[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 愛山林 經理人 許懷泉 2,748,000 500,000 一般交易 弘憶股 法人董事代表人 葉佳紋 439,065 439,065 一般交易 三能-KY 董事配偶 蔡豐隆之配偶 1,321,700 100,000 贈與 蔡豐隆 三能-KY 董事配偶 祭豐隆之配偶 1,221,700 26,000 贈與 蔡明達 三能-KY 董事配偶 蔡豐隆之配偶 1,195,700 29,000 贈與 蔡明翰 2.上櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 訊達 大股東 凌群電腦 5,636,909 1,496,000 一般交易 良維 董事 謝天賦 2,797,014 797,014 洽特定人 金立紘代表人謝天賦 3.興櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 醣基 董事 中央研究院 48,000,000 297,600 贈與 方俊民 醣基 董事 中央研究院 47,702,400 80,000 贈與 吳岱娜 醣基 董事 中央研究院 47,622,400 240,000 贈與 林昆賢 醣基 董事 中央研究院 47,382,400 19,000 贈與 柳公政 醣基 董事 中央研究院 47,363,400 216,000 贈與 莊博凱 醣基 董事 中央研究院 47,147,400 23,000 贈與 莊宏揚 醣基 董事 中央研究院 47,124,400 78,000 贈與 葉士齊 醣基 董事 中央研究院 47,046,400 46,800 贈與 鄭義循 醣基 董事 中央研究院 46,999,600 36,000 贈與 蔡長昇 醣基 董事 中央研究院 46,963,600 26,000 贈與 施沙晉 4.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃) ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 受讓人 目前持股 轉讓持股 美達科技 董事 陳梅開發 群益金鼎 5,109,407 215,000 美達科技 董事 錫瑋投資 群益金鼎 1,578,351 60,000 美達科技 董事 雄維投資 群益金鼎 3,156,695 120,000 美達科技 經理人 邵基明 群益金鼎 435,768 10,000 美達科技 董事配偶 陳林杰之配偶 群益金鼎 572,247 105,000 美達科技 董事配偶 陳林杰之配偶 證券投資人及期貨保護中心 467,247 1,000 美達科技 經理人 曹君宇 群益金鼎 657,647 20,000 5.上市公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 愛山林 經理人 許懷泉 432,000 2,748,000 500,000 未轉讓理由：其他：個人理財規劃 弘憶股 法人董事代表人 葉佳紋 439,065 439,065 2,090,065 未轉讓理由：股價不理想 6.上櫃公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 浩鼎 經理人 游丞德 93,000 637,128 120,000 未轉讓理由：股價不理想 訊達 大股東 凌群電腦 1,261,000 5,636,909 1,292,000 未轉讓理由：股價不理想