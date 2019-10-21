[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/10/18 108/10/17 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.19950 10.19320 0.00630 0.06181 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.12190 10.11470 0.00720 0.07118 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.25530 10.24850 0.00680 0.06635 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.11200 10.10540 0.00660 0.06531 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.15930 10.14420 0.01510 0.14885 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.85220 9.84540 0.00680 0.06907 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.85200 9.84520 0.00680 0.06907 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.84180 9.83430 0.00750 0.07626 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.84030 9.83270 0.00760 0.07729 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.05250 10.04240 0.01010 0.10057 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.05240 10.04240 0.01000 0.09958 大華銀多元特別收益平衡基金 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 39.99780 39.97740 0.02040 0.05103 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.85570 10.85080 0.00490 0.04516 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.65290 10.64810 0.00480 0.04508 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.75970 10.75200 0.00770 0.07161 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.64720 10.63960 0.00760 0.07143 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.94450 39.94050 0.00400 0.01001 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.50000 22.50000 0.00000 0.00000 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 23.64000 23.26000 0.38000 1.63371 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.53150 41.55760 -0.02610 -0.06280 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 38.74240 38.75200 -0.00960 -0.02477 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.96690 9.96570 0.00120 0.01204 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.55100 10.54550 0.00550 0.05215 中國信託台灣活力基金 13.89000 13.80000 0.09000 0.65217 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.49000 11.48000 0.01000 0.08711 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.70000 8.67000 0.03000 0.34602 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.30770 10.33230 -0.02460 -0.23809 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.05680 10.06780 -0.01100 -0.10926 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 8.87720 8.88690 -0.00970 -0.10915 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.49910 10.49660 0.00250 0.02382 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.23980 9.23760 0.00220 0.02382 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.29460 11.25860 0.03600 0.31976 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.49710 9.46680 0.03030 0.32007 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.08550 11.07090 0.01460 0.13188 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.57680 9.56420 0.01260 0.13174 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 39.97760 40.00240 -0.02480 -0.06200 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 44.58310 44.69130 -0.10820 -0.24211 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 41.26720 41.33520 -0.06800 -0.16451 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 46.53210 46.53810 -0.00600 -0.01289 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 47.01920 46.99110 0.02810 0.05980 中國信託智能運動基金-台幣 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622 中國信託智能運動基金-美元 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 中國信託華盈貨幣市場基金 11.05090 11.05080 0.00010 0.00090 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.34400 10.35740 -0.01340 -0.12938 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.39420 9.40640 -0.01220 -0.12970 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.70860 10.70960 -0.00100 -0.00934 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.72570 9.72660 -0.00090 -0.00925 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 39.85140 39.88570 -0.03430 -0.08600 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 40.57980 40.66960 -0.08980 -0.22080 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.89000 10.84000 0.05000 0.46125 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.10000 11.04000 0.06000 0.54348 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 43.88720 43.92480 -0.03760 -0.08560 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 44.40250 44.34760 0.05490 0.12379 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 44.48910 44.49670 -0.00760 -0.01708 元大2001基金 69.54000 69.44000 0.10000 0.14401 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 46.91220 46.94500 -0.03280 -0.06987 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 45.03200 45.01200 0.02000 0.04443 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.07000 21.01000 0.06000 0.28558 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.78340 11.78260 0.00080 0.00679 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.49370 10.47810 0.01560 0.14888 元大上證50基金 32.75000 33.31000 -0.56000 -1.68118 元大大中華TMT基金-人民幣 11.44000 11.34000 0.10000 0.88183 元大大中華TMT基金-新台幣 9.85000 9.76000 0.09000 0.92213 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.42000 13.38000 0.04000 0.29895 元大大中華價值指數基金-美元 12.21300 12.14600 0.06700 0.55162 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.40200 16.33300 0.06900 0.42246 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.60900 11.58200 0.02700 0.23312 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.79200 10.75200 0.04000 0.37202 元大中國平衡基金-人民幣 3.03000 3.02000 0.01000 0.33113 元大中國平衡基金-新台幣 13.07000 13.05000 0.02000 0.15326 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 44.88460 44.79770 0.08690 0.19398 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.12250 11.14000 -0.01750 -0.15709 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.08440 10.10030 -0.01590 -0.15742 元大中國機會債券基金-新台幣 9.88680 9.88830 -0.00150 -0.01517 元大巴西指數基金 6.78400 6.83800 -0.05400 -0.78970 元大日經225基金 28.64000 28.61000 0.03000 0.10486 元大台商收成基金 23.93000 23.83000 0.10000 0.41964 元大台灣50單日反向1倍基金 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 元大台灣50單日正向2倍基金 45.38000 45.53000 -0.15000 -0.32945 元大台灣中型100基金 35.09000 35.05000 0.04000 0.11412 元大台灣加權股價指數基金 27.34600 27.35700 -0.01100 -0.04021 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.17000 11.18000 -0.01000 -0.08945 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025 元大台灣卓越50基金 88.24000 88.35000 -0.11000 -0.12450 元大台灣金融基金 18.86000 18.90000 -0.04000 -0.21164 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.55000 32.50000 0.05000 0.15385 元大台灣高股息基金 28.73000 28.66000 0.07000 0.24424 元大台灣電子科技基金 39.76000 39.78000 -0.02000 -0.05028 元大全球ETF成長組合基金 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 元大全球ETF穩健組合基金 14.94000 14.94000 0.00000 0.00000 元大全球人工智慧ETF基金 23.73000 23.69000 0.04000 0.16885 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.98000 13.94000 0.04000 0.28694 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546 元大全球不動產證券化基金-人民幣 14.21000 14.19000 0.02000 0.14094 元大全球不動產證券化基金-美元 12.96200 12.90300 0.05900 0.45726 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.64000 8.64000 0.00000 0.00000 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.49000 6.48000 0.01000 0.15432 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622 元大全球地產建設入息基金-配息型 7.09000 7.07000 0.02000 0.28289 元大全球股票入息基金-美元配息 8.34100 8.31400 0.02700 0.32475 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.21000 8.20000 0.01000 0.12195 元大全球新興市場精選組合基金 13.48000 13.41000 0.07000 0.52200 元大全球農業商機基金 17.48000 17.52000 -0.04000 -0.22831 元大印尼指數基金 9.19500 9.14200 0.05300 0.57974 元大印度指數基金 9.68000 9.54500 0.13500 1.41435 元大印度基金 12.59000 12.47000 0.12000 0.96231 元大多多基金 18.68000 18.70000 -0.02000 -0.10695 元大多福基金 56.17000 56.28000 -0.11000 -0.19545 元大亞太成長基金 8.54000 8.55000 -0.01000 -0.11696 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.38740 9.37240 0.01500 0.16004 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.45830 7.44640 0.01190 0.15981 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.06800 9.06900 -0.00100 -0.01103 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.23900 10.33900 -0.10000 -0.96721 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.20460 10.20620 -0.00160 -0.01568 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.50390 10.50400 -0.00010 -0.00095 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.18470 10.18480 -0.00010 -0.00098 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.44240 10.45590 -0.01350 -0.12911 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.12650 10.13960 -0.01310 -0.12920 元大卓越基金 44.34000 44.38000 -0.04000 -0.09013 元大店頭基金 9.20000 9.16000 0.04000 0.43668 元大美元貨幣市場基金-美元 10.53620 10.53560 0.00060 0.00569 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.74690 9.76860 -0.02170 -0.22214 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.32430 32.36130 -0.03700 -0.11433 元大美國政府20年期(以上)債券基金 43.98880 44.10740 -0.11860 -0.26889 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.80850 15.78340 0.02510 0.15903 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 24.82150 24.91780 -0.09630 -0.38647 元大美國政府7至10年期債券基金 42.34550 42.41750 -0.07200 -0.16974 元大高科技基金 21.92000 21.86000 0.06000 0.27447 元大得利貨幣市場基金 16.35230 16.35210 0.00020 0.00122 元大得寶貨幣市場基金 12.05140 12.05130 0.00010 0.00083 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.40000 11.39000 0.01000 0.08780 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.40000 11.39000 0.01000 0.08780 元大富櫃50基金 13.79000 13.77000 0.02000 0.14524 元大華夏中小基金 7.52000 7.50000 0.02000 0.26667 元大新中國基金-人民幣 10.47000 10.53000 -0.06000 -0.56980 元大新中國基金-美元 9.53100 9.56400 -0.03300 -0.34504 元大新中國基金-新台幣 9.44000 9.49000 -0.05000 -0.52687 元大新主流基金 27.22000 27.14000 0.08000 0.29477 元大新東協平衡基金-美元 9.37700 9.36900 0.00800 0.08539 元大新東協平衡基金-新台幣 9.09000 9.10000 -0.01000 -0.10989 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.20410 11.20490 -0.00080 -0.00714 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.03400 10.00720 0.02680 0.26781 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.44340 11.42810 0.01530 0.13388 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.29420 9.28170 0.01250 0.13467 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.69630 10.69800 -0.00170 -0.01589 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.83880 9.84030 -0.00150 -0.01524 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.80870 10.82490 -0.01620 -0.14965 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.95150 9.96640 -0.01490 -0.14950 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.17640 10.18050 -0.00410 -0.04027 元大新興亞洲基金 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.83370 9.81000 0.02370 0.24159 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.99950 8.97790 0.02160 0.24059 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.05350 10.04270 0.01080 0.10754 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.21790 9.20800 0.00990 0.10752 元大萬泰貨幣市場基金 15.18730 15.18710 0.00020 0.00132 元大經貿基金 39.23000 39.31000 -0.08000 -0.20351 元大實質多重資產基金-人民幣 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 元大實質多重資產基金-美元 8.32400 8.29800 0.02600 0.31333 元大實質多重資產基金-新台幣 8.73000 8.72000 0.01000 0.11468 元大滬深300單日反向1倍基金 11.94000 11.72000 0.22000 1.87713 元大滬深300單日正向2倍基金 18.29000 19.04000 -0.75000 -3.93908 元大臺灣ESG永續ETF基金 21.55000 21.56000 -0.01000 -0.04638 元大摩臺基金 41.23000 41.29000 -0.06000 -0.14531 元大標普500基金 27.92000 27.88000 0.04000 0.14347 元大標普500單日反向1倍基金 11.91000 11.94000 -0.03000 -0.25126 元大標普500單日正向2倍基金 36.87000 36.72000 0.15000 0.40850 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.92000 20.95000 -0.03000 -0.14320 元大標智滬深300基金 17.82000 18.14000 -0.32000 -1.76406 元大歐洲50基金 26.23000 26.26000 -0.03000 -0.11424 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.00570 8.96730 0.03840 0.42822 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.31250 10.31240 0.00010 0.00097 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 16.72000 16.71000 0.01000 0.05984 日盛上選基金(A類型) 38.69000 38.84000 -0.15000 -0.38620 日盛上選基金(I類型) 38.69000 38.84000 -0.15000 -0.38620 日盛小而美基金 20.39000 20.41000 -0.02000 -0.09799 日盛中國內需動力基金 9.87000 9.81000 0.06000 0.61162 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.49780 12.51180 -0.01400 -0.11189 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.86310 9.87420 -0.01110 -0.11241 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.62460 12.63370 -0.00910 -0.07203 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.95860 9.96570 -0.00710 -0.07124 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.30370 11.32240 -0.01870 -0.16516 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.89970 8.91450 -0.01480 -0.16602 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.43000 11.40000 0.03000 0.26316 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.56000 10.50000 0.06000 0.57143 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.85000 10.80000 0.05000 0.46296 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011 日盛日盛基金 13.37000 13.35000 0.02000 0.14981 日盛目標收益組合基金(美元) 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.21000 11.18000 0.03000 0.26834 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.67410 10.66400 0.01010 0.09471 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.38970 9.42440 -0.03470 -0.36819 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.33500 10.33430 0.00070 0.00677 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.09230 9.13360 -0.04130 -0.45218 日盛全球智能車基金(美元) 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.55470 2.55830 -0.00360 -0.14072 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.64980 1.65220 -0.00240 -0.14526 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39080 0.39120 -0.00040 -0.10225 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25290 0.25310 -0.00020 -0.07902 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.76020 12.78190 -0.02170 -0.16977 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.13600 8.14990 -0.01390 -0.17055 日盛亞洲機會基金 7.26000 7.23000 0.03000 0.41494 日盛首選基金 19.20000 19.23000 -0.03000 -0.15601 日盛高科技基金 20.30000 20.28000 0.02000 0.09862 日盛貨幣市場基金 14.86030 14.86010 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 46.17000 46.10000 0.07000 0.15184 日盛精選五虎基金 39.30000 39.28000 0.02000 0.05092 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.56890 13.56870 0.00020 0.00147 台新2000高科技基金 35.80000 35.69000 0.11000 0.30821 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.94000 9.84000 0.10000 1.01626 台新MSCI中國基金 19.86000 19.81000 0.05000 0.25240 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 19.98000 20.01000 -0.03000 -0.14993 台新大眾貨幣市場基金 14.24580 14.24560 0.00020 0.00140 台新中國通基金 52.26000 52.21000 0.05000 0.09577 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.59100 0.58880 0.00220 0.37364 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 18.09500 18.05200 0.04300 0.23820 台新中國精選中小基金-美元 0.34020 0.33780 0.00240 0.71048 台新中國精選中小基金-新台幣 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900 台新主流基金 26.37000 26.34000 0.03000 0.11390 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.75000 24.66000 0.09000 0.36496 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.81190 0.80800 0.00390 0.48267 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.29000 17.23000 0.06000 0.34823 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56580 0.56300 0.00280 0.49734 台新台灣中小基金 40.28000 39.91000 0.37000 0.92709 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.23430 11.28040 -0.04610 -0.40867 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.12920 10.14730 -0.01810 -0.17837 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.83320 11.85440 -0.02120 -0.17884 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.11000 11.14000 -0.03000 -0.26930 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.02270 9.99990 0.02280 0.22800 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.33220 11.30640 0.02580 0.22819 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 台新印度基金 14.51000 14.39000 0.12000 0.83391 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.55670 8.53730 0.01940 0.22724 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28410 0.28310 0.00100 0.35323 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.75530 12.72640 0.02890 0.22709 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41840 0.41690 0.00150 0.35980 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 38.56000 38.57000 -0.01000 -0.02593 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 42.18000 42.11000 0.07000 0.16623 台新真吉利貨幣市場基金 11.14340 11.14330 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 34.42400 34.03370 0.39030 1.14680 台新智慧生活基金-美元 10.55290 10.53310 0.01980 0.18798 台新智慧生活基金-新台幣 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.05550 8.02150 0.03400 0.42386 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.19210 8.16860 0.02350 0.28769 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.28670 9.24760 0.03910 0.42281 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.45490 9.42770 0.02720 0.28851 台新新興市場債券基金(A類型) 11.57810 11.53170 0.04640 0.40237 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.37150 0.36950 0.00200 0.54127 台新新興市場債券基金(B類型) 8.09800 8.06560 0.03240 0.40171 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27440 0.27290 0.00150 0.54965 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.36000 5.35000 0.01000 0.18692 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.57000 22.60000 -0.03000 -0.13274 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.57260 10.58240 -0.00980 -0.09261 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.05770 10.03920 0.01850 0.18428 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.06480 10.05340 0.01140 0.11339 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.72710 10.73700 -0.00990 -0.09220 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.19550 10.17650 0.01900 0.18670 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.20440 10.19280 0.01160 0.11381 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 42.95550 42.96700 -0.01150 -0.02676 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 42.07310 42.22150 -0.14840 -0.35148 永豐1至3年期美國公債ETF基金 39.60340 39.66330 -0.05990 -0.15102 永豐20年期以上美國公債ETF基金 38.80960 38.92350 -0.11390 -0.29263 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 38.35000 38.39200 -0.04200 -0.10940 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.43060 11.42990 0.00070 0.00612 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.82810 9.80710 0.02100 0.21413 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.32230 9.33120 -0.00890 -0.09538 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 11.05800 11.06790 -0.00990 -0.08945 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.58680 7.57750 0.00930 0.12273 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.06660 9.05550 0.01110 0.12258 永豐中小基金 56.54000 56.10000 0.44000 0.78431 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.84240 1.84670 -0.00430 -0.23285 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.60650 2.61260 -0.00610 -0.23348 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.09110 8.09310 -0.00200 -0.02471 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.09190 11.09460 -0.00270 -0.02434 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.11000 5.13000 -0.02000 -0.38986 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.15000 22.19000 -0.04000 -0.18026 永豐主流品牌基金 19.17000 19.17000 0.00000 0.00000 永豐永豐基金 35.55000 35.53000 0.02000 0.05629 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 8.96570 8.96590 -0.00020 -0.00223 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.55890 9.55920 -0.00030 -0.00314 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.76220 8.77250 -0.01030 -0.11741 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.34510 9.35610 -0.01100 -0.11757 永豐亞洲民生消費基金 11.69000 11.71000 -0.02000 -0.17079 永豐南非幣2021保本基金 14.36060 14.36050 0.00010 0.00070 永豐美國大型500股票ETF基金 19.83000 19.80000 0.03000 0.15152 永豐貨幣市場基金 13.96020 13.96000 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.17360 2.17960 -0.00600 -0.27528 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.71720 2.72470 -0.00750 -0.27526 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.68930 7.69460 -0.00530 -0.06888 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.90730 10.91480 -0.00750 -0.06871 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.04130 7.04120 0.00010 0.00142 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.42030 11.42030 0.00000 0.00000 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.13000 8.12000 0.01000 0.12315 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.53000 18.53000 0.00000 0.00000 永豐臺灣加權ETF基金 57.42000 57.45000 -0.03000 -0.05222 永豐領航科技基金 41.98000 41.73000 0.25000 0.59909 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.61000 11.59000 0.02000 0.17256 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.99000 10.97000 0.02000 0.18232 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653 永豐趨勢平衡基金 45.05000 44.96000 0.09000 0.20018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.96980 11.96900 0.00080 0.00668 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.82090 9.82400 -0.00310 -0.03156 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.47680 10.48000 -0.00320 -0.03053 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.89580 9.89930 -0.00350 -0.03536 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.38740 10.39110 -0.00370 -0.03561 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.87410 9.87730 -0.00320 -0.03240 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.65990 10.66320 -0.00330 -0.03095 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.90220 9.90540 -0.00320 -0.03231 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.46580 10.46910 -0.00330 -0.03152 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.25000 11.23000 0.02000 0.17809 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.43000 15.39000 0.04000 0.25991 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.56000 19.50000 0.06000 0.30769 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.65000 19.58000 0.07000 0.35751 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.04170 10.04340 -0.00170 -0.01693 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.04170 10.04340 -0.00170 -0.01693 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.93820 9.93640 0.00180 0.01812 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.93820 9.93640 0.00180 0.01812 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.20860 10.21440 -0.00580 -0.05678 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.20850 10.21430 -0.00580 -0.05678 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.03000 10.02850 0.00150 0.01496 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.03000 10.02850 0.00150 0.01496 兆豐國際生命科學基金 14.39000 14.38000 0.01000 0.06954 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.43140 10.42650 0.00490 0.04700 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.77800 10.76320 0.01480 0.13751 兆豐國際全球基金 31.04000 31.01000 0.03000 0.09674 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.54610 10.54560 0.00050 0.00474 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.11860 10.13930 -0.02070 -0.20416 兆豐國際國民基金 24.34000 24.33000 0.01000 0.04110 兆豐國際第一基金 14.76000 14.70000 0.06000 0.40816 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.70020 10.70700 -0.00680 -0.06351 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.11520 8.12040 -0.00520 -0.06404 兆豐國際萬全基金 22.29000 22.23000 0.06000 0.26991 兆豐國際電子基金 28.72000 28.72000 0.00000 0.00000 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 23.43000 23.46000 -0.03000 -0.12788 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 14.70000 14.69000 0.01000 0.06807 兆豐國際豐台灣基金 38.27000 38.21000 0.06000 0.15703 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.57630 12.57610 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.77670 9.77460 0.00210 0.02148 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.83210 9.82530 0.00680 0.06921 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.75900 9.76490 -0.00590 -0.06042 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.82930 9.82460 0.00470 0.04784 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.96700 9.95610 0.01090 0.10948 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.77690 9.77480 0.00210 0.02148 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.83420 9.82740 0.00680 0.06919 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.76680 9.77270 -0.00590 -0.06037 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.83360 9.82900 0.00460 0.04680 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.97500 9.96400 0.01100 0.11040 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.99600 10.99040 0.00560 0.05095 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.68660 10.68290 0.00370 0.03463 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.97170 10.96660 0.00510 0.04650 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.56400 10.55870 0.00530 0.05020 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.75260 10.74890 0.00370 0.03442 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.69830 10.69330 0.00500 0.04676 合庫台灣基金 12.98000 12.97000 0.01000 0.07710 合庫全球高收益債券基金A類型 11.71930 11.71990 -0.00060 -0.00512 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.87310 12.86310 0.01000 0.07774 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.44470 11.43580 0.00890 0.07783 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.21230 12.20550 0.00680 0.05571 合庫全球高收益債券基金B類型 8.03720 8.03770 -0.00050 -0.00622 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.39570 9.38900 0.00670 0.07136 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.12190 9.11480 0.00710 0.07790 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.75740 8.75080 0.00660 0.07542 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.24360 9.23640 0.00720 0.07795 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.49000 11.44000 0.05000 0.43706 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911 合庫全球新興市場基金 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 合庫貨幣市場基金 10.18780 10.18770 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.94510 9.93710 0.00800 0.08051 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.35120 10.34410 0.00710 0.06864 合庫新興多重收益基金A類型 10.47530 10.47700 -0.00170 -0.01623 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.14110 12.13160 0.00950 0.07831 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.52810 15.51240 0.01570 0.10121 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.61810 8.61100 0.00710 0.08245 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.46490 9.45840 0.00650 0.06872 合庫新興多重收益基金B類型 7.76950 7.77070 -0.00120 -0.01544 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.59220 8.58590 0.00630 0.07338 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.52950 10.51580 0.01370 0.13028 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.79000 10.82000 -0.03000 -0.27726 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.67000 10.71000 -0.04000 -0.37348 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A月配息 人民幣避險 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 安本標準360動態入息組合基金 A月配息 美元 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 安本標準360動態入息組合基金 A月配息 新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A累積 人民幣避險 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 安本標準360動態入息組合基金 A累積 美元 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 安本標準360動態入息組合基金 A累積 新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 人民幣 12.32000 12.29000 0.03000 0.24410 安本標準兩岸價值基金 美元 11.76000 11.71000 0.05000 0.42699 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.81000 11.77000 0.04000 0.33985 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.19550 10.19590 -0.00040 -0.00392 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.17100 10.17100 0.00000 0.00000 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.72510 9.65570 0.06940 0.71875 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.14260 10.14900 -0.00640 -0.06306 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.28740 10.28770 -0.00030 -0.00292 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.25650 10.25660 -0.00010 -0.00097 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.79130 9.72150 0.06980 0.71800 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.21090 10.21740 -0.00650 -0.06362 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.27580 11.27550 0.00030 0.00266 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.83870 9.81450 0.02420 0.24657 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.67300 9.66210 0.01090 0.11281 安聯中國東協基金 14.88000 14.86000 0.02000 0.13459 安聯中國策略基金-美元 13.00000 12.93000 0.07000 0.54138 安聯中國策略基金-新臺幣 16.80000 16.73000 0.07000 0.41841 安聯中華新思路基金-人民幣 16.84000 16.82000 0.02000 0.11891 安聯中華新思路基金-美元 15.21000 15.15000 0.06000 0.39604 安聯中華新思路基金-新臺幣 14.20000 14.17000 0.03000 0.21171 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 36.21000 36.27000 -0.06000 -0.16543 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 安聯台灣科技基金 58.57000 58.59000 -0.02000 -0.03414 安聯台灣貨幣市場基金 12.56650 12.56630 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 41.58000 41.46000 0.12000 0.28944 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.86450 10.85870 0.00580 0.05341 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.88150 15.88080 0.00070 0.00441 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.81990 9.81950 0.00040 0.00407 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.93390 9.93340 0.00050 0.00503 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 12.00000 11.97000 0.03000 0.25063 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 安聯四季成長組合基金-美元 11.76000 11.72000 0.04000 0.34130 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.30520 13.30540 -0.00020 -0.00150 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.86870 10.86630 0.00240 0.02209 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.88770 12.88710 0.00060 0.00466 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.51870 9.51860 0.00010 0.00105 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.45810 9.45590 0.00220 0.02327 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.95460 8.95430 0.00030 0.00335 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.16970 10.16930 0.00040 0.00393 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元 9.89650 9.89430 0.00220 0.02224 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.14180 10.14140 0.00040 0.00394 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.65000 11.62000 0.03000 0.25818 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.51000 11.49000 0.02000 0.17406 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.49000 11.47000 0.02000 0.17437 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.56310 12.55410 0.00900 0.07169 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.36700 11.35620 0.01080 0.09510 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.95180 10.94290 0.00890 0.08133 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.51500 8.50880 0.00620 0.07287 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.38690 8.37900 0.00790 0.09428 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.05420 8.04770 0.00650 0.08077 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.14000 10.13240 0.00760 0.07501 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.00930 10.00120 0.00810 0.08099 安聯全球人口趨勢基金 12.08000 12.05000 0.03000 0.24896 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.50000 8.44000 0.06000 0.71090 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.83000 31.65000 0.18000 0.56872 安聯全球油礦金趨勢基金 7.49000 7.48000 0.01000 0.13369 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.54360 12.54560 -0.00200 -0.01594 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.54460 10.54630 -0.00170 -0.01612 安聯全球新興市場基金 16.78000 16.78000 0.00000 0.00000 安聯全球農金趨勢基金 8.88000 8.87000 0.01000 0.11274 安聯全球綠能趨勢基金 9.01000 8.97000 0.04000 0.44593 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 安聯亞洲動態策略基金 22.35000 22.27000 0.08000 0.35923 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.19650 10.19130 0.00520 0.05102 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.22120 10.21470 0.00650 0.06363 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.11090 10.10490 0.00600 0.05938 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.07630 10.06960 0.00670 0.06654 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.12650 10.12120 0.00530 0.05237 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.07810 10.07140 0.00670 0.06653 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.03750 10.03190 0.00560 0.05582 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.13390 10.12830 0.00560 0.05529 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.03750 10.03190 0.00560 0.05582 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.66910 10.66900 0.00010 0.00094 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.14930 10.14920 0.00010 0.00099 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 92.59080 92.65460 -0.06380 -0.06886 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.55580 13.54910 0.00670 0.04945 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 69.27270 69.32330 -0.05060 -0.07299 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.00990 10.00490 0.00500 0.04998 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.79440 2.79770 -0.00330 -0.11795 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.90540 10.89790 0.00750 0.06882 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.33840 2.34490 -0.00650 -0.27720 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.72880 8.72380 0.00500 0.05731 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.27430 10.27960 -0.00530 -0.05156 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.36670 10.35870 0.00800 0.07723 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.90030 10.89180 0.00850 0.07804 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.31030 10.30290 0.00740 0.07182 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.32380 10.31890 0.00490 0.04749 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.07530 10.08050 -0.00520 -0.05158 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.10730 10.09900 0.00830 0.08219 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.47080 10.46110 0.00970 0.09272 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.10760 10.10030 0.00730 0.07228 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.13950 10.13350 0.00600 0.05921 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.15370 10.15510 -0.00140 -0.01379 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.37730 10.37980 -0.00250 -0.02409 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.12760 10.12910 -0.00150 -0.01481 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.01650 10.02010 -0.00360 -0.03593 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.04450 10.04540 -0.00090 -0.00896 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.10560 10.10610 -0.00050 -0.00495 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.02650 10.02810 -0.00160 -0.01596 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.96670 9.97020 -0.00350 -0.03510 宏利台灣動力基金A類型 33.40000 33.39000 0.01000 0.02995 宏利台灣動力基金I類型 33.40000 33.39000 0.01000 0.02995 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) 9.98130 9.97750 0.00380 0.03809 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) 9.96740 9.96500 0.00240 0.02408 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) 10.06120 10.05350 0.00770 0.07659 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) 9.97780 9.97390 0.00390 0.03910 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.07690 10.04820 0.02870 0.28562 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.84100 9.82510 0.01590 0.16183 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.53660 7.51510 0.02150 0.28609 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.43610 7.42120 0.01490 0.20078 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.62000 11.60000 0.02000 0.17241 宏利全球債券組合基金 13.75550 13.75400 0.00150 0.01091 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.02270 3.02220 0.00050 0.01654 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.42850 12.43120 -0.00270 -0.02172 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.88240 8.88500 -0.00260 -0.02926 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.62020 2.63020 -0.01000 -0.38020 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.35510 11.36680 -0.01170 -0.10293 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.33260 3.31720 0.01540 0.46425 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54420 0.54150 0.00270 0.49861 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.21000 15.15000 0.06000 0.39604 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.48980 12.47810 0.01170 0.09376 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 11.04840 11.03450 0.01390 0.12597 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.50280 10.49480 0.00800 0.07623 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.73030 8.71830 0.01200 0.13764 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.35500 8.34460 0.01040 0.12463 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.16350 8.15720 0.00630 0.07723 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.35270 8.34430 0.00840 0.10067 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.20000 11.18000 0.02000 0.17889 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.01870 3.01350 0.00520 0.17256 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43310 0.43250 0.00060 0.13873 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.93800 12.92840 0.00960 0.07426 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.98410 0.98350 0.00060 0.06101 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.32540 7.31980 0.00560 0.07650 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05430 2.05110 0.00320 0.15601 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29570 0.29540 0.00030 0.10156 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.90020 8.89350 0.00670 0.07534 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32440 0.32420 0.00020 0.06169 宏利萬利貨幣市場基金 13.70250 13.70230 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.50000 2.49000 0.01000 0.40161 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.27000 11.22000 0.05000 0.44563 宏利臺灣股息收益基金A類型 27.60000 27.61000 -0.01000 -0.03622 宏利臺灣股息收益基金I類型 27.60000 27.61000 -0.01000 -0.03622 宏利澳幣保本基金 12.73440 12.73580 -0.00140 -0.01099 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.88000 11.88000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.61000 11.58000 0.03000 0.25907 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.19000 11.18000 0.01000 0.08945 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.95000 10.92000 0.03000 0.27473 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.21000 10.15000 0.06000 0.59113 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.23000 9.19000 0.04000 0.43526 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.69000 11.63000 0.06000 0.51591 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.47580 10.49880 -0.02300 -0.21907 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.41160 9.40750 0.00410 0.04358 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.80990 8.81790 -0.00800 -0.09072 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.28170 11.29190 -0.01020 -0.09033 貝萊德亞美利加收益基金 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.98410 12.98400 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 28.99000 29.00000 -0.01000 -0.03448 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46410 11.46140 0.00270 0.02356 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.84900 9.84120 0.00780 0.07926 保德信大中華基金-人民幣 10.94000 10.90000 0.04000 0.36697 保德信大中華基金-美元 10.49000 10.43000 0.06000 0.57526 保德信大中華基金-新台幣 31.04000 30.91000 0.13000 0.42058 保德信中小型股基金 57.16000 56.87000 0.29000 0.50993 保德信中國中小基金-人民幣 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237 保德信中國中小基金-美元 9.11000 9.06000 0.05000 0.55188 保德信中國中小基金-新臺幣 8.75000 8.71000 0.04000 0.45924 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.04110 10.01830 0.02280 0.22758 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.08380 10.06480 0.01900 0.18878 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.16340 10.14030 0.02310 0.22780 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.32590 11.30010 0.02580 0.22832 保德信中國品牌基金-人民幣 10.85000 10.77000 0.08000 0.74280 保德信中國品牌基金-美元 10.83000 10.75000 0.08000 0.74419 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.68000 11.60000 0.08000 0.68966 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.24000 28.05000 0.19000 0.67736 保德信全球消費商機基金 19.42000 19.39000 0.03000 0.15472 保德信全球基礎建設基金 14.01000 13.96000 0.05000 0.35817 保德信全球資源基金 6.91000 6.91000 0.00000 0.00000 保德信全球醫療生化基金-美元 9.61000 9.48000 0.13000 1.37131 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.68000 31.30000 0.38000 1.21406 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.27980 10.24860 0.03120 0.30443 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.82240 10.78960 0.03280 0.30400 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.20290 10.18550 0.01740 0.17083 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.73830 10.72000 0.01830 0.17071 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.72830 9.70920 0.01910 0.19672 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.96170 10.94060 0.02110 0.19286 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.18640 9.18100 0.00540 0.05882 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.33730 10.33120 0.00610 0.05904 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.12250 8.11960 0.00290 0.03572 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.27510 11.27110 0.00400 0.03549 保德信亞太基金 20.12000 20.07000 0.05000 0.24913 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.65030 8.66000 -0.00970 -0.11201 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.08730 12.10080 -0.01350 -0.11156 保德信店頭市場基金 40.88000 40.68000 0.20000 0.49164 保德信拉丁美洲基金 6.93000 6.95000 -0.02000 -0.28777 保德信金平衡基金 32.32000 32.31000 0.01000 0.03095 保德信金滿意基金 45.96000 45.83000 0.13000 0.28366 保德信科技島基金 30.76000 30.64000 0.12000 0.39164 保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積(E) 10.02160 10.01560 0.00600 0.05991 保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息(D) 9.97100 9.97240 -0.00140 -0.01404 保德信美國投資級企業債券基金－美元累積(C) 9.97100 9.97240 -0.00140 -0.01404 保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣月配息型(B) 9.99080 10.00560 -0.01480 -0.14792 保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣累積型(A) 9.99080 10.00560 -0.01480 -0.14792 保德信高成長基金 108.41000 108.18000 0.23000 0.21261 保德信貨幣市場基金 15.86380 15.86350 0.00030 0.00189 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.74870 10.72380 0.02490 0.23219 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.87140 10.86070 0.01070 0.09852 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.11120 11.09360 0.01760 0.15865 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.52250 10.51990 0.00260 0.02472 保德信新世紀基金 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.12650 8.12950 -0.00300 -0.03690 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.38190 10.38340 -0.00150 -0.01445 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.67270 11.67690 -0.00420 -0.03597 保德信新興趨勢組合基金 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 保德信瑞騰基金 15.66480 15.66430 0.00050 0.00319 保德信歐洲組合基金 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.55220 9.55380 -0.00160 -0.01675 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.18700 10.18890 -0.00190 -0.01865 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.43190 9.44050 -0.00860 -0.09110 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.78200 9.79190 -0.00990 -0.10110 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.67060 9.68100 -0.01040 -0.10743 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.22580 10.23650 -0.01070 -0.10453 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.54870 9.54820 0.00050 0.00524 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.99780 9.99730 0.00050 0.00500 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.19050 10.19830 -0.00780 -0.07648 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.87970 9.89250 -0.01280 -0.12939 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.40100 10.41450 -0.01350 -0.12963 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.84200 9.84230 -0.00030 -0.00305 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.26610 10.26660 -0.00050 -0.00487 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.84910 9.85940 -0.01030 -0.10447 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.51660 10.52980 -0.01320 -0.12536 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.74160 9.74270 -0.00110 -0.01129 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.23000 10.23120 -0.00120 -0.01173 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 10.02170 10.03160 -0.00990 -0.09869 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 10.02520 10.03520 -0.01000 -0.09965 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.33610 10.33950 -0.00340 -0.03288 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.98890 9.98630 0.00260 0.02604 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.98960 9.98710 0.00250 0.02503 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.23450 10.31070 -0.07620 -0.73904 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.32260 10.34030 -0.01770 -0.17117 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.02120 10.02670 -0.00550 -0.05485 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.98700 10.00210 -0.01510 -0.15097 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.48940 10.50610 -0.01670 -0.15896 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.10480 10.11320 -0.00840 -0.08306 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.94400 10.95910 -0.01510 -0.13779 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.01130 10.01450 -0.00320 -0.03195 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.41480 10.41810 -0.00330 -0.03168 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.53170 10.54660 -0.01490 -0.14128 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.55160 10.55260 -0.00100 -0.00948 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.45520 10.47020 -0.01500 -0.14326 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 10.07690 10.08140 -0.00450 -0.04464 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 10.08010 10.08470 -0.00460 -0.04561 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 10.05630 10.07310 -0.01680 -0.16678 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 10.05940 10.07440 -0.01500 -0.14889 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 10.08000 10.06840 0.01160 0.11521 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 10.08130 10.06960 0.01170 0.11619 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 9.97360 10.09660 -0.12300 -1.21823 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 9.97410 10.09710 -0.12300 -1.21817 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.11210 10.12840 -0.01630 -0.16093 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.23360 10.24990 -0.01630 -0.15903 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.18110 10.19660 -0.01550 -0.15201 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.54650 10.56660 -0.02010 -0.19022 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.92680 9.93050 -0.00370 -0.03726 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.12280 10.12660 -0.00380 -0.03752 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96910 1.97040 -0.00130 -0.06598 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.85560 2.85720 -0.00160 -0.05600 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28930 0.28870 0.00060 0.20783 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45840 0.45750 0.00090 0.19672 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.14860 8.13850 0.01010 0.12410 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.03830 12.02410 0.01420 0.11810 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.74260 9.74450 -0.00190 -0.01950 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.53720 12.54050 -0.00330 -0.02631 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.64440 8.62870 0.01570 0.18195 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.16570 11.14540 0.02030 0.18214 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.63490 10.63240 0.00250 0.02351 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.35310 10.35830 -0.00520 -0.05020 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 20.48000 20.47000 0.01000 0.04885 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4757.20000 4754.98000 2.22000 0.04669 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.13480 10.13030 0.00450 0.04442 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.11330 11.10860 0.00470 0.04231 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.97300 9.97610 -0.00310 -0.03107 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.45110 9.45490 -0.00380 -0.04019 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.13000 10.13420 -0.00420 -0.04144 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.40070 9.41180 -0.01110 -0.11794 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.82670 9.83670 -0.01000 -0.10166 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.40510 10.41070 -0.00560 -0.05379 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.85210 5.83960 0.01250 0.21406 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.91320 10.88980 0.02340 0.21488 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) 10.02330 10.02190 0.00140 0.01397 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) 9.97720 9.97460 0.00260 0.02607 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.01470 10.01250 0.00220 0.02197 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) 10.02330 10.02190 0.00140 0.01397 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) 9.97720 9.97460 0.00260 0.02607 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.01470 10.01250 0.00220 0.02197 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.43950 10.45050 -0.01100 -0.10526 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.55480 11.55500 -0.00020 -0.00173 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.77180 10.77220 -0.00040 -0.00371 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.92010 8.92950 -0.00940 -0.10527 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.33020 9.33040 -0.00020 -0.00214 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.21610 9.21650 -0.00040 -0.00434 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.24750 10.25830 -0.01080 -0.10528 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.82550 10.82580 -0.00030 -0.00277 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.80850 10.80900 -0.00050 -0.00463 柏瑞巨人基金-A類型 13.56000 13.57000 -0.01000 -0.07369 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.71400 13.71380 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.30000 16.29000 0.01000 0.06139 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.27010 14.26440 0.00570 0.03996 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.80060 12.78560 0.01500 0.11732 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.35050 13.33330 0.01720 0.12900 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.37930 8.37590 0.00340 0.04059 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.67910 6.67640 0.00270 0.04044 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.64170 8.63160 0.01010 0.11701 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.48860 8.48310 0.00550 0.06483 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.70530 10.69150 0.01380 0.12907 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.38570 8.38150 0.00420 0.05011 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.99070 12.97550 0.01520 0.11714 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.36070 12.35570 0.00500 0.04047 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.48260 13.47370 0.00890 0.06605 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.15330 12.13760 0.01570 0.12935 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.84170 8.83810 0.00360 0.04073 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.65020 9.63900 0.01120 0.11619 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.69940 9.69300 0.00640 0.06603 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.51670 9.50440 0.01230 0.12941 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.39320 9.38850 0.00470 0.05006 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.70910 10.70910 0.00000 0.00000 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.81110 10.80690 0.00420 0.03886 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.57130 10.56290 0.00840 0.07952 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.69400 10.69700 -0.00300 -0.02805 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.72960 9.72960 0.00000 0.00000 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.55400 9.55030 0.00370 0.03874 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.70680 10.71120 -0.00440 -0.04108 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.58430 9.57660 0.00770 0.08040 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.70480 9.70750 -0.00270 -0.02781 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.68930 10.68930 0.00000 0.00000 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.81190 10.80770 0.00420 0.03886 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.57180 10.56340 0.00840 0.07952 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.69520 10.69820 -0.00300 -0.02804 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.72950 9.72950 0.00000 0.00000 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.55430 9.55060 0.00370 0.03874 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.89370 10.89820 -0.00450 -0.04129 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.58450 9.57690 0.00760 0.07936 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.70540 9.70810 -0.00270 -0.02781 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.34070 11.34250 -0.00180 -0.01587 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.93490 12.93090 0.00400 0.03093 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.16490 12.15760 0.00730 0.06004 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.87760 8.87910 -0.00150 -0.01689 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.67340 9.67040 0.00300 0.03102 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.58460 9.57880 0.00580 0.06055 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.03560 11.03740 -0.00180 -0.01631 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.04470 12.04090 0.00380 0.03156 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.75220 11.74520 0.00700 0.05960 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.87790 8.87940 -0.00150 -0.01689 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.67400 9.67090 0.00310 0.03205 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.58500 9.57920 0.00580 0.06055 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.25000 13.17000 0.08000 0.60744 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.21000 14.11000 0.10000 0.70872 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.30000 9.24000 0.06000 0.64935 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.45000 8.40000 0.05000 0.59524 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.25000 9.18000 0.07000 0.76253 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.15000 11.08000 0.07000 0.63177 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.08000 11.00000 0.08000 0.72727 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.36000 11.28000 0.08000 0.70922 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.21000 13.14000 0.07000 0.53272 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.35000 13.29000 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-0.10163 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.27000 12.26690 0.00310 0.02527 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.15610 12.14360 0.01250 0.10293 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.10050 11.08790 0.01260 0.11364 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.45260 8.45040 0.00220 0.02603 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.62210 9.61230 0.00980 0.10195 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.65010 9.63910 0.01100 0.11412 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.69380 11.68180 0.01200 0.10272 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.77470 10.77190 0.00280 0.02599 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 11.08190 11.06930 0.01260 0.11383 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.96450 9.95420 0.01030 0.10347 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.13280 9.13050 0.00230 0.02519 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.17500 9.16110 0.01390 0.15173 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.67680 9.66580 0.01100 0.11380 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.59740 12.57900 0.01840 0.14628 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.26610 12.24000 0.02610 0.21324 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.54630 11.51910 0.02720 0.23613 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.95970 6.94950 0.01020 0.14677 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.76160 8.74290 0.01870 0.21389 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.41670 9.39450 0.02220 0.23631 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.82930 10.81340 0.01590 0.14704 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.56440 11.53710 0.02730 0.23663 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.49130 9.47100 0.02030 0.21434 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.88200 8.86900 0.01300 0.14658 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.61810 9.59550 0.02260 0.23553 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.13400 12.14100 -0.00700 -0.05766 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 13.07890 13.07920 -0.00030 -0.00229 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.88080 11.87900 0.00180 0.01515 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.33570 9.34110 -0.00540 -0.05781 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.08790 10.08810 -0.00020 -0.00198 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.06000 10.05850 0.00150 0.01491 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.32790 12.32810 -0.00020 -0.00162 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.82580 10.83200 -0.00620 -0.05724 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.32010 11.31840 0.00170 0.01502 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.96340 9.96920 -0.00580 -0.05818 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.50240 9.50790 -0.00550 -0.05785 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.33280 10.33300 -0.00020 -0.00194 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.79720 9.79580 0.00140 0.01429 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.87000 18.85000 0.02000 0.10610 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.59000 17.54000 0.05000 0.28506 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.35340 13.35660 -0.00320 -0.02396 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.28050 10.26190 0.01860 0.18125 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.42180 11.40200 0.01980 0.17365 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.43970 12.45350 -0.01380 -0.11081 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.89190 10.86610 0.02580 0.23744 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.82200 8.80600 0.01600 0.18169 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.45830 9.44200 0.01630 0.17263 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.30980 9.32010 -0.01030 -0.11051 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.39660 9.37430 0.02230 0.23788 柏瑞環球多元資產基金-N類型 8.95500 8.93880 0.01620 0.18123 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.25920 9.24320 0.01600 0.17310 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.18450 11.19680 -0.01230 -0.10985 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.33920 9.31710 0.02210 0.23720 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 44.77900 44.80280 -0.02380 -0.05312 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.96510 9.94510 0.02000 0.20110 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.86990 9.84950 0.02040 0.20712 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 10.87000 10.67000 0.20000 1.87441 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 34.51000 35.90000 -1.39000 -3.87187 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.87000 11.86930 0.00070 0.00590 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.67170 1.66710 0.00460 0.27593 國泰大中華基金 22.54000 22.54000 0.00000 0.00000 國泰小龍基金-新台幣 16.73000 16.71000 0.02000 0.11969 國泰中小成長基金-新台幣 49.05000 49.00000 0.05000 0.10204 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.71810 4.69720 0.02090 0.44495 國泰中國內需增長基金-美元A 0.72790 0.72270 0.00520 0.71952 國泰中國內需增長基金-美元I 0.78030 0.77470 0.00560 0.72286 國泰中國內需增長基金-新台幣 20.45000 20.33000 0.12000 0.59026 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 43.16120 43.29560 -0.13440 -0.31042 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.46820 2.47020 -0.00200 -0.08097 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.34620 0.34550 0.00070 0.20260 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.65340 10.64700 0.00640 0.06011 國泰中國新興債券基金-美元 0.33840 0.33770 0.00070 0.20728 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.21020 10.20270 0.00750 0.07351 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.52710 4.50990 0.01720 0.38138 國泰中國新興戰略基金-美元 0.63380 0.62970 0.00410 0.65110 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.61000 19.50000 0.11000 0.56410 國泰中港台基金-人民幣 3.53380 3.51270 0.02110 0.60068 國泰中港台基金-美元 0.50090 0.49660 0.00430 0.86589 國泰中港台基金-新台幣 15.31000 15.20000 0.11000 0.72368 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.13500 10.12010 0.01490 0.14723 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.22530 10.21530 0.01000 0.09789 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.15000 10.15360 -0.00360 -0.03546 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 28.00000 27.96000 0.04000 0.14306 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 11.64000 11.66000 -0.02000 -0.17153 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.68000 35.60000 0.08000 0.22472 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35840 0.35810 0.00030 0.08378 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33390 0.33360 0.00030 0.08993 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33480 0.33450 0.00030 0.08969 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.00610 11.01070 -0.00460 -0.04178 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.26480 10.26910 -0.00430 -0.04187 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.29790 10.30210 -0.00420 -0.04077 國泰台灣貨幣市場基金 12.47490 12.47480 0.00010 0.00080 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42710 0.42630 0.00080 0.18766 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37530 0.37450 0.00080 0.21362 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45660 0.45570 0.00090 0.19750 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.56580 0.57010 -0.00430 -0.75425 國泰全球高股息基金-人民幣 2.62230 2.62230 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-美元 0.37070 0.36960 0.00110 0.29762 國泰全球高股息基金-新台幣 11.38000 11.37000 0.01000 0.08795 國泰全球高股息基金-澳幣 0.54590 0.54960 -0.00370 -0.67322 國泰全球基礎建設基金-美元 0.50500 0.50280 0.00220 0.43755 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.58000 14.53000 0.05000 0.34412 國泰全球資源基金-美元 0.16320 0.16260 0.00060 0.36900 國泰全球資源基金-新台幣 5.08000 5.07000 0.01000 0.19724 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.61620 0.61310 0.00310 0.50563 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.91000 18.84000 0.07000 0.37155 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.26000 18.19000 0.07000 0.38483 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.90300 0.90690 -0.00390 -0.43004 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.81000 20.78000 0.03000 0.14437 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.89000 22.93000 -0.04000 -0.17444 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.60790 2.60940 -0.00150 -0.05748 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36960 0.36880 0.00080 0.21692 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31350 0.31280 0.00070 0.22379 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.31190 11.30040 0.01150 0.10177 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.59610 9.58640 0.00970 0.10119 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.54070 0.54470 -0.00400 -0.73435 國泰亞洲成長基金-美元 0.39680 0.39540 0.00140 0.35407 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.78000 11.76000 0.02000 0.17007 國泰科技生化基金 40.05000 39.96000 0.09000 0.22523 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.75000 29.73000 0.02000 0.06727 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.12000 12.14000 -0.02000 -0.16474 國泰美國費城半導體基金 15.58000 15.54000 0.04000 0.25740 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 45.96430 46.07010 -0.10580 -0.22965 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 16.17290 16.14630 0.02660 0.16474 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 25.21870 25.31650 -0.09780 -0.38631 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 45.61430 45.58890 0.02540 0.05572 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 46.23420 46.31930 -0.08510 -0.18372 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.89810 42.94320 -0.04510 -0.10502 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.32270 0.32200 0.00070 0.21739 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.97890 9.96320 0.01570 0.15758 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 10.04410 10.02820 0.01590 0.15855 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.32410 0.32330 0.00080 0.24745 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 10.01560 9.99630 0.01930 0.19307 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.09810 10.07850 0.01960 0.19447 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.32470 0.32370 0.00100 0.30893 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 10.03140 10.00830 0.02310 0.23081 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.12420 10.10060 0.02360 0.23365 國泰紐幣2021保本基金 12.97030 12.97230 -0.00200 -0.01542 國泰紐幣八年期保本基金 13.34440 13.34850 -0.00410 -0.03072 國泰紐幣保本基金 12.88020 12.85580 0.02440 0.18980 國泰國泰基金-新台幣A 26.23000 26.16000 0.07000 0.26758 國泰富時中國A50基金 21.67000 22.03000 -0.36000 -1.63414 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 48.21700 48.20950 0.00750 0.01556 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.35060 0.35020 0.00040 0.11422 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.52400 0.52830 -0.00430 -0.81393 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.80750 40.83090 -0.02340 -0.05731 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.41000 20.74000 -0.33000 -1.59113 國泰新興市場基金-美元 0.38740 0.38660 0.00080 0.20693 國泰新興市場基金-新台幣 11.88000 11.88000 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.47340 2.47830 -0.00490 -0.19772 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50070 1.50360 -0.00290 -0.19287 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36030 0.36000 0.00030 0.08333 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22080 0.22060 0.00020 0.09066 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.80210 10.80230 -0.00020 -0.00185 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.43000 6.43010 -0.00010 -0.00156 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 15.91000 15.85000 0.06000 0.37855 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 45.69190 45.71810 -0.02620 -0.05731 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 45.58520 45.59890 -0.01370 -0.03004 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.78850 42.82110 -0.03260 -0.07613 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.32000 12.31000 0.01000 0.08123 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 41.28000 41.35000 -0.07000 -0.16929 國泰標普北美科技ETF基金 23.62000 23.64000 -0.02000 -0.08460 國泰歐洲精選基金-美元 0.34610 0.34560 0.00050 0.14468 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.41700 38.45640 -0.03940 -0.10245 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.45000 21.44000 0.01000 0.04664 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.77000 19.69000 0.08000 0.40630 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.20000 19.33000 -0.13000 -0.67253 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41820 0.41780 0.00040 0.09574 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.50350 12.49990 0.00360 0.02880 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.66390 10.66330 0.00060 0.00563 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.55700 10.55760 -0.00060 -0.00568 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.54730 10.56200 -0.01470 -0.13918 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.23430 10.23380 0.00050 0.00489 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.15570 10.15630 -0.00060 -0.00591 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.09960 10.11370 -0.01410 -0.13941 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.03600 10.03540 0.00060 0.00598 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.94730 9.95060 -0.00330 -0.03316 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.99700 9.99720 -0.00020 -0.00200 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.70320 9.71630 -0.01310 -0.13482 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.89970 9.89910 0.00060 0.00606 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.81720 9.82060 -0.00340 -0.03462 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.85700 9.85720 -0.00020 -0.00203 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.56490 9.57790 -0.01300 -0.13573 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49430 11.49330 0.00100 0.00870 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.73980 9.72650 0.01330 0.13674 第一金大中華基金 27.67000 27.66000 0.01000 0.03615 第一金小型精選基金 34.62000 34.55000 0.07000 0.20260 第一金中國世紀基金-人民幣 14.79000 14.70000 0.09000 0.61224 第一金中國世紀基金-美元 8.96960 8.88830 0.08130 0.91469 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.49000 10.41000 0.08000 0.76849 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.49000 10.41000 0.08000 0.76849 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.85590 9.86140 -0.00550 -0.05577 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.13230 8.13280 -0.00050 -0.00615 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.52880 11.53530 -0.00650 -0.05635 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.69970 9.70030 -0.00060 -0.00619 第一金中概平衡基金 29.24000 29.13000 0.11000 0.37762 第一金台灣貨幣市場基金 15.34600 15.34570 0.00030 0.00195 第一金全家福貨幣市場基金 178.91300 178.91000 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.38440 15.47100 -0.08660 -0.55976 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.38310 15.47000 -0.08690 -0.56173 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.70000 14.80000 -0.10000 -0.67568 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.70000 14.80000 -0.10000 -0.67568 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.31390 10.31020 0.00370 0.03589 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.31220 10.30850 0.00370 0.03589 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.13500 10.02890 0.10610 1.05794 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.13500 10.02900 0.10600 1.05693 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.27000 10.17000 0.10000 0.98328 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.27000 10.17000 0.10000 0.98328 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.69090 13.63210 0.05880 0.43133 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.70910 13.65020 0.05890 0.43150 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.85000 12.81000 0.04000 0.31226 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.88000 12.84000 0.04000 0.31153 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.88820 9.85640 0.03180 0.32263 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.88060 9.84880 0.03180 0.32288 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.42660 9.40310 0.02350 0.24992 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.45110 9.42750 0.02360 0.25033 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.87650 10.84150 0.03500 0.32283 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.41140 10.38540 0.02600 0.25035 第一金全球大趨勢基金 24.94000 24.93000 0.01000 0.04011 第一金全球不動產證券化基金A 9.46150 9.41890 0.04260 0.45228 第一金全球不動產證券化基金B 6.48100 6.45190 0.02910 0.45103 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.32040 10.33370 -0.01330 -0.12871 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.32060 10.33400 -0.01340 -0.12967 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.35890 11.37360 -0.01470 -0.12925 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.36080 11.37550 -0.01470 -0.12923 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.62330 8.61980 0.00350 0.04060 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.68010 10.67570 0.00440 0.04122 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.21920 9.21580 0.00340 0.03689 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.21770 9.21430 0.00340 0.03690 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.65200 7.64340 0.00860 0.11252 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.64710 7.63860 0.00850 0.11128 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.34670 8.34310 0.00360 0.04315 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.34730 8.34370 0.00360 0.04315 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.75590 11.75160 0.00430 0.03659 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.75650 11.75230 0.00420 0.03574 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.29950 10.28790 0.01160 0.11275 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.30030 10.28870 0.01160 0.11275 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.97890 14.97250 0.00640 0.04275 第一金亞洲科技基金 19.26000 19.23000 0.03000 0.15601 第一金亞洲新興市場基金 12.90000 12.85000 0.05000 0.38911 第一金店頭市場基金 8.49000 8.47000 0.02000 0.23613 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.16280 10.15900 0.00380 0.03741 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.16270 10.15900 0.00370 0.03642 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.02580 10.03550 -0.00970 -0.09666 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.02570 10.03540 -0.00970 -0.09666 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.22610 10.22230 0.00380 0.03717 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.24390 10.24000 0.00390 0.03809 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.22590 10.22210 0.00380 0.03717 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.08790 10.09770 -0.00980 -0.09705 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.10560 10.11520 -0.00960 -0.09491 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.08780 10.09760 -0.00980 -0.09705 第一金創新趨勢基金 23.17000 23.17000 0.00000 0.00000 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 44.02860 44.01930 0.00930 0.02113 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 44.14170 44.19740 -0.05570 -0.12603 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 44.26500 44.40500 -0.14000 -0.31528 第一金電子基金 36.61000 36.51000 0.10000 0.27390 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.97000 20.06000 -0.09000 -0.44865 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.54000 20.49000 0.05000 0.24402 統一大中華中小基金(人民幣) 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148 統一大中華中小基金(美元) 8.02000 7.98000 0.04000 0.50125 統一大中華中小基金(新台幣) 11.80000 11.75000 0.05000 0.42553 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(美元) 8.87000 8.85000 0.02000 0.22599 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.09000 9.08000 0.01000 0.11013 統一大滿貫基金-A類型 38.35000 38.23000 0.12000 0.31389 統一大滿貫基金-I類型 38.35000 38.23000 0.12000 0.31389 統一大龍印基金 15.24000 15.12000 0.12000 0.79365 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090 統一大龍騰中國基金(美元) 9.52000 9.47000 0.05000 0.52798 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348 統一中小基金 27.13000 27.04000 0.09000 0.33284 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.00850 10.03710 -0.02860 -0.28494 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.03420 9.02880 0.00540 0.05981 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.68470 8.68900 -0.00430 -0.04949 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.72440 12.76070 -0.03630 -0.28447 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.44340 11.43660 0.00680 0.05946 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.95690 10.96230 -0.00540 -0.04926 統一台灣動力基金 21.33000 21.23000 0.10000 0.47103 統一全天候基金-A類型 124.80000 124.27000 0.53000 0.42649 統一全天候基金-I類型 125.68000 125.14000 0.54000 0.43152 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.48220 8.47550 0.00670 0.07905 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.94890 7.91530 0.03360 0.42449 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.88620 7.86330 0.02290 0.29123 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.24830 9.24100 0.00730 0.07900 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.67470 8.63800 0.03670 0.42487 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.59890 8.57400 0.02490 0.29041 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 統一全球債券組合基金 12.37270 12.36640 0.00630 0.05094 統一全球新科技基金(人民幣) 16.32000 16.27000 0.05000 0.30731 統一全球新科技基金(美元) 14.90000 14.82000 0.08000 0.53981 統一全球新科技基金(新台幣) 14.21000 14.15000 0.06000 0.42403 統一亞太基金 26.01000 25.94000 0.07000 0.26985 統一亞洲大金磚基金 12.42000 12.36000 0.06000 0.48544 統一奔騰基金 65.81000 65.52000 0.29000 0.44261 統一強棒貨幣市場基金 16.75950 16.75920 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 12.44000 12.47000 -0.03000 -0.24058 統一強漢基金(美元) 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 統一強漢基金(新台幣) 28.45000 28.47000 -0.02000 -0.07025 統一統信基金 33.47000 33.32000 0.15000 0.45018 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 37.94300 37.96710 -0.02410 -0.06348 統一黑馬基金 65.82000 65.53000 0.29000 0.44255 統一新亞洲科技能源基金 17.24000 17.21000 0.03000 0.17432 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.06680 8.07050 -0.00370 -0.04585 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.86790 10.87300 -0.00510 -0.04691 統一經建基金 52.63000 52.42000 0.21000 0.40061 統一龍馬基金 75.16000 75.24000 -0.08000 -0.10633 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 23.04000 23.01000 0.03000 0.13038 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 53.19000 53.15000 0.04000 0.07526 野村中國機會基金 15.23000 15.20000 0.03000 0.19737 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.41700 10.44520 -0.02820 -0.26998 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.36350 10.38740 -0.02390 -0.23009 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.24200 10.27900 -0.03700 -0.35996 野村巴西基金 6.59000 6.63000 -0.04000 -0.60332 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.77000 11.83000 -0.06000 -0.50719 野村台灣高股息基金 26.60000 26.51000 0.09000 0.33949 野村台灣運籌基金 42.01000 41.85000 0.16000 0.38232 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.89410 9.89880 -0.00470 -0.04748 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.75650 9.75470 0.00180 0.01845 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.80050 9.80330 -0.00280 -0.02856 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.59950 10.60470 -0.00520 -0.04903 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.35070 10.34880 0.00190 0.01836 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05130 10.05410 -0.00280 -0.02785 野村平衡基金 21.69000 21.65000 0.04000 0.18476 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.94040 9.94180 -0.00140 -0.01408 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.15860 10.16500 -0.00640 -0.06296 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95530 9.95230 0.00300 0.03014 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.98760 9.98900 -0.00140 -0.01402 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.25870 10.26510 -0.00640 -0.06235 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.00010 9.99720 0.00290 0.02901 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.92050 9.92270 -0.00220 -0.02217 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.04620 10.04840 -0.00220 -0.02189 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.06360 10.06100 0.00260 0.02584 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.91640 9.92160 -0.00520 -0.05241 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 15.04000 15.03000 0.01000 0.06653 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.88000 12.91000 -0.03000 -0.23238 野村全球生技醫療基金 16.43000 16.35000 0.08000 0.48930 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.27110 10.26830 0.00280 0.02727 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.23320 10.22430 0.00890 0.08705 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.10310 10.10080 0.00230 0.02277 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.51270 10.51080 0.00190 0.01808 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.43680 10.42800 0.00880 0.08439 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.31230 10.31000 0.00230 0.02231 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.25330 10.25080 0.00250 0.02439 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.99850 10.99610 0.00240 0.02183 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.86930 10.86000 0.00930 0.08564 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.74110 10.73870 0.00240 0.02235 野村全球品牌基金 28.53000 28.50000 0.03000 0.10526 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.68000 12.69000 -0.01000 -0.07880 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.29000 19.30000 -0.01000 -0.05181 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.35000 12.35000 0.00000 0.00000 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.08690 11.08050 0.00640 0.05776 野村全球短期收益基金-美元計價 11.08980 11.07730 0.01250 0.11284 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.79890 10.79210 0.00680 0.06301 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.52150 8.51280 0.00870 0.10220 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.34130 8.33370 0.00760 0.09120 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.85880 7.85730 0.00150 0.01909 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.10800 11.09650 0.01150 0.10364 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.58840 10.57880 0.00960 0.09075 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.08330 10.08120 0.00210 0.02083 野村成長基金 35.74000 35.66000 0.08000 0.22434 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.34370 8.33300 0.01070 0.12841 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.35230 8.33970 0.01260 0.15108 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.48400 8.47980 0.00420 0.04953 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.79460 9.78230 0.01230 0.12574 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.64590 9.63130 0.01460 0.15159 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.77670 9.77180 0.00490 0.05014 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.38000 9.34000 0.04000 0.42827 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.60000 13.54000 0.06000 0.44313 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.02520 10.02740 -0.00220 -0.02194 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 9.95330 9.95670 -0.00340 -0.03415 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 9.76220 9.77350 -0.01130 -0.11562 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.47320 9.47740 -0.00420 -0.04432 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.47930 9.48280 -0.00350 -0.03691 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.50200 9.51320 -0.01120 -0.11773 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 9.93940 9.95100 -0.01160 -0.11657 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.69670 10.69430 0.00240 0.02244 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.59030 10.59420 -0.00390 -0.03681 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.61430 10.62680 -0.01250 -0.11763 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.78420 9.81340 -0.02920 -0.29755 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.78830 9.81470 -0.02640 -0.26898 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.62330 9.65630 -0.03300 -0.34175 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.19410 8.22220 -0.02810 -0.34176 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.87880 8.90590 -0.02710 -0.30429 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.74420 8.76780 -0.02360 -0.26917 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.84690 9.88070 -0.03380 -0.34208 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.48390 13.53010 -0.04620 -0.34146 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.79240 12.83130 -0.03890 -0.30316 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.34460 10.37250 -0.02790 -0.26898 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.42740 10.44850 -0.02110 -0.20194 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.36540 10.38220 -0.01680 -0.16182 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.40260 10.42470 -0.02210 -0.21200 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.81470 10.83640 -0.02170 -0.20025 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.74100 10.75830 -0.01730 -0.16081 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.64490 10.66760 -0.02270 -0.21279 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.82590 10.84680 -0.02090 -0.19268 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.74200 10.75760 -0.01560 -0.14501 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.75100 10.78100 -0.03000 -0.27827 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.23230 10.23320 -0.00090 -0.00879 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.80050 9.79720 0.00330 0.03368 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.41730 9.41230 0.00500 0.05312 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.83570 8.83660 -0.00090 -0.01018 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.43770 11.43890 -0.00120 -0.01049 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.43940 10.41150 0.02790 0.26797 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.66570 11.63130 0.03440 0.29575 野村核心配置多重資產基金-美元計價 11.07210 11.03660 0.03550 0.32166 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.76790 10.73930 0.02860 0.26631 野村泰國基金 42.75000 42.82000 -0.07000 -0.16348 野村高科技基金 12.15000 12.13000 0.02000 0.16488 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.53820 10.52170 0.01650 0.15682 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.22050 10.19890 0.02160 0.21179 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.89340 10.88720 0.00620 0.05695 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.57250 9.54860 0.02390 0.25030 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.45860 9.44400 0.01460 0.15460 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.82870 9.84840 -0.01970 -0.20003 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.32800 12.30250 0.02550 0.20727 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.60800 14.61110 -0.00310 -0.02122 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.14120 11.11330 0.02790 0.25105 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.01630 10.99930 0.01700 0.15456 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.62330 11.64680 -0.02350 -0.20177 野村貨幣市場基金 16.36190 16.36170 0.00020 0.00122 野村新馬基金 14.52000 14.48000 0.04000 0.27624 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.38350 10.40380 -0.02030 -0.19512 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.99580 9.97470 0.02110 0.21154 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.99000 9.98260 0.00740 0.07413 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.26360 10.28120 -0.01760 -0.17119 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.20500 10.21970 -0.01470 -0.14384 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.20200 10.22090 -0.01890 -0.18492 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.77540 10.79380 -0.01840 -0.17047 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.67270 10.68780 -0.01510 -0.14128 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.70180 10.72180 -0.02000 -0.18654 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.01400 9.99470 0.01930 0.19310 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.98220 9.95800 0.02420 0.24302 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.80490 9.78860 0.01630 0.16652 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.76640 10.74550 0.02090 0.19450 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.68260 10.65660 0.02600 0.24398 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.49880 10.48130 0.01750 0.16696 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.52880 10.52240 0.00640 0.06082 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.83240 7.82750 0.00490 0.06260 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.23750 12.22990 0.00760 0.06214 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.45480 10.46990 -0.01510 -0.14422 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.75550 10.77770 -0.02220 -0.20598 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.38610 10.39650 -0.01040 -0.10003 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.33210 10.35630 -0.02420 -0.23367 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.42710 10.45670 -0.02960 -0.28307 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.45520 10.47040 -0.01520 -0.14517 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.75660 10.77890 -0.02230 -0.20689 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.38610 10.39650 -0.01040 -0.10003 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.33540 10.35930 -0.02390 -0.23071 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.42610 10.45570 -0.02960 -0.28310 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.46420 10.48080 -0.01660 -0.15838 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.77150 10.79560 -0.02410 -0.22324 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.39420 10.40590 -0.01170 -0.11244 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.34380 10.36930 -0.02550 -0.24592 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.43910 10.47110 -0.03200 -0.30560 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.46420 10.48080 -0.01660 -0.15838 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.77320 10.79720 -0.02400 -0.22228 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.40160 10.41330 -0.01170 -0.11236 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.35340 10.37890 -0.02550 -0.24569 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.44040 10.47240 -0.03200 -0.30557 野村精選貨幣市場基金 12.12570 12.12560 0.00010 0.00082 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.81000 11.82000 -0.01000 -0.08460 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 野村積極成長基金 15.16000 15.12000 0.04000 0.26455 野村優質基金-S類型新臺幣計價 11.80000 11.73000 0.07000 0.59676 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 42.75000 42.51000 0.24000 0.56457 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.68130 10.67740 0.00390 0.03653 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.51120 8.50310 0.00810 0.09526 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.82360 7.81590 0.00770 0.09852 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.60840 7.60570 0.00270 0.03550 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.37610 12.36370 0.01240 0.10029 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 11.04280 11.03190 0.01090 0.09880 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.78220 10.77850 0.00370 0.03433 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.63000 11.64000 -0.01000 -0.08591 野村環球基金-人民幣計價 17.94000 17.95000 -0.01000 -0.05571 野村環球基金-美元計價 13.84000 13.83000 0.01000 0.07231 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.28000 19.29000 -0.01000 -0.05184 野村鴻利基金 26.05000 26.01000 0.04000 0.15379 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91720 16.91710 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 22.69000 22.59000 0.10000 0.44267 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.74000 13.56000 0.18000 1.32743 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.34000 15.31000 0.03000 0.19595 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.69970 10.69750 0.00220 0.02057 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.00580 14.00300 0.00280 0.02000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 11.02710 11.03440 -0.00730 -0.06616 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.64110 10.61990 0.02120 0.19963 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.88190 10.89190 -0.01000 -0.09181 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.46470 10.44770 0.01700 0.16272 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積) 9.99210 10.01350 -0.02140 -0.21371 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配) 9.99180 10.01350 -0.02170 -0.21671 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積) 9.99920 9.99040 0.00880 0.08808 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配) 9.99920 9.99040 0.00880 0.08808 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積) 9.99440 9.99980 -0.00540 -0.05400 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配) 9.99470 10.00000 -0.00530 -0.05300 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.40980 10.42180 -0.01200 -0.11514 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.20110 10.18570 0.01540 0.15119 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.90290 9.90200 0.00090 0.00909 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.40300 10.40020 0.00280 0.02692 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.63730 10.63050 0.00680 0.06397 凱基台商天下基金 15.00000 14.85000 0.15000 1.01010 凱基台灣精五門基金 23.40000 23.34000 0.06000 0.25707 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 46.23960 46.28680 -0.04720 -0.10197 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 47.69080 47.85460 -0.16380 -0.34229 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.81110 40.88410 -0.07300 -0.17855 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 45.91550 45.97770 -0.06220 -0.13528 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 46.63810 46.59370 0.04440 0.09529 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 46.52780 46.68170 -0.15390 -0.32968 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) 10.04280 10.04370 -0.00090 -0.00896 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) 10.04260 10.04340 -0.00080 -0.00797 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積) 10.04180 10.04270 -0.00090 -0.00896 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) 10.04090 10.04200 -0.00110 -0.01095 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) 10.00380 10.03010 -0.02630 -0.26221 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) 9.98770 10.01650 -0.02880 -0.28753 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) 10.10940 10.08310 0.02630 0.26083 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) 10.10950 10.08310 0.02640 0.26182 凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積) 10.10940 10.08310 0.02630 0.26083 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) 10.10950 10.08310 0.02640 0.26182 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) 9.98200 9.97030 0.01170 0.11735 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) 9.98200 9.97030 0.01170 0.11735 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) 9.98260 9.97080 0.01180 0.11835 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) 9.98270 9.97090 0.01180 0.11834 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.07000 14.04000 0.03000 0.21368 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.33430 12.27980 0.05450 0.44382 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.10000 12.06000 0.04000 0.33167 凱基凱旋貨幣市場基金 11.61130 11.61120 0.00010 0.00086 凱基開創基金 30.87000 30.81000 0.06000 0.19474 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.25000 22.30000 -0.05000 -0.22422 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.64940 21.67450 -0.02510 -0.11580 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.43000 17.40000 0.03000 0.17241 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.72640 16.67510 0.05130 0.30764 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.48000 7.46000 0.02000 0.26810 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 42.11340 42.14500 -0.03160 -0.07498 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 42.54520 42.56610 -0.02090 -0.04910 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 42.48290 42.55200 -0.06910 -0.16239 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.87000 11.84000 0.03000 0.25338 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.21690 11.16540 0.05150 0.46125 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.30300 12.21590 0.08710 0.71301 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.56000 12.48000 0.08000 0.64103 凱基護城河基金-台幣計價A 12.93000 12.92000 0.01000 0.07740 凱基護城河基金-美元計價B 12.71700 12.69400 0.02300 0.18119 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.73620 10.71290 0.02330 0.21749 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.18470 10.13590 0.04880 0.48146 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.15920 10.12410 0.03510 0.34670 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.73600 10.71270 0.02330 0.21750 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.18460 10.13590 0.04870 0.48047 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.15920 10.12410 0.03510 0.34670 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.03000 12.03000 0.00000 0.00000 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.52000 36.49000 0.03000 0.08221 富邦NASDAQ-100基金 31.32000 31.29000 0.03000 0.09588 富邦上証180基金 30.81000 31.34000 -0.53000 -1.69113 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20660 0.20540 0.00120 0.58423 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.34000 6.31000 0.03000 0.47544 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 5.95000 5.84000 0.11000 1.88356 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 47.66000 49.55000 -1.89000 -3.81433 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.84080 12.81130 0.02950 0.23027 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.75490 11.72130 0.03360 0.28666 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.02920 10.99280 0.03640 0.33113 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.83330 10.80840 0.02490 0.23038 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.83280 9.80470 0.02810 0.28660 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.23610 9.20560 0.03050 0.33132 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.58500 19.59420 -0.00920 -0.04695 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.72390 11.72310 0.00080 0.00682 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.35450 10.34050 0.01400 0.13539 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.96310 13.98050 -0.01740 -0.12446 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.01910 2.01870 0.00040 0.01981 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.38400 9.39570 -0.01170 -0.12453 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40610 1.40580 0.00030 0.02134 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.62320 12.63630 -0.01310 -0.10367 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.82410 1.82490 -0.00080 -0.04384 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.46940 10.48030 -0.01090 -0.10400 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53450 1.53510 -0.00060 -0.03909 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 11.09180 11.09460 -0.00280 -0.02524 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 11.01930 11.01800 0.00130 0.01180 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.51000 14.47000 0.04000 0.27643 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.16000 20.26000 -0.10000 -0.49358 富邦日本東証基金 21.05000 21.10000 -0.05000 -0.23697 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 47.84000 47.95000 -0.11000 -0.22941 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.56000 47.58000 -0.02000 -0.04203 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 56.46000 56.54000 -0.08000 -0.14149 富邦台灣心基金 24.52000 24.51000 0.01000 0.04080 富邦台灣釆吉50基金 49.86000 49.93000 -0.07000 -0.14020 富邦台灣科技指數基金 63.36000 63.44000 -0.08000 -0.12610 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 48.35480 48.38170 -0.02690 -0.05560 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.40890 41.48910 -0.08020 -0.19330 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31790 0.31720 0.00070 0.22068 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.69960 2.70260 -0.00300 -0.11100 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36260 0.36250 0.00010 0.02759 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.08660 11.09210 -0.00550 -0.04958 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.29540 2.29790 -0.00250 -0.10879 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.34020 0.34010 0.00010 0.02940 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.35870 9.36340 -0.00470 -0.05020 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.43000 23.11000 0.32000 1.38468 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.85000 14.00000 -0.15000 -1.07143 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.58000 28.02000 0.56000 1.99857 富邦吉祥貨幣市場基金 15.72840 15.72820 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.28000 17.53000 -0.25000 -1.42613 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.15540 41.22060 -0.06520 -0.15817 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 44.79690 44.79980 -0.00290 -0.00647 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.18550 40.27400 -0.08850 -0.21974 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 39.86740 39.92790 -0.06050 -0.15152 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(人民 9.96930 9.99830 -0.02900 -0.29005 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(美元) 9.99560 9.99900 -0.00340 -0.03400 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(新台 9.99810 10.01410 -0.01600 -0.15977 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(人民 9.96930 9.99830 -0.02900 -0.29005 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(美元) 9.99560 9.99900 -0.00340 -0.03400 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(新台 9.99810 10.01410 -0.01600 -0.15977 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資 39.92940 39.99960 -0.07020 -0.17550 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資 39.93780 39.99980 -0.06200 -0.15500 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.54170 39.54490 -0.00320 -0.00809 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 46.29670 46.34820 -0.05150 -0.11112 富邦長紅基金 67.94000 67.93000 0.01000 0.01472 富邦科技基金 26.96000 26.92000 0.04000 0.14859 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.94260 41.01630 -0.07370 -0.17968 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 46.19540 46.35640 -0.16100 -0.34731 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.13840 40.23870 -0.10030 -0.24926 富邦恒生國企ETF基金 20.17000 20.29000 -0.12000 -0.59142 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.48000 13.40000 0.08000 0.59701 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.77000 26.11000 -0.34000 -1.30218 富邦高成長基金 26.19000 26.18000 0.01000 0.03820 富邦基金A類型 15.23000 15.19000 0.04000 0.26333 富邦基金I類型 15.23000 15.19000 0.04000 0.26333 富邦深証100基金 10.42000 10.54000 -0.12000 -1.13852 富邦富時歐洲ETF基金 20.67000 20.65000 0.02000 0.09685 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41760 0.41760 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.35810 12.35170 0.00640 0.05181 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.10160 9.09690 0.00470 0.05167 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29140 0.29150 -0.00010 -0.03431 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.27250 8.26820 0.00430 0.05201 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.19690 10.17020 0.02670 0.26253 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.71250 10.69870 0.01380 0.12899 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.31580 9.29140 0.02440 0.26261 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.77590 9.76340 0.01250 0.12803 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.59000 18.64000 -0.05000 -0.26824 富邦精準基金 49.42000 49.01000 0.41000 0.83656 富邦精銳中小基金 12.72000 12.70000 0.02000 0.15748 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.74000 19.81000 -0.07000 -0.35336 富邦臺灣公司治理100基金 22.74000 22.74000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.67000 6.67000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 17.96000 17.99000 -0.03000 -0.16676 富邦標普美國特別股ETF基金 19.86000 19.91000 -0.05000 -0.25113 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.19500 11.18740 0.00760 0.06793 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.53370 10.47670 0.05700 0.54406 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.55210 10.51690 0.03520 0.33470 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.54680 10.53970 0.00710 0.06736 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.88060 9.82710 0.05350 0.54441 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.88750 9.85460 0.03290 0.33385 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 32.38000 32.45000 -0.07000 -0.21572 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.94740 9.92940 0.01800 0.18128 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.90760 9.88810 0.01950 0.19721 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.66900 9.65150 0.01750 0.18132 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.40420 10.38540 0.01880 0.18102 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.37270 10.35240 0.02030 0.19609 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.12570 10.10740 0.01830 0.18106 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.32400 8.32040 0.00360 0.04327 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.02590 9.02180 0.00410 0.04545 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.52170 8.51940 0.00230 0.02700 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.28810 10.28330 0.00480 0.04668 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.36500 10.36030 0.00470 0.04537 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.82440 9.82180 0.00260 0.02647 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.97880 9.97600 0.00280 0.02807 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.60780 8.60660 0.00120 0.01394 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.91740 9.91570 0.00170 0.01714 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.11750 9.11760 -0.00010 -0.00110 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.60950 11.60800 0.00150 0.01292 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.42080 11.41890 0.00190 0.01664 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.63220 10.63250 -0.00030 -0.00282 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.33340 9.33350 -0.00010 -0.00107 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.40000 15.38000 0.02000 0.13004 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.79240 8.78830 0.00410 0.04665 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.70150 9.69670 0.00480 0.04950 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.13230 9.12910 0.00320 0.03505 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.79290 10.78740 0.00550 0.05099 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.82280 10.81750 0.00530 0.04899 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.25330 10.25020 0.00310 0.03024 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.29390 9.29090 0.00300 0.03229 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.72000 10.64000 0.08000 0.75188 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.37000 9.32000 0.05000 0.53648 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.31000 8.31000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 10.66000 10.71000 -0.05000 -0.46685 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.99000 8.97000 0.02000 0.22297 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.27600 10.27650 -0.00050 -0.00487 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.49530 9.48980 0.00550 0.05796 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.93050 8.93180 -0.00130 -0.01455 富蘭克林華美中華基金 12.30000 12.21000 0.09000 0.73710 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 24.43000 24.43000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 23.14000 23.09000 0.05000 0.21654 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.03110 8.03120 -0.00010 -0.00125 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.26780 9.25800 0.00980 0.10585 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.33110 10.32020 0.01090 0.10562 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.71260 9.71270 -0.00010 -0.00103 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.78640 11.77380 0.01260 0.10702 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.71420 8.70490 0.00930 0.10684 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.78220 8.77280 0.00940 0.10715 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.86630 9.85580 0.01050 0.10654 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.71950 14.75870 -0.03920 -0.26561 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.45320 10.48100 -0.02780 -0.26524 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.28010 10.30750 -0.02740 -0.26583 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.75810 10.74730 0.01080 0.10049 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.65040 7.64270 0.00770 0.10075 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.95020 8.94110 0.00910 0.10178 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.94040 9.93030 0.01010 0.10171 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.24020 11.24050 -0.00030 -0.00267 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.46410 7.46420 -0.00010 -0.00134 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.74930 8.74950 -0.00020 -0.00229 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 9.87950 9.87970 -0.00020 -0.00202 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 11.02120 11.03120 -0.01000 -0.09065 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.66620 7.67320 -0.00700 -0.09123 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.08660 8.08690 -0.00030 -0.00371 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.25540 9.24860 0.00680 0.07352 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.42440 10.41670 0.00770 0.07392 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.98520 12.98580 -0.00060 -0.00462 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.08000 8.05000 0.03000 0.37267 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.26000 8.24000 0.02000 0.24272 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.89000 8.90000 -0.01000 -0.11236 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.10000 11.11000 -0.01000 -0.09001 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.03000 8.07000 -0.04000 -0.49566 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.26000 12.33000 -0.07000 -0.56772 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.67000 8.65000 0.02000 0.23121 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.11000 8.11000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.08960 13.06250 0.02710 0.20746 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.13000 11.13000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 富蘭克林華美第一富基金 42.12000 42.23000 -0.11000 -0.26048 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.36740 10.36720 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.73000 8.72000 0.01000 0.11468 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.55000 14.59000 -0.04000 -0.27416 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.14000 13.14000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.17000 15.19000 -0.02000 -0.13167 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.44680 9.43450 0.01230 0.13037 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.44680 9.43440 0.01240 0.13143 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.42590 9.42300 0.00290 0.03078 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.42590 9.42300 0.00290 0.03078 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.62350 9.60800 0.01550 0.16132 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.39590 9.38070 0.01520 0.16203 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.39580 9.38070 0.01510 0.16097 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.58700 9.58260 0.00440 0.04592 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.36000 9.35560 0.00440 0.04703 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.35990 9.35560 0.00430 0.04596 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.24900 6.23430 0.01470 0.23579 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.62330 10.59100 0.03230 0.30498 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.47930 9.47540 0.00390 0.04116 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.64530 11.64050 0.00480 0.04124 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.61030 6.61130 -0.00100 -0.01513 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.83050 8.82430 0.00620 0.07026 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.48600 10.47850 0.00750 0.07158 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.86180 10.86340 -0.00160 -0.01473 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 68.61000 68.70000 -0.09000 -0.13100 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 71.11000 71.19000 -0.08000 -0.11238 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 61.96660 62.07150 -0.10490 -0.16900 復華1至5年期高收益債券基金 20.43000 20.45000 -0.02000 -0.09780 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 68.46030 68.54840 -0.08810 -0.12852 復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 66.71670 66.71250 0.00420 0.00630 復華人民幣貨幣市場基金 11.94200 11.94130 0.00070 0.00586 復華人生目標基金 42.35850 42.32540 0.03310 0.07820 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 復華大中華中小策略基金 9.37000 9.31000 0.06000 0.64447 復華已開發國家300股票指數基金-美元 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 復華已開發國家300股票指數基金-新台幣 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 復華中小精選基金 70.55000 70.64000 -0.09000 -0.12741 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 50.76950 50.74670 0.02280 0.04493 復華中國特選信用債券ETF基金 61.61510 61.67780 -0.06270 -0.10166 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.84000 10.75000 0.09000 0.83721 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.34000 9.25000 0.09000 0.97297 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.33000 12.30000 0.03000 0.24390 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063 復華六年到期新興市場債券基金 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 12.47000 12.47000 0.00000 0.00000 復華全方位基金 32.98000 33.03000 -0.05000 -0.15138 復華全球大趨勢基金-美元 13.14000 13.09000 0.05000 0.38197 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.50000 20.46000 0.04000 0.19550 復華全球平衡基金-美元 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 復華全球平衡基金-新臺幣 19.55000 19.54000 0.01000 0.05118 復華全球物聯網科技基金-美元 14.60000 14.52000 0.08000 0.55096 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.95000 13.89000 0.06000 0.43197 復華全球原物料基金 8.23000 8.20000 0.03000 0.36585 復華全球消費基金-新臺幣 13.02000 13.01000 0.01000 0.07686 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.14940 12.15890 -0.00950 -0.07813 復華全球債券基金 14.87780 14.91470 -0.03690 -0.24741 復華全球債券組合基金 15.32000 15.31000 0.01000 0.06532 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.73000 15.68000 0.05000 0.31888 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209 復華全球戰略配置強基金-美元 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.00000 10.97000 0.03000 0.27347 復華有利貨幣市場基金 13.51200 13.51190 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 11.52000 11.50000 0.02000 0.17391 復華亞太成長基金 12.82000 12.74000 0.08000 0.62794 復華亞太神龍科技基金-美元 9.41000 9.35000 0.06000 0.64171 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761 復華東協世紀基金 12.28000 12.26000 0.02000 0.16313 復華南非幣長期收益基金A 14.29000 14.26000 0.03000 0.21038 復華南非幣長期收益基金B 7.96000 7.95000 0.01000 0.12579 復華南非幣短期收益基金A 14.77000 14.76000 0.01000 0.06775 復華南非幣短期收益基金B 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 復華美元高收益債券指數基金-美元 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 復華美國20年期以上公債ETF基金 70.91950 71.16550 -0.24600 -0.34567 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.74000 21.72000 0.02000 0.09208 復華美國新星基金-美元 12.96000 12.88000 0.08000 0.62112 復華美國新星基金-新臺幣 13.02000 12.96000 0.06000 0.46296 復華恒生基金 20.33000 20.46000 -0.13000 -0.63539 復華恒生單日反向一倍基金 8.51000 8.44000 0.07000 0.82938 復華恒生單日正向二倍基金 28.16000 28.61000 -0.45000 -1.57288 復華神盾基金 29.47850 29.53170 -0.05320 -0.18015 復華高成長基金 73.01000 73.23000 -0.22000 -0.30042 復華高益策略組合基金 13.51000 13.51000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.47680 14.47660 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 17.69000 17.63000 0.06000 0.34033 復華富時台灣高股息低波動基金 48.96000 49.05000 -0.09000 -0.18349 復華復華基金 22.88000 22.95000 -0.07000 -0.30501 復華華人世紀基金 18.48000 18.30000 0.18000 0.98361 復華傳家二號基金 36.68780 36.75960 -0.07180 -0.19532 復華傳家基金 24.53710 24.59450 -0.05740 -0.23339 復華奧林匹克全球組合基金 15.98000 15.96000 0.02000 0.12531 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.83000 11.81000 0.02000 0.16935 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.37000 14.36000 0.01000 0.06964 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730 復華新興人民幣短期收益基金 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 復華新興人民幣債券基金A 12.34000 12.35000 -0.01000 -0.08097 復華新興人民幣債券基金B 8.92000 8.93000 -0.01000 -0.11198 復華新興市場10年期以上債券基金 22.25000 22.35000 -0.10000 -0.44743 復華新興市場企業債券ETF基金 69.98000 70.17000 -0.19000 -0.27077 復華新興市場高收益債券基金A 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 復華新興市場高收益債券基金B 5.26000 5.25000 0.01000 0.19048 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.87000 11.85000 0.02000 0.16878 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.66000 11.64000 0.02000 0.17182 復華新興市場短期收益基金 11.36000 11.36000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.29000 9.26000 0.03000 0.32397 復華滬深300 A股基金 23.25000 23.59000 -0.34000 -1.44129 復華數位經濟基金 51.76000 51.66000 0.10000 0.19357 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.06350 10.06120 0.00230 0.02286 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.76240 9.76480 -0.00240 -0.02458 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.60980 10.60730 0.00250 0.02357 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.15320 10.15570 -0.00250 -0.02462 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.23600 10.20710 0.02890 0.28314 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.17010 10.17110 -0.00100 -0.00983 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.28700 10.28010 0.00690 0.06712 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.77210 10.77920 -0.00710 -0.06587 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.18790 10.17970 0.00820 0.08055 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.69050 10.69630 -0.00580 -0.05422 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.55090 10.54230 0.00860 0.08158 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.06320 11.06780 -0.00460 -0.04156 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.77440 10.74970 0.02470 0.22977 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.70140 10.69790 0.00350 0.03272 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.65680 10.66750 -0.01070 -0.10030 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.78360 10.75920 0.02440 0.22678 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 12.07160 12.02930 0.04230 0.35164 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.67900 10.67540 0.00360 0.03372 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.96810 10.94330 0.02480 0.22662 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.37750 12.33410 0.04340 0.35187 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.82340 10.81970 0.00370 0.03420 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.83030 10.84110 -0.01080 -0.09962 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.23840 10.21250 0.02590 0.25361 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.20460 10.19880 0.00580 0.05687 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.97500 9.98270 -0.00770 -0.07713 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.56040 10.53710 0.02330 0.22112 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.91060 10.87480 0.03580 0.32920 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.54440 10.54230 0.00210 0.01992 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.55940 10.53610 0.02330 0.22114 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.91070 10.87490 0.03580 0.32920 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.54130 10.53920 0.00210 0.01993 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.44900 10.43310 0.01590 0.15240 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.41220 10.41570 -0.00350 -0.03360 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.44720 10.43130 0.01590 0.15243 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.41340 10.41690 -0.00350 -0.03360 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 11.06790 11.04120 0.02670 0.24182 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 11.02640 11.02090 0.00550 0.04991 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.97090 10.98010 -0.00920 -0.08379 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.23100 10.20250 0.02850 0.27934 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.19640 10.18800 0.00840 0.08245 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 9.96800 9.97310 -0.00510 -0.05114 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.23710 9.24150 -0.00440 -0.04761 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.06040 8.04770 0.01270 0.15781 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 7.99290 7.99100 0.00190 0.02378 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.19990 12.20580 -0.00590 -0.04834 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.68050 10.66370 0.01680 0.15754 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.70960 10.70710 0.00250 0.02335 景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣 10.02170 9.99730 0.02440 0.24407 景順十年到期特選新興債券基金年配型美元 9.97370 9.96940 0.00430 0.04313 景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣 9.87750 9.88640 -0.00890 -0.09002 景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣 10.04030 10.01990 0.02040 0.20359 景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣 9.99530 9.96310 0.03220 0.32319 景順六年到期特選全球債券基金年配型美元 9.99280 9.99240 0.00040 0.00400 景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣 10.04060 10.02020 0.02040 0.20359 景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣 9.99520 9.96300 0.03220 0.32320 景順六年到期特選全球債券基金累積型美元 9.99290 9.99250 0.00040 0.00400 景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣 10.01490 9.99150 0.02340 0.23420 景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣 9.87250 9.88240 -0.00990 -0.10018 景順六年到期特選新興債券基金累積美元 9.96870 9.96540 0.00330 0.03311 景順主流基金 20.15000 20.25000 -0.10000 -0.49383 景順台灣科技基金 35.26000 35.42000 -0.16000 -0.45172 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.69000 11.67000 0.02000 0.17138 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365 景順全球科技基金 24.04000 24.13000 -0.09000 -0.37298 景順全球康健基金 19.63000 19.54000 0.09000 0.46059 景順貨幣市場基金 16.00980 16.00960 0.00020 0.00125 景順潛力基金 34.48000 34.55000 -0.07000 -0.20260 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.03000 15.01000 0.02000 0.13324 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.98000 13.98000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.03000 10.99000 0.04000 0.36397 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.18000 11.17000 0.01000 0.08953 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.83000 11.80000 0.03000 0.25424 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.84000 11.82000 0.02000 0.16920 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.72500 8.72370 0.00130 0.01490 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.72680 7.72120 0.00560 0.07253 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.67240 11.67070 0.00170 0.01457 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.32420 10.31670 0.00750 0.07270 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.64000 8.62000 0.02000 0.23202 華南永昌中國A股基金(美元) 8.03000 8.01000 0.02000 0.24969 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.74000 11.72000 0.02000 0.17065 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.63060 9.62740 0.00320 0.03324 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.77620 9.78610 -0.00990 -0.10116 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.31810 10.31470 0.00340 0.03296 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.47720 10.48770 -0.01050 -0.10012 華南永昌永昌基金 20.37000 20.35000 0.02000 0.09828 華南永昌全球亨利組合基金 14.90500 14.90280 0.00220 0.01476 華南永昌全球神農水資源基金 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 華南永昌全球精品基金 16.96000 16.97000 -0.01000 -0.05893 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.63000 13.62000 0.01000 0.07342 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.45000 13.45000 0.00000 0.00000 華南永昌物聯網精選基金 12.60000 12.53000 0.07000 0.55866 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.30210 16.30190 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 25.71530 25.73520 -0.01990 -0.07733 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 12.00530 12.00510 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.83930 10.83970 -0.00040 -0.00369 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.40960 10.39530 0.01430 0.13756 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.95140 9.95170 -0.00030 -0.00301 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.49000 9.47620 0.01380 0.14563 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.68120 10.68280 -0.00160 -0.01498 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.19120 10.17830 0.01290 0.12674 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.92430 9.92580 -0.00150 -0.01511 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.40510 9.39330 0.01180 0.12562 華頓中小型基金 24.49000 24.50000 -0.01000 -0.04082 華頓中國多重機會平衡基金 12.38660 12.32780 0.05880 0.47697 華頓台灣基金 25.40000 25.42000 -0.02000 -0.07868 華頓平安貨幣市場基金 11.58630 11.58610 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.59000 17.57000 0.02000 0.11383 華頓全球高收益債券基金A 13.83260 13.82240 0.01020 0.07379 華頓全球高收益債券基金B 7.93150 7.92560 0.00590 0.07444 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.93810 2.92880 0.00930 0.31754 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.72850 12.67940 0.04910 0.38724 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41490 0.41270 0.00220 0.53307 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.34560 12.33830 0.00730 0.05917 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.25960 12.25240 0.00720 0.05876 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.98270 10.97840 0.00430 0.03917 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.63280 10.61890 0.01390 0.13090 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.55780 10.54400 0.01380 0.13088 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.28660 9.27450 0.01210 0.13047 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.90740 10.87860 0.02880 0.26474 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.83250 10.80390 0.02860 0.26472 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.58070 9.55170 0.02900 0.30361 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.95000 11.89000 0.06000 0.50463 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.97000 9.91000 0.06000 0.60545 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.75000 10.67000 0.08000 0.74977 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.69760 2.70040 -0.00280 -0.10369 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.13520 2.13830 -0.00310 -0.14497 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.05140 12.04040 0.01100 0.09136 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.22390 9.21550 0.00840 0.09115 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38020 0.37990 0.00030 0.07897 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29780 0.29720 0.00060 0.20188 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.71000 3.71000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 16.09000 16.07000 0.02000 0.12446 匯豐中國動力基金(美元) 0.52000 0.52000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 26.05000 26.04000 0.01000 0.03840 匯豐全球趨勢組合基金 12.72000 12.70000 0.02000 0.15748 匯豐全球關鍵資源基金 8.29000 8.29000 0.00000 0.00000 匯豐安富基金 27.00000 26.99000 0.01000 0.03705 匯豐成功基金 43.18000 43.21000 -0.03000 -0.06943 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.80730 2.81100 -0.00370 -0.13163 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44020 2.44360 -0.00340 -0.13914 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 12.00780 12.00610 0.00170 0.01416 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.99410 7.99220 0.00190 0.02377 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39720 0.39690 0.00030 0.07559 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33780 0.33750 0.00030 0.08889 匯豐金磚動力基金 14.69000 14.66000 0.03000 0.20464 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.02340 15.02330 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.95000 4.95000 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.40920 5.39690 0.01230 0.22791 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.32650 9.31440 0.01210 0.12991 匯豐龍鳳基金-A類型 56.30000 56.29000 0.01000 0.01777 匯豐龍鳳基金-I類型 56.30000 56.29000 0.01000 0.01777 匯豐龍騰電子基金 41.00000 40.98000 0.02000 0.04880 匯豐雙高收益債券組合基金 12.79630 12.79290 0.00340 0.02658 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.64000 19.60000 0.04000 0.20408 新光中國成長基金(人民幣) 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 新光中國成長基金(美元) 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368 新光中國成長基金(新臺幣) 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.66090 11.64870 0.01220 0.10473 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.35740 10.34390 0.01350 0.13051 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.62810 10.61840 0.00970 0.09135 新光台灣富貴基金 25.93000 25.84000 0.09000 0.34830 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.77000 21.77000 0.00000 0.00000 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 39.21190 39.12680 0.08510 0.21750 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 45.24770 45.21590 0.03180 0.07033 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 新光全球AI新創產業基金美元 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 新光全球生技醫療基金(美元) 10.92000 10.86000 0.06000 0.55249 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.58000 10.53000 0.05000 0.47483 新光全球債券基金(A累積)美元 11.14960 11.14800 0.00160 0.01435 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.83990 10.84260 -0.00270 -0.02490 新光全球債券基金(B配息)美元 10.46140 10.45990 0.00150 0.01434 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.15730 10.15980 -0.00250 -0.02461 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.77000 8.80000 -0.03000 -0.34091 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 新光吉星貨幣市場基金 15.52760 15.52740 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 新光多重資產基金(A累積)美元 8.54000 8.54000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.85000 8.86000 -0.01000 -0.11287 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.50000 8.50000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 21.45000 21.40000 0.05000 0.23364 新光亞洲精選基金-新台幣 21.62000 21.58000 0.04000 0.18536 新光店頭基金 23.93000 23.80000 0.13000 0.54622 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.70000 11.68000 0.02000 0.17123 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 41.52360 41.48130 0.04230 0.10197 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 新光特選內需收益ETF基金 21.27000 21.18000 0.09000 0.42493 新光創新科技基金 14.27000 14.21000 0.06000 0.42224 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.20500 10.19230 0.01270 0.12460 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.52380 10.52910 -0.00530 -0.05034 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.12150 10.11840 0.00310 0.03064 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.22630 9.21470 0.01160 0.12589 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.49050 9.49520 -0.00470 -0.04950 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.07990 9.07790 0.00200 0.02203 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.36150 40.38260 -0.02110 -0.05225 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 45.64190 45.76880 -0.12690 -0.27726 新光澳幣八年期保本基金 11.06000 11.09000 -0.03000 -0.27051 新光澳幣十年期保本基金 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100 新光澳幣保本基金 12.56000 12.56000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.93330 10.93640 -0.00310 -0.02835 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.42560 9.42790 -0.00230 -0.02440 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.32980 9.33560 -0.00580 -0.06213 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.56530 10.57190 -0.00660 -0.06243 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.71780 10.71720 0.00060 0.00560 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.44850 9.44800 0.00050 0.00529 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.39280 9.40780 -0.01500 -0.15944 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.64150 10.65880 -0.01730 -0.16231 瑞銀全球創新趨勢基金 7.22000 7.19000 0.03000 0.41725 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.95820 10.95270 0.00550 0.05022 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.56900 9.56450 0.00450 0.04705 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 14.90080 14.90370 -0.00290 -0.01946 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 8.52060 8.52220 -0.00160 -0.01877 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.67380 10.66670 0.00710 0.06656 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.50730 9.50100 0.00630 0.06631 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.56190 9.56720 -0.00530 -0.05540 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.73750 10.74170 -0.00420 -0.03910 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 39.98090 39.99920 -0.01830 -0.04575 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 39.39750 39.41630 -0.01880 -0.04770 群益10年期以上金融債ETF基金 43.81200 43.77010 0.04190 0.09573 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 44.18600 44.14780 0.03820 0.08653 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 44.41500 44.38250 0.03250 0.07323 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 46.01560 46.05660 -0.04100 -0.08902 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 44.64780 44.62900 0.01880 0.04213 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 47.96860 47.95450 0.01410 0.02940 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 49.35760 49.40340 -0.04580 -0.09271 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 47.62700 47.58510 0.04190 0.08805 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 39.92190 39.94480 -0.02290 -0.05733 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.76020 10.76740 -0.00720 -0.06687 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 45.92760 46.04050 -0.11290 -0.24522 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 39.16580 39.18240 -0.01660 -0.04237 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.54940 11.54850 0.00090 0.00779 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.89490 9.88140 0.01350 0.13662 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.51860 14.48560 0.03300 0.22781 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.53040 10.47850 0.05190 0.49530 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.84000 10.80000 0.04000 0.37037 群益大印度基金N-新臺幣 10.09000 9.95000 0.14000 1.40704 群益大印度基金-人民幣 13.86290 13.69530 0.16760 1.22378 群益大印度基金-美元 12.65140 12.46530 0.18610 1.49294 群益大印度基金-新臺幣 11.93000 11.77000 0.16000 1.35939 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.52990 12.52050 0.00940 0.07508 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.72590 11.68590 0.04000 0.34229 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.95000 10.93000 0.02000 0.18298 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.05710 11.04880 0.00830 0.07512 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.43980 9.40760 0.03220 0.34228 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.84000 8.82000 0.02000 0.22676 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.05650 10.04890 0.00760 0.07563 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.62110 8.59170 0.02940 0.34219 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.23250 9.22560 0.00690 0.07479 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.18040 8.15250 0.02790 0.34223 群益中小型股基金 49.03000 49.10000 -0.07000 -0.14257 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 11.03680 11.03040 0.00640 0.05802 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.94350 9.91130 0.03220 0.32488 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.27770 9.26000 0.01770 0.19114 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.27880 9.27340 0.00540 0.05823 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.35840 8.33130 0.02710 0.32528 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.79970 7.78480 0.01490 0.19140 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.74810 10.74560 0.00250 0.02327 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.82290 11.82010 0.00280 0.02369 群益中國高收益債券基金-美元 11.37400 11.36770 0.00630 0.05542 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.38320 10.39000 -0.00680 -0.06545 群益中國新機會基金N-人民幣 9.75240 9.69520 0.05720 0.58998 群益中國新機會基金N-美元 8.69030 8.61630 0.07400 0.85884 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.23000 9.17000 0.06000 0.65431 群益中國新機會基金-人民幣 8.64870 8.59800 0.05070 0.58967 群益中國新機會基金-美元 9.29150 9.21240 0.07910 0.85863 群益中國新機會基金-新臺幣 8.82000 8.75000 0.07000 0.80000 群益平衡王基金 20.88240 20.83100 0.05140 0.24675 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 10.01290 10.00440 0.00850 0.08496 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.88050 9.88530 -0.00480 -0.04856 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 10.01290 10.00450 0.00840 0.08396 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.88050 9.88530 -0.00480 -0.04856 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.01300 10.00450 0.00850 0.08496 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.88050 9.88530 -0.00480 -0.04856 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.87180 9.87640 -0.00460 -0.04658 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 10.04640 10.02160 0.02480 0.24747 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.91360 9.90230 0.01130 0.11411 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 10.04640 10.02160 0.02480 0.24747 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.91360 9.90230 0.01130 0.11411 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.04640 10.02160 0.02480 0.24747 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.91360 9.90230 0.01130 0.11411 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.92760 9.91610 0.01150 0.11597 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 10.05060 10.03120 0.01940 0.19340 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 9.91770 9.91180 0.00590 0.05953 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 10.05060 10.03120 0.01940 0.19340 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 9.91770 9.91180 0.00590 0.05953 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 10.05060 10.03120 0.01940 0.19340 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 9.91770 9.91180 0.00590 0.05953 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 9.92170 9.91560 0.00610 0.06152 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.50000 6.50000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.91460 12.91830 -0.00370 -0.02864 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.96170 11.93330 0.02840 0.23799 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.92550 10.92860 -0.00310 -0.02837 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.11840 10.09430 0.02410 0.23875 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.79790 10.80090 -0.00300 -0.02778 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.59390 10.61280 -0.01890 -0.17809 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.35910 10.37510 -0.01600 -0.15422 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.23640 9.25300 -0.01660 -0.17940 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.24090 9.25520 -0.01430 -0.15451 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.08000 9.10000 -0.02000 -0.21978 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.65550 10.67450 -0.01900 -0.17799 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.68430 10.70080 -0.01650 -0.15419 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.65000 10.68000 -0.03000 -0.28090 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.39950 9.41640 -0.01690 -0.17947 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.88760 9.90280 -0.01520 -0.15349 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) 10.04160 10.03440 0.00720 0.07175 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) 10.02950 10.02040 0.00910 0.09081 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) 9.97670 9.98090 -0.00420 -0.04208 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) 10.04150 10.03430 0.00720 0.07175 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) 10.02950 10.02040 0.00910 0.09081 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) 9.97670 9.98090 -0.00420 -0.04208 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣) 10.04150 10.03430 0.00720 0.07175 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元) 10.02940 10.02020 0.00920 0.09181 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣) 9.97670 9.98090 -0.00420 -0.04208 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣) 10.04140 10.03430 0.00710 0.07076 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) 10.02940 10.02030 0.00910 0.09082 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) 9.97670 9.98090 -0.00420 -0.04208 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.32620 11.32400 0.00220 0.01943 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.71790 7.71630 0.00160 0.02074 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.87870 10.86950 0.00920 0.08464 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.67190 10.66000 0.01190 0.11163 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.63170 10.63400 -0.00230 -0.02163 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.90660 9.89820 0.00840 0.08486 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.84950 9.83850 0.01100 0.11181 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.81300 9.81510 -0.00210 -0.02140 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.87870 10.86950 0.00920 0.08464 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.67190 10.65990 0.01200 0.11257 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.63160 10.63390 -0.00230 -0.02163 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.90670 9.89830 0.00840 0.08486 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.84940 9.83840 0.01100 0.11181 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.81300 9.81510 -0.00210 -0.02140 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.61410 9.55650 0.05760 0.60273 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.12000 11.07000 0.05000 0.45167 群益全球關鍵生技基金-美元 15.73060 15.63640 0.09420 0.60244 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.43000 15.36000 0.07000 0.45573 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.65000 11.54000 0.11000 0.95321 群益印度中小基金N-人民幣 11.11090 10.93570 0.17520 1.60209 群益印度中小基金N-美元 9.05100 8.88460 0.16640 1.87290 群益印度中小基金N-新臺幣 8.51000 8.36000 0.15000 1.79426 群益印度中小基金-人民幣 15.04170 14.80450 0.23720 1.60222 群益印度中小基金-美元 12.94580 12.70780 0.23800 1.87287 群益印度中小基金-新臺幣 14.89000 14.64000 0.25000 1.70765 群益多利策略組合基金 11.89000 11.88000 0.01000 0.08418 群益多重收益組合基金 14.15000 14.16000 -0.01000 -0.07062 群益多重資產組合基金 15.35000 15.32000 0.03000 0.19582 群益安家基金 27.74560 27.75660 -0.01100 -0.03963 群益安穩貨幣市場基金 16.17970 16.17950 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 20.77000 20.63000 0.14000 0.67862 群益亞太中小基金 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365 群益亞太新趨勢平衡基金 16.48000 16.53000 -0.05000 -0.30248 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.69340 10.69630 -0.00290 -0.02711 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.83750 7.83960 -0.00210 -0.02679 群益店頭市場基金 101.73000 101.44000 0.29000 0.28588 群益東方盛世基金 9.05000 9.07000 -0.02000 -0.22051 群益東協成長基金-人民幣 13.43740 13.47490 -0.03750 -0.27830 群益東協成長基金-美元 11.44560 11.44710 -0.00150 -0.01310 群益東協成長基金-新臺幣 11.26000 11.27000 -0.01000 -0.08873 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.18120 12.18860 -0.00740 -0.06071 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.26880 11.26540 0.00340 0.03018 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.55050 10.55910 -0.00860 -0.08145 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.82500 9.83090 -0.00590 -0.06001 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.09200 9.08930 0.00270 0.02971 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.51060 8.51760 -0.00700 -0.08218 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.90960 10.91860 -0.00900 -0.08243 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.61480 9.62060 -0.00580 -0.06029 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.25350 9.25070 0.00280 0.03027 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.50760 9.51540 -0.00780 -0.08197 群益長安基金 32.19000 31.95000 0.24000 0.75117 群益美國新創亮點基金N-美元 10.51930 10.49920 0.02010 0.19144 群益美國新創亮點基金-美元 15.91330 15.88290 0.03040 0.19140 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.28000 15.27000 0.01000 0.06549 群益真善美基金 15.98750 15.96490 0.02260 0.14156 群益馬拉松基金 128.05000 127.72000 0.33000 0.25838 群益深証中小板基金 11.96000 12.11000 -0.15000 -1.23865 群益創新科技基金 37.18000 37.11000 0.07000 0.18863 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.86990 10.80710 0.06280 0.58110 群益華夏盛世基金N-美元 9.70870 9.62670 0.08200 0.85180 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.06000 9.99000 0.07000 0.70070 群益華夏盛世基金-人民幣 11.83770 11.76900 0.06870 0.58374 群益華夏盛世基金-美元 10.70500 10.61450 0.09050 0.85261 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.56000 17.43000 0.13000 0.74584 群益奧斯卡基金 33.05000 33.04000 0.01000 0.03027 群益新興金鑽基金-美元 11.64240 11.58790 0.05450 0.47032 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.85000 8.82000 0.03000 0.34014 群益葛萊美基金 26.06000 26.03000 0.03000 0.11525 群益道瓊美國地產ETF基金 22.76000 22.74000 0.02000 0.08795 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.28000 7.27000 0.01000 0.13755 群益臺灣加權單日正向2倍基金 15.78000 15.80000 -0.02000 -0.12658 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.57940 11.59810 -0.01870 -0.16123 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.07810 11.06650 0.01160 0.10482 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.03260 11.03570 -0.00310 -0.02809 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.05080 11.06860 -0.01780 -0.16082 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.57210 10.56100 0.01110 0.10510 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.52870 10.53170 -0.00300 -0.02849 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.57930 11.59800 -0.01870 -0.16123 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.07850 11.06690 0.01160 0.10482 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 9.74030 9.74300 -0.00270 -0.02771 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.05080 11.06860 -0.01780 -0.16082 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.57160 10.56050 0.01110 0.10511 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.76460 9.76740 -0.00280 -0.02867 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.16080 13.14780 0.01300 0.09888 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.85810 11.83300 0.02510 0.21212 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.72880 11.71890 0.00990 0.08448 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.63710 8.62860 0.00850 0.09851 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.92520 8.90630 0.01890 0.21221 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.10000 8.09000 0.01000 0.12361 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.38760 8.38050 0.00710 0.08472 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.87350 9.85250 0.02100 0.21314 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.05000 9.98000 0.07000 0.70140 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.15000 10.07000 0.08000 0.79444 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.04000 9.97000 0.07000 0.70211 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 9.91000 9.85000 0.06000 0.60914 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 10.01000 9.94000 0.07000 0.70423 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 10.05000 9.98000 0.07000 0.70140 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 10.15000 10.07000 0.08000 0.79444 路博邁5G股票基金T累積(美元) 10.04000 9.97000 0.07000 0.70211 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 9.91000 9.85000 0.06000 0.60914 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 10.01000 9.94000 0.07000 0.70423 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 11.11000 11.08000 0.03000 0.27076 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 11.11000 11.08000 0.03000 0.27076 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 10.09770 9.95800 0.13970 1.40289 德信大發基金 32.46000 32.25000 0.21000 0.65116 德信中國精選成長基金 12.00000 11.97000 0.03000 0.25063 德信台灣主流中小基金 21.50000 21.28000 0.22000 1.03383 德信萬保貨幣市場基金 12.00020 12.00010 0.00010 0.00083 德信數位時代基金 35.04000 35.02000 0.02000 0.05711 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.11470 11.11000 0.00470 0.04230 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.96840 10.96160 0.00680 0.06203 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.73060 11.73040 0.00020 0.00170 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 19.45000 19.42000 0.03000 0.15448 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.13000 17.18000 -0.05000 -0.29104 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.89660 10.92500 -0.02840 -0.25995 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.91180 16.96010 -0.04830 -0.28479 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.09970 8.10940 -0.00970 -0.11961 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.11210 11.11060 0.00150 0.01350 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.26360 12.26080 0.00280 0.02284 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.94630 13.96310 -0.01680 -0.12032 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.00000 16.94000 0.06000 0.35419 摩根中小基金 23.71000 23.70000 0.01000 0.04219 摩根中國A股基金 15.81000 15.71000 0.10000 0.63654 摩根中國A股基金(美元) 12.48000 12.39000 0.09000 0.72639 摩根中國亮點基金 13.36000 13.32000 0.04000 0.30030 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.29760 11.27010 0.02750 0.24401 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.89240 12.87340 0.01900 0.14759 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.68940 9.65670 0.03270 0.33862 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.29820 13.26580 0.03240 0.24424 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.81820 15.79480 0.02340 0.14815 摩根台灣金磚基金-累積型 20.64000 20.61000 0.03000 0.14556 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.64000 20.61000 0.03000 0.14556 摩根台灣增長基金 52.36000 52.39000 -0.03000 -0.05726 摩根平衡基金 28.35000 28.34000 0.01000 0.03529 摩根全球α基金 18.43000 18.37000 0.06000 0.32662 摩根全球平衡基金 16.24290 16.19960 0.04330 0.26729 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.46700 9.44970 0.01730 0.18307 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.71330 10.69550 0.01780 0.16643 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.07880 10.05650 0.02230 0.22175 摩根多元入息成長基金-累積型 11.78070 11.75920 0.02150 0.18284 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.59110 10.56770 0.02340 0.22143 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.36610 10.35460 0.01150 0.11106 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.94500 13.92960 0.01540 0.11056 摩根亞洲基金 59.99000 59.85000 0.14000 0.23392 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.36290 8.36550 -0.00260 -0.03108 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.96990 9.97550 -0.00560 -0.05614 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.80210 8.80100 0.00110 0.01250 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.90380 12.90750 -0.00370 -0.02867 摩根東方內需機會基金 18.96000 18.91000 0.05000 0.26441 摩根東方科技基金 33.55000 33.54000 0.01000 0.02982 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.23000 9.20000 0.03000 0.32609 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.59000 11.57000 0.02000 0.17286 摩根金龍收成基金 23.07000 22.98000 0.09000 0.39164 摩根第一貨幣市場基金 15.14710 15.14700 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.22000 14.27000 -0.05000 -0.35039 摩根新金磚五國基金 12.48000 12.40000 0.08000 0.64516 摩根新絲路基金 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362 摩根新興35基金 13.69000 13.64000 0.05000 0.36657 摩根新興日本基金 23.78000 23.87000 -0.09000 -0.37704 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.05960 7.04490 0.01470 0.20866 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.46790 9.44810 0.01980 0.20957 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.25230 9.22960 0.02270 0.24595 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.09430 11.07090 0.02340 0.21136 摩根新興科技基金 57.25000 57.08000 0.17000 0.29783 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.67670 8.65300 0.02370 0.27389 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.48940 9.46310 0.02630 0.27792 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.94430 8.91010 0.03420 0.38383 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.44540 10.41690 0.02850 0.27359 摩根龍揚基金 34.47000 34.32000 0.15000 0.43706 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.10000 11.07000 0.03000 0.27100 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.78000 10.74000 0.04000 0.37244 摩根環球股票收益基金-累積型 12.05000 12.02000 0.03000 0.24958 摩根總收益組合基金-月配息型 9.27630 9.27280 0.00350 0.03774 摩根總收益組合基金-累積型 11.53950 11.53500 0.00450 0.03901 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 鋒裕匯理亞洲新富基金 21.57000 21.36000 0.21000 0.98315 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.62550 12.62540 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.75000 11.74000 0.01000 0.08518 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.93900 10.96080 -0.02180 -0.19889 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.64780 10.62690 0.02090 0.19667 聯邦中國龍基金 28.23000 28.22000 0.01000 0.03544 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.59990 12.58110 0.01880 0.14943 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.78520 11.78210 0.00310 0.02631 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.59150 10.59730 -0.00580 -0.05473 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.26340 10.24830 0.01510 0.14734 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.65140 9.64880 0.00260 0.02695 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.66790 8.67260 -0.00470 -0.05419 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.95860 9.93010 0.02850 0.28701 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.06010 10.04470 0.01540 0.15331 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.40540 9.37850 0.02690 0.28683 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.49750 9.48300 0.01450 0.15291 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.89040 11.82050 0.06990 0.59135 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.73460 11.70460 0.03000 0.25631 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.79050 10.77580 0.01470 0.13642 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.91550 10.85130 0.06420 0.59163 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.76230 10.73480 0.02750 0.25618 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.89490 9.88140 0.01350 0.13662 聯邦金鑽平衡基金 25.14650 25.13410 0.01240 0.04934 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.88320 9.82570 0.05750 0.58520 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.15330 10.10770 0.04560 0.45114 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.82270 9.76560 0.05710 0.58471 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.07730 10.03200 0.04530 0.45156 聯邦貨幣市場基金 13.23970 13.23950 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 14.15000 14.14000 0.01000 0.07072 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.57650 16.57910 -0.00260 -0.01568 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 13.13960 13.13130 0.00830 0.06321 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.69420 12.66450 0.02970 0.23451 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.05400 12.02730 0.02670 0.22199 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.52420 12.52290 0.00130 0.01038 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.61550 11.63130 -0.01580 -0.13584 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.58110 10.57950 0.00160 0.01512 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.67060 8.68230 -0.01170 -0.13476 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 38.96000 38.93000 0.03000 0.07706 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 19.42000 19.40000 0.02000 0.10309 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.99000 18.90000 0.09000 0.47619 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.49000 12.45000 0.04000 0.32129 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.53000 16.52000 0.01000 0.06053 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.93000 11.92000 0.01000 0.08389 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.81000 12.79000 0.02000 0.15637 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.90000 11.88000 0.02000 0.16835 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.49000 7.48000 0.01000 0.13369 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.42000 11.41000 0.01000 0.08764 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.57000 15.50000 0.07000 0.45161 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.09000 11.05000 0.04000 0.36199 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.73000 8.70000 0.03000 0.34483 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.52000 11.47000 0.05000 0.43592 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.50000 14.49000 0.01000 0.06901 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.37000 14.37000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.38000 14.38000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.14000 9.10000 0.04000 0.43956 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.01000 15.01000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 21.20000 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瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.98070 9.98050 0.00020 0.00200 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.85570 9.86290 -0.00720 -0.07300 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.59860 11.61790 -0.01930 -0.16612 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 11.01320 11.01340 -0.00020 -0.00182 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.80010 12.81020 -0.01010 -0.07884 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 11.00070 11.04360 -0.04290 -0.38846 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.29870 7.31140 -0.01270 -0.17370 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.95820 7.95850 -0.00030 -0.00377 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.09030 8.09670 -0.00640 -0.07904 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.07540 7.10270 -0.02730 -0.38436 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.60050 8.60730 -0.00680 -0.07900 瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣 9.91710 9.92480 -0.00770 -0.07758 瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.97610 8.99140 -0.01530 -0.17016 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.30500 9.30530 -0.00030 -0.00322 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.96450 8.97160 -0.00710 -0.07914 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.60000 12.61000 -0.01000 -0.07930 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.83000 11.80000 0.03000 0.25424 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.43000 11.42000 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