◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月16日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 大飲 元大中型100 本盟 昶和 天仁 元大台灣50 宏洲 富邦科技 智伸科 大統新創 興泰 元大台灣50正2 嘉裕 元大台商50 華通 本盟 宏亞 富邦臺灣加權正2 東華 元大MSCI金融 中環 銘旺科 恆大 上海商銀 大魯閣 元大高股息 燿華 旭隼 南染 立益 富邦摩台 智寶 遠雄來 新紡 佳和 富邦發達 銘旺科 統領 佳和 聯發 富邦金融 連宇 威宏-KY 大將 昶和 元大MSCI台灣 吉祥全 泰昇-KY 怡華 本盟 永豐臺灣加權 揚智 偉全 正道 元大台灣50正2 晶相光 昶和 瑞利 富邦日本 嘉威 大統新創 正峰新 國泰日經225 世芯-KY 亞崴 億泰 元大歐洲50 茂林-KY 程泰 懷特 元大日經225 立積 吉茂 士紙 富邦臺灣加權正2 東科-KY 百達-KY 燁興 元大美元指數 鈞寶 氣立 千興 元大美元指數正2 互億 榮星 威致 兆豐藍籌30反1 訊芯-KY 台硝 華豐 國泰股利精選30 夆典 元禎 首利 元大S&P日圓反1 遠雄來 永記 麗正 富邦歐洲 杜康-DR 毛寶 東訊 FH彭博新興債 陽光能源-DR 日勝化 錸德 富邦美國特別股 德淵 倫飛 富邦臺灣優質高息 三福化 虹光 FH富時高息低波 士紙 威盛 國泰RMB短期報酬 東明-KY 浩鑫 富邦臺灣中小 鑫永銓 國碩 新光內需收益 六暉-KY 銘旺科 FH美國金融股 申豐 統懋 新光中國政金綠債 燿華 翔耀 新光投等債15+ 震旦行 太空梭 新光ICE美國權值 隴華 兆勁 台新全球AI 翔耀 麗臺 大飲 太空梭 吉祥全 宏洲 遠見 憶聲 嘉裕 聯德 科風 東華 泰碩 力特 大魯閣 玉晶光 喬鼎 立益 融程電 正達 佳和 力銘 晟鈦 聯發 世芯-KY 聯德 昶和 圓展 同泰 本盟 新至陞 新世紀 正道 銘鈺 誠研 瑞利 穎漢 誠創 正峰新 立積 嘉威 億泰 迎廣 聯合再生 懷特 研揚 力銘 士紙 陞泰 亞太電 燁興 華友聯 達能 千興 愛山林 太極 威致 皇昌 誠美材 華豐 潤弘 奕智博 首利 遠雄來 慧友 麗正 夏都 悠克 東訊 雲品 友勁 錸德 鳳凰 百一 倫飛 欣欣 捷泰 虹光 統領 天瀚 威盛 客思達-KY 迅杰 浩鑫 凱羿-KY 華上 國碩 日成-KY 光麗-KY 銘旺科 阿瘦 元晶 統懋 格威傳媒 華冠 翔耀 神州-DR 裕豐 太空梭 晨訊科-DR 寶徠 兆勁 友佳-DR 皇昌 麗臺 一零四 陽明 吉祥全 欣天然 六福 憶聲 新海 康師傅-DR 科風 欣高 聖馬丁-DR 力特 新麗 神州-DR 喬鼎 台數科 同方友友-DR 正達 鋼聯 晨訊科-DR 晟鈦 必應 友佳-DR 聯德 基勝-KY 陽光能源-DR 同泰 威宏-KY 精熙-DR 新世紀 政伸 中福 誠研 吉源-KY 雷虎 誠創 中視 嘉威 秋雨 聯合再生 新利虹 力銘 國光生 智易 亞太電 達能 太極 誠美材 奕智博 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇昌 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生