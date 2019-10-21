◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧10月21日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 00632R 元大台灣50反1 1904348 5822149 32.71 0061 元大寶滬深 206185 316116 65.22 2885 元大金 145116 11686232 1.24 2883 開發金 134339 14965982 0.90 006205 富邦上証 129926 325736 39.89 006206 元大上證50 109110 121778 89.60 2823 中壽 94167 4463582 2.11 00739 元大MSCI A股 91663 129988 70.52 3045 台灣大 82166 3467953 2.37 6116 彩晶 70178 3133933 2.24 006207 FH滬深 66026 93892 70.32 00639 富邦深100 62804 234403 26.79 2610 華航 60747 5420984 1.12 1312 國喬 55124 906620 6.08 2881 富邦金 48060 10233603 0.47 2017 官田鋼 45013 341867 13.17 01005T 三鼎 43598 385179 11.32 2891 中信金 37749 19496989 0.19 2882 國泰金 37284 13169210 0.28 01002T 土銀國泰R1 36025 1393000 2.59 0055 元大MSCI金融 34889 37154 93.90 2847 大眾銀 34304 2789078 1.23 00713 元大台灣高息低波 33636 110012 30.57 00648R 元大S&P500反1 32971 169688 19.43 3009 奇美電 31633 7212611 0.44 2337 旺宏 31110 1840013 1.69 1102 亞泥 29650 3361447 0.88 2323 中環 29218 1158881 2.52 01001T 土銀富邦R1 29111 583000 4.99 00633L 富邦上証正2 27467 388458 7.07