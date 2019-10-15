台北‧10月14日 交易日 ◆買超前30名 代碼 股票名稱 買超 10/14 10/07 00637L 元大滬深300正2 104403 42447 -61956 00655L 國泰中國A50正2 20390 15919 -4471 00633L 富邦上証正2 13834 9295 -4539 2313 華通 3294 5369 2075 00692 富邦公司治理 3280 2222 -1058 020000 富邦特選蘋果N 3226 26217 22991 00850 元大臺灣ESG永續 3026 424 -2602 00693U 華頓S&P黃豆 2973 10038 7065 00636 國泰中國A50 2572 2824 252 00672L 元大S&P原油正2 2569 -616304 -618873 3481 群創 2000 9865 7865 2352 佳世達 1933 3780 1847 00673R 元大S&P原油反1 1687 77287 75600 3711 日月光投控 1522 1304 -218 2356 英業達 1241 2384 1143 3231 緯創 1240 1423 183 2408 南亞科 1215 1048 -167 00852L 國泰美國道瓊正2 1127 -1372 -2499 2324 仁寶 1089 2501 1412 2367 燿華 1062 1697 635 00739 元大MSCI A股 834 679 -155 00670L 富邦NASDAQ正2 807 -1147 -1954 9945 潤泰新 787 1540 753 2515 中工 784 514 -270 2498 宏達電 774 1539 765 2392 正崴 769 1651 882 3702 大聯大 768 1754 986 00639 富邦深100 668 599 -69 2449 京元電子 663 1868 1205 2376 技嘉 659 936 277 ◆賣超前30名 代碼 股票名稱 賣超 10/14 10/07 00677U 富邦VIX -44066 19509 63575 00632R 元大台灣50反1 -43627 -44423 -796 0056 元大高股息 -34203 -70372 -36169 2337 旺宏 -9137 -2446 6691 00752 中信中國50 -6927 -18185 -11258 00642U 元大S&P石油 -4771 -63130 -58359 3037 欣興 -4275 -1362 2913 0050 元大台灣50 -3654 -2587 1067 2891 中信金 -2438 -2997 -559 00717 富邦美國特別股 -2406 -3481 -1075 00708L 元大S&P黃金正2 -2398 -558 1840 2317 鴻海 -2017 -2967 -950 2834 臺企銀 -1730 -1264 466 2448 晶電 -1631 -4378 -2747 2883 開發金 -1489 -1644 -155 00664R 國泰臺灣加權反1 -1481 -1357 124 2002 中鋼 -1456 -1524 -68 2610 華航 -1453 -2768 -1315 3017 奇鋐 -1396 338 1734 2890 永豐金 -1285 -1937 -652 2892 第一金 -1277 -1174 103 5880 合庫金 -1276 -1267 9 2880 華南金 -1247 -1329 -82 2330 台積電 -1239 -1081 158 2884 玉山金 -1096 -1438 -342 2887 台新金 -1043 -1099 -56 2801 彰銀 -1027 -1126 -99 00651R FH香港反1 -1014 -606 408 8046 南電 -973 801 1774 2812 台中銀 -963 -1125 -162
[表五4]台灣集中市場自營商近3日買賣超前30名
鉅亨台北資料中心
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