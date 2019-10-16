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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月16日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     晟楠     富邦美債1-3          大學光            新昕纖   合世     宜特       
易威     大略-KY  富邦美債7-10          凱柏實業          韋僑     杏昌                
天良     寬魚國際 富邦美債20年          和進              久陽     進階                
南璋     太普高   元大美債7-10          建榮              東林     強生                
勝昱              元大美債1-3          凱鈺              欣厚-KY  東生華              
萬國通            元大投資級公司債          通泰              友銓     其祥-KY             
飛寶企業          群益15年IG電信債          系微              倉和     德麥                
精確              群益15年IG科技債          旺玖              三圓     中華食              
宏易              群益10年IG金融債          常珵              雙喜     世坤                
唐鋒              國泰投資級公司債          歐買尬            力泰     泰茂                
聯光通            國泰5Y+新興債                            理銘     精確                
通訊-KY           國泰1-5Y高收債                            亞都     崇友                
榮群              富邦全球投等債                            老爺知   至興                
新零售            富邦全球高收債                            東凌-KY  大詠城              
恩得利            國泰中國政金債5+                            邁達康   萬在                
李洲              富邦中政債0-1                            綠河-KY  健椿                
凱柏實業          富邦A級公司債                            欣泰     百德                
元炬              FH中國政策債                                     唐鋒                
及成              凱基中國債3-10                                     大恭                
和進              凱基新興債10+                                     永純                
耀勝              凱基科技債10+                                     致振                
倚強股份          群益AAA-AA公司債                                     康聯訊              
錦明              群益15年EM主權債                                     台聯電              
鑫創              FH能源債                                     威潤                
宇環              FH製藥債                                     創威                
廣寰科            FH新興企業債                                     唐榮                
點晶              國泰A級公司債                                     世鎧                
斐成              FH20年美債                                     晉椿                
泰谷              FH中國信用債                                     久陽                
典範              凱基AAA至A公司債                                     強新                
益通              凱基金融債20+                                     松和                
振維              凱基美債25+                                     新零售              
迎輝              國泰A級金融債                                     力新                
重鵬              國泰A級公用債                                     謚源                
研勤              富邦中國投等債                                     李洲                
欣厚-KY           富邦金融投等債                                     元炬                
兆遠              元大10年IG銀行債                                     港建                
寶得利            元大10年IG電能債                                     及成                
太欣              FH公司債A3                                     新洲                
系統電            FH次順位IG金融債                                     耀勝                
天剛              FH美元信用債1-5Y                                     倚強股份            
世紀              群益A級公司債                                     至寶電              
華容              群益AAA-A醫療債                                     宇環                
建榮              中信美國公債20年                                     點晶                
立衛              中信中國債7-10                                     雙鴻                
天揚              中信中國美元IG債                                     幸康                
鈺創              B新光美債1-3                                     泰谷                
佳總              B新光美債20+                                     熱映                
合正              第一金美債20+                                     哲固                
金利              第一金金融債 10+                                     力致                
寶聯通            第一金科技債 10+                                     矽瑪                
凱鈺              永豐10年A公司債                                     重鵬                
德宏              永豐15年金融債                                     泓格                
合邦              永豐7-10年中國債                                     東林                
萬旭              凱基IG精選15+                                     富晶通              
久正              台新美元銀行債                                     精聯                
上揚              台新中國政策債                                     欣厚-KY             
全譜              新光15年IG金融債                                     湯石照明            
易通展            富邦新興投等債                                     智晶                
茂迪              富邦歐洲銀行債                                     數字                
元隆              中信新興亞洲債                                     世紀                
沛亨              中信EM主權債0-5                                     友銓                
凱碩              統一美債10年Aa-A                                     立衛                
全達              永豐1-3年美公債                                     合正                
奧斯特            永豐美國500大                                     慕康生醫            
保銳              合世                                         彩富                
越峰              易威                                         合邦                
商丞              天良                                         亞元                
英格爾            南璋                                         訊達                
士開              勝昱                                         欣技                
昇益              萬國通                                       亞通                
志嘉              飛寶企業                                     上揚                
富裔              精確                                         旺玖                
富驛-KY           健信                                         元隆                
劍湖山            金雨                                         廣錠                
德記              宏易                                         光菱                
泰偉              唐鋒                                         奧斯特              
華義              聯光通                                       宏捷科              
昇華              通訊-KY                                      保銳                
得利影            榮群                                         森田                
鼎創達            新零售                                       鑫龍騰              
台境              恩得利                                       三圓                
愛地雅            李洲                                         力泰                
邦泰              凱柏實業                                     理銘                
                  元炬                                         富裔                
                  及成                                         安心                
                  和進                                         漢來美食            
                  耀勝                                         富驛-KY             
                  倚強股份                                     易飛網              
                  錦明                                         亞都                
                  鑫創                                         老爺知              
                  宇環                                         滿心                
                  廣寰科                                       東凌-KY             
                  點晶                                         紅馬-KY             
                  斐成                                         德記                
                  泰谷                                         全家                
                  典範                                         詩肯                
                  益通                                         弘帆                
                  振維                                         關中                
                  迎輝                                         邁達康              
                  重鵬                                         大展證              
                  研勤                                         誠品生活            
                  欣厚-KY                                      泰偉                
                  兆遠                                         華義                
                  寶得利                                       大宇資              
                  太欣                                         得利影              
                  系統電                                       時報                
                  天剛                                         旭然                
                  世紀                                         鼎創達              
                  華容                                         朋億                
                  建榮                                         崑鼎                
                  立衛                                         益張                
                  天揚                                         白紗科              
                  鈺創                                         捷必勝-KY            
                  佳總                                         旭源                
                  合正                                         鉅邁                
                  金利                                         綠電                
                  寶聯通                                       綠河-KY             
                  凱鈺                                         花王                
                  德宏                                         欣雄                
                  合邦                                         欣泰                
                  萬旭                                         富堡                
                  久正                                         大汽電              
                  上揚                                         合騏                
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
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                  士開                                                             
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