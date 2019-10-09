◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧10月09日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 8086 宏捷科 3360 3483 力致 1500 3324 雙鴻 1385 6472 保瑞 283 6290 良維 248 4528 江興鍛 228 6138 茂達 215 6643 M31 207 6510 精測 197 3152 璟德 185 6411 晶焱 183 6488 環球晶 154 6568 宏觀 153 5483 中美晶 149 1569 濱川 104 1752 南光 72 4105 東洋 60 3529 力旺 49 8916A 光隆甲特 46 6561 是方 42 8255 朋程 30 6121 新普 24 3564 其陽 6 8155 博智 4 8176 智捷 0 8182 加高 0 8183 精星 0 8234 新漢 0 8240 華宏 0 6680 鑫創電子 0 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 6274 台燿 -1403 8358 金居 -1213 3217 優群 -848 4953 緯軟 -734 6245 立端 -511 1795 美時 -438 6462 神盾 -384 5347 世界 -353 9951 皇田 -343 6679 鈺太 -298 5439 高技 -283 5289 宜鼎 -276 6111 大宇資 -270 3293 鈊象 -263 006201元大富櫃50 -230 3260 威剛 -212 3527 聚積 -208 4107 邦特 -188 8299 群聯 -178 4736 泰博 -168 5457 宣德 -151 4126 太醫 -150 3227 原相 -136 6238 勝麗 -119 3081 聯亞 -118 3083 網龍 -103 6438 迅得 -100 5425 台半 -81 4966 譜瑞-KY -74 5263 智崴 -73