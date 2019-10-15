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[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼   股票名稱 日期     地                    點
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*3557  嘉威     20191015 台北市信義路五段5號
*1732  毛寶     20191017 新竹縣湖口鄉中華路22號2樓(新竹工業區管理中心)         
*6114  久威     20191017 台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場多功能會議室)      
*6539  翔宇     20191018 台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室
*2301  光寶科   20191025 台北市內湖區瑞光路三九二號一樓(光寶科技大樓國際會議中心)
*5305  敦南     20191025 台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議中心)  
*8476  台境     20191025 本公司會議室(台南市關廟區關新路二段567號)             
*6736  碩辣椒   20191028 台北市內湖區瑞光路583巷31號3樓
*4806  昇華     20191030 台北市內湖區行愛路176號4樓(本公司會議室)              
*6657  華安     20191101 台北市內湖區瑞光路583巷21號6樓之3(本公司會議室)       
*6695  芯鼎     20191104 新竹科學園區工業東二路一號(科學園區科技生活館)        
*8284  三竹     20191106 台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室)               
*8479  台灣藝術 20191106 高雄市苓雅區中山二路483號
*8119  公信     20191108 新北市汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)  
*8349  恒耀     20191111 台南市仁德區上崙里中正路一段616號(本公司保安廠)       
*8059  凱碩     20191113 新北市深坑區北深路三段147號
*8127  利汎     20191113 台北市萬華區莒光路310號7樓
*8374  羅昇     20191113 新北市三重區光復路一段67號(珍豪大飯店)                
*6553  豐華     20191115 台北市南港區園區街3之2號7樓(南港軟體園區H棟)大會議室  
*4551  智伸科   20191119 桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店)              
*5432  達威     20191120 台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室
*6236  康呈     20191121 台中市西區忠明南路303號27樓
*6527  明達醫   20191125 桃園市桃園區民生路107號(桃園翰品酒店)                 
*4135  天賜爾   20191126 宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(羅東鎮農會第一會議廳)  
*5254  欣訊科技 20191127 新北市汐止區大同路二段173號10樓
*6589  台康生技 20191127 新竹生物醫學園區研發中心國際會議廳(新竹縣竹北市生醫路二段8號2F)
*1814  東光訊   20191129 尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1紫雲一廳) 
*4193  喬本     20191129 屏東縣長治鄉德和村神農東路9號
*6572  博錸     20191203 台北市內湖區陽光街351號5樓(本公司會議室)              
 5259  奕智博   20191205 新北市汐止區新台五路一段99號6樓本號

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。
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