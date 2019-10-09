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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧10月09日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
8086  宏捷科        3360  
3483  力致          1500  
3324  雙鴻          1385  
6472  保瑞           283  
6290  良維           248  
4528  江興鍛         228  
6138  茂達           215  
6643  M31            207  
6510  精測           197  
3152  璟德           185  
6411  晶焱           183  
6488  環球晶         154  
6568  宏觀           153  
5483  中美晶         149  
1569  濱川           104  
1752  南光            72  
4105  東洋            60  
3529  力旺            49  
8916A 光隆甲特        46  
6561  是方            42  
8255  朋程            30  
6121  新普            24  
3564  其陽             6  
8155  博智             4  
8176  智捷             0  
8182  加高             0  
8183  精星             0  
8234  新漢             0  
8240  華宏             0  
6680  鑫創電子         0  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
6274  台燿         -1403  
8358  金居         -1213  
3217  優群          -848  
4953  緯軟          -734  
6245  立端          -511  
1795  美時          -438  
6462  神盾          -384  
5347  世界          -353  
9951  皇田          -343  
6679  鈺太          -298  
5439  高技          -283  
5289  宜鼎          -276  
6111  大宇資        -270  
3293  鈊象          -263  
006201元大富櫃50      -230  
3260  威剛          -212  
3527  聚積          -208  
4107  邦特          -188  
8299  群聯          -178  
4736  泰博          -168  
5457  宣德          -151  
4126  太醫          -150  
3227  原相          -136  
6238  勝麗          -119  
3081  聯亞          -118  
3083  網龍          -103  
6438  迅得          -100  
5425  台半           -81  
4966  譜瑞-KY        -74  
5263  智崴           -73
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