[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月14日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 25076 0 00637L 元大滬深300正2 -37561 0 2409 友達 11615 5774 00672L 元大S&P原油正2 -18936 0 3481 群創 8329 -6265 00655L 國泰中國A50正2 -11023 0 2317 鴻海 7664 441 00642U 元大S&P石油 -5206 0 2367 燿華 6199 -2543 00633L 富邦上証正2 -3410 0 3037 欣興 5510 -1060 2886 兆豐金 -2774 -18775 2891 中信金 4590 -9398 00850 元大臺灣ESG永續 -2709 23891 2303 聯電 4412 6765 2382 廣達 -2531 -12236 1605 華新 3313 7477 2504 國產 -2211 983 00677U 富邦VIX 2489 0 2356 英業達 -2090 -5516 2313 華通 2457 17728 2408 南亞科 -1690 -1001 2885 元大金 2455 -8219 2337 旺宏 -1585 -6811 2888 新光金 2424 -6210 1216 統一 -1575 -8829 0050 元大台灣50 2358 8818 00692 富邦公司治理 -1548 -1547 0056 元大高股息 1999 37119 2882 國泰金 -1524 -3479 1101 台泥 1868 -555 2454 聯發科 -1447 -2674 2890 永豐金 1435 -3315 2324 仁寶 -1299 -12174 00708L 元大S&P黃金正2 1433 0 00852L 國泰美國道瓊正2 -1279 0 2618 長榮航 1433 2823 020000 富邦特選蘋果N -1226 0 2883 開發金 1379 -13047 00634R 富邦上証反1 -1095 0 2344 華邦電 1266 -7438 00693U 華頓S&P黃豆 -995 0 2834 臺企銀 1200 4567 00670L 富邦NASDAQ正2 -970 0 2515 中工 1173 -853 2884 玉山金 -934 -1186 2492 華新科 1027 4554 00636 國泰中國A50 -906 -3552 00648R 元大S&P500反1 956 0 00766L 台新MSCI中國正2 -902 0 2887 台新金 921 4757 3017 奇鋐 -891 888 00664R 國泰臺灣加權反1 889 0 00714 群益道瓊美國地產 -885 -90 2603 長榮 827 3015 00715L 華頓S&P布蘭特正2 -885 0 00717 富邦美國特別股 824 6423 00739 元大MSCI A股 -782 -898 00673R 元大S&P原油反1 779 0 9904 寶成 -758 988 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股