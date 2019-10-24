[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/10/23 108/10/22 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.42980 10.41950 0.01030 0.09885 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.14370 10.13370 0.01000 0.09868 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.49960 10.49050 0.00910 0.08675 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.22190 10.21310 0.00880 0.08616 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.15150 10.13660 0.01490 0.14699 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.28610 10.27180 0.01430 0.13922 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.14020 10.12610 0.01410 0.13924 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.19850 10.17720 0.02130 0.20929 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.88490 9.86810 0.01680 0.17025 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.88440 9.86750 0.01690 0.17127 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.87570 9.86010 0.01560 0.15821 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.87390 9.85830 0.01560 0.15824 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.08510 10.07100 0.01410 0.14001 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.08510 10.07100 0.01410 0.14001 大華銀多元特別收益平衡基金 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 40.06360 39.87220 0.19140 0.48003 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.87440 10.86110 0.01330 0.12246 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.67120 10.65810 0.01310 0.12291 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.77270 10.76430 0.00840 0.07804 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.65990 10.65160 0.00830 0.07792 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 40.01230 39.78730 0.22500 0.56551 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.03000 22.23000 -0.20000 -0.89969 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.97000 22.85000 0.12000 0.52516 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.42410 41.29310 0.13100 0.31724 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 38.67450 38.68680 -0.01230 -0.03179 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.97450 9.96650 0.00800 0.08027 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.56240 10.55280 0.00960 0.09097 中國信託台灣活力基金 13.97000 13.93000 0.04000 0.28715 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.57000 11.59000 -0.02000 -0.17256 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 11.06000 11.08000 -0.02000 -0.18051 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.61000 8.66000 -0.05000 -0.57737 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.39000 9.45000 -0.06000 -0.63492 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.30740 10.29510 0.01230 0.11947 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.03560 10.03140 0.00420 0.04187 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 8.85840 8.85470 0.00370 0.04179 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.50670 10.50310 0.00360 0.03428 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.24720 9.24400 0.00320 0.03462 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.18140 11.29620 -0.11480 -1.01627 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.40190 9.49840 -0.09650 -1.01596 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.05920 11.03130 0.02790 0.25292 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.55400 9.53000 0.02400 0.25184 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 39.84670 39.85890 -0.01220 -0.03061 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 44.37460 44.12310 0.25150 0.57000 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 41.08230 40.89950 0.18280 0.44695 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 46.57490 46.30960 0.26530 0.57288 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 47.10040 46.82400 0.27640 0.59030 中國信託智能運動基金-台幣 10.65000 10.70000 -0.05000 -0.46729 中國信託智能運動基金-美元 10.44000 10.49000 -0.05000 -0.47664 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.67000 9.74000 -0.07000 -0.71869 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.61000 9.67000 -0.06000 -0.62048 中國信託華盈貨幣市場基金 11.05170 11.05160 0.00010 0.00090 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.32190 10.31460 0.00730 0.07077 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.37420 9.36750 0.00670 0.07152 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.71310 10.70520 0.00790 0.07380 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.72980 9.72260 0.00720 0.07405 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 39.73150 39.73070 0.00080 0.00201 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 40.36820 40.35240 0.01580 0.03916 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.81000 10.85000 -0.04000 -0.36866 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.06000 11.10000 -0.04000 -0.36036 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 43.92350 43.55930 0.36420 0.83610 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 44.57200 44.18380 0.38820 0.87860 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 44.53390 44.21000 0.32390 0.73264 元大2001基金 69.98000 69.84000 0.14000 0.20046 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 47.01950 46.67660 0.34290 0.73463 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 45.08130 44.75790 0.32340 0.72255 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.89000 20.83000 0.06000 0.28805 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.78740 11.78660 0.00080 0.00679 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.47420 10.48300 -0.00880 -0.08395 元大上證50基金 32.69000 32.87000 -0.18000 -0.54761 元大大中華TMT基金-人民幣 11.36000 11.20000 0.16000 1.42857 元大大中華TMT基金-新台幣 9.76000 9.64000 0.12000 1.24481 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.42000 13.37000 0.05000 0.37397 元大大中華價值指數基金-美元 12.21600 12.18200 0.03400 0.27910 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.36000 16.31300 0.04700 0.28811 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.55500 11.50000 0.05500 0.47826 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.71900 10.67700 0.04200 0.39337 元大中國平衡基金-人民幣 3.05000 3.03000 0.02000 0.66007 元大中國平衡基金-新台幣 13.13000 13.06000 0.07000 0.53599 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 44.82580 44.84910 -0.02330 -0.05195 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.12080 11.11230 0.00850 0.07649 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.08290 10.07510 0.00780 0.07742 元大中國機會債券基金-新台幣 9.86350 9.86490 -0.00140 -0.01419 元大巴西指數基金 7.04300 6.88500 0.15800 2.29484 元大日經225基金 28.78000 28.70000 0.08000 0.27875 元大台商收成基金 24.21000 24.23000 -0.02000 -0.08254 元大台灣50單日反向1倍基金 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881 元大台灣50單日正向2倍基金 45.76000 46.10000 -0.34000 -0.73753 元大台灣中型100基金 35.31000 35.20000 0.11000 0.31250 元大台灣加權股價指數基金 27.50400 27.57200 -0.06800 -0.24663 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.22000 11.26000 -0.04000 -0.35524 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.12000 11.17000 -0.05000 -0.44763 元大台灣卓越50基金 88.67000 89.02000 -0.35000 -0.39317 元大台灣金融基金 18.90000 19.02000 -0.12000 -0.63091 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.17000 11.05000 0.12000 1.08597 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.17000 11.05000 0.12000 1.08597 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.84000 32.73000 0.11000 0.33608 元大台灣高股息基金 27.48000 28.95000 -1.47000 -5.07772 元大台灣電子科技基金 40.04000 40.04000 0.00000 0.00000 元大全球ETF成長組合基金 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832 元大全球ETF穩健組合基金 14.87000 14.90000 -0.03000 -0.20134 元大全球人工智慧ETF基金 23.50000 23.68000 -0.18000 -0.76014 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 14.06000 14.11000 -0.05000 -0.35436 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.59000 9.63000 -0.04000 -0.41537 元大全球不動產證券化基金-人民幣 14.32000 14.36000 -0.04000 -0.27855 元大全球不動產證券化基金-美元 13.06500 13.11400 -0.04900 -0.37365 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.69000 8.65000 0.04000 0.46243 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.52000 6.49000 0.03000 0.46225 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.31000 9.34000 -0.03000 -0.32120 元大全球地產建設入息基金-配息型 7.11000 7.14000 -0.03000 -0.42017 元大全球股票入息基金-美元配息 8.37100 8.37900 -0.00800 -0.09548 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.22000 8.22000 0.00000 0.00000 元大全球新興市場精選組合基金 13.49000 13.43000 0.06000 0.44676 元大全球農業商機基金 17.04000 17.21000 -0.17000 -0.98780 元大印尼指數基金 9.39500 9.29200 0.10300 1.10848 元大印度指數基金 9.65500 9.73400 -0.07900 -0.81159 元大印度基金 12.58000 12.67000 -0.09000 -0.71034 元大多多基金 18.80000 18.77000 0.03000 0.15983 元大多福基金 56.59000 56.57000 0.02000 0.03535 元大亞太成長基金 8.55000 8.53000 0.02000 0.23447 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.38840 9.38940 -0.00100 -0.01065 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.45910 7.45990 -0.00080 -0.01072 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.22090 10.21370 0.00720 0.07049 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.51990 10.51390 0.00600 0.05707 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.20020 10.19430 0.00590 0.05788 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.43100 10.42440 0.00660 0.06331 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.11550 10.10910 0.00640 0.06331 元大卓越基金 44.49000 44.55000 -0.06000 -0.13468 元大店頭基金 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000 元大美元貨幣市場基金-美元 10.53910 10.53860 0.00050 0.00474 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.74980 9.74390 0.00590 0.06055 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.25400 32.22730 0.02670 0.08285 元大美國政府20年期(以上)債券基金 43.82380 43.53670 0.28710 0.65944 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.81620 15.91670 -0.10050 -0.63141 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 24.73440 24.42620 0.30820 1.26176 元大美國政府7至10年期債券基金 42.22650 42.11920 0.10730 0.25475 元大高科技基金 22.25000 22.06000 0.19000 0.86129 元大得利貨幣市場基金 16.35350 16.35330 0.00020 0.00122 元大得寶貨幣市場基金 12.05230 12.05210 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.43000 11.45000 -0.02000 -0.17467 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.43000 11.45000 -0.02000 -0.17467 元大富櫃50基金 13.84000 13.85000 -0.01000 -0.07220 元大華夏中小基金 7.44000 7.40000 0.04000 0.54054 元大新中國基金-人民幣 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835 元大新中國基金-美元 9.42000 9.39900 0.02100 0.22343 元大新中國基金-新台幣 9.31000 9.28000 0.03000 0.32328 元大新主流基金 27.44000 27.36000 0.08000 0.29240 元大新東協平衡基金-美元 9.44100 9.40000 0.04100 0.43617 元大新東協平衡基金-新台幣 9.13000 9.09000 0.04000 0.44004 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.33040 11.26360 0.06680 0.59306 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.15360 10.10350 0.05010 0.49587 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.54690 11.48930 0.05760 0.50134 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.37820 9.33140 0.04680 0.50153 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.70040 10.69520 0.00520 0.04862 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.84260 9.83780 0.00480 0.04879 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.78220 10.77620 0.00600 0.05568 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.92710 9.92160 0.00550 0.05543 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.17360 10.16970 0.00390 0.03835 元大新興亞洲基金 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.90490 9.88780 0.01710 0.17294 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.06470 9.04900 0.01570 0.17350 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.09760 10.07950 0.01810 0.17957 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.25840 9.24180 0.01660 0.17962 元大萬泰貨幣市場基金 15.18830 15.18810 0.00020 0.00132 元大經貿基金 39.54000 39.51000 0.03000 0.07593 元大實質多重資產基金-人民幣 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 元大實質多重資產基金-美元 8.39200 8.38700 0.00500 0.05962 元大實質多重資產基金-新台幣 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日反向1倍基金 11.89000 11.86000 0.03000 0.25295 元大滬深300單日正向2倍基金 18.45000 18.55000 -0.10000 -0.53908 元大臺灣ESG永續ETF基金 21.67000 21.73000 -0.06000 -0.27612 元大摩臺基金 41.46000 41.58000 -0.12000 -0.28860 元大標普500基金 27.84000 27.93000 -0.09000 -0.32223 元大標普500單日反向1倍基金 11.92000 11.87000 0.05000 0.42123 元大標普500單日正向2倍基金 36.75000 37.03000 -0.28000 -0.75614 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.83000 20.80000 0.03000 0.14423 元大標智滬深300基金 17.86000 17.92000 -0.06000 -0.33482 元大歐洲50基金 26.32000 26.30000 0.02000 0.07605 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.01610 9.04460 -0.02850 -0.31511 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.31340 10.31320 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 16.84000 16.82000 0.02000 0.11891 日盛上選基金(A類型) 39.04000 38.86000 0.18000 0.46320 日盛上選基金(I類型) 39.04000 38.86000 0.18000 0.46320 日盛小而美基金 20.58000 20.41000 0.17000 0.83293 日盛中國內需動力基金 9.81000 9.74000 0.07000 0.71869 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.49200 12.46070 0.03130 0.25119 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.81300 9.78850 0.02450 0.25029 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.62640 12.60020 0.02620 0.20793 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.91370 9.89310 0.02060 0.20823 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.28530 11.26220 0.02310 0.20511 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.84450 8.82640 0.01810 0.20507 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.32000 11.25000 0.07000 0.62222 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.47000 10.42000 0.05000 0.47985 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.73000 10.68000 0.05000 0.46816 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.95000 10.93000 0.02000 0.18298 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 日盛日盛基金 13.53000 13.48000 0.05000 0.37092 日盛目標收益組合基金(美元) 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684 日盛全球抗暖化基金 11.17000 11.21000 -0.04000 -0.35682 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.68320 10.67770 0.00550 0.05151 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.39770 9.39280 0.00490 0.05217 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.32620 10.32120 0.00500 0.04844 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.08450 9.08020 0.00430 0.04736 日盛全球智能車基金(美元) 10.49000 10.54000 -0.05000 -0.47438 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.40000 10.46000 -0.06000 -0.57361 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.55050 2.54720 0.00330 0.12955 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.64710 1.64500 0.00210 0.12766 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39050 0.39020 0.00030 0.07688 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25270 0.25250 0.00020 0.07921 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.72630 12.71610 0.01020 0.08021 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.11440 8.10790 0.00650 0.08017 日盛亞洲機會基金 7.29000 7.24000 0.05000 0.69061 日盛首選基金 19.36000 19.32000 0.04000 0.20704 日盛高科技基金 20.73000 20.54000 0.19000 0.92502 日盛貨幣市場基金 14.86150 14.86130 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 46.75000 46.59000 0.16000 0.34342 日盛精選五虎基金 39.68000 39.42000 0.26000 0.65956 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.56990 13.56970 0.00020 0.00147 台新2000高科技基金 36.05000 36.07000 -0.02000 -0.05545 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 台新MSCI中國基金 19.54000 19.66000 -0.12000 -0.61038 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 19.45000 19.70000 -0.25000 -1.26904 台新大眾貨幣市場基金 14.24680 14.24660 0.00020 0.00140 台新中國通基金 53.04000 53.15000 -0.11000 -0.20696 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.58590 0.58170 0.00420 0.72202 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.89000 17.76000 0.13000 0.73198 台新中國精選中小基金-美元 0.34030 0.33600 0.00430 1.27976 台新中國精選中小基金-新台幣 10.05000 9.92000 0.13000 1.31048 台新主流基金 26.48000 26.40000 0.08000 0.30303 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.86000 24.98000 -0.12000 -0.48038 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.81790 0.82160 -0.00370 -0.45034 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.36000 17.44000 -0.08000 -0.45872 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56980 0.57240 -0.00260 -0.45423 台新台灣中小基金 40.57000 40.32000 0.25000 0.62004 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.34220 11.33950 0.00270 0.02381 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.22640 10.22520 0.00120 0.01174 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.94610 11.94470 0.00140 0.01172 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.00700 10.00570 0.00130 0.01299 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.31420 11.31280 0.00140 0.01238 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 台新印度基金 14.59000 14.66000 -0.07000 -0.47749 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.59830 8.57640 0.02190 0.25535 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28630 0.28560 0.00070 0.24510 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.81740 12.78470 0.03270 0.25577 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.42160 0.42060 0.00100 0.23776 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 38.46000 38.48000 -0.02000 -0.05198 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 41.73000 41.94000 -0.21000 -0.50072 台新真吉利貨幣市場基金 11.14400 11.14390 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 34.44440 34.55510 -0.11070 -0.32036 台新智慧生活基金-美元 10.46030 10.56000 -0.09970 -0.94413 台新智慧生活基金-新台幣 10.67000 10.77000 -0.10000 -0.92851 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.07120 8.07180 -0.00060 -0.00743 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.18510 8.18490 0.00020 0.00244 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.30510 9.30570 -0.00060 -0.00645 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.44660 9.44660 0.00000 0.00000 台新新興市場債券基金(A類型) 11.53630 11.52490 0.01140 0.09892 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.37120 0.37080 0.00040 0.10787 台新新興市場債券基金(B類型) 8.06880 8.06080 0.00800 0.09925 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27420 0.27390 0.00030 0.10953 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.33000 5.32000 0.01000 0.18797 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.27000 22.48000 -0.21000 -0.93416 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.57900 10.56680 0.01220 0.11546 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.07040 10.06860 0.00180 0.01788 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.06170 10.05980 0.00190 0.01889 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.73380 10.72140 0.01240 0.11566 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.20840 10.20660 0.00180 0.01764 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.20130 10.19940 0.00190 0.01863 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 43.03370 42.74420 0.28950 0.67728 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 42.15540 41.92260 0.23280 0.55531 永豐1至3年期美國公債ETF基金 39.52370 39.53260 -0.00890 -0.02251 永豐20年期以上美國公債ETF基金 38.66940 38.46780 0.20160 0.52407 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 38.31060 38.33360 -0.02300 -0.06000 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.43420 11.43350 0.00070 0.00612 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.81110 9.83490 -0.02380 -0.24200 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.30030 9.31670 -0.01640 -0.17603 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 11.06640 11.05030 0.01610 0.14570 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.55400 7.58630 -0.03230 -0.42577 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.05640 9.06590 -0.00950 -0.10479 永豐中小基金 56.91000 56.69000 0.22000 0.38808 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.84020 1.84070 -0.00050 -0.02716 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.61550 2.60400 0.01150 0.44163 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.06460 8.08690 -0.02230 -0.27575 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.10750 11.08610 0.02140 0.19303 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.08000 5.06000 0.02000 0.39526 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.98000 21.95000 0.03000 0.13667 永豐主流品牌基金 19.10000 19.16000 -0.06000 -0.31315 永豐永豐基金 35.64000 35.76000 -0.12000 -0.33557 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 8.92340 8.93290 -0.00950 -0.10635 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.55700 9.52400 0.03300 0.34649 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.69870 8.70830 -0.00960 -0.11024 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.32020 9.28760 0.03260 0.35101 永豐亞洲民生消費基金 11.79000 11.75000 0.04000 0.34043 永豐南非幣2021保本基金 14.37510 14.36890 0.00620 0.04315 永豐美國大型500股票ETF基金 19.77000 19.85000 -0.08000 -0.40302 永豐貨幣市場基金 13.96120 13.96100 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.16960 2.17080 -0.00120 -0.05528 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.72470 2.71360 0.01110 0.40905 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.66270 7.68240 -0.01970 -0.25643 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.91510 10.89760 0.01750 0.16059 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.99940 7.02580 -0.02640 -0.37576 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.40110 11.39510 0.00600 0.05265 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.07000 8.08000 -0.01000 -0.12376 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.35000 18.37000 -0.02000 -0.10887 永豐臺灣加權ETF基金 57.72000 57.89000 -0.17000 -0.29366 永豐領航科技基金 42.06000 42.04000 0.02000 0.04757 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.73000 11.67000 0.06000 0.51414 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.08000 11.03000 0.05000 0.45331 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 永豐趨勢平衡基金 45.28000 45.38000 -0.10000 -0.22036 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.97400 11.97320 0.00080 0.00668 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.75640 9.74950 0.00690 0.07077 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.49380 10.48640 0.00740 0.07057 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.84260 9.83610 0.00650 0.06608 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.40460 10.39780 0.00680 0.06540 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.81500 9.80680 0.00820 0.08362 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.67920 10.67030 0.00890 0.08341 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.85120 9.84360 0.00760 0.07721 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.48550 10.47740 0.00810 0.07731 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.25000 11.21000 0.04000 0.35682 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.35000 15.33000 0.02000 0.13046 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.43000 19.40000 0.03000 0.15464 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.55000 19.53000 0.02000 0.10241 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 9.90050 9.89580 0.00470 0.04749 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.03240 10.02770 0.00470 0.04687 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.87530 9.87300 0.00230 0.02330 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.92750 9.92530 0.00220 0.02217 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 9.87560 9.88200 -0.00640 -0.06476 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.18820 10.19490 -0.00670 -0.06572 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 9.88860 9.88580 0.00280 0.02832 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.02040 10.01750 0.00290 0.02895 兆豐國際生命科學基金 14.10000 14.31000 -0.21000 -1.46751 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.42670 10.43750 -0.01080 -0.10347 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.79380 10.80520 -0.01140 -0.10550 兆豐國際全球基金 30.93000 31.02000 -0.09000 -0.29014 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.54890 10.54830 0.00060 0.00569 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.12120 10.11560 0.00560 0.05536 兆豐國際國民基金 24.63000 24.55000 0.08000 0.32587 兆豐國際第一基金 14.90000 14.85000 0.05000 0.33670 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.71070 10.69360 0.01710 0.15991 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.10040 8.08740 0.01300 0.16074 兆豐國際萬全基金 22.46000 22.39000 0.07000 0.31264 兆豐國際電子基金 29.04000 29.00000 0.04000 0.13793 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 23.52000 23.59000 -0.07000 -0.29674 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 14.63000 14.59000 0.04000 0.27416 兆豐國際豐台灣基金 38.49000 38.41000 0.08000 0.20828 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.57730 12.57710 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.78970 9.78600 0.00370 0.03781 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.84810 9.84340 0.00470 0.04775 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.75280 9.74860 0.00420 0.04308 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.84400 9.84010 0.00390 0.03963 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.98590 9.97970 0.00620 0.06213 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.78990 9.78630 0.00360 0.03679 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.85020 9.84540 0.00480 0.04875 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.76060 9.75640 0.00420 0.04305 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.84840 9.84450 0.00390 0.03962 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.99390 9.98760 0.00630 0.06308 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 11.00180 10.99310 0.00870 0.07914 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.68950 10.68070 0.00880 0.08239 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.97730 10.96930 0.00800 0.07293 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.56960 10.56120 0.00840 0.07954 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.75560 10.74670 0.00890 0.08282 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.70360 10.69580 0.00780 0.07293 合庫台灣基金 13.14000 13.15000 -0.01000 -0.07605 合庫全球高收益債券基金A類型 11.70210 11.70090 0.00120 0.01026 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.87550 12.87280 0.00270 0.02097 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.44680 11.44570 0.00110 0.00961 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.21310 12.21200 0.00110 0.00901 合庫全球高收益債券基金B類型 8.02540 8.02460 0.00080 0.00997 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.39800 9.39570 0.00230 0.02448 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.12360 9.12270 0.00090 0.00987 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.75830 8.75780 0.00050 0.00571 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.24530 9.24440 0.00090 0.00974 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.57000 11.55000 0.02000 0.17316 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 合庫全球新興市場基金 9.23000 9.21000 0.02000 0.21716 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.18850 10.18840 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.95580 9.94880 0.00700 0.07036 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.36250 10.35460 0.00790 0.07629 合庫新興多重收益基金A類型 10.46820 10.46020 0.00800 0.07648 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.15480 12.14480 0.01000 0.08234 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.54860 15.53670 0.01190 0.07659 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.62740 8.62150 0.00590 0.06843 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.47520 9.46810 0.00710 0.07499 合庫新興多重收益基金B類型 7.76430 7.75830 0.00600 0.07734 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.60220 8.59490 0.00730 0.08493 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.54460 10.53570 0.00890 0.08447 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A月配息 人民幣避險 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A月配息 美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A月配息 新臺幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 安本標準360動態入息組合基金 A累積 人民幣避險 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A累積 美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A累積 新臺幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 安本標準兩岸價值基金 人民幣 12.21000 12.22000 -0.01000 -0.08183 安本標準兩岸價值基金 美元 11.66000 11.68000 -0.02000 -0.17123 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.68000 11.70000 -0.02000 -0.17094 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.21470 10.19610 0.01860 0.18242 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.18890 10.17210 0.01680 0.16516 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.76990 9.75450 0.01540 0.15788 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.15580 10.13900 0.01680 0.16570 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.30670 10.28800 0.01870 0.18177 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.27460 10.25770 0.01690 0.16475 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.83640 9.82100 0.01540 0.15681 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.22420 10.20730 0.01690 0.16557 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.27930 11.27840 0.00090 0.00798 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.86000 9.86860 -0.00860 -0.08715 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.66650 9.67430 -0.00780 -0.08063 安聯中國東協基金 14.76000 14.80000 -0.04000 -0.27027 安聯中國策略基金-美元 12.96000 12.89000 0.07000 0.54306 安聯中國策略基金-新臺幣 16.70000 16.61000 0.09000 0.54184 安聯中華新思路基金-人民幣 16.81000 16.67000 0.14000 0.83983 安聯中華新思路基金-美元 15.21000 15.10000 0.11000 0.72848 安聯中華新思路基金-新臺幣 14.16000 14.06000 0.10000 0.71124 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 36.53000 36.68000 -0.15000 -0.40894 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 10.77000 10.82000 -0.05000 -0.46211 安聯台灣科技基金 59.18000 59.35000 -0.17000 -0.28644 安聯台灣貨幣市場基金 12.56740 12.56720 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 42.15000 42.13000 0.02000 0.04747 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.87450 10.86290 0.01160 0.10679 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.87770 15.86080 0.01690 0.10655 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.81750 9.80710 0.01040 0.10605 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.93230 9.92160 0.01070 0.10785 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 11.95000 11.96000 -0.01000 -0.08361 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-美元 11.75000 11.76000 -0.01000 -0.08503 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.30790 13.29330 0.01460 0.10983 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.87370 10.86340 0.01030 0.09481 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.88750 12.87570 0.01180 0.09165 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.52040 9.51030 0.01010 0.10620 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.46240 9.45340 0.00900 0.09520 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.95450 8.94630 0.00820 0.09166 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.17060 10.15960 0.01100 0.10827 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元 9.90090 9.89160 0.00930 0.09402 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.14160 10.13240 0.00920 0.09080 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.48000 11.48000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.29000 11.29000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.57060 12.56130 0.00930 0.07404 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.37510 11.36870 0.00640 0.05629 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.95580 10.94980 0.00600 0.05480 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.51990 8.51370 0.00620 0.07282 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.39290 8.38820 0.00470 0.05603 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.05720 8.05280 0.00440 0.05464 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.14740 10.13870 0.00870 0.08581 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.01300 10.00750 0.00550 0.05496 安聯全球人口趨勢基金 12.01000 12.06000 -0.05000 -0.41459 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.65000 8.57000 0.08000 0.93349 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.30000 32.00000 0.30000 0.93750 安聯全球油礦金趨勢基金 7.55000 7.50000 0.05000 0.66667 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.54240 12.53640 0.00600 0.04786 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.54350 10.53850 0.00500 0.04745 安聯全球新興市場基金 16.83000 16.75000 0.08000 0.47761 安聯全球農金趨勢基金 8.73000 8.79000 -0.06000 -0.68259 安聯全球綠能趨勢基金 8.97000 9.01000 -0.04000 -0.44395 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.78000 10.82000 -0.04000 -0.36969 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.88000 10.92000 -0.04000 -0.36630 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.36000 10.40000 -0.04000 -0.38462 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.46000 9.50000 -0.04000 -0.42105 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.42000 9.46000 -0.04000 -0.42283 安聯亞洲動態策略基金 22.28000 22.24000 0.04000 0.17986 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.20520 10.19790 0.00730 0.07158 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.22850 10.22250 0.00600 0.05869 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.11870 10.11130 0.00740 0.07319 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.08430 10.07850 0.00580 0.05755 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.13490 10.12750 0.00740 0.07307 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.08600 10.08010 0.00590 0.05853 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.04200 10.03680 0.00520 0.05181 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.13840 10.13320 0.00520 0.05132 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.04200 10.03680 0.00520 0.05181 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.67630 10.67510 0.00120 0.01124 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.15650 10.15500 0.00150 0.01477 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 92.91980 92.73420 0.18560 0.20014 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.60500 13.58310 0.02190 0.16123 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 69.52360 69.38390 0.13970 0.20134 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.04620 10.03000 0.01620 0.16152 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.79760 2.79460 0.00300 0.10735 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.90690 10.90230 0.00460 0.04219 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.34140 2.33680 0.00460 0.19685 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.72700 8.72320 0.00380 0.04356 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.25060 10.24460 0.00600 0.05857 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.37270 10.36700 0.00570 0.05498 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.90480 10.90170 0.00310 0.02844 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.31550 10.31070 0.00480 0.04655 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.32820 10.32470 0.00350 0.03390 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.05210 10.04620 0.00590 0.05873 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.11320 10.10780 0.00540 0.05342 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.47710 10.47280 0.00430 0.04106 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.11260 10.10800 0.00460 0.04551 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.14430 10.14110 0.00320 0.03155 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.15180 10.14420 0.00760 0.07492 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.37240 10.36830 0.00410 0.03954 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.12480 10.11840 0.00640 0.06325 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.01030 10.00430 0.00600 0.05997 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.04270 10.03540 0.00730 0.07274 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.10330 10.09770 0.00560 0.05546 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.02380 10.01740 0.00640 0.06389 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.96050 9.95450 0.00600 0.06027 宏利台灣動力基金A類型 33.77000 33.71000 0.06000 0.17799 宏利台灣動力基金I類型 33.77000 33.71000 0.06000 0.17799 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) 10.00090 9.99260 0.00830 0.08306 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) 9.98450 9.97770 0.00680 0.06815 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) 10.08380 10.07480 0.00900 0.08933 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) 9.99690 9.98960 0.00730 0.07308 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.07760 10.06990 0.00770 0.07647 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.81410 9.80530 0.00880 0.08975 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.53710 7.53140 0.00570 0.07568 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.42240 7.41620 0.00620 0.08360 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.60000 11.59000 0.01000 0.08628 宏利全球債券組合基金 13.74900 13.74940 -0.00040 -0.00291 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.02780 3.02550 0.00230 0.07602 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.43840 12.42980 0.00860 0.06919 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.88790 8.88170 0.00620 0.06981 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.62480 2.61890 0.00590 0.22529 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.34210 11.33280 0.00930 0.08206 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.30790 3.31720 -0.00930 -0.28036 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54010 0.54170 -0.00160 -0.29537 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.08000 15.12000 -0.04000 -0.26455 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.50300 12.49480 0.00820 0.06563 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 11.05930 11.05440 0.00490 0.04433 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.50230 10.49760 0.00470 0.04477 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.73960 8.73520 0.00440 0.05037 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.36320 8.35960 0.00360 0.04306 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.16350 8.15980 0.00370 0.04534 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.36020 8.35760 0.00260 0.03111 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.70000 10.64000 0.06000 0.56391 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.61000 10.54000 0.07000 0.66414 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.68000 10.61000 0.07000 0.65975 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.02070 3.02110 -0.00040 -0.01324 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43340 0.43340 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.93140 12.93210 -0.00070 -0.00541 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.98440 0.98450 -0.00010 -0.01016 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.32190 7.32230 -0.00040 -0.00546 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05560 2.05580 -0.00020 -0.00973 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29590 0.29590 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.89580 8.89630 -0.00050 -0.00562 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32450 0.32450 0.00000 0.00000 宏利萬利貨幣市場基金 13.70320 13.70300 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.49000 2.49000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.19000 11.18000 0.01000 0.08945 宏利臺灣股息收益基金A類型 28.10000 27.82000 0.28000 1.00647 宏利臺灣股息收益基金I類型 28.10000 27.82000 0.28000 1.00647 宏利澳幣保本基金 12.73010 12.72940 0.00070 0.00550 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.87000 11.82000 0.05000 0.42301 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.61000 11.58000 0.03000 0.25907 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.16000 11.13000 0.03000 0.26954 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.96000 10.94000 0.02000 0.18282 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.51630 10.48280 0.03350 0.31957 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.45510 9.43310 0.02200 0.23322 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.82550 8.80440 0.02110 0.23965 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.30170 11.27460 0.02710 0.24036 貝萊德亞美利加收益基金 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 貝萊德新台幣基金 12.98480 12.98460 0.00020 0.00154 貝萊德寶利基金 29.03000 29.10000 -0.07000 -0.24055 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46330 11.46420 -0.00090 -0.00785 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.83650 9.84140 -0.00490 -0.04979 保德信大中華基金-人民幣 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553 保德信大中華基金-美元 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 保德信大中華基金-新台幣 30.60000 30.56000 0.04000 0.13089 保德信中小型股基金 56.80000 57.18000 -0.38000 -0.66457 保德信中國中小基金-人民幣 9.62000 9.50000 0.12000 1.26316 保德信中國中小基金-美元 9.01000 8.91000 0.10000 1.12233 保德信中國中小基金-新臺幣 8.63000 8.53000 0.10000 1.17233 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.94250 9.92150 0.02100 0.21166 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.97610 9.95480 0.02130 0.21397 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.06400 10.04270 0.02130 0.21209 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.24110 11.21730 0.02380 0.21217 保德信中國品牌基金-人民幣 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488 保德信中國品牌基金-美元 10.68000 10.64000 0.04000 0.37594 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.53000 11.49000 0.04000 0.34813 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.26000 28.28000 -0.02000 -0.07072 保德信全球消費商機基金 19.24000 19.34000 -0.10000 -0.51706 保德信全球基礎建設基金 14.07000 14.02000 0.05000 0.35663 保德信全球資源基金 6.99000 6.94000 0.05000 0.72046 保德信全球醫療生化基金-美元 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.46000 31.44000 0.02000 0.06361 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.26560 10.22930 0.03630 0.35486 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.87040 10.83110 0.03930 0.36284 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.16020 10.12910 0.03110 0.30704 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.75540 10.72240 0.03300 0.30777 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.73140 9.72090 0.01050 0.10801 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.99660 10.98470 0.01190 0.10833 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.16260 9.15210 0.01050 0.11473 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.34080 10.32900 0.01180 0.11424 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.08910 8.07930 0.00980 0.12130 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.26490 11.25110 0.01380 0.12265 保德信亞太基金 20.01000 20.02000 -0.01000 -0.04995 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.59580 8.58020 0.01560 0.18181 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.06000 12.03810 0.02190 0.18192 保德信店頭市場基金 40.82000 40.99000 -0.17000 -0.41474 保德信拉丁美洲基金 7.10000 6.95000 0.15000 2.15827 保德信金平衡基金 32.40000 32.45000 -0.05000 -0.15408 保德信金滿意基金 45.77000 45.89000 -0.12000 -0.26149 保德信科技島基金 30.67000 30.73000 -0.06000 -0.19525 保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積(E) 10.00540 9.99620 0.00920 0.09203 保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息(D) 9.95870 9.94780 0.01090 0.10957 保德信美國投資級企業債券基金－美元累積(C) 9.95870 9.94780 0.01090 0.10957 保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣月配息型(B) 9.95020 9.93870 0.01150 0.11571 保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣累積型(A) 9.95020 9.93870 0.01150 0.11571 保德信高成長基金 108.37000 108.73000 -0.36000 -0.33110 保德信貨幣市場基金 15.86500 15.86470 0.00030 0.00189 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.75680 10.77770 -0.02090 -0.19392 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.84870 10.86900 -0.02030 -0.18677 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.11490 11.12530 -0.01040 -0.09348 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.49620 10.50530 -0.00910 -0.08662 保德信新世紀基金 10.68000 10.74000 -0.06000 -0.55866 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.07960 8.07990 -0.00030 -0.00371 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.36980 10.37030 -0.00050 -0.00482 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.65480 11.65520 -0.00040 -0.00343 保德信新興趨勢組合基金 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 保德信瑞騰基金 15.66510 15.66520 -0.00010 -0.00064 保德信歐洲組合基金 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.53980 9.54730 -0.00750 -0.07856 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.17370 10.18180 -0.00810 -0.07955 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.40460 9.41270 -0.00810 -0.08605 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.75210 9.76020 -0.00810 -0.08299 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.66980 9.66550 0.00430 0.04449 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.22460 10.22010 0.00450 0.04403 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.54770 9.54830 -0.00060 -0.00628 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.99670 9.99730 -0.00060 -0.00600 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.17180 10.17270 -0.00090 -0.00885 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.84970 9.85750 -0.00780 -0.07913 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.36960 10.37770 -0.00810 -0.07805 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.81330 9.82630 -0.01300 -0.13230 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.23450 10.24810 -0.01360 -0.13271 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.83120 9.83120 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.49890 10.49800 0.00090 0.00857 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.72450 9.72870 -0.00420 -0.04317 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.21230 10.21660 -0.00430 -0.04209 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 10.04990 10.02680 0.02310 0.23038 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 10.05390 10.03050 0.02340 0.23329 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.36110 10.34730 0.01380 0.13337 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 10.01770 10.00010 0.01760 0.17600 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 10.01840 10.00090 0.01750 0.17498 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.23460 10.20510 0.02950 0.28907 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.32690 10.30790 0.01900 0.18432 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.02520 10.01190 0.01330 0.13284 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.97700 9.96410 0.01290 0.12946 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.47880 10.46490 0.01390 0.13282 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.08460 10.08260 0.00200 0.01984 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.91870 10.91830 0.00040 0.00366 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.00110 9.99330 0.00780 0.07805 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.40420 10.39610 0.00810 0.07791 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.54610 10.52450 0.02160 0.20524 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.56450 10.54870 0.01580 0.14978 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.43850 10.42210 0.01640 0.15736 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 10.10790 10.08330 0.02460 0.24397 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 10.11110 10.08640 0.02470 0.24488 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 10.05220 10.05800 -0.00580 -0.05767 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 10.05760 10.06200 -0.00440 -0.04373 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 10.11010 10.09220 0.01790 0.17736 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 10.11140 10.09350 0.01790 0.17734 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 9.95380 9.91580 0.03800 0.38323 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 9.95430 9.91640 0.03790 0.38220 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.10600 10.08220 0.02380 0.23606 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.22780 10.20380 0.02400 0.23521 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.16480 10.15680 0.00800 0.07876 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.52660 10.51750 0.00910 0.08652 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.92210 9.90420 0.01790 0.18073 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.11800 10.09980 0.01820 0.18020 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97330 1.96960 0.00370 0.18786 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.86170 2.85640 0.00530 0.18555 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28990 0.28970 0.00020 0.06904 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45940 0.45900 0.00040 0.08715 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.15270 8.14620 0.00650 0.07979 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.04270 12.03330 0.00940 0.07812 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.75950 9.74110 0.01840 0.18889 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.55890 12.53480 0.02410 0.19226 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.65850 8.64940 0.00910 0.10521 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.18400 11.17220 0.01180 0.10562 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.62910 10.63100 -0.00190 -0.01787 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.33140 10.33370 -0.00230 -0.02226 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 20.45000 20.50000 -0.05000 -0.24390 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4752.48000 4764.58000 -12.10000 -0.25396 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.12730 10.12660 0.00070 0.00691 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.10540 11.10480 0.00060 0.00540 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.94960 9.94970 -0.00010 -0.00101 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.40360 9.42760 -0.02400 -0.25457 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.07950 10.10510 -0.02560 -0.25334 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.33770 9.36210 -0.02440 -0.26063 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.76500 9.79050 -0.02550 -0.26046 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.44180 10.42600 0.01580 0.15154 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.85580 5.85560 0.00020 0.00342 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.92000 10.91980 0.00020 0.00183 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) 10.03500 10.02300 0.01200 0.11972 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) 9.99060 9.98060 0.01000 0.10019 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.02770 10.01730 0.01040 0.10382 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) 10.03500 10.02300 0.01200 0.11972 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) 9.99060 9.98060 0.01000 0.10019 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.02770 10.01730 0.01040 0.10382 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.57000 10.51000 0.06000 0.57088 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.57000 10.51000 0.06000 0.57088 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.43810 10.41280 0.02530 0.24297 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.57770 11.54950 0.02820 0.24417 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.79300 10.76710 0.02590 0.24055 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.91890 8.89730 0.02160 0.24277 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.34870 9.32590 0.02280 0.24448 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.23420 9.21210 0.02210 0.23990 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.24610 10.22130 0.02480 0.24263 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.84700 10.82060 0.02640 0.24398 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.82980 10.80390 0.02590 0.23973 柏瑞巨人基金-A類型 13.58000 13.61000 -0.03000 -0.22043 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.71470 13.71460 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.28000 16.25000 0.03000 0.18462 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.26300 14.25980 0.00320 0.02244 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.81650 12.81240 0.00410 0.03200 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.36840 13.36580 0.00260 0.01945 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.37510 8.37320 0.00190 0.02269 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.67570 6.67430 0.00140 0.02098 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.65250 8.64970 0.00280 0.03237 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.49540 8.49710 -0.00170 -0.02001 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.71960 10.71750 0.00210 0.01959 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.38800 8.38640 0.00160 0.01908 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 13.00680 13.00270 0.00410 0.03153 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.35450 12.35180 0.00270 0.02186 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.49340 13.49590 -0.00250 -0.01852 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.16950 12.16710 0.00240 0.01973 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.83720 8.83530 0.00190 0.02150 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.66220 9.65920 0.00300 0.03106 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.70720 9.70900 -0.00180 -0.01854 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.52940 9.52760 0.00180 0.01889 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.39580 9.39400 0.00180 0.01916 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.71210 10.70700 0.00510 0.04763 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.82900 10.82150 0.00750 0.06931 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.59200 10.58710 0.00490 0.04628 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.70040 10.69550 0.00490 0.04581 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.73230 9.72760 0.00470 0.04832 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.56980 9.56330 0.00650 0.06797 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.71560 10.71780 -0.00220 -0.02053 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.60300 9.59860 0.00440 0.04584 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.71060 9.70620 0.00440 0.04533 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.69230 10.68720 0.00510 0.04772 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.82980 10.82240 0.00740 0.06838 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.59240 10.58760 0.00480 0.04534 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.70170 10.69670 0.00500 0.04674 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.73220 9.72760 0.00460 0.04729 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.57010 9.56350 0.00660 0.06901 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.90270 10.90490 -0.00220 -0.02017 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.60320 9.59880 0.00440 0.04584 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.71130 9.70680 0.00450 0.04636 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.34880 11.33350 0.01530 0.13500 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.96120 12.94110 0.02010 0.15532 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.19230 12.17600 0.01630 0.13387 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.88400 8.87210 0.01190 0.13413 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.69300 9.67800 0.01500 0.15499 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.60620 9.59330 0.01290 0.13447 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.04350 11.02870 0.01480 0.13420 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.06910 12.05040 0.01870 0.15518 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.77870 11.76290 0.01580 0.13432 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.88430 8.87230 0.01200 0.13525 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.69360 9.67860 0.01500 0.15498 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.60660 9.59370 0.01290 0.13446 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.17000 13.20000 -0.03000 -0.22727 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.17000 14.19000 -0.02000 -0.14094 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.40000 8.42000 -0.02000 -0.23753 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.08000 11.10000 -0.02000 -0.18018 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.04000 11.06000 -0.02000 -0.18083 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.33000 11.35000 -0.02000 -0.17621 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.25000 13.22000 0.03000 0.22693 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.36000 13.33000 0.03000 0.22506 柏瑞拉丁美洲基金 10.14000 9.95000 0.19000 1.90955 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.13070 12.10810 0.02260 0.18665 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.45530 10.43600 0.01930 0.18494 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.68090 7.66660 0.01430 0.18652 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.25920 10.24030 0.01890 0.18456 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.88000 11.87000 0.01000 0.08425 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.43000 11.42000 0.01000 0.08757 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.59000 11.58000 0.01000 0.08636 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 11.20000 11.20000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.28060 12.26520 0.01540 0.12556 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.18760 12.17150 0.01610 0.13228 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.13060 11.11680 0.01380 0.12414 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.45990 8.44920 0.01070 0.12664 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.64710 9.63430 0.01280 0.13286 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.67620 9.66430 0.01190 0.12313 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.72420 11.70860 0.01560 0.13324 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.78400 10.77040 0.01360 0.12627 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 11.11190 11.09820 0.01370 0.12344 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.99030 9.97710 0.01320 0.13230 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.14070 9.12920 0.01150 0.12597 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.20410 9.19140 0.01270 0.13817 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.70300 9.69100 0.01200 0.12383 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.61070 12.60700 0.00370 0.02935 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.29990 12.29480 0.00510 0.04148 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.58030 11.57710 0.00320 0.02764 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.96710 6.96510 0.00200 0.02871 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.78570 8.78200 0.00370 0.04213 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.44430 9.44170 0.00260 0.02754 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.84080 10.83770 0.00310 0.02860 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.59840 11.59520 0.00320 0.02760 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.51740 9.51340 0.00400 0.04205 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.89150 8.88890 0.00260 0.02925 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.64640 9.64370 0.00270 0.02800 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.13060 12.10990 0.02070 0.17093 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 13.09330 13.06880 0.02450 0.18747 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.89530 11.87490 0.02040 0.17179 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.33310 9.31720 0.01590 0.17065 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.09900 10.08020 0.01880 0.18650 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.07230 10.05500 0.01730 0.17205 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.34150 12.31840 0.02310 0.18752 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.82280 10.80430 0.01850 0.17123 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.33390 11.31440 0.01950 0.17235 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.96070 9.94370 0.01700 0.17096 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.49980 9.48350 0.01630 0.17188 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.34420 10.32490 0.01930 0.18693 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.80920 9.79240 0.01680 0.17156 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.82000 18.80000 0.02000 0.10638 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.55000 17.52000 0.03000 0.17123 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.34920 13.34060 0.00860 0.06446 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.29510 10.30000 -0.00490 -0.04757 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.44520 11.44710 -0.00190 -0.01660 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.43440 12.45970 -0.02530 -0.20305 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.91950 10.92460 -0.00510 -0.04668 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.83460 8.83880 -0.00420 -0.04752 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.47780 9.47930 -0.00150 -0.01582 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.30570 9.32470 -0.01900 -0.20376 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.42040 9.42480 -0.00440 -0.04669 柏瑞環球多元資產基金-N類型 8.96770 8.97200 -0.00430 -0.04793 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.27820 9.27970 -0.00150 -0.01616 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.17960 11.20240 -0.02280 -0.20353 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.36290 9.36730 -0.00440 -0.04697 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 44.76350 44.56170 0.20180 0.45286 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.96920 9.94890 0.02030 0.20404 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.89440 9.87930 0.01510 0.15284 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 34.80000 34.98000 -0.18000 -0.51458 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.87370 11.87290 0.00080 0.00674 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.67340 1.67490 -0.00150 -0.08956 國泰大中華基金 22.66000 22.65000 0.01000 0.04415 國泰小龍基金-新台幣 16.81000 16.82000 -0.01000 -0.05945 國泰中小成長基金-新台幣 49.42000 49.39000 0.03000 0.06074 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.68770 4.66140 0.02630 0.56421 國泰中國內需增長基金-美元A 0.72370 0.72030 0.00340 0.47203 國泰中國內需增長基金-美元I 0.77590 0.77230 0.00360 0.46614 國泰中國內需增長基金-新台幣 20.27000 20.17000 0.10000 0.49579 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 42.95650 42.91620 0.04030 0.09390 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.44330 2.43460 0.00870 0.35735 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.34290 0.34200 0.00090 0.26316 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.52260 10.49460 0.02800 0.26680 國泰中國新興債券基金-美元 0.33860 0.33860 0.00000 0.00000 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.18910 10.18750 0.00160 0.01571 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.50600 4.47490 0.03110 0.69499 國泰中國新興戰略基金-美元 0.63130 0.62750 0.00380 0.60558 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.47000 19.36000 0.11000 0.56818 國泰中港台基金-人民幣 3.51070 3.47560 0.03510 1.00990 國泰中港台基金-美元 0.49800 0.49350 0.00450 0.91185 國泰中港台基金-新台幣 15.18000 15.04000 0.14000 0.93085 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.15080 10.13250 0.01830 0.18061 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.24810 10.23540 0.01270 0.12408 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.14380 10.13060 0.01320 0.13030 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 28.17000 28.07000 0.10000 0.35625 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 11.56000 11.59000 -0.03000 -0.25884 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.10000 35.96000 0.14000 0.38932 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35870 0.35860 0.00010 0.02789 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33420 0.33410 0.00010 0.02993 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33510 0.33500 0.00010 0.02985 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.98530 10.98130 0.00400 0.03643 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.24540 10.24170 0.00370 0.03613 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.27830 10.27460 0.00370 0.03601 國泰台灣貨幣市場基金 12.47570 12.47560 0.00010 0.00080 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42740 0.42760 -0.00020 -0.04677 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37550 0.37580 -0.00030 -0.07983 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45690 0.45720 -0.00030 -0.06562 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.56350 0.56300 0.00050 0.08881 國泰全球高股息基金-人民幣 2.63150 2.63620 -0.00470 -0.17829 國泰全球高股息基金-美元 0.37220 0.37320 -0.00100 -0.26795 國泰全球高股息基金-新台幣 11.40000 11.43000 -0.03000 -0.26247 國泰全球高股息基金-澳幣 0.54550 0.54620 -0.00070 -0.12816 國泰全球基礎建設基金-美元 0.50680 0.50600 0.00080 0.15810 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.59000 14.56000 0.03000 0.20604 國泰全球資源基金-美元 0.16250 0.16260 -0.00010 -0.06150 國泰全球資源基金-新台幣 5.05000 5.05000 0.00000 0.00000 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.61600 0.61550 0.00050 0.08123 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.85000 18.83000 0.02000 0.10621 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.20000 18.18000 0.02000 0.11001 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.89840 0.89620 0.00220 0.24548 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.09000 21.01000 0.08000 0.38077 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.95000 23.09000 -0.14000 -0.60632 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.61290 2.60310 0.00980 0.37647 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.37060 0.36950 0.00110 0.29770 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31430 0.31340 0.00090 0.28717 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.31310 11.28140 0.03170 0.28099 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.59710 9.57020 0.02690 0.28108 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53950 0.53710 0.00240 0.44684 國泰亞洲成長基金-美元 0.39860 0.39700 0.00160 0.40302 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.81000 11.76000 0.05000 0.42517 國泰科技生化基金 40.45000 40.37000 0.08000 0.19817 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.39000 29.45000 -0.06000 -0.20374 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.21000 12.20000 0.01000 0.08197 國泰美國費城半導體基金 15.51000 15.65000 -0.14000 -0.89457 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 45.47480 45.22690 0.24790 0.54813 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 16.17910 16.27950 -0.10040 -0.61673 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 25.11030 24.80230 0.30800 1.24182 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 45.15360 44.91780 0.23580 0.52496 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 45.66980 45.61840 0.05140 0.11267 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.15900 42.20860 -0.04960 -0.11751 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.32240 0.32260 -0.00020 -0.06200 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.95800 9.96530 -0.00730 -0.07325 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 10.02340 10.03060 -0.00720 -0.07178 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.32380 0.32410 -0.00030 -0.09256 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 9.99310 10.00200 -0.00890 -0.08898 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.07600 10.08490 -0.00890 -0.08825 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.32420 0.32460 -0.00040 -0.12323 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 10.00550 10.01720 -0.01170 -0.11680 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.09870 10.11040 -0.01170 -0.11572 國泰紐幣2021保本基金 12.95070 12.95950 -0.00880 -0.06790 國泰紐幣八年期保本基金 13.31910 13.33020 -0.01110 -0.08327 國泰紐幣保本基金 12.92740 12.92660 0.00080 0.00619 國泰國泰基金-新台幣A 26.48000 26.46000 0.02000 0.07559 國泰富時中國A50基金 21.70000 21.82000 -0.12000 -0.54995 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 47.83620 47.58400 0.25220 0.53001 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.35070 0.35040 0.00030 0.08562 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.52160 0.52030 0.00130 0.24986 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.69500 40.74400 -0.04900 -0.12026 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.42000 20.52000 -0.10000 -0.48733 國泰新興市場基金-美元 0.38690 0.38590 0.00100 0.25913 國泰新興市場基金-新台幣 11.83000 11.80000 0.03000 0.25424 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.47810 2.47320 0.00490 0.19812 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50350 1.50060 0.00290 0.19326 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36120 0.36090 0.00030 0.08313 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22130 0.22110 0.00020 0.09046 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.81150 10.80060 0.01090 0.10092 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.43560 6.42910 0.00650 0.10110 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 15.62000 15.67000 -0.05000 -0.31908 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 45.23990 44.97980 0.26010 0.57826 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 45.54900 45.29890 0.25010 0.55211 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.67300 42.62390 0.04910 0.11519 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.26000 12.22000 0.04000 0.32733 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 41.65000 41.94000 -0.29000 -0.69146 國泰標普北美科技ETF基金 23.16000 23.52000 -0.36000 -1.53061 國泰歐洲精選基金-美元 0.34590 0.34550 0.00040 0.11577 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.40660 38.41890 -0.01230 -0.03202 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.13000 21.35000 -0.22000 -1.03044 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.74000 19.75000 -0.01000 -0.05063 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.51000 19.54000 -0.03000 -0.15353 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41830 0.41800 0.00030 0.07177 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.49210 12.48300 0.00910 0.07290 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.67370 10.66950 0.00420 0.03936 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.56930 10.56550 0.00380 0.03597 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.52640 10.52190 0.00450 0.04277 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.24380 10.23980 0.00400 0.03906 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.16400 10.16040 0.00360 0.03543 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.07920 10.07500 0.00420 0.04169 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.05500 10.04080 0.01420 0.14142 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.97790 9.96120 0.01670 0.16765 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.01830 10.00500 0.01330 0.13293 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.69630 9.68270 0.01360 0.14046 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.91840 9.90440 0.01400 0.14135 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.84740 9.83090 0.01650 0.16784 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.87800 9.86490 0.01310 0.13279 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.55810 9.54480 0.01330 0.13934 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49770 11.49720 0.00050 0.00435 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.73410 9.74080 -0.00670 -0.06878 第一金大中華基金 27.82000 27.87000 -0.05000 -0.17940 第一金小型精選基金 34.62000 34.54000 0.08000 0.23162 第一金中國世紀基金-人民幣 14.61000 14.52000 0.09000 0.61983 第一金中國世紀基金-美元 8.86380 8.82190 0.04190 0.47495 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.34000 10.29000 0.05000 0.48591 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.34000 10.29000 0.05000 0.48591 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.86310 9.85310 0.01000 0.10149 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.12090 8.11750 0.00340 0.04188 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.53720 11.52560 0.01160 0.10065 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.68610 9.68210 0.00400 0.04131 第一金中概平衡基金 29.48000 29.48000 0.00000 0.00000 第一金台灣貨幣市場基金 15.34710 15.34690 0.00020 0.00130 第一金全家福貨幣市場基金 178.92600 178.92300 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 14.97190 15.27850 -0.30660 -2.00674 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 14.97050 15.27720 -0.30670 -2.00757 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.26000 14.55000 -0.29000 -1.99313 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.27000 14.56000 -0.29000 -1.99176 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.07160 10.21540 -0.14380 -1.40768 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.07000 10.21380 -0.14380 -1.40790 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 9.97000 10.11000 -0.14000 -1.38477 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 9.97000 10.12000 -0.15000 -1.48221 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.08920 10.15590 -0.06670 -0.65676 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.08920 10.15590 -0.06670 -0.65676 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.19000 10.26000 -0.07000 -0.68226 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.19000 10.26000 -0.07000 -0.68226 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.69180 13.75330 -0.06150 -0.44717 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.71000 13.77150 -0.06150 -0.44657 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.82000 12.87000 -0.05000 -0.38850 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.84000 12.90000 -0.06000 -0.46512 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.92180 9.90440 0.01740 0.17568 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.91420 9.89670 0.01750 0.17683 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.44530 9.42900 0.01630 0.17287 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.46990 9.45350 0.01640 0.17348 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.91340 10.89420 0.01920 0.17624 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.43210 10.41400 0.01810 0.17380 第一金全球大趨勢基金 24.73000 24.90000 -0.17000 -0.68273 第一金全球不動產證券化基金A 9.45090 9.48600 -0.03510 -0.37002 第一金全球不動產證券化基金B 6.47380 6.49780 -0.02400 -0.36936 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.38170 10.35920 0.02250 0.21720 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.38190 10.35960 0.02230 0.21526 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.42640 11.40170 0.02470 0.21663 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.42830 11.40350 0.02480 0.21748 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.78000 10.75000 0.03000 0.27907 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.63050 8.62230 0.00820 0.09510 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.68900 10.67870 0.01030 0.09645 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.22540 9.21960 0.00580 0.06291 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.22390 9.21810 0.00580 0.06292 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.65830 7.65600 0.00230 0.03004 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.65340 7.65110 0.00230 0.03006 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.34250 8.34040 0.00210 0.02518 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.34310 8.34090 0.00220 0.02638 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.76380 11.75640 0.00740 0.06294 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.76440 11.75700 0.00740 0.06294 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.30790 10.30480 0.00310 0.03008 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.30870 10.30570 0.00300 0.02911 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.97140 14.96760 0.00380 0.02539 第一金亞洲科技基金 19.31000 19.15000 0.16000 0.83551 第一金亞洲新興市場基金 12.92000 12.89000 0.03000 0.23274 第一金店頭市場基金 8.50000 8.52000 -0.02000 -0.23474 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.18770 10.16010 0.02760 0.27165 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.18770 10.16000 0.02770 0.27264 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.02190 9.99410 0.02780 0.27816 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.02180 9.99400 0.02780 0.27817 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.25120 10.22340 0.02780 0.27193 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.26990 10.24190 0.02800 0.27339 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.25100 10.22320 0.02780 0.27193 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.08400 10.05600 0.02800 0.27844 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.10250 10.07430 0.02820 0.27992 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.08390 10.05590 0.02800 0.27844 第一金創新趨勢基金 23.33000 23.35000 -0.02000 -0.08565 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 43.75220 43.47190 0.28030 0.64478 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 43.57190 43.28990 0.28200 0.65142 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 43.63180 43.36810 0.26370 0.60805 第一金電子基金 37.05000 36.99000 0.06000 0.16221 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.03000 20.10000 -0.07000 -0.34826 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.98000 20.27000 -0.29000 -1.43069 統一大中華中小基金(人民幣) 9.02000 8.88000 0.14000 1.57658 統一大中華中小基金(美元) 8.00000 7.89000 0.11000 1.39417 統一大中華中小基金(新台幣) 11.73000 11.57000 0.16000 1.38289 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.88000 9.82000 0.06000 0.61100 統一大東協高股息基金(美元) 8.91000 8.88000 0.03000 0.33784 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.11000 9.07000 0.04000 0.44101 統一大滿貫基金-A類型 38.50000 38.49000 0.01000 0.02598 統一大滿貫基金-I類型 38.50000 38.49000 0.01000 0.02598 統一大龍印基金 15.17000 15.16000 0.01000 0.06596 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.75000 10.59000 0.16000 1.51086 統一大龍騰中國基金(美元) 9.56000 9.43000 0.13000 1.37858 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.76000 10.62000 0.14000 1.31827 統一中小基金 27.36000 27.45000 -0.09000 -0.32787 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.02460 9.99710 0.02750 0.27508 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.05560 9.04950 0.00610 0.06741 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.68490 8.67870 0.00620 0.07144 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.74480 12.70990 0.03490 0.27459 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.47050 11.46280 0.00770 0.06717 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.95720 10.94940 0.00780 0.07124 統一台灣動力基金 21.64000 21.70000 -0.06000 -0.27650 統一全天候基金-A類型 125.76000 125.96000 -0.20000 -0.15878 統一全天候基金-I類型 126.65000 126.85000 -0.20000 -0.15767 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.45830 8.43300 0.02530 0.30001 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.93260 7.92530 0.00730 0.09211 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.84770 7.83990 0.00780 0.09949 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.22230 9.19470 0.02760 0.30017 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.65690 8.64890 0.00800 0.09250 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.55690 8.54850 0.00840 0.09826 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 統一全球債券組合基金 12.36040 12.35910 0.00130 0.01052 統一全球新科技基金(人民幣) 16.15000 16.20000 -0.05000 -0.30864 統一全球新科技基金(美元) 14.76000 14.83000 -0.07000 -0.47202 統一全球新科技基金(新台幣) 14.03000 14.09000 -0.06000 -0.42583 統一亞太基金 25.90000 25.87000 0.03000 0.11596 統一亞洲大金磚基金 12.36000 12.36000 0.00000 0.00000 統一奔騰基金 66.31000 66.66000 -0.35000 -0.52505 統一強棒貨幣市場基金 16.76080 16.76050 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 12.45000 12.37000 0.08000 0.64673 統一強漢基金(美元) 10.89000 10.84000 0.05000 0.46125 統一強漢基金(新台幣) 28.41000 28.26000 0.15000 0.53079 統一統信基金 33.66000 33.76000 -0.10000 -0.29621 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 37.97950 37.75390 0.22560 0.59755 統一黑馬基金 66.27000 66.61000 -0.34000 -0.51043 統一新亞洲科技能源基金 17.17000 17.18000 -0.01000 -0.05821 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.06310 8.05360 0.00950 0.11796 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.86290 10.85010 0.01280 0.11797 統一經建基金 53.02000 53.13000 -0.11000 -0.20704 統一龍馬基金 75.34000 75.56000 -0.22000 -0.29116 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 23.28000 23.22000 0.06000 0.25840 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 53.73000 53.56000 0.17000 0.31740 野村中國機會基金 15.04000 15.00000 0.04000 0.26667 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.42890 10.41790 0.01100 0.10559 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.37460 10.36620 0.00840 0.08103 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.22200 10.21400 0.00800 0.07832 野村巴西基金 6.83000 6.70000 0.13000 1.94030 野村台灣高股息基金 26.81000 26.82000 -0.01000 -0.03729 野村台灣運籌基金 42.12000 42.24000 -0.12000 -0.28409 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.89670 9.90370 -0.00700 -0.07068 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.75740 9.76750 -0.01010 -0.10340 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.79370 9.80510 -0.01140 -0.11627 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.60220 10.60960 -0.00740 -0.06975 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.35240 10.36320 -0.01080 -0.10421 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.04430 10.05600 -0.01170 -0.11635 野村平衡基金 21.86000 21.88000 -0.02000 -0.09141 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95760 9.94340 0.01420 0.14281 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.16870 10.16290 0.00580 0.05707 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.97190 9.96020 0.01170 0.11747 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.00480 9.99060 0.01420 0.14213 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.26890 10.26300 0.00590 0.05749 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.01690 10.00510 0.01180 0.11794 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.92760 9.91690 0.01070 0.10790 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.06770 10.05010 0.01760 0.17512 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.08440 10.06930 0.01510 0.14996 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.92150 9.90690 0.01460 0.14737 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 15.09000 15.12000 -0.03000 -0.19841 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.96000 12.97000 -0.01000 -0.07710 野村全球生技醫療基金 16.65000 16.42000 0.23000 1.40073 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.29120 10.27230 0.01890 0.18399 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.25340 10.23680 0.01660 0.16216 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.11060 10.09480 0.01580 0.15652 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.53290 10.51330 0.01960 0.18643 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.45690 10.44000 0.01690 0.16188 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.31990 10.30380 0.01610 0.15625 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.26110 10.24510 0.01600 0.15617 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 11.01990 10.99950 0.02040 0.18546 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.89070 10.87310 0.01760 0.16187 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.74910 10.73230 0.01680 0.15654 野村全球品牌基金 28.04000 28.27000 -0.23000 -0.81358 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.74000 12.71000 0.03000 0.23603 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.37000 19.33000 0.04000 0.20693 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.45000 12.42000 0.03000 0.24155 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.10270 11.09740 0.00530 0.04776 野村全球短期收益基金-美元計價 11.10500 11.10340 0.00160 0.01441 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.80390 10.80330 0.00060 0.00555 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.56200 8.53630 0.02570 0.30107 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.38100 8.35650 0.02450 0.29318 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.88530 7.86270 0.02260 0.28743 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.16080 11.12750 0.03330 0.29926 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.63880 10.60760 0.03120 0.29413 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.11750 10.08850 0.02900 0.28746 野村成長基金 35.98000 36.05000 -0.07000 -0.19417 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.38260 8.35720 0.02540 0.30393 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.39150 8.36750 0.02400 0.28682 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.50610 8.48190 0.02420 0.28531 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.84020 9.81030 0.02990 0.30478 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.69110 9.66350 0.02760 0.28561 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.80210 9.77420 0.02790 0.28545 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.56000 13.54000 0.02000 0.14771 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.03370 10.02940 0.00430 0.04287 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 9.96110 9.95740 0.00370 0.03716 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 9.75440 9.75110 0.00330 0.03384 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.48110 9.47630 0.00480 0.05065 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.48640 9.48280 0.00360 0.03796 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.49410 9.49090 0.00320 0.03372 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 9.93150 9.92810 0.00340 0.03425 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.70500 10.70240 0.00260 0.02429 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.59830 10.59430 0.00400 0.03776 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.60550 10.60200 0.00350 0.03301 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.80060 9.79410 0.00650 0.06637 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.80500 9.79970 0.00530 0.05408 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.62630 9.62180 0.00450 0.04677 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.19660 8.19280 0.00380 0.04638 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.89440 8.88810 0.00630 0.07088 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.75910 8.75440 0.00470 0.05369 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.85000 9.84540 0.00460 0.04672 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.48810 13.48170 0.00640 0.04747 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.81470 12.80560 0.00910 0.07106 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.36230 10.35670 0.00560 0.05407 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.44090 10.42770 0.01320 0.12659 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.37810 10.36770 0.01040 0.10031 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.40610 10.39640 0.00970 0.09330 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.82880 10.81520 0.01360 0.12575 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.75410 10.74330 0.01080 0.10053 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.64830 10.63840 0.00990 0.09306 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.83910 10.82570 0.01340 0.12378 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.75360 10.74350 0.01010 0.09401 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.73400 10.72300 0.01100 0.10258 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.22920 10.22780 0.00140 0.01369 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.80740 9.80370 0.00370 0.03774 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.42510 9.42320 0.00190 0.02016 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.83210 8.83110 0.00100 0.01132 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.43310 11.43180 0.00130 0.01137 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.41400 10.41320 0.00080 0.00768 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.64810 11.64390 0.00420 0.03607 野村核心配置多重資產基金-美元計價 11.05550 11.05370 0.00180 0.01628 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.74110 10.74040 0.00070 0.00652 野村泰國基金 42.52000 42.33000 0.19000 0.44885 野村高科技基金 12.27000 12.24000 0.03000 0.24510 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.49720 10.50890 -0.01170 -0.11133 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.20340 10.21160 -0.00820 -0.08030 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.85300 10.88420 -0.03120 -0.28665 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.55310 9.56390 -0.01080 -0.11292 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.42100 9.43170 -0.01070 -0.11345 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.79210 9.79670 -0.00460 -0.04695 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.30780 12.31750 -0.00970 -0.07875 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.54070 14.59370 -0.05300 -0.36317 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.11860 11.13110 -0.01250 -0.11230 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.97250 10.98500 -0.01250 -0.11379 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.58000 11.58550 -0.00550 -0.04747 野村貨幣市場基金 16.36310 16.36290 0.00020 0.00122 野村新馬基金 14.58000 14.48000 0.10000 0.69061 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.38570 10.37920 0.00650 0.06263 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.99670 10.00610 -0.00940 -0.09394 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.96300 9.97150 -0.00850 -0.08524 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.26660 10.26240 0.00420 0.04093 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.20900 10.20690 0.00210 0.02057 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.19820 10.19800 0.00020 0.00196 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.77830 10.77410 0.00420 0.03898 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.67710 10.67490 0.00220 0.02061 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.69750 10.69730 0.00020 0.00187 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.04970 10.04690 0.00280 0.02787 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.01780 10.01790 -0.00010 -0.00100 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.82500 9.82560 -0.00060 -0.00611 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.80390 10.80100 0.00290 0.02685 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.72080 10.72090 -0.00010 -0.00093 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.52020 10.52090 -0.00070 -0.00665 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.51980 10.51650 0.00330 0.03138 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.82550 7.82310 0.00240 0.03068 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.22680 12.22300 0.00380 0.03109 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.07000 8.92000 0.15000 1.68161 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.47300 10.45830 0.01470 0.14056 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.76660 10.76220 0.00440 0.04088 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.40460 10.39270 0.01190 0.11450 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.32110 10.30860 0.01250 0.12126 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.43580 10.42140 0.01440 0.13818 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.47350 10.45870 0.01480 0.14151 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.76820 10.76360 0.00460 0.04274 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.40460 10.39260 0.01200 0.11547 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.32440 10.31190 0.01250 0.12122 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.43480 10.42050 0.01430 0.13723 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.48300 10.46920 0.01380 0.13182 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.78270 10.77980 0.00290 0.02690 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.41320 10.40230 0.01090 0.10478 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.33330 10.32190 0.01140 0.11044 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.44780 10.43430 0.01350 0.12938 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.48290 10.46920 0.01370 0.13086 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.78430 10.78140 0.00290 0.02690 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.42060 10.40970 0.01090 0.10471 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.34370 10.33220 0.01150 0.11130 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.44920 10.43570 0.01350 0.12936 野村精選貨幣市場基金 12.12630 12.12620 0.00010 0.00082 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.77000 11.79000 -0.02000 -0.16964 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 野村積極成長基金 15.27000 15.29000 -0.02000 -0.13080 野村優質基金-S類型新臺幣計價 11.92000 11.93000 -0.01000 -0.08382 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 43.17000 43.22000 -0.05000 -0.11569 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.67830 10.67480 0.00350 0.03279 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.51840 8.51410 0.00430 0.05050 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.82920 7.82610 0.00310 0.03961 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.60560 7.60330 0.00230 0.03025 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.38600 12.37990 0.00610 0.04927 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 11.05060 11.04630 0.00430 0.03893 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.77830 10.77510 0.00320 0.02970 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.46000 11.56000 -0.10000 -0.86505 野村環球基金-人民幣計價 17.73000 17.87000 -0.14000 -0.78344 野村環球基金-美元計價 13.67000 13.79000 -0.12000 -0.87020 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.99000 19.15000 -0.16000 -0.83551 野村鴻利基金 26.25000 26.28000 -0.03000 -0.11416 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91790 16.91780 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 22.73000 22.79000 -0.06000 -0.26327 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.87000 9.82000 0.05000 0.50916 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.71000 13.81000 -0.10000 -0.72411 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.32000 15.33000 -0.01000 -0.06523 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.68860 10.67790 0.01070 0.10021 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.99090 13.97690 0.01400 0.10017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 11.05000 11.03190 0.01810 0.16407 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.67060 10.66200 0.00860 0.08066 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.90300 10.88320 0.01980 0.18193 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.49040 10.48170 0.00870 0.08300 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積) 9.98410 9.97820 0.00590 0.05913 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配) 9.98320 9.97680 0.00640 0.06415 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積) 9.99760 10.00180 -0.00420 -0.04199 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配) 9.99760 10.00180 -0.00420 -0.04199 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積) 9.96260 9.96700 -0.00440 -0.04415 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配) 9.96320 9.96730 -0.00410 -0.04113 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.43720 10.41440 0.02280 0.21893 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.23450 10.22220 0.01230 0.12033 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.90580 9.89380 0.01200 0.12129 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.43770 10.42280 0.01490 0.14296 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.68010 10.66410 0.01600 0.15004 凱基台商天下基金 15.06000 14.93000 0.13000 0.87073 凱基台灣精五門基金 23.69000 23.65000 0.04000 0.16913 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 45.76350 45.48050 0.28300 0.62224 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 47.27780 47.14010 0.13770 0.29211 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.81660 40.76990 0.04670 0.11455 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 45.96380 45.68120 0.28260 0.61864 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 46.78280 46.46000 0.32280 0.69479 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 46.33670 46.03620 0.30050 0.65275 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) 10.07280 10.05590 0.01690 0.16806 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) 10.07240 10.05550 0.01690 0.16807 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積) 10.07170 10.05480 0.01690 0.16808 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) 10.07070 10.05400 0.01670 0.16610 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) 9.88060 9.97440 -0.09380 -0.94041 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) 9.86340 9.95900 -0.09560 -0.95994 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) 10.14560 10.13900 0.00660 0.06510 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) 10.14560 10.13900 0.00660 0.06510 凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積) 10.14560 10.13900 0.00660 0.06510 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) 10.14570 10.13900 0.00670 0.06608 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) 9.98780 9.98130 0.00650 0.06512 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) 9.98770 9.98120 0.00650 0.06512 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) 9.98830 9.98180 0.00650 0.06512 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) 9.98840 9.98190 0.00650 0.06512 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.08000 13.99000 0.09000 0.64332 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.35580 12.28900 0.06680 0.54358 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.09000 12.02000 0.07000 0.58236 凱基凱旋貨幣市場基金 11.61220 11.61200 0.00020 0.00172 凱基開創基金 31.08000 31.09000 -0.01000 -0.03216 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.95000 22.18000 -0.23000 -1.03697 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.42150 21.64320 -0.22170 -1.02434 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.52000 17.45000 0.07000 0.40115 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.85960 16.78780 0.07180 0.42769 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.48000 7.47000 0.01000 0.13387 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 42.13650 41.87060 0.26590 0.63505 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 42.61700 42.35830 0.25870 0.61074 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 42.52670 42.20960 0.31710 0.75125 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.85000 11.90000 -0.05000 -0.42017 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.21070 11.26480 -0.05410 -0.48026 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.65000 10.70000 -0.05000 -0.46729 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.14170 12.22100 -0.07930 -0.64888 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.36000 12.44000 -0.08000 -0.64309 凱基護城河基金-台幣計價A 12.76000 12.85000 -0.09000 -0.70039 凱基護城河基金-美元計價B 12.58800 12.67450 -0.08650 -0.68247 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.69440 10.71670 -0.02230 -0.20809 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.15270 10.18240 -0.02970 -0.29168 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.09860 10.12750 -0.02890 -0.28536 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.69430 10.71650 -0.02220 -0.20716 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.15270 10.18240 -0.02970 -0.29168 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.09850 10.12750 -0.02900 -0.28635 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.17000 12.03000 0.14000 1.16376 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.67000 36.48000 -0.81000 -2.22039 富邦NASDAQ-100基金 31.00000 31.24000 -0.24000 -0.76825 富邦上証180基金 30.79000 30.96000 -0.17000 -0.54910 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20670 0.20480 0.00190 0.92773 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.33000 6.27000 0.06000 0.95694 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 5.93000 5.91000 0.02000 0.33841 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 48.05000 48.29000 -0.24000 -0.49700 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.82240 12.74990 0.07250 0.56863 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.73820 11.67410 0.06410 0.54908 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.98920 10.93460 0.05460 0.49933 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.81780 10.75660 0.06120 0.56895 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.81890 9.76530 0.05360 0.54888 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.20260 9.15690 0.04570 0.49908 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.59620 19.57540 0.02080 0.10626 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.72810 11.72730 0.00080 0.00682 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.33650 10.34390 -0.00740 -0.07154 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.99670 13.96290 0.03380 0.24207 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.02430 2.02060 0.00370 0.18311 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.40660 9.38390 0.02270 0.24190 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40970 1.40710 0.00260 0.18478 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.63320 12.61660 0.01660 0.13157 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.82560 1.82380 0.00180 0.09870 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.47770 10.46400 0.01370 0.13093 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53570 1.53410 0.00160 0.10430 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 11.10710 11.09650 0.01060 0.09553 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 11.02850 11.02240 0.00610 0.05534 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.34000 14.41000 -0.07000 -0.48577 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.62000 20.42000 0.20000 0.97943 富邦日本東証基金 21.26000 21.15000 0.11000 0.52009 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 47.84000 48.16000 -0.32000 -0.66445 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.90000 48.16000 -0.26000 -0.53987 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 56.77000 56.93000 -0.16000 -0.28105 富邦台灣心基金 24.81000 24.80000 0.01000 0.04032 富邦台灣釆吉50基金 50.11000 50.30000 -0.19000 -0.37773 富邦台灣科技指數基金 63.65000 63.61000 0.04000 0.06288 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 48.06450 48.25530 -0.19080 -0.39540 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.93430 41.28740 -0.35310 -0.85522 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31900 0.32000 -0.00100 -0.31250 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.70130 2.69620 0.00510 0.18916 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36290 0.36250 0.00040 0.11034 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.07190 11.05850 0.01340 0.12117 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.29680 2.29240 0.00440 0.19194 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.34050 0.34010 0.00040 0.11761 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.34630 9.33500 0.01130 0.12105 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.53000 23.67000 -0.14000 -0.59147 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.82000 13.72000 0.10000 0.72886 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.61000 29.00000 -0.39000 -1.34483 富邦吉祥貨幣市場基金 15.72950 15.72930 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.32000 17.44000 -0.12000 -0.68807 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 40.80830 41.03010 -0.22180 -0.54058 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 44.49960 44.64890 -0.14930 -0.33439 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.18380 40.07170 0.11210 0.27975 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 39.95450 39.81340 0.14110 0.35440 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(人民 9.94960 9.94320 0.00640 0.06437 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(美元) 9.98340 9.98510 -0.00170 -0.01703 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(新台 9.95950 9.96040 -0.00090 -0.00904 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(人民 9.94960 9.94320 0.00640 0.06437 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(美元) 9.98320 9.98510 -0.00190 -0.01903 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(新台 9.95890 9.96010 -0.00120 -0.01205 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資 39.81000 39.57430 0.23570 0.59559 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資 39.89910 39.57960 0.31950 0.80723 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.59360 39.56100 0.03260 0.08240 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 46.08660 46.10180 -0.01520 -0.03297 富邦長紅基金 68.75000 68.69000 0.06000 0.08735 富邦科技基金 27.19000 27.15000 0.04000 0.14733 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.75350 40.84520 -0.09170 -0.22451 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 45.74340 45.75530 -0.01190 -0.02601 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.78530 39.94810 -0.16280 -0.40753 富邦恒生國企ETF基金 20.01000 20.14000 -0.13000 -0.64548 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.59000 13.49000 0.10000 0.74129 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.35000 25.69000 -0.34000 -1.32347 富邦高成長基金 26.51000 26.48000 0.03000 0.11329 富邦基金A類型 15.39000 15.39000 0.00000 0.00000 富邦基金I類型 15.39000 15.39000 0.00000 0.00000 富邦深証100基金 10.49000 10.57000 -0.08000 -0.75686 富邦富時歐洲ETF基金 20.88000 20.81000 0.07000 0.33638 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41740 0.41720 0.00020 0.04794 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.36920 12.36440 0.00480 0.03882 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.10980 9.10630 0.00350 0.03843 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29130 0.29110 0.00020 0.06870 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.27990 8.27670 0.00320 0.03866 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.25850 10.24280 0.01570 0.15328 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.74660 10.72950 0.01710 0.15937 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.37200 9.35770 0.01430 0.15282 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.80710 9.79150 0.01560 0.15932 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.92000 17.97000 -0.05000 -0.27824 富邦精準基金 50.01000 49.97000 0.04000 0.08005 富邦精銳中小基金 12.83000 12.81000 0.02000 0.15613 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.31000 19.24000 0.07000 0.36383 富邦臺灣公司治理100基金 22.82000 22.90000 -0.08000 -0.34934 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.64000 6.62000 0.02000 0.30211 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 18.12000 18.25000 -0.13000 -0.71233 富邦標普美國特別股ETF基金 19.59000 19.77000 -0.18000 -0.91047 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.22470 11.17560 0.04910 0.43935 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.57820 10.54960 0.02860 0.27110 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.55620 10.52680 0.02940 0.27929 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.57490 10.52860 0.04630 0.43975 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.92230 9.89550 0.02680 0.27083 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.89140 9.86380 0.02760 0.27981 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 32.51000 32.64000 -0.13000 -0.39828 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.96810 9.95240 0.01570 0.15775 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.92760 9.91360 0.01400 0.14122 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.68540 9.67320 0.01220 0.12612 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.42580 10.40960 0.01620 0.15563 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.39360 10.37900 0.01460 0.14067 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.14300 10.13010 0.01290 0.12734 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.35410 8.34170 0.01240 0.14865 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.05700 9.04440 0.01260 0.13931 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.54780 8.53710 0.01070 0.12534 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.32530 10.31010 0.01520 0.14743 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.40070 10.38620 0.01450 0.13961 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.85470 9.84230 0.01240 0.12599 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.01020 9.99740 0.01280 0.12803 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.61490 8.60870 0.00620 0.07202 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.92430 9.91800 0.00630 0.06352 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.12050 9.11600 0.00450 0.04936 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.61910 11.61060 0.00850 0.07321 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.42870 11.42150 0.00720 0.06304 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.63520 10.62990 0.00530 0.04986 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.33690 9.33210 0.00480 0.05144 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.41000 15.40000 0.01000 0.06494 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.80340 8.79890 0.00450 0.05114 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.71230 9.70820 0.00410 0.04223 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.13990 9.13730 0.00260 0.02845 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.80660 10.80130 0.00530 0.04907 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.83490 10.83030 0.00460 0.04247 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.26090 10.25790 0.00300 0.02925 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.30150 9.29870 0.00280 0.03011 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.20000 10.11000 0.09000 0.89021 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.62000 10.54000 0.08000 0.75901 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.26000 9.19000 0.07000 0.76170 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.27000 8.21000 0.06000 0.73082 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.72000 10.65000 0.07000 0.65728 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 10.44000 10.50000 -0.06000 -0.57143 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.20000 9.15000 0.05000 0.54645 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.92000 8.87000 0.05000 0.56370 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.09000 10.03000 0.06000 0.59821 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.28330 10.28360 -0.00030 -0.00292 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.50380 9.50610 -0.00230 -0.02419 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.92360 8.92600 -0.00240 -0.02689 富蘭克林華美中華基金 12.15000 12.04000 0.11000 0.91362 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 24.40000 24.39000 0.01000 0.04100 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 23.08000 23.15000 -0.07000 -0.30238 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.01470 8.00700 0.00770 0.09617 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.26980 9.26120 0.00860 0.09286 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.33330 10.32380 0.00950 0.09202 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.69270 9.68350 0.00920 0.09501 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.80080 11.79320 0.00760 0.06444 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.72480 8.71920 0.00560 0.06423 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.79290 8.78720 0.00570 0.06487 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.87840 9.87200 0.00640 0.06483 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.61180 14.69410 -0.08230 -0.56009 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.37670 10.43510 -0.05840 -0.55965 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.20490 10.26240 -0.05750 -0.56030 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.77170 10.76430 0.00740 0.06875 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.66010 7.65480 0.00530 0.06924 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.96140 8.95530 0.00610 0.06812 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.95290 9.94600 0.00690 0.06937 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.22970 11.22170 0.00800 0.07129 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.45710 7.45180 0.00530 0.07112 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.74110 8.73490 0.00620 0.07098 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 9.87020 9.86320 0.00700 0.07097 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 11.02840 11.01440 0.01400 0.12711 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.67130 7.66150 0.00980 0.12791 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.08510 8.07980 0.00530 0.06560 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.26900 9.26310 0.00590 0.06369 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.43980 10.43310 0.00670 0.06422 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.98290 12.97430 0.00860 0.06628 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.09000 8.07000 0.02000 0.24783 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.25000 8.22000 0.03000 0.36496 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 7.89000 7.99000 -0.10000 -1.25156 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.06000 12.22000 -0.16000 -1.30933 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.67000 8.68000 -0.01000 -0.11521 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.09000 8.10000 -0.01000 -0.12346 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.85000 10.82000 0.03000 0.27726 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.01420 13.04610 -0.03190 -0.24452 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 42.56000 42.61000 -0.05000 -0.11734 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.36820 10.36800 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.82000 8.81000 0.01000 0.11351 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.37000 14.50000 -0.13000 -0.89655 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.99000 13.12000 -0.13000 -0.99085 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.95000 15.10000 -0.15000 -0.99338 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣A累積型 10.03660 10.00000 0.03660 0.36600 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.50340 9.46870 0.03470 0.36647 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.50340 9.46870 0.03470 0.36647 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.45460 9.44390 0.01070 0.11330 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.45460 9.44390 0.01070 0.11330 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.68220 9.64780 0.03440 0.35656 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.45320 9.41960 0.03360 0.35670 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.45320 9.41960 0.03360 0.35670 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.62210 9.58750 0.03460 0.36089 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.39420 9.36040 0.03380 0.36110 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.39420 9.36040 0.03380 0.36110 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.26720 6.26270 0.00450 0.07185 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.61230 10.58750 0.02480 0.23424 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.48750 9.48480 0.00270 0.02847 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.65540 11.65210 0.00330 0.02832 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.60590 6.60440 0.00150 0.02271 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.84040 8.83850 0.00190 0.02150 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.51400 10.51130 0.00270 0.02569 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.85450 10.85200 0.00250 0.02304 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 68.76000 68.21000 0.55000 0.80633 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 71.30000 70.83000 0.47000 0.66356 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 61.95730 61.85680 0.10050 0.16247 復華1至5年期高收益債券基金 20.38000 20.37000 0.01000 0.04909 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 68.63010 68.14110 0.48900 0.71763 復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 66.91150 66.51940 0.39210 0.58945 復華人民幣貨幣市場基金 11.94570 11.94500 0.00070 0.00586 復華人生目標基金 42.44580 42.43440 0.01140 0.02686 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 復華大中華中小策略基金 9.32000 9.26000 0.06000 0.64795 復華已開發國家300股票指數基金-美元 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487 復華已開發國家300股票指數基金-新台幣 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 復華中小精選基金 70.69000 70.75000 -0.06000 -0.08481 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 50.65560 50.65160 0.00400 0.00790 復華中國特選信用債券ETF基金 61.61800 61.54830 0.06970 0.11324 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.72000 10.65000 0.07000 0.65728 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.22000 9.17000 0.05000 0.54526 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.22000 12.17000 0.05000 0.41085 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.92000 10.86000 0.06000 0.55249 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448 復華六年到期新興市場債券基金 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 復華台灣智能基金 12.54000 12.56000 -0.02000 -0.15924 復華全方位基金 33.15000 33.16000 -0.01000 -0.03016 復華全球大趨勢基金-美元 13.06000 13.13000 -0.07000 -0.53313 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.32000 20.43000 -0.11000 -0.53842 復華全球平衡基金-美元 9.26000 9.29000 -0.03000 -0.32293 復華全球平衡基金-新臺幣 19.45000 19.52000 -0.07000 -0.35861 復華全球物聯網科技基金-美元 14.43000 14.54000 -0.11000 -0.75653 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.75000 13.86000 -0.11000 -0.79365 復華全球原物料基金 8.26000 8.24000 0.02000 0.24272 復華全球消費基金-新臺幣 12.89000 12.94000 -0.05000 -0.38640 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.13580 12.13420 0.00160 0.01319 復華全球債券基金 14.82240 14.81210 0.01030 0.06954 復華全球債券組合基金 15.31000 15.30000 0.01000 0.06536 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.77000 15.81000 -0.04000 -0.25300 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.81000 10.84000 -0.03000 -0.27675 復華全球戰略配置強基金-美元 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.99000 10.97000 0.02000 0.18232 復華有利貨幣市場基金 13.51300 13.51280 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718 復華亞太成長基金 12.81000 12.80000 0.01000 0.07813 復華亞太神龍科技基金-美元 9.30000 9.34000 -0.04000 -0.42827 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775 復華東協世紀基金 12.31000 12.29000 0.02000 0.16273 復華南非幣長期收益基金A 14.34000 14.26000 0.08000 0.56101 復華南非幣長期收益基金B 7.99000 7.94000 0.05000 0.62972 復華南非幣短期收益基金A 14.79000 14.77000 0.02000 0.13541 復華南非幣短期收益基金B 8.93000 8.91000 0.02000 0.22447 復華美元高收益債券指數基金-美元 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 復華美國20年期以上公債ETF基金 70.72670 70.24580 0.48090 0.68460 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.90000 22.01000 -0.11000 -0.49977 復華美國新星基金-美元 12.75000 12.88000 -0.13000 -1.00932 復華美國新星基金-新臺幣 12.77000 12.91000 -0.14000 -1.08443 復華恒生基金 20.22000 20.38000 -0.16000 -0.78508 復華恒生單日反向一倍基金 8.55000 8.47000 0.08000 0.94451 復華恒生單日正向二倍基金 27.84000 28.37000 -0.53000 -1.86817 復華神盾基金 29.66120 29.68190 -0.02070 -0.06974 復華高成長基金 73.47000 73.40000 0.07000 0.09537 復華高益策略組合基金 13.49000 13.48000 0.01000 0.07418 復華貨幣市場基金 14.47780 14.47760 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 17.90000 17.90000 0.00000 0.00000 復華富時台灣高股息低波動基金 49.26000 49.52000 -0.26000 -0.52504 復華復華基金 23.02000 23.00000 0.02000 0.08696 復華華人世紀基金 18.17000 18.22000 -0.05000 -0.27442 復華傳家二號基金 36.95580 36.93280 0.02300 0.06228 復華傳家基金 24.63170 24.61130 0.02040 0.08289 復華奧林匹克全球組合基金 15.99000 15.98000 0.01000 0.06258 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.82000 11.84000 -0.02000 -0.16892 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.34000 14.36000 -0.02000 -0.13928 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741 復華新興人民幣短期收益基金 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.37000 12.35000 0.02000 0.16194 復華新興人民幣債券基金B 8.94000 8.93000 0.01000 0.11198 復華新興市場10年期以上債券基金 22.26000 22.17000 0.09000 0.40595 復華新興市場企業債券ETF基金 70.09000 69.78000 0.31000 0.44425 復華新興市場高收益債券基金A 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 復華新興市場高收益債券基金B 5.27000 5.27000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.91000 11.90000 0.01000 0.08403 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.68000 11.69000 -0.01000 -0.08554 復華新興市場短期收益基金 11.36000 11.35000 0.01000 0.08811 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432 復華滬深300 A股基金 23.28000 23.41000 -0.13000 -0.55532 復華數位經濟基金 52.20000 52.33000 -0.13000 -0.24842 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.08020 10.06900 0.01120 0.11123 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.77100 9.76040 0.01060 0.10860 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.62740 10.61550 0.01190 0.11210 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.16230 10.15110 0.01120 0.11033 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.19550 10.22210 -0.02660 -0.26022 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.17850 10.16840 0.01010 0.09933 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.31260 10.29520 0.01740 0.16901 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.76830 10.74930 0.01900 0.17676 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.21600 10.19890 0.01710 0.16767 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.68960 10.67100 0.01860 0.17430 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.58000 10.56230 0.01770 0.16758 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.06240 11.04300 0.01940 0.17568 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.78050 10.77640 0.00410 0.03805 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.71710 10.70880 0.00830 0.07751 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.64220 10.63330 0.00890 0.08370 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.78200 10.77840 0.00360 0.03340 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 12.02700 12.06000 -0.03300 -0.27363 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.68800 10.68010 0.00790 0.07397 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.96650 10.96290 0.00360 0.03284 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.33180 12.36560 -0.03380 -0.27334 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.83300 10.82440 0.00860 0.07945 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.80870 10.80000 0.00870 0.08056 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.25010 10.24480 0.00530 0.05173 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.22690 10.21730 0.00960 0.09396 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.96850 9.95840 0.01010 0.10142 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.55520 10.55150 0.00370 0.03507 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.86260 10.89430 -0.03170 -0.29098 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.54890 10.54090 0.00800 0.07589 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.55420 10.55050 0.00370 0.03507 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.86260 10.89440 -0.03180 -0.29189 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.54590 10.53780 0.00810 0.07687 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.45080 10.44510 0.00570 0.05457 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.42560 10.41670 0.00890 0.08544 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.44900 10.44330 0.00570 0.05458 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.42680 10.41790 0.00890 0.08543 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 11.08010 11.06710 0.01300 0.11747 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 11.04930 11.03280 0.01650 0.14955 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.96260 10.94550 0.01710 0.15623 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.24780 10.23410 0.01370 0.13387 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.22370 10.20570 0.01800 0.17637 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 9.96630 9.94820 0.01810 0.18194 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.24160 9.23600 0.00560 0.06063 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.07170 8.07530 -0.00360 -0.04458 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 7.98140 7.98440 -0.00300 -0.03757 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.20580 12.19850 0.00730 0.05984 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.69550 10.70030 -0.00480 -0.04486 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.69430 10.69830 -0.00400 -0.03739 景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣 10.02370 10.02050 0.00320 0.03193 景順十年到期特選新興債券基金年配型美元 9.98510 9.97780 0.00730 0.07316 景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣 9.86070 9.85290 0.00780 0.07916 景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣 10.03550 10.03540 0.00010 0.00100 景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣 9.95670 9.98590 -0.02920 -0.29241 景順六年到期特選全球債券基金年配型美元 9.99720 9.99300 0.00420 0.04203 景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣 10.03570 10.03570 0.00000 0.00000 景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣 9.95650 9.98570 -0.02920 -0.29242 景順六年到期特選全球債券基金累積型美元 9.99740 9.99320 0.00420 0.04203 景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣 10.01270 10.01090 0.00180 0.01798 景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣 9.85150 9.84500 0.00650 0.06602 景順六年到期特選新興債券基金累積美元 9.97580 9.96980 0.00600 0.06018 景順主流基金 20.35000 20.42000 -0.07000 -0.34280 景順台灣科技基金 35.50000 35.61000 -0.11000 -0.30890 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.91000 8.90000 0.01000 0.11236 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.70000 11.70000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 23.64000 23.97000 -0.33000 -1.37672 景順全球康健基金 19.43000 19.46000 -0.03000 -0.15416 景順貨幣市場基金 16.01080 16.01060 0.00020 0.00125 景順潛力基金 34.55000 34.70000 -0.15000 -0.43228 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.83000 14.99000 -0.16000 -1.06738 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.75000 13.89000 -0.14000 -1.00792 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.97000 11.01000 -0.04000 -0.36331 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.09000 11.13000 -0.04000 -0.35939 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.77000 11.81000 -0.04000 -0.33870 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.75000 11.79000 -0.04000 -0.33927 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.71260 8.71140 0.00120 0.01378 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.71000 7.70230 0.00770 0.09997 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.69600 11.69430 0.00170 0.01454 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.33790 10.32760 0.01030 0.09973 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.60000 8.55000 0.05000 0.58480 華南永昌中國A股基金(美元) 8.01000 7.95000 0.06000 0.75472 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.67000 11.59000 0.08000 0.69025 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.65010 9.64300 0.00710 0.07363 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.76820 9.76040 0.00780 0.07991 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.33890 10.33140 0.00750 0.07259 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.46860 10.46030 0.00830 0.07935 華南永昌永昌基金 20.49000 20.50000 -0.01000 -0.04878 華南永昌全球亨利組合基金 14.89880 14.89230 0.00650 0.04365 華南永昌全球神農水資源基金 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.56000 9.70000 -0.14000 -1.44330 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.79000 9.93000 -0.14000 -1.40987 華南永昌全球精品基金 16.80000 16.81000 -0.01000 -0.05949 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.63000 13.65000 -0.02000 -0.14652 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.41000 13.43000 -0.02000 -0.14892 華南永昌物聯網精選基金 12.68000 12.68000 0.00000 0.00000 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.30320 16.30300 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 26.03130 25.94280 0.08850 0.34114 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 華南永昌麒麟貨幣市場基金 12.00610 12.00600 0.00010 0.00083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.84940 10.84650 0.00290 0.02674 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.39640 10.40300 -0.00660 -0.06344 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.96070 9.95790 0.00280 0.02812 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.47790 9.48400 -0.00610 -0.06432 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.69490 10.69090 0.00400 0.03741 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.18200 10.18730 -0.00530 -0.05203 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.93710 9.93340 0.00370 0.03725 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.39650 9.40160 -0.00510 -0.05425 華頓中小型基金 24.70000 24.82000 -0.12000 -0.48348 華頓中國多重機會平衡基金 12.23630 12.20410 0.03220 0.26385 華頓台灣基金 25.71000 25.87000 -0.16000 -0.61848 華頓平安貨幣市場基金 11.58720 11.58700 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.28000 17.32000 -0.04000 -0.23095 華頓全球高收益債券基金A 13.82800 13.82590 0.00210 0.01519 華頓全球高收益債券基金B 7.92890 7.92770 0.00120 0.01514 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.90380 2.88750 0.01630 0.56450 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.55550 12.49740 0.05810 0.46490 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41040 0.40850 0.00190 0.46512 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.30770 12.27430 0.03340 0.27211 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.22210 12.18890 0.03320 0.27238 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.95510 10.92220 0.03290 0.30122 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.57960 10.56140 0.01820 0.17233 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.50500 10.48690 0.01810 0.17260 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.24020 9.22430 0.01590 0.17237 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.88370 10.86560 0.01810 0.16658 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.80930 10.79140 0.01790 0.16587 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.56800 9.55230 0.01570 0.16436 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.91000 11.77000 0.14000 1.18946 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.92000 9.81000 0.11000 1.12130 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.73000 10.61000 0.12000 1.13101 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.69950 2.69380 0.00570 0.21160 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.13910 2.13340 0.00570 0.26718 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.06700 12.05460 0.01240 0.10287 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.23580 9.22630 0.00950 0.10297 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38090 0.38040 0.00050 0.13144 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29900 0.29870 0.00030 0.10044 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.67000 3.67000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 15.85000 15.88000 -0.03000 -0.18892 匯豐中國動力基金(美元) 0.52000 0.52000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 26.17000 26.21000 -0.04000 -0.15261 匯豐全球趨勢組合基金 12.64000 12.69000 -0.05000 -0.39401 匯豐全球關鍵資源基金 8.36000 8.31000 0.05000 0.60168 匯豐安富基金 27.06000 27.09000 -0.03000 -0.11074 匯豐成功基金 43.17000 43.45000 -0.28000 -0.64442 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.81480 2.80710 0.00770 0.27430 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44720 2.43970 0.00750 0.30741 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 12.03520 12.01440 0.02080 0.17313 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.02240 8.00150 0.02090 0.26120 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39860 0.39800 0.00060 0.15075 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33910 0.33840 0.00070 0.20686 匯豐金磚動力基金 14.66000 14.63000 0.03000 0.20506 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.02400 15.02390 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.98000 4.96000 0.02000 0.40323 匯豐新鑽動力基金 10.63000 10.56000 0.07000 0.66288 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.44420 5.41760 0.02660 0.49099 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.36080 9.33420 0.02660 0.28497 匯豐龍鳳基金-A類型 56.56000 56.65000 -0.09000 -0.15887 匯豐龍鳳基金-I類型 56.56000 56.65000 -0.09000 -0.15887 匯豐龍騰電子基金 41.33000 41.26000 0.07000 0.16966 匯豐雙高收益債券組合基金 12.79690 12.78610 0.01080 0.08447 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.82000 19.70000 0.12000 0.60914 新光中國成長基金(人民幣) 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 新光中國成長基金(美元) 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741 新光中國成長基金(新臺幣) 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.67620 11.68140 -0.00520 -0.04452 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.39940 10.38450 0.01490 0.14348 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.64410 10.61690 0.02720 0.25620 新光台灣富貴基金 25.98000 26.01000 -0.03000 -0.11534 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.65000 21.72000 -0.07000 -0.32228 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 39.06130 39.02670 0.03460 0.08866 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 45.12740 44.82700 0.30040 0.67013 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.20000 10.27000 -0.07000 -0.68160 新光全球AI新創產業基金美元 9.84000 9.91000 -0.07000 -0.70636 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.82000 9.88000 -0.06000 -0.60729 新光全球生技醫療基金(美元) 10.99000 10.93000 0.06000 0.54895 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.63000 10.56000 0.07000 0.66288 新光全球債券基金(A累積)美元 11.17480 11.14660 0.02820 0.25299 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.83690 10.79740 0.03950 0.36583 新光全球債券基金(B配息)美元 10.48530 10.45880 0.02650 0.25338 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.15450 10.11750 0.03700 0.36570 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.61000 8.56000 0.05000 0.58411 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.65000 9.59000 0.06000 0.62565 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960 新光吉星貨幣市場基金 15.52870 15.52850 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 新光多重資產基金(A累積)美元 8.53000 8.55000 -0.02000 -0.23392 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.82000 8.83000 -0.01000 -0.11325 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.47000 8.49000 -0.02000 -0.23557 新光亞洲精選基金-美金 21.50000 21.43000 0.07000 0.32664 新光亞洲精選基金-新台幣 21.62000 21.52000 0.10000 0.46468 新光店頭基金 23.93000 23.92000 0.01000 0.04181 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.74000 11.73000 0.01000 0.08525 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.03000 11.01000 0.02000 0.18165 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 41.65590 41.29670 0.35920 0.86980 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 新光特選內需收益ETF基金 21.35000 21.50000 -0.15000 -0.69767 新光創新科技基金 14.32000 14.28000 0.04000 0.28011 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.18880 10.19980 -0.01100 -0.10785 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.50900 10.49580 0.01320 0.12576 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.11410 10.11540 -0.00130 -0.01285 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.21170 9.22170 -0.01000 -0.10844 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.47710 9.46520 0.01190 0.12572 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.06800 9.06690 0.00110 0.01213 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.26310 40.21320 0.04990 0.12409 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 45.45580 45.15200 0.30380 0.67284 新光澳幣八年期保本基金 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.55000 12.55000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.93570 10.92150 0.01420 0.13002 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.42730 9.41520 0.01210 0.12852 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.31770 9.30790 0.00980 0.10529 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.55160 10.54060 0.01100 0.10436 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.71810 10.70680 0.01130 0.10554 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.44970 9.43980 0.00990 0.10488 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.38850 9.37700 0.01150 0.12264 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.63670 10.62360 0.01310 0.12331 瑞銀全球創新趨勢基金 7.23000 7.24000 -0.01000 -0.13812 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 11.02260 10.99270 0.02990 0.27200 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.62560 9.59920 0.02640 0.27502 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 14.96210 14.92420 0.03790 0.25395 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 8.55570 8.53400 0.02170 0.25428 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.73470 10.70760 0.02710 0.25309 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.56340 9.53920 0.02420 0.25369 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.61430 9.58890 0.02540 0.26489 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.79670 10.76840 0.02830 0.26281 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 39.83310 39.85730 -0.02420 -0.06072 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 39.33920 39.35040 -0.01120 -0.02846 群益10年期以上金融債ETF基金 43.46740 43.15920 0.30820 0.71410 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 44.18010 43.91920 0.26090 0.59405 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 44.41340 44.13290 0.28050 0.63558 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 45.93270 45.66370 0.26900 0.58909 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 44.20710 43.95090 0.25620 0.58292 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 47.95650 47.63460 0.32190 0.67577 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 49.14200 49.04440 0.09760 0.19900 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 47.24750 46.99400 0.25350 0.53943 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 39.80420 39.79950 0.00470 0.01181 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.70230 10.72530 -0.02300 -0.21445 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 45.68600 45.42310 0.26290 0.57878 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 39.03800 39.05610 -0.01810 -0.04634 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.55310 11.55240 0.00070 0.00606 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.88920 9.89600 -0.00680 -0.06871 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.40830 14.33010 0.07820 0.54570 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.47050 10.42230 0.04820 0.46247 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.75000 10.70000 0.05000 0.46729 群益大印度基金N-新臺幣 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293 群益大印度基金-人民幣 13.95380 14.01430 -0.06050 -0.43170 群益大印度基金-美元 12.75900 12.80340 -0.04440 -0.34678 群益大印度基金-新臺幣 12.00000 12.05000 -0.05000 -0.41494 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.60400 12.60290 0.00110 0.00873 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.81790 11.82670 -0.00880 -0.07441 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.01000 11.02000 -0.01000 -0.09074 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.12250 11.12150 0.00100 0.00899 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.51390 9.52100 -0.00710 -0.07457 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.11600 10.11500 0.00100 0.00989 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.68880 8.69520 -0.00640 -0.07360 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.11000 9.12000 -0.01000 -0.10965 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.28710 9.28620 0.00090 0.00969 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.24460 8.25070 -0.00610 -0.07393 群益中小型股基金 49.22000 49.39000 -0.17000 -0.34420 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.99370 10.93700 0.05670 0.51842 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.92370 9.88070 0.04300 0.43519 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.23300 9.19240 0.04060 0.44167 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.24260 9.19490 0.04770 0.51877 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.34170 8.30560 0.03610 0.43465 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.76210 7.72800 0.03410 0.44125 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.78440 10.76520 0.01920 0.17835 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.86280 11.84160 0.02120 0.17903 群益中國高收益債券基金-美元 11.41520 11.39720 0.01800 0.15793 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.39410 10.37720 0.01690 0.16286 群益中國新機會基金N-人民幣 9.68010 9.54720 0.13290 1.39203 群益中國新機會基金N-美元 8.64240 8.53090 0.11150 1.30701 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.16000 9.04000 0.12000 1.32743 群益中國新機會基金-人民幣 8.58450 8.46670 0.11780 1.39133 群益中國新機會基金-美元 9.24030 9.12100 0.11930 1.30797 群益中國新機會基金-新臺幣 8.74000 8.63000 0.11000 1.27462 群益平衡王基金 21.00650 20.95080 0.05570 0.26586 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 10.02090 10.01390 0.00700 0.06990 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.86030 9.85290 0.00740 0.07510 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 10.02090 10.01400 0.00690 0.06890 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.86030 9.85290 0.00740 0.07510 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.02100 10.01410 0.00690 0.06890 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.86030 9.85280 0.00750 0.07612 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.85250 9.84490 0.00760 0.07720 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 10.05490 10.05750 -0.00260 -0.02585 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.89370 9.89570 -0.00200 -0.02021 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 10.05480 10.05750 -0.00270 -0.02685 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.89370 9.89570 -0.00200 -0.02021 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.05490 10.05750 -0.00260 -0.02585 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.89370 9.89570 -0.00200 -0.02021 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.90920 9.91090 -0.00170 -0.01715 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 10.05870 10.05880 -0.00010 -0.00099 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 9.89760 9.89700 0.00060 0.00606 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 10.05870 10.05880 -0.00010 -0.00099 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 9.89760 9.89700 0.00060 0.00606 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 10.05860 10.05880 -0.00020 -0.00199 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 9.89760 9.89700 0.00060 0.00606 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 9.90260 9.90190 0.00070 0.00707 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.20000 9.23000 -0.03000 -0.32503 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.52000 6.54000 -0.02000 -0.30581 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.98370 13.01330 -0.02960 -0.22746 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 12.04870 12.08640 -0.03770 -0.31192 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.33000 11.37000 -0.04000 -0.35180 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.98390 11.00900 -0.02510 -0.22800 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.19200 10.22380 -0.03180 -0.31104 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.85560 10.88040 -0.02480 -0.22793 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.59050 10.57030 0.02020 0.19110 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.35580 10.33770 0.01810 0.17509 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.23350 9.21590 0.01760 0.19097 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.23800 9.22190 0.01610 0.17458 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.65210 10.63180 0.02030 0.19094 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.68090 10.66230 0.01860 0.17445 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.39650 9.37860 0.01790 0.19086 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.88440 9.86720 0.01720 0.17431 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) 10.06110 10.05860 0.00250 0.02485 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) 10.05030 10.04930 0.00100 0.00995 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) 9.96910 9.96740 0.00170 0.01706 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) 10.06110 10.05850 0.00260 0.02585 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) 10.05030 10.04930 0.00100 0.00995 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) 9.96910 9.96740 0.00170 0.01706 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣) 10.06100 10.05850 0.00250 0.02485 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元) 10.05020 10.04920 0.00100 0.00995 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣) 9.96900 9.96740 0.00160 0.01605 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣) 10.06100 10.05850 0.00250 0.02485 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) 10.05020 10.04920 0.00100 0.00995 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) 9.96910 9.96740 0.00170 0.01706 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.33150 11.31480 0.01670 0.14759 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.72150 7.71010 0.01140 0.14786 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.88080 10.87610 0.00470 0.04321 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.67600 10.67320 0.00280 0.02623 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.60570 10.60220 0.00350 0.03301 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.90850 9.90420 0.00430 0.04342 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.85330 9.85070 0.00260 0.02639 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.78900 9.78580 0.00320 0.03270 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.88090 10.87620 0.00470 0.04321 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.67600 10.67320 0.00280 0.02623 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.60560 10.60210 0.00350 0.03301 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.90860 9.90430 0.00430 0.04342 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.85320 9.85060 0.00260 0.02639 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.78900 9.78570 0.00330 0.03372 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.56650 9.60780 -0.04130 -0.42986 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.04000 11.08000 -0.04000 -0.36101 群益全球關鍵生技基金-美元 15.65280 15.72040 -0.06760 -0.43001 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.31000 15.38000 -0.07000 -0.45514 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.80000 11.67000 0.13000 1.11397 群益印度中小基金N-人民幣 11.22100 11.26170 -0.04070 -0.36140 群益印度中小基金N-美元 9.15830 9.18370 -0.02540 -0.27658 群益印度中小基金N-新臺幣 8.58000 8.61000 -0.03000 -0.34843 群益印度中小基金-人民幣 15.19070 15.24590 -0.05520 -0.36206 群益印度中小基金-美元 13.09920 13.13560 -0.03640 -0.27711 群益印度中小基金-新臺幣 15.02000 15.07000 -0.05000 -0.33179 群益多利策略組合基金 11.87000 11.86000 0.01000 0.08432 群益多重收益組合基金 14.15000 14.14000 0.01000 0.07072 群益多重資產組合基金 15.26000 15.28000 -0.02000 -0.13089 群益安家基金 27.85310 27.80100 0.05210 0.18740 群益安穩貨幣市場基金 16.18090 16.18070 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.15000 20.86000 0.29000 1.39022 群益亞太中小基金 10.89000 10.84000 0.05000 0.46125 群益亞太新趨勢平衡基金 16.46000 16.43000 0.03000 0.18259 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.69720 10.67740 0.01980 0.18544 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.84030 7.82580 0.01450 0.18528 群益店頭市場基金 102.06000 101.73000 0.33000 0.32439 群益東方盛世基金 9.06000 9.03000 0.03000 0.33223 群益東協成長基金-人民幣 13.52460 13.43070 0.09390 0.69914 群益東協成長基金-美元 11.54210 11.47150 0.07060 0.61544 群益東協成長基金-新臺幣 11.32000 11.25000 0.07000 0.62222 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.11470 12.14750 -0.03280 -0.27001 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.21440 11.24860 -0.03420 -0.30404 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.47460 10.50610 -0.03150 -0.29983 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.77130 9.79780 -0.02650 -0.27047 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.04810 9.07570 -0.02760 -0.30411 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.44950 8.47490 -0.02540 -0.29971 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.83120 10.86370 -0.03250 -0.29916 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.56230 9.58810 -0.02580 -0.26908 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.20880 9.23690 -0.02810 -0.30421 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.43930 9.46760 -0.02830 -0.29891 群益長安基金 32.66000 32.51000 0.15000 0.46140 群益美國新創亮點基金N-美元 10.45510 10.53820 -0.08310 -0.78856 群益美國新創亮點基金-美元 15.81610 15.94190 -0.12580 -0.78912 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.15000 15.26000 -0.11000 -0.72084 群益真善美基金 16.04630 15.98740 0.05890 0.36842 群益馬拉松基金 128.87000 128.51000 0.36000 0.28013 群益深証中小板基金 12.03000 12.13000 -0.10000 -0.82440 群益創新科技基金 37.33000 37.30000 0.03000 0.08043 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.77880 10.67160 0.10720 1.00454 群益華夏盛世基金N-美元 9.64600 9.55790 0.08810 0.92175 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.96000 9.87000 0.09000 0.91185 群益華夏盛世基金-人民幣 11.73860 11.62170 0.11690 1.00588 群益華夏盛世基金-美元 10.63580 10.53870 0.09710 0.92137 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.39000 17.23000 0.16000 0.92861 群益奧斯卡基金 33.25000 33.26000 -0.01000 -0.03007 群益新興金鑽基金-美元 11.68600 11.64640 0.03960 0.34002 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.85000 8.82000 0.03000 0.34014 群益葛萊美基金 26.22000 26.16000 0.06000 0.22936 群益道瓊美國地產ETF基金 22.93000 23.04000 -0.11000 -0.47743 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.25000 7.22000 0.03000 0.41551 群益臺灣加權單日正向2倍基金 15.92000 16.03000 -0.11000 -0.68621 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.55220 11.56040 -0.00820 -0.07093 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.07330 11.09040 -0.01710 -0.15419 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.99660 11.01280 -0.01620 -0.14710 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.02480 11.03260 -0.00780 -0.07070 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.56750 10.58380 -0.01630 -0.15401 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.49430 10.50980 -0.01550 -0.14748 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.55210 11.56020 -0.00810 -0.07007 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.07370 11.09080 -0.01710 -0.15418 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 9.70840 9.72280 -0.01440 -0.14811 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.02480 11.03260 -0.00780 -0.07070 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.56700 10.58330 -0.01630 -0.15402 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.73270 9.74710 -0.01440 -0.14774 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.12960 13.13980 -0.01020 -0.07763 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.83160 11.83960 -0.00800 -0.06757 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.68940 11.69700 -0.00760 -0.06497 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.61670 8.62330 -0.00660 -0.07654 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.90520 8.91130 -0.00610 -0.06845 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.06000 8.06000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.35940 8.36490 -0.00550 -0.06575 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.85140 9.85810 -0.00670 -0.06796 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 9.94000 10.02000 -0.08000 -0.79840 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.05000 10.12000 -0.07000 -0.69170 路博邁5G股票基金N累積(美元) 9.94000 10.01000 -0.07000 -0.69930 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 9.78000 9.85000 -0.07000 -0.71066 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 9.91000 9.98000 -0.07000 -0.70140 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 9.95000 10.02000 -0.07000 -0.69860 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 10.05000 10.12000 -0.07000 -0.69170 路博邁5G股票基金T累積(美元) 9.94000 10.01000 -0.07000 -0.69930 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 9.78000 9.85000 -0.07000 -0.71066 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 9.91000 9.98000 -0.07000 -0.70140 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 10.04780 9.92160 0.12620 1.27197 德信大發基金 32.56000 32.63000 -0.07000 -0.21453 德信中國精選成長基金 12.01000 11.90000 0.11000 0.92437 德信台灣主流中小基金 21.81000 21.69000 0.12000 0.55325 德信萬保貨幣市場基金 12.00110 12.00090 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 35.03000 35.15000 -0.12000 -0.34139 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.14210 11.12770 0.01440 0.12941 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.99560 10.98320 0.01240 0.11290 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.73140 11.73120 0.00020 0.00170 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 19.84000 19.92000 -0.08000 -0.40161 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.32000 17.22000 0.10000 0.58072 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.90750 10.88380 0.02370 0.21775 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.92900 16.89190 0.03710 0.21963 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.09010 8.07970 0.01040 0.12872 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.13050 11.11690 0.01360 0.12234 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.28570 12.27070 0.01500 0.12224 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.92980 13.91190 0.01790 0.12867 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.08000 17.06000 0.02000 0.11723 摩根中小基金 23.69000 23.72000 -0.03000 -0.12648 摩根中國A股基金 15.65000 15.58000 0.07000 0.44929 摩根中國A股基金(美元) 12.39000 12.34000 0.05000 0.40519 摩根中國亮點基金 13.19000 13.21000 -0.02000 -0.15140 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.22980 11.22660 0.00320 0.02850 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.83640 12.82510 0.01130 0.08811 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.65070 9.64840 0.00230 0.02384 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.21830 13.21460 0.00370 0.02800 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.74960 15.73580 0.01380 0.08770 摩根台灣金磚基金-累積型 20.67000 20.72000 -0.05000 -0.24131 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.67000 20.72000 -0.05000 -0.24131 摩根台灣增長基金 52.62000 52.74000 -0.12000 -0.22753 摩根平衡基金 28.42000 28.47000 -0.05000 -0.17562 摩根全球α基金 18.43000 18.46000 -0.03000 -0.16251 摩根全球平衡基金 16.23980 16.20260 0.03720 0.22959 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.47950 9.47200 0.00750 0.07918 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.73410 10.72290 0.01120 0.10445 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.09920 10.09090 0.00830 0.08225 摩根多元入息成長基金-累積型 11.79600 11.78680 0.00920 0.07805 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.61250 10.60380 0.00870 0.08205 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.39850 10.36260 0.03590 0.34644 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.98860 13.94040 0.04820 0.34576 摩根亞洲基金 59.98000 59.67000 0.31000 0.51952 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.37880 8.36900 0.00980 0.11710 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.99630 9.98190 0.01440 0.14426 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.82600 8.81590 0.01010 0.11457 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.92360 12.91330 0.01030 0.07976 摩根東方內需機會基金 18.96000 18.86000 0.10000 0.53022 摩根東方科技基金 33.40000 33.35000 0.05000 0.14993 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.47000 9.42000 0.05000 0.53079 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.30000 9.25000 0.05000 0.54054 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.64000 11.58000 0.06000 0.51813 摩根金龍收成基金 22.82000 22.80000 0.02000 0.08772 摩根第一貨幣市場基金 15.14800 15.14780 0.00020 0.00132 摩根新金磚五國基金 12.57000 12.45000 0.12000 0.96386 摩根新絲路基金 9.31000 9.27000 0.04000 0.43150 摩根新興35基金 13.75000 13.65000 0.10000 0.73260 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.07370 7.07200 0.00170 0.02404 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.49250 9.48820 0.00430 0.04532 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.27680 9.27430 0.00250 0.02696 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.11650 11.11360 0.00290 0.02609 摩根新興科技基金 57.40000 57.28000 0.12000 0.20950 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.72230 8.66580 0.05650 0.65199 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.56180 9.49610 0.06570 0.69186 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.01320 8.95550 0.05770 0.64430 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.50010 10.43220 0.06790 0.65087 摩根龍揚基金 34.08000 34.06000 0.02000 0.05872 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 摩根環球股票收益基金-累積型 12.10000 12.10000 0.00000 0.00000 摩根總收益組合基金-月配息型 9.27740 9.27410 0.00330 0.03558 摩根總收益組合基金-累積型 11.54090 11.53670 0.00420 0.03641 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理亞洲新富基金 21.61000 21.64000 -0.03000 -0.13863 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.62610 12.62600 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.86000 11.84000 0.02000 0.16892 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.95140 10.93240 0.01900 0.17380 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.65940 10.65830 0.00110 0.01032 聯邦中國龍基金 28.67000 28.54000 0.13000 0.45550 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.64150 12.62240 0.01910 0.15132 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.82420 11.80210 0.02210 0.18725 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.60850 10.58850 0.02000 0.18888 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.24560 10.23020 0.01540 0.15053 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.63390 9.61690 0.01700 0.17677 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.63850 8.62230 0.01620 0.18788 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.00380 9.99700 0.00680 0.06802 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.07710 10.06950 0.00760 0.07548 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.42410 9.41800 0.00610 0.06477 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.48970 9.48260 0.00710 0.07487 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.79600 11.86910 -0.07310 -0.61588 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.64120 11.69880 -0.05760 -0.49236 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.67750 10.72980 -0.05230 -0.48743 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.80270 10.86980 -0.06710 -0.61731 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.65020 10.70260 -0.05240 -0.48960 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.76680 9.81460 -0.04780 -0.48703 聯邦金鑽平衡基金 25.56210 25.47150 0.09060 0.35569 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.85350 9.84170 0.01180 0.11990 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.09400 10.08140 0.01260 0.12498 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.78760 9.77600 0.01160 0.11866 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.01240 9.99980 0.01260 0.12600 聯邦貨幣市場基金 13.24070 13.24050 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 14.38000 14.31000 0.07000 0.48917 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.56900 16.55800 0.01100 0.06643 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 13.14370 13.10260 0.04110 0.31368 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.67080 12.64380 0.02700 0.21354 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.02110 11.99540 0.02570 0.21425 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.53750 12.52660 0.01090 0.08701 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.60700 11.59500 0.01200 0.10349 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.54790 10.53920 0.00870 0.08255 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.63560 8.62660 0.00900 0.10433 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 39.37000 39.23000 0.14000 0.35687 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 19.27000 19.18000 0.09000 0.46924 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.84000 18.79000 0.05000 0.26610 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.36000 12.32000 0.04000 0.32468 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.56000 16.55000 0.01000 0.06042 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.95000 11.94000 0.01000 0.08375 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.84000 12.83000 0.01000 0.07794 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.92000 11.91000 0.01000 0.08396 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.49000 7.48000 0.01000 0.13369 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.44000 11.43000 0.01000 0.08749 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.66000 15.68000 -0.02000 -0.12755 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.14000 11.15000 -0.01000 -0.08969 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.76000 8.77000 -0.01000 -0.11403 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.64000 11.63000 0.01000 0.08598 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.65000 14.62000 0.03000 0.20520 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.53000 14.50000 0.03000 0.20690 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.54000 14.51000 0.03000 0.20675 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.17000 15.14000 0.03000 0.19815 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 21.24000 21.26000 -0.02000 -0.09407 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.25000 19.27000 -0.02000 -0.10379 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.10000 13.11000 -0.01000 -0.07628 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.87000 14.89000 -0.02000 -0.13432 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.89000 15.91000 -0.02000 -0.12571 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.81000 14.83000 -0.02000 -0.13486 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.77000 14.79000 -0.02000 -0.13523 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.59000 12.61000 -0.02000 -0.15860 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 14.90000 14.92000 -0.02000 -0.13405 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.71000 12.72000 -0.01000 -0.07862 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.54000 8.55000 -0.01000 -0.11696 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.16000 13.17000 -0.01000 -0.07593 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.77000 19.76000 0.01000 0.05061 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.45000 18.43000 0.02000 0.10852 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.10000 13.09000 0.01000 0.07639 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.11000 14.11000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.05000 13.04000 0.01000 0.07669 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.76000 7.76000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.85000 12.84000 0.01000 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瀚亞中小型股基金 23.96000 23.96000 0.00000 0.00000 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.99000 12.96000 0.03000 0.23148 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.12000 13.11000 0.01000 0.07628 瀚亞巴西基金 5.84000 5.67000 0.17000 2.99824 瀚亞外銷基金 44.04000 44.01000 0.03000 0.06817 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.03990 10.02310 0.01680 0.16761 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.03860 10.00220 0.03640 0.36392 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.01660 9.99520 0.02140 0.21410 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.87750 9.85590 0.02160 0.21916 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.02830 10.01270 0.01560 0.15580 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.06050 10.02580 0.03470 0.34611 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.00450 9.98490 0.01960 0.19630 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.86350 9.84380 0.01970 0.20013 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.59340 11.58410 0.00930 0.08028 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 11.03870 11.02630 0.01240 0.11246 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.80990 12.79540 0.01450 0.11332 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.95550 10.93380 0.02170 0.19847 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.29550 7.28950 0.00600 0.08231 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.97630 7.96740 0.00890 0.11171 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.09650 8.08740 0.00910 0.11252 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.04570 7.03180 0.01390 0.19767 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.60710 8.59740 0.00970 0.11282 瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣 9.92570 9.91430 0.01140 0.11499 瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.97210 8.96480 0.00730 0.08143 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.32640 9.31600 0.01040 0.11164 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.97140 8.96130 0.01010 0.11271 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.66000 12.64000 0.02000 0.15823 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.93000 11.90000 0.03000 0.25210 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.49000 11.47000 0.02000 0.17437 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 11.18000 11.15000 0.03000 0.26906 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.28060 10.24060 0.04000 0.39060 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.72990 9.70380 0.02610 0.26897 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.37470 9.33390 0.04080 0.43712 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.31540 9.27910 0.03630 0.39120 瀚亞印度基金-人民幣 15.01000 15.12000 -0.11000 -0.72751 瀚亞印度基金-美元 13.75000 13.83000 -0.08000 -0.57845 瀚亞印度基金-新台幣 30.26000 30.44000 -0.18000 -0.59133 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.84000 9.83000 0.01000 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