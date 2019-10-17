[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月16日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00672L 元大S&P原油正2 20000 0 00637L 元大滬深300正2 -11475 0 3481 群創 16037 21462 00655L 國泰中國A50正2 -2750 0 00632R 元大台灣50反1 9031 0 00707R 元大S&P日圓反1 -2224 0 2317 鴻海 6050 13131 00677U 富邦VIX -2190 0 2882 國泰金 4897 -1126 00673R 元大S&P原油反1 -1833 0 2888 新光金 3550 -181 00634R 富邦上証反1 -1647 0 2891 中信金 3348 -12907 2324 仁寶 -1567 -14384 2603 長榮 3183 5482 00850 元大臺灣ESG永續 -1101 6029 1605 華新 2838 6871 2408 南亞科 -1081 -5305 3037 欣興 2826 3583 3673 TPK-KY -1080 1556 2303 聯電 2594 5135 2382 廣達 -964 -14930 3231 緯創 2427 15355 00830 國泰費城半導體 -877 -1579 2610 華航 2299 -4293 00766L 台新MSCI中國正2 -874 0 2409 友達 2049 14938 2392 正崴 -847 495 2883 開發金 2042 -8490 1216 統一 -792 -10119 2618 長榮航 1975 5917 00852L 國泰美國道瓊正2 -701 0 0056 元大高股息 1718 45568 00643 群益深証中小 -699 -806 00708L 元大S&P黃金正2 1656 0 8046 南電 -650 -1218 1314 中石化 1567 21 2323 中環 -621 -4996 2002 中鋼 1565 -13230 00636 國泰中國A50 -609 -5083 2105 正新 1387 5420 2913 農林 -588 -829 6116 彩晶 1364 -14110 2387 精元 -509 -540 2892 第一金 1323 -9667 00670L 富邦NASDAQ正2 -507 0 2881 富邦金 1251 4223 2201 裕隆 -506 -3288 2834 臺企銀 1236 -1083 3706 神達 -480 -5455 1301 台塑 1166 -2044 1736 喬山 -475 -1385 4915 致伸 1114 1233 2301 光寶科 -472 1279 2885 元大金 1109 -4169 2376 技嘉 -469 -3837 2504 國產 1038 1368 2458 義隆 -452 4687 2880 華南金 994 4783 00653L 富邦印度正2 -438 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股