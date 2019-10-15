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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月14日 交易日  
  
停止融資  融資分配  停止融券         融券分配 股價波動  降    低  股    權   成 交 量  融券餘額 >=
                                              過    劇  融資成數  過度集中   過度異常  融資餘額60%
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合世      晟楠      元大美債7-10              大學光              新昕纖     合世      宜特
易威      大略-KY   元大美債1-3               凱柏實業            韋僑       杏昌      宏捷科
天良      寬魚國際  群益15年IG電信債          和進                久陽       進階
南璋      太普高    群益15年IG科技債          建榮                東林       強生
勝昱                群益10年IG金融債          通泰                欣厚-KY    東生華
萬國通              國泰投資級公司債          凱崴                友銓       其祥-KY
飛寶企業            國泰5Y+新興債             系微                倉和       德麥
精確                國泰1-5Y高收債            旺玖                三圓       中華食
宏易                富邦全球高收債            常珵                雙喜       世坤
唐鋒                國泰中國政金債5+          歐買尬              力泰       泰茂
聯光通              富邦中政債0-1                                 理銘       精確
通訊-KY             FH中國政策債                                  亞都       崇友
榮群                凱基中國債3-10                                老爺知     至興
新零售              凱基新興債10+                                 東凌-KY    大詠城
恩得利              凱基科技債10+                                 邁達康     萬在
李洲                群益AAA-AA公司債                              綠河-KY    健椿
凱柏實業            群益15年EM主權債                              欣泰       百德
元炬                FH能源債                                      唐鋒
及成                FH製藥債                                      大恭
和進                FH新興企業債                                  永純
耀勝                國泰A級公司債                                 致振
倚強股份            FH20年美債                                    康聯訊
錦明                FH中國信用債                                  威潤
鑫創                凱基AAA至A公司債                              唐榮
宇環                凱基金融債20+                                 世鎧
廣寰科              凱基美債25+                                   晉椿
點晶                國泰A級金融債                                 久陽
斐成                國泰A級公用債                                 強新
泰谷                富邦中國投等債                                松和
典範                富邦金融投等債                                新零售
益通                元大10年IG銀行債                              力新
振維                FH公司債A3                                    謚源
迎輝                FH次順位IG金融債                              李洲
重鵬                FH美元信用債1-5Y                              元炬
研勤                群益A級公司債                                 港建
欣厚-KY             群益AAA-A醫療債                               及成
兆遠                中信美國公債20年                              新洲
寶得利              中信中國債7-10                                耀勝
太欣                中信中國美元IG債                              倚強股份
系統電              B新光美債1-3                                  至寶電
天剛                B新光美債20+                                  宇環
世紀                第一金美債20+                                 點晶
華容                第一金金融債 10+                              雙鴻
建榮                第一金科技債 10+                              幸康
立衛                永豐10年A公司債                               泰谷
天揚                永豐15年金融債                                熱映
鈺創                永豐7-10年中國債                              哲固
佳總                凱基IG精選15+                                 力致
合正                台新美元銀行債                                森寶
金利                台新中國政策債                                矽瑪
寶聯通              新光15年IG金融債                              重鵬
凱鈺                富邦新興投等債                                泓格
德宏                富邦歐洲銀行債                                東林
合邦                中信新興亞洲債                                精聯
萬旭                中信EM主權債0-5                               欣厚-KY
久正                統一美債10年Aa-A                              湯石照明
上揚                永豐1-3年美公債                               智晶
全譜                永豐美國500大                                 數字
易通展              合世                                          桂盟
茂迪                易威                                          世紀
元隆                天良                                          友銓
沛亨                南璋                                          立衛
凱碩                勝昱                                          合正
全達                萬國通                                        慕康生醫
奧斯特              飛寶企業                                      合邦
保銳                精確                                          亞元
越峰                宏易                                          訊達
商丞                唐鋒                                          欣技
英格爾              聯光通                                        亞通
士開                通訊-KY                                       上揚
昇益                榮群                                          旺玖
志嘉                新零售                                        元隆
富裔                恩得利                                        廣錠
富驛-KY             李洲                                          光菱
劍湖山              凱柏實業                                      奧斯特
德記                元炬                                          宏捷科
泰偉                及成                                          保銳
華義                和進                                          森田
昇華                耀勝                                          鑫龍騰
得利影              倚強股份                                      三圓
鼎創達              錦明                                          力泰
台境                鑫創                                          理銘
愛地雅              宇環                                          富裔
邦泰                廣寰科                                        安心
                    點晶                                          漢來美食
                    斐成                                          富驛-KY
                    泰谷                                          亞都
                    典範                                          老爺知
                    益通                                          滿心
                    振維                                          東凌-KY
                    迎輝                                          紅馬-KY
                    重鵬                                          德記
                    研勤                                          全家
                    欣厚-KY                                       詩肯
                    兆遠                                          弘帆
                    寶得利                                        邁達康
                    太欣                                          大展證
                    系統電                                        誠品生活
                    天剛                                          泰偉
                    世紀                                          華義
                    華容                                          大宇資
                    建榮                                          得利影
                    立衛                                          時報
                    天揚                                          旭然
                    鈺創                                          鼎創達
                    佳總                                          朋億
                    合正                                          崑鼎
                    金利                                          益張
                    寶聯通                                        白紗科
                    凱鈺                                          捷必勝-KY
                    德宏                                          旭源
                    新華                                          紅木-KY
                    合邦                                          鉅邁
                    萬旭                                          綠電
                    久正                                          綠河-KY
                    上揚                                          花王
                    全譜                                          欣雄
                    易通展                                        欣泰
                    茂迪                                          富堡
                    元隆                                          大汽電
                    沛亨                                          合騏
                    凱碩
                    全達
                    奧斯特
                    保銳
                    越峰
                    商丞
                    英格爾
                    士開
                    昇益
                    志嘉
                    富裔
                    富驛-KY
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