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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧10月14日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
8086  宏捷科        3960  
8069  元太          2494  
5483  中美晶        1304  
3483  力致           964  
6488  環球晶         674  
3324  雙鴻           669  
6138  茂達           295  
6290  良維           248  
6472  保瑞           201  
6568  宏觀           173  
3152  璟德           162  
6510  精測           133  
4528  江興鍛         113  
6643  M31            106  
1752  南光            72  
8155  博智            59  
3529  力旺            51  
8255  朋程            30  
5347  世界            28  
6561  是方            21  
8916A 光隆甲特        19  
6121  新普            19  
3564  其陽             3  
3567  逸昌             0  
3580  友威科           0  
3581  博磊             0  
3587  閎康             0  
3594  磐儀             0  
3548  兆利             0  
3551  世禾             0  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
6245  立端         -1609  
4953  緯軟          -956  
6274  台燿          -909  
3217  優群          -848  
8358  金居          -789  
6462  神盾          -486  
4107  邦特          -392  
9951  皇田          -383  
1795  美時          -358  
4736  泰博          -354  
3293  鈊象          -340  
6147  頎邦          -331  
6111  大宇資        -270  
6679  鈺太          -269  
5289  宜鼎          -264  
4966  譜瑞-KY       -212  
3260  威剛          -212  
3527  聚積          -208  
5457  宣德          -187  
006201元大富櫃50      -185  
5439  高技          -183  
4126  太醫          -150  
3227  原相          -136  
3081  聯亞          -125  
6411  晶焱          -118  
8299  群聯          -108  
4803  VHQ-KY        -108  
3083  網龍          -103  
5263  智崴           -87  
8924  大田           -80
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