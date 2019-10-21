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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/10/18  108/10/17  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.58000   28.02000   0.56000    1.99857
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  5.95000    5.84000   0.11000    1.88356
元大滬深300單日反向1倍基金                                       11.94000   11.72000   0.22000    1.87713
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      10.87000   10.67000   0.20000    1.87441
群益印度中小基金N-美元                                            9.05100    8.88460   0.16640    1.87290
群益印度中小基金-美元                                            12.94580   12.70780   0.23800    1.87287
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.51000    8.36000   0.15000    1.79426
群益印度中小基金-新臺幣                                          14.89000   14.64000   0.25000    1.70765
瀚亞印度基金-美元                                                13.74000   13.51000   0.23000    1.70244
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金       23.64000   23.26000   0.38000    1.63371
瀚亞印度基金-新台幣                                              30.32000   29.84000   0.48000    1.60858
群益印度中小基金-人民幣                                          15.04170   14.80450   0.23720    1.60222
群益印度中小基金N-人民幣                                         11.11090   10.93570   0.17520    1.60209
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                9.28000    9.14000   0.14000    1.53173
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                9.28000    9.14000   0.14000    1.53173
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                               10.05000    9.90000   0.15000    1.51515
群益大印度基金-美元                                              12.65140   12.46530   0.18610    1.49294
瀚亞印度基金-人民幣                                              15.04000   14.83000   0.21000    1.41605
元大印度指數基金                                                  9.68000    9.54500   0.13500    1.41435
群益大印度基金N-新臺幣                                           10.09000    9.95000   0.14000    1.40704
德信TAROBO機器人量化中國基金                                     10.09770    9.95800   0.13970    1.40289
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.43000   23.11000   0.32000    1.38468
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.61000    9.48000   0.13000    1.37131
群益大印度基金-新臺幣                                            11.93000   11.77000   0.16000    1.35939
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.74000   13.56000   0.18000    1.32743
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                              9.22000    9.10000   0.12000    1.31868
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                              9.22000    9.10000   0.12000    1.31868
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                              9.99000    9.86000   0.13000    1.31846
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                              9.53000    9.41000   0.12000    1.27524
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                              9.55000    9.43000   0.12000    1.27253
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