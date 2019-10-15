◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月15日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 B富邦美債1-3 大學光 新昕纖 合世 宜特 易威 大略-KY B富邦美債7-10 凱柏實業 韋僑 杏昌 宏捷科 天良 寬魚國際 富邦美債20年 和進 久陽 進階 南璋 太普高 B元大美債7-10 建榮 東林 強生 勝昱 B元大美債1-3 凱鈺 欣厚-KY 東生華 萬國通 群益15年IG電信債 通泰 友銓 其祥-KY 飛寶企業 群益15年IG科技債 凱崴 倉和 德麥 精確 群益10年IG金融債 系微 三圓 中華食 宏易 國泰投資級公司債 旺玖 雙喜 世坤 唐鋒 國泰5Y+新興債 常珵 力泰 泰茂 聯光通 國泰1-5Y高收債 歐買尬 理銘 精確 通訊-KY 富邦全球投等債 亞都 崇友 榮群 富邦全球高收債 老爺知 至興 新零售 國泰中國政金債5+ 東凌-KY 大詠城 恩得利 富邦中政債0-1 邁達康 萬在 李洲 富邦A級公司債 綠河-KY 健椿 凱柏實業 FH中國政策債 欣泰 百德 元炬 凱基中國債3-10 唐鋒 及成 凱基新興債10+ 大恭 和進 凱基科技債10+ 永純 耀勝 群益AAA-AA公司債 致振 倚強股份 群益15年EM主權債 康聯訊 錦明 FH能源債 威潤 鑫創 FH製藥債 唐榮 宇環 FH新興企業債 世鎧 廣寰科 國泰A級公司債 晉椿 點晶 FH20年美債 久陽 斐成 FH中國信用債 強新 泰谷 凱基AAA至A公司債 松和 典範 凱基金融債20+ 新零售 益通 B凱基美債25+ 力新 振維 國泰A級金融債 謚源 迎輝 國泰A級公用債 李洲 重鵬 富邦中國投等債 元炬 研勤 富邦金融投等債 港建 欣厚-KY 元大10年IG銀行債 及成 兆遠 FH公司債A3 新洲 寶得利 FH次順位IG金融債 耀勝 太欣 FH美元信用債1-5Y 倚強股份 系統電 群益A級公司債 至寶電 天剛 群益AAA-A醫療債 宇環 世紀 中信美國公債20年 點晶 華容 中信中國債7-10 雙鴻 建榮 中信中國美元IG債 幸康 立衛 B新光美債1-3 泰谷 天揚 B新光美債20+ 熱映 鈺創 第一金美債20+ 哲固 佳總 第一金金融債 10+ 力致 合正 第一金科技債 10+ 矽瑪 金利 永豐10年A公司債 重鵬 寶聯通 永豐15年金融債 泓格 凱鈺 永豐7-10年中國債 東林 德宏 B凱基IG精選15+ 精聯 合邦 台新美元銀行債 欣厚-KY 萬旭 台新中國政策債 湯石照明 久正 新光15年IG金融債 智晶 上揚 富邦新興投等債 數字 全譜 富邦歐洲銀行債 世紀 易通展 中信新興亞洲債 友銓 茂迪 中信EM主權債0-5 立衛 元隆 統一美債10年Aa-A 合正 沛亨 永豐1-3年美公債 慕康生醫 凱碩 永豐美國500大 合邦 全達 合世 亞元 奧斯特 易威 訊達 保銳 天良 欣技 越峰 南璋 亞通 商丞 勝昱 上揚 英格爾 萬國通 旺玖 士開 飛寶企業 元隆 昇益 精確 廣錠 志嘉 金雨 光菱 富裔 宏易 奧斯特 富驛-KY 唐鋒 宏捷科 劍湖山 聯光通 保銳 德記 通訊-KY 森田 泰偉 榮群 鑫龍騰 華義 新零售 三圓 昇華 恩得利 力泰 得利影 李洲 理銘 鼎創達 凱柏實業 富裔 台境 元炬 安心 愛地雅 及成 漢來美食 邦泰 和進 富驛-KY 耀勝 易飛網 倚強股份 亞都 錦明 老爺知 鑫創 滿心 宇環 東凌-KY 廣寰科 紅馬-KY 點晶 德記 斐成 全家 泰谷 詩肯 典範 弘帆 益通 邁達康 振維 大展證 迎輝 誠品生活 重鵬 泰偉 研勤 華義 欣厚-KY 大宇資 兆遠 得利影 寶得利 時報 太欣 旭然 系統電 鼎創達 天剛 朋億 世紀 崑鼎 華容 益張 建榮 白紗科 立衛 捷必勝-KY 天揚 旭源 鈺創 紅木-KY 佳總 鉅邁 合正 綠電 金利 綠河-KY 寶聯通 花王 凱鈺 欣雄 德宏 欣泰 新華 富堡 合邦 大汽電 萬旭 合騏 久正 上揚 全譜 易通展 茂迪 元隆 沛亨 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 士開 昇益 力泰 志嘉 富裔 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 台境 愛地雅 邦泰