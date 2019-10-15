台北‧10月14日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00677U 富邦VIX 361450 00637L 元大滬深300正2 284224 00672L 元大S&P原油正2 253755 3481 群創 94623 2367 燿華 82544 2504 國產 76371 2313 華通 73417 00632R 元大台灣50反1 67584 2409 友達 65389 2337 旺宏 63840 00633L 富邦上証正2 48456 2317 鴻海 48248 2330 台積電 46684 3037 欣興 45497 2303 聯電 45104 2888 新光金 37850 2891 中信金 30731 2408 南亞科 30344 00655L 國泰中國A50正2 30161 2392 正崴 30123 6251 定穎 27081 2886 兆豐金 24041 3711 日月光投控 20919 1101 台泥 19956 1314 中石化 19144 2344 華邦電 18292 3017 奇鋐 17958 6116 彩晶 17914 2883 開發金 17772 2327 國巨 17604
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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