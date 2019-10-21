[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/10/18 108/10/17 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.58000 28.02000 0.56000 1.99857 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 5.95000 5.84000 0.11000 1.88356 元大滬深300單日反向1倍基金 11.94000 11.72000 0.22000 1.87713 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 10.87000 10.67000 0.20000 1.87441 群益印度中小基金N-美元 9.05100 8.88460 0.16640 1.87290 群益印度中小基金-美元 12.94580 12.70780 0.23800 1.87287 群益印度中小基金N-新臺幣 8.51000 8.36000 0.15000 1.79426 群益印度中小基金-新臺幣 14.89000 14.64000 0.25000 1.70765 瀚亞印度基金-美元 13.74000 13.51000 0.23000 1.70244 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 23.64000 23.26000 0.38000 1.63371 瀚亞印度基金-新台幣 30.32000 29.84000 0.48000 1.60858 群益印度中小基金-人民幣 15.04170 14.80450 0.23720 1.60222 群益印度中小基金N-人民幣 11.11090 10.93570 0.17520 1.60209 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.28000 9.14000 0.14000 1.53173 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.28000 9.14000 0.14000 1.53173 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.05000 9.90000 0.15000 1.51515 群益大印度基金-美元 12.65140 12.46530 0.18610 1.49294 瀚亞印度基金-人民幣 15.04000 14.83000 0.21000 1.41605 元大印度指數基金 9.68000 9.54500 0.13500 1.41435 群益大印度基金N-新臺幣 10.09000 9.95000 0.14000 1.40704 德信TAROBO機器人量化中國基金 10.09770 9.95800 0.13970 1.40289 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.43000 23.11000 0.32000 1.38468 保德信全球醫療生化基金-美元 9.61000 9.48000 0.13000 1.37131 群益大印度基金-新臺幣 11.93000 11.77000 0.16000 1.35939 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.74000 13.56000 0.18000 1.32743 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.22000 9.10000 0.12000 1.31868 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.22000 9.10000 0.12000 1.31868 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 9.99000 9.86000 0.13000 1.31846 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.53000 9.41000 0.12000 1.27524 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.55000 9.43000 0.12000 1.27253 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------