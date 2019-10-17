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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月16日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00672L 元大S&P原油正2         20000         0    00637L 元大滬深300正2        -11475         0  
3481   群創                   16037     21462    00655L 國泰中國A50正2         -2750         0  
00632R 元大台灣50反1           9031         0    00707R 元大S&P日圓反1         -2224         0  
2317   鴻海                    6050     13131    00677U 富邦VIX                -2190         0  
2882   國泰金                  4897     -1126    00673R 元大S&P原油反1         -1833         0  
2888   新光金                  3550      -181    00634R 富邦上証反1            -1647         0  
2891   中信金                  3348    -12907    2324   仁寶                   -1567    -14384  
2603   長榮                    3183      5482    00850  元大臺灣ESG永續        -1101      6029  
1605   華新                    2838      6871    2408   南亞科                 -1081     -5305  
3037   欣興                    2826      3583    3673   TPK-KY                 -1080      1556  
2303   聯電                    2594      5135    2382   廣達                    -964    -14930  
3231   緯創                    2427     15355    00830  國泰費城半導體          -877     -1579  
2610   華航                    2299     -4293    00766L 台新MSCI中國正2         -874         0  
2409   友達                    2049     14938    2392   正崴                    -847       495  
2883   開發金                  2042     -8490    1216   統一                    -792    -10119  
2618   長榮航                  1975      5917    00852L 國泰美國道瓊正2         -701         0  
0056   元大高股息              1718     45568    00643  群益深証中小            -699      -806  
00708L 元大S&P黃金正2          1656         0    8046   南電                    -650     -1218  
1314   中石化                  1567        21    2323   中環                    -621     -4996  
2002   中鋼                    1565    -13230    00636  國泰中國A50             -609     -5083  
2105   正新                    1387      5420    2913   農林                    -588      -829  
6116   彩晶                    1364    -14110    2387   精元                    -509      -540  
2892   第一金                  1323     -9667    00670L 富邦NASDAQ正2           -507         0  
2881   富邦金                  1251      4223    2201   裕隆                    -506     -3288  
2834   臺企銀                  1236     -1083    3706   神達                    -480     -5455  
1301   台塑                    1166     -2044    1736   喬山                    -475     -1385  
4915   致伸                    1114      1233    2301   光寶科                  -472      1279  
2885   元大金                  1109     -4169    2376   技嘉                    -469     -3837  
2504   國產                    1038      1368    2458   義隆                    -452      4687  
2880   華南金                   994      4783    00653L 富邦印度正2             -438         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股

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