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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧10月18日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
6488  環球晶        1856  
8069  元太          1513  
5483  中美晶        1486  
6290  良維          1035  
3105  穩懋           918  
3324  雙鴻           698  
6138  茂達           608  
6538  倉和           492  
8436  大江           385  
8155  博智           350  
3218  大學光         228  
6438  迅得           208  
3526  凡甲           195  
8489  三貝德         186  
6462  神盾           166  
6643  M31            161  
8358  金居           134  
2732  六角           115  
8086  宏捷科         110  
3680  家登            75  
3558  神準            73  
3227  原相            63  
8916A 光隆甲特        62  
5347  世界            56  
3479  安勤            56  
3081  聯亞            45  
3630  新鉅科          42  
6510  精測            42  
4163  鐿鈦            40  
8255  朋程            26  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
6274  台燿         -8374  
6411  晶焱         -1141  
1795  美時          -933  
4107  邦特          -676  
3491  昇達科        -370  
5289  宜鼎          -356  
6472  保瑞          -319  
3217  優群          -300  
4966  譜瑞-KY       -233  
5263  智崴          -199  
3293  鈊象          -191  
6568  宏觀          -185  
8299  群聯          -163  
5009  榮剛          -151  
5274  信驊          -107  
4736  泰博           -93  
3163  波若威         -83  
8048  德勝           -83  
6147  頎邦           -71  
4735  豪展           -70  
6245  立端           -64  
5457  宣德           -53  
3152  璟德           -52  
3092  鴻碩           -40  
9951  皇田           -38  
5439  高技           -36  
6238  勝麗           -32  
3303  岱稜           -30  
6279  胡連           -28  
2729  瓦城           -27

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