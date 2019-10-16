◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月16日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 富邦美債1-3 大學光 新昕纖 合世 宜特 易威 大略-KY 富邦美債7-10 凱柏實業 韋僑 杏昌 天良 寬魚國際 富邦美債20年 和進 久陽 進階 南璋 太普高 元大美債7-10 建榮 東林 強生 勝昱 元大美債1-3 凱鈺 欣厚-KY 東生華 萬國通 元大投資級公司債 通泰 友銓 其祥-KY 飛寶企業 群益15年IG電信債 系微 倉和 德麥 精確 群益15年IG科技債 旺玖 三圓 中華食 宏易 群益10年IG金融債 常珵 雙喜 世坤 唐鋒 國泰投資級公司債 歐買尬 力泰 泰茂 聯光通 國泰5Y+新興債 理銘 精確 通訊-KY 國泰1-5Y高收債 亞都 崇友 榮群 富邦全球投等債 老爺知 至興 新零售 富邦全球高收債 東凌-KY 大詠城 恩得利 國泰中國政金債5+ 邁達康 萬在 李洲 富邦中政債0-1 綠河-KY 健椿 凱柏實業 富邦A級公司債 欣泰 百德 元炬 FH中國政策債 唐鋒 及成 凱基中國債3-10 大恭 和進 凱基新興債10+ 永純 耀勝 凱基科技債10+ 致振 倚強股份 群益AAA-AA公司債 康聯訊 錦明 群益15年EM主權債 台聯電 鑫創 FH能源債 威潤 宇環 FH製藥債 創威 廣寰科 FH新興企業債 唐榮 點晶 國泰A級公司債 世鎧 斐成 FH20年美債 晉椿 泰谷 FH中國信用債 久陽 典範 凱基AAA至A公司債 強新 益通 凱基金融債20+ 松和 振維 凱基美債25+ 新零售 迎輝 國泰A級金融債 力新 重鵬 國泰A級公用債 謚源 研勤 富邦中國投等債 李洲 欣厚-KY 富邦金融投等債 元炬 兆遠 元大10年IG銀行債 港建 寶得利 元大10年IG電能債 及成 太欣 FH公司債A3 新洲 系統電 FH次順位IG金融債 耀勝 天剛 FH美元信用債1-5Y 倚強股份 世紀 群益A級公司債 至寶電 華容 群益AAA-A醫療債 宇環 建榮 中信美國公債20年 點晶 立衛 中信中國債7-10 雙鴻 天揚 中信中國美元IG債 幸康 鈺創 B新光美債1-3 泰谷 佳總 B新光美債20+ 熱映 合正 第一金美債20+ 哲固 金利 第一金金融債 10+ 力致 寶聯通 第一金科技債 10+ 矽瑪 凱鈺 永豐10年A公司債 重鵬 德宏 永豐15年金融債 泓格 合邦 永豐7-10年中國債 東林 萬旭 凱基IG精選15+ 富晶通 久正 台新美元銀行債 精聯 上揚 台新中國政策債 欣厚-KY 全譜 新光15年IG金融債 湯石照明 易通展 富邦新興投等債 智晶 茂迪 富邦歐洲銀行債 數字 元隆 中信新興亞洲債 世紀 沛亨 中信EM主權債0-5 友銓 凱碩 統一美債10年Aa-A 立衛 全達 永豐1-3年美公債 合正 奧斯特 永豐美國500大 慕康生醫 保銳 合世 彩富 越峰 易威 合邦 商丞 天良 亞元 英格爾 南璋 訊達 士開 勝昱 欣技 昇益 萬國通 亞通 志嘉 飛寶企業 上揚 富裔 精確 旺玖 富驛-KY 健信 元隆 劍湖山 金雨 廣錠 德記 宏易 光菱 泰偉 唐鋒 奧斯特 華義 聯光通 宏捷科 昇華 通訊-KY 保銳 得利影 榮群 森田 鼎創達 新零售 鑫龍騰 台境 恩得利 三圓 愛地雅 李洲 力泰 邦泰 凱柏實業 理銘 元炬 富裔 及成 安心 和進 漢來美食 耀勝 富驛-KY 倚強股份 易飛網 錦明 亞都 鑫創 老爺知 宇環 滿心 廣寰科 東凌-KY 點晶 紅馬-KY 斐成 德記 泰谷 全家 典範 詩肯 益通 弘帆 振維 關中 迎輝 邁達康 重鵬 大展證 研勤 誠品生活 欣厚-KY 泰偉 兆遠 華義 寶得利 大宇資 太欣 得利影 系統電 時報 天剛 旭然 世紀 鼎創達 華容 朋億 建榮 崑鼎 立衛 益張 天揚 白紗科 鈺創 捷必勝-KY 佳總 旭源 合正 鉅邁 金利 綠電 寶聯通 綠河-KY 凱鈺 花王 德宏 欣雄 合邦 欣泰 萬旭 富堡 久正 大汽電 上揚 合騏 全譜 易通展 茂迪 元隆 沛亨 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 士開 昇益 力泰 志嘉 富裔 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 台境 愛地雅 邦泰 國統