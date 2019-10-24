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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月23日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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大飲              元大中型100          本盟              昶和     天仁     元大台灣50正2   
宏洲              富邦科技          華通              大統新創 興泰     富邦臺灣加權正2   
嘉裕              元大台商50          中環              本盟     宏亞     達欣工     
東華              富邦摩台          精元              銘旺科   恆大                
大魯閣            富邦發達          正崴              旭隼     新紡                
立益              富邦金融          銘旺科            遠雄來   佳和                
佳和              元大MSCI台灣          連宇              統領     大將                
聯發              永豐臺灣加權          吉祥全            威宏-KY  怡華                
昶和              元大台灣50正2          東貝              泰昇-KY  偉全                
本盟              富邦日本          揚智                       昶和                
正道              國泰日經225          益登                       大統新創            
瑞利              元大歐洲50          晶相光                     亞崴                
正峰新            元大日經225          嘉威                       程泰                
億泰              富邦臺灣加權正2          世芯-KY                    吉茂                
懷特              元大美元指數          泰鼎-KY                    百達-KY             
士紙              兆豐藍籌30反1          茂林-KY                    氣立                
燁興              國泰股利精選30          立積                       榮星                
千興              元大S&P日圓反1          科嘉-KY                    台硝                
威致              富邦歐洲          東科-KY                    元禎                
華豐              FH彭博新興債          鈞寶                       永記                
首利              國泰RMB短期報酬          互億                       毛寶                
麗正              新光內需收益          訊芯-KY                    日勝化              
東訊              FH美國金融股          國產                       展宇                
錸德              新光中國政金綠債          夆典                       國精化              
倫飛              新光投等債15+          杜康-DR                    三福化              
虹光              新光ICE美國權值          陽光能源-DR                   士紙                
威盛              台新全球AI          慶豐富                     東明-KY             
浩鑫              大飲              潤泰材                     鑫永銓              
國碩              宏洲                                         六暉-KY             
銘旺科            嘉裕                                         申豐                
統懋              東華                                         宏旭-KY             
翔耀              大魯閣                                       燿華                
太空梭            立益                                         震旦行              
兆勁              佳和                                         隴華                
麗臺              聯發                                         翔耀                
吉祥全            昶和                                         太空梭              
憶聲              本盟                                         遠見                
科風              正道                                         立萬利              
力特              瑞利                                         聯德                
喬鼎              正峰新                                       泰碩                
正達              億泰                                         玉晶光              
晟鈦              和桐                                         安馳                
聯德              懷特                                         世芯-KY             
同泰              士紙                                         圓展                
新世紀            燁興                                         新至陞              
誠研              千興                                         銘鈺                
誠創              威致                                         穎漢                
嘉威              華豐                                         立積                
聯合再生          英利-KY                                      迎廣                
力銘              首利                                         華友聯              
亞太電            麗正                                         愛山林              
達能              東訊                                         皇昌                
太極              錸德                                         遠雄來              
誠美材            倫飛                                         夏都                
奕智博            虹光                                         寒舍                
慧友              威盛                                         雲品                
悠克              浩鑫                                         新天地              
友勁              國碩                                         欣欣                
百一              銘旺科                                       統領                
捷泰              統懋                                         客思達-KY            
天瀚              翔耀                                         凱羿-KY             
迅杰              太空梭                                       日成-KY             
華上              兆勁                                         阿瘦                
光麗-KY           麗臺                                         格威傳媒            
元晶              吉祥全                                       神州-DR             
華冠              憶聲                                         晨訊科-DR            
裕豐              科風                                         友佳-DR             
寶徠              力特                                         一零四              
皇昌              喬鼎                                         欣天然              
陽明              正達                                         新海                
六福              晟鈦                                         欣高                
康師傅-DR          聯德                                         新麗                
聖馬丁-DR          同泰                                         台數科              
神州-DR           新世紀                                       必應                
同方友友-DR          誠研                                         基勝-KY             
晨訊科-DR          誠創                                         威宏-KY             
友佳-DR           嘉威                                         政伸                
陽光能源-DR          聯合再生                                     吉源-KY             
精熙-DR           力銘                                                             
中福              亞太電                                                           
雷虎              達能                                                             
中視              太極                                                             
秋雨              誠美材                                                           
新利虹            奕智博                                                           
國光生            慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生

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