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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月09日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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大飲              元大中型100          本盟              昶和     天仁     元大台灣50正2   
宏洲              富邦科技          智伸科            大統新創 興泰     富邦臺灣加權正2   
嘉裕              元大台商50          華通              本盟     宏亞     上海商銀   
東華              元大MSCI金融          中環              銘旺科   恆大                
大魯閣            富邦摩台          燿華              旭隼     南染                
立益              富邦發達          智寶              遠雄來   新紡                
佳和              富邦金融          銘旺科            統領     佳和                
聯發              元大MSCI台灣          連宇              威宏-KY  怡華                
昶和              永豐臺灣加權          吉祥全            泰昇-KY  偉全                
本盟              元大台灣50正2          晟鈦                       昶和                
正道              富邦日本          泰碩                       大統新創            
瑞利              國泰日經225          晶相光                     亞崴                
正峰新            元大歐洲50          嘉威                       程泰                
億泰              元大日經225          世芯-KY                    吉茂                
懷特              元大美元指數          康控-KY                    百達-KY             
士紙              元大美元指數正2          立積                       氣立                
燁興              兆豐藍籌30反1          東科-KY                    台硝                
千興              國泰股利精選30          百一                       元禎                
威致              元大S&P日圓反1          鈞寶                       毛寶                
華豐              富邦歐洲          互億                       日勝化              
首利              FH彭博新興債          昇陽半導體                   德淵                
麗正              群益道瓊美國地產          夆典                       三福化              
東訊              FH富時高息低波          遠雄來                     士紙                
錸德              國泰RMB短期報酬          杜康-DR                    東明-KY             
倫飛              富邦臺灣中小          陽光能源-DR                   六暉-KY             
虹光              新光內需收益                                     申豐                
威盛              FH美國金融股                                     燿華                
浩鑫              新光中國政金綠債                                     震旦行              
國碩              新光投等債15+                                     隴華                
銘旺科            新光ICE美國權值                                     翔耀                
統懋              台新全球AI                                     太空梭              
翔耀              大飲                                         遠見                
太空梭            南染                                         聯德                
兆勁              宏洲                                         泰碩                
麗臺              嘉裕                                         玉晶光              
吉祥全            東華                                         融程電              
憶聲              大魯閣                                       力銘                
科風              立益                                         世芯-KY             
力特              佳和                                         圓展                
喬鼎              聯發                                         銘鈺                
正達              昶和                                         穎漢                
晟鈦              本盟                                         立積                
聯德              正道                                         迎廣                
同泰              瑞利                                         研揚                
新世紀            正峰新                                       陞泰                
誠研              華電                                         華友聯              
誠創              億泰                                         愛山林              
嘉威              懷特                                         皇昌                
聯合再生          士紙                                         潤弘                
力銘              燁興                                         遠雄來              
亞太電            千興                                         夏都                
達能              威致                                         雲品                
太極              華豐                                         鳳凰                
誠美材            首利                                         欣欣                
奕智博            麗正                                         統領                
慧友              東訊                                         客思達-KY            
悠克              錸德                                         凱羿-KY             
友勁              倫飛                                         日成-KY             
百一              虹光                                         阿瘦                
捷泰              威盛                                         格威傳媒            
天瀚              浩鑫                                         神州-DR             
迅杰              國碩                                         晨訊科-DR            
華上              銘旺科                                       友佳-DR             
光麗-KY           統懋                                         一零四              
元晶              翔耀                                         欣天然              
華冠              太空梭                                       新海                
裕豐              兆勁                                         欣高                
寶徠              麗臺                                         新麗                
皇昌              吉祥全                                       台數科              
陽明              憶聲                                         鋼聯                
六福              科風                                         必應                
康師傅-DR          力特                                         基勝-KY             
聖馬丁-DR          喬鼎                                         威宏-KY             
神州-DR           正達                                         政伸                
同方友友-DR          晟鈦                                         吉源-KY             
晨訊科-DR          聯德                                                             
友佳-DR           同泰                                                             
陽光能源-DR          新世紀                                                           
精熙-DR           誠研                                                             
中福              誠創                                                             
雷虎              嘉威                                                             
中視              聯合再生                                                         
秋雨              力銘                                                             
新利虹            亞太電                                                           
國光生            達能                                                             
                  太極                                                             
                  誠美材                                                           
                  奕智博                                                           
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生
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