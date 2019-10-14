◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧10月14日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 8086 宏捷科 3960 8069 元太 2494 5483 中美晶 1304 3483 力致 964 6488 環球晶 674 3324 雙鴻 669 6138 茂達 295 6290 良維 248 6472 保瑞 201 6568 宏觀 173 3152 璟德 162 6510 精測 133 4528 江興鍛 113 6643 M31 106 1752 南光 72 8155 博智 59 3529 力旺 51 8255 朋程 30 5347 世界 28 6561 是方 21 8916A 光隆甲特 19 6121 新普 19 3564 其陽 3 3567 逸昌 0 3580 友威科 0 3581 博磊 0 3587 閎康 0 3594 磐儀 0 3548 兆利 0 3551 世禾 0 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 6245 立端 -1609 4953 緯軟 -956 6274 台燿 -909 3217 優群 -848 8358 金居 -789 6462 神盾 -486 4107 邦特 -392 9951 皇田 -383 1795 美時 -358 4736 泰博 -354 3293 鈊象 -340 6147 頎邦 -331 6111 大宇資 -270 6679 鈺太 -269 5289 宜鼎 -264 4966 譜瑞-KY -212 3260 威剛 -212 3527 聚積 -208 5457 宣德 -187 006201元大富櫃50 -185 5439 高技 -183 4126 太醫 -150 3227 原相 -136 3081 聯亞 -125 6411 晶焱 -118 8299 群聯 -108 4803 VHQ-KY -108 3083 網龍 -103 5263 智崴 -87 8924 大田 -80