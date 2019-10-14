IC Insights：2019年MPU市場低迷 終結連九年歷史新高紀錄

根據市場調研機構《IC Insights》發布的最新報告顯示，受到智慧型手機出貨量疲軟、數據中心伺服器庫存過剩以及全球市場疲軟的影響，微處理器 (MPU) 市場在連續 9 年創下年度銷售額新高後，預計今年 (2019 年) 將出現下跌，至 773 億美元。

報告中顯示，受到中美貿易戰連帶影響，MPU 市場在 2010 年至 2018 年連續 9 年創下歷史新高後，預計在今年 MPU 營收將下跌 4%，至 773 億美元左右。不過，報告中也預期，到 2020 年，MPU 銷售額將出現小幅反彈，成長 2.7% 至 793 億美元，然後在 2021 年將升至約 823 億美元，再次創新歷史紀錄。

MPU 市場銷售額預期 (圖片：IC Insights)

在先前，報告曾預測 MPU 銷售放緩將出現在 2020 年，如今似乎已經提前，且跌幅進一步加劇。本次該報告預期，MPU 全球總營收在 2018 年至 2023 年期間的複合年增率 (CAGR) 為 2.7%，並在 2023 年有望達到 917 億美元。MPU 總出貨量在預測期內的 CAGR 則為 1.0%，並在 2023 年達到 24 億台。

從類別上來看，預計 2019 年 MPU 的總營收有 29%(222 億美元) 來自手機應用伺服器，3% (25 億美元) 來自平板電腦等行動裝置 MPU。同時，有近 52%(398 億美元) 來自於筆記型電腦和桌機、網路 / 雲端運算系統、超級電腦中使用的中央微處理器等。

此外，在 2019 年 MPU 總銷售額中約有 17%(129 億美元) 來自嵌入式處理應用程式。嵌入式 MPU 目前仍然是市場中的一個亮點，此類別預計在今年將從 2018 年的 117 億美元成長 10%。報告中也指出，受到與物聯網 (IoT)、自動化和人工智慧領域的擴張，以及汽車、工業設備、消費產品和其他終端應用中傳感器的普及和推動，嵌入式 MPU 的銷售額預期將持續上升。