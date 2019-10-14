[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/10/09 108/10/08 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.41400 10.41250 0.00150 0.01441 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.12880 10.12730 0.00150 0.01481 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.48290 10.48970 -0.00680 -0.06483 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.20570 10.21240 -0.00670 -0.06561 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.13630 10.13680 -0.00050 -0.00493 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.26710 10.27250 -0.00540 -0.05257 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.12580 10.13100 -0.00520 -0.05133 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.14260 10.15400 -0.01140 -0.11227 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.87220 9.87850 -0.00630 -0.06377 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.87220 9.87850 -0.00630 -0.06377 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.85380 9.86500 -0.01120 -0.11353 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.85340 9.86520 -0.01180 -0.11961 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.05730 10.06790 -0.01060 -0.10529 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.05780 10.06840 -0.01060 -0.10528 大華銀多元特別收益平衡基金 10.98000 11.00000 -0.02000 -0.18182 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 39.98560 0.00000 39.98560 0.00000 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.85420 10.86080 -0.00660 -0.06077 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.65150 10.65800 -0.00650 -0.06099 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.75510 10.76540 -0.01030 -0.09568 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.64360 10.65380 -0.01020 -0.09574 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.97650 0.00000 39.97650 0.00000 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.52000 21.88000 -0.36000 -1.64534 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 21.66000 21.61000 0.05000 0.23137 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 42.28510 42.56950 -0.28440 -0.66808 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 38.84950 39.02100 -0.17150 -0.43951 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.95210 9.95460 -0.00250 -0.02511 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.52920 10.52790 0.00130 0.01235 中國信託台灣活力基金 13.56000 13.64000 -0.08000 -0.58651 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.52000 11.51000 0.01000 0.08688 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.94000 10.99000 -0.05000 -0.45496 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.63000 8.73000 -0.10000 -1.14548 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.40000 9.51000 -0.11000 -1.15668 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.42820 10.38900 0.03920 0.37732 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.08740 10.11100 -0.02360 -0.23341 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 8.94140 8.96240 -0.02100 -0.23431 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.47610 10.48020 -0.00410 -0.03912 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.25820 9.26190 -0.00370 -0.03995 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.25770 11.36970 -0.11200 -0.98507 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.48970 9.58410 -0.09440 -0.98496 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.95170 10.99200 -0.04030 -0.36663 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.48890 9.52380 -0.03490 -0.36645 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 39.98320 0.00000 39.98320 0.00000 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 46.50980 46.57980 -0.07000 -0.15028 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 42.72970 42.85180 -0.12210 -0.28494 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 47.38850 47.54740 -0.15890 -0.33419 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 47.78050 47.92890 -0.14840 -0.30963 中國信託智能運動基金-台幣 10.52000 10.63000 -0.11000 -1.03481 中國信託智能運動基金-美元 10.23000 10.32000 -0.09000 -0.87209 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.63000 9.74000 -0.11000 -1.12936 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.49000 9.58000 -0.09000 -0.93946 中國信託華盈貨幣市場基金 11.04960 11.04940 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.41900 10.43930 -0.02030 -0.19446 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.50190 9.52040 -0.01850 -0.19432 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.73670 10.73910 -0.00240 -0.02235 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.79210 9.79430 -0.00220 -0.02246 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.08060 40.15450 -0.07390 -0.18404 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 41.13550 41.25800 -0.12250 -0.29691 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.58000 10.72000 -0.14000 -1.30597 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.01000 10.14000 -0.13000 -1.28205 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.73000 10.86000 -0.13000 -1.19705 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.21000 10.33000 -0.12000 -1.16167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 45.04120 45.15610 -0.11490 -0.25445 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 45.23240 45.35080 -0.11840 -0.26108 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 45.39920 45.53560 -0.13640 -0.29955 元大2001基金 67.75000 68.81000 -1.06000 -1.54047 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 47.91980 48.11150 -0.19170 -0.39845 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 45.70870 45.87900 -0.17030 -0.37119 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.58000 20.84000 -0.26000 -1.24760 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.77600 11.77270 0.00330 0.02803 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.41960 10.53620 -0.11660 -1.10666 元大上證50基金 32.29000 32.32000 -0.03000 -0.09282 元大大中華TMT基金-人民幣 11.17000 11.61000 -0.44000 -3.78984 元大大中華TMT基金-新台幣 9.56000 10.05000 -0.49000 -4.87562 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.16000 13.05000 0.11000 0.84291 元大大中華價值指數基金-美元 11.84100 11.82000 0.02100 0.17766 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.98500 16.02500 -0.04000 -0.24961 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.43600 11.48900 -0.05300 -0.46131 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.56400 10.73200 -0.16800 -1.56541 元大中國平衡基金-人民幣 2.99000 2.98000 0.01000 0.33557 元大中國平衡基金-新台幣 12.85000 12.93000 -0.08000 -0.61872 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 44.87080 45.20310 -0.33230 -0.73513 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.23010 11.18060 0.04950 0.44273 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.19610 10.15120 0.04490 0.44231 元大中國機會債券基金-新台幣 9.91820 9.98790 -0.06970 -0.69784 元大巴西指數基金 6.59600 6.63100 -0.03500 -0.52782 元大日經225基金 27.40000 27.57000 -0.17000 -0.61661 元大台商收成基金 23.08000 23.38000 -0.30000 -1.28315 元大台灣50單日反向1倍基金 11.14000 11.02000 0.12000 1.08893 元大台灣50單日正向2倍基金 43.04000 43.98000 -0.94000 -2.13734 元大台灣中型100基金 34.19000 34.55000 -0.36000 -1.04197 元大台灣加權股價指數基金 26.66100 26.97100 -0.31000 -1.14938 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.85000 11.00000 -0.15000 -1.36364 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.76000 10.90000 -0.14000 -1.28440 元大台灣卓越50基金 85.70000 86.88000 -1.18000 -1.35820 元大台灣金融基金 18.50000 18.64000 -0.14000 -0.75107 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.75000 10.87000 -0.12000 -1.10396 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.74000 10.87000 -0.13000 -1.19595 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.98000 32.25000 -0.27000 -0.83721 元大台灣高股息基金 28.15000 28.48000 -0.33000 -1.15871 元大台灣電子科技基金 38.60000 39.18000 -0.58000 -1.48035 元大全球ETF成長組合基金 10.44000 10.55000 -0.11000 -1.04265 元大全球ETF穩健組合基金 14.88000 14.99000 -0.11000 -0.73382 元大全球人工智慧ETF基金 22.82000 23.51000 -0.69000 -2.93492 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.71000 13.78000 -0.07000 -0.50798 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.37000 9.43000 -0.06000 -0.63627 元大全球不動產證券化基金-人民幣 14.02000 14.01000 0.01000 0.07138 元大全球不動產證券化基金-美元 12.63800 12.68500 -0.04700 -0.37052 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.59000 8.68000 -0.09000 -1.03687 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.46000 6.52000 -0.06000 -0.92025 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.07000 9.14000 -0.07000 -0.76586 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.95000 7.00000 -0.05000 -0.71429 元大全球股票入息基金-美元配息 8.07300 8.17300 -0.10000 -1.22354 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.40000 9.54000 -0.14000 -1.46751 元大全球股票入息基金-新台幣配息 7.99000 8.10000 -0.11000 -1.35802 元大全球新興市場精選組合基金 13.17000 13.21000 -0.04000 -0.30280 元大全球農業商機基金 17.21000 17.43000 -0.22000 -1.26219 元大印尼指數基金 8.93700 8.90900 0.02800 0.31429 元大多多基金 18.31000 18.52000 -0.21000 -1.13391 元大多福基金 54.94000 55.69000 -0.75000 -1.34674 元大亞太成長基金 8.39000 8.35000 0.04000 0.47904 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.37990 9.40430 -0.02440 -0.25946 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.47130 7.49070 -0.01940 -0.25899 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.88800 8.85100 0.03700 0.41803 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.25600 10.24010 0.01590 0.15527 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.50710 10.50300 0.00410 0.03904 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.22270 10.21880 0.00390 0.03816 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.49390 10.53440 -0.04050 -0.38445 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.21160 10.25100 -0.03940 -0.38435 元大卓越基金 43.21000 43.66000 -0.45000 -1.03069 元大店頭基金 8.93000 9.04000 -0.11000 -1.21681 元大美元貨幣市場基金-美元 10.53090 10.53030 0.00060 0.00570 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.81800 9.81490 0.00310 0.03158 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.55700 32.63970 -0.08270 -0.25337 元大美國政府20年期(以上)債券基金 45.89990 46.02680 -0.12690 -0.27571 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.22750 15.24860 -0.02110 -0.13837 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 26.91280 26.88040 0.03240 0.12053 元大美國政府7至10年期債券基金 43.24000 43.32330 -0.08330 -0.19228 元大高科技基金 21.40000 21.57000 -0.17000 -0.78813 元大得利貨幣市場基金 16.35010 16.34990 0.00020 0.00122 元大得寶貨幣市場基金 12.04990 12.04970 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.01000 11.09000 -0.08000 -0.72137 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.01000 11.09000 -0.08000 -0.72137 元大富櫃50基金 13.30000 13.40000 -0.10000 -0.74627 元大華夏中小基金 7.30000 7.47000 -0.17000 -2.27577 元大新中國基金-人民幣 10.16000 10.32000 -0.16000 -1.55039 元大新中國基金-美元 9.14400 9.33300 -0.18900 -2.02507 元大新中國基金-新台幣 9.11000 9.36000 -0.25000 -2.67094 元大新主流基金 26.58000 26.98000 -0.40000 -1.48258 元大新東協平衡基金-美元 9.26300 9.24700 0.01600 0.17303 元大新東協平衡基金-新台幣 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.29230 11.26700 0.02530 0.22455 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.00050 10.02010 -0.01960 -0.19561 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.41360 11.45820 -0.04460 -0.38924 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.31490 9.35120 -0.03630 -0.38819 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.74070 10.73880 0.00190 0.01769 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.90880 9.90700 0.00180 0.01817 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.91060 10.95500 -0.04440 -0.40529 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.07460 10.11560 -0.04100 -0.40531 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.22720 10.23400 -0.00680 -0.06645 元大新興亞洲基金 10.75000 10.78000 -0.03000 -0.27829 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.78440 9.83170 -0.04730 -0.48110 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.06680 9.11050 -0.04370 -0.47967 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.05560 10.14710 -0.09150 -0.90174 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.33280 9.41770 -0.08490 -0.90149 元大萬泰貨幣市場基金 15.18540 15.18520 0.00020 0.00132 元大經貿基金 38.39000 38.91000 -0.52000 -1.33642 元大實質多重資產基金-人民幣 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505 元大實質多重資產基金-美元 8.23500 8.24700 -0.01200 -0.14551 元大實質多重資產基金-新台幣 8.69000 8.72000 -0.03000 -0.34404 元大滬深300單日反向1倍基金 12.09000 12.15000 -0.06000 -0.49383 元大滬深300單日正向2倍基金 18.07000 17.90000 0.17000 0.94972 元大臺灣ESG永續ETF基金 20.92000 21.21000 -0.29000 -1.36728 元大摩臺基金 40.03000 40.59000 -0.56000 -1.37965 元大標普500基金 27.09000 27.60000 -0.51000 -1.84783 元大標普500單日反向1倍基金 12.37000 12.19000 0.18000 1.47662 元大標普500單日正向2倍基金 34.42000 35.55000 -1.13000 -3.17862 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.79000 20.91000 -0.12000 -0.57389 元大標智滬深300基金 17.70000 17.69000 0.01000 0.05653 元大歐洲50基金 25.06000 25.33000 -0.27000 -1.06593 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 8.94870 8.95460 -0.00590 -0.06589 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.31100 10.31080 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 16.31000 16.52000 -0.21000 -1.27119 日盛上選基金(A類型) 37.76000 38.39000 -0.63000 -1.64105 日盛上選基金(I類型) 37.76000 38.39000 -0.63000 -1.64105 日盛小而美基金 19.84000 20.09000 -0.25000 -1.24440 日盛中國內需動力基金 9.60000 9.73000 -0.13000 -1.33607 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.50870 12.48560 0.02310 0.18501 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.87170 9.85350 0.01820 0.18471 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.59950 12.58370 0.01580 0.12556 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.93880 9.92630 0.01250 0.12593 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.32250 11.34080 -0.01830 -0.16136 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.91450 8.92890 -0.01440 -0.16127 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.20000 11.29000 -0.09000 -0.79717 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.28000 10.38000 -0.10000 -0.96339 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.62000 10.79000 -0.17000 -1.57553 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.39000 10.47000 -0.08000 -0.76409 日盛日盛基金 12.91000 13.02000 -0.11000 -0.84485 日盛目標收益組合基金(美元) 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 日盛全球抗暖化基金 10.94000 11.10000 -0.16000 -1.44144 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.63990 10.66280 -0.02290 -0.21477 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.40310 9.42330 -0.02020 -0.21436 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.33550 10.36980 -0.03430 -0.33077 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.13460 9.16490 -0.03030 -0.33061 日盛全球智能車基金(美元) 10.14000 10.27000 -0.13000 -1.26582 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.14000 10.29000 -0.15000 -1.45773 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.55680 2.55490 0.00190 0.07437 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65980 1.65850 0.00130 0.07838 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39010 0.38980 0.00030 0.07696 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25370 0.25360 0.00010 0.03943 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.77980 12.78780 -0.00800 -0.06256 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.19020 8.19530 -0.00510 -0.06223 日盛亞洲機會基金 7.10000 7.10000 0.00000 0.00000 日盛首選基金 18.81000 18.99000 -0.18000 -0.94787 日盛高科技基金 19.73000 20.04000 -0.31000 -1.54691 日盛貨幣市場基金 14.85820 14.85800 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 44.55000 44.94000 -0.39000 -0.86782 日盛精選五虎基金 38.23000 38.56000 -0.33000 -0.85581 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.56700 13.56680 0.00020 0.00147 台新2000高科技基金 34.88000 34.96000 -0.08000 -0.22883 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.09000 9.34000 -0.25000 -2.67666 台新MSCI中國基金 19.04000 19.29000 -0.25000 -1.29601 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 19.42000 19.85000 -0.43000 -2.16625 台新大眾貨幣市場基金 14.24390 14.24370 0.00020 0.00140 台新中國通基金 50.95000 51.18000 -0.23000 -0.44939 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.57300 0.57630 -0.00330 -0.57262 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.63800 17.85700 -0.21900 -1.22641 台新中國精選中小基金-美元 0.33030 0.33270 -0.00240 -0.72137 台新中國精選中小基金-新台幣 9.83000 9.96000 -0.13000 -1.30522 台新主流基金 26.21000 26.38000 -0.17000 -0.64443 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.66000 24.74000 -0.08000 -0.32336 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.80450 0.80560 -0.00110 -0.13654 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.30000 17.36000 -0.06000 -0.34562 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56330 0.56410 -0.00080 -0.14182 台新台灣中小基金 39.68000 40.18000 -0.50000 -1.24440 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.42310 11.36440 0.05870 0.51653 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.19720 10.13920 0.05800 0.57204 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.87830 11.81080 0.06750 0.57151 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.21000 11.17000 0.04000 0.35810 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.97030 10.00500 -0.03470 -0.34683 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.53000 9.58000 -0.05000 -0.52192 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.23520 11.27420 -0.03900 -0.34592 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.74000 10.80000 -0.06000 -0.55556 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.54590 8.57810 -0.03220 -0.37537 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28220 0.28210 0.00010 0.03545 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.67560 12.72340 -0.04780 -0.37569 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41360 0.41340 0.00020 0.04838 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 38.63000 38.82000 -0.19000 -0.48944 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 42.62000 42.73000 -0.11000 -0.25743 台新真吉利貨幣市場基金 11.14230 11.14220 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 33.35570 33.54940 -0.19370 -0.57736 台新智慧生活基金-美元 10.34840 10.51620 -0.16780 -1.59563 台新智慧生活基金-新台幣 10.64000 10.84000 -0.20000 -1.84502 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.00980 8.02220 -0.01240 -0.15457 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.18840 8.21710 -0.02870 -0.34927 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.18780 9.20210 -0.01430 -0.15540 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.40330 9.43620 -0.03290 -0.34866 台新新興市場債券基金(A類型) 11.46650 11.50270 -0.03620 -0.31471 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36600 0.36640 -0.00040 -0.10917 台新新興市場債券基金(B類型) 8.05680 8.08230 -0.02550 -0.31550 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27160 0.27190 -0.00030 -0.11033 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.23000 5.23000 0.00000 0.00000 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.81000 22.87000 -0.06000 -0.26235 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.67710 10.64630 0.03080 0.28930 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.03870 10.05140 -0.01270 -0.12635 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.07440 10.09750 -0.02310 -0.22877 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.78300 10.75090 0.03210 0.29858 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.12840 10.14120 -0.01280 -0.12622 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.16740 10.19070 -0.02330 -0.22864 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 44.02860 44.20760 -0.17900 -0.40491 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 43.28030 43.38200 -0.10170 -0.23443 永豐1至3年期美國公債ETF基金 39.89350 40.00500 -0.11150 -0.27872 永豐20年期以上美國公債ETF基金 40.45680 40.57530 -0.11850 -0.29205 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 38.53340 38.68410 -0.15070 -0.38957 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.42400 11.41600 0.00800 0.07008 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.81450 9.89030 -0.07580 -0.76641 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.33330 9.31150 0.02180 0.23412 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 11.07040 11.04410 0.02630 0.23814 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.58780 7.63250 -0.04470 -0.58565 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.06780 9.12120 -0.05340 -0.58545 永豐中小基金 56.12000 56.65000 -0.53000 -0.93557 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.84200 1.84050 0.00150 0.08150 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.60590 2.60370 0.00220 0.08450 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.08250 8.08740 -0.00490 -0.06059 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.08010 11.08670 -0.00660 -0.05953 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.05000 5.03000 0.02000 0.39761 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.86000 21.87000 -0.01000 -0.04572 永豐主流品牌基金 18.41000 18.58000 -0.17000 -0.91496 永豐永豐基金 34.81000 35.05000 -0.24000 -0.68474 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 8.96120 8.95650 0.00470 0.05248 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.55400 9.54900 0.00500 0.05236 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.79750 8.80770 -0.01020 -0.11581 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.38270 9.39360 -0.01090 -0.11604 永豐亞洲民生消費基金 11.54000 11.49000 0.05000 0.43516 永豐南非幣2021保本基金 14.32890 14.32160 0.00730 0.05097 永豐美國大型500股票ETF基金 19.25000 19.63000 -0.38000 -1.93581 永豐貨幣市場基金 13.95840 13.95820 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.17780 2.17720 0.00060 0.02756 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.72240 2.72170 0.00070 0.02572 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.69790 7.70680 -0.00890 -0.11548 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.91950 10.93210 -0.01260 -0.11526 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.06850 7.08070 -0.01220 -0.17230 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.46450 11.48430 -0.01980 -0.17241 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.90000 7.88000 0.02000 0.25381 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.08000 18.14000 -0.06000 -0.33076 永豐臺灣加權ETF基金 55.96000 56.63000 -0.67000 -1.18312 永豐領航科技基金 41.30000 41.73000 -0.43000 -1.03043 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.43000 11.37000 0.06000 0.52770 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.83000 10.78000 0.05000 0.46382 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.81000 9.91000 -0.10000 -1.00908 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.01000 10.11000 -0.10000 -0.98912 永豐趨勢平衡基金 44.24000 44.12000 0.12000 0.27199 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.96220 11.96140 0.00080 0.00669 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.82620 9.81600 0.01020 0.10391 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.48230 10.47120 0.01110 0.10601 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.90060 9.89410 0.00650 0.06570 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.39240 10.38560 0.00680 0.06548 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.87840 9.86730 0.01110 0.11249 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.66470 10.65270 0.01200 0.11265 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.90450 9.89810 0.00640 0.06466 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.46820 10.46150 0.00670 0.06404 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.41000 9.45000 -0.04000 -0.42328 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.18000 15.18000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.19000 19.30000 -0.11000 -0.56995 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.21000 19.24000 -0.03000 -0.15593 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.09910 10.08850 0.01060 0.10507 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.09910 10.08850 0.01060 0.10507 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.98460 9.98000 0.00460 0.04609 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.98460 9.98000 0.00460 0.04609 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.27240 10.26110 0.01130 0.11012 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.27230 10.26090 0.01140 0.11110 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.07440 10.06930 0.00510 0.05065 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.07440 10.06930 0.00510 0.05065 兆豐國際生命科學基金 14.12000 14.39000 -0.27000 -1.87630 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.31640 10.39620 -0.07980 -0.76759 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.62120 10.68970 -0.06850 -0.64080 兆豐國際全球基金 30.22000 30.49000 -0.27000 -0.88554 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.54120 10.54070 0.00050 0.00474 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.18610 10.18310 0.00300 0.02946 兆豐國際國民基金 23.67000 23.97000 -0.30000 -1.25156 兆豐國際第一基金 14.25000 14.40000 -0.15000 -1.04167 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.71610 10.72990 -0.01380 -0.12861 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.12730 8.13780 -0.01050 -0.12903 兆豐國際萬全基金 21.71000 21.89000 -0.18000 -0.82229 兆豐國際電子基金 27.80000 28.01000 -0.21000 -0.74973 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.86000 23.21000 -0.35000 -1.50797 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.06000 14.91000 0.15000 1.00604 兆豐國際豐台灣基金 37.45000 37.81000 -0.36000 -0.95213 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.57450 12.57430 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.47000 9.63000 -0.16000 -1.66147 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.52000 9.67000 -0.15000 -1.55119 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.81200 9.82740 -0.01540 -0.15670 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.85720 9.86960 -0.01240 -0.12564 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.82840 9.85760 -0.02920 -0.29622 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.86020 9.87480 -0.01460 -0.14785 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.97910 9.99330 -0.01420 -0.14210 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.81230 9.82760 -0.01530 -0.15568 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.85930 9.87180 -0.01250 -0.12662 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.83640 9.86570 -0.02930 -0.29699 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.86470 9.87920 -0.01450 -0.14677 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.98700 10.00120 -0.01420 -0.14198 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.99130 10.98990 0.00140 0.01274 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.69410 10.69740 -0.00330 -0.03085 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.96840 10.96970 -0.00130 -0.01185 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.55970 10.55830 0.00140 0.01326 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.76010 10.76350 -0.00340 -0.03159 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.69370 10.69510 -0.00140 -0.01309 合庫台灣基金 12.55000 12.62000 -0.07000 -0.55468 合庫全球高收益債券基金A類型 11.67900 11.71530 -0.03630 -0.30985 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.78910 12.81260 -0.02350 -0.18341 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.37090 11.39270 -0.02180 -0.19135 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.13810 12.16150 -0.02340 -0.19241 合庫全球高收益債券基金B類型 8.00960 8.03450 -0.02490 -0.30991 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.33530 9.35190 -0.01660 -0.17750 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.06310 9.08040 -0.01730 -0.19052 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.70360 8.72060 -0.01700 -0.19494 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.18400 9.20160 -0.01760 -0.19127 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.38000 10.46000 -0.08000 -0.76482 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.14000 11.20000 -0.06000 -0.53571 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.17000 9.24000 -0.07000 -0.75758 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.00000 10.06000 -0.06000 -0.59642 合庫全球新興市場基金 8.92000 8.96000 -0.04000 -0.44643 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.02000 10.07000 -0.05000 -0.49652 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.46000 10.50000 -0.04000 -0.38095 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.87000 8.93000 -0.06000 -0.67189 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.28000 9.32000 -0.04000 -0.42918 合庫貨幣市場基金 10.18660 10.18640 0.00020 0.00196 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.94350 9.96130 -0.01780 -0.17869 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.34570 10.36380 -0.01810 -0.17465 合庫新興多重收益基金A類型 10.50770 10.53940 -0.03170 -0.30078 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.13610 12.15660 -0.02050 -0.16863 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.50630 15.52980 -0.02350 -0.15132 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.60870 8.62420 -0.01550 -0.17973 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.46380 9.48050 -0.01670 -0.17615 合庫新興多重收益基金B類型 7.79350 7.81710 -0.02360 -0.30190 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.58930 8.60350 -0.01420 -0.16505 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.50810 10.51140 -0.00330 -0.03139 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.64000 10.68000 -0.04000 -0.37453 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 安本標準兩岸價值基金 人民幣 12.08000 11.93000 0.15000 1.25733 安本標準兩岸價值基金 美元 11.41000 11.34000 0.07000 0.61728 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.52000 11.49000 0.03000 0.26110 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.20430 10.19570 0.00860 0.08435 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.17440 10.17090 0.00350 0.03441 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.65800 9.75010 -0.09210 -0.94461 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.15850 10.15320 0.00530 0.05220 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.29630 10.28760 0.00870 0.08457 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.26000 10.25650 0.00350 0.03412 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.72380 9.81660 -0.09280 -0.94534 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.22700 10.22160 0.00540 0.05283 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.13000 10.19000 -0.06000 -0.58881 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.36000 10.43000 -0.07000 -0.67114 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.27160 11.26220 0.00940 0.08347 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.78030 9.78580 -0.00550 -0.05620 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.66600 9.73420 -0.06820 -0.70062 安聯中國東協基金 14.60000 14.71000 -0.11000 -0.74779 安聯中國策略基金-美元 12.56000 12.69000 -0.13000 -1.02443 安聯中國策略基金-新臺幣 16.32000 16.59000 -0.27000 -1.62749 安聯中華新思路基金-人民幣 16.48000 16.36000 0.12000 0.73350 安聯中華新思路基金-美元 14.80000 14.71000 0.09000 0.61183 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.89000 13.90000 -0.01000 -0.07194 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 35.25000 35.40000 -0.15000 -0.42373 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 10.39000 10.43000 -0.04000 -0.38351 安聯台灣科技基金 57.20000 57.28000 -0.08000 -0.13966 安聯台灣貨幣市場基金 12.56480 12.56460 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 40.27000 40.44000 -0.17000 -0.42038 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.89420 10.90140 -0.00720 -0.06605 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.95440 15.97430 -0.01990 -0.12458 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.86500 9.87720 -0.01220 -0.12352 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.97830 9.99060 -0.01230 -0.12312 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 11.77000 11.89000 -0.12000 -1.00925 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 9.83000 9.93000 -0.10000 -1.00705 安聯四季成長組合基金-美元 11.49000 11.58000 -0.09000 -0.77720 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.34870 13.36130 -0.01260 -0.09430 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.89650 10.90930 -0.01280 -0.11733 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.93200 12.95090 -0.01890 -0.14594 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.55000 9.55970 -0.00970 -0.10147 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.48220 9.49330 -0.01110 -0.11692 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.98540 8.99850 -0.01310 -0.14558 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.20330 10.21130 -0.00800 -0.07834 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元 9.96850 0.00000 9.96850 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.17660 10.19150 -0.01490 -0.14620 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.47000 11.53000 -0.06000 -0.52038 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.38000 11.47000 -0.09000 -0.78466 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.19000 11.26000 -0.07000 -0.62167 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.41000 9.48000 -0.07000 -0.73840 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.85000 9.92000 -0.07000 -0.70565 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.32000 11.38000 -0.06000 -0.52724 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.81000 10.88000 -0.07000 -0.64338 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.16000 9.22000 -0.06000 -0.65076 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.50390 12.52780 -0.02390 -0.19078 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.30810 11.33030 -0.02220 -0.19593 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.90170 10.92550 -0.02380 -0.21784 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.47490 8.49150 -0.01660 -0.19549 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.34350 8.35980 -0.01630 -0.19498 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.01740 8.03490 -0.01750 -0.21780 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.09220 10.11200 -0.01980 -0.19581 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 9.96360 9.98530 -0.02170 -0.21732 安聯全球人口趨勢基金 11.70000 11.88000 -0.18000 -1.51515 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.09000 8.23000 -0.14000 -1.70109 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 30.45000 31.04000 -0.59000 -1.90077 安聯全球油礦金趨勢基金 7.33000 7.44000 -0.11000 -1.47849 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.59660 12.61890 -0.02230 -0.17672 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.59200 10.61070 -0.01870 -0.17624 安聯全球新興市場基金 16.41000 16.47000 -0.06000 -0.36430 安聯全球農金趨勢基金 8.80000 8.91000 -0.11000 -1.23457 安聯全球綠能趨勢基金 8.72000 8.90000 -0.18000 -2.02247 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.41000 10.51000 -0.10000 -0.95147 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.62000 10.74000 -0.12000 -1.11732 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.71000 10.82000 -0.11000 -1.01664 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.21000 10.32000 -0.11000 -1.06589 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.32000 9.41000 -0.09000 -0.95643 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.29000 9.38000 -0.09000 -0.95949 安聯亞洲動態策略基金 21.76000 21.76000 0.00000 0.00000 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.15820 10.16440 -0.00620 -0.06100 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.18140 10.18970 -0.00830 -0.08145 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.07230 10.07870 -0.00640 -0.06350 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.03580 10.04390 -0.00810 -0.08065 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.08790 10.09410 -0.00620 -0.06142 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.03940 10.04800 -0.00860 -0.08559 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.00310 10.01280 -0.00970 -0.09688 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.09920 10.10900 -0.00980 -0.09694 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.00310 10.01280 -0.00970 -0.09688 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.66880 10.66460 0.00420 0.03938 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.14890 10.14470 0.00420 0.04140 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 92.43180 91.99800 0.43380 0.47153 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.48310 13.43680 0.04630 0.34458 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 69.10670 69.04930 0.05740 0.08313 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.95620 9.95500 0.00120 0.01205 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.80960 2.80610 0.00350 0.12473 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.92950 10.95320 -0.02370 -0.21638 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.36030 2.35480 0.00550 0.23357 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.75190 8.77380 -0.02190 -0.24961 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.31570 10.34410 -0.02840 -0.27455 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.35150 10.35930 -0.00780 -0.07529 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.88350 10.88730 -0.00380 -0.03490 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.29780 10.30640 -0.00860 -0.08344 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.31490 10.32430 -0.00940 -0.09105 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.11590 10.14370 -0.02780 -0.27406 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.09140 10.09920 -0.00780 -0.07723 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.44980 10.45460 -0.00480 -0.04591 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.09530 10.10370 -0.00840 -0.08314 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.12960 10.13870 -0.00910 -0.08976 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.15470 10.13990 0.01480 0.14596 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.37870 10.35900 0.01970 0.19017 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.12840 10.11470 0.01370 0.13545 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.02360 10.01370 0.00990 0.09886 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.04440 10.02990 0.01450 0.14457 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.10120 10.08340 0.01780 0.17653 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.02730 10.01370 0.01360 0.13581 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.97370 9.96390 0.00980 0.09836 宏利台灣動力基金A類型 32.32000 32.60000 -0.28000 -0.85890 宏利台灣動力基金I類型 32.32000 32.60000 -0.28000 -0.85890 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) 9.98270 9.99670 -0.01400 -0.14005 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) 9.97130 9.98910 -0.01780 -0.17819 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) 10.05050 10.06270 -0.01220 -0.12124 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) 9.97840 9.99320 -0.01480 -0.14810 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.85580 9.92820 -0.07240 -0.72924 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.67550 9.76530 -0.08980 -0.91958 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.37120 7.42540 -0.05420 -0.72993 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.29860 7.36200 -0.06340 -0.86118 宏利全球動力股票基金(人民幣) 9.80000 9.91000 -0.11000 -1.10999 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.32000 11.48000 -0.16000 -1.39373 宏利全球債券組合基金 13.78190 13.80060 -0.01870 -0.13550 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.03220 3.03250 -0.00030 -0.00989 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.48650 12.50750 -0.02100 -0.16790 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.92680 8.94360 -0.01680 -0.18784 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.65280 2.64620 0.00660 0.24941 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.44950 11.50030 -0.05080 -0.44173 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.28410 3.27510 0.00900 0.27480 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53590 0.53460 0.00130 0.24317 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.02000 14.99000 0.03000 0.20013 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.42280 12.43760 -0.01480 -0.11899 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.96490 10.97910 -0.01420 -0.12934 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.44290 10.46450 -0.02160 -0.20641 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.66050 8.67120 -0.01070 -0.12340 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.29190 8.30260 -0.01070 -0.12888 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.11700 8.13380 -0.01680 -0.20655 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.29280 8.30410 -0.01130 -0.13608 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.00000 10.21000 -0.21000 -2.05681 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.00000 10.24000 -0.24000 -2.34375 宏利美國銀行機會基金(美元) 9.98000 10.20000 -0.22000 -2.15686 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.10000 11.12000 -0.02000 -0.17986 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.84000 10.86000 -0.02000 -0.18416 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.77000 10.81000 -0.04000 -0.37003 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.00540 3.00600 -0.00060 -0.01996 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43160 0.43170 -0.00010 -0.02316 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.92120 12.93550 -0.01430 -0.11055 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.98160 0.98200 -0.00040 -0.04073 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.31510 7.32300 -0.00790 -0.10788 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04590 2.04630 -0.00040 -0.01955 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29480 0.29480 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.88780 8.89730 -0.00950 -0.10677 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32360 0.32370 -0.00010 -0.03089 宏利萬利貨幣市場基金 13.70120 13.70100 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.42000 2.42000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.90000 10.92000 -0.02000 -0.18315 宏利臺灣股息收益基金A類型 27.09000 27.47000 -0.38000 -1.38333 宏利臺灣股息收益基金I類型 27.09000 27.47000 -0.38000 -1.38333 宏利澳幣保本基金 12.73890 12.73450 0.00440 0.03455 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.69000 10.73000 -0.04000 -0.37279 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.85000 9.90000 -0.05000 -0.50505 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.78000 10.84000 -0.06000 -0.55351 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 12.00000 11.98000 0.02000 0.16694 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.59000 11.62000 -0.03000 -0.25818 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.23000 11.28000 -0.05000 -0.44326 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.77000 10.71000 0.06000 0.56022 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.04000 9.06000 -0.02000 -0.22075 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.45000 11.47000 -0.02000 -0.17437 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.57340 10.49490 0.07850 0.74798 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.38860 9.38650 0.00210 0.02237 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.83510 8.87070 -0.03560 -0.40132 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.31390 11.35950 -0.04560 -0.40143 貝萊德亞美利加收益基金 9.18000 9.25000 -0.07000 -0.75676 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.23000 10.28000 -0.05000 -0.48638 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.97000 10.04000 -0.07000 -0.69721 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.65000 9.74000 -0.09000 -0.92402 貝萊德新台幣基金 12.98290 12.98280 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 28.40000 28.80000 -0.40000 -1.38889 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.44650 11.45840 -0.01190 -0.10385 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.80360 9.87470 -0.07110 -0.72002 保德信大中華基金-人民幣 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 保德信大中華基金-美元 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 保德信大中華基金-新台幣 29.86000 30.15000 -0.29000 -0.96186 保德信中小型股基金 54.87000 54.91000 -0.04000 -0.07285 保德信中國中小基金-人民幣 9.40000 9.63000 -0.23000 -2.38837 保德信中國中小基金-美元 8.71000 8.95000 -0.24000 -2.68156 保德信中國中小基金-新臺幣 8.41000 8.69000 -0.28000 -3.22209 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.94050 10.00000 -0.05950 -0.59500 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.99780 10.07610 -0.07830 -0.77709 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.06140 10.12120 -0.05980 -0.59084 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.21220 11.27890 -0.06670 -0.59137 保德信中國品牌基金-人民幣 10.44000 10.62000 -0.18000 -1.69492 保德信中國品牌基金-美元 10.42000 10.61000 -0.19000 -1.79076 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.24000 11.44000 -0.20000 -1.74825 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.31000 27.72000 -0.41000 -1.47908 保德信全球消費商機基金 18.96000 19.18000 -0.22000 -1.14703 保德信全球基礎建設基金 13.78000 13.94000 -0.16000 -1.14778 保德信全球資源基金 6.75000 6.86000 -0.11000 -1.60350 保德信全球醫療生化基金-美元 9.04000 9.19000 -0.15000 -1.63221 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.96000 30.52000 -0.56000 -1.83486 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.61100 9.65470 -0.04370 -0.45263 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.83090 10.88080 -0.04990 -0.45861 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.12450 9.18430 -0.05980 -0.65111 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.26760 10.33490 -0.06730 -0.65119 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.13280 8.15810 -0.02530 -0.31012 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.28940 11.32460 -0.03520 -0.31083 保德信亞太基金 19.53000 19.53000 0.00000 0.00000 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.72640 8.74370 -0.01730 -0.19786 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.19360 12.21790 -0.02430 -0.19889 保德信店頭市場基金 39.41000 39.47000 -0.06000 -0.15201 保德信拉丁美洲基金 6.76000 6.83000 -0.07000 -1.02489 保德信金平衡基金 31.63000 31.86000 -0.23000 -0.72191 保德信金滿意基金 44.61000 44.96000 -0.35000 -0.77847 保德信科技島基金 29.80000 30.07000 -0.27000 -0.89790 保德信高成長基金 104.12000 104.43000 -0.31000 -0.29685 保德信貨幣市場基金 15.86160 15.86130 0.00030 0.00189 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.46810 10.56040 -0.09230 -0.87402 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.64310 10.75780 -0.11470 -1.06620 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.96150 11.01850 -0.05700 -0.51731 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.43520 10.50990 -0.07470 -0.71076 保德信新世紀基金 10.45000 10.54000 -0.09000 -0.85389 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.14310 8.15900 -0.01590 -0.19488 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.39580 10.41280 -0.01700 -0.16326 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.69650 11.71940 -0.02290 -0.19540 保德信新興趨勢組合基金 10.35000 10.44000 -0.09000 -0.86207 保德信瑞騰基金 15.66330 15.66290 0.00040 0.00255 保德信歐洲組合基金 9.81000 9.95000 -0.14000 -1.40704 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.54220 9.54660 -0.00440 -0.04609 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.17570 10.18050 -0.00480 -0.04715 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.44930 9.46350 -0.01420 -0.15005 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.80400 9.82000 -0.01600 -0.16293 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.68270 9.68480 -0.00210 -0.02168 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.23900 10.23870 0.00030 0.00293 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.53440 9.54220 -0.00780 -0.08174 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.98280 9.99100 -0.00820 -0.08207 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.20800 10.22820 -0.02020 -0.19749 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.87700 9.87540 0.00160 0.01620 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.39810 10.39650 0.00160 0.01539 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.80910 9.81370 -0.00460 -0.04687 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.23230 10.23720 -0.00490 -0.04786 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.85460 9.85400 0.00060 0.00609 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.53010 10.52980 0.00030 0.00285 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.72790 9.73300 -0.00510 -0.05240 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.21560 10.22100 -0.00540 -0.05283 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 10.04350 10.02580 0.01770 0.17654 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 10.04710 10.02970 0.01740 0.17348 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.33980 10.32290 0.01690 0.16371 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.97890 9.97390 0.00500 0.05013 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.97960 9.97460 0.00500 0.05013 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.29890 10.27660 0.02230 0.21700 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.39140 10.38450 0.00690 0.06645 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.05880 10.05830 0.00050 0.00497 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.02550 10.02250 0.00300 0.02993 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.53170 10.52840 0.00330 0.03134 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.13370 10.12490 0.00880 0.08691 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.98100 10.97090 0.01010 0.09206 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.02030 10.02370 -0.00340 -0.03392 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.42410 10.42770 -0.00360 -0.03452 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.58350 10.56470 0.01880 0.17795 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.57270 10.55930 0.01340 0.12690 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.53110 10.53820 -0.00710 -0.06737 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 10.09740 10.09940 -0.00200 -0.01980 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 10.10090 10.10280 -0.00190 -0.01881 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 10.12080 10.10500 0.01580 0.15636 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 10.11830 10.10390 0.01440 0.14252 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 10.06370 10.07110 -0.00740 -0.07348 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 10.06490 10.07240 -0.00750 -0.07446 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 10.08440 10.09930 -0.01490 -0.14753 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 10.08490 10.09980 -0.01490 -0.14753 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.16020 10.15910 0.00110 0.01083 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.28130 10.28050 0.00080 0.00778 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.23060 10.22520 0.00540 0.05281 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.60190 10.59600 0.00590 0.05568 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.94150 9.94840 -0.00690 -0.06936 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.13790 10.14490 -0.00700 -0.06900 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97510 1.97350 0.00160 0.08107 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.86380 2.86180 0.00200 0.06989 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28840 0.28870 -0.00030 -0.10391 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45700 0.45750 -0.00050 -0.10929 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.14680 8.17350 -0.02670 -0.32667 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.03780 12.07940 -0.04160 -0.34439 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.78680 9.78350 0.00330 0.03373 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.59510 12.58920 0.00590 0.04687 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.64150 8.65110 -0.00960 -0.11097 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.16200 11.17430 -0.01230 -0.11007 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.64370 10.64970 -0.00600 -0.05634 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.39210 10.40900 -0.01690 -0.16236 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 20.06000 20.22000 -0.16000 -0.79130 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4659.52000 4695.83000 -36.31000 -0.77324 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.11720 10.11580 0.00140 0.01384 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.09380 11.09230 0.00150 0.01352 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.98430 9.99320 -0.00890 -0.08906 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.43190 9.41970 0.01220 0.12952 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.10950 10.09630 0.01320 0.13074 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.40960 9.40770 0.00190 0.02020 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.83030 9.82550 0.00480 0.04885 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.38820 10.41260 -0.02440 -0.23433 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.81890 5.85070 -0.03180 -0.54352 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.85130 10.91060 -0.05930 -0.54351 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.82000 9.92000 -0.10000 -1.00806 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.82000 9.92000 -0.10000 -1.00806 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.41340 10.43100 -0.01760 -0.16873 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.48030 11.46180 0.01850 0.16141 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.70300 10.68700 0.01600 0.14971 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.89780 8.91280 -0.01500 -0.16830 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.27000 9.25520 0.01480 0.15991 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.15730 9.14360 0.01370 0.14983 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.22180 10.23910 -0.01730 -0.16896 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.75570 10.73850 0.01720 0.16017 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.73950 10.72350 0.01600 0.14921 柏瑞巨人基金-A類型 13.26000 13.44000 -0.18000 -1.33929 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.71260 13.71240 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.17000 16.29000 -0.12000 -0.73665 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.24820 14.28990 -0.04170 -0.29181 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.74050 12.76030 -0.01980 -0.15517 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.28460 13.30630 -0.02170 -0.16308 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.36640 8.39090 -0.02450 -0.29198 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.66880 6.68830 -0.01950 -0.29155 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.60120 8.61450 -0.01330 -0.15439 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.45120 8.46080 -0.00960 -0.11346 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.65250 10.66990 -0.01740 -0.16308 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.35080 8.36460 -0.01380 -0.16498 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.92970 12.94980 -0.02010 -0.15521 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.34170 12.37780 -0.03610 -0.29165 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.42320 13.43840 -0.01520 -0.11311 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.09330 12.11310 -0.01980 -0.16346 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.82810 8.85390 -0.02580 -0.29140 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.60500 9.61990 -0.01490 -0.15489 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.65670 9.66760 -0.01090 -0.11275 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.46980 9.48520 -0.01540 -0.16236 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.35420 9.36960 -0.01540 -0.16436 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.68700 10.70800 -0.02100 -0.19612 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.76510 10.77310 -0.00800 -0.07426 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.51700 10.52520 -0.00820 -0.07791 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.65060 10.65870 -0.00810 -0.07599 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.70950 9.72850 -0.01900 -0.19530 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.51310 9.52020 -0.00710 -0.07458 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.67130 10.67090 0.00040 0.00375 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.53500 9.54240 -0.00740 -0.07755 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.66540 9.67270 -0.00730 -0.07547 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.66700 10.68800 -0.02100 -0.19648 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.76550 10.77350 -0.00800 -0.07426 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.51750 10.52570 -0.00820 -0.07790 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.65180 10.65990 -0.00810 -0.07599 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.70930 9.72840 -0.01910 -0.19633 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.51330 9.52040 -0.00710 -0.07458 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.85760 10.85720 0.00040 0.00368 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.53530 9.54270 -0.00740 -0.07755 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.66600 9.67340 -0.00740 -0.07650 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.33950 11.34350 -0.00400 -0.03526 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.90480 12.89350 0.01130 0.08764 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.12770 12.11840 0.00930 0.07674 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.87670 8.87980 -0.00310 -0.03491 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.65090 9.64240 0.00850 0.08815 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.55530 9.54790 0.00740 0.07750 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.03450 11.03840 -0.00390 -0.03533 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.01650 12.00600 0.01050 0.08746 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.71630 11.70730 0.00900 0.07688 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.87700 8.88010 -0.00310 -0.03491 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.65140 9.64300 0.00840 0.08711 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.55570 9.54840 0.00730 0.07645 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.88000 12.90000 -0.02000 -0.15504 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.76000 13.72000 0.04000 0.29155 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.00000 8.97000 0.03000 0.33445 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.21000 8.23000 -0.02000 -0.24301 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.84000 10.86000 -0.02000 -0.18416 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.99000 10.96000 0.03000 0.27372 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.79000 12.77000 0.02000 0.15662 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.98000 12.98000 0.00000 0.00000 柏瑞拉丁美洲基金 9.60000 9.68000 -0.08000 -0.82645 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.26620 12.28580 -0.01960 -0.15953 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.51740 10.52070 -0.00330 -0.03137 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.76670 7.77910 -0.01240 -0.15940 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.32020 10.32340 -0.00320 -0.03100 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.92000 10.94000 -0.02000 -0.18282 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.81000 11.82000 -0.01000 -0.08460 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.35000 11.35000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.90000 10.93000 -0.03000 -0.27447 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.52000 11.53000 -0.01000 -0.08673 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 11.12000 11.13000 -0.01000 -0.08985 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.29970 12.31810 -0.01840 -0.14937 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.14800 12.14920 -0.00120 -0.00988 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.08970 11.09190 -0.00220 -0.01983 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.47300 8.48570 -0.01270 -0.14966 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.61580 9.61670 -0.00090 -0.00936 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.64070 9.64270 -0.00200 -0.02074 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.68610 11.68720 -0.00110 -0.00941 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.80070 10.81690 -0.01620 -0.14977 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 11.07110 11.07330 -0.00220 -0.01987 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.95790 9.95880 -0.00090 -0.00904 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.15480 9.16850 -0.01370 -0.14942 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.16250 9.15970 0.00280 0.03057 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.66730 9.66930 -0.00200 -0.02068 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.59860 12.64120 -0.04260 -0.33699 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.23610 12.26070 -0.02460 -0.20064 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.50780 11.53170 -0.02390 -0.20725 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.96040 6.98390 -0.02350 -0.33649 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.74010 8.75770 -0.01760 -0.20097 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.38530 9.40470 -0.01940 -0.20628 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.83020 10.86690 -0.03670 -0.33772 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.52580 11.54970 -0.02390 -0.20693 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.46800 9.48710 -0.01910 -0.20133 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.88280 8.91290 -0.03010 -0.33771 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.58600 9.60590 -0.01990 -0.20716 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.20370 12.22120 -0.01750 -0.14319 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 13.12320 13.12550 -0.00230 -0.01752 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.91520 11.91870 -0.00350 -0.02937 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.38930 9.40280 -0.01350 -0.14357 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.12210 10.12390 -0.00180 -0.01778 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.08920 10.09210 -0.00290 -0.02874 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.36960 12.37180 -0.00220 -0.01778 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.88790 10.90360 -0.01570 -0.14399 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.35290 11.35620 -0.00330 -0.02906 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.02070 10.03500 -0.01430 -0.14250 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.55690 9.57060 -0.01370 -0.14315 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.36780 10.36970 -0.00190 -0.01832 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.82560 9.82860 -0.00300 -0.03052 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.74000 18.88000 -0.14000 -0.74153 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.24000 17.45000 -0.21000 -1.20344 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.38130 13.41410 -0.03280 -0.24452 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.09460 10.18340 -0.08880 -0.87201 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.20500 11.29560 -0.09060 -0.80208 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.26910 12.34670 -0.07760 -0.62851 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.67010 10.75630 -0.08620 -0.80139 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.66250 8.73870 -0.07620 -0.87198 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.27890 9.35390 -0.07500 -0.80180 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.18210 9.24010 -0.05800 -0.62770 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.20530 9.27960 -0.07430 -0.80068 柏瑞環球多元資產基金-N類型 8.79310 8.87050 -0.07740 -0.87256 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.08350 9.15690 -0.07340 -0.80158 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.03100 11.10080 -0.06980 -0.62878 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.14900 9.22300 -0.07400 -0.80234 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 45.70530 45.85460 -0.14930 -0.32559 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.98380 9.93650 0.04730 0.47602 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.84270 9.85290 -0.01020 -0.10352 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.00000 11.05000 -0.05000 -0.45249 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 34.03000 33.70000 0.33000 0.97923 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.86350 11.86060 0.00290 0.02445 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.65140 1.66290 -0.01150 -0.69156 國泰大中華基金 22.10000 22.18000 -0.08000 -0.36069 國泰小龍基金-新台幣 16.33000 16.47000 -0.14000 -0.85003 國泰中小成長基金-新台幣 47.74000 47.96000 -0.22000 -0.45872 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.60190 4.60260 -0.00070 -0.01521 國泰中國內需增長基金-美元A 0.70180 0.70520 -0.00340 -0.48213 國泰中國內需增長基金-美元I 0.75210 0.75560 -0.00350 -0.46321 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.81000 20.04000 -0.23000 -1.14770 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 44.11420 44.41080 -0.29660 -0.66786 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.45640 2.45090 0.00550 0.22441 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.34050 0.34140 -0.00090 -0.26362 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.53420 10.62910 -0.09490 -0.89283 國泰中國新興債券基金-美元 0.33570 0.33620 -0.00050 -0.14872 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.18290 10.26320 -0.08030 -0.78241 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.44570 4.47190 -0.02620 -0.58588 國泰中國新興戰略基金-美元 0.61520 0.62180 -0.00660 -1.06143 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.13000 19.46000 -0.33000 -1.69579 國泰中港台基金-人民幣 3.41640 3.46420 -0.04780 -1.37983 國泰中港台基金-美元 0.47870 0.48770 -0.00900 -1.84540 國泰中港台基金-新台幣 14.71000 15.08000 -0.37000 -2.45358 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.16210 10.13030 0.03180 0.31391 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.23390 10.24130 -0.00740 -0.07226 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.21190 10.23910 -0.02720 -0.26565 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.77000 26.93000 -0.16000 -0.59413 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.24000 12.15000 0.09000 0.74074 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.60000 33.10000 -0.50000 -1.51057 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35630 0.35660 -0.00030 -0.08413 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33200 0.33220 -0.00020 -0.06020 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33290 0.33310 -0.00020 -0.06004 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.00050 11.03020 -0.02970 -0.26926 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.25960 10.28730 -0.02770 -0.26926 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.29260 10.32040 -0.02780 -0.26937 國泰台灣貨幣市場基金 12.47350 12.47340 0.00010 0.00080 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.41970 0.42240 -0.00270 -0.63920 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36880 0.37120 -0.00240 -0.64655 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.44860 0.45150 -0.00290 -0.64230 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 10.97000 11.06000 -0.09000 -0.81374 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.50000 9.57000 -0.07000 -0.73145 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.56400 0.56730 -0.00330 -0.58170 國泰全球高股息基金-人民幣 2.56730 2.59050 -0.02320 -0.89558 國泰全球高股息基金-美元 0.35870 0.36340 -0.00470 -1.29334 國泰全球高股息基金-新台幣 11.07000 11.24000 -0.17000 -1.51246 國泰全球高股息基金-澳幣 0.53580 0.54250 -0.00670 -1.23502 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49660 0.49950 -0.00290 -0.58058 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.41000 14.52000 -0.11000 -0.75758 國泰全球資源基金-美元 0.15910 0.16070 -0.00160 -0.99564 國泰全球資源基金-新台幣 4.98000 5.04000 -0.06000 -1.19048 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.59670 0.60210 -0.00540 -0.89686 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.41000 18.61000 -0.20000 -1.07469 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 17.77000 17.97000 -0.20000 -1.11297 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.88700 0.89430 -0.00730 -0.81628 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.32000 20.73000 -0.41000 -1.97781 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.54000 22.70000 -0.16000 -0.70485 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.60610 2.58650 0.01960 0.75778 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36510 0.36380 0.00130 0.35734 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30970 0.30860 0.00110 0.35645 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.22290 11.20360 0.01930 0.17227 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.52070 9.50420 0.01650 0.17361 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.54170 0.53950 0.00220 0.40778 國泰亞洲成長基金-美元 0.38910 0.38640 0.00270 0.69876 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.62000 11.56000 0.06000 0.51903 國泰科技生化基金 38.69000 38.71000 -0.02000 -0.05167 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.93000 29.34000 -0.41000 -1.39741 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.53000 12.39000 0.14000 1.12994 國泰美國費城半導體基金 14.75000 15.25000 -0.50000 -3.27869 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 47.94750 48.02450 -0.07700 -0.16033 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 15.57850 15.60200 -0.02350 -0.15062 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 27.41870 27.40430 0.01440 0.05255 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 46.17280 46.39490 -0.22210 -0.47872 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 46.70230 46.82490 -0.12260 -0.26183 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.91860 43.06770 -0.14910 -0.34620 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.31840 0.31990 -0.00150 -0.46890 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.86390 9.92020 -0.05630 -0.56753 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 9.92750 9.98410 -0.05660 -0.56690 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.31860 0.32040 -0.00180 -0.56180 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 9.86710 9.93270 -0.06560 -0.66044 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 9.94740 10.01350 -0.06610 -0.66011 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.31810 0.32030 -0.00220 -0.68686 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 9.85170 9.92750 -0.07580 -0.76354 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 9.94150 10.01790 -0.07640 -0.76263 國泰紐幣2021保本基金 12.97550 12.97830 -0.00280 -0.02157 國泰紐幣八年期保本基金 13.36070 13.36080 -0.00010 -0.00075 國泰紐幣保本基金 12.80000 12.80060 -0.00060 -0.00469 國泰國泰基金-新台幣A 25.43000 25.54000 -0.11000 -0.43070 國泰富時中國A50基金 21.42000 21.44000 -0.02000 -0.09328 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 49.11630 49.27500 -0.15870 -0.32207 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.35120 0.35140 -0.00020 -0.05692 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.84000 10.86000 -0.02000 -0.18416 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.53230 0.53230 0.00000 0.00000 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.83420 41.05530 -0.22110 -0.53854 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.37000 20.31000 0.06000 0.29542 國泰新興市場基金-美元 0.37880 0.37880 0.00000 0.00000 國泰新興市場基金-新台幣 11.68000 11.70000 -0.02000 -0.17094 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.49500 2.48280 0.01220 0.49138 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.51380 1.50640 0.00740 0.49124 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35920 0.35900 0.00020 0.05571 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22010 0.22000 0.00010 0.04545 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.80040 10.80480 -0.00440 -0.04072 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.42900 6.43160 -0.00260 -0.04043 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 14.96000 15.31000 -0.35000 -2.28609 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 46.75750 46.85800 -0.10050 -0.21448 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 46.45070 46.60280 -0.15210 -0.32638 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 43.40660 43.49060 -0.08400 -0.19315 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.66000 12.52000 0.14000 1.11821 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 39.21000 40.05000 -0.84000 -2.09738 國泰標普北美科技ETF基金 22.80000 23.28000 -0.48000 -2.06186 國泰歐洲精選基金-美元 0.34040 0.34260 -0.00220 -0.64215 國泰歐洲精選基金-新台幣 9.98000 10.07000 -0.09000 -0.89374 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.40860 38.62040 -0.21180 -0.54841 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.75000 21.12000 -0.37000 -1.75189 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.20000 19.28000 -0.08000 -0.41494 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.01000 18.72000 0.29000 1.54915 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41930 0.41930 0.00000 0.00000 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.56550 12.57710 -0.01160 -0.09223 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.65590 10.59540 0.06050 0.57100 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.55500 10.51360 0.04140 0.39378 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.60060 10.62740 -0.02680 -0.25218 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.22540 10.26680 -0.04140 -0.40324 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.15380 10.21350 -0.05970 -0.58452 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.15030 10.27620 -0.12590 -1.22516 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.07190 10.06830 0.00360 0.03576 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.97190 9.97070 0.00120 0.01204 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.03160 10.03400 -0.00240 -0.02392 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.78780 9.80920 -0.02140 -0.21816 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.93510 9.93150 0.00360 0.03625 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.84150 9.84040 0.00110 0.01118 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.89110 9.89350 -0.00240 -0.02426 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.64830 9.66950 -0.02120 -0.21925 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.48750 11.48090 0.00660 0.05749 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.72980 9.79900 -0.06920 -0.70619 第一金大中華基金 27.03000 27.34000 -0.31000 -1.13387 第一金小型精選基金 33.79000 34.03000 -0.24000 -0.70526 第一金中國世紀基金-人民幣 14.32000 14.45000 -0.13000 -0.89965 第一金中國世紀基金-美元 8.58390 8.70380 -0.11990 -1.37756 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.09000 10.30000 -0.21000 -2.03883 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.09000 10.30000 -0.21000 -2.03883 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.88550 9.83880 0.04670 0.47465 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.13560 8.16400 -0.02840 -0.34787 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.56310 11.50880 0.05430 0.47181 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.70370 9.73750 -0.03380 -0.34711 第一金中概平衡基金 28.82000 29.17000 -0.35000 -1.19986 第一金台灣貨幣市場基金 15.34390 15.34370 0.00020 0.00130 第一金全家福貨幣市場基金 178.89000 178.88800 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 14.90530 15.12930 -0.22400 -1.48057 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 14.90460 15.12790 -0.22330 -1.47608 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.31000 14.56000 -0.25000 -1.71703 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.32000 14.56000 -0.24000 -1.64835 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.02790 10.26020 -0.23230 -2.26409 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.02650 10.25860 -0.23210 -2.26249 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.01000 10.26000 -0.25000 -2.43665 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.01000 10.26000 -0.25000 -2.43665 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.59250 9.76510 -0.17260 -1.76752 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.59260 9.76500 -0.17240 -1.76549 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.77000 9.96000 -0.19000 -1.90763 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.77000 9.96000 -0.19000 -1.90763 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.10440 13.28220 -0.17780 -1.33863 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.12200 13.29990 -0.17790 -1.33760 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.37000 12.56000 -0.19000 -1.51274 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.39000 12.58000 -0.19000 -1.51033 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.77600 9.82250 -0.04650 -0.47340 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.76860 9.81500 -0.04640 -0.47275 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.34310 9.39720 -0.05410 -0.57570 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.36730 9.42150 -0.05420 -0.57528 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.75320 10.80420 -0.05100 -0.47204 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.31920 10.37890 -0.05970 -0.57521 第一金全球大趨勢基金 24.21000 24.55000 -0.34000 -1.38493 第一金全球不動產證券化基金A 9.28620 9.33790 -0.05170 -0.55366 第一金全球不動產證券化基金B 6.36100 6.39640 -0.03540 -0.55344 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.16620 10.20690 -0.04070 -0.39875 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.16640 10.20740 -0.04100 -0.40167 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.62000 9.67000 -0.05000 -0.51706 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.18900 11.23440 -0.04540 -0.40412 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.18970 11.23610 -0.04640 -0.41295 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.60000 10.65000 -0.05000 -0.46948 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.60000 10.65000 -0.05000 -0.46948 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.54000 8.59000 -0.05000 -0.58207 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.57690 10.63890 -0.06200 -0.58277 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.18080 9.18320 -0.00240 -0.02613 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.17920 9.18160 -0.00240 -0.02614 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.59510 7.60700 -0.01190 -0.15643 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.59040 7.60220 -0.01180 -0.15522 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.30450 8.32550 -0.02100 -0.25224 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.30500 8.32600 -0.02100 -0.25222 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.70670 11.70990 -0.00320 -0.02733 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.70740 11.71050 -0.00310 -0.02647 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.22290 10.23890 -0.01600 -0.15627 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.22370 10.23980 -0.01610 -0.15723 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.90320 14.94090 -0.03770 -0.25233 第一金亞洲科技基金 19.00000 18.85000 0.15000 0.79576 第一金亞洲新興市場基金 12.60000 12.62000 -0.02000 -0.15848 第一金店頭市場基金 8.29000 8.32000 -0.03000 -0.36058 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.22300 10.22530 -0.00230 -0.02249 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.22290 10.22500 -0.00210 -0.02054 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.13810 10.15990 -0.02180 -0.21457 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.13800 10.15980 -0.02180 -0.21457 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.28670 10.28910 -0.00240 -0.02333 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.30300 10.30500 -0.00200 -0.01941 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.28640 10.28850 -0.00210 -0.02041 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.20090 10.22290 -0.02200 -0.21520 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.21720 10.23910 -0.02190 -0.21389 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.20080 10.22280 -0.02200 -0.21521 第一金創新趨勢基金 22.71000 23.02000 -0.31000 -1.34666 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 44.62710 44.75830 -0.13120 -0.29313 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 45.02640 45.14730 -0.12090 -0.26779 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 46.24440 46.30560 -0.06120 -0.13217 第一金電子基金 35.94000 36.52000 -0.58000 -1.58817 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.62000 19.97000 -0.35000 -1.75263 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.37000 19.76000 -0.39000 -1.97368 統一大中華中小基金(人民幣) 9.02000 9.25000 -0.23000 -2.48649 統一大中華中小基金(美元) 7.94000 8.15000 -0.21000 -2.57669 統一大中華中小基金(新台幣) 11.75000 12.14000 -0.39000 -3.21252 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 統一大東協高股息基金(美元) 8.72000 8.73000 -0.01000 -0.11455 統一大東協高股息基金(新台幣) 8.98000 9.01000 -0.03000 -0.33296 統一大滿貫基金-A類型 37.92000 38.27000 -0.35000 -0.91455 統一大滿貫基金-I類型 37.92000 38.27000 -0.35000 -0.91455 統一大龍印基金 14.87000 14.93000 -0.06000 -0.40188 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.49000 10.81000 -0.32000 -2.96022 統一大龍騰中國基金(美元) 9.27000 9.56000 -0.29000 -3.03347 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.52000 10.92000 -0.40000 -3.66300 統一中小基金 26.46000 26.65000 -0.19000 -0.71295 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.09260 10.07650 0.01610 0.15978 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.05400 9.04610 0.00790 0.08733 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.74150 8.76420 -0.02270 -0.25901 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.76860 12.74810 0.02050 0.16081 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.41180 11.40180 0.01000 0.08771 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.97400 11.00240 -0.02840 -0.25813 統一台灣動力基金 20.52000 20.65000 -0.13000 -0.62954 統一全天候基金-A類型 121.53000 122.50000 -0.97000 -0.79184 統一全天候基金-I類型 122.37000 123.34000 -0.97000 -0.78644 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.44800 8.49730 -0.04930 -0.58018 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.86770 7.91070 -0.04300 -0.54357 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.84660 7.90490 -0.05830 -0.73752 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.21100 9.26480 -0.05380 -0.58069 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.58610 8.63310 -0.04700 -0.54442 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.55570 8.61930 -0.06360 -0.73788 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 9.99000 0.00000 9.99000 0.00000 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 10.02000 0.00000 10.02000 0.00000 統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 統一全球債券組合基金 12.40750 12.42010 -0.01260 -0.10145 統一全球新科技基金(人民幣) 15.93000 16.24000 -0.31000 -1.90887 統一全球新科技基金(美元) 14.45000 14.70000 -0.25000 -1.70068 統一全球新科技基金(新台幣) 13.85000 14.11000 -0.26000 -1.84266 統一亞太基金 25.65000 25.62000 0.03000 0.11710 統一亞洲大金磚基金 12.17000 12.18000 -0.01000 -0.08210 統一奔騰基金 64.05000 64.64000 -0.59000 -0.91275 統一強棒貨幣市場基金 16.75720 16.75690 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 12.41000 12.37000 0.04000 0.32336 統一強漢基金(美元) 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 統一強漢基金(新台幣) 28.34000 28.47000 -0.13000 -0.45662 統一統信基金 32.63000 32.91000 -0.28000 -0.85081 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 38.68290 38.79550 -0.11260 -0.29024 統一黑馬基金 63.95000 64.45000 -0.50000 -0.77580 統一新亞洲科技能源基金 16.93000 17.00000 -0.07000 -0.41176 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.07820 8.08860 -0.01040 -0.12858 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.88330 10.89740 -0.01410 -0.12939 統一經建基金 51.20000 51.62000 -0.42000 -0.81364 統一龍馬基金 73.97000 74.76000 -0.79000 -1.05671 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 22.64000 22.84000 -0.20000 -0.87566 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 52.34000 52.92000 -0.58000 -1.09599 野村中國機會基金 14.62000 14.84000 -0.22000 -1.48248 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.46110 10.45930 0.00180 0.01721 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.39700 10.39830 -0.00130 -0.01250 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.33200 10.35300 -0.02100 -0.20284 野村巴西基金 6.44000 6.48000 -0.04000 -0.61728 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.77000 11.72000 0.05000 0.42662 野村台灣高股息基金 25.83000 26.22000 -0.39000 -1.48741 野村台灣運籌基金 40.67000 41.03000 -0.36000 -0.87741 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.90160 9.89580 0.00580 0.05861 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.74910 9.74570 0.00340 0.03489 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.80780 9.80870 -0.00090 -0.00918 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.60770 10.60150 0.00620 0.05848 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.34290 10.33850 0.00440 0.04256 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05880 10.05960 -0.00080 -0.00795 野村平衡基金 21.15000 21.30000 -0.15000 -0.70423 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95190 9.94980 0.00210 0.02111 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.17680 10.16880 0.00800 0.07867 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95590 9.95680 -0.00090 -0.00904 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.99910 9.99700 0.00210 0.02101 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.27700 10.26900 0.00800 0.07790 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.00060 10.00150 -0.00090 -0.00900 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.93850 9.94470 -0.00620 -0.06234 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.06070 10.05870 0.00200 0.01988 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.06610 10.06760 -0.00150 -0.01490 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.94790 9.95910 -0.01120 -0.11246 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.00000 10.06000 -0.06000 -0.59642 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.65000 10.68000 -0.03000 -0.28090 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.97000 15.05000 -0.08000 -0.53156 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.87000 12.90000 -0.03000 -0.23256 野村全球生技醫療基金 15.90000 16.13000 -0.23000 -1.42591 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.29310 10.29330 -0.00020 -0.00194 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.24130 10.24500 -0.00370 -0.03612 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.13440 10.14610 -0.01170 -0.11532 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.53770 10.53790 -0.00020 -0.00190 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.44600 10.45020 -0.00420 -0.04019 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.34450 10.35650 -0.01200 -0.11587 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.28500 10.29680 -0.01180 -0.11460 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 11.02340 11.02370 -0.00030 -0.00272 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.87840 10.88250 -0.00410 -0.03768 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.77460 10.78700 -0.01240 -0.11495 野村全球品牌基金 27.46000 27.75000 -0.29000 -1.04505 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.23000 10.34000 -0.11000 -1.06383 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.40000 12.53000 -0.13000 -1.03751 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.57000 10.66000 -0.09000 -0.84428 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.85000 19.06000 -0.21000 -1.10178 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.03000 12.12000 -0.09000 -0.74257 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.07710 11.07060 0.00650 0.05871 野村全球短期收益基金-美元計價 11.06340 11.06250 0.00090 0.00814 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.79210 10.79670 -0.00460 -0.04261 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.41960 8.46540 -0.04580 -0.54103 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.24130 8.28950 -0.04820 -0.58146 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.78500 7.83750 -0.05250 -0.66986 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.97450 11.03430 -0.05980 -0.54195 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.46120 10.52240 -0.06120 -0.58162 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.98790 10.05500 -0.06710 -0.66733 野村成長基金 34.52000 34.99000 -0.47000 -1.34324 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.22910 8.21170 0.01740 0.21189 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.23080 8.21780 0.01300 0.15819 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.39280 8.39090 0.00190 0.02264 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.66080 9.64030 0.02050 0.21265 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.50560 9.49060 0.01500 0.15805 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.67180 9.66960 0.00220 0.02275 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.10000 9.06000 0.04000 0.44150 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.19000 13.12000 0.07000 0.53354 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.06880 10.06770 0.00110 0.01093 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 9.99780 9.99910 -0.00130 -0.01300 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 9.83790 9.85090 -0.01300 -0.13197 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.51930 9.51780 0.00150 0.01576 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.52250 9.52390 -0.00140 -0.01470 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.57610 9.58900 -0.01290 -0.13453 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.01650 10.02980 -0.01330 -0.13260 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.73270 10.73340 -0.00070 -0.00652 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.63850 10.64010 -0.00160 -0.01504 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.69710 10.71150 -0.01440 -0.13443 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.79680 9.79560 0.00120 0.01225 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.79430 9.79400 0.00030 0.00306 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.65880 9.66890 -0.01010 -0.10446 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.22430 8.23300 -0.00870 -0.10567 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.89120 8.88940 0.00180 0.02025 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.74960 8.74930 0.00030 0.00343 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.88330 9.89360 -0.01030 -0.10411 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.53360 13.54780 -0.01420 -0.10481 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.81000 12.80750 0.00250 0.01952 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.35100 10.35060 0.00040 0.00386 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.46840 10.45010 0.01830 0.17512 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.39460 10.39590 -0.00130 -0.01250 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45030 10.45690 -0.00660 -0.06312 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.85680 10.85410 0.00270 0.02488 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.77110 10.77240 -0.00130 -0.01207 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.69400 10.70080 -0.00680 -0.06355 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.86050 10.85730 0.00320 0.02947 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.76290 10.76380 -0.00090 -0.00836 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.82600 10.84800 -0.02200 -0.20280 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.18790 10.21360 -0.02570 -0.25163 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.74350 9.75430 -0.01080 -0.11072 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.35420 9.37050 -0.01630 -0.17395 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.79890 8.82130 -0.02240 -0.25393 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.39000 11.41900 -0.02900 -0.25396 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.42320 10.42370 -0.00050 -0.00480 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.63710 11.62550 0.01160 0.09978 野村核心配置多重資產基金-美元計價 11.03500 11.02920 0.00580 0.05259 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.75220 10.75300 -0.00080 -0.00744 野村泰國基金 42.12000 42.21000 -0.09000 -0.21322 野村高科技基金 11.95000 12.06000 -0.11000 -0.91211 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.40450 10.42400 -0.01950 -0.18707 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.06580 10.06310 0.00270 0.02683 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.75650 10.74170 0.01480 0.13778 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.41860 9.42420 -0.00560 -0.05942 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.34010 9.35780 -0.01770 -0.18915 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.70960 9.71640 -0.00680 -0.06998 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.14210 12.13840 0.00370 0.03048 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.45850 14.42480 0.03370 0.23363 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.96200 10.96850 -0.00650 -0.05926 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.87840 10.89890 -0.02050 -0.18809 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.48270 11.49090 -0.00820 -0.07136 野村貨幣市場基金 16.35980 16.35950 0.00030 0.00183 野村新馬基金 14.34000 14.36000 -0.02000 -0.13928 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.41960 10.39750 0.02210 0.21255 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.93700 9.92480 0.01220 0.12292 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.98390 10.03530 -0.05140 -0.51219 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.29340 10.28530 0.00810 0.07875 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.22310 10.22270 0.00040 0.00391 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.23450 10.23790 -0.00340 -0.03321 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.80450 10.79850 0.00600 0.05556 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.69160 10.69120 0.00040 0.00374 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.72030 10.71920 0.00110 0.01026 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.98150 9.98050 0.00100 0.01002 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.93590 9.94160 -0.00570 -0.05733 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.78770 9.80270 -0.01500 -0.15302 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.73190 10.73150 0.00040 0.00373 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.63270 10.63870 -0.00600 -0.05640 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.48020 10.49630 -0.01610 -0.15339 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.54160 10.55880 -0.01720 -0.16290 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.84210 7.85470 -0.01260 -0.16041 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.25260 12.27240 -0.01980 -0.16134 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.74000 8.85000 -0.11000 -1.24294 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.47790 10.47220 0.00570 0.05443 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.78750 10.77680 0.01070 0.09929 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.39580 10.39490 0.00090 0.00866 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.39610 10.41540 -0.01930 -0.18530 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.45690 10.45790 -0.00100 -0.00956 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.47830 10.47250 0.00580 0.05538 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.78870 10.77790 0.01080 0.10021 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.39580 10.39470 0.00110 0.01058 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.39910 10.41840 -0.01930 -0.18525 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.45590 10.45680 -0.00090 -0.00861 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.49550 10.49100 0.00450 0.04289 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.81310 10.80320 0.00990 0.09164 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.41180 10.41160 0.00020 0.00192 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.41580 10.43630 -0.02050 -0.19643 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.47790 10.48010 -0.00220 -0.02099 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.49550 10.49100 0.00450 0.04289 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.81480 10.80490 0.00990 0.09163 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.41900 10.41930 -0.00030 -0.00288 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.42540 10.44590 -0.02050 -0.19625 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.47930 10.48140 -0.00210 -0.02004 野村精選貨幣市場基金 12.12470 12.12450 0.00020 0.00165 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.53000 11.65000 -0.12000 -1.03004 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.63000 10.74000 -0.11000 -1.02421 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.78000 9.89000 -0.11000 -1.11223 野村積極成長基金 14.63000 14.83000 -0.20000 -1.34862 野村優質基金-S類型新臺幣計價 11.37000 11.49000 -0.12000 -1.04439 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 41.21000 41.64000 -0.43000 -1.03266 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.62460 10.64710 -0.02250 -0.21133 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.45030 8.46040 -0.01010 -0.11938 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.76690 7.77810 -0.01120 -0.14399 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.56920 7.58540 -0.01620 -0.21357 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.28670 12.30200 -0.01530 -0.12437 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.96270 10.97860 -0.01590 -0.14483 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.72670 10.74970 -0.02300 -0.21396 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.34000 11.48000 -0.14000 -1.21951 野村環球基金-人民幣計價 17.44000 17.62000 -0.18000 -1.02157 野村環球基金-美元計價 13.42000 13.56000 -0.14000 -1.03245 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.79000 19.03000 -0.24000 -1.26117 野村鴻利基金 25.40000 25.57000 -0.17000 -0.66484 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91590 16.91580 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 22.00000 22.18000 -0.18000 -0.81154 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.56000 9.49000 0.07000 0.73762 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.22000 10.30000 -0.08000 -0.77670 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.17000 15.30000 -0.13000 -0.84967 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.76360 10.77580 -0.01220 -0.11322 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.09020 14.10620 -0.01600 -0.11343 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 11.05940 11.03750 0.02190 0.19841 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.55510 10.57810 -0.02300 -0.21743 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.93970 10.90840 0.03130 0.28693 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.40730 10.42030 -0.01300 -0.12476 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.50550 10.46890 0.03660 0.34961 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.17720 10.18490 -0.00770 -0.07560 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.93690 9.96540 -0.02850 -0.28599 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.42220 10.42570 -0.00350 -0.03357 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.64410 10.64090 0.00320 0.03007 凱基台商天下基金 14.69000 14.77000 -0.08000 -0.54164 凱基台灣精五門基金 23.05000 23.27000 -0.22000 -0.94542 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 47.11350 47.24580 -0.13230 -0.28002 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 48.39820 48.55300 -0.15480 -0.31883 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.84560 40.90890 -0.06330 -0.15473 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 46.80210 46.92800 -0.12590 -0.26828 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 47.36070 47.50710 -0.14640 -0.30816 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 48.66470 48.72170 -0.05700 -0.11699 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) 10.04330 10.02120 0.02210 0.22053 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) 10.04290 10.01950 0.02340 0.23354 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積) 10.04240 10.02100 0.02140 0.21355 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) 10.04070 10.01950 0.02120 0.21159 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) 10.16600 10.09670 0.06930 0.68636 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) 10.15380 10.08890 0.06490 0.64328 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) 9.99420 10.01570 -0.02150 -0.21466 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) 9.99420 10.01610 -0.02190 -0.21865 凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積) 9.99430 10.01620 -0.02190 -0.21865 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) 9.99420 10.01540 -0.02120 -0.21167 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) 9.92240 9.96530 -0.04290 -0.43049 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) 9.92220 9.96520 -0.04300 -0.43150 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) 9.92300 9.96580 -0.04280 -0.42947 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) 9.92310 9.96590 -0.04280 -0.42946 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.69000 13.52000 0.17000 1.25740 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.86500 11.76510 0.09990 0.84912 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.70000 11.63000 0.07000 0.60189 凱基凱旋貨幣市場基金 11.60980 11.60970 0.00010 0.00086 凱基開創基金 30.35000 30.58000 -0.23000 -0.75213 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.70000 22.08000 -0.38000 -1.72101 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.00350 21.32950 -0.32600 -1.52840 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.11000 17.15000 -0.04000 -0.23324 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.32610 16.33440 -0.00830 -0.05081 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.27000 7.31000 -0.04000 -0.54720 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 42.91920 43.02510 -0.10590 -0.24614 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 43.32360 43.47250 -0.14890 -0.34252 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 43.44560 43.57980 -0.13420 -0.30794 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.67000 11.79000 -0.12000 -1.01781 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.90360 11.06140 -0.15780 -1.42658 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.45000 10.62000 -0.17000 -1.60075 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.87490 12.12450 -0.24960 -2.05864 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.18000 12.46000 -0.28000 -2.24719 凱基護城河基金-台幣計價A 12.51000 12.74000 -0.23000 -1.80534 凱基護城河基金-美元計價B 12.24680 12.44170 -0.19490 -1.56651 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.54230 10.63780 -0.09550 -0.89774 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.88490 10.01600 -0.13110 -1.30891 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.91190 10.06290 -0.15100 -1.50056 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.54220 10.63770 -0.09550 -0.89775 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.88490 10.01600 -0.13110 -1.30891 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.91190 10.06290 -0.15100 -1.50056 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.57000 12.39000 0.18000 1.45278 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.62000 34.70000 -1.08000 -3.11239 富邦NASDAQ-100基金 31.53000 32.33000 -0.80000 -2.47448 富邦上証180基金 30.65000 30.64000 0.01000 0.03264 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20070 0.20240 -0.00170 -0.83992 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.19000 6.29000 -0.10000 -1.58983 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.02000 6.05000 -0.03000 -0.49587 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 47.11000 46.69000 0.42000 0.89955 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.62840 12.67610 -0.04770 -0.37630 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.53020 11.58890 -0.05870 -0.50652 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.78990 10.93830 -0.14840 -1.35670 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.67410 10.71450 -0.04040 -0.37706 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.66290 9.71210 -0.04920 -0.50658 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.05280 9.17730 -0.12450 -1.35661 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.57780 19.60580 -0.02800 -0.14281 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.71680 11.70740 0.00940 0.08029 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.28220 10.37800 -0.09580 -0.92311 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 14.00300 13.92500 0.07800 0.56014 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.01270 2.00870 0.00400 0.19913 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.46510 9.41240 0.05270 0.55990 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40960 1.40680 0.00280 0.19903 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.71550 12.67940 0.03610 0.28471 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.83000 1.82910 0.00090 0.04920 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.57570 10.54570 0.03000 0.28448 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54360 1.54280 0.00080 0.05185 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 11.10360 11.09590 0.00770 0.06940 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 11.02300 11.01960 0.00340 0.03085 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.87000 14.79000 0.08000 0.54091 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.27000 19.48000 -0.21000 -1.07803 富邦日本東証基金 20.50000 20.57000 -0.07000 -0.34030 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 47.06000 47.37000 -0.31000 -0.65442 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.32000 46.85000 -0.53000 -1.13127 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 54.81000 55.58000 -0.77000 -1.38539 富邦台灣心基金 23.80000 23.93000 -0.13000 -0.54325 富邦台灣釆吉50基金 48.42000 49.09000 -0.67000 -1.36484 富邦台灣科技指數基金 61.27000 62.29000 -1.02000 -1.63750 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 48.97990 49.25110 -0.27120 -0.55065 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.46950 41.65600 -0.18650 -0.44771 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31290 0.31400 -0.00110 -0.35032 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.30000 10.36000 -0.06000 -0.57915 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.72530 2.72000 0.00530 0.19485 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36370 0.36390 -0.00020 -0.05496 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.16420 11.18470 -0.02050 -0.18329 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.32050 2.31590 0.00460 0.19863 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.34180 0.34190 -0.00010 -0.02925 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.43850 9.45580 -0.01730 -0.18296 富邦吉祥貨幣市場基金 15.72650 15.72630 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.34000 17.24000 0.10000 0.58005 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.67590 41.92530 -0.24940 -0.59487 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 45.49170 45.68190 -0.19020 -0.41636 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.66750 40.70340 -0.03590 -0.08820 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 40.28900 40.40980 -0.12080 -0.29894 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.46440 39.53730 -0.07290 -0.18438 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 47.22490 47.39450 -0.16960 -0.35785 富邦長紅基金 65.99000 66.43000 -0.44000 -0.66235 富邦科技基金 26.20000 26.42000 -0.22000 -0.83270 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.26050 41.36300 -0.10250 -0.24781 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 48.26340 48.37580 -0.11240 -0.23235 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 41.02440 41.09610 -0.07170 -0.17447 富邦恒生國企ETF基金 19.61000 19.67000 -0.06000 -0.30503 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.00000 13.96000 0.04000 0.28653 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 24.33000 24.45000 -0.12000 -0.49080 富邦高成長基金 25.43000 25.60000 -0.17000 -0.66406 富邦基金A類型 14.82000 14.89000 -0.07000 -0.47011 富邦基金I類型 14.82000 14.89000 -0.07000 -0.47011 富邦深証100基金 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 富邦富時歐洲ETF基金 19.94000 20.20000 -0.26000 -1.28713 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41630 0.41750 -0.00120 -0.28743 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.28460 12.30940 -0.02480 -0.20147 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.07900 9.09740 -0.01840 -0.20226 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29180 0.29270 -0.00090 -0.30748 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.26630 8.28300 -0.01670 -0.20162 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.21000 18.49000 -0.28000 -1.51433 富邦精準基金 47.57000 47.92000 -0.35000 -0.73038 富邦精銳中小基金 12.37000 12.47000 -0.10000 -0.80192 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.38000 19.54000 -0.16000 -0.81883 富邦臺灣公司治理100基金 22.12000 22.42000 -0.30000 -1.33809 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.85000 6.78000 0.07000 1.03245 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 17.06000 17.43000 -0.37000 -2.12278 富邦標普美國特別股ETF基金 19.84000 19.94000 -0.10000 -0.50150 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.12880 11.04270 0.08610 0.77970 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.26080 10.29270 -0.03190 -0.30993 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.35910 10.44870 -0.08960 -0.85752 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.51050 10.42920 0.08130 0.77954 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.64560 9.67560 -0.03000 -0.31006 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.72720 9.81140 -0.08420 -0.85819 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.88000 32.29000 -0.41000 -1.26974 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.85300 9.88070 -0.02770 -0.28034 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.80680 9.83690 -0.03010 -0.30599 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.57570 9.60630 -0.03060 -0.31854 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.30520 10.33440 -0.02920 -0.28255 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.26720 10.29870 -0.03150 -0.30586 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.02770 10.05970 -0.03200 -0.31810 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.29450 8.29650 -0.00200 -0.02411 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.99480 8.99750 -0.00270 -0.03001 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.49780 8.50190 -0.00410 -0.04822 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.25160 10.25400 -0.00240 -0.02341 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.32920 10.33240 -0.00320 -0.03097 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.79660 9.80120 -0.00460 -0.04693 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.94950 9.95420 -0.00470 -0.04722 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.59080 8.59160 -0.00080 -0.00931 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.89730 9.89920 -0.00190 -0.01919 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.10450 9.10780 -0.00330 -0.03623 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.58780 11.58850 -0.00070 -0.00604 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.39770 11.39980 -0.00210 -0.01842 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.61830 10.62250 -0.00420 -0.03954 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.31970 9.32310 -0.00340 -0.03647 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 14.89000 15.11000 -0.22000 -1.45599 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.77090 8.77540 -0.00450 -0.05128 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.67720 9.68330 -0.00610 -0.06300 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.11410 9.12090 -0.00680 -0.07455 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.76330 10.76970 -0.00640 -0.05943 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.79580 10.80250 -0.00670 -0.06202 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.23470 10.24290 -0.00820 -0.08006 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.27540 9.28270 -0.00730 -0.07864 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.98000 10.10000 -0.12000 -1.18812 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.27000 10.43000 -0.16000 -1.53404 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.02000 9.23000 -0.21000 -2.27519 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.14000 8.30000 -0.16000 -1.92771 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.55000 10.75000 -0.20000 -1.86047 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 10.63000 10.77000 -0.14000 -1.29991 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.94000 9.15000 -0.21000 -2.29508 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.74000 9.01000 -0.27000 -2.99667 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.89000 10.18000 -0.29000 -2.84872 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.27570 10.23950 0.03620 0.35353 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.46710 9.45430 0.01280 0.13539 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.92930 8.93760 -0.00830 -0.09287 富蘭克林華美中華基金 11.86000 12.21000 -0.35000 -2.86650 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 23.99000 24.21000 -0.22000 -0.90872 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.63000 22.69000 -0.06000 -0.26443 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.78000 9.87000 -0.09000 -0.91185 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.50000 9.60000 -0.10000 -1.04167 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.08530 8.09600 -0.01070 -0.13216 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.29190 9.29030 0.00160 0.01722 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.35800 10.35620 0.00180 0.01738 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.77810 9.79120 -0.01310 -0.13379 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.71250 11.72340 -0.01090 -0.09298 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.65950 8.66760 -0.00810 -0.09345 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.72710 8.73530 -0.00820 -0.09387 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.80450 9.81360 -0.00910 -0.09273 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.83530 14.80640 0.02890 0.19519 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.53480 10.51420 0.02060 0.19593 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.36030 10.34020 0.02010 0.19439 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.68920 10.70100 -0.01180 -0.11027 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.60140 7.60980 -0.00840 -0.11038 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.89280 8.90260 -0.00980 -0.11008 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.87660 9.88760 -0.01100 -0.11125 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.21310 11.24200 -0.02890 -0.25707 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.44610 7.46530 -0.01920 -0.25719 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.72820 8.75070 -0.02250 -0.25712 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 9.85570 9.88110 -0.02540 -0.25706 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.97890 10.98940 -0.01050 -0.09555 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.63680 7.64410 -0.00730 -0.09550 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.10030 8.11500 -0.01470 -0.18115 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.24250 9.24970 -0.00720 -0.07784 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.40980 10.41790 -0.00810 -0.07775 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.00720 13.03090 -0.02370 -0.18188 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.84000 7.96000 -0.12000 -1.50754 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.06000 8.19000 -0.13000 -1.58730 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.87000 8.88000 -0.01000 -0.11261 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.15000 8.14000 0.01000 0.12285 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.45000 12.43000 0.02000 0.16090 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.55000 8.59000 -0.04000 -0.46566 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.34000 10.39000 -0.05000 -0.48123 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.04000 8.09000 -0.05000 -0.61805 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.73000 9.80000 -0.07000 -0.71429 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.13000 9.12000 0.01000 0.10965 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.86350 13.00130 -0.13780 -1.05989 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.11000 11.14000 -0.03000 -0.26930 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.13000 10.20000 -0.07000 -0.68627 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 富蘭克林華美第一富基金 41.37000 41.75000 -0.38000 -0.91018 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.36590 10.36570 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.50000 8.56000 -0.06000 -0.70093 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.28000 9.35000 -0.07000 -0.74866 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.70000 8.78000 -0.08000 -0.91116 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.50000 9.59000 -0.09000 -0.93848 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.25000 14.45000 -0.20000 -1.38408 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.72000 12.96000 -0.24000 -1.85185 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.76000 15.06000 -0.30000 -1.99203 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.43310 9.40640 0.02670 0.28385 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.43300 9.40640 0.02660 0.28279 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.43770 9.40470 0.03300 0.35089 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.43760 9.40470 0.03290 0.34983 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.59340 9.57300 0.02040 0.21310 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.36650 9.34660 0.01990 0.21291 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.36650 9.34650 0.02000 0.21398 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.60190 9.59760 0.00430 0.04480 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.37450 9.37030 0.00420 0.04482 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.37450 9.37030 0.00420 0.04482 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.14990 6.20870 -0.05880 -0.94706 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.45630 10.47560 -0.01930 -0.18424 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.47210 9.47040 0.00170 0.01795 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.63650 11.63450 0.00200 0.01719 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.61550 6.62800 -0.01250 -0.18859 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.80790 8.81450 -0.00660 -0.07488 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.87030 10.89080 -0.02050 -0.18823 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 69.80000 70.20000 -0.40000 -0.56980 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 72.51000 72.81000 -0.30000 -0.41203 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.43800 62.59820 -0.16020 -0.25592 復華1至5年期高收益債券基金 20.46000 20.54000 -0.08000 -0.38948 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 69.97100 70.24800 -0.27700 -0.39432 復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 67.65190 68.24800 -0.59610 -0.87343 復華人民幣貨幣市場基金 11.93530 11.93460 0.00070 0.00587 復華人生目標基金 41.66060 41.83220 -0.17160 -0.41021 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 復華大中華中小策略基金 8.96000 9.01000 -0.05000 -0.55494 復華已開發國家300股票指數基金-美元 9.77000 9.89000 -0.12000 -1.21335 復華已開發國家300股票指數基金-新台幣 9.61000 9.75000 -0.14000 -1.43590 復華中小精選基金 69.36000 70.33000 -0.97000 -1.37921 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 50.85580 51.16670 -0.31090 -0.60762 復華中國特選信用債券ETF基金 61.93500 62.19830 -0.26330 -0.42332 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.45000 10.50000 -0.05000 -0.47619 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.95000 9.08000 -0.13000 -1.43172 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.16000 12.17000 -0.01000 -0.08217 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.05000 10.13000 -0.08000 -0.78973 復華六年到期新興市場債券基金 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 復華台灣智能基金 12.27000 12.34000 -0.07000 -0.56726 復華全方位基金 32.15000 32.22000 -0.07000 -0.21726 復華全球大趨勢基金-美元 12.79000 12.92000 -0.13000 -1.00619 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.05000 20.30000 -0.25000 -1.23153 復華全球平衡基金-美元 9.21000 9.27000 -0.06000 -0.64725 復華全球平衡基金-新臺幣 19.51000 19.66000 -0.15000 -0.76297 復華全球物聯網科技基金-美元 13.98000 14.20000 -0.22000 -1.54930 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.43000 13.67000 -0.24000 -1.75567 復華全球原物料基金 8.01000 8.10000 -0.09000 -1.11111 復華全球消費基金-新臺幣 12.83000 12.91000 -0.08000 -0.61967 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.20190 12.21100 -0.00910 -0.07452 復華全球債券基金 15.16680 15.17030 -0.00350 -0.02307 復華全球債券組合基金 15.33000 15.35000 -0.02000 -0.13029 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.52000 15.60000 -0.08000 -0.51282 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.65000 10.70000 -0.05000 -0.46729 復華全球戰略配置強基金-美元 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.89000 10.95000 -0.06000 -0.54795 復華有利貨幣市場基金 13.51040 13.51020 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.36000 11.36000 0.00000 0.00000 復華亞太成長基金 12.37000 12.50000 -0.13000 -1.04000 復華亞太神龍科技基金-美元 9.05000 9.15000 -0.10000 -1.09290 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.57000 9.70000 -0.13000 -1.34021 復華東協世紀基金 12.10000 12.04000 0.06000 0.49834 復華南非幣長期收益基金A 14.21000 14.29000 -0.08000 -0.55983 復華南非幣長期收益基金B 7.92000 7.96000 -0.04000 -0.50251 復華南非幣短期收益基金A 14.73000 14.75000 -0.02000 -0.13559 復華南非幣短期收益基金B 8.89000 8.90000 -0.01000 -0.11236 復華美元高收益債券指數基金-美元 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A 9.74000 9.78000 -0.04000 -0.40900 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B 9.74000 9.78000 -0.04000 -0.40900 復華美國20年期以上公債ETF基金 74.08060 74.25290 -0.17230 -0.23204 復華美國金融服務業股票ETF基金 20.72000 21.21000 -0.49000 -2.31023 復華美國新星基金-美元 12.48000 12.64000 -0.16000 -1.26582 復華美國新星基金-新臺幣 12.61000 12.80000 -0.19000 -1.48438 復華恒生基金 19.67000 19.83000 -0.16000 -0.80686 復華恒生單日反向一倍基金 8.86000 8.79000 0.07000 0.79636 復華恒生單日正向二倍基金 26.14000 26.56000 -0.42000 -1.58133 復華神盾基金 28.93870 28.96410 -0.02540 -0.08769 復華高成長基金 71.74000 72.96000 -1.22000 -1.67215 復華高益策略組合基金 13.59000 13.61000 -0.02000 -0.14695 復華貨幣市場基金 14.47500 14.47480 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 17.43000 17.58000 -0.15000 -0.85324 復華富時台灣高股息低波動基金 48.10000 48.53000 -0.43000 -0.88605 復華復華基金 22.49000 22.86000 -0.37000 -1.61855 復華華人世紀基金 17.44000 17.66000 -0.22000 -1.24575 復華傳家二號基金 35.87980 35.79330 0.08650 0.24167 復華傳家基金 24.18730 24.31440 -0.12710 -0.52274 復華奧林匹克全球組合基金 15.95000 15.98000 -0.03000 -0.18773 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.70000 11.77000 -0.07000 -0.59473 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.26000 14.36000 -0.10000 -0.69638 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.25000 9.32000 -0.07000 -0.75107 復華新興人民幣短期收益基金 10.93000 10.95000 -0.02000 -0.18265 復華新興人民幣債券基金A 12.32000 12.30000 0.02000 0.16260 復華新興人民幣債券基金B 8.91000 8.93000 -0.02000 -0.22396 復華新興市場10年期以上債券基金 22.64000 22.72000 -0.08000 -0.35211 復華新興市場企業債券ETF基金 70.78000 71.05000 -0.27000 -0.38001 復華新興市場高收益債券基金A 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.24000 5.25000 -0.01000 -0.19048 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.82000 11.82000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.62000 11.61000 0.01000 0.08613 復華新興市場短期收益基金 11.37000 11.38000 -0.01000 -0.08787 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.18000 9.22000 -0.04000 -0.43384 復華滬深300 A股基金 23.08000 23.07000 0.01000 0.04335 復華數位經濟基金 50.08000 50.59000 -0.51000 -1.00810 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.05870 10.05920 -0.00050 -0.00497 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.77100 9.77740 -0.00640 -0.06546 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.60450 10.60500 -0.00050 -0.00471 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.16150 10.16810 -0.00660 -0.06491 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.23360 10.21990 0.01370 0.13405 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.15020 10.15200 -0.00180 -0.01773 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.27060 10.27410 -0.00350 -0.03407 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.81130 10.83610 -0.02480 -0.22886 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.17070 10.17180 -0.00110 -0.01081 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.72850 10.75060 -0.02210 -0.20557 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.53270 10.53390 -0.00120 -0.01139 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.10110 11.12400 -0.02290 -0.20586 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.76940 10.74550 0.02390 0.22242 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.69100 10.68740 0.00360 0.03368 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.70260 10.71970 -0.01710 -0.15952 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.77240 10.74650 0.02590 0.24101 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 12.06040 12.03830 0.02210 0.18358 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.66120 10.65630 0.00490 0.04598 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.95670 10.93040 0.02630 0.24061 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.36590 12.34320 0.02270 0.18391 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.80520 10.80010 0.00510 0.04722 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.86870 10.88490 -0.01620 -0.14883 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.24910 10.22990 0.01920 0.18769 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.20910 10.21060 -0.00150 -0.01469 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.03180 10.05280 -0.02100 -0.20890 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.55500 10.54290 0.01210 0.11477 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.91610 10.90680 0.00930 0.08527 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.53300 10.53980 -0.00680 -0.06452 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.55400 10.54190 0.01210 0.11478 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.91630 10.90690 0.00940 0.08618 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.53000 10.53680 -0.00680 -0.06454 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.45530 10.43330 0.02200 0.21086 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.40560 10.40650 -0.00090 -0.00865 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.45350 10.43150 0.02200 0.21090 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.40680 10.40750 -0.00070 -0.00673 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 11.09280 11.06570 0.02710 0.24490 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 11.04150 11.03910 0.00240 0.02174 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.04360 11.06270 -0.01910 -0.17265 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.23750 10.21830 0.01920 0.18790 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.19690 10.19830 -0.00140 -0.01373 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.02080 10.04160 -0.02080 -0.20714 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.25970 9.23930 0.02040 0.22080 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.00200 8.02550 -0.02350 -0.29282 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 7.97660 8.03400 -0.05740 -0.71446 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.22860 12.20150 0.02710 0.22210 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.60320 10.63430 -0.03110 -0.29245 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.68790 10.76480 -0.07690 -0.71437 景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣 10.02540 10.01440 0.01100 0.10984 景順十年到期特選新興債券基金年配型美元 9.97370 9.98090 -0.00720 -0.07214 景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣 9.92940 9.95580 -0.02640 -0.26517 景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣 10.04240 10.03160 0.01080 0.10766 景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣 10.00100 9.99580 0.00520 0.05202 景順六年到期特選全球債券基金年配型美元 9.99050 9.99800 -0.00750 -0.07502 景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣 10.04270 10.03190 0.01080 0.10766 景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣 10.00080 9.99570 0.00510 0.05102 景順六年到期特選全球債券基金累積型美元 9.99070 9.99810 -0.00740 -0.07401 景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣 10.02160 10.00970 0.01190 0.11888 景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣 9.92730 9.95280 -0.02550 -0.25621 景順六年到期特選新興債券基金累積美元 9.97180 9.97790 -0.00610 -0.06114 景順主流基金 19.72000 19.93000 -0.21000 -1.05369 景順台灣科技基金 34.71000 35.03000 -0.32000 -0.91350 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.43000 9.48000 -0.05000 -0.52743 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.80000 8.85000 -0.05000 -0.56497 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.54000 11.60000 -0.06000 -0.51724 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.78000 10.84000 -0.06000 -0.55351 景順全球科技基金 23.28000 23.72000 -0.44000 -1.85497 景順全球康健基金 19.08000 19.43000 -0.35000 -1.80134 景順貨幣市場基金 16.00820 16.00800 0.00020 0.00125 景順潛力基金 33.88000 34.37000 -0.49000 -1.42566 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.39000 14.62000 -0.23000 -1.57319 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.45000 13.69000 -0.24000 -1.75310 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.74000 10.89000 -0.15000 -1.37741 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.95000 11.13000 -0.18000 -1.61725 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.49000 11.65000 -0.16000 -1.37339 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.56000 11.75000 -0.19000 -1.61702 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.71980 8.67140 0.04840 0.55816 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.68310 7.72130 -0.03820 -0.49474 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.66490 11.60120 0.06370 0.54908 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.26580 10.31680 -0.05100 -0.49434 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.48000 8.53000 -0.05000 -0.58617 華南永昌中國A股基金(美元) 7.82000 7.90000 -0.08000 -1.01266 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.49000 11.68000 -0.19000 -1.62671 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.71480 9.71700 -0.00220 -0.02264 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.91280 9.93440 -0.02160 -0.21743 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.32570 10.32810 -0.00240 -0.02324 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.54000 10.56290 -0.02290 -0.21680 華南永昌永昌基金 19.96000 20.16000 -0.20000 -0.99206 華南永昌全球亨利組合基金 14.94400 14.95520 -0.01120 -0.07489 華南永昌全球神農水資源基金 9.51000 9.63000 -0.12000 -1.24611 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.52000 9.64000 -0.12000 -1.24481 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.82000 9.96000 -0.14000 -1.40562 華南永昌全球精品基金 16.43000 16.61000 -0.18000 -1.08368 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.46000 10.52000 -0.06000 -0.57034 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.44000 10.52000 -0.08000 -0.76046 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.38000 13.46000 -0.08000 -0.59435 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.27000 13.37000 -0.10000 -0.74794 華南永昌物聯網精選基金 12.27000 12.41000 -0.14000 -1.12812 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.30000 16.29980 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 25.19970 25.24940 -0.04970 -0.19684 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.92000 9.97000 -0.05000 -0.50150 華南永昌麒麟貨幣市場基金 12.00380 12.00360 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.82400 10.79960 0.02440 0.22593 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.32840 10.42120 -0.09280 -0.89049 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.93740 10.01470 -0.07730 -0.77187 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.41460 9.60020 -0.18560 -1.93329 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.66320 10.63660 0.02660 0.25008 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.10860 10.19700 -0.08840 -0.86692 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.90760 9.98260 -0.07500 -0.75131 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.32890 9.51130 -0.18240 -1.91772 華頓中小型基金 23.41000 23.35000 0.06000 0.25696 華頓中國多重機會平衡基金 12.01270 12.22730 -0.21460 -1.75509 華頓台灣基金 24.76000 24.88000 -0.12000 -0.48232 華頓平安貨幣市場基金 11.58470 11.58460 0.00010 0.00086 華頓全球時尚精品基金 17.35000 17.37000 -0.02000 -0.11514 華頓全球高收益債券基金A 13.81400 13.83830 -0.02430 -0.17560 華頓全球高收益債券基金B 7.92090 7.93480 -0.01390 -0.17518 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.87530 2.90980 -0.03450 -1.18565 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.40070 12.65370 -0.25300 -1.99942 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40210 0.40760 -0.00550 -1.34936 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.27340 12.31140 -0.03800 -0.30866 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.18840 12.26880 -0.08040 -0.65532 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.93260 10.96600 -0.03340 -0.30458 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.52340 10.64360 -0.12020 -1.12932 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.44910 10.60610 -0.15700 -1.48028 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.19110 9.31800 -0.12690 -1.36188 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.73880 10.79150 -0.05270 -0.48835 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.66460 10.75420 -0.08960 -0.83316 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.41820 9.46840 -0.05020 -0.53018 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.70000 12.01000 -0.31000 -2.58118 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.72000 10.05000 -0.33000 -3.28358 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.42000 10.71000 -0.29000 -2.70775 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.70780 2.70280 0.00500 0.18499 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.14890 2.14390 0.00500 0.23322 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.98690 11.99800 -0.01110 -0.09252 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.17450 9.22300 -0.04850 -0.52586 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37800 0.37800 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29480 0.29460 0.00020 0.06789 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.63000 3.61000 0.02000 0.55402 匯豐中國動力基金(台幣) 15.66000 15.68000 -0.02000 -0.12755 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.50000 0.01000 2.00000 匯豐台灣精典基金 25.39000 25.66000 -0.27000 -1.05222 匯豐全球趨勢組合基金 12.33000 12.51000 -0.18000 -1.43885 匯豐全球關鍵資源基金 8.10000 8.20000 -0.10000 -1.21951 匯豐安富基金 26.55000 26.73000 -0.18000 -0.67340 匯豐成功基金 42.13000 42.55000 -0.42000 -0.98707 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.82560 2.80700 0.01860 0.66263 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.45710 2.44800 0.00910 0.37173 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.99910 11.97900 0.02010 0.16779 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.98360 7.99280 -0.00920 -0.11510 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39590 0.39400 0.00190 0.48223 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33670 0.33610 0.00060 0.17852 匯豐金磚動力基金 14.29000 14.46000 -0.17000 -1.17566 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.02230 15.02220 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.93000 4.94000 -0.01000 -0.20243 匯豐新鑽動力基金 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.39880 5.41890 -0.02010 -0.37092 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.31750 9.33770 -0.02020 -0.21633 匯豐龍鳳基金-A類型 54.86000 55.46000 -0.60000 -1.08186 匯豐龍鳳基金-I類型 54.86000 55.46000 -0.60000 -1.08186 匯豐龍騰電子基金 39.90000 40.38000 -0.48000 -1.18871 匯豐雙高收益債券組合基金 12.82420 12.83930 -0.01510 -0.11761 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.27000 19.51000 -0.24000 -1.23014 新光中國成長基金(人民幣) 9.41000 9.59000 -0.18000 -1.87696 新光中國成長基金(美元) 9.12000 9.29000 -0.17000 -1.82992 新光中國成長基金(新臺幣) 9.07000 9.32000 -0.25000 -2.68240 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.72560 11.77540 -0.04980 -0.42292 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.35740 10.35130 0.00610 0.05893 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.67250 10.70360 -0.03110 -0.29056 新光台灣富貴基金 25.68000 25.94000 -0.26000 -1.00231 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.13000 21.55000 -0.42000 -1.94896 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 39.23470 39.45950 -0.22480 -0.56970 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 46.22930 46.39160 -0.16230 -0.34985 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.21000 10.28000 -0.07000 -0.68093 新光全球AI新創產業基金美元 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.82000 9.89000 -0.07000 -0.70779 新光全球生技醫療基金(美元) 10.60000 10.71000 -0.11000 -1.02708 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.32000 10.46000 -0.14000 -1.33843 新光全球債券基金(A累積)美元 11.22810 11.22410 0.00400 0.03564 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.96180 10.99630 -0.03450 -0.31374 新光全球債券基金(B配息)美元 10.53540 10.53150 0.00390 0.03703 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.27150 10.30390 -0.03240 -0.31444 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.18000 9.35000 -0.17000 -1.81818 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.21000 10.37000 -0.16000 -1.54291 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.69000 9.58000 0.11000 1.14823 新光吉星貨幣市場基金 15.52570 15.52550 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)美元 8.62000 8.60000 0.02000 0.23256 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.61000 8.60000 0.01000 0.11628 新光亞洲精選基金-美金 20.93000 20.73000 0.20000 0.96479 新光亞洲精選基金-新台幣 21.19000 21.05000 0.14000 0.66508 新光店頭基金 23.64000 23.94000 -0.30000 -1.25313 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.71000 11.72000 -0.01000 -0.08532 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.07000 11.12000 -0.05000 -0.44964 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 42.10910 42.26490 -0.15580 -0.36863 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 新光特選內需收益ETF基金 20.83000 20.98000 -0.15000 -0.71497 新光創新科技基金 14.12000 14.26000 -0.14000 -0.98177 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.23480 10.26700 -0.03220 -0.31363 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.58090 10.59900 -0.01810 -0.17077 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.14150 10.13380 0.00770 0.07598 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.25270 9.28170 -0.02900 -0.31244 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.54200 9.55830 -0.01630 -0.17053 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.10690 9.10760 -0.00070 -0.00769 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.62010 40.73910 -0.11900 -0.29210 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 47.56120 47.71410 -0.15290 -0.32045 新光澳幣八年期保本基金 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.57000 12.56000 0.01000 0.07962 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.96930 10.96940 -0.00010 -0.00091 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.45460 9.45510 -0.00050 -0.00529 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.37580 9.38850 -0.01270 -0.13527 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.61740 10.63180 -0.01440 -0.13544 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.74330 10.74670 -0.00340 -0.03164 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.47100 9.47400 -0.00300 -0.03167 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.43140 9.43580 -0.00440 -0.04663 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.68540 10.69030 -0.00490 -0.04584 瑞銀全球創新趨勢基金 6.97000 7.06000 -0.09000 -1.27479 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.91270 10.90270 0.01000 0.09172 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.58710 9.57750 0.00960 0.10023 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 14.87910 14.91070 -0.03160 -0.21193 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 8.55190 8.57010 -0.01820 -0.21237 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.62360 10.61770 0.00590 0.05557 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.51120 9.50590 0.00530 0.05575 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.57960 9.57220 0.00740 0.07731 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.69960 10.69240 0.00720 0.06734 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 39.99960 0.00000 39.99960 0.00000 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 39.43000 39.62200 -0.19200 -0.48458 群益10年期以上金融債ETF基金 44.45690 44.56890 -0.11200 -0.25130 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 45.11080 45.13100 -0.02020 -0.04476 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 45.22790 45.36250 -0.13460 -0.29672 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 47.20870 47.29990 -0.09120 -0.19281 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 45.49900 45.68910 -0.19010 -0.41607 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 48.91870 49.10790 -0.18920 -0.38527 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 50.12290 50.41120 -0.28830 -0.57190 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 48.28770 48.53890 -0.25120 -0.51752 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 39.99940 0.00000 39.99940 0.00000 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.83490 10.84420 -0.00930 -0.08576 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 47.98370 48.07910 -0.09540 -0.19842 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 39.28740 39.42750 -0.14010 -0.35534 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.54260 11.53450 0.00810 0.07022 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.88470 9.95520 -0.07050 -0.70817 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.13750 14.11820 0.01930 0.13670 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.19580 10.19720 -0.00140 -0.01373 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.55000 10.62000 -0.07000 -0.65913 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.11730 12.28210 -0.16480 -1.34179 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.27550 11.42690 -0.15140 -1.32494 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.59000 10.75000 -0.16000 -1.48837 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.69300 10.83840 -0.14540 -1.34153 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.07730 9.19910 -0.12180 -1.32404 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.55000 8.68000 -0.13000 -1.49770 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.72530 9.85760 -0.13230 -1.34211 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.29000 8.40130 -0.11130 -1.32479 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.76000 8.90000 -0.14000 -1.57303 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.92850 9.04990 -0.12140 -1.34145 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.86620 7.97180 -0.10560 -1.32467 群益中小型股基金 48.43000 48.59000 -0.16000 -0.32929 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.93720 10.92080 0.01640 0.15017 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.79790 9.79150 0.00640 0.06536 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.18980 9.22280 -0.03300 -0.35781 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.19500 9.18130 0.01370 0.14922 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.23600 8.23060 0.00540 0.06561 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.72580 7.75350 -0.02770 -0.35726 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.70610 10.68660 0.01950 0.18247 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.77660 11.75520 0.02140 0.18205 群益中國高收益債券基金-美元 11.32200 11.30450 0.01750 0.15481 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.38490 10.40900 -0.02410 -0.23153 群益中國新機會基金N-人民幣 9.37240 9.68480 -0.31240 -3.22567 群益中國新機會基金N-美元 8.30440 8.59390 -0.28950 -3.36867 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.87000 9.24000 -0.37000 -4.00433 群益中國新機會基金-人民幣 8.31170 8.58870 -0.27700 -3.22517 群益中國新機會基金-美元 8.87890 9.18840 -0.30950 -3.36838 群益中國新機會基金-新臺幣 8.47000 8.82000 -0.35000 -3.96825 群益平衡王基金 20.64470 20.81270 -0.16800 -0.80720 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 10.02240 10.02440 -0.00200 -0.01995 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.94180 9.96320 -0.02140 -0.21479 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 10.02250 10.02450 -0.00200 -0.01995 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.94180 9.96320 -0.02140 -0.21479 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.02260 10.02460 -0.00200 -0.01995 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.94180 9.96310 -0.02130 -0.21379 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.93130 9.95240 -0.02110 -0.21201 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 9.94240 9.97750 -0.03510 -0.35179 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.86240 9.91650 -0.05410 -0.54556 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 9.94240 9.97750 -0.03510 -0.35179 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.86240 9.91650 -0.05410 -0.54556 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.94240 9.97760 -0.03520 -0.35279 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.86240 9.91650 -0.05410 -0.54556 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.87400 9.92790 -0.05390 -0.54291 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 9.98930 10.00860 -0.01930 -0.19283 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 9.90890 9.94740 -0.03850 -0.38704 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 9.98930 10.00860 -0.01930 -0.19283 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 9.90890 9.94740 -0.03850 -0.38704 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 9.98920 10.00860 -0.01940 -0.19383 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 9.90890 9.94740 -0.03850 -0.38704 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 9.91100 9.94930 -0.03830 -0.38495 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.49000 6.50000 -0.01000 -0.15385 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.86120 12.87600 -0.01480 -0.11494 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.84470 11.85630 -0.01160 -0.09784 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.23000 11.26000 -0.03000 -0.26643 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.88040 10.89280 -0.01240 -0.11384 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.01940 10.02920 -0.00980 -0.09771 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.75320 10.76560 -0.01240 -0.11518 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.55070 10.56450 -0.01380 -0.13063 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.31280 10.32690 -0.01410 -0.13654 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.18000 10.22000 -0.04000 -0.39139 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.19880 9.21090 -0.01210 -0.13137 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.19970 9.21220 -0.01250 -0.13569 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.08000 9.11000 -0.03000 -0.32931 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.61210 10.62600 -0.01390 -0.13081 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.63660 10.65110 -0.01450 -0.13614 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.66000 10.70000 -0.04000 -0.37383 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.36130 9.37350 -0.01220 -0.13015 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.84340 9.85680 -0.01340 -0.13595 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) 10.00010 0.00000 10.00010 0.00000 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) 10.00010 0.00000 10.00010 0.00000 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) 10.00010 0.00000 10.00010 0.00000 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣) 9.99960 0.00000 9.99960 0.00000 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.37230 11.41070 -0.03840 -0.33653 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.74930 7.77540 -0.02610 -0.33567 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.82130 10.82530 -0.00400 -0.03695 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.61040 10.61520 -0.00480 -0.04522 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.62590 10.65140 -0.02550 -0.23941 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.85440 9.85790 -0.00350 -0.03550 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.79270 9.79720 -0.00450 -0.04593 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.80770 9.83120 -0.02350 -0.23903 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.82140 10.82530 -0.00390 -0.03603 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.61040 10.61520 -0.00480 -0.04522 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.62580 10.65130 -0.02550 -0.23941 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.85440 9.85800 -0.00360 -0.03652 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.79260 9.79700 -0.00440 -0.04491 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.80760 9.83120 -0.02360 -0.24005 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.35360 9.51530 -0.16170 -1.69937 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.88000 11.09000 -0.21000 -1.89360 群益全球關鍵生技基金-美元 15.30440 15.56900 -0.26460 -1.69953 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.09000 15.38000 -0.29000 -1.88557 群益多利策略組合基金 11.91000 11.92000 -0.01000 -0.08389 群益多重收益組合基金 14.24000 14.26000 -0.02000 -0.14025 群益多重資產組合基金 15.28000 15.40000 -0.12000 -0.77922 群益安家基金 27.13510 27.34630 -0.21120 -0.77232 群益安穩貨幣市場基金 16.17760 16.17740 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 19.75000 20.20000 -0.45000 -2.22772 群益亞太中小基金 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 群益亞太新趨勢平衡基金 16.39000 16.41000 -0.02000 -0.12188 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.76480 10.79120 -0.02640 -0.24464 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.88990 7.90920 -0.01930 -0.24402 群益店頭市場基金 100.65000 101.82000 -1.17000 -1.14909 群益東方盛世基金 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708 群益東協成長基金-人民幣 13.26210 13.22480 0.03730 0.28205 群益東協成長基金-美元 11.23240 11.19890 0.03350 0.29914 群益東協成長基金-新臺幣 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.07590 12.13920 -0.06330 -0.52145 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.15050 11.21280 -0.06230 -0.55562 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.48530 10.58150 -0.09620 -0.90913 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.74010 9.79110 -0.05100 -0.52088 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.99660 9.04680 -0.05020 -0.55489 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.45810 8.53560 -0.07750 -0.90796 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.84220 10.94160 -0.09940 -0.90846 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.53160 9.58150 -0.04990 -0.52080 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.15640 9.20750 -0.05110 -0.55498 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.44890 9.53550 -0.08660 -0.90819 群益長安基金 30.91000 31.16000 -0.25000 -0.80231 群益美國新創亮點基金N-美元 10.18000 10.34420 -0.16420 -1.58736 群益美國新創亮點基金-美元 15.40000 15.64840 -0.24840 -1.58738 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.87000 15.14000 -0.27000 -1.78336 群益真善美基金 15.97390 16.00520 -0.03130 -0.19556 群益馬拉松基金 124.94000 126.56000 -1.62000 -1.28003 群益深証中小板基金 11.87000 11.86000 0.01000 0.08432 群益創新科技基金 35.99000 36.19000 -0.20000 -0.55264 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.48480 10.68530 -0.20050 -1.87641 群益華夏盛世基金N-美元 9.31140 9.50360 -0.19220 -2.02239 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.70000 9.96000 -0.26000 -2.61044 群益華夏盛世基金-人民幣 11.41800 11.63640 -0.21840 -1.87687 群益華夏盛世基金-美元 10.26690 10.47880 -0.21190 -2.02218 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.93000 17.39000 -0.46000 -2.64520 群益奧斯卡基金 32.02000 32.16000 -0.14000 -0.43532 群益新興金鑽基金-美元 11.34780 11.36710 -0.01930 -0.16979 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.67000 8.70000 -0.03000 -0.34483 群益葛萊美基金 25.16000 25.37000 -0.21000 -0.82775 群益道瓊美國地產ETF基金 22.73000 22.90000 -0.17000 -0.74236 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.47000 7.40000 0.07000 0.94595 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.99000 15.31000 -0.32000 -2.09014 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.51940 11.58370 -0.06430 -0.55509 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.95820 11.01760 -0.05940 -0.53914 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.97050 11.05140 -0.08090 -0.73203 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.99350 11.05490 -0.06140 -0.55541 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.45770 10.51430 -0.05660 -0.53831 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.46940 10.54660 -0.07720 -0.73199 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.51920 11.58360 -0.06440 -0.55596 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.95860 11.01800 -0.05940 -0.53912 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 9.68540 9.75680 -0.07140 -0.73180 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.99350 11.05490 -0.06140 -0.55541 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.45720 10.51390 -0.05670 -0.53929 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.70960 9.78120 -0.07160 -0.73202 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.08620 13.13900 -0.05280 -0.40186 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.80040 11.85300 -0.05260 -0.44377 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.75000 10.82000 -0.07000 -0.64695 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.68560 11.73710 -0.05150 -0.43878 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.58820 8.62280 -0.03460 -0.40126 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.88180 8.92130 -0.03950 -0.44276 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.09000 8.15000 -0.06000 -0.73620 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.35670 8.39350 -0.03680 -0.43843 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.27210 10.31780 -0.04570 -0.44292 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.82550 9.86920 -0.04370 -0.44279 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 9.74000 9.89000 -0.15000 -1.51668 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 9.82000 9.97000 -0.15000 -1.50451 路博邁5G股票基金N累積(美元) 9.74000 9.89000 -0.15000 -1.51668 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 9.66000 9.82000 -0.16000 -1.62933 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 9.71000 9.86000 -0.15000 -1.52130 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 9.74000 9.89000 -0.15000 -1.51668 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 9.82000 9.97000 -0.15000 -1.50451 路博邁5G股票基金T累積(美元) 9.74000 9.89000 -0.15000 -1.51668 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 9.66000 9.82000 -0.16000 -1.62933 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 9.71000 9.86000 -0.15000 -1.52130 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.01000 9.07000 -0.06000 -0.66152 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.07000 10.14000 -0.07000 -0.69034 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.21000 11.22000 -0.01000 -0.08913 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.55000 10.58000 -0.03000 -0.28355 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.77000 10.79000 -0.02000 -0.18536 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.77000 10.79000 -0.02000 -0.18536 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.60000 10.64000 -0.04000 -0.37594 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 9.88670 10.20610 -0.31940 -3.12950 德信大發基金 31.93000 32.10000 -0.17000 -0.52960 德信中國精選成長基金 11.75000 11.77000 -0.02000 -0.16992 德信台灣主流中小基金 20.87000 21.02000 -0.15000 -0.71361 德信萬保貨幣市場基金 11.99870 11.99850 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 34.74000 34.81000 -0.07000 -0.20109 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.12300 11.11580 0.00720 0.06477 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.96390 10.96350 0.00040 0.00365 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.72900 11.72890 0.00010 0.00085 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.84000 18.76000 0.08000 0.42644 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.72000 16.97000 -0.25000 -1.47319 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.05340 10.99000 0.06340 0.57689 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 17.15430 17.07650 0.07780 0.45560 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.15430 8.17230 -0.01800 -0.22026 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.12890 11.13170 -0.00280 -0.02515 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.27740 12.28060 -0.00320 -0.02606 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.04030 14.07130 -0.03100 -0.22031 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.34000 16.62000 -0.28000 -1.68472 摩根中小基金 23.30000 23.51000 -0.21000 -0.89324 摩根中國A股基金 15.41000 15.63000 -0.22000 -1.40755 摩根中國A股基金(美元) 12.10000 12.20000 -0.10000 -0.81967 摩根中國亮點基金 12.86000 12.99000 -0.13000 -1.00077 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.15820 11.24080 -0.08260 -0.73482 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.75920 12.76630 -0.00710 -0.05562 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.53440 9.55910 -0.02470 -0.25839 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.13420 13.18630 -0.05210 -0.39511 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.65500 15.59740 0.05760 0.36929 摩根台灣金磚基金-累積型 20.14000 20.38000 -0.24000 -1.17763 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.14000 20.38000 -0.24000 -1.17763 摩根台灣增長基金 51.06000 51.78000 -0.72000 -1.39050 摩根平衡基金 27.96000 28.15000 -0.19000 -0.67496 摩根全球α基金 17.87000 18.14000 -0.27000 -1.48842 摩根全球平衡基金 16.13750 16.18890 -0.05140 -0.31750 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.39810 9.42450 -0.02640 -0.28012 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.63850 10.65580 -0.01730 -0.16235 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.99190 10.01420 -0.02230 -0.22268 摩根多元入息成長基金-累積型 11.69490 11.72770 -0.03280 -0.27968 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.49980 10.52320 -0.02340 -0.22237 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.24570 10.22710 0.01860 0.18187 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.78310 13.75810 0.02500 0.18171 摩根亞洲基金 58.10000 57.99000 0.11000 0.18969 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.35470 8.36050 -0.00580 -0.06937 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.96530 9.95730 0.00800 0.08034 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.78000 8.77980 0.00020 0.00228 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.89380 12.90280 -0.00900 -0.06975 摩根東方內需機會基金 18.37000 18.33000 0.04000 0.21822 摩根東方科技基金 32.80000 32.66000 0.14000 0.42866 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.00000 8.98000 0.02000 0.22272 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.36000 11.34000 0.02000 0.17637 摩根金龍收成基金 22.28000 22.41000 -0.13000 -0.58010 摩根第一貨幣市場基金 15.14550 15.14540 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.40000 14.31000 0.09000 0.62893 摩根新金磚五國基金 12.03000 12.16000 -0.13000 -1.06908 摩根新絲路基金 9.02000 9.06000 -0.04000 -0.44150 摩根新興35基金 13.27000 13.30000 -0.03000 -0.22556 摩根新興日本基金 23.73000 23.61000 0.12000 0.50826 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.05510 7.08600 -0.03090 -0.43607 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.46160 9.49270 -0.03110 -0.32762 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.23550 9.27070 -0.03520 -0.37969 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.08700 11.13570 -0.04870 -0.43733 摩根新興科技基金 55.81000 56.55000 -0.74000 -1.30858 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.57850 8.59930 -0.02080 -0.24188 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.36920 9.36530 0.00390 0.04164 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.80410 8.81040 -0.00630 -0.07151 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.32700 10.35210 -0.02510 -0.24246 摩根龍揚基金 33.28000 33.47000 -0.19000 -0.56767 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.07000 10.22000 -0.15000 -1.46771 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.80000 10.93000 -0.13000 -1.18939 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.47000 10.60000 -0.13000 -1.22642 摩根環球股票收益基金-累積型 11.76000 11.93000 -0.17000 -1.42498 摩根總收益組合基金-月配息型 9.29260 9.30500 -0.01240 -0.13326 摩根總收益組合基金-累積型 11.55970 11.57510 -0.01540 -0.13304 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.84000 20.89000 -0.05000 -0.23935 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.62450 12.62440 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.56000 11.70000 -0.14000 -1.19658 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 11.01260 10.99630 0.01630 0.14823 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.61890 10.61960 -0.00070 -0.00659 聯邦中國龍基金 27.68000 28.02000 -0.34000 -1.21342 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.54200 12.53120 0.01080 0.08618 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.76340 11.75300 0.01040 0.08849 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.60470 10.60820 -0.00350 -0.03299 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.21680 10.20800 0.00880 0.08621 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.63350 9.62500 0.00850 0.08831 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.67850 8.68120 -0.00270 -0.03110 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.70940 9.78820 -0.07880 -0.80505 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.85980 9.95920 -0.09940 -0.99807 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.17000 9.24450 -0.07450 -0.80588 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.30840 9.40220 -0.09380 -0.99764 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.64240 11.73840 -0.09600 -0.81783 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.58210 11.66900 -0.08690 -0.74471 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.69990 10.79900 -0.09910 -0.91768 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.68780 10.77720 -0.08940 -0.82953 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.62240 10.70210 -0.07970 -0.74471 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.81180 9.90270 -0.09090 -0.91793 聯邦金鑽平衡基金 24.62050 24.91530 -0.29480 -1.18321 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.56120 9.60960 -0.04840 -0.50366 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.87400 9.94330 -0.06930 -0.69695 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.50270 9.55080 -0.04810 -0.50362 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.80000 9.86880 -0.06880 -0.69715 聯邦貨幣市場基金 13.23800 13.23780 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 13.85000 14.02000 -0.17000 -1.21255 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.64760 16.69660 -0.04900 -0.29347 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 13.01170 13.03340 -0.02170 -0.16650 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.51460 12.56670 -0.05210 -0.41459 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.88340 11.93280 -0.04940 -0.41398 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.56750 12.55950 0.00800 0.06370 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.70950 11.71750 -0.00800 -0.06827 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.61650 10.60990 0.00660 0.06221 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.74030 8.74610 -0.00580 -0.06632 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 37.99000 38.57000 -0.58000 -1.50376 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.85000 18.88000 -0.03000 -0.15890 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.26000 18.35000 -0.09000 -0.49046 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.07000 12.21000 -0.14000 -1.14660 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.43000 16.46000 -0.03000 -0.18226 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.85000 11.87000 -0.02000 -0.16849 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.71000 12.73000 -0.02000 -0.15711 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.82000 11.85000 -0.03000 -0.25316 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.46000 7.48000 -0.02000 -0.26738 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.35000 11.38000 -0.03000 -0.26362 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.44000 15.40000 0.04000 0.25974 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.68000 8.67000 0.01000 0.11534 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.25000 11.35000 -0.10000 -0.88106 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.21000 14.33000 -0.12000 -0.83740 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.08000 14.19000 -0.11000 -0.77519 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.10000 14.21000 -0.11000 -0.77410 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.92000 9.00000 -0.08000 -0.88889 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.71000 14.83000 -0.12000 -0.80917 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.40000 9.48000 -0.08000 -0.84388 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.81000 20.94000 -0.13000 -0.62082 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.87000 18.99000 -0.12000 -0.63191 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.91000 13.01000 -0.10000 -0.76864 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.57000 14.67000 -0.10000 -0.68166 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.55000 15.65000 -0.10000 -0.63898 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.51000 14.61000 -0.10000 -0.68446 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.52000 9.59000 -0.07000 -0.72993 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.49000 14.58000 -0.09000 -0.61728 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.34000 12.42000 -0.08000 -0.64412 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 14.58000 14.67000 -0.09000 -0.61350 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.45000 12.53000 -0.08000 -0.63847 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.42000 8.48000 -0.06000 -0.70755 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 12.90000 12.99000 -0.09000 -0.69284 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.76000 19.76000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.44000 18.45000 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瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.95670 10.00870 -0.05200 -0.51955 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.98100 9.97950 0.00150 0.01503 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.88420 9.89380 -0.00960 -0.09703 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.55830 11.55250 0.00580 0.05021 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.94430 10.95370 -0.00940 -0.08582 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.75620 12.78240 -0.02620 -0.20497 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.95640 10.99670 -0.04030 -0.36647 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.27370 7.26930 0.00440 0.06053 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.90880 7.91560 -0.00680 -0.08591 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.06270 8.07920 -0.01650 -0.20423 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.04790 7.07380 -0.02590 -0.36614 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.57100 8.58860 -0.01760 -0.20492 瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣 9.88140 9.90140 -0.02000 -0.20199 瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.94500 8.93990 0.00510 0.05705 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.24710 9.25580 -0.00870 -0.09400 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.93380 8.95210 -0.01830 -0.20442 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.35000 12.42000 -0.07000 -0.56361 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.53000 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瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.74000 11.64000 0.10000 0.85911 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.15000 10.08000 0.07000 0.69444 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.29000 14.24000 0.05000 0.35112 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.77000 8.69000 0.08000 0.92060 瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.63000 6.58000 0.05000 0.75988 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.37000 8.34000 0.03000 0.35971 瀚亞亞太基礎建設基金 11.18000 11.20000 -0.02000 -0.17857 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.71040 12.67010 0.04030 0.31807 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.89420 14.85920 0.03500 0.23554 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.25820 11.24470 0.01350 0.12006 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.95900 10.96050 -0.00150 -0.01369 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.95140 12.97360 -0.02220 -0.17112 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.05060 9.02460 0.02600 0.28810 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.98460 9.96110 0.02350 0.23592 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.84780 8.83720 0.01060 0.11995 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.60300 8.60420 -0.00120 -0.01395 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.35750 9.37390 -0.01640 -0.17495 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.70290 14.79190 -0.08900 -0.60168 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 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瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 14.14240 14.15870 -0.01630 -0.11512 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.88220 10.86290 0.01930 0.17767 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.94610 9.94700 -0.00090 -0.00905 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.47400 11.48720 -0.01320 -0.11491 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.31090 10.29260 0.01830 0.17780 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 9.97000 9.98150 -0.01150 -0.11521 瀚亞歐洲基金 10.27000 10.40000 -0.13000 -1.25000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------