15432
野村全球生技醫療基金                                               16.69000   16.65000   0.04000    0.24024
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.29460   10.29120   0.00340    0.03304
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.25700   10.25340   0.00360    0.03511
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.11450   10.11060   0.00390    0.03857
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.53640   10.53290   0.00350    0.03323
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.46060   10.45690   0.00370    0.03538
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.32390   10.31990   0.00400    0.03876
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.26510   10.26110   0.00400    0.03898
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            11.02350   11.01990   0.00360    0.03267
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.89450   10.89070   0.00380    0.03489
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.75320   10.74910   0.00410    0.03814
野村全球品牌基金                                                   27.90000   28.04000  -0.14000   -0.49929
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.74000   12.74000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.93000   10.94000  -0.01000   -0.09141
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.37000   19.37000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.44000   12.45000  -0.01000   -0.08032
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    11.09970   11.10270  -0.00300   -0.02702
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.10230   11.10500  -0.00270   -0.02431
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.80030   10.80390  -0.00360   -0.03332
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.56310    8.56200   0.00110    0.01285
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.38160    8.38100   0.00060    0.00716
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.88640    7.88530   0.00110    0.01395
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.16240   11.16080   0.00160    0.01434
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.63950   10.63880   0.00070    0.00658
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.11880   10.11750   0.00130    0.01285
野村成長基金                                                       36.48000   35.98000   0.50000    1.38966
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.38690    8.38260   0.00430    0.05130
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.39550    8.39150   0.00400    0.04767
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.51280    8.50610   0.00670    0.07877
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.84520    9.84020   0.00500    0.05081
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.69580    9.69110   0.00470    0.04850
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.80980    9.80210   0.00770    0.07855
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.35000    9.36000  -0.01000   -0.10684
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.55000   13.56000  -0.01000   -0.07375
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.03820   10.03370   0.00450    0.04485
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                              9.96500    9.96110   0.00390    0.03915
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                            9.75960    9.75440   0.00520    0.05331
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.48510    9.48110   0.00400    0.04219
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.49010    9.48640   0.00370    0.03900
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.49930    9.49410   0.00520    0.05477
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                            9.93680    9.93150   0.00530    0.05337
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.71070   10.70500   0.00570    0.05325
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.60250   10.59830   0.00420    0.03963
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.61130   10.60550   0.00580    0.05469
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.81700    9.80060   0.01640    0.16734
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.82120    9.80500   0.01620    0.16522
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.64280    9.62630   0.01650    0.17141
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.21070    8.19660   0.01410    0.17202
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.90890    8.89440   0.01450    0.16302
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.77360    8.75910   0.01450    0.16554
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.86690    9.85000   0.01690    0.17157
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.51120   13.48810   0.02310    0.17126
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.83570   12.81470   0.02100    0.16387
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.37940   10.36230   0.01710    0.16502
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.44950   10.44090   0.00860    0.08237
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.38680   10.37810   0.00870    0.08383
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.41370   10.40610   0.00760    0.07303
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.83770   10.82880   0.00890    0.08219
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.76310   10.75410   0.00900    0.08369
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.65610   10.64830   0.00780    0.07325
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.84880   10.83910   0.00970    0.08949
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.76340   10.75360   0.00980    0.09113
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.75000   10.73400   0.01600    0.14906
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.23370   10.22920   0.00450    0.04399
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.81250    9.80740   0.00510    0.05200
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.42940    9.42510   0.00430    0.04562
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.83580    8.83210   0.00370    0.04189
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.43780   11.43310   0.00470    0.04111
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.42510   10.41400   0.01110    0.10659
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.66120   11.64810   0.01310    0.11246
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  11.06770   11.05550   0.01220    0.11035
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.75260   10.74110   0.01150    0.10707
野村高科技基金                                                     12.40000   12.27000   0.13000    1.05949
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.50020   10.49720   0.00300    0.02858
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.20230   10.20340  -0.00110   -0.01078
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.85650   10.85300   0.00350    0.03225
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.55310    9.55310   0.00000    0.00000
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.42350    9.42100   0.00250    0.02654
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.80330    9.79210   0.01120    0.11438
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.30630   12.30780  -0.00150   -0.01219
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.54710   14.54070   0.00640    0.04401
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.11850   11.11860  -0.00010   -0.00090
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.97540   10.97250   0.00290    0.02643
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.59330   11.58000   0.01330    0.11485
野村貨幣市場基金                                                   16.36330   16.36310   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       14.53000   14.58000  -0.05000   -0.34294
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.38840   10.38570   0.00270    0.02600
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.00510    9.99670   0.00840    0.08403
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.97670    9.96300   0.01370    0.13751
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.27330   10.26660   0.00670    0.06526
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.21530   10.20900   0.00630    0.06171
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.20760   10.19820   0.00940    0.09217
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.78550   10.77830   0.00720    0.06680
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.68380   10.67710   0.00670    0.06275
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.70750   10.69750   0.01000    0.09348
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.05140   10.04970   0.00170    0.01692
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.01970   10.01780   0.00190    0.01897
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.82780    9.82500   0.00280    0.02850
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.80590   10.80390   0.00200    0.01851
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.72280   10.72080   0.00200    0.01866
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.52330   10.52020   0.00310    0.02947
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.52880   10.51980   0.00900    0.08555
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.83220    7.82550   0.00670    0.08562
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.23720   12.22680   0.01040    0.08506
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.08000    9.07000   0.01000    0.11025
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.48400   10.47300   0.01100    0.10503
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.78030   10.76660   0.01370    0.12725
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.41490   10.40460   0.01030    0.09899
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.33700   10.32110   0.01590    0.15405
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.45280   10.43580   0.01700    0.16290
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.48390   10.47350   0.01040    0.09930
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.78180   10.76820   0.01360    0.12630
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.41480   10.40460   0.01020    0.09803
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.34070   10.32440   0.01630    0.15788
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.45010   10.43480   0.01530    0.14662
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.49320   10.48300   0.01020    0.09730
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.79640   10.78270   0.01370    0.12706
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.42330   10.41320   0.01010    0.09699
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.34910   10.33330   0.01580    0.15290
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.46330   10.44780   0.01550    0.14836
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.49320   10.48290   0.01030    0.09826
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.79800   10.78430   0.01370    0.12704
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.43070   10.42060   0.01010    0.09692
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.35950   10.34370   0.01580    0.15275
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.46470   10.44920   0.01550    0.14834
野村精選貨幣市場基金                                               12.12640   12.12630   0.00010    0.00082
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.72000   11.77000  -0.05000   -0.42481
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.71000   10.75000  -0.04000   -0.37209
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.95000   10.01000  -0.06000   -0.59940
野村積極成長基金                                                   15.48000   15.27000   0.21000    1.37525
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       12.09000   11.92000   0.17000    1.42617
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    43.78000   43.17000   0.61000    1.41302
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.67820   10.67830  -0.00010   -0.00094
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.51930    8.51840   0.00090    0.01057
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.82940    7.82920   0.00020    0.00255
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.60540    7.60560  -0.00020   -0.00263
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.38750   12.38600   0.00150    0.01211
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              11.05100   11.05060   0.00040    0.00362
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.77800   10.77830  -0.00030   -0.00278
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.46000   11.46000   0.00000    0.00000
野村環球基金-人民幣計價                                            17.72000   17.73000  -0.01000   -0.05640
野村環球基金-美元計價                                              13.67000   13.67000   0.00000    0.00000
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.00000   18.99000   0.01000    0.05266
野村鴻利基金                                                       26.48000   26.25000   0.23000    0.87619
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.91810   16.91790   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       23.02000   22.73000   0.29000    1.27585
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.95000    9.87000   0.08000    0.81054
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.80000   13.71000   0.09000    0.65646
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.34000   15.32000   0.02000    0.13055
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.70080   10.68860   0.01220    0.11414
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.00680   13.99090   0.01590    0.11365
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               11.04340   11.05000  -0.00660   -0.05973
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.68770   10.67060   0.01710    0.16025
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.89180   10.90300  -0.01120   -0.10272
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.50280   10.49040   0.01240    0.11820
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積)                 9.94360    9.98410  -0.04050   -0.40564
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配)                 9.94300    9.98320  -0.04020   -0.40268
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積)                    9.98000    9.99760  -0.01760   -0.17604
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配)                    9.98000    9.99760  -0.01760   -0.17604
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積)                  9.94920    9.96260  -0.01340   -0.13450
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)                  9.95010    9.96320  -0.01310   -0.13148
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.43100   10.43720  -0.00620   -0.05940
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.25140   10.23450   0.01690    0.16513
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.92660    9.90580   0.02080    0.20998
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.45170   10.43770   0.01400    0.13413
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.69390   10.68010   0.01380    0.12921
凱基台商天下基金                                                   15.06000   15.06000   0.00000    0.00000
凱基台灣精五門基金                                                 23.96000   23.69000   0.27000    1.13972
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       45.71700   45.76350  -0.04650   -0.10161
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   47.26730   47.27780  -0.01050   -0.02221
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.85830   40.81660   0.04170    0.10216
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   45.97200   45.96380   0.00820    0.01784
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         46.82360   46.78280   0.04080    0.08721
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             46.36720   46.33670   0.03050    0.06582
凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積)                             10.04820   10.07280  -0.02460   -0.24422
凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)                             10.04790   10.07240  -0.02450   -0.24324
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)                            10.04730   10.07170  -0.02440   -0.24226
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配)                            10.04680   10.07070  -0.02390   -0.23732
凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)                              9.87970    9.88060  -0.00090   -0.00911
凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配)                             9.86630    9.86340   0.00290    0.02940
凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)                               10.14430   10.14560  -0.00130   -0.01281
凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配)                               10.14430   10.14560  -0.00130   -0.01281
凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)                              10.14430   10.14560  -0.00130   -0.01281
凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)                              10.14430   10.14570  -0.00140   -0.01380
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)                              9.99130    9.98780   0.00350    0.03504
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配)                              9.99120    9.98770   0.00350    0.03504
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積)                             9.99180    9.98830   0.00350    0.03504
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配)                             9.99190    9.98840   0.00350    0.03504
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.92000   14.08000  -0.16000   -1.13636
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       12.24450   12.35580  -0.11130   -0.90079
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.99000   12.09000  -0.10000   -0.82713
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.61230   11.61220   0.00010    0.00086
凱基開創基金                                                       31.42000   31.08000   0.34000    1.09395
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         21.97000   21.95000   0.02000    0.09112
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.42350   21.42150   0.00200    0.00934
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.50000   17.52000  -0.02000   -0.11416
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.82280   16.85960  -0.03680   -0.21827
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.49000    7.48000   0.01000    0.13369
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    42.14880   42.13650   0.01230    0.02919
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    42.60590   42.61700  -0.01110   -0.02605
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   42.59730   42.52670   0.07060    0.16601
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.80000   11.85000  -0.05000   -0.42194
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.18820   11.21070  -0.02250   -0.20070
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.13890   12.14170  -0.00280   -0.02306
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.36000   12.36000   0.00000    0.00000
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.73000   12.76000  -0.03000   -0.23511
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.55570   12.58800  -0.03230   -0.25659
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.65630   10.69440  -0.03810   -0.35626
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.13770   10.15270  -0.01500   -0.14774
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.08930   10.09860  -0.00930   -0.09209
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.65620   10.69430  -0.03810   -0.35626
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.13770   10.15270  -0.01500   -0.14774
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.08920   10.09850  -0.00930   -0.09209
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.10000   12.17000  -0.07000   -0.57518
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         36.06000   35.67000   0.39000    1.09336
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.09000   31.00000   0.09000    0.29032
富邦上証180基金                                                    30.80000   30.79000   0.01000    0.03248
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20570    0.20670  -0.00100   -0.48379
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.30000    6.33000  -0.03000   -0.47393
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    5.92000    5.93000  -0.01000   -0.16863
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   48.12000   48.05000   0.07000    0.14568
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.75670   12.82240  -0.06570   -0.51238
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.68410   11.73820  -0.05410   -0.46089
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.95950   10.98920  -0.02970   -0.27027
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.76240   10.81780  -0.05540   -0.51212
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.77370    9.81890  -0.04520   -0.46034
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.17780    9.20260  -0.02480   -0.26949
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        19.61670   19.59620   0.02050    0.10461
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.72890   11.72810   0.00080    0.00682
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.36470   10.33650   0.02820    0.27282
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.98270   13.99670  -0.01400   -0.10002
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.02480    2.02430   0.00050    0.02470
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.39720    9.40660  -0.00940   -0.09993
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.41000    1.40970   0.00030    0.02128
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.62720   12.63320  -0.00600   -0.04749
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.82580    1.82560   0.00020    0.01096
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.47280   10.47770  -0.00490   -0.04677
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53580    1.53570   0.00010    0.00651
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                11.10800   11.10710   0.00090    0.00810
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  11.03450   11.02850   0.00600    0.05440
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.26000   14.34000  -0.08000   -0.55788
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  20.84000   20.62000   0.22000    1.06693
富邦日本東証基金                                                   21.35000   21.26000   0.09000    0.42333
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    48.23000   47.84000   0.39000    0.81522
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    48.38000   47.90000   0.48000    1.00209
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    57.13000   56.77000   0.36000    0.63414
富邦台灣心基金                                                     25.16000   24.81000   0.35000    1.41072
富邦台灣釆吉50基金                                                 50.41000   50.11000   0.30000    0.59868
富邦台灣科技指數基金                                               63.86000   63.65000   0.21000    0.32993
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   47.99510   48.06450  -0.06940   -0.14439
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    40.95710   40.93430   0.02280    0.05570
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31900    0.31900   0.00000    0.00000
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.69900    2.70130  -0.00230   -0.08514
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36310    0.36290   0.00020    0.05511
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.08150   11.07190   0.00960    0.08671
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.29490    2.29680  -0.00190   -0.08272
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.34070    0.34050   0.00020    0.05874
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.35440    9.34630   0.00810    0.08667
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.59000   23.53000   0.06000    0.25499
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.80000   13.82000  -0.02000   -0.14472
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 28.71000   28.61000   0.10000    0.34953
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.72970   15.72950   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.30000   17.32000  -0.02000   -0.11547
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         40.83720   40.80830   0.02890    0.07082
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   44.54240   44.49960   0.04280    0.09618
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   40.23070   40.18380   0.04690    0.11671
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    40.00120   39.95450   0.04670    0.11688
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(人民     9.92080    9.94960  -0.02880   -0.28946
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(美元)    9.97490    9.98340  -0.00850   -0.08514
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(新台     9.95630    9.95950  -0.00320   -0.03213
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(人民     9.92080    9.94960  -0.02880   -0.28946
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(美元)    9.97480    9.98320  -0.00840   -0.08414
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(新台     9.95570    9.95890  -0.00320   -0.03213
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資   39.85740   39.81000   0.04740    0.11907
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資   39.94120   39.89910   0.04210    0.10552
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.62890   39.59360   0.03530    0.08916
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   46.11550   46.08660   0.02890    0.06271
富邦長紅基金                                                       69.75000   68.75000   1.00000    1.45455
富邦科技基金                                                       27.61000   27.19000   0.42000    1.54469
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.79070   40.75350   0.03720    0.09128
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        45.78300   45.74340   0.03960    0.08657
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.83930   39.78530   0.05400    0.13573
富邦恒生國企ETF基金                                                20.15000   20.01000   0.14000    0.69965
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.48000   13.59000  -0.11000   -0.80942
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.71000   25.35000   0.36000    1.42012
富邦高成長基金                                                     26.89000   26.51000   0.38000    1.43342
富邦基金A類型                                                      15.58000   15.39000   0.19000    1.23457
富邦基金I類型                                                      15.58000   15.39000   0.19000    1.23457
富邦深証100基金                                                    10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.87000   20.88000  -0.01000   -0.04789
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41760    0.41740   0.00020    0.04792
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.37070   12.36920   0.00150    0.01213
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.11090    9.10980   0.00110    0.01207
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29140    0.29130   0.00010    0.03433
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.28090    8.27990   0.00100    0.01208
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.27370   10.25850   0.01520    0.14817
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.76860   10.74660   0.02200    0.20472
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.38600    9.37200   0.01400    0.14938
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.82720    9.80710   0.02010    0.20495
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.09000   17.92000   0.17000    0.94866
富邦精準基金                                                       50.61000   50.01000   0.60000    1.19976
富邦精銳中小基金                                                   13.03000   12.83000   0.20000    1.55885
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.49000   19.31000   0.18000    0.93216
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.96000   22.82000   0.14000    0.61350
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               6.59000    6.64000  -0.05000   -0.75301
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              18.40000   18.12000   0.28000    1.54525
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.65000   19.59000   0.06000    0.30628
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           11.18770   11.22470  -0.03700   -0.32963
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.58090   10.57820   0.00270    0.02552
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.56490   10.55620   0.00870    0.08242
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.53990   10.57490  -0.03500   -0.33097
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.92490    9.92230   0.00260    0.02620
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.89950    9.89140   0.00810    0.08189
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富達台灣成長基金                                                   32.93000   32.51000   0.42000    1.29191
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.96870    9.96810   0.00060    0.00602
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.92960    9.92760   0.00200    0.02015
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.68560    9.68540   0.00020    0.00206
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.42680   10.42580   0.00100    0.00959
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.39580   10.39360   0.00220    0.02117
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.14320   10.14300   0.00020    0.00197
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.35790    8.35410   0.00380    0.04549
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.06110    9.05700   0.00410    0.04527
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.55030    8.54780   0.00250    0.02925
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.33030   10.32530   0.00500    0.04842
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.40540   10.40070   0.00470    0.04519
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.85750    9.85470   0.00280    0.02841
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.01330   10.01020   0.00310    0.03097
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.61780    8.61490   0.00290    0.03366
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.92750    9.92430   0.00320    0.03224
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.12190    9.12050   0.00140    0.01535
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.62270   11.61910   0.00360    0.03098
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.43250   11.42870   0.00380    0.03325
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.63700   10.63520   0.00180    0.01692
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.33860    9.33690   0.00170    0.01821
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.39000   15.41000  -0.02000   -0.12979
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.80730    8.80340   0.00390    0.04430
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.71640    9.71230   0.00410    0.04221
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.14190    9.13990   0.00200    0.02188
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.81180   10.80660   0.00520    0.04812
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.83940   10.83490   0.00450    0.04153
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.26360   10.26090   0.00270    0.02631
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.30410    9.30150   0.00260    0.02795
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                    10.09000   10.20000  -0.11000   -1.07843
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.53000   10.62000  -0.09000   -0.84746
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.19000    9.26000  -0.07000   -0.75594
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.22000    8.27000  -0.05000   -0.60459
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.66000   10.72000  -0.06000   -0.55970
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型                  10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.17000    9.20000  -0.03000   -0.32609
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.90000    8.92000  -0.02000   -0.22422
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.28430   10.28330   0.00100    0.00972
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.50990    9.50380   0.00610    0.06418
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.93120    8.92360   0.00760    0.08517
富蘭克林華美中華基金                                               12.09000   12.15000  -0.06000   -0.49383
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               24.61000   24.40000   0.21000    0.86066
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 23.23000   23.08000   0.15000    0.64991
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.27000   10.23000   0.04000    0.39101
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.02260    8.01470   0.00790    0.09857
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.27530    9.26980   0.00550    0.05933
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.33950   10.33330   0.00620    0.06000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.70230    9.69270   0.00960    0.09904
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.81170   11.80080   0.01090    0.09237
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.73290    8.72480   0.00810    0.09284
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.80100    8.79290   0.00810    0.09212
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.88750    9.87840   0.00910    0.09212
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.65880   14.61180   0.04700    0.32166
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.41010   10.37670   0.03340    0.32187
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.23770   10.20490   0.03280    0.32141
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.78110   10.77170   0.00940    0.08727
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.66680    7.66010   0.00670    0.08747
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.96930    8.96140   0.00790    0.08816
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.96160    9.95290   0.00870    0.08741
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.24370   11.22970   0.01400    0.12467
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.46640    7.45710   0.00930    0.12471
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.75200    8.74110   0.01090    0.12470
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                       9.88250    9.87020   0.01230    0.12462
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         11.03620   11.02840   0.00780    0.07073
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.67670    7.67130   0.00540    0.07039
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.09380    8.08510   0.00870    0.10761
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.27780    9.26900   0.00880    0.09494
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.44970   10.43980   0.00990    0.09483
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.99670   12.98290   0.01380    0.10629
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.12000    8.09000   0.03000    0.37083
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.28000    8.25000   0.03000    0.36364
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.88000    8.89000  -0.01000   -0.11249
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          11.08000   11.09000  -0.01000   -0.09017
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           7.93000    7.89000   0.04000    0.50697
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.12000   12.06000   0.06000    0.49751
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.68000    8.67000   0.01000    0.11534
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.10000    8.09000   0.01000    0.12361
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.84000   10.85000  -0.01000   -0.09217
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.20000    9.21000  -0.01000   -0.10858
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.00870   13.01420  -0.00550   -0.04226
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.13000   11.11000   0.02000    0.18002
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
富蘭克林華美第一富基金                                             43.12000   42.56000   0.56000    1.31579
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.36830   10.36820   0.00010    0.00096
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.85000    8.82000   0.03000    0.34014
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.66000    9.63000   0.03000    0.31153
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.99000    8.96000   0.03000    0.33482
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.81000    9.78000   0.03000    0.30675
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.37000   14.37000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.02000   12.99000   0.03000    0.23095
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  14.99000   14.95000   0.04000    0.26756
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣A累積型                     10.06820   10.03660   0.03160    0.31485
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.53390    9.50340   0.03050    0.32094
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.53390    9.50340   0.03050    0.32094
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.49720    9.45460   0.04260    0.45057
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.49720    9.45460   0.04260    0.45057
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.71600    9.68220   0.03380    0.34909
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.48620    9.45320   0.03300    0.34909
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.48620    9.45320   0.03300    0.34909
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.66000    9.62210   0.03790    0.39388
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.43110    9.39420   0.03690    0.39280
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.43110    9.39420   0.03690    0.39280
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.31510    6.26720   0.04790    0.76430
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.60060   10.61230  -0.01170   -0.11025
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.49290    9.48750   0.00540    0.05692
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.66200   11.65540   0.00660    0.05663
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.61220    6.60590   0.00630    0.09537
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.84760    8.84040   0.00720    0.08144
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.52420   10.51400   0.01020    0.09701
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.86500   10.85450   0.01050    0.09673
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    68.76000   68.76000   0.00000    0.00000
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    71.34000   71.30000   0.04000    0.05610
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.03960   61.95730   0.08230    0.13283
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.41000   20.38000   0.03000    0.14720
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.88000   10.86000   0.02000    0.18416
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              68.63560   68.63010   0.00550    0.00801
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元                             10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣                            9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 66.98630   66.91150   0.07480    0.11179
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.94640   11.94570   0.00070    0.00586
復華人生目標基金                                                   42.84530   42.44580   0.39950    0.94120
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                           10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                             10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
復華大中華中小策略基金                                              9.27000    9.32000  -0.05000   -0.53648
復華已開發國家300股票指數基金-美元                                 10.12000   10.09000   0.03000    0.29732
復華已開發國家300股票指數基金-新台幣                                9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
復華中小精選基金                                                   71.55000   70.69000   0.86000    1.21658
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             50.71650   50.65560   0.06090    0.12022
復華中國特選信用債券ETF基金                                        61.67840   61.61800   0.06040    0.09802
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.68000   10.72000  -0.04000   -0.37313
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.21000    9.22000  -0.01000   -0.10846
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     12.19000   12.22000  -0.03000   -0.24550
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.88000   10.92000  -0.04000   -0.36630
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.95000   10.93000   0.02000    0.18298
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                           10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                             10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
復華台灣智能基金                                                   12.68000   12.54000   0.14000    1.11643
復華全方位基金                                                     33.67000   33.15000   0.52000    1.56863
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.03000   13.06000  -0.03000   -0.22971
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.28000   20.32000  -0.04000   -0.19685
復華全球平衡基金-美元                                               9.25000    9.26000  -0.01000   -0.10799
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.44000   19.45000  -0.01000   -0.05141
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.43000   14.43000   0.00000    0.00000
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.75000   13.75000   0.00000    0.00000
復華全球原物料基金                                                  8.28000    8.26000   0.02000    0.24213
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.84000   12.89000  -0.05000   -0.38790
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.14280   12.13580   0.00700    0.05768
復華全球債券基金                                                   14.84380   14.82240   0.02140    0.14438
復華全球債券組合基金                                               15.32000   15.31000   0.01000    0.06532
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.76000   15.77000  -0.01000   -0.06341
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                               13.51320   13.51300   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.47000   11.48000  -0.01000   -0.08711
復華亞太成長基金                                                   12.76000   12.81000  -0.05000   -0.39032
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.34000    9.30000   0.04000    0.43011
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.81000    9.77000   0.04000    0.40942
復華東協世紀基金                                                   12.29000   12.31000  -0.02000   -0.16247
復華南非幣長期收益基金A                                            14.34000   14.34000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金B                                             7.99000    7.99000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金A                                            14.79000   14.79000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
復華美元高收益債券指數基金-美元                                     9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A                                  9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B                                  9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      70.79030   70.72670   0.06360    0.08992
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      22.00000   21.90000   0.10000    0.45662
復華美國新星基金-美元                                              12.79000   12.75000   0.04000    0.31373
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.82000   12.77000   0.05000    0.39154
復華恒生基金                                                       20.39000   20.22000   0.17000    0.84075
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.48000    8.55000  -0.07000   -0.81871
復華恒生單日正向二倍基金                                           28.32000   27.84000   0.48000    1.72414
復華神盾基金                                                       29.96040   29.66120   0.29920    1.00873
復華高成長基金                                                     74.46000   73.47000   0.99000    1.34749
復華高益策略組合基金                                               13.50000   13.49000   0.01000    0.07413
復華貨幣市場基金                                                   14.47800   14.47780   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           17.98000   17.90000   0.08000    0.44693
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.64000   49.26000   0.38000    0.77142
復華復華基金                                                       23.33000   23.02000   0.31000    1.34666
復華華人世紀基金                                                   18.18000   18.17000   0.01000    0.05504
復華傳家二號基金                                                   37.37330   36.95580   0.41750    1.12973
復華傳家基金                                                       24.83390   24.63170   0.20220    0.82089
復華奧林匹克全球組合基金                                           16.00000   15.99000   0.01000    0.06254
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.83000   11.82000   0.01000    0.08460
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.35000   14.34000   0.01000    0.06974
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.31000    9.30000   0.01000    0.10753
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            12.37000   12.37000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.94000    8.94000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     22.27000   22.26000   0.01000    0.04492
復華新興市場企業債券ETF基金                                        70.14000   70.09000   0.05000    0.07134
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.28000    5.27000   0.01000    0.18975
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.94000   11.91000   0.03000    0.25189
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.72000   11.68000   0.04000    0.34247
復華新興市場短期收益基金                                           11.37000   11.36000   0.01000    0.08803
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.27000    9.28000  -0.01000   -0.10776
復華滬深300 A股基金                                                23.28000   23.28000   0.00000    0.00000
復華數位經濟基金                                                   52.94000   52.20000   0.74000    1.41762
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.08210   10.08020   0.00190    0.01885
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.77270    9.77100   0.00170    0.01740
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.62940   10.62740   0.00200    0.01882
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.16410   10.16230   0.00180    0.01771
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.20360   10.19550   0.00810    0.07945
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.18350   10.17850   0.00500    0.04912
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.31510   10.31260   0.00250    0.02424
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.77690   10.76830   0.00860    0.07986
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.22290   10.21600   0.00690    0.06754
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.70280   10.68960   0.01320    0.12348
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.58730   10.58000   0.00730    0.06900
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.07610   11.06240   0.01370    0.12384
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.77540   10.78050  -0.00510   -0.04731
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.72540   10.71710   0.00830    0.07745
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.65640   10.64220   0.01420    0.13343
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.77280   10.78200  -0.00920   -0.08533
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           12.03550   12.02700   0.00850    0.07067
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.69240   10.68800   0.00440    0.04117
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.95720   10.96650  -0.00930   -0.08480
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.34060   12.33180   0.00880    0.07136
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.83740   10.83300   0.00440    0.04062
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.81910   10.80870   0.01040    0.09622
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.25000   10.25010  -0.00010   -0.00098
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.23970   10.22690   0.01280    0.12516
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.98660    9.96850   0.01810    0.18157
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.54750   10.55520  -0.00770   -0.07295
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.87140   10.86260   0.00880    0.08101
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.55440   10.54890   0.00550    0.05214
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.54650   10.55420  -0.00770   -0.07296
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.87150   10.86260   0.00890    0.08193
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.55130   10.54590   0.00540    0.05120
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.44780   10.45080  -0.00300   -0.02871
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.43640   10.42560   0.01080    0.10359
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.44600   10.44900  -0.00300   -0.02871
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.43760   10.42680   0.01080    0.10358
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           11.07980   11.08010  -0.00030   -0.00271
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             11.06360   11.04930   0.01430    0.12942
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.98290   10.96260   0.02030    0.18518
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.25070   10.24780   0.00290    0.02830
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.23940   10.22370   0.01570    0.15356
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                            9.98730    9.96630   0.02100    0.21071
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.23870    9.24160  -0.00290   -0.03138
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.08420    8.07170   0.01250    0.15486
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              7.99820    7.98140   0.01680    0.21049
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.20190   12.20580  -0.00390   -0.03195
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.71200   10.69550   0.01650    0.15427
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.71670   10.69430   0.02240    0.20946
景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣                           10.01400   10.02370  -0.00970   -0.09677
景順十年到期特選新興債券基金年配型美元                              9.98770    9.98510   0.00260    0.02604
景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣                            9.86880    9.86070   0.00810    0.08214
景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣                           10.02600   10.03550  -0.00950   -0.09466
景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣                            9.96200    9.95670   0.00530    0.05323
景順六年到期特選全球債券基金年配型美元                             10.00000    9.99720   0.00280    0.02801
景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣                           10.02630   10.03570  -0.00940   -0.09367
景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣                            9.96180    9.95650   0.00530    0.05323
景順六年到期特選全球債券基金累積型美元                             10.00020    9.99740   0.00280    0.02801
景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣                           10.00290   10.01270  -0.00980   -0.09788
景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣                          9.86010    9.85150   0.00860    0.08730
景順六年到期特選新興債券基金累積美元                                9.97890    9.97580   0.00310    0.03108
景順主流基金                                                       20.61000   20.35000   0.26000    1.27764
景順台灣科技基金                                                   35.96000   35.50000   0.46000    1.29577
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.71000   11.70000   0.01000    0.08547
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.92000   10.91000   0.01000    0.09166
景順全球科技基金                                                   23.62000   23.64000  -0.02000   -0.08460
景順全球康健基金                                                   19.52000   19.43000   0.09000    0.46320
景順貨幣市場基金                                                   16.01100   16.01080   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       34.91000   34.55000   0.36000    1.04197
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.85000   14.83000   0.02000    0.13486
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.78000   13.75000   0.03000    0.21818
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.01000   10.97000   0.04000    0.36463
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.14000   11.09000   0.05000    0.45086
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.82000   11.77000   0.05000    0.42481
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.80000   11.75000   0.05000    0.42553
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.70830    8.71260  -0.00430   -0.04935
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.72370    7.71000   0.01370    0.17769
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.69020   11.69600  -0.00580   -0.04959
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.35620   10.33790   0.01830    0.17702
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.55000    8.60000  -0.05000   -0.58140
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.97000    8.01000  -0.04000   -0.49938
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.62000   11.67000  -0.05000   -0.42845
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.65370    9.65010   0.00360    0.03731
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.77730    9.76820   0.00910    0.09316
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.34280   10.33890   0.00390    0.03772
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.47840   10.46860   0.00980    0.09361
華南永昌永昌基金                                                   20.70000   20.49000   0.21000    1.02489
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.91190   14.89880   0.01310    0.08793
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
華南永昌全球精品基金                                               16.78000   16.80000  -0.02000   -0.11905
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.62000   13.63000  -0.01000   -0.07337
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.41000   13.41000   0.00000    0.00000
華南永昌物聯網精選基金                                             12.79000   12.68000   0.11000    0.86751
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.30350   16.30320   0.00030    0.00184
華南永昌龍盈平衡基金                                               26.18450   26.03130   0.15320    0.58852
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           12.00630   12.00610   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.85280   10.84940   0.00340    0.03134
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.42780   10.39640   0.03140    0.30203
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.96370    9.96070   0.00300    0.03012
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.50660    9.47790   0.02870    0.30281
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.69900   10.69490   0.00410    0.03834
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.21350   10.18200   0.03150    0.30937
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.94090    9.93710   0.00380    0.03824
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.42560    9.39650   0.02910    0.30969
華頓中小型基金                                                     24.97000   24.70000   0.27000    1.09312
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.21660   12.23630  -0.01970   -0.16100
華頓台灣基金                                                       26.08000   25.71000   0.37000    1.43913
華頓平安貨幣市場基金                                               11.58740   11.58720   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.29000   17.28000   0.01000    0.05787
華頓全球高收益債券基金A                                            13.83890   13.82800   0.01090    0.07883
華頓全球高收益債券基金B                                             7.93510    7.92890   0.00620    0.07819
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.88130    2.90380  -0.02250   -0.77485
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.48870   12.55550  -0.06680   -0.53204
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40800    0.41040  -0.00240   -0.58480
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.27710   12.30770  -0.03060   -0.24862
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.19160   12.22210  -0.03050   -0.24955
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.92020   10.95510  -0.03490   -0.31857
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.57900   10.57960  -0.00060   -0.00567
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.50430   10.50500  -0.00070   -0.00666
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.23960    9.24020  -0.00060   -0.00649
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.87700   10.88370  -0.00670   -0.06156
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.80260   10.80930  -0.00670   -0.06198
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.56050    9.56800  -0.00750   -0.07839
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.87000   11.91000  -0.04000   -0.33585
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.71000   10.73000  -0.02000   -0.18639
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.69690    2.69950  -0.00260   -0.09631
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.13410    2.13910  -0.00500   -0.23374
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.07780   12.06700   0.01080    0.08950
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.24410    9.23580   0.00830    0.08987
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38120    0.38090   0.00030    0.07876
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29910    0.29900   0.00010    0.03344
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.65000    3.67000  -0.02000   -0.54496
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.80000   15.85000  -0.05000   -0.31546
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.52000    0.52000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   26.37000   26.17000   0.20000    0.76423
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.68000   12.64000   0.04000    0.31646
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.38000    8.36000   0.02000    0.23923
匯豐安富基金                                                       27.18000   27.06000   0.12000    0.44346
匯豐成功基金                                                       43.48000   43.17000   0.31000    0.71809
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.81020    2.81480  -0.00460   -0.16342
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.44340    2.44720  -0.00380   -0.15528
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  12.04070   12.03520   0.00550    0.04570
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.02810    8.02240   0.00570    0.07105
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39870    0.39860   0.00010    0.02509
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33920    0.33910   0.00010    0.02949
匯豐金磚動力基金                                                   14.62000   14.66000  -0.04000   -0.27285
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.02420   15.02400   0.00020    0.00133
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.01000    4.98000   0.03000    0.60241
匯豐新鑽動力基金                                                   10.58000   10.63000  -0.05000   -0.47037
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.46590    5.44420   0.02170    0.39859
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.38230    9.36080   0.02150    0.22968
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 56.99000   56.56000   0.43000    0.76025
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 56.99000   56.56000   0.43000    0.76025
匯豐龍騰電子基金                                                   41.72000   41.33000   0.39000    0.94362
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.80580   12.79690   0.00890    0.06955
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     20.12000   19.82000   0.30000    1.51362
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.49000    9.55000  -0.06000   -0.62827
新光中國成長基金(美元)                                              9.26000    9.32000  -0.06000   -0.64378
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.16000    9.21000  -0.05000   -0.54289
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.71010   11.67620   0.03390    0.29033
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.41600   10.39940   0.01660    0.15962
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.66870   10.64410   0.02460    0.23111
新光台灣富貴基金                                                   26.24000   25.98000   0.26000    1.00077
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.73000   21.65000   0.08000    0.36952
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    38.75760   39.06130  -0.30370   -0.77750
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    45.14640   45.12740   0.01900    0.04210
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.93000   10.99000  -0.06000   -0.54595
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.57000   10.63000  -0.06000   -0.56444
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.17340   11.17480  -0.00140   -0.01253
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.84330   10.83690   0.00640    0.05906
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.48400   10.48530  -0.00130   -0.01240
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.16050   10.15450   0.00600    0.05909
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.66000    8.61000   0.05000    0.58072
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.70000    9.65000   0.05000    0.51813
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
新光吉星貨幣市場基金                                               15.52890   15.52870   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.54000    8.53000   0.01000    0.11723
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.85000    8.82000   0.03000    0.34014
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.49000    8.47000   0.02000    0.23613
新光亞洲精選基金-美金                                              21.38000   21.50000  -0.12000   -0.55814
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.51000   21.62000  -0.11000   -0.50879
新光店頭基金                                                       24.13000   23.93000   0.20000    0.83577
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.74000   11.74000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.04000   11.03000   0.01000    0.09066
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          41.67090   41.65590   0.01500    0.03601
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元            10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣          10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣          10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
新光特選內需收益ETF基金                                            21.48000   21.35000   0.13000    0.60890
新光創新科技基金                                                   14.43000   14.32000   0.11000    0.76816
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.20650   10.18880   0.01770    0.17372
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.51410   10.50900   0.00510    0.04853
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.11860   10.11410   0.00450    0.04449
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.22780    9.21170   0.01610    0.17478
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.48170    9.47710   0.00460    0.04854
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.07350    9.06800   0.00550    0.06065
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.30070   40.26310   0.03760    0.09339
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       45.50460   45.45580   0.04880    0.10736
新光澳幣八年期保本基金                                             11.06000   11.05000   0.01000    0.09050
新光澳幣十年期保本基金                                             11.03000   11.01000   0.02000    0.18165
新光澳幣保本基金                                                   12.56000   12.55000   0.01000    0.07968
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.93790   10.93570   0.00220    0.02012
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.42920    9.42730   0.00190    0.02015
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.32160    9.31770   0.00390    0.04186
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.55600   10.55160   0.00440    0.04170
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.72040   10.71810   0.00230    0.02146
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.45170    9.44970   0.00200    0.02116
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.39400    9.38850   0.00550    0.05858
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.64300   10.63670   0.00630    0.05923
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.23000    7.23000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.32000   10.36000  -0.04000   -0.38610
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       11.02640   11.02260   0.00380    0.03447
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.62870    9.62560   0.00310    0.03221
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                          14.97060   14.96210   0.00850    0.05681
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息)                         8.56050    8.55570   0.00480    0.05610
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.73800   10.73470   0.00330    0.03074
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.56630    9.56340   0.00290    0.03032
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.61990    9.61430   0.00560    0.05825
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.80250   10.79670   0.00580    0.05372
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益0-1年期美國政府債券ETF基金                                     39.90590   39.83310   0.07280    0.18276
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            39.37850   39.33920   0.03930    0.09990
群益10年期以上金融債ETF基金                                        43.53300   43.46740   0.06560    0.15092
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     44.26110   44.18010   0.08100    0.18334
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 44.48160   44.41340   0.06820    0.15356
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               46.07620   45.93270   0.14350    0.31241
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  44.24600   44.20710   0.03890    0.08799
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 48.04660   47.95650   0.09010    0.18788
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                49.33970   49.14200   0.19770    0.40230
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  47.27720   47.24750   0.02970    0.06286
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金                                   39.88230   39.80420   0.07810    0.19621
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.71720   10.70230   0.01490    0.13922
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  45.78210   45.68600   0.09610    0.21035
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               39.09170   39.03800   0.05370    0.13756
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.55390   11.55310   0.00080    0.00692
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.89510    9.88920   0.00590    0.05966
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      14.30720   14.40830  -0.10110   -0.70168
群益大中華雙力優勢基金-美元                                        10.39690   10.47050  -0.07360   -0.70293
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.68000   10.75000  -0.07000   -0.65116
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.18000   10.14000   0.04000    0.39448
群益大印度基金-人民幣                                              13.99720   13.95380   0.04340    0.31103
群益大印度基金-美元                                                12.79840   12.75900   0.03940    0.30880
群益大印度基金-新臺幣                                              12.04000   12.00000   0.04000    0.33333
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.63030   12.60400   0.02630    0.20866
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.84240   11.81790   0.02450    0.20731
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.04000   11.01000   0.03000    0.27248
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.14570   11.12250   0.02320    0.20859
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.53360    9.51390   0.01970    0.20707
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.91000    8.89000   0.02000    0.22497
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.13700   10.11600   0.02100    0.20759
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.70680    8.68880   0.01800    0.20716
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.13000    9.11000   0.02000    0.21954
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.30640    9.28710   0.01930    0.20782
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.26160    8.24460   0.01700    0.20620
群益中小型股基金                                                   49.97000   49.22000   0.75000    1.52377
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.96160   10.99370  -0.03210   -0.29199
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.89460    9.92370  -0.02910   -0.29324
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.21100    9.23300  -0.02200   -0.23828
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               9.21560    9.24260  -0.02700   -0.29213
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.31720    8.34170  -0.02450   -0.29371
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.74360    7.76210  -0.01850   -0.23834
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.79220   10.78440   0.00780    0.07233
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.87130   11.86280   0.00850    0.07165
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.42270   11.41520   0.00750    0.06570
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.40610   10.39410   0.01200    0.11545
群益中國新機會基金N-人民幣                                          9.61410    9.68010  -0.06600   -0.68181
群益中國新機會基金N-美元                                            8.58340    8.64240  -0.05900   -0.68268
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          9.10000    9.16000  -0.06000   -0.65502
群益中國新機會基金-人民幣                                           8.52600    8.58450  -0.05850   -0.68146
群益中國新機會基金-美元                                             9.17720    9.24030  -0.06310   -0.68288
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.69000    8.74000  -0.05000   -0.57208
群益平衡王基金                                                     21.15150   21.00650   0.14500    0.69026
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.02790   10.02090   0.00700    0.06985
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.87270    9.86030   0.01240    0.12576
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.02790   10.02090   0.00700    0.06985
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.87270    9.86030   0.01240    0.12576
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.02800   10.02100   0.00700    0.06985
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.87270    9.86030   0.01240    0.12576
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.86510    9.85250   0.01260    0.12789
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.05710   10.05490   0.00220    0.02188
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.90140    9.89370   0.00770    0.07783
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.05710   10.05480   0.00230    0.02287
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.90140    9.89370   0.00770    0.07783
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.05710   10.05490   0.00220    0.02188
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.90140    9.89370   0.00770    0.07783
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.91710    9.90920   0.00790    0.07972
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                             10.05990   10.05870   0.00120    0.01193
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                            9.90420    9.89760   0.00660    0.06668
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                             10.05990   10.05870   0.00120    0.01193
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                            9.90420    9.89760   0.00660    0.06668
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                            10.05980   10.05860   0.00120    0.01193
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                           9.90420    9.89760   0.00660    0.06668
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                            9.90950    9.90260   0.00690    0.06968
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.19000    9.20000  -0.01000   -0.10870
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.49000    6.52000  -0.03000   -0.46012
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.97440   12.98370  -0.00930   -0.07163
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 12.03990   12.04870  -0.00880   -0.07304
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.33000   11.33000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.97610   10.98390  -0.00780   -0.07101
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                 10.18460   10.19200  -0.00740   -0.07261
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.58000    9.58000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.84780   10.85560  -0.00780   -0.07185
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.60420   10.59050   0.01370    0.12936
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.36880   10.35580   0.01300    0.12553
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.24540    9.23350   0.01190    0.12888
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.24960    9.23800   0.01160    0.12557
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.06000    9.05000   0.01000    0.11050
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.66580   10.65210   0.01370    0.12861
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.69440   10.68090   0.01350    0.12639
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.40870    9.39650   0.01220    0.12984
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.89690    9.88440   0.01250    0.12646
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)                       10.05990   10.06110  -0.00120   -0.01193
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)                         10.04880   10.05030  -0.00150   -0.01492
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣)                        9.97310    9.96910   0.00400    0.04012
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)                       10.05980   10.06110  -0.00130   -0.01292
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)                         10.04880   10.05030  -0.00150   -0.01492
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)                        9.97310    9.96910   0.00400    0.04012
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)                      10.05980   10.06100  -0.00120   -0.01193
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)                        10.04870   10.05020  -0.00150   -0.01493
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)                       9.97310    9.96900   0.00410    0.04113
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)                      10.05980   10.06100  -0.00120   -0.01193
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)                        10.04870   10.05020  -0.00150   -0.01493
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)                       9.97310    9.96910   0.00400    0.04012
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.35270   11.33150   0.02120    0.18709
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.73590    7.72150   0.01440    0.18649
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.88260   10.88080   0.00180    0.01654
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.67750   10.67600   0.00150    0.01405
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.61300   10.60570   0.00730    0.06883
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.91020    9.90850   0.00170    0.01716
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.85460    9.85330   0.00130    0.01319
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.79570    9.78900   0.00670    0.06844
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.88270   10.88090   0.00180    0.01654
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.67740   10.67600   0.00140    0.01311
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.61290   10.60560   0.00730    0.06883
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.91020    9.90860   0.00160    0.01615
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.85450    9.85320   0.00130    0.01319
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.79570    9.78900   0.00670    0.06844
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.59610    9.56650   0.02960    0.30941
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.08000   11.04000   0.04000    0.36232
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.70120   15.65280   0.04840    0.30921
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.37000   15.31000   0.06000    0.39190
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.90000   11.80000   0.10000    0.84746
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.21800   11.22100  -0.00300   -0.02674
群益印度中小基金N-美元                                              9.15570    9.15830  -0.00260   -0.02839
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.59000    8.58000   0.01000    0.11655
群益印度中小基金-人民幣                                            15.18680   15.19070  -0.00390   -0.02567
群益印度中小基金-美元                                              13.09560   13.09920  -0.00360   -0.02748
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.03000   15.02000   0.01000    0.06658
群益多利策略組合基金                                               11.88000   11.87000   0.01000    0.08425
群益多重收益組合基金                                               14.17000   14.15000   0.02000    0.14134
群益多重資產組合基金                                               15.25000   15.26000  -0.01000   -0.06553
群益安家基金                                                       28.21060   27.85310   0.35750    1.28352
群益安穩貨幣市場基金                                               16.18110   16.18090   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.25000   21.15000   0.10000    0.47281
群益亞太中小基金                                                   10.88000   10.89000  -0.01000   -0.09183
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.43000   16.46000  -0.03000   -0.18226
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.71150   10.69720   0.01430    0.13368
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.85080    7.84030   0.01050    0.13392
群益店頭市場基金                                                  103.66000  102.06000   1.60000    1.56771
群益東方盛世基金                                                    9.06000    9.06000   0.00000    0.00000
群益東協成長基金-人民幣                                            13.49560   13.52460  -0.02900   -0.21442
群益東協成長基金-美元                                              11.51720   11.54210  -0.02490   -0.21573
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.30000   11.32000  -0.02000   -0.17668
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.10970   12.11470  -0.00500   -0.04127
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.20950   11.21440  -0.00490   -0.04369
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.47480   10.47460   0.00020    0.00191
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.76730    9.77130  -0.00400   -0.04094
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.04420    9.04810  -0.00390   -0.04310
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.44960    8.44950   0.00010    0.00118
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.83130   10.83120   0.00010    0.00092
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.55830    9.56230  -0.00400   -0.04183
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.20480    9.20880  -0.00400   -0.04344
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.43940    9.43930   0.00010    0.00106
群益長安基金                                                       33.00000   32.66000   0.34000    1.04103
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.48480   10.45510   0.02970    0.28407
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.86110   15.81610   0.04500    0.28452
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.20000   15.15000   0.05000    0.33003
群益真善美基金                                                     16.09020   16.04630   0.04390    0.27358
群益馬拉松基金                                                    131.07000  128.87000   2.20000    1.70715
群益深証中小板基金                                                 12.04000   12.03000   0.01000    0.08313
群益創新科技基金                                                   37.91000   37.33000   0.58000    1.55371
群益華夏盛世基金N-人民幣                                           10.73390   10.77880  -0.04490   -0.41656
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.60560    9.64600  -0.04040   -0.41883
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
群益華夏盛世基金-人民幣                                            11.68970   11.73860  -0.04890   -0.41657
群益華夏盛世基金-美元                                              10.59130   10.63580  -0.04450   -0.41840
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            17.33000   17.39000  -0.06000   -0.34503
群益奧斯卡基金                                                     33.76000   33.25000   0.51000    1.53383
群益新興金鑽基金-美元                                              11.67050   11.68600  -0.01550   -0.13264
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.85000    8.85000   0.00000    0.00000
群益葛萊美基金                                                     26.71000   26.22000   0.49000    1.86880
群益道瓊美國地產ETF基金                                            23.02000   22.93000   0.09000    0.39250
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.19000    7.25000  -0.06000   -0.82759
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        16.17000   15.92000   0.25000    1.57035
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.55550   11.55220   0.00330    0.02857
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.07630   11.07330   0.00300    0.02709
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.00560   10.99660   0.00900    0.08184
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           11.02790   11.02480   0.00310    0.02812
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.57030   10.56750   0.00280    0.02650
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.50290   10.49430   0.00860    0.08195
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.55530   11.55210   0.00320    0.02770
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.07670   11.07370   0.00300    0.02709
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)                           9.71640    9.70840   0.00800    0.08240
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          11.02790   11.02480   0.00310    0.02812
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.56990   10.56700   0.00290    0.02744
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                           9.74070    9.73270   0.00800    0.08220
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.11460   13.12960  -0.01500   -0.11425
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.82060   11.83160  -0.01100   -0.09297
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.68010   11.68940  -0.00930   -0.07956
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.60680    8.61670  -0.00990   -0.11489
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.89700    8.90520  -0.00820   -0.09208
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.05000    8.06000  -0.01000   -0.12407
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.35280    8.35940  -0.00660   -0.07895
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.84230    9.85140  -0.00910   -0.09237
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路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                       9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                         9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                       9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                         9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                       9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                         9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                       9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                         9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.27000    9.20000   0.07000    0.76087
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.36000   10.29000   0.07000    0.68027
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                               9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            11.15000   11.14000   0.01000    0.08977
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.83000   10.82000   0.01000    0.09242
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            11.15000   11.14000   0.01000    0.08977
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.83000   10.82000   0.01000    0.09242
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                       10.04690   10.04780  -0.00090   -0.00896
德信大發基金                                                       32.79000   32.56000   0.23000    0.70639
德信中國精選成長基金                                               11.94000   12.01000  -0.07000   -0.58285
德信台灣主流中小基金                                               22.04000   21.81000   0.23000    1.05456
德信萬保貨幣市場基金                                               12.00130   12.00110   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   35.22000   35.03000   0.19000    0.54239
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       11.14770   11.14210   0.00560    0.05026
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         11.00300   10.99560   0.00740    0.06730
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.73160   11.73140   0.00020    0.00170
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            20.04000   19.84000   0.20000    1.00806
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.43000   17.32000   0.11000    0.63510
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.88330   10.90750  -0.02420   -0.22187
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.89460   16.92900  -0.03440   -0.20320
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.09360    8.09010   0.00350    0.04326
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.12910   11.13050  -0.00140   -0.01258
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.28420   12.28570  -0.00150   -0.01221
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.93580   13.92980   0.00600    0.04307
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摩根大歐洲基金                                                     17.09000   17.08000   0.01000    0.05855
摩根中小基金                                                       24.01000   23.69000   0.32000    1.35078
摩根中國A股基金                                                    15.55000   15.65000  -0.10000   -0.63898
摩根中國A股基金(美元)                                              12.31000   12.39000  -0.08000   -0.64568
摩根中國亮點基金                                                   13.11000   13.19000  -0.08000   -0.60652
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.20960   11.22980  -0.02020   -0.17988
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.80180   12.83640  -0.03460   -0.26955
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.63010    9.65070  -0.02060   -0.21346
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.19440   13.21830  -0.02390   -0.18081
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.70720   15.74960  -0.04240   -0.26921
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.91000   20.67000   0.24000    1.16110
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.91000   20.67000   0.24000    1.16110
摩根台灣增長基金                                                   53.20000   52.62000   0.58000    1.10224
摩根平衡基金                                                       28.54000   28.42000   0.12000    0.42224
摩根全球α基金                                                     18.45000   18.43000   0.02000    0.10852
摩根全球平衡基金                                                   16.23820   16.23980  -0.00160   -0.00985
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.48120    9.47950   0.00170    0.01793
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.73400   10.73410  -0.00010   -0.00093
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.10050   10.09920   0.00130    0.01287
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.79800   11.79600   0.00200    0.01695
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.61380   10.61250   0.00130    0.01225
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.39700   10.39850  -0.00150   -0.01443
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.98670   13.98860  -0.00190   -0.01358
摩根亞洲基金                                                       59.72000   59.98000  -0.26000   -0.43348
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.39190    8.37880   0.01310    0.15635
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.00940    9.99630   0.01310    0.13105
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.83920    8.82600   0.01320    0.14956
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.94440   12.92360   0.02080    0.16095
摩根東方內需機會基金                                               18.87000   18.96000  -0.09000   -0.47468
摩根東方科技基金                                                   33.29000   33.40000  -0.11000   -0.32934
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.28000    9.30000  -0.02000   -0.21505
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.63000   11.64000  -0.01000   -0.08591
摩根金龍收成基金                                                   22.65000   22.82000  -0.17000   -0.74496
摩根第一貨幣市場基金                                               15.14820   15.14800   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.28000   14.22000   0.06000    0.42194
摩根新金磚五國基金                                                 12.55000   12.57000  -0.02000   -0.15911
摩根新絲路基金                                                      9.28000    9.31000  -0.03000   -0.32223
摩根新興35基金                                                     13.70000   13.75000  -0.05000   -0.36364
摩根新興日本基金                                                   23.96000   23.86000   0.10000    0.41911
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.08050    7.07370   0.00680    0.09613
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.50010    9.49250   0.00760    0.08006
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.28500    9.27680   0.00820    0.08839
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.12650   11.11650   0.01000    0.08996
摩根新興科技基金                                                   58.18000   57.40000   0.78000    1.35889
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.72300    8.72230   0.00070    0.00803
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.55600    9.56180  -0.00580   -0.06066
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 9.01030    9.01320  -0.00290   -0.03218
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.50100   10.50010   0.00090    0.00857
摩根龍揚基金                                                       33.84000   34.08000  -0.24000   -0.70423
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.19000   11.18000   0.01000    0.08945
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.86000   10.86000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.11000   12.10000   0.01000    0.08264
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.28420    9.27740   0.00680    0.07330
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.54920   11.54090   0.00830    0.07192
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鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                 9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                 9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               21.73000   21.61000   0.12000    0.55530
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.62620   12.62610   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.99000   11.86000   0.13000    1.09612
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聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.95440   10.95140   0.00300    0.02739
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.66770   10.65940   0.00830    0.07787
聯邦中國龍基金                                                     29.04000   28.67000   0.37000    1.29055
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.64970   12.64150   0.00820    0.06487
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.82950   11.82420   0.00530    0.04482
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.61640   10.60850   0.00790    0.07447
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.25220   10.24560   0.00660    0.06442
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.63820    9.63390   0.00430    0.04463
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.64490    8.63850   0.00640    0.07409
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                   10.02520   10.00380   0.02140    0.21392
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.10430   10.07710   0.02720    0.26992
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.44430    9.42410   0.02020    0.21434
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.51530    9.48970   0.02560    0.26977
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.77460   11.79600  -0.02140   -0.18142
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.61560   11.64120  -0.02560   -0.21991
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.65920   10.67750  -0.01830   -0.17139
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.78400   10.80270  -0.01870   -0.17310
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.62670   10.65020  -0.02350   -0.22065
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.75000    9.76680  -0.01680   -0.17201
聯邦金鑽平衡基金                                                   25.87110   25.56210   0.30900    1.20882
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.84230    9.85350  -0.01120   -0.11367
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.08820   10.09400  -0.00580   -0.05746
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.77650    9.78760  -0.01110   -0.11341
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                     10.00660   10.01240  -0.00580   -0.05793
聯邦貨幣市場基金                                                   13.24090   13.24070   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   14.56000   14.38000   0.18000    1.25174
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.59050   16.56900   0.02150    0.12976
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             13.12060   13.14370  -0.02310   -0.17575
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.65810   12.67080  -0.01270   -0.10023
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 12.00960   12.02110  -0.01150   -0.09567
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.55670   12.53750   0.01920    0.15314
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.62750   11.60700   0.02050    0.17662
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.56420   10.54790   0.01630    0.15453
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.65080    8.63560   0.01520    0.17602
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聯博大利基金                                                       39.86000   39.37000   0.49000    1.24460
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     19.19000   19.27000  -0.08000   -0.41515
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.77000   18.84000  -0.07000   -0.37155
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.32000   12.36000  -0.04000   -0.32362
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.57000   16.56000   0.01000    0.06039
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.96000   11.95000   0.01000    0.08368
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.85000   12.84000   0.01000    0.07788
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.93000   11.92000   0.01000    0.08389
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.49000    7.49000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.45000   11.44000   0.01000    0.08741
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.65000   15.66000  -0.01000   -0.06386
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.13000   11.14000  -0.01000   -0.08977
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.75000    8.76000  -0.01000   -0.11416
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.62000   11.64000  -0.02000   -0.17182
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.65000   14.65000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.53000   14.53000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.54000   14.54000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.21000    9.23000  -0.02000   -0.21668
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.17000   15.17000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.26000   21.24000   0.02000    0.09416
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.27000   19.25000   0.02000    0.10390
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.12000   13.10000   0.02000    0.15267
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.89000   14.87000   0.02000    0.13450
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.91000   15.89000   0.02000    0.12587
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.83000   14.81000   0.02000    0.13504
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.79000   14.77000   0.02000    0.13541
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.61000   12.59000   0.02000    0.15886
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.92000   14.90000   0.02000    0.13423
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.72000   12.71000   0.01000    0.07868
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.55000    8.54000   0.01000    0.11710
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.17000   13.16000   0.01000    0.07599
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.77000   19.77000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.45000   18.45000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.23000   11.23000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.10000   13.10000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.11000   14.11000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.05000   13.05000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.77000    7.76000   0.01000    0.12887
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.85000   12.85000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.12000   14.11000   0.01000    0.07087
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.22000   14.21000   0.01000    0.07037
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.33000    9.32000   0.01000    0.10730
聯博貨幣市場基金                                                   15.05080   15.05070   0.00010    0.00066
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.04870   11.03470   0.01400    0.12687
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.83450   13.81890   0.01560    0.11289
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.37160    7.36230   0.00930    0.12632
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.27000   14.27000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.42000   14.42000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.36000    9.35000   0.01000    0.10695
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.36040   10.34580   0.01460    0.14112
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.83830   10.85420  -0.01590   -0.14649
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.25620   10.24450   0.01170    0.11421
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.15320   10.13920   0.01400    0.13808
瀚亞中小型股基金                                                   24.34000   23.96000   0.38000    1.58598
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.85000   12.99000  -0.14000   -1.07775
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.00000   13.12000  -0.12000   -0.91463
瀚亞巴西基金                                                        5.85000    5.84000   0.01000    0.17123
瀚亞外銷基金                                                       44.70000   44.04000   0.66000    1.49864
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.04580   10.03990   0.00590    0.05877
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.01630   10.03860  -0.02230   -0.22214
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.02000   10.01660   0.00340    0.03394
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.88270    9.87750   0.00520    0.05264
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.03380   10.02830   0.00550    0.05484
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.03820   10.06050  -0.02230   -0.22166
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.00780   10.00450   0.00330    0.03299
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.86870    9.86350   0.00520    0.05272
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.61130   11.59340   0.01790    0.15440
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       11.05360   11.03870   0.01490    0.13498
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.82960   12.80990   0.01970    0.15379
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.98830   10.95550   0.03280    0.29939
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.30660    7.29550   0.01110    0.15215
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.98720    7.97630   0.01090    0.13665
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.10900    8.09650   0.01250    0.15439
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.06270    7.04570   0.01700    0.24128
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.62030    8.60710   0.01320    0.15336
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣                                 9.94120    9.92570   0.01550    0.15616
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.98580    8.97210   0.01370    0.15270
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.33910    9.32640   0.01270    0.13617
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.98520    8.97140   0.01380    0.15382
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.67000   12.66000   0.01000    0.07899
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.94000   11.93000   0.01000    0.08382
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.50000   11.49000   0.01000    0.08703
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   11.18000   11.18000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.29160   10.28060   0.01100    0.10700
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.73500    9.72990   0.00510    0.05242
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.38080    9.37470   0.00610    0.06507
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.32540    9.31540   0.01000    0.10735
瀚亞印度基金-人民幣                                                15.07000   15.01000   0.06000    0.39973
瀚亞印度基金-美元                                                  13.81000   13.75000   0.06000    0.43636
瀚亞印度基金-新台幣                                                30.40000   30.26000   0.14000    0.46266
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.16000   10.11000   0.05000    0.49456
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.08000   10.03000   0.05000    0.49850
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.60000    9.56000   0.04000    0.41841
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.38000    9.34000   0.04000    0.42827
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.30000    9.26000   0.04000    0.43197
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.62000    9.58000   0.04000    0.41754
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.38000    9.34000   0.04000    0.42827
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.30000    9.26000   0.04000    0.43197
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.35000    9.37000  -0.02000   -0.21345
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.39000   10.36000   0.03000    0.28958
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.54000   13.54000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.96000   12.04000  -0.08000   -0.66445
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.44000   10.51000  -0.07000   -0.66603
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.59000   14.67000  -0.08000   -0.54533
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.89000    8.95000  -0.06000   -0.67039
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.79000    6.84000  -0.05000   -0.73099
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.51000    8.56000  -0.05000   -0.58411
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.39000   11.46000  -0.07000   -0.61082
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.74560   12.75750  -0.01190   -0.09328
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.56350   14.59690  -0.03340   -0.22882
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.38160   11.39170  -0.01010   -0.08866
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.02220   11.02870  -0.00650   -0.05894
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.96500   12.95080   0.01420    0.10965
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.07780    9.08580  -0.00800   -0.08805
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.76360    9.78510  -0.02150   -0.21972
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.94470    8.95270  -0.00800   -0.08936
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.65260    8.65770  -0.00510   -0.05891
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.36570    9.35520   0.01050    0.11224
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.77580   14.75390   0.02190    0.14844
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.77130   10.76260   0.00870    0.08084
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.29210   10.28220   0.00990    0.09628
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.42520   12.40680   0.01840    0.14831
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.40000   10.44000  -0.04000   -0.38314
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.41000   18.44000  -0.03000   -0.16269
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.64310   13.64290   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 28.74000   28.80000  -0.06000   -0.20833
瀚亞高科技基金                                                     69.00000   68.07000   0.93000    1.36624
瀚亞理財通基金                                                     27.80000   27.60000   0.20000    0.72464
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               9.00000    8.97000   0.03000    0.33445
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.51000    8.49000   0.02000    0.23557
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.60000    8.58000   0.02000    0.23310
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.95000    8.93000   0.02000    0.22396
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.55000    8.53000   0.02000    0.23447
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.61000    8.58000   0.03000    0.34965
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.96000    8.95000   0.01000    0.11173
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.46000    8.45000   0.01000    0.11834
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.55000    8.54000   0.01000    0.11710
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.95000    8.94000   0.01000    0.11186
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.57000    8.56000   0.01000    0.11682
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.63000    8.61000   0.02000    0.23229
瀚亞菁華基金                                                       24.71000   24.39000   0.32000    1.31201
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.39420   14.39210   0.00210    0.01459
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.33240    9.33110   0.00130    0.01393
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.23140   11.23130   0.00010    0.00089
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.80790   11.82200  -0.01410   -0.11927
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.08520   10.07830   0.00690    0.06846
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.75090   10.72050   0.03040    0.28357
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.24980    8.24970   0.00010    0.00121
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.14130    8.15100  -0.00970   -0.11900
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.69760    8.69650   0.00110    0.01265
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.04920    8.04370   0.00550    0.06838
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.05320    8.03050   0.02270    0.28267
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.09460   14.07730   0.01730    0.12289
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.78410   10.77370   0.01040    0.09653
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.94970    9.93900   0.01070    0.10766
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.43520   11.42120   0.01400    0.12258
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.21800   10.20810   0.00990    0.09698
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                          9.93640    9.92420   0.01220    0.12293
瀚亞歐洲基金                                                       10.98000   10.96000   0.02000    0.18248
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