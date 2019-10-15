新聞
0

◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月15日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
-----------------------------------------------------------------------------------  
合世     晟楠     B富邦美債1-3          大學光            新昕纖   合世     宜特       
易威     大略-KY  B富邦美債7-10          凱柏實業          韋僑     杏昌     宏捷科     
天良     寬魚國際 富邦美債20年          和進              久陽     進階                
南璋     太普高   B元大美債7-10          建榮              東林     強生                
勝昱              B元大美債1-3          凱鈺              欣厚-KY  東生華              
萬國通            群益15年IG電信債          通泰              友銓     其祥-KY             
飛寶企業          群益15年IG科技債          凱崴              倉和     德麥                
精確              群益10年IG金融債          系微              三圓     中華食              
宏易              國泰投資級公司債          旺玖              雙喜     世坤                
唐鋒              國泰5Y+新興債          常珵              力泰     泰茂                
聯光通            國泰1-5Y高收債          歐買尬            理銘     精確                
通訊-KY           富邦全球投等債                            亞都     崇友                
榮群              富邦全球高收債                            老爺知   至興                
新零售            國泰中國政金債5+                            東凌-KY  大詠城              
恩得利            富邦中政債0-1                            邁達康   萬在                
李洲              富邦A級公司債                            綠河-KY  健椿                
凱柏實業          FH中國政策債                            欣泰     百德                
元炬              凱基中國債3-10                                     唐鋒                
及成              凱基新興債10+                                     大恭                
和進              凱基科技債10+                                     永純                
耀勝              群益AAA-AA公司債                                     致振                
倚強股份          群益15年EM主權債                                     康聯訊              
錦明              FH能源債                                     威潤                
鑫創              FH製藥債                                     唐榮                
宇環              FH新興企業債                                     世鎧                
廣寰科            國泰A級公司債                                     晉椿                
點晶              FH20年美債                                     久陽                
斐成              FH中國信用債                                     強新                
泰谷              凱基AAA至A公司債                                     松和                
典範              凱基金融債20+                                     新零售              
益通              B凱基美債25+                                     力新                
振維              國泰A級金融債                                     謚源                
迎輝              國泰A級公用債                                     李洲                
重鵬              富邦中國投等債                                     元炬                
研勤              富邦金融投等債                                     港建                
欣厚-KY           元大10年IG銀行債                                     及成                
兆遠              FH公司債A3                                     新洲                
寶得利            FH次順位IG金融債                                     耀勝                
太欣              FH美元信用債1-5Y                                     倚強股份            
系統電            群益A級公司債                                     至寶電              
天剛              群益AAA-A醫療債                                     宇環                
世紀              中信美國公債20年                                     點晶                
華容              中信中國債7-10                                     雙鴻                
建榮              中信中國美元IG債                                     幸康                
立衛              B新光美債1-3                                     泰谷                
天揚              B新光美債20+                                     熱映                
鈺創              第一金美債20+                                     哲固                
佳總              第一金金融債 10+                                     力致                
合正              第一金科技債 10+                                     矽瑪                
金利              永豐10年A公司債                                     重鵬                
寶聯通            永豐15年金融債                                     泓格                
凱鈺              永豐7-10年中國債                                     東林                
德宏              B凱基IG精選15+                                     精聯                
合邦              台新美元銀行債                                     欣厚-KY             
萬旭              台新中國政策債                                     湯石照明            
久正              新光15年IG金融債                                     智晶                
上揚              富邦新興投等債                                     數字                
全譜              富邦歐洲銀行債                                     世紀                
易通展            中信新興亞洲債                                     友銓                
茂迪              中信EM主權債0-5                                     立衛                
元隆              統一美債10年Aa-A                                     合正                
沛亨              永豐1-3年美公債                                     慕康生醫            
凱碩              永豐美國500大                                     合邦                
全達              合世                                         亞元                
奧斯特            易威                                         訊達                
保銳              天良                                         欣技                
越峰              南璋                                         亞通                
商丞              勝昱                                         上揚                
英格爾            萬國通                                       旺玖                
士開              飛寶企業                                     元隆                
昇益              精確                                         廣錠                
志嘉              金雨                                         光菱                
富裔              宏易                                         奧斯特              
富驛-KY           唐鋒                                         宏捷科              
劍湖山            聯光通                                       保銳                
德記              通訊-KY                                      森田                
泰偉              榮群                                         鑫龍騰              
華義              新零售                                       三圓                
昇華              恩得利                                       力泰                
得利影            李洲                                         理銘                
鼎創達            凱柏實業                                     富裔                
台境              元炬                                         安心                
愛地雅            及成                                         漢來美食            
邦泰              和進                                         富驛-KY             
                  耀勝                                         易飛網              
                  倚強股份                                     亞都                
                  錦明                                         老爺知              
                  鑫創                                         滿心                
                  宇環                                         東凌-KY             
                  廣寰科                                       紅馬-KY             
                  點晶                                         德記                
                  斐成                                         全家                
                  泰谷                                         詩肯                
                  典範                                         弘帆                
                  益通                                         邁達康              
                  振維                                         大展證              
                  迎輝                                         誠品生活            
                  重鵬                                         泰偉                
                  研勤                                         華義                
                  欣厚-KY                                      大宇資              
                  兆遠                                         得利影              
                  寶得利                                       時報                
                  太欣                                         旭然                
                  系統電                                       鼎創達              
                  天剛                                         朋億                
                  世紀                                         崑鼎                
                  華容                                         益張                
                  建榮                                         白紗科              
                  立衛                                         捷必勝-KY            
                  天揚                                         旭源                
                  鈺創                                         紅木-KY             
                  佳總                                         鉅邁                
                  合正                                         綠電                
                  金利                                         綠河-KY             
                  寶聯通                                       花王                
                  凱鈺                                         欣雄                
                  德宏                                         欣泰                
                  新華                                         富堡                
                  合邦                                         大汽電              
                  萬旭                                         合騏                
                  久正                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  力泰                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
                  鼎創達                                                           
                  台境                                                             
                  愛地雅                                                           
                  邦泰
留言載入中...P

相關新聞