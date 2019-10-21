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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/10/18  108/10/17  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.19950   10.19320   0.00630    0.06181
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.12190   10.11470   0.00720    0.07118
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.25530   10.24850   0.00680    0.06635
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.11200   10.10540   0.00660    0.06531
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.15930   10.14420   0.01510    0.14885
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.85220    9.84540   0.00680    0.06907
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.85200    9.84520   0.00680    0.06907
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.84180    9.83430   0.00750    0.07626
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.84030    9.83270   0.00760    0.07729
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.05250   10.04240   0.01010    0.10057
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.05240   10.04240   0.01000    0.09958
大華銀多元特別收益平衡基金                                         11.00000   11.00000   0.00000    0.00000
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中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金                        39.99780   39.97740   0.02040    0.05103
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.85570   10.85080   0.00490    0.04516
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.65290   10.64810   0.00480    0.04508
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.75970   10.75200   0.00770    0.07161
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.64720   10.63960   0.00760    0.07143
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                         39.94450   39.94050   0.00400    0.01001
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.50000   22.50000   0.00000    0.00000
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         23.64000   23.26000   0.38000    1.63371
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.53150   41.55760  -0.02610   -0.06280
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 38.74240   38.75200  -0.00960   -0.02477
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.96690    9.96570   0.00120    0.01204
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.55100   10.54550   0.00550    0.05215
中國信託台灣活力基金                                               13.89000   13.80000   0.09000    0.65217
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.49000   11.48000   0.01000    0.08711
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   11.00000   10.98000   0.02000    0.18215
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.39000   10.35000   0.04000    0.38647
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.70000    8.67000   0.03000    0.34602
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.49000    9.46000   0.03000    0.31712
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.30770   10.33230  -0.02460   -0.23809
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.05680   10.06780  -0.01100   -0.10926
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                8.87720    8.88690  -0.00970   -0.10915
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.49910   10.49660   0.00250    0.02382
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.23980    9.23760   0.00220    0.02382
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.29460   11.25860   0.03600    0.31976
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.49710    9.46680   0.03030    0.32007
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.08550   11.07090   0.01460    0.13188
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.57680    9.56420   0.01260    0.13174
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金                                39.97760   40.00240  -0.02480   -0.06200
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              44.58310   44.69130  -0.10820   -0.24211
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  41.26720   41.33520  -0.06800   -0.16451
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              46.53210   46.53810  -0.00600   -0.01289
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                47.01920   46.99110   0.02810    0.05980
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.76000   10.74000   0.02000    0.18622
中國信託智能運動基金-美元                                          10.52000   10.48000   0.04000    0.38168
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.66000    9.63000   0.03000    0.31153
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.05090   11.05080   0.00010    0.00090
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.34400   10.35740  -0.01340   -0.12938
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.39420    9.40640  -0.01220   -0.12970
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.70860   10.70960  -0.00100   -0.00934
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.72570    9.72660  -0.00090   -0.00925
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         39.85140   39.88570  -0.03430   -0.08600
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  40.57980   40.66960  -0.08980   -0.22080
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.89000   10.84000   0.05000    0.46125
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.28000   10.24000   0.04000    0.39063
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.10000   11.04000   0.06000    0.54348
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.54000   10.49000   0.05000    0.47664
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    43.88720   43.92480  -0.03760   -0.08560
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            44.40250   44.34760   0.05490    0.12379
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        44.48910   44.49670  -0.00760   -0.01708
元大2001基金                                                       69.54000   69.44000   0.10000    0.14401
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          46.91220   46.94500  -0.03280   -0.06987
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             45.03200   45.01200   0.02000    0.04443
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.07000   21.01000   0.06000    0.28558
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.78340   11.78260   0.00080    0.00679
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.49370   10.47810   0.01560    0.14888
元大上證50基金                                                     32.75000   33.31000  -0.56000   -1.68118
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.44000   11.34000   0.10000    0.88183
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.85000    9.76000   0.09000    0.92213
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.42000   13.38000   0.04000    0.29895
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.21300   12.14600   0.06700    0.55162
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.40200   16.33300   0.06900    0.42246
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.60900   11.58200   0.02700    0.23312
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.79200   10.75200   0.04000    0.37202
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.03000    3.02000   0.01000    0.33113
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.07000   13.05000   0.02000    0.15326
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      44.88460   44.79770   0.08690    0.19398
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.12250   11.14000  -0.01750   -0.15709
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.08440   10.10030  -0.01590   -0.15742
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.88680    9.88830  -0.00150   -0.01517
元大巴西指數基金                                                    6.78400    6.83800  -0.05400   -0.78970
元大日經225基金                                                    28.64000   28.61000   0.03000    0.10486
元大台商收成基金                                                   23.93000   23.83000   0.10000    0.41964
元大台灣50單日反向1倍基金                                          10.85000   10.84000   0.01000    0.09225
元大台灣50單日正向2倍基金                                          45.38000   45.53000  -0.15000   -0.32945
元大台灣中型100基金                                                35.09000   35.05000   0.04000    0.11412
元大台灣加權股價指數基金                                           27.34600   27.35700  -0.01100   -0.04021
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          11.17000   11.18000  -0.01000   -0.08945
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            11.07000   11.08000  -0.01000   -0.09025
元大台灣卓越50基金                                                 88.24000   88.35000  -0.11000   -0.12450
元大台灣金融基金                                                   18.86000   18.90000  -0.04000   -0.21164
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.97000   10.94000   0.03000    0.27422
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.97000   10.94000   0.03000    0.27422
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.55000   32.50000   0.05000    0.15385
元大台灣高股息基金                                                 28.73000   28.66000   0.07000    0.24424
元大台灣電子科技基金                                               39.76000   39.78000  -0.02000   -0.05028
元大全球ETF成長組合基金                                            10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.94000   14.94000   0.00000    0.00000
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.73000   23.69000   0.04000    0.16885
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.98000   13.94000   0.04000    0.28694
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.54000    9.51000   0.03000    0.31546
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    14.21000   14.19000   0.02000    0.14094
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.96200   12.90300   0.05900    0.45726
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.64000    8.64000   0.00000    0.00000
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.49000    6.48000   0.01000    0.15432
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.27000    9.25000   0.02000    0.21622
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     7.09000    7.07000   0.02000    0.28289
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.34100    8.31400   0.02700    0.32475
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.21000    8.20000   0.01000    0.12195
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.48000   13.41000   0.07000    0.52200
元大全球農業商機基金                                               17.48000   17.52000  -0.04000   -0.22831
元大印尼指數基金                                                    9.19500    9.14200   0.05300    0.57974
元大印度指數基金                                                    9.68000    9.54500   0.13500    1.41435
元大印度基金                                                       12.59000   12.47000   0.12000    0.96231
元大多多基金                                                       18.68000   18.70000  -0.02000   -0.10695
元大多福基金                                                       56.17000   56.28000  -0.11000   -0.19545
元大亞太成長基金                                                    8.54000    8.55000  -0.01000   -0.11696
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.38740    9.37240   0.01500    0.16004
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.45830    7.44640   0.01190    0.15981
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.06800    9.06900  -0.00100   -0.01103
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.23000    9.24000  -0.01000   -0.10823
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.23900   10.33900  -0.10000   -0.96721
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.20460   10.20620  -0.00160   -0.01568
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.50390   10.50400  -0.00010   -0.00095
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.18470   10.18480  -0.00010   -0.00098
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.44240   10.45590  -0.01350   -0.12911
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.12650   10.13960  -0.01310   -0.12920
元大卓越基金                                                       44.34000   44.38000  -0.04000   -0.09013
元大店頭基金                                                        9.20000    9.16000   0.04000    0.43668
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.53620   10.53560   0.00060    0.00569
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.74690    9.76860  -0.02170   -0.22214
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.32430   32.36130  -0.03700   -0.11433
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   43.98880   44.10740  -0.11860   -0.26889
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.80850   15.78340   0.02510    0.15903
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        24.82150   24.91780  -0.09630   -0.38647
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.34550   42.41750  -0.07200   -0.16974
元大高科技基金                                                     21.92000   21.86000   0.06000    0.27447
元大得利貨幣市場基金                                               16.35230   16.35210   0.00020    0.00122
元大得寶貨幣市場基金                                               12.05140   12.05130   0.00010    0.00083
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              11.40000   11.39000   0.01000    0.08780
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                11.40000   11.39000   0.01000    0.08780
元大富櫃50基金                                                     13.79000   13.77000   0.02000    0.14524
元大華夏中小基金                                                    7.52000    7.50000   0.02000    0.26667
元大新中國基金-人民幣                                              10.47000   10.53000  -0.06000   -0.56980
元大新中國基金-美元                                                 9.53100    9.56400  -0.03300   -0.34504
元大新中國基金-新台幣                                               9.44000    9.49000  -0.05000   -0.52687
元大新主流基金                                                     27.22000   27.14000   0.08000    0.29477
元大新東協平衡基金-美元                                             9.37700    9.36900   0.00800    0.08539
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.09000    9.10000  -0.01000   -0.10989
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.20410   11.20490  -0.00080   -0.00714
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.03400   10.00720   0.02680    0.26781
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.44340   11.42810   0.01530    0.13388
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.29420    9.28170   0.01250    0.13467
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.69630   10.69800  -0.00170   -0.01589
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.83880    9.84030  -0.00150   -0.01524
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.80870   10.82490  -0.01620   -0.14965
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.95150    9.96640  -0.01490   -0.14950
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.17640   10.18050  -0.00410   -0.04027
元大新興亞洲基金                                                   11.07000   11.05000   0.02000    0.18100
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.83370    9.81000   0.02370    0.24159
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.99950    8.97790   0.02160    0.24059
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.05350   10.04270   0.01080    0.10754
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.21790    9.20800   0.00990    0.10752
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.18730   15.18710   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       39.23000   39.31000  -0.08000   -0.20351
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.31000    9.31000   0.00000    0.00000
元大實質多重資產基金-美元                                           8.32400    8.29800   0.02600    0.31333
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.73000    8.72000   0.01000    0.11468
元大滬深300單日反向1倍基金                                         11.94000   11.72000   0.22000    1.87713
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.29000   19.04000  -0.75000   -3.93908
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             21.55000   21.56000  -0.01000   -0.04638
元大摩臺基金                                                       41.23000   41.29000  -0.06000   -0.14531
元大標普500基金                                                    27.92000   27.88000   0.04000    0.14347
元大標普500單日反向1倍基金                                         11.91000   11.94000  -0.03000   -0.25126
元大標普500單日正向2倍基金                                         36.87000   36.72000   0.15000    0.40850
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.92000   20.95000  -0.03000   -0.14320
元大標智滬深300基金                                                17.82000   18.14000  -0.32000   -1.76406
元大歐洲50基金                                                     26.23000   26.26000  -0.03000   -0.11424
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.00570    8.96730   0.03840    0.42822
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.31250   10.31240   0.00010    0.00097
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    16.72000   16.71000   0.01000    0.05984
日盛上選基金(A類型)                                                38.69000   38.84000  -0.15000   -0.38620
日盛上選基金(I類型)                                                38.69000   38.84000  -0.15000   -0.38620
日盛小而美基金                                                     20.39000   20.41000  -0.02000   -0.09799
日盛中國內需動力基金                                                9.87000    9.81000   0.06000    0.61162
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.49780   12.51180  -0.01400   -0.11189
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.86310    9.87420  -0.01110   -0.11241
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.62460   12.63370  -0.00910   -0.07203
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.95860    9.96570  -0.00710   -0.07124
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.30370   11.32240  -0.01870   -0.16516
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.89970    8.91450  -0.01480   -0.16602
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        11.43000   11.40000   0.03000    0.26316
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.56000   10.50000   0.06000    0.57143
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.85000   10.80000   0.05000    0.46296
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.99000   10.98000   0.01000    0.09107
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.52000   10.49000   0.03000    0.28599
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.54000   10.52000   0.02000    0.19011
日盛日盛基金                                                       13.37000   13.35000   0.02000    0.14981
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.39000    9.39000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 11.21000   11.18000   0.03000    0.26834
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.67410   10.66400   0.01010    0.09471
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.38970    9.42440  -0.03470   -0.36819
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.33500   10.33430   0.00070    0.00677
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.09230    9.13360  -0.04130   -0.45218
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.49000   10.46000   0.03000    0.28681
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.44000   10.41000   0.03000    0.28818
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.55470    2.55830  -0.00360   -0.14072
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.64980    1.65220  -0.00240   -0.14526
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.39080    0.39120  -0.00040   -0.10225
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25290    0.25310  -0.00020   -0.07902
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.76020   12.78190  -0.02170   -0.16977
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.13600    8.14990  -0.01390   -0.17055
日盛亞洲機會基金                                                    7.26000    7.23000   0.03000    0.41494
日盛首選基金                                                       19.20000   19.23000  -0.03000   -0.15601
日盛高科技基金                                                     20.30000   20.28000   0.02000    0.09862
日盛貨幣市場基金                                                   14.86030   14.86010   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     46.17000   46.10000   0.07000    0.15184
日盛精選五虎基金                                                   39.30000   39.28000   0.02000    0.05092
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.56890   13.56870   0.00020    0.00147
台新2000高科技基金                                                 35.80000   35.69000   0.11000    0.30821
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.94000    9.84000   0.10000    1.01626
台新MSCI中國基金                                                   19.86000   19.81000   0.05000    0.25240
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      19.98000   20.01000  -0.03000   -0.14993
台新大眾貨幣市場基金                                               14.24580   14.24560   0.00020    0.00140
台新中國通基金                                                     52.26000   52.21000   0.05000    0.09577
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.59100    0.58880   0.00220    0.37364
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              18.09500   18.05200   0.04300    0.23820
台新中國精選中小基金-美元                                           0.34020    0.33780   0.00240    0.71048
台新中國精選中小基金-新台幣                                        10.07000   10.02000   0.05000    0.49900
台新主流基金                                                       26.37000   26.34000   0.03000    0.11390
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.75000   24.66000   0.09000    0.36496
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.81190    0.80800   0.00390    0.48267
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.29000   17.23000   0.06000    0.34823
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.56580    0.56300   0.00280    0.49734
台新台灣中小基金                                                   40.28000   39.91000   0.37000    0.92709
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.23430   11.28040  -0.04610   -0.40867
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              10.12920   10.14730  -0.01810   -0.17837
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.47000    9.50000  -0.03000   -0.31579
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.83320   11.85440  -0.02120   -0.17884
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.11000   11.14000  -0.03000   -0.26930
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.02270    9.99990   0.02280    0.22800
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.33220   11.30640   0.02580    0.22819
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
台新印度基金                                                       14.51000   14.39000   0.12000    0.83391
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.55670    8.53730   0.01940    0.22724
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28410    0.28310   0.00100    0.35323
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.75530   12.72640   0.02890    0.22709
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41840    0.41690   0.00150    0.35980
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             38.56000   38.57000  -0.01000   -0.02593
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                42.18000   42.11000   0.07000    0.16623
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.14340   11.14330   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 34.42400   34.03370   0.39030    1.14680
台新智慧生活基金-美元                                              10.55290   10.53310   0.01980    0.18798
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.05550    8.02150   0.03400    0.42386
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.19210    8.16860   0.02350    0.28769
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.28670    9.24760   0.03910    0.42281
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.45490    9.42770   0.02720    0.28851
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.57810   11.53170   0.04640    0.40237
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.37150    0.36950   0.00200    0.54127
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.09800    8.06560   0.03240    0.40171
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27440    0.27290   0.00150    0.54965
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.36000    5.35000   0.01000    0.18692
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.57000   22.60000  -0.03000   -0.13274
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.57260   10.58240  -0.00980   -0.09261
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.05770   10.03920   0.01850    0.18428
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.06480   10.05340   0.01140    0.11339
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.72710   10.73700  -0.00990   -0.09220
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.19550   10.17650   0.01900    0.18670
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.20440   10.19280   0.01160    0.11381
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               42.95550   42.96700  -0.01150   -0.02676
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     42.07310   42.22150  -0.14840   -0.35148
永豐1至3年期美國公債ETF基金                                        39.60340   39.66330  -0.05990   -0.15102
永豐20年期以上美國公債ETF基金                                      38.80960   38.92350  -0.11390   -0.29263
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             38.35000   38.39200  -0.04200   -0.10940
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.43060   11.42990   0.00070    0.00612
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.82810    9.80710   0.02100    0.21413
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.32230    9.33120  -0.00890   -0.09538
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  11.05800   11.06790  -0.00990   -0.08945
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.58680    7.57750   0.00930    0.12273
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.06660    9.05550   0.01110    0.12258
永豐中小基金                                                       56.54000   56.10000   0.44000    0.78431
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.84240    1.84670  -0.00430   -0.23285
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.60650    2.61260  -0.00610   -0.23348
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.09110    8.09310  -0.00200   -0.02471
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.09190   11.09460  -0.00270   -0.02434
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     5.11000    5.13000  -0.02000   -0.38986
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    22.15000   22.19000  -0.04000   -0.18026
永豐主流品牌基金                                                   19.17000   19.17000   0.00000    0.00000
永豐永豐基金                                                       35.55000   35.53000   0.02000    0.05629
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   8.96570    8.96590  -0.00020   -0.00223
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.55890    9.55920  -0.00030   -0.00314
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 8.76220    8.77250  -0.01030   -0.11741
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.34510    9.35610  -0.01100   -0.11757
永豐亞洲民生消費基金                                               11.69000   11.71000  -0.02000   -0.17079
永豐南非幣2021保本基金                                             14.36060   14.36050   0.00010    0.00070
永豐美國大型500股票ETF基金                                         19.83000   19.80000   0.03000    0.15152
永豐貨幣市場基金                                                   13.96020   13.96000   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.17360    2.17960  -0.00600   -0.27528
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.71720    2.72470  -0.00750   -0.27526
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.68930    7.69460  -0.00530   -0.06888
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.90730   10.91480  -0.00750   -0.06871
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.04130    7.04120   0.00010    0.00142
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.42030   11.42030   0.00000    0.00000
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.60000   10.63000  -0.03000   -0.28222
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.13000    8.12000   0.01000    0.12315
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.53000   18.53000   0.00000    0.00000
永豐臺灣加權ETF基金                                                57.42000   57.45000  -0.03000   -0.05222
永豐領航科技基金                                                   41.98000   41.73000   0.25000    0.59909
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.61000   11.59000   0.02000    0.17256
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.99000   10.97000   0.02000    0.18232
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.44000   10.47000  -0.03000   -0.28653
永豐趨勢平衡基金                                                   45.05000   44.96000   0.09000    0.20018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.96980   11.96900   0.00080    0.00668
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.82090    9.82400  -0.00310   -0.03156
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.47680   10.48000  -0.00320   -0.03053
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.89580    9.89930  -0.00350   -0.03536
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.38740   10.39110  -0.00370   -0.03561
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.87410    9.87730  -0.00320   -0.03240
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.65990   10.66320  -0.00330   -0.03095
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.90220    9.90540  -0.00320   -0.03231
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.46580   10.46910  -0.00330   -0.03152
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.25000   11.23000   0.02000    0.17809
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.30000   10.27000   0.03000    0.29211
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.43000   15.39000   0.04000    0.25991
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.56000   19.50000   0.06000    0.30769
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.65000   19.58000   0.07000    0.35751
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                      10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                      10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.04170   10.04340  -0.00170   -0.01693
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.04170   10.04340  -0.00170   -0.01693
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                       9.93820    9.93640   0.00180    0.01812
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                       9.93820    9.93640   0.00180    0.01812
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.20860   10.21440  -0.00580   -0.05678
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.20850   10.21430  -0.00580   -0.05678
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.03000   10.02850   0.00150    0.01496
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.03000   10.02850   0.00150    0.01496
兆豐國際生命科學基金                                               14.39000   14.38000   0.01000    0.06954
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.43140   10.42650   0.00490    0.04700
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.77800   10.76320   0.01480    0.13751
兆豐國際全球基金                                                   31.04000   31.01000   0.03000    0.09674
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.54610   10.54560   0.00050    0.00474
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.11860   10.13930  -0.02070   -0.20416
兆豐國際國民基金                                                   24.34000   24.33000   0.01000    0.04110
兆豐國際第一基金                                                   14.76000   14.70000   0.06000    0.40816
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.70020   10.70700  -0.00680   -0.06351
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.11520    8.12040  -0.00520   -0.06404
兆豐國際萬全基金                                                   22.29000   22.23000   0.06000    0.26991
兆豐國際電子基金                                                   28.72000   28.72000   0.00000    0.00000
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          23.43000   23.46000  -0.03000   -0.12788
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              14.70000   14.69000   0.01000    0.06807
兆豐國際豐台灣基金                                                 38.27000   38.21000   0.06000    0.15703
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.57630   12.57610   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.78000    9.75000   0.03000    0.30769
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.85000    9.81000   0.04000    0.40775
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.77670    9.77460   0.00210    0.02148
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.83210    9.82530   0.00680    0.06921
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.75900    9.76490  -0.00590   -0.06042
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.82930    9.82460   0.00470    0.04784
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.96700    9.95610   0.01090    0.10948
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.77690    9.77480   0.00210    0.02148
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.83420    9.82740   0.00680    0.06919
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.76680    9.77270  -0.00590   -0.06037
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.83360    9.82900   0.00460    0.04680
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.97500    9.96400   0.01100    0.11040
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.99600   10.99040   0.00560    0.05095
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.68660   10.68290   0.00370    0.03463
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.97170   10.96660   0.00510    0.04650
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.56400   10.55870   0.00530    0.05020
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.75260   10.74890   0.00370    0.03442
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.69830   10.69330   0.00500    0.04676
合庫台灣基金                                                       12.98000   12.97000   0.01000    0.07710
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.71930   11.71990  -0.00060   -0.00512
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.87310   12.86310   0.01000    0.07774
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.44470   11.43580   0.00890    0.07783
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.21230   12.20550   0.00680    0.05571
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.03720    8.03770  -0.00050   -0.00622
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.39570    9.38900   0.00670    0.07136
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.12190    9.11480   0.00710    0.07790
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.75740    8.75080   0.00660    0.07542
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.24360    9.23640   0.00720    0.07795
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.66000   10.63000   0.03000    0.28222
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.49000   11.44000   0.05000    0.43706
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.41000    9.39000   0.02000    0.21299
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.32000   10.28000   0.04000    0.38911
合庫全球新興市場基金                                                9.21000    9.18000   0.03000    0.32680
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.55000   10.53000   0.02000    0.18993
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.36000    9.35000   0.01000    0.10695
合庫貨幣市場基金                                                   10.18780   10.18770   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.94510    9.93710   0.00800    0.08051
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.35120   10.34410   0.00710    0.06864
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.47530   10.47700  -0.00170   -0.01623
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.14110   12.13160   0.00950    0.07831
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.52810   15.51240   0.01570    0.10121
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.61810    8.61100   0.00710    0.08245
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.46490    9.45840   0.00650    0.06872
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.76950    7.77070  -0.00120   -0.01544
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.59220    8.58590   0.00630    0.07338
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.52950   10.51580   0.01370    0.13028
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.79000   10.82000  -0.03000   -0.27726
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.67000   10.71000  -0.04000   -0.37348
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.61000   10.64000  -0.03000   -0.28195
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.85000    9.89000  -0.04000   -0.40445
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.80000    9.83000  -0.03000   -0.30519
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 人民幣避險                     10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 美元                           10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 新臺幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A累積 人民幣避險                       10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
安本標準360動態入息組合基金 A累積 美元                             10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
安本標準360動態入息組合基金 A累積 新臺幣                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        12.32000   12.29000   0.03000    0.24410
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.76000   11.71000   0.05000    0.42699
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.81000   11.77000   0.04000    0.33985
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.19550   10.19590  -0.00040   -0.00392
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.17100   10.17100   0.00000    0.00000
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.72510    9.65570   0.06940    0.71875
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.14260   10.14900  -0.00640   -0.06306
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.28740   10.28770  -0.00030   -0.00292
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.25650   10.25660  -0.00010   -0.00097
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.79130    9.72150   0.06980    0.71800
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.21090   10.21740  -0.00650   -0.06362
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.27580   11.27550   0.00030    0.00266
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.83870    9.81450   0.02420    0.24657
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.67300    9.66210   0.01090    0.11281
安聯中國東協基金                                                   14.88000   14.86000   0.02000    0.13459
安聯中國策略基金-美元                                              13.00000   12.93000   0.07000    0.54138
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.80000   16.73000   0.07000    0.41841
安聯中華新思路基金-人民幣                                          16.84000   16.82000   0.02000    0.11891
安聯中華新思路基金-美元                                            15.21000   15.15000   0.06000    0.39604
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          14.20000   14.17000   0.03000    0.21171
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣                                      36.21000   36.27000  -0.06000   -0.16543
安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣                                      10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
安聯台灣科技基金                                                   58.57000   58.59000  -0.02000   -0.03414
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.56650   12.56630   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   41.58000   41.46000   0.12000    0.28944
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.86450   10.85870   0.00580    0.05341
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.88150   15.88080   0.00070    0.00441
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.81990    9.81950   0.00040    0.00407
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.93390    9.93340   0.00050    0.00503
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  12.00000   11.97000   0.03000    0.25063
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                  10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.76000   11.72000   0.04000    0.34130
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.30520   13.30540  -0.00020   -0.00150
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.86870   10.86630   0.00240    0.02209
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.88770   12.88710   0.00060    0.00466
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.51870    9.51860   0.00010    0.00105
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.45810    9.45590   0.00220    0.02327
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.95460    8.95430   0.00030    0.00335
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.16970   10.16930   0.00040    0.00393
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元                         9.89650    9.89430   0.00220    0.02224
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.14180   10.14140   0.00040    0.00394
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.65000   11.62000   0.03000    0.25818
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.51000   11.49000   0.02000    0.17406
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.31000   11.30000   0.01000    0.08850
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.14000   10.10000   0.04000    0.39604
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.49000   11.47000   0.02000    0.17437
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.91000   10.90000   0.01000    0.09174
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.25000    9.24000   0.01000    0.10823
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.56310   12.55410   0.00900    0.07169
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.36700   11.35620   0.01080    0.09510
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.95180   10.94290   0.00890    0.08133
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.51500    8.50880   0.00620    0.07287
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.38690    8.37900   0.00790    0.09428
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.05420    8.04770   0.00650    0.08077
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.14000   10.13240   0.00760    0.07501
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.00930   10.00120   0.00810    0.08099
安聯全球人口趨勢基金                                               12.08000   12.05000   0.03000    0.24896
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.50000    8.44000   0.06000    0.71090
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        31.83000   31.65000   0.18000    0.56872
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.49000    7.48000   0.01000    0.13369
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.54360   12.54560  -0.00200   -0.01594
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.54460   10.54630  -0.00170   -0.01612
安聯全球新興市場基金                                               16.78000   16.78000   0.00000    0.00000
安聯全球農金趨勢基金                                                8.88000    8.87000   0.01000    0.11274
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.01000    8.97000   0.04000    0.44593
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.62000   10.60000   0.02000    0.18868
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.84000   10.82000   0.02000    0.18484
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.93000   10.91000   0.02000    0.18332
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.47000    9.45000   0.02000    0.21164
安聯亞洲動態策略基金                                               22.35000   22.27000   0.08000    0.35923
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.19650   10.19130   0.00520    0.05102
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.22120   10.21470   0.00650    0.06363
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.11090   10.10490   0.00600    0.05938
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.07630   10.06960   0.00670    0.06654
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.12650   10.12120   0.00530    0.05237
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.07810   10.07140   0.00670    0.06653
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.03750   10.03190   0.00560    0.05582
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.13390   10.12830   0.00560    0.05529
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.03750   10.03190   0.00560    0.05582
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宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.66910   10.66900   0.00010    0.00094
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.14930   10.14920   0.00010    0.00099
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               92.59080   92.65460  -0.06380   -0.06886
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.55580   13.54910   0.00670    0.04945
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               69.27270   69.32330  -0.05060   -0.07299
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                 10.00990   10.00490   0.00500    0.04998
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.79440    2.79770  -0.00330   -0.11795
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.90540   10.89790   0.00750    0.06882
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.33840    2.34490  -0.00650   -0.27720
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.72880    8.72380   0.00500    0.05731
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.27430   10.27960  -0.00530   -0.05156
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.36670   10.35870   0.00800    0.07723
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.90030   10.89180   0.00850    0.07804
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.31030   10.30290   0.00740    0.07182
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.32380   10.31890   0.00490    0.04749
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.07530   10.08050  -0.00520   -0.05158
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.10730   10.09900   0.00830    0.08219
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.47080   10.46110   0.00970    0.09272
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.10760   10.10030   0.00730    0.07228
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.13950   10.13350   0.00600    0.05921
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.15370   10.15510  -0.00140   -0.01379
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.37730   10.37980  -0.00250   -0.02409
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.12760   10.12910  -0.00150   -0.01481
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.01650   10.02010  -0.00360   -0.03593
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.04450   10.04540  -0.00090   -0.00896
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.10560   10.10610  -0.00050   -0.00495
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.02650   10.02810  -0.00160   -0.01596
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.96670    9.97020  -0.00350   -0.03510
宏利台灣動力基金A類型                                              33.40000   33.39000   0.01000    0.02995
宏利台灣動力基金I類型                                              33.40000   33.39000   0.01000    0.02995
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)                    9.98130    9.97750   0.00380    0.03809
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)                          9.96740    9.96500   0.00240    0.02408
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)                   10.06120   10.05350   0.00770    0.07659
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)                          9.97780    9.97390   0.00390    0.03910
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.07690   10.04820   0.02870    0.28562
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.84100    9.82510   0.01590    0.16183
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.53660    7.51510   0.02150    0.28609
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.43610    7.42120   0.01490    0.20078
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.62000   11.60000   0.02000    0.17241
宏利全球債券組合基金                                               13.75550   13.75400   0.00150    0.01091
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.02270    3.02220   0.00050    0.01654
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.42850   12.43120  -0.00270   -0.02172
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.88240    8.88500  -0.00260   -0.02926
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.62020    2.63020  -0.01000   -0.38020
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.35510   11.36680  -0.01170   -0.10293
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.33260    3.31720   0.01540    0.46425
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.54420    0.54150   0.00270    0.49861
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.21000   15.15000   0.06000    0.39604
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.48980   12.47810   0.01170    0.09376
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.04840   11.03450   0.01390    0.12597
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.50280   10.49480   0.00800    0.07623
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.73030    8.71830   0.01200    0.13764
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.35500    8.34460   0.01040    0.12463
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.16350    8.15720   0.00630    0.07723
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.35270    8.34430   0.00840    0.10067
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.41000   10.39000   0.02000    0.19249
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             11.20000   11.18000   0.02000    0.17889
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.94000   10.92000   0.02000    0.18315
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.83000   10.82000   0.01000    0.09242
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.57000   10.56000   0.01000    0.09470
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.01870    3.01350   0.00520    0.17256
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43310    0.43250   0.00060    0.13873
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.93800   12.92840   0.00960    0.07426
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.98410    0.98350   0.00060    0.06101
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.32540    7.31980   0.00560    0.07650
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.05430    2.05110   0.00320    0.15601
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29570    0.29540   0.00030    0.10156
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.90020    8.89350   0.00670    0.07534
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32440    0.32420   0.00020    0.06169
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.70250   13.70230   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.50000    2.49000   0.01000    0.40161
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.27000   11.22000   0.05000    0.44563
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          27.60000   27.61000  -0.01000   -0.03622
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          27.60000   27.61000  -0.01000   -0.03622
宏利澳幣保本基金                                                   12.73440   12.73580  -0.00140   -0.01099
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.80000   10.78000   0.02000    0.18553
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.88000   11.88000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.61000   11.58000   0.03000    0.25907
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.19000   11.18000   0.01000    0.08945
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.95000   10.92000   0.03000    0.27473
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.21000   10.15000   0.06000    0.59113
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.23000    9.19000   0.04000    0.43526
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.69000   11.63000   0.06000    0.51591
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.47580   10.49880  -0.02300   -0.21907
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.41160    9.40750   0.00410    0.04358
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.80990    8.81790  -0.00800   -0.09072
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.28170   11.29190  -0.01020   -0.09033
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.32000    9.31000   0.01000    0.10741
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
貝萊德新台幣基金                                                   12.98410   12.98400   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     28.99000   29.00000  -0.01000   -0.03448
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.46410   11.46140   0.00270    0.02356
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.84900    9.84120   0.00780    0.07926
保德信大中華基金-人民幣                                            10.94000   10.90000   0.04000    0.36697
保德信大中華基金-美元                                              10.49000   10.43000   0.06000    0.57526
保德信大中華基金-新台幣                                            31.04000   30.91000   0.13000    0.42058
保德信中小型股基金                                                 57.16000   56.87000   0.29000    0.50993
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.74000    9.70000   0.04000    0.41237
保德信中國中小基金-美元                                             9.11000    9.06000   0.05000    0.55188
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.75000    8.71000   0.04000    0.45924
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                10.04110   10.01830   0.02280    0.22758
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.08380   10.06480   0.01900    0.18878
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.16340   10.14030   0.02310    0.22780
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.32590   11.30010   0.02580    0.22832
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.85000   10.77000   0.08000    0.74280
保德信中國品牌基金-美元                                            10.83000   10.75000   0.08000    0.74419
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.68000   11.60000   0.08000    0.68966
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.24000   28.05000   0.19000    0.67736
保德信全球消費商機基金                                             19.42000   19.39000   0.03000    0.15472
保德信全球基礎建設基金                                             14.01000   13.96000   0.05000    0.35817
保德信全球資源基金                                                  6.91000    6.91000   0.00000    0.00000
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.61000    9.48000   0.13000    1.37131
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      31.68000   31.30000   0.38000    1.21406
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.27980   10.24860   0.03120    0.30443
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.82240   10.78960   0.03280    0.30400
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.20290   10.18550   0.01740    0.17083
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.73830   10.72000   0.01830    0.17071
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.72830    9.70920   0.01910    0.19672
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.96170   10.94060   0.02110    0.19286
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.18640    9.18100   0.00540    0.05882
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.33730   10.33120   0.00610    0.05904
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.12250    8.11960   0.00290    0.03572
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.27510   11.27110   0.00400    0.03549
保德信亞太基金                                                     20.12000   20.07000   0.05000    0.24913
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.65030    8.66000  -0.00970   -0.11201
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.08730   12.10080  -0.01350   -0.11156
保德信店頭市場基金                                                 40.88000   40.68000   0.20000    0.49164
保德信拉丁美洲基金                                                  6.93000    6.95000  -0.02000   -0.28777
保德信金平衡基金                                                   32.32000   32.31000   0.01000    0.03095
保德信金滿意基金                                                   45.96000   45.83000   0.13000    0.28366
保德信科技島基金                                                   30.76000   30.64000   0.12000    0.39164
保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積(E)                        10.02160   10.01560   0.00600    0.05991
保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息(D)                         9.97100    9.97240  -0.00140   -0.01404
保德信美國投資級企業債券基金－美元累積(C)                           9.97100    9.97240  -0.00140   -0.01404
保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣月配息型(B)                     9.99080   10.00560  -0.01480   -0.14792
保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣累積型(A)                       9.99080   10.00560  -0.01480   -0.14792
保德信高成長基金                                                  108.41000  108.18000   0.23000    0.21261
保德信貨幣市場基金                                                 15.86380   15.86350   0.00030    0.00189
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.74870   10.72380   0.02490    0.23219
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.87140   10.86070   0.01070    0.09852
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.11120   11.09360   0.01760    0.15865
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.52250   10.51990   0.00260    0.02472
保德信新世紀基金                                                   10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.12650    8.12950  -0.00300   -0.03690
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.38190   10.38340  -0.00150   -0.01445
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.67270   11.67690  -0.00420   -0.03597
保德信新興趨勢組合基金                                             10.74000   10.71000   0.03000    0.28011
保德信瑞騰基金                                                     15.66480   15.66430   0.00050    0.00319
保德信歐洲組合基金                                                 10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.55220    9.55380  -0.00160   -0.01675
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.18700   10.18890  -0.00190   -0.01865
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.43190    9.44050  -0.00860   -0.09110
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.78200    9.79190  -0.00990   -0.10110
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.67060    9.68100  -0.01040   -0.10743
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.22580   10.23650  -0.01070   -0.10453
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.54870    9.54820   0.00050    0.00524
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.99780    9.99730   0.00050    0.00500
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.19050   10.19830  -0.00780   -0.07648
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.87970    9.89250  -0.01280   -0.12939
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.40100   10.41450  -0.01350   -0.12963
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.84200    9.84230  -0.00030   -0.00305
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.26610   10.26660  -0.00050   -0.00487
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.84910    9.85940  -0.01030   -0.10447
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.51660   10.52980  -0.01320   -0.12536
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.74160    9.74270  -0.00110   -0.01129
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.23000   10.23120  -0.00120   -0.01173
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                     10.02170   10.03160  -0.00990   -0.09869
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                     10.02520   10.03520  -0.01000   -0.09965
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.33610   10.33950  -0.00340   -0.03288
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.98890    9.98630   0.00260    0.02604
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.98960    9.98710   0.00250    0.02503
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.23450   10.31070  -0.07620   -0.73904
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.32260   10.34030  -0.01770   -0.17117
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.02120   10.02670  -0.00550   -0.05485
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.98700   10.00210  -0.01510   -0.15097
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.48940   10.50610  -0.01670   -0.15896
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.10480   10.11320  -0.00840   -0.08306
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.94400   10.95910  -0.01510   -0.13779
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.01130   10.01450  -0.00320   -0.03195
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.41480   10.41810  -0.00330   -0.03168
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.53170   10.54660  -0.01490   -0.14128
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.55160   10.55260  -0.00100   -0.00948
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.45520   10.47020  -0.01500   -0.14326
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型             10.07690   10.08140  -0.00450   -0.04464
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型             10.08010   10.08470  -0.00460   -0.04561
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型             10.05630   10.07310  -0.01680   -0.16678
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型             10.05940   10.07440  -0.01500   -0.14889
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型               10.08000   10.06840   0.01160    0.11521
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型               10.08130   10.06960   0.01170    0.11619
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型                9.97360   10.09660  -0.12300   -1.21823
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型                9.97410   10.09710  -0.12300   -1.21817
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.11210   10.12840  -0.01630   -0.16093
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.23360   10.24990  -0.01630   -0.15903
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.18110   10.19660  -0.01550   -0.15201
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.54650   10.56660  -0.02010   -0.19022
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.92680    9.93050  -0.00370   -0.03726
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.12280   10.12660  -0.00380   -0.03752
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.96910    1.97040  -0.00130   -0.06598
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.85560    2.85720  -0.00160   -0.05600
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28930    0.28870   0.00060    0.20783
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45840    0.45750   0.00090    0.19672
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.14860    8.13850   0.01010    0.12410
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.03830   12.02410   0.01420    0.11810
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.74260    9.74450  -0.00190   -0.01950
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.53720   12.54050  -0.00330   -0.02631
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.64440    8.62870   0.01570    0.18195
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.16570   11.14540   0.02030    0.18214
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.63490   10.63240   0.00250    0.02351
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.35310   10.35830  -0.00520   -0.05020
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       20.48000   20.47000   0.01000    0.04885
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4757.20000 4754.98000   2.22000    0.04669
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.13480   10.13030   0.00450    0.04442
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.11330   11.10860   0.00470    0.04231
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.97300    9.97610  -0.00310   -0.03107
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.45110    9.45490  -0.00380   -0.04019
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.13000   10.13420  -0.00420   -0.04144
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.40070    9.41180  -0.01110   -0.11794
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.82670    9.83670  -0.01000   -0.10166
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.40510   10.41070  -0.00560   -0.05379
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.85210    5.83960   0.01250    0.21406
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.91320   10.88980   0.02340    0.21488
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣)                     10.02330   10.02190   0.00140    0.01397
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣)                      9.97720    9.97460   0.00260    0.02607
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.01470   10.01250   0.00220    0.02197
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣)                     10.02330   10.02190   0.00140    0.01397
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣)                      9.97720    9.97460   0.00260    0.02607
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.01470   10.01250   0.00220    0.02197
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.43950   10.45050  -0.01100   -0.10526
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.55480   11.55500  -0.00020   -0.00173
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.77180   10.77220  -0.00040   -0.00371
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.92010    8.92950  -0.00940   -0.10527
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.33020    9.33040  -0.00020   -0.00214
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.21610    9.21650  -0.00040   -0.00434
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.24750   10.25830  -0.01080   -0.10528
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.82550   10.82580  -0.00030   -0.00277
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.80850   10.80900  -0.00050   -0.00463
柏瑞巨人基金-A類型                                                 13.56000   13.57000  -0.01000   -0.07369
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.71400   13.71380   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.30000   16.29000   0.01000    0.06139
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.27010   14.26440   0.00570    0.03996
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.80060   12.78560   0.01500    0.11732
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.35050   13.33330   0.01720    0.12900
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.37930    8.37590   0.00340    0.04059
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.67910    6.67640   0.00270    0.04044
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.64170    8.63160   0.01010    0.11701
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.48860    8.48310   0.00550    0.06483
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.70530   10.69150   0.01380    0.12907
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.38570    8.38150   0.00420    0.05011
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.99070   12.97550   0.01520    0.11714
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.36070   12.35570   0.00500    0.04047
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.48260   13.47370   0.00890    0.06605
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.15330   12.13760   0.01570    0.12935
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.84170    8.83810   0.00360    0.04073
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.65020    9.63900   0.01120    0.11619
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.69940    9.69300   0.00640    0.06603
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.51670    9.50440   0.01230    0.12941
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.39320    9.38850   0.00470    0.05006
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.70910   10.70910   0.00000    0.00000
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.81110   10.80690   0.00420    0.03886
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.57130   10.56290   0.00840    0.07952
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.69400   10.69700  -0.00300   -0.02805
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.72960    9.72960   0.00000    0.00000
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.55400    9.55030   0.00370    0.03874
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.70680   10.71120  -0.00440   -0.04108
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.58430    9.57660   0.00770    0.08040
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.70480    9.70750  -0.00270   -0.02781
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.68930   10.68930   0.00000    0.00000
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.81190   10.80770   0.00420    0.03886
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.57180   10.56340   0.00840    0.07952
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.69520   10.69820  -0.00300   -0.02804
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.72950    9.72950   0.00000    0.00000
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.55430    9.55060   0.00370    0.03874
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.89370   10.89820  -0.00450   -0.04129
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.58450    9.57690   0.00760    0.07936
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.70540    9.70810  -0.00270   -0.02781
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.34070   11.34250  -0.00180   -0.01587
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.93490   12.93090   0.00400    0.03093
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.16490   12.15760   0.00730    0.06004
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.87760    8.87910  -0.00150   -0.01689
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.67340    9.67040   0.00300    0.03102
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.58460    9.57880   0.00580    0.06055
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.03560   11.03740  -0.00180   -0.01631
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              12.04470   12.04090   0.00380    0.03156
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.75220   11.74520   0.00700    0.05960
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.87790    8.87940  -0.00150   -0.01689
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.67400    9.67090   0.00310    0.03205
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.58500    9.57920   0.00580    0.06055
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.25000   13.17000   0.08000    0.60744
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.21000   14.11000   0.10000    0.70872
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.30000    9.24000   0.06000    0.64935
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.45000    8.40000   0.05000    0.59524
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.25000    9.18000   0.07000    0.76253
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.15000   11.08000   0.07000    0.63177
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.08000   11.00000   0.08000    0.72727
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.36000   11.28000   0.08000    0.70922
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.21000   13.14000   0.07000    0.53272
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.35000   13.29000   0.06000    0.45147
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.88000    9.92000  -0.04000   -0.40323
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.14040   12.14970  -0.00930   -0.07655
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.44400   10.44280   0.00120    0.01149
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.68710    7.69300  -0.00590   -0.07669
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.24820   10.24690   0.00130    0.01269
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.94000   10.95000  -0.01000   -0.09132
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.87000   11.88000  -0.01000   -0.08418
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.41000   11.42000  -0.01000   -0.08757
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.92000   10.94000  -0.02000   -0.18282
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.57000   11.58000  -0.01000   -0.08636
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.19000   11.19000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.27000   12.26690   0.00310    0.02527
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.15610   12.14360   0.01250    0.10293
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.10050   11.08790   0.01260    0.11364
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.45260    8.45040   0.00220    0.02603
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.62210    9.61230   0.00980    0.10195
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.65010    9.63910   0.01100    0.11412
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.69380   11.68180   0.01200    0.10272
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.77470   10.77190   0.00280    0.02599
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.08190   11.06930   0.01260    0.11383
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.96450    9.95420   0.01030    0.10347
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.13280    9.13050   0.00230    0.02519
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.17500    9.16110   0.01390    0.15173
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.67680    9.66580   0.01100    0.11380
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.59740   12.57900   0.01840    0.14628
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.26610   12.24000   0.02610    0.21324
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.54630   11.51910   0.02720    0.23613
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.95970    6.94950   0.01020    0.14677
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.76160    8.74290   0.01870    0.21389
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.41670    9.39450   0.02220    0.23631
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.82930   10.81340   0.01590    0.14704
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.56440   11.53710   0.02730    0.23663
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.49130    9.47100   0.02030    0.21434
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.88200    8.86900   0.01300    0.14658
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.61810    9.59550   0.02260    0.23553
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.13400   12.14100  -0.00700   -0.05766
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             13.07890   13.07920  -0.00030   -0.00229
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.88080   11.87900   0.00180    0.01515
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.33570    9.34110  -0.00540   -0.05781
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.08790   10.08810  -0.00020   -0.00198
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.06000   10.05850   0.00150    0.01491
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.32790   12.32810  -0.00020   -0.00162
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.82580   10.83200  -0.00620   -0.05724
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.32010   11.31840   0.00170    0.01502
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.96340    9.96920  -0.00580   -0.05818
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.50240    9.50790  -0.00550   -0.05785
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.33280   10.33300  -0.00020   -0.00194
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.79720    9.79580   0.00140    0.01429
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.87000   18.85000   0.02000    0.10610
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.59000   17.54000   0.05000    0.28506
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.35340   13.35660  -0.00320   -0.02396
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.28050   10.26190   0.01860    0.18125
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.42180   11.40200   0.01980    0.17365
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.43970   12.45350  -0.01380   -0.11081
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.89190   10.86610   0.02580    0.23744
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.82200    8.80600   0.01600    0.18169
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.45830    9.44200   0.01630    0.17263
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.30980    9.32010  -0.01030   -0.11051
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.39660    9.37430   0.02230    0.23788
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          8.95500    8.93880   0.01620    0.18123
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.25920    9.24320   0.01600    0.17310
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.18450   11.19680  -0.01230   -0.10985
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.33920    9.31710   0.02210    0.23720
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            44.77900   44.80280  -0.02380   -0.05312
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.96510    9.94510   0.02000    0.20110
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.86990    9.84950   0.02040    0.20712
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        10.87000   10.67000   0.20000    1.87441
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        34.51000   35.90000  -1.39000   -3.87187
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.87000   11.86930   0.00070    0.00590
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.67170    1.66710   0.00460    0.27593
國泰大中華基金                                                     22.54000   22.54000   0.00000    0.00000
國泰小龍基金-新台幣                                                16.73000   16.71000   0.02000    0.11969
國泰中小成長基金-新台幣                                            49.05000   49.00000   0.05000    0.10204
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.71810    4.69720   0.02090    0.44495
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.72790    0.72270   0.00520    0.71952
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.78030    0.77470   0.00560    0.72286
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        20.45000   20.33000   0.12000    0.59026
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               43.16120   43.29560  -0.13440   -0.31042
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.46820    2.47020  -0.00200   -0.08097
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34620    0.34550   0.00070    0.20260
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.65340   10.64700   0.00640    0.06011
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33840    0.33770   0.00070    0.20728
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.21020   10.20270   0.00750    0.07351
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.52710    4.50990   0.01720    0.38138
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.63380    0.62970   0.00410    0.65110
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.61000   19.50000   0.11000    0.56410
國泰中港台基金-人民幣                                               3.53380    3.51270   0.02110    0.60068
國泰中港台基金-美元                                                 0.50090    0.49660   0.00430    0.86589
國泰中港台基金-新台幣                                              15.31000   15.20000   0.11000    0.72368
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.13500   10.12010   0.01490    0.14723
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.22530   10.21530   0.01000    0.09789
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.15000   10.15360  -0.00360   -0.03546
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   28.00000   27.96000   0.04000    0.14306
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       11.64000   11.66000  -0.02000   -0.17153
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       35.68000   35.60000   0.08000    0.22472
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35840    0.35810   0.00030    0.08378
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33390    0.33360   0.00030    0.08993
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33480    0.33450   0.00030    0.08969
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.00610   11.01070  -0.00460   -0.04178
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.26480   10.26910  -0.00430   -0.04187
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.29790   10.30210  -0.00420   -0.04077
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.47490   12.47480   0.00010    0.00080
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42710    0.42630   0.00080    0.18766
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37530    0.37450   0.00080    0.21362
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45660    0.45570   0.00090    0.19750
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.13000   11.12000   0.01000    0.08993
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.56580    0.57010  -0.00430   -0.75425
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.62230    2.62230   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-美元                                             0.37070    0.36960   0.00110    0.29762
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.38000   11.37000   0.01000    0.08795
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.54590    0.54960  -0.00370   -0.67322
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.50500    0.50280   0.00220    0.43755
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.58000   14.53000   0.05000    0.34412
國泰全球資源基金-美元                                               0.16320    0.16260   0.00060    0.36900
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.08000    5.07000   0.01000    0.19724
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.61620    0.61310   0.00310    0.50563
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.91000   18.84000   0.07000    0.37155
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.26000   18.19000   0.07000    0.38483
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.90300    0.90690  -0.00390   -0.43004
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.81000   20.78000   0.03000    0.14437
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.89000   22.93000  -0.04000   -0.17444
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.60790    2.60940  -0.00150   -0.05748
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36960    0.36880   0.00080    0.21692
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31350    0.31280   0.00070    0.22379
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.31190   11.30040   0.01150    0.10177
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.59610    9.58640   0.00970    0.10119
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.54070    0.54470  -0.00400   -0.73435
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39680    0.39540   0.00140    0.35407
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.78000   11.76000   0.02000    0.17007
國泰科技生化基金                                                   40.05000   39.96000   0.09000    0.22523
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.75000   29.73000   0.02000    0.06727
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.12000   12.14000  -0.02000   -0.16474
國泰美國費城半導體基金                                             15.58000   15.54000   0.04000    0.25740
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    45.96430   46.07010  -0.10580   -0.22965
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    16.17290   16.14630   0.02660    0.16474
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    25.21870   25.31650  -0.09780   -0.38631
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   45.61430   45.58890   0.02540    0.05572
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   46.23420   46.31930  -0.08510   -0.18372
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.89810   42.94320  -0.04510   -0.10502
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.32270    0.32200   0.00070    0.21739
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.97890    9.96320   0.01570    0.15758
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                         10.04410   10.02820   0.01590    0.15855
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.32410    0.32330   0.00080    0.24745
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                         10.01560    9.99630   0.01930    0.19307
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                         10.09810   10.07850   0.01960    0.19447
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.32470    0.32370   0.00100    0.30893
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                         10.03140   10.00830   0.02310    0.23081
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                         10.12420   10.10060   0.02360    0.23365
國泰紐幣2021保本基金                                               12.97030   12.97230  -0.00200   -0.01542
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.34440   13.34850  -0.00410   -0.03072
國泰紐幣保本基金                                                   12.88020   12.85580   0.02440    0.18980
國泰國泰基金-新台幣A                                               26.23000   26.16000   0.07000    0.26758
國泰富時中國A50基金                                                21.67000   22.03000  -0.36000   -1.63414
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   48.21700   48.20950   0.00750    0.01556
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.35060    0.35020   0.00040    0.11422
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.52400    0.52830  -0.00430   -0.81393
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.80750   40.83090  -0.02340   -0.05731
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.41000   20.74000  -0.33000   -1.59113
國泰新興市場基金-美元                                               0.38740    0.38660   0.00080    0.20693
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.88000   11.88000   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.47340    2.47830  -0.00490   -0.19772
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50070    1.50360  -0.00290   -0.19287
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36030    0.36000   0.00030    0.08333
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22080    0.22060   0.00020    0.09066
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.80210   10.80230  -0.00020   -0.00185
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.43000    6.43010  -0.00010   -0.00156
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                                15.91000   15.85000   0.06000    0.37855
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       45.69190   45.71810  -0.02620   -0.05731
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           45.58520   45.59890  -0.01370   -0.03004
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.78850   42.82110  -0.03260   -0.07613
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.32000   12.31000   0.01000    0.08123
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   41.28000   41.35000  -0.07000   -0.16929
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.62000   23.64000  -0.02000   -0.08460
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34610    0.34560   0.00050    0.14468
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.41700   38.45640  -0.03940   -0.10245
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.45000   21.44000   0.01000    0.04664
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.77000   19.69000   0.08000    0.40630
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.20000   19.33000  -0.13000   -0.67253
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41820    0.41780   0.00040    0.09574
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.50350   12.49990   0.00360    0.02880
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.66390   10.66330   0.00060    0.00563
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.55700   10.55760  -0.00060   -0.00568
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.54730   10.56200  -0.01470   -0.13918
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.23430   10.23380   0.00050    0.00489
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.15570   10.15630  -0.00060   -0.00591
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.09960   10.11370  -0.01410   -0.13941
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.03600   10.03540   0.00060    0.00598
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.94730    9.95060  -0.00330   -0.03316
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.99700    9.99720  -0.00020   -0.00200
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.70320    9.71630  -0.01310   -0.13482
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.89970    9.89910   0.00060    0.00606
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.81720    9.82060  -0.00340   -0.03462
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.85700    9.85720  -0.00020   -0.00203
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.56490    9.57790  -0.01300   -0.13573
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.49430   11.49330   0.00100    0.00870
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.73980    9.72650   0.01330    0.13674
第一金大中華基金                                                   27.67000   27.66000   0.01000    0.03615
第一金小型精選基金                                                 34.62000   34.55000   0.07000    0.20260
第一金中國世紀基金-人民幣                                          14.79000   14.70000   0.09000    0.61224
第一金中國世紀基金-美元                                             8.96960    8.88830   0.08130    0.91469
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.49000   10.41000   0.08000    0.76849
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.49000   10.41000   0.08000    0.76849
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.85590    9.86140  -0.00550   -0.05577
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.13230    8.13280  -0.00050   -0.00615
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.52880   11.53530  -0.00650   -0.05635
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.69970    9.70030  -0.00060   -0.00619
第一金中概平衡基金                                                 29.24000   29.13000   0.11000    0.37762
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.34600   15.34570   0.00030    0.00195
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.91300  178.91000   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.38440   15.47100  -0.08660   -0.55976
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.38310   15.47000  -0.08690   -0.56173
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            14.70000   14.80000  -0.10000   -0.67568
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          14.70000   14.80000  -0.10000   -0.67568
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.31390   10.31020   0.00370    0.03589
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.31220   10.30850   0.00370    0.03589
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.13500   10.02890   0.10610    1.05794
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.13500   10.02900   0.10600    1.05693
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.27000   10.17000   0.10000    0.98328
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.27000   10.17000   0.10000    0.98328
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.69090   13.63210   0.05880    0.43133
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.70910   13.65020   0.05890    0.43150
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.85000   12.81000   0.04000    0.31226
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.88000   12.84000   0.04000    0.31153
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.88820    9.85640   0.03180    0.32263
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.88060    9.84880   0.03180    0.32288
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.42660    9.40310   0.02350    0.24992
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.45110    9.42750   0.02360    0.25033
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.87650   10.84150   0.03500    0.32283
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.41140   10.38540   0.02600    0.25035
第一金全球大趨勢基金                                               24.94000   24.93000   0.01000    0.04011
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.46150    9.41890   0.04260    0.45228
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.48100    6.45190   0.02910    0.45103
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.32040   10.33370  -0.01330   -0.12871
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.32060   10.33400  -0.01340   -0.12967
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.35890   11.37360  -0.01470   -0.12925
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.36080   11.37550  -0.01470   -0.12923
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.73000   10.75000  -0.02000   -0.18605
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.73000   10.75000  -0.02000   -0.18605
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.62330    8.61980   0.00350    0.04060
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.68010   10.67570   0.00440    0.04122
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.21920    9.21580   0.00340    0.03689
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.21770    9.21430   0.00340    0.03690
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.65200    7.64340   0.00860    0.11252
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.64710    7.63860   0.00850    0.11128
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.34670    8.34310   0.00360    0.04315
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.34730    8.34370   0.00360    0.04315
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.75590   11.75160   0.00430    0.03659
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.75650   11.75230   0.00420    0.03574
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.29950   10.28790   0.01160    0.11275
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.30030   10.28870   0.01160    0.11275
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.97890   14.97250   0.00640    0.04275
第一金亞洲科技基金                                                 19.26000   19.23000   0.03000    0.15601
第一金亞洲新興市場基金                                             12.90000   12.85000   0.05000    0.38911
第一金店頭市場基金                                                  8.49000    8.47000   0.02000    0.23613
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.16280   10.15900   0.00380    0.03741
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.16270   10.15900   0.00370    0.03642
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.02580   10.03550  -0.00970   -0.09666
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.02570   10.03540  -0.00970   -0.09666
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.22610   10.22230   0.00380    0.03717
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.24390   10.24000   0.00390    0.03809
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.22590   10.22210   0.00380    0.03717
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.08790   10.09770  -0.00980   -0.09705
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.10560   10.11520  -0.00960   -0.09491
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.08780   10.09760  -0.00980   -0.09705
第一金創新趨勢基金                                                 23.17000   23.17000   0.00000    0.00000
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  44.02860   44.01930   0.00930    0.02113
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            44.14170   44.19740  -0.05570   -0.12603
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      44.26500   44.40500  -0.14000   -0.31528
第一金電子基金                                                     36.61000   36.51000   0.10000    0.27390
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       19.97000   20.06000  -0.09000   -0.44865
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.54000   20.49000   0.05000    0.24402
統一大中華中小基金(人民幣)                                          9.05000    9.03000   0.02000    0.22148
統一大中華中小基金(美元)                                            8.02000    7.98000   0.04000    0.50125
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.80000   11.75000   0.05000    0.42553
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.87000    8.85000   0.02000    0.22599
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.09000    9.08000   0.01000    0.11013
統一大滿貫基金-A類型                                               38.35000   38.23000   0.12000    0.31389
統一大滿貫基金-I類型                                               38.35000   38.23000   0.12000    0.31389
統一大龍印基金                                                     15.24000   15.12000   0.12000    0.79365
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                         10.71000   10.68000   0.03000    0.28090
統一大龍騰中國基金(美元)                                            9.52000    9.47000   0.05000    0.52798
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.75000   10.71000   0.04000    0.37348
統一中小基金                                                       27.13000   27.04000   0.09000    0.33284
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                              10.00850   10.03710  -0.02860   -0.28494
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.03420    9.02880   0.00540    0.05981
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.68470    8.68900  -0.00430   -0.04949
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.72440   12.76070  -0.03630   -0.28447
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.44340   11.43660   0.00680    0.05946
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.95690   10.96230  -0.00540   -0.04926
統一台灣動力基金                                                   21.33000   21.23000   0.10000    0.47103
統一全天候基金-A類型                                              124.80000  124.27000   0.53000    0.42649
統一全天候基金-I類型                                              125.68000  125.14000   0.54000    0.43152
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.48220    8.47550   0.00670    0.07905
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.94890    7.91530   0.03360    0.42449
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.88620    7.86330   0.02290    0.29123
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.24830    9.24100   0.00730    0.07900
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.67470    8.63800   0.03670    0.42487
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.59890    8.57400   0.02490    0.29041
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)                                      9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
統一全球智聯網AIoT基金(美元)                                       10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
統一全球智聯網AIoT基金(新台幣)                                      9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
統一全球債券組合基金                                               12.37270   12.36640   0.00630    0.05094
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.32000   16.27000   0.05000    0.30731
統一全球新科技基金(美元)                                           14.90000   14.82000   0.08000    0.53981
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.21000   14.15000   0.06000    0.42403
統一亞太基金                                                       26.01000   25.94000   0.07000    0.26985
統一亞洲大金磚基金                                                 12.42000   12.36000   0.06000    0.48544
統一奔騰基金                                                       65.81000   65.52000   0.29000    0.44261
統一強棒貨幣市場基金                                               16.75950   16.75920   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               12.44000   12.47000  -0.03000   -0.24058
統一強漢基金(美元)                                                 10.88000   10.87000   0.01000    0.09200
統一強漢基金(新台幣)                                               28.45000   28.47000  -0.02000   -0.07025
統一統信基金                                                       33.47000   33.32000   0.15000    0.45018
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金             37.94300   37.96710  -0.02410   -0.06348
統一黑馬基金                                                       65.82000   65.53000   0.29000    0.44255
統一新亞洲科技能源基金                                             17.24000   17.21000   0.03000    0.17432
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.06680    8.07050  -0.00370   -0.04585
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.86790   10.87300  -0.00510   -0.04691
統一經建基金                                                       52.63000   52.42000   0.21000    0.40061
統一龍馬基金                                                       75.16000   75.24000  -0.08000   -0.10633
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     23.04000   23.01000   0.03000    0.13038
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              53.19000   53.15000   0.04000    0.07526
野村中國機會基金                                                   15.23000   15.20000   0.03000    0.19737
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.41700   10.44520  -0.02820   -0.26998
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.36350   10.38740  -0.02390   -0.23009
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.24200   10.27900  -0.03700   -0.35996
野村巴西基金                                                        6.59000    6.63000  -0.04000   -0.60332
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.77000   11.83000  -0.06000   -0.50719
野村台灣高股息基金                                                 26.60000   26.51000   0.09000    0.33949
野村台灣運籌基金                                                   42.01000   41.85000   0.16000    0.38232
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.89410    9.89880  -0.00470   -0.04748
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.75650    9.75470   0.00180    0.01845
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.80050    9.80330  -0.00280   -0.02856
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.59950   10.60470  -0.00520   -0.04903
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.35070   10.34880   0.00190    0.01836
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05130   10.05410  -0.00280   -0.02785
野村平衡基金                                                       21.69000   21.65000   0.04000    0.18476
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.94040    9.94180  -0.00140   -0.01408
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.15860   10.16500  -0.00640   -0.06296
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.95530    9.95230   0.00300    0.03014
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.98760    9.98900  -0.00140   -0.01402
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.25870   10.26510  -0.00640   -0.06235
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.00010    9.99720   0.00290    0.02901
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.92050    9.92270  -0.00220   -0.02217
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.04620   10.04840  -0.00220   -0.02189
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.06360   10.06100   0.00260    0.02584
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.91640    9.92160  -0.00520   -0.05241
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                           10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.66000   10.68000  -0.02000   -0.18727
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           15.04000   15.03000   0.01000    0.06653
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.88000   12.91000  -0.03000   -0.23238
野村全球生技醫療基金                                               16.43000   16.35000   0.08000    0.48930
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.27110   10.26830   0.00280    0.02727
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.23320   10.22430   0.00890    0.08705
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.10310   10.10080   0.00230    0.02277
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.51270   10.51080   0.00190    0.01808
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.43680   10.42800   0.00880    0.08439
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.31230   10.31000   0.00230    0.02231
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.25330   10.25080   0.00250    0.02439
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.99850   10.99610   0.00240    0.02183
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.86930   10.86000   0.00930    0.08564
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.74110   10.73870   0.00240    0.02235
野村全球品牌基金                                                   28.53000   28.50000   0.03000    0.10526
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.46000   10.47000  -0.01000   -0.09551
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.68000   12.69000  -0.01000   -0.07880
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.86000   10.86000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.29000   19.30000  -0.01000   -0.05181
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.35000   12.35000   0.00000    0.00000
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    11.08690   11.08050   0.00640    0.05776
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.08980   11.07730   0.01250    0.11284
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.79890   10.79210   0.00680    0.06301
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.52150    8.51280   0.00870    0.10220
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.34130    8.33370   0.00760    0.09120
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.85880    7.85730   0.00150    0.01909
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.10800   11.09650   0.01150    0.10364
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.58840   10.57880   0.00960    0.09075
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.08330   10.08120   0.00210    0.02083
野村成長基金                                                       35.74000   35.66000   0.08000    0.22434
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.34370    8.33300   0.01070    0.12841
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.35230    8.33970   0.01260    0.15108
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.48400    8.47980   0.00420    0.04953
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.79460    9.78230   0.01230    0.12574
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.64590    9.63130   0.01460    0.15159
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.77670    9.77180   0.00490    0.05014
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.38000    9.34000   0.04000    0.42827
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.60000   13.54000   0.06000    0.44313
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.02520   10.02740  -0.00220   -0.02194
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                              9.95330    9.95670  -0.00340   -0.03415
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                            9.76220    9.77350  -0.01130   -0.11562
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.47320    9.47740  -0.00420   -0.04432
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.47930    9.48280  -0.00350   -0.03691
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.50200    9.51320  -0.01120   -0.11773
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                            9.93940    9.95100  -0.01160   -0.11657
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.69670   10.69430   0.00240    0.02244
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.59030   10.59420  -0.00390   -0.03681
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.61430   10.62680  -0.01250   -0.11763
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.78420    9.81340  -0.02920   -0.29755
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.78830    9.81470  -0.02640   -0.26898
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.62330    9.65630  -0.03300   -0.34175
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.19410    8.22220  -0.02810   -0.34176
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.87880    8.90590  -0.02710   -0.30429
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.74420    8.76780  -0.02360   -0.26917
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.84690    9.88070  -0.03380   -0.34208
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.48390   13.53010  -0.04620   -0.34146
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.79240   12.83130  -0.03890   -0.30316
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.34460   10.37250  -0.02790   -0.26898
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.42740   10.44850  -0.02110   -0.20194
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.36540   10.38220  -0.01680   -0.16182
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.40260   10.42470  -0.02210   -0.21200
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.81470   10.83640  -0.02170   -0.20025
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.74100   10.75830  -0.01730   -0.16081
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.64490   10.66760  -0.02270   -0.21279
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.82590   10.84680  -0.02090   -0.19268
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.74200   10.75760  -0.01560   -0.14501
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.75100   10.78100  -0.03000   -0.27827
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.23230   10.23320  -0.00090   -0.00879
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.80050    9.79720   0.00330    0.03368
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.41730    9.41230   0.00500    0.05312
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.83570    8.83660  -0.00090   -0.01018
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.43770   11.43890  -0.00120   -0.01049
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.43940   10.41150   0.02790    0.26797
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.66570   11.63130   0.03440    0.29575
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  11.07210   11.03660   0.03550    0.32166
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.76790   10.73930   0.02860    0.26631
野村泰國基金                                                       42.75000   42.82000  -0.07000   -0.16348
野村高科技基金                                                     12.15000   12.13000   0.02000    0.16488
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.53820   10.52170   0.01650    0.15682
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.22050   10.19890   0.02160    0.21179
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.89340   10.88720   0.00620    0.05695
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.57250    9.54860   0.02390    0.25030
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.45860    9.44400   0.01460    0.15460
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.82870    9.84840  -0.01970   -0.20003
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.32800   12.30250   0.02550    0.20727
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.60800   14.61110  -0.00310   -0.02122
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.14120   11.11330   0.02790    0.25105
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.01630   10.99930   0.01700    0.15456
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.62330   11.64680  -0.02350   -0.20177
野村貨幣市場基金                                                   16.36190   16.36170   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       14.52000   14.48000   0.04000    0.27624
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.38350   10.40380  -0.02030   -0.19512
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.99580    9.97470   0.02110    0.21154
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.99000    9.98260   0.00740    0.07413
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.26360   10.28120  -0.01760   -0.17119
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.20500   10.21970  -0.01470   -0.14384
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.20200   10.22090  -0.01890   -0.18492
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.77540   10.79380  -0.01840   -0.17047
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.67270   10.68780  -0.01510   -0.14128
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.70180   10.72180  -0.02000   -0.18654
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.01400    9.99470   0.01930    0.19310
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.98220    9.95800   0.02420    0.24302
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.80490    9.78860   0.01630    0.16652
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.76640   10.74550   0.02090    0.19450
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.68260   10.65660   0.02600    0.24398
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.49880   10.48130   0.01750    0.16696
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.52880   10.52240   0.00640    0.06082
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.83240    7.82750   0.00490    0.06260
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.23750   12.22990   0.00760    0.06214
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.90000    8.89000   0.01000    0.11249
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.45480   10.46990  -0.01510   -0.14422
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.75550   10.77770  -0.02220   -0.20598
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.38610   10.39650  -0.01040   -0.10003
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.33210   10.35630  -0.02420   -0.23367
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.42710   10.45670  -0.02960   -0.28307
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.45520   10.47040  -0.01520   -0.14517
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.75660   10.77890  -0.02230   -0.20689
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.38610   10.39650  -0.01040   -0.10003
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.33540   10.35930  -0.02390   -0.23071
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.42610   10.45570  -0.02960   -0.28310
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.46420   10.48080  -0.01660   -0.15838
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.77150   10.79560  -0.02410   -0.22324
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.39420   10.40590  -0.01170   -0.11244
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.34380   10.36930  -0.02550   -0.24592
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.43910   10.47110  -0.03200   -0.30560
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.46420   10.48080  -0.01660   -0.15838
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.77320   10.79720  -0.02400   -0.22228
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.40160   10.41330  -0.01170   -0.11236
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.35340   10.37890  -0.02550   -0.24569
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.44040   10.47240  -0.03200   -0.30557
野村精選貨幣市場基金                                               12.12570   12.12560   0.00010    0.00082
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.81000   11.82000  -0.01000   -0.08460
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.81000   10.83000  -0.02000   -0.18467
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
野村積極成長基金                                                   15.16000   15.12000   0.04000    0.26455
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       11.80000   11.73000   0.07000    0.59676
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    42.75000   42.51000   0.24000    0.56457
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.68130   10.67740   0.00390    0.03653
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.51120    8.50310   0.00810    0.09526
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.82360    7.81590   0.00770    0.09852
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.60840    7.60570   0.00270    0.03550
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.37610   12.36370   0.01240    0.10029
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              11.04280   11.03190   0.01090    0.09880
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.78220   10.77850   0.00370    0.03433
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.63000   11.64000  -0.01000   -0.08591
野村環球基金-人民幣計價                                            17.94000   17.95000  -0.01000   -0.05571
野村環球基金-美元計價                                              13.84000   13.83000   0.01000    0.07231
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.28000   19.29000  -0.01000   -0.05184
野村鴻利基金                                                       26.05000   26.01000   0.04000    0.15379
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.91720   16.91710   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       22.69000   22.59000   0.10000    0.44267
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.78000    9.75000   0.03000    0.30769
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.74000   13.56000   0.18000    1.32743
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.34000   15.31000   0.03000    0.19595
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.69970   10.69750   0.00220    0.02057
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.00580   14.00300   0.00280    0.02000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               11.02710   11.03440  -0.00730   -0.06616
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.64110   10.61990   0.02120    0.19963
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.88190   10.89190  -0.01000   -0.09181
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.46470   10.44770   0.01700    0.16272
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積)                 9.99210   10.01350  -0.02140   -0.21371
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配)                 9.99180   10.01350  -0.02170   -0.21671
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積)                    9.99920    9.99040   0.00880    0.08808
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配)                    9.99920    9.99040   0.00880    0.08808
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積)                  9.99440    9.99980  -0.00540   -0.05400
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)                  9.99470   10.00000  -0.00530   -0.05300
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.40980   10.42180  -0.01200   -0.11514
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.20110   10.18570   0.01540    0.15119
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.90290    9.90200   0.00090    0.00909
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.40300   10.40020   0.00280    0.02692
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.63730   10.63050   0.00680    0.06397
凱基台商天下基金                                                   15.00000   14.85000   0.15000    1.01010
凱基台灣精五門基金                                                 23.40000   23.34000   0.06000    0.25707
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       46.23960   46.28680  -0.04720   -0.10197
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   47.69080   47.85460  -0.16380   -0.34229
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.81110   40.88410  -0.07300   -0.17855
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   45.91550   45.97770  -0.06220   -0.13528
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         46.63810   46.59370   0.04440    0.09529
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             46.52780   46.68170  -0.15390   -0.32968
凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積)                             10.04280   10.04370  -0.00090   -0.00896
凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)                             10.04260   10.04340  -0.00080   -0.00797
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)                            10.04180   10.04270  -0.00090   -0.00896
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配)                            10.04090   10.04200  -0.00110   -0.01095
凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)                             10.00380   10.03010  -0.02630   -0.26221
凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配)                             9.98770   10.01650  -0.02880   -0.28753
凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)                               10.10940   10.08310   0.02630    0.26083
凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配)                               10.10950   10.08310   0.02640    0.26182
凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)                              10.10940   10.08310   0.02630    0.26083
凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)                              10.10950   10.08310   0.02640    0.26182
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)                              9.98200    9.97030   0.01170    0.11735
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配)                              9.98200    9.97030   0.01170    0.11735
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積)                             9.98260    9.97080   0.01180    0.11835
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配)                             9.98270    9.97090   0.01180    0.11834
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     14.07000   14.04000   0.03000    0.21368
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       12.33430   12.27980   0.05450    0.44382
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     12.10000   12.06000   0.04000    0.33167
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.61130   11.61120   0.00010    0.00086
凱基開創基金                                                       30.87000   30.81000   0.06000    0.19474
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.25000   22.30000  -0.05000   -0.22422
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.64940   21.67450  -0.02510   -0.11580
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.43000   17.40000   0.03000    0.17241
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.72640   16.67510   0.05130    0.30764
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.48000    7.46000   0.02000    0.26810
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    42.11340   42.14500  -0.03160   -0.07498
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    42.54520   42.56610  -0.02090   -0.04910
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   42.48290   42.55200  -0.06910   -0.16239
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.87000   11.84000   0.03000    0.25338
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.21690   11.16540   0.05150    0.46125
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.69000   10.66000   0.03000    0.28143
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.30300   12.21590   0.08710    0.71301
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.56000   12.48000   0.08000    0.64103
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.93000   12.92000   0.01000    0.07740
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.71700   12.69400   0.02300    0.18119
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.73620   10.71290   0.02330    0.21749
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.18470   10.13590   0.04880    0.48146
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.15920   10.12410   0.03510    0.34670
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.73600   10.71270   0.02330    0.21750
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.18460   10.13590   0.04870    0.48047
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.15920   10.12410   0.03510    0.34670
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.03000   12.03000   0.00000    0.00000
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         36.52000   36.49000   0.03000    0.08221
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.32000   31.29000   0.03000    0.09588
富邦上証180基金                                                    30.81000   31.34000  -0.53000   -1.69113
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20660    0.20540   0.00120    0.58423
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.34000    6.31000   0.03000    0.47544
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    5.95000    5.84000   0.11000    1.88356
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   47.66000   49.55000  -1.89000   -3.81433
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.84080   12.81130   0.02950    0.23027
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.75490   11.72130   0.03360    0.28666
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               11.02920   10.99280   0.03640    0.33113
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.83330   10.80840   0.02490    0.23038
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.83280    9.80470   0.02810    0.28660
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.23610    9.20560   0.03050    0.33132
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        19.58500   19.59420  -0.00920   -0.04695
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.72390   11.72310   0.00080    0.00682
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.35450   10.34050   0.01400    0.13539
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.96310   13.98050  -0.01740   -0.12446
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.01910    2.01870   0.00040    0.01981
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.38400    9.39570  -0.01170   -0.12453
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40610    1.40580   0.00030    0.02134
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.62320   12.63630  -0.01310   -0.10367
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.82410    1.82490  -0.00080   -0.04384
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.46940   10.48030  -0.01090   -0.10400
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53450    1.53510  -0.00060   -0.03909
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                11.09180   11.09460  -0.00280   -0.02524
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  11.01930   11.01800   0.00130    0.01180
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.51000   14.47000   0.04000    0.27643
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  20.16000   20.26000  -0.10000   -0.49358
富邦日本東証基金                                                   21.05000   21.10000  -0.05000   -0.23697
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    47.84000   47.95000  -0.11000   -0.22941
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    47.56000   47.58000  -0.02000   -0.04203
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    56.46000   56.54000  -0.08000   -0.14149
富邦台灣心基金                                                     24.52000   24.51000   0.01000    0.04080
富邦台灣釆吉50基金                                                 49.86000   49.93000  -0.07000   -0.14020
富邦台灣科技指數基金                                               63.36000   63.44000  -0.08000   -0.12610
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   48.35480   48.38170  -0.02690   -0.05560
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.40890   41.48910  -0.08020   -0.19330
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31790    0.31720   0.00070    0.22068
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.69960    2.70260  -0.00300   -0.11100
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36260    0.36250   0.00010    0.02759
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.08660   11.09210  -0.00550   -0.04958
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.29540    2.29790  -0.00250   -0.10879
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.34020    0.34010   0.00010    0.02940
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.35870    9.36340  -0.00470   -0.05020
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.43000   23.11000   0.32000    1.38468
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.85000   14.00000  -0.15000   -1.07143
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 28.58000   28.02000   0.56000    1.99857
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.72840   15.72820   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.28000   17.53000  -0.25000   -1.42613
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.15540   41.22060  -0.06520   -0.15817
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   44.79690   44.79980  -0.00290   -0.00647
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   40.18550   40.27400  -0.08850   -0.21974
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    39.86740   39.92790  -0.06050   -0.15152
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(人民     9.96930    9.99830  -0.02900   -0.29005
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(美元)    9.99560    9.99900  -0.00340   -0.03400
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(新台     9.99810   10.01410  -0.01600   -0.15977
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(人民     9.96930    9.99830  -0.02900   -0.29005
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(美元)    9.99560    9.99900  -0.00340   -0.03400
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(新台     9.99810   10.01410  -0.01600   -0.15977
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資   39.92940   39.99960  -0.07020   -0.17550
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資   39.93780   39.99980  -0.06200   -0.15500
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.54170   39.54490  -0.00320   -0.00809
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   46.29670   46.34820  -0.05150   -0.11112
富邦長紅基金                                                       67.94000   67.93000   0.01000    0.01472
富邦科技基金                                                       26.96000   26.92000   0.04000    0.14859
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.94260   41.01630  -0.07370   -0.17968
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        46.19540   46.35640  -0.16100   -0.34731
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          40.13840   40.23870  -0.10030   -0.24926
富邦恒生國企ETF基金                                                20.17000   20.29000  -0.12000   -0.59142
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.48000   13.40000   0.08000    0.59701
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.77000   26.11000  -0.34000   -1.30218
富邦高成長基金                                                     26.19000   26.18000   0.01000    0.03820
富邦基金A類型                                                      15.23000   15.19000   0.04000    0.26333
富邦基金I類型                                                      15.23000   15.19000   0.04000    0.26333
富邦深証100基金                                                    10.42000   10.54000  -0.12000   -1.13852
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.67000   20.65000   0.02000    0.09685
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41760    0.41760   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.35810   12.35170   0.00640    0.05181
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.10160    9.09690   0.00470    0.05167
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29140    0.29150  -0.00010   -0.03431
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.27250    8.26820   0.00430    0.05201
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.19690   10.17020   0.02670    0.26253
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.71250   10.69870   0.01380    0.12899
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.31580    9.29140   0.02440    0.26261
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.77590    9.76340   0.01250    0.12803
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.59000   18.64000  -0.05000   -0.26824
富邦精準基金                                                       49.42000   49.01000   0.41000    0.83656
富邦精銳中小基金                                                   12.72000   12.70000   0.02000    0.15748
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.74000   19.81000  -0.07000   -0.35336
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.74000   22.74000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               6.67000    6.67000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              17.96000   17.99000  -0.03000   -0.16676
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.86000   19.91000  -0.05000   -0.25113
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           11.19500   11.18740   0.00760    0.06793
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.53370   10.47670   0.05700    0.54406
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.55210   10.51690   0.03520    0.33470
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.54680   10.53970   0.00710    0.06736
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.88060    9.82710   0.05350    0.54441
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.88750    9.85460   0.03290    0.33385
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   32.38000   32.45000  -0.07000   -0.21572
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.94740    9.92940   0.01800    0.18128
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.90760    9.88810   0.01950    0.19721
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.66900    9.65150   0.01750    0.18132
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.40420   10.38540   0.01880    0.18102
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.37270   10.35240   0.02030    0.19609
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.12570   10.10740   0.01830    0.18106
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.32400    8.32040   0.00360    0.04327
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.02590    9.02180   0.00410    0.04545
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.52170    8.51940   0.00230    0.02700
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.28810   10.28330   0.00480    0.04668
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.36500   10.36030   0.00470    0.04537
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.82440    9.82180   0.00260    0.02647
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.97880    9.97600   0.00280    0.02807
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.60780    8.60660   0.00120    0.01394
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.91740    9.91570   0.00170    0.01714
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.11750    9.11760  -0.00010   -0.00110
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.60950   11.60800   0.00150    0.01292
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.42080   11.41890   0.00190    0.01664
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.63220   10.63250  -0.00030   -0.00282
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.33340    9.33350  -0.00010   -0.00107
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.40000   15.38000   0.02000    0.13004
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.79240    8.78830   0.00410    0.04665
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.70150    9.69670   0.00480    0.04950
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.13230    9.12910   0.00320    0.03505
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.79290   10.78740   0.00550    0.05099
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.82280   10.81750   0.00530    0.04899
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.25330   10.25020   0.00310    0.03024
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.29390    9.29090   0.00300    0.03229
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                    10.29000   10.25000   0.04000    0.39024
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.72000   10.64000   0.08000    0.75188
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.37000    9.32000   0.05000    0.53648
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.31000    8.31000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型                  10.66000   10.71000  -0.05000   -0.46685
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.24000    9.21000   0.03000    0.32573
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.99000    8.97000   0.02000    0.22297
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.27600   10.27650  -0.00050   -0.00487
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.49530    9.48980   0.00550    0.05796
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.93050    8.93180  -0.00130   -0.01455
富蘭克林華美中華基金                                               12.30000   12.21000   0.09000    0.73710
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               24.43000   24.43000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 23.14000   23.09000   0.05000    0.21654
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.18000   10.15000   0.03000    0.29557
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.03110    8.03120  -0.00010   -0.00125
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.26780    9.25800   0.00980    0.10585
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.33110   10.32020   0.01090    0.10562
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.71260    9.71270  -0.00010   -0.00103
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.78640   11.77380   0.01260    0.10702
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.71420    8.70490   0.00930    0.10684
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.78220    8.77280   0.00940    0.10715
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.86630    9.85580   0.01050    0.10654
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.71950   14.75870  -0.03920   -0.26561
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.45320   10.48100  -0.02780   -0.26524
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.28010   10.30750  -0.02740   -0.26583
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.75810   10.74730   0.01080    0.10049
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.65040    7.64270   0.00770    0.10075
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.95020    8.94110   0.00910    0.10178
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.94040    9.93030   0.01010    0.10171
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.24020   11.24050  -0.00030   -0.00267
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.46410    7.46420  -0.00010   -0.00134
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.74930    8.74950  -0.00020   -0.00229
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                       9.87950    9.87970  -0.00020   -0.00202
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         11.02120   11.03120  -0.01000   -0.09065
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.66620    7.67320  -0.00700   -0.09123
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.08660    8.08690  -0.00030   -0.00371
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.25540    9.24860   0.00680    0.07352
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.42440   10.41670   0.00770    0.07392
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.98520   12.98580  -0.00060   -0.00462
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.08000    8.05000   0.03000    0.37267
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.26000    8.24000   0.02000    0.24272
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.89000    8.90000  -0.01000   -0.11236
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          11.10000   11.11000  -0.01000   -0.09001
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.03000    8.07000  -0.04000   -0.49566
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.26000   12.33000  -0.07000   -0.56772
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.67000    8.65000   0.02000    0.23121
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.49000   10.47000   0.02000    0.19102
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.11000    8.11000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.63000    9.60000   0.03000    0.31250
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.59000    9.56000   0.03000    0.31381
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.84000   10.81000   0.03000    0.27752
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.22000    9.20000   0.02000    0.21739
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.08960   13.06250   0.02710    0.20746
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.13000   11.13000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
富蘭克林華美第一富基金                                             42.12000   42.23000  -0.11000   -0.26048
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.36740   10.36720   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.73000    8.72000   0.01000    0.11468
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.89000    8.89000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.55000   14.59000  -0.04000   -0.27416
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.14000   13.14000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.17000   15.19000  -0.02000   -0.13167
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.44680    9.43450   0.01230    0.13037
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.44680    9.43440   0.01240    0.13143
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.42590    9.42300   0.00290    0.03078
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.42590    9.42300   0.00290    0.03078
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.62350    9.60800   0.01550    0.16132
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.39590    9.38070   0.01520    0.16203
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.39580    9.38070   0.01510    0.16097
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.58700    9.58260   0.00440    0.04592
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.36000    9.35560   0.00440    0.04703
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.35990    9.35560   0.00430    0.04596
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.24900    6.23430   0.01470    0.23579
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.62330   10.59100   0.03230    0.30498
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.47930    9.47540   0.00390    0.04116
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.64530   11.64050   0.00480    0.04124
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.61030    6.61130  -0.00100   -0.01513
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.83050    8.82430   0.00620    0.07026
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.48600   10.47850   0.00750    0.07158
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.86180   10.86340  -0.00160   -0.01473
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    68.61000   68.70000  -0.09000   -0.13100
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    71.11000   71.19000  -0.08000   -0.11238
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                61.96660   62.07150  -0.10490   -0.16900
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.43000   20.45000  -0.02000   -0.09780
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              68.46030   68.54840  -0.08810   -0.12852
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元                              9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣                            9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 66.71670   66.71250   0.00420    0.00630
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.94200   11.94130   0.00070    0.00586
復華人生目標基金                                                   42.35850   42.32540   0.03310    0.07820
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
復華大中華中小策略基金                                              9.37000    9.31000   0.06000    0.64447
復華已開發國家300股票指數基金-美元                                 10.12000   10.09000   0.03000    0.29732
復華已開發國家300股票指數基金-新台幣                                9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
復華中小精選基金                                                   70.55000   70.64000  -0.09000   -0.12741
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             50.76950   50.74670   0.02280    0.04493
復華中國特選信用債券ETF基金                                        61.61510   61.67780  -0.06270   -0.10166
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.84000   10.75000   0.09000    0.83721
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.34000    9.25000   0.09000    0.97297
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     12.33000   12.30000   0.03000    0.24390
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     11.01000   10.99000   0.02000    0.18198
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.28000   10.24000   0.04000    0.39063
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.91000   10.90000   0.01000    0.09174
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                           10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                             10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   12.47000   12.47000   0.00000    0.00000
復華全方位基金                                                     32.98000   33.03000  -0.05000   -0.15138
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.14000   13.09000   0.05000    0.38197
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.50000   20.46000   0.04000    0.19550
復華全球平衡基金-美元                                               9.28000    9.27000   0.01000    0.10787
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.55000   19.54000   0.01000    0.05118
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.60000   14.52000   0.08000    0.55096
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.95000   13.89000   0.06000    0.43197
復華全球原物料基金                                                  8.23000    8.20000   0.03000    0.36585
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.02000   13.01000   0.01000    0.07686
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.14940   12.15890  -0.00950   -0.07813
復華全球債券基金                                                   14.87780   14.91470  -0.03690   -0.24741
復華全球債券組合基金                                               15.32000   15.31000   0.01000    0.06532
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.73000   15.68000   0.05000    0.31888
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.79000   10.75000   0.04000    0.37209
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      11.00000   10.97000   0.03000    0.27347
復華有利貨幣市場基金                                               13.51200   13.51190   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                   11.52000   11.50000   0.02000    0.17391
復華亞太成長基金                                                   12.82000   12.74000   0.08000    0.62794
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.41000    9.35000   0.06000    0.64171
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.90000    9.85000   0.05000    0.50761
復華東協世紀基金                                                   12.28000   12.26000   0.02000    0.16313
復華南非幣長期收益基金A                                            14.29000   14.26000   0.03000    0.21038
復華南非幣長期收益基金B                                             7.96000    7.95000   0.01000    0.12579
復華南非幣短期收益基金A                                            14.77000   14.76000   0.01000    0.06775
復華南非幣短期收益基金B                                             8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
復華美元高收益債券指數基金-美元                                     9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A                                  9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B                                  9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      70.91950   71.16550  -0.24600   -0.34567
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.74000   21.72000   0.02000    0.09208
復華美國新星基金-美元                                              12.96000   12.88000   0.08000    0.62112
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.02000   12.96000   0.06000    0.46296
復華恒生基金                                                       20.33000   20.46000  -0.13000   -0.63539
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.51000    8.44000   0.07000    0.82938
復華恒生單日正向二倍基金                                           28.16000   28.61000  -0.45000   -1.57288
復華神盾基金                                                       29.47850   29.53170  -0.05320   -0.18015
復華高成長基金                                                     73.01000   73.23000  -0.22000   -0.30042
復華高益策略組合基金                                               13.51000   13.51000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.47680   14.47660   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           17.69000   17.63000   0.06000    0.34033
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.96000   49.05000  -0.09000   -0.18349
復華復華基金                                                       22.88000   22.95000  -0.07000   -0.30501
復華華人世紀基金                                                   18.48000   18.30000   0.18000    0.98361
復華傳家二號基金                                                   36.68780   36.75960  -0.07180   -0.19532
復華傳家基金                                                       24.53710   24.59450  -0.05740   -0.23339
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.98000   15.96000   0.02000    0.12531
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.83000   11.81000   0.02000    0.16935
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.37000   14.36000   0.01000    0.06964
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.33000    9.32000   0.01000    0.10730
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.89000   10.90000  -0.01000   -0.09174
復華新興人民幣債券基金A                                            12.34000   12.35000  -0.01000   -0.08097
復華新興人民幣債券基金B                                             8.92000    8.93000  -0.01000   -0.11198
復華新興市場10年期以上債券基金                                     22.25000   22.35000  -0.10000   -0.44743
復華新興市場企業債券ETF基金                                        69.98000   70.17000  -0.19000   -0.27077
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.26000    5.25000   0.01000    0.19048
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.87000   11.85000   0.02000    0.16878
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.66000   11.64000   0.02000    0.17182
復華新興市場短期收益基金                                           11.36000   11.36000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.29000    9.26000   0.03000    0.32397
復華滬深300 A股基金                                                23.25000   23.59000  -0.34000   -1.44129
復華數位經濟基金                                                   51.76000   51.66000   0.10000    0.19357
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.06350   10.06120   0.00230    0.02286
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.76240    9.76480  -0.00240   -0.02458
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.60980   10.60730   0.00250    0.02357
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.15320   10.15570  -0.00250   -0.02462
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.23600   10.20710   0.02890    0.28314
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.17010   10.17110  -0.00100   -0.00983
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.28700   10.28010   0.00690    0.06712
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.77210   10.77920  -0.00710   -0.06587
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.18790   10.17970   0.00820    0.08055
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.69050   10.69630  -0.00580   -0.05422
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.55090   10.54230   0.00860    0.08158
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.06320   11.06780  -0.00460   -0.04156
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.77440   10.74970   0.02470    0.22977
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.70140   10.69790   0.00350    0.03272
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.65680   10.66750  -0.01070   -0.10030
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.78360   10.75920   0.02440    0.22678
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           12.07160   12.02930   0.04230    0.35164
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.67900   10.67540   0.00360    0.03372
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.96810   10.94330   0.02480    0.22662
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.37750   12.33410   0.04340    0.35187
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.82340   10.81970   0.00370    0.03420
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.83030   10.84110  -0.01080   -0.09962
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.23840   10.21250   0.02590    0.25361
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.20460   10.19880   0.00580    0.05687
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.97500    9.98270  -0.00770   -0.07713
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.56040   10.53710   0.02330    0.22112
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.91060   10.87480   0.03580    0.32920
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.54440   10.54230   0.00210    0.01992
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.55940   10.53610   0.02330    0.22114
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.91070   10.87490   0.03580    0.32920
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.54130   10.53920   0.00210    0.01993
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.44900   10.43310   0.01590    0.15240
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.41220   10.41570  -0.00350   -0.03360
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.44720   10.43130   0.01590    0.15243
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.41340   10.41690  -0.00350   -0.03360
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           11.06790   11.04120   0.02670    0.24182
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             11.02640   11.02090   0.00550    0.04991
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.97090   10.98010  -0.00920   -0.08379
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.23100   10.20250   0.02850    0.27934
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.19640   10.18800   0.00840    0.08245
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                            9.96800    9.97310  -0.00510   -0.05114
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.23710    9.24150  -0.00440   -0.04761
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.06040    8.04770   0.01270    0.15781
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              7.99290    7.99100   0.00190    0.02378
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.19990   12.20580  -0.00590   -0.04834
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.68050   10.66370   0.01680    0.15754
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.70960   10.70710   0.00250    0.02335
景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣                           10.02170    9.99730   0.02440    0.24407
景順十年到期特選新興債券基金年配型美元                              9.97370    9.96940   0.00430    0.04313
景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣                            9.87750    9.88640  -0.00890   -0.09002
景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣                           10.04030   10.01990   0.02040    0.20359
景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣                            9.99530    9.96310   0.03220    0.32319
景順六年到期特選全球債券基金年配型美元                              9.99280    9.99240   0.00040    0.00400
景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣                           10.04060   10.02020   0.02040    0.20359
景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣                            9.99520    9.96300   0.03220    0.32320
景順六年到期特選全球債券基金累積型美元                              9.99290    9.99250   0.00040    0.00400
景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣                           10.01490    9.99150   0.02340    0.23420
景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣                          9.87250    9.88240  -0.00990   -0.10018
景順六年到期特選新興債券基金累積美元                                9.96870    9.96540   0.00330    0.03311
景順主流基金                                                       20.15000   20.25000  -0.10000   -0.49383
景順台灣科技基金                                                   35.26000   35.42000  -0.16000   -0.45172
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.91000    8.89000   0.02000    0.22497
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.69000   11.67000   0.02000    0.17138
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.91000   10.89000   0.02000    0.18365
景順全球科技基金                                                   24.04000   24.13000  -0.09000   -0.37298
景順全球康健基金                                                   19.63000   19.54000   0.09000    0.46059
景順貨幣市場基金                                                   16.00980   16.00960   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       34.48000   34.55000  -0.07000   -0.20260
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           15.03000   15.01000   0.02000    0.13324
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.98000   13.98000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.03000   10.99000   0.04000    0.36397
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.18000   11.17000   0.01000    0.08953
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.83000   11.80000   0.03000    0.25424
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.84000   11.82000   0.02000    0.16920
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.72500    8.72370   0.00130    0.01490
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.72680    7.72120   0.00560    0.07253
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.67240   11.67070   0.00170    0.01457
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.32420   10.31670   0.00750    0.07270
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.64000    8.62000   0.02000    0.23202
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.03000    8.01000   0.02000    0.24969
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.74000   11.72000   0.02000    0.17065
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.63060    9.62740   0.00320    0.03324
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.77620    9.78610  -0.00990   -0.10116
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.31810   10.31470   0.00340    0.03296
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.47720   10.48770  -0.01050   -0.10012
華南永昌永昌基金                                                   20.37000   20.35000   0.02000    0.09828
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.90500   14.90280   0.00220    0.01476
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.82000    9.77000   0.05000    0.51177
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
華南永昌全球精品基金                                               16.96000   16.97000  -0.01000   -0.05893
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.63000   13.62000   0.01000    0.07342
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.45000   13.45000   0.00000    0.00000
華南永昌物聯網精選基金                                             12.60000   12.53000   0.07000    0.55866
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.30210   16.30190   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.71530   25.73520  -0.01990   -0.07733
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           12.00530   12.00510   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.83930   10.83970  -0.00040   -0.00369
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.40960   10.39530   0.01430    0.13756
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.95140    9.95170  -0.00030   -0.00301
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.49000    9.47620   0.01380    0.14563
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.68120   10.68280  -0.00160   -0.01498
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.19120   10.17830   0.01290    0.12674
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.92430    9.92580  -0.00150   -0.01511
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.40510    9.39330   0.01180    0.12562
華頓中小型基金                                                     24.49000   24.50000  -0.01000   -0.04082
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.38660   12.32780   0.05880    0.47697
華頓台灣基金                                                       25.40000   25.42000  -0.02000   -0.07868
華頓平安貨幣市場基金                                               11.58630   11.58610   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.59000   17.57000   0.02000    0.11383
華頓全球高收益債券基金A                                            13.83260   13.82240   0.01020    0.07379
華頓全球高收益債券基金B                                             7.93150    7.92560   0.00590    0.07444
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.93810    2.92880   0.00930    0.31754
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.72850   12.67940   0.04910    0.38724
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.41490    0.41270   0.00220    0.53307
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.34560   12.33830   0.00730    0.05917
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.25960   12.25240   0.00720    0.05876
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.98270   10.97840   0.00430    0.03917
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.63280   10.61890   0.01390    0.13090
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.55780   10.54400   0.01380    0.13088
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.28660    9.27450   0.01210    0.13047
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.90740   10.87860   0.02880    0.26474
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.83250   10.80390   0.02860    0.26472
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.58070    9.55170   0.02900    0.30361
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.95000   11.89000   0.06000    0.50463
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.97000    9.91000   0.06000    0.60545
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.75000   10.67000   0.08000    0.74977
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.69760    2.70040  -0.00280   -0.10369
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.13520    2.13830  -0.00310   -0.14497
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.05140   12.04040   0.01100    0.09136
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.22390    9.21550   0.00840    0.09115
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38020    0.37990   0.00030    0.07897
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29780    0.29720   0.00060    0.20188
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.71000    3.71000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(台幣)                                             16.09000   16.07000   0.02000    0.12446
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.52000    0.52000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   26.05000   26.04000   0.01000    0.03840
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.72000   12.70000   0.02000    0.15748
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.29000    8.29000   0.00000    0.00000
匯豐安富基金                                                       27.00000   26.99000   0.01000    0.03705
匯豐成功基金                                                       43.18000   43.21000  -0.03000   -0.06943
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.80730    2.81100  -0.00370   -0.13163
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.44020    2.44360  -0.00340   -0.13914
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  12.00780   12.00610   0.00170    0.01416
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.99410    7.99220   0.00190    0.02377
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39720    0.39690   0.00030    0.07559
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33780    0.33750   0.00030    0.08889
匯豐金磚動力基金                                                   14.69000   14.66000   0.03000    0.20464
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.02340   15.02330   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.95000    4.95000   0.00000    0.00000
匯豐新鑽動力基金                                                   10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.40920    5.39690   0.01230    0.22791
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.32650    9.31440   0.01210    0.12991
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 56.30000   56.29000   0.01000    0.01777
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 56.30000   56.29000   0.01000    0.01777
匯豐龍騰電子基金                                                   41.00000   40.98000   0.02000    0.04880
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.79630   12.79290   0.00340    0.02658
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     19.64000   19.60000   0.04000    0.20408
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
新光中國成長基金(美元)                                              9.38000    9.36000   0.02000    0.21368
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.30000    9.27000   0.03000    0.32362
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.66090   11.64870   0.01220    0.10473
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.35740   10.34390   0.01350    0.13051
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.62810   10.61840   0.00970    0.09135
新光台灣富貴基金                                                   25.93000   25.84000   0.09000    0.34830
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.77000   21.77000   0.00000    0.00000
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    39.21190   39.12680   0.08510    0.21750
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    45.24770   45.21590   0.03180    0.07033
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.92000   10.86000   0.06000    0.55249
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.58000   10.53000   0.05000    0.47483
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.14960   11.14800   0.00160    0.01435
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.83990   10.84260  -0.00270   -0.02490
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.46140   10.45990   0.00150    0.01434
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.15730   10.15980  -0.00250   -0.02461
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.77000    8.80000  -0.03000   -0.34091
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.80000    9.83000  -0.03000   -0.30519
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
新光吉星貨幣市場基金                                               15.52760   15.52740   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.54000    8.54000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.85000    8.86000  -0.01000   -0.11287
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.50000    8.50000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                              21.45000   21.40000   0.05000    0.23364
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.62000   21.58000   0.04000    0.18536
新光店頭基金                                                       23.93000   23.80000   0.13000    0.54622
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.70000   11.68000   0.02000    0.17123
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.01000   11.00000   0.01000    0.09091
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.59000   10.56000   0.03000    0.28409
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          41.52360   41.48130   0.04230    0.10197
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元            10.24000   10.26000  -0.02000   -0.19493
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣          10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣          10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
新光特選內需收益ETF基金                                            21.27000   21.18000   0.09000    0.42493
新光創新科技基金                                                   14.27000   14.21000   0.06000    0.42224
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.20500   10.19230   0.01270    0.12460
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.52380   10.52910  -0.00530   -0.05034
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.12150   10.11840   0.00310    0.03064
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.22630    9.21470   0.01160    0.12589
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.49050    9.49520  -0.00470   -0.04950
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.07990    9.07790   0.00200    0.02203
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.36150   40.38260  -0.02110   -0.05225
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       45.64190   45.76880  -0.12690   -0.27726
新光澳幣八年期保本基金                                             11.06000   11.09000  -0.03000   -0.27051
新光澳幣十年期保本基金                                             11.03000   11.05000  -0.02000   -0.18100
新光澳幣保本基金                                                   12.56000   12.56000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.93330   10.93640  -0.00310   -0.02835
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.42560    9.42790  -0.00230   -0.02440
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.32980    9.33560  -0.00580   -0.06213
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.56530   10.57190  -0.00660   -0.06243
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.71780   10.71720   0.00060    0.00560
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.44850    9.44800   0.00050    0.00529
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.39280    9.40780  -0.01500   -0.15944
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.64150   10.65880  -0.01730   -0.16231
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.22000    7.19000   0.03000    0.41725
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.95820   10.95270   0.00550    0.05022
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.56900    9.56450   0.00450    0.04705
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                          14.90080   14.90370  -0.00290   -0.01946
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息)                         8.52060    8.52220  -0.00160   -0.01877
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.67380   10.66670   0.00710    0.06656
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.50730    9.50100   0.00630    0.06631
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.56190    9.56720  -0.00530   -0.05540
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.73750   10.74170  -0.00420   -0.03910
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益0-1年期美國政府債券ETF基金                                     39.98090   39.99920  -0.01830   -0.04575
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            39.39750   39.41630  -0.01880   -0.04770
群益10年期以上金融債ETF基金                                        43.81200   43.77010   0.04190    0.09573
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     44.18600   44.14780   0.03820    0.08653
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 44.41500   44.38250   0.03250    0.07323
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               46.01560   46.05660  -0.04100   -0.08902
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  44.64780   44.62900   0.01880    0.04213
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 47.96860   47.95450   0.01410    0.02940
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                49.35760   49.40340  -0.04580   -0.09271
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  47.62700   47.58510   0.04190    0.08805
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金                                   39.92190   39.94480  -0.02290   -0.05733
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.76020   10.76740  -0.00720   -0.06687
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  45.92760   46.04050  -0.11290   -0.24522
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               39.16580   39.18240  -0.01660   -0.04237
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.54940   11.54850   0.00090    0.00779
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.89490    9.88140   0.01350    0.13662
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      14.51860   14.48560   0.03300    0.22781
群益大中華雙力優勢基金-美元                                        10.53040   10.47850   0.05190    0.49530
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.84000   10.80000   0.04000    0.37037
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.09000    9.95000   0.14000    1.40704
群益大印度基金-人民幣                                              13.86290   13.69530   0.16760    1.22378
群益大印度基金-美元                                                12.65140   12.46530   0.18610    1.49294
群益大印度基金-新臺幣                                              11.93000   11.77000   0.16000    1.35939
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.52990   12.52050   0.00940    0.07508
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.72590   11.68590   0.04000    0.34229
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.95000   10.93000   0.02000    0.18298
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.05710   11.04880   0.00830    0.07512
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.43980    9.40760   0.03220    0.34228
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.84000    8.82000   0.02000    0.22676
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.05650   10.04890   0.00760    0.07563
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.62110    8.59170   0.02940    0.34219
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.06000    9.05000   0.01000    0.11050
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.23250    9.22560   0.00690    0.07479
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.18040    8.15250   0.02790    0.34223
群益中小型股基金                                                   49.03000   49.10000  -0.07000   -0.14257
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              11.03680   11.03040   0.00640    0.05802
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.94350    9.91130   0.03220    0.32488
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.27770    9.26000   0.01770    0.19114
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               9.27880    9.27340   0.00540    0.05823
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.35840    8.33130   0.02710    0.32528
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.79970    7.78480   0.01490    0.19140
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.74810   10.74560   0.00250    0.02327
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.82290   11.82010   0.00280    0.02369
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.37400   11.36770   0.00630    0.05542
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.38320   10.39000  -0.00680   -0.06545
群益中國新機會基金N-人民幣                                          9.75240    9.69520   0.05720    0.58998
群益中國新機會基金N-美元                                            8.69030    8.61630   0.07400    0.85884
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          9.23000    9.17000   0.06000    0.65431
群益中國新機會基金-人民幣                                           8.64870    8.59800   0.05070    0.58967
群益中國新機會基金-美元                                             9.29150    9.21240   0.07910    0.85863
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.82000    8.75000   0.07000    0.80000
群益平衡王基金                                                     20.88240   20.83100   0.05140    0.24675
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.01290   10.00440   0.00850    0.08496
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.88050    9.88530  -0.00480   -0.04856
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.01290   10.00450   0.00840    0.08396
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.88050    9.88530  -0.00480   -0.04856
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.01300   10.00450   0.00850    0.08496
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.88050    9.88530  -0.00480   -0.04856
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.87180    9.87640  -0.00460   -0.04658
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.04640   10.02160   0.02480    0.24747
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.91360    9.90230   0.01130    0.11411
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.04640   10.02160   0.02480    0.24747
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.91360    9.90230   0.01130    0.11411
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.04640   10.02160   0.02480    0.24747
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.91360    9.90230   0.01130    0.11411
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.92760    9.91610   0.01150    0.11597
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                             10.05060   10.03120   0.01940    0.19340
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                            9.91770    9.91180   0.00590    0.05953
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                             10.05060   10.03120   0.01940    0.19340
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                            9.91770    9.91180   0.00590    0.05953
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                            10.05060   10.03120   0.01940    0.19340
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                           9.91770    9.91180   0.00590    0.05953
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                            9.92170    9.91560   0.00610    0.06152
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.17000    9.17000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.50000    6.50000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.91460   12.91830  -0.00370   -0.02864
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.96170   11.93330   0.02840    0.23799
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.28000   11.27000   0.01000    0.08873
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.92550   10.92860  -0.00310   -0.02837
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                 10.11840   10.09430   0.02410    0.23875
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.79790   10.80090  -0.00300   -0.02778
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.59390   10.61280  -0.01890   -0.17809
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.35910   10.37510  -0.01600   -0.15422
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.18000   10.20000  -0.02000   -0.19608
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.23640    9.25300  -0.01660   -0.17940
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.24090    9.25520  -0.01430   -0.15451
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.08000    9.10000  -0.02000   -0.21978
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.65550   10.67450  -0.01900   -0.17799
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.68430   10.70080  -0.01650   -0.15419
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.65000   10.68000  -0.03000   -0.28090
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.39950    9.41640  -0.01690   -0.17947
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.88760    9.90280  -0.01520   -0.15349
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)                       10.04160   10.03440   0.00720    0.07175
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)                         10.02950   10.02040   0.00910    0.09081
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣)                        9.97670    9.98090  -0.00420   -0.04208
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)                       10.04150   10.03430   0.00720    0.07175
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)                         10.02950   10.02040   0.00910    0.09081
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)                        9.97670    9.98090  -0.00420   -0.04208
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)                      10.04150   10.03430   0.00720    0.07175
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)                        10.02940   10.02020   0.00920    0.09181
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)                       9.97670    9.98090  -0.00420   -0.04208
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)                      10.04140   10.03430   0.00710    0.07076
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)                        10.02940   10.02030   0.00910    0.09082
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)                       9.97670    9.98090  -0.00420   -0.04208
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.32620   11.32400   0.00220    0.01943
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.71790    7.71630   0.00160    0.02074
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.87870   10.86950   0.00920    0.08464
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.67190   10.66000   0.01190    0.11163
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.63170   10.63400  -0.00230   -0.02163
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.90660    9.89820   0.00840    0.08486
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.84950    9.83850   0.01100    0.11181
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.81300    9.81510  -0.00210   -0.02140
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.87870   10.86950   0.00920    0.08464
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.67190   10.65990   0.01200    0.11257
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.63160   10.63390  -0.00230   -0.02163
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.90670    9.89830   0.00840    0.08486
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.84940    9.83840   0.01100    0.11181
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.81300    9.81510  -0.00210   -0.02140
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.61410    9.55650   0.05760    0.60273
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.12000   11.07000   0.05000    0.45167
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.73060   15.63640   0.09420    0.60244
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.43000   15.36000   0.07000    0.45573
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.65000   11.54000   0.11000    0.95321
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.11090   10.93570   0.17520    1.60209
群益印度中小基金N-美元                                              9.05100    8.88460   0.16640    1.87290
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.51000    8.36000   0.15000    1.79426
群益印度中小基金-人民幣                                            15.04170   14.80450   0.23720    1.60222
群益印度中小基金-美元                                              12.94580   12.70780   0.23800    1.87287
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.89000   14.64000   0.25000    1.70765
群益多利策略組合基金                                               11.89000   11.88000   0.01000    0.08418
群益多重收益組合基金                                               14.15000   14.16000  -0.01000   -0.07062
群益多重資產組合基金                                               15.35000   15.32000   0.03000    0.19582
群益安家基金                                                       27.74560   27.75660  -0.01100   -0.03963
群益安穩貨幣市場基金                                               16.17970   16.17950   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               20.77000   20.63000   0.14000    0.67862
群益亞太中小基金                                                   10.87000   10.89000  -0.02000   -0.18365
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.48000   16.53000  -0.05000   -0.30248
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.69340   10.69630  -0.00290   -0.02711
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.83750    7.83960  -0.00210   -0.02679
群益店頭市場基金                                                  101.73000  101.44000   0.29000    0.28588
群益東方盛世基金                                                    9.05000    9.07000  -0.02000   -0.22051
群益東協成長基金-人民幣                                            13.43740   13.47490  -0.03750   -0.27830
群益東協成長基金-美元                                              11.44560   11.44710  -0.00150   -0.01310
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.26000   11.27000  -0.01000   -0.08873
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.18120   12.18860  -0.00740   -0.06071
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.26880   11.26540   0.00340    0.03018
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.55050   10.55910  -0.00860   -0.08145
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.82500    9.83090  -0.00590   -0.06001
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.09200    9.08930   0.00270    0.02971
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.51060    8.51760  -0.00700   -0.08218
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.90960   10.91860  -0.00900   -0.08243
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.61480    9.62060  -0.00580   -0.06029
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.25350    9.25070   0.00280    0.03027
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.50760    9.51540  -0.00780   -0.08197
群益長安基金                                                       32.19000   31.95000   0.24000    0.75117
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.51930   10.49920   0.02010    0.19144
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.91330   15.88290   0.03040    0.19140
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.28000   15.27000   0.01000    0.06549
群益真善美基金                                                     15.98750   15.96490   0.02260    0.14156
群益馬拉松基金                                                    128.05000  127.72000   0.33000    0.25838
群益深証中小板基金                                                 11.96000   12.11000  -0.15000   -1.23865
群益創新科技基金                                                   37.18000   37.11000   0.07000    0.18863
群益華夏盛世基金N-人民幣                                           10.86990   10.80710   0.06280    0.58110
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.70870    9.62670   0.08200    0.85180
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                           10.06000    9.99000   0.07000    0.70070
群益華夏盛世基金-人民幣                                            11.83770   11.76900   0.06870    0.58374
群益華夏盛世基金-美元                                              10.70500   10.61450   0.09050    0.85261
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            17.56000   17.43000   0.13000    0.74584
群益奧斯卡基金                                                     33.05000   33.04000   0.01000    0.03027
群益新興金鑽基金-美元                                              11.64240   11.58790   0.05450    0.47032
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.85000    8.82000   0.03000    0.34014
群益葛萊美基金                                                     26.06000   26.03000   0.03000    0.11525
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.76000   22.74000   0.02000    0.08795
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.28000    7.27000   0.01000    0.13755
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        15.78000   15.80000  -0.02000   -0.12658
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.57940   11.59810  -0.01870   -0.16123
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.07810   11.06650   0.01160    0.10482
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.03260   11.03570  -0.00310   -0.02809
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           11.05080   11.06860  -0.01780   -0.16082
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.57210   10.56100   0.01110    0.10510
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.52870   10.53170  -0.00300   -0.02849
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.57930   11.59800  -0.01870   -0.16123
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.07850   11.06690   0.01160    0.10482
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)                           9.74030    9.74300  -0.00270   -0.02771
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          11.05080   11.06860  -0.01780   -0.16082
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.57160   10.56050   0.01110    0.10511
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                           9.76460    9.76740  -0.00280   -0.02867
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.16080   13.14780   0.01300    0.09888
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.85810   11.83300   0.02510    0.21212
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.72880   11.71890   0.00990    0.08448
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.63710    8.62860   0.00850    0.09851
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.92520    8.90630   0.01890    0.21221
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.10000    8.09000   0.01000    0.12361
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.38760    8.38050   0.00710    0.08472
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.87350    9.85250   0.02100    0.21314
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路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                      10.05000    9.98000   0.07000    0.70140
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.15000   10.07000   0.08000    0.79444
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                        10.04000    9.97000   0.07000    0.70211
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                       9.91000    9.85000   0.06000    0.60914
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                        10.01000    9.94000   0.07000    0.70423
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                      10.05000    9.98000   0.07000    0.70140
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.15000   10.07000   0.08000    0.79444
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                        10.04000    9.97000   0.07000    0.70211
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                       9.91000    9.85000   0.06000    0.60914
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                        10.01000    9.94000   0.07000    0.70423
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.17000    9.15000   0.02000    0.21858
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                               9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.32000   11.30000   0.02000    0.17699
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.81000   10.79000   0.02000    0.18536
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            11.11000   11.08000   0.03000    0.27076
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.68000   10.67000   0.01000    0.09372
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.81000   10.79000   0.02000    0.18536
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            11.11000   11.08000   0.03000    0.27076
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.68000   10.67000   0.01000    0.09372
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                       10.09770    9.95800   0.13970    1.40289
德信大發基金                                                       32.46000   32.25000   0.21000    0.65116
德信中國精選成長基金                                               12.00000   11.97000   0.03000    0.25063
德信台灣主流中小基金                                               21.50000   21.28000   0.22000    1.03383
德信萬保貨幣市場基金                                               12.00020   12.00010   0.00010    0.00083
德信數位時代基金                                                   35.04000   35.02000   0.02000    0.05711
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       11.11470   11.11000   0.00470    0.04230
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.96840   10.96160   0.00680    0.06203
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.73060   11.73040   0.00020    0.00170
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            19.45000   19.42000   0.03000    0.15448
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.13000   17.18000  -0.05000   -0.29104
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.89660   10.92500  -0.02840   -0.25995
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.91180   16.96010  -0.04830   -0.28479
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.09970    8.10940  -0.00970   -0.11961
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.11210   11.11060   0.00150    0.01350
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.26360   12.26080   0.00280    0.02284
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.94630   13.96310  -0.01680   -0.12032
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摩根大歐洲基金                                                     17.00000   16.94000   0.06000    0.35419
摩根中小基金                                                       23.71000   23.70000   0.01000    0.04219
摩根中國A股基金                                                    15.81000   15.71000   0.10000    0.63654
摩根中國A股基金(美元)                                              12.48000   12.39000   0.09000    0.72639
摩根中國亮點基金                                                   13.36000   13.32000   0.04000    0.30030
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.29760   11.27010   0.02750    0.24401
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.89240   12.87340   0.01900    0.14759
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.68940    9.65670   0.03270    0.33862
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.29820   13.26580   0.03240    0.24424
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.81820   15.79480   0.02340    0.14815
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.64000   20.61000   0.03000    0.14556
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.64000   20.61000   0.03000    0.14556
摩根台灣增長基金                                                   52.36000   52.39000  -0.03000   -0.05726
摩根平衡基金                                                       28.35000   28.34000   0.01000    0.03529
摩根全球α基金                                                     18.43000   18.37000   0.06000    0.32662
摩根全球平衡基金                                                   16.24290   16.19960   0.04330    0.26729
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.46700    9.44970   0.01730    0.18307
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.71330   10.69550   0.01780    0.16643
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.07880   10.05650   0.02230    0.22175
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.78070   11.75920   0.02150    0.18284
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.59110   10.56770   0.02340    0.22143
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.36610   10.35460   0.01150    0.11106
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.94500   13.92960   0.01540    0.11056
摩根亞洲基金                                                       59.99000   59.85000   0.14000    0.23392
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.36290    8.36550  -0.00260   -0.03108
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.96990    9.97550  -0.00560   -0.05614
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.80210    8.80100   0.00110    0.01250
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.90380   12.90750  -0.00370   -0.02867
摩根東方內需機會基金                                               18.96000   18.91000   0.05000    0.26441
摩根東方科技基金                                                   33.55000   33.54000   0.01000    0.02982
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.43000    9.41000   0.02000    0.21254
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.23000    9.20000   0.03000    0.32609
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.59000   11.57000   0.02000    0.17286
摩根金龍收成基金                                                   23.07000   22.98000   0.09000    0.39164
摩根第一貨幣市場基金                                               15.14710   15.14700   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   14.22000   14.27000  -0.05000   -0.35039
摩根新金磚五國基金                                                 12.48000   12.40000   0.08000    0.64516
摩根新絲路基金                                                      9.30000    9.27000   0.03000    0.32362
摩根新興35基金                                                     13.69000   13.64000   0.05000    0.36657
摩根新興日本基金                                                   23.78000   23.87000  -0.09000   -0.37704
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.05960    7.04490   0.01470    0.20866
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.46790    9.44810   0.01980    0.20957
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.25230    9.22960   0.02270    0.24595
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.09430   11.07090   0.02340    0.21136
摩根新興科技基金                                                   57.25000   57.08000   0.17000    0.29783
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.67670    8.65300   0.02370    0.27389
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.48940    9.46310   0.02630    0.27792
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.94430    8.91010   0.03420    0.38383
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.44540   10.41690   0.02850    0.27359
摩根龍揚基金                                                       34.47000   34.32000   0.15000    0.43706
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.10000   11.07000   0.03000    0.27100
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.78000   10.74000   0.04000    0.37244
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.05000   12.02000   0.03000    0.24958
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.27630    9.27280   0.00350    0.03774
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.53950   11.53500   0.00450    0.03901
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                 9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                 9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                 9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                 9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               21.57000   21.36000   0.21000    0.98315
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.62550   12.62540   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.75000   11.74000   0.01000    0.08518
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聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.93900   10.96080  -0.02180   -0.19889
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.64780   10.62690   0.02090    0.19667
聯邦中國龍基金                                                     28.23000   28.22000   0.01000    0.03544
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.59990   12.58110   0.01880    0.14943
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.78520   11.78210   0.00310    0.02631
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.59150   10.59730  -0.00580   -0.05473
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.26340   10.24830   0.01510    0.14734
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.65140    9.64880   0.00260    0.02695
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.66790    8.67260  -0.00470   -0.05419
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.95860    9.93010   0.02850    0.28701
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.06010   10.04470   0.01540    0.15331
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.40540    9.37850   0.02690    0.28683
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.49750    9.48300   0.01450    0.15291
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.89040   11.82050   0.06990    0.59135
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.73460   11.70460   0.03000    0.25631
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.79050   10.77580   0.01470    0.13642
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.91550   10.85130   0.06420    0.59163
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.76230   10.73480   0.02750    0.25618
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.89490    9.88140   0.01350    0.13662
聯邦金鑽平衡基金                                                   25.14650   25.13410   0.01240    0.04934
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.88320    9.82570   0.05750    0.58520
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.15330   10.10770   0.04560    0.45114
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.82270    9.76560   0.05710    0.58471
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                     10.07730   10.03200   0.04530    0.45156
聯邦貨幣市場基金                                                   13.23970   13.23950   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   14.15000   14.14000   0.01000    0.07072
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.57650   16.57910  -0.00260   -0.01568
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             13.13960   13.13130   0.00830    0.06321
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.69420   12.66450   0.02970    0.23451
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 12.05400   12.02730   0.02670    0.22199
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.52420   12.52290   0.00130    0.01038
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.61550   11.63130  -0.01580   -0.13584
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.58110   10.57950   0.00160    0.01512
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.67060    8.68230  -0.01170   -0.13476
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聯博大利基金                                                       38.96000   38.93000   0.03000    0.07706
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     19.42000   19.40000   0.02000    0.10309
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.99000   18.90000   0.09000    0.47619
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.49000   12.45000   0.04000    0.32129
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.53000   16.52000   0.01000    0.06053
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.93000   11.92000   0.01000    0.08389
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.81000   12.79000   0.02000    0.15637
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.90000   11.88000   0.02000    0.16835
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.49000    7.48000   0.01000    0.13369
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.42000   11.41000   0.01000    0.08764
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.57000   15.50000   0.07000    0.45161
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.09000   11.05000   0.04000    0.36199
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.73000    8.70000   0.03000    0.34483
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.52000   11.47000   0.05000    0.43592
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.50000   14.49000   0.01000    0.06901
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.37000   14.37000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.38000   14.38000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.14000    9.10000   0.04000    0.43956
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.01000   15.01000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.62000    9.58000   0.04000    0.41754
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.20000   21.22000  -0.02000   -0.09425
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.22000   19.23000  -0.01000   -0.05200
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.10000   13.13000  -0.03000   -0.22848
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.85000   14.86000  -0.01000   -0.06729
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.86000   15.87000  -0.01000   -0.06301
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.79000   14.80000  -0.01000   -0.06757
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.75000   14.77000  -0.02000   -0.13541
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.57000   12.58000  -0.01000   -0.07949
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.87000   14.88000  -0.01000   -0.06720
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.69000   12.70000  -0.01000   -0.07874
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.54000    8.56000  -0.02000   -0.23364
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.14000   13.15000  -0.01000   -0.07605
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.76000   19.75000   0.01000    0.05063
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.44000   18.43000   0.01000    0.05426
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.23000   11.24000  -0.01000   -0.08897
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.09000   13.09000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.10000   14.10000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.04000   13.04000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.77000    7.77000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.84000   12.84000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.09000   14.07000   0.02000    0.14215
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.19000   14.17000   0.02000    0.14114
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   15.05000   15.04990   0.00010    0.00066
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.06840   11.07400  -0.00560   -0.05057
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.84080   13.83780   0.00300    0.02168
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.38480    7.38850  -0.00370   -0.05008
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.21000   14.21000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.37000   14.36000   0.01000    0.06964
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.33000    9.34000  -0.01000   -0.10707
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.37200   10.38300  -0.01100   -0.10594
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.84370   10.83790   0.00580    0.05352
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.24140   10.24200  -0.00060   -0.00586
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.15790   10.16750  -0.00960   -0.09442
瀚亞中小型股基金                                                   23.57000   23.44000   0.13000    0.55461
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             13.02000   12.96000   0.06000    0.46296
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.16000   13.08000   0.08000    0.61162
瀚亞巴西基金                                                        5.60000    5.61000  -0.01000   -0.17825
瀚亞外銷基金                                                       43.59000   43.51000   0.08000    0.18387
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.04130   10.05130  -0.01000   -0.09949
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.00770   10.00120   0.00650    0.06499
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.99060    9.98950   0.00110    0.01101
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.86720    9.87350  -0.00630   -0.06381
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.03190   10.04470  -0.01280   -0.12743
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.03200   10.02650   0.00550    0.05485
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.98070    9.98050   0.00020    0.00200
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.85570    9.86290  -0.00720   -0.07300
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.59860   11.61790  -0.01930   -0.16612
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       11.01320   11.01340  -0.00020   -0.00182
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.80010   12.81020  -0.01010   -0.07884
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       11.00070   11.04360  -0.04290   -0.38846
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.29870    7.31140  -0.01270   -0.17370
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.95820    7.95850  -0.00030   -0.00377
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.09030    8.09670  -0.00640   -0.07904
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.07540    7.10270  -0.02730   -0.38436
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.60050    8.60730  -0.00680   -0.07900
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣                                 9.91710    9.92480  -0.00770   -0.07758
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.97610    8.99140  -0.01530   -0.17016
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.30500    9.30530  -0.00030   -0.00322
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.96450    8.97160  -0.00710   -0.07914
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.60000   12.61000  -0.01000   -0.07930
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.83000   11.80000   0.03000    0.25424
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.43000   11.42000   0.01000    0.08757
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   11.12000   11.13000  -0.01000   -0.08985
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.65000   10.62000   0.03000    0.28249
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.23300   10.21960   0.01340    0.13112
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.68850    9.69890  -0.01040   -0.10723
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.30960    9.28720   0.02240    0.24119
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.27220    9.26010   0.01210    0.13067
瀚亞印度基金-人民幣                                                15.04000   14.83000   0.21000    1.41605
瀚亞印度基金-美元                                                  13.74000   13.51000   0.23000    1.70244
瀚亞印度基金-新台幣                                                30.32000   29.84000   0.48000    1.60858
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.05000    9.90000   0.15000    1.51515
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                                9.99000    9.86000   0.13000    1.31846
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.53000    9.41000   0.12000    1.27524
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.28000    9.14000   0.14000    1.53173
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.22000    9.10000   0.12000    1.31868
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.55000    9.43000   0.12000    1.27253
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.28000    9.14000   0.14000    1.53173
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.22000    9.10000   0.12000    1.31868
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.38000   10.35000   0.03000    0.28986
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.37000    9.37000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.23000   10.28000  -0.05000   -0.48638
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.42000   10.49000  -0.07000   -0.66730
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.42000   10.48000  -0.06000   -0.57252
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.52000   13.52000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         12.00000   12.01000  -0.01000   -0.08326
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.45000   10.41000   0.04000    0.38425
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.63000   14.60000   0.03000    0.20548
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.80000    6.77000   0.03000    0.44313
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.54000    8.52000   0.02000    0.23474
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.39000   11.35000   0.04000    0.35242
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.75320   12.77720  -0.02400   -0.18783
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.71290   14.82570  -0.11280   -0.76084
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.35270   11.33990   0.01280    0.11288
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.01330   11.01070   0.00260    0.02361
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         13.00090   13.06690  -0.06600   -0.50509
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.08280    9.09730  -0.01450   -0.15939
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.86280    9.93850  -0.07570   -0.76168
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.92210    8.91200   0.01010    0.11333
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.64560    8.64360   0.00200    0.02314
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.39280    9.44230  -0.04950   -0.52424
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.77790   14.78710  -0.00920   -0.06222
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.77860   10.80860  -0.03000   -0.27756
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.26860   10.26100   0.00760    0.07407
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.42700   12.43480  -0.00780   -0.06273
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.47000   10.52000  -0.05000   -0.47529
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.34000   18.28000   0.06000    0.32823
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.64190   13.64170   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.26000   29.29000  -0.03000   -0.10242
瀚亞高科技基金                                                     67.11000   66.99000   0.12000    0.17913
瀚亞理財通基金                                                     27.45000   27.47000  -0.02000   -0.07281
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.80000    9.71000   0.09000    0.92688
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.91000    8.84000   0.07000    0.79186
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.41000    8.32000   0.09000    1.08173
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.51000    8.43000   0.08000    0.94899
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.87000    8.80000   0.07000    0.79545
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.45000    8.36000   0.09000    1.07656
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.52000    8.44000   0.08000    0.94787
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.66000    9.64000   0.02000    0.20747
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.91000    8.92000  -0.01000   -0.11211
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.38000    8.37000   0.01000    0.11947
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.49000    8.49000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.89000    8.91000  -0.02000   -0.22447
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.50000    8.48000   0.02000    0.23585
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.57000    8.57000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                       24.09000   24.02000   0.07000    0.29142
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.35080   14.32070   0.03010    0.21019
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.30430    9.28470   0.01960    0.21110
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.22960   11.24770  -0.01810   -0.16092
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.92260   12.00510  -0.08250   -0.68721
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.07820   10.07270   0.00550    0.05460
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.77970   10.85650  -0.07680   -0.70741
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.24860    8.26180  -0.01320   -0.15977
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.22110    8.27800  -0.05690   -0.68736
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.67170    8.65500   0.01670    0.19295
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.04360    8.03920   0.00440    0.05473
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.07480    8.13240  -0.05760   -0.70828
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.07690   14.08120  -0.00430   -0.03054
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.78750   10.82110  -0.03360   -0.31050
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.92480    9.92110   0.00370    0.03729
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.42090   11.42440  -0.00350   -0.03064
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.22120   10.25310  -0.03190   -0.31113
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                          9.92390    9.92690  -0.00300   -0.03022
瀚亞歐洲基金                                                       10.92000   10.83000   0.09000    0.83102
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