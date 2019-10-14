◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月14日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 元大美債7-10 大學光 新昕纖 合世 宜特 易威 大略-KY 元大美債1-3 凱柏實業 韋僑 杏昌 宏捷科 天良 寬魚國際 群益15年IG電信債 和進 久陽 進階 南璋 太普高 群益15年IG科技債 建榮 東林 強生 勝昱 群益10年IG金融債 通泰 欣厚-KY 東生華 萬國通 國泰投資級公司債 凱崴 友銓 其祥-KY 飛寶企業 國泰5Y+新興債 系微 倉和 德麥 精確 國泰1-5Y高收債 旺玖 三圓 中華食 宏易 富邦全球高收債 常珵 雙喜 世坤 唐鋒 國泰中國政金債5+ 歐買尬 力泰 泰茂 聯光通 富邦中政債0-1 理銘 精確 通訊-KY FH中國政策債 亞都 崇友 榮群 凱基中國債3-10 老爺知 至興 新零售 凱基新興債10+ 東凌-KY 大詠城 恩得利 凱基科技債10+ 邁達康 萬在 李洲 群益AAA-AA公司債 綠河-KY 健椿 凱柏實業 群益15年EM主權債 欣泰 百德 元炬 FH能源債 唐鋒 及成 FH製藥債 大恭 和進 FH新興企業債 永純 耀勝 國泰A級公司債 致振 倚強股份 FH20年美債 康聯訊 錦明 FH中國信用債 威潤 鑫創 凱基AAA至A公司債 唐榮 宇環 凱基金融債20+ 世鎧 廣寰科 凱基美債25+ 晉椿 點晶 國泰A級金融債 久陽 斐成 國泰A級公用債 強新 泰谷 富邦中國投等債 松和 典範 富邦金融投等債 新零售 益通 元大10年IG銀行債 力新 振維 FH公司債A3 謚源 迎輝 FH次順位IG金融債 李洲 重鵬 FH美元信用債1-5Y 元炬 研勤 群益A級公司債 港建 欣厚-KY 群益AAA-A醫療債 及成 兆遠 中信美國公債20年 新洲 寶得利 中信中國債7-10 耀勝 太欣 中信中國美元IG債 倚強股份 系統電 B新光美債1-3 至寶電 天剛 B新光美債20+ 宇環 世紀 第一金美債20+ 點晶 華容 第一金金融債 10+ 雙鴻 建榮 第一金科技債 10+ 幸康 立衛 永豐10年A公司債 泰谷 天揚 永豐15年金融債 熱映 鈺創 永豐7-10年中國債 哲固 佳總 凱基IG精選15+ 力致 合正 台新美元銀行債 森寶 金利 台新中國政策債 矽瑪 寶聯通 新光15年IG金融債 重鵬 凱鈺 富邦新興投等債 泓格 德宏 富邦歐洲銀行債 東林 合邦 中信新興亞洲債 精聯 萬旭 中信EM主權債0-5 欣厚-KY 久正 統一美債10年Aa-A 湯石照明 上揚 永豐1-3年美公債 智晶 全譜 永豐美國500大 數字 易通展 合世 桂盟 茂迪 易威 世紀 元隆 天良 友銓 沛亨 南璋 立衛 凱碩 勝昱 合正 全達 萬國通 慕康生醫 奧斯特 飛寶企業 合邦 保銳 精確 亞元 越峰 宏易 訊達 商丞 唐鋒 欣技 英格爾 聯光通 亞通 士開 通訊-KY 上揚 昇益 榮群 旺玖 志嘉 新零售 元隆 富裔 恩得利 廣錠 富驛-KY 李洲 光菱 劍湖山 凱柏實業 奧斯特 德記 元炬 宏捷科 泰偉 及成 保銳 華義 和進 森田 昇華 耀勝 鑫龍騰 得利影 倚強股份 三圓 鼎創達 錦明 力泰 台境 鑫創 理銘 愛地雅 宇環 富裔 邦泰 廣寰科 安心 點晶 漢來美食 斐成 富驛-KY 泰谷 亞都 典範 老爺知 益通 滿心 振維 東凌-KY 迎輝 紅馬-KY 重鵬 德記 研勤 全家 欣厚-KY 詩肯 兆遠 弘帆 寶得利 邁達康 太欣 大展證 系統電 誠品生活 天剛 泰偉 世紀 華義 華容 大宇資 建榮 得利影 立衛 時報 天揚 旭然 鈺創 鼎創達 佳總 朋億 合正 崑鼎 金利 益張 寶聯通 白紗科 凱鈺 捷必勝-KY 德宏 旭源 新華 紅木-KY 合邦 鉅邁 萬旭 綠電 久正 綠河-KY 上揚 花王 全譜 欣雄 易通展 欣泰 茂迪 富堡 元隆 大汽電 沛亨 合騏 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 士開 昇益 志嘉 富裔 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 台境 愛地雅 邦泰