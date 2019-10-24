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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/10/23  108/10/22  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.42980   10.41950   0.01030    0.09885
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.14370   10.13370   0.01000    0.09868
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.49960   10.49050   0.00910    0.08675
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.22190   10.21310   0.00880    0.08616
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.15150   10.13660   0.01490    0.14699
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.28610   10.27180   0.01430    0.13922
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.14020   10.12610   0.01410    0.13924
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.19850   10.17720   0.02130    0.20929
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.88490    9.86810   0.01680    0.17025
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.88440    9.86750   0.01690    0.17127
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.87570    9.86010   0.01560    0.15821
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.87390    9.85830   0.01560    0.15824
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.08510   10.07100   0.01410    0.14001
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.08510   10.07100   0.01410    0.14001
大華銀多元特別收益平衡基金                                         11.01000   11.00000   0.01000    0.09091
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中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金                        40.06360   39.87220   0.19140    0.48003
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.87440   10.86110   0.01330    0.12246
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.67120   10.65810   0.01310    0.12291
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.77270   10.76430   0.00840    0.07804
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.65990   10.65160   0.00830    0.07792
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                         40.01230   39.78730   0.22500    0.56551
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.03000   22.23000  -0.20000   -0.89969
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         22.97000   22.85000   0.12000    0.52516
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.42410   41.29310   0.13100    0.31724
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 38.67450   38.68680  -0.01230   -0.03179
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.97450    9.96650   0.00800    0.08027
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.56240   10.55280   0.00960    0.09097
中國信託台灣活力基金                                               13.97000   13.93000   0.04000    0.28715
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.57000   11.59000  -0.02000   -0.17256
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   11.06000   11.08000  -0.02000   -0.18051
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.47000   10.49000  -0.02000   -0.19066
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.61000    8.66000  -0.05000   -0.57737
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.39000    9.45000  -0.06000   -0.63492
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.30740   10.29510   0.01230    0.11947
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.03560   10.03140   0.00420    0.04187
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                8.85840    8.85470   0.00370    0.04179
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.50670   10.50310   0.00360    0.03428
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.24720    9.24400   0.00320    0.03462
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.18140   11.29620  -0.11480   -1.01627
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.40190    9.49840  -0.09650   -1.01596
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.05920   11.03130   0.02790    0.25292
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.55400    9.53000   0.02400    0.25184
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金                                39.84670   39.85890  -0.01220   -0.03061
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              44.37460   44.12310   0.25150    0.57000
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  41.08230   40.89950   0.18280    0.44695
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              46.57490   46.30960   0.26530    0.57288
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                47.10040   46.82400   0.27640    0.59030
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.65000   10.70000  -0.05000   -0.46729
中國信託智能運動基金-美元                                          10.44000   10.49000  -0.05000   -0.47664
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.67000    9.74000  -0.07000   -0.71869
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.61000    9.67000  -0.06000   -0.62048
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.05170   11.05160   0.00010    0.00090
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.32190   10.31460   0.00730    0.07077
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.37420    9.36750   0.00670    0.07152
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.71310   10.70520   0.00790    0.07380
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.72980    9.72260   0.00720    0.07405
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         39.73150   39.73070   0.00080    0.00201
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  40.36820   40.35240   0.01580    0.03916
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.81000   10.85000  -0.04000   -0.36866
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.21000   10.25000  -0.04000   -0.39024
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.06000   11.10000  -0.04000   -0.36036
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.51000   10.54000  -0.03000   -0.28463
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    43.92350   43.55930   0.36420    0.83610
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            44.57200   44.18380   0.38820    0.87860
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        44.53390   44.21000   0.32390    0.73264
元大2001基金                                                       69.98000   69.84000   0.14000    0.20046
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          47.01950   46.67660   0.34290    0.73463
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             45.08130   44.75790   0.32340    0.72255
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.89000   20.83000   0.06000    0.28805
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.78740   11.78660   0.00080    0.00679
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.47420   10.48300  -0.00880   -0.08395
元大上證50基金                                                     32.69000   32.87000  -0.18000   -0.54761
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.36000   11.20000   0.16000    1.42857
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.76000    9.64000   0.12000    1.24481
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.42000   13.37000   0.05000    0.37397
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.21600   12.18200   0.03400    0.27910
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.36000   16.31300   0.04700    0.28811
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.55500   11.50000   0.05500    0.47826
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.71900   10.67700   0.04200    0.39337
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.05000    3.03000   0.02000    0.66007
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.13000   13.06000   0.07000    0.53599
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      44.82580   44.84910  -0.02330   -0.05195
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.12080   11.11230   0.00850    0.07649
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.08290   10.07510   0.00780    0.07742
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.86350    9.86490  -0.00140   -0.01419
元大巴西指數基金                                                    7.04300    6.88500   0.15800    2.29484
元大日經225基金                                                    28.78000   28.70000   0.08000    0.27875
元大台商收成基金                                                   24.21000   24.23000  -0.02000   -0.08254
元大台灣50單日反向1倍基金                                          10.79000   10.76000   0.03000    0.27881
元大台灣50單日正向2倍基金                                          45.76000   46.10000  -0.34000   -0.73753
元大台灣中型100基金                                                35.31000   35.20000   0.11000    0.31250
元大台灣加權股價指數基金                                           27.50400   27.57200  -0.06800   -0.24663
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          11.22000   11.26000  -0.04000   -0.35524
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            11.12000   11.17000  -0.05000   -0.44763
元大台灣卓越50基金                                                 88.67000   89.02000  -0.35000   -0.39317
元大台灣金融基金                                                   18.90000   19.02000  -0.12000   -0.63091
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          11.17000   11.05000   0.12000    1.08597
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            11.17000   11.05000   0.12000    1.08597
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.84000   32.73000   0.11000    0.33608
元大台灣高股息基金                                                 27.48000   28.95000  -1.47000   -5.07772
元大台灣電子科技基金                                               40.04000   40.04000   0.00000    0.00000
元大全球ETF成長組合基金                                            10.60000   10.62000  -0.02000   -0.18832
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.87000   14.90000  -0.03000   -0.20134
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.50000   23.68000  -0.18000   -0.76014
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               14.06000   14.11000  -0.05000   -0.35436
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.59000    9.63000  -0.04000   -0.41537
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    14.32000   14.36000  -0.04000   -0.27855
元大全球不動產證券化基金-美元                                      13.06500   13.11400  -0.04900   -0.37365
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.69000    8.65000   0.04000    0.46243
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.52000    6.49000   0.03000    0.46225
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.31000    9.34000  -0.03000   -0.32120
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     7.11000    7.14000  -0.03000   -0.42017
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.37100    8.37900  -0.00800   -0.09548
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.22000    8.22000   0.00000    0.00000
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.49000   13.43000   0.06000    0.44676
元大全球農業商機基金                                               17.04000   17.21000  -0.17000   -0.98780
元大印尼指數基金                                                    9.39500    9.29200   0.10300    1.10848
元大印度指數基金                                                    9.65500    9.73400  -0.07900   -0.81159
元大印度基金                                                       12.58000   12.67000  -0.09000   -0.71034
元大多多基金                                                       18.80000   18.77000   0.03000    0.15983
元大多福基金                                                       56.59000   56.57000   0.02000    0.03535
元大亞太成長基金                                                    8.55000    8.53000   0.02000    0.23447
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.38840    9.38940  -0.00100   -0.01065
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.45910    7.45990  -0.00080   -0.01072
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.22090   10.21370   0.00720    0.07049
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.51990   10.51390   0.00600    0.05707
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.20020   10.19430   0.00590    0.05788
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.43100   10.42440   0.00660    0.06331
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.11550   10.10910   0.00640    0.06331
元大卓越基金                                                       44.49000   44.55000  -0.06000   -0.13468
元大店頭基金                                                        9.29000    9.29000   0.00000    0.00000
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.53910   10.53860   0.00050    0.00474
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.74980    9.74390   0.00590    0.06055
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.25400   32.22730   0.02670    0.08285
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   43.82380   43.53670   0.28710    0.65944
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.81620   15.91670  -0.10050   -0.63141
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        24.73440   24.42620   0.30820    1.26176
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.22650   42.11920   0.10730    0.25475
元大高科技基金                                                     22.25000   22.06000   0.19000    0.86129
元大得利貨幣市場基金                                               16.35350   16.35330   0.00020    0.00122
元大得寶貨幣市場基金                                               12.05230   12.05210   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              11.43000   11.45000  -0.02000   -0.17467
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                11.43000   11.45000  -0.02000   -0.17467
元大富櫃50基金                                                     13.84000   13.85000  -0.01000   -0.07220
元大華夏中小基金                                                    7.44000    7.40000   0.04000    0.54054
元大新中國基金-人民幣                                              10.34000   10.30000   0.04000    0.38835
元大新中國基金-美元                                                 9.42000    9.39900   0.02100    0.22343
元大新中國基金-新台幣                                               9.31000    9.28000   0.03000    0.32328
元大新主流基金                                                     27.44000   27.36000   0.08000    0.29240
元大新東協平衡基金-美元                                             9.44100    9.40000   0.04100    0.43617
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.13000    9.09000   0.04000    0.44004
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.33040   11.26360   0.06680    0.59306
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.15360   10.10350   0.05010    0.49587
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.54690   11.48930   0.05760    0.50134
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.37820    9.33140   0.04680    0.50153
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.70040   10.69520   0.00520    0.04862
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.84260    9.83780   0.00480    0.04879
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.78220   10.77620   0.00600    0.05568
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.92710    9.92160   0.00550    0.05543
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.17360   10.16970   0.00390    0.03835
元大新興亞洲基金                                                   11.02000   11.01000   0.01000    0.09083
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.90490    9.88780   0.01710    0.17294
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.06470    9.04900   0.01570    0.17350
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.09760   10.07950   0.01810    0.17957
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.25840    9.24180   0.01660    0.17962
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.18830   15.18810   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       39.54000   39.51000   0.03000    0.07593
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
元大實質多重資產基金-美元                                           8.39200    8.38700   0.00500    0.05962
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.78000    8.78000   0.00000    0.00000
元大滬深300單日反向1倍基金                                         11.89000   11.86000   0.03000    0.25295
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.45000   18.55000  -0.10000   -0.53908
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             21.67000   21.73000  -0.06000   -0.27612
元大摩臺基金                                                       41.46000   41.58000  -0.12000   -0.28860
元大標普500基金                                                    27.84000   27.93000  -0.09000   -0.32223
元大標普500單日反向1倍基金                                         11.92000   11.87000   0.05000    0.42123
元大標普500單日正向2倍基金                                         36.75000   37.03000  -0.28000   -0.75614
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.83000   20.80000   0.03000    0.14423
元大標智滬深300基金                                                17.86000   17.92000  -0.06000   -0.33482
元大歐洲50基金                                                     26.32000   26.30000   0.02000    0.07605
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.01610    9.04460  -0.02850   -0.31511
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.31340   10.31320   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    16.84000   16.82000   0.02000    0.11891
日盛上選基金(A類型)                                                39.04000   38.86000   0.18000    0.46320
日盛上選基金(I類型)                                                39.04000   38.86000   0.18000    0.46320
日盛小而美基金                                                     20.58000   20.41000   0.17000    0.83293
日盛中國內需動力基金                                                9.81000    9.74000   0.07000    0.71869
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.49200   12.46070   0.03130    0.25119
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.81300    9.78850   0.02450    0.25029
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.62640   12.60020   0.02620    0.20793
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.91370    9.89310   0.02060    0.20823
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.28530   11.26220   0.02310    0.20511
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.84450    8.82640   0.01810    0.20507
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        11.32000   11.25000   0.07000    0.62222
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.47000   10.42000   0.05000    0.47985
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.73000   10.68000   0.05000    0.46816
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.95000   10.93000   0.02000    0.18298
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.49000   10.47000   0.02000    0.19102
日盛日盛基金                                                       13.53000   13.48000   0.05000    0.37092
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.37000    9.36000   0.01000    0.10684
日盛全球抗暖化基金                                                 11.17000   11.21000  -0.04000   -0.35682
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.68320   10.67770   0.00550    0.05151
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.39770    9.39280   0.00490    0.05217
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.32620   10.32120   0.00500    0.04844
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.08450    9.08020   0.00430    0.04736
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.49000   10.54000  -0.05000   -0.47438
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.40000   10.46000  -0.06000   -0.57361
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.55050    2.54720   0.00330    0.12955
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.64710    1.64500   0.00210    0.12766
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.39050    0.39020   0.00030    0.07688
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25270    0.25250   0.00020    0.07921
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.72630   12.71610   0.01020    0.08021
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.11440    8.10790   0.00650    0.08017
日盛亞洲機會基金                                                    7.29000    7.24000   0.05000    0.69061
日盛首選基金                                                       19.36000   19.32000   0.04000    0.20704
日盛高科技基金                                                     20.73000   20.54000   0.19000    0.92502
日盛貨幣市場基金                                                   14.86150   14.86130   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     46.75000   46.59000   0.16000    0.34342
日盛精選五虎基金                                                   39.68000   39.42000   0.26000    0.65956
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.56990   13.56970   0.00020    0.00147
台新2000高科技基金                                                 36.05000   36.07000  -0.02000   -0.05545
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
台新MSCI中國基金                                                   19.54000   19.66000  -0.12000   -0.61038
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      19.45000   19.70000  -0.25000   -1.26904
台新大眾貨幣市場基金                                               14.24680   14.24660   0.00020    0.00140
台新中國通基金                                                     53.04000   53.15000  -0.11000   -0.20696
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.58590    0.58170   0.00420    0.72202
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.89000   17.76000   0.13000    0.73198
台新中國精選中小基金-美元                                           0.34030    0.33600   0.00430    1.27976
台新中國精選中小基金-新台幣                                        10.05000    9.92000   0.13000    1.31048
台新主流基金                                                       26.48000   26.40000   0.08000    0.30303
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.86000   24.98000  -0.12000   -0.48038
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.81790    0.82160  -0.00370   -0.45034
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.36000   17.44000  -0.08000   -0.45872
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.56980    0.57240  -0.00260   -0.45423
台新台灣中小基金                                                   40.57000   40.32000   0.25000    0.62004
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.34220   11.33950   0.00270    0.02381
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              10.22640   10.22520   0.00120    0.01174
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.94610   11.94470   0.00140    0.01172
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.18000   11.18000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.00700   10.00570   0.00130    0.01299
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.31420   11.31280   0.00140    0.01238
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                       14.59000   14.66000  -0.07000   -0.47749
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.59830    8.57640   0.02190    0.25535
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28630    0.28560   0.00070    0.24510
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.81740   12.78470   0.03270    0.25577
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.42160    0.42060   0.00100    0.23776
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             38.46000   38.48000  -0.02000   -0.05198
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                41.73000   41.94000  -0.21000   -0.50072
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.14400   11.14390   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 34.44440   34.55510  -0.11070   -0.32036
台新智慧生活基金-美元                                              10.46030   10.56000  -0.09970   -0.94413
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.67000   10.77000  -0.10000   -0.92851
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.07120    8.07180  -0.00060   -0.00743
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.18510    8.18490   0.00020    0.00244
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.30510    9.30570  -0.00060   -0.00645
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.44660    9.44660   0.00000    0.00000
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.53630   11.52490   0.01140    0.09892
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.37120    0.37080   0.00040    0.10787
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.06880    8.06080   0.00800    0.09925
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27420    0.27390   0.00030    0.10953
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.33000    5.32000   0.01000    0.18797
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.27000   22.48000  -0.21000   -0.93416
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.57900   10.56680   0.01220    0.11546
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.07040   10.06860   0.00180    0.01788
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.06170   10.05980   0.00190    0.01889
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.73380   10.72140   0.01240    0.11566
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.20840   10.20660   0.00180    0.01764
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.20130   10.19940   0.00190    0.01863
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               43.03370   42.74420   0.28950    0.67728
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     42.15540   41.92260   0.23280    0.55531
永豐1至3年期美國公債ETF基金                                        39.52370   39.53260  -0.00890   -0.02251
永豐20年期以上美國公債ETF基金                                      38.66940   38.46780   0.20160    0.52407
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             38.31060   38.33360  -0.02300   -0.06000
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.43420   11.43350   0.00070    0.00612
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.81110    9.83490  -0.02380   -0.24200
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.30030    9.31670  -0.01640   -0.17603
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  11.06640   11.05030   0.01610    0.14570
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.55400    7.58630  -0.03230   -0.42577
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.05640    9.06590  -0.00950   -0.10479
永豐中小基金                                                       56.91000   56.69000   0.22000    0.38808
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.84020    1.84070  -0.00050   -0.02716
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.61550    2.60400   0.01150    0.44163
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.06460    8.08690  -0.02230   -0.27575
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.10750   11.08610   0.02140    0.19303
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     5.08000    5.06000   0.02000    0.39526
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.98000   21.95000   0.03000    0.13667
永豐主流品牌基金                                                   19.10000   19.16000  -0.06000   -0.31315
永豐永豐基金                                                       35.64000   35.76000  -0.12000   -0.33557
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   8.92340    8.93290  -0.00950   -0.10635
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.55700    9.52400   0.03300    0.34649
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 8.69870    8.70830  -0.00960   -0.11024
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.32020    9.28760   0.03260    0.35101
永豐亞洲民生消費基金                                               11.79000   11.75000   0.04000    0.34043
永豐南非幣2021保本基金                                             14.37510   14.36890   0.00620    0.04315
永豐美國大型500股票ETF基金                                         19.77000   19.85000  -0.08000   -0.40302
永豐貨幣市場基金                                                   13.96120   13.96100   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.16960    2.17080  -0.00120   -0.05528
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.72470    2.71360   0.01110    0.40905
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.66270    7.68240  -0.01970   -0.25643
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.91510   10.89760   0.01750    0.16059
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.99940    7.02580  -0.02640   -0.37576
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.40110   11.39510   0.00600    0.05265
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.07000    8.08000  -0.01000   -0.12376
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.35000   18.37000  -0.02000   -0.10887
永豐臺灣加權ETF基金                                                57.72000   57.89000  -0.17000   -0.29366
永豐領航科技基金                                                   42.06000   42.04000   0.02000    0.04757
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.73000   11.67000   0.06000    0.51414
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.08000   11.03000   0.05000    0.45331
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
永豐趨勢平衡基金                                                   45.28000   45.38000  -0.10000   -0.22036
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.97400   11.97320   0.00080    0.00668
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.75640    9.74950   0.00690    0.07077
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.49380   10.48640   0.00740    0.07057
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.84260    9.83610   0.00650    0.06608
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.40460   10.39780   0.00680    0.06540
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.81500    9.80680   0.00820    0.08362
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.67920   10.67030   0.00890    0.08341
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.85120    9.84360   0.00760    0.07721
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.48550   10.47740   0.00810    0.07731
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.25000   11.21000   0.04000    0.35682
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.50000    9.47000   0.03000    0.31679
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.35000   15.33000   0.02000    0.13046
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.43000   19.40000   0.03000    0.15464
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.55000   19.53000   0.02000    0.10241
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                      10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                      10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                     9.90050    9.89580   0.00470    0.04749
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.03240   10.02770   0.00470    0.04687
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                       9.87530    9.87300   0.00230    0.02330
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                       9.92750    9.92530   0.00220    0.02217
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                     9.87560    9.88200  -0.00640   -0.06476
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.18820   10.19490  -0.00670   -0.06572
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                       9.88860    9.88580   0.00280    0.02832
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.02040   10.01750   0.00290    0.02895
兆豐國際生命科學基金                                               14.10000   14.31000  -0.21000   -1.46751
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.42670   10.43750  -0.01080   -0.10347
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.79380   10.80520  -0.01140   -0.10550
兆豐國際全球基金                                                   30.93000   31.02000  -0.09000   -0.29014
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.54890   10.54830   0.00060    0.00569
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.12120   10.11560   0.00560    0.05536
兆豐國際國民基金                                                   24.63000   24.55000   0.08000    0.32587
兆豐國際第一基金                                                   14.90000   14.85000   0.05000    0.33670
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.71070   10.69360   0.01710    0.15991
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.10040    8.08740   0.01300    0.16074
兆豐國際萬全基金                                                   22.46000   22.39000   0.07000    0.31264
兆豐國際電子基金                                                   29.04000   29.00000   0.04000    0.13793
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          23.52000   23.59000  -0.07000   -0.29674
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              14.63000   14.59000   0.04000    0.27416
兆豐國際豐台灣基金                                                 38.49000   38.41000   0.08000    0.20828
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.57730   12.57710   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.82000    9.85000  -0.03000   -0.30457
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.78970    9.78600   0.00370    0.03781
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.84810    9.84340   0.00470    0.04775
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.75280    9.74860   0.00420    0.04308
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.84400    9.84010   0.00390    0.03963
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.98590    9.97970   0.00620    0.06213
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.78990    9.78630   0.00360    0.03679
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.85020    9.84540   0.00480    0.04875
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.76060    9.75640   0.00420    0.04305
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.84840    9.84450   0.00390    0.03962
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.99390    9.98760   0.00630    0.06308
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           11.00180   10.99310   0.00870    0.07914
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.68950   10.68070   0.00880    0.08239
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.97730   10.96930   0.00800    0.07293
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.56960   10.56120   0.00840    0.07954
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.75560   10.74670   0.00890    0.08282
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.70360   10.69580   0.00780    0.07293
合庫台灣基金                                                       13.14000   13.15000  -0.01000   -0.07605
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.70210   11.70090   0.00120    0.01026
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.87550   12.87280   0.00270    0.02097
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.44680   11.44570   0.00110    0.00961
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.21310   12.21200   0.00110    0.00901
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.02540    8.02460   0.00080    0.00997
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.39800    9.39570   0.00230    0.02448
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.12360    9.12270   0.00090    0.00987
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.75830    8.75780   0.00050    0.00571
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.24530    9.24440   0.00090    0.00974
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.57000   11.55000   0.02000    0.17316
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
合庫全球新興市場基金                                                9.23000    9.21000   0.02000    0.21716
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.89000    8.89000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.36000    9.36000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                   10.18850   10.18840   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.95580    9.94880   0.00700    0.07036
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.36250   10.35460   0.00790    0.07629
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.46820   10.46020   0.00800    0.07648
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.15480   12.14480   0.01000    0.08234
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.54860   15.53670   0.01190    0.07659
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.62740    8.62150   0.00590    0.06843
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.47520    9.46810   0.00710    0.07499
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.76430    7.75830   0.00600    0.07734
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.60220    8.59490   0.00730    0.08493
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.54460   10.53570   0.00890    0.08447
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.79000   10.76000   0.03000    0.27881
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 人民幣避險                     10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 新臺幣                          9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
安本標準360動態入息組合基金 A累積 人民幣避險                       10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A累積 美元                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A累積 新臺幣                            9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        12.21000   12.22000  -0.01000   -0.08183
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.66000   11.68000  -0.02000   -0.17123
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.68000   11.70000  -0.02000   -0.17094
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.21470   10.19610   0.01860    0.18242
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.18890   10.17210   0.01680    0.16516
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.76990    9.75450   0.01540    0.15788
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.15580   10.13900   0.01680    0.16570
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.30670   10.28800   0.01870    0.18177
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.27460   10.25770   0.01690    0.16475
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.83640    9.82100   0.01540    0.15681
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.22420   10.20730   0.01690    0.16557
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.27930   11.27840   0.00090    0.00798
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.86000    9.86860  -0.00860   -0.08715
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.66650    9.67430  -0.00780   -0.08063
安聯中國東協基金                                                   14.76000   14.80000  -0.04000   -0.27027
安聯中國策略基金-美元                                              12.96000   12.89000   0.07000    0.54306
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.70000   16.61000   0.09000    0.54184
安聯中華新思路基金-人民幣                                          16.81000   16.67000   0.14000    0.83983
安聯中華新思路基金-美元                                            15.21000   15.10000   0.11000    0.72848
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          14.16000   14.06000   0.10000    0.71124
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣                                      36.53000   36.68000  -0.15000   -0.40894
安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣                                      10.77000   10.82000  -0.05000   -0.46211
安聯台灣科技基金                                                   59.18000   59.35000  -0.17000   -0.28644
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.56740   12.56720   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   42.15000   42.13000   0.02000    0.04747
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.87450   10.86290   0.01160    0.10679
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.87770   15.86080   0.01690    0.10655
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.81750    9.80710   0.01040    0.10605
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.93230    9.92160   0.01070    0.10785
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  11.95000   11.96000  -0.01000   -0.08361
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                   9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.75000   11.76000  -0.01000   -0.08503
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.30790   13.29330   0.01460    0.10983
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.87370   10.86340   0.01030    0.09481
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.88750   12.87570   0.01180    0.09165
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.52040    9.51030   0.01010    0.10620
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.46240    9.45340   0.00900    0.09520
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.95450    8.94630   0.00820    0.09166
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.17060   10.15960   0.01100    0.10827
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元                         9.90090    9.89160   0.00930    0.09402
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.14160   10.13240   0.00920    0.09080
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.66000   11.66000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.48000   11.48000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.29000   11.29000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.50000   11.49000   0.01000    0.08703
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.88000   10.87000   0.01000    0.09200
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.23000    9.22000   0.01000    0.10846
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.57060   12.56130   0.00930    0.07404
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.37510   11.36870   0.00640    0.05629
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.95580   10.94980   0.00600    0.05480
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.51990    8.51370   0.00620    0.07282
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.39290    8.38820   0.00470    0.05603
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.05720    8.05280   0.00440    0.05464
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.14740   10.13870   0.00870    0.08581
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.01300   10.00750   0.00550    0.05496
安聯全球人口趨勢基金                                               12.01000   12.06000  -0.05000   -0.41459
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.65000    8.57000   0.08000    0.93349
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        32.30000   32.00000   0.30000    0.93750
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.55000    7.50000   0.05000    0.66667
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.54240   12.53640   0.00600    0.04786
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.54350   10.53850   0.00500    0.04745
安聯全球新興市場基金                                               16.83000   16.75000   0.08000    0.47761
安聯全球農金趨勢基金                                                8.73000    8.79000  -0.06000   -0.68259
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.97000    9.01000  -0.04000   -0.44395
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.57000   10.61000  -0.04000   -0.37700
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.78000   10.82000  -0.04000   -0.36969
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.88000   10.92000  -0.04000   -0.36630
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.36000   10.40000  -0.04000   -0.38462
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.46000    9.50000  -0.04000   -0.42105
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.42000    9.46000  -0.04000   -0.42283
安聯亞洲動態策略基金                                               22.28000   22.24000   0.04000    0.17986
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.20520   10.19790   0.00730    0.07158
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.22850   10.22250   0.00600    0.05869
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.11870   10.11130   0.00740    0.07319
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.08430   10.07850   0.00580    0.05755
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.13490   10.12750   0.00740    0.07307
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.08600   10.08010   0.00590    0.05853
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.04200   10.03680   0.00520    0.05181
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.13840   10.13320   0.00520    0.05132
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.04200   10.03680   0.00520    0.05181
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.67630   10.67510   0.00120    0.01124
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.15650   10.15500   0.00150    0.01477
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               92.91980   92.73420   0.18560    0.20014
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.60500   13.58310   0.02190    0.16123
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               69.52360   69.38390   0.13970    0.20134
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                 10.04620   10.03000   0.01620    0.16152
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.79760    2.79460   0.00300    0.10735
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.90690   10.90230   0.00460    0.04219
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.34140    2.33680   0.00460    0.19685
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.72700    8.72320   0.00380    0.04356
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.25060   10.24460   0.00600    0.05857
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.37270   10.36700   0.00570    0.05498
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.90480   10.90170   0.00310    0.02844
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.31550   10.31070   0.00480    0.04655
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.32820   10.32470   0.00350    0.03390
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.05210   10.04620   0.00590    0.05873
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.11320   10.10780   0.00540    0.05342
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.47710   10.47280   0.00430    0.04106
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.11260   10.10800   0.00460    0.04551
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.14430   10.14110   0.00320    0.03155
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.15180   10.14420   0.00760    0.07492
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.37240   10.36830   0.00410    0.03954
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.12480   10.11840   0.00640    0.06325
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.01030   10.00430   0.00600    0.05997
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.04270   10.03540   0.00730    0.07274
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.10330   10.09770   0.00560    0.05546
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.02380   10.01740   0.00640    0.06389
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.96050    9.95450   0.00600    0.06027
宏利台灣動力基金A類型                                              33.77000   33.71000   0.06000    0.17799
宏利台灣動力基金I類型                                              33.77000   33.71000   0.06000    0.17799
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)                   10.00090    9.99260   0.00830    0.08306
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)                          9.98450    9.97770   0.00680    0.06815
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)                   10.08380   10.07480   0.00900    0.08933
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)                          9.99690    9.98960   0.00730    0.07308
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.07760   10.06990   0.00770    0.07647
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.81410    9.80530   0.00880    0.08975
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.53710    7.53140   0.00570    0.07568
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.42240    7.41620   0.00620    0.08360
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.60000   11.59000   0.01000    0.08628
宏利全球債券組合基金                                               13.74900   13.74940  -0.00040   -0.00291
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.02780    3.02550   0.00230    0.07602
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.43840   12.42980   0.00860    0.06919
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.88790    8.88170   0.00620    0.06981
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.62480    2.61890   0.00590    0.22529
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.34210   11.33280   0.00930    0.08206
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.30790    3.31720  -0.00930   -0.28036
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.54010    0.54170  -0.00160   -0.29537
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.08000   15.12000  -0.04000   -0.26455
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.50300   12.49480   0.00820    0.06563
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.05930   11.05440   0.00490    0.04433
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.50230   10.49760   0.00470    0.04477
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.73960    8.73520   0.00440    0.05037
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.36320    8.35960   0.00360    0.04306
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.16350    8.15980   0.00370    0.04534
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.36020    8.35760   0.00260    0.03111
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.70000   10.64000   0.06000    0.56391
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.61000   10.54000   0.07000    0.66414
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.68000   10.61000   0.07000    0.65975
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             11.21000   11.20000   0.01000    0.08929
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.94000   10.94000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.81000   10.80000   0.01000    0.09259
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.02070    3.02110  -0.00040   -0.01324
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43340    0.43340   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.93140   12.93210  -0.00070   -0.00541
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.98440    0.98450  -0.00010   -0.01016
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.32190    7.32230  -0.00040   -0.00546
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.05560    2.05580  -0.00020   -0.00973
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29590    0.29590   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.89580    8.89630  -0.00050   -0.00562
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32450    0.32450   0.00000    0.00000
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.70320   13.70300   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.49000    2.49000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.19000   11.18000   0.01000    0.08945
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          28.10000   27.82000   0.28000    1.00647
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          28.10000   27.82000   0.28000    1.00647
宏利澳幣保本基金                                                   12.73010   12.72940   0.00070    0.00550
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.28000   10.25000   0.03000    0.29268
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.81000   10.79000   0.02000    0.18536
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.82000   10.80000   0.02000    0.18519
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.87000   11.82000   0.05000    0.42301
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.61000   11.58000   0.03000    0.25907
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.16000   11.13000   0.03000    0.26954
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.96000   10.94000   0.02000    0.18282
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.21000    9.21000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.66000   11.66000   0.00000    0.00000
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.51630   10.48280   0.03350    0.31957
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.45510    9.43310   0.02200    0.23322
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.82550    8.80440   0.02110    0.23965
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.30170   11.27460   0.02710    0.24036
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.31000    9.31000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
貝萊德新台幣基金                                                   12.98480   12.98460   0.00020    0.00154
貝萊德寶利基金                                                     29.03000   29.10000  -0.07000   -0.24055
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.46330   11.46420  -0.00090   -0.00785
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.83650    9.84140  -0.00490   -0.04979
保德信大中華基金-人民幣                                            10.80000   10.78000   0.02000    0.18553
保德信大中華基金-美元                                              10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
保德信大中華基金-新台幣                                            30.60000   30.56000   0.04000    0.13089
保德信中小型股基金                                                 56.80000   57.18000  -0.38000   -0.66457
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.62000    9.50000   0.12000    1.26316
保德信中國中小基金-美元                                             9.01000    8.91000   0.10000    1.12233
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.63000    8.53000   0.10000    1.17233
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.94250    9.92150   0.02100    0.21166
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.97610    9.95480   0.02130    0.21397
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.06400   10.04270   0.02130    0.21209
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.24110   11.21730   0.02380    0.21217
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.71000   10.67000   0.04000    0.37488
保德信中國品牌基金-美元                                            10.68000   10.64000   0.04000    0.37594
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.53000   11.49000   0.04000    0.34813
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.26000   28.28000  -0.02000   -0.07072
保德信全球消費商機基金                                             19.24000   19.34000  -0.10000   -0.51706
保德信全球基礎建設基金                                             14.07000   14.02000   0.05000    0.35663
保德信全球資源基金                                                  6.99000    6.94000   0.05000    0.72046
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      31.46000   31.44000   0.02000    0.06361
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.26560   10.22930   0.03630    0.35486
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.87040   10.83110   0.03930    0.36284
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.16020   10.12910   0.03110    0.30704
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.75540   10.72240   0.03300    0.30777
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.73140    9.72090   0.01050    0.10801
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.99660   10.98470   0.01190    0.10833
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.16260    9.15210   0.01050    0.11473
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.34080   10.32900   0.01180    0.11424
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.08910    8.07930   0.00980    0.12130
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.26490   11.25110   0.01380    0.12265
保德信亞太基金                                                     20.01000   20.02000  -0.01000   -0.04995
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.59580    8.58020   0.01560    0.18181
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.06000   12.03810   0.02190    0.18192
保德信店頭市場基金                                                 40.82000   40.99000  -0.17000   -0.41474
保德信拉丁美洲基金                                                  7.10000    6.95000   0.15000    2.15827
保德信金平衡基金                                                   32.40000   32.45000  -0.05000   -0.15408
保德信金滿意基金                                                   45.77000   45.89000  -0.12000   -0.26149
保德信科技島基金                                                   30.67000   30.73000  -0.06000   -0.19525
保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積(E)                        10.00540    9.99620   0.00920    0.09203
保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息(D)                         9.95870    9.94780   0.01090    0.10957
保德信美國投資級企業債券基金－美元累積(C)                           9.95870    9.94780   0.01090    0.10957
保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣月配息型(B)                     9.95020    9.93870   0.01150    0.11571
保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣累積型(A)                       9.95020    9.93870   0.01150    0.11571
保德信高成長基金                                                  108.37000  108.73000  -0.36000   -0.33110
保德信貨幣市場基金                                                 15.86500   15.86470   0.00030    0.00189
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.75680   10.77770  -0.02090   -0.19392
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.84870   10.86900  -0.02030   -0.18677
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.11490   11.12530  -0.01040   -0.09348
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.49620   10.50530  -0.00910   -0.08662
保德信新世紀基金                                                   10.68000   10.74000  -0.06000   -0.55866
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.07960    8.07990  -0.00030   -0.00371
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.36980   10.37030  -0.00050   -0.00482
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.65480   11.65520  -0.00040   -0.00343
保德信新興趨勢組合基金                                             10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
保德信瑞騰基金                                                     15.66510   15.66520  -0.00010   -0.00064
保德信歐洲組合基金                                                 10.28000   10.31000  -0.03000   -0.29098
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.53980    9.54730  -0.00750   -0.07856
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.17370   10.18180  -0.00810   -0.07955
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.40460    9.41270  -0.00810   -0.08605
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.75210    9.76020  -0.00810   -0.08299
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.66980    9.66550   0.00430    0.04449
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.22460   10.22010   0.00450    0.04403
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.54770    9.54830  -0.00060   -0.00628
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.99670    9.99730  -0.00060   -0.00600
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.17180   10.17270  -0.00090   -0.00885
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.84970    9.85750  -0.00780   -0.07913
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.36960   10.37770  -0.00810   -0.07805
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.81330    9.82630  -0.01300   -0.13230
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.23450   10.24810  -0.01360   -0.13271
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.83120    9.83120   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.49890   10.49800   0.00090    0.00857
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.72450    9.72870  -0.00420   -0.04317
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.21230   10.21660  -0.00430   -0.04209
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                     10.04990   10.02680   0.02310    0.23038
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                     10.05390   10.03050   0.02340    0.23329
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.36110   10.34730   0.01380    0.13337
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                       10.01770   10.00010   0.01760    0.17600
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                       10.01840   10.00090   0.01750    0.17498
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.23460   10.20510   0.02950    0.28907
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.32690   10.30790   0.01900    0.18432
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.02520   10.01190   0.01330    0.13284
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.97700    9.96410   0.01290    0.12946
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.47880   10.46490   0.01390    0.13282
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.08460   10.08260   0.00200    0.01984
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.91870   10.91830   0.00040    0.00366
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.00110    9.99330   0.00780    0.07805
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.40420   10.39610   0.00810    0.07791
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.54610   10.52450   0.02160    0.20524
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.56450   10.54870   0.01580    0.14978
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.43850   10.42210   0.01640    0.15736
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型             10.10790   10.08330   0.02460    0.24397
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型             10.11110   10.08640   0.02470    0.24488
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型             10.05220   10.05800  -0.00580   -0.05767
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型             10.05760   10.06200  -0.00440   -0.04373
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型               10.11010   10.09220   0.01790    0.17736
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型               10.11140   10.09350   0.01790    0.17734
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型                9.95380    9.91580   0.03800    0.38323
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型                9.95430    9.91640   0.03790    0.38220
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.10600   10.08220   0.02380    0.23606
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.22780   10.20380   0.02400    0.23521
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.16480   10.15680   0.00800    0.07876
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.52660   10.51750   0.00910    0.08652
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.92210    9.90420   0.01790    0.18073
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.11800   10.09980   0.01820    0.18020
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97330    1.96960   0.00370    0.18786
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.86170    2.85640   0.00530    0.18555
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28990    0.28970   0.00020    0.06904
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45940    0.45900   0.00040    0.08715
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.15270    8.14620   0.00650    0.07979
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.04270   12.03330   0.00940    0.07812
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.75950    9.74110   0.01840    0.18889
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.55890   12.53480   0.02410    0.19226
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.65850    8.64940   0.00910    0.10521
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.18400   11.17220   0.01180    0.10562
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.62910   10.63100  -0.00190   -0.01787
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.33140   10.33370  -0.00230   -0.02226
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       20.45000   20.50000  -0.05000   -0.24390
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4752.48000 4764.58000 -12.10000   -0.25396
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.12730   10.12660   0.00070    0.00691
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.10540   11.10480   0.00060    0.00540
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.94960    9.94970  -0.00010   -0.00101
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.40360    9.42760  -0.02400   -0.25457
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.07950   10.10510  -0.02560   -0.25334
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.33770    9.36210  -0.02440   -0.26063
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.76500    9.79050  -0.02550   -0.26046
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.44180   10.42600   0.01580    0.15154
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.85580    5.85560   0.00020    0.00342
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.92000   10.91980   0.00020    0.00183
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣)                     10.03500   10.02300   0.01200    0.11972
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣)                      9.99060    9.98060   0.01000    0.10019
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.02770   10.01730   0.01040    0.10382
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣)                     10.03500   10.02300   0.01200    0.11972
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣)                      9.99060    9.98060   0.01000    0.10019
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.02770   10.01730   0.01040    0.10382
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.95000    9.91000   0.04000    0.40363
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.57000   10.51000   0.06000    0.57088
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.04000   10.00000   0.04000    0.40000
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.95000    9.91000   0.04000    0.40363
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.57000   10.51000   0.06000    0.57088
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.04000   10.00000   0.04000    0.40000
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.43810   10.41280   0.02530    0.24297
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.57770   11.54950   0.02820    0.24417
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.79300   10.76710   0.02590    0.24055
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.91890    8.89730   0.02160    0.24277
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.34870    9.32590   0.02280    0.24448
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.23420    9.21210   0.02210    0.23990
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.24610   10.22130   0.02480    0.24263
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.84700   10.82060   0.02640    0.24398
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.82980   10.80390   0.02590    0.23973
柏瑞巨人基金-A類型                                                 13.58000   13.61000  -0.03000   -0.22043
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.71470   13.71460   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.28000   16.25000   0.03000    0.18462
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.26300   14.25980   0.00320    0.02244
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.81650   12.81240   0.00410    0.03200
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.36840   13.36580   0.00260    0.01945
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.37510    8.37320   0.00190    0.02269
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.67570    6.67430   0.00140    0.02098
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.65250    8.64970   0.00280    0.03237
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.49540    8.49710  -0.00170   -0.02001
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.71960   10.71750   0.00210    0.01959
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.38800    8.38640   0.00160    0.01908
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          13.00680   13.00270   0.00410    0.03153
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.35450   12.35180   0.00270    0.02186
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.49340   13.49590  -0.00250   -0.01852
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.16950   12.16710   0.00240    0.01973
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.83720    8.83530   0.00190    0.02150
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.66220    9.65920   0.00300    0.03106
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.70720    9.70900  -0.00180   -0.01854
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.52940    9.52760   0.00180    0.01889
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.39580    9.39400   0.00180    0.01916
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.71210   10.70700   0.00510    0.04763
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.82900   10.82150   0.00750    0.06931
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.59200   10.58710   0.00490    0.04628
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.70040   10.69550   0.00490    0.04581
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.73230    9.72760   0.00470    0.04832
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.56980    9.56330   0.00650    0.06797
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.71560   10.71780  -0.00220   -0.02053
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.60300    9.59860   0.00440    0.04584
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.71060    9.70620   0.00440    0.04533
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.69230   10.68720   0.00510    0.04772
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.82980   10.82240   0.00740    0.06838
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.59240   10.58760   0.00480    0.04534
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.70170   10.69670   0.00500    0.04674
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.73220    9.72760   0.00460    0.04729
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.57010    9.56350   0.00660    0.06901
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.90270   10.90490  -0.00220   -0.02017
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.60320    9.59880   0.00440    0.04584
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.71130    9.70680   0.00450    0.04636
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.34880   11.33350   0.01530    0.13500
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.96120   12.94110   0.02010    0.15532
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.19230   12.17600   0.01630    0.13387
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.88400    8.87210   0.01190    0.13413
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.69300    9.67800   0.01500    0.15499
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.60620    9.59330   0.01290    0.13447
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.04350   11.02870   0.01480    0.13420
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              12.06910   12.05040   0.01870    0.15518
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.77870   11.76290   0.01580    0.13432
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.88430    8.87230   0.01200    0.13525
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.69360    9.67860   0.01500    0.15498
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.60660    9.59370   0.01290    0.13446
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.17000   13.20000  -0.03000   -0.22727
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.17000   14.19000  -0.02000   -0.14094
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.27000    9.29000  -0.02000   -0.21529
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.40000    8.42000  -0.02000   -0.23753
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.08000   11.10000  -0.02000   -0.18018
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.04000   11.06000  -0.02000   -0.18083
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.33000   11.35000  -0.02000   -0.17621
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.25000   13.22000   0.03000    0.22693
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.36000   13.33000   0.03000    0.22506
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.14000    9.95000   0.19000    1.90955
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.13070   12.10810   0.02260    0.18665
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.45530   10.43600   0.01930    0.18494
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.68090    7.66660   0.01430    0.18652
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.25920   10.24030   0.01890    0.18456
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.93000   10.92000   0.01000    0.09158
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.88000   11.87000   0.01000    0.08425
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.43000   11.42000   0.01000    0.08757
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.92000   10.91000   0.01000    0.09166
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.59000   11.58000   0.01000    0.08636
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.20000   11.20000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.28060   12.26520   0.01540    0.12556
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.18760   12.17150   0.01610    0.13228
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.13060   11.11680   0.01380    0.12414
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.45990    8.44920   0.01070    0.12664
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.64710    9.63430   0.01280    0.13286
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.67620    9.66430   0.01190    0.12313
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.72420   11.70860   0.01560    0.13324
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.78400   10.77040   0.01360    0.12627
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.11190   11.09820   0.01370    0.12344
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.99030    9.97710   0.01320    0.13230
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.14070    9.12920   0.01150    0.12597
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.20410    9.19140   0.01270    0.13817
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.70300    9.69100   0.01200    0.12383
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.61070   12.60700   0.00370    0.02935
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.29990   12.29480   0.00510    0.04148
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.58030   11.57710   0.00320    0.02764
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.96710    6.96510   0.00200    0.02871
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.78570    8.78200   0.00370    0.04213
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.44430    9.44170   0.00260    0.02754
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.84080   10.83770   0.00310    0.02860
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.59840   11.59520   0.00320    0.02760
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.51740    9.51340   0.00400    0.04205
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.89150    8.88890   0.00260    0.02925
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.64640    9.64370   0.00270    0.02800
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.13060   12.10990   0.02070    0.17093
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             13.09330   13.06880   0.02450    0.18747
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.89530   11.87490   0.02040    0.17179
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.33310    9.31720   0.01590    0.17065
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.09900   10.08020   0.01880    0.18650
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.07230   10.05500   0.01730    0.17205
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.34150   12.31840   0.02310    0.18752
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.82280   10.80430   0.01850    0.17123
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.33390   11.31440   0.01950    0.17235
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.96070    9.94370   0.01700    0.17096
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.49980    9.48350   0.01630    0.17188
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.34420   10.32490   0.01930    0.18693
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.80920    9.79240   0.01680    0.17156
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.82000   18.80000   0.02000    0.10638
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.55000   17.52000   0.03000    0.17123
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.34920   13.34060   0.00860    0.06446
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.29510   10.30000  -0.00490   -0.04757
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.44520   11.44710  -0.00190   -0.01660
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.43440   12.45970  -0.02530   -0.20305
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.91950   10.92460  -0.00510   -0.04668
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.83460    8.83880  -0.00420   -0.04752
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.47780    9.47930  -0.00150   -0.01582
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.30570    9.32470  -0.01900   -0.20376
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.42040    9.42480  -0.00440   -0.04669
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          8.96770    8.97200  -0.00430   -0.04793
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.27820    9.27970  -0.00150   -0.01616
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.17960   11.20240  -0.02280   -0.20353
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.36290    9.36730  -0.00440   -0.04697
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            44.76350   44.56170   0.20180    0.45286
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.96920    9.94890   0.02030    0.20404
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.89440    9.87930   0.01510    0.15284
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        10.82000   10.79000   0.03000    0.27804
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        34.80000   34.98000  -0.18000   -0.51458
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.87370   11.87290   0.00080    0.00674
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.67340    1.67490  -0.00150   -0.08956
國泰大中華基金                                                     22.66000   22.65000   0.01000    0.04415
國泰小龍基金-新台幣                                                16.81000   16.82000  -0.01000   -0.05945
國泰中小成長基金-新台幣                                            49.42000   49.39000   0.03000    0.06074
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.68770    4.66140   0.02630    0.56421
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.72370    0.72030   0.00340    0.47203
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.77590    0.77230   0.00360    0.46614
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        20.27000   20.17000   0.10000    0.49579
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               42.95650   42.91620   0.04030    0.09390
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.44330    2.43460   0.00870    0.35735
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34290    0.34200   0.00090    0.26316
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.52260   10.49460   0.02800    0.26680
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33860    0.33860   0.00000    0.00000
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.18910   10.18750   0.00160    0.01571
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.50600    4.47490   0.03110    0.69499
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.63130    0.62750   0.00380    0.60558
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.47000   19.36000   0.11000    0.56818
國泰中港台基金-人民幣                                               3.51070    3.47560   0.03510    1.00990
國泰中港台基金-美元                                                 0.49800    0.49350   0.00450    0.91185
國泰中港台基金-新台幣                                              15.18000   15.04000   0.14000    0.93085
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.15080   10.13250   0.01830    0.18061
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.24810   10.23540   0.01270    0.12408
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.14380   10.13060   0.01320    0.13030
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   28.17000   28.07000   0.10000    0.35625
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       11.56000   11.59000  -0.03000   -0.25884
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       36.10000   35.96000   0.14000    0.38932
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35870    0.35860   0.00010    0.02789
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33420    0.33410   0.00010    0.02993
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33510    0.33500   0.00010    0.02985
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.98530   10.98130   0.00400    0.03643
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.24540   10.24170   0.00370    0.03613
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.27830   10.27460   0.00370    0.03601
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.47570   12.47560   0.00010    0.00080
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42740    0.42760  -0.00020   -0.04677
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37550    0.37580  -0.00030   -0.07983
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45690    0.45720  -0.00030   -0.06562
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.12000   11.12000   0.00000    0.00000
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.56350    0.56300   0.00050    0.08881
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.63150    2.63620  -0.00470   -0.17829
國泰全球高股息基金-美元                                             0.37220    0.37320  -0.00100   -0.26795
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.40000   11.43000  -0.03000   -0.26247
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.54550    0.54620  -0.00070   -0.12816
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.50680    0.50600   0.00080    0.15810
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.59000   14.56000   0.03000    0.20604
國泰全球資源基金-美元                                               0.16250    0.16260  -0.00010   -0.06150
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.05000    5.05000   0.00000    0.00000
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.61600    0.61550   0.00050    0.08123
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.85000   18.83000   0.02000    0.10621
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.20000   18.18000   0.02000    0.11001
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.89840    0.89620   0.00220    0.24548
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.09000   21.01000   0.08000    0.38077
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.95000   23.09000  -0.14000   -0.60632
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.61290    2.60310   0.00980    0.37647
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.37060    0.36950   0.00110    0.29770
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31430    0.31340   0.00090    0.28717
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.31310   11.28140   0.03170    0.28099
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.59710    9.57020   0.02690    0.28108
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53950    0.53710   0.00240    0.44684
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39860    0.39700   0.00160    0.40302
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.81000   11.76000   0.05000    0.42517
國泰科技生化基金                                                   40.45000   40.37000   0.08000    0.19817
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.39000   29.45000  -0.06000   -0.20374
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.21000   12.20000   0.01000    0.08197
國泰美國費城半導體基金                                             15.51000   15.65000  -0.14000   -0.89457
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    45.47480   45.22690   0.24790    0.54813
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    16.17910   16.27950  -0.10040   -0.61673
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    25.11030   24.80230   0.30800    1.24182
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   45.15360   44.91780   0.23580    0.52496
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   45.66980   45.61840   0.05140    0.11267
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.15900   42.20860  -0.04960   -0.11751
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.32240    0.32260  -0.00020   -0.06200
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.95800    9.96530  -0.00730   -0.07325
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                         10.02340   10.03060  -0.00720   -0.07178
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.32380    0.32410  -0.00030   -0.09256
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                          9.99310   10.00200  -0.00890   -0.08898
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                         10.07600   10.08490  -0.00890   -0.08825
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.32420    0.32460  -0.00040   -0.12323
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                         10.00550   10.01720  -0.01170   -0.11680
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                         10.09870   10.11040  -0.01170   -0.11572
國泰紐幣2021保本基金                                               12.95070   12.95950  -0.00880   -0.06790
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.31910   13.33020  -0.01110   -0.08327
國泰紐幣保本基金                                                   12.92740   12.92660   0.00080    0.00619
國泰國泰基金-新台幣A                                               26.48000   26.46000   0.02000    0.07559
國泰富時中國A50基金                                                21.70000   21.82000  -0.12000   -0.54995
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   47.83620   47.58400   0.25220    0.53001
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.35070    0.35040   0.00030    0.08562
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.77000   10.76000   0.01000    0.09294
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.52160    0.52030   0.00130    0.24986
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.69500   40.74400  -0.04900   -0.12026
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.42000   20.52000  -0.10000   -0.48733
國泰新興市場基金-美元                                               0.38690    0.38590   0.00100    0.25913
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.83000   11.80000   0.03000    0.25424
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.47810    2.47320   0.00490    0.19812
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50350    1.50060   0.00290    0.19326
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36120    0.36090   0.00030    0.08313
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22130    0.22110   0.00020    0.09046
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.81150   10.80060   0.01090    0.10092
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.43560    6.42910   0.00650    0.10110
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                                15.62000   15.67000  -0.05000   -0.31908
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       45.23990   44.97980   0.26010    0.57826
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           45.54900   45.29890   0.25010    0.55211
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.67300   42.62390   0.04910    0.11519
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.26000   12.22000   0.04000    0.32733
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   41.65000   41.94000  -0.29000   -0.69146
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.16000   23.52000  -0.36000   -1.53061
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34590    0.34550   0.00040    0.11577
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.40660   38.41890  -0.01230   -0.03202
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.13000   21.35000  -0.22000   -1.03044
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.74000   19.75000  -0.01000   -0.05063
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.51000   19.54000  -0.03000   -0.15353
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41830    0.41800   0.00030    0.07177
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.49210   12.48300   0.00910    0.07290
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.67370   10.66950   0.00420    0.03936
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.56930   10.56550   0.00380    0.03597
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.52640   10.52190   0.00450    0.04277
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.24380   10.23980   0.00400    0.03906
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.16400   10.16040   0.00360    0.03543
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.07920   10.07500   0.00420    0.04169
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.05500   10.04080   0.01420    0.14142
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.97790    9.96120   0.01670    0.16765
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.01830   10.00500   0.01330    0.13293
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.69630    9.68270   0.01360    0.14046
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.91840    9.90440   0.01400    0.14135
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.84740    9.83090   0.01650    0.16784
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.87800    9.86490   0.01310    0.13279
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.55810    9.54480   0.01330    0.13934
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.49770   11.49720   0.00050    0.00435
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.73410    9.74080  -0.00670   -0.06878
第一金大中華基金                                                   27.82000   27.87000  -0.05000   -0.17940
第一金小型精選基金                                                 34.62000   34.54000   0.08000    0.23162
第一金中國世紀基金-人民幣                                          14.61000   14.52000   0.09000    0.61983
第一金中國世紀基金-美元                                             8.86380    8.82190   0.04190    0.47495
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.34000   10.29000   0.05000    0.48591
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.34000   10.29000   0.05000    0.48591
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.86310    9.85310   0.01000    0.10149
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.12090    8.11750   0.00340    0.04188
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.53720   11.52560   0.01160    0.10065
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.68610    9.68210   0.00400    0.04131
第一金中概平衡基金                                                 29.48000   29.48000   0.00000    0.00000
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.34710   15.34690   0.00020    0.00130
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.92600  178.92300   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              14.97190   15.27850  -0.30660   -2.00674
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            14.97050   15.27720  -0.30670   -2.00757
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            14.26000   14.55000  -0.29000   -1.99313
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          14.27000   14.56000  -0.29000   -1.99176
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.07160   10.21540  -0.14380   -1.40768
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.07000   10.21380  -0.14380   -1.40790
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                     9.97000   10.11000  -0.14000   -1.38477
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                   9.97000   10.12000  -0.15000   -1.48221
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.08920   10.15590  -0.06670   -0.65676
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.08920   10.15590  -0.06670   -0.65676
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.19000   10.26000  -0.07000   -0.68226
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.19000   10.26000  -0.07000   -0.68226
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.69180   13.75330  -0.06150   -0.44717
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.71000   13.77150  -0.06150   -0.44657
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.82000   12.87000  -0.05000   -0.38850
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.84000   12.90000  -0.06000   -0.46512
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.92180    9.90440   0.01740    0.17568
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.91420    9.89670   0.01750    0.17683
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.44530    9.42900   0.01630    0.17287
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.46990    9.45350   0.01640    0.17348
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.91340   10.89420   0.01920    0.17624
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.43210   10.41400   0.01810    0.17380
第一金全球大趨勢基金                                               24.73000   24.90000  -0.17000   -0.68273
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.45090    9.48600  -0.03510   -0.37002
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.47380    6.49780  -0.02400   -0.36936
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.38170   10.35920   0.02250    0.21720
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.38190   10.35960   0.02230    0.21526
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.42640   11.40170   0.02470    0.21663
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.42830   11.40350   0.02480    0.21748
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.78000   10.75000   0.03000    0.27907
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.63050    8.62230   0.00820    0.09510
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.68900   10.67870   0.01030    0.09645
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.22540    9.21960   0.00580    0.06291
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.22390    9.21810   0.00580    0.06292
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.65830    7.65600   0.00230    0.03004
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.65340    7.65110   0.00230    0.03006
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.34250    8.34040   0.00210    0.02518
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.34310    8.34090   0.00220    0.02638
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.76380   11.75640   0.00740    0.06294
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.76440   11.75700   0.00740    0.06294
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.30790   10.30480   0.00310    0.03008
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.30870   10.30570   0.00300    0.02911
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.97140   14.96760   0.00380    0.02539
第一金亞洲科技基金                                                 19.31000   19.15000   0.16000    0.83551
第一金亞洲新興市場基金                                             12.92000   12.89000   0.03000    0.23274
第一金店頭市場基金                                                  8.50000    8.52000  -0.02000   -0.23474
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.18770   10.16010   0.02760    0.27165
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.18770   10.16000   0.02770    0.27264
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.02190    9.99410   0.02780    0.27816
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.02180    9.99400   0.02780    0.27817
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.25120   10.22340   0.02780    0.27193
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.26990   10.24190   0.02800    0.27339
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.25100   10.22320   0.02780    0.27193
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.08400   10.05600   0.02800    0.27844
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.10250   10.07430   0.02820    0.27992
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.08390   10.05590   0.02800    0.27844
第一金創新趨勢基金                                                 23.33000   23.35000  -0.02000   -0.08565
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  43.75220   43.47190   0.28030    0.64478
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            43.57190   43.28990   0.28200    0.65142
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      43.63180   43.36810   0.26370    0.60805
第一金電子基金                                                     37.05000   36.99000   0.06000    0.16221
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       20.03000   20.10000  -0.07000   -0.34826
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.98000   20.27000  -0.29000   -1.43069
統一大中華中小基金(人民幣)                                          9.02000    8.88000   0.14000    1.57658
統一大中華中小基金(美元)                                            8.00000    7.89000   0.11000    1.39417
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.73000   11.57000   0.16000    1.38289
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.88000    9.82000   0.06000    0.61100
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.91000    8.88000   0.03000    0.33784
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.11000    9.07000   0.04000    0.44101
統一大滿貫基金-A類型                                               38.50000   38.49000   0.01000    0.02598
統一大滿貫基金-I類型                                               38.50000   38.49000   0.01000    0.02598
統一大龍印基金                                                     15.17000   15.16000   0.01000    0.06596
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                         10.75000   10.59000   0.16000    1.51086
統一大龍騰中國基金(美元)                                            9.56000    9.43000   0.13000    1.37858
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.76000   10.62000   0.14000    1.31827
統一中小基金                                                       27.36000   27.45000  -0.09000   -0.32787
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                              10.02460    9.99710   0.02750    0.27508
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.05560    9.04950   0.00610    0.06741
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.68490    8.67870   0.00620    0.07144
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.74480   12.70990   0.03490    0.27459
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.47050   11.46280   0.00770    0.06717
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.95720   10.94940   0.00780    0.07124
統一台灣動力基金                                                   21.64000   21.70000  -0.06000   -0.27650
統一全天候基金-A類型                                              125.76000  125.96000  -0.20000   -0.15878
統一全天候基金-I類型                                              126.65000  126.85000  -0.20000   -0.15767
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.45830    8.43300   0.02530    0.30001
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.93260    7.92530   0.00730    0.09211
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.84770    7.83990   0.00780    0.09949
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.22230    9.19470   0.02760    0.30017
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.65690    8.64890   0.00800    0.09250
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.55690    8.54850   0.00840    0.09826
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)                                      9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
統一全球智聯網AIoT基金(美元)                                       10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
統一全球智聯網AIoT基金(新台幣)                                      9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
統一全球債券組合基金                                               12.36040   12.35910   0.00130    0.01052
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.15000   16.20000  -0.05000   -0.30864
統一全球新科技基金(美元)                                           14.76000   14.83000  -0.07000   -0.47202
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.03000   14.09000  -0.06000   -0.42583
統一亞太基金                                                       25.90000   25.87000   0.03000    0.11596
統一亞洲大金磚基金                                                 12.36000   12.36000   0.00000    0.00000
統一奔騰基金                                                       66.31000   66.66000  -0.35000   -0.52505
統一強棒貨幣市場基金                                               16.76080   16.76050   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               12.45000   12.37000   0.08000    0.64673
統一強漢基金(美元)                                                 10.89000   10.84000   0.05000    0.46125
統一強漢基金(新台幣)                                               28.41000   28.26000   0.15000    0.53079
統一統信基金                                                       33.66000   33.76000  -0.10000   -0.29621
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金             37.97950   37.75390   0.22560    0.59755
統一黑馬基金                                                       66.27000   66.61000  -0.34000   -0.51043
統一新亞洲科技能源基金                                             17.17000   17.18000  -0.01000   -0.05821
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.06310    8.05360   0.00950    0.11796
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.86290   10.85010   0.01280    0.11797
統一經建基金                                                       53.02000   53.13000  -0.11000   -0.20704
統一龍馬基金                                                       75.34000   75.56000  -0.22000   -0.29116
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     23.28000   23.22000   0.06000    0.25840
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              53.73000   53.56000   0.17000    0.31740
野村中國機會基金                                                   15.04000   15.00000   0.04000    0.26667
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.42890   10.41790   0.01100    0.10559
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.37460   10.36620   0.00840    0.08103
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.22200   10.21400   0.00800    0.07832
野村巴西基金                                                        6.83000    6.70000   0.13000    1.94030
野村台灣高股息基金                                                 26.81000   26.82000  -0.01000   -0.03729
野村台灣運籌基金                                                   42.12000   42.24000  -0.12000   -0.28409
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.89670    9.90370  -0.00700   -0.07068
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.75740    9.76750  -0.01010   -0.10340
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.79370    9.80510  -0.01140   -0.11627
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.60220   10.60960  -0.00740   -0.06975
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.35240   10.36320  -0.01080   -0.10421
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.04430   10.05600  -0.01170   -0.11635
野村平衡基金                                                       21.86000   21.88000  -0.02000   -0.09141
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.95760    9.94340   0.01420    0.14281
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.16870   10.16290   0.00580    0.05707
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.97190    9.96020   0.01170    0.11747
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.00480    9.99060   0.01420    0.14213
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.26890   10.26300   0.00590    0.05749
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.01690   10.00510   0.01180    0.11794
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.92760    9.91690   0.01070    0.10790
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.06770   10.05010   0.01760    0.17512
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.08440   10.06930   0.01510    0.14996
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.92150    9.90690   0.01460    0.14737
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                           10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           15.09000   15.12000  -0.03000   -0.19841
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.96000   12.97000  -0.01000   -0.07710
野村全球生技醫療基金                                               16.65000   16.42000   0.23000    1.40073
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.29120   10.27230   0.01890    0.18399
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.25340   10.23680   0.01660    0.16216
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.11060   10.09480   0.01580    0.15652
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.53290   10.51330   0.01960    0.18643
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.45690   10.44000   0.01690    0.16188
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.31990   10.30380   0.01610    0.15625
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.26110   10.24510   0.01600    0.15617
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            11.01990   10.99950   0.02040    0.18546
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.89070   10.87310   0.01760    0.16187
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.74910   10.73230   0.01680    0.15654
野村全球品牌基金                                                   28.04000   28.27000  -0.23000   -0.81358
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.51000   10.49000   0.02000    0.19066
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.74000   12.71000   0.03000    0.23603
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.94000   10.92000   0.02000    0.18315
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.37000   19.33000   0.04000    0.20693
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.45000   12.42000   0.03000    0.24155
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    11.10270   11.09740   0.00530    0.04776
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.10500   11.10340   0.00160    0.01441
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.80390   10.80330   0.00060    0.00555
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.56200    8.53630   0.02570    0.30107
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.38100    8.35650   0.02450    0.29318
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.88530    7.86270   0.02260    0.28743
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.16080   11.12750   0.03330    0.29926
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.63880   10.60760   0.03120    0.29413
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.11750   10.08850   0.02900    0.28746
野村成長基金                                                       35.98000   36.05000  -0.07000   -0.19417
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.38260    8.35720   0.02540    0.30393
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.39150    8.36750   0.02400    0.28682
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.50610    8.48190   0.02420    0.28531
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.84020    9.81030   0.02990    0.30478
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.69110    9.66350   0.02760    0.28561
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.80210    9.77420   0.02790    0.28545
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.36000    9.34000   0.02000    0.21413
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.56000   13.54000   0.02000    0.14771
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.03370   10.02940   0.00430    0.04287
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                              9.96110    9.95740   0.00370    0.03716
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                            9.75440    9.75110   0.00330    0.03384
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.48110    9.47630   0.00480    0.05065
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.48640    9.48280   0.00360    0.03796
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.49410    9.49090   0.00320    0.03372
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                            9.93150    9.92810   0.00340    0.03425
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.70500   10.70240   0.00260    0.02429
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.59830   10.59430   0.00400    0.03776
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.60550   10.60200   0.00350    0.03301
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.80060    9.79410   0.00650    0.06637
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.80500    9.79970   0.00530    0.05408
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.62630    9.62180   0.00450    0.04677
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.19660    8.19280   0.00380    0.04638
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.89440    8.88810   0.00630    0.07088
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.75910    8.75440   0.00470    0.05369
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.85000    9.84540   0.00460    0.04672
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.48810   13.48170   0.00640    0.04747
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.81470   12.80560   0.00910    0.07106
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.36230   10.35670   0.00560    0.05407
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.44090   10.42770   0.01320    0.12659
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.37810   10.36770   0.01040    0.10031
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.40610   10.39640   0.00970    0.09330
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.82880   10.81520   0.01360    0.12575
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.75410   10.74330   0.01080    0.10053
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.64830   10.63840   0.00990    0.09306
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.83910   10.82570   0.01340    0.12378
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.75360   10.74350   0.01010    0.09401
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.73400   10.72300   0.01100    0.10258
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.22920   10.22780   0.00140    0.01369
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.80740    9.80370   0.00370    0.03774
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.42510    9.42320   0.00190    0.02016
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.83210    8.83110   0.00100    0.01132
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.43310   11.43180   0.00130    0.01137
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.41400   10.41320   0.00080    0.00768
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.64810   11.64390   0.00420    0.03607
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  11.05550   11.05370   0.00180    0.01628
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.74110   10.74040   0.00070    0.00652
野村泰國基金                                                       42.52000   42.33000   0.19000    0.44885
野村高科技基金                                                     12.27000   12.24000   0.03000    0.24510
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.49720   10.50890  -0.01170   -0.11133
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.20340   10.21160  -0.00820   -0.08030
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.85300   10.88420  -0.03120   -0.28665
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.55310    9.56390  -0.01080   -0.11292
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.42100    9.43170  -0.01070   -0.11345
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.79210    9.79670  -0.00460   -0.04695
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.30780   12.31750  -0.00970   -0.07875
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.54070   14.59370  -0.05300   -0.36317
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.11860   11.13110  -0.01250   -0.11230
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.97250   10.98500  -0.01250   -0.11379
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.58000   11.58550  -0.00550   -0.04747
野村貨幣市場基金                                                   16.36310   16.36290   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       14.58000   14.48000   0.10000    0.69061
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.38570   10.37920   0.00650    0.06263
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.99670   10.00610  -0.00940   -0.09394
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.96300    9.97150  -0.00850   -0.08524
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.26660   10.26240   0.00420    0.04093
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.20900   10.20690   0.00210    0.02057
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.19820   10.19800   0.00020    0.00196
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.77830   10.77410   0.00420    0.03898
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.67710   10.67490   0.00220    0.02061
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.69750   10.69730   0.00020    0.00187
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.04970   10.04690   0.00280    0.02787
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.01780   10.01790  -0.00010   -0.00100
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.82500    9.82560  -0.00060   -0.00611
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.80390   10.80100   0.00290    0.02685
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.72080   10.72090  -0.00010   -0.00093
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.52020   10.52090  -0.00070   -0.00665
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.51980   10.51650   0.00330    0.03138
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.82550    7.82310   0.00240    0.03068
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.22680   12.22300   0.00380    0.03109
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.07000    8.92000   0.15000    1.68161
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.47300   10.45830   0.01470    0.14056
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.76660   10.76220   0.00440    0.04088
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.40460   10.39270   0.01190    0.11450
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.32110   10.30860   0.01250    0.12126
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.43580   10.42140   0.01440    0.13818
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.47350   10.45870   0.01480    0.14151
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.76820   10.76360   0.00460    0.04274
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.40460   10.39260   0.01200    0.11547
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.32440   10.31190   0.01250    0.12122
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.43480   10.42050   0.01430    0.13723
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.48300   10.46920   0.01380    0.13182
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.78270   10.77980   0.00290    0.02690
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.41320   10.40230   0.01090    0.10478
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.33330   10.32190   0.01140    0.11044
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.44780   10.43430   0.01350    0.12938
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.48290   10.46920   0.01370    0.13086
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.78430   10.78140   0.00290    0.02690
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.42060   10.40970   0.01090    0.10471
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.34370   10.33220   0.01150    0.11130
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.44920   10.43570   0.01350    0.12936
野村精選貨幣市場基金                                               12.12630   12.12620   0.00010    0.00082
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.77000   11.79000  -0.02000   -0.16964
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
野村積極成長基金                                                   15.27000   15.29000  -0.02000   -0.13080
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       11.92000   11.93000  -0.01000   -0.08382
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    43.17000   43.22000  -0.05000   -0.11569
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.67830   10.67480   0.00350    0.03279
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.51840    8.51410   0.00430    0.05050
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.82920    7.82610   0.00310    0.03961
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.60560    7.60330   0.00230    0.03025
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.38600   12.37990   0.00610    0.04927
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              11.05060   11.04630   0.00430    0.03893
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.77830   10.77510   0.00320    0.02970
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.46000   11.56000  -0.10000   -0.86505
野村環球基金-人民幣計價                                            17.73000   17.87000  -0.14000   -0.78344
野村環球基金-美元計價                                              13.67000   13.79000  -0.12000   -0.87020
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    18.99000   19.15000  -0.16000   -0.83551
野村鴻利基金                                                       26.25000   26.28000  -0.03000   -0.11416
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.91790   16.91780   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       22.73000   22.79000  -0.06000   -0.26327
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.87000    9.82000   0.05000    0.50916
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.71000   13.81000  -0.10000   -0.72411
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.32000   15.33000  -0.01000   -0.06523
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.68860   10.67790   0.01070    0.10021
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.99090   13.97690   0.01400    0.10017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               11.05000   11.03190   0.01810    0.16407
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.67060   10.66200   0.00860    0.08066
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.90300   10.88320   0.01980    0.18193
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.49040   10.48170   0.00870    0.08300
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積)                 9.98410    9.97820   0.00590    0.05913
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配)                 9.98320    9.97680   0.00640    0.06415
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積)                    9.99760   10.00180  -0.00420   -0.04199
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配)                    9.99760   10.00180  -0.00420   -0.04199
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積)                  9.96260    9.96700  -0.00440   -0.04415
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)                  9.96320    9.96730  -0.00410   -0.04113
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.43720   10.41440   0.02280    0.21893
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.23450   10.22220   0.01230    0.12033
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.90580    9.89380   0.01200    0.12129
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.43770   10.42280   0.01490    0.14296
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.68010   10.66410   0.01600    0.15004
凱基台商天下基金                                                   15.06000   14.93000   0.13000    0.87073
凱基台灣精五門基金                                                 23.69000   23.65000   0.04000    0.16913
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       45.76350   45.48050   0.28300    0.62224
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   47.27780   47.14010   0.13770    0.29211
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.81660   40.76990   0.04670    0.11455
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   45.96380   45.68120   0.28260    0.61864
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         46.78280   46.46000   0.32280    0.69479
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             46.33670   46.03620   0.30050    0.65275
凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積)                             10.07280   10.05590   0.01690    0.16806
凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)                             10.07240   10.05550   0.01690    0.16807
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)                            10.07170   10.05480   0.01690    0.16808
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配)                            10.07070   10.05400   0.01670    0.16610
凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)                              9.88060    9.97440  -0.09380   -0.94041
凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配)                             9.86340    9.95900  -0.09560   -0.95994
凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)                               10.14560   10.13900   0.00660    0.06510
凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配)                               10.14560   10.13900   0.00660    0.06510
凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)                              10.14560   10.13900   0.00660    0.06510
凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)                              10.14570   10.13900   0.00670    0.06608
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)                              9.98780    9.98130   0.00650    0.06512
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配)                              9.98770    9.98120   0.00650    0.06512
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積)                             9.98830    9.98180   0.00650    0.06512
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配)                             9.98840    9.98190   0.00650    0.06512
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     14.08000   13.99000   0.09000    0.64332
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       12.35580   12.28900   0.06680    0.54358
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     12.09000   12.02000   0.07000    0.58236
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.61220   11.61200   0.00020    0.00172
凱基開創基金                                                       31.08000   31.09000  -0.01000   -0.03216
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         21.95000   22.18000  -0.23000   -1.03697
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.42150   21.64320  -0.22170   -1.02434
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.52000   17.45000   0.07000    0.40115
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.85960   16.78780   0.07180    0.42769
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.48000    7.47000   0.01000    0.13387
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    42.13650   41.87060   0.26590    0.63505
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    42.61700   42.35830   0.25870    0.61074
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   42.52670   42.20960   0.31710    0.75125
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.85000   11.90000  -0.05000   -0.42017
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.21070   11.26480  -0.05410   -0.48026
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.65000   10.70000  -0.05000   -0.46729
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.14170   12.22100  -0.07930   -0.64888
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.36000   12.44000  -0.08000   -0.64309
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.76000   12.85000  -0.09000   -0.70039
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.58800   12.67450  -0.08650   -0.68247
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.69440   10.71670  -0.02230   -0.20809
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.15270   10.18240  -0.02970   -0.29168
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.09860   10.12750  -0.02890   -0.28536
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.69430   10.71650  -0.02220   -0.20716
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.15270   10.18240  -0.02970   -0.29168
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.09850   10.12750  -0.02900   -0.28635
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.17000   12.03000   0.14000    1.16376
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         35.67000   36.48000  -0.81000   -2.22039
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.00000   31.24000  -0.24000   -0.76825
富邦上証180基金                                                    30.79000   30.96000  -0.17000   -0.54910
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20670    0.20480   0.00190    0.92773
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.33000    6.27000   0.06000    0.95694
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    5.93000    5.91000   0.02000    0.33841
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   48.05000   48.29000  -0.24000   -0.49700
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.82240   12.74990   0.07250    0.56863
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.73820   11.67410   0.06410    0.54908
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.98920   10.93460   0.05460    0.49933
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.81780   10.75660   0.06120    0.56895
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.81890    9.76530   0.05360    0.54888
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.20260    9.15690   0.04570    0.49908
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        19.59620   19.57540   0.02080    0.10626
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.72810   11.72730   0.00080    0.00682
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.33650   10.34390  -0.00740   -0.07154
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.99670   13.96290   0.03380    0.24207
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.02430    2.02060   0.00370    0.18311
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.40660    9.38390   0.02270    0.24190
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40970    1.40710   0.00260    0.18478
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.63320   12.61660   0.01660    0.13157
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.82560    1.82380   0.00180    0.09870
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.47770   10.46400   0.01370    0.13093
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53570    1.53410   0.00160    0.10430
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                11.10710   11.09650   0.01060    0.09553
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  11.02850   11.02240   0.00610    0.05534
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.34000   14.41000  -0.07000   -0.48577
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  20.62000   20.42000   0.20000    0.97943
富邦日本東証基金                                                   21.26000   21.15000   0.11000    0.52009
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    47.84000   48.16000  -0.32000   -0.66445
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    47.90000   48.16000  -0.26000   -0.53987
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    56.77000   56.93000  -0.16000   -0.28105
富邦台灣心基金                                                     24.81000   24.80000   0.01000    0.04032
富邦台灣釆吉50基金                                                 50.11000   50.30000  -0.19000   -0.37773
富邦台灣科技指數基金                                               63.65000   63.61000   0.04000    0.06288
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   48.06450   48.25530  -0.19080   -0.39540
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    40.93430   41.28740  -0.35310   -0.85522
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31900    0.32000  -0.00100   -0.31250
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.42000   10.45000  -0.03000   -0.28708
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.70130    2.69620   0.00510    0.18916
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36290    0.36250   0.00040    0.11034
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.07190   11.05850   0.01340    0.12117
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.29680    2.29240   0.00440    0.19194
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.34050    0.34010   0.00040    0.11761
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.34630    9.33500   0.01130    0.12105
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.53000   23.67000  -0.14000   -0.59147
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.82000   13.72000   0.10000    0.72886
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 28.61000   29.00000  -0.39000   -1.34483
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.72950   15.72930   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.32000   17.44000  -0.12000   -0.68807
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         40.80830   41.03010  -0.22180   -0.54058
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   44.49960   44.64890  -0.14930   -0.33439
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   40.18380   40.07170   0.11210    0.27975
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    39.95450   39.81340   0.14110    0.35440
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(人民     9.94960    9.94320   0.00640    0.06437
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(美元)    9.98340    9.98510  -0.00170   -0.01703
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(新台     9.95950    9.96040  -0.00090   -0.00904
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(人民     9.94960    9.94320   0.00640    0.06437
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(美元)    9.98320    9.98510  -0.00190   -0.01903
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(新台     9.95890    9.96010  -0.00120   -0.01205
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資   39.81000   39.57430   0.23570    0.59559
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資   39.89910   39.57960   0.31950    0.80723
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.59360   39.56100   0.03260    0.08240
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   46.08660   46.10180  -0.01520   -0.03297
富邦長紅基金                                                       68.75000   68.69000   0.06000    0.08735
富邦科技基金                                                       27.19000   27.15000   0.04000    0.14733
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.75350   40.84520  -0.09170   -0.22451
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        45.74340   45.75530  -0.01190   -0.02601
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.78530   39.94810  -0.16280   -0.40753
富邦恒生國企ETF基金                                                20.01000   20.14000  -0.13000   -0.64548
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.59000   13.49000   0.10000    0.74129
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.35000   25.69000  -0.34000   -1.32347
富邦高成長基金                                                     26.51000   26.48000   0.03000    0.11329
富邦基金A類型                                                      15.39000   15.39000   0.00000    0.00000
富邦基金I類型                                                      15.39000   15.39000   0.00000    0.00000
富邦深証100基金                                                    10.49000   10.57000  -0.08000   -0.75686
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.88000   20.81000   0.07000    0.33638
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41740    0.41720   0.00020    0.04794
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.36920   12.36440   0.00480    0.03882
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.10980    9.10630   0.00350    0.03843
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29130    0.29110   0.00020    0.06870
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.27990    8.27670   0.00320    0.03866
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.25850   10.24280   0.01570    0.15328
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.74660   10.72950   0.01710    0.15937
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.37200    9.35770   0.01430    0.15282
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.80710    9.79150   0.01560    0.15932
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.92000   17.97000  -0.05000   -0.27824
富邦精準基金                                                       50.01000   49.97000   0.04000    0.08005
富邦精銳中小基金                                                   12.83000   12.81000   0.02000    0.15613
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.31000   19.24000   0.07000    0.36383
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.82000   22.90000  -0.08000   -0.34934
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               6.64000    6.62000   0.02000    0.30211
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              18.12000   18.25000  -0.13000   -0.71233
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.59000   19.77000  -0.18000   -0.91047
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           11.22470   11.17560   0.04910    0.43935
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.57820   10.54960   0.02860    0.27110
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.55620   10.52680   0.02940    0.27929
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.57490   10.52860   0.04630    0.43975
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.92230    9.89550   0.02680    0.27083
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.89140    9.86380   0.02760    0.27981
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   32.51000   32.64000  -0.13000   -0.39828
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.96810    9.95240   0.01570    0.15775
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.92760    9.91360   0.01400    0.14122
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.68540    9.67320   0.01220    0.12612
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.42580   10.40960   0.01620    0.15563
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.39360   10.37900   0.01460    0.14067
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.14300   10.13010   0.01290    0.12734
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.35410    8.34170   0.01240    0.14865
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.05700    9.04440   0.01260    0.13931
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.54780    8.53710   0.01070    0.12534
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.32530   10.31010   0.01520    0.14743
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.40070   10.38620   0.01450    0.13961
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.85470    9.84230   0.01240    0.12599
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.01020    9.99740   0.01280    0.12803
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.61490    8.60870   0.00620    0.07202
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.92430    9.91800   0.00630    0.06352
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.12050    9.11600   0.00450    0.04936
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.61910   11.61060   0.00850    0.07321
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.42870   11.42150   0.00720    0.06304
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.63520   10.62990   0.00530    0.04986
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.33690    9.33210   0.00480    0.05144
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.41000   15.40000   0.01000    0.06494
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.80340    8.79890   0.00450    0.05114
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.71230    9.70820   0.00410    0.04223
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.13990    9.13730   0.00260    0.02845
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.80660   10.80130   0.00530    0.04907
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.83490   10.83030   0.00460    0.04247
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.26090   10.25790   0.00300    0.02925
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.30150    9.29870   0.00280    0.03011
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                    10.20000   10.11000   0.09000    0.89021
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.62000   10.54000   0.08000    0.75901
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.26000    9.19000   0.07000    0.76170
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.27000    8.21000   0.06000    0.73082
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.72000   10.65000   0.07000    0.65728
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型                  10.44000   10.50000  -0.06000   -0.57143
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.20000    9.15000   0.05000    0.54645
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.92000    8.87000   0.05000    0.56370
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.09000   10.03000   0.06000    0.59821
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.28330   10.28360  -0.00030   -0.00292
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.50380    9.50610  -0.00230   -0.02419
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.92360    8.92600  -0.00240   -0.02689
富蘭克林華美中華基金                                               12.15000   12.04000   0.11000    0.91362
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               24.40000   24.39000   0.01000    0.04100
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 23.08000   23.15000  -0.07000   -0.30238
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.01470    8.00700   0.00770    0.09617
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.26980    9.26120   0.00860    0.09286
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.33330   10.32380   0.00950    0.09202
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.69270    9.68350   0.00920    0.09501
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.80080   11.79320   0.00760    0.06444
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.72480    8.71920   0.00560    0.06423
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.79290    8.78720   0.00570    0.06487
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.87840    9.87200   0.00640    0.06483
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.61180   14.69410  -0.08230   -0.56009
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.37670   10.43510  -0.05840   -0.55965
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.20490   10.26240  -0.05750   -0.56030
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.77170   10.76430   0.00740    0.06875
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.66010    7.65480   0.00530    0.06924
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.96140    8.95530   0.00610    0.06812
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.95290    9.94600   0.00690    0.06937
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.22970   11.22170   0.00800    0.07129
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.45710    7.45180   0.00530    0.07112
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.74110    8.73490   0.00620    0.07098
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                       9.87020    9.86320   0.00700    0.07097
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         11.02840   11.01440   0.01400    0.12711
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.67130    7.66150   0.00980    0.12791
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.08510    8.07980   0.00530    0.06560
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.26900    9.26310   0.00590    0.06369
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.43980   10.43310   0.00670    0.06422
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.98290   12.97430   0.00860    0.06628
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.09000    8.07000   0.02000    0.24783
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.25000    8.22000   0.03000    0.36496
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.89000    8.89000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          11.09000   11.10000  -0.01000   -0.09009
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           7.89000    7.99000  -0.10000   -1.25156
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.06000   12.22000  -0.16000   -1.30933
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.67000    8.68000  -0.01000   -0.11521
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.09000    8.10000  -0.01000   -0.12346
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.64000    9.61000   0.03000    0.31217
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.60000    9.57000   0.03000    0.31348
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.85000   10.82000   0.03000    0.27726
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.21000    9.19000   0.02000    0.21763
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.01420   13.04610  -0.03190   -0.24452
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.11000   11.09000   0.02000    0.18034
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美第一富基金                                             42.56000   42.61000  -0.05000   -0.11734
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.36820   10.36800   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.82000    8.81000   0.01000    0.11351
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.96000    8.94000   0.02000    0.22371
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.37000   14.50000  -0.13000   -0.89655
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.99000   13.12000  -0.13000   -0.99085
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  14.95000   15.10000  -0.15000   -0.99338
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣A累積型                     10.03660   10.00000   0.03660    0.36600
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.50340    9.46870   0.03470    0.36647
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.50340    9.46870   0.03470    0.36647
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.45460    9.44390   0.01070    0.11330
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.45460    9.44390   0.01070    0.11330
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.68220    9.64780   0.03440    0.35656
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.45320    9.41960   0.03360    0.35670
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.45320    9.41960   0.03360    0.35670
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.62210    9.58750   0.03460    0.36089
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.39420    9.36040   0.03380    0.36110
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.39420    9.36040   0.03380    0.36110
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.26720    6.26270   0.00450    0.07185
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.61230   10.58750   0.02480    0.23424
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.48750    9.48480   0.00270    0.02847
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.65540   11.65210   0.00330    0.02832
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.60590    6.60440   0.00150    0.02271
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.84040    8.83850   0.00190    0.02150
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.51400   10.51130   0.00270    0.02569
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.85450   10.85200   0.00250    0.02304
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    68.76000   68.21000   0.55000    0.80633
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    71.30000   70.83000   0.47000    0.66356
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                61.95730   61.85680   0.10050    0.16247
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.38000   20.37000   0.01000    0.04909
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.86000   10.85000   0.01000    0.09217
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.81000   10.79000   0.02000    0.18536
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              68.63010   68.14110   0.48900    0.71763
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元                              9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣                            9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 66.91150   66.51940   0.39210    0.58945
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.94570   11.94500   0.00070    0.00586
復華人生目標基金                                                   42.44580   42.43440   0.01140    0.02686
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                           10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                             10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
復華大中華中小策略基金                                              9.32000    9.26000   0.06000    0.64795
復華已開發國家300股票指數基金-美元                                 10.09000   10.13000  -0.04000   -0.39487
復華已開發國家300股票指數基金-新台幣                                9.84000    9.88000  -0.04000   -0.40486
復華中小精選基金                                                   70.69000   70.75000  -0.06000   -0.08481
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             50.65560   50.65160   0.00400    0.00790
復華中國特選信用債券ETF基金                                        61.61800   61.54830   0.06970    0.11324
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.72000   10.65000   0.07000    0.65728
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.22000    9.17000   0.05000    0.54526
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     12.22000   12.17000   0.05000    0.41085
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.92000   10.86000   0.06000    0.55249
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.18000   10.14000   0.04000    0.39448
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.93000   10.92000   0.01000    0.09158
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                           10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                             10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
復華台灣智能基金                                                   12.54000   12.56000  -0.02000   -0.15924
復華全方位基金                                                     33.15000   33.16000  -0.01000   -0.03016
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.06000   13.13000  -0.07000   -0.53313
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.32000   20.43000  -0.11000   -0.53842
復華全球平衡基金-美元                                               9.26000    9.29000  -0.03000   -0.32293
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.45000   19.52000  -0.07000   -0.35861
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.43000   14.54000  -0.11000   -0.75653
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.75000   13.86000  -0.11000   -0.79365
復華全球原物料基金                                                  8.26000    8.24000   0.02000    0.24272
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.89000   12.94000  -0.05000   -0.38640
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.13580   12.13420   0.00160    0.01319
復華全球債券基金                                                   14.82240   14.81210   0.01030    0.06954
復華全球債券組合基金                                               15.31000   15.30000   0.01000    0.06536
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.77000   15.81000  -0.04000   -0.25300
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.81000   10.84000  -0.03000   -0.27675
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.99000   10.97000   0.02000    0.18232
復華有利貨幣市場基金                                               13.51300   13.51280   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.48000   11.47000   0.01000    0.08718
復華亞太成長基金                                                   12.81000   12.80000   0.01000    0.07813
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.30000    9.34000  -0.04000   -0.42827
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
復華東協世紀基金                                                   12.31000   12.29000   0.02000    0.16273
復華南非幣長期收益基金A                                            14.34000   14.26000   0.08000    0.56101
復華南非幣長期收益基金B                                             7.99000    7.94000   0.05000    0.62972
復華南非幣短期收益基金A                                            14.79000   14.77000   0.02000    0.13541
復華南非幣短期收益基金B                                             8.93000    8.91000   0.02000    0.22447
復華美元高收益債券指數基金-美元                                     9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A                                  9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B                                  9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      70.72670   70.24580   0.48090    0.68460
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.90000   22.01000  -0.11000   -0.49977
復華美國新星基金-美元                                              12.75000   12.88000  -0.13000   -1.00932
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.77000   12.91000  -0.14000   -1.08443
復華恒生基金                                                       20.22000   20.38000  -0.16000   -0.78508
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.55000    8.47000   0.08000    0.94451
復華恒生單日正向二倍基金                                           27.84000   28.37000  -0.53000   -1.86817
復華神盾基金                                                       29.66120   29.68190  -0.02070   -0.06974
復華高成長基金                                                     73.47000   73.40000   0.07000    0.09537
復華高益策略組合基金                                               13.49000   13.48000   0.01000    0.07418
復華貨幣市場基金                                                   14.47780   14.47760   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           17.90000   17.90000   0.00000    0.00000
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.26000   49.52000  -0.26000   -0.52504
復華復華基金                                                       23.02000   23.00000   0.02000    0.08696
復華華人世紀基金                                                   18.17000   18.22000  -0.05000   -0.27442
復華傳家二號基金                                                   36.95580   36.93280   0.02300    0.06228
復華傳家基金                                                       24.63170   24.61130   0.02040    0.08289
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.99000   15.98000   0.01000    0.06258
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.82000   11.84000  -0.02000   -0.16892
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.34000   14.36000  -0.02000   -0.13928
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.30000    9.31000  -0.01000   -0.10741
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            12.37000   12.35000   0.02000    0.16194
復華新興人民幣債券基金B                                             8.94000    8.93000   0.01000    0.11198
復華新興市場10年期以上債券基金                                     22.26000   22.17000   0.09000    0.40595
復華新興市場企業債券ETF基金                                        70.09000   69.78000   0.31000    0.44425
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.27000    5.27000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.91000   11.90000   0.01000    0.08403
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.68000   11.69000  -0.01000   -0.08554
復華新興市場短期收益基金                                           11.36000   11.35000   0.01000    0.08811
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.28000    9.25000   0.03000    0.32432
復華滬深300 A股基金                                                23.28000   23.41000  -0.13000   -0.55532
復華數位經濟基金                                                   52.20000   52.33000  -0.13000   -0.24842
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.08020   10.06900   0.01120    0.11123
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.77100    9.76040   0.01060    0.10860
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.62740   10.61550   0.01190    0.11210
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.16230   10.15110   0.01120    0.11033
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.19550   10.22210  -0.02660   -0.26022
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.17850   10.16840   0.01010    0.09933
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.31260   10.29520   0.01740    0.16901
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.76830   10.74930   0.01900    0.17676
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.21600   10.19890   0.01710    0.16767
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.68960   10.67100   0.01860    0.17430
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.58000   10.56230   0.01770    0.16758
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.06240   11.04300   0.01940    0.17568
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.78050   10.77640   0.00410    0.03805
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.71710   10.70880   0.00830    0.07751
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.64220   10.63330   0.00890    0.08370
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.78200   10.77840   0.00360    0.03340
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           12.02700   12.06000  -0.03300   -0.27363
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.68800   10.68010   0.00790    0.07397
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.96650   10.96290   0.00360    0.03284
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.33180   12.36560  -0.03380   -0.27334
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.83300   10.82440   0.00860    0.07945
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.80870   10.80000   0.00870    0.08056
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.25010   10.24480   0.00530    0.05173
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.22690   10.21730   0.00960    0.09396
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.96850    9.95840   0.01010    0.10142
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.55520   10.55150   0.00370    0.03507
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.86260   10.89430  -0.03170   -0.29098
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.54890   10.54090   0.00800    0.07589
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.55420   10.55050   0.00370    0.03507
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.86260   10.89440  -0.03180   -0.29189
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.54590   10.53780   0.00810    0.07687
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.45080   10.44510   0.00570    0.05457
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.42560   10.41670   0.00890    0.08544
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.44900   10.44330   0.00570    0.05458
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.42680   10.41790   0.00890    0.08543
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           11.08010   11.06710   0.01300    0.11747
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             11.04930   11.03280   0.01650    0.14955
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.96260   10.94550   0.01710    0.15623
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.24780   10.23410   0.01370    0.13387
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.22370   10.20570   0.01800    0.17637
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                            9.96630    9.94820   0.01810    0.18194
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.24160    9.23600   0.00560    0.06063
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.07170    8.07530  -0.00360   -0.04458
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              7.98140    7.98440  -0.00300   -0.03757
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.20580   12.19850   0.00730    0.05984
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.69550   10.70030  -0.00480   -0.04486
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.69430   10.69830  -0.00400   -0.03739
景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣                           10.02370   10.02050   0.00320    0.03193
景順十年到期特選新興債券基金年配型美元                              9.98510    9.97780   0.00730    0.07316
景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣                            9.86070    9.85290   0.00780    0.07916
景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣                           10.03550   10.03540   0.00010    0.00100
景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣                            9.95670    9.98590  -0.02920   -0.29241
景順六年到期特選全球債券基金年配型美元                              9.99720    9.99300   0.00420    0.04203
景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣                           10.03570   10.03570   0.00000    0.00000
景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣                            9.95650    9.98570  -0.02920   -0.29242
景順六年到期特選全球債券基金累積型美元                              9.99740    9.99320   0.00420    0.04203
景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣                           10.01270   10.01090   0.00180    0.01798
景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣                          9.85150    9.84500   0.00650    0.06602
景順六年到期特選新興債券基金累積美元                                9.97580    9.96980   0.00600    0.06018
景順主流基金                                                       20.35000   20.42000  -0.07000   -0.34280
景順台灣科技基金                                                   35.50000   35.61000  -0.11000   -0.30890
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.91000    8.90000   0.01000    0.11236
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.70000   11.70000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.91000   10.91000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                   23.64000   23.97000  -0.33000   -1.37672
景順全球康健基金                                                   19.43000   19.46000  -0.03000   -0.15416
景順貨幣市場基金                                                   16.01080   16.01060   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       34.55000   34.70000  -0.15000   -0.43228
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.83000   14.99000  -0.16000   -1.06738
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.75000   13.89000  -0.14000   -1.00792
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.97000   11.01000  -0.04000   -0.36331
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.09000   11.13000  -0.04000   -0.35939
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.77000   11.81000  -0.04000   -0.33870
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.75000   11.79000  -0.04000   -0.33927
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.71260    8.71140   0.00120    0.01378
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.71000    7.70230   0.00770    0.09997
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.69600   11.69430   0.00170    0.01454
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.33790   10.32760   0.01030    0.09973
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.60000    8.55000   0.05000    0.58480
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.01000    7.95000   0.06000    0.75472
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.67000   11.59000   0.08000    0.69025
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.65010    9.64300   0.00710    0.07363
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.76820    9.76040   0.00780    0.07991
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.33890   10.33140   0.00750    0.07259
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.46860   10.46030   0.00830    0.07935
華南永昌永昌基金                                                   20.49000   20.50000  -0.01000   -0.04878
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.89880   14.89230   0.00650    0.04365
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.56000    9.70000  -0.14000   -1.44330
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.79000    9.93000  -0.14000   -1.40987
華南永昌全球精品基金                                               16.80000   16.81000  -0.01000   -0.05949
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.49000   10.51000  -0.02000   -0.19029
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.63000   13.65000  -0.02000   -0.14652
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.41000   13.43000  -0.02000   -0.14892
華南永昌物聯網精選基金                                             12.68000   12.68000   0.00000    0.00000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.30320   16.30300   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               26.03130   25.94280   0.08850    0.34114
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           12.00610   12.00600   0.00010    0.00083
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.84940   10.84650   0.00290    0.02674
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.39640   10.40300  -0.00660   -0.06344
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.96070    9.95790   0.00280    0.02812
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.47790    9.48400  -0.00610   -0.06432
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.69490   10.69090   0.00400    0.03741
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.18200   10.18730  -0.00530   -0.05203
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.93710    9.93340   0.00370    0.03725
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.39650    9.40160  -0.00510   -0.05425
華頓中小型基金                                                     24.70000   24.82000  -0.12000   -0.48348
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.23630   12.20410   0.03220    0.26385
華頓台灣基金                                                       25.71000   25.87000  -0.16000   -0.61848
華頓平安貨幣市場基金                                               11.58720   11.58700   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.28000   17.32000  -0.04000   -0.23095
華頓全球高收益債券基金A                                            13.82800   13.82590   0.00210    0.01519
華頓全球高收益債券基金B                                             7.92890    7.92770   0.00120    0.01514
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.90380    2.88750   0.01630    0.56450
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.55550   12.49740   0.05810    0.46490
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.41040    0.40850   0.00190    0.46512
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.30770   12.27430   0.03340    0.27211
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.22210   12.18890   0.03320    0.27238
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.95510   10.92220   0.03290    0.30122
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.57960   10.56140   0.01820    0.17233
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.50500   10.48690   0.01810    0.17260
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.24020    9.22430   0.01590    0.17237
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.88370   10.86560   0.01810    0.16658
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.80930   10.79140   0.01790    0.16587
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.56800    9.55230   0.01570    0.16436
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.91000   11.77000   0.14000    1.18946
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.92000    9.81000   0.11000    1.12130
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.73000   10.61000   0.12000    1.13101
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.69950    2.69380   0.00570    0.21160
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.13910    2.13340   0.00570    0.26718
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.06700   12.05460   0.01240    0.10287
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.23580    9.22630   0.00950    0.10297
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38090    0.38040   0.00050    0.13144
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29900    0.29870   0.00030    0.10044
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.67000    3.67000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.85000   15.88000  -0.03000   -0.18892
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.52000    0.52000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   26.17000   26.21000  -0.04000   -0.15261
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.64000   12.69000  -0.05000   -0.39401
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.36000    8.31000   0.05000    0.60168
匯豐安富基金                                                       27.06000   27.09000  -0.03000   -0.11074
匯豐成功基金                                                       43.17000   43.45000  -0.28000   -0.64442
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.81480    2.80710   0.00770    0.27430
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.44720    2.43970   0.00750    0.30741
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  12.03520   12.01440   0.02080    0.17313
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.02240    8.00150   0.02090    0.26120
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39860    0.39800   0.00060    0.15075
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33910    0.33840   0.00070    0.20686
匯豐金磚動力基金                                                   14.66000   14.63000   0.03000    0.20506
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.02400   15.02390   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.98000    4.96000   0.02000    0.40323
匯豐新鑽動力基金                                                   10.63000   10.56000   0.07000    0.66288
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.44420    5.41760   0.02660    0.49099
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.36080    9.33420   0.02660    0.28497
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 56.56000   56.65000  -0.09000   -0.15887
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 56.56000   56.65000  -0.09000   -0.15887
匯豐龍騰電子基金                                                   41.33000   41.26000   0.07000    0.16966
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.79690   12.78610   0.01080    0.08447
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     19.82000   19.70000   0.12000    0.60914
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
新光中國成長基金(美元)                                              9.32000    9.31000   0.01000    0.10741
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.21000    9.19000   0.02000    0.21763
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.67620   11.68140  -0.00520   -0.04452
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.39940   10.38450   0.01490    0.14348
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.64410   10.61690   0.02720    0.25620
新光台灣富貴基金                                                   25.98000   26.01000  -0.03000   -0.11534
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.65000   21.72000  -0.07000   -0.32228
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    39.06130   39.02670   0.03460    0.08866
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    45.12740   44.82700   0.30040    0.67013
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.20000   10.27000  -0.07000   -0.68160
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.84000    9.91000  -0.07000   -0.70636
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.82000    9.88000  -0.06000   -0.60729
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.99000   10.93000   0.06000    0.54895
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.63000   10.56000   0.07000    0.66288
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.17480   11.14660   0.02820    0.25299
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.83690   10.79740   0.03950    0.36583
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.48530   10.45880   0.02650    0.25338
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.15450   10.11750   0.03700    0.36570
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.61000    8.56000   0.05000    0.58411
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.65000    9.59000   0.06000    0.62565
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.66000    9.69000  -0.03000   -0.30960
新光吉星貨幣市場基金                                               15.52870   15.52850   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.53000    8.55000  -0.02000   -0.23392
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.82000    8.83000  -0.01000   -0.11325
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.47000    8.49000  -0.02000   -0.23557
新光亞洲精選基金-美金                                              21.50000   21.43000   0.07000    0.32664
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.62000   21.52000   0.10000    0.46468
新光店頭基金                                                       23.93000   23.92000   0.01000    0.04181
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.74000   11.73000   0.01000    0.08525
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.03000   11.01000   0.02000    0.18165
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          41.65590   41.29670   0.35920    0.86980
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元            10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣          10.09000   10.05000   0.04000    0.39801
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣          10.09000   10.05000   0.04000    0.39801
新光特選內需收益ETF基金                                            21.35000   21.50000  -0.15000   -0.69767
新光創新科技基金                                                   14.32000   14.28000   0.04000    0.28011
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.18880   10.19980  -0.01100   -0.10785
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.50900   10.49580   0.01320    0.12576
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.11410   10.11540  -0.00130   -0.01285
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.21170    9.22170  -0.01000   -0.10844
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.47710    9.46520   0.01190    0.12572
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.06800    9.06690   0.00110    0.01213
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.26310   40.21320   0.04990    0.12409
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       45.45580   45.15200   0.30380    0.67284
新光澳幣八年期保本基金                                             11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.55000   12.55000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.93570   10.92150   0.01420    0.13002
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.42730    9.41520   0.01210    0.12852
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.31770    9.30790   0.00980    0.10529
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.55160   10.54060   0.01100    0.10436
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.71810   10.70680   0.01130    0.10554
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.44970    9.43980   0.00990    0.10488
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.38850    9.37700   0.01150    0.12264
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.63670   10.62360   0.01310    0.12331
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.23000    7.24000  -0.01000   -0.13812
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       11.02260   10.99270   0.02990    0.27200
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.62560    9.59920   0.02640    0.27502
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                          14.96210   14.92420   0.03790    0.25395
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息)                         8.55570    8.53400   0.02170    0.25428
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.73470   10.70760   0.02710    0.25309
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.56340    9.53920   0.02420    0.25369
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.61430    9.58890   0.02540    0.26489
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.79670   10.76840   0.02830    0.26281
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群益0-1年期美國政府債券ETF基金                                     39.83310   39.85730  -0.02420   -0.06072
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            39.33920   39.35040  -0.01120   -0.02846
群益10年期以上金融債ETF基金                                        43.46740   43.15920   0.30820    0.71410
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     44.18010   43.91920   0.26090    0.59405
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 44.41340   44.13290   0.28050    0.63558
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               45.93270   45.66370   0.26900    0.58909
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  44.20710   43.95090   0.25620    0.58292
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 47.95650   47.63460   0.32190    0.67577
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                49.14200   49.04440   0.09760    0.19900
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  47.24750   46.99400   0.25350    0.53943
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金                                   39.80420   39.79950   0.00470    0.01181
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.70230   10.72530  -0.02300   -0.21445
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  45.68600   45.42310   0.26290    0.57878
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               39.03800   39.05610  -0.01810   -0.04634
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.55310   11.55240   0.00070    0.00606
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.88920    9.89600  -0.00680   -0.06871
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      14.40830   14.33010   0.07820    0.54570
群益大中華雙力優勢基金-美元                                        10.47050   10.42230   0.04820    0.46247
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.75000   10.70000   0.05000    0.46729
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.14000   10.18000  -0.04000   -0.39293
群益大印度基金-人民幣                                              13.95380   14.01430  -0.06050   -0.43170
群益大印度基金-美元                                                12.75900   12.80340  -0.04440   -0.34678
群益大印度基金-新臺幣                                              12.00000   12.05000  -0.05000   -0.41494
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.60400   12.60290   0.00110    0.00873
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.81790   11.82670  -0.00880   -0.07441
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.01000   11.02000  -0.01000   -0.09074
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.12250   11.12150   0.00100    0.00899
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.51390    9.52100  -0.00710   -0.07457
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.89000    8.89000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.11600   10.11500   0.00100    0.00989
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.68880    8.69520  -0.00640   -0.07360
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.11000    9.12000  -0.01000   -0.10965
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.28710    9.28620   0.00090    0.00969
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.24460    8.25070  -0.00610   -0.07393
群益中小型股基金                                                   49.22000   49.39000  -0.17000   -0.34420
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.99370   10.93700   0.05670    0.51842
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.92370    9.88070   0.04300    0.43519
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.23300    9.19240   0.04060    0.44167
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               9.24260    9.19490   0.04770    0.51877
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.34170    8.30560   0.03610    0.43465
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.76210    7.72800   0.03410    0.44125
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.78440   10.76520   0.01920    0.17835
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.86280   11.84160   0.02120    0.17903
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.41520   11.39720   0.01800    0.15793
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.39410   10.37720   0.01690    0.16286
群益中國新機會基金N-人民幣                                          9.68010    9.54720   0.13290    1.39203
群益中國新機會基金N-美元                                            8.64240    8.53090   0.11150    1.30701
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          9.16000    9.04000   0.12000    1.32743
群益中國新機會基金-人民幣                                           8.58450    8.46670   0.11780    1.39133
群益中國新機會基金-美元                                             9.24030    9.12100   0.11930    1.30797
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.74000    8.63000   0.11000    1.27462
群益平衡王基金                                                     21.00650   20.95080   0.05570    0.26586
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.02090   10.01390   0.00700    0.06990
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.86030    9.85290   0.00740    0.07510
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.02090   10.01400   0.00690    0.06890
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.86030    9.85290   0.00740    0.07510
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.02100   10.01410   0.00690    0.06890
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.86030    9.85280   0.00750    0.07612
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.85250    9.84490   0.00760    0.07720
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.05490   10.05750  -0.00260   -0.02585
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.89370    9.89570  -0.00200   -0.02021
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.05480   10.05750  -0.00270   -0.02685
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.89370    9.89570  -0.00200   -0.02021
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.05490   10.05750  -0.00260   -0.02585
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.89370    9.89570  -0.00200   -0.02021
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.90920    9.91090  -0.00170   -0.01715
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                             10.05870   10.05880  -0.00010   -0.00099
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                            9.89760    9.89700   0.00060    0.00606
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                             10.05870   10.05880  -0.00010   -0.00099
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                            9.89760    9.89700   0.00060    0.00606
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                            10.05860   10.05880  -0.00020   -0.00199
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                           9.89760    9.89700   0.00060    0.00606
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                            9.90260    9.90190   0.00070    0.00707
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.20000    9.23000  -0.03000   -0.32503
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.52000    6.54000  -0.02000   -0.30581
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.98370   13.01330  -0.02960   -0.22746
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 12.04870   12.08640  -0.03770   -0.31192
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.33000   11.37000  -0.04000   -0.35180
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.98390   11.00900  -0.02510   -0.22800
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                 10.19200   10.22380  -0.03180   -0.31104
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.58000    9.61000  -0.03000   -0.31217
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.85560   10.88040  -0.02480   -0.22793
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.59050   10.57030   0.02020    0.19110
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.35580   10.33770   0.01810    0.17509
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.23350    9.21590   0.01760    0.19097
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.23800    9.22190   0.01610    0.17458
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.05000    9.03000   0.02000    0.22148
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.65210   10.63180   0.02030    0.19094
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.68090   10.66230   0.01860    0.17445
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.62000   10.60000   0.02000    0.18868
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.39650    9.37860   0.01790    0.19086
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.88440    9.86720   0.01720    0.17431
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)                       10.06110   10.05860   0.00250    0.02485
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)                         10.05030   10.04930   0.00100    0.00995
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣)                        9.96910    9.96740   0.00170    0.01706
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)                       10.06110   10.05850   0.00260    0.02585
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)                         10.05030   10.04930   0.00100    0.00995
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)                        9.96910    9.96740   0.00170    0.01706
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)                      10.06100   10.05850   0.00250    0.02485
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)                        10.05020   10.04920   0.00100    0.00995
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)                       9.96900    9.96740   0.00160    0.01605
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)                      10.06100   10.05850   0.00250    0.02485
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)                        10.05020   10.04920   0.00100    0.00995
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)                       9.96910    9.96740   0.00170    0.01706
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.33150   11.31480   0.01670    0.14759
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.72150    7.71010   0.01140    0.14786
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.88080   10.87610   0.00470    0.04321
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.67600   10.67320   0.00280    0.02623
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.60570   10.60220   0.00350    0.03301
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.90850    9.90420   0.00430    0.04342
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.85330    9.85070   0.00260    0.02639
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.78900    9.78580   0.00320    0.03270
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.88090   10.87620   0.00470    0.04321
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.67600   10.67320   0.00280    0.02623
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.60560   10.60210   0.00350    0.03301
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.90860    9.90430   0.00430    0.04342
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.85320    9.85060   0.00260    0.02639
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.78900    9.78570   0.00330    0.03372
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.56650    9.60780  -0.04130   -0.42986
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.04000   11.08000  -0.04000   -0.36101
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.65280   15.72040  -0.06760   -0.43001
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.31000   15.38000  -0.07000   -0.45514
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.80000   11.67000   0.13000    1.11397
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.22100   11.26170  -0.04070   -0.36140
群益印度中小基金N-美元                                              9.15830    9.18370  -0.02540   -0.27658
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.58000    8.61000  -0.03000   -0.34843
群益印度中小基金-人民幣                                            15.19070   15.24590  -0.05520   -0.36206
群益印度中小基金-美元                                              13.09920   13.13560  -0.03640   -0.27711
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.02000   15.07000  -0.05000   -0.33179
群益多利策略組合基金                                               11.87000   11.86000   0.01000    0.08432
群益多重收益組合基金                                               14.15000   14.14000   0.01000    0.07072
群益多重資產組合基金                                               15.26000   15.28000  -0.02000   -0.13089
群益安家基金                                                       27.85310   27.80100   0.05210    0.18740
群益安穩貨幣市場基金                                               16.18090   16.18070   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.15000   20.86000   0.29000    1.39022
群益亞太中小基金                                                   10.89000   10.84000   0.05000    0.46125
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.46000   16.43000   0.03000    0.18259
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.69720   10.67740   0.01980    0.18544
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.84030    7.82580   0.01450    0.18528
群益店頭市場基金                                                  102.06000  101.73000   0.33000    0.32439
群益東方盛世基金                                                    9.06000    9.03000   0.03000    0.33223
群益東協成長基金-人民幣                                            13.52460   13.43070   0.09390    0.69914
群益東協成長基金-美元                                              11.54210   11.47150   0.07060    0.61544
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.32000   11.25000   0.07000    0.62222
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.11470   12.14750  -0.03280   -0.27001
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.21440   11.24860  -0.03420   -0.30404
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.47460   10.50610  -0.03150   -0.29983
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.77130    9.79780  -0.02650   -0.27047
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.04810    9.07570  -0.02760   -0.30411
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.44950    8.47490  -0.02540   -0.29971
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.83120   10.86370  -0.03250   -0.29916
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.56230    9.58810  -0.02580   -0.26908
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.20880    9.23690  -0.02810   -0.30421
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.43930    9.46760  -0.02830   -0.29891
群益長安基金                                                       32.66000   32.51000   0.15000    0.46140
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.45510   10.53820  -0.08310   -0.78856
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.81610   15.94190  -0.12580   -0.78912
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.15000   15.26000  -0.11000   -0.72084
群益真善美基金                                                     16.04630   15.98740   0.05890    0.36842
群益馬拉松基金                                                    128.87000  128.51000   0.36000    0.28013
群益深証中小板基金                                                 12.03000   12.13000  -0.10000   -0.82440
群益創新科技基金                                                   37.33000   37.30000   0.03000    0.08043
群益華夏盛世基金N-人民幣                                           10.77880   10.67160   0.10720    1.00454
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.64600    9.55790   0.08810    0.92175
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.96000    9.87000   0.09000    0.91185
群益華夏盛世基金-人民幣                                            11.73860   11.62170   0.11690    1.00588
群益華夏盛世基金-美元                                              10.63580   10.53870   0.09710    0.92137
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            17.39000   17.23000   0.16000    0.92861
群益奧斯卡基金                                                     33.25000   33.26000  -0.01000   -0.03007
群益新興金鑽基金-美元                                              11.68600   11.64640   0.03960    0.34002
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.85000    8.82000   0.03000    0.34014
群益葛萊美基金                                                     26.22000   26.16000   0.06000    0.22936
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.93000   23.04000  -0.11000   -0.47743
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.25000    7.22000   0.03000    0.41551
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        15.92000   16.03000  -0.11000   -0.68621
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.55220   11.56040  -0.00820   -0.07093
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.07330   11.09040  -0.01710   -0.15419
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           10.99660   11.01280  -0.01620   -0.14710
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           11.02480   11.03260  -0.00780   -0.07070
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.56750   10.58380  -0.01630   -0.15401
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.49430   10.50980  -0.01550   -0.14748
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.55210   11.56020  -0.00810   -0.07007
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.07370   11.09080  -0.01710   -0.15418
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)                           9.70840    9.72280  -0.01440   -0.14811
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          11.02480   11.03260  -0.00780   -0.07070
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.56700   10.58330  -0.01630   -0.15402
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                           9.73270    9.74710  -0.01440   -0.14774
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.12960   13.13980  -0.01020   -0.07763
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.83160   11.83960  -0.00800   -0.06757
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.70000   10.71000  -0.01000   -0.09337
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.68940   11.69700  -0.00760   -0.06497
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.61670    8.62330  -0.00660   -0.07654
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.90520    8.91130  -0.00610   -0.06845
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.06000    8.06000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.35940    8.36490  -0.00550   -0.06575
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.85140    9.85810  -0.00670   -0.06796
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路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                       9.94000   10.02000  -0.08000   -0.79840
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.05000   10.12000  -0.07000   -0.69170
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                         9.94000   10.01000  -0.07000   -0.69930
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                       9.78000    9.85000  -0.07000   -0.71066
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                         9.91000    9.98000  -0.07000   -0.70140
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                       9.95000   10.02000  -0.07000   -0.69860
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.05000   10.12000  -0.07000   -0.69170
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                         9.94000   10.01000  -0.07000   -0.69930
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                       9.78000    9.85000  -0.07000   -0.71066
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                         9.91000    9.98000  -0.07000   -0.70140
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.20000    9.21000  -0.01000   -0.10858
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                               9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.81000   10.80000   0.01000    0.09259
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.34000   11.33000   0.01000    0.08826
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.83000   10.81000   0.02000    0.18501
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            11.14000   11.12000   0.02000    0.17986
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.82000   10.80000   0.02000    0.18519
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.84000   10.82000   0.02000    0.18484
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            11.14000   11.12000   0.02000    0.17986
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.82000   10.80000   0.02000    0.18519
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.62000   10.60000   0.02000    0.18868
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                       10.04780    9.92160   0.12620    1.27197
德信大發基金                                                       32.56000   32.63000  -0.07000   -0.21453
德信中國精選成長基金                                               12.01000   11.90000   0.11000    0.92437
德信台灣主流中小基金                                               21.81000   21.69000   0.12000    0.55325
德信萬保貨幣市場基金                                               12.00110   12.00090   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   35.03000   35.15000  -0.12000   -0.34139
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       11.14210   11.12770   0.01440    0.12941
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.99560   10.98320   0.01240    0.11290
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.73140   11.73120   0.00020    0.00170
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            19.84000   19.92000  -0.08000   -0.40161
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.32000   17.22000   0.10000    0.58072
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.90750   10.88380   0.02370    0.21775
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.92900   16.89190   0.03710    0.21963
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.09010    8.07970   0.01040    0.12872
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.13050   11.11690   0.01360    0.12234
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.28570   12.27070   0.01500    0.12224
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.92980   13.91190   0.01790    0.12867
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摩根大歐洲基金                                                     17.08000   17.06000   0.02000    0.11723
摩根中小基金                                                       23.69000   23.72000  -0.03000   -0.12648
摩根中國A股基金                                                    15.65000   15.58000   0.07000    0.44929
摩根中國A股基金(美元)                                              12.39000   12.34000   0.05000    0.40519
摩根中國亮點基金                                                   13.19000   13.21000  -0.02000   -0.15140
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.22980   11.22660   0.00320    0.02850
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.83640   12.82510   0.01130    0.08811
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.65070    9.64840   0.00230    0.02384
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.21830   13.21460   0.00370    0.02800
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.74960   15.73580   0.01380    0.08770
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.67000   20.72000  -0.05000   -0.24131
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.67000   20.72000  -0.05000   -0.24131
摩根台灣增長基金                                                   52.62000   52.74000  -0.12000   -0.22753
摩根平衡基金                                                       28.42000   28.47000  -0.05000   -0.17562
摩根全球α基金                                                     18.43000   18.46000  -0.03000   -0.16251
摩根全球平衡基金                                                   16.23980   16.20260   0.03720    0.22959
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.47950    9.47200   0.00750    0.07918
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.73410   10.72290   0.01120    0.10445
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.09920   10.09090   0.00830    0.08225
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.79600   11.78680   0.00920    0.07805
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.61250   10.60380   0.00870    0.08205
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.39850   10.36260   0.03590    0.34644
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.98860   13.94040   0.04820    0.34576
摩根亞洲基金                                                       59.98000   59.67000   0.31000    0.51952
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.37880    8.36900   0.00980    0.11710
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.99630    9.98190   0.01440    0.14426
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.82600    8.81590   0.01010    0.11457
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.92360   12.91330   0.01030    0.07976
摩根東方內需機會基金                                               18.96000   18.86000   0.10000    0.53022
摩根東方科技基金                                                   33.40000   33.35000   0.05000    0.14993
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.47000    9.42000   0.05000    0.53079
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.88000    9.83000   0.05000    0.50865
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.30000    9.25000   0.05000    0.54054
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.64000   11.58000   0.06000    0.51813
摩根金龍收成基金                                                   22.82000   22.80000   0.02000    0.08772
摩根第一貨幣市場基金                                               15.14800   15.14780   0.00020    0.00132
摩根新金磚五國基金                                                 12.57000   12.45000   0.12000    0.96386
摩根新絲路基金                                                      9.31000    9.27000   0.04000    0.43150
摩根新興35基金                                                     13.75000   13.65000   0.10000    0.73260
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.07370    7.07200   0.00170    0.02404
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.49250    9.48820   0.00430    0.04532
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.27680    9.27430   0.00250    0.02696
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.11650   11.11360   0.00290    0.02609
摩根新興科技基金                                                   57.40000   57.28000   0.12000    0.20950
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.72230    8.66580   0.05650    0.65199
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.56180    9.49610   0.06570    0.69186
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 9.01320    8.95550   0.05770    0.64430
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.50010   10.43220   0.06790    0.65087
摩根龍揚基金                                                       34.08000   34.06000   0.02000    0.05872
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.18000   11.18000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.86000   10.85000   0.01000    0.09217
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.10000   12.10000   0.00000    0.00000
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.27740    9.27410   0.00330    0.03558
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.54090   11.53670   0.00420    0.03641
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鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                 9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                 9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                 9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               21.61000   21.64000  -0.03000   -0.13863
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.62610   12.62600   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.86000   11.84000   0.02000    0.16892
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聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.95140   10.93240   0.01900    0.17380
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.65940   10.65830   0.00110    0.01032
聯邦中國龍基金                                                     28.67000   28.54000   0.13000    0.45550
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.64150   12.62240   0.01910    0.15132
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.82420   11.80210   0.02210    0.18725
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.60850   10.58850   0.02000    0.18888
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.24560   10.23020   0.01540    0.15053
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.63390    9.61690   0.01700    0.17677
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.63850    8.62230   0.01620    0.18788
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                   10.00380    9.99700   0.00680    0.06802
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.07710   10.06950   0.00760    0.07548
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.42410    9.41800   0.00610    0.06477
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.48970    9.48260   0.00710    0.07487
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.79600   11.86910  -0.07310   -0.61588
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.64120   11.69880  -0.05760   -0.49236
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.67750   10.72980  -0.05230   -0.48743
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.80270   10.86980  -0.06710   -0.61731
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.65020   10.70260  -0.05240   -0.48960
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.76680    9.81460  -0.04780   -0.48703
聯邦金鑽平衡基金                                                   25.56210   25.47150   0.09060    0.35569
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.85350    9.84170   0.01180    0.11990
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.09400   10.08140   0.01260    0.12498
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.78760    9.77600   0.01160    0.11866
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                     10.01240    9.99980   0.01260    0.12600
聯邦貨幣市場基金                                                   13.24070   13.24050   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   14.38000   14.31000   0.07000    0.48917
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.56900   16.55800   0.01100    0.06643
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             13.14370   13.10260   0.04110    0.31368
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.67080   12.64380   0.02700    0.21354
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 12.02110   11.99540   0.02570    0.21425
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.53750   12.52660   0.01090    0.08701
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.60700   11.59500   0.01200    0.10349
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.54790   10.53920   0.00870    0.08255
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.63560    8.62660   0.00900    0.10433
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聯博大利基金                                                       39.37000   39.23000   0.14000    0.35687
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     19.27000   19.18000   0.09000    0.46924
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.84000   18.79000   0.05000    0.26610
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.36000   12.32000   0.04000    0.32468
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.56000   16.55000   0.01000    0.06042
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.95000   11.94000   0.01000    0.08375
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.84000   12.83000   0.01000    0.07794
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.92000   11.91000   0.01000    0.08396
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.49000    7.48000   0.01000    0.13369
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.44000   11.43000   0.01000    0.08749
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.66000   15.68000  -0.02000   -0.12755
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.14000   11.15000  -0.01000   -0.08969
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.76000    8.77000  -0.01000   -0.11403
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.64000   11.63000   0.01000    0.08598
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.65000   14.62000   0.03000    0.20520
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.53000   14.50000   0.03000    0.20690
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.54000   14.51000   0.03000    0.20675
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.23000    9.22000   0.01000    0.10846
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.17000   15.14000   0.03000    0.19815
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.24000   21.26000  -0.02000   -0.09407
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.25000   19.27000  -0.02000   -0.10379
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.10000   13.11000  -0.01000   -0.07628
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.87000   14.89000  -0.02000   -0.13432
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.89000   15.91000  -0.02000   -0.12571
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.81000   14.83000  -0.02000   -0.13486
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.66000    9.67000  -0.01000   -0.10341
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.77000   14.79000  -0.02000   -0.13523
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.59000   12.61000  -0.02000   -0.15860
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.90000   14.92000  -0.02000   -0.13405
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.71000   12.72000  -0.01000   -0.07862
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.54000    8.55000  -0.01000   -0.11696
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.16000   13.17000  -0.01000   -0.07593
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.77000   19.76000   0.01000    0.05061
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.45000   18.43000   0.02000    0.10852
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.23000   11.22000   0.01000    0.08913
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.10000   13.09000   0.01000    0.07639
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.11000   14.11000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.05000   13.04000   0.01000    0.07669
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.76000    7.76000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.85000   12.84000   0.01000    0.07788
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.11000   14.11000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.21000   14.21000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   15.05070   15.05060   0.00010    0.00066
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.03470   11.03370   0.00100    0.00906
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.81890   13.81680   0.00210    0.01520
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.36230    7.36160   0.00070    0.00951
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.27000   14.25000   0.02000    0.14035
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.42000   14.40000   0.02000    0.13889
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.35000    9.34000   0.01000    0.10707
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瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.34580   10.34340   0.00240    0.02320
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.85420   10.82790   0.02630    0.24289
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.24450   10.23680   0.00770    0.07522
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.13920   10.13050   0.00870    0.08588
瀚亞中小型股基金                                                   23.96000   23.96000   0.00000    0.00000
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.99000   12.96000   0.03000    0.23148
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.12000   13.11000   0.01000    0.07628
瀚亞巴西基金                                                        5.84000    5.67000   0.17000    2.99824
瀚亞外銷基金                                                       44.04000   44.01000   0.03000    0.06817
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.03990   10.02310   0.01680    0.16761
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.03860   10.00220   0.03640    0.36392
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.01660    9.99520   0.02140    0.21410
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.87750    9.85590   0.02160    0.21916
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.02830   10.01270   0.01560    0.15580
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.06050   10.02580   0.03470    0.34611
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.00450    9.98490   0.01960    0.19630
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.86350    9.84380   0.01970    0.20013
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.59340   11.58410   0.00930    0.08028
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       11.03870   11.02630   0.01240    0.11246
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.80990   12.79540   0.01450    0.11332
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.95550   10.93380   0.02170    0.19847
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.29550    7.28950   0.00600    0.08231
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.97630    7.96740   0.00890    0.11171
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.09650    8.08740   0.00910    0.11252
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.04570    7.03180   0.01390    0.19767
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.60710    8.59740   0.00970    0.11282
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣                                 9.92570    9.91430   0.01140    0.11499
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.97210    8.96480   0.00730    0.08143
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.32640    9.31600   0.01040    0.11164
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.97140    8.96130   0.01010    0.11271
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.66000   12.64000   0.02000    0.15823
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.93000   11.90000   0.03000    0.25210
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.49000   11.47000   0.02000    0.17437
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   11.18000   11.15000   0.03000    0.26906
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.28060   10.24060   0.04000    0.39060
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.72990    9.70380   0.02610    0.26897
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.37470    9.33390   0.04080    0.43712
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.31540    9.27910   0.03630    0.39120
瀚亞印度基金-人民幣                                                15.01000   15.12000  -0.11000   -0.72751
瀚亞印度基金-美元                                                  13.75000   13.83000  -0.08000   -0.57845
瀚亞印度基金-新台幣                                                30.26000   30.44000  -0.18000   -0.59133
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.34000    9.32000   0.02000    0.21459
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.26000    9.24000   0.02000    0.21645
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.34000    9.32000   0.02000    0.21459
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.26000    9.24000   0.02000    0.21645
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.37000    9.37000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.08000   10.11000  -0.03000   -0.29674
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.54000   13.55000  -0.01000   -0.07380
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.81000   10.82000  -0.01000   -0.09242
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         12.04000   11.96000   0.08000    0.66890
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.51000   10.44000   0.07000    0.67050
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.67000   14.58000   0.09000    0.61728
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.95000    8.89000   0.06000    0.67492
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.84000    6.79000   0.05000    0.73638
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.56000    8.51000   0.05000    0.58754
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.46000   11.39000   0.07000    0.61457
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.75750   12.72020   0.03730    0.29323
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.59690   14.64370  -0.04680   -0.31959
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.39170   11.35970   0.03200    0.28170
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.02870   10.99750   0.03120    0.28370
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.95080   12.89850   0.05230    0.40547
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.08580    9.05940   0.02640    0.29141
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.78510    9.81640  -0.03130   -0.31885
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.95270    8.92750   0.02520    0.28227
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.65770    8.63320   0.02450    0.28379
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.35520    9.31700   0.03820    0.41000
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.75390   14.74820   0.00570    0.03865
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.76260   10.75520   0.00740    0.06880
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.28220   10.27750   0.00470    0.04573
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.40680   12.40210   0.00470    0.03790
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.44000   10.50000  -0.06000   -0.57143
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.44000   18.44000   0.00000    0.00000
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.64290   13.64270   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 28.80000   29.22000  -0.42000   -1.43737
瀚亞高科技基金                                                     68.07000   68.23000  -0.16000   -0.23450
瀚亞理財通基金                                                     27.60000   27.70000  -0.10000   -0.36101
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.87000    9.83000   0.04000    0.40692
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.97000    8.94000   0.03000    0.33557
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.49000    8.45000   0.04000    0.47337
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.58000    8.54000   0.04000    0.46838
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.93000    8.90000   0.03000    0.33708
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.53000    8.49000   0.04000    0.47114
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.58000    8.55000   0.03000    0.35088
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.73000    9.69000   0.04000    0.41280
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.95000    8.93000   0.02000    0.22396
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.45000    8.41000   0.04000    0.47562
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.54000    8.50000   0.04000    0.47059
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.51000    9.47000   0.04000    0.42239
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.94000    8.91000   0.03000    0.33670
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.56000    8.52000   0.04000    0.46948
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.61000    8.58000   0.03000    0.34965
瀚亞菁華基金                                                       24.39000   24.46000  -0.07000   -0.28618
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.39210   14.32850   0.06360    0.44387
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.33110    9.28980   0.04130    0.44457
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.23130   11.21620   0.01510    0.13463
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.82200   11.88160  -0.05960   -0.50162
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.07830   10.06780   0.01050    0.10429
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.72050   10.69200   0.02850    0.26655
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.24970    8.23830   0.01140    0.13838
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.15100    8.19210  -0.04110   -0.50170
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.69650    8.68800   0.00850    0.09784
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.04370    8.03530   0.00840    0.10454
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.03050    8.00910   0.02140    0.26720
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.07730   14.06650   0.01080    0.07678
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.77370   10.76130   0.01240    0.11523
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.93900    9.93120   0.00780    0.07854
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.42120   11.41240   0.00880    0.07711
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.20810   10.19640   0.01170    0.11475
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                          9.92420    9.91660   0.00760    0.07664
瀚亞歐洲基金                                                       10.96000   11.01000  -0.05000   -0.45413
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