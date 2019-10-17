◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧10月17日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 00632R 元大台灣50反1 1924849 5796649 33.21 0061 元大寶滬深 206074 317616 64.88 2885 元大金 145231 11686232 1.24 2883 開發金 135931 14965982 0.91 006205 富邦上証 130422 326736 39.92 006206 元大上證50 109069 121778 89.56 2823 中壽 94209 4463582 2.11 00739 元大MSCI A股 91547 129988 70.43 3045 台灣大 82173 3467953 2.37 6116 彩晶 70308 3133933 2.24 006207 FH滬深 66049 93892 70.35 00639 富邦深100 63377 234403 27.04 2610 華航 61705 5420984 1.14 1312 國喬 55178 906620 6.09 2881 富邦金 47641 10233603 0.47 2017 官田鋼 45013 341867 13.17 01005T 三鼎 43598 385179 11.32 2882 國泰金 37760 13169210 0.29 2891 中信金 37507 19496989 0.19 01002T 土銀國泰R1 36025 1393000 2.59 0055 元大MSCI金融 34903 37154 93.94 00648R 元大S&P500反1 34434 169688 20.29 2847 大眾銀 34304 2789078 1.23 00713 元大台灣高息低波 33643 110012 30.58 3009 奇美電 31633 7212611 0.44 2337 旺宏 29527 1840013 1.60 01001T 土銀富邦R1 29411 583000 5.04 1102 亞泥 29222 3361447 0.87 00633L 富邦上証正2 27627 389458 7.09 2323 中環 27573 1158881 2.38