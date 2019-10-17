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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/10/16  108/10/15  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.39550   10.39980  -0.00430   -0.04135
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.11080   10.11500  -0.00420   -0.04152
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.46640   10.47090  -0.00450   -0.04298
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.19010   10.19440  -0.00430   -0.04218
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.11380   10.11590  -0.00210   -0.02076
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.24740   10.25090  -0.00350   -0.03414
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.10460   10.10800  -0.00340   -0.03364
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.14390   10.14720  -0.00330   -0.03252
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.84640    9.85000  -0.00360   -0.03655
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.84620    9.84990  -0.00370   -0.03756
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.83650    9.84160  -0.00510   -0.05182
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.83520    9.84030  -0.00510   -0.05183
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.04330   10.04460  -0.00130   -0.01294
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.04370   10.04520  -0.00150   -0.01493
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
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中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金                        39.91090   39.98520  -0.07430   -0.18582
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.85000   10.85060  -0.00060   -0.00553
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.64730   10.64790  -0.00060   -0.00563
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.75100   10.75350  -0.00250   -0.02325
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.63860   10.64120  -0.00260   -0.02443
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                         39.89540   39.97590  -0.08050   -0.20137
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.35000   22.09000   0.26000    1.17700
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         22.86000   22.75000   0.11000    0.48352
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.46140   42.12020  -0.65880   -1.56410
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 38.84320   38.77650   0.06670    0.17201
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.95830    9.94880   0.00950    0.09549
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.53930   10.52840   0.01090    0.10353
中國信託台灣活力基金                                               13.69000   13.85000  -0.16000   -1.15523
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.46000   11.39000   0.07000    0.61457
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.94000   10.88000   0.06000    0.55147
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.85000    9.79000   0.06000    0.61287
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.36000   10.32000   0.04000    0.38760
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.74000    8.70000   0.04000    0.45977
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.52000    9.47000   0.05000    0.52798
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.33190   10.30430   0.02760    0.26785
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.05670   10.02950   0.02720    0.27120
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                8.91420    8.89010   0.02410    0.27109
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.49720   10.49150   0.00570    0.05433
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.27680    9.27180   0.00500    0.05393
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.23340   11.20760   0.02580    0.23020
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.46930    9.44750   0.02180    0.23075
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.06170   11.06400  -0.00230   -0.02079
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.58420    9.58620  -0.00200   -0.02086
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金                                39.98970   39.98300   0.00670    0.01676
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              44.67780   46.16950  -1.49170   -3.23092
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  41.32800   42.51040  -1.18240   -2.78144
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              46.45770   46.25420   0.20350    0.43996
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                46.92150   46.66910   0.25240    0.54083
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.73000   10.63000   0.10000    0.94073
中國信託智能運動基金-美元                                          10.49000   10.41000   0.08000    0.76849
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.76000    9.70000   0.06000    0.61856
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.66000    9.63000   0.03000    0.31153
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.05060   11.05050   0.00010    0.00090
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.34600   10.32440   0.02160    0.20921
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.43530    9.41570   0.01960    0.20816
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.70880   10.70550   0.00330    0.03083
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.76660    9.76360   0.00300    0.03073
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         39.86430   40.08190  -0.21760   -0.54289
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  40.67020   41.06680  -0.39660   -0.96574
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.84000   10.70000   0.14000    1.30841
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.26000   10.12000   0.14000    1.38340
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.06000   10.93000   0.13000    1.18939
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.52000   10.40000   0.12000    1.15385
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    43.76580   43.93800  -0.17220   -0.39192
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            44.16240   44.25970  -0.09730   -0.21984
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        44.42230   44.51870  -0.09640   -0.21654
元大2001基金                                                       69.08000   69.34000  -0.26000   -0.37496
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          46.81960   46.72550   0.09410    0.20139
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             44.85470   44.82940   0.02530    0.05644
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.17000   21.24000  -0.07000   -0.32957
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.78170   11.78090   0.00080    0.00679
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.48940   10.48790   0.00150    0.01430
元大上證50基金                                                     33.21000   33.40000  -0.19000   -0.56886
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.39000   11.62000  -0.23000   -1.97935
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.81000   10.01000  -0.20000   -1.99800
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.30000   13.30000   0.00000    0.00000
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.10200   12.11900  -0.01700   -0.14028
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.25500   16.24400   0.01100    0.06772
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.60200   11.64200  -0.04000   -0.34358
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.78300   10.81900  -0.03600   -0.33275
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.03000    3.03000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.08000   13.07000   0.01000    0.07651
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      44.91850   44.93880  -0.02030   -0.04517
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.12690   11.11410   0.01280    0.11517
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.08840   10.09080  -0.00240   -0.02378
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.88790    9.87600   0.01190    0.12049
元大巴西指數基金                                                    6.73100    6.78900  -0.05800   -0.85432
元大日經225基金                                                    28.62000   28.30000   0.32000    1.13074
元大台商收成基金                                                   23.60000   23.58000   0.02000    0.08482
元大台灣50單日反向1倍基金                                          10.86000   10.91000  -0.05000   -0.45830
元大台灣50單日正向2倍基金                                          45.32000   44.94000   0.38000    0.84557
元大台灣中型100基金                                                34.84000   34.75000   0.09000    0.25899
元大台灣加權股價指數基金                                           27.29800   27.20200   0.09600    0.35292
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          11.18000   11.12000   0.06000    0.53957
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            11.08000   11.02000   0.06000    0.54446
元大台灣卓越50基金                                                 88.30000   87.84000   0.46000    0.52368
元大台灣金融基金                                                   18.87000   18.78000   0.09000    0.47923
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.88000   10.85000   0.03000    0.27650
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.88000   10.85000   0.03000    0.27650
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.30000   32.26000   0.04000    0.12399
元大台灣高股息基金                                                 28.50000   28.41000   0.09000    0.31679
元大台灣電子科技基金                                               39.69000   39.59000   0.10000    0.25259
元大全球ETF成長組合基金                                            10.60000   10.52000   0.08000    0.76046
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.93000   14.87000   0.06000    0.40350
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.90000   23.47000   0.43000    1.83213
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.84000   13.73000   0.11000    0.80117
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.45000    9.37000   0.08000    0.85379
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    14.07000   13.96000   0.11000    0.78797
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.82900   12.75600   0.07300    0.57228
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.61000    8.58000   0.03000    0.34965
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.47000    6.44000   0.03000    0.46584
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.18000    9.11000   0.07000    0.76839
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     7.02000    6.96000   0.06000    0.86207
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.32400    8.25400   0.07000    0.84807
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.68000    9.58000   0.10000    1.04384
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.20000    8.11000   0.09000    1.10974
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.38000   13.33000   0.05000    0.37509
元大全球農業商機基金                                               17.61000   17.45000   0.16000    0.91691
元大印尼指數基金                                                    9.10400    9.05700   0.04700    0.51894
元大印度指數基金                                                    9.46700    9.43500   0.03200    0.33916
元大印度基金                                                       12.37000   12.34000   0.03000    0.24311
元大多多基金                                                       18.59000   18.63000  -0.04000   -0.21471
元大多福基金                                                       55.87000   55.98000  -0.11000   -0.19650
元大亞太成長基金                                                    8.47000    8.42000   0.05000    0.59382
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.36120    9.34380   0.01740    0.18622
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.43750    7.42370   0.01380    0.18589
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.98500    8.81400   0.17100    1.94010
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.76000    9.63000   0.13000    1.34995
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.14000    9.02000   0.12000    1.33038
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.76000    9.63000   0.13000    1.34995
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.25400   10.10200   0.15200    1.50465
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.23950   10.24940  -0.00990   -0.09659
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.50600   10.50590   0.00010    0.00095
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.22170   10.22160   0.00010    0.00098
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.44560   10.49550  -0.04990   -0.47544
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.16460   10.21320  -0.04860   -0.47585
元大卓越基金                                                       43.97000   43.87000   0.10000    0.22795
元大店頭基金                                                        9.10000    9.20000  -0.10000   -1.08696
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.53500   10.53440   0.00060    0.00570
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.78110    9.76910   0.01200    0.12284
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.30660   32.27130   0.03530    0.10939
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   44.05790   44.41250  -0.35460   -0.79842
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.78420   15.60460   0.17960    1.15094
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        24.90660   25.47400  -0.56740   -2.22737
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.30110   42.41580  -0.11470   -0.27042
元大高科技基金                                                     21.75000   21.91000  -0.16000   -0.73026
元大得利貨幣市場基金                                               16.35180   16.35160   0.00020    0.00122
元大得寶貨幣市場基金                                               12.05110   12.05090   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              11.26000   11.30000  -0.04000   -0.35398
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                11.26000   11.30000  -0.04000   -0.35398
元大富櫃50基金                                                     13.61000   13.66000  -0.05000   -0.36603
元大華夏中小基金                                                    7.55000    7.57000  -0.02000   -0.26420
元大新中國基金-人民幣                                              10.59000   10.62000  -0.03000   -0.28249
元大新中國基金-美元                                                 9.64200    9.68900  -0.04700   -0.48509
元大新中國基金-新台幣                                               9.55000    9.58000  -0.03000   -0.31315
元大新主流基金                                                     26.99000   27.16000  -0.17000   -0.62592
元大新東協平衡基金-美元                                             9.34700    9.35600  -0.00900   -0.09619
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.06000    9.05000   0.01000    0.11050
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.17510   11.16660   0.00850    0.07612
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.00370   10.01690  -0.01320   -0.13178
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.41070   11.40120   0.00950    0.08332
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.26760    9.25990   0.00770    0.08315
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.69960   10.73100  -0.03140   -0.29261
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.87090    9.89980  -0.02890   -0.29193
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.81390   10.90350  -0.08960   -0.82175
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.98530   10.06800  -0.08270   -0.82141
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.18050   10.21760  -0.03710   -0.36310
元大新興亞洲基金                                                   10.98000   10.93000   0.05000    0.45746
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.79860    9.83320  -0.03460   -0.35187
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.96740    9.11200  -0.14460   -1.58692
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.01930   10.03300  -0.01370   -0.13655
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.18650    9.31180  -0.12530   -1.34560
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.18690   15.18670   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       39.03000   39.10000  -0.07000   -0.17903
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.26000    9.23000   0.03000    0.32503
元大實質多重資產基金-美元                                           8.27400    8.26400   0.01000    0.12101
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.68000    8.65000   0.03000    0.34682
元大滬深300單日反向1倍基金                                         11.76000   11.69000   0.07000    0.59880
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.93000   19.13000  -0.20000   -1.04548
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             21.53000   21.41000   0.12000    0.56049
元大摩臺基金                                                       41.23000   41.01000   0.22000    0.53645
元大標普500基金                                                    27.91000   27.60000   0.31000    1.12319
元大標普500單日反向1倍基金                                         11.91000   12.04000  -0.13000   -1.07973
元大標普500單日正向2倍基金                                         36.86000   36.07000   0.79000    2.19019
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.88000   20.86000   0.02000    0.09588
元大標智滬深300基金                                                18.11000   18.22000  -0.11000   -0.60373
元大歐洲50基金                                                     26.25000   25.95000   0.30000    1.15607
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         8.90300    8.93510  -0.03210   -0.35926
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.31220   10.31200   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    16.54000   16.61000  -0.07000   -0.42143
日盛上選基金(A類型)                                                38.38000   38.67000  -0.29000   -0.74994
日盛上選基金(I類型)                                                38.38000   38.67000  -0.29000   -0.74994
日盛小而美基金                                                     20.15000   20.28000  -0.13000   -0.64103
日盛中國內需動力基金                                                9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.48740   12.48780  -0.00040   -0.00320
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.85500    9.85520  -0.00020   -0.00203
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.62250   12.62980  -0.00730   -0.05780
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.95690    9.96260  -0.00570   -0.05721
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.30520   11.29580   0.00940    0.08322
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.90090    8.89350   0.00740    0.08321
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        11.42000   11.46000  -0.04000   -0.34904
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.56000   10.61000  -0.05000   -0.47125
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.85000   10.89000  -0.04000   -0.36731
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.98000   10.99000  -0.01000   -0.09099
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.52000   10.55000  -0.03000   -0.28436
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
日盛日盛基金                                                       13.23000   13.34000  -0.11000   -0.82459
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.39000    9.37000   0.02000    0.21345
日盛全球抗暖化基金                                                 11.20000   11.10000   0.10000    0.90090
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.66380   10.64350   0.02030    0.19073
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.42420    9.40630   0.01790    0.19030
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.32830   10.33930  -0.01100   -0.10639
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.12830    9.13800  -0.00970   -0.10615
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.48000   10.38000   0.10000    0.96339
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.43000   10.31000   0.12000    1.16392
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.55300    2.55380  -0.00080   -0.03133
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65730    1.65780  -0.00050   -0.03016
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.39090    0.39120  -0.00030   -0.07669
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25420    0.25450  -0.00030   -0.11788
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.76470   12.76020   0.00450    0.03527
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.18050    8.17760   0.00290    0.03546
日盛亞洲機會基金                                                    7.23000    7.21000   0.02000    0.27739
日盛首選基金                                                       19.09000   19.29000  -0.20000   -1.03681
日盛高科技基金                                                     20.08000   20.18000  -0.10000   -0.49554
日盛貨幣市場基金                                                   14.85990   14.85960   0.00030    0.00202
日盛新台商基金                                                     45.67000   46.05000  -0.38000   -0.82519
日盛精選五虎基金                                                   38.88000   39.01000  -0.13000   -0.33325
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.56840   13.56820   0.00020    0.00147
台新2000高科技基金                                                 35.29000   35.64000  -0.35000   -0.98204
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.82000    9.72000   0.10000    1.02881
台新MSCI中國基金                                                   19.72000   19.55000   0.17000    0.86957
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      20.17000   19.84000   0.33000    1.66331
台新大眾貨幣市場基金                                               14.24540   14.24510   0.00030    0.00211
台新中國通基金                                                     51.48000   52.03000  -0.55000   -1.05708
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.59080    0.59070   0.00010    0.01693
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              18.09200   18.05000   0.04200    0.23269
台新中國精選中小基金-美元                                           0.33890    0.34230  -0.00340   -0.99328
台新中國精選中小基金-新台幣                                        10.03000   10.12000  -0.09000   -0.88933
台新主流基金                                                       26.28000   26.33000  -0.05000   -0.18990
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.58000   24.47000   0.11000    0.44953
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.80600    0.80440   0.00160    0.19891
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.24000   17.17000   0.07000    0.40769
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.56430    0.56310   0.00120    0.21311
台新台灣中小基金                                                   39.82000   40.26000  -0.44000   -1.09290
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.22850   11.23890  -0.01040   -0.09254
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              10.11540   10.14230  -0.02690   -0.26523
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.78070   11.81520  -0.03450   -0.29200
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.06000   11.07000  -0.01000   -0.09033
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.04230   10.01690   0.02540    0.25357
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.55000    9.51000   0.04000    0.42061
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.31630   11.28760   0.02870    0.25426
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.77000   10.72000   0.05000    0.46642
台新印度基金                                                       14.29000   14.26000   0.03000    0.21038
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.56720    8.55570   0.01150    0.13441
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28440    0.28460  -0.00020   -0.07027
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.70730   12.69020   0.01710    0.13475
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41670    0.41710  -0.00040   -0.09590
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             38.65000   38.58000   0.07000    0.18144
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                41.95000   42.42000  -0.47000   -1.10797
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.14320   11.14300   0.00020    0.00179
台新高股息平衡基金                                                 33.97620   33.80880   0.16740    0.49514
台新智慧生活基金-美元                                              10.60720   10.56820   0.03900    0.36903
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.85000   10.79000   0.06000    0.55607
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.07410    8.08850  -0.01440   -0.17803
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.21240    8.20940   0.00300    0.03654
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.26160    9.27810  -0.01650   -0.17784
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.43090    9.42740   0.00350    0.03713
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.52910   11.53500  -0.00590   -0.05115
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36980    0.37080  -0.00100   -0.26969
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.10080    8.10500  -0.00420   -0.05182
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27450    0.27520  -0.00070   -0.25436
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.32000    5.27000   0.05000    0.94877
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.60000   22.79000  -0.19000   -0.83370
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.61480   10.65030  -0.03550   -0.33332
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.09330   10.05060   0.04270    0.42485
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.10160   10.08780   0.01380    0.13680
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.72020   10.75620  -0.03600   -0.33469
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.18440   10.14050   0.04390    0.43292
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.19480   10.18090   0.01390    0.13653
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               42.88100   43.03110  -0.15010   -0.34882
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     42.13850   42.22640  -0.08790   -0.20816
永豐1至3年期美國公債ETF基金                                        39.63880   39.53620   0.10260    0.25951
永豐20年期以上美國公債ETF基金                                      38.91400   39.15790  -0.24390   -0.62286
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             38.49840   38.44820   0.05020    0.13057
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.42910   11.42840   0.00070    0.00613
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.83500    9.82990   0.00510    0.05188
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.31720    9.33780  -0.02060   -0.22061
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  11.05130   11.07570  -0.02440   -0.22030
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.58840    7.58020   0.00820    0.10818
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.06850    9.05870   0.00980    0.10818
永豐中小基金                                                       56.18000   56.96000  -0.78000   -1.36938
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.83740    1.83320   0.00420    0.22911
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.59940    2.59350   0.00590    0.22749
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.07560    8.05380   0.02180    0.27068
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.07070   11.04070   0.03000    0.27172
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     5.14000    5.15000  -0.01000   -0.19417
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    22.31000   22.31000   0.00000    0.00000
永豐主流品牌基金                                                   19.27000   19.05000   0.22000    1.15486
永豐永豐基金                                                       35.15000   35.33000  -0.18000   -0.50948
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   8.98480    8.94090   0.04390    0.49100
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.57930    9.53210   0.04720    0.49517
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 8.78230    8.72310   0.05920    0.67866
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.36650    9.30340   0.06310    0.67825
永豐亞洲民生消費基金                                               11.72000   11.68000   0.04000    0.34247
永豐南非幣2021保本基金                                             14.35570   14.35290   0.00280    0.01951
永豐美國大型500股票ETF基金                                         19.86000   19.61000   0.25000    1.27486
永豐貨幣市場基金                                                   13.95980   13.95960   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.16980    2.16660   0.00320    0.14770
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.71240    2.70840   0.00400    0.14769
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.68200    7.66730   0.01470    0.19172
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.89700   10.87620   0.02080    0.19124
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.03310    7.02060   0.01250    0.17805
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.40710   11.38680   0.02030    0.17828
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.65000   10.71000  -0.06000   -0.56022
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.17000    8.23000  -0.06000   -0.72904
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.62000   18.73000  -0.11000   -0.58729
永豐臺灣加權ETF基金                                                57.34000   57.09000   0.25000    0.43791
永豐領航科技基金                                                   41.40000   41.95000  -0.55000   -1.31108
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.54000   11.39000   0.15000    1.31694
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.91000   10.80000   0.11000    1.01852
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.24000   10.11000   0.13000    1.28586
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.47000   10.35000   0.12000    1.15942
永豐趨勢平衡基金                                                   44.41000   44.99000  -0.58000   -1.28918
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.96820   11.96730   0.00090    0.00752
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.82170    9.82530  -0.00360   -0.03664
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.47750   10.48140  -0.00390   -0.03721
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.89680    9.89970  -0.00290   -0.02929
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.38850   10.39150  -0.00300   -0.02887
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.87590    9.87800  -0.00210   -0.02126
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.66160   10.66420  -0.00260   -0.02438
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.90410    9.90460  -0.00050   -0.00505
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.46780   10.46830  -0.00050   -0.00478
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.23000   11.26000  -0.03000   -0.26643
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.50000    9.53000  -0.03000   -0.31480
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.28000   10.33000  -0.05000   -0.48403
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.43000   15.46000  -0.03000   -0.19405
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.56000   19.60000  -0.04000   -0.20408
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.65000   19.72000  -0.07000   -0.35497
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                      10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                      10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.04720   10.04940  -0.00220   -0.02189
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.04720   10.04940  -0.00220   -0.02189
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                       9.94440    9.95150  -0.00710   -0.07135
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                       9.94440    9.95150  -0.00710   -0.07135
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.21290   10.21370  -0.00080   -0.00783
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.21280   10.21360  -0.00080   -0.00783
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.03520   10.04040  -0.00520   -0.05179
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.03520   10.04040  -0.00520   -0.05179
兆豐國際生命科學基金                                               14.49000   14.36000   0.13000    0.90529
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.41730   10.36050   0.05680    0.54824
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.76200   10.66480   0.09720    0.91141
兆豐國際全球基金                                                   30.99000   30.78000   0.21000    0.68226
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.54500   10.54450   0.00050    0.00474
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.15110   10.13980   0.01130    0.11144
兆豐國際國民基金                                                   24.23000   24.30000  -0.07000   -0.28807
兆豐國際第一基金                                                   14.53000   14.58000  -0.05000   -0.34294
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.69250   10.66880   0.02370    0.22214
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.10940    8.09150   0.01790    0.22122
兆豐國際萬全基金                                                   22.01000   22.07000  -0.06000   -0.27186
兆豐國際電子基金                                                   28.33000   28.42000  -0.09000   -0.31668
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          23.39000   23.33000   0.06000    0.25718
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              14.72000   14.78000  -0.06000   -0.40595
兆豐國際豐台灣基金                                                 38.03000   38.17000  -0.14000   -0.36678
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.57590   12.57570   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.81000    9.68000   0.13000    1.34298
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.88000    9.76000   0.12000    1.22951
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.78010    9.76190   0.01820    0.18644
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.83210    9.81430   0.01780    0.18137
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.76200    9.72840   0.03360    0.34538
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.83010    9.81190   0.01820    0.18549
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.96080    9.94310   0.01770    0.17801
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.78030    9.76220   0.01810    0.18541
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.83420    9.81640   0.01780    0.18133
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.76980    9.73620   0.03360    0.34510
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.83450    9.81620   0.01830    0.18643
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.96870    9.95100   0.01770    0.17787
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.98440   10.96310   0.02130    0.19429
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.68700   10.66730   0.01970    0.18468
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.96050   10.94000   0.02050    0.18739
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.55300   10.53260   0.02040    0.19368
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.75300   10.73320   0.01980    0.18447
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.68730   10.66610   0.02120    0.19876
合庫台灣基金                                                       12.80000   12.94000  -0.14000   -1.08192
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.70830   11.65510   0.05320    0.45645
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.85800   12.81320   0.04480    0.34964
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.43180   11.39350   0.03830    0.33616
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.20100   12.16010   0.04090    0.33635
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.02970    7.99320   0.03650    0.45664
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.38490    9.35240   0.03250    0.34750
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.11160    9.08110   0.03050    0.33586
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.74820    8.71860   0.02960    0.33950
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.23310    9.20220   0.03090    0.33579
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.62000   10.51000   0.11000    1.04662
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.45000   11.36000   0.09000    0.79225
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.38000    9.29000   0.09000    0.96878
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.28000   10.20000   0.08000    0.78431
合庫全球新興市場基金                                                9.14000    9.09000   0.05000    0.55006
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.54000   10.52000   0.02000    0.19011
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.91000    8.87000   0.04000    0.45096
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
合庫貨幣市場基金                                                   10.18760   10.18740   0.00020    0.00196
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.93310    9.93190   0.00120    0.01208
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.34050   10.33900   0.00150    0.01451
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.46610   10.45110   0.01500    0.14353
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.12810   12.12540   0.00270    0.02227
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.50180   15.50020   0.00160    0.01032
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.60750    8.60640   0.00110    0.01278
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.45510    9.45370   0.00140    0.01481
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.76270    7.75160   0.01110    0.14320
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.58310    8.58130   0.00180    0.02098
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.50960   10.50900   0.00060    0.00571
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.78000   10.80000  -0.02000   -0.18519
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.61000   10.62000  -0.01000   -0.09416
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.81000    9.78000   0.03000    0.30675
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 人民幣避險                     10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 美元                           10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 新臺幣                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A累積 人民幣避險                       10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A累積 美元                             10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A累積 新臺幣                           10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        12.25000   12.20000   0.05000    0.40984
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.68000   11.67000   0.01000    0.08569
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.73000   11.69000   0.04000    0.34217
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.18500   10.19530  -0.01030   -0.10103
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.16150   10.17380  -0.01230   -0.12090
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.63100    9.64890  -0.01790   -0.18551
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.14100   10.15170  -0.01070   -0.10540
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.27670   10.28720  -0.01050   -0.10207
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.24690   10.25940  -0.01250   -0.12184
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.69660    9.71470  -0.01810   -0.18632
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.20930   10.22010  -0.01080   -0.10567
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.46000   10.42000   0.04000    0.38388
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.27460   11.27370   0.00090    0.00798
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.84800    9.86540  -0.01740   -0.17637
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.68380    9.68000   0.00380    0.03926
安聯中國東協基金                                                   14.77000   14.75000   0.02000    0.13559
安聯中國策略基金-美元                                              12.99000   13.07000  -0.08000   -0.61209
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.79000   16.86000  -0.07000   -0.41518
安聯中華新思路基金-人民幣                                          16.86000   16.88000  -0.02000   -0.11848
安聯中華新思路基金-美元                                            15.25000   15.29000  -0.04000   -0.26161
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          14.24000   14.25000  -0.01000   -0.07018
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣                                      36.04000   36.22000  -0.18000   -0.49696
安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣                                      10.63000   10.68000  -0.05000   -0.46816
安聯台灣科技基金                                                   57.91000   58.22000  -0.31000   -0.53246
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.56610   12.56590   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   41.18000   41.32000  -0.14000   -0.33882
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.85420   10.85140   0.00280    0.02580
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.87020   15.85730   0.01290    0.08135
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.81290    9.80490   0.00800    0.08159
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.92660    9.91840   0.00820    0.08267
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  11.97000   11.89000   0.08000    0.67283
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                  10.00000    9.93000   0.07000    0.70493
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.74000   11.68000   0.06000    0.51370
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.29230   13.27980   0.01250    0.09413
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.85970   10.85280   0.00690    0.06358
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.87780   12.86690   0.01090    0.08471
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.50980    9.50080   0.00900    0.09473
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.45010    9.44420   0.00590    0.06247
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.94780    8.94020   0.00760    0.08501
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.16000   10.15030   0.00970    0.09556
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元                         9.88820    9.88200   0.00620    0.06274
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.13400   10.12550   0.00850    0.08395
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.63000   11.59000   0.04000    0.34513
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.49000   11.43000   0.06000    0.52493
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.28000   11.22000   0.06000    0.53476
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.50000    9.45000   0.05000    0.52910
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.94000    9.89000   0.05000    0.50556
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.46000   11.43000   0.03000    0.26247
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.88000   10.83000   0.05000    0.46168
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.23000    9.18000   0.05000    0.54466
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.53340   12.51190   0.02150    0.17184
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.34060   11.32360   0.01700    0.15013
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.92680   10.90840   0.01840    0.16868
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.49510    8.48050   0.01460    0.17216
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.36740    8.35490   0.01250    0.14961
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.03580    8.02230   0.01350    0.16828
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.11630   10.09880   0.01750    0.17329
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                               9.98640    9.96970   0.01670    0.16751
安聯全球人口趨勢基金                                               12.01000   11.88000   0.13000    1.09428
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.47000    8.32000   0.15000    1.80288
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        31.71000   31.10000   0.61000    1.96141
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.51000    7.48000   0.03000    0.40107
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.54200   12.53950   0.00250    0.01994
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.54590   10.54390   0.00200    0.01897
安聯全球新興市場基金                                               16.64000   16.56000   0.08000    0.48309
安聯全球農金趨勢基金                                                8.90000    8.87000   0.03000    0.33822
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.97000    8.88000   0.09000    1.01351
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.63000   10.46000   0.17000    1.62524
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.85000   10.68000   0.17000    1.59176
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.94000   10.77000   0.17000    1.57846
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.43000   10.26000   0.17000    1.65692
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.52000    9.37000   0.15000    1.60085
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.48000    9.33000   0.15000    1.60772
安聯亞洲動態策略基金                                               22.13000   22.04000   0.09000    0.40835
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.18210   10.16410   0.01800    0.17709
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.20740   10.18600   0.02140    0.21009
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.09670   10.07780   0.01890    0.18754
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.06280   10.04030   0.02250    0.22410
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.11180   10.09400   0.01780    0.17634
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.06470   10.04390   0.02080    0.20709
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.02510   10.00720   0.01790    0.17887
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.12130   10.10330   0.01800    0.17816
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.02500   10.00720   0.01780    0.17787
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宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.66840   10.66880  -0.00040   -0.00375
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.14870   10.14910  -0.00040   -0.00394
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               92.47390   92.42500   0.04890    0.05291
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.53460   13.53050   0.00410    0.03030
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               69.18460   69.12540   0.05920    0.08564
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.99430    9.99120   0.00310    0.03103
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.79540    2.79390   0.00150    0.05369
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.90310   10.89900   0.00410    0.03762
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.34010    2.33730   0.00280    0.11980
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.72710    8.72210   0.00500    0.05733
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.26930   10.25580   0.01350    0.13163
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.35990   10.36800  -0.00810   -0.07813
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.88820   10.89460  -0.00640   -0.05874
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.30400   10.31290  -0.00890   -0.08630
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.31990   10.32940  -0.00950   -0.09197
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.07040   10.05710   0.01330    0.13224
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.10060   10.10860  -0.00800   -0.07914
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.45900   10.46570  -0.00670   -0.06402
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.10140   10.11010  -0.00870   -0.08605
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.13470   10.14400  -0.00930   -0.09168
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.16080   10.17200  -0.01120   -0.11011
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.38040   10.38870  -0.00830   -0.07989
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.13500   10.14580  -0.01080   -0.10645
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.02530   10.03520  -0.00990   -0.09865
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.05140   10.06270  -0.01130   -0.11230
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.10840   10.11720  -0.00880   -0.08698
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.03390   10.04450  -0.01060   -0.10553
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.97540    9.98530  -0.00990   -0.09915
宏利台灣動力基金A類型                                              33.08000   33.24000  -0.16000   -0.48135
宏利台灣動力基金I類型                                              33.08000   33.24000  -0.16000   -0.48135
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)                    9.97900    9.98330  -0.00430   -0.04307
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)                          9.96690    9.97260  -0.00570   -0.05716
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)                   10.05410   10.05740  -0.00330   -0.03281
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)                          9.97580    9.98120  -0.00540   -0.05410
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.05840   10.01080   0.04760    0.47549
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.82410    9.75630   0.06780    0.69494
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.52270    7.48720   0.03550    0.47414
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.42340    7.37780   0.04560    0.61807
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000    9.92000   0.08000    0.80645
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.58000   11.49000   0.09000    0.78329
宏利全球債券組合基金                                               13.74570   13.72820   0.01750    0.12747
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.02220    3.02420  -0.00200   -0.06613
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.42890   12.43150  -0.00260   -0.02091
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.88270    8.88330  -0.00060   -0.00675
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.62270    2.62040   0.00230    0.08777
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.35530   11.33910   0.01620    0.14287
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.30460    3.31620  -0.01160   -0.34980
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.53960    0.54160  -0.00200   -0.36928
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.09000   15.13000  -0.04000   -0.26438
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.46450   12.46800  -0.00350   -0.02807
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.02520   11.02920  -0.00400   -0.03627
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.48240   10.47910   0.00330    0.03149
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.71160    8.71410  -0.00250   -0.02869
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.33750    8.34050  -0.00300   -0.03597
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.14760    8.14530   0.00230    0.02824
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.33730    8.34130  -0.00400   -0.04795
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.43000   10.05000   0.38000    3.78109
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.37000   10.05000   0.32000    3.18408
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.40000   10.03000   0.37000    3.68893
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             11.16000   11.15000   0.01000    0.08969
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.89000   10.89000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.79000   10.77000   0.02000    0.18570
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.01630    3.01870  -0.00240   -0.07950
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43270    0.43300  -0.00030   -0.06928
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.93150   12.93070   0.00080    0.00619
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.98410    0.98490  -0.00080   -0.08123
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.32170    7.32170   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.05270    2.05420  -0.00150   -0.07302
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29550    0.29580  -0.00030   -0.10142
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.89570    8.89560   0.00010    0.00112
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32440    0.32460  -0.00020   -0.06161
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.70220   13.70200   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.48000    2.47000   0.01000    0.40486
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.16000   11.12000   0.04000    0.35971
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          27.46000   27.41000   0.05000    0.18242
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          27.46000   27.41000   0.05000    0.18242
宏利澳幣保本基金                                                   12.73550   12.73450   0.00100    0.00785
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.85000    9.77000   0.08000    0.81883
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.78000   10.70000   0.08000    0.74766
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.82000   10.80000   0.02000    0.18519
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.86000   11.94000  -0.08000   -0.67002
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.59000   11.57000   0.02000    0.17286
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.18000   11.22000  -0.04000   -0.35651
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.85000   10.82000   0.03000    0.27726
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.14000    9.11000   0.03000    0.32931
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.57000   11.53000   0.04000    0.34692
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.47000   10.52320  -0.05320   -0.50555
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.40200    9.37830   0.02370    0.25271
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.80250    8.82760  -0.02510   -0.28434
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.27220   11.30440  -0.03220   -0.28484
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.30000    9.20000   0.10000    1.08696
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.07000   10.00000   0.07000    0.70000
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.82000    9.68000   0.14000    1.44628
貝萊德新台幣基金                                                   12.98380   12.98370   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     28.89000   28.91000  -0.02000   -0.06918
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.46260   11.46230   0.00030    0.00262
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.84740    9.84820  -0.00080   -0.00812
保德信大中華基金-人民幣                                            10.87000   10.85000   0.02000    0.18433
保德信大中華基金-美元                                              10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
保德信大中華基金-新台幣                                            30.85000   30.81000   0.04000    0.12983
保德信中小型股基金                                                 56.24000   56.63000  -0.39000   -0.68868
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.71000    9.87000  -0.16000   -1.62107
保德信中國中小基金-美元                                             9.09000    9.25000  -0.16000   -1.72973
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.73000    8.87000  -0.14000   -1.57835
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                10.02800   10.03420  -0.00620   -0.06179
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.07110   10.07090   0.00020    0.00199
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.15010   10.15630  -0.00620   -0.06105
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.31110   11.31800  -0.00690   -0.06096
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.81000   10.85000  -0.04000   -0.36866
保德信中國品牌基金-美元                                            10.78000   10.82000  -0.04000   -0.36969
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.64000   11.68000  -0.04000   -0.34247
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.98000   27.73000   0.25000    0.90155
保德信全球消費商機基金                                             19.33000   19.15000   0.18000    0.93995
保德信全球基礎建設基金                                             13.94000   13.86000   0.08000    0.57720
保德信全球資源基金                                                  6.92000    6.89000   0.03000    0.43541
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.48000    9.32000   0.16000    1.71674
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      31.25000   30.69000   0.56000    1.82470
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.23040   10.27850  -0.04810   -0.46797
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.77040   10.82110  -0.05070   -0.46853
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.15560   10.25790  -0.10230   -0.99728
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.68850   10.79620  -0.10770   -0.99757
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.70190    9.68440   0.01750    0.18070
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.93200   10.91170   0.02030    0.18604
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.16310    9.12630   0.03680    0.40323
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.31100   10.26970   0.04130    0.40215
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.11150    8.10530   0.00620    0.07649
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.25990   11.25120   0.00870    0.07733
保德信亞太基金                                                     19.96000   19.86000   0.10000    0.50352
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.64950    8.62800   0.02150    0.24919
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.08620   12.05620   0.03000    0.24883
保德信店頭市場基金                                                 39.96000   40.48000  -0.52000   -1.28458
保德信拉丁美洲基金                                                  6.90000    6.91000  -0.01000   -0.14472
保德信金平衡基金                                                   32.21000   32.17000   0.04000    0.12434
保德信金滿意基金                                                   45.44000   45.43000   0.01000    0.02201
保德信科技島基金                                                   30.31000   30.34000  -0.03000   -0.09888
保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積(E)                        10.00590   10.00000   0.00590    0.05900
保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息(D)                         9.98260   10.00000  -0.01740   -0.17400
保德信美國投資級企業債券基金－美元累積(C)                           9.98260   10.00000  -0.01740   -0.17400
保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣月配息型(B)                    10.00410   10.00000   0.00410    0.04100
保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣累積型(A)                      10.00410   10.00000   0.00410    0.04100
保德信高成長基金                                                  106.76000  107.26000  -0.50000   -0.46616
保德信貨幣市場基金                                                 15.86330   15.86300   0.00030    0.00189
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.72370   10.65010   0.07360    0.69107
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.84790   10.75020   0.09770    0.90882
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.08580   11.05230   0.03350    0.30310
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.50020   10.44600   0.05420    0.51886
保德信新世紀基金                                                   10.65000   10.62000   0.03000    0.28249
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.12000    8.10700   0.01300    0.16036
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.37290   10.35870   0.01420    0.13708
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.66330   11.64460   0.01870    0.16059
保德信新興趨勢組合基金                                             10.67000   10.57000   0.10000    0.94607
保德信瑞騰基金                                                     15.66470   15.66450   0.00020    0.00128
保德信歐洲組合基金                                                 10.23000   10.08000   0.15000    1.48810
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.55380    9.55580  -0.00200   -0.02093
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.18890   10.19120  -0.00230   -0.02257
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.43500    9.42750   0.00750    0.07955
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.78530    9.77590   0.00940    0.09615
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.67110    9.65590   0.01520    0.15742
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.22610   10.21080   0.01530    0.14984
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.54670    9.53670   0.01000    0.10486
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.99570    9.98520   0.01050    0.10516
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.18990   10.16740   0.02250    0.22130
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.88350    9.87130   0.01220    0.12359
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.40500   10.39220   0.01280    0.12317
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.84190    9.83520   0.00670    0.06812
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.26660   10.25960   0.00700    0.06823
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.85190    9.84800   0.00390    0.03960
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.51830   10.51190   0.00640    0.06088
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.74040    9.73940   0.00100    0.01027
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.22870   10.22770   0.00100    0.00978
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                     10.01400    9.98270   0.03130    0.31354
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                     10.01760    9.98630   0.03130    0.31343
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.32320   10.29090   0.03230    0.31387
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.97830    9.95280   0.02550    0.25621
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.97900    9.95360   0.02540    0.25518
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.28630   10.26100   0.02530    0.24656
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.32930   10.32440   0.00490    0.04746
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.02480   10.02520  -0.00040   -0.00399
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.99540    9.98380   0.01160    0.11619
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.49850   10.48590   0.01260    0.12016
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.10120   10.08780   0.01340    0.13283
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.94190   10.92720   0.01470    0.13453
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.01690   10.01060   0.00630    0.06293
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.42060   10.41400   0.00660    0.06338
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.53400   10.50920   0.02480    0.23598
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.55030   10.53110   0.01920    0.18232
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.45570   10.41420   0.04150    0.39849
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型             10.06230   10.03440   0.02790    0.27804
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型             10.06550   10.03760   0.02790    0.27795
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型             10.03810   10.00370   0.03440    0.34387
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型             10.04090   10.00730   0.03360    0.33575
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型               10.06120   10.04020   0.02100    0.20916
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型               10.06250   10.04140   0.02110    0.21013
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型               10.06250   10.04300   0.01950    0.19417
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型               10.06300   10.04350   0.01950    0.19416
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.11330   10.09930   0.01400    0.13862
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.23490   10.22090   0.01400    0.13697
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.17940   10.16360   0.01580    0.15546
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.54390   10.52700   0.01690    0.16054
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.92540    9.91740   0.00800    0.08067
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.12140   10.11330   0.00810    0.08009
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.96780    1.96530   0.00250    0.12721
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.85360    2.85010   0.00350    0.12280
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28890    0.28880   0.00010    0.03463
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45780    0.45770   0.00010    0.02185
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.13850    8.12920   0.00930    0.11440
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.02350   12.00810   0.01540    0.12825
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.73160    9.72560   0.00600    0.06169
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.52330   12.51450   0.00880    0.07032
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.63010    8.63180  -0.00170   -0.01969
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.14720   11.14950  -0.00230   -0.02063
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.63420   10.62080   0.01340    0.12617
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.35420   10.33060   0.02360    0.22845
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       20.40000   20.41000  -0.01000   -0.04900
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4738.51000 4741.49000  -2.98000   -0.06285
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.13440   10.11920   0.01520    0.15021
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.11320   11.09650   0.01670    0.15050
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.97440    9.94930   0.02510    0.25228
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.46240    9.46220   0.00020    0.00211
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.14220   10.14190   0.00030    0.00296
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.41320    9.40270   0.01050    0.11167
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.84000    9.83230   0.00770    0.07831
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.39800   10.37740   0.02060    0.19851
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.84290    5.82830   0.01460    0.25050
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.89600   10.86870   0.02730    0.25118
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣)                     10.02400   10.00130   0.02270    0.22697
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣)                      9.97270   10.00130  -0.02860   -0.28596
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.01670   10.00130   0.01540    0.15398
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣)                     10.02400   10.00130   0.02270    0.22697
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣)                      9.97270   10.00130  -0.02860   -0.28596
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.01670   10.00130   0.01540    0.15398
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.10000   10.16000  -0.06000   -0.59055
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.70000   10.77000  -0.07000   -0.64995
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.15000   10.24000  -0.09000   -0.87891
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.10000   10.16000  -0.06000   -0.59055
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.70000   10.77000  -0.07000   -0.64995
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.15000   10.24000  -0.09000   -0.87891
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.46620   10.47440  -0.00820   -0.07829
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.58150   11.60760  -0.02610   -0.22485
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.79760   10.82300  -0.02540   -0.23469
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.94290    8.95000  -0.00710   -0.07933
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.35180    9.37290  -0.02110   -0.22512
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.23820    9.25990  -0.02170   -0.23434
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.27370   10.28180  -0.00810   -0.07878
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.85050   10.87500  -0.02450   -0.22529
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.83450   10.85990  -0.02540   -0.23389
柏瑞巨人基金-A類型                                                 13.52000   13.51000   0.01000    0.07402
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.71370   13.71350   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.27000   16.21000   0.06000    0.37014
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.25050   14.25480  -0.00430   -0.03017
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.77940   12.74600   0.03340    0.26204
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.33010   13.28860   0.04150    0.31230
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.36780    8.37030  -0.00250   -0.02987
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.66990    6.67190  -0.00200   -0.02998
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.62740    8.60490   0.02250    0.26148
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.46880    8.45730   0.01150    0.13598
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.68890   10.65570   0.03320    0.31157
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.37640    8.35370   0.02270    0.27174
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.96920   12.93530   0.03390    0.26207
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.34370   12.34740  -0.00370   -0.02997
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.45110   13.43280   0.01830    0.13623
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.13470   12.09700   0.03770    0.31165
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.82950    8.83220  -0.00270   -0.03057
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.63430    9.60910   0.02520    0.26225
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.67680    9.66360   0.01320    0.13660
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.50220    9.47260   0.02960    0.31248
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.38280    9.35740   0.02540    0.27144
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.69880   10.68840   0.01040    0.09730
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.79620   10.76920   0.02700    0.25072
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.55920   10.51690   0.04230    0.40221
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.68780   10.65050   0.03730    0.35022
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.72020    9.71080   0.00940    0.09680
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.54090    9.51670   0.02420    0.25429
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.68290   10.67850   0.00440    0.04120
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.57330    9.53490   0.03840    0.40273
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.69910    9.66520   0.03390    0.35074
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.67900   10.66850   0.01050    0.09842
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.79700   10.76960   0.02740    0.25442
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.55970   10.51740   0.04230    0.40219
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.68900   10.65160   0.03740    0.35112
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.72020    9.71060   0.00960    0.09886
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.54120    9.51690   0.02430    0.25534
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.86940   10.86490   0.00450    0.04142
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.57350    9.53520   0.03830    0.40167
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.69980    9.66590   0.03390    0.35072
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.33450   11.31700   0.01750    0.15463
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.92360   12.91350   0.01010    0.07821
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.15640   12.15080   0.00560    0.04609
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.87280    8.85910   0.01370    0.15464
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.66490    9.65740   0.00750    0.07766
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.57790    9.57350   0.00440    0.04596
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.02970   11.01250   0.01720    0.15619
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              12.03410   12.02470   0.00940    0.07817
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.74400   11.73860   0.00540    0.04600
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.87310    8.85940   0.01370    0.15464
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.66550    9.65790   0.00760    0.07869
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.57830    9.57390   0.00440    0.04596
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.12000   13.09000   0.03000    0.22918
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.07000   14.07000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.21000    9.21000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.37000    8.35000   0.02000    0.23952
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.15000    9.15000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.04000   11.02000   0.02000    0.18149
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.97000   10.97000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.25000   11.25000   0.00000    0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.16000   13.10000   0.06000    0.45802
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.31000   13.22000   0.09000    0.68079
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.79000    9.85000  -0.06000   -0.60914
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.13070   12.24350  -0.11280   -0.92131
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.43400   10.49630  -0.06230   -0.59354
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.68090    7.75230  -0.07140   -0.92102
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.23840   10.29950  -0.06110   -0.59323
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.85000   11.82000   0.03000    0.25381
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.39000   11.35000   0.04000    0.35242
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.85000    9.80000   0.05000    0.51020
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.82000    9.78000   0.04000    0.40900
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.91000   10.90000   0.01000    0.09174
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.56000   11.53000   0.03000    0.26019
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.17000   11.12000   0.05000    0.44964
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.70000    9.66000   0.04000    0.41408
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.82000    9.78000   0.04000    0.40900
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.26100   12.23600   0.02500    0.20432
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.14360   12.13260   0.01100    0.09066
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.09040   11.08230   0.00810    0.07309
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.44630    8.42910   0.01720    0.20405
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.61220    9.60350   0.00870    0.09059
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.64130    9.63430   0.00700    0.07266
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.68180   11.67120   0.01060    0.09082
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.76670   10.74470   0.02200    0.20475
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.07180   11.06370   0.00810    0.07321
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.95420    9.94520   0.00900    0.09050
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.12600    9.10740   0.01860    0.20423
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.15160    9.14710   0.00450    0.04920
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.66800    9.66090   0.00710    0.07349
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.58630   12.56060   0.02570    0.20461
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.25140   12.23920   0.01220    0.09968
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.53430   11.52610   0.00820    0.07114
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.95360    6.93940   0.01420    0.20463
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.75100    8.74230   0.00870    0.09952
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.40690    9.40020   0.00670    0.07128
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.81970   10.79760   0.02210    0.20468
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.55240   11.54410   0.00830    0.07190
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.47980    9.47040   0.00940    0.09926
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.87420    8.85610   0.01810    0.20438
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.60810    9.60130   0.00680    0.07082
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.13690   12.11430   0.02260    0.18656
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             13.07830   13.06490   0.01340    0.10256
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.88190   11.87250   0.00940    0.07917
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.33800    9.32060   0.01740    0.18668
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.08750   10.07710   0.01040    0.10320
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.06090   10.05300   0.00790    0.07858
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.32730   12.31460   0.01270    0.10313
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.82840   10.80820   0.02020    0.18690
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.32120   11.31220   0.00900    0.07956
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.96590    9.94730   0.01860    0.18699
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.50470    9.48700   0.01770    0.18657
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.33240   10.32180   0.01060    0.10270
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.79820    9.79040   0.00780    0.07967
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.86000   18.79000   0.07000    0.37254
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.55000   17.44000   0.11000    0.63073
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.34160   13.33000   0.01160    0.08702
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.27930   10.22430   0.05500    0.53793
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.41480   11.35590   0.05890    0.51867
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.41250   12.37390   0.03860    0.31195
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.88890   10.83830   0.05060    0.46686
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.82090    8.77380   0.04710    0.53683
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.45260    9.40380   0.04880    0.51894
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.28940    9.26050   0.02890    0.31208
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.39400    9.35030   0.04370    0.46736
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          8.95400    8.90610   0.04790    0.53783
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.25360    9.20580   0.04780    0.51924
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.16000   11.12520   0.03480    0.31280
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.33660    9.29320   0.04340    0.46701
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            44.75900   45.54020  -0.78120   -1.71541
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.93470    9.91450   0.02020    0.20374
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.84490    9.83940   0.00550    0.05590
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        10.70000   10.64000   0.06000    0.56391
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        35.68000   36.09000  -0.41000   -1.13605
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.86860   11.86790   0.00070    0.00590
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.67080    1.67420  -0.00340   -0.20308
國泰大中華基金                                                     22.32000   22.59000  -0.27000   -1.19522
國泰小龍基金-新台幣                                                16.58000   16.73000  -0.15000   -0.89659
國泰中小成長基金-新台幣                                            48.65000   49.06000  -0.41000   -0.83571
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.68750    4.69430  -0.00680   -0.14486
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.72290    0.72550  -0.00260   -0.35837
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.77490    0.77760  -0.00270   -0.34722
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        20.31000   20.34000  -0.03000   -0.14749
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               43.50070   44.12930  -0.62860   -1.42445
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.46680    2.48470  -0.01790   -0.72041
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34580    0.34910  -0.00330   -0.94529
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.64450   10.72080  -0.07630   -0.71170
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33810    0.33860  -0.00050   -0.14767
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.20300   10.19770   0.00530    0.05197
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.50310    4.52430  -0.02120   -0.46858
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.63020    0.63450  -0.00430   -0.67770
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.50000   19.59000  -0.09000   -0.45942
國泰中港台基金-人民幣                                               3.50610    3.52020  -0.01410   -0.40055
國泰中港台基金-美元                                                 0.49680    0.49980  -0.00300   -0.60024
國泰中港台基金-新台幣                                              15.19000   15.25000  -0.06000   -0.39344
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.11070   10.12400  -0.01330   -0.13137
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.21160   10.23010  -0.01850   -0.18084
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.13810   10.21070  -0.07260   -0.71102
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.99000   27.67000   0.32000    1.15649
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       11.64000   11.79000  -0.15000   -1.27226
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       35.73000   34.85000   0.88000    2.52511
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35780    0.35650   0.00130    0.36466
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33330    0.33210   0.00120    0.36134
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33420    0.33300   0.00120    0.36036
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.98930   11.00780  -0.01850   -0.16806
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.24910   10.26630  -0.01720   -0.16754
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.28210   10.29940  -0.01730   -0.16797
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.47460   12.47450   0.00010    0.00080
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42610    0.42100   0.00510    1.21140
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37440    0.36990   0.00450    1.21655
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45550    0.45000   0.00550    1.22222
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.11000   11.01000   0.10000    0.90827
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.61000    9.53000   0.08000    0.83945
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.57060    0.56610   0.00450    0.79491
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.61520    2.58970   0.02550    0.98467
國泰全球高股息基金-美元                                             0.36950    0.36660   0.00290    0.79105
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.35000   11.24000   0.11000    0.97865
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.55000    0.54390   0.00610    1.12153
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.50100    0.49980   0.00120    0.24010
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.46000   14.40000   0.06000    0.41667
國泰全球資源基金-美元                                               0.16260    0.16220   0.00040    0.24661
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.07000    5.04000   0.03000    0.59524
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.61440    0.60900   0.00540    0.88670
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.86000   18.65000   0.21000    1.12601
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.21000   18.01000   0.20000    1.11049
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.91010    0.89890   0.01120    1.24597
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.82000   20.62000   0.20000    0.96993
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.88000   22.78000   0.10000    0.43898
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.59630    2.58820   0.00810    0.31296
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36780    0.36740   0.00040    0.10887
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31200    0.31170   0.00030    0.09625
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.25840   11.22680   0.03160    0.28147
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.55080    9.52390   0.02690    0.28245
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.54380    0.54140   0.00240    0.44330
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39350    0.39170   0.00180    0.45954
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.69000   11.61000   0.08000    0.68906
國泰科技生化基金                                                   39.39000   39.74000  -0.35000   -0.88072
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.76000   29.40000   0.36000    1.22449
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.11000   12.22000  -0.11000   -0.90016
國泰美國費城半導體基金                                             15.77000   15.38000   0.39000    2.53576
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    46.06870   46.08230  -0.01360   -0.02951
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    16.15000   15.95630   0.19370    1.21394
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    25.30960   25.86850  -0.55890   -2.16054
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   45.52800   45.28500   0.24300    0.53660
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   46.30750   46.08610   0.22140    0.48041
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.94280   42.73100   0.21180    0.49566
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.32230    0.32130   0.00100    0.31124
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.96920    9.93440   0.03480    0.35030
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                         10.03410    9.99900   0.03510    0.35104
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.32360    0.32250   0.00110    0.34109
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                         10.00200    9.96180   0.04020    0.40354
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                         10.08420   10.04360   0.04060    0.40424
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.32410    0.32280   0.00130    0.40273
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                         10.01590    9.96940   0.04650    0.46643
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                         10.10820   10.06120   0.04700    0.46714
國泰紐幣2021保本基金                                               12.97550   12.96370   0.01180    0.09102
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.35480   13.34270   0.01210    0.09069
國泰紐幣保本基金                                                   12.83100   12.82920   0.00180    0.01403
國泰國泰基金-新台幣A                                               25.91000   26.13000  -0.22000   -0.84194
國泰富時中國A50基金                                                21.99000   22.13000  -0.14000   -0.63263
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   48.13740   47.90960   0.22780    0.47548
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.35020    0.35040  -0.00020   -0.05708
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.52900    0.52740   0.00160    0.30338
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.91510   40.83280   0.08230    0.20155
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.78000   20.89000  -0.11000   -0.52657
國泰新興市場基金-美元                                               0.38550    0.38620  -0.00070   -0.18125
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.83000   11.82000   0.01000    0.08460
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.47320    2.46830   0.00490    0.19852
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50060    1.49760   0.00300    0.20032
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36010    0.36020  -0.00010   -0.02776
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22070    0.22070   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.79840   10.78780   0.01060    0.09826
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.42780    6.42150   0.00630    0.09811
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                                15.93000   15.61000   0.32000    2.04997
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       45.65520   46.52440  -0.86920   -1.86827
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           45.53900   46.26410  -0.72510   -1.56731
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.73050   43.33030  -0.59980   -1.38425
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.34000   12.39000  -0.05000   -0.40355
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   41.15000   40.83000   0.32000    0.78374
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.76000   23.36000   0.40000    1.71233
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34550    0.34440   0.00110    0.31940
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.08000   10.03000   0.05000    0.49850
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.54900   38.48350   0.06550    0.17020
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.54000   21.23000   0.31000    1.46020
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.63000   19.51000   0.12000    0.61507
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.32000   19.22000   0.10000    0.52029
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41810    0.41780   0.00030    0.07180
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.50180   12.48410   0.01770    0.14178
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.66170   10.65660   0.00510    0.04786
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.55550   10.55100   0.00450    0.04265
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.54740   10.52030   0.02710    0.25760
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.23220   10.22730   0.00490    0.04791
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.15420   10.14990   0.00430    0.04236
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.09980   10.07330   0.02650    0.26307
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.02920   10.03000  -0.00080   -0.00798
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.94430    9.94260   0.00170    0.01710
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.99150    9.99330  -0.00180   -0.01801
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.69940    9.68030   0.01910    0.19731
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.89300    9.89380  -0.00080   -0.00809
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.81430    9.81260   0.00170    0.01732
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.85160    9.85330  -0.00170   -0.01725
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.56120    9.54240   0.01880    0.19702
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.49310   11.49230   0.00080    0.00696
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.75010    9.74590   0.00420    0.04310
第一金大中華基金                                                   27.50000   27.48000   0.02000    0.07278
第一金小型精選基金                                                 34.34000   34.38000  -0.04000   -0.11635
第一金中國世紀基金-人民幣                                          14.72000   14.75000  -0.03000   -0.20339
第一金中國世紀基金-美元                                             8.92310    8.96500  -0.04190   -0.46737
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.85310    9.85030   0.00280    0.02843
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.12930    8.12250   0.00680    0.08372
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.52560   11.52220   0.00340    0.02951
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.69620    9.68800   0.00820    0.08464
第一金中概平衡基金                                                 29.11000   29.34000  -0.23000   -0.78391
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.34550   15.34530   0.00020    0.00130
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.90800  178.90500   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.50060   15.40950   0.09110    0.59119
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.49900   15.40870   0.09030    0.58603
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            14.81000   14.69000   0.12000    0.81688
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          14.81000   14.70000   0.11000    0.74830
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.48560   10.37050   0.11510    1.10988
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.48390   10.36890   0.11500    1.10909
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.41000   10.28000   0.13000    1.26459
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.41000   10.28000   0.13000    1.26459
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.03290    9.81800   0.21490    2.18884
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.03290    9.81820   0.21470    2.18676
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.16000    9.93000   0.23000    2.31621
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.16000    9.92000   0.24000    2.41935
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.59900   13.39960   0.19940    1.48810
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.61710   13.41750   0.19960    1.48761
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.77000   12.55000   0.22000    1.75299
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.79000   12.58000   0.21000    1.66932
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.85570    9.83250   0.02320    0.23595
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.84820    9.82500   0.02320    0.23613
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.39720    9.36640   0.03080    0.32883
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.42160    9.39060   0.03100    0.33012
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.84070   10.81520   0.02550    0.23578
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.37900   10.34490   0.03410    0.32963
第一金全球大趨勢基金                                               24.94000   24.67000   0.27000    1.09445
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.36960    9.29120   0.07840    0.84381
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.41810    6.36440   0.05370    0.84376
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.29560   10.22320   0.07240    0.70819
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.29560   10.22590   0.06970    0.68160
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.72000    9.65000   0.07000    0.72539
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.72000    9.65000   0.07000    0.72539
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.33180   11.25170   0.08010    0.71189
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.33210   11.25540   0.07670    0.68145
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.71000   10.62000   0.09000    0.84746
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.71000   10.62000   0.09000    0.84746
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.59350    8.55910   0.03440    0.40191
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.64320   10.60060   0.04260    0.40186
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.19840    9.18170   0.01670    0.18188
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.19680    9.18100   0.01580    0.17209
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.63410    7.62580   0.00830    0.10884
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.62940    7.62110   0.00830    0.10891
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.32860    8.31240   0.01620    0.19489
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.32920    8.31300   0.01620    0.19488
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.72930   11.70910   0.02020    0.17252
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.73000   11.70970   0.02030    0.17336
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.27540   10.26440   0.01100    0.10717
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.27620   10.26510   0.01110    0.10813
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.94650   14.91750   0.02900    0.19440
第一金亞洲科技基金                                                 19.08000   18.95000   0.13000    0.68602
第一金亞洲新興市場基金                                             12.73000   12.72000   0.01000    0.07862
第一金店頭市場基金                                                  8.39000    8.43000  -0.04000   -0.47450
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.13680   10.15350  -0.01670   -0.16448
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.13680   10.15340  -0.01660   -0.16349
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.00180    9.99670   0.00510    0.05102
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.00180    9.99660   0.00520    0.05202
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.20010   10.21840  -0.01830   -0.17909
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.21750   10.23410  -0.01660   -0.16220
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.19980   10.21660  -0.01680   -0.16444
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.06380   10.05870   0.00510    0.05070
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.08110   10.07580   0.00530    0.05260
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.06370   10.05860   0.00510    0.05070
第一金創新趨勢基金                                                 23.05000   23.05000   0.00000    0.00000
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  43.86490   43.63430   0.23060    0.52848
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            44.07680   43.90020   0.17660    0.40228
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      44.35040   44.42550  -0.07510   -0.16905
第一金電子基金                                                     36.34000   36.64000  -0.30000   -0.81878
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       19.97000   19.95000   0.02000    0.10025
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.43000   20.04000   0.39000    1.94611
統一大中華中小基金(人民幣)                                          9.12000    9.26000  -0.14000   -1.51188
統一大中華中小基金(美元)                                            8.09000    8.23000  -0.14000   -1.70109
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.90000   12.08000  -0.18000   -1.49007
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.85000    8.86000  -0.01000   -0.11287
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.07000    9.06000   0.01000    0.11038
統一大滿貫基金-A類型                                               38.11000   38.60000  -0.49000   -1.26943
統一大滿貫基金-I類型                                               38.11000   38.60000  -0.49000   -1.26943
統一大龍印基金                                                     15.14000   15.16000  -0.02000   -0.13193
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                         10.72000   10.85000  -0.13000   -1.19816
統一大龍騰中國基金(美元)                                            9.54000    9.67000  -0.13000   -1.34436
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.77000   10.90000  -0.13000   -1.19266
統一中小基金                                                       26.86000   27.19000  -0.33000   -1.21368
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.98890    9.96530   0.02360    0.23682
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.02390    9.01600   0.00790    0.08762
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.67610    8.65360   0.02250    0.26001
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.69950   12.66940   0.03010    0.23758
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.43030   11.42030   0.01000    0.08756
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.94610   10.91770   0.02840    0.26013
統一台灣動力基金                                                   20.99000   21.19000  -0.20000   -0.94384
統一全天候基金-A類型                                              122.83000  124.66000  -1.83000   -1.46799
統一全天候基金-I類型                                              123.69000  125.53000  -1.84000   -1.46579
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.45870    8.48320  -0.02450   -0.28881
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.93340    7.96820  -0.03480   -0.43674
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.87210    7.88960  -0.01750   -0.22181
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.22270    9.24940  -0.02670   -0.28867
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.65780    8.69580  -0.03800   -0.43699
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.58360    8.60260  -0.01900   -0.22086
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)                                      9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
統一全球智聯網AIoT基金(美元)                                       10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
統一全球智聯網AIoT基金(新台幣)                                      9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
統一全球債券組合基金                                               12.35670   12.34550   0.01120    0.09072
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.44000   16.40000   0.04000    0.24390
統一全球新科技基金(美元)                                           15.03000   15.01000   0.02000    0.13324
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.33000   14.29000   0.04000    0.27992
統一亞太基金                                                       25.98000   25.89000   0.09000    0.34762
統一亞洲大金磚基金                                                 12.39000   12.36000   0.03000    0.24272
統一奔騰基金                                                       64.93000   65.94000  -1.01000   -1.53170
統一強棒貨幣市場基金                                               16.75900   16.75870   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               12.60000   12.65000  -0.05000   -0.39526
統一強漢基金(美元)                                                 11.03000   11.09000  -0.06000   -0.54103
統一強漢基金(新台幣)                                               28.84000   28.95000  -0.11000   -0.37997
統一統信基金                                                       33.05000   33.42000  -0.37000   -1.10712
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金             37.85170   38.50310  -0.65140   -1.69181
統一黑馬基金                                                       64.89000   65.74000  -0.85000   -1.29297
統一新亞洲科技能源基金                                             17.21000   17.23000  -0.02000   -0.11608
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.05910    8.04540   0.01370    0.17028
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.85750   10.83910   0.01840    0.16976
統一經建基金                                                       51.81000   52.46000  -0.65000   -1.23904
統一龍馬基金                                                       74.50000   75.50000  -1.00000   -1.32450
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     22.82000   23.10000  -0.28000   -1.21212
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              52.78000   53.40000  -0.62000   -1.16105
野村中國機會基金                                                   15.21000   15.15000   0.06000    0.39604
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.44020   10.43880   0.00140    0.01341
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.38560   10.38630  -0.00070   -0.00674
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.26500   10.24400   0.02100    0.20500
野村巴西基金                                                        6.54000    6.60000  -0.06000   -0.90909
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.81000   11.71000   0.10000    0.85397
野村台灣高股息基金                                                 26.32000   26.41000  -0.09000   -0.34078
野村台灣運籌基金                                                   41.39000   41.33000   0.06000    0.14517
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.89050    9.89160  -0.00110   -0.01112
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.75160    9.75560  -0.00400   -0.04100
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.79680    9.79880  -0.00200   -0.02041
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.59590   10.59700  -0.00110   -0.01038
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.34540   10.34960  -0.00420   -0.04058
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.04750   10.04960  -0.00210   -0.02090
野村平衡基金                                                       21.54000   21.60000  -0.06000   -0.27778
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.93760    9.93280   0.00480    0.04832
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.15230   10.14480   0.00750    0.07393
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.95130    9.94890   0.00240    0.02412
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.98470    9.97990   0.00480    0.04810
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.25230   10.24470   0.00760    0.07418
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.99610    9.99350   0.00260    0.02602
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.91780    9.91150   0.00630    0.06356
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.04480   10.03870   0.00610    0.06076
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.06100   10.05730   0.00370    0.03679
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.91550    9.90280   0.01270    0.12825
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                           10.01000    9.95000   0.06000    0.60302
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.63000   10.56000   0.07000    0.66288
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.98000   14.88000   0.10000    0.67204
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.84000   12.76000   0.08000    0.62696
野村全球生技醫療基金                                               16.36000   16.11000   0.25000    1.55183
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.25650   10.28250  -0.02600   -0.25286
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.21660   10.23330  -0.01670   -0.16319
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.08850   10.12700  -0.03850   -0.38017
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.49800   10.52650  -0.02850   -0.27075
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.42000   10.43790  -0.01790   -0.17149
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.29740   10.33690  -0.03950   -0.38213
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.23830   10.27740  -0.03910   -0.38045
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.98310   11.01190  -0.02880   -0.26154
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.85170   10.86980  -0.01810   -0.16652
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.72560   10.76670  -0.04110   -0.38173
野村全球品牌基金                                                   28.52000   28.22000   0.30000    1.06308
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.46000   10.37000   0.09000    0.86789
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.67000   12.57000   0.10000    0.79554
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.85000   10.79000   0.06000    0.55607
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.27000   19.12000   0.15000    0.78452
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.34000   12.27000   0.07000    0.57050
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    11.07580   11.06870   0.00710    0.06414
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.07680   11.07310   0.00370    0.03341
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.78790   10.78110   0.00680    0.06307
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.51180    8.43890   0.07290    0.86386
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.33180    8.26060   0.07120    0.86192
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.85120    7.80340   0.04780    0.61255
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.09530   10.99980   0.09550    0.86820
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.57640   10.48570   0.09070    0.86499
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.07350   10.01140   0.06210    0.62029
野村成長基金                                                       35.34000   35.24000   0.10000    0.28377
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.31420    8.32280  -0.00860   -0.10333
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.32210    8.33220  -0.01010   -0.12122
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.45470    8.45290   0.00180    0.02129
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.76000    9.76990  -0.00990   -0.10133
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.61110    9.62270  -0.01160   -0.12055
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.74290    9.74070   0.00220    0.02259
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.28000    9.26000   0.02000    0.21598
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.46000   13.43000   0.03000    0.22338
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.02910   10.03290  -0.00380   -0.03788
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                              9.95740    9.96140  -0.00400   -0.04015
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                            9.76740    9.76080   0.00660    0.06762
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.47750    9.48020  -0.00270   -0.02848
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.48320    9.48670  -0.00350   -0.03689
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.50700    9.50040   0.00660    0.06947
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                            9.94470    9.93800   0.00670    0.06742
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.69960   10.70520  -0.00560   -0.05231
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.59470   10.59870  -0.00400   -0.03774
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.62000   10.61260   0.00740    0.06973
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.80660    9.80950  -0.00290   -0.02956
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.81030    9.81540  -0.00510   -0.05196
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.64570    9.64110   0.00460    0.04771
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.21320    8.20930   0.00390    0.04751
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.89930    8.90210  -0.00280   -0.03145
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.76390    8.76850  -0.00460   -0.05246
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.86980    9.86510   0.00470    0.04764
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.51520   13.50880   0.00640    0.04738
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.82190   12.82580  -0.00390   -0.03041
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.36790   10.37330  -0.00540   -0.05206
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.44370   10.44000   0.00370    0.03544
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.38030   10.37920   0.00110    0.01060
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.41990   10.41550   0.00440    0.04224
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.83160   10.82780   0.00380    0.03509
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.75640   10.75520   0.00120    0.01116
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.66260   10.65800   0.00460    0.04316
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.84070   10.83500   0.00570    0.05261
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.75510   10.75230   0.00280    0.02604
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.76500   10.74000   0.02500    0.23277
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.22120   10.19880   0.02240    0.21963
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.78870    9.75090   0.03780    0.38766
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.40610    9.36400   0.04210    0.44959
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.82640    8.80810   0.01830    0.20776
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.42570   11.40200   0.02370    0.20786
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.39700   10.40160  -0.00460   -0.04422
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.61800   11.62550  -0.00750   -0.06451
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  11.02570   11.03500  -0.00930   -0.08428
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.72430   10.72890  -0.00460   -0.04287
野村泰國基金                                                       42.57000   42.40000   0.17000    0.40094
野村高科技基金                                                     12.04000   12.20000  -0.16000   -1.31148
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.49470   10.45900   0.03570    0.34133
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.17880   10.15720   0.02160    0.21266
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.84630   10.81780   0.02850    0.26345
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.53200    9.51240   0.01960    0.20605
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.42000    9.38810   0.03190    0.33979
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.82330    9.80560   0.01770    0.18051
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.27780   12.25190   0.02590    0.21140
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.54560   14.50500   0.04060    0.27990
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.09400   11.07120   0.02280    0.20594
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.97130   10.93420   0.03710    0.33930
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.61710   11.59620   0.02090    0.18023
野村貨幣市場基金                                                   16.36140   16.36120   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       14.41000   14.41000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.40070   10.39490   0.00580    0.05580
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.00160   10.01200  -0.01040   -0.10388
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.99750    9.98650   0.01100    0.11015
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.27580   10.27130   0.00450    0.04381
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.21700   10.21500   0.00200    0.01958
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.21580   10.21260   0.00320    0.03133
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.78810   10.78190   0.00620    0.05750
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.68450   10.68240   0.00210    0.01966
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.71630   10.71390   0.00240    0.02240
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.97590    9.94550   0.03040    0.30567
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.94280    9.91500   0.02780    0.28038
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.76800    9.73240   0.03560    0.36579
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.72530   10.69210   0.03320    0.31051
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.64040   10.61080   0.02960    0.27896
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.45920   10.42110   0.03810    0.36560
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.51770   10.49940   0.01830    0.17430
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.82400    7.81040   0.01360    0.17413
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.22450   12.20320   0.02130    0.17454
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.82000    8.75000   0.07000    0.80000
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.46480   10.46290   0.00190    0.01816
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.76300   10.75860   0.00440    0.04090
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.39490   10.39580  -0.00090   -0.00866
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.34260   10.32130   0.02130    0.20637
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.45100   10.45210  -0.00110   -0.01052
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.46520   10.46330   0.00190    0.01816
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.76430   10.75970   0.00460    0.04275
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.39490   10.39580  -0.00090   -0.00866
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.34560   10.32420   0.02140    0.20728
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.44990   10.45110  -0.00120   -0.01148
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.47760   10.47660   0.00100    0.00955
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.78270   10.77900   0.00370    0.03433
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.40640   10.40820  -0.00180   -0.01729
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.35770   10.33720   0.02050    0.19831
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.46720   10.46930  -0.00210   -0.02006
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.47760   10.47660   0.00100    0.00955
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.78430   10.78060   0.00370    0.03432
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.41360   10.41540  -0.00180   -0.01728
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.36720   10.34670   0.02050    0.19813
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.46860   10.47060  -0.00200   -0.01910
野村精選貨幣市場基金                                               12.12550   12.12540   0.00010    0.00082
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.83000   11.75000   0.08000    0.68085
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.86000   10.79000   0.07000    0.64875
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.03000    9.95000   0.08000    0.80402
野村積極成長基金                                                   14.98000   14.94000   0.04000    0.26774
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       11.64000   11.66000  -0.02000   -0.17153
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    42.19000   42.26000  -0.07000   -0.16564
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.66110   10.63460   0.02650    0.24919
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.49340    8.45760   0.03580    0.42329
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.80710    7.77420   0.03290    0.42319
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.59430    7.57620   0.01810    0.23891
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.34990   12.29760   0.05230    0.42529
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              11.01950   10.97300   0.04650    0.42377
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.76240   10.73670   0.02570    0.23937
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.65000   11.51000   0.14000    1.21633
野村環球基金-人民幣計價                                            17.98000   17.79000   0.19000    1.06802
野村環球基金-美元計價                                              13.86000   13.72000   0.14000    1.02041
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.31000   19.07000   0.24000    1.25852
野村鴻利基金                                                       25.87000   25.94000  -0.07000   -0.26985
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.91690   16.91680   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       22.35000   22.32000   0.03000    0.13441
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.43000   13.39000   0.04000    0.29873
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.31000   10.25000   0.06000    0.58537
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.31000   15.23000   0.08000    0.52528
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.69350   10.68300   0.01050    0.09829
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.99780   13.98410   0.01370    0.09797
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               11.02280   11.00850   0.01430    0.12990
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.63250   10.64090  -0.00840   -0.07894
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.87280   10.85340   0.01940    0.17875
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.45230   10.45550  -0.00320   -0.03061
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積)                 9.99920    0.00000   9.99920    0.00000
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配)                 9.99920    0.00000   9.99920    0.00000
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積)                    9.99920    0.00000   9.99920    0.00000
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配)                    9.99920    0.00000   9.99920    0.00000
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積)                  9.99920    0.00000   9.99920    0.00000
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)                  9.99920    0.00000   9.99920    0.00000
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.40560   10.38750   0.01810    0.17425
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.19310   10.19790  -0.00480   -0.04707
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.89800    9.88150   0.01650    0.16698
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.39800   10.39910  -0.00110   -0.01058
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.63040   10.63620  -0.00580   -0.05453
凱基台商天下基金                                                   14.92000   14.94000  -0.02000   -0.13387
凱基台灣精五門基金                                                 23.27000   23.39000  -0.12000   -0.51304
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       46.15740   46.90470  -0.74730   -1.59323
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   47.79510   48.27830  -0.48320   -1.00086
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.81550   40.90440  -0.08890   -0.21734
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   45.83730   46.57400  -0.73670   -1.58178
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         46.45560   47.07870  -0.62310   -1.32353
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             46.63560   48.25700  -1.62140   -3.35993
凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積)                             10.03320   10.01300   0.02020    0.20174
凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)                             10.03280   10.01260   0.02020    0.20175
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)                            10.03220   10.01200   0.02020    0.20176
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配)                            10.03160   10.01160   0.02000    0.19977
凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)                             10.01550    9.94740   0.06810    0.68460
凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配)                            10.00110    9.93530   0.06580    0.66228
凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)                               10.09590   10.09750  -0.00160   -0.01585
凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配)                               10.09590   10.09750  -0.00160   -0.01585
凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)                              10.09590   10.09750  -0.00160   -0.01585
凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)                              10.09590   10.09760  -0.00170   -0.01684
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)                              9.97160    9.95180   0.01980    0.19896
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配)                              9.97160    9.95180   0.01980    0.19896
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積)                             9.97220    9.95230   0.01990    0.19995
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配)                             9.97220    9.95240   0.01980    0.19895
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.90000   13.74000   0.16000    1.16448
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       12.18570   12.07040   0.11530    0.95523
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.96000   11.82000   0.14000    1.18443
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.61100   11.61080   0.00020    0.00172
凱基開創基金                                                       30.67000   30.69000  -0.02000   -0.06517
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.44000   22.18000   0.26000    1.17223
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.83250   21.62260   0.20990    0.97074
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.28000   17.20000   0.08000    0.46512
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.57300   16.53760   0.03540    0.21406
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.43000    7.38000   0.05000    0.67751
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    42.04950   42.72920  -0.67970   -1.59072
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    42.48370   43.15080  -0.66710   -1.54597
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   42.41000   43.22940  -0.81940   -1.89547
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.82000   11.74000   0.08000    0.68143
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.16830   11.11210   0.05620    0.50575
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.65000   10.57000   0.08000    0.75686
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.24310   12.09810   0.14500    1.19854
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.50000   12.32000   0.18000    1.46104
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.93000   12.78000   0.15000    1.17371
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.72010   12.59840   0.12170    0.96600
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.74720   10.65300   0.09420    0.88426
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.19050   10.12280   0.06770    0.66879
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.16670   10.07740   0.08930    0.88614
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.74700   10.65280   0.09420    0.88427
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.19050   10.12280   0.06770    0.66879
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.16660   10.07740   0.08920    0.88515
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.02000   12.18000  -0.16000   -1.31363
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         36.60000   35.70000   0.90000    2.52101
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.31000   30.87000   0.44000    1.42533
富邦上証180基金                                                    31.33000   31.50000  -0.17000   -0.53968
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20670    0.20910  -0.00240   -1.14778
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.34000    6.40000  -0.06000   -0.93750
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    5.87000    5.83000   0.04000    0.68611
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   49.30000   49.85000  -0.55000   -1.10331
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.83170   12.90270  -0.07100   -0.55027
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.74530   11.81510  -0.06980   -0.59077
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               11.01860   11.07680  -0.05820   -0.52542
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.82560   10.88550  -0.05990   -0.55027
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.82480    9.88320  -0.05840   -0.59090
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.22730    9.27600  -0.04870   -0.52501
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        19.56850   19.61860  -0.05010   -0.25537
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.72230   11.72150   0.00080    0.00683
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.35000   10.34920   0.00080    0.00773
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.95350   13.94070   0.01280    0.09182
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.01700    2.01750  -0.00050   -0.02478
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.37760    9.36900   0.00860    0.09179
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40460    1.40490  -0.00030   -0.02135
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.62550   12.61610   0.00940    0.07451
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.82410    1.82370   0.00040    0.02193
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.47130   10.46350   0.00780    0.07454
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53450    1.53410   0.00040    0.02607
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                11.09070   11.09580  -0.00510   -0.04596
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  11.01420   11.02110  -0.00690   -0.06261
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.41000   14.46000  -0.05000   -0.34578
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  20.42000   20.17000   0.25000    1.23946
富邦日本東証基金                                                   21.18000   20.98000   0.20000    0.95329
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    47.86000   47.65000   0.21000    0.44071
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    47.22000   47.13000   0.09000    0.19096
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    56.46000   56.16000   0.30000    0.53419
富邦台灣心基金                                                     24.23000   24.38000  -0.15000   -0.61526
富邦台灣釆吉50基金                                                 49.90000   49.63000   0.27000    0.54403
富邦台灣科技指數基金                                               63.65000   63.20000   0.45000    0.71203
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   48.28060   48.79950  -0.51890   -1.06333
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.43760   41.50580  -0.06820   -0.16431
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31510    0.31330   0.00180    0.57453
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.32000   10.24000   0.08000    0.78125
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.69650    2.71800  -0.02150   -0.79102
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36210    0.36350  -0.00140   -0.38514
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.07660   11.15970  -0.08310   -0.74464
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.29270    2.31100  -0.01830   -0.79186
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33970    0.34110  -0.00140   -0.41044
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.35030    9.42040  -0.07010   -0.74413
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.10000   22.97000   0.13000    0.56596
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.06000   14.18000  -0.12000   -0.84626
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 27.76000   27.27000   0.49000    1.79685
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.72800   15.72780   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.56000   17.67000  -0.11000   -0.62252
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.12500   41.57400  -0.44900   -1.08000
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   44.66690   45.24710  -0.58020   -1.28229
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   40.18310   40.60880  -0.42570   -1.04829
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    39.82060   40.20080  -0.38020   -0.94575
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(人民     9.99950    0.00000   9.99950    0.00000
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(美元)    9.99950    0.00000   9.99950    0.00000
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(新台     9.99950    0.00000   9.99950    0.00000
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(人民     9.99950    0.00000   9.99950    0.00000
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(美元)    9.99950    0.00000   9.99950    0.00000
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(新台     9.99950    0.00000   9.99950    0.00000
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資   40.00010    0.00000  40.00010    0.00000
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資   40.00030    0.00000  40.00030    0.00000
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.50820   39.61400  -0.10580   -0.26708
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   46.22480   46.99160  -0.76680   -1.63178
富邦長紅基金                                                       67.16000   67.58000  -0.42000   -0.62149
富邦科技基金                                                       26.68000   26.74000  -0.06000   -0.22438
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.94230   41.24150  -0.29920   -0.72548
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        46.31270   47.88400  -1.57130   -3.28147
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          40.12190   40.88270  -0.76080   -1.86093
富邦恒生國企ETF基金                                                20.21000   20.13000   0.08000    0.39742
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.51000   13.53000  -0.02000   -0.14782
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.79000   25.68000   0.11000    0.42835
富邦高成長基金                                                     25.88000   26.04000  -0.16000   -0.61444
富邦基金A類型                                                      15.07000   15.21000  -0.14000   -0.92045
富邦基金I類型                                                      15.07000   15.21000  -0.14000   -0.92045
富邦深証100基金                                                    10.54000   10.57000  -0.03000   -0.28382
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.61000   20.42000   0.19000    0.93046
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41670    0.41670   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.33200   12.29440   0.03760    0.30583
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.08240    9.05470   0.02770    0.30592
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29080    0.29080   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.25500    8.22980   0.02520    0.30620
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.15170   10.18410  -0.03240   -0.31814
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.66680   10.67780  -0.01100   -0.10302
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.27450    9.30410  -0.02960   -0.31814
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.73420    9.74420  -0.01000   -0.10263
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.54000   18.46000   0.08000    0.43337
富邦精準基金                                                       48.56000   48.85000  -0.29000   -0.59365
富邦精銳中小基金                                                   12.58000   12.61000  -0.03000   -0.23791
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.77000   19.84000  -0.07000   -0.35282
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.75000   22.62000   0.13000    0.57471
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               6.68000    6.71000  -0.03000   -0.44709
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              17.90000   17.76000   0.14000    0.78829
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.84000   19.84000   0.00000    0.00000
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           11.16930   11.13900   0.03030    0.27202
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.49940   10.51360  -0.01420   -0.13506
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.52460   10.51120   0.01340    0.12748
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.52270   10.49410   0.02860    0.27253
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.84840    9.86170  -0.01330   -0.13487
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.86180    9.84910   0.01270    0.12895
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富達台灣成長基金                                                   32.30000   32.27000   0.03000    0.09297
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.92350    9.89910   0.02440    0.24649
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.88370    9.86080   0.02290    0.23223
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.64700    9.62450   0.02250    0.23378
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.37940   10.35430   0.02510    0.24241
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.34770   10.32380   0.02390    0.23150
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.10260   10.07870   0.02390    0.23713
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.31420    8.31730  -0.00310   -0.03727
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.01560    9.01840  -0.00280   -0.03105
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.51300    8.51500  -0.00200   -0.02349
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.27590   10.28030  -0.00440   -0.04280
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.35310   10.35630  -0.00320   -0.03090
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.81440    9.81690  -0.00250   -0.02547
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.96830    9.97040  -0.00210   -0.02106
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.60420    8.59740   0.00680    0.07909
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.91360    9.90530   0.00830    0.08379
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.11510    9.10690   0.00820    0.09004
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.60470   11.59540   0.00930    0.08020
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.41640   11.40690   0.00950    0.08328
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.62940   10.61950   0.00990    0.09322
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.33070    9.32180   0.00890    0.09548
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.33000   15.14000   0.19000    1.25495
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.78840    8.78420   0.00420    0.04781
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.69740    9.69210   0.00530    0.05468
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.12960    9.12460   0.00500    0.05480
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.78780   10.78330   0.00450    0.04173
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.81820   10.81240   0.00580    0.05364
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.25030   10.24390   0.00640    0.06248
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.29080    9.28470   0.00610    0.06570
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                    10.30000   10.33000  -0.03000   -0.29042
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.72000   10.77000  -0.05000   -0.46425
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.37000    9.40000  -0.03000   -0.31915
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.31000    8.36000  -0.05000   -0.59809
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.77000   10.84000  -0.07000   -0.64576
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型                  10.69000   10.73000  -0.04000   -0.37279
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.23000    9.31000  -0.08000   -0.85929
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.98000    9.04000  -0.06000   -0.66372
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.15000   10.22000  -0.07000   -0.68493
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.26510   10.25120   0.01390    0.13559
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.48420    9.47700   0.00720    0.07597
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.92110    8.90510   0.01600    0.17967
富蘭克林華美中華基金                                               12.28000   12.36000  -0.08000   -0.64725
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               24.36000   24.44000  -0.08000   -0.32733
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 23.07000   22.95000   0.12000    0.52288
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.15000   10.05000   0.10000    0.99502
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.80000    9.69000   0.11000    1.13519
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.01840    8.01230   0.00610    0.07613
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.25170    9.25980  -0.00810   -0.08747
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.31320   10.32220  -0.00900   -0.08719
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.69720    9.68980   0.00740    0.07637
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.77170   11.75330   0.01840    0.15655
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.70330    8.68970   0.01360    0.15651
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.77130    8.75750   0.01380    0.15758
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.85410    9.83860   0.01550    0.15754
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.72810   14.66840   0.05970    0.40700
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.45920   10.41680   0.04240    0.40703
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.28610   10.24440   0.04170    0.40705
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.74470   10.72940   0.01530    0.14260
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.64090    7.63000   0.01090    0.14286
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.93900    8.92630   0.01270    0.14228
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.92800    9.91390   0.01410    0.14222
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.22780   11.19400   0.03380    0.30195
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.45580    7.43340   0.02240    0.30134
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.73960    8.71330   0.02630    0.30184
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                       9.86860    9.83880   0.02980    0.30288
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         11.02870   11.00740   0.02130    0.19351
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.67150    7.65660   0.01490    0.19460
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.07950    8.07030   0.00920    0.11400
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.24590    9.24480   0.00110    0.01190
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.41360   10.41230   0.00130    0.01249
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.97390   12.95900   0.01490    0.11498
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.06000    7.99000   0.07000    0.87610
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.24000    8.15000   0.09000    1.10429
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.88000    8.85000   0.03000    0.33898
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          11.09000   11.04000   0.05000    0.45290
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.04000    7.99000   0.05000    0.62578
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.29000   12.21000   0.08000    0.65520
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.66000    8.64000   0.02000    0.23148
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.10000    8.07000   0.03000    0.37175
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.81000    9.77000   0.04000    0.40942
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.17000    9.15000   0.02000    0.21858
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.33000   10.30000   0.03000    0.29126
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.05530   12.97390   0.08140    0.62741
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.10000   11.09000   0.01000    0.09017
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.22000   10.17000   0.05000    0.49164
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.02000    9.98000   0.04000    0.40080
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.88000    9.82000   0.06000    0.61100
富蘭克林華美第一富基金                                             41.96000   42.15000  -0.19000   -0.45077
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.36700   10.36690   0.00010    0.00096
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.70000    8.66000   0.04000    0.46189
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.50000    9.46000   0.04000    0.42283
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.86000    8.80000   0.06000    0.68182
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.68000    9.61000   0.07000    0.72841
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.67000   14.43000   0.24000    1.66320
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.24000   13.06000   0.18000    1.37825
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.29000   15.04000   0.25000    1.66223
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.41840    9.44730  -0.02890   -0.30591
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.41840    9.44720  -0.02880   -0.30485
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.40250    9.42490  -0.02240   -0.23767
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.40250    9.42480  -0.02230   -0.23661
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.59380    9.62710  -0.03330   -0.34590
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.36690    9.39940  -0.03250   -0.34577
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.36690    9.39930  -0.03240   -0.34471
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.55890    9.57540  -0.01650   -0.17232
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.33250    9.34860  -0.01610   -0.17222
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.33250    9.34860  -0.01610   -0.17222
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.23810    6.22620   0.01190    0.19113
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.54800   10.52010   0.02790    0.26521
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.47000    9.46380   0.00620    0.06551
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.63390   11.62640   0.00750    0.06451
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.60460    6.59540   0.00920    0.13949
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.82140    8.81920   0.00220    0.02495
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.47420   10.47200   0.00220    0.02101
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.85250   10.83730   0.01520    0.14026
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    68.55000   69.42000  -0.87000   -1.25324
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    71.02000   72.20000  -1.18000   -1.63435
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                61.98680   62.39780  -0.41100   -0.65868
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.42000   20.47000  -0.05000   -0.24426
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.85000   10.85000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              68.35670   69.57630  -1.21960   -1.75290
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元                              9.97000   10.06000  -0.09000   -0.89463
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣                            9.75000    9.90000  -0.15000   -1.51515
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 66.50450   67.45600  -0.95150   -1.41055
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.94050   11.93980   0.00070    0.00586
復華人生目標基金                                                   42.03320   42.12850  -0.09530   -0.22621
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.26000   10.23000   0.03000    0.29326
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
復華大中華中小策略基金                                              9.30000    9.33000  -0.03000   -0.32154
復華已開發國家300股票指數基金-美元                                 10.10000   10.00000   0.10000    1.00000
復華已開發國家300股票指數基金-新台幣                                9.88000    9.76000   0.12000    1.22951
復華中小精選基金                                                   69.97000   70.31000  -0.34000   -0.48357
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             50.83130   50.81170   0.01960    0.03857
復華中國特選信用債券ETF基金                                        61.63130   61.87520  -0.24390   -0.39418
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.73000   10.70000   0.03000    0.28037
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.24000    9.22000   0.02000    0.21692
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     12.28000   12.29000  -0.01000   -0.08137
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.96000   10.99000  -0.03000   -0.27298
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                           10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                             10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
復華台灣智能基金                                                   12.39000   12.43000  -0.04000   -0.32180
復華全方位基金                                                     32.87000   33.18000  -0.31000   -0.93430
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.15000   13.08000   0.07000    0.53517
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.52000   20.37000   0.15000    0.73638
復華全球平衡基金-美元                                               9.29000    9.27000   0.02000    0.21575
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.58000   19.49000   0.09000    0.46178
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.72000   14.55000   0.17000    1.16838
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.06000   13.87000   0.19000    1.36986
復華全球原物料基金                                                  8.20000    8.15000   0.05000    0.61350
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.04000   12.95000   0.09000    0.69498
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.14880   12.13600   0.01280    0.10547
復華全球債券基金                                                   14.90990   14.91030  -0.00040   -0.00268
復華全球債券組合基金                                               15.31000   15.28000   0.03000    0.19634
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.61000   15.52000   0.09000    0.57990
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.71000   10.65000   0.06000    0.56338
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.98000   10.94000   0.04000    0.36563
復華有利貨幣市場基金                                               13.51170   13.51150   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.47000   11.44000   0.03000    0.26224
復華亞太成長基金                                                   12.84000   12.71000   0.13000    1.02282
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.42000    9.41000   0.01000    0.10627
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
復華東協世紀基金                                                   12.24000   12.26000  -0.02000   -0.16313
復華南非幣長期收益基金A                                            14.30000   14.30000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金B                                             7.97000    7.97000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金A                                            14.77000   14.77000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
復華美元高收益債券指數基金-美元                                     9.97000    9.92000   0.05000    0.50403
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A                                  9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B                                  9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      71.09080   73.49940  -2.40860   -3.27703
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.73000   21.38000   0.35000    1.63704
復華美國新星基金-美元                                              13.00000   12.90000   0.10000    0.77519
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.07000   12.94000   0.13000    1.00464
復華恒生基金                                                       20.35000   20.21000   0.14000    0.69273
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.52000    8.57000  -0.05000   -0.58343
復華恒生單日正向二倍基金                                           28.11000   27.78000   0.33000    1.18790
復華神盾基金                                                       29.32320   29.47030  -0.14710   -0.49915
復華高成長基金                                                     72.45000   72.77000  -0.32000   -0.43974
復華高益策略組合基金                                               13.50000   13.48000   0.02000    0.14837
復華貨幣市場基金                                                   14.47640   14.47620   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           17.60000   17.53000   0.07000    0.39932
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.84000   48.56000   0.28000    0.57661
復華復華基金                                                       22.71000   22.81000  -0.10000   -0.43840
復華華人世紀基金                                                   18.35000   18.37000  -0.02000   -0.10887
復華傳家二號基金                                                   36.56120   36.67540  -0.11420   -0.31138
復華傳家基金                                                       24.41980   24.51240  -0.09260   -0.37777
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.94000   15.89000   0.05000    0.31466
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.82000   11.78000   0.04000    0.33956
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.36000   14.30000   0.06000    0.41958
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.32000    9.28000   0.04000    0.43103
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.89000   10.88000   0.01000    0.09191
復華新興人民幣債券基金A                                            12.34000   12.32000   0.02000    0.16234
復華新興人民幣債券基金B                                             8.92000    8.91000   0.01000    0.11223
復華新興市場10年期以上債券基金                                     22.33000   22.58000  -0.25000   -1.10717
復華新興市場企業債券ETF基金                                        70.05000   70.66000  -0.61000   -0.86329
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.25000    5.25000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.84000   11.85000  -0.01000   -0.08439
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.63000   11.64000  -0.01000   -0.08591
復華新興市場短期收益基金                                           11.35000   11.34000   0.01000    0.08818
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.25000    9.23000   0.02000    0.21668
復華滬深300 A股基金                                                23.57000   23.70000  -0.13000   -0.54852
復華數位經濟基金                                                   51.00000   51.25000  -0.25000   -0.48780
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.06370   10.06240   0.00130    0.01292
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.76570    9.76090   0.00480    0.04918
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.60990   10.60850   0.00140    0.01320
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.15660   10.15160   0.00500    0.04925
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.24090   10.21970   0.02120    0.20744
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.15530   10.15700  -0.00170   -0.01674
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.28110   10.28040   0.00070    0.00681
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.76770   10.74380   0.02390    0.22245
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.17730   10.17860  -0.00130   -0.01277
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.68120   10.65960   0.02160    0.20263
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.53980   10.54110  -0.00130   -0.01233
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.05220   11.02980   0.02240    0.20309
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.76220   10.74640   0.01580    0.14703
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.69520   10.69280   0.00240    0.02245
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.65230   10.62700   0.02530    0.23807
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.76940   10.74890   0.02050    0.19072
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           12.08470   12.05150   0.03320    0.27548
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.67080   10.66370   0.00710    0.06658
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.95370   10.93280   0.02090    0.19117
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.39100   12.35690   0.03410    0.27596
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.81500   10.80780   0.00720    0.06662
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.82370   10.79330   0.03040    0.28166
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.23100   10.20870   0.02230    0.21844
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.20290   10.19330   0.00960    0.09418
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.97500    9.94420   0.03080    0.30973
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.54990   10.53930   0.01060    0.10058
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.92730   10.90540   0.02190    0.20082
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.53950   10.54210  -0.00260   -0.02466
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.54890   10.53830   0.01060    0.10059
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.92740   10.90550   0.02190    0.20082
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.53640   10.53910  -0.00270   -0.02562
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.44240   10.41840   0.02400    0.23036
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.41120   10.40150   0.00970    0.09326
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.44060   10.41660   0.02400    0.23040
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.41250   10.40270   0.00980    0.09421
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           11.05560   11.02990   0.02570    0.23300
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             11.01990   11.00820   0.01170    0.10628
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.96630   10.93110   0.03520    0.32202
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.21740   10.19150   0.02590    0.25413
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.18850   10.17530   0.01320    0.12973
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                            9.96190    9.92760   0.03430    0.34550
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.23500    9.22990   0.00510    0.05526
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.05420    8.07190  -0.01770   -0.21928
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              7.98800    7.98840  -0.00040   -0.00501
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.19720   12.19040   0.00680    0.05578
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.67230   10.69580  -0.02350   -0.21971
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.70310   10.70360  -0.00050   -0.00467
景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣                           10.01490    9.99590   0.01900    0.19008
景順十年到期特選新興債券基金年配型美元                              9.97240    9.96580   0.00660    0.06623
景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣                            9.87790    9.85000   0.02790    0.28325
景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣                           10.03610   10.02180   0.01430    0.14269
景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣                           10.01530    9.99230   0.02300    0.23018
景順六年到期特選全球債券基金年配型美元                              9.99410    9.99190   0.00220    0.02202
景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣                           10.03640   10.02210   0.01430    0.14268
景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣                           10.01520    9.99220   0.02300    0.23018
景順六年到期特選全球債券基金累積型美元                              9.99430    9.99200   0.00230    0.02302
景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣                           10.00860    9.99520   0.01340    0.13406
景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣                          9.87340    9.85090   0.02250    0.22841
景順六年到期特選新興債券基金累積美元                                9.96800    9.96670   0.00130    0.01304
景順主流基金                                                       20.06000   20.12000  -0.06000   -0.29821
景順台灣科技基金                                                   35.07000   35.25000  -0.18000   -0.51064
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.93000    9.89000   0.04000    0.40445
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.53000    9.50000   0.03000    0.31579
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.88000    8.85000   0.03000    0.33898
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.66000   11.63000   0.03000    0.25795
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.88000   10.84000   0.04000    0.36900
景順全球科技基金                                                   24.24000   23.91000   0.33000    1.38018
景順全球康健基金                                                   19.54000   19.25000   0.29000    1.50649
景順貨幣市場基金                                                   16.00950   16.00930   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       34.43000   34.42000   0.01000    0.02905
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           15.04000   14.84000   0.20000    1.34771
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.98000   13.77000   0.21000    1.52505
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.00000   10.90000   0.10000    0.91743
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.16000   11.04000   0.12000    1.08696
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.80000   11.70000   0.10000    0.85470
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.82000   11.69000   0.13000    1.11206
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.72170    8.71320   0.00850    0.09755
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.71810    7.72490  -0.00680   -0.08803
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.66790   11.65670   0.01120    0.09608
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.31260   10.32170  -0.00910   -0.08816
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.64000    8.67000  -0.03000   -0.34602
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.02000    8.08000  -0.06000   -0.74257
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.73000   11.79000  -0.06000   -0.50891
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.63630    9.61720   0.01910    0.19860
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.78360    9.74320   0.04040    0.41465
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.32420   10.30370   0.02050    0.19896
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.48510   10.44180   0.04330    0.41468
華南永昌永昌基金                                                   20.15000   20.22000  -0.07000   -0.34619
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.89110   14.88480   0.00630    0.04233
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.70000    9.65000   0.05000    0.51813
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.85000    9.78000   0.07000    0.71575
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.11000   10.01000   0.10000    0.99900
華南永昌全球精品基金                                               16.94000   16.81000   0.13000    0.77335
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.50000   10.44000   0.06000    0.57471
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.60000   13.55000   0.05000    0.36900
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.42000   13.35000   0.07000    0.52434
華南永昌物聯網精選基金                                             12.45000   12.47000  -0.02000   -0.16038
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.30170   16.30140   0.00030    0.00184
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.54330   25.54190   0.00140    0.00548
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.86000    9.81000   0.05000    0.50968
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.94000    9.89000   0.05000    0.50556
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           12.00500   12.00480   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.83670   10.83460   0.00210    0.01938
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.40430   10.40160   0.00270    0.02596
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.94900    9.94700   0.00200    0.02011
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.48440    9.48190   0.00250    0.02637
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.67820   10.67440   0.00380    0.03560
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.18550   10.18120   0.00430    0.04223
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.92160    9.91800   0.00360    0.03630
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.39990    9.39600   0.00390    0.04151
華頓中小型基金                                                     24.13000   24.28000  -0.15000   -0.61779
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.44940   12.48530  -0.03590   -0.28754
華頓台灣基金                                                       25.16000   25.28000  -0.12000   -0.47468
華頓平安貨幣市場基金                                               11.58600   11.58580   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.64000   17.50000   0.14000    0.80000
華頓全球高收益債券基金A                                            13.80870   13.78230   0.02640    0.19155
華頓全球高收益債券基金B                                             7.91780    7.90270   0.01510    0.19107
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.93050    2.94570  -0.01520   -0.51601
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.69040   12.76380  -0.07340   -0.57506
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.41360    0.41680  -0.00320   -0.76775
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.33760   12.35340  -0.01580   -0.12790
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.25180   12.26740  -0.01560   -0.12717
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.97680   10.98900  -0.01220   -0.11102
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.62180   10.64170  -0.01990   -0.18700
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.54690   10.56650  -0.01960   -0.18549
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.27700    9.29430  -0.01730   -0.18614
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.89430   10.93820  -0.04390   -0.40135
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.81960   10.86330  -0.04370   -0.40227
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.56880    9.61340  -0.04460   -0.46394
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.91000   12.05000  -0.14000   -1.16183
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.93000   10.05000  -0.12000   -1.19403
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.71000   10.86000  -0.15000   -1.38122
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.69670    2.68700   0.00970    0.36100
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.13500    2.12660   0.00840    0.39500
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.04200   12.03150   0.01050    0.08727
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.21670    9.20860   0.00810    0.08796
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37990    0.37960   0.00030    0.07903
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29750    0.29780  -0.00030   -0.10074
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.71000    3.70000   0.01000    0.27027
匯豐中國動力基金(台幣)                                             16.04000   16.04000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.52000    0.52000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   25.91000   25.91000   0.00000    0.00000
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.69000   12.54000   0.15000    1.19617
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.28000    8.23000   0.05000    0.60753
匯豐安富基金                                                       26.92000   26.91000   0.01000    0.03716
匯豐成功基金                                                       43.08000   42.88000   0.20000    0.46642
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.80570    2.79720   0.00850    0.30388
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.43840    2.43010   0.00830    0.34155
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.99540   11.98110   0.01430    0.11935
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.98130    7.96680   0.01450    0.18201
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39680    0.39660   0.00020    0.05043
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33730    0.33710   0.00020    0.05933
匯豐金磚動力基金                                                   14.53000   14.54000  -0.01000   -0.06878
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.02320   15.02300   0.00020    0.00133
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.94000    4.98000  -0.04000   -0.80321
匯豐新鑽動力基金                                                   10.46000   10.44000   0.02000    0.19157
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.38370    5.39680  -0.01310   -0.24274
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.30130    9.31450  -0.01320   -0.14171
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 55.99000   56.00000  -0.01000   -0.01786
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 55.99000   56.00000  -0.01000   -0.01786
匯豐龍騰電子基金                                                   40.60000   40.71000  -0.11000   -0.27020
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.79310   12.78090   0.01220    0.09545
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     19.41000   19.58000  -0.17000   -0.86823
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.66000    9.63000   0.03000    0.31153
新光中國成長基金(美元)                                              9.42000    9.41000   0.01000    0.10627
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.32000    9.31000   0.01000    0.10741
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.63390   11.62420   0.00970    0.08345
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.35490   10.36630  -0.01140   -0.10997
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.61410   10.61460  -0.00050   -0.00471
新光台灣富貴基金                                                   25.72000   26.01000  -0.29000   -1.11496
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.78000   21.53000   0.25000    1.16117
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    39.17340   39.21080  -0.03740   -0.09538
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    45.00750   46.11760  -1.11010   -2.40711
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.28000   10.17000   0.11000    1.08161
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.91000    9.83000   0.08000    0.81384
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.90000    9.81000   0.09000    0.91743
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.83000   10.60000   0.23000    2.16981
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.49000   10.32000   0.17000    1.64729
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.13130   11.13840  -0.00710   -0.06374
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.81050   10.80610   0.00440    0.04072
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.44480   10.45150  -0.00670   -0.06411
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.12980   10.12560   0.00420    0.04148
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.71000    8.64000   0.07000    0.81019
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.75000    9.70000   0.05000    0.51546
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
新光吉星貨幣市場基金                                               15.52720   15.52700   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.64000    9.61000   0.03000    0.31217
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.55000    8.54000   0.01000    0.11710
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.86000    8.83000   0.03000    0.33975
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.50000    8.48000   0.02000    0.23585
新光亞洲精選基金-美金                                              21.33000   21.29000   0.04000    0.18788
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.47000   21.41000   0.06000    0.28024
新光店頭基金                                                       23.66000   23.84000  -0.18000   -0.75503
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.66000   11.65000   0.01000    0.08584
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.97000   10.95000   0.02000    0.18265
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          41.28410   41.93660  -0.65250   -1.55592
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元            10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣          10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣          10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
新光特選內需收益ETF基金                                            21.13000   21.08000   0.05000    0.23719
新光創新科技基金                                                   14.16000   14.30000  -0.14000   -0.97902
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.19060   10.18990   0.00070    0.00687
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.51160   10.50740   0.00420    0.03997
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.11150   10.11340  -0.00190   -0.01879
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.21350    9.21310   0.00040    0.00434
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.47940    9.47560   0.00380    0.04010
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.06860    9.06810   0.00050    0.00551
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.29240   40.61770  -0.32530   -0.80088
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       45.68490   47.23820  -1.55330   -3.28823
新光澳幣八年期保本基金                                             11.08000   11.10000  -0.02000   -0.18018
新光澳幣十年期保本基金                                             11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.56000   12.56000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.92500   10.95560  -0.03060   -0.27931
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.41830    9.44450  -0.02620   -0.27741
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.32340    9.36850  -0.04510   -0.48140
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.55810   10.60910  -0.05100   -0.48072
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.70890   10.73370  -0.02480   -0.23105
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.44060    9.46250  -0.02190   -0.23144
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.39780    9.42240  -0.02460   -0.26108
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.64740   10.67510  -0.02770   -0.25948
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.17000    7.01000   0.16000    2.28245
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.19000   10.24000  -0.05000   -0.48828
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.94130   10.94180  -0.00050   -0.00457
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.55430    9.55480  -0.00050   -0.00523
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                          14.88100   14.86650   0.01450    0.09753
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息)                         8.50930    8.50090   0.00840    0.09881
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.65740   10.66000  -0.00260   -0.02439
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.49270    9.49500  -0.00230   -0.02422
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.55700    9.55840  -0.00140   -0.01465
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.73050   10.73170  -0.00120   -0.01118
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益0-1年期美國政府債券ETF基金                                     39.99670   39.99910  -0.00240   -0.00600
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            39.50870   39.43320   0.07550    0.19146
群益10年期以上金融債ETF基金                                        43.63760   44.28610  -0.64850   -1.46434
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     44.13490   44.89490  -0.76000   -1.69284
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 44.27890   45.04430  -0.76540   -1.69922
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               45.93950   46.95880  -1.01930   -2.17063
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  44.51250   45.31930  -0.80680   -1.78026
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 47.86630   48.74040  -0.87410   -1.79338
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                49.47380   50.06110  -0.58730   -1.17317
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  47.52740   48.20500  -0.67760   -1.40566
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金                                   39.99540   39.99880  -0.00340   -0.00850
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.77840   10.81740  -0.03900   -0.36053
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  46.05200   47.62830  -1.57630   -3.30959
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               39.28710   39.19060   0.09650    0.24623
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.54790   11.54710   0.00080    0.00693
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.90530    9.90100   0.00430    0.04343
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      14.49560   14.51490  -0.01930   -0.13297
群益大中華雙力優勢基金-美元                                        10.52470   10.55750  -0.03280   -0.31068
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.84000   10.85000  -0.01000   -0.09217
群益大印度基金N-新臺幣                                              9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
群益大印度基金-人民幣                                              13.60560   13.58320   0.02240    0.16491
群益大印度基金-美元                                                12.42970   12.43130  -0.00160   -0.01287
群益大印度基金-新臺幣                                              11.73000   11.70000   0.03000    0.25641
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.50280   12.34970   0.15310    1.23971
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.71270   11.59000   0.12270    1.05867
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.94000   10.81000   0.13000    1.20259
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.03310   10.89810   0.13500    1.23875
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.42920    9.33040   0.09880    1.05890
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.83000    8.72000   0.11000    1.26147
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.03470    9.91190   0.12280    1.23891
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.61150    8.52120   0.09030    1.05971
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.06000    8.94000   0.12000    1.34228
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.21250    9.09970   0.11280    1.23960
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.17120    8.08560   0.08560    1.05867
群益中小型股基金                                                   48.78000   49.12000  -0.34000   -0.69218
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              11.00390   11.01080  -0.00690   -0.06267
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.92420    9.94820  -0.02400   -0.24125
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.26120    9.26360  -0.00240   -0.02591
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               9.25120    9.25700  -0.00580   -0.06266
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.34220    8.36230  -0.02010   -0.24036
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.78580    7.78780  -0.00200   -0.02568
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.72930   10.71040   0.01890    0.17646
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.80210   11.78140   0.02070    0.17570
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.35640   11.33990   0.01650    0.14550
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.36870   10.33360   0.03510    0.33967
群益中國新機會基金N-人民幣                                          9.70420    9.83700  -0.13280   -1.35001
群益中國新機會基金N-美元                                            8.65640    8.79050  -0.13410   -1.52551
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          9.20000    9.32000  -0.12000   -1.28755
群益中國新機會基金-人民幣                                           8.60600    8.72370  -0.11770   -1.34920
群益中國新機會基金-美元                                             9.25530    9.39860  -0.14330   -1.52470
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.78000    8.90000  -0.12000   -1.34831
群益平衡王基金                                                     20.79140   20.96370  -0.17230   -0.82190
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.00830   10.01270  -0.00440   -0.04394
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.87760    9.86070   0.01690    0.17139
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.00830   10.01270  -0.00440   -0.04394
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.87760    9.86060   0.01700    0.17240
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.00840   10.01280  -0.00440   -0.04394
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.87760    9.86060   0.01700    0.17240
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.86840    9.85130   0.01710    0.17358
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.02540   10.01170   0.01370    0.13684
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.89440    9.85970   0.03470    0.35194
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.02540   10.01170   0.01370    0.13684
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.89440    9.85970   0.03470    0.35194
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.02540   10.01170   0.01370    0.13684
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.89440    9.85970   0.03470    0.35194
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.90790    9.87290   0.03500    0.35451
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                             10.03680   10.03250   0.00430    0.04286
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                            9.90570    9.88020   0.02550    0.25809
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                             10.03680   10.03250   0.00430    0.04286
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                            9.90570    9.88020   0.02550    0.25809
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                            10.03670   10.03250   0.00420    0.04186
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                           9.90570    9.88020   0.02550    0.25809
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                            9.90930    9.88350   0.02580    0.26104
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.16000    9.11000   0.05000    0.54885
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.49000    6.46000   0.03000    0.46440
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.84520   12.77440   0.07080    0.55423
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.90980   11.86530   0.04450    0.37504
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.23000   11.17000   0.06000    0.53715
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.86680   10.80690   0.05990    0.55428
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                 10.07450   10.03680   0.03770    0.37562
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.50000    9.45000   0.05000    0.52910
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.73980   10.68060   0.05920    0.55428
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.58970   10.59450  -0.00480   -0.04531
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.35670   10.36380  -0.00710   -0.06851
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.23280    9.23690  -0.00410   -0.04439
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.23880    9.24510  -0.00630   -0.06814
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.08000    9.06000   0.02000    0.22075
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.65130   10.65610  -0.00480   -0.04504
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.68190   10.68920  -0.00730   -0.06829
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.39580    9.40010  -0.00430   -0.04574
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.88530    9.89200  -0.00670   -0.06773
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)                       10.03860   10.05530  -0.01670   -0.16608
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)                         10.02800   10.04670  -0.01870   -0.18613
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣)                        9.97680    9.97390   0.00290    0.02908
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)                       10.03850   10.05530  -0.01680   -0.16708
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)                         10.02800   10.04670  -0.01870   -0.18613
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)                        9.97680    9.97390   0.00290    0.02908
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)                      10.03850   10.05520  -0.01670   -0.16608
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)                        10.02780   10.04660  -0.01880   -0.18713
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)                       9.97680    9.97390   0.00290    0.02908
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)                      10.03850   10.05520  -0.01670   -0.16608
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)                        10.02790   10.04660  -0.01870   -0.18613
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)                       9.97680    9.97390   0.00290    0.02908
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.31470   11.28800   0.02670    0.23653
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.71000    7.69180   0.01820    0.23662
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.85840   10.82970   0.02870    0.26501
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.65390   10.61630   0.03760    0.35417
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.61550   10.63460  -0.01910   -0.17960
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.88810    9.86200   0.02610    0.26465
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.83290    9.79820   0.03470    0.35415
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.79800    9.81560  -0.01760   -0.17931
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.85850   10.82970   0.02880    0.26594
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.65380   10.61630   0.03750    0.35323
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.61540   10.63450  -0.01910   -0.17960
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.88820    9.86200   0.02620    0.26567
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.83270    9.79800   0.03470    0.35415
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.79800    9.81560  -0.01760   -0.17931
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.58350    9.49220   0.09130    0.96184
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.09000   10.96000   0.13000    1.18613
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.68060   15.53120   0.14940    0.96193
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.39000   15.21000   0.18000    1.18343
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.55000   11.55000   0.00000    0.00000
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.90800   10.91420  -0.00620   -0.05681
群益印度中小基金N-美元                                              8.89500    8.91590  -0.02090   -0.23441
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.36000    8.36000   0.00000    0.00000
群益印度中小基金-人民幣                                            14.76710   14.77540  -0.00830   -0.05617
群益印度中小基金-美元                                              12.72270   12.75260  -0.02990   -0.23446
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.64000   14.64000   0.00000    0.00000
群益多利策略組合基金                                               11.87000   11.85000   0.02000    0.16878
群益多重收益組合基金                                               14.15000   14.14000   0.01000    0.07072
群益多重資產組合基金                                               15.33000   15.27000   0.06000    0.39293
群益安家基金                                                       27.76530   27.88220  -0.11690   -0.41926
群益安穩貨幣市場基金                                               16.17930   16.17900   0.00030    0.00185
群益那斯達克生技基金                                               20.68000   20.24000   0.44000    2.17391
群益亞太中小基金                                                   10.84000   10.79000   0.05000    0.46339
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.50000   16.46000   0.04000    0.24301
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.68810   10.67730   0.01080    0.10115
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.83360    7.82570   0.00790    0.10095
群益店頭市場基金                                                  101.29000  102.01000  -0.72000   -0.70581
群益東方盛世基金                                                    9.02000    8.95000   0.07000    0.78212
群益東協成長基金-人民幣                                            13.34100   13.35800  -0.01700   -0.12726
群益東協成長基金-美元                                              11.37540   11.41020  -0.03480   -0.30499
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.19000   11.20000  -0.01000   -0.08929
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.18610   12.13670   0.04940    0.40703
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.27790   11.23970   0.03820    0.33987
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.56070   10.50640   0.05430    0.51683
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.82890    9.78910   0.03980    0.40657
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.09940    9.06850   0.03090    0.34074
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.51890    8.47510   0.04380    0.51681
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.92020   10.86400   0.05620    0.51730
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.61860    9.57960   0.03900    0.40712
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.26100    9.22960   0.03140    0.34021
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.51690    9.46790   0.04900    0.51754
群益長安基金                                                       31.61000   31.74000  -0.13000   -0.40958
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.51860   10.43000   0.08860    0.84947
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.91220   15.77810   0.13410    0.84991
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.28000   15.12000   0.16000    1.05820
群益真善美基金                                                     15.92020   16.04270  -0.12250   -0.76359
群益馬拉松基金                                                    127.79000  128.18000  -0.39000   -0.30426
群益深証中小板基金                                                 12.06000   12.09000  -0.03000   -0.24814
群益創新科技基金                                                   36.85000   36.98000  -0.13000   -0.35154
群益華夏盛世基金N-人民幣                                           10.88230   10.94670  -0.06440   -0.58831
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.72960    9.80470  -0.07510   -0.76596
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                           10.08000   10.14000  -0.06000   -0.59172
群益華夏盛世基金-人民幣                                            11.85080   11.92100  -0.07020   -0.58888
群益華夏盛世基金-美元                                              10.72810   10.81080  -0.08270   -0.76498
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            17.60000   17.70000  -0.10000   -0.56497
群益奧斯卡基金                                                     32.80000   32.87000  -0.07000   -0.21296
群益新興金鑽基金-美元                                              11.56640   11.54000   0.02640    0.22877
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.79000    8.75000   0.04000    0.45714
群益葛萊美基金                                                     25.97000   26.00000  -0.03000   -0.11538
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.75000   22.64000   0.11000    0.48587
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.29000    7.32000  -0.03000   -0.40984
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        15.73000   15.60000   0.13000    0.83333
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.55480   11.51530   0.03950    0.34302
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.06610   11.04790   0.01820    0.16474
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.02250   10.98070   0.04180    0.38067
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           11.02730   10.98960   0.03770    0.34305
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.56060   10.54330   0.01730    0.16409
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.51900   10.47910   0.03990    0.38076
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.55470   11.51510   0.03960    0.34390
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.06650   11.04830   0.01820    0.16473
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)                           9.73130    9.69440   0.03690    0.38063
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          11.02730   10.98960   0.03770    0.34305
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.56020   10.54280   0.01740    0.16504
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                           9.75560    9.71860   0.03700    0.38071
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.11740   13.12280  -0.00540   -0.04115
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.84480   11.83920   0.00560    0.04730
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.72330   11.71820   0.00510    0.04352
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.60860    8.61220  -0.00360   -0.04180
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.91520    8.91100   0.00420    0.04713
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.09000    8.07000   0.02000    0.24783
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.38370    8.38000   0.00370    0.04415
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.31070   10.30590   0.00480    0.04658
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.86240    9.85780   0.00460    0.04666
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路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                      10.04000    9.95000   0.09000    0.90452
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.14000   10.05000   0.09000    0.89552
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                        10.04000    9.95000   0.09000    0.90452
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                       9.90000    9.80000   0.10000    1.02041
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                        10.01000    9.92000   0.09000    0.90726
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                      10.04000    9.95000   0.09000    0.90452
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.13000   10.05000   0.08000    0.79602
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                        10.03000    9.95000   0.08000    0.80402
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                       9.90000    9.80000   0.10000    1.02041
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                        10.00000    9.92000   0.08000    0.80645
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.12000    9.11000   0.01000    0.10977
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                 9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                               9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.34000   10.31000   0.03000    0.29098
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.30000   11.27000   0.03000    0.26619
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.71000   10.69000   0.02000    0.18709
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.59000   10.55000   0.04000    0.37915
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            11.08000   11.08000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
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路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                       10.03400   10.13300  -0.09900   -0.97701
德信大發基金                                                       32.15000   32.29000  -0.14000   -0.43357
德信中國精選成長基金                                               12.03000   12.11000  -0.08000   -0.66061
德信台灣主流中小基金                                               20.96000   21.04000  -0.08000   -0.38023
德信萬保貨幣市場基金                                               11.99990   11.99970   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   34.64000   34.71000  -0.07000   -0.20167
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       11.10320   11.06900   0.03420    0.30897
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.95740   10.92640   0.03100    0.28372
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.73020   11.73010   0.00010    0.00085
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            19.32000   19.44000  -0.12000   -0.61728
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.20000   17.11000   0.09000    0.52601
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.90530   10.89030   0.01500    0.13774
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.92600   16.90300   0.02300    0.13607
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.10390    8.09230   0.01160    0.14335
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.11610   11.12400  -0.00790   -0.07102
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.26790   12.27850  -0.01060   -0.08633
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.95360   13.93360   0.02000    0.14354
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摩根大歐洲基金                                                     16.96000   16.77000   0.19000    1.13298
摩根中小基金                                                       23.53000   23.64000  -0.11000   -0.46531
摩根中國A股基金                                                    15.79000   15.84000  -0.05000   -0.31566
摩根中國A股基金(美元)                                              12.46000   12.54000  -0.08000   -0.63796
摩根中國亮點基金                                                   13.31000   13.26000   0.05000    0.37707
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.29380   11.31350  -0.01970   -0.17413
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.88770   12.91410  -0.02640   -0.20443
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.68470    9.71680  -0.03210   -0.33036
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.29390   13.31690  -0.02300   -0.17271
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.81240   15.84510  -0.03270   -0.20637
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.51000   20.53000  -0.02000   -0.09742
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.51000   20.53000  -0.02000   -0.09742
摩根台灣增長基金                                                   52.14000   51.96000   0.18000    0.34642
摩根平衡基金                                                       28.33000   28.28000   0.05000    0.17680
摩根全球α基金                                                     18.36000   18.17000   0.19000    1.04568
摩根全球平衡基金                                                   16.17760   16.11600   0.06160    0.38223
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.43820    9.42390   0.01430    0.15174
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.67850   10.66120   0.01730    0.16227
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.04590   10.03350   0.01240    0.12359
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.74510   11.72710   0.01800    0.15349
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.55640   10.54350   0.01290    0.12235
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.32600   10.31020   0.01580    0.15325
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.89110   13.86980   0.02130    0.15357
摩根亞洲基金                                                       59.42000   59.07000   0.35000    0.59252
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.36100    8.35290   0.00810    0.09697
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.96590    9.95620   0.00970    0.09743
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.79860    8.79450   0.00410    0.04662
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.90250   12.89090   0.01160    0.08999
摩根東方內需機會基金                                               18.78000   18.67000   0.11000    0.58918
摩根東方科技基金                                                   33.24000   32.95000   0.29000    0.88012
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.36000    9.34000   0.02000    0.21413
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.17000    9.17000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.51000   11.49000   0.02000    0.17406
摩根金龍收成基金                                                   22.90000   22.78000   0.12000    0.52678
摩根第一貨幣市場基金                                               15.14680   15.14660   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.16000   14.30000  -0.14000   -0.97902
摩根新金磚五國基金                                                 12.32000   12.26000   0.06000    0.48940
摩根新絲路基金                                                      9.21000    9.17000   0.04000    0.43621
摩根新興35基金                                                     13.59000   13.52000   0.07000    0.51775
摩根新興日本基金                                                   23.74000   23.63000   0.11000    0.46551
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.04460    7.03890   0.00570    0.08098
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.44580    9.43830   0.00750    0.07946
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.23070    9.22600   0.00470    0.05094
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.07050   11.06160   0.00890    0.08046
摩根新興科技基金                                                   56.70000   56.91000  -0.21000   -0.36900
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.63630    8.62020   0.01610    0.18677
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.44370    9.43670   0.00700    0.07418
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.90130    8.90150  -0.00020   -0.00225
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.39680   10.37710   0.01970    0.18984
摩根龍揚基金                                                       34.20000   34.02000   0.18000    0.52910
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.29000   10.19000   0.10000    0.98135
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.08000   10.99000   0.09000    0.81893
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.75000   10.67000   0.08000    0.74977
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.02000   11.90000   0.12000    1.00840
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.28220    9.27040   0.01180    0.12729
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.54680   11.53210   0.01470    0.12747
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鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.19000   10.14000   0.05000    0.49310
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.28000   10.22000   0.06000    0.58708
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.21000   10.16000   0.05000    0.49213
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.02000    9.97000   0.05000    0.50150
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.03000    9.98000   0.05000    0.50100
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.07000   10.01000   0.06000    0.59940
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.07000   10.02000   0.05000    0.49900
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.88000    9.84000   0.04000    0.40650
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.20000   10.15000   0.05000    0.49261
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.27000   10.21000   0.06000    0.58766
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.21000   10.16000   0.05000    0.49213
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.03000    9.98000   0.05000    0.50100
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.03000    9.98000   0.05000    0.50100
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.06000   10.00000   0.06000    0.60000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.07000   10.02000   0.05000    0.49900
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.89000    9.84000   0.05000    0.50813
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               21.34000   21.17000   0.17000    0.80302
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.62530   12.62520   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.70000   11.78000  -0.08000   -0.67912
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.93810   10.92550   0.01260    0.11533
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.63650   10.64180  -0.00530   -0.04980
聯邦中國龍基金                                                     27.97000   28.13000  -0.16000   -0.56879
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.58370   12.56770   0.01600    0.12731
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.77450   11.75390   0.02060    0.17526
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.58360   10.55220   0.03140    0.29757
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.25020   10.23700   0.01320    0.12894
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.64260    9.62570   0.01690    0.17557
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.66140    8.63580   0.02560    0.29644
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.94430    9.88630   0.05800    0.58667
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.04720    9.96720   0.08000    0.80263
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.39190    9.33720   0.05470    0.58583
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.48530    9.40980   0.07550    0.80235
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.90190   11.86090   0.04100    0.34567
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.75560   11.69890   0.05670    0.48466
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.81180   10.73920   0.07260    0.67603
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.92600   10.88840   0.03760    0.34532
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.78160   10.72950   0.05210    0.48558
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.91440    9.84790   0.06650    0.67527
聯邦金鑽平衡基金                                                   24.96180   25.09480  -0.13300   -0.52999
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.83250    9.77550   0.05700    0.58309
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.10280   10.02270   0.08010    0.79919
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.77230    9.71570   0.05660    0.58256
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                     10.02720    9.94770   0.07950    0.79918
聯邦貨幣市場基金                                                   13.23930   13.23910   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   14.01000   14.09000  -0.08000   -0.56778
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.57650   16.54690   0.02960    0.17889
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             13.11190   13.05350   0.05840    0.44739
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.66040   12.59600   0.06440    0.51127
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 12.02210   11.96090   0.06120    0.51167
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.53530   12.53690  -0.00160   -0.01276
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.63010   11.61500   0.01510    0.13000
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.59030   10.59190  -0.00160   -0.01511
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.68140    8.67030   0.01110    0.12802
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       38.74000   38.71000   0.03000    0.07750
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     19.50000   19.62000  -0.12000   -0.61162
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       19.05000   19.20000  -0.15000   -0.78125
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.53000   12.60000  -0.07000   -0.55556
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.51000   16.44000   0.07000    0.42579
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.73000   10.70000   0.03000    0.28037
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.91000   11.86000   0.05000    0.42159
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.79000   12.72000   0.07000    0.55031
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.88000   11.83000   0.05000    0.42265
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.48000    7.46000   0.02000    0.26810
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.41000   11.36000   0.05000    0.44014
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.50000   15.49000   0.01000    0.06456
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.05000   11.02000   0.03000    0.27223
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.69000    8.67000   0.02000    0.23068
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.45000   11.37000   0.08000    0.70361
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.48000   14.39000   0.09000    0.62543
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.36000   14.26000   0.10000    0.70126
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.37000   14.28000   0.09000    0.63025
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.08000    9.02000   0.06000    0.66519
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.00000   14.90000   0.10000    0.67114
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.56000    9.50000   0.06000    0.63158
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.22000   21.10000   0.12000    0.56872
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.23000   19.12000   0.11000    0.57531
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.12000   13.02000   0.10000    0.76805
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.86000   14.77000   0.09000    0.60934
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.86000   15.77000   0.09000    0.57070
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.80000   14.71000   0.09000    0.61183
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.67000    9.60000   0.07000    0.72917
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.77000   14.68000   0.09000    0.61308
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.58000   12.51000   0.07000    0.55955
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.88000   14.79000   0.09000    0.60852
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.70000   12.62000   0.08000    0.63391
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.55000    8.49000   0.06000    0.70671
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.15000   13.07000   0.08000    0.61209
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.74000   19.74000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.42000   18.42000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.23000   11.22000   0.01000    0.08913
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.08000   13.08000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.09000   14.08000   0.01000    0.07102
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.03000   13.03000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.77000    7.76000   0.01000    0.12887
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.83000   12.83000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.51000   10.49000   0.02000    0.19066
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.06000   13.99000   0.07000    0.50036
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.16000   14.09000   0.07000    0.49681
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.30000    9.28000   0.02000    0.21552
聯博貨幣市場基金                                                   15.04970   15.04960   0.00010    0.00066
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.08230   11.09190  -0.00960   -0.08655
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.85590   13.88110  -0.02520   -0.18154
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.39410    7.40050  -0.00640   -0.08648
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.20000   14.20000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.35000   14.35000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.36470   10.34680   0.01790    0.17300
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.80910   10.84980  -0.04070   -0.37512
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.24610   10.24720  -0.00110   -0.01073
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.16420   10.15140   0.01280    0.12609
瀚亞中小型股基金                                                   23.08000   23.31000  -0.23000   -0.98670
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.97000   13.00000  -0.03000   -0.23077
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.12000   13.16000  -0.04000   -0.30395
瀚亞巴西基金                                                        5.59000    5.60000  -0.01000   -0.17857
瀚亞外銷基金                                                       43.11000   43.51000  -0.40000   -0.91933
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.02720   10.00840   0.01880    0.18784
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.96470    9.99850  -0.03380   -0.33805
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.98770    9.98770   0.00000    0.00000
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.86620    9.85660   0.00960    0.09740
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.01830    9.99920   0.01910    0.19102
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.98890   10.02300  -0.03410   -0.34022
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.97780    9.97820  -0.00040   -0.00401
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.85470    9.84530   0.00940    0.09548
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.57440   11.58270  -0.00830   -0.07166
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       11.00040   10.95020   0.05020    0.45844
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.78760   12.76460   0.02300    0.18019
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       11.00400   10.99660   0.00740    0.06729
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.28350    7.28920  -0.00570   -0.07820
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.94940    7.91310   0.03630    0.45873
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.08250    8.06790   0.01460    0.18096
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.07840    7.07370   0.00470    0.06644
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.59210    8.57670   0.01540    0.17956
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣                                 9.90710    9.88800   0.01910    0.19316
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.95690    8.96410  -0.00720   -0.08032
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.29410    9.25200   0.04210    0.45504
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.95570    8.93960   0.01610    0.18010
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.56000   12.47000   0.09000    0.72173
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.80000   11.75000   0.05000    0.42553
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.40000   11.33000   0.07000    0.61783
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   11.08000   11.00000   0.08000    0.72727
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.62000   10.58000   0.04000    0.37807
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.29000   10.22000   0.07000    0.68493
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.21410   10.26050  -0.04640   -0.45222
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.66440    9.69830  -0.03390   -0.34955
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.29080    9.34930  -0.05850   -0.62572
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.25510    9.29710  -0.04200   -0.45175
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.77000   14.70000   0.07000    0.47619
瀚亞印度基金-美元                                                  13.50000   13.48000   0.02000    0.14837
瀚亞印度基金-新台幣                                                29.79000   29.67000   0.12000    0.40445
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                                9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.39000    9.37000   0.02000    0.21345
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.15000    9.15000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.10000    9.08000   0.02000    0.22026
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.41000    9.38000   0.03000    0.31983
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.15000    9.15000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.10000    9.08000   0.02000    0.22026
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.35000   10.32000   0.03000    0.29070
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.27000   10.23000   0.04000    0.39101
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.81000    9.77000   0.04000    0.40942
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.26000   10.20000   0.06000    0.58824
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.67000    9.63000   0.04000    0.41537
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.45000   10.43000   0.02000    0.19175
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.81000    9.76000   0.05000    0.51230
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.67000    9.63000   0.04000    0.41537
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.39000   13.38000   0.01000    0.07474
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.94000   11.93000   0.01000    0.08382
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.40000   10.42000  -0.02000   -0.19194
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.56000   14.56000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.87000    8.87000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.76000    6.78000  -0.02000   -0.29499
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.50000    8.50000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.32000   11.31000   0.01000    0.08842
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.72360   12.70260   0.02100    0.16532
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.64940   14.92770  -0.27830   -1.86432
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.33380   11.23670   0.09710    0.86413
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.99660   10.93990   0.05670    0.51829
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         13.02220   12.96510   0.05710    0.44041
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.06140    9.04450   0.01690    0.18685
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.82050   10.00700  -0.18650   -1.86370
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.90720    8.83090   0.07630    0.86401
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.63250    8.58800   0.04450    0.51816
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.40960    9.36810   0.04150    0.44299
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.74810   14.68670   0.06140    0.41807
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.75020   10.69880   0.05140    0.48043
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.24600   10.22480   0.02120    0.20734
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.40190   12.35030   0.05160    0.41780
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.44000   10.39000   0.05000    0.48123
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.33000   18.21000   0.12000    0.65898
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.64150   13.64130   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.61000   29.16000   0.45000    1.54321
瀚亞高科技基金                                                     66.10000   66.89000  -0.79000   -1.18104
瀚亞理財通基金                                                     27.35000   27.29000   0.06000    0.21986
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.80000    8.79000   0.01000    0.11377
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.31000    8.32000  -0.01000   -0.12019
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.41000    8.41000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.76000    8.75000   0.01000    0.11429
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.35000    8.36000  -0.01000   -0.11962
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.42000    8.42000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.64000    9.70000  -0.06000   -0.61856
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.76000    9.80000  -0.04000   -0.40816
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.89000    8.92000  -0.03000   -0.33632
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.37000    8.42000  -0.05000   -0.59382
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.48000    8.52000  -0.04000   -0.46948
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.45000    9.48000  -0.03000   -0.31646
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.88000    8.90000  -0.02000   -0.22472
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.49000    8.54000  -0.05000   -0.58548
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.56000    8.59000  -0.03000   -0.34924
瀚亞菁華基金                                                       23.75000   23.92000  -0.17000   -0.71070
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.35570   14.35160   0.00410    0.02857
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.30750    9.30480   0.00270    0.02902
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.19380   11.14460   0.04920    0.44147
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.85880   11.83470   0.02410    0.20364
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.05240   10.01450   0.03790    0.37845
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.81010   10.79640   0.01370    0.12689
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.22230    8.18620   0.03610    0.44099
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.17140    8.15580   0.01560    0.19127
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.64790    8.63380   0.01410    0.16331
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.02300    7.99280   0.03020    0.37784
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.10020    8.08990   0.01030    0.12732
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.07580   14.05610   0.01970    0.14015
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.77950   10.74460   0.03490    0.32481
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.92210    9.91740   0.00470    0.04739
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.42000   11.40400   0.01600    0.14030
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.21360   10.18050   0.03310    0.32513
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                          9.92310    9.90920   0.01390    0.14027
瀚亞歐洲基金                                                       10.78000   10.64000   0.14000    1.31579
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