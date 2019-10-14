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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月09日 交易日  
  
停止融資  融資分配  停止融券          融券分配  股價波動  降    低  股    權  成 交 量  融券餘額 >=
                                                過    劇  融資成數  過度集中  過度異常  融資餘額60%
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合世      樺晟      元大美債7-10                大學光              新昕纖    合世      宜特
易威      晟楠      元大美債1-3                 淳紳                韋僑      杏昌      宏捷科
天良      大略-KY   群益15年IG電信債            凱柏實業            久陽      進階
南璋      寬魚國際  群益15年IG科技債            和進                東林      強生
勝昱      太普高    群益10年IG金融債            建榮                欣厚-KY   東生華
萬國通              國泰投資級公司債            凱崴                友銓      其祥-KY
飛寶企業            國泰5Y+新興債               系微                倉和      德麥
精確                國泰1-5Y高收債              旺玖                三圓      中華食
宏易                富邦全球高收債              常珵                雙喜      世坤
唐鋒                國泰中國政金債5+            歐買尬              力泰      泰茂
聯光通              富邦中政債0-1                                   理銘      精確
通訊-KY             FH中國政策債                                    亞都      崇友
榮群                凱基中國債3-10                                  老爺知    至興
新零售              凱基新興債10+                                   東凌-KY   大詠城
恩得利              凱基科技債10+                                   邁達康    萬在
李洲                群益AAA-AA公司債                                綠河-KY   健椿
凱柏實業            群益15年EM主權債                                欣泰      百德
元炬                FH能源債                                        唐鋒
及成                FH製藥債                                        大恭
和進                FH新興企業債                                    永純
耀勝                國泰A級公司債                                   致振
倚強股份            FH20年美債                                      康聯訊
錦明                FH中國信用債                                    威潤
鑫創                凱基AAA至A公司債                                唐榮
宇環                凱基金融債20+                                   世鎧
廣寰科              凱基美債25+                                     晉椿
點晶                國泰A級金融債                                   久陽
斐成                國泰A級公用債                                   強新
泰谷                富邦中國投等債                                  松和
典範                富邦金融投等債                                  新零售
益通                元大10年IG銀行債                                力新
振維                FH公司債A3                                      謚源
迎輝                FH次順位IG金融債                                李洲
重鵬                FH美元信用債1-5Y                                元炬
研勤                群益A級公司債                                   港建
欣厚-KY             群益AAA-A醫療債                                 及成
兆遠                中信美國公債20年                                新洲
寶得利              中信中國債7-10                                  耀勝
太欣                中信中國美元IG債                                倚強股份
系統電              B新光美債1-3                                    至寶電
天剛                B新光美債20+                                    宇環
世紀                第一金美債20+                                   點晶
華容                第一金金融債 10+                                雙鴻
建榮                第一金科技債 10+                                幸康
立衛                永豐10年A公司債                                 泰谷
天揚                永豐15年金融債                                  熱映
鈺創                永豐7-10年中國債                                哲固
佳總                凱基IG精選15+                                   力致
合正                台新美元銀行債                                  森寶
金利                台新中國政策債                                  矽瑪
寶聯通              新光15年IG金融債                                重鵬
凱鈺                富邦新興投等債                                  泓格
德宏                富邦歐洲銀行債                                  東林
合邦                中信新興亞洲債                                  精聯
萬旭                中信EM主權債0-5                                 欣厚-KY
久正                統一美債10年Aa-A                                湯石照明
上揚                永豐1-3年美公債                                 智晶
全譜                永豐美國500大                                   數字
易通展              合世                                            桂盟
茂迪                易威                                            世紀
元隆                天良                                            友銓
沛亨                南璋                                            立衛
凱碩                勝昱                                            合正
全達                萬國通                                          慕康生醫
奧斯特              飛寶企業                                        合邦
保銳                精確                                            亞元
越峰                宏易                                            訊達
商丞                唐鋒                                            欣技
英格爾              聯光通                                          亞通
士開                通訊-KY                                         上揚
昇益                榮群                                            旺玖
志嘉                新零售                                          元隆
富裔                恩得利                                          廣錠
富驛-KY             李洲                                            光菱
劍湖山              凱柏實業                                        奧斯特
德記                元炬                                            宏捷科
泰偉                及成                                            保銳
華義                和進                                            森田
昇華                耀勝                                            鑫龍騰
得利影              倚強股份                                        三圓
鼎創達              錦明                                            力泰
台境                鑫創                                            理銘
愛地雅              宇環                                            富裔
邦泰                廣寰科                                          惠普
                    點晶                                            安心
                    斐成                                            漢來美食
                    泰谷                                            富驛-KY
                    典範                                            亞都
                    益通                                            老爺知
                    振維                                            滿心
                    迎輝                                            東凌-KY
                    重鵬                                            紅馬-KY
                    研勤                                            德記
                    欣厚-KY                                         全家
                    兆遠                                            詩肯
                    寶得利                                          弘帆
                    太欣                                            邁達康
                    系統電                                          大展證
                    天剛                                            誠品生活
                    世紀                                            泰偉
                    華容                                            華義
                    建榮                                            大宇資
                    立衛                                            得利影
                    天揚                                            時報
                    鈺創                                            旭然
                    佳總                                            鼎創達
                    合正                                            朋億
                    金利                                            崑鼎
                    寶聯通                                          益張
                    凱鈺                                            白紗科
                    德宏                                            捷必勝-KY
                    新華                                            旭源
                    合邦                                            紅木-KY
                    萬旭                                            鉅邁
                    久正                                            綠電
                    上揚                                            綠河-KY
                    全譜                                            花王
                    易通展                                          欣雄
                    茂迪                                            欣泰
                    元隆                                            富堡
                    沛亨                                            大汽電
                    凱碩                                            合騏
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