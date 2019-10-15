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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月15日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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大飲              元大中型100          本盟              昶和     天仁     元大台灣50正2   
宏洲              富邦科技          智伸科            大統新創 興泰     上海商銀   
嘉裕              元大台商50          華通              本盟     宏亞                
東華              元大MSCI金融          中環              銘旺科   恆大                
大魯閣            富邦摩台          燿華              旭隼     南染                
立益              富邦發達          智寶              遠雄來   新紡                
佳和              富邦金融          銘旺科            統領     佳和                
聯發              元大MSCI台灣          連宇              威宏-KY  怡華                
昶和              永豐臺灣加權          吉祥全            泰昇-KY  偉全                
本盟              元大台灣50正2          揚智                       昶和                
正道              富邦日本          晟鈦                       大統新創            
瑞利              國泰日經225          晶相光                     亞崴                
正峰新            元大歐洲50          嘉威                       程泰                
億泰              元大日經225          世芯-KY                    吉茂                
懷特              元大美元指數          茂林-KY                    百達-KY             
士紙              舅j美元指數正2          康控-KY                    氣立                
燁興              兆豐藍籌30反1          立積                       台硝                
千興              國泰股利精選30          東科-KY                    元禎                
威致              元大S&P日圓反1          鈞寶                       永記                
華豐              富邦歐洲          互億                       毛寶                
首利              FH彭博新興債          訊芯-KY                    日勝化              
麗正              益道瓊美國地產          昇陽半導體                   德淵                
東訊              富邦美國特別股          夆典                       三福化              
錸德              邦臺灣優質高息          遠雄來                     士紙                
倫飛              FH富時高息低波          杜康-DR                    東明-KY             
虹光              禤飁MB短期報酬          陽光能源-DR                   六暉-KY             
威盛              富邦臺灣中小                                     申豐                
浩鑫              新光內需收益                                     燿華                
國碩              FH美國金融股                                     震旦行              
銘旺科            光中國政金綠債                                     隴華                
統懋              新光投等債15+                                     翔耀                
翔耀              s光ICE美國權值                                     太空梭              
太空梭            台新全球AI                                     遠見                
兆勁              大飲                                         聯德                
麗臺              南染                                         泰碩                
吉祥全            宏洲                                         玉晶光              
憶聲              嘉裕                                         融程電              
科風              東華                                         力銘                
力特              大魯閣                                       世芯-KY             
喬鼎              立益                                         圓展                
正達              佳和                                         新至陞              
晟鈦              聯發                                         銘鈺                
聯德              昶和                                         穎漢                
同泰              本盟                                         立積                
新世紀            正道                                         迎廣                
誠研              瑞利                                         研揚                
誠創              正峰新                                       陞泰                
嘉威              華電                                         華友聯              
聯合再生          億泰                                         愛山林              
力銘              懷特                                         皇昌                
亞太電            士紙                                         潤弘                
達能              燁興                                         遠雄來              
太極              千興                                         夏都                
誠美材            威致                                         雲品                
奕智博            華豐                                         鳳凰                
慧友              首利                                         欣欣                
悠克              麗正                                         統領                
友勁              東訊                                         客思達-KY            
百一              錸德                                         凱羿-KY             
捷泰              倫飛                                         日成-KY             
天瀚              虹光                                         阿瘦                
迅杰              威盛                                         格威傳媒            
華上              浩鑫                                         神州-DR             
光麗-KY           國碩                                         晨訊科-DR            
元晶              銘旺科                                       友佳-DR             
華冠              統懋                                         一零四              
裕豐              翔耀                                         欣天然              
寶徠              太空梭                                       新海                
皇昌              兆勁                                         欣高                
陽明              麗臺                                         新麗                
六福              吉祥全                                       台數科              
康師傅-DR          憶聲                                         鋼聯                
聖馬丁-DR          科風                                         必應                
神州-DR           力特                                         基勝-KY             
同方友友-DR          喬鼎                                         威宏-KY             
晨訊科-DR          正達                                         政伸                
友佳-DR           晟鈦                                         吉源-KY             
陽光能源-DR          聯德                                                             
精熙-DR           同泰                                                             
中福              新世紀                                                           
雷虎              誠研                                                             
中視              誠創                                                             
秋雨              嘉威                                                             
新利虹            聯合再生                                                         
國光生            力銘                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  太極                                                             
                  誠美材                                                           
                  奕智博                                                           
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生
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