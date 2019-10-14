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◆台灣集中市場自營商近3日買賣超前30名

台北‧10月14日 交易日  
  
◆買超前30名  
代碼   股票名稱              買超     10/14     10/07  
00637L 元大滬深300正2      104403     42447    -61956  
00655L 國泰中國A50正2       20390     15919     -4471  
00633L 富邦上証正2          13834      9295     -4539  
2313   華通                  3294      5369      2075  
00692  富邦公司治理          3280      2222     -1058  
020000 富邦特選蘋果N         3226     26217     22991  
00850  元大臺灣ESG永續       3026       424     -2602  
00693U 華頓S&P黃豆           2973     10038      7065  
00636  國泰中國A50           2572      2824       252  
00672L 元大S&P原油正2        2569   -616304   -618873  
3481   群創                  2000      9865      7865  
2352   佳世達                1933      3780      1847  
00673R 元大S&P原油反1        1687     77287     75600  
3711   日月光投控            1522      1304      -218  
2356   英業達                1241      2384      1143  
3231   緯創                  1240      1423       183  
2408   南亞科                1215      1048      -167  
00852L 國泰美國道瓊正2       1127     -1372     -2499  
2324   仁寶                  1089      2501      1412  
2367   燿華                  1062      1697       635  
00739  元大MSCI A股           834       679      -155  
00670L 富邦NASDAQ正2          807     -1147     -1954  
9945   潤泰新                 787      1540       753  
2515   中工                   784       514      -270  
2498   宏達電                 774      1539       765  
2392   正崴                   769      1651       882  
3702   大聯大                 768      1754       986  
00639  富邦深100              668       599       -69  
2449   京元電子               663      1868      1205  
2376   技嘉                   659       936       277  
  
◆賣超前30名  
代碼   股票名稱              賣超     10/14     10/07  
00677U 富邦VIX             -44066     19509     63575  
00632R 元大台灣50反1       -43627    -44423      -796  
0056   元大高股息          -34203    -70372    -36169  
2337   旺宏                 -9137     -2446      6691  
00752  中信中國50           -6927    -18185    -11258  
00642U 元大S&P石油          -4771    -63130    -58359  
3037   欣興                 -4275     -1362      2913  
0050   元大台灣50           -3654     -2587      1067  
2891   中信金               -2438     -2997      -559  
00717  富邦美國特別股       -2406     -3481     -1075  
00708L 元大S&P黃金正2       -2398      -558      1840  
2317   鴻海                 -2017     -2967      -950  
2834   臺企銀               -1730     -1264       466  
2448   晶電                 -1631     -4378     -2747  
2883   開發金               -1489     -1644      -155  
00664R 國泰臺灣加權反1      -1481     -1357       124  
2002   中鋼                 -1456     -1524       -68  
2610   華航                 -1453     -2768     -1315  
3017   奇鋐                 -1396       338      1734  
2890   永豐金               -1285     -1937      -652  
2892   第一金               -1277     -1174       103  
5880   合庫金               -1276     -1267         9  
2880   華南金               -1247     -1329       -82  
2330   台積電               -1239     -1081       158  
2884   玉山金               -1096     -1438      -342  
2887   台新金               -1043     -1099       -56  
2801   彰銀                 -1027     -1126       -99  
00651R FH香港反1            -1014      -606       408  
8046   南電                  -973       801      1774  
2812   台中銀                -963     -1125      -162
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