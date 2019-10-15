[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

鉅亨台北資料中心 2019年10月15號7點37分

實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄10/09 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4127A 聯合甲特 10/15 上櫃增資 10/07-10/09 900 52.00 52.00 凱基 01 10/14 16472 5607 遠雄港 10/16 上市增資 10/08-10/14 5100 16.50 16.50 元富 01 10/15 117380 4919 新唐 10/18 上市增資 10/14-10/16 6800 45.00 45.00 中國信託 01 10/17 4152 台微體 10/21 上櫃增資 10/15-10/17 969 82.00 82.00 永豐金 01 10/18 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。