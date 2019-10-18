◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧10月18日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 6488 環球晶 1856 8069 元太 1513 5483 中美晶 1486 6290 良維 1035 3105 穩懋 918 3324 雙鴻 698 6138 茂達 608 6538 倉和 492 8436 大江 385 8155 博智 350 3218 大學光 228 6438 迅得 208 3526 凡甲 195 8489 三貝德 186 6462 神盾 166 6643 M31 161 8358 金居 134 2732 六角 115 8086 宏捷科 110 3680 家登 75 3558 神準 73 3227 原相 63 8916A 光隆甲特 62 5347 世界 56 3479 安勤 56 3081 聯亞 45 3630 新鉅科 42 6510 精測 42 4163 鐿鈦 40 8255 朋程 26 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 6274 台燿 -8374 6411 晶焱 -1141 1795 美時 -933 4107 邦特 -676 3491 昇達科 -370 5289 宜鼎 -356 6472 保瑞 -319 3217 優群 -300 4966 譜瑞-KY -233 5263 智崴 -199 3293 鈊象 -191 6568 宏觀 -185 8299 群聯 -163 5009 榮剛 -151 5274 信驊 -107 4736 泰博 -93 3163 波若威 -83 8048 德勝 -83 6147 頎邦 -71 4735 豪展 -70 6245 立端 -64 5457 宣德 -53 3152 璟德 -52 3092 鴻碩 -40 9951 皇田 -38 5439 高技 -36 6238 勝麗 -32 3303 岱稜 -30 6279 胡連 -28 2729 瓦城 -27