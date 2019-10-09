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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月09日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     樺晟     元大美債7-10          大學光            新昕纖   合世     宜特       
易威     晟楠     元大美債1-3          淳紳              韋僑     杏昌     宏捷科     
天良     大略-KY  群益15年IG電信債          凱柏實業          久陽     進階                
南璋     寬魚國際 群益15年IG科技債          和進              東林     強生                
勝昱     太普高   群益10年IG金融債          建榮              欣厚-KY  東生華              
萬國通            國泰投資級公司債          凱崴              友銓     其祥-KY             
飛寶企業          國泰5Y+新興債          系微              倉和     德麥                
精確              國泰1-5Y高收債          旺玖              三圓     中華食              
宏易              富邦全球高收債          常珵              雙喜     世坤                
唐鋒              國泰中國政金債5+          歐買尬            力泰     泰茂                
聯光通            富邦中政債0-1                            理銘     精確                
通訊-KY           FH中國政策債                            亞都     崇友                
榮群              凱基中國債3-10                            老爺知   至興                
新零售            凱基新興債10+                            東凌-KY  大詠城              
恩得利            凱基科技債10+                            邁達康   萬在                
李洲              群益AAA-AA公司債                            綠河-KY  健椿                
凱柏實業          群益15年EM主權債                            欣泰     百德                
元炬              FH能源債                                     唐鋒                
及成              FH製藥債                                     大恭                
和進              FH新興企業債                                     永純                
耀勝              國泰A級公司債                                     致振                
倚強股份          FH20年美債                                     康聯訊              
錦明              FH中國信用債                                     威潤                
鑫創              凱基AAA至A公司債                                     唐榮                
宇環              凱基金融債20+                                     世鎧                
廣寰科            凱基美債25+                                     晉椿                
點晶              國泰A級金融債                                     久陽                
斐成              國泰A級公用債                                     強新                
泰谷              富邦中國投等債                                     松和                
典範              富邦金融投等債                                     新零售              
益通              元大10年IG銀行債                                     力新                
振維              FH公司債A3                                     謚源                
迎輝              FH次順位IG金融債                                     李洲                
重鵬              FH美元信用債1-5Y                                     元炬                
研勤              群益A級公司債                                     港建                
欣厚-KY           群益AAA-A醫療債                                     及成                
兆遠              中信美國公債20年                                     新洲                
寶得利            中信中國債7-10                                     耀勝                
太欣              中信中國美元IG債                                     倚強股份            
系統電            B新光美債1-3                                     至寶電              
天剛              B新光美債20+                                     宇環                
世紀              第一金美債20+                                     點晶                
華容              第一金金融債 10+                                     雙鴻                
建榮              第一金科技債 10+                                     幸康                
立衛              永豐10年A公司債                                     泰谷                
天揚              永豐15年金融債                                     熱映                
鈺創              永豐7-10年中國債                                     哲固                
佳總              凱基IG精選15+                                     力致                
合正              台新美元銀行債                                     森寶                
金利              台新中國政策債                                     矽瑪                
寶聯通            新光15年IG金融債                                     重鵬                
凱鈺              富邦新興投等債                                     泓格                
德宏              富邦歐洲銀行債                                     東林                
合邦              中信新興亞洲債                                     精聯                
萬旭              中信EM主權債0-5                                     欣厚-KY             
久正              統一美債10年Aa-A                                     湯石照明            
上揚              永豐1-3年美公債                                     智晶                
全譜              永豐美國500大                                     數字                
易通展            合世                                         桂盟                
茂迪              易威                                         世紀                
元隆              天良                                         友銓                
沛亨              南璋                                         立衛                
凱碩              勝昱                                         合正                
全達              萬國通                                       慕康生醫            
奧斯特            飛寶企業                                     合邦                
保銳              精確                                         亞元                
越峰              宏易                                         訊達                
商丞              唐鋒                                         欣技                
英格爾            聯光通                                       亞通                
士開              通訊-KY                                      上揚                
昇益              榮群                                         旺玖                
志嘉              新零售                                       元隆                
富裔              恩得利                                       廣錠                
富驛-KY           李洲                                         光菱                
劍湖山            凱柏實業                                     奧斯特              
德記              元炬                                         宏捷科              
泰偉              及成                                         保銳                
華義              和進                                         森田                
昇華              耀勝                                         鑫龍騰              
得利影            倚強股份                                     三圓                
鼎創達            錦明                                         力泰                
台境              鑫創                                         理銘                
愛地雅            宇環                                         富裔                
邦泰              廣寰科                                       惠普                
                  點晶                                         安心                
                  斐成                                         漢來美食            
                  泰谷                                         富驛-KY             
                  典範                                         亞都                
                  益通                                         老爺知              
                  振維                                         滿心                
                  迎輝                                         東凌-KY             
                  重鵬                                         紅馬-KY             
                  研勤                                         德記                
                  欣厚-KY                                      全家                
                  兆遠                                         詩肯                
                  寶得利                                       弘帆                
                  太欣                                         邁達康              
                  系統電                                       大展證              
                  天剛                                         誠品生活            
                  世紀                                         泰偉                
                  華容                                         華義                
                  建榮                                         大宇資              
                  立衛                                         得利影              
                  天揚                                         時報                
                  鈺創                                         旭然                
                  佳總                                         鼎創達              
                  合正                                         朋億                
                  金利                                         崑鼎                
                  寶聯通                                       益張                
                  凱鈺                                         白紗科              
                  德宏                                         捷必勝-KY            
                  新華                                         旭源                
                  合邦                                         紅木-KY             
                  萬旭                                         鉅邁                
                  久正                                         綠電                
                  上揚                                         綠河-KY             
                  全譜                                         花王                
                  易通展                                       欣雄                
                  茂迪                                         欣泰                
                  元隆                                         富堡                
                  沛亨                                         大汽電              
                  凱碩                                         合騏                
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
                  鼎創達                                                           
                  台境                                                             
                  愛地雅                                                           
                  邦泰
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