新聞
0

[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧10月14日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00677U 富邦VIX             361450  
00637L 元大滬深300正2      284224  
00672L 元大S&P原油正2      253755  
3481   群創                 94623  
2367   燿華                 82544  
2504   國產                 76371  
2313   華通                 73417  
00632R 元大台灣50反1        67584  
2409   友達                 65389  
2337   旺宏                 63840  
00633L 富邦上証正2          48456  
2317   鴻海                 48248  
2330   台積電               46684  
3037   欣興                 45497  
2303   聯電                 45104  
2888   新光金               37850  
2891   中信金               30731  
2408   南亞科               30344  
00655L 國泰中國A50正2       30161  
2392   正崴                 30123  
6251   定穎                 27081  
2886   兆豐金               24041  
3711   日月光投控           20919  
1101   台泥                 19956  
1314   中石化               19144  
2344   華邦電               18292  
3017   奇鋐                 17958  
6116   彩晶                 17914  
2883   開發金               17772  
2327   國巨                 17604
留言載入中...P

相關新聞