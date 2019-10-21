◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月21日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 大飲 元大中型100 本盟 昶和 天仁 元大台灣50正2 宏洲 富邦科技 智伸科 大統新創 興泰 富邦臺灣加權正2 嘉裕 元大台商50 華通 本盟 宏亞 達欣工 東華 元大高股息 中環 銘旺科 恆大 大魯閣 富邦摩台 燿華 旭隼 新紡 立益 富邦發達 智寶 遠雄來 佳和 佳和 富邦金融 銘旺科 統領 大將 聯發 元大MSCI台灣 連宇 威宏-KY 怡華 昶和 永豐臺灣加權 吉祥全 泰昇-KY 偉全 本盟 元大台灣50正2 揚智 昶和 正道 富邦日本 晶相光 大統新創 瑞利 國泰日經225 嘉威 亞崴 正峰新 元大歐洲50 世芯-KY 程泰 億泰 元大日經225 茂林-KY 吉茂 懷特 富邦臺灣加權正2 立積 百達-KY 士紙 元大美元指數 東科-KY 氣立 燁興 元大美元指數正2 鈞寶 榮星 千興 兆豐藍籌30反1 互億 台硝 威致 國泰股利精選30 訊芯-KY 元禎 華豐 元大S&P日圓反1 夆典 永記 首利 富邦歐洲 遠雄來 毛寶 麗正 FH彭博新興債 杜康-DR 日勝化 東訊 FH富時高息低波 陽光能源-DR 展宇 錸德 國泰RMB短期報酬 潤泰材 國精化 倫飛 新光內需收益 三福化 虹光 FH美國金融股 士紙 威盛 新光中國政金綠債 東明-KY 浩鑫 新光投等債15+ 鑫永銓 國碩 新光ICE美國權值 六暉-KY 銘旺科 台新全球AI 申豐 統懋 大飲 燿華 翔耀 宏洲 震旦行 太空梭 嘉裕 隴華 兆勁 東華 翔耀 麗臺 大魯閣 太空梭 吉祥全 立益 遠見 憶聲 佳和 立萬利 科風 聯發 聯德 力特 昶和 泰碩 喬鼎 本盟 玉晶光 正達 正道 安馳 晟鈦 瑞利 世芯-KY 聯德 正峰新 圓展 同泰 億泰 新至陞 新世紀 和桐 銘鈺 誠研 懷特 穎漢 誠創 士紙 立積 嘉威 燁興 迎廣 聯合再生 千興 華友聯 力銘 威致 愛山林 亞太電 華豐 皇昌 達能 英利-KY 潤弘 太極 首利 遠雄來 誠美材 麗正 夏都 奕智博 東訊 雲品 慧友 錸德 欣欣 悠克 倫飛 統領 友勁 虹光 客思達-KY 百一 威盛 凱羿-KY 捷泰 浩鑫 日成-KY 天瀚 國碩 阿瘦 迅杰 銘旺科 格威傳媒 華上 統懋 神州-DR 光麗-KY 翔耀 晨訊科-DR 元晶 太空梭 友佳-DR 華冠 兆勁 一零四 裕豐 麗臺 欣天然 寶徠 吉祥全 新海 皇昌 憶聲 欣高 陽明 揚智 新麗 六福 科風 台數科 康師傅-DR 力特 鋼聯 聖馬丁-DR 喬鼎 必應 神州-DR 正達 基勝-KY 同方友友-DR 晟鈦 威宏-KY 晨訊科-DR 聯德 政伸 友佳-DR 同泰 吉源-KY 陽光能源-DR 新世紀 精熙-DR 誠研 中福 誠創 雷虎 嘉威 中視 聯合再生 秋雨 力銘 新利虹 智易 國光生 亞太電 達能 太極 誠美材 奕智博 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 矽格 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇昌 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生