[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼 股票名稱 日期 地 點 ------------------------------------------------------------------------ *3557 嘉威 20191015 台北市信義路五段5號 *1732 毛寶 20191017 新竹縣湖口鄉中華路22號2樓(新竹工業區管理中心) *6114 久威 20191017 台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場多功能會議室) *6539 翔宇 20191018 台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室 *2301 光寶科 20191025 台北市內湖區瑞光路三九二號一樓(光寶科技大樓國際會議中心) *5305 敦南 20191025 台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議中心) *8476 台境 20191025 本公司會議室(台南市關廟區關新路二段567號) *6736 碩辣椒 20191028 台北市內湖區瑞光路583巷31號3樓 *4806 昇華 20191030 台北市內湖區行愛路176號4樓(本公司會議室) *6657 華安 20191101 台北市內湖區瑞光路583巷21號6樓之3(本公司會議室) *6695 芯鼎 20191104 新竹科學園區工業東二路一號(科學園區科技生活館) *8284 三竹 20191106 台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室) *8479 台灣藝術 20191106 高雄市苓雅區中山二路483號 *8119 公信 20191108 新北市汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟) *8349 恒耀 20191111 台南市仁德區上崙里中正路一段616號(本公司保安廠) *8059 凱碩 20191113 新北市深坑區北深路三段147號 *8127 利汎 20191113 台北市萬華區莒光路310號7樓 *8374 羅昇 20191113 新北市三重區光復路一段67號(珍豪大飯店) *6553 豐華 20191115 台北市南港區園區街3之2號7樓(南港軟體園區H棟)大會議室 *4551 智伸科 20191119 桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店) *5432 達威 20191120 台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室 *6236 康呈 20191121 台中市西區忠明南路303號27樓 *6527 明達醫 20191125 桃園市桃園區民生路107號(桃園翰品酒店) *4135 天賜爾 20191126 宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(羅東鎮農會第一會議廳) *5254 欣訊科技 20191127 新北市汐止區大同路二段173號10樓 *6589 台康生技 20191127 新竹生物醫學園區研發中心國際會議廳(新竹縣竹北市生醫路二段8號2F) *1814 東光訊 20191129 尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1紫雲一廳) *4193 喬本 20191129 屏東縣長治鄉德和村神農東路9號 *6572 博錸 20191203 台北市內湖區陽光街351號5樓(本公司會議室) 5259 奕智博 20191205 新北市汐止區新台五路一段99號6樓本號 註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。