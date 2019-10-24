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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月23日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     晟楠     元大美債7-10          大學光            新昕纖   合世     宏捷科     
易威     大略-KY  元大美債1-3          南璋              韋僑     杏昌                
天良     寬魚國際 群益15年IG科技債          和進              久陽     進階                
南璋     太普高   群益10年IG金融債          力致              東林     強生                
勝昱              國泰5Y+新興債          建榮              欣厚-KY  東生華              
萬國通            國泰1-5Y高收債          凱鈺              友銓     其祥-KY             
飛寶企業          富邦全球高收債          通泰              倉和     德麥                
精確              國泰中國政金債5+          上揚              三圓     世坤                
宏易              富邦中政債0-1          系微              雙喜     世德                
唐鋒              凱基中國債3-10          旺玖              力泰     泰茂                
聯光通            凱基新興債10+          安鈦克            理銘     精確                
通訊-KY           凱基科技債10+          倉和              亞都     崇友                
榮群              群益AAA-AA公司債          宏捷科            老爺知   至興                
新零售            群益15年EM主權債          常珵              東凌-KY  大詠城              
恩得利            FH能源債          歐買尬            邁達康   萬在                
李洲              FH製藥債                            綠河-KY  健椿                
凱柏實業          FH新興企業債                            欣泰     百德                
元炬              FH20年美債                                     唐鋒                
及成              FH中國信用債                                     大恭                
和進              凱基AAA至A公司債                                     永純                
耀勝              凱基金融債20+                                     致振                
倚強股份          凱基美債25+                                     康聯訊              
錦明              國泰A級金融債                                     台聯電              
鑫創              富邦中國投等債                                     威潤                
宇環              富邦金融投等債                                     創威                
廣寰科            元大10年IG銀行債                                     唐榮                
點晶              FH公司債A3                                     世鎧                
斐成              FH次順位IG金融債                                     晉椿                
泰谷              FH美元信用債1-5Y                                     久陽                
典範              群益A級公司債                                     強新                
益通              群益AAA-A醫療債                                     松和                
振維              中信美國公債20年                                     有益                
迎輝              中信中國債7-10                                     新零售              
重鵬              中信中國美元IG債                                     力新                
研勤              B新光美債1-3                                     謚源                
欣厚-KY           B新光美債20+                                     李洲                
兆遠              第一金美債20+                                     元炬                
寶得利            第一金金融債 10+                                     港建                
太欣              第一金科技債 10+                                     及成                
系統電            永豐10年A公司債                                     新洲                
天剛              永豐15年金融債                                     耀勝                
世紀              永豐7-10年中國債                                     倚強股份            
華容              凱基IG精選15+                                     至寶電              
建榮              台新美元銀行債                                     宇環                
立衛              台新中國政策債                                     點晶                
天揚              新光15年IG金融債                                     雙鴻                
鈺創              富邦新興投等債                                     幸康                
佳總              富邦歐洲銀行債                                     泰谷                
合正              中信新興亞洲債                                     熱映                
金利              中信EM主權債0-5                                     力致                
寶聯通            統一美債10年Aa-A                                     重鵬                
凱鈺              永豐1-3年美公債                                     泓格                
德宏              永豐美國500大                                     東林                
合邦              群益0-1年美債                                     富晶通              
萬旭              群益1-5年IG債                                     精聯                
久正              合世                                         營邦                
上揚              易威                                         欣厚-KY             
全譜              天良                                         湯石照明            
易通展            南璋                                         數字                
茂迪              勝昱                                         世紀                
元隆              萬國通                                       友銓                
沛亨              飛寶企業                                     立衛                
九暘              精確                                         合正                
凱碩              宏易                                         慕康生醫            
全達              唐鋒                                         彩富                
奧斯特            聯光通                                       合邦                
保銳              通訊-KY                                      亞元                
越峰              榮群                                         訊達                
商丞              新零售                                       欣技                
英格爾            恩得利                                       亞通                
士開              李洲                                         上揚                
昇益              凱柏實業                                     旺玖                
志嘉              元炬                                         元隆                
富裔              及成                                         廣錠                
燦星旅            和進                                         勁豐                
富驛-KY           耀勝                                         光菱                
劍湖山            倚強股份                                     奧斯特              
德記              錦明                                         宏捷科              
泰偉              鑫創                                         保銳                
華義              宇環                                         鑫龍騰              
昇華              廣寰科                                       三圓                
得利影            點晶                                         力泰                
鼎創達            斐成                                         理銘                
台境              泰谷                                         富裔                
愛地雅            典範                                         中連貨              
邦泰              益通                                         安心                
                  振維                                         漢來美食            
                  迎輝                                         富驛-KY             
                  重鵬                                         易飛網              
                  研勤                                         高野                
                  欣厚-KY                                      亞都                
                  兆遠                                         老爺知              
                  寶得利                                       滿心                
                  太欣                                         東凌-KY             
                  系統電                                       紅馬-KY             
                  天剛                                         德記                
                  世紀                                         全家                
                  華容                                         詩肯                
                  建榮                                         弘帆                
                  立衛                                         關中                
                  天揚                                         邁達康              
                  鈺創                                         大展證              
                  佳總                                         誠品生活            
                  合正                                         泰偉                
                  金利                                         華義                
                  寶聯通                                       大宇資              
                  凱鈺                                         得利影              
                  德宏                                         時報                
                  合邦                                         旭然                
                  萬旭                                         鼎創達              
                  久正                                         朋億                
                  上揚                                         益張                
                  全譜                                         白紗科              
                  易通展                                       捷必勝-KY            
                  茂迪                                         旭源                
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                  商丞                                         合騏                
                  英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  力泰                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
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