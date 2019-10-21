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◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧10月21日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1      1904348   5822149    32.71  
0061   元大寶滬深          206185    316116    65.22  
2885   元大金              145116  11686232     1.24  
2883   開發金              134339  14965982     0.90  
006205 富邦上証            129926    325736    39.89  
006206 元大上證50          109110    121778    89.60  
2823   中壽                 94167   4463582     2.11  
00739  元大MSCI A股         91663    129988    70.52  
3045   台灣大               82166   3467953     2.37  
6116   彩晶                 70178   3133933     2.24  
006207 FH滬深               66026     93892    70.32  
00639  富邦深100            62804    234403    26.79  
2610   華航                 60747   5420984     1.12  
1312   國喬                 55124    906620     6.08  
2881   富邦金               48060  10233603     0.47  
2017   官田鋼               45013    341867    13.17  
01005T 三鼎                 43598    385179    11.32  
2891   中信金               37749  19496989     0.19  
2882   國泰金               37284  13169210     0.28  
01002T 土銀國泰R1           36025   1393000     2.59  
0055   元大MSCI金融         34889     37154    93.90  
2847   大眾銀               34304   2789078     1.23  
00713  元大台灣高息低波     33636    110012    30.57  
00648R 元大S&P500反1        32971    169688    19.43  
3009   奇美電               31633   7212611     0.44  
2337   旺宏                 31110   1840013     1.69  
1102   亞泥                 29650   3361447     0.88  
2323   中環                 29218   1158881     2.52  
01001T 土銀富邦R1           29111    583000     4.99  
00633L 富邦上証正2          27467    388458     7.07

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