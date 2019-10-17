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[表四4]台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月16日 交易日  
  
◆當日淨買超                                   ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  
                           (張)       (張)                              (張)       (張)     
3105   穩懋                     724        96 6147   頎邦                    -598     -3764  
5483   中美晶                   667       336 8086   宏捷科                  -423      1856  
5512   力麒                     526       532 6411   晶焱                    -290      -645  
6274   台燿                     420      -611 4147   中裕                    -289     -1450  
8069   元太                     418      -170 3707   漢磊                    -221     -1801  
5347   世界                     371     -3561 5371   中光電                  -191      -879  
6290   良維                     315      -139 4728   雙美                    -165      -770  
8913   全銓                     253       255 2732   六角                    -156      -434  
6182   合晶                     224        23 1569   濱川                    -155      -247  
3211   順達                     173       361 8358   金居                    -137     -1432  
3479   安勤                     173      -159 5820   日盛金                  -135      -925  
6121   新普                     135        36 1795   美時                    -128        21  
3483   力致                     134      1520 6138   茂達                    -118        10  
6438   迅得                     130       228 6123   上奇                     -99       -79  
6185   幃翔                     129       367 3260   威剛                     -88      -548  
5425   台半                     112       430 5289   宜鼎                     -87      -230  
8155   博智                     111       -17 5351   鈺創                     -83      -200  
6026   福邦證                    96        98 6514   芮特-KY                  -78       -39  
8936   國統                      94       146 5457   宣德                     -77      -634  
6219   富旺                      87        -8 6104   創惟                     -77      -164  
3490   單井                      86        92 8277   商丞                     -77      -174  
6245   立端                      77       268 6111   大宇資                   -77      -613  
4953   緯軟                      77      -356 3587   閎康                     -72         1  
8436   大江                      72      -262 3317   尼克森                   -71       -14  
1597   直得                      68       167 3217   優群                     -71      -435  
6276   安鈦克                    66       -49 3324   雙鴻                     -64       239  
3552   同致                      65        40 6284   佳邦                     -63      -457  
4908   前鼎                      63       270 5009   榮剛                     -62       184  
4966   譜瑞-KY                   63       182 5299   杰力                     -59      -516  
6472   保瑞                      60       308 6568   宏觀                     -58        19  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股

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