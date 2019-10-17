[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/10/16 108/10/15 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.39550 10.39980 -0.00430 -0.04135 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.11080 10.11500 -0.00420 -0.04152 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.46640 10.47090 -0.00450 -0.04298 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.19010 10.19440 -0.00430 -0.04218 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.11380 10.11590 -0.00210 -0.02076 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.24740 10.25090 -0.00350 -0.03414 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.10460 10.10800 -0.00340 -0.03364 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.14390 10.14720 -0.00330 -0.03252 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.84640 9.85000 -0.00360 -0.03655 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.84620 9.84990 -0.00370 -0.03756 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.83650 9.84160 -0.00510 -0.05182 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.83520 9.84030 -0.00510 -0.05183 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.04330 10.04460 -0.00130 -0.01294 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.04370 10.04520 -0.00150 -0.01493 大華銀多元特別收益平衡基金 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 39.91090 39.98520 -0.07430 -0.18582 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.85000 10.85060 -0.00060 -0.00553 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.64730 10.64790 -0.00060 -0.00563 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.75100 10.75350 -0.00250 -0.02325 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.63860 10.64120 -0.00260 -0.02443 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.89540 39.97590 -0.08050 -0.20137 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.35000 22.09000 0.26000 1.17700 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.86000 22.75000 0.11000 0.48352 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.46140 42.12020 -0.65880 -1.56410 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 38.84320 38.77650 0.06670 0.17201 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.95830 9.94880 0.00950 0.09549 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.53930 10.52840 0.01090 0.10353 中國信託台灣活力基金 13.69000 13.85000 -0.16000 -1.15523 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.46000 11.39000 0.07000 0.61457 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.94000 10.88000 0.06000 0.55147 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.85000 9.79000 0.06000 0.61287 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.74000 8.70000 0.04000 0.45977 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.52000 9.47000 0.05000 0.52798 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.33190 10.30430 0.02760 0.26785 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.05670 10.02950 0.02720 0.27120 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 8.91420 8.89010 0.02410 0.27109 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.49720 10.49150 0.00570 0.05433 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.27680 9.27180 0.00500 0.05393 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.23340 11.20760 0.02580 0.23020 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.46930 9.44750 0.02180 0.23075 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.06170 11.06400 -0.00230 -0.02079 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.58420 9.58620 -0.00200 -0.02086 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 39.98970 39.98300 0.00670 0.01676 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 44.67780 46.16950 -1.49170 -3.23092 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 41.32800 42.51040 -1.18240 -2.78144 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 46.45770 46.25420 0.20350 0.43996 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 46.92150 46.66910 0.25240 0.54083 中國信託智能運動基金-台幣 10.73000 10.63000 0.10000 0.94073 中國信託智能運動基金-美元 10.49000 10.41000 0.08000 0.76849 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.76000 9.70000 0.06000 0.61856 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 中國信託華盈貨幣市場基金 11.05060 11.05050 0.00010 0.00090 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.34600 10.32440 0.02160 0.20921 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.43530 9.41570 0.01960 0.20816 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.70880 10.70550 0.00330 0.03083 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.76660 9.76360 0.00300 0.03073 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 39.86430 40.08190 -0.21760 -0.54289 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 40.67020 41.06680 -0.39660 -0.96574 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.84000 10.70000 0.14000 1.30841 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.26000 10.12000 0.14000 1.38340 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.06000 10.93000 0.13000 1.18939 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.52000 10.40000 0.12000 1.15385 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 43.76580 43.93800 -0.17220 -0.39192 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 44.16240 44.25970 -0.09730 -0.21984 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 44.42230 44.51870 -0.09640 -0.21654 元大2001基金 69.08000 69.34000 -0.26000 -0.37496 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 46.81960 46.72550 0.09410 0.20139 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 44.85470 44.82940 0.02530 0.05644 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.17000 21.24000 -0.07000 -0.32957 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.78170 11.78090 0.00080 0.00679 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.48940 10.48790 0.00150 0.01430 元大上證50基金 33.21000 33.40000 -0.19000 -0.56886 元大大中華TMT基金-人民幣 11.39000 11.62000 -0.23000 -1.97935 元大大中華TMT基金-新台幣 9.81000 10.01000 -0.20000 -1.99800 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.30000 13.30000 0.00000 0.00000 元大大中華價值指數基金-美元 12.10200 12.11900 -0.01700 -0.14028 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.25500 16.24400 0.01100 0.06772 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.60200 11.64200 -0.04000 -0.34358 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.78300 10.81900 -0.03600 -0.33275 元大中國平衡基金-人民幣 3.03000 3.03000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.08000 13.07000 0.01000 0.07651 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 44.91850 44.93880 -0.02030 -0.04517 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.12690 11.11410 0.01280 0.11517 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.08840 10.09080 -0.00240 -0.02378 元大中國機會債券基金-新台幣 9.88790 9.87600 0.01190 0.12049 元大巴西指數基金 6.73100 6.78900 -0.05800 -0.85432 元大日經225基金 28.62000 28.30000 0.32000 1.13074 元大台商收成基金 23.60000 23.58000 0.02000 0.08482 元大台灣50單日反向1倍基金 10.86000 10.91000 -0.05000 -0.45830 元大台灣50單日正向2倍基金 45.32000 44.94000 0.38000 0.84557 元大台灣中型100基金 34.84000 34.75000 0.09000 0.25899 元大台灣加權股價指數基金 27.29800 27.20200 0.09600 0.35292 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.18000 11.12000 0.06000 0.53957 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.08000 11.02000 0.06000 0.54446 元大台灣卓越50基金 88.30000 87.84000 0.46000 0.52368 元大台灣金融基金 18.87000 18.78000 0.09000 0.47923 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.30000 32.26000 0.04000 0.12399 元大台灣高股息基金 28.50000 28.41000 0.09000 0.31679 元大台灣電子科技基金 39.69000 39.59000 0.10000 0.25259 元大全球ETF成長組合基金 10.60000 10.52000 0.08000 0.76046 元大全球ETF穩健組合基金 14.93000 14.87000 0.06000 0.40350 元大全球人工智慧ETF基金 23.90000 23.47000 0.43000 1.83213 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.84000 13.73000 0.11000 0.80117 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.45000 9.37000 0.08000 0.85379 元大全球不動產證券化基金-人民幣 14.07000 13.96000 0.11000 0.78797 元大全球不動產證券化基金-美元 12.82900 12.75600 0.07300 0.57228 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.61000 8.58000 0.03000 0.34965 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.47000 6.44000 0.03000 0.46584 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.18000 9.11000 0.07000 0.76839 元大全球地產建設入息基金-配息型 7.02000 6.96000 0.06000 0.86207 元大全球股票入息基金-美元配息 8.32400 8.25400 0.07000 0.84807 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.68000 9.58000 0.10000 1.04384 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.20000 8.11000 0.09000 1.10974 元大全球新興市場精選組合基金 13.38000 13.33000 0.05000 0.37509 元大全球農業商機基金 17.61000 17.45000 0.16000 0.91691 元大印尼指數基金 9.10400 9.05700 0.04700 0.51894 元大印度指數基金 9.46700 9.43500 0.03200 0.33916 元大印度基金 12.37000 12.34000 0.03000 0.24311 元大多多基金 18.59000 18.63000 -0.04000 -0.21471 元大多福基金 55.87000 55.98000 -0.11000 -0.19650 元大亞太成長基金 8.47000 8.42000 0.05000 0.59382 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.36120 9.34380 0.01740 0.18622 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.43750 7.42370 0.01380 0.18589 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.98500 8.81400 0.17100 1.94010 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.76000 9.63000 0.13000 1.34995 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.14000 9.02000 0.12000 1.33038 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.76000 9.63000 0.13000 1.34995 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.25400 10.10200 0.15200 1.50465 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.23950 10.24940 -0.00990 -0.09659 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.50600 10.50590 0.00010 0.00095 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.22170 10.22160 0.00010 0.00098 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.44560 10.49550 -0.04990 -0.47544 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.16460 10.21320 -0.04860 -0.47585 元大卓越基金 43.97000 43.87000 0.10000 0.22795 元大店頭基金 9.10000 9.20000 -0.10000 -1.08696 元大美元貨幣市場基金-美元 10.53500 10.53440 0.00060 0.00570 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.78110 9.76910 0.01200 0.12284 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.30660 32.27130 0.03530 0.10939 元大美國政府20年期(以上)債券基金 44.05790 44.41250 -0.35460 -0.79842 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.78420 15.60460 0.17960 1.15094 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 24.90660 25.47400 -0.56740 -2.22737 元大美國政府7至10年期債券基金 42.30110 42.41580 -0.11470 -0.27042 元大高科技基金 21.75000 21.91000 -0.16000 -0.73026 元大得利貨幣市場基金 16.35180 16.35160 0.00020 0.00122 元大得寶貨幣市場基金 12.05110 12.05090 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.26000 11.30000 -0.04000 -0.35398 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.26000 11.30000 -0.04000 -0.35398 元大富櫃50基金 13.61000 13.66000 -0.05000 -0.36603 元大華夏中小基金 7.55000 7.57000 -0.02000 -0.26420 元大新中國基金-人民幣 10.59000 10.62000 -0.03000 -0.28249 元大新中國基金-美元 9.64200 9.68900 -0.04700 -0.48509 元大新中國基金-新台幣 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315 元大新主流基金 26.99000 27.16000 -0.17000 -0.62592 元大新東協平衡基金-美元 9.34700 9.35600 -0.00900 -0.09619 元大新東協平衡基金-新台幣 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.17510 11.16660 0.00850 0.07612 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.00370 10.01690 -0.01320 -0.13178 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.41070 11.40120 0.00950 0.08332 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.26760 9.25990 0.00770 0.08315 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.69960 10.73100 -0.03140 -0.29261 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.87090 9.89980 -0.02890 -0.29193 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.81390 10.90350 -0.08960 -0.82175 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.98530 10.06800 -0.08270 -0.82141 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.18050 10.21760 -0.03710 -0.36310 元大新興亞洲基金 10.98000 10.93000 0.05000 0.45746 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.79860 9.83320 -0.03460 -0.35187 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.96740 9.11200 -0.14460 -1.58692 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.01930 10.03300 -0.01370 -0.13655 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.18650 9.31180 -0.12530 -1.34560 元大萬泰貨幣市場基金 15.18690 15.18670 0.00020 0.00132 元大經貿基金 39.03000 39.10000 -0.07000 -0.17903 元大實質多重資產基金-人民幣 9.26000 9.23000 0.03000 0.32503 元大實質多重資產基金-美元 8.27400 8.26400 0.01000 0.12101 元大實質多重資產基金-新台幣 8.68000 8.65000 0.03000 0.34682 元大滬深300單日反向1倍基金 11.76000 11.69000 0.07000 0.59880 元大滬深300單日正向2倍基金 18.93000 19.13000 -0.20000 -1.04548 元大臺灣ESG永續ETF基金 21.53000 21.41000 0.12000 0.56049 元大摩臺基金 41.23000 41.01000 0.22000 0.53645 元大標普500基金 27.91000 27.60000 0.31000 1.12319 元大標普500單日反向1倍基金 11.91000 12.04000 -0.13000 -1.07973 元大標普500單日正向2倍基金 36.86000 36.07000 0.79000 2.19019 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.88000 20.86000 0.02000 0.09588 元大標智滬深300基金 18.11000 18.22000 -0.11000 -0.60373 元大歐洲50基金 26.25000 25.95000 0.30000 1.15607 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 8.90300 8.93510 -0.03210 -0.35926 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.31220 10.31200 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 16.54000 16.61000 -0.07000 -0.42143 日盛上選基金(A類型) 38.38000 38.67000 -0.29000 -0.74994 日盛上選基金(I類型) 38.38000 38.67000 -0.29000 -0.74994 日盛小而美基金 20.15000 20.28000 -0.13000 -0.64103 日盛中國內需動力基金 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.48740 12.48780 -0.00040 -0.00320 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.85500 9.85520 -0.00020 -0.00203 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.62250 12.62980 -0.00730 -0.05780 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.95690 9.96260 -0.00570 -0.05721 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.30520 11.29580 0.00940 0.08322 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.90090 8.89350 0.00740 0.08321 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.42000 11.46000 -0.04000 -0.34904 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.56000 10.61000 -0.05000 -0.47125 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.85000 10.89000 -0.04000 -0.36731 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.52000 10.55000 -0.03000 -0.28436 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 日盛日盛基金 13.23000 13.34000 -0.11000 -0.82459 日盛目標收益組合基金(美元) 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345 日盛全球抗暖化基金 11.20000 11.10000 0.10000 0.90090 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.66380 10.64350 0.02030 0.19073 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.42420 9.40630 0.01790 0.19030 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.32830 10.33930 -0.01100 -0.10639 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.12830 9.13800 -0.00970 -0.10615 日盛全球智能車基金(美元) 10.48000 10.38000 0.10000 0.96339 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.43000 10.31000 0.12000 1.16392 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.55300 2.55380 -0.00080 -0.03133 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65730 1.65780 -0.00050 -0.03016 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39090 0.39120 -0.00030 -0.07669 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25420 0.25450 -0.00030 -0.11788 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.76470 12.76020 0.00450 0.03527 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.18050 8.17760 0.00290 0.03546 日盛亞洲機會基金 7.23000 7.21000 0.02000 0.27739 日盛首選基金 19.09000 19.29000 -0.20000 -1.03681 日盛高科技基金 20.08000 20.18000 -0.10000 -0.49554 日盛貨幣市場基金 14.85990 14.85960 0.00030 0.00202 日盛新台商基金 45.67000 46.05000 -0.38000 -0.82519 日盛精選五虎基金 38.88000 39.01000 -0.13000 -0.33325 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.56840 13.56820 0.00020 0.00147 台新2000高科技基金 35.29000 35.64000 -0.35000 -0.98204 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.82000 9.72000 0.10000 1.02881 台新MSCI中國基金 19.72000 19.55000 0.17000 0.86957 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 20.17000 19.84000 0.33000 1.66331 台新大眾貨幣市場基金 14.24540 14.24510 0.00030 0.00211 台新中國通基金 51.48000 52.03000 -0.55000 -1.05708 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.59080 0.59070 0.00010 0.01693 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 18.09200 18.05000 0.04200 0.23269 台新中國精選中小基金-美元 0.33890 0.34230 -0.00340 -0.99328 台新中國精選中小基金-新台幣 10.03000 10.12000 -0.09000 -0.88933 台新主流基金 26.28000 26.33000 -0.05000 -0.18990 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.58000 24.47000 0.11000 0.44953 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.80600 0.80440 0.00160 0.19891 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.24000 17.17000 0.07000 0.40769 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56430 0.56310 0.00120 0.21311 台新台灣中小基金 39.82000 40.26000 -0.44000 -1.09290 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.22850 11.23890 -0.01040 -0.09254 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.11540 10.14230 -0.02690 -0.26523 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.78070 11.81520 -0.03450 -0.29200 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.04230 10.01690 0.02540 0.25357 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.55000 9.51000 0.04000 0.42061 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.31630 11.28760 0.02870 0.25426 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.77000 10.72000 0.05000 0.46642 台新印度基金 14.29000 14.26000 0.03000 0.21038 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.56720 8.55570 0.01150 0.13441 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28440 0.28460 -0.00020 -0.07027 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.70730 12.69020 0.01710 0.13475 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41670 0.41710 -0.00040 -0.09590 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 38.65000 38.58000 0.07000 0.18144 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 41.95000 42.42000 -0.47000 -1.10797 台新真吉利貨幣市場基金 11.14320 11.14300 0.00020 0.00179 台新高股息平衡基金 33.97620 33.80880 0.16740 0.49514 台新智慧生活基金-美元 10.60720 10.56820 0.03900 0.36903 台新智慧生活基金-新台幣 10.85000 10.79000 0.06000 0.55607 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.07410 8.08850 -0.01440 -0.17803 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.21240 8.20940 0.00300 0.03654 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.26160 9.27810 -0.01650 -0.17784 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.43090 9.42740 0.00350 0.03713 台新新興市場債券基金(A類型) 11.52910 11.53500 -0.00590 -0.05115 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36980 0.37080 -0.00100 -0.26969 台新新興市場債券基金(B類型) 8.10080 8.10500 -0.00420 -0.05182 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27450 0.27520 -0.00070 -0.25436 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.32000 5.27000 0.05000 0.94877 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.60000 22.79000 -0.19000 -0.83370 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.61480 10.65030 -0.03550 -0.33332 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.09330 10.05060 0.04270 0.42485 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.10160 10.08780 0.01380 0.13680 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.72020 10.75620 -0.03600 -0.33469 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.18440 10.14050 0.04390 0.43292 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.19480 10.18090 0.01390 0.13653 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 42.88100 43.03110 -0.15010 -0.34882 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 42.13850 42.22640 -0.08790 -0.20816 永豐1至3年期美國公債ETF基金 39.63880 39.53620 0.10260 0.25951 永豐20年期以上美國公債ETF基金 38.91400 39.15790 -0.24390 -0.62286 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 38.49840 38.44820 0.05020 0.13057 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.42910 11.42840 0.00070 0.00613 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.83500 9.82990 0.00510 0.05188 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.31720 9.33780 -0.02060 -0.22061 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 11.05130 11.07570 -0.02440 -0.22030 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.58840 7.58020 0.00820 0.10818 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.06850 9.05870 0.00980 0.10818 永豐中小基金 56.18000 56.96000 -0.78000 -1.36938 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.83740 1.83320 0.00420 0.22911 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.59940 2.59350 0.00590 0.22749 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.07560 8.05380 0.02180 0.27068 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.07070 11.04070 0.03000 0.27172 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.14000 5.15000 -0.01000 -0.19417 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.31000 22.31000 0.00000 0.00000 永豐主流品牌基金 19.27000 19.05000 0.22000 1.15486 永豐永豐基金 35.15000 35.33000 -0.18000 -0.50948 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 8.98480 8.94090 0.04390 0.49100 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.57930 9.53210 0.04720 0.49517 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.78230 8.72310 0.05920 0.67866 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.36650 9.30340 0.06310 0.67825 永豐亞洲民生消費基金 11.72000 11.68000 0.04000 0.34247 永豐南非幣2021保本基金 14.35570 14.35290 0.00280 0.01951 永豐美國大型500股票ETF基金 19.86000 19.61000 0.25000 1.27486 永豐貨幣市場基金 13.95980 13.95960 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.16980 2.16660 0.00320 0.14770 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.71240 2.70840 0.00400 0.14769 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.68200 7.66730 0.01470 0.19172 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.89700 10.87620 0.02080 0.19124 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.03310 7.02060 0.01250 0.17805 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.40710 11.38680 0.02030 0.17828 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.65000 10.71000 -0.06000 -0.56022 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.17000 8.23000 -0.06000 -0.72904 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.62000 18.73000 -0.11000 -0.58729 永豐臺灣加權ETF基金 57.34000 57.09000 0.25000 0.43791 永豐領航科技基金 41.40000 41.95000 -0.55000 -1.31108 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.54000 11.39000 0.15000 1.31694 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.91000 10.80000 0.11000 1.01852 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.24000 10.11000 0.13000 1.28586 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.47000 10.35000 0.12000 1.15942 永豐趨勢平衡基金 44.41000 44.99000 -0.58000 -1.28918 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.96820 11.96730 0.00090 0.00752 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.82170 9.82530 -0.00360 -0.03664 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.47750 10.48140 -0.00390 -0.03721 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.89680 9.89970 -0.00290 -0.02929 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.38850 10.39150 -0.00300 -0.02887 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.87590 9.87800 -0.00210 -0.02126 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.66160 10.66420 -0.00260 -0.02438 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.90410 9.90460 -0.00050 -0.00505 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.46780 10.46830 -0.00050 -0.00478 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.23000 11.26000 -0.03000 -0.26643 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.28000 10.33000 -0.05000 -0.48403 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.43000 15.46000 -0.03000 -0.19405 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.56000 19.60000 -0.04000 -0.20408 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.65000 19.72000 -0.07000 -0.35497 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.04720 10.04940 -0.00220 -0.02189 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.04720 10.04940 -0.00220 -0.02189 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.94440 9.95150 -0.00710 -0.07135 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.94440 9.95150 -0.00710 -0.07135 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.21290 10.21370 -0.00080 -0.00783 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.21280 10.21360 -0.00080 -0.00783 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.03520 10.04040 -0.00520 -0.05179 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.03520 10.04040 -0.00520 -0.05179 兆豐國際生命科學基金 14.49000 14.36000 0.13000 0.90529 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.41730 10.36050 0.05680 0.54824 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.76200 10.66480 0.09720 0.91141 兆豐國際全球基金 30.99000 30.78000 0.21000 0.68226 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.54500 10.54450 0.00050 0.00474 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.15110 10.13980 0.01130 0.11144 兆豐國際國民基金 24.23000 24.30000 -0.07000 -0.28807 兆豐國際第一基金 14.53000 14.58000 -0.05000 -0.34294 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.69250 10.66880 0.02370 0.22214 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.10940 8.09150 0.01790 0.22122 兆豐國際萬全基金 22.01000 22.07000 -0.06000 -0.27186 兆豐國際電子基金 28.33000 28.42000 -0.09000 -0.31668 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 23.39000 23.33000 0.06000 0.25718 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 14.72000 14.78000 -0.06000 -0.40595 兆豐國際豐台灣基金 38.03000 38.17000 -0.14000 -0.36678 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.57590 12.57570 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.81000 9.68000 0.13000 1.34298 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.88000 9.76000 0.12000 1.22951 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.78010 9.76190 0.01820 0.18644 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.83210 9.81430 0.01780 0.18137 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.76200 9.72840 0.03360 0.34538 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.83010 9.81190 0.01820 0.18549 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.96080 9.94310 0.01770 0.17801 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.78030 9.76220 0.01810 0.18541 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.83420 9.81640 0.01780 0.18133 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.76980 9.73620 0.03360 0.34510 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.83450 9.81620 0.01830 0.18643 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.96870 9.95100 0.01770 0.17787 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.98440 10.96310 0.02130 0.19429 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.68700 10.66730 0.01970 0.18468 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.96050 10.94000 0.02050 0.18739 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.55300 10.53260 0.02040 0.19368 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.75300 10.73320 0.01980 0.18447 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.68730 10.66610 0.02120 0.19876 合庫台灣基金 12.80000 12.94000 -0.14000 -1.08192 合庫全球高收益債券基金A類型 11.70830 11.65510 0.05320 0.45645 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.85800 12.81320 0.04480 0.34964 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.43180 11.39350 0.03830 0.33616 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.20100 12.16010 0.04090 0.33635 合庫全球高收益債券基金B類型 8.02970 7.99320 0.03650 0.45664 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.38490 9.35240 0.03250 0.34750 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.11160 9.08110 0.03050 0.33586 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.74820 8.71860 0.02960 0.33950 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.23310 9.20220 0.03090 0.33579 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.62000 10.51000 0.11000 1.04662 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.45000 11.36000 0.09000 0.79225 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.38000 9.29000 0.09000 0.96878 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.28000 10.20000 0.08000 0.78431 合庫全球新興市場基金 9.14000 9.09000 0.05000 0.55006 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.91000 8.87000 0.04000 0.45096 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436 合庫貨幣市場基金 10.18760 10.18740 0.00020 0.00196 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.93310 9.93190 0.00120 0.01208 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.34050 10.33900 0.00150 0.01451 合庫新興多重收益基金A類型 10.46610 10.45110 0.01500 0.14353 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.12810 12.12540 0.00270 0.02227 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.50180 15.50020 0.00160 0.01032 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.60750 8.60640 0.00110 0.01278 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.45510 9.45370 0.00140 0.01481 合庫新興多重收益基金B類型 7.76270 7.75160 0.01110 0.14320 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.58310 8.58130 0.00180 0.02098 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.50960 10.50900 0.00060 0.00571 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.78000 10.80000 -0.02000 -0.18519 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 安本標準360動態入息組合基金 A月配息 人民幣避險 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A月配息 美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A月配息 新臺幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A累積 人民幣避險 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A累積 美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A累積 新臺幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 人民幣 12.25000 12.20000 0.05000 0.40984 安本標準兩岸價值基金 美元 11.68000 11.67000 0.01000 0.08569 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.73000 11.69000 0.04000 0.34217 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.18500 10.19530 -0.01030 -0.10103 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.16150 10.17380 -0.01230 -0.12090 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.63100 9.64890 -0.01790 -0.18551 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.14100 10.15170 -0.01070 -0.10540 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.27670 10.28720 -0.01050 -0.10207 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.24690 10.25940 -0.01250 -0.12184 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.69660 9.71470 -0.01810 -0.18632 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.20930 10.22010 -0.01080 -0.10567 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.27460 11.27370 0.00090 0.00798 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.84800 9.86540 -0.01740 -0.17637 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.68380 9.68000 0.00380 0.03926 安聯中國東協基金 14.77000 14.75000 0.02000 0.13559 安聯中國策略基金-美元 12.99000 13.07000 -0.08000 -0.61209 安聯中國策略基金-新臺幣 16.79000 16.86000 -0.07000 -0.41518 安聯中華新思路基金-人民幣 16.86000 16.88000 -0.02000 -0.11848 安聯中華新思路基金-美元 15.25000 15.29000 -0.04000 -0.26161 安聯中華新思路基金-新臺幣 14.24000 14.25000 -0.01000 -0.07018 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 36.04000 36.22000 -0.18000 -0.49696 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 10.63000 10.68000 -0.05000 -0.46816 安聯台灣科技基金 57.91000 58.22000 -0.31000 -0.53246 安聯台灣貨幣市場基金 12.56610 12.56590 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 41.18000 41.32000 -0.14000 -0.33882 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.85420 10.85140 0.00280 0.02580 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.87020 15.85730 0.01290 0.08135 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.81290 9.80490 0.00800 0.08159 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.92660 9.91840 0.00820 0.08267 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 11.97000 11.89000 0.08000 0.67283 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 10.00000 9.93000 0.07000 0.70493 安聯四季成長組合基金-美元 11.74000 11.68000 0.06000 0.51370 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.29230 13.27980 0.01250 0.09413 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.85970 10.85280 0.00690 0.06358 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.87780 12.86690 0.01090 0.08471 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.50980 9.50080 0.00900 0.09473 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.45010 9.44420 0.00590 0.06247 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.94780 8.94020 0.00760 0.08501 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.16000 10.15030 0.00970 0.09556 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元 9.88820 9.88200 0.00620 0.06274 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.13400 10.12550 0.00850 0.08395 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.63000 11.59000 0.04000 0.34513 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.49000 11.43000 0.06000 0.52493 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.28000 11.22000 0.06000 0.53476 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.50000 9.45000 0.05000 0.52910 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.46000 11.43000 0.03000 0.26247 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.88000 10.83000 0.05000 0.46168 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.53340 12.51190 0.02150 0.17184 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.34060 11.32360 0.01700 0.15013 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.92680 10.90840 0.01840 0.16868 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.49510 8.48050 0.01460 0.17216 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.36740 8.35490 0.01250 0.14961 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.03580 8.02230 0.01350 0.16828 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.11630 10.09880 0.01750 0.17329 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 9.98640 9.96970 0.01670 0.16751 安聯全球人口趨勢基金 12.01000 11.88000 0.13000 1.09428 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.47000 8.32000 0.15000 1.80288 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.71000 31.10000 0.61000 1.96141 安聯全球油礦金趨勢基金 7.51000 7.48000 0.03000 0.40107 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.54200 12.53950 0.00250 0.01994 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.54590 10.54390 0.00200 0.01897 安聯全球新興市場基金 16.64000 16.56000 0.08000 0.48309 安聯全球農金趨勢基金 8.90000 8.87000 0.03000 0.33822 安聯全球綠能趨勢基金 8.97000 8.88000 0.09000 1.01351 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.63000 10.46000 0.17000 1.62524 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.85000 10.68000 0.17000 1.59176 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.94000 10.77000 0.17000 1.57846 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.43000 10.26000 0.17000 1.65692 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.52000 9.37000 0.15000 1.60085 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.48000 9.33000 0.15000 1.60772 安聯亞洲動態策略基金 22.13000 22.04000 0.09000 0.40835 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.18210 10.16410 0.01800 0.17709 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.20740 10.18600 0.02140 0.21009 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.09670 10.07780 0.01890 0.18754 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.06280 10.04030 0.02250 0.22410 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.11180 10.09400 0.01780 0.17634 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.06470 10.04390 0.02080 0.20709 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.02510 10.00720 0.01790 0.17887 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.12130 10.10330 0.01800 0.17816 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.02500 10.00720 0.01780 0.17787 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.66840 10.66880 -0.00040 -0.00375 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.14870 10.14910 -0.00040 -0.00394 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 92.47390 92.42500 0.04890 0.05291 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.53460 13.53050 0.00410 0.03030 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 69.18460 69.12540 0.05920 0.08564 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.99430 9.99120 0.00310 0.03103 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.79540 2.79390 0.00150 0.05369 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.90310 10.89900 0.00410 0.03762 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.34010 2.33730 0.00280 0.11980 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.72710 8.72210 0.00500 0.05733 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.26930 10.25580 0.01350 0.13163 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.35990 10.36800 -0.00810 -0.07813 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.88820 10.89460 -0.00640 -0.05874 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.30400 10.31290 -0.00890 -0.08630 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.31990 10.32940 -0.00950 -0.09197 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.07040 10.05710 0.01330 0.13224 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.10060 10.10860 -0.00800 -0.07914 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.45900 10.46570 -0.00670 -0.06402 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.10140 10.11010 -0.00870 -0.08605 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.13470 10.14400 -0.00930 -0.09168 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.16080 10.17200 -0.01120 -0.11011 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.38040 10.38870 -0.00830 -0.07989 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.13500 10.14580 -0.01080 -0.10645 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.02530 10.03520 -0.00990 -0.09865 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.05140 10.06270 -0.01130 -0.11230 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.10840 10.11720 -0.00880 -0.08698 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.03390 10.04450 -0.01060 -0.10553 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.97540 9.98530 -0.00990 -0.09915 宏利台灣動力基金A類型 33.08000 33.24000 -0.16000 -0.48135 宏利台灣動力基金I類型 33.08000 33.24000 -0.16000 -0.48135 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) 9.97900 9.98330 -0.00430 -0.04307 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) 9.96690 9.97260 -0.00570 -0.05716 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) 10.05410 10.05740 -0.00330 -0.03281 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) 9.97580 9.98120 -0.00540 -0.05410 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.05840 10.01080 0.04760 0.47549 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.82410 9.75630 0.06780 0.69494 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.52270 7.48720 0.03550 0.47414 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.42340 7.37780 0.04560 0.61807 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 9.92000 0.08000 0.80645 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.58000 11.49000 0.09000 0.78329 宏利全球債券組合基金 13.74570 13.72820 0.01750 0.12747 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.02220 3.02420 -0.00200 -0.06613 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.42890 12.43150 -0.00260 -0.02091 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.88270 8.88330 -0.00060 -0.00675 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.62270 2.62040 0.00230 0.08777 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.35530 11.33910 0.01620 0.14287 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.30460 3.31620 -0.01160 -0.34980 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53960 0.54160 -0.00200 -0.36928 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.09000 15.13000 -0.04000 -0.26438 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.46450 12.46800 -0.00350 -0.02807 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 11.02520 11.02920 -0.00400 -0.03627 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.48240 10.47910 0.00330 0.03149 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.71160 8.71410 -0.00250 -0.02869 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.33750 8.34050 -0.00300 -0.03597 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.14760 8.14530 0.00230 0.02824 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.33730 8.34130 -0.00400 -0.04795 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.43000 10.05000 0.38000 3.78109 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.37000 10.05000 0.32000 3.18408 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.40000 10.03000 0.37000 3.68893 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.01630 3.01870 -0.00240 -0.07950 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43270 0.43300 -0.00030 -0.06928 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.93150 12.93070 0.00080 0.00619 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.98410 0.98490 -0.00080 -0.08123 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.32170 7.32170 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05270 2.05420 -0.00150 -0.07302 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29550 0.29580 -0.00030 -0.10142 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.89570 8.89560 0.00010 0.00112 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32440 0.32460 -0.00020 -0.06161 宏利萬利貨幣市場基金 13.70220 13.70200 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.48000 2.47000 0.01000 0.40486 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.16000 11.12000 0.04000 0.35971 宏利臺灣股息收益基金A類型 27.46000 27.41000 0.05000 0.18242 宏利臺灣股息收益基金I類型 27.46000 27.41000 0.05000 0.18242 宏利澳幣保本基金 12.73550 12.73450 0.00100 0.00785 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.85000 9.77000 0.08000 0.81883 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.78000 10.70000 0.08000 0.74766 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.86000 11.94000 -0.08000 -0.67002 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.59000 11.57000 0.02000 0.17286 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.18000 11.22000 -0.04000 -0.35651 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.85000 10.82000 0.03000 0.27726 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.14000 9.11000 0.03000 0.32931 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.57000 11.53000 0.04000 0.34692 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.47000 10.52320 -0.05320 -0.50555 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.40200 9.37830 0.02370 0.25271 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.80250 8.82760 -0.02510 -0.28434 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.27220 11.30440 -0.03220 -0.28484 貝萊德亞美利加收益基金 9.30000 9.20000 0.10000 1.08696 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.07000 10.00000 0.07000 0.70000 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.82000 9.68000 0.14000 1.44628 貝萊德新台幣基金 12.98380 12.98370 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 28.89000 28.91000 -0.02000 -0.06918 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46260 11.46230 0.00030 0.00262 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.84740 9.84820 -0.00080 -0.00812 保德信大中華基金-人民幣 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433 保德信大中華基金-美元 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 保德信大中華基金-新台幣 30.85000 30.81000 0.04000 0.12983 保德信中小型股基金 56.24000 56.63000 -0.39000 -0.68868 保德信中國中小基金-人民幣 9.71000 9.87000 -0.16000 -1.62107 保德信中國中小基金-美元 9.09000 9.25000 -0.16000 -1.72973 保德信中國中小基金-新臺幣 8.73000 8.87000 -0.14000 -1.57835 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.02800 10.03420 -0.00620 -0.06179 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.07110 10.07090 0.00020 0.00199 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.15010 10.15630 -0.00620 -0.06105 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.31110 11.31800 -0.00690 -0.06096 保德信中國品牌基金-人民幣 10.81000 10.85000 -0.04000 -0.36866 保德信中國品牌基金-美元 10.78000 10.82000 -0.04000 -0.36969 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.64000 11.68000 -0.04000 -0.34247 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.98000 27.73000 0.25000 0.90155 保德信全球消費商機基金 19.33000 19.15000 0.18000 0.93995 保德信全球基礎建設基金 13.94000 13.86000 0.08000 0.57720 保德信全球資源基金 6.92000 6.89000 0.03000 0.43541 保德信全球醫療生化基金-美元 9.48000 9.32000 0.16000 1.71674 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.25000 30.69000 0.56000 1.82470 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.23040 10.27850 -0.04810 -0.46797 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.77040 10.82110 -0.05070 -0.46853 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.15560 10.25790 -0.10230 -0.99728 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.68850 10.79620 -0.10770 -0.99757 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.70190 9.68440 0.01750 0.18070 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.93200 10.91170 0.02030 0.18604 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.16310 9.12630 0.03680 0.40323 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.31100 10.26970 0.04130 0.40215 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.11150 8.10530 0.00620 0.07649 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.25990 11.25120 0.00870 0.07733 保德信亞太基金 19.96000 19.86000 0.10000 0.50352 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.64950 8.62800 0.02150 0.24919 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.08620 12.05620 0.03000 0.24883 保德信店頭市場基金 39.96000 40.48000 -0.52000 -1.28458 保德信拉丁美洲基金 6.90000 6.91000 -0.01000 -0.14472 保德信金平衡基金 32.21000 32.17000 0.04000 0.12434 保德信金滿意基金 45.44000 45.43000 0.01000 0.02201 保德信科技島基金 30.31000 30.34000 -0.03000 -0.09888 保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積(E) 10.00590 10.00000 0.00590 0.05900 保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息(D) 9.98260 10.00000 -0.01740 -0.17400 保德信美國投資級企業債券基金－美元累積(C) 9.98260 10.00000 -0.01740 -0.17400 保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣月配息型(B) 10.00410 10.00000 0.00410 0.04100 保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣累積型(A) 10.00410 10.00000 0.00410 0.04100 保德信高成長基金 106.76000 107.26000 -0.50000 -0.46616 保德信貨幣市場基金 15.86330 15.86300 0.00030 0.00189 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.72370 10.65010 0.07360 0.69107 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.84790 10.75020 0.09770 0.90882 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.08580 11.05230 0.03350 0.30310 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.50020 10.44600 0.05420 0.51886 保德信新世紀基金 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.12000 8.10700 0.01300 0.16036 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.37290 10.35870 0.01420 0.13708 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.66330 11.64460 0.01870 0.16059 保德信新興趨勢組合基金 10.67000 10.57000 0.10000 0.94607 保德信瑞騰基金 15.66470 15.66450 0.00020 0.00128 保德信歐洲組合基金 10.23000 10.08000 0.15000 1.48810 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.55380 9.55580 -0.00200 -0.02093 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.18890 10.19120 -0.00230 -0.02257 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.43500 9.42750 0.00750 0.07955 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.78530 9.77590 0.00940 0.09615 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.67110 9.65590 0.01520 0.15742 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.22610 10.21080 0.01530 0.14984 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.54670 9.53670 0.01000 0.10486 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.99570 9.98520 0.01050 0.10516 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.18990 10.16740 0.02250 0.22130 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.88350 9.87130 0.01220 0.12359 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.40500 10.39220 0.01280 0.12317 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.84190 9.83520 0.00670 0.06812 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.26660 10.25960 0.00700 0.06823 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.85190 9.84800 0.00390 0.03960 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.51830 10.51190 0.00640 0.06088 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.74040 9.73940 0.00100 0.01027 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.22870 10.22770 0.00100 0.00978 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 10.01400 9.98270 0.03130 0.31354 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 10.01760 9.98630 0.03130 0.31343 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.32320 10.29090 0.03230 0.31387 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.97830 9.95280 0.02550 0.25621 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.97900 9.95360 0.02540 0.25518 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.28630 10.26100 0.02530 0.24656 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.32930 10.32440 0.00490 0.04746 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.02480 10.02520 -0.00040 -0.00399 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.99540 9.98380 0.01160 0.11619 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.49850 10.48590 0.01260 0.12016 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.10120 10.08780 0.01340 0.13283 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.94190 10.92720 0.01470 0.13453 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.01690 10.01060 0.00630 0.06293 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.42060 10.41400 0.00660 0.06338 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.53400 10.50920 0.02480 0.23598 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.55030 10.53110 0.01920 0.18232 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.45570 10.41420 0.04150 0.39849 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 10.06230 10.03440 0.02790 0.27804 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 10.06550 10.03760 0.02790 0.27795 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 10.03810 10.00370 0.03440 0.34387 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 10.04090 10.00730 0.03360 0.33575 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 10.06120 10.04020 0.02100 0.20916 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 10.06250 10.04140 0.02110 0.21013 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 10.06250 10.04300 0.01950 0.19417 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 10.06300 10.04350 0.01950 0.19416 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.11330 10.09930 0.01400 0.13862 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.23490 10.22090 0.01400 0.13697 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.17940 10.16360 0.01580 0.15546 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.54390 10.52700 0.01690 0.16054 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.92540 9.91740 0.00800 0.08067 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.12140 10.11330 0.00810 0.08009 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96780 1.96530 0.00250 0.12721 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.85360 2.85010 0.00350 0.12280 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28890 0.28880 0.00010 0.03463 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45780 0.45770 0.00010 0.02185 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.13850 8.12920 0.00930 0.11440 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.02350 12.00810 0.01540 0.12825 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.73160 9.72560 0.00600 0.06169 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.52330 12.51450 0.00880 0.07032 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.63010 8.63180 -0.00170 -0.01969 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.14720 11.14950 -0.00230 -0.02063 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.63420 10.62080 0.01340 0.12617 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.35420 10.33060 0.02360 0.22845 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 20.40000 20.41000 -0.01000 -0.04900 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4738.51000 4741.49000 -2.98000 -0.06285 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.13440 10.11920 0.01520 0.15021 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.11320 11.09650 0.01670 0.15050 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.97440 9.94930 0.02510 0.25228 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.46240 9.46220 0.00020 0.00211 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.14220 10.14190 0.00030 0.00296 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.41320 9.40270 0.01050 0.11167 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.84000 9.83230 0.00770 0.07831 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.39800 10.37740 0.02060 0.19851 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.84290 5.82830 0.01460 0.25050 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.89600 10.86870 0.02730 0.25118 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) 10.02400 10.00130 0.02270 0.22697 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) 9.97270 10.00130 -0.02860 -0.28596 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.01670 10.00130 0.01540 0.15398 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) 10.02400 10.00130 0.02270 0.22697 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) 9.97270 10.00130 -0.02860 -0.28596 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.01670 10.00130 0.01540 0.15398 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.10000 10.16000 -0.06000 -0.59055 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.70000 10.77000 -0.07000 -0.64995 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.15000 10.24000 -0.09000 -0.87891 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.10000 10.16000 -0.06000 -0.59055 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.70000 10.77000 -0.07000 -0.64995 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.15000 10.24000 -0.09000 -0.87891 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.46620 10.47440 -0.00820 -0.07829 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.58150 11.60760 -0.02610 -0.22485 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.79760 10.82300 -0.02540 -0.23469 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.94290 8.95000 -0.00710 -0.07933 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.35180 9.37290 -0.02110 -0.22512 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.23820 9.25990 -0.02170 -0.23434 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.27370 10.28180 -0.00810 -0.07878 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.85050 10.87500 -0.02450 -0.22529 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.83450 10.85990 -0.02540 -0.23389 柏瑞巨人基金-A類型 13.52000 13.51000 0.01000 0.07402 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.71370 13.71350 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 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柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.33450 11.31700 0.01750 0.15463 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.92360 12.91350 0.01010 0.07821 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.15640 12.15080 0.00560 0.04609 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.87280 8.85910 0.01370 0.15464 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.66490 9.65740 0.00750 0.07766 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.57790 9.57350 0.00440 0.04596 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.02970 11.01250 0.01720 0.15619 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.03410 12.02470 0.00940 0.07817 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.74400 11.73860 0.00540 0.04600 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.87310 8.85940 0.01370 0.15464 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.66550 9.65790 0.00760 0.07869 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.57830 9.57390 0.00440 0.04596 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.12000 13.09000 0.03000 0.22918 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.07000 14.07000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.37000 8.35000 0.02000 0.23952 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.04000 11.02000 0.02000 0.18149 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 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0.00820 0.07114 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.95360 6.93940 0.01420 0.20463 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.75100 8.74230 0.00870 0.09952 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.40690 9.40020 0.00670 0.07128 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.81970 10.79760 0.02210 0.20468 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.55240 11.54410 0.00830 0.07190 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.47980 9.47040 0.00940 0.09926 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.87420 8.85610 0.01810 0.20438 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.60810 9.60130 0.00680 0.07082 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.13690 12.11430 0.02260 0.18656 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 13.07830 13.06490 0.01340 0.10256 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.88190 11.87250 0.00940 0.07917 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.33800 9.32060 0.01740 0.18668 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.08750 10.07710 0.01040 0.10320 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.06090 10.05300 0.00790 0.07858 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.32730 12.31460 0.01270 0.10313 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.82840 10.80820 0.02020 0.18690 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.32120 11.31220 0.00900 0.07956 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.96590 9.94730 0.01860 0.18699 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.50470 9.48700 0.01770 0.18657 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.33240 10.32180 0.01060 0.10270 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.79820 9.79040 0.00780 0.07967 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.86000 18.79000 0.07000 0.37254 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.55000 17.44000 0.11000 0.63073 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.34160 13.33000 0.01160 0.08702 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.27930 10.22430 0.05500 0.53793 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.41480 11.35590 0.05890 0.51867 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.41250 12.37390 0.03860 0.31195 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.88890 10.83830 0.05060 0.46686 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.82090 8.77380 0.04710 0.53683 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.45260 9.40380 0.04880 0.51894 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.28940 9.26050 0.02890 0.31208 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.39400 9.35030 0.04370 0.46736 柏瑞環球多元資產基金-N類型 8.95400 8.90610 0.04790 0.53783 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.25360 9.20580 0.04780 0.51924 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.16000 11.12520 0.03480 0.31280 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.33660 9.29320 0.04340 0.46701 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 44.75900 45.54020 -0.78120 -1.71541 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.93470 9.91450 0.02020 0.20374 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.84490 9.83940 0.00550 0.05590 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 10.70000 10.64000 0.06000 0.56391 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 35.68000 36.09000 -0.41000 -1.13605 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.86860 11.86790 0.00070 0.00590 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.67080 1.67420 -0.00340 -0.20308 國泰大中華基金 22.32000 22.59000 -0.27000 -1.19522 國泰小龍基金-新台幣 16.58000 16.73000 -0.15000 -0.89659 國泰中小成長基金-新台幣 48.65000 49.06000 -0.41000 -0.83571 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.68750 4.69430 -0.00680 -0.14486 國泰中國內需增長基金-美元A 0.72290 0.72550 -0.00260 -0.35837 國泰中國內需增長基金-美元I 0.77490 0.77760 -0.00270 -0.34722 國泰中國內需增長基金-新台幣 20.31000 20.34000 -0.03000 -0.14749 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 43.50070 44.12930 -0.62860 -1.42445 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.46680 2.48470 -0.01790 -0.72041 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.34580 0.34910 -0.00330 -0.94529 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.64450 10.72080 -0.07630 -0.71170 國泰中國新興債券基金-美元 0.33810 0.33860 -0.00050 -0.14767 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.20300 10.19770 0.00530 0.05197 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.50310 4.52430 -0.02120 -0.46858 國泰中國新興戰略基金-美元 0.63020 0.63450 -0.00430 -0.67770 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.50000 19.59000 -0.09000 -0.45942 國泰中港台基金-人民幣 3.50610 3.52020 -0.01410 -0.40055 國泰中港台基金-美元 0.49680 0.49980 -0.00300 -0.60024 國泰中港台基金-新台幣 15.19000 15.25000 -0.06000 -0.39344 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.11070 10.12400 -0.01330 -0.13137 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.21160 10.23010 -0.01850 -0.18084 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.13810 10.21070 -0.07260 -0.71102 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.99000 27.67000 0.32000 1.15649 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 11.64000 11.79000 -0.15000 -1.27226 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.73000 34.85000 0.88000 2.52511 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35780 0.35650 0.00130 0.36466 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33330 0.33210 0.00120 0.36134 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33420 0.33300 0.00120 0.36036 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.98930 11.00780 -0.01850 -0.16806 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.24910 10.26630 -0.01720 -0.16754 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.28210 10.29940 -0.01730 -0.16797 國泰台灣貨幣市場基金 12.47460 12.47450 0.00010 0.00080 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42610 0.42100 0.00510 1.21140 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37440 0.36990 0.00450 1.21655 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45550 0.45000 0.00550 1.22222 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.11000 11.01000 0.10000 0.90827 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.61000 9.53000 0.08000 0.83945 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.57060 0.56610 0.00450 0.79491 國泰全球高股息基金-人民幣 2.61520 2.58970 0.02550 0.98467 國泰全球高股息基金-美元 0.36950 0.36660 0.00290 0.79105 國泰全球高股息基金-新台幣 11.35000 11.24000 0.11000 0.97865 國泰全球高股息基金-澳幣 0.55000 0.54390 0.00610 1.12153 國泰全球基礎建設基金-美元 0.50100 0.49980 0.00120 0.24010 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.46000 14.40000 0.06000 0.41667 國泰全球資源基金-美元 0.16260 0.16220 0.00040 0.24661 國泰全球資源基金-新台幣 5.07000 5.04000 0.03000 0.59524 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.61440 0.60900 0.00540 0.88670 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.86000 18.65000 0.21000 1.12601 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.21000 18.01000 0.20000 1.11049 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.91010 0.89890 0.01120 1.24597 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.82000 20.62000 0.20000 0.96993 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.88000 22.78000 0.10000 0.43898 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.59630 2.58820 0.00810 0.31296 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36780 0.36740 0.00040 0.10887 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31200 0.31170 0.00030 0.09625 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.25840 11.22680 0.03160 0.28147 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.55080 9.52390 0.02690 0.28245 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.54380 0.54140 0.00240 0.44330 國泰亞洲成長基金-美元 0.39350 0.39170 0.00180 0.45954 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.69000 11.61000 0.08000 0.68906 國泰科技生化基金 39.39000 39.74000 -0.35000 -0.88072 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.76000 29.40000 0.36000 1.22449 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.11000 12.22000 -0.11000 -0.90016 國泰美國費城半導體基金 15.77000 15.38000 0.39000 2.53576 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 46.06870 46.08230 -0.01360 -0.02951 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 16.15000 15.95630 0.19370 1.21394 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 25.30960 25.86850 -0.55890 -2.16054 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 45.52800 45.28500 0.24300 0.53660 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 46.30750 46.08610 0.22140 0.48041 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.94280 42.73100 0.21180 0.49566 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.32230 0.32130 0.00100 0.31124 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.96920 9.93440 0.03480 0.35030 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 10.03410 9.99900 0.03510 0.35104 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.32360 0.32250 0.00110 0.34109 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 10.00200 9.96180 0.04020 0.40354 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.08420 10.04360 0.04060 0.40424 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.32410 0.32280 0.00130 0.40273 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 10.01590 9.96940 0.04650 0.46643 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.10820 10.06120 0.04700 0.46714 國泰紐幣2021保本基金 12.97550 12.96370 0.01180 0.09102 國泰紐幣八年期保本基金 13.35480 13.34270 0.01210 0.09069 國泰紐幣保本基金 12.83100 12.82920 0.00180 0.01403 國泰國泰基金-新台幣A 25.91000 26.13000 -0.22000 -0.84194 國泰富時中國A50基金 21.99000 22.13000 -0.14000 -0.63263 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 48.13740 47.90960 0.22780 0.47548 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.35020 0.35040 -0.00020 -0.05708 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.52900 0.52740 0.00160 0.30338 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.91510 40.83280 0.08230 0.20155 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.78000 20.89000 -0.11000 -0.52657 國泰新興市場基金-美元 0.38550 0.38620 -0.00070 -0.18125 國泰新興市場基金-新台幣 11.83000 11.82000 0.01000 0.08460 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.47320 2.46830 0.00490 0.19852 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50060 1.49760 0.00300 0.20032 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36010 0.36020 -0.00010 -0.02776 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22070 0.22070 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.79840 10.78780 0.01060 0.09826 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.42780 6.42150 0.00630 0.09811 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 15.93000 15.61000 0.32000 2.04997 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 45.65520 46.52440 -0.86920 -1.86827 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 45.53900 46.26410 -0.72510 -1.56731 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.73050 43.33030 -0.59980 -1.38425 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.34000 12.39000 -0.05000 -0.40355 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 41.15000 40.83000 0.32000 0.78374 國泰標普北美科技ETF基金 23.76000 23.36000 0.40000 1.71233 國泰歐洲精選基金-美元 0.34550 0.34440 0.00110 0.31940 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.54900 38.48350 0.06550 0.17020 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.54000 21.23000 0.31000 1.46020 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.63000 19.51000 0.12000 0.61507 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.32000 19.22000 0.10000 0.52029 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41810 0.41780 0.00030 0.07180 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.50180 12.48410 0.01770 0.14178 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.66170 10.65660 0.00510 0.04786 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.55550 10.55100 0.00450 0.04265 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.54740 10.52030 0.02710 0.25760 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.23220 10.22730 0.00490 0.04791 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.15420 10.14990 0.00430 0.04236 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.09980 10.07330 0.02650 0.26307 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.02920 10.03000 -0.00080 -0.00798 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.94430 9.94260 0.00170 0.01710 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.99150 9.99330 -0.00180 -0.01801 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.69940 9.68030 0.01910 0.19731 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.89300 9.89380 -0.00080 -0.00809 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.81430 9.81260 0.00170 0.01732 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.85160 9.85330 -0.00170 -0.01725 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.56120 9.54240 0.01880 0.19702 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49310 11.49230 0.00080 0.00696 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.75010 9.74590 0.00420 0.04310 第一金大中華基金 27.50000 27.48000 0.02000 0.07278 第一金小型精選基金 34.34000 34.38000 -0.04000 -0.11635 第一金中國世紀基金-人民幣 14.72000 14.75000 -0.03000 -0.20339 第一金中國世紀基金-美元 8.92310 8.96500 -0.04190 -0.46737 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.85310 9.85030 0.00280 0.02843 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.12930 8.12250 0.00680 0.08372 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.52560 11.52220 0.00340 0.02951 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.69620 9.68800 0.00820 0.08464 第一金中概平衡基金 29.11000 29.34000 -0.23000 -0.78391 第一金台灣貨幣市場基金 15.34550 15.34530 0.00020 0.00130 第一金全家福貨幣市場基金 178.90800 178.90500 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.50060 15.40950 0.09110 0.59119 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.49900 15.40870 0.09030 0.58603 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.81000 14.69000 0.12000 0.81688 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.81000 14.70000 0.11000 0.74830 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.48560 10.37050 0.11510 1.10988 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.48390 10.36890 0.11500 1.10909 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.41000 10.28000 0.13000 1.26459 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.41000 10.28000 0.13000 1.26459 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.03290 9.81800 0.21490 2.18884 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.03290 9.81820 0.21470 2.18676 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.16000 9.93000 0.23000 2.31621 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.16000 9.92000 0.24000 2.41935 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.59900 13.39960 0.19940 1.48810 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.61710 13.41750 0.19960 1.48761 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.77000 12.55000 0.22000 1.75299 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.79000 12.58000 0.21000 1.66932 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.85570 9.83250 0.02320 0.23595 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.84820 9.82500 0.02320 0.23613 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.39720 9.36640 0.03080 0.32883 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.42160 9.39060 0.03100 0.33012 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.84070 10.81520 0.02550 0.23578 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.37900 10.34490 0.03410 0.32963 第一金全球大趨勢基金 24.94000 24.67000 0.27000 1.09445 第一金全球不動產證券化基金A 9.36960 9.29120 0.07840 0.84381 第一金全球不動產證券化基金B 6.41810 6.36440 0.05370 0.84376 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.29560 10.22320 0.07240 0.70819 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.29560 10.22590 0.06970 0.68160 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.72000 9.65000 0.07000 0.72539 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.72000 9.65000 0.07000 0.72539 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.33180 11.25170 0.08010 0.71189 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.33210 11.25540 0.07670 0.68145 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.71000 10.62000 0.09000 0.84746 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.71000 10.62000 0.09000 0.84746 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.59350 8.55910 0.03440 0.40191 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.64320 10.60060 0.04260 0.40186 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.19840 9.18170 0.01670 0.18188 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.19680 9.18100 0.01580 0.17209 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.63410 7.62580 0.00830 0.10884 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.62940 7.62110 0.00830 0.10891 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.32860 8.31240 0.01620 0.19489 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.32920 8.31300 0.01620 0.19488 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.72930 11.70910 0.02020 0.17252 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.73000 11.70970 0.02030 0.17336 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.27540 10.26440 0.01100 0.10717 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.27620 10.26510 0.01110 0.10813 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.94650 14.91750 0.02900 0.19440 第一金亞洲科技基金 19.08000 18.95000 0.13000 0.68602 第一金亞洲新興市場基金 12.73000 12.72000 0.01000 0.07862 第一金店頭市場基金 8.39000 8.43000 -0.04000 -0.47450 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.13680 10.15350 -0.01670 -0.16448 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.13680 10.15340 -0.01660 -0.16349 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.00180 9.99670 0.00510 0.05102 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.00180 9.99660 0.00520 0.05202 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.20010 10.21840 -0.01830 -0.17909 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.21750 10.23410 -0.01660 -0.16220 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.19980 10.21660 -0.01680 -0.16444 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.06380 10.05870 0.00510 0.05070 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.08110 10.07580 0.00530 0.05260 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.06370 10.05860 0.00510 0.05070 第一金創新趨勢基金 23.05000 23.05000 0.00000 0.00000 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 43.86490 43.63430 0.23060 0.52848 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 44.07680 43.90020 0.17660 0.40228 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 44.35040 44.42550 -0.07510 -0.16905 第一金電子基金 36.34000 36.64000 -0.30000 -0.81878 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.97000 19.95000 0.02000 0.10025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.43000 20.04000 0.39000 1.94611 統一大中華中小基金(人民幣) 9.12000 9.26000 -0.14000 -1.51188 統一大中華中小基金(美元) 8.09000 8.23000 -0.14000 -1.70109 統一大中華中小基金(新台幣) 11.90000 12.08000 -0.18000 -1.49007 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(美元) 8.85000 8.86000 -0.01000 -0.11287 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038 統一大滿貫基金-A類型 38.11000 38.60000 -0.49000 -1.26943 統一大滿貫基金-I類型 38.11000 38.60000 -0.49000 -1.26943 統一大龍印基金 15.14000 15.16000 -0.02000 -0.13193 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.72000 10.85000 -0.13000 -1.19816 統一大龍騰中國基金(美元) 9.54000 9.67000 -0.13000 -1.34436 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.77000 10.90000 -0.13000 -1.19266 統一中小基金 26.86000 27.19000 -0.33000 -1.21368 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.98890 9.96530 0.02360 0.23682 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.02390 9.01600 0.00790 0.08762 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.67610 8.65360 0.02250 0.26001 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.69950 12.66940 0.03010 0.23758 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.43030 11.42030 0.01000 0.08756 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.94610 10.91770 0.02840 0.26013 統一台灣動力基金 20.99000 21.19000 -0.20000 -0.94384 統一全天候基金-A類型 122.83000 124.66000 -1.83000 -1.46799 統一全天候基金-I類型 123.69000 125.53000 -1.84000 -1.46579 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.45870 8.48320 -0.02450 -0.28881 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.93340 7.96820 -0.03480 -0.43674 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.87210 7.88960 -0.01750 -0.22181 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.22270 9.24940 -0.02670 -0.28867 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.65780 8.69580 -0.03800 -0.43699 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.58360 8.60260 -0.01900 -0.22086 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 統一全球債券組合基金 12.35670 12.34550 0.01120 0.09072 統一全球新科技基金(人民幣) 16.44000 16.40000 0.04000 0.24390 統一全球新科技基金(美元) 15.03000 15.01000 0.02000 0.13324 統一全球新科技基金(新台幣) 14.33000 14.29000 0.04000 0.27992 統一亞太基金 25.98000 25.89000 0.09000 0.34762 統一亞洲大金磚基金 12.39000 12.36000 0.03000 0.24272 統一奔騰基金 64.93000 65.94000 -1.01000 -1.53170 統一強棒貨幣市場基金 16.75900 16.75870 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 12.60000 12.65000 -0.05000 -0.39526 統一強漢基金(美元) 11.03000 11.09000 -0.06000 -0.54103 統一強漢基金(新台幣) 28.84000 28.95000 -0.11000 -0.37997 統一統信基金 33.05000 33.42000 -0.37000 -1.10712 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 37.85170 38.50310 -0.65140 -1.69181 統一黑馬基金 64.89000 65.74000 -0.85000 -1.29297 統一新亞洲科技能源基金 17.21000 17.23000 -0.02000 -0.11608 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.05910 8.04540 0.01370 0.17028 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.85750 10.83910 0.01840 0.16976 統一經建基金 51.81000 52.46000 -0.65000 -1.23904 統一龍馬基金 74.50000 75.50000 -1.00000 -1.32450 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 22.82000 23.10000 -0.28000 -1.21212 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 52.78000 53.40000 -0.62000 -1.16105 野村中國機會基金 15.21000 15.15000 0.06000 0.39604 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.44020 10.43880 0.00140 0.01341 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.38560 10.38630 -0.00070 -0.00674 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.26500 10.24400 0.02100 0.20500 野村巴西基金 6.54000 6.60000 -0.06000 -0.90909 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.81000 11.71000 0.10000 0.85397 野村台灣高股息基金 26.32000 26.41000 -0.09000 -0.34078 野村台灣運籌基金 41.39000 41.33000 0.06000 0.14517 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.89050 9.89160 -0.00110 -0.01112 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.75160 9.75560 -0.00400 -0.04100 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.79680 9.79880 -0.00200 -0.02041 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.59590 10.59700 -0.00110 -0.01038 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.34540 10.34960 -0.00420 -0.04058 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.04750 10.04960 -0.00210 -0.02090 野村平衡基金 21.54000 21.60000 -0.06000 -0.27778 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.93760 9.93280 0.00480 0.04832 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.15230 10.14480 0.00750 0.07393 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95130 9.94890 0.00240 0.02412 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.98470 9.97990 0.00480 0.04810 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.25230 10.24470 0.00760 0.07418 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.99610 9.99350 0.00260 0.02602 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.91780 9.91150 0.00630 0.06356 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.04480 10.03870 0.00610 0.06076 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.06100 10.05730 0.00370 0.03679 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.91550 9.90280 0.01270 0.12825 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.01000 9.95000 0.06000 0.60302 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.63000 10.56000 0.07000 0.66288 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.98000 14.88000 0.10000 0.67204 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.84000 12.76000 0.08000 0.62696 野村全球生技醫療基金 16.36000 16.11000 0.25000 1.55183 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.25650 10.28250 -0.02600 -0.25286 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.21660 10.23330 -0.01670 -0.16319 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.08850 10.12700 -0.03850 -0.38017 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.49800 10.52650 -0.02850 -0.27075 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.42000 10.43790 -0.01790 -0.17149 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.29740 10.33690 -0.03950 -0.38213 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.23830 10.27740 -0.03910 -0.38045 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.98310 11.01190 -0.02880 -0.26154 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.85170 10.86980 -0.01810 -0.16652 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.72560 10.76670 -0.04110 -0.38173 野村全球品牌基金 28.52000 28.22000 0.30000 1.06308 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.46000 10.37000 0.09000 0.86789 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.67000 12.57000 0.10000 0.79554 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.85000 10.79000 0.06000 0.55607 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.27000 19.12000 0.15000 0.78452 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.34000 12.27000 0.07000 0.57050 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.07580 11.06870 0.00710 0.06414 野村全球短期收益基金-美元計價 11.07680 11.07310 0.00370 0.03341 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.78790 10.78110 0.00680 0.06307 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.51180 8.43890 0.07290 0.86386 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.33180 8.26060 0.07120 0.86192 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.85120 7.80340 0.04780 0.61255 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.09530 10.99980 0.09550 0.86820 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.57640 10.48570 0.09070 0.86499 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.07350 10.01140 0.06210 0.62029 野村成長基金 35.34000 35.24000 0.10000 0.28377 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.31420 8.32280 -0.00860 -0.10333 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.32210 8.33220 -0.01010 -0.12122 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.45470 8.45290 0.00180 0.02129 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.76000 9.76990 -0.00990 -0.10133 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.61110 9.62270 -0.01160 -0.12055 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.74290 9.74070 0.00220 0.02259 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.28000 9.26000 0.02000 0.21598 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.46000 13.43000 0.03000 0.22338 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.02910 10.03290 -0.00380 -0.03788 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 9.95740 9.96140 -0.00400 -0.04015 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 9.76740 9.76080 0.00660 0.06762 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.47750 9.48020 -0.00270 -0.02848 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.48320 9.48670 -0.00350 -0.03689 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.50700 9.50040 0.00660 0.06947 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 9.94470 9.93800 0.00670 0.06742 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.69960 10.70520 -0.00560 -0.05231 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.59470 10.59870 -0.00400 -0.03774 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.62000 10.61260 0.00740 0.06973 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.80660 9.80950 -0.00290 -0.02956 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.81030 9.81540 -0.00510 -0.05196 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.64570 9.64110 0.00460 0.04771 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.21320 8.20930 0.00390 0.04751 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.89930 8.90210 -0.00280 -0.03145 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.76390 8.76850 -0.00460 -0.05246 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.86980 9.86510 0.00470 0.04764 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.51520 13.50880 0.00640 0.04738 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.82190 12.82580 -0.00390 -0.03041 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.36790 10.37330 -0.00540 -0.05206 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.44370 10.44000 0.00370 0.03544 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.38030 10.37920 0.00110 0.01060 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.41990 10.41550 0.00440 0.04224 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.83160 10.82780 0.00380 0.03509 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.75640 10.75520 0.00120 0.01116 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.66260 10.65800 0.00460 0.04316 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.84070 10.83500 0.00570 0.05261 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.75510 10.75230 0.00280 0.02604 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.76500 10.74000 0.02500 0.23277 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.22120 10.19880 0.02240 0.21963 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.78870 9.75090 0.03780 0.38766 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.40610 9.36400 0.04210 0.44959 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.82640 8.80810 0.01830 0.20776 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.42570 11.40200 0.02370 0.20786 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.39700 10.40160 -0.00460 -0.04422 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.61800 11.62550 -0.00750 -0.06451 野村核心配置多重資產基金-美元計價 11.02570 11.03500 -0.00930 -0.08428 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.72430 10.72890 -0.00460 -0.04287 野村泰國基金 42.57000 42.40000 0.17000 0.40094 野村高科技基金 12.04000 12.20000 -0.16000 -1.31148 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.49470 10.45900 0.03570 0.34133 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.17880 10.15720 0.02160 0.21266 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.84630 10.81780 0.02850 0.26345 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.53200 9.51240 0.01960 0.20605 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.42000 9.38810 0.03190 0.33979 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.82330 9.80560 0.01770 0.18051 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.27780 12.25190 0.02590 0.21140 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.54560 14.50500 0.04060 0.27990 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.09400 11.07120 0.02280 0.20594 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.97130 10.93420 0.03710 0.33930 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.61710 11.59620 0.02090 0.18023 野村貨幣市場基金 16.36140 16.36120 0.00020 0.00122 野村新馬基金 14.41000 14.41000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.40070 10.39490 0.00580 0.05580 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.00160 10.01200 -0.01040 -0.10388 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.99750 9.98650 0.01100 0.11015 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.27580 10.27130 0.00450 0.04381 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.21700 10.21500 0.00200 0.01958 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.21580 10.21260 0.00320 0.03133 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.78810 10.78190 0.00620 0.05750 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.68450 10.68240 0.00210 0.01966 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.71630 10.71390 0.00240 0.02240 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.97590 9.94550 0.03040 0.30567 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.94280 9.91500 0.02780 0.28038 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.76800 9.73240 0.03560 0.36579 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.72530 10.69210 0.03320 0.31051 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.64040 10.61080 0.02960 0.27896 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.45920 10.42110 0.03810 0.36560 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.51770 10.49940 0.01830 0.17430 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.82400 7.81040 0.01360 0.17413 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.22450 12.20320 0.02130 0.17454 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.82000 8.75000 0.07000 0.80000 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.46480 10.46290 0.00190 0.01816 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.76300 10.75860 0.00440 0.04090 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.39490 10.39580 -0.00090 -0.00866 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.34260 10.32130 0.02130 0.20637 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.45100 10.45210 -0.00110 -0.01052 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.46520 10.46330 0.00190 0.01816 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.76430 10.75970 0.00460 0.04275 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.39490 10.39580 -0.00090 -0.00866 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.34560 10.32420 0.02140 0.20728 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.44990 10.45110 -0.00120 -0.01148 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.47760 10.47660 0.00100 0.00955 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.78270 10.77900 0.00370 0.03433 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.40640 10.40820 -0.00180 -0.01729 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.35770 10.33720 0.02050 0.19831 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.46720 10.46930 -0.00210 -0.02006 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.47760 10.47660 0.00100 0.00955 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.78430 10.78060 0.00370 0.03432 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.41360 10.41540 -0.00180 -0.01728 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.36720 10.34670 0.02050 0.19813 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.46860 10.47060 -0.00200 -0.01910 野村精選貨幣市場基金 12.12550 12.12540 0.00010 0.00082 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.83000 11.75000 0.08000 0.68085 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.86000 10.79000 0.07000 0.64875 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.03000 9.95000 0.08000 0.80402 野村積極成長基金 14.98000 14.94000 0.04000 0.26774 野村優質基金-S類型新臺幣計價 11.64000 11.66000 -0.02000 -0.17153 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 42.19000 42.26000 -0.07000 -0.16564 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.66110 10.63460 0.02650 0.24919 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.49340 8.45760 0.03580 0.42329 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.80710 7.77420 0.03290 0.42319 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.59430 7.57620 0.01810 0.23891 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.34990 12.29760 0.05230 0.42529 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 11.01950 10.97300 0.04650 0.42377 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.76240 10.73670 0.02570 0.23937 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.65000 11.51000 0.14000 1.21633 野村環球基金-人民幣計價 17.98000 17.79000 0.19000 1.06802 野村環球基金-美元計價 13.86000 13.72000 0.14000 1.02041 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.31000 19.07000 0.24000 1.25852 野村鴻利基金 25.87000 25.94000 -0.07000 -0.26985 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91690 16.91680 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 22.35000 22.32000 0.03000 0.13441 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.43000 13.39000 0.04000 0.29873 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.31000 10.25000 0.06000 0.58537 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.31000 15.23000 0.08000 0.52528 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.69350 10.68300 0.01050 0.09829 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.99780 13.98410 0.01370 0.09797 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 11.02280 11.00850 0.01430 0.12990 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.63250 10.64090 -0.00840 -0.07894 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.87280 10.85340 0.01940 0.17875 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.45230 10.45550 -0.00320 -0.03061 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積) 9.99920 0.00000 9.99920 0.00000 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配) 9.99920 0.00000 9.99920 0.00000 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積) 9.99920 0.00000 9.99920 0.00000 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配) 9.99920 0.00000 9.99920 0.00000 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積) 9.99920 0.00000 9.99920 0.00000 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配) 9.99920 0.00000 9.99920 0.00000 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.40560 10.38750 0.01810 0.17425 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.19310 10.19790 -0.00480 -0.04707 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.89800 9.88150 0.01650 0.16698 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.39800 10.39910 -0.00110 -0.01058 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.63040 10.63620 -0.00580 -0.05453 凱基台商天下基金 14.92000 14.94000 -0.02000 -0.13387 凱基台灣精五門基金 23.27000 23.39000 -0.12000 -0.51304 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 46.15740 46.90470 -0.74730 -1.59323 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 47.79510 48.27830 -0.48320 -1.00086 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.81550 40.90440 -0.08890 -0.21734 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 45.83730 46.57400 -0.73670 -1.58178 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 46.45560 47.07870 -0.62310 -1.32353 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 46.63560 48.25700 -1.62140 -3.35993 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) 10.03320 10.01300 0.02020 0.20174 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) 10.03280 10.01260 0.02020 0.20175 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積) 10.03220 10.01200 0.02020 0.20176 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) 10.03160 10.01160 0.02000 0.19977 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) 10.01550 9.94740 0.06810 0.68460 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) 10.00110 9.93530 0.06580 0.66228 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) 10.09590 10.09750 -0.00160 -0.01585 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) 10.09590 10.09750 -0.00160 -0.01585 凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積) 10.09590 10.09750 -0.00160 -0.01585 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) 10.09590 10.09760 -0.00170 -0.01684 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) 9.97160 9.95180 0.01980 0.19896 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) 9.97160 9.95180 0.01980 0.19896 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) 9.97220 9.95230 0.01990 0.19995 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) 9.97220 9.95240 0.01980 0.19895 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.90000 13.74000 0.16000 1.16448 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.18570 12.07040 0.11530 0.95523 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.96000 11.82000 0.14000 1.18443 凱基凱旋貨幣市場基金 11.61100 11.61080 0.00020 0.00172 凱基開創基金 30.67000 30.69000 -0.02000 -0.06517 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.44000 22.18000 0.26000 1.17223 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.83250 21.62260 0.20990 0.97074 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.28000 17.20000 0.08000 0.46512 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.57300 16.53760 0.03540 0.21406 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.43000 7.38000 0.05000 0.67751 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 42.04950 42.72920 -0.67970 -1.59072 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 42.48370 43.15080 -0.66710 -1.54597 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 42.41000 43.22940 -0.81940 -1.89547 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.82000 11.74000 0.08000 0.68143 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.16830 11.11210 0.05620 0.50575 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.65000 10.57000 0.08000 0.75686 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.24310 12.09810 0.14500 1.19854 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.50000 12.32000 0.18000 1.46104 凱基護城河基金-台幣計價A 12.93000 12.78000 0.15000 1.17371 凱基護城河基金-美元計價B 12.72010 12.59840 0.12170 0.96600 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.74720 10.65300 0.09420 0.88426 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.19050 10.12280 0.06770 0.66879 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.16670 10.07740 0.08930 0.88614 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.74700 10.65280 0.09420 0.88427 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.19050 10.12280 0.06770 0.66879 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.16660 10.07740 0.08920 0.88515 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.02000 12.18000 -0.16000 -1.31363 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.60000 35.70000 0.90000 2.52101 富邦NASDAQ-100基金 31.31000 30.87000 0.44000 1.42533 富邦上証180基金 31.33000 31.50000 -0.17000 -0.53968 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20670 0.20910 -0.00240 -1.14778 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.34000 6.40000 -0.06000 -0.93750 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 5.87000 5.83000 0.04000 0.68611 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 49.30000 49.85000 -0.55000 -1.10331 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.83170 12.90270 -0.07100 -0.55027 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.74530 11.81510 -0.06980 -0.59077 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.01860 11.07680 -0.05820 -0.52542 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.82560 10.88550 -0.05990 -0.55027 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.82480 9.88320 -0.05840 -0.59090 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.22730 9.27600 -0.04870 -0.52501 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.56850 19.61860 -0.05010 -0.25537 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.72230 11.72150 0.00080 0.00683 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.35000 10.34920 0.00080 0.00773 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.95350 13.94070 0.01280 0.09182 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.01700 2.01750 -0.00050 -0.02478 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.37760 9.36900 0.00860 0.09179 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40460 1.40490 -0.00030 -0.02135 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.62550 12.61610 0.00940 0.07451 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.82410 1.82370 0.00040 0.02193 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.47130 10.46350 0.00780 0.07454 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53450 1.53410 0.00040 0.02607 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 11.09070 11.09580 -0.00510 -0.04596 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 11.01420 11.02110 -0.00690 -0.06261 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.41000 14.46000 -0.05000 -0.34578 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.42000 20.17000 0.25000 1.23946 富邦日本東証基金 21.18000 20.98000 0.20000 0.95329 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 47.86000 47.65000 0.21000 0.44071 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.22000 47.13000 0.09000 0.19096 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 56.46000 56.16000 0.30000 0.53419 富邦台灣心基金 24.23000 24.38000 -0.15000 -0.61526 富邦台灣釆吉50基金 49.90000 49.63000 0.27000 0.54403 富邦台灣科技指數基金 63.65000 63.20000 0.45000 0.71203 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 48.28060 48.79950 -0.51890 -1.06333 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.43760 41.50580 -0.06820 -0.16431 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31510 0.31330 0.00180 0.57453 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.32000 10.24000 0.08000 0.78125 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.69650 2.71800 -0.02150 -0.79102 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36210 0.36350 -0.00140 -0.38514 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.07660 11.15970 -0.08310 -0.74464 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.29270 2.31100 -0.01830 -0.79186 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33970 0.34110 -0.00140 -0.41044 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.35030 9.42040 -0.07010 -0.74413 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.10000 22.97000 0.13000 0.56596 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.06000 14.18000 -0.12000 -0.84626 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.76000 27.27000 0.49000 1.79685 富邦吉祥貨幣市場基金 15.72800 15.72780 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.56000 17.67000 -0.11000 -0.62252 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.12500 41.57400 -0.44900 -1.08000 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 44.66690 45.24710 -0.58020 -1.28229 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.18310 40.60880 -0.42570 -1.04829 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 39.82060 40.20080 -0.38020 -0.94575 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(人民 9.99950 0.00000 9.99950 0.00000 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(美元) 9.99950 0.00000 9.99950 0.00000 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(新台 9.99950 0.00000 9.99950 0.00000 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(人民 9.99950 0.00000 9.99950 0.00000 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(美元) 9.99950 0.00000 9.99950 0.00000 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(新台 9.99950 0.00000 9.99950 0.00000 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資 40.00010 0.00000 40.00010 0.00000 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資 40.00030 0.00000 40.00030 0.00000 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.50820 39.61400 -0.10580 -0.26708 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 46.22480 46.99160 -0.76680 -1.63178 富邦長紅基金 67.16000 67.58000 -0.42000 -0.62149 富邦科技基金 26.68000 26.74000 -0.06000 -0.22438 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.94230 41.24150 -0.29920 -0.72548 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 46.31270 47.88400 -1.57130 -3.28147 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.12190 40.88270 -0.76080 -1.86093 富邦恒生國企ETF基金 20.21000 20.13000 0.08000 0.39742 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.51000 13.53000 -0.02000 -0.14782 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.79000 25.68000 0.11000 0.42835 富邦高成長基金 25.88000 26.04000 -0.16000 -0.61444 富邦基金A類型 15.07000 15.21000 -0.14000 -0.92045 富邦基金I類型 15.07000 15.21000 -0.14000 -0.92045 富邦深証100基金 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28382 富邦富時歐洲ETF基金 20.61000 20.42000 0.19000 0.93046 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41670 0.41670 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.33200 12.29440 0.03760 0.30583 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.08240 9.05470 0.02770 0.30592 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29080 0.29080 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.25500 8.22980 0.02520 0.30620 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.15170 10.18410 -0.03240 -0.31814 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.66680 10.67780 -0.01100 -0.10302 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.27450 9.30410 -0.02960 -0.31814 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.73420 9.74420 -0.01000 -0.10263 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.54000 18.46000 0.08000 0.43337 富邦精準基金 48.56000 48.85000 -0.29000 -0.59365 富邦精銳中小基金 12.58000 12.61000 -0.03000 -0.23791 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.77000 19.84000 -0.07000 -0.35282 富邦臺灣公司治理100基金 22.75000 22.62000 0.13000 0.57471 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.68000 6.71000 -0.03000 -0.44709 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 17.90000 17.76000 0.14000 0.78829 富邦標普美國特別股ETF基金 19.84000 19.84000 0.00000 0.00000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.16930 11.13900 0.03030 0.27202 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.49940 10.51360 -0.01420 -0.13506 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.52460 10.51120 0.01340 0.12748 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.52270 10.49410 0.02860 0.27253 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.84840 9.86170 -0.01330 -0.13487 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.86180 9.84910 0.01270 0.12895 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 32.30000 32.27000 0.03000 0.09297 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.92350 9.89910 0.02440 0.24649 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.88370 9.86080 0.02290 0.23223 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.64700 9.62450 0.02250 0.23378 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.37940 10.35430 0.02510 0.24241 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.34770 10.32380 0.02390 0.23150 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.10260 10.07870 0.02390 0.23713 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.31420 8.31730 -0.00310 -0.03727 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.01560 9.01840 -0.00280 -0.03105 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.51300 8.51500 -0.00200 -0.02349 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.27590 10.28030 -0.00440 -0.04280 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.35310 10.35630 -0.00320 -0.03090 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.81440 9.81690 -0.00250 -0.02547 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.96830 9.97040 -0.00210 -0.02106 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.60420 8.59740 0.00680 0.07909 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.91360 9.90530 0.00830 0.08379 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.11510 9.10690 0.00820 0.09004 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.60470 11.59540 0.00930 0.08020 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.41640 11.40690 0.00950 0.08328 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.62940 10.61950 0.00990 0.09322 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.33070 9.32180 0.00890 0.09548 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.33000 15.14000 0.19000 1.25495 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.78840 8.78420 0.00420 0.04781 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.69740 9.69210 0.00530 0.05468 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.12960 9.12460 0.00500 0.05480 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.78780 10.78330 0.00450 0.04173 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.81820 10.81240 0.00580 0.05364 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.25030 10.24390 0.00640 0.06248 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.29080 9.28470 0.00610 0.06570 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.72000 10.77000 -0.05000 -0.46425 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.37000 9.40000 -0.03000 -0.31915 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.31000 8.36000 -0.05000 -0.59809 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.77000 10.84000 -0.07000 -0.64576 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 10.69000 10.73000 -0.04000 -0.37279 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.23000 9.31000 -0.08000 -0.85929 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.98000 9.04000 -0.06000 -0.66372 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.15000 10.22000 -0.07000 -0.68493 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.26510 10.25120 0.01390 0.13559 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.48420 9.47700 0.00720 0.07597 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.92110 8.90510 0.01600 0.17967 富蘭克林華美中華基金 12.28000 12.36000 -0.08000 -0.64725 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 24.36000 24.44000 -0.08000 -0.32733 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 23.07000 22.95000 0.12000 0.52288 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.15000 10.05000 0.10000 0.99502 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.80000 9.69000 0.11000 1.13519 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.01840 8.01230 0.00610 0.07613 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.25170 9.25980 -0.00810 -0.08747 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.31320 10.32220 -0.00900 -0.08719 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.69720 9.68980 0.00740 0.07637 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.77170 11.75330 0.01840 0.15655 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.70330 8.68970 0.01360 0.15651 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.77130 8.75750 0.01380 0.15758 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.85410 9.83860 0.01550 0.15754 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.72810 14.66840 0.05970 0.40700 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.45920 10.41680 0.04240 0.40703 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.28610 10.24440 0.04170 0.40705 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.74470 10.72940 0.01530 0.14260 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.64090 7.63000 0.01090 0.14286 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.93900 8.92630 0.01270 0.14228 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.92800 9.91390 0.01410 0.14222 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.22780 11.19400 0.03380 0.30195 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.45580 7.43340 0.02240 0.30134 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.73960 8.71330 0.02630 0.30184 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 9.86860 9.83880 0.02980 0.30288 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 11.02870 11.00740 0.02130 0.19351 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.67150 7.65660 0.01490 0.19460 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.07950 8.07030 0.00920 0.11400 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.24590 9.24480 0.00110 0.01190 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.41360 10.41230 0.00130 0.01249 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.97390 12.95900 0.01490 0.11498 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.06000 7.99000 0.07000 0.87610 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.24000 8.15000 0.09000 1.10429 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.88000 8.85000 0.03000 0.33898 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.09000 11.04000 0.05000 0.45290 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.04000 7.99000 0.05000 0.62578 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.29000 12.21000 0.08000 0.65520 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.66000 8.64000 0.02000 0.23148 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.10000 8.07000 0.03000 0.37175 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.05530 12.97390 0.08140 0.62741 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.10000 11.09000 0.01000 0.09017 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.88000 9.82000 0.06000 0.61100 富蘭克林華美第一富基金 41.96000 42.15000 -0.19000 -0.45077 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.36700 10.36690 0.00010 0.00096 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.70000 8.66000 0.04000 0.46189 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.86000 8.80000 0.06000 0.68182 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.68000 9.61000 0.07000 0.72841 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.67000 14.43000 0.24000 1.66320 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.24000 13.06000 0.18000 1.37825 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.29000 15.04000 0.25000 1.66223 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.41840 9.44730 -0.02890 -0.30591 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.41840 9.44720 -0.02880 -0.30485 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.40250 9.42490 -0.02240 -0.23767 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.40250 9.42480 -0.02230 -0.23661 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.59380 9.62710 -0.03330 -0.34590 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.36690 9.39940 -0.03250 -0.34577 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.36690 9.39930 -0.03240 -0.34471 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.55890 9.57540 -0.01650 -0.17232 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.33250 9.34860 -0.01610 -0.17222 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.33250 9.34860 -0.01610 -0.17222 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.23810 6.22620 0.01190 0.19113 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.54800 10.52010 0.02790 0.26521 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.47000 9.46380 0.00620 0.06551 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.63390 11.62640 0.00750 0.06451 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.60460 6.59540 0.00920 0.13949 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.82140 8.81920 0.00220 0.02495 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.47420 10.47200 0.00220 0.02101 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.85250 10.83730 0.01520 0.14026 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 68.55000 69.42000 -0.87000 -1.25324 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 71.02000 72.20000 -1.18000 -1.63435 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 61.98680 62.39780 -0.41100 -0.65868 復華1至5年期高收益債券基金 20.42000 20.47000 -0.05000 -0.24426 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 68.35670 69.57630 -1.21960 -1.75290 復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元 9.97000 10.06000 -0.09000 -0.89463 復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 9.75000 9.90000 -0.15000 -1.51515 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 66.50450 67.45600 -0.95150 -1.41055 復華人民幣貨幣市場基金 11.94050 11.93980 0.00070 0.00586 復華人生目標基金 42.03320 42.12850 -0.09530 -0.22621 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 復華大中華中小策略基金 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154 復華已開發國家300股票指數基金-美元 10.10000 10.00000 0.10000 1.00000 復華已開發國家300股票指數基金-新台幣 9.88000 9.76000 0.12000 1.22951 復華中小精選基金 69.97000 70.31000 -0.34000 -0.48357 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 50.83130 50.81170 0.01960 0.03857 復華中國特選信用債券ETF基金 61.63130 61.87520 -0.24390 -0.39418 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.28000 12.29000 -0.01000 -0.08137 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.96000 10.99000 -0.03000 -0.27298 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 復華六年到期新興市場債券基金 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 復華台灣智能基金 12.39000 12.43000 -0.04000 -0.32180 復華全方位基金 32.87000 33.18000 -0.31000 -0.93430 復華全球大趨勢基金-美元 13.15000 13.08000 0.07000 0.53517 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.52000 20.37000 0.15000 0.73638 復華全球平衡基金-美元 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 復華全球平衡基金-新臺幣 19.58000 19.49000 0.09000 0.46178 復華全球物聯網科技基金-美元 14.72000 14.55000 0.17000 1.16838 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.06000 13.87000 0.19000 1.36986 復華全球原物料基金 8.20000 8.15000 0.05000 0.61350 復華全球消費基金-新臺幣 13.04000 12.95000 0.09000 0.69498 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.14880 12.13600 0.01280 0.10547 復華全球債券基金 14.90990 14.91030 -0.00040 -0.00268 復華全球債券組合基金 15.31000 15.28000 0.03000 0.19634 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.61000 15.52000 0.09000 0.57990 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.71000 10.65000 0.06000 0.56338 復華全球戰略配置強基金-美元 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.98000 10.94000 0.04000 0.36563 復華有利貨幣市場基金 13.51170 13.51150 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.47000 11.44000 0.03000 0.26224 復華亞太成長基金 12.84000 12.71000 0.13000 1.02282 復華亞太神龍科技基金-美元 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 復華東協世紀基金 12.24000 12.26000 -0.02000 -0.16313 復華南非幣長期收益基金A 14.30000 14.30000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金B 7.97000 7.97000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金A 14.77000 14.77000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 復華美元高收益債券指數基金-美元 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 復華美國20年期以上公債ETF基金 71.09080 73.49940 -2.40860 -3.27703 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.73000 21.38000 0.35000 1.63704 復華美國新星基金-美元 13.00000 12.90000 0.10000 0.77519 復華美國新星基金-新臺幣 13.07000 12.94000 0.13000 1.00464 復華恒生基金 20.35000 20.21000 0.14000 0.69273 復華恒生單日反向一倍基金 8.52000 8.57000 -0.05000 -0.58343 復華恒生單日正向二倍基金 28.11000 27.78000 0.33000 1.18790 復華神盾基金 29.32320 29.47030 -0.14710 -0.49915 復華高成長基金 72.45000 72.77000 -0.32000 -0.43974 復華高益策略組合基金 13.50000 13.48000 0.02000 0.14837 復華貨幣市場基金 14.47640 14.47620 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 17.60000 17.53000 0.07000 0.39932 復華富時台灣高股息低波動基金 48.84000 48.56000 0.28000 0.57661 復華復華基金 22.71000 22.81000 -0.10000 -0.43840 復華華人世紀基金 18.35000 18.37000 -0.02000 -0.10887 復華傳家二號基金 36.56120 36.67540 -0.11420 -0.31138 復華傳家基金 24.41980 24.51240 -0.09260 -0.37777 復華奧林匹克全球組合基金 15.94000 15.89000 0.05000 0.31466 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.82000 11.78000 0.04000 0.33956 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.36000 14.30000 0.06000 0.41958 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.32000 9.28000 0.04000 0.43103 復華新興人民幣短期收益基金 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 復華新興人民幣債券基金A 12.34000 12.32000 0.02000 0.16234 復華新興人民幣債券基金B 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 復華新興市場10年期以上債券基金 22.33000 22.58000 -0.25000 -1.10717 復華新興市場企業債券ETF基金 70.05000 70.66000 -0.61000 -0.86329 復華新興市場高收益債券基金A 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 復華新興市場高收益債券基金B 5.25000 5.25000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.84000 11.85000 -0.01000 -0.08439 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.63000 11.64000 -0.01000 -0.08591 復華新興市場短期收益基金 11.35000 11.34000 0.01000 0.08818 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668 復華滬深300 A股基金 23.57000 23.70000 -0.13000 -0.54852 復華數位經濟基金 51.00000 51.25000 -0.25000 -0.48780 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.06370 10.06240 0.00130 0.01292 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.76570 9.76090 0.00480 0.04918 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.60990 10.60850 0.00140 0.01320 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.15660 10.15160 0.00500 0.04925 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.24090 10.21970 0.02120 0.20744 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.15530 10.15700 -0.00170 -0.01674 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.28110 10.28040 0.00070 0.00681 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.76770 10.74380 0.02390 0.22245 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.17730 10.17860 -0.00130 -0.01277 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.68120 10.65960 0.02160 0.20263 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.53980 10.54110 -0.00130 -0.01233 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.05220 11.02980 0.02240 0.20309 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.76220 10.74640 0.01580 0.14703 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.69520 10.69280 0.00240 0.02245 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.65230 10.62700 0.02530 0.23807 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.76940 10.74890 0.02050 0.19072 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 12.08470 12.05150 0.03320 0.27548 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.67080 10.66370 0.00710 0.06658 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.95370 10.93280 0.02090 0.19117 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.39100 12.35690 0.03410 0.27596 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.81500 10.80780 0.00720 0.06662 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.82370 10.79330 0.03040 0.28166 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.23100 10.20870 0.02230 0.21844 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.20290 10.19330 0.00960 0.09418 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.97500 9.94420 0.03080 0.30973 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.54990 10.53930 0.01060 0.10058 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.92730 10.90540 0.02190 0.20082 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.53950 10.54210 -0.00260 -0.02466 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.54890 10.53830 0.01060 0.10059 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.92740 10.90550 0.02190 0.20082 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.53640 10.53910 -0.00270 -0.02562 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.44240 10.41840 0.02400 0.23036 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.41120 10.40150 0.00970 0.09326 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.44060 10.41660 0.02400 0.23040 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.41250 10.40270 0.00980 0.09421 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 11.05560 11.02990 0.02570 0.23300 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 11.01990 11.00820 0.01170 0.10628 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.96630 10.93110 0.03520 0.32202 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.21740 10.19150 0.02590 0.25413 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.18850 10.17530 0.01320 0.12973 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 9.96190 9.92760 0.03430 0.34550 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.23500 9.22990 0.00510 0.05526 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.05420 8.07190 -0.01770 -0.21928 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 7.98800 7.98840 -0.00040 -0.00501 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.19720 12.19040 0.00680 0.05578 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.67230 10.69580 -0.02350 -0.21971 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.70310 10.70360 -0.00050 -0.00467 景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣 10.01490 9.99590 0.01900 0.19008 景順十年到期特選新興債券基金年配型美元 9.97240 9.96580 0.00660 0.06623 景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣 9.87790 9.85000 0.02790 0.28325 景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣 10.03610 10.02180 0.01430 0.14269 景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣 10.01530 9.99230 0.02300 0.23018 景順六年到期特選全球債券基金年配型美元 9.99410 9.99190 0.00220 0.02202 景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣 10.03640 10.02210 0.01430 0.14268 景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣 10.01520 9.99220 0.02300 0.23018 景順六年到期特選全球債券基金累積型美元 9.99430 9.99200 0.00230 0.02302 景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣 10.00860 9.99520 0.01340 0.13406 景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣 9.87340 9.85090 0.02250 0.22841 景順六年到期特選新興債券基金累積美元 9.96800 9.96670 0.00130 0.01304 景順主流基金 20.06000 20.12000 -0.06000 -0.29821 景順台灣科技基金 35.07000 35.25000 -0.18000 -0.51064 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.88000 8.85000 0.03000 0.33898 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.66000 11.63000 0.03000 0.25795 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.88000 10.84000 0.04000 0.36900 景順全球科技基金 24.24000 23.91000 0.33000 1.38018 景順全球康健基金 19.54000 19.25000 0.29000 1.50649 景順貨幣市場基金 16.00950 16.00930 0.00020 0.00125 景順潛力基金 34.43000 34.42000 0.01000 0.02905 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.04000 14.84000 0.20000 1.34771 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.98000 13.77000 0.21000 1.52505 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.00000 10.90000 0.10000 0.91743 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.16000 11.04000 0.12000 1.08696 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.80000 11.70000 0.10000 0.85470 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.82000 11.69000 0.13000 1.11206 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.72170 8.71320 0.00850 0.09755 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.71810 7.72490 -0.00680 -0.08803 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.66790 11.65670 0.01120 0.09608 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.31260 10.32170 -0.00910 -0.08816 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.64000 8.67000 -0.03000 -0.34602 華南永昌中國A股基金(美元) 8.02000 8.08000 -0.06000 -0.74257 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.73000 11.79000 -0.06000 -0.50891 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.63630 9.61720 0.01910 0.19860 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.78360 9.74320 0.04040 0.41465 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.32420 10.30370 0.02050 0.19896 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.48510 10.44180 0.04330 0.41468 華南永昌永昌基金 20.15000 20.22000 -0.07000 -0.34619 華南永昌全球亨利組合基金 14.89110 14.88480 0.00630 0.04233 華南永昌全球神農水資源基金 9.70000 9.65000 0.05000 0.51813 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.85000 9.78000 0.07000 0.71575 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.11000 10.01000 0.10000 0.99900 華南永昌全球精品基金 16.94000 16.81000 0.13000 0.77335 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.50000 10.44000 0.06000 0.57471 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.60000 13.55000 0.05000 0.36900 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.42000 13.35000 0.07000 0.52434 華南永昌物聯網精選基金 12.45000 12.47000 -0.02000 -0.16038 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.30170 16.30140 0.00030 0.00184 華南永昌龍盈平衡基金 25.54330 25.54190 0.00140 0.00548 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556 華南永昌麒麟貨幣市場基金 12.00500 12.00480 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.83670 10.83460 0.00210 0.01938 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.40430 10.40160 0.00270 0.02596 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.94900 9.94700 0.00200 0.02011 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.48440 9.48190 0.00250 0.02637 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.67820 10.67440 0.00380 0.03560 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.18550 10.18120 0.00430 0.04223 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.92160 9.91800 0.00360 0.03630 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.39990 9.39600 0.00390 0.04151 華頓中小型基金 24.13000 24.28000 -0.15000 -0.61779 華頓中國多重機會平衡基金 12.44940 12.48530 -0.03590 -0.28754 華頓台灣基金 25.16000 25.28000 -0.12000 -0.47468 華頓平安貨幣市場基金 11.58600 11.58580 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.64000 17.50000 0.14000 0.80000 華頓全球高收益債券基金A 13.80870 13.78230 0.02640 0.19155 華頓全球高收益債券基金B 7.91780 7.90270 0.01510 0.19107 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.93050 2.94570 -0.01520 -0.51601 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.69040 12.76380 -0.07340 -0.57506 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41360 0.41680 -0.00320 -0.76775 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.33760 12.35340 -0.01580 -0.12790 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.25180 12.26740 -0.01560 -0.12717 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.97680 10.98900 -0.01220 -0.11102 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.62180 10.64170 -0.01990 -0.18700 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.54690 10.56650 -0.01960 -0.18549 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.27700 9.29430 -0.01730 -0.18614 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.89430 10.93820 -0.04390 -0.40135 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.81960 10.86330 -0.04370 -0.40227 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.56880 9.61340 -0.04460 -0.46394 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.91000 12.05000 -0.14000 -1.16183 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.93000 10.05000 -0.12000 -1.19403 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.71000 10.86000 -0.15000 -1.38122 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.69670 2.68700 0.00970 0.36100 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.13500 2.12660 0.00840 0.39500 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.04200 12.03150 0.01050 0.08727 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.21670 9.20860 0.00810 0.08796 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37990 0.37960 0.00030 0.07903 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29750 0.29780 -0.00030 -0.10074 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.71000 3.70000 0.01000 0.27027 匯豐中國動力基金(台幣) 16.04000 16.04000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(美元) 0.52000 0.52000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 25.91000 25.91000 0.00000 0.00000 匯豐全球趨勢組合基金 12.69000 12.54000 0.15000 1.19617 匯豐全球關鍵資源基金 8.28000 8.23000 0.05000 0.60753 匯豐安富基金 26.92000 26.91000 0.01000 0.03716 匯豐成功基金 43.08000 42.88000 0.20000 0.46642 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.80570 2.79720 0.00850 0.30388 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.43840 2.43010 0.00830 0.34155 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.99540 11.98110 0.01430 0.11935 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.98130 7.96680 0.01450 0.18201 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39680 0.39660 0.00020 0.05043 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33730 0.33710 0.00020 0.05933 匯豐金磚動力基金 14.53000 14.54000 -0.01000 -0.06878 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.02320 15.02300 0.00020 0.00133 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.94000 4.98000 -0.04000 -0.80321 匯豐新鑽動力基金 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.38370 5.39680 -0.01310 -0.24274 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.30130 9.31450 -0.01320 -0.14171 匯豐龍鳳基金-A類型 55.99000 56.00000 -0.01000 -0.01786 匯豐龍鳳基金-I類型 55.99000 56.00000 -0.01000 -0.01786 匯豐龍騰電子基金 40.60000 40.71000 -0.11000 -0.27020 匯豐雙高收益債券組合基金 12.79310 12.78090 0.01220 0.09545 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.41000 19.58000 -0.17000 -0.86823 新光中國成長基金(人民幣) 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 新光中國成長基金(美元) 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627 新光中國成長基金(新臺幣) 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.63390 11.62420 0.00970 0.08345 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.35490 10.36630 -0.01140 -0.10997 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.61410 10.61460 -0.00050 -0.00471 新光台灣富貴基金 25.72000 26.01000 -0.29000 -1.11496 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.78000 21.53000 0.25000 1.16117 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 39.17340 39.21080 -0.03740 -0.09538 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 45.00750 46.11760 -1.11010 -2.40711 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.28000 10.17000 0.11000 1.08161 新光全球AI新創產業基金美元 9.91000 9.83000 0.08000 0.81384 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.90000 9.81000 0.09000 0.91743 新光全球生技醫療基金(美元) 10.83000 10.60000 0.23000 2.16981 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.49000 10.32000 0.17000 1.64729 新光全球債券基金(A累積)美元 11.13130 11.13840 -0.00710 -0.06374 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.81050 10.80610 0.00440 0.04072 新光全球債券基金(B配息)美元 10.44480 10.45150 -0.00670 -0.06411 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.12980 10.12560 0.00420 0.04148 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.71000 8.64000 0.07000 0.81019 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 新光吉星貨幣市場基金 15.52720 15.52700 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 新光多重資產基金(A累積)美元 8.55000 8.54000 0.01000 0.11710 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.86000 8.83000 0.03000 0.33975 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.50000 8.48000 0.02000 0.23585 新光亞洲精選基金-美金 21.33000 21.29000 0.04000 0.18788 新光亞洲精選基金-新台幣 21.47000 21.41000 0.06000 0.28024 新光店頭基金 23.66000 23.84000 -0.18000 -0.75503 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.66000 11.65000 0.01000 0.08584 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.97000 10.95000 0.02000 0.18265 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 41.28410 41.93660 -0.65250 -1.55592 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 新光特選內需收益ETF基金 21.13000 21.08000 0.05000 0.23719 新光創新科技基金 14.16000 14.30000 -0.14000 -0.97902 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.19060 10.18990 0.00070 0.00687 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.51160 10.50740 0.00420 0.03997 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.11150 10.11340 -0.00190 -0.01879 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.21350 9.21310 0.00040 0.00434 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.47940 9.47560 0.00380 0.04010 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.06860 9.06810 0.00050 0.00551 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.29240 40.61770 -0.32530 -0.80088 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 45.68490 47.23820 -1.55330 -3.28823 新光澳幣八年期保本基金 11.08000 11.10000 -0.02000 -0.18018 新光澳幣十年期保本基金 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.56000 12.56000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.92500 10.95560 -0.03060 -0.27931 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.41830 9.44450 -0.02620 -0.27741 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.32340 9.36850 -0.04510 -0.48140 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.55810 10.60910 -0.05100 -0.48072 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.70890 10.73370 -0.02480 -0.23105 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.44060 9.46250 -0.02190 -0.23144 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.39780 9.42240 -0.02460 -0.26108 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.64740 10.67510 -0.02770 -0.25948 瑞銀全球創新趨勢基金 7.17000 7.01000 0.16000 2.28245 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.19000 10.24000 -0.05000 -0.48828 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.94130 10.94180 -0.00050 -0.00457 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.55430 9.55480 -0.00050 -0.00523 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 14.88100 14.86650 0.01450 0.09753 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 8.50930 8.50090 0.00840 0.09881 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.65740 10.66000 -0.00260 -0.02439 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.49270 9.49500 -0.00230 -0.02422 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.55700 9.55840 -0.00140 -0.01465 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.73050 10.73170 -0.00120 -0.01118 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 39.99670 39.99910 -0.00240 -0.00600 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 39.50870 39.43320 0.07550 0.19146 群益10年期以上金融債ETF基金 43.63760 44.28610 -0.64850 -1.46434 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 44.13490 44.89490 -0.76000 -1.69284 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 44.27890 45.04430 -0.76540 -1.69922 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 45.93950 46.95880 -1.01930 -2.17063 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 44.51250 45.31930 -0.80680 -1.78026 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 47.86630 48.74040 -0.87410 -1.79338 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 49.47380 50.06110 -0.58730 -1.17317 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 47.52740 48.20500 -0.67760 -1.40566 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 39.99540 39.99880 -0.00340 -0.00850 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.77840 10.81740 -0.03900 -0.36053 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 46.05200 47.62830 -1.57630 -3.30959 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 39.28710 39.19060 0.09650 0.24623 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.54790 11.54710 0.00080 0.00693 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.90530 9.90100 0.00430 0.04343 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.49560 14.51490 -0.01930 -0.13297 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.52470 10.55750 -0.03280 -0.31068 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217 群益大印度基金N-新臺幣 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 群益大印度基金-人民幣 13.60560 13.58320 0.02240 0.16491 群益大印度基金-美元 12.42970 12.43130 -0.00160 -0.01287 群益大印度基金-新臺幣 11.73000 11.70000 0.03000 0.25641 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.50280 12.34970 0.15310 1.23971 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.71270 11.59000 0.12270 1.05867 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.94000 10.81000 0.13000 1.20259 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.03310 10.89810 0.13500 1.23875 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.42920 9.33040 0.09880 1.05890 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.83000 8.72000 0.11000 1.26147 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.03470 9.91190 0.12280 1.23891 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.61150 8.52120 0.09030 1.05971 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.06000 8.94000 0.12000 1.34228 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.21250 9.09970 0.11280 1.23960 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.17120 8.08560 0.08560 1.05867 群益中小型股基金 48.78000 49.12000 -0.34000 -0.69218 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 11.00390 11.01080 -0.00690 -0.06267 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.92420 9.94820 -0.02400 -0.24125 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.26120 9.26360 -0.00240 -0.02591 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.25120 9.25700 -0.00580 -0.06266 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.34220 8.36230 -0.02010 -0.24036 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.78580 7.78780 -0.00200 -0.02568 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.72930 10.71040 0.01890 0.17646 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.80210 11.78140 0.02070 0.17570 群益中國高收益債券基金-美元 11.35640 11.33990 0.01650 0.14550 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.36870 10.33360 0.03510 0.33967 群益中國新機會基金N-人民幣 9.70420 9.83700 -0.13280 -1.35001 群益中國新機會基金N-美元 8.65640 8.79050 -0.13410 -1.52551 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.20000 9.32000 -0.12000 -1.28755 群益中國新機會基金-人民幣 8.60600 8.72370 -0.11770 -1.34920 群益中國新機會基金-美元 9.25530 9.39860 -0.14330 -1.52470 群益中國新機會基金-新臺幣 8.78000 8.90000 -0.12000 -1.34831 群益平衡王基金 20.79140 20.96370 -0.17230 -0.82190 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 10.00830 10.01270 -0.00440 -0.04394 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.87760 9.86070 0.01690 0.17139 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 10.00830 10.01270 -0.00440 -0.04394 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.87760 9.86060 0.01700 0.17240 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.00840 10.01280 -0.00440 -0.04394 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.87760 9.86060 0.01700 0.17240 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.86840 9.85130 0.01710 0.17358 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 10.02540 10.01170 0.01370 0.13684 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.89440 9.85970 0.03470 0.35194 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 10.02540 10.01170 0.01370 0.13684 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.89440 9.85970 0.03470 0.35194 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.02540 10.01170 0.01370 0.13684 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.89440 9.85970 0.03470 0.35194 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.90790 9.87290 0.03500 0.35451 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 10.03680 10.03250 0.00430 0.04286 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 9.90570 9.88020 0.02550 0.25809 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 10.03680 10.03250 0.00430 0.04286 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 9.90570 9.88020 0.02550 0.25809 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 10.03670 10.03250 0.00420 0.04186 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 9.90570 9.88020 0.02550 0.25809 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 9.90930 9.88350 0.02580 0.26104 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.49000 6.46000 0.03000 0.46440 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.84520 12.77440 0.07080 0.55423 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.90980 11.86530 0.04450 0.37504 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.23000 11.17000 0.06000 0.53715 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.86680 10.80690 0.05990 0.55428 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.07450 10.03680 0.03770 0.37562 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.50000 9.45000 0.05000 0.52910 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.73980 10.68060 0.05920 0.55428 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.58970 10.59450 -0.00480 -0.04531 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.35670 10.36380 -0.00710 -0.06851 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.23280 9.23690 -0.00410 -0.04439 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.23880 9.24510 -0.00630 -0.06814 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.08000 9.06000 0.02000 0.22075 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.65130 10.65610 -0.00480 -0.04504 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.68190 10.68920 -0.00730 -0.06829 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.39580 9.40010 -0.00430 -0.04574 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.88530 9.89200 -0.00670 -0.06773 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) 10.03860 10.05530 -0.01670 -0.16608 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) 10.02800 10.04670 -0.01870 -0.18613 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) 9.97680 9.97390 0.00290 0.02908 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) 10.03850 10.05530 -0.01680 -0.16708 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) 10.02800 10.04670 -0.01870 -0.18613 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) 9.97680 9.97390 0.00290 0.02908 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣) 10.03850 10.05520 -0.01670 -0.16608 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元) 10.02780 10.04660 -0.01880 -0.18713 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣) 9.97680 9.97390 0.00290 0.02908 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣) 10.03850 10.05520 -0.01670 -0.16608 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) 10.02790 10.04660 -0.01870 -0.18613 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) 9.97680 9.97390 0.00290 0.02908 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.31470 11.28800 0.02670 0.23653 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.71000 7.69180 0.01820 0.23662 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.85840 10.82970 0.02870 0.26501 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.65390 10.61630 0.03760 0.35417 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.61550 10.63460 -0.01910 -0.17960 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.88810 9.86200 0.02610 0.26465 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.83290 9.79820 0.03470 0.35415 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.79800 9.81560 -0.01760 -0.17931 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.85850 10.82970 0.02880 0.26594 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.65380 10.61630 0.03750 0.35323 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.61540 10.63450 -0.01910 -0.17960 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.88820 9.86200 0.02620 0.26567 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.83270 9.79800 0.03470 0.35415 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.79800 9.81560 -0.01760 -0.17931 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.58350 9.49220 0.09130 0.96184 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.09000 10.96000 0.13000 1.18613 群益全球關鍵生技基金-美元 15.68060 15.53120 0.14940 0.96193 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.39000 15.21000 0.18000 1.18343 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.55000 11.55000 0.00000 0.00000 群益印度中小基金N-人民幣 10.90800 10.91420 -0.00620 -0.05681 群益印度中小基金N-美元 8.89500 8.91590 -0.02090 -0.23441 群益印度中小基金N-新臺幣 8.36000 8.36000 0.00000 0.00000 群益印度中小基金-人民幣 14.76710 14.77540 -0.00830 -0.05617 群益印度中小基金-美元 12.72270 12.75260 -0.02990 -0.23446 群益印度中小基金-新臺幣 14.64000 14.64000 0.00000 0.00000 群益多利策略組合基金 11.87000 11.85000 0.02000 0.16878 群益多重收益組合基金 14.15000 14.14000 0.01000 0.07072 群益多重資產組合基金 15.33000 15.27000 0.06000 0.39293 群益安家基金 27.76530 27.88220 -0.11690 -0.41926 群益安穩貨幣市場基金 16.17930 16.17900 0.00030 0.00185 群益那斯達克生技基金 20.68000 20.24000 0.44000 2.17391 群益亞太中小基金 10.84000 10.79000 0.05000 0.46339 群益亞太新趨勢平衡基金 16.50000 16.46000 0.04000 0.24301 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.68810 10.67730 0.01080 0.10115 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.83360 7.82570 0.00790 0.10095 群益店頭市場基金 101.29000 102.01000 -0.72000 -0.70581 群益東方盛世基金 9.02000 8.95000 0.07000 0.78212 群益東協成長基金-人民幣 13.34100 13.35800 -0.01700 -0.12726 群益東協成長基金-美元 11.37540 11.41020 -0.03480 -0.30499 群益東協成長基金-新臺幣 11.19000 11.20000 -0.01000 -0.08929 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.18610 12.13670 0.04940 0.40703 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.27790 11.23970 0.03820 0.33987 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.56070 10.50640 0.05430 0.51683 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.82890 9.78910 0.03980 0.40657 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.09940 9.06850 0.03090 0.34074 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.51890 8.47510 0.04380 0.51681 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.92020 10.86400 0.05620 0.51730 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.61860 9.57960 0.03900 0.40712 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.26100 9.22960 0.03140 0.34021 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.51690 9.46790 0.04900 0.51754 群益長安基金 31.61000 31.74000 -0.13000 -0.40958 群益美國新創亮點基金N-美元 10.51860 10.43000 0.08860 0.84947 群益美國新創亮點基金-美元 15.91220 15.77810 0.13410 0.84991 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.28000 15.12000 0.16000 1.05820 群益真善美基金 15.92020 16.04270 -0.12250 -0.76359 群益馬拉松基金 127.79000 128.18000 -0.39000 -0.30426 群益深証中小板基金 12.06000 12.09000 -0.03000 -0.24814 群益創新科技基金 36.85000 36.98000 -0.13000 -0.35154 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.88230 10.94670 -0.06440 -0.58831 群益華夏盛世基金N-美元 9.72960 9.80470 -0.07510 -0.76596 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.08000 10.14000 -0.06000 -0.59172 群益華夏盛世基金-人民幣 11.85080 11.92100 -0.07020 -0.58888 群益華夏盛世基金-美元 10.72810 10.81080 -0.08270 -0.76498 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.60000 17.70000 -0.10000 -0.56497 群益奧斯卡基金 32.80000 32.87000 -0.07000 -0.21296 群益新興金鑽基金-美元 11.56640 11.54000 0.02640 0.22877 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.79000 8.75000 0.04000 0.45714 群益葛萊美基金 25.97000 26.00000 -0.03000 -0.11538 群益道瓊美國地產ETF基金 22.75000 22.64000 0.11000 0.48587 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.29000 7.32000 -0.03000 -0.40984 群益臺灣加權單日正向2倍基金 15.73000 15.60000 0.13000 0.83333 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.55480 11.51530 0.03950 0.34302 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.06610 11.04790 0.01820 0.16474 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.02250 10.98070 0.04180 0.38067 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.02730 10.98960 0.03770 0.34305 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.56060 10.54330 0.01730 0.16409 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.51900 10.47910 0.03990 0.38076 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.55470 11.51510 0.03960 0.34390 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.06650 11.04830 0.01820 0.16473 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 9.73130 9.69440 0.03690 0.38063 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.02730 10.98960 0.03770 0.34305 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.56020 10.54280 0.01740 0.16504 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.75560 9.71860 0.03700 0.38071 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.11740 13.12280 -0.00540 -0.04115 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.84480 11.83920 0.00560 0.04730 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.72330 11.71820 0.00510 0.04352 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.60860 8.61220 -0.00360 -0.04180 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.91520 8.91100 0.00420 0.04713 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.09000 8.07000 0.02000 0.24783 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.38370 8.38000 0.00370 0.04415 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.31070 10.30590 0.00480 0.04658 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.86240 9.85780 0.00460 0.04666 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.04000 9.95000 0.09000 0.90452 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.14000 10.05000 0.09000 0.89552 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.04000 9.95000 0.09000 0.90452 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 9.90000 9.80000 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路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 10.03400 10.13300 -0.09900 -0.97701 德信大發基金 32.15000 32.29000 -0.14000 -0.43357 德信中國精選成長基金 12.03000 12.11000 -0.08000 -0.66061 德信台灣主流中小基金 20.96000 21.04000 -0.08000 -0.38023 德信萬保貨幣市場基金 11.99990 11.99970 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 34.64000 34.71000 -0.07000 -0.20167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.10320 11.06900 0.03420 0.30897 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.95740 10.92640 0.03100 0.28372 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.73020 11.73010 0.00010 0.00085 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 19.32000 19.44000 -0.12000 -0.61728 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.20000 17.11000 0.09000 0.52601 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.90530 10.89030 0.01500 0.13774 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.92600 16.90300 0.02300 0.13607 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.10390 8.09230 0.01160 0.14335 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.11610 11.12400 -0.00790 -0.07102 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.26790 12.27850 -0.01060 -0.08633 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.95360 13.93360 0.02000 0.14354 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.96000 16.77000 0.19000 1.13298 摩根中小基金 23.53000 23.64000 -0.11000 -0.46531 摩根中國A股基金 15.79000 15.84000 -0.05000 -0.31566 摩根中國A股基金(美元) 12.46000 12.54000 -0.08000 -0.63796 摩根中國亮點基金 13.31000 13.26000 0.05000 0.37707 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.29380 11.31350 -0.01970 -0.17413 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.88770 12.91410 -0.02640 -0.20443 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.68470 9.71680 -0.03210 -0.33036 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.29390 13.31690 -0.02300 -0.17271 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.81240 15.84510 -0.03270 -0.20637 摩根台灣金磚基金-累積型 20.51000 20.53000 -0.02000 -0.09742 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.51000 20.53000 -0.02000 -0.09742 摩根台灣增長基金 52.14000 51.96000 0.18000 0.34642 摩根平衡基金 28.33000 28.28000 0.05000 0.17680 摩根全球α基金 18.36000 18.17000 0.19000 1.04568 摩根全球平衡基金 16.17760 16.11600 0.06160 0.38223 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.43820 9.42390 0.01430 0.15174 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.67850 10.66120 0.01730 0.16227 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.04590 10.03350 0.01240 0.12359 摩根多元入息成長基金-累積型 11.74510 11.72710 0.01800 0.15349 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.55640 10.54350 0.01290 0.12235 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.32600 10.31020 0.01580 0.15325 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.89110 13.86980 0.02130 0.15357 摩根亞洲基金 59.42000 59.07000 0.35000 0.59252 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.36100 8.35290 0.00810 0.09697 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.96590 9.95620 0.00970 0.09743 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.79860 8.79450 0.00410 0.04662 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.90250 12.89090 0.01160 0.08999 摩根東方內需機會基金 18.78000 18.67000 0.11000 0.58918 摩根東方科技基金 33.24000 32.95000 0.29000 0.88012 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.51000 11.49000 0.02000 0.17406 摩根金龍收成基金 22.90000 22.78000 0.12000 0.52678 摩根第一貨幣市場基金 15.14680 15.14660 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.16000 14.30000 -0.14000 -0.97902 摩根新金磚五國基金 12.32000 12.26000 0.06000 0.48940 摩根新絲路基金 9.21000 9.17000 0.04000 0.43621 摩根新興35基金 13.59000 13.52000 0.07000 0.51775 摩根新興日本基金 23.74000 23.63000 0.11000 0.46551 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.04460 7.03890 0.00570 0.08098 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.44580 9.43830 0.00750 0.07946 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.23070 9.22600 0.00470 0.05094 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.07050 11.06160 0.00890 0.08046 摩根新興科技基金 56.70000 56.91000 -0.21000 -0.36900 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.63630 8.62020 0.01610 0.18677 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.44370 9.43670 0.00700 0.07418 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.90130 8.90150 -0.00020 -0.00225 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.39680 10.37710 0.01970 0.18984 摩根龍揚基金 34.20000 34.02000 0.18000 0.52910 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.29000 10.19000 0.10000 0.98135 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.08000 10.99000 0.09000 0.81893 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.75000 10.67000 0.08000 0.74977 摩根環球股票收益基金-累積型 12.02000 11.90000 0.12000 1.00840 摩根總收益組合基金-月配息型 9.28220 9.27040 0.01180 0.12729 摩根總收益組合基金-累積型 11.54680 11.53210 0.01470 0.12747 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.28000 10.22000 0.06000 0.58708 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.07000 10.01000 0.06000 0.59940 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.27000 10.21000 0.06000 0.58766 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.06000 10.00000 0.06000 0.60000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 鋒裕匯理亞洲新富基金 21.34000 21.17000 0.17000 0.80302 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.62530 12.62520 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.70000 11.78000 -0.08000 -0.67912 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.93810 10.92550 0.01260 0.11533 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.63650 10.64180 -0.00530 -0.04980 聯邦中國龍基金 27.97000 28.13000 -0.16000 -0.56879 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.58370 12.56770 0.01600 0.12731 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.77450 11.75390 0.02060 0.17526 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.58360 10.55220 0.03140 0.29757 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.25020 10.23700 0.01320 0.12894 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.64260 9.62570 0.01690 0.17557 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.66140 8.63580 0.02560 0.29644 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.94430 9.88630 0.05800 0.58667 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.04720 9.96720 0.08000 0.80263 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.39190 9.33720 0.05470 0.58583 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.48530 9.40980 0.07550 0.80235 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.90190 11.86090 0.04100 0.34567 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.75560 11.69890 0.05670 0.48466 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.81180 10.73920 0.07260 0.67603 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.92600 10.88840 0.03760 0.34532 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.78160 10.72950 0.05210 0.48558 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.91440 9.84790 0.06650 0.67527 聯邦金鑽平衡基金 24.96180 25.09480 -0.13300 -0.52999 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.83250 9.77550 0.05700 0.58309 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.10280 10.02270 0.08010 0.79919 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.77230 9.71570 0.05660 0.58256 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.02720 9.94770 0.07950 0.79918 聯邦貨幣市場基金 13.23930 13.23910 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 14.01000 14.09000 -0.08000 -0.56778 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.57650 16.54690 0.02960 0.17889 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 13.11190 13.05350 0.05840 0.44739 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.66040 12.59600 0.06440 0.51127 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.02210 11.96090 0.06120 0.51167 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.53530 12.53690 -0.00160 -0.01276 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.63010 11.61500 0.01510 0.13000 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.59030 10.59190 -0.00160 -0.01511 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.68140 8.67030 0.01110 0.12802 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 38.74000 38.71000 0.03000 0.07750 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 19.50000 19.62000 -0.12000 -0.61162 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 19.05000 19.20000 -0.15000 -0.78125 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.53000 12.60000 -0.07000 -0.55556 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.51000 16.44000 0.07000 0.42579 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.91000 11.86000 0.05000 0.42159 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.79000 12.72000 0.07000 0.55031 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.88000 11.83000 0.05000 0.42265 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.48000 7.46000 0.02000 0.26810 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.41000 11.36000 0.05000 0.44014 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.50000 15.49000 0.01000 0.06456 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.05000 11.02000 0.03000 0.27223 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.69000 8.67000 0.02000 0.23068 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.45000 11.37000 0.08000 0.70361 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 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聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.08230 11.09190 -0.00960 -0.08655 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.85590 13.88110 -0.02520 -0.18154 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.39410 7.40050 -0.00640 -0.08648 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.20000 14.20000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.35000 14.35000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.36470 10.34680 0.01790 0.17300 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.80910 10.84980 -0.04070 -0.37512 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.24610 10.24720 -0.00110 -0.01073 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.16420 10.15140 0.01280 0.12609 瀚亞中小型股基金 23.08000 23.31000 -0.23000 -0.98670 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.97000 13.00000 -0.03000 -0.23077 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.12000 13.16000 -0.04000 -0.30395 瀚亞巴西基金 5.59000 5.60000 -0.01000 -0.17857 瀚亞外銷基金 43.11000 43.51000 -0.40000 -0.91933 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.02720 10.00840 0.01880 0.18784 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.96470 9.99850 -0.03380 -0.33805 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.98770 9.98770 0.00000 0.00000 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.86620 9.85660 0.00960 0.09740 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.01830 9.99920 0.01910 0.19102 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.98890 10.02300 -0.03410 -0.34022 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.97780 9.97820 -0.00040 -0.00401 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.85470 9.84530 0.00940 0.09548 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.57440 11.58270 -0.00830 -0.07166 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 11.00040 10.95020 0.05020 0.45844 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.78760 12.76460 0.02300 0.18019 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 11.00400 10.99660 0.00740 0.06729 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.28350 7.28920 -0.00570 -0.07820 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.94940 7.91310 0.03630 0.45873 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.08250 8.06790 0.01460 0.18096 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.07840 7.07370 0.00470 0.06644 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.59210 8.57670 0.01540 0.17956 瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣 9.90710 9.88800 0.01910 0.19316 瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.95690 8.96410 -0.00720 -0.08032 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.29410 9.25200 0.04210 0.45504 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.95570 8.93960 0.01610 0.18010 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.56000 12.47000 0.09000 0.72173 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.80000 11.75000 0.05000 0.42553 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.40000 11.33000 0.07000 0.61783 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 11.08000 11.00000 0.08000 0.72727 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.29000 10.22000 0.07000 0.68493 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.21410 10.26050 -0.04640 -0.45222 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.66440 9.69830 -0.03390 -0.34955 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.29080 9.34930 -0.05850 -0.62572 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.25510 9.29710 -0.04200 -0.45175 瀚亞印度基金-人民幣 14.77000 14.70000 0.07000 0.47619 瀚亞印度基金-美元 13.50000 13.48000 0.02000 0.14837 瀚亞印度基金-新台幣 29.79000 29.67000 0.12000 0.40445 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.39000 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