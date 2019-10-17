[表四4]台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月16日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 3105 穩懋 724 96 6147 頎邦 -598 -3764 5483 中美晶 667 336 8086 宏捷科 -423 1856 5512 力麒 526 532 6411 晶焱 -290 -645 6274 台燿 420 -611 4147 中裕 -289 -1450 8069 元太 418 -170 3707 漢磊 -221 -1801 5347 世界 371 -3561 5371 中光電 -191 -879 6290 良維 315 -139 4728 雙美 -165 -770 8913 全銓 253 255 2732 六角 -156 -434 6182 合晶 224 23 1569 濱川 -155 -247 3211 順達 173 361 8358 金居 -137 -1432 3479 安勤 173 -159 5820 日盛金 -135 -925 6121 新普 135 36 1795 美時 -128 21 3483 力致 134 1520 6138 茂達 -118 10 6438 迅得 130 228 6123 上奇 -99 -79 6185 幃翔 129 367 3260 威剛 -88 -548 5425 台半 112 430 5289 宜鼎 -87 -230 8155 博智 111 -17 5351 鈺創 -83 -200 6026 福邦證 96 98 6514 芮特-KY -78 -39 8936 國統 94 146 5457 宣德 -77 -634 6219 富旺 87 -8 6104 創惟 -77 -164 3490 單井 86 92 8277 商丞 -77 -174 6245 立端 77 268 6111 大宇資 -77 -613 4953 緯軟 77 -356 3587 閎康 -72 1 8436 大江 72 -262 3317 尼克森 -71 -14 1597 直得 68 167 3217 優群 -71 -435 6276 安鈦克 66 -49 3324 雙鴻 -64 239 3552 同致 65 40 6284 佳邦 -63 -457 4908 前鼎 63 270 5009 榮剛 -62 184 4966 譜瑞-KY 63 182 5299 杰力 -59 -516 6472 保瑞 60 308 6568 宏觀 -58 19 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股