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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/10/09  108/10/08  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.41400   10.41250   0.00150    0.01441
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.12880   10.12730   0.00150    0.01481
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.48290   10.48970  -0.00680   -0.06483
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.20570   10.21240  -0.00670   -0.06561
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.13630   10.13680  -0.00050   -0.00493
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.26710   10.27250  -0.00540   -0.05257
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.12580   10.13100  -0.00520   -0.05133
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.14260   10.15400  -0.01140   -0.11227
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.87220    9.87850  -0.00630   -0.06377
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.87220    9.87850  -0.00630   -0.06377
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.85380    9.86500  -0.01120   -0.11353
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.85340    9.86520  -0.01180   -0.11961
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.05730   10.06790  -0.01060   -0.10529
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.05780   10.06840  -0.01060   -0.10528
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.98000   11.00000  -0.02000   -0.18182
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中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金                        39.98560    0.00000  39.98560    0.00000
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.85420   10.86080  -0.00660   -0.06077
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.65150   10.65800  -0.00650   -0.06099
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.75510   10.76540  -0.01030   -0.09568
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.64360   10.65380  -0.01020   -0.09574
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                         39.97650    0.00000  39.97650    0.00000
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.52000   21.88000  -0.36000   -1.64534
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         21.66000   21.61000   0.05000    0.23137
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     42.28510   42.56950  -0.28440   -0.66808
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 38.84950   39.02100  -0.17150   -0.43951
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.95210    9.95460  -0.00250   -0.02511
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.52920   10.52790   0.00130    0.01235
中國信託台灣活力基金                                               13.56000   13.64000  -0.08000   -0.58651
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.52000   11.51000   0.01000    0.08688
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.94000   10.99000  -0.05000   -0.45496
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.85000    9.89000  -0.04000   -0.40445
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.30000   10.33000  -0.03000   -0.29042
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.63000    8.73000  -0.10000   -1.14548
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.40000    9.51000  -0.11000   -1.15668
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.42820   10.38900   0.03920    0.37732
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.08740   10.11100  -0.02360   -0.23341
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                8.94140    8.96240  -0.02100   -0.23431
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.47610   10.48020  -0.00410   -0.03912
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.25820    9.26190  -0.00370   -0.03995
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.25770   11.36970  -0.11200   -0.98507
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.48970    9.58410  -0.09440   -0.98496
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.95170   10.99200  -0.04030   -0.36663
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.48890    9.52380  -0.03490   -0.36645
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金                                39.98320    0.00000  39.98320    0.00000
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              46.50980   46.57980  -0.07000   -0.15028
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  42.72970   42.85180  -0.12210   -0.28494
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              47.38850   47.54740  -0.15890   -0.33419
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                47.78050   47.92890  -0.14840   -0.30963
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.52000   10.63000  -0.11000   -1.03481
中國信託智能運動基金-美元                                          10.23000   10.32000  -0.09000   -0.87209
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.63000    9.74000  -0.11000   -1.12936
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.49000    9.58000  -0.09000   -0.93946
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.04960   11.04940   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.41900   10.43930  -0.02030   -0.19446
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.50190    9.52040  -0.01850   -0.19432
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.73670   10.73910  -0.00240   -0.02235
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.79210    9.79430  -0.00220   -0.02246
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         40.08060   40.15450  -0.07390   -0.18404
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  41.13550   41.25800  -0.12250   -0.29691
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.58000   10.72000  -0.14000   -1.30597
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.01000   10.14000  -0.13000   -1.28205
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.73000   10.86000  -0.13000   -1.19705
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.21000   10.33000  -0.12000   -1.16167
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    45.04120   45.15610  -0.11490   -0.25445
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            45.23240   45.35080  -0.11840   -0.26108
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        45.39920   45.53560  -0.13640   -0.29955
元大2001基金                                                       67.75000   68.81000  -1.06000   -1.54047
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          47.91980   48.11150  -0.19170   -0.39845
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             45.70870   45.87900  -0.17030   -0.37119
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.58000   20.84000  -0.26000   -1.24760
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.77600   11.77270   0.00330    0.02803
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.41960   10.53620  -0.11660   -1.10666
元大上證50基金                                                     32.29000   32.32000  -0.03000   -0.09282
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.17000   11.61000  -0.44000   -3.78984
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.56000   10.05000  -0.49000   -4.87562
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.16000   13.05000   0.11000    0.84291
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.84100   11.82000   0.02100    0.17766
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      15.98500   16.02500  -0.04000   -0.24961
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.43600   11.48900  -0.05300   -0.46131
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.56400   10.73200  -0.16800   -1.56541
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.99000    2.98000   0.01000    0.33557
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.85000   12.93000  -0.08000   -0.61872
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      44.87080   45.20310  -0.33230   -0.73513
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.23010   11.18060   0.04950    0.44273
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.19610   10.15120   0.04490    0.44231
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.91820    9.98790  -0.06970   -0.69784
元大巴西指數基金                                                    6.59600    6.63100  -0.03500   -0.52782
元大日經225基金                                                    27.40000   27.57000  -0.17000   -0.61661
元大台商收成基金                                                   23.08000   23.38000  -0.30000   -1.28315
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.14000   11.02000   0.12000    1.08893
元大台灣50單日正向2倍基金                                          43.04000   43.98000  -0.94000   -2.13734
元大台灣中型100基金                                                34.19000   34.55000  -0.36000   -1.04197
元大台灣加權股價指數基金                                           26.66100   26.97100  -0.31000   -1.14938
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.85000   11.00000  -0.15000   -1.36364
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.76000   10.90000  -0.14000   -1.28440
元大台灣卓越50基金                                                 85.70000   86.88000  -1.18000   -1.35820
元大台灣金融基金                                                   18.50000   18.64000  -0.14000   -0.75107
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.75000   10.87000  -0.12000   -1.10396
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.74000   10.87000  -0.13000   -1.19595
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.98000   32.25000  -0.27000   -0.83721
元大台灣高股息基金                                                 28.15000   28.48000  -0.33000   -1.15871
元大台灣電子科技基金                                               38.60000   39.18000  -0.58000   -1.48035
元大全球ETF成長組合基金                                            10.44000   10.55000  -0.11000   -1.04265
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.88000   14.99000  -0.11000   -0.73382
元大全球人工智慧ETF基金                                            22.82000   23.51000  -0.69000   -2.93492
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.71000   13.78000  -0.07000   -0.50798
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.37000    9.43000  -0.06000   -0.63627
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    14.02000   14.01000   0.01000    0.07138
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.63800   12.68500  -0.04700   -0.37052
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.59000    8.68000  -0.09000   -1.03687
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.46000    6.52000  -0.06000   -0.92025
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.07000    9.14000  -0.07000   -0.76586
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.95000    7.00000  -0.05000   -0.71429
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.07300    8.17300  -0.10000   -1.22354
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.40000    9.54000  -0.14000   -1.46751
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     7.99000    8.10000  -0.11000   -1.35802
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.17000   13.21000  -0.04000   -0.30280
元大全球農業商機基金                                               17.21000   17.43000  -0.22000   -1.26219
元大印尼指數基金                                                    8.93700    8.90900   0.02800    0.31429
元大多多基金                                                       18.31000   18.52000  -0.21000   -1.13391
元大多福基金                                                       54.94000   55.69000  -0.75000   -1.34674
元大亞太成長基金                                                    8.39000    8.35000   0.04000    0.47904
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.37990    9.40430  -0.02440   -0.25946
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.47130    7.49070  -0.01940   -0.25899
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.88800    8.85100   0.03700    0.41803
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.09000    9.07000   0.02000    0.22051
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.18000   10.13000   0.05000    0.49358
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.25600   10.24010   0.01590    0.15527
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.50710   10.50300   0.00410    0.03904
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.22270   10.21880   0.00390    0.03816
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.49390   10.53440  -0.04050   -0.38445
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.21160   10.25100  -0.03940   -0.38435
元大卓越基金                                                       43.21000   43.66000  -0.45000   -1.03069
元大店頭基金                                                        8.93000    9.04000  -0.11000   -1.21681
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.53090   10.53030   0.00060    0.00570
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.81800    9.81490   0.00310    0.03158
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.55700   32.63970  -0.08270   -0.25337
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   45.89990   46.02680  -0.12690   -0.27571
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.22750   15.24860  -0.02110   -0.13837
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        26.91280   26.88040   0.03240    0.12053
元大美國政府7至10年期債券基金                                      43.24000   43.32330  -0.08330   -0.19228
元大高科技基金                                                     21.40000   21.57000  -0.17000   -0.78813
元大得利貨幣市場基金                                               16.35010   16.34990   0.00020    0.00122
元大得寶貨幣市場基金                                               12.04990   12.04970   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              11.01000   11.09000  -0.08000   -0.72137
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                11.01000   11.09000  -0.08000   -0.72137
元大富櫃50基金                                                     13.30000   13.40000  -0.10000   -0.74627
元大華夏中小基金                                                    7.30000    7.47000  -0.17000   -2.27577
元大新中國基金-人民幣                                              10.16000   10.32000  -0.16000   -1.55039
元大新中國基金-美元                                                 9.14400    9.33300  -0.18900   -2.02507
元大新中國基金-新台幣                                               9.11000    9.36000  -0.25000   -2.67094
元大新主流基金                                                     26.58000   26.98000  -0.40000   -1.48258
元大新東協平衡基金-美元                                             9.26300    9.24700   0.01600    0.17303
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.29230   11.26700   0.02530    0.22455
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.00050   10.02010  -0.01960   -0.19561
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.41360   11.45820  -0.04460   -0.38924
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.31490    9.35120  -0.03630   -0.38819
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.74070   10.73880   0.00190    0.01769
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.90880    9.90700   0.00180    0.01817
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.91060   10.95500  -0.04440   -0.40529
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.07460   10.11560  -0.04100   -0.40531
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.22720   10.23400  -0.00680   -0.06645
元大新興亞洲基金                                                   10.75000   10.78000  -0.03000   -0.27829
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.78440    9.83170  -0.04730   -0.48110
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.06680    9.11050  -0.04370   -0.47967
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.05560   10.14710  -0.09150   -0.90174
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.33280    9.41770  -0.08490   -0.90149
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.18540   15.18520   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       38.39000   38.91000  -0.52000   -1.33642
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.32000    9.30000   0.02000    0.21505
元大實質多重資產基金-美元                                           8.23500    8.24700  -0.01200   -0.14551
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.69000    8.72000  -0.03000   -0.34404
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.09000   12.15000  -0.06000   -0.49383
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.07000   17.90000   0.17000    0.94972
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             20.92000   21.21000  -0.29000   -1.36728
元大摩臺基金                                                       40.03000   40.59000  -0.56000   -1.37965
元大標普500基金                                                    27.09000   27.60000  -0.51000   -1.84783
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.37000   12.19000   0.18000    1.47662
元大標普500單日正向2倍基金                                         34.42000   35.55000  -1.13000   -3.17862
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.79000   20.91000  -0.12000   -0.57389
元大標智滬深300基金                                                17.70000   17.69000   0.01000    0.05653
元大歐洲50基金                                                     25.06000   25.33000  -0.27000   -1.06593
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         8.94870    8.95460  -0.00590   -0.06589
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.31100   10.31080   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    16.31000   16.52000  -0.21000   -1.27119
日盛上選基金(A類型)                                                37.76000   38.39000  -0.63000   -1.64105
日盛上選基金(I類型)                                                37.76000   38.39000  -0.63000   -1.64105
日盛小而美基金                                                     19.84000   20.09000  -0.25000   -1.24440
日盛中國內需動力基金                                                9.60000    9.73000  -0.13000   -1.33607
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.50870   12.48560   0.02310    0.18501
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.87170    9.85350   0.01820    0.18471
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.59950   12.58370   0.01580    0.12556
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.93880    9.92630   0.01250    0.12593
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.32250   11.34080  -0.01830   -0.16136
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.91450    8.92890  -0.01440   -0.16127
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        11.20000   11.29000  -0.09000   -0.79717
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.28000   10.38000  -0.10000   -0.96339
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.62000   10.79000  -0.17000   -1.57553
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.39000   10.47000  -0.08000   -0.76409
日盛日盛基金                                                       12.91000   13.02000  -0.11000   -0.84485
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.58000    9.58000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.45000    9.46000  -0.01000   -0.10571
日盛全球抗暖化基金                                                 10.94000   11.10000  -0.16000   -1.44144
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.63990   10.66280  -0.02290   -0.21477
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.40310    9.42330  -0.02020   -0.21436
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.33550   10.36980  -0.03430   -0.33077
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.13460    9.16490  -0.03030   -0.33061
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.14000   10.27000  -0.13000   -1.26582
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.14000   10.29000  -0.15000   -1.45773
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.55680    2.55490   0.00190    0.07437
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65980    1.65850   0.00130    0.07838
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.39010    0.38980   0.00030    0.07696
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25370    0.25360   0.00010    0.03943
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.77980   12.78780  -0.00800   -0.06256
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.19020    8.19530  -0.00510   -0.06223
日盛亞洲機會基金                                                    7.10000    7.10000   0.00000    0.00000
日盛首選基金                                                       18.81000   18.99000  -0.18000   -0.94787
日盛高科技基金                                                     19.73000   20.04000  -0.31000   -1.54691
日盛貨幣市場基金                                                   14.85820   14.85800   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     44.55000   44.94000  -0.39000   -0.86782
日盛精選五虎基金                                                   38.23000   38.56000  -0.33000   -0.85581
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.56700   13.56680   0.00020    0.00147
台新2000高科技基金                                                 34.88000   34.96000  -0.08000   -0.22883
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.09000    9.34000  -0.25000   -2.67666
台新MSCI中國基金                                                   19.04000   19.29000  -0.25000   -1.29601
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      19.42000   19.85000  -0.43000   -2.16625
台新大眾貨幣市場基金                                               14.24390   14.24370   0.00020    0.00140
台新中國通基金                                                     50.95000   51.18000  -0.23000   -0.44939
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.57300    0.57630  -0.00330   -0.57262
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.63800   17.85700  -0.21900   -1.22641
台新中國精選中小基金-美元                                           0.33030    0.33270  -0.00240   -0.72137
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.83000    9.96000  -0.13000   -1.30522
台新主流基金                                                       26.21000   26.38000  -0.17000   -0.64443
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.66000   24.74000  -0.08000   -0.32336
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.80450    0.80560  -0.00110   -0.13654
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.30000   17.36000  -0.06000   -0.34562
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.56330    0.56410  -0.00080   -0.14182
台新台灣中小基金                                                   39.68000   40.18000  -0.50000   -1.24440
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.42310   11.36440   0.05870    0.51653
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              10.19720   10.13920   0.05800    0.57204
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.59000    9.56000   0.03000    0.31381
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.87830   11.81080   0.06750    0.57151
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.21000   11.17000   0.04000    0.35810
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.97030   10.00500  -0.03470   -0.34683
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.53000    9.58000  -0.05000   -0.52192
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.23520   11.27420  -0.03900   -0.34592
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.74000   10.80000  -0.06000   -0.55556
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.54590    8.57810  -0.03220   -0.37537
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28220    0.28210   0.00010    0.03545
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.67560   12.72340  -0.04780   -0.37569
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41360    0.41340   0.00020    0.04838
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             38.63000   38.82000  -0.19000   -0.48944
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                42.62000   42.73000  -0.11000   -0.25743
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.14230   11.14220   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 33.35570   33.54940  -0.19370   -0.57736
台新智慧生活基金-美元                                              10.34840   10.51620  -0.16780   -1.59563
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.64000   10.84000  -0.20000   -1.84502
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.00980    8.02220  -0.01240   -0.15457
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.18840    8.21710  -0.02870   -0.34927
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.18780    9.20210  -0.01430   -0.15540
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.40330    9.43620  -0.03290   -0.34866
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.46650   11.50270  -0.03620   -0.31471
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36600    0.36640  -0.00040   -0.10917
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.05680    8.08230  -0.02550   -0.31550
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27160    0.27190  -0.00030   -0.11033
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.23000    5.23000   0.00000    0.00000
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.81000   22.87000  -0.06000   -0.26235
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.67710   10.64630   0.03080    0.28930
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.03870   10.05140  -0.01270   -0.12635
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.07440   10.09750  -0.02310   -0.22877
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.78300   10.75090   0.03210    0.29858
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.12840   10.14120  -0.01280   -0.12622
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.16740   10.19070  -0.02330   -0.22864
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               44.02860   44.20760  -0.17900   -0.40491
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     43.28030   43.38200  -0.10170   -0.23443
永豐1至3年期美國公債ETF基金                                        39.89350   40.00500  -0.11150   -0.27872
永豐20年期以上美國公債ETF基金                                      40.45680   40.57530  -0.11850   -0.29205
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             38.53340   38.68410  -0.15070   -0.38957
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.42400   11.41600   0.00800    0.07008
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.81450    9.89030  -0.07580   -0.76641
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.33330    9.31150   0.02180    0.23412
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  11.07040   11.04410   0.02630    0.23814
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.58780    7.63250  -0.04470   -0.58565
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.06780    9.12120  -0.05340   -0.58545
永豐中小基金                                                       56.12000   56.65000  -0.53000   -0.93557
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.84200    1.84050   0.00150    0.08150
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.60590    2.60370   0.00220    0.08450
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.08250    8.08740  -0.00490   -0.06059
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.08010   11.08670  -0.00660   -0.05953
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     5.05000    5.03000   0.02000    0.39761
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.86000   21.87000  -0.01000   -0.04572
永豐主流品牌基金                                                   18.41000   18.58000  -0.17000   -0.91496
永豐永豐基金                                                       34.81000   35.05000  -0.24000   -0.68474
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   8.96120    8.95650   0.00470    0.05248
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.55400    9.54900   0.00500    0.05236
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 8.79750    8.80770  -0.01020   -0.11581
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.38270    9.39360  -0.01090   -0.11604
永豐亞洲民生消費基金                                               11.54000   11.49000   0.05000    0.43516
永豐南非幣2021保本基金                                             14.32890   14.32160   0.00730    0.05097
永豐美國大型500股票ETF基金                                         19.25000   19.63000  -0.38000   -1.93581
永豐貨幣市場基金                                                   13.95840   13.95820   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.17780    2.17720   0.00060    0.02756
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.72240    2.72170   0.00070    0.02572
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.69790    7.70680  -0.00890   -0.11548
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.91950   10.93210  -0.01260   -0.11526
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.06850    7.08070  -0.01220   -0.17230
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.46450   11.48430  -0.01980   -0.17241
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.37000   10.32000   0.05000    0.48450
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.90000    7.88000   0.02000    0.25381
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.08000   18.14000  -0.06000   -0.33076
永豐臺灣加權ETF基金                                                55.96000   56.63000  -0.67000   -1.18312
永豐領航科技基金                                                   41.30000   41.73000  -0.43000   -1.03043
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.43000   11.37000   0.06000    0.52770
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.83000   10.78000   0.05000    0.46382
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.81000    9.91000  -0.10000   -1.00908
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.01000   10.11000  -0.10000   -0.98912
永豐趨勢平衡基金                                                   44.24000   44.12000   0.12000    0.27199
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.96220   11.96140   0.00080    0.00669
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.82620    9.81600   0.01020    0.10391
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.48230   10.47120   0.01110    0.10601
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.90060    9.89410   0.00650    0.06570
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.39240   10.38560   0.00680    0.06548
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.87840    9.86730   0.01110    0.11249
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.66470   10.65270   0.01200    0.11265
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.90450    9.89810   0.00640    0.06466
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.46820   10.46150   0.00670    0.06404
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.13000   11.12000   0.01000    0.08993
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.41000    9.45000  -0.04000   -0.42328
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.18000   15.18000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.19000   19.30000  -0.11000   -0.56995
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.21000   19.24000  -0.03000   -0.15593
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                      10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                      10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.09910   10.08850   0.01060    0.10507
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.09910   10.08850   0.01060    0.10507
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                       9.98460    9.98000   0.00460    0.04609
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                       9.98460    9.98000   0.00460    0.04609
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.27240   10.26110   0.01130    0.11012
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.27230   10.26090   0.01140    0.11110
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.07440   10.06930   0.00510    0.05065
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.07440   10.06930   0.00510    0.05065
兆豐國際生命科學基金                                               14.12000   14.39000  -0.27000   -1.87630
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.31640   10.39620  -0.07980   -0.76759
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.62120   10.68970  -0.06850   -0.64080
兆豐國際全球基金                                                   30.22000   30.49000  -0.27000   -0.88554
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.54120   10.54070   0.00050    0.00474
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.18610   10.18310   0.00300    0.02946
兆豐國際國民基金                                                   23.67000   23.97000  -0.30000   -1.25156
兆豐國際第一基金                                                   14.25000   14.40000  -0.15000   -1.04167
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.71610   10.72990  -0.01380   -0.12861
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.12730    8.13780  -0.01050   -0.12903
兆豐國際萬全基金                                                   21.71000   21.89000  -0.18000   -0.82229
兆豐國際電子基金                                                   27.80000   28.01000  -0.21000   -0.74973
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.86000   23.21000  -0.35000   -1.50797
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.06000   14.91000   0.15000    1.00604
兆豐國際豐台灣基金                                                 37.45000   37.81000  -0.36000   -0.95213
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.57450   12.57430   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.47000    9.63000  -0.16000   -1.66147
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.52000    9.67000  -0.15000   -1.55119
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.81200    9.82740  -0.01540   -0.15670
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.85720    9.86960  -0.01240   -0.12564
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.82840    9.85760  -0.02920   -0.29622
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.86020    9.87480  -0.01460   -0.14785
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.97910    9.99330  -0.01420   -0.14210
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.81230    9.82760  -0.01530   -0.15568
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.85930    9.87180  -0.01250   -0.12662
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.83640    9.86570  -0.02930   -0.29699
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.86470    9.87920  -0.01450   -0.14677
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.98700   10.00120  -0.01420   -0.14198
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.99130   10.98990   0.00140    0.01274
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.69410   10.69740  -0.00330   -0.03085
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.96840   10.96970  -0.00130   -0.01185
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.55970   10.55830   0.00140    0.01326
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.76010   10.76350  -0.00340   -0.03159
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.69370   10.69510  -0.00140   -0.01309
合庫台灣基金                                                       12.55000   12.62000  -0.07000   -0.55468
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.67900   11.71530  -0.03630   -0.30985
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.78910   12.81260  -0.02350   -0.18341
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.37090   11.39270  -0.02180   -0.19135
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.13810   12.16150  -0.02340   -0.19241
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.00960    8.03450  -0.02490   -0.30991
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.33530    9.35190  -0.01660   -0.17750
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.06310    9.08040  -0.01730   -0.19052
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.70360    8.72060  -0.01700   -0.19494
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.18400    9.20160  -0.01760   -0.19127
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.38000   10.46000  -0.08000   -0.76482
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.14000   11.20000  -0.06000   -0.53571
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.17000    9.24000  -0.07000   -0.75758
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.00000   10.06000  -0.06000   -0.59642
合庫全球新興市場基金                                                8.92000    8.96000  -0.04000   -0.44643
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.02000   10.07000  -0.05000   -0.49652
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.46000   10.50000  -0.04000   -0.38095
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.87000    8.93000  -0.06000   -0.67189
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.28000    9.32000  -0.04000   -0.42918
合庫貨幣市場基金                                                   10.18660   10.18640   0.00020    0.00196
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.94350    9.96130  -0.01780   -0.17869
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.34570   10.36380  -0.01810   -0.17465
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.50770   10.53940  -0.03170   -0.30078
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.13610   12.15660  -0.02050   -0.16863
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.50630   15.52980  -0.02350   -0.15132
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.60870    8.62420  -0.01550   -0.17973
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.46380    9.48050  -0.01670   -0.17615
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.79350    7.81710  -0.02360   -0.30190
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.58930    8.60350  -0.01420   -0.16505
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.50810   10.51140  -0.00330   -0.03139
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.73000   10.75000  -0.02000   -0.18605
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.64000   10.68000  -0.04000   -0.37453
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.55000   10.57000  -0.02000   -0.18921
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.82000    9.86000  -0.04000   -0.40568
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                           9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        12.08000   11.93000   0.15000    1.25733
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.41000   11.34000   0.07000    0.61728
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.52000   11.49000   0.03000    0.26110
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.20430   10.19570   0.00860    0.08435
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.17440   10.17090   0.00350    0.03441
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.65800    9.75010  -0.09210   -0.94461
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.15850   10.15320   0.00530    0.05220
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.29630   10.28760   0.00870    0.08457
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.26000   10.25650   0.00350    0.03412
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.72380    9.81660  -0.09280   -0.94534
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.22700   10.22160   0.00540    0.05283
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.13000   10.19000  -0.06000   -0.58881
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.36000   10.43000  -0.07000   -0.67114
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.00000   10.05000  -0.05000   -0.49751
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.27160   11.26220   0.00940    0.08347
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.78030    9.78580  -0.00550   -0.05620
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.66600    9.73420  -0.06820   -0.70062
安聯中國東協基金                                                   14.60000   14.71000  -0.11000   -0.74779
安聯中國策略基金-美元                                              12.56000   12.69000  -0.13000   -1.02443
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.32000   16.59000  -0.27000   -1.62749
安聯中華新思路基金-人民幣                                          16.48000   16.36000   0.12000    0.73350
安聯中華新思路基金-美元                                            14.80000   14.71000   0.09000    0.61183
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.89000   13.90000  -0.01000   -0.07194
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣                                      35.25000   35.40000  -0.15000   -0.42373
安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣                                      10.39000   10.43000  -0.04000   -0.38351
安聯台灣科技基金                                                   57.20000   57.28000  -0.08000   -0.13966
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.56480   12.56460   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   40.27000   40.44000  -0.17000   -0.42038
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.89420   10.90140  -0.00720   -0.06605
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.95440   15.97430  -0.01990   -0.12458
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.86500    9.87720  -0.01220   -0.12352
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.97830    9.99060  -0.01230   -0.12312
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  11.77000   11.89000  -0.12000   -1.00925
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                   9.83000    9.93000  -0.10000   -1.00705
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.49000   11.58000  -0.09000   -0.77720
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.34870   13.36130  -0.01260   -0.09430
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.89650   10.90930  -0.01280   -0.11733
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.93200   12.95090  -0.01890   -0.14594
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.55000    9.55970  -0.00970   -0.10147
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.48220    9.49330  -0.01110   -0.11692
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.98540    8.99850  -0.01310   -0.14558
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.20330   10.21130  -0.00800   -0.07834
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元                         9.96850    0.00000   9.96850    0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.17660   10.19150  -0.01490   -0.14620
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.47000   11.53000  -0.06000   -0.52038
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.38000   11.47000  -0.09000   -0.78466
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.19000   11.26000  -0.07000   -0.62167
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.97000   10.02000  -0.05000   -0.49900
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.41000    9.48000  -0.07000   -0.73840
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.85000    9.92000  -0.07000   -0.70565
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.32000   11.38000  -0.06000   -0.52724
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.81000   10.88000  -0.07000   -0.64338
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.56000    9.61000  -0.05000   -0.52029
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.16000    9.22000  -0.06000   -0.65076
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.50390   12.52780  -0.02390   -0.19078
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.30810   11.33030  -0.02220   -0.19593
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.90170   10.92550  -0.02380   -0.21784
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.47490    8.49150  -0.01660   -0.19549
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.34350    8.35980  -0.01630   -0.19498
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.01740    8.03490  -0.01750   -0.21780
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.09220   10.11200  -0.01980   -0.19581
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                               9.96360    9.98530  -0.02170   -0.21732
安聯全球人口趨勢基金                                               11.70000   11.88000  -0.18000   -1.51515
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.09000    8.23000  -0.14000   -1.70109
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        30.45000   31.04000  -0.59000   -1.90077
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.33000    7.44000  -0.11000   -1.47849
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.59660   12.61890  -0.02230   -0.17672
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.59200   10.61070  -0.01870   -0.17624
安聯全球新興市場基金                                               16.41000   16.47000  -0.06000   -0.36430
安聯全球農金趨勢基金                                                8.80000    8.91000  -0.11000   -1.23457
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.72000    8.90000  -0.18000   -2.02247
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.41000   10.51000  -0.10000   -0.95147
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.62000   10.74000  -0.12000   -1.11732
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.71000   10.82000  -0.11000   -1.01664
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.21000   10.32000  -0.11000   -1.06589
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.32000    9.41000  -0.09000   -0.95643
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.29000    9.38000  -0.09000   -0.95949
安聯亞洲動態策略基金                                               21.76000   21.76000   0.00000    0.00000
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.15820   10.16440  -0.00620   -0.06100
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.18140   10.18970  -0.00830   -0.08145
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.07230   10.07870  -0.00640   -0.06350
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.03580   10.04390  -0.00810   -0.08065
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.08790   10.09410  -0.00620   -0.06142
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.03940   10.04800  -0.00860   -0.08559
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.00310   10.01280  -0.00970   -0.09688
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.09920   10.10900  -0.00980   -0.09694
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.00310   10.01280  -0.00970   -0.09688
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.66880   10.66460   0.00420    0.03938
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.14890   10.14470   0.00420    0.04140
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               92.43180   91.99800   0.43380    0.47153
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.48310   13.43680   0.04630    0.34458
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               69.10670   69.04930   0.05740    0.08313
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.95620    9.95500   0.00120    0.01205
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.80960    2.80610   0.00350    0.12473
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.92950   10.95320  -0.02370   -0.21638
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.36030    2.35480   0.00550    0.23357
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.75190    8.77380  -0.02190   -0.24961
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.31570   10.34410  -0.02840   -0.27455
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.35150   10.35930  -0.00780   -0.07529
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.88350   10.88730  -0.00380   -0.03490
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.29780   10.30640  -0.00860   -0.08344
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.31490   10.32430  -0.00940   -0.09105
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.11590   10.14370  -0.02780   -0.27406
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.09140   10.09920  -0.00780   -0.07723
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.44980   10.45460  -0.00480   -0.04591
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.09530   10.10370  -0.00840   -0.08314
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.12960   10.13870  -0.00910   -0.08976
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.15470   10.13990   0.01480    0.14596
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.37870   10.35900   0.01970    0.19017
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.12840   10.11470   0.01370    0.13545
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.02360   10.01370   0.00990    0.09886
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.04440   10.02990   0.01450    0.14457
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.10120   10.08340   0.01780    0.17653
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.02730   10.01370   0.01360    0.13581
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.97370    9.96390   0.00980    0.09836
宏利台灣動力基金A類型                                              32.32000   32.60000  -0.28000   -0.85890
宏利台灣動力基金I類型                                              32.32000   32.60000  -0.28000   -0.85890
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)                    9.98270    9.99670  -0.01400   -0.14005
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)                          9.97130    9.98910  -0.01780   -0.17819
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)                   10.05050   10.06270  -0.01220   -0.12124
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)                          9.97840    9.99320  -0.01480   -0.14810
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.85580    9.92820  -0.07240   -0.72924
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.67550    9.76530  -0.08980   -0.91958
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.37120    7.42540  -0.05420   -0.72993
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.29860    7.36200  -0.06340   -0.86118
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                        9.80000    9.91000  -0.11000   -1.10999
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.32000   11.48000  -0.16000   -1.39373
宏利全球債券組合基金                                               13.78190   13.80060  -0.01870   -0.13550
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.03220    3.03250  -0.00030   -0.00989
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.48650   12.50750  -0.02100   -0.16790
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.92680    8.94360  -0.01680   -0.18784
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.65280    2.64620   0.00660    0.24941
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.44950   11.50030  -0.05080   -0.44173
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.28410    3.27510   0.00900    0.27480
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.53590    0.53460   0.00130    0.24317
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.02000   14.99000   0.03000    0.20013
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.42280   12.43760  -0.01480   -0.11899
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.96490   10.97910  -0.01420   -0.12934
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.44290   10.46450  -0.02160   -0.20641
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.66050    8.67120  -0.01070   -0.12340
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.29190    8.30260  -0.01070   -0.12888
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.11700    8.13380  -0.01680   -0.20655
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.29280    8.30410  -0.01130   -0.13608
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.00000   10.21000  -0.21000   -2.05681
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.00000   10.24000  -0.24000   -2.34375
宏利美國銀行機會基金(美元)                                          9.98000   10.20000  -0.22000   -2.15686
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             11.10000   11.12000  -0.02000   -0.17986
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.84000   10.86000  -0.02000   -0.18416
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.77000   10.81000  -0.04000   -0.37003
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.49000   10.51000  -0.02000   -0.19029
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.25000   10.27000  -0.02000   -0.19474
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.23000   10.26000  -0.03000   -0.29240
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.00540    3.00600  -0.00060   -0.01996
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43160    0.43170  -0.00010   -0.02316
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.92120   12.93550  -0.01430   -0.11055
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.98160    0.98200  -0.00040   -0.04073
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.31510    7.32300  -0.00790   -0.10788
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.04590    2.04630  -0.00040   -0.01955
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29480    0.29480   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.88780    8.89730  -0.00950   -0.10677
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32360    0.32370  -0.00010   -0.03089
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.70120   13.70100   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.42000    2.42000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.90000   10.92000  -0.02000   -0.18315
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          27.09000   27.47000  -0.38000   -1.38333
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          27.09000   27.47000  -0.38000   -1.38333
宏利澳幣保本基金                                                   12.73890   12.73450   0.00440    0.03455
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.76000    9.80000  -0.04000   -0.40816
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.69000   10.73000  -0.04000   -0.37279
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.85000    9.90000  -0.05000   -0.50505
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.78000   10.84000  -0.06000   -0.55351
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  12.00000   11.98000   0.02000    0.16694
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.59000   11.62000  -0.03000   -0.25818
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.23000   11.28000  -0.05000   -0.44326
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.77000   10.71000   0.06000    0.56022
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                         9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.04000    9.06000  -0.02000   -0.22075
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.45000   11.47000  -0.02000   -0.17437
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.57340   10.49490   0.07850    0.74798
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.38860    9.38650   0.00210    0.02237
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.83510    8.87070  -0.03560   -0.40132
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.31390   11.35950  -0.04560   -0.40143
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.18000    9.25000  -0.07000   -0.75676
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.23000   10.28000  -0.05000   -0.48638
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.97000   10.04000  -0.07000   -0.69721
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.65000    9.74000  -0.09000   -0.92402
貝萊德新台幣基金                                                   12.98290   12.98280   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     28.40000   28.80000  -0.40000   -1.38889
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.44650   11.45840  -0.01190   -0.10385
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.80360    9.87470  -0.07110   -0.72002
保德信大中華基金-人民幣                                            10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
保德信大中華基金-美元                                              10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
保德信大中華基金-新台幣                                            29.86000   30.15000  -0.29000   -0.96186
保德信中小型股基金                                                 54.87000   54.91000  -0.04000   -0.07285
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.40000    9.63000  -0.23000   -2.38837
保德信中國中小基金-美元                                             8.71000    8.95000  -0.24000   -2.68156
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.41000    8.69000  -0.28000   -3.22209
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.94050   10.00000  -0.05950   -0.59500
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.99780   10.07610  -0.07830   -0.77709
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.06140   10.12120  -0.05980   -0.59084
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.21220   11.27890  -0.06670   -0.59137
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.44000   10.62000  -0.18000   -1.69492
保德信中國品牌基金-美元                                            10.42000   10.61000  -0.19000   -1.79076
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.24000   11.44000  -0.20000   -1.74825
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.31000   27.72000  -0.41000   -1.47908
保德信全球消費商機基金                                             18.96000   19.18000  -0.22000   -1.14703
保德信全球基礎建設基金                                             13.78000   13.94000  -0.16000   -1.14778
保德信全球資源基金                                                  6.75000    6.86000  -0.11000   -1.60350
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.04000    9.19000  -0.15000   -1.63221
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      29.96000   30.52000  -0.56000   -1.83486
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.61100    9.65470  -0.04370   -0.45263
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.83090   10.88080  -0.04990   -0.45861
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.12450    9.18430  -0.05980   -0.65111
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.26760   10.33490  -0.06730   -0.65119
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.13280    8.15810  -0.02530   -0.31012
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.28940   11.32460  -0.03520   -0.31083
保德信亞太基金                                                     19.53000   19.53000   0.00000    0.00000
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.72640    8.74370  -0.01730   -0.19786
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.19360   12.21790  -0.02430   -0.19889
保德信店頭市場基金                                                 39.41000   39.47000  -0.06000   -0.15201
保德信拉丁美洲基金                                                  6.76000    6.83000  -0.07000   -1.02489
保德信金平衡基金                                                   31.63000   31.86000  -0.23000   -0.72191
保德信金滿意基金                                                   44.61000   44.96000  -0.35000   -0.77847
保德信科技島基金                                                   29.80000   30.07000  -0.27000   -0.89790
保德信高成長基金                                                  104.12000  104.43000  -0.31000   -0.29685
保德信貨幣市場基金                                                 15.86160   15.86130   0.00030    0.00189
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.46810   10.56040  -0.09230   -0.87402
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.64310   10.75780  -0.11470   -1.06620
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.96150   11.01850  -0.05700   -0.51731
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.43520   10.50990  -0.07470   -0.71076
保德信新世紀基金                                                   10.45000   10.54000  -0.09000   -0.85389
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.14310    8.15900  -0.01590   -0.19488
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.39580   10.41280  -0.01700   -0.16326
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.69650   11.71940  -0.02290   -0.19540
保德信新興趨勢組合基金                                             10.35000   10.44000  -0.09000   -0.86207
保德信瑞騰基金                                                     15.66330   15.66290   0.00040    0.00255
保德信歐洲組合基金                                                  9.81000    9.95000  -0.14000   -1.40704
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.54220    9.54660  -0.00440   -0.04609
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.17570   10.18050  -0.00480   -0.04715
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.44930    9.46350  -0.01420   -0.15005
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.80400    9.82000  -0.01600   -0.16293
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.68270    9.68480  -0.00210   -0.02168
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.23900   10.23870   0.00030    0.00293
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.53440    9.54220  -0.00780   -0.08174
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.98280    9.99100  -0.00820   -0.08207
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.20800   10.22820  -0.02020   -0.19749
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.87700    9.87540   0.00160    0.01620
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.39810   10.39650   0.00160    0.01539
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.80910    9.81370  -0.00460   -0.04687
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.23230   10.23720  -0.00490   -0.04786
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.85460    9.85400   0.00060    0.00609
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.53010   10.52980   0.00030    0.00285
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.72790    9.73300  -0.00510   -0.05240
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.21560   10.22100  -0.00540   -0.05283
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                     10.04350   10.02580   0.01770    0.17654
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                     10.04710   10.02970   0.01740    0.17348
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.33980   10.32290   0.01690    0.16371
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.97890    9.97390   0.00500    0.05013
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.97960    9.97460   0.00500    0.05013
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.29890   10.27660   0.02230    0.21700
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.39140   10.38450   0.00690    0.06645
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.05880   10.05830   0.00050    0.00497
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.02550   10.02250   0.00300    0.02993
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.53170   10.52840   0.00330    0.03134
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.13370   10.12490   0.00880    0.08691
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.98100   10.97090   0.01010    0.09206
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.02030   10.02370  -0.00340   -0.03392
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.42410   10.42770  -0.00360   -0.03452
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.58350   10.56470   0.01880    0.17795
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.57270   10.55930   0.01340    0.12690
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.53110   10.53820  -0.00710   -0.06737
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型             10.09740   10.09940  -0.00200   -0.01980
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型             10.10090   10.10280  -0.00190   -0.01881
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型             10.12080   10.10500   0.01580    0.15636
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型             10.11830   10.10390   0.01440    0.14252
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型               10.06370   10.07110  -0.00740   -0.07348
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型               10.06490   10.07240  -0.00750   -0.07446
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型               10.08440   10.09930  -0.01490   -0.14753
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型               10.08490   10.09980  -0.01490   -0.14753
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.16020   10.15910   0.00110    0.01083
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.28130   10.28050   0.00080    0.00778
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.23060   10.22520   0.00540    0.05281
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.60190   10.59600   0.00590    0.05568
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.94150    9.94840  -0.00690   -0.06936
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.13790   10.14490  -0.00700   -0.06900
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97510    1.97350   0.00160    0.08107
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.86380    2.86180   0.00200    0.06989
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28840    0.28870  -0.00030   -0.10391
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45700    0.45750  -0.00050   -0.10929
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.14680    8.17350  -0.02670   -0.32667
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.03780   12.07940  -0.04160   -0.34439
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.78680    9.78350   0.00330    0.03373
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.59510   12.58920   0.00590    0.04687
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.64150    8.65110  -0.00960   -0.11097
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.16200   11.17430  -0.01230   -0.11007
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.64370   10.64970  -0.00600   -0.05634
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.39210   10.40900  -0.01690   -0.16236
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       20.06000   20.22000  -0.16000   -0.79130
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4659.52000 4695.83000 -36.31000   -0.77324
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.11720   10.11580   0.00140    0.01384
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.09380   11.09230   0.00150    0.01352
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.98430    9.99320  -0.00890   -0.08906
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.43190    9.41970   0.01220    0.12952
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.10950   10.09630   0.01320    0.13074
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.40960    9.40770   0.00190    0.02020
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.83030    9.82550   0.00480    0.04885
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.38820   10.41260  -0.02440   -0.23433
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.81890    5.85070  -0.03180   -0.54352
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.85130   10.91060  -0.05930   -0.54351
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.82000    9.92000  -0.10000   -1.00806
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.42000   10.44000  -0.02000   -0.19157
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.82000    9.86000  -0.04000   -0.40568
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.82000    9.92000  -0.10000   -1.00806
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.42000   10.44000  -0.02000   -0.19157
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.82000    9.86000  -0.04000   -0.40568
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.41340   10.43100  -0.01760   -0.16873
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.48030   11.46180   0.01850    0.16141
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.70300   10.68700   0.01600    0.14971
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.89780    8.91280  -0.01500   -0.16830
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.27000    9.25520   0.01480    0.15991
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.15730    9.14360   0.01370    0.14983
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.22180   10.23910  -0.01730   -0.16896
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.75570   10.73850   0.01720    0.16017
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.73950   10.72350   0.01600    0.14921
柏瑞巨人基金-A類型                                                 13.26000   13.44000  -0.18000   -1.33929
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.71260   13.71240   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.17000   16.29000  -0.12000   -0.73665
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.24820   14.28990  -0.04170   -0.29181
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.74050   12.76030  -0.01980   -0.15517
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.28460   13.30630  -0.02170   -0.16308
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.36640    8.39090  -0.02450   -0.29198
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.66880    6.68830  -0.01950   -0.29155
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.60120    8.61450  -0.01330   -0.15439
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.45120    8.46080  -0.00960   -0.11346
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.65250   10.66990  -0.01740   -0.16308
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.35080    8.36460  -0.01380   -0.16498
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.92970   12.94980  -0.02010   -0.15521
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.34170   12.37780  -0.03610   -0.29165
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.42320   13.43840  -0.01520   -0.11311
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.09330   12.11310  -0.01980   -0.16346
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.82810    8.85390  -0.02580   -0.29140
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.60500    9.61990  -0.01490   -0.15489
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.65670    9.66760  -0.01090   -0.11275
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.46980    9.48520  -0.01540   -0.16236
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.35420    9.36960  -0.01540   -0.16436
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.68700   10.70800  -0.02100   -0.19612
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.76510   10.77310  -0.00800   -0.07426
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.51700   10.52520  -0.00820   -0.07791
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.65060   10.65870  -0.00810   -0.07599
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.70950    9.72850  -0.01900   -0.19530
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.51310    9.52020  -0.00710   -0.07458
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.67130   10.67090   0.00040    0.00375
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.53500    9.54240  -0.00740   -0.07755
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.66540    9.67270  -0.00730   -0.07547
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.66700   10.68800  -0.02100   -0.19648
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.76550   10.77350  -0.00800   -0.07426
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.51750   10.52570  -0.00820   -0.07790
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.65180   10.65990  -0.00810   -0.07599
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.70930    9.72840  -0.01910   -0.19633
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.51330    9.52040  -0.00710   -0.07458
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.85760   10.85720   0.00040    0.00368
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.53530    9.54270  -0.00740   -0.07755
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.66600    9.67340  -0.00740   -0.07650
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.33950   11.34350  -0.00400   -0.03526
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.90480   12.89350   0.01130    0.08764
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.12770   12.11840   0.00930    0.07674
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.87670    8.87980  -0.00310   -0.03491
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.65090    9.64240   0.00850    0.08815
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.55530    9.54790   0.00740    0.07750
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.03450   11.03840  -0.00390   -0.03533
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              12.01650   12.00600   0.01050    0.08746
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.71630   11.70730   0.00900    0.07688
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.87700    8.88010  -0.00310   -0.03491
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.65140    9.64300   0.00840    0.08711
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.55570    9.54840   0.00730    0.07645
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.88000   12.90000  -0.02000   -0.15504
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.76000   13.72000   0.04000    0.29155
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.00000    8.97000   0.03000    0.33445
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.21000    8.23000  -0.02000   -0.24301
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.95000    8.92000   0.03000    0.33632
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.84000   10.86000  -0.02000   -0.18416
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.72000   10.69000   0.03000    0.28064
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.99000   10.96000   0.03000    0.27372
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.79000   12.77000   0.02000    0.15662
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.98000   12.98000   0.00000    0.00000
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.60000    9.68000  -0.08000   -0.82645
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.26620   12.28580  -0.01960   -0.15953
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.51740   10.52070  -0.00330   -0.03137
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.76670    7.77910  -0.01240   -0.15940
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.32020   10.32340  -0.00320   -0.03100
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.92000   10.94000  -0.02000   -0.18282
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.81000   11.82000  -0.01000   -0.08460
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.35000   11.35000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.42000    9.44000  -0.02000   -0.21186
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.90000   10.93000  -0.03000   -0.27447
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.52000   11.53000  -0.01000   -0.08673
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.12000   11.13000  -0.01000   -0.08985
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.66000    9.67000  -0.01000   -0.10341
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.29970   12.31810  -0.01840   -0.14937
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.14800   12.14920  -0.00120   -0.00988
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.08970   11.09190  -0.00220   -0.01983
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.47300    8.48570  -0.01270   -0.14966
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.61580    9.61670  -0.00090   -0.00936
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.64070    9.64270  -0.00200   -0.02074
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.68610   11.68720  -0.00110   -0.00941
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.80070   10.81690  -0.01620   -0.14977
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.07110   11.07330  -0.00220   -0.01987
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.95790    9.95880  -0.00090   -0.00904
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.15480    9.16850  -0.01370   -0.14942
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.16250    9.15970   0.00280    0.03057
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.66730    9.66930  -0.00200   -0.02068
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.59860   12.64120  -0.04260   -0.33699
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.23610   12.26070  -0.02460   -0.20064
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.50780   11.53170  -0.02390   -0.20725
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.96040    6.98390  -0.02350   -0.33649
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.74010    8.75770  -0.01760   -0.20097
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.38530    9.40470  -0.01940   -0.20628
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.83020   10.86690  -0.03670   -0.33772
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.52580   11.54970  -0.02390   -0.20693
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.46800    9.48710  -0.01910   -0.20133
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.88280    8.91290  -0.03010   -0.33771
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.58600    9.60590  -0.01990   -0.20716
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.20370   12.22120  -0.01750   -0.14319
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             13.12320   13.12550  -0.00230   -0.01752
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.91520   11.91870  -0.00350   -0.02937
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.38930    9.40280  -0.01350   -0.14357
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.12210   10.12390  -0.00180   -0.01778
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.08920   10.09210  -0.00290   -0.02874
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.36960   12.37180  -0.00220   -0.01778
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.88790   10.90360  -0.01570   -0.14399
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.35290   11.35620  -0.00330   -0.02906
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                    10.02070   10.03500  -0.01430   -0.14250
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.55690    9.57060  -0.01370   -0.14315
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.36780   10.36970  -0.00190   -0.01832
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.82560    9.82860  -0.00300   -0.03052
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.74000   18.88000  -0.14000   -0.74153
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.24000   17.45000  -0.21000   -1.20344
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.38130   13.41410  -0.03280   -0.24452
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.09460   10.18340  -0.08880   -0.87201
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.20500   11.29560  -0.09060   -0.80208
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.26910   12.34670  -0.07760   -0.62851
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.67010   10.75630  -0.08620   -0.80139
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.66250    8.73870  -0.07620   -0.87198
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.27890    9.35390  -0.07500   -0.80180
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.18210    9.24010  -0.05800   -0.62770
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.20530    9.27960  -0.07430   -0.80068
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          8.79310    8.87050  -0.07740   -0.87256
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.08350    9.15690  -0.07340   -0.80158
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.03100   11.10080  -0.06980   -0.62878
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.14900    9.22300  -0.07400   -0.80234
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            45.70530   45.85460  -0.14930   -0.32559
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.98380    9.93650   0.04730    0.47602
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.84270    9.85290  -0.01020   -0.10352
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.00000   11.05000  -0.05000   -0.45249
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        34.03000   33.70000   0.33000    0.97923
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.86350   11.86060   0.00290    0.02445
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.65140    1.66290  -0.01150   -0.69156
國泰大中華基金                                                     22.10000   22.18000  -0.08000   -0.36069
國泰小龍基金-新台幣                                                16.33000   16.47000  -0.14000   -0.85003
國泰中小成長基金-新台幣                                            47.74000   47.96000  -0.22000   -0.45872
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.60190    4.60260  -0.00070   -0.01521
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.70180    0.70520  -0.00340   -0.48213
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.75210    0.75560  -0.00350   -0.46321
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.81000   20.04000  -0.23000   -1.14770
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               44.11420   44.41080  -0.29660   -0.66786
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.45640    2.45090   0.00550    0.22441
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34050    0.34140  -0.00090   -0.26362
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.53420   10.62910  -0.09490   -0.89283
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33570    0.33620  -0.00050   -0.14872
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.18290   10.26320  -0.08030   -0.78241
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.44570    4.47190  -0.02620   -0.58588
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.61520    0.62180  -0.00660   -1.06143
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.13000   19.46000  -0.33000   -1.69579
國泰中港台基金-人民幣                                               3.41640    3.46420  -0.04780   -1.37983
國泰中港台基金-美元                                                 0.47870    0.48770  -0.00900   -1.84540
國泰中港台基金-新台幣                                              14.71000   15.08000  -0.37000   -2.45358
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.16210   10.13030   0.03180    0.31391
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.23390   10.24130  -0.00740   -0.07226
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.21190   10.23910  -0.02720   -0.26565
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.77000   26.93000  -0.16000   -0.59413
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.24000   12.15000   0.09000    0.74074
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       32.60000   33.10000  -0.50000   -1.51057
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35630    0.35660  -0.00030   -0.08413
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33200    0.33220  -0.00020   -0.06020
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33290    0.33310  -0.00020   -0.06004
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.00050   11.03020  -0.02970   -0.26926
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.25960   10.28730  -0.02770   -0.26926
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.29260   10.32040  -0.02780   -0.26937
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.47350   12.47340   0.00010    0.00080
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.41970    0.42240  -0.00270   -0.63920
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.36880    0.37120  -0.00240   -0.64655
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.44860    0.45150  -0.00290   -0.64230
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           10.97000   11.06000  -0.09000   -0.81374
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.50000    9.57000  -0.07000   -0.73145
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.56400    0.56730  -0.00330   -0.58170
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.56730    2.59050  -0.02320   -0.89558
國泰全球高股息基金-美元                                             0.35870    0.36340  -0.00470   -1.29334
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.07000   11.24000  -0.17000   -1.51246
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.53580    0.54250  -0.00670   -1.23502
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49660    0.49950  -0.00290   -0.58058
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.41000   14.52000  -0.11000   -0.75758
國泰全球資源基金-美元                                               0.15910    0.16070  -0.00160   -0.99564
國泰全球資源基金-新台幣                                             4.98000    5.04000  -0.06000   -1.19048
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.59670    0.60210  -0.00540   -0.89686
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.41000   18.61000  -0.20000   -1.07469
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 17.77000   17.97000  -0.20000   -1.11297
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.88700    0.89430  -0.00730   -0.81628
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.32000   20.73000  -0.41000   -1.97781
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.54000   22.70000  -0.16000   -0.70485
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.60610    2.58650   0.01960    0.75778
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36510    0.36380   0.00130    0.35734
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.30970    0.30860   0.00110    0.35645
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.22290   11.20360   0.01930    0.17227
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.52070    9.50420   0.01650    0.17361
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.54170    0.53950   0.00220    0.40778
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.38910    0.38640   0.00270    0.69876
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.62000   11.56000   0.06000    0.51903
國泰科技生化基金                                                   38.69000   38.71000  -0.02000   -0.05167
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          28.93000   29.34000  -0.41000   -1.39741
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.53000   12.39000   0.14000    1.12994
國泰美國費城半導體基金                                             14.75000   15.25000  -0.50000   -3.27869
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    47.94750   48.02450  -0.07700   -0.16033
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    15.57850   15.60200  -0.02350   -0.15062
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    27.41870   27.40430   0.01440    0.05255
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   46.17280   46.39490  -0.22210   -0.47872
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   46.70230   46.82490  -0.12260   -0.26183
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.91860   43.06770  -0.14910   -0.34620
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.31840    0.31990  -0.00150   -0.46890
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.86390    9.92020  -0.05630   -0.56753
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                          9.92750    9.98410  -0.05660   -0.56690
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.31860    0.32040  -0.00180   -0.56180
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                          9.86710    9.93270  -0.06560   -0.66044
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                          9.94740   10.01350  -0.06610   -0.66011
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.31810    0.32030  -0.00220   -0.68686
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                          9.85170    9.92750  -0.07580   -0.76354
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                          9.94150   10.01790  -0.07640   -0.76263
國泰紐幣2021保本基金                                               12.97550   12.97830  -0.00280   -0.02157
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.36070   13.36080  -0.00010   -0.00075
國泰紐幣保本基金                                                   12.80000   12.80060  -0.00060   -0.00469
國泰國泰基金-新台幣A                                               25.43000   25.54000  -0.11000   -0.43070
國泰富時中國A50基金                                                21.42000   21.44000  -0.02000   -0.09328
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   49.11630   49.27500  -0.15870   -0.32207
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.35120    0.35140  -0.00020   -0.05692
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.84000   10.86000  -0.02000   -0.18416
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.53230    0.53230   0.00000    0.00000
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.83420   41.05530  -0.22110   -0.53854
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.37000   20.31000   0.06000    0.29542
國泰新興市場基金-美元                                               0.37880    0.37880   0.00000    0.00000
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.68000   11.70000  -0.02000   -0.17094
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.49500    2.48280   0.01220    0.49138
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.51380    1.50640   0.00740    0.49124
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35920    0.35900   0.00020    0.05571
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22010    0.22000   0.00010    0.04545
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.80040   10.80480  -0.00440   -0.04072
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.42900    6.43160  -0.00260   -0.04043
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                                14.96000   15.31000  -0.35000   -2.28609
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       46.75750   46.85800  -0.10050   -0.21448
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           46.45070   46.60280  -0.15210   -0.32638
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               43.40660   43.49060  -0.08400   -0.19315
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.66000   12.52000   0.14000    1.11821
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   39.21000   40.05000  -0.84000   -2.09738
國泰標普北美科技ETF基金                                            22.80000   23.28000  -0.48000   -2.06186
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34040    0.34260  -0.00220   -0.64215
國泰歐洲精選基金-新台幣                                             9.98000   10.07000  -0.09000   -0.89374
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.40860   38.62040  -0.21180   -0.54841
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              20.75000   21.12000  -0.37000   -1.75189
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.20000   19.28000  -0.08000   -0.41494
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.01000   18.72000   0.29000    1.54915
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41930    0.41930   0.00000    0.00000
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.56550   12.57710  -0.01160   -0.09223
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.65590   10.59540   0.06050    0.57100
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.55500   10.51360   0.04140    0.39378
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.60060   10.62740  -0.02680   -0.25218
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.22540   10.26680  -0.04140   -0.40324
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.15380   10.21350  -0.05970   -0.58452
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.15030   10.27620  -0.12590   -1.22516
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.07190   10.06830   0.00360    0.03576
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.97190    9.97070   0.00120    0.01204
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.03160   10.03400  -0.00240   -0.02392
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.78780    9.80920  -0.02140   -0.21816
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.93510    9.93150   0.00360    0.03625
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.84150    9.84040   0.00110    0.01118
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.89110    9.89350  -0.00240   -0.02426
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.64830    9.66950  -0.02120   -0.21925
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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.48750   11.48090   0.00660    0.05749
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.72980    9.79900  -0.06920   -0.70619
第一金大中華基金                                                   27.03000   27.34000  -0.31000   -1.13387
第一金小型精選基金                                                 33.79000   34.03000  -0.24000   -0.70526
第一金中國世紀基金-人民幣                                          14.32000   14.45000  -0.13000   -0.89965
第一金中國世紀基金-美元                                             8.58390    8.70380  -0.11990   -1.37756
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.09000   10.30000  -0.21000   -2.03883
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.09000   10.30000  -0.21000   -2.03883
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.88550    9.83880   0.04670    0.47465
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.13560    8.16400  -0.02840   -0.34787
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.56310   11.50880   0.05430    0.47181
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.70370    9.73750  -0.03380   -0.34711
第一金中概平衡基金                                                 28.82000   29.17000  -0.35000   -1.19986
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.34390   15.34370   0.00020    0.00130
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.89000  178.88800   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              14.90530   15.12930  -0.22400   -1.48057
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            14.90460   15.12790  -0.22330   -1.47608
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            14.31000   14.56000  -0.25000   -1.71703
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          14.32000   14.56000  -0.24000   -1.64835
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.02790   10.26020  -0.23230   -2.26409
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.02650   10.25860  -0.23210   -2.26249
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.01000   10.26000  -0.25000   -2.43665
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.01000   10.26000  -0.25000   -2.43665
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.59250    9.76510  -0.17260   -1.76752
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.59260    9.76500  -0.17240   -1.76549
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.77000    9.96000  -0.19000   -1.90763
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.77000    9.96000  -0.19000   -1.90763
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.10440   13.28220  -0.17780   -1.33863
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.12200   13.29990  -0.17790   -1.33760
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.37000   12.56000  -0.19000   -1.51274
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.39000   12.58000  -0.19000   -1.51033
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.77600    9.82250  -0.04650   -0.47340
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.76860    9.81500  -0.04640   -0.47275
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.34310    9.39720  -0.05410   -0.57570
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.36730    9.42150  -0.05420   -0.57528
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.75320   10.80420  -0.05100   -0.47204
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.31920   10.37890  -0.05970   -0.57521
第一金全球大趨勢基金                                               24.21000   24.55000  -0.34000   -1.38493
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.28620    9.33790  -0.05170   -0.55366
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.36100    6.39640  -0.03540   -0.55344
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.16620   10.20690  -0.04070   -0.39875
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.16640   10.20740  -0.04100   -0.40167
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.62000    9.67000  -0.05000   -0.51706
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.63000    9.68000  -0.05000   -0.51653
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.18900   11.23440  -0.04540   -0.40412
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.18970   11.23610  -0.04640   -0.41295
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.60000   10.65000  -0.05000   -0.46948
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.60000   10.65000  -0.05000   -0.46948
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.54000    8.59000  -0.05000   -0.58207
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.57690   10.63890  -0.06200   -0.58277
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.18080    9.18320  -0.00240   -0.02613
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.17920    9.18160  -0.00240   -0.02614
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.59510    7.60700  -0.01190   -0.15643
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.59040    7.60220  -0.01180   -0.15522
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.30450    8.32550  -0.02100   -0.25224
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.30500    8.32600  -0.02100   -0.25222
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.70670   11.70990  -0.00320   -0.02733
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.70740   11.71050  -0.00310   -0.02647
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.22290   10.23890  -0.01600   -0.15627
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.22370   10.23980  -0.01610   -0.15723
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.90320   14.94090  -0.03770   -0.25233
第一金亞洲科技基金                                                 19.00000   18.85000   0.15000    0.79576
第一金亞洲新興市場基金                                             12.60000   12.62000  -0.02000   -0.15848
第一金店頭市場基金                                                  8.29000    8.32000  -0.03000   -0.36058
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.22300   10.22530  -0.00230   -0.02249
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.22290   10.22500  -0.00210   -0.02054
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.13810   10.15990  -0.02180   -0.21457
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.13800   10.15980  -0.02180   -0.21457
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.28670   10.28910  -0.00240   -0.02333
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.30300   10.30500  -0.00200   -0.01941
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.28640   10.28850  -0.00210   -0.02041
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.20090   10.22290  -0.02200   -0.21520
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.21720   10.23910  -0.02190   -0.21389
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.20080   10.22280  -0.02200   -0.21521
第一金創新趨勢基金                                                 22.71000   23.02000  -0.31000   -1.34666
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  44.62710   44.75830  -0.13120   -0.29313
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            45.02640   45.14730  -0.12090   -0.26779
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      46.24440   46.30560  -0.06120   -0.13217
第一金電子基金                                                     35.94000   36.52000  -0.58000   -1.58817
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       19.62000   19.97000  -0.35000   -1.75263
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.37000   19.76000  -0.39000   -1.97368
統一大中華中小基金(人民幣)                                          9.02000    9.25000  -0.23000   -2.48649
統一大中華中小基金(美元)                                            7.94000    8.15000  -0.21000   -2.57669
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.75000   12.14000  -0.39000   -3.21252
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.73000    9.76000  -0.03000   -0.30738
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.72000    8.73000  -0.01000   -0.11455
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        8.98000    9.01000  -0.03000   -0.33296
統一大滿貫基金-A類型                                               37.92000   38.27000  -0.35000   -0.91455
統一大滿貫基金-I類型                                               37.92000   38.27000  -0.35000   -0.91455
統一大龍印基金                                                     14.87000   14.93000  -0.06000   -0.40188
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                         10.49000   10.81000  -0.32000   -2.96022
統一大龍騰中國基金(美元)                                            9.27000    9.56000  -0.29000   -3.03347
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.52000   10.92000  -0.40000   -3.66300
統一中小基金                                                       26.46000   26.65000  -0.19000   -0.71295
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                              10.09260   10.07650   0.01610    0.15978
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.05400    9.04610   0.00790    0.08733
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.74150    8.76420  -0.02270   -0.25901
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.76860   12.74810   0.02050    0.16081
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.41180   11.40180   0.01000    0.08771
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.97400   11.00240  -0.02840   -0.25813
統一台灣動力基金                                                   20.52000   20.65000  -0.13000   -0.62954
統一全天候基金-A類型                                              121.53000  122.50000  -0.97000   -0.79184
統一全天候基金-I類型                                              122.37000  123.34000  -0.97000   -0.78644
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.44800    8.49730  -0.04930   -0.58018
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.86770    7.91070  -0.04300   -0.54357
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.84660    7.90490  -0.05830   -0.73752
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.21100    9.26480  -0.05380   -0.58069
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.58610    8.63310  -0.04700   -0.54442
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.55570    8.61930  -0.06360   -0.73788
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)                                      9.99000    0.00000   9.99000    0.00000
統一全球智聯網AIoT基金(美元)                                       10.02000    0.00000  10.02000    0.00000
統一全球智聯網AIoT基金(新台幣)                                     10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
統一全球債券組合基金                                               12.40750   12.42010  -0.01260   -0.10145
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.93000   16.24000  -0.31000   -1.90887
統一全球新科技基金(美元)                                           14.45000   14.70000  -0.25000   -1.70068
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.85000   14.11000  -0.26000   -1.84266
統一亞太基金                                                       25.65000   25.62000   0.03000    0.11710
統一亞洲大金磚基金                                                 12.17000   12.18000  -0.01000   -0.08210
統一奔騰基金                                                       64.05000   64.64000  -0.59000   -0.91275
統一強棒貨幣市場基金                                               16.75720   16.75690   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               12.41000   12.37000   0.04000    0.32336
統一強漢基金(美元)                                                 10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
統一強漢基金(新台幣)                                               28.34000   28.47000  -0.13000   -0.45662
統一統信基金                                                       32.63000   32.91000  -0.28000   -0.85081
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金             38.68290   38.79550  -0.11260   -0.29024
統一黑馬基金                                                       63.95000   64.45000  -0.50000   -0.77580
統一新亞洲科技能源基金                                             16.93000   17.00000  -0.07000   -0.41176
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.07820    8.08860  -0.01040   -0.12858
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.88330   10.89740  -0.01410   -0.12939
統一經建基金                                                       51.20000   51.62000  -0.42000   -0.81364
統一龍馬基金                                                       73.97000   74.76000  -0.79000   -1.05671
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     22.64000   22.84000  -0.20000   -0.87566
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              52.34000   52.92000  -0.58000   -1.09599
野村中國機會基金                                                   14.62000   14.84000  -0.22000   -1.48248
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.46110   10.45930   0.00180    0.01721
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.39700   10.39830  -0.00130   -0.01250
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.33200   10.35300  -0.02100   -0.20284
野村巴西基金                                                        6.44000    6.48000  -0.04000   -0.61728
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.77000   11.72000   0.05000    0.42662
野村台灣高股息基金                                                 25.83000   26.22000  -0.39000   -1.48741
野村台灣運籌基金                                                   40.67000   41.03000  -0.36000   -0.87741
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.90160    9.89580   0.00580    0.05861
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.74910    9.74570   0.00340    0.03489
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.80780    9.80870  -0.00090   -0.00918
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.60770   10.60150   0.00620    0.05848
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.34290   10.33850   0.00440    0.04256
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05880   10.05960  -0.00080   -0.00795
野村平衡基金                                                       21.15000   21.30000  -0.15000   -0.70423
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.95190    9.94980   0.00210    0.02111
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.17680   10.16880   0.00800    0.07867
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.95590    9.95680  -0.00090   -0.00904
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.99910    9.99700   0.00210    0.02101
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.27700   10.26900   0.00800    0.07790
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.00060   10.00150  -0.00090   -0.00900
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.93850    9.94470  -0.00620   -0.06234
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.06070   10.05870   0.00200    0.01988
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.06610   10.06760  -0.00150   -0.01490
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.94790    9.95910  -0.01120   -0.11246
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                           10.00000   10.06000  -0.06000   -0.59642
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.65000   10.68000  -0.03000   -0.28090
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.97000   15.05000  -0.08000   -0.53156
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.87000   12.90000  -0.03000   -0.23256
野村全球生技醫療基金                                               15.90000   16.13000  -0.23000   -1.42591
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.29310   10.29330  -0.00020   -0.00194
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.24130   10.24500  -0.00370   -0.03612
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.13440   10.14610  -0.01170   -0.11532
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.53770   10.53790  -0.00020   -0.00190
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.44600   10.45020  -0.00420   -0.04019
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.34450   10.35650  -0.01200   -0.11587
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.28500   10.29680  -0.01180   -0.11460
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            11.02340   11.02370  -0.00030   -0.00272
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.87840   10.88250  -0.00410   -0.03768
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.77460   10.78700  -0.01240   -0.11495
野村全球品牌基金                                                   27.46000   27.75000  -0.29000   -1.04505
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.23000   10.34000  -0.11000   -1.06383
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.40000   12.53000  -0.13000   -1.03751
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.57000   10.66000  -0.09000   -0.84428
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 18.85000   19.06000  -0.21000   -1.10178
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.03000   12.12000  -0.09000   -0.74257
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    11.07710   11.07060   0.00650    0.05871
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.06340   11.06250   0.00090    0.00814
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.79210   10.79670  -0.00460   -0.04261
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.41960    8.46540  -0.04580   -0.54103
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.24130    8.28950  -0.04820   -0.58146
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.78500    7.83750  -0.05250   -0.66986
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.97450   11.03430  -0.05980   -0.54195
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.46120   10.52240  -0.06120   -0.58162
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                             9.98790   10.05500  -0.06710   -0.66733
野村成長基金                                                       34.52000   34.99000  -0.47000   -1.34324
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.22910    8.21170   0.01740    0.21189
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.23080    8.21780   0.01300    0.15819
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.39280    8.39090   0.00190    0.02264
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.66080    9.64030   0.02050    0.21265
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.50560    9.49060   0.01500    0.15805
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.67180    9.66960   0.00220    0.02275
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.10000    9.06000   0.04000    0.44150
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.19000   13.12000   0.07000    0.53354
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.06880   10.06770   0.00110    0.01093
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                              9.99780    9.99910  -0.00130   -0.01300
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                            9.83790    9.85090  -0.01300   -0.13197
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.51930    9.51780   0.00150    0.01576
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.52250    9.52390  -0.00140   -0.01470
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.57610    9.58900  -0.01290   -0.13453
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.01650   10.02980  -0.01330   -0.13260
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.73270   10.73340  -0.00070   -0.00652
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.63850   10.64010  -0.00160   -0.01504
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.69710   10.71150  -0.01440   -0.13443
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.79680    9.79560   0.00120    0.01225
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.79430    9.79400   0.00030    0.00306
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.65880    9.66890  -0.01010   -0.10446
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.22430    8.23300  -0.00870   -0.10567
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.89120    8.88940   0.00180    0.02025
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.74960    8.74930   0.00030    0.00343
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.88330    9.89360  -0.01030   -0.10411
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.53360   13.54780  -0.01420   -0.10481
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.81000   12.80750   0.00250    0.01952
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.35100   10.35060   0.00040    0.00386
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.46840   10.45010   0.01830    0.17512
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.39460   10.39590  -0.00130   -0.01250
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.45030   10.45690  -0.00660   -0.06312
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.85680   10.85410   0.00270    0.02488
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.77110   10.77240  -0.00130   -0.01207
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.69400   10.70080  -0.00680   -0.06355
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.86050   10.85730   0.00320    0.02947
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.76290   10.76380  -0.00090   -0.00836
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.82600   10.84800  -0.02200   -0.20280
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.18790   10.21360  -0.02570   -0.25163
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.74350    9.75430  -0.01080   -0.11072
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.35420    9.37050  -0.01630   -0.17395
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.79890    8.82130  -0.02240   -0.25393
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.39000   11.41900  -0.02900   -0.25396
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.42320   10.42370  -0.00050   -0.00480
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.63710   11.62550   0.01160    0.09978
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  11.03500   11.02920   0.00580    0.05259
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.75220   10.75300  -0.00080   -0.00744
野村泰國基金                                                       42.12000   42.21000  -0.09000   -0.21322
野村高科技基金                                                     11.95000   12.06000  -0.11000   -0.91211
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.40450   10.42400  -0.01950   -0.18707
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.06580   10.06310   0.00270    0.02683
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.75650   10.74170   0.01480    0.13778
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.41860    9.42420  -0.00560   -0.05942
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.34010    9.35780  -0.01770   -0.18915
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.70960    9.71640  -0.00680   -0.06998
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.14210   12.13840   0.00370    0.03048
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.45850   14.42480   0.03370    0.23363
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.96200   10.96850  -0.00650   -0.05926
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.87840   10.89890  -0.02050   -0.18809
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.48270   11.49090  -0.00820   -0.07136
野村貨幣市場基金                                                   16.35980   16.35950   0.00030    0.00183
野村新馬基金                                                       14.34000   14.36000  -0.02000   -0.13928
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.41960   10.39750   0.02210    0.21255
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.93700    9.92480   0.01220    0.12292
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.98390   10.03530  -0.05140   -0.51219
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.29340   10.28530   0.00810    0.07875
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.22310   10.22270   0.00040    0.00391
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.23450   10.23790  -0.00340   -0.03321
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.80450   10.79850   0.00600    0.05556
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.69160   10.69120   0.00040    0.00374
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.72030   10.71920   0.00110    0.01026
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.98150    9.98050   0.00100    0.01002
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.93590    9.94160  -0.00570   -0.05733
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.78770    9.80270  -0.01500   -0.15302
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.73190   10.73150   0.00040    0.00373
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.63270   10.63870  -0.00600   -0.05640
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.48020   10.49630  -0.01610   -0.15339
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.54160   10.55880  -0.01720   -0.16290
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.84210    7.85470  -0.01260   -0.16041
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.25260   12.27240  -0.01980   -0.16134
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.74000    8.85000  -0.11000   -1.24294
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.47790   10.47220   0.00570    0.05443
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.78750   10.77680   0.01070    0.09929
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.39580   10.39490   0.00090    0.00866
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.39610   10.41540  -0.01930   -0.18530
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.45690   10.45790  -0.00100   -0.00956
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.47830   10.47250   0.00580    0.05538
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.78870   10.77790   0.01080    0.10021
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.39580   10.39470   0.00110    0.01058
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.39910   10.41840  -0.01930   -0.18525
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.45590   10.45680  -0.00090   -0.00861
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.49550   10.49100   0.00450    0.04289
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.81310   10.80320   0.00990    0.09164
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.41180   10.41160   0.00020    0.00192
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.41580   10.43630  -0.02050   -0.19643
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.47790   10.48010  -0.00220   -0.02099
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.49550   10.49100   0.00450    0.04289
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.81480   10.80490   0.00990    0.09163
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.41900   10.41930  -0.00030   -0.00288
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.42540   10.44590  -0.02050   -0.19625
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.47930   10.48140  -0.00210   -0.02004
野村精選貨幣市場基金                                               12.12470   12.12450   0.00020    0.00165
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.53000   11.65000  -0.12000   -1.03004
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.63000   10.74000  -0.11000   -1.02421
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.78000    9.89000  -0.11000   -1.11223
野村積極成長基金                                                   14.63000   14.83000  -0.20000   -1.34862
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       11.37000   11.49000  -0.12000   -1.04439
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    41.21000   41.64000  -0.43000   -1.03266
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.62460   10.64710  -0.02250   -0.21133
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.45030    8.46040  -0.01010   -0.11938
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.76690    7.77810  -0.01120   -0.14399
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.56920    7.58540  -0.01620   -0.21357
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.28670   12.30200  -0.01530   -0.12437
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.96270   10.97860  -0.01590   -0.14483
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.72670   10.74970  -0.02300   -0.21396
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.34000   11.48000  -0.14000   -1.21951
野村環球基金-人民幣計價                                            17.44000   17.62000  -0.18000   -1.02157
野村環球基金-美元計價                                              13.42000   13.56000  -0.14000   -1.03245
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    18.79000   19.03000  -0.24000   -1.26117
野村鴻利基金                                                       25.40000   25.57000  -0.17000   -0.66484
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.91590   16.91580   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       22.00000   22.18000  -0.18000   -0.81154
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.56000    9.49000   0.07000    0.73762
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.22000   10.30000  -0.08000   -0.77670
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.17000   15.30000  -0.13000   -0.84967
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.76360   10.77580  -0.01220   -0.11322
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.09020   14.10620  -0.01600   -0.11343
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               11.05940   11.03750   0.02190    0.19841
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.55510   10.57810  -0.02300   -0.21743
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.93970   10.90840   0.03130    0.28693
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.40730   10.42030  -0.01300   -0.12476
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.50550   10.46890   0.03660    0.34961
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.17720   10.18490  -0.00770   -0.07560
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.93690    9.96540  -0.02850   -0.28599
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.42220   10.42570  -0.00350   -0.03357
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.64410   10.64090   0.00320    0.03007
凱基台商天下基金                                                   14.69000   14.77000  -0.08000   -0.54164
凱基台灣精五門基金                                                 23.05000   23.27000  -0.22000   -0.94542
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       47.11350   47.24580  -0.13230   -0.28002
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   48.39820   48.55300  -0.15480   -0.31883
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.84560   40.90890  -0.06330   -0.15473
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   46.80210   46.92800  -0.12590   -0.26828
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         47.36070   47.50710  -0.14640   -0.30816
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             48.66470   48.72170  -0.05700   -0.11699
凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積)                             10.04330   10.02120   0.02210    0.22053
凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)                             10.04290   10.01950   0.02340    0.23354
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)                            10.04240   10.02100   0.02140    0.21355
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配)                            10.04070   10.01950   0.02120    0.21159
凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)                             10.16600   10.09670   0.06930    0.68636
凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配)                            10.15380   10.08890   0.06490    0.64328
凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)                                9.99420   10.01570  -0.02150   -0.21466
凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配)                                9.99420   10.01610  -0.02190   -0.21865
凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)                               9.99430   10.01620  -0.02190   -0.21865
凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)                               9.99420   10.01540  -0.02120   -0.21167
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)                              9.92240    9.96530  -0.04290   -0.43049
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配)                              9.92220    9.96520  -0.04300   -0.43150
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積)                             9.92300    9.96580  -0.04280   -0.42947
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配)                             9.92310    9.96590  -0.04280   -0.42946
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.69000   13.52000   0.17000    1.25740
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.86500   11.76510   0.09990    0.84912
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.70000   11.63000   0.07000    0.60189
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.60980   11.60970   0.00010    0.00086
凱基開創基金                                                       30.35000   30.58000  -0.23000   -0.75213
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         21.70000   22.08000  -0.38000   -1.72101
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.00350   21.32950  -0.32600   -1.52840
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.11000   17.15000  -0.04000   -0.23324
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.32610   16.33440  -0.00830   -0.05081
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.27000    7.31000  -0.04000   -0.54720
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    42.91920   43.02510  -0.10590   -0.24614
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    43.32360   43.47250  -0.14890   -0.34252
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   43.44560   43.57980  -0.13420   -0.30794
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.67000   11.79000  -0.12000   -1.01781
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         10.90360   11.06140  -0.15780   -1.42658
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.45000   10.62000  -0.17000   -1.60075
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.87490   12.12450  -0.24960   -2.05864
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.18000   12.46000  -0.28000   -2.24719
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.51000   12.74000  -0.23000   -1.80534
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.24680   12.44170  -0.19490   -1.56651
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.54230   10.63780  -0.09550   -0.89774
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.88490   10.01600  -0.13110   -1.30891
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                        9.91190   10.06290  -0.15100   -1.50056
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.54220   10.63770  -0.09550   -0.89775
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.88490   10.01600  -0.13110   -1.30891
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                        9.91190   10.06290  -0.15100   -1.50056
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.57000   12.39000   0.18000    1.45278
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         33.62000   34.70000  -1.08000   -3.11239
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.53000   32.33000  -0.80000   -2.47448
富邦上証180基金                                                    30.65000   30.64000   0.01000    0.03264
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20070    0.20240  -0.00170   -0.83992
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.19000    6.29000  -0.10000   -1.58983
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.02000    6.05000  -0.03000   -0.49587
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   47.11000   46.69000   0.42000    0.89955
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.62840   12.67610  -0.04770   -0.37630
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.53020   11.58890  -0.05870   -0.50652
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.78990   10.93830  -0.14840   -1.35670
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.67410   10.71450  -0.04040   -0.37706
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.66290    9.71210  -0.04920   -0.50658
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.05280    9.17730  -0.12450   -1.35661
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        19.57780   19.60580  -0.02800   -0.14281
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.71680   11.70740   0.00940    0.08029
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.28220   10.37800  -0.09580   -0.92311
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             14.00300   13.92500   0.07800    0.56014
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.01270    2.00870   0.00400    0.19913
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.46510    9.41240   0.05270    0.55990
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40960    1.40680   0.00280    0.19903
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.71550   12.67940   0.03610    0.28471
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.83000    1.82910   0.00090    0.04920
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.57570   10.54570   0.03000    0.28448
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.54360    1.54280   0.00080    0.05185
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                11.10360   11.09590   0.00770    0.06940
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  11.02300   11.01960   0.00340    0.03085
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.87000   14.79000   0.08000    0.54091
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  19.27000   19.48000  -0.21000   -1.07803
富邦日本東証基金                                                   20.50000   20.57000  -0.07000   -0.34030
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    47.06000   47.37000  -0.31000   -0.65442
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    46.32000   46.85000  -0.53000   -1.13127
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    54.81000   55.58000  -0.77000   -1.38539
富邦台灣心基金                                                     23.80000   23.93000  -0.13000   -0.54325
富邦台灣釆吉50基金                                                 48.42000   49.09000  -0.67000   -1.36484
富邦台灣科技指數基金                                               61.27000   62.29000  -1.02000   -1.63750
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   48.97990   49.25110  -0.27120   -0.55065
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.46950   41.65600  -0.18650   -0.44771
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31290    0.31400  -0.00110   -0.35032
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.30000   10.36000  -0.06000   -0.57915
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.72530    2.72000   0.00530    0.19485
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36370    0.36390  -0.00020   -0.05496
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.16420   11.18470  -0.02050   -0.18329
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.32050    2.31590   0.00460    0.19863
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.34180    0.34190  -0.00010   -0.02925
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.43850    9.45580  -0.01730   -0.18296
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.72650   15.72630   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.34000   17.24000   0.10000    0.58005
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.67590   41.92530  -0.24940   -0.59487
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   45.49170   45.68190  -0.19020   -0.41636
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   40.66750   40.70340  -0.03590   -0.08820
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    40.28900   40.40980  -0.12080   -0.29894
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.46440   39.53730  -0.07290   -0.18438
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   47.22490   47.39450  -0.16960   -0.35785
富邦長紅基金                                                       65.99000   66.43000  -0.44000   -0.66235
富邦科技基金                                                       26.20000   26.42000  -0.22000   -0.83270
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.26050   41.36300  -0.10250   -0.24781
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        48.26340   48.37580  -0.11240   -0.23235
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          41.02440   41.09610  -0.07170   -0.17447
富邦恒生國企ETF基金                                                19.61000   19.67000  -0.06000   -0.30503
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.00000   13.96000   0.04000    0.28653
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              24.33000   24.45000  -0.12000   -0.49080
富邦高成長基金                                                     25.43000   25.60000  -0.17000   -0.66406
富邦基金A類型                                                      14.82000   14.89000  -0.07000   -0.47011
富邦基金I類型                                                      14.82000   14.89000  -0.07000   -0.47011
富邦深証100基金                                                    10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.94000   20.20000  -0.26000   -1.28713
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41630    0.41750  -0.00120   -0.28743
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.28460   12.30940  -0.02480   -0.20147
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.07900    9.09740  -0.01840   -0.20226
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29180    0.29270  -0.00090   -0.30748
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.26630    8.28300  -0.01670   -0.20162
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.21000   18.49000  -0.28000   -1.51433
富邦精準基金                                                       47.57000   47.92000  -0.35000   -0.73038
富邦精銳中小基金                                                   12.37000   12.47000  -0.10000   -0.80192
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.38000   19.54000  -0.16000   -0.81883
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.12000   22.42000  -0.30000   -1.33809
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               6.85000    6.78000   0.07000    1.03245
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              17.06000   17.43000  -0.37000   -2.12278
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.84000   19.94000  -0.10000   -0.50150
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           11.12880   11.04270   0.08610    0.77970
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.26080   10.29270  -0.03190   -0.30993
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.35910   10.44870  -0.08960   -0.85752
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.51050   10.42920   0.08130    0.77954
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.64560    9.67560  -0.03000   -0.31006
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.72720    9.81140  -0.08420   -0.85819
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富達台灣成長基金                                                   31.88000   32.29000  -0.41000   -1.26974
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.85300    9.88070  -0.02770   -0.28034
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.80680    9.83690  -0.03010   -0.30599
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.57570    9.60630  -0.03060   -0.31854
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.30520   10.33440  -0.02920   -0.28255
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.26720   10.29870  -0.03150   -0.30586
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.02770   10.05970  -0.03200   -0.31810
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.29450    8.29650  -0.00200   -0.02411
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.99480    8.99750  -0.00270   -0.03001
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.49780    8.50190  -0.00410   -0.04822
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.25160   10.25400  -0.00240   -0.02341
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.32920   10.33240  -0.00320   -0.03097
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.79660    9.80120  -0.00460   -0.04693
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.94950    9.95420  -0.00470   -0.04722
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.59080    8.59160  -0.00080   -0.00931
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.89730    9.89920  -0.00190   -0.01919
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.10450    9.10780  -0.00330   -0.03623
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.58780   11.58850  -0.00070   -0.00604
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.39770   11.39980  -0.00210   -0.01842
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.61830   10.62250  -0.00420   -0.03954
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.31970    9.32310  -0.00340   -0.03647
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           14.89000   15.11000  -0.22000   -1.45599
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.77090    8.77540  -0.00450   -0.05128
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.67720    9.68330  -0.00610   -0.06300
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.11410    9.12090  -0.00680   -0.07455
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.76330   10.76970  -0.00640   -0.05943
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.79580   10.80250  -0.00670   -0.06202
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.23470   10.24290  -0.00820   -0.08006
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.27540    9.28270  -0.00730   -0.07864
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.98000   10.10000  -0.12000   -1.18812
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.27000   10.43000  -0.16000   -1.53404
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.02000    9.23000  -0.21000   -2.27519
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.14000    8.30000  -0.16000   -1.92771
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.55000   10.75000  -0.20000   -1.86047
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型                  10.63000   10.77000  -0.14000   -1.29991
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.94000    9.15000  -0.21000   -2.29508
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.74000    9.01000  -0.27000   -2.99667
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.89000   10.18000  -0.29000   -2.84872
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.27570   10.23950   0.03620    0.35353
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.46710    9.45430   0.01280    0.13539
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.92930    8.93760  -0.00830   -0.09287
富蘭克林華美中華基金                                               11.86000   12.21000  -0.35000   -2.86650
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               23.99000   24.21000  -0.22000   -0.90872
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.63000   22.69000  -0.06000   -0.26443
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.78000    9.87000  -0.09000   -0.91185
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.50000    9.60000  -0.10000   -1.04167
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.08530    8.09600  -0.01070   -0.13216
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.29190    9.29030   0.00160    0.01722
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.35800   10.35620   0.00180    0.01738
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.77810    9.79120  -0.01310   -0.13379
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.71250   11.72340  -0.01090   -0.09298
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.65950    8.66760  -0.00810   -0.09345
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.72710    8.73530  -0.00820   -0.09387
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.80450    9.81360  -0.00910   -0.09273
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.83530   14.80640   0.02890    0.19519
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.53480   10.51420   0.02060    0.19593
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.36030   10.34020   0.02010    0.19439
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.68920   10.70100  -0.01180   -0.11027
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.60140    7.60980  -0.00840   -0.11038
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.89280    8.90260  -0.00980   -0.11008
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.87660    9.88760  -0.01100   -0.11125
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.21310   11.24200  -0.02890   -0.25707
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.44610    7.46530  -0.01920   -0.25719
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.72820    8.75070  -0.02250   -0.25712
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                       9.85570    9.88110  -0.02540   -0.25706
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.97890   10.98940  -0.01050   -0.09555
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.63680    7.64410  -0.00730   -0.09550
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.10030    8.11500  -0.01470   -0.18115
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.24250    9.24970  -0.00720   -0.07784
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.40980   10.41790  -0.00810   -0.07775
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.00720   13.03090  -0.02370   -0.18188
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.84000    7.96000  -0.12000   -1.50754
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.06000    8.19000  -0.13000   -1.58730
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.87000    8.88000  -0.01000   -0.11261
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          11.07000   11.08000  -0.01000   -0.09025
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.15000    8.14000   0.01000    0.12285
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.45000   12.43000   0.02000    0.16090
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.55000    8.59000  -0.04000   -0.46566
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.34000   10.39000  -0.05000   -0.48123
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.04000    8.09000  -0.05000   -0.61805
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.73000    9.80000  -0.07000   -0.71429
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.51000    9.48000   0.03000    0.31646
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.46000    9.44000   0.02000    0.21186
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.13000    9.12000   0.01000    0.10965
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.86350   13.00130  -0.13780   -1.05989
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.11000   11.14000  -0.03000   -0.26930
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.90000    9.94000  -0.04000   -0.40241
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.13000   10.20000  -0.07000   -0.68627
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
富蘭克林華美第一富基金                                             41.37000   41.75000  -0.38000   -0.91018
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.36590   10.36570   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.50000    8.56000  -0.06000   -0.70093
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.28000    9.35000  -0.07000   -0.74866
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.70000    8.78000  -0.08000   -0.91116
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.50000    9.59000  -0.09000   -0.93848
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.25000   14.45000  -0.20000   -1.38408
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.72000   12.96000  -0.24000   -1.85185
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  14.76000   15.06000  -0.30000   -1.99203
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.43310    9.40640   0.02670    0.28385
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.43300    9.40640   0.02660    0.28279
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.43770    9.40470   0.03300    0.35089
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.43760    9.40470   0.03290    0.34983
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.59340    9.57300   0.02040    0.21310
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.36650    9.34660   0.01990    0.21291
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.36650    9.34650   0.02000    0.21398
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.60190    9.59760   0.00430    0.04480
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.37450    9.37030   0.00420    0.04482
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.37450    9.37030   0.00420    0.04482
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.14990    6.20870  -0.05880   -0.94706
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.45630   10.47560  -0.01930   -0.18424
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.47210    9.47040   0.00170    0.01795
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.63650   11.63450   0.00200    0.01719
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.61550    6.62800  -0.01250   -0.18859
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.80790    8.81450  -0.00660   -0.07488
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.87030   10.89080  -0.02050   -0.18823
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    69.80000   70.20000  -0.40000   -0.56980
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    72.51000   72.81000  -0.30000   -0.41203
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.43800   62.59820  -0.16020   -0.25592
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.46000   20.54000  -0.08000   -0.38948
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.88000   10.87000   0.01000    0.09200
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              69.97100   70.24800  -0.27700   -0.39432
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元                             10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣                            9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 67.65190   68.24800  -0.59610   -0.87343
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.93530   11.93460   0.00070    0.00587
復華人生目標基金                                                   41.66060   41.83220  -0.17160   -0.41021
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
復華大中華中小策略基金                                              8.96000    9.01000  -0.05000   -0.55494
復華已開發國家300股票指數基金-美元                                  9.77000    9.89000  -0.12000   -1.21335
復華已開發國家300股票指數基金-新台幣                                9.61000    9.75000  -0.14000   -1.43590
復華中小精選基金                                                   69.36000   70.33000  -0.97000   -1.37921
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             50.85580   51.16670  -0.31090   -0.60762
復華中國特選信用債券ETF基金                                        61.93500   62.19830  -0.26330   -0.42332
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.45000   10.50000  -0.05000   -0.47619
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.95000    9.08000  -0.13000   -1.43172
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     12.16000   12.17000  -0.01000   -0.08217
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.88000   10.88000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.05000   10.13000  -0.08000   -0.78973
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.90000   10.89000   0.01000    0.09183
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                           10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                             10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
復華台灣智能基金                                                   12.27000   12.34000  -0.07000   -0.56726
復華全方位基金                                                     32.15000   32.22000  -0.07000   -0.21726
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.79000   12.92000  -0.13000   -1.00619
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.05000   20.30000  -0.25000   -1.23153
復華全球平衡基金-美元                                               9.21000    9.27000  -0.06000   -0.64725
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.51000   19.66000  -0.15000   -0.76297
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.98000   14.20000  -0.22000   -1.54930
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.43000   13.67000  -0.24000   -1.75567
復華全球原物料基金                                                  8.01000    8.10000  -0.09000   -1.11111
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.83000   12.91000  -0.08000   -0.61967
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.20190   12.21100  -0.00910   -0.07452
復華全球債券基金                                                   15.16680   15.17030  -0.00350   -0.02307
復華全球債券組合基金                                               15.33000   15.35000  -0.02000   -0.13029
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.52000   15.60000  -0.08000   -0.51282
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.65000   10.70000  -0.05000   -0.46729
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.75000    9.80000  -0.05000   -0.51020
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.89000   10.95000  -0.06000   -0.54795
復華有利貨幣市場基金                                               13.51040   13.51020   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.36000   11.36000   0.00000    0.00000
復華亞太成長基金                                                   12.37000   12.50000  -0.13000   -1.04000
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.05000    9.15000  -0.10000   -1.09290
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.57000    9.70000  -0.13000   -1.34021
復華東協世紀基金                                                   12.10000   12.04000   0.06000    0.49834
復華南非幣長期收益基金A                                            14.21000   14.29000  -0.08000   -0.55983
復華南非幣長期收益基金B                                             7.92000    7.96000  -0.04000   -0.50251
復華南非幣短期收益基金A                                            14.73000   14.75000  -0.02000   -0.13559
復華南非幣短期收益基金B                                             8.89000    8.90000  -0.01000   -0.11236
復華美元高收益債券指數基金-美元                                     9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A                                  9.74000    9.78000  -0.04000   -0.40900
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B                                  9.74000    9.78000  -0.04000   -0.40900
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      74.08060   74.25290  -0.17230   -0.23204
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      20.72000   21.21000  -0.49000   -2.31023
復華美國新星基金-美元                                              12.48000   12.64000  -0.16000   -1.26582
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.61000   12.80000  -0.19000   -1.48438
復華恒生基金                                                       19.67000   19.83000  -0.16000   -0.80686
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.86000    8.79000   0.07000    0.79636
復華恒生單日正向二倍基金                                           26.14000   26.56000  -0.42000   -1.58133
復華神盾基金                                                       28.93870   28.96410  -0.02540   -0.08769
復華高成長基金                                                     71.74000   72.96000  -1.22000   -1.67215
復華高益策略組合基金                                               13.59000   13.61000  -0.02000   -0.14695
復華貨幣市場基金                                                   14.47500   14.47480   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           17.43000   17.58000  -0.15000   -0.85324
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.10000   48.53000  -0.43000   -0.88605
復華復華基金                                                       22.49000   22.86000  -0.37000   -1.61855
復華華人世紀基金                                                   17.44000   17.66000  -0.22000   -1.24575
復華傳家二號基金                                                   35.87980   35.79330   0.08650    0.24167
復華傳家基金                                                       24.18730   24.31440  -0.12710   -0.52274
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.95000   15.98000  -0.03000   -0.18773
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.70000   11.77000  -0.07000   -0.59473
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.26000   14.36000  -0.10000   -0.69638
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.25000    9.32000  -0.07000   -0.75107
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.93000   10.95000  -0.02000   -0.18265
復華新興人民幣債券基金A                                            12.32000   12.30000   0.02000    0.16260
復華新興人民幣債券基金B                                             8.91000    8.93000  -0.02000   -0.22396
復華新興市場10年期以上債券基金                                     22.64000   22.72000  -0.08000   -0.35211
復華新興市場企業債券ETF基金                                        70.78000   71.05000  -0.27000   -0.38001
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.24000    5.25000  -0.01000   -0.19048
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.82000   11.82000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.62000   11.61000   0.01000    0.08613
復華新興市場短期收益基金                                           11.37000   11.38000  -0.01000   -0.08787
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.18000    9.22000  -0.04000   -0.43384
復華滬深300 A股基金                                                23.08000   23.07000   0.01000    0.04335
復華數位經濟基金                                                   50.08000   50.59000  -0.51000   -1.00810
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.05870   10.05920  -0.00050   -0.00497
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.77100    9.77740  -0.00640   -0.06546
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.60450   10.60500  -0.00050   -0.00471
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.16150   10.16810  -0.00660   -0.06491
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.23360   10.21990   0.01370    0.13405
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.15020   10.15200  -0.00180   -0.01773
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.27060   10.27410  -0.00350   -0.03407
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.81130   10.83610  -0.02480   -0.22886
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.17070   10.17180  -0.00110   -0.01081
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.72850   10.75060  -0.02210   -0.20557
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.53270   10.53390  -0.00120   -0.01139
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.10110   11.12400  -0.02290   -0.20586
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.76940   10.74550   0.02390    0.22242
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.69100   10.68740   0.00360    0.03368
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.70260   10.71970  -0.01710   -0.15952
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.77240   10.74650   0.02590    0.24101
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           12.06040   12.03830   0.02210    0.18358
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.66120   10.65630   0.00490    0.04598
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.95670   10.93040   0.02630    0.24061
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.36590   12.34320   0.02270    0.18391
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.80520   10.80010   0.00510    0.04722
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.86870   10.88490  -0.01620   -0.14883
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.24910   10.22990   0.01920    0.18769
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.20910   10.21060  -0.00150   -0.01469
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.03180   10.05280  -0.02100   -0.20890
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.55500   10.54290   0.01210    0.11477
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.91610   10.90680   0.00930    0.08527
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.53300   10.53980  -0.00680   -0.06452
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.55400   10.54190   0.01210    0.11478
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.91630   10.90690   0.00940    0.08618
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.53000   10.53680  -0.00680   -0.06454
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.45530   10.43330   0.02200    0.21086
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.40560   10.40650  -0.00090   -0.00865
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.45350   10.43150   0.02200    0.21090
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.40680   10.40750  -0.00070   -0.00673
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           11.09280   11.06570   0.02710    0.24490
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             11.04150   11.03910   0.00240    0.02174
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.04360   11.06270  -0.01910   -0.17265
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.23750   10.21830   0.01920    0.18790
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.19690   10.19830  -0.00140   -0.01373
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.02080   10.04160  -0.02080   -0.20714
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.25970    9.23930   0.02040    0.22080
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.00200    8.02550  -0.02350   -0.29282
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              7.97660    8.03400  -0.05740   -0.71446
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.22860   12.20150   0.02710    0.22210
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.60320   10.63430  -0.03110   -0.29245
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.68790   10.76480  -0.07690   -0.71437
景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣                           10.02540   10.01440   0.01100    0.10984
景順十年到期特選新興債券基金年配型美元                              9.97370    9.98090  -0.00720   -0.07214
景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣                            9.92940    9.95580  -0.02640   -0.26517
景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣                           10.04240   10.03160   0.01080    0.10766
景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣                           10.00100    9.99580   0.00520    0.05202
景順六年到期特選全球債券基金年配型美元                              9.99050    9.99800  -0.00750   -0.07502
景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣                           10.04270   10.03190   0.01080    0.10766
景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣                           10.00080    9.99570   0.00510    0.05102
景順六年到期特選全球債券基金累積型美元                              9.99070    9.99810  -0.00740   -0.07401
景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣                           10.02160   10.00970   0.01190    0.11888
景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣                          9.92730    9.95280  -0.02550   -0.25621
景順六年到期特選新興債券基金累積美元                                9.97180    9.97790  -0.00610   -0.06114
景順主流基金                                                       19.72000   19.93000  -0.21000   -1.05369
景順台灣科技基金                                                   34.71000   35.03000  -0.32000   -0.91350
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.43000    9.48000  -0.05000   -0.52743
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.80000    8.85000  -0.05000   -0.56497
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.54000   11.60000  -0.06000   -0.51724
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.78000   10.84000  -0.06000   -0.55351
景順全球科技基金                                                   23.28000   23.72000  -0.44000   -1.85497
景順全球康健基金                                                   19.08000   19.43000  -0.35000   -1.80134
景順貨幣市場基金                                                   16.00820   16.00800   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       33.88000   34.37000  -0.49000   -1.42566
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.39000   14.62000  -0.23000   -1.57319
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.45000   13.69000  -0.24000   -1.75310
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.74000   10.89000  -0.15000   -1.37741
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.95000   11.13000  -0.18000   -1.61725
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.49000   11.65000  -0.16000   -1.37339
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.56000   11.75000  -0.19000   -1.61702
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.71980    8.67140   0.04840    0.55816
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.68310    7.72130  -0.03820   -0.49474
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.66490   11.60120   0.06370    0.54908
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.26580   10.31680  -0.05100   -0.49434
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.48000    8.53000  -0.05000   -0.58617
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.82000    7.90000  -0.08000   -1.01266
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.49000   11.68000  -0.19000   -1.62671
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.71480    9.71700  -0.00220   -0.02264
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.91280    9.93440  -0.02160   -0.21743
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.32570   10.32810  -0.00240   -0.02324
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.54000   10.56290  -0.02290   -0.21680
華南永昌永昌基金                                                   19.96000   20.16000  -0.20000   -0.99206
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.94400   14.95520  -0.01120   -0.07489
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.51000    9.63000  -0.12000   -1.24611
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.52000    9.64000  -0.12000   -1.24481
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.82000    9.96000  -0.14000   -1.40562
華南永昌全球精品基金                                               16.43000   16.61000  -0.18000   -1.08368
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.46000   10.52000  -0.06000   -0.57034
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.44000   10.52000  -0.08000   -0.76046
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.38000   13.46000  -0.08000   -0.59435
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.27000   13.37000  -0.10000   -0.74794
華南永昌物聯網精選基金                                             12.27000   12.41000  -0.14000   -1.12812
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.30000   16.29980   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.19970   25.24940  -0.04970   -0.19684
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.87000    9.92000  -0.05000   -0.50403
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.92000    9.97000  -0.05000   -0.50150
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           12.00380   12.00360   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.82400   10.79960   0.02440    0.22593
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.32840   10.42120  -0.09280   -0.89049
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.93740   10.01470  -0.07730   -0.77187
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.41460    9.60020  -0.18560   -1.93329
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.66320   10.63660   0.02660    0.25008
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.10860   10.19700  -0.08840   -0.86692
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.90760    9.98260  -0.07500   -0.75131
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.32890    9.51130  -0.18240   -1.91772
華頓中小型基金                                                     23.41000   23.35000   0.06000    0.25696
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.01270   12.22730  -0.21460   -1.75509
華頓台灣基金                                                       24.76000   24.88000  -0.12000   -0.48232
華頓平安貨幣市場基金                                               11.58470   11.58460   0.00010    0.00086
華頓全球時尚精品基金                                               17.35000   17.37000  -0.02000   -0.11514
華頓全球高收益債券基金A                                            13.81400   13.83830  -0.02430   -0.17560
華頓全球高收益債券基金B                                             7.92090    7.93480  -0.01390   -0.17518
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.87530    2.90980  -0.03450   -1.18565
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.40070   12.65370  -0.25300   -1.99942
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40210    0.40760  -0.00550   -1.34936
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.27340   12.31140  -0.03800   -0.30866
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.18840   12.26880  -0.08040   -0.65532
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.93260   10.96600  -0.03340   -0.30458
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.52340   10.64360  -0.12020   -1.12932
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.44910   10.60610  -0.15700   -1.48028
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.19110    9.31800  -0.12690   -1.36188
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.73880   10.79150  -0.05270   -0.48835
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.66460   10.75420  -0.08960   -0.83316
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.41820    9.46840  -0.05020   -0.53018
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.70000   12.01000  -0.31000   -2.58118
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.72000   10.05000  -0.33000   -3.28358
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.42000   10.71000  -0.29000   -2.70775
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.70780    2.70280   0.00500    0.18499
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.14890    2.14390   0.00500    0.23322
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.98690   11.99800  -0.01110   -0.09252
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.17450    9.22300  -0.04850   -0.52586
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37800    0.37800   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29480    0.29460   0.00020    0.06789
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.63000    3.61000   0.02000    0.55402
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.66000   15.68000  -0.02000   -0.12755
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.51000    0.50000   0.01000    2.00000
匯豐台灣精典基金                                                   25.39000   25.66000  -0.27000   -1.05222
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.33000   12.51000  -0.18000   -1.43885
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.10000    8.20000  -0.10000   -1.21951
匯豐安富基金                                                       26.55000   26.73000  -0.18000   -0.67340
匯豐成功基金                                                       42.13000   42.55000  -0.42000   -0.98707
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.82560    2.80700   0.01860    0.66263
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.45710    2.44800   0.00910    0.37173
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.99910   11.97900   0.02010    0.16779
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.98360    7.99280  -0.00920   -0.11510
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39590    0.39400   0.00190    0.48223
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33670    0.33610   0.00060    0.17852
匯豐金磚動力基金                                                   14.29000   14.46000  -0.17000   -1.17566
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.02230   15.02220   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.93000    4.94000  -0.01000   -0.20243
匯豐新鑽動力基金                                                   10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.39880    5.41890  -0.02010   -0.37092
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.31750    9.33770  -0.02020   -0.21633
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 54.86000   55.46000  -0.60000   -1.08186
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 54.86000   55.46000  -0.60000   -1.08186
匯豐龍騰電子基金                                                   39.90000   40.38000  -0.48000   -1.18871
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.82420   12.83930  -0.01510   -0.11761
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     19.27000   19.51000  -0.24000   -1.23014
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.41000    9.59000  -0.18000   -1.87696
新光中國成長基金(美元)                                              9.12000    9.29000  -0.17000   -1.82992
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.07000    9.32000  -0.25000   -2.68240
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.72560   11.77540  -0.04980   -0.42292
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.35740   10.35130   0.00610    0.05893
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.67250   10.70360  -0.03110   -0.29056
新光台灣富貴基金                                                   25.68000   25.94000  -0.26000   -1.00231
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.13000   21.55000  -0.42000   -1.94896
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    39.23470   39.45950  -0.22480   -0.56970
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    46.22930   46.39160  -0.16230   -0.34985
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.21000   10.28000  -0.07000   -0.68093
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.78000    9.82000  -0.04000   -0.40733
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.82000    9.89000  -0.07000   -0.70779
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.60000   10.71000  -0.11000   -1.02708
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.32000   10.46000  -0.14000   -1.33843
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.22810   11.22410   0.00400    0.03564
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.96180   10.99630  -0.03450   -0.31374
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.53540   10.53150   0.00390    0.03703
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.27150   10.30390  -0.03240   -0.31444
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.18000    9.35000  -0.17000   -1.81818
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.21000   10.37000  -0.16000   -1.54291
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.69000    9.58000   0.11000    1.14823
新光吉星貨幣市場基金                                               15.52570   15.52550   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.62000    8.60000   0.02000    0.23256
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.98000    8.99000  -0.01000   -0.11123
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.61000    8.60000   0.01000    0.11628
新光亞洲精選基金-美金                                              20.93000   20.73000   0.20000    0.96479
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.19000   21.05000   0.14000    0.66508
新光店頭基金                                                       23.64000   23.94000  -0.30000   -1.25313
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.71000   11.72000  -0.01000   -0.08532
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.07000   11.12000  -0.05000   -0.44964
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                  10.01000   10.05000  -0.04000   -0.39801
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          42.10910   42.26490  -0.15580   -0.36863
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元            10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣          10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣          10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
新光特選內需收益ETF基金                                            20.83000   20.98000  -0.15000   -0.71497
新光創新科技基金                                                   14.12000   14.26000  -0.14000   -0.98177
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.23480   10.26700  -0.03220   -0.31363
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.58090   10.59900  -0.01810   -0.17077
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.14150   10.13380   0.00770    0.07598
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.25270    9.28170  -0.02900   -0.31244
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.54200    9.55830  -0.01630   -0.17053
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.10690    9.10760  -0.00070   -0.00769
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.62010   40.73910  -0.11900   -0.29210
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       47.56120   47.71410  -0.15290   -0.32045
新光澳幣八年期保本基金                                             11.10000   11.10000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             11.09000   11.09000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.57000   12.56000   0.01000    0.07962
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.96930   10.96940  -0.00010   -0.00091
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.45460    9.45510  -0.00050   -0.00529
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.37580    9.38850  -0.01270   -0.13527
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.61740   10.63180  -0.01440   -0.13544
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.74330   10.74670  -0.00340   -0.03164
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.47100    9.47400  -0.00300   -0.03167
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.43140    9.43580  -0.00440   -0.04663
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.68540   10.69030  -0.00490   -0.04584
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.97000    7.06000  -0.09000   -1.27479
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.91270   10.90270   0.01000    0.09172
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.58710    9.57750   0.00960    0.10023
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                          14.87910   14.91070  -0.03160   -0.21193
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息)                         8.55190    8.57010  -0.01820   -0.21237
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.62360   10.61770   0.00590    0.05557
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.51120    9.50590   0.00530    0.05575
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.57960    9.57220   0.00740    0.07731
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.69960   10.69240   0.00720    0.06734
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群益0-1年期美國政府債券ETF基金                                     39.99960    0.00000  39.99960    0.00000
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            39.43000   39.62200  -0.19200   -0.48458
群益10年期以上金融債ETF基金                                        44.45690   44.56890  -0.11200   -0.25130
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     45.11080   45.13100  -0.02020   -0.04476
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 45.22790   45.36250  -0.13460   -0.29672
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               47.20870   47.29990  -0.09120   -0.19281
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  45.49900   45.68910  -0.19010   -0.41607
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 48.91870   49.10790  -0.18920   -0.38527
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                50.12290   50.41120  -0.28830   -0.57190
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  48.28770   48.53890  -0.25120   -0.51752
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金                                   39.99940    0.00000  39.99940    0.00000
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.83490   10.84420  -0.00930   -0.08576
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  47.98370   48.07910  -0.09540   -0.19842
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               39.28740   39.42750  -0.14010   -0.35534
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.54260   11.53450   0.00810    0.07022
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.88470    9.95520  -0.07050   -0.70817
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      14.13750   14.11820   0.01930    0.13670
群益大中華雙力優勢基金-美元                                        10.19580   10.19720  -0.00140   -0.01373
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.55000   10.62000  -0.07000   -0.65913
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.11730   12.28210  -0.16480   -1.34179
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.27550   11.42690  -0.15140   -1.32494
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.59000   10.75000  -0.16000   -1.48837
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.69300   10.83840  -0.14540   -1.34153
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.07730    9.19910  -0.12180   -1.32404
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.55000    8.68000  -0.13000   -1.49770
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.72530    9.85760  -0.13230   -1.34211
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.29000    8.40130  -0.11130   -1.32479
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.76000    8.90000  -0.14000   -1.57303
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.92850    9.04990  -0.12140   -1.34145
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.86620    7.97180  -0.10560   -1.32467
群益中小型股基金                                                   48.43000   48.59000  -0.16000   -0.32929
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.93720   10.92080   0.01640    0.15017
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.79790    9.79150   0.00640    0.06536
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.18980    9.22280  -0.03300   -0.35781
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               9.19500    9.18130   0.01370    0.14922
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.23600    8.23060   0.00540    0.06561
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.72580    7.75350  -0.02770   -0.35726
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.70610   10.68660   0.01950    0.18247
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.77660   11.75520   0.02140    0.18205
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.32200   11.30450   0.01750    0.15481
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.38490   10.40900  -0.02410   -0.23153
群益中國新機會基金N-人民幣                                          9.37240    9.68480  -0.31240   -3.22567
群益中國新機會基金N-美元                                            8.30440    8.59390  -0.28950   -3.36867
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.87000    9.24000  -0.37000   -4.00433
群益中國新機會基金-人民幣                                           8.31170    8.58870  -0.27700   -3.22517
群益中國新機會基金-美元                                             8.87890    9.18840  -0.30950   -3.36838
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.47000    8.82000  -0.35000   -3.96825
群益平衡王基金                                                     20.64470   20.81270  -0.16800   -0.80720
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.02240   10.02440  -0.00200   -0.01995
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.94180    9.96320  -0.02140   -0.21479
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.02250   10.02450  -0.00200   -0.01995
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.94180    9.96320  -0.02140   -0.21479
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.02260   10.02460  -0.00200   -0.01995
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.94180    9.96310  -0.02130   -0.21379
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.93130    9.95240  -0.02110   -0.21201
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.94240    9.97750  -0.03510   -0.35179
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.86240    9.91650  -0.05410   -0.54556
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.94240    9.97750  -0.03510   -0.35179
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.86240    9.91650  -0.05410   -0.54556
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.94240    9.97760  -0.03520   -0.35279
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.86240    9.91650  -0.05410   -0.54556
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.87400    9.92790  -0.05390   -0.54291
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                              9.98930   10.00860  -0.01930   -0.19283
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                            9.90890    9.94740  -0.03850   -0.38704
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                              9.98930   10.00860  -0.01930   -0.19283
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                            9.90890    9.94740  -0.03850   -0.38704
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                             9.98920   10.00860  -0.01940   -0.19383
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                           9.90890    9.94740  -0.03850   -0.38704
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                            9.91100    9.94930  -0.03830   -0.38495
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.49000    6.50000  -0.01000   -0.15385
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.86120   12.87600  -0.01480   -0.11494
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.84470   11.85630  -0.01160   -0.09784
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.23000   11.26000  -0.03000   -0.26643
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.88040   10.89280  -0.01240   -0.11384
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                 10.01940   10.02920  -0.00980   -0.09771
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.50000    9.53000  -0.03000   -0.31480
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.75320   10.76560  -0.01240   -0.11518
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.55070   10.56450  -0.01380   -0.13063
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.31280   10.32690  -0.01410   -0.13654
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.18000   10.22000  -0.04000   -0.39139
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.19880    9.21090  -0.01210   -0.13137
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.19970    9.21220  -0.01250   -0.13569
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.08000    9.11000  -0.03000   -0.32931
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.61210   10.62600  -0.01390   -0.13081
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.63660   10.65110  -0.01450   -0.13614
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.66000   10.70000  -0.04000   -0.37383
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.36130    9.37350  -0.01220   -0.13015
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.84340    9.85680  -0.01340   -0.13595
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)                       10.00010    0.00000  10.00010    0.00000
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)                         10.00010    0.00000  10.00010    0.00000
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣)                        9.99970    0.00000   9.99970    0.00000
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)                       10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)                         10.00010    0.00000  10.00010    0.00000
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)                        9.99970    0.00000   9.99970    0.00000
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)                      10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)                        10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)                       9.99960    0.00000   9.99960    0.00000
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)                      10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)                        10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)                       9.99970    0.00000   9.99970    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.37230   11.41070  -0.03840   -0.33653
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.74930    7.77540  -0.02610   -0.33567
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.82130   10.82530  -0.00400   -0.03695
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.61040   10.61520  -0.00480   -0.04522
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.62590   10.65140  -0.02550   -0.23941
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.85440    9.85790  -0.00350   -0.03550
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.79270    9.79720  -0.00450   -0.04593
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.80770    9.83120  -0.02350   -0.23903
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.82140   10.82530  -0.00390   -0.03603
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.61040   10.61520  -0.00480   -0.04522
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.62580   10.65130  -0.02550   -0.23941
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.85440    9.85800  -0.00360   -0.03652
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.79260    9.79700  -0.00440   -0.04491
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.80760    9.83120  -0.02360   -0.24005
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.35360    9.51530  -0.16170   -1.69937
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       10.88000   11.09000  -0.21000   -1.89360
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.30440   15.56900  -0.26460   -1.69953
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.09000   15.38000  -0.29000   -1.88557
群益多利策略組合基金                                               11.91000   11.92000  -0.01000   -0.08389
群益多重收益組合基金                                               14.24000   14.26000  -0.02000   -0.14025
群益多重資產組合基金                                               15.28000   15.40000  -0.12000   -0.77922
群益安家基金                                                       27.13510   27.34630  -0.21120   -0.77232
群益安穩貨幣市場基金                                               16.17760   16.17740   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               19.75000   20.20000  -0.45000   -2.22772
群益亞太中小基金                                                   10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.39000   16.41000  -0.02000   -0.12188
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.76480   10.79120  -0.02640   -0.24464
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.88990    7.90920  -0.01930   -0.24402
群益店頭市場基金                                                  100.65000  101.82000  -1.17000   -1.14909
群益東方盛世基金                                                    8.93000    8.90000   0.03000    0.33708
群益東協成長基金-人民幣                                            13.26210   13.22480   0.03730    0.28205
群益東協成長基金-美元                                              11.23240   11.19890   0.03350    0.29914
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.11000   11.09000   0.02000    0.18034
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.07590   12.13920  -0.06330   -0.52145
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.15050   11.21280  -0.06230   -0.55562
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.48530   10.58150  -0.09620   -0.90913
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.74010    9.79110  -0.05100   -0.52088
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.99660    9.04680  -0.05020   -0.55489
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.45810    8.53560  -0.07750   -0.90796
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.84220   10.94160  -0.09940   -0.90846
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.53160    9.58150  -0.04990   -0.52080
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.15640    9.20750  -0.05110   -0.55498
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.44890    9.53550  -0.08660   -0.90819
群益長安基金                                                       30.91000   31.16000  -0.25000   -0.80231
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.18000   10.34420  -0.16420   -1.58736
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.40000   15.64840  -0.24840   -1.58738
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.87000   15.14000  -0.27000   -1.78336
群益真善美基金                                                     15.97390   16.00520  -0.03130   -0.19556
群益馬拉松基金                                                    124.94000  126.56000  -1.62000   -1.28003
群益深証中小板基金                                                 11.87000   11.86000   0.01000    0.08432
群益創新科技基金                                                   35.99000   36.19000  -0.20000   -0.55264
群益華夏盛世基金N-人民幣                                           10.48480   10.68530  -0.20050   -1.87641
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.31140    9.50360  -0.19220   -2.02239
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.70000    9.96000  -0.26000   -2.61044
群益華夏盛世基金-人民幣                                            11.41800   11.63640  -0.21840   -1.87687
群益華夏盛世基金-美元                                              10.26690   10.47880  -0.21190   -2.02218
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.93000   17.39000  -0.46000   -2.64520
群益奧斯卡基金                                                     32.02000   32.16000  -0.14000   -0.43532
群益新興金鑽基金-美元                                              11.34780   11.36710  -0.01930   -0.16979
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.67000    8.70000  -0.03000   -0.34483
群益葛萊美基金                                                     25.16000   25.37000  -0.21000   -0.82775
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.73000   22.90000  -0.17000   -0.74236
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.47000    7.40000   0.07000    0.94595
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.99000   15.31000  -0.32000   -2.09014
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.51940   11.58370  -0.06430   -0.55509
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.95820   11.01760  -0.05940   -0.53914
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           10.97050   11.05140  -0.08090   -0.73203
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.99350   11.05490  -0.06140   -0.55541
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.45770   10.51430  -0.05660   -0.53831
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.46940   10.54660  -0.07720   -0.73199
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.51920   11.58360  -0.06440   -0.55596
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.95860   11.01800  -0.05940   -0.53912
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)                           9.68540    9.75680  -0.07140   -0.73180
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.99350   11.05490  -0.06140   -0.55541
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.45720   10.51390  -0.05670   -0.53929
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                           9.70960    9.78120  -0.07160   -0.73202
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.08620   13.13900  -0.05280   -0.40186
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.80040   11.85300  -0.05260   -0.44377
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.75000   10.82000  -0.07000   -0.64695
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.68560   11.73710  -0.05150   -0.43878
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.58820    8.62280  -0.03460   -0.40126
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.88180    8.92130  -0.03950   -0.44276
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.09000    8.15000  -0.06000   -0.73620
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.35670    8.39350  -0.03680   -0.43843
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.27210   10.31780  -0.04570   -0.44292
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.82550    9.86920  -0.04370   -0.44279
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                       9.74000    9.89000  -0.15000   -1.51668
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                       9.82000    9.97000  -0.15000   -1.50451
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                         9.74000    9.89000  -0.15000   -1.51668
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                       9.66000    9.82000  -0.16000   -1.62933
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                         9.71000    9.86000  -0.15000   -1.52130
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                       9.74000    9.89000  -0.15000   -1.51668
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                       9.82000    9.97000  -0.15000   -1.50451
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                         9.74000    9.89000  -0.15000   -1.51668
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                       9.66000    9.82000  -0.16000   -1.62933
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                         9.71000    9.86000  -0.15000   -1.52130
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.01000    9.07000  -0.06000   -0.66152
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.07000   10.14000  -0.07000   -0.69034
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                 9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                               9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.60000   10.62000  -0.02000   -0.18832
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.65000    9.66000  -0.01000   -0.10352
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.21000   11.22000  -0.01000   -0.08913
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.55000   10.58000  -0.03000   -0.28355
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.00000   10.04000  -0.04000   -0.39841
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.77000   10.79000  -0.02000   -0.18536
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            11.04000   11.07000  -0.03000   -0.27100
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.76000   10.78000  -0.02000   -0.18553
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.60000   10.63000  -0.03000   -0.28222
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.65000   10.67000  -0.02000   -0.18744
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.77000   10.79000  -0.02000   -0.18536
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            11.04000   11.07000  -0.03000   -0.27100
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.76000   10.78000  -0.02000   -0.18553
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.60000   10.64000  -0.04000   -0.37594
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.65000   10.67000  -0.02000   -0.18744
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                        9.88670   10.20610  -0.31940   -3.12950
德信大發基金                                                       31.93000   32.10000  -0.17000   -0.52960
德信中國精選成長基金                                               11.75000   11.77000  -0.02000   -0.16992
德信台灣主流中小基金                                               20.87000   21.02000  -0.15000   -0.71361
德信萬保貨幣市場基金                                               11.99870   11.99850   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   34.74000   34.81000  -0.07000   -0.20109
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       11.12300   11.11580   0.00720    0.06477
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.96390   10.96350   0.00040    0.00365
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.72900   11.72890   0.00010    0.00085
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            18.84000   18.76000   0.08000    0.42644
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      16.72000   16.97000  -0.25000   -1.47319
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     11.05340   10.99000   0.06340    0.57689
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     17.15430   17.07650   0.07780    0.45560
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.15430    8.17230  -0.01800   -0.22026
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.12890   11.13170  -0.00280   -0.02515
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.27740   12.28060  -0.00320   -0.02606
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.04030   14.07130  -0.03100   -0.22031
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摩根大歐洲基金                                                     16.34000   16.62000  -0.28000   -1.68472
摩根中小基金                                                       23.30000   23.51000  -0.21000   -0.89324
摩根中國A股基金                                                    15.41000   15.63000  -0.22000   -1.40755
摩根中國A股基金(美元)                                              12.10000   12.20000  -0.10000   -0.81967
摩根中國亮點基金                                                   12.86000   12.99000  -0.13000   -1.00077
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.15820   11.24080  -0.08260   -0.73482
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.75920   12.76630  -0.00710   -0.05562
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.53440    9.55910  -0.02470   -0.25839
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.13420   13.18630  -0.05210   -0.39511
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.65500   15.59740   0.05760    0.36929
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.14000   20.38000  -0.24000   -1.17763
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.14000   20.38000  -0.24000   -1.17763
摩根台灣增長基金                                                   51.06000   51.78000  -0.72000   -1.39050
摩根平衡基金                                                       27.96000   28.15000  -0.19000   -0.67496
摩根全球α基金                                                     17.87000   18.14000  -0.27000   -1.48842
摩根全球平衡基金                                                   16.13750   16.18890  -0.05140   -0.31750
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.39810    9.42450  -0.02640   -0.28012
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.63850   10.65580  -0.01730   -0.16235
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.99190   10.01420  -0.02230   -0.22268
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.69490   11.72770  -0.03280   -0.27968
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.49980   10.52320  -0.02340   -0.22237
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.24570   10.22710   0.01860    0.18187
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.78310   13.75810   0.02500    0.18171
摩根亞洲基金                                                       58.10000   57.99000   0.11000    0.18969
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.35470    8.36050  -0.00580   -0.06937
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.96530    9.95730   0.00800    0.08034
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.78000    8.77980   0.00020    0.00228
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.89380   12.90280  -0.00900   -0.06975
摩根東方內需機會基金                                               18.37000   18.33000   0.04000    0.21822
摩根東方科技基金                                                   32.80000   32.66000   0.14000    0.42866
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.24000    9.25000  -0.01000   -0.10811
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.58000    9.55000   0.03000    0.31414
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.00000    8.98000   0.02000    0.22272
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.36000   11.34000   0.02000    0.17637
摩根金龍收成基金                                                   22.28000   22.41000  -0.13000   -0.58010
摩根第一貨幣市場基金                                               15.14550   15.14540   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   14.40000   14.31000   0.09000    0.62893
摩根新金磚五國基金                                                 12.03000   12.16000  -0.13000   -1.06908
摩根新絲路基金                                                      9.02000    9.06000  -0.04000   -0.44150
摩根新興35基金                                                     13.27000   13.30000  -0.03000   -0.22556
摩根新興日本基金                                                   23.73000   23.61000   0.12000    0.50826
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.05510    7.08600  -0.03090   -0.43607
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.46160    9.49270  -0.03110   -0.32762
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.23550    9.27070  -0.03520   -0.37969
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.08700   11.13570  -0.04870   -0.43733
摩根新興科技基金                                                   55.81000   56.55000  -0.74000   -1.30858
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.57850    8.59930  -0.02080   -0.24188
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.36920    9.36530   0.00390    0.04164
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.80410    8.81040  -0.00630   -0.07151
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.32700   10.35210  -0.02510   -0.24246
摩根龍揚基金                                                       33.28000   33.47000  -0.19000   -0.56767
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.07000   10.22000  -0.15000   -1.46771
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.80000   10.93000  -0.13000   -1.18939
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.47000   10.60000  -0.13000   -1.22642
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.76000   11.93000  -0.17000   -1.42498
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.29260    9.30500  -0.01240   -0.13326
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.55970   11.57510  -0.01540   -0.13304
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.13000   10.16000  -0.03000   -0.29528
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                   9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                 9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.15000   10.18000  -0.03000   -0.29470
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                   9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                 9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                 9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.84000   20.89000  -0.05000   -0.23935
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.62450   12.62440   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.56000   11.70000  -0.14000   -1.19658
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              11.01260   10.99630   0.01630    0.14823
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.61890   10.61960  -0.00070   -0.00659
聯邦中國龍基金                                                     27.68000   28.02000  -0.34000   -1.21342
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.54200   12.53120   0.01080    0.08618
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.76340   11.75300   0.01040    0.08849
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.60470   10.60820  -0.00350   -0.03299
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.21680   10.20800   0.00880    0.08621
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.63350    9.62500   0.00850    0.08831
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.67850    8.68120  -0.00270   -0.03110
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.70940    9.78820  -0.07880   -0.80505
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.85980    9.95920  -0.09940   -0.99807
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.17000    9.24450  -0.07450   -0.80588
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.30840    9.40220  -0.09380   -0.99764
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.64240   11.73840  -0.09600   -0.81783
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.58210   11.66900  -0.08690   -0.74471
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.69990   10.79900  -0.09910   -0.91768
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.68780   10.77720  -0.08940   -0.82953
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.62240   10.70210  -0.07970   -0.74471
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.81180    9.90270  -0.09090   -0.91793
聯邦金鑽平衡基金                                                   24.62050   24.91530  -0.29480   -1.18321
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.56120    9.60960  -0.04840   -0.50366
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.87400    9.94330  -0.06930   -0.69695
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.50270    9.55080  -0.04810   -0.50362
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.80000    9.86880  -0.06880   -0.69715
聯邦貨幣市場基金                                                   13.23800   13.23780   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   13.85000   14.02000  -0.17000   -1.21255
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.64760   16.69660  -0.04900   -0.29347
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             13.01170   13.03340  -0.02170   -0.16650
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.51460   12.56670  -0.05210   -0.41459
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.88340   11.93280  -0.04940   -0.41398
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.56750   12.55950   0.00800    0.06370
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.70950   11.71750  -0.00800   -0.06827
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.61650   10.60990   0.00660    0.06221
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.74030    8.74610  -0.00580   -0.06632
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       37.99000   38.57000  -0.58000   -1.50376
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.85000   18.88000  -0.03000   -0.15890
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.26000   18.35000  -0.09000   -0.49046
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.07000   12.21000  -0.14000   -1.14660
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.43000   16.46000  -0.03000   -0.18226
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.70000   10.73000  -0.03000   -0.27959
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.85000   11.87000  -0.02000   -0.16849
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.71000   12.73000  -0.02000   -0.15711
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.82000   11.85000  -0.03000   -0.25316
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.46000    7.48000  -0.02000   -0.26738
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.35000   11.38000  -0.03000   -0.26362
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.44000   15.40000   0.04000    0.25974
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.03000   11.02000   0.01000    0.09074
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.68000    8.67000   0.01000    0.11534
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.25000   11.35000  -0.10000   -0.88106
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.21000   14.33000  -0.12000   -0.83740
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.08000   14.19000  -0.11000   -0.77519
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.10000   14.21000  -0.11000   -0.77410
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.92000    9.00000  -0.08000   -0.88889
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.71000   14.83000  -0.12000   -0.80917
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.40000    9.48000  -0.08000   -0.84388
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.81000   20.94000  -0.13000   -0.62082
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.87000   18.99000  -0.12000   -0.63191
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.91000   13.01000  -0.10000   -0.76864
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.57000   14.67000  -0.10000   -0.68166
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.55000   15.65000  -0.10000   -0.63898
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.51000   14.61000  -0.10000   -0.68446
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.52000    9.59000  -0.07000   -0.72993
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.49000   14.58000  -0.09000   -0.61728
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.34000   12.42000  -0.08000   -0.64412
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.58000   14.67000  -0.09000   -0.61350
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.45000   12.53000  -0.08000   -0.63847
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.42000    8.48000  -0.06000   -0.70755
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            12.90000   12.99000  -0.09000   -0.69284
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.76000   19.76000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.44000   18.45000  -0.01000   -0.05420
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.26000   11.28000  -0.02000   -0.17730
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.09000   13.10000  -0.01000   -0.07634
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.09000   14.09000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.05000   13.05000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.79000    7.80000  -0.01000   -0.12821
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.85000   12.86000  -0.01000   -0.07776
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.48000   10.51000  -0.03000   -0.28544
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              13.98000   14.00000  -0.02000   -0.14286
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.08000   14.11000  -0.03000   -0.21262
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.27000    9.30000  -0.03000   -0.32258
聯博貨幣市場基金                                                   15.04880   15.04870   0.00010    0.00066
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.09750   11.11210  -0.01460   -0.13139
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.83860   13.84280  -0.00420   -0.03034
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.40420    7.41390  -0.00970   -0.13084
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.59000   10.62000  -0.03000   -0.28249
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.26000   14.27000  -0.01000   -0.07008
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.41000   14.42000  -0.01000   -0.06935
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.39000    9.41000  -0.02000   -0.21254
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.41740   10.40950   0.00790    0.07589
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.77490   10.84620  -0.07130   -0.65737
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.27650   10.28400  -0.00750   -0.07293
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.22770   10.24880  -0.02110   -0.20588
瀚亞中小型股基金                                                   22.76000   22.86000  -0.10000   -0.43745
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.76000   12.86000  -0.10000   -0.77760
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.88000   13.11000  -0.23000   -1.75439
瀚亞巴西基金                                                        5.49000    5.53000  -0.04000   -0.72333
瀚亞外銷基金                                                       42.40000   42.73000  -0.33000   -0.77229
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.05260   10.03730   0.01530    0.15243
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.93090    9.98330  -0.05240   -0.52488
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.99010    9.98890   0.00120    0.01201
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.89450    9.90430  -0.00980   -0.09895
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.04850   10.03250   0.01600    0.15948
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.95670   10.00870  -0.05200   -0.51955
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.98100    9.97950   0.00150    0.01503
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.88420    9.89380  -0.00960   -0.09703
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.55830   11.55250   0.00580    0.05021
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.94430   10.95370  -0.00940   -0.08582
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.75620   12.78240  -0.02620   -0.20497
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.95640   10.99670  -0.04030   -0.36647
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.27370    7.26930   0.00440    0.06053
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.90880    7.91560  -0.00680   -0.08591
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.06270    8.07920  -0.01650   -0.20423
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.04790    7.07380  -0.02590   -0.36614
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.57100    8.58860  -0.01760   -0.20492
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣                                 9.88140    9.90140  -0.02000   -0.20199
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.94500    8.93990   0.00510    0.05705
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.24710    9.25580  -0.00870   -0.09400
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.93380    8.95210  -0.01830   -0.20442
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.35000   12.42000  -0.07000   -0.56361
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.53000   11.61000  -0.08000   -0.68906
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.19000   11.30000  -0.11000   -0.97345
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.90000   10.96000  -0.06000   -0.54745
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.38000   10.45000  -0.07000   -0.66986
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.10000   10.20000  -0.10000   -0.98039
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.26000   10.30000  -0.04000   -0.38835
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.23000   10.28000  -0.05000   -0.48638
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.27000    9.34000  -0.07000   -0.74946
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.66000    9.69000  -0.03000   -0.30960
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.11000   10.18000  -0.07000   -0.68762
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.63000    9.68000  -0.05000   -0.51653
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.39000   10.46000  -0.07000   -0.66922
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.66000    9.70000  -0.04000   -0.41237
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.63000    9.68000  -0.05000   -0.51653
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.38000   10.45000  -0.07000   -0.66986
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.36000   13.34000   0.02000    0.14993
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.74000   11.64000   0.10000    0.85911
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.15000   10.08000   0.07000    0.69444
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.29000   14.24000   0.05000    0.35112
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.77000    8.69000   0.08000    0.92060
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.63000    6.58000   0.05000    0.75988
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.37000    8.34000   0.03000    0.35971
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.18000   11.20000  -0.02000   -0.17857
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.71040   12.67010   0.04030    0.31807
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.89420   14.85920   0.03500    0.23554
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.25820   11.24470   0.01350    0.12006
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.95900   10.96050  -0.00150   -0.01369
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.95140   12.97360  -0.02220   -0.17112
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.05060    9.02460   0.02600    0.28810
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.98460    9.96110   0.02350    0.23592
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.84780    8.83720   0.01060    0.11995
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.60300    8.60420  -0.00120   -0.01395
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.35750    9.37390  -0.01640   -0.17495
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.70290   14.79190  -0.08900   -0.60168
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.73860   10.76250  -0.02390   -0.22207
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.16130   10.20220  -0.04090   -0.40089
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.36390   12.43880  -0.07490   -0.60215
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.36000   10.42000  -0.06000   -0.57582
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                17.87000   18.01000  -0.14000   -0.77735
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.64020   13.64000   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 28.39000   29.08000  -0.69000   -2.37276
瀚亞高科技基金                                                     64.65000   64.72000  -0.07000   -0.10816
瀚亞理財通基金                                                     26.89000   27.15000  -0.26000   -0.95764
瀚亞菁華基金                                                       23.20000   23.25000  -0.05000   -0.21505
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.26840   14.33330  -0.06490   -0.45279
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.25090    9.29290  -0.04200   -0.45196
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.18490   11.18250   0.00240    0.02146
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           12.04140   12.04740  -0.00600   -0.04980
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.02450   10.06060  -0.03610   -0.35883
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.74210   10.79300  -0.05090   -0.47160
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.21580    8.21400   0.00180    0.02191
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.29930    8.30350  -0.00420   -0.05058
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.58020    8.59440  -0.01420   -0.16522
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.00080    8.02960  -0.02880   -0.35867
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.04920    8.08730  -0.03810   -0.47111
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.14240   14.15870  -0.01630   -0.11512
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.88220   10.86290   0.01930    0.17767
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.94610    9.94700  -0.00090   -0.00905
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.47400   11.48720  -0.01320   -0.11491
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.31090   10.29260   0.01830    0.17780
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                          9.97000    9.98150  -0.01150   -0.11521
瀚亞歐洲基金                                                       10.27000   10.40000  -0.13000   -1.25000
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