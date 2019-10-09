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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                        108/10/08  108/10/07  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀多元特別收益平衡基金                                       11.00000   10.99000   0.01000    0.09099
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                       10.86080   10.85420   0.00660    0.06081
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                       10.65800   10.65150   0.00650    0.06102
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                         10.76540   10.75620   0.00920    0.08553
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                         10.65380   10.64470   0.00910    0.08549
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.95460    9.95370   0.00090    0.00904
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                            10.52790   10.52490   0.00300    0.02850
中國信託台灣活力基金                                             13.64000   13.67000  -0.03000   -0.21946
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               11.51000   11.47000   0.04000    0.34874
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                 10.99000   11.01000  -0.02000   -0.18165
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                 10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   8.73000    8.75000  -0.02000   -0.22857
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.51000    9.54000  -0.03000   -0.31447
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                           10.38900   10.34520   0.04380    0.42338
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                             10.11100   10.13240  -0.02140   -0.21120
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              8.96240    8.98130  -0.01890   -0.21044
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.48020   10.47810   0.00210    0.02004
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.26190    9.26020   0.00170    0.01836
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                11.36970   11.41360  -0.04390   -0.38463
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.58410    9.62120  -0.03710   -0.38561
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            10.99200   11.01860  -0.02660   -0.24141
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                             9.52380    9.54690  -0.02310   -0.24196
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                            46.57980   46.90730  -0.32750   -0.69819
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                42.85180   43.11020  -0.25840   -0.59939
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金            47.54740   47.83050  -0.28310   -0.59188
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金              47.92890   48.24220  -0.31330   -0.64943
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.63000   10.69000  -0.06000   -0.56127
中國信託智能運動基金-美元                                        10.32000   10.35000  -0.03000   -0.28986
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                     9.74000    9.79000  -0.05000   -0.51073
中國信託智慧城市建設基金-美元                                     9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
中國信託華盈貨幣市場基金                                         11.04940   11.04930   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                               10.43930   10.45920  -0.01990   -0.19026
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.52040    9.53850  -0.01810   -0.18976
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                               10.73910   10.73770   0.00140    0.01304
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.79430    9.79330   0.00100    0.01021
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                       40.15450   40.23410  -0.07960   -0.19784
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                41.25800   41.36010  -0.10210   -0.24686
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.72000   10.77000  -0.05000   -0.46425
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.14000   10.19000  -0.05000   -0.49068
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   10.86000   10.88000  -0.02000   -0.18382
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                  45.15610   45.42300  -0.26690   -0.58759
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                          45.35080   45.59890  -0.24810   -0.54409
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                      45.53560   45.73080  -0.19520   -0.42685
元大2001基金                                                     68.81000   68.99000  -0.18000   -0.26091
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                        48.11150   48.42360  -0.31210   -0.64452
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           45.87900   46.21200  -0.33300   -0.72059
元大上證50基金                                                   32.32000   32.68000  -0.36000   -1.10159
元大巴西指數基金                                                  6.63100    6.85500  -0.22400   -3.26769
元大日經225基金                                                  27.57000   27.32000   0.25000    0.91508
元大台商收成基金                                                 23.38000   23.35000   0.03000    0.12848
元大台灣50單日反向1倍基金                                        11.02000   11.11000  -0.09000   -0.81008
元大台灣50單日正向2倍基金                                        43.98000   43.12000   0.86000    1.99443
元大台灣中型100基金                                              34.55000   34.57000  -0.02000   -0.05785
元大台灣加權股價指數基金                                         26.97100   26.77700   0.19400    0.72450
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                        11.00000   10.86000   0.14000    1.28913
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                          10.90000   10.76000   0.14000    1.30112
元大台灣卓越50基金                                               86.88000   85.72000   1.16000    1.35324
元大台灣金融基金                                                 18.64000   18.56000   0.08000    0.43103
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                        10.87000   10.83000   0.04000    0.36934
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                          10.87000   10.83000   0.04000    0.36934
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      32.25000   32.27000  -0.02000   -0.06198
元大台灣高股息基金                                               28.48000   28.37000   0.11000    0.38773
元大台灣電子科技基金                                             39.18000   38.75000   0.43000    1.10968
元大全球ETF成長組合基金                                          10.55000   10.60000  -0.05000   -0.47170
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.99000   15.06000  -0.07000   -0.46481
元大全球人工智慧ETF基金                                          23.51000   23.56000  -0.05000   -0.21222
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.78000   13.83000  -0.05000   -0.36153
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.43000    9.46000  -0.03000   -0.31712
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  14.01000   13.99000   0.02000    0.14296
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.68500   12.70200  -0.01700   -0.13384
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.68000    8.70000  -0.02000   -0.22989
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.52000    6.53000  -0.01000   -0.15314
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 9.14000    9.17000  -0.03000   -0.32715
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   7.00000    7.03000  -0.03000   -0.42674
元大全球股票入息基金-美元配息                                     8.17300    8.18800  -0.01500   -0.18319
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                 9.54000    9.58000  -0.04000   -0.41754
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   8.10000    8.14000  -0.04000   -0.49140
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.21000   13.23000  -0.02000   -0.15117
元大全球農業商機基金                                             17.43000   17.55000  -0.12000   -0.68376
元大印尼指數基金                                                  8.90900    9.06400  -0.15500   -1.71006
元大印度指數基金                                                  9.34900    9.45300  -0.10400   -1.10018
元大印度基金                                                     12.27000   12.37000  -0.10000   -0.80841
元大多多基金                                                     18.52000   18.50000   0.02000    0.10811
元大多福基金                                                     55.69000   55.66000   0.03000    0.05390
元大亞太成長基金                                                  8.35000    8.39000  -0.04000   -0.47676
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              9.40430    9.45540  -0.05110   -0.54043
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.49070    7.53150  -0.04080   -0.54172
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         8.85100    8.85800  -0.00700   -0.07902
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.68000    9.71000  -0.03000   -0.30896
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.07000    9.10000  -0.03000   -0.32967
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.68000    9.71000  -0.03000   -0.30896
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.13000   10.08100   0.04900    0.48606
元大卓越基金                                                     43.66000   43.34000   0.32000    0.73835
元大店頭基金                                                      9.04000    9.09000  -0.05000   -0.55006
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.53030   10.52790   0.00240    0.02280
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.81490    9.85450  -0.03960   -0.40185
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  32.63970   32.72840  -0.08870   -0.27102
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 46.02680   46.35120  -0.32440   -0.69987
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      15.24860   15.16770   0.08090    0.53337
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      26.88040   27.19530  -0.31490   -1.15792
元大美國政府7至10年期債券基金                                    43.32330   43.52790  -0.20460   -0.47004
元大高科技基金                                                   21.57000   21.54000   0.03000    0.13928
元大得利貨幣市場基金                                             16.34990   16.34970   0.00020    0.00122
元大得寶貨幣市場基金                                             12.04970   12.04950   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                            11.09000   11.15000  -0.06000   -0.53812
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                              11.09000   11.15000  -0.06000   -0.53812
元大富櫃50基金                                                   13.40000   13.48000  -0.08000   -0.59347
元大新主流基金                                                   26.98000   27.07000  -0.09000   -0.33247
元大新東協平衡基金-美元                                           9.24700    9.26200  -0.01500   -0.16195
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.03000    9.07000  -0.04000   -0.44101
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  11.26700   11.25810   0.00890    0.07905
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.02010   10.04200  -0.02190   -0.21808
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            11.45820   11.50960  -0.05140   -0.44658
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.35120    9.39320  -0.04200   -0.44713
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.18520   15.18500   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                     38.91000   38.89000   0.02000    0.05143
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.30000    9.29000   0.01000    0.10764
元大實質多重資產基金-美元                                         8.24700    8.26600  -0.01900   -0.22986
元大實質多重資產基金-新台幣                                       8.72000    8.76000  -0.04000   -0.45662
元大滬深300單日反向1倍基金                                       12.15000   12.12000   0.03000    0.24752
元大滬深300單日正向2倍基金                                       17.90000   18.17000  -0.27000   -1.48597
元大臺灣ESG永續ETF基金                                           21.21000   20.96000   0.25000    1.19275
元大摩臺基金                                                     40.59000   40.10000   0.49000    1.22195
元大標普500基金                                                  27.60000   27.77000  -0.17000   -0.61217
元大標普500單日反向1倍基金                                       12.19000   12.14000   0.05000    0.41186
元大標普500單日正向2倍基金                                       35.55000   35.89000  -0.34000   -0.94734
元大標普美國高息特別股ETF基金                                    20.91000   20.94000  -0.03000   -0.14327
元大標智滬深300基金                                              17.69000   17.61000   0.08000    0.45429
元大歐洲50基金                                                   25.33000   25.17000   0.16000    0.63568
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       8.95460    9.00180  -0.04720   -0.52434
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.31080   10.31010   0.00070    0.00679
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.52000   16.53000  -0.01000   -0.06050
日盛上選基金(A類型)                                              38.39000   38.50000  -0.11000   -0.28571
日盛上選基金(I類型)                                              38.39000   38.50000  -0.11000   -0.28571
日盛小而美基金                                                   20.09000   20.02000   0.07000    0.34965
日盛日盛基金                                                     13.02000   13.00000   0.02000    0.15385
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.58000    9.58000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.46000    9.48000  -0.02000   -0.21097
日盛全球抗暖化基金                                               11.10000   11.17000  -0.07000   -0.62668
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.66280   10.65510   0.00770    0.07227
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.42330    9.41660   0.00670    0.07115
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                 10.36980   10.37600  -0.00620   -0.05975
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.16490    9.17040  -0.00550   -0.05998
日盛全球智能車基金(美元)                                         10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                       10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.55490    2.55340   0.00150    0.05875
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.65850    1.65750   0.00100    0.06033
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38980    0.38980   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25360    0.25360   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.78780   12.80550  -0.01770   -0.13822
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.19530    8.20660  -0.01130   -0.13769
日盛亞洲機會基金                                                  7.10000    7.10000   0.00000    0.00000
日盛首選基金                                                     18.99000   18.96000   0.03000    0.15823
日盛高科技基金                                                   20.04000   20.01000   0.03000    0.14993
日盛貨幣市場基金                                                 14.85800   14.85770   0.00030    0.00202
日盛新台商基金                                                   44.94000   44.87000   0.07000    0.15601
日盛精選五虎基金                                                 38.56000   38.41000   0.15000    0.39052
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.56680   13.56650   0.00030    0.00221
台新2000高科技基金                                               34.96000   35.06000  -0.10000   -0.28523
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                    19.85000   19.92000  -0.07000   -0.35141
台新大眾貨幣市場基金                                             14.24370   14.24340   0.00030    0.00211
台新中國通基金                                                   51.18000   51.53000  -0.35000   -0.67922
台新主流基金                                                     26.38000   26.60000  -0.22000   -0.82707
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    24.74000   24.80000  -0.06000   -0.24194
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.80560    0.80560   0.00000    0.00000
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    17.36000   17.40000  -0.04000   -0.22989
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.56410    0.56410   0.00000    0.00000
台新台灣中小基金                                                 40.18000   40.28000  -0.10000   -0.24826
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                          11.36440   11.34680   0.01760    0.15511
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                            10.13920   10.12350   0.01570    0.15508
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              11.81080   11.79250   0.01830    0.15518
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                            11.17000   11.18000  -0.01000   -0.08945
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.00500    9.97780   0.02720    0.27261
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.58000    9.58000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.27420   11.24350   0.03070    0.27305
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                     14.27000   14.34000  -0.07000   -0.48815
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金              42.73000   42.99000  -0.26000   -0.60479
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.14220   11.14210   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               33.54940   33.70460  -0.15520   -0.46047
台新智慧生活基金-美元                                            10.51620   10.53320  -0.01700   -0.16139
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.84000   10.88000  -0.04000   -0.36765
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.02220    8.00550   0.01670    0.20861
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.21710    8.21880  -0.00170   -0.02068
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.20210    9.18290   0.01920    0.20908
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.43620    9.43820  -0.00200   -0.02119
台新新興市場債券基金(A類型)                                      11.50270   11.54430  -0.04160   -0.36035
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.36640    0.36690  -0.00050   -0.13628
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.08230    8.11150  -0.02920   -0.35998
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27190    0.27230  -0.00040   -0.14690
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.23000    5.26000  -0.03000   -0.57034
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      22.87000   22.91000  -0.04000   -0.17460
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣             10.64630   10.61490   0.03140    0.29581
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元               10.05140   10.05160  -0.00020   -0.00199
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣             10.09750   10.11000  -0.01250   -0.12364
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣               10.75090   10.71920   0.03170    0.29573
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                 10.14120   10.14150  -0.00030   -0.00296
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣               10.19070   10.20330  -0.01260   -0.12349
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                             44.20760   44.43530  -0.22770   -0.51243
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                   43.38200   43.61150  -0.22950   -0.52624
永豐1至3年期美國公債ETF基金                                      40.00500   40.06810  -0.06310   -0.15748
永豐20年期以上美國公債ETF基金                                    40.57530   40.80710  -0.23180   -0.56804
永豐中小基金                                                     56.65000   56.57000   0.08000    0.14142
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.84050    1.83740   0.00310    0.16872
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.60370    2.59940   0.00430    0.16542
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.08740    8.10220  -0.01480   -0.18267
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.08670   11.10700  -0.02030   -0.18277
永豐主流品牌基金                                                 18.58000   18.54000   0.04000    0.21575
永豐永豐基金                                                     35.05000   35.10000  -0.05000   -0.14245
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 8.95650    8.97670  -0.02020   -0.22503
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.54900    9.57050  -0.02150   -0.22465
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               8.80770    8.84510  -0.03740   -0.42283
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.39360    9.43350  -0.03990   -0.42296
永豐美國大型500股票ETF基金                                       19.63000   19.73000  -0.10000   -0.50684
永豐貨幣市場基金                                                 13.95820   13.95800   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.17720    2.17390   0.00330    0.15180
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.72170    2.71750   0.00420    0.15455
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.70680    7.72180  -0.01500   -0.19426
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.93210   10.95350  -0.02140   -0.19537
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.08070    7.08740  -0.00670   -0.09453
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.48430   11.49520  -0.01090   -0.09482
永豐臺灣加權ETF基金                                              56.63000   56.20000   0.43000    0.76512
永豐領航科技基金                                                 41.73000   41.73000   0.00000    0.00000
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.37000   11.41000  -0.04000   -0.35057
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.78000   10.83000  -0.05000   -0.46168
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                     9.91000    9.86000   0.05000    0.50710
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.11000   10.05000   0.06000    0.59701
永豐趨勢平衡基金                                                 44.12000   44.13000  -0.01000   -0.02266
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.96140   11.95200   0.00940    0.07865
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                  10.08850   10.08600   0.00250    0.02479
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                  10.08850   10.08600   0.00250    0.02479
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                      10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                     9.98000    9.98060  -0.00060   -0.00601
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                     9.98000    9.98060  -0.00060   -0.00601
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                  10.26110   10.25460   0.00650    0.06339
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                  10.26090   10.25450   0.00640    0.06241
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                    10.06930   10.07020  -0.00090   -0.00894
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                    10.06930   10.07020  -0.00090   -0.00894
兆豐國際生命科學基金                                             14.39000   14.45000  -0.06000   -0.41522
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.39620   10.44370  -0.04750   -0.45482
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.68970   10.72170  -0.03200   -0.29846
兆豐國際全球基金                                                 30.49000   30.64000  -0.15000   -0.48956
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.54070   10.53850   0.00220    0.02088
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                 10.18310   10.22050  -0.03740   -0.36593
兆豐國際國民基金                                                 23.97000   24.05000  -0.08000   -0.33264
兆豐國際第一基金                                                 14.40000   14.43000  -0.03000   -0.20790
兆豐國際萬全基金                                                 21.89000   21.95000  -0.06000   -0.27335
兆豐國際電子基金                                                 28.01000   28.01000   0.00000    0.00000
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        23.21000   23.02000   0.19000    0.82537
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            14.91000   15.02000  -0.11000   -0.73236
兆豐國際豐台灣基金                                               37.81000   37.81000   0.00000    0.00000
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.57430   12.57410   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                           9.63000    9.67000  -0.04000   -0.41365
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                           9.67000    9.70000  -0.03000   -0.30928
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                       9.82740    9.81970   0.00770    0.07841
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                       9.86960    9.86220   0.00740    0.07503
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                       9.85760    9.86720  -0.00960   -0.09729
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                       9.87480    9.86730   0.00750    0.07601
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                       9.99330    9.98560   0.00770    0.07711
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                         9.82760    9.82000   0.00760    0.07739
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                         9.87180    9.86430   0.00750    0.07603
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                         9.86570    9.87520  -0.00950   -0.09620
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                         9.87920    9.87180   0.00740    0.07496
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                        10.00120    9.99350   0.00770    0.07705
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                         10.98990   10.97960   0.01030    0.09381
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                         10.69740   10.68800   0.00940    0.08795
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                         10.96970   10.95930   0.01040    0.09490
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                           10.55830   10.65470  -0.09640   -0.90477
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                           10.76350   10.75400   0.00950    0.08834
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                           10.69510   10.75210  -0.05700   -0.53013
合庫台灣基金                                                     12.62000   12.70000  -0.08000   -0.62992
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.71530   11.72840  -0.01310   -0.11169
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              12.81260   12.81010   0.00250    0.01952
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                11.39270   11.38930   0.00340    0.02985
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                12.16150   12.15820   0.00330    0.02714
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.03450    8.08060  -0.04610   -0.57050
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.35190    9.40410  -0.05220   -0.55508
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.08040    9.11210  -0.03170   -0.34789
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 8.72060    8.77030  -0.04970   -0.56669
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.20160    9.24540  -0.04380   -0.47375
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.46000   10.50000  -0.04000   -0.38095
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.20000   11.21000  -0.01000   -0.08921
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.24000    9.30000  -0.06000   -0.64516
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.06000   10.10000  -0.04000   -0.39604
合庫全球新興市場基金                                              8.96000    8.98000  -0.02000   -0.22272
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 8.93000    8.98000  -0.05000   -0.55679
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.32000    9.36000  -0.04000   -0.42735
合庫貨幣市場基金                                                 10.18640   10.18630   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.96130    9.94100   0.02030    0.20420
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.36380   10.34430   0.01950    0.18851
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.53940   10.53450   0.00490    0.04651
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                12.15660   12.13480   0.02180    0.17965
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                15.52980   15.49490   0.03490    0.22524
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.62420    8.65710  -0.03290   -0.38003
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.48050    9.50210  -0.02160   -0.22732
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.81710    7.84620  -0.02910   -0.37088
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.60350    8.63760  -0.03410   -0.39479
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.51140   10.55850  -0.04710   -0.44609
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                       10.57000   10.56000   0.01000    0.09470
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.69000    9.74000  -0.05000   -0.51335
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.86000    9.92000  -0.06000   -0.60484
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.76000    9.80000  -0.04000   -0.40816
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                         9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                       9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                          10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                        10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.43000   10.48000  -0.05000   -0.47710
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                   9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.05000   10.08000  -0.03000   -0.29762
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣                                    35.40000   35.30000   0.10000    0.28329
安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣                                    10.43000   10.40000   0.03000    0.28846
安聯台灣科技基金                                                 57.28000   57.53000  -0.25000   -0.43456
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.56460   12.56440   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                 40.44000   40.32000   0.12000    0.29762
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.90140   10.90570  -0.00430   -0.03943
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.97430   15.99220  -0.01790   -0.11193
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.87720    9.88830  -0.01110   -0.11225
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                       9.99060   10.00140  -0.01080   -0.10798
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                11.89000   11.94000  -0.05000   -0.41876
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                 9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.58000   11.59000  -0.01000   -0.08628
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      13.36130   13.36730  -0.00600   -0.04489
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.90930   10.91560  -0.00630   -0.05772
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.95090   12.96360  -0.01270   -0.09797
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.55970    9.56530  -0.00560   -0.05854
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.49330    9.49930  -0.00600   -0.06316
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     8.99850    9.00740  -0.00890   -0.09881
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                    10.21130   10.21490  -0.00360   -0.03524
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                    10.19150   10.20150  -0.01000   -0.09802
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.53000   11.53000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.47000   11.50000  -0.03000   -0.26087
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    11.26000   11.25000   0.01000    0.08889
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.48000    9.51000  -0.03000   -0.31546
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                       9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.38000   11.36000   0.02000    0.17606
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.88000   10.89000  -0.01000   -0.09183
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                           9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              12.52780   12.52830  -0.00050   -0.00399
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                11.33030   11.33190  -0.00160   -0.01412
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.92550   10.92990  -0.00440   -0.04026
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.49150    8.49260  -0.00110   -0.01295
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.35980    8.36100  -0.00120   -0.01435
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.03490    8.03810  -0.00320   -0.03981
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                            10.11200   10.11370  -0.00170   -0.01681
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                             9.98530    9.98930  -0.00400   -0.04004
安聯全球人口趨勢基金                                             11.88000   11.95000  -0.07000   -0.58577
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         8.23000    8.26000  -0.03000   -0.36320
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      31.04000   31.21000  -0.17000   -0.54470
安聯全球油礦金趨勢基金                                            7.44000    7.48000  -0.04000   -0.53476
安聯全球新興市場基金                                             16.47000   16.55000  -0.08000   -0.48338
安聯全球農金趨勢基金                                              8.91000    8.96000  -0.05000   -0.55804
安聯全球綠能趨勢基金                                              8.90000    8.96000  -0.06000   -0.66964
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                   10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                   10.74000   10.75000  -0.01000   -0.09302
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.82000   10.83000  -0.01000   -0.09234
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.41000    9.42000  -0.01000   -0.10616
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.38000    9.40000  -0.02000   -0.21277
安聯亞洲動態策略基金                                             21.76000   21.87000  -0.11000   -0.50297
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                 10.16440   10.15650   0.00790    0.07778
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                   10.18970   10.18410   0.00560    0.05499
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣               10.07870   10.07110   0.00760    0.07546
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                 10.04390   10.03820   0.00570    0.05678
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣               10.09410   10.08600   0.00810    0.08031
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                 10.04800   10.04250   0.00550    0.05477
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣               10.01280   10.00890   0.00390    0.03897
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                  10.10900   10.10500   0.00400    0.03958
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                10.01280   10.00890   0.00390    0.03897
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                               10.34410   10.35790  -0.01380   -0.13323
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                   10.35930   10.34990   0.00940    0.09082
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                   10.88730   10.87500   0.01230    0.11310
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                         10.30640   10.29680   0.00960    0.09323
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                     10.32430   10.31250   0.01180    0.11442
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                               10.14370   10.15730  -0.01360   -0.13389
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                   10.09920   10.09020   0.00900    0.08920
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                   10.45460   10.44280   0.01180    0.11300
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                         10.10370   10.09440   0.00930    0.09213
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                     10.13870   10.12750   0.01120    0.11059
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)               10.13990   10.13430   0.00560    0.05526
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)               10.35900   10.35130   0.00770    0.07439
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                     10.11470   10.10910   0.00560    0.05540
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                10.01370   10.01030   0.00340    0.03397
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)               10.02990   10.02460   0.00530    0.05287
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)               10.08340   10.07590   0.00750    0.07444
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                     10.01370   10.00820   0.00550    0.05495
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                 9.96390    9.96040   0.00350    0.03514
宏利台灣動力基金A類型                                            32.60000   32.58000   0.02000    0.06139
宏利台灣動力基金I類型                                            32.60000   32.58000   0.02000    0.06139
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)                  9.99670    9.99350   0.00320    0.03202
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)                        9.98910    9.98660   0.00250    0.02503
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)                 10.06270   10.05790   0.00480    0.04772
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)                        9.99320    9.99010   0.00310    0.03103
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                              9.92820    9.94450  -0.01630   -0.16391
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.76530    9.80340  -0.03810   -0.38864
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              7.42540    7.43750  -0.01210   -0.16269
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            7.36200    7.38520  -0.02320   -0.31414
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                      9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     11.48000   11.53000  -0.05000   -0.43365
宏利全球債券組合基金                                             13.80060   13.80470  -0.00410   -0.02970
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.27510    3.27800  -0.00290   -0.08847
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.53460    0.53500  -0.00040   -0.07477
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     14.99000   15.02000  -0.03000   -0.19973
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         12.43760   12.43920  -0.00160   -0.01286
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.97910   10.98170  -0.00260   -0.02368
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.46450   10.47500  -0.01050   -0.10024
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          8.67120    8.67350  -0.00230   -0.02652
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.30260    8.30440  -0.00180   -0.02168
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.13380    8.14180  -0.00800   -0.09826
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.30410    8.30430  -0.00020   -0.00241
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                 10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                       10.24000   10.27000  -0.03000   -0.29211
宏利美國銀行機會基金(美元)                                       10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                           11.12000   11.12000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.86000   10.86000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                               10.81000   10.83000  -0.02000   -0.18467
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                           10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                 10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                               10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      3.00600    3.00150   0.00450    0.14993
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.43170    0.43090   0.00080    0.18566
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.93550   12.92420   0.01130    0.08743
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.98200    0.98000   0.00200    0.20408
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.32300    7.31600   0.00700    0.09568
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.04630    2.04320   0.00310    0.15172
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29480    0.29430   0.00050    0.16989
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          8.89730    8.88870   0.00860    0.09675
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.32370    0.32310   0.00060    0.18570
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.70100   13.70090   0.00010    0.00073
宏利臺灣股息收益基金A類型                                        27.47000   27.50000  -0.03000   -0.10909
宏利臺灣股息收益基金I類型                                        27.47000   27.50000  -0.03000   -0.10909
宏利澳幣保本基金                                                 12.73450   12.73380   0.00070    0.00550
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                     10.28000   10.24000   0.04000    0.39063
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.84000   10.86000  -0.02000   -0.18416
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                11.98000   11.94000   0.04000    0.33501
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 11.28000   11.31000  -0.03000   -0.26525
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.25000    9.27000  -0.02000   -0.21575
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                             10.28000   10.31000  -0.03000   -0.29098
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                             10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                              9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
貝萊德新台幣基金                                                 12.98280   12.98270   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   28.80000   28.64000   0.16000    0.55866
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信中小型股基金                                               54.91000   55.47000  -0.56000   -1.00955
保德信全球中小基金-美元                                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                        27.72000   27.85000  -0.13000   -0.46679
保德信全球消費商機基金                                           19.18000   19.25000  -0.07000   -0.36364
保德信全球基礎建設基金                                           13.94000   14.01000  -0.07000   -0.49964
保德信全球資源基金                                                6.86000    6.87000  -0.01000   -0.14556
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.19000    9.20000  -0.01000   -0.10870
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.52000   30.64000  -0.12000   -0.39164
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                             10.29200   10.29790  -0.00590   -0.05729
保德信印度機會債券基金－美元累積型                               10.83540   10.84160  -0.00620   -0.05719
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                           10.28870   10.31830  -0.02960   -0.28687
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                             10.82860   10.85970  -0.03110   -0.28638
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.65470    9.68010  -0.02540   -0.26239
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.88080   10.91000  -0.02920   -0.26764
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.18430    9.23010  -0.04580   -0.49620
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                              10.33490   10.38650  -0.05160   -0.49680
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.15810    8.17840  -0.02030   -0.24821
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   11.32460   11.35280  -0.02820   -0.24840
保德信亞太基金                                                   19.53000   19.60000  -0.07000   -0.35714
保德信店頭市場基金                                               39.47000   39.79000  -0.32000   -0.80422
保德信拉丁美洲基金                                                6.83000    6.98000  -0.15000   -2.14900
保德信金平衡基金                                                 31.86000   31.76000   0.10000    0.31486
保德信金滿意基金                                                 44.96000   45.13000  -0.17000   -0.37669
保德信科技島基金                                                 30.07000   30.18000  -0.11000   -0.36448
保德信高成長基金                                                104.43000  104.42000   0.01000    0.00958
保德信貨幣市場基金                                               15.86130   15.86110   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.56040   10.59390  -0.03350   -0.31622
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.75780   10.81680  -0.05900   -0.54545
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   11.01850   11.05240  -0.03390   -0.30672
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.50990   10.56640  -0.05650   -0.53471
保德信新世紀基金                                                 10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.15900    8.16500  -0.00600   -0.07348
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                         10.41280   10.41740  -0.00460   -0.04416
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             11.71940   11.72800  -0.00860   -0.07333
保德信新興趨勢組合基金                                           10.44000   10.55000  -0.11000   -1.04265
保德信瑞騰基金                                                   15.66290   15.66280   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                                9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.54660    9.52750   0.01910    0.20047
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.18050   10.16010   0.02040    0.20079
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.46350    9.45600   0.00750    0.07931
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.82000    9.81410   0.00590    0.06012
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.68480    9.66720   0.01760    0.18206
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.23870   10.21940   0.01930    0.18886
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.54220    9.52940   0.01280    0.13432
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.99100    9.97760   0.01340    0.13430
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                10.22820   10.22870  -0.00050   -0.00489
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型             9.87540    9.85300   0.02240    0.22734
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型            10.39650   10.37210   0.02440    0.23525
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型               9.81370    9.79250   0.02120    0.21649
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型              10.23720   10.21520   0.02200    0.21537
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型             9.85400    9.83520   0.01880    0.19115
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型            10.52980   10.50790   0.02190    0.20841
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.73300    9.71700   0.01600    0.16466
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型              10.22100   10.20410   0.01690    0.16562
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型              10.38450   10.37590   0.00860    0.08288
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                10.05830   10.05450   0.00380    0.03779
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型            10.02250   10.00840   0.01410    0.14088
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型            10.52840   10.51320   0.01520    0.14458
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型            10.12490   10.11190   0.01300    0.12856
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型            10.97090   10.95670   0.01420    0.12960
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型              10.02370   10.01420   0.00950    0.09487
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型              10.42770   10.41780   0.00990    0.09503
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型            10.56470   10.56340   0.00130    0.01231
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型              10.55930   10.56450  -0.00520   -0.04922
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型            10.53820   10.56760  -0.02940   -0.27821
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型           10.09940   10.09360   0.00580    0.05746
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型           10.10280   10.09690   0.00590    0.05843
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型           10.10500   10.10280   0.00220    0.02178
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型           10.10390   10.10160   0.00230    0.02277
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型             10.07110   10.07180  -0.00070   -0.00695
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型             10.07240   10.07310  -0.00070   -0.00695
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型             10.09930   10.06270   0.03660    0.36372
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型             10.09980   10.06320   0.03660    0.36370
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型           10.15910   10.14410   0.01500    0.14787
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型           10.28050   10.26550   0.01500    0.14612
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型           10.22520   10.21180   0.01340    0.13122
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型           10.59600   10.58110   0.01490    0.14082
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型              9.94840    9.93870   0.00970    0.09760
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型             10.14490   10.13500   0.00990    0.09768
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.64970   10.64330   0.00640    0.06013
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.40900   10.41570  -0.00670   -0.06433
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                     20.22000   20.20000   0.02000    0.09901
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                    3000.000003000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                    4695.830004691.02000   4.81000    0.10254
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.11580   10.11070   0.00510    0.05044
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          11.09230   11.08700   0.00530    0.04780
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                 9.99320   10.00050  -0.00730   -0.07300
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.41970    9.39690   0.02280    0.24263
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.09630   10.07200   0.02430    0.24126
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.40770    9.39700   0.01070    0.11387
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.82550    9.81170   0.01380    0.14065
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.41260   10.36750   0.04510    0.43501
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 5.85070    5.84780   0.00290    0.04959
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.91060   10.90510   0.00550    0.05044
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞巨人基金-A類型                                               13.44000    0.00000  13.44000    0.00000
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.71240   13.71230   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.29000   16.29000   0.00000    0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 14.28990   14.29780  -0.00790   -0.05525
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.76030   12.74770   0.01260    0.09884
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           13.30630   13.29400   0.01230    0.09252
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.39090    8.39550  -0.00460   -0.05479
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.68830    6.69200  -0.00370   -0.05529
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.61450    8.60610   0.00840    0.09761
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.46080    8.45520   0.00560    0.06623
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.66990   10.66000   0.00990    0.09287
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.36460    8.35640   0.00820    0.09813
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.94980   12.93700   0.01280    0.09894
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          12.37780   12.38470  -0.00690   -0.05571
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        13.43840   13.42950   0.00890    0.06627
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          12.11310   12.10190   0.01120    0.09255
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  8.85390    8.85880  -0.00490   -0.05531
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.61990    9.61040   0.00950    0.09885
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.66760    9.66120   0.00640    0.06624
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.48520    9.47650   0.00870    0.09181
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.36960    9.36050   0.00910    0.09722
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.70800   10.71990  -0.01190   -0.11101
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.77310   10.76920   0.00390    0.03621
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                             10.52520   10.52310   0.00210    0.01996
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.65870   10.65630   0.00240    0.02252
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.72850    9.73940  -0.01090   -0.11192
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.52020    9.51670   0.00350    0.03678
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                           10.67090   10.67520  -0.00430   -0.04028
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.54240    9.54050   0.00190    0.01992
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.67270    9.67050   0.00220    0.02275
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.68800   10.69990  -0.01190   -0.11122
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.77350   10.76960   0.00390    0.03621
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                            10.52570   10.52360   0.00210    0.01996
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.65990   10.65750   0.00240    0.02252
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.72840    9.73920  -0.01080   -0.11089
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.52040    9.51690   0.00350    0.03678
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                           10.85720   10.86140  -0.00420   -0.03867
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.54270    9.54080   0.00190    0.01991
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.67340    9.67110   0.00230    0.02378
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     11.34350   11.36000  -0.01650   -0.14525
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.89350   12.89420  -0.00070   -0.00543
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               12.11840   12.12060  -0.00220   -0.01815
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      8.87980    8.89270  -0.01290   -0.14506
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.64240    9.64300  -0.00060   -0.00622
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.54790    9.54970  -0.00180   -0.01885
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    11.03840   11.05440  -0.01600   -0.14474
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            12.00600   12.00670  -0.00070   -0.00583
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.70730   11.70950  -0.00220   -0.01879
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      8.88010    8.89300  -0.01290   -0.14506
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.64300    9.64350  -0.00050   -0.00518
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.54840    9.55010  -0.00170   -0.01780
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               12.77000   12.75000   0.02000    0.15686
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 12.98000   13.00000  -0.02000   -0.15385
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.68000    9.94000  -0.26000   -2.61569
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     12.28580   12.32520  -0.03940   -0.31967
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                               10.52070   10.53880  -0.01810   -0.17175
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.77910    7.80400  -0.02490   -0.31907
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                               10.32340   10.34110  -0.01770   -0.17116
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.94000   10.96000  -0.02000   -0.18248
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               11.82000   11.82000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 11.35000   11.36000  -0.01000   -0.08803
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.44000    9.46000  -0.02000   -0.21142
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.93000   10.94000  -0.01000   -0.09141
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              11.53000   11.53000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                11.13000   11.13000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.53000    9.55000  -0.02000   -0.20942
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.58000    9.58000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               12.31810   12.33680  -0.01870   -0.15158
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       12.14920   12.14840   0.00080    0.00659
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         11.09190   11.09290  -0.00100   -0.00901
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.48570    8.49850  -0.01280   -0.15061
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.61670    9.61600   0.00070    0.00728
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.64270    9.64360  -0.00090   -0.00933
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      11.68720   11.68640   0.00080    0.00685
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.81690   10.83330  -0.01640   -0.15139
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        11.07330   11.07430  -0.00100   -0.00903
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.95880    9.95810   0.00070    0.00703
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.16850    9.18240  -0.01390   -0.15138
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.15970    9.15740   0.00230    0.02512
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.66930    9.67020  -0.00090   -0.00931
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.64120   12.64860  -0.00740   -0.05850
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.26070   12.24580   0.01490    0.12167
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.53170   11.52180   0.00990    0.08592
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  6.98390    6.98800  -0.00410   -0.05867
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.75770    8.74700   0.01070    0.12233
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.40470    9.39660   0.00810    0.08620
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.86690   10.87330  -0.00640   -0.05886
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.54970   11.53980   0.00990    0.08579
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.48710    9.47550   0.01160    0.12242
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            8.91290    8.91810  -0.00520   -0.05831
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.60590    9.59770   0.00820    0.08544
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   12.22120   12.23970  -0.01850   -0.15115
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           13.12550   13.12740  -0.00190   -0.01447
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             11.91870   11.92160  -0.00290   -0.02433
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.40280    9.41710  -0.01430   -0.15185
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                           10.12390   10.12530  -0.00140   -0.01383
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                             10.09210   10.09460  -0.00250   -0.02477
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          12.37180   12.37360  -0.00180   -0.01455
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.90360   10.92020  -0.01660   -0.15201
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            11.35620   11.35900  -0.00280   -0.02465
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                  10.03500   10.05030  -0.01530   -0.15223
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.57060    9.58520  -0.01460   -0.15232
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.36970   10.37120  -0.00150   -0.01446
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.82860    9.83100  -0.00240   -0.02441
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.88000   18.90000  -0.02000   -0.10582
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.45000   17.46000  -0.01000   -0.05727
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.41410   13.41840  -0.00430   -0.03205
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.18340   10.21100  -0.02760   -0.27030
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.29560   11.30970  -0.01410   -0.12467
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.34670   12.35810  -0.01140   -0.09225
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 10.75630   10.77720  -0.02090   -0.19393
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        8.73870    8.76230  -0.02360   -0.26934
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                9.35390    9.36560  -0.01170   -0.12493
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                9.24010    9.24870  -0.00860   -0.09299
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                  9.27960    9.29770  -0.01810   -0.19467
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                        8.87050    8.89450  -0.02400   -0.26983
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                9.15690    9.16840  -0.01150   -0.12543
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                               11.10080   11.11110  -0.01030   -0.09270
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                  9.22300    9.24090  -0.01790   -0.19370
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                          45.85460   46.07830  -0.22370   -0.48548
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                               9.93650    9.90830   0.02820    0.28461
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                 9.85290    9.85050   0.00240    0.02436
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      11.05000   11.01000   0.04000    0.36331
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      33.70000   34.13000  -0.43000   -1.25989
國泰大中華基金                                                   22.18000   22.24000  -0.06000   -0.26978
國泰小龍基金-新台幣                                              16.47000   16.51000  -0.04000   -0.24228
國泰中小成長基金-新台幣                                          47.96000   47.92000   0.04000    0.08347
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                             44.41080   44.49250  -0.08170   -0.18363
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                  10.13030   10.12260   0.00770    0.07607
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                    10.24130   10.24690  -0.00560   -0.05465
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                  10.23910   10.26820  -0.02910   -0.28340
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 26.93000   26.67000   0.26000    0.97488
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.15000   12.27000  -0.12000   -0.97800
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     33.10000   32.47000   0.63000    1.94025
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                    0.35660    0.35680  -0.00020   -0.05605
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                      0.33220    0.33240  -0.00020   -0.06017
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                     0.33310    0.33330  -0.00020   -0.06001
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                 11.03020   11.06210  -0.03190   -0.28837
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                   10.28730   10.31700  -0.02970   -0.28787
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                  10.32040   10.35020  -0.02980   -0.28792
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.47340   12.47320   0.00020    0.00160
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                            0.42240    0.42340  -0.00100   -0.23618
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                            0.37120    0.37210  -0.00090   -0.24187
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                            0.45150    0.45260  -0.00110   -0.24304
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                         11.06000   11.10000  -0.04000   -0.36036
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                            9.57000    9.61000  -0.04000   -0.41623
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                            0.56730    0.56570   0.00160    0.28284
國泰全球高股息基金-人民幣                                         2.59050    2.59510  -0.00460   -0.17726
國泰全球高股息基金-美元                                           0.36340    0.36520  -0.00180   -0.49288
國泰全球高股息基金-新台幣                                        11.24000   11.32000  -0.08000   -0.70671
國泰全球高股息基金-澳幣                                           0.54250    0.54230   0.00020    0.03688
國泰全球基礎建設基金-美元                                         0.49950    0.50000  -0.00050   -0.10000
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                      14.52000   14.57000  -0.05000   -0.34317
國泰全球資源基金-美元                                             0.16070    0.16050   0.00020    0.12461
國泰全球資源基金-新台幣                                           5.04000    5.05000  -0.01000   -0.19802
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                0.60210    0.60160   0.00050    0.08311
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                             18.61000   18.64000  -0.03000   -0.16094
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                               17.97000   18.00000  -0.03000   -0.16667
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                0.89430    0.88900   0.00530    0.59618
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.73000   20.85000  -0.12000   -0.57554
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                  22.70000   22.61000   0.09000    0.39805
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                              2.58650    2.58210   0.00440    0.17040
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                0.36380    0.36430  -0.00050   -0.13725
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                  0.30860    0.30900  -0.00040   -0.12945
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                             11.20360   11.23960  -0.03600   -0.32030
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                9.50420    9.53480  -0.03060   -0.32093
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                0.53950    0.53740   0.00210    0.39077
國泰亞洲成長基金-美元                                             0.38640    0.38730  -0.00090   -0.23238
國泰亞洲成長基金-新台幣                                          11.56000   11.61000  -0.05000   -0.43066
國泰科技生化基金                                                 38.71000   38.84000  -0.13000   -0.33471
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        29.34000   29.50000  -0.16000   -0.54237
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         12.39000   12.36000   0.03000    0.24272
國泰美國費城半導體基金                                           15.25000   15.39000  -0.14000   -0.90968
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  48.02450   48.36660  -0.34210   -0.70731
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 15.60200   15.52070   0.08130    0.52382
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 27.40430   27.73440  -0.33010   -1.19022
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 46.39490   46.67440  -0.27950   -0.59883
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 46.82490   46.90970  -0.08480   -0.18077
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       43.06770   43.10250  -0.03480   -0.08074
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                          0.31990    0.32040  -0.00050   -0.15605
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                        9.92020    9.94270  -0.02250   -0.22630
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                        9.98410   10.00650  -0.02240   -0.22385
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                          0.32040    0.32090  -0.00050   -0.15581
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                        9.93270    9.95480  -0.02210   -0.22200
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                       10.01350   10.03530  -0.02180   -0.21723
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                          0.32030    0.32070  -0.00040   -0.12473
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                        9.92750    9.95050  -0.02300   -0.23114
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                       10.01790   10.04070  -0.02280   -0.22708
國泰紐幣2021保本基金                                             12.97830   12.93550   0.04280    0.33087
國泰紐幣八年期保本基金                                           13.36080   13.31730   0.04350    0.32664
國泰紐幣保本基金                                                 12.80060   12.76500   0.03560    0.27889
國泰國泰基金-新台幣A                                             25.54000   25.55000  -0.01000   -0.03914
國泰富時中國A50基金                                              21.44000   21.57000  -0.13000   -0.60269
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                 49.27500   49.56520  -0.29020   -0.58549
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                             0.35140    0.35190  -0.00050   -0.14209
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                          10.86000   10.88000  -0.02000   -0.18382
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                            10.24000   10.27000  -0.03000   -0.29211
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                             0.53230    0.53020   0.00210    0.39608
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                          20.31000   20.64000  -0.33000   -1.59884
國泰新興市場基金-美元                                             0.37880    0.38020  -0.00140   -0.36823
國泰新興市場基金-新台幣                                          11.70000   11.77000  -0.07000   -0.59473
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                            2.48280    2.47590   0.00690    0.27869
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                              1.50640    1.50220   0.00420    0.27959
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                              0.35900    0.35910  -0.00010   -0.02785
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                0.22000    0.22000   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                           10.80480   10.81960  -0.01480   -0.13679
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                              6.43160    6.44040  -0.00880   -0.13664
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                              15.31000   15.42000  -0.11000   -0.71336
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金     46.85800   47.13370  -0.27570   -0.58493
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金         46.60280   46.84350  -0.24070   -0.51384
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金             43.49060   43.66250  -0.17190   -0.39370
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 12.52000   12.62000  -0.10000   -0.79239
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 40.05000   39.44000   0.61000    1.54665
國泰標普北美科技ETF基金                                          23.28000   23.42000  -0.14000   -0.59778
國泰歐洲精選基金-美元                                             0.34260    0.34090   0.00170    0.49868
國泰歐洲精選基金-新台幣                                          10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            21.12000   21.20000  -0.08000   -0.37736
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.01000   18.72000   0.29000    1.54915
國泰豐益債券組合基金-美元                                         0.41930    0.41950  -0.00020   -0.04768
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                      12.57710   12.59360  -0.01650   -0.13102
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                       10.06830   10.07460  -0.00630   -0.06253
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                        9.97070    9.91630   0.05440    0.54859
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                         10.03400   10.04240  -0.00840   -0.08365
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                        9.80920    9.84000  -0.03080   -0.31301
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                        9.93150    9.93780  -0.00630   -0.06339
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                        9.84040    9.78670   0.05370    0.54870
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                          9.89350    9.90180  -0.00830   -0.08382
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                        9.66950    9.69980  -0.03030   -0.31238
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金                                                 27.34000   27.27000   0.07000    0.25669
第一金小型精選基金                                               34.03000   34.20000  -0.17000   -0.49708
第一金中概平衡基金                                               29.17000   29.27000  -0.10000   -0.34165
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.34370   15.34340   0.00030    0.00196
第一金全家福貨幣市場基金                                        178.88800  178.88500   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                            15.12930   15.16830  -0.03900   -0.25712
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                          15.12790   15.16680  -0.03890   -0.25648
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                          14.56000   14.63000  -0.07000   -0.47847
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                        14.56000   14.63000  -0.07000   -0.47847
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                    10.26020   10.25380   0.00640    0.06242
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                  10.25860   10.25220   0.00640    0.06243
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                  10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                     9.76510    9.76680  -0.00170   -0.01741
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                   9.76500    9.76680  -0.00180   -0.01843
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                   9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                 9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                          13.28220   13.31740  -0.03520   -0.26432
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                        13.29990   13.33520  -0.03530   -0.26471
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                        12.56000   12.62000  -0.06000   -0.47544
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                      12.58000   12.65000  -0.07000   -0.55336
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.82250    9.82240   0.00010    0.00102
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.81500    9.81490   0.00010    0.00102
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.39720    9.40750  -0.01030   -0.10949
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.42150    9.43190  -0.01040   -0.11026
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.80420   10.80410   0.00010    0.00093
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                       10.37890   10.39030  -0.01140   -0.10972
第一金全球大趨勢基金                                             24.55000   24.65000  -0.10000   -0.40568
第一金全球不動產證券化基金A                                       9.33790    9.36240  -0.02450   -0.26169
第一金全球不動產證券化基金B                                       6.39640    6.41310  -0.01670   -0.26040
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                 10.20690   10.20980  -0.00290   -0.02840
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N               10.20740   10.20980  -0.00240   -0.02351
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                 11.23440   11.23690  -0.00250   -0.02225
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N               11.23610   11.23870  -0.00260   -0.02313
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣               10.65000   10.67000  -0.02000   -0.18744
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N             10.65000   10.67000  -0.02000   -0.18744
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.59000    8.58320   0.00680    0.07922
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.63890   10.63030   0.00860    0.08090
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.18320    9.17030   0.01290    0.14067
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.18160    9.16870   0.01290    0.14070
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              7.60700    7.60290   0.00410    0.05393
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                            7.60220    7.59810   0.00410    0.05396
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.32550    8.32950  -0.00400   -0.04802
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.32600    8.33000  -0.00400   -0.04802
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.70990   11.69340   0.01650    0.14111
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.71050   11.69410   0.01640    0.14024
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                             10.23890   10.23340   0.00550    0.05375
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                           10.23980   10.23420   0.00560    0.05472
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.94090   14.94810  -0.00720   -0.04817
第一金亞洲科技基金                                               18.85000   18.91000  -0.06000   -0.31729
第一金亞洲新興市場基金                                           12.62000   12.66000  -0.04000   -0.31596
第一金店頭市場基金                                                8.32000    8.36000  -0.04000   -0.47847
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                          10.22530   10.24900  -0.02370   -0.23124
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                        10.22500   10.24900  -0.02400   -0.23417
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                        10.15990   10.20710  -0.04720   -0.46242
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                      10.15980   10.20700  -0.04720   -0.46243
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                          10.28910   10.31290  -0.02380   -0.23078
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                        10.30500   10.32880  -0.02380   -0.23042
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                        10.28850   10.31270  -0.02420   -0.23466
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                        10.22290   10.27040  -0.04750   -0.46249
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                      10.23910   10.28630  -0.04720   -0.45886
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                      10.22280   10.27030  -0.04750   -0.46250
第一金創新趨勢基金                                               23.02000   22.97000   0.05000    0.21768
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                44.75830   45.05250  -0.29420   -0.65302
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金          45.14730   45.43450  -0.28720   -0.63212
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                    46.30560   46.66980  -0.36420   -0.78038
第一金電子基金                                                   36.52000   36.67000  -0.15000   -0.40905
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.97000   19.83000   0.14000    0.70600
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                           19.76000   19.80000  -0.04000   -0.20202
統一大東協高股息基金(人民幣)                                      9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
統一大東協高股息基金(美元)                                        8.73000    8.73000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.01000    9.03000  -0.02000   -0.22148
統一大滿貫基金-A類型                                             38.27000   38.33000  -0.06000   -0.15654
統一大滿貫基金-I類型                                             38.27000   38.33000  -0.06000   -0.15654
統一大龍印基金                                                   14.93000   14.94000  -0.01000   -0.06693
統一中小基金                                                     26.65000   26.70000  -0.05000   -0.18727
統一台灣動力基金                                                 20.65000   20.71000  -0.06000   -0.28972
統一全天候基金-A類型                                            122.50000  123.11000  -0.61000   -0.49549
統一全天候基金-I類型                                            123.34000  123.95000  -0.61000   -0.49213
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.49730    8.53490  -0.03760   -0.44054
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             7.91070    7.95440  -0.04370   -0.54938
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           7.90490    7.96680  -0.06190   -0.77697
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.26480    9.27070  -0.00590   -0.06364
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             8.63310    8.64800  -0.01490   -0.17229
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           8.61930    8.65400  -0.03470   -0.40097
統一全球債券組合基金                                             12.42010   12.41850   0.00160    0.01288
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.24000   16.23000   0.01000    0.06161
統一全球新科技基金(美元)                                         14.70000   14.69000   0.01000    0.06807
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.11000   14.14000  -0.03000   -0.21216
統一亞太基金                                                     25.62000   25.68000  -0.06000   -0.23364
統一亞洲大金磚基金                                               12.18000   12.25000  -0.07000   -0.57143
統一奔騰基金                                                     64.64000   64.82000  -0.18000   -0.27769
統一強棒貨幣市場基金                                             16.75690   16.75670   0.00020    0.00119
統一統信基金                                                     32.91000   32.99000  -0.08000   -0.24250
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金           38.79550   39.04260  -0.24710   -0.63290
統一黑馬基金                                                     64.45000   64.66000  -0.21000   -0.32478
統一新亞洲科技能源基金                                           17.00000   16.99000   0.01000    0.05886
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.08860    8.13430  -0.04570   -0.56182
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.89740   10.91280  -0.01540   -0.14112
統一經建基金                                                     51.62000   51.91000  -0.29000   -0.55866
統一龍馬基金                                                     74.76000   74.89000  -0.13000   -0.17359
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   22.84000   22.80000   0.04000    0.17544
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            52.92000   52.72000   0.20000    0.37936
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                      10.45930   10.45840   0.00090    0.00861
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                        10.39830   10.39760   0.00070    0.00673
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                      10.35300   10.37800  -0.02500   -0.24089
野村巴西基金                                                      6.48000    6.69000  -0.21000   -3.13901
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        11.72000   11.74000  -0.02000   -0.17036
野村台灣高股息基金                                               26.22000   26.38000  -0.16000   -0.60652
野村台灣運籌基金                                                 41.03000   40.90000   0.13000    0.31785
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.89580    9.97820  -0.08240   -0.82580
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.74570    9.82570  -0.08000   -0.81419
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.80870    9.84970  -0.04100   -0.41626
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價              10.60150   10.59860   0.00290    0.02736
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                10.33850   10.33850   0.00000    0.00000
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價              10.05960   10.06580  -0.00620   -0.06159
野村平衡基金                                                     21.30000   21.27000   0.03000    0.14104
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型  9.94980    9.99650  -0.04670   -0.46716
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.16880   10.28380  -0.11500   -1.11826
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型  9.95680   10.00110  -0.04430   -0.44295
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型  9.99700    9.99680   0.00020    0.00200
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.26900   10.28390  -0.01490   -0.14489
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.00150   10.00180  -0.00030   -0.00300
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型  9.94470    9.95230  -0.00760   -0.07636
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價    10.05870   10.05830   0.00040    0.00398
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價      10.06760   10.06790  -0.00030   -0.00298
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價     9.95910    9.97150  -0.01240   -0.12435
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                         10.06000   10.11000  -0.05000   -0.49456
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                      10.68000   10.70000  -0.02000   -0.18692
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         15.05000   15.10000  -0.05000   -0.33113
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      12.90000   12.87000   0.03000    0.23310
野村全球生技醫療基金                                             16.13000   16.13000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                         10.29330   10.34210  -0.04880   -0.47186
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                           10.24500   10.29120  -0.04620   -0.44893
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                         10.14610   10.20200  -0.05590   -0.54793
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                          10.53790   10.58710  -0.04920   -0.46472
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                            10.45020   10.49740  -0.04720   -0.44964
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                          10.35650   10.41330  -0.05680   -0.54546
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                         10.29680   10.31590  -0.01910   -0.18515
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                          11.02370   11.03290  -0.00920   -0.08339
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                            10.88250   10.89240  -0.00990   -0.09089
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                          10.78700   10.80710  -0.02010   -0.18599
野村全球品牌基金                                                 27.75000   27.81000  -0.06000   -0.21575
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.34000   10.37000  -0.03000   -0.28930
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.53000   12.59000  -0.06000   -0.47657
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            10.66000   10.70000  -0.04000   -0.37383
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.06000   19.11000  -0.05000   -0.26164
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.12000   12.12000   0.00000    0.00000
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                  11.07060   11.07310  -0.00250   -0.02258
野村全球短期收益基金-美元計價                                    11.06250   11.06690  -0.00440   -0.03976
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.79670   10.80830  -0.01160   -0.10732
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           8.46540    8.54580  -0.08040   -0.94081
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             8.28950    8.36450  -0.07500   -0.89665
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           7.83750    7.92040  -0.08290   -1.04666
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.03430   11.06090  -0.02660   -0.24049
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.52240   10.54340  -0.02100   -0.19918
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.05500   10.08600  -0.03100   -0.30736
野村成長基金                                                     34.99000   34.87000   0.12000    0.34414
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       8.21170    8.26620  -0.05450   -0.65931
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         8.21780    8.26990  -0.05210   -0.63000
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       8.39090    8.45690  -0.06600   -0.78043
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.64030    9.63470   0.00560    0.05812
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.49060    9.48500   0.00560    0.05904
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.66960    9.67990  -0.01030   -0.10641
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                         10.06770   10.12850  -0.06080   -0.60029
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                            9.99910   10.05280  -0.05370   -0.53418
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                          9.85090    9.91920  -0.06830   -0.68856
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.51780    9.57360  -0.05580   -0.58285
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.52390    9.57570  -0.05180   -0.54095
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.58900    9.65500  -0.06600   -0.68358
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                         10.02980   10.05340  -0.02360   -0.23475
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.73340   10.75170  -0.01830   -0.17021
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.64010   10.64970  -0.00960   -0.09014
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.71150   10.73700  -0.02550   -0.23750
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                      9.79560    9.85100  -0.05540   -0.56238
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                        9.79400    9.84560  -0.05160   -0.52409
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                      9.66890    9.73410  -0.06520   -0.66981
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.23300    8.28680  -0.05380   -0.64923
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       8.88940    8.93870  -0.04930   -0.55153
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         8.74930    8.79600  -0.04670   -0.53092
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                      9.89360    9.90240  -0.00880   -0.08887
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.54780   13.55980  -0.01200   -0.08850
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.80750   12.80110   0.00640    0.05000
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.35060   10.34550   0.00510    0.04930
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45010   10.55450  -0.10440   -0.98915
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.39590   10.49580  -0.09990   -0.95181
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45690   10.51280  -0.05590   -0.53173
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.85410   10.85350   0.00060    0.00553
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.77240   10.77230   0.00010    0.00093
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.70080   10.70700  -0.00620   -0.05791
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價    10.85730   10.85370   0.00360    0.03317
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價      10.76380   10.76110   0.00270    0.02509
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價    10.84800   10.87100  -0.02300   -0.21157
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.21360   10.22400  -0.01040   -0.10172
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.75430    9.81170  -0.05740   -0.58502
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.37050    9.42360  -0.05310   -0.56348
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         8.82130    8.88330  -0.06200   -0.69794
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.41900   11.43130  -0.01230   -0.10760
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.42370   10.44120  -0.01750   -0.16761
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.62550   11.63810  -0.01260   -0.10827
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                11.02920   11.03950  -0.01030   -0.09330
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.75300   10.77140  -0.01840   -0.17082
野村泰國基金                                                     42.21000   42.09000   0.12000    0.28510
野村高科技基金                                                   12.06000   12.03000   0.03000    0.24938
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.42400   10.45130  -0.02730   -0.26121
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.06310   10.10160  -0.03850   -0.38113
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.74170   10.80930  -0.06760   -0.62539
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.42420    9.46170  -0.03750   -0.39633
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.35780    9.41000  -0.05220   -0.55473
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.71640    9.74570  -0.02930   -0.30065
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      12.13840   12.14580  -0.00740   -0.06093
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      14.42480   14.43490  -0.01010   -0.06997
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.96850   10.98070  -0.01220   -0.11110
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.89890   10.92810  -0.02920   -0.26720
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        11.49090   11.49360  -0.00270   -0.02349
野村貨幣市場基金                                                 16.35950   16.35930   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                     14.36000   14.34000   0.02000    0.13947
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.28530   10.38380  -0.09850   -0.94859
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.22270   10.31520  -0.09250   -0.89673
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.23790   10.28710  -0.04920   -0.47827
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.79850   10.79900  -0.00050   -0.00463
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.69120   10.69120   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.71920   10.72620  -0.00700   -0.06526
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計  9.98050   10.03350  -0.05300   -0.52823
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價   9.94160    9.99390  -0.05230   -0.52332
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計  9.80270    9.86670  -0.06400   -0.64865
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.73150   10.72670   0.00480    0.04475
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價  10.63870   10.63460   0.00410    0.03855
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.49630   10.50480  -0.00850   -0.08092
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.55880   10.56190  -0.00310   -0.02935
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.85470    7.85710  -0.00240   -0.03055
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  12.27240   12.27620  -0.00380   -0.03095
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    8.85000    8.82000   0.03000    0.34014
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.47220   10.47050   0.00170    0.01624
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.77680   10.79070  -0.01390   -0.12881
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.39490   10.39380   0.00110    0.01058
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.41540   10.43830  -0.02290   -0.21938
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.45790   10.46050  -0.00260   -0.02486
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.47250   10.47090   0.00160    0.01528
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.77790   10.79180  -0.01390   -0.12880
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.39470   10.39370   0.00100    0.00962
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.41840   10.44130  -0.02290   -0.21932
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.45680   10.45940  -0.00260   -0.02486
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.49100   10.48920   0.00180    0.01716
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.80320   10.81680  -0.01360   -0.12573
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.41160   10.41060   0.00100    0.00961
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.43630   10.45930  -0.02300   -0.21990
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.48010   10.48220  -0.00210   -0.02003
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.49100   10.48920   0.00180    0.01716
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.80490   10.81850  -0.01360   -0.12571
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.41930   10.41830   0.00100    0.00960
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.44590   10.46890  -0.02300   -0.21970
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.48140   10.48350  -0.00210   -0.02003
野村精選貨幣市場基金                                             12.12450   12.12440   0.00010    0.00082
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  11.65000   11.60000   0.05000    0.43103
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                           9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
野村積極成長基金                                                 14.83000   14.78000   0.05000    0.33829
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                     11.49000   11.47000   0.02000    0.17437
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  41.64000   41.56000   0.08000    0.19249
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.64710   10.65880  -0.01170   -0.10977
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.46040    8.50580  -0.04540   -0.53375
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             7.77810    7.81580  -0.03770   -0.48236
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.58540    7.62920  -0.04380   -0.57411
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          12.30200   12.31090  -0.00890   -0.07229
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.97860   10.98240  -0.00380   -0.03460
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.74970   10.76210  -0.01240   -0.11522
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     11.48000   11.54000  -0.06000   -0.51993
野村環球基金-人民幣計價                                          17.62000   17.66000  -0.04000   -0.22650
野村環球基金-美元計價                                            13.56000   13.60000  -0.04000   -0.29412
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  19.03000   19.13000  -0.10000   -0.52274
野村鴻利基金                                                     25.57000   25.55000   0.02000    0.07828
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.91580   16.91560   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                     22.18000   22.12000   0.06000    0.27125
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.49000    9.63000  -0.14000   -1.45379
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.36000   13.48000  -0.12000   -0.89021
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.30000   10.33000  -0.03000   -0.29042
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      15.30000   15.35000  -0.05000   -0.32573
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.77580   10.79360  -0.01780   -0.16491
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  14.10620   14.12980  -0.02360   -0.16702
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                             11.03750   11.02610   0.01140    0.10339
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                               10.57810   10.59800  -0.01990   -0.18777
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                             10.90840   10.88760   0.02080    0.19104
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                               10.42030   10.43020  -0.00990   -0.09492
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                         10.46890   10.44630   0.02260    0.21634
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                           10.18490   10.19290  -0.00800   -0.07849
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                          9.96540    9.99690  -0.03150   -0.31510
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                               10.42570   10.42890  -0.00320   -0.03068
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                               10.64090   10.63820   0.00270    0.02538
凱基台商天下基金                                                 14.77000   14.74000   0.03000    0.20353
凱基台灣精五門基金                                               23.27000   23.32000  -0.05000   -0.21441
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金     47.24580   47.52620  -0.28040   -0.58999
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 48.55300   48.70640  -0.15340   -0.31495
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金    40.90890   41.15290  -0.24400   -0.59291
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 46.92800   47.23930  -0.31130   -0.65899
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金       47.50710   47.85220  -0.34510   -0.72118
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金           48.72170   49.11500  -0.39330   -0.80077
凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積)                           10.02120    9.99020   0.03100    0.31030
凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)                           10.01950    9.99010   0.02940    0.29429
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)                          10.02100    9.98960   0.03140    0.31433
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配)                          10.01950    9.98900   0.03050    0.30534
凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)                           10.09670    9.98510   0.11160    1.11767
凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配)                          10.08890    9.98390   0.10500    1.05169
凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)                             10.01570   10.01470   0.00100    0.00999
凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配)                             10.01610   10.01430   0.00180    0.01797
凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)                            10.01620   10.01490   0.00130    0.01298
凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)                            10.01540   10.01380   0.00160    0.01598
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)                            9.96530    9.98770  -0.02240   -0.22428
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配)                            9.96520    9.98770  -0.02250   -0.22528
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積)                           9.96580    9.98820  -0.02240   -0.22426
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配)                           9.96590    9.98830  -0.02240   -0.22426
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.52000   13.52000   0.00000    0.00000
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     11.76510   11.80280  -0.03770   -0.31942
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   11.63000   11.69000  -0.06000   -0.51326
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.60970   11.60950   0.00020    0.00172
凱基開創基金                                                     30.58000   30.71000  -0.13000   -0.42331
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.08000   22.21000  -0.13000   -0.58532
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.32950   21.40410  -0.07460   -0.34853
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   17.15000   17.27000  -0.12000   -0.69485
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   16.33440   16.41440  -0.08000   -0.48738
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.31000    7.36000  -0.05000   -0.67935
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 43.02510   43.31110  -0.28600   -0.66034
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 43.47250   43.73740  -0.26490   -0.60566
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 43.57980   43.88300  -0.30320   -0.69093
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                     10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.79000   11.81000  -0.02000   -0.16935
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.06140   11.11330  -0.05190   -0.46701
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.62000   10.69000  -0.07000   -0.65482
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     12.12450   12.19630  -0.07180   -0.58870
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   12.46000   12.56000  -0.10000   -0.79618
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.74000   12.80000  -0.06000   -0.46875
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.44170   12.46980  -0.02810   -0.22534
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                     10.63780   10.60960   0.02820    0.26580
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                       10.01600   10.02010  -0.00410   -0.04092
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                     10.06290   10.09020  -0.02730   -0.27056
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                     10.63770   10.60940   0.02830    0.26674
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                       10.01600   10.02010  -0.00410   -0.04092
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                     10.06290   10.09020  -0.02730   -0.27056
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       12.39000   12.34000   0.05000    0.40519
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       34.70000   34.94000  -0.24000   -0.68689
富邦NASDAQ-100基金                                               32.33000   32.54000  -0.21000   -0.64536
富邦上証180基金                                                  30.64000   31.01000  -0.37000   -1.19316
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.05000    6.03000   0.02000    0.33167
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 46.69000   47.38000  -0.69000   -1.45631
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      19.60580   19.74840  -0.14260   -0.72208
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                              11.09590   11.09610  -0.00020   -0.00180
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                11.01960   11.01890   0.00070    0.00635
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.79000   14.94000  -0.15000   -1.00402
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                19.48000   19.10000   0.38000    1.98953
富邦日本東証基金                                                 20.57000   20.41000   0.16000    0.78393
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  47.37000   47.15000   0.22000    0.46660
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  46.85000   46.79000   0.06000    0.12823
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  55.58000   54.91000   0.67000    1.22018
富邦台灣心基金                                                   23.93000   24.05000  -0.12000   -0.49896
富邦台灣釆吉50基金                                               49.09000   48.43000   0.66000    1.36279
富邦台灣科技指數基金                                             62.29000   61.00000   1.29000    2.11475
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 49.25110   49.52640  -0.27530   -0.55587
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.65600   41.69090  -0.03490   -0.08371
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.31400    0.31410  -0.00010   -0.03184
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                      10.36000   10.39000  -0.03000   -0.28874
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.72000    2.71990   0.00010    0.00368
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.36390    0.36450  -0.00060   -0.16461
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           11.18470   11.22030  -0.03560   -0.31728
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.31590    2.31590   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.34190    0.34240  -0.00050   -0.14603
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.45580    9.48590  -0.03010   -0.31731
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.78000   22.93000  -0.15000   -0.65416
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.43000   14.38000   0.05000    0.34771
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               26.57000   26.80000  -0.23000   -0.85821
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.72630   15.72610   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金            17.24000   17.58000  -0.34000   -1.93402
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 45.68190   45.96260  -0.28070   -0.61071
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.70340   40.81730  -0.11390   -0.27905
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 40.40980   40.56590  -0.15610   -0.38481
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金        39.53730   39.85750  -0.32020   -0.80336
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 47.39450   47.67190  -0.27740   -0.58189
富邦長紅基金                                                     66.43000   66.77000  -0.34000   -0.50921
富邦科技基金                                                     26.42000   26.61000  -0.19000   -0.71402
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         41.36300   41.47850  -0.11550   -0.27846
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      48.37580   48.72170  -0.34590   -0.70995
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        41.09610   41.30400  -0.20790   -0.50334
富邦恒生國企ETF基金                                              19.67000   19.67000   0.00000    0.00000
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            13.96000   14.07000  -0.11000   -0.78181
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            24.45000   24.33000   0.12000    0.49322
富邦高成長基金                                                   25.60000   25.74000  -0.14000   -0.54390
富邦基金A類型                                                    14.89000   14.96000  -0.07000   -0.46791
富邦基金I類型                                                    14.89000   14.96000  -0.07000   -0.46791
富邦深証100基金                                                  10.34000   10.45000  -0.11000   -1.05263
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.20000   20.09000   0.11000    0.54754
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.41750    0.41810  -0.00060   -0.14351
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.30940   12.31200  -0.00260   -0.02112
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.09740    9.09920  -0.00180   -0.01978
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.29270    0.29310  -0.00040   -0.13647
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.28300    8.28470  -0.00170   -0.02052
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                             10.19590   10.20750  -0.01160   -0.11364
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                           10.78860   10.82580  -0.03720   -0.34362
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.36190    9.37260  -0.01070   -0.11416
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.89750    9.93160  -0.03410   -0.34335
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    18.49000   18.49000   0.00000    0.00000
富邦精準基金                                                     47.92000   48.12000  -0.20000   -0.41563
富邦精銳中小基金                                                 12.47000   12.56000  -0.09000   -0.71656
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     19.54000   19.59000  -0.05000   -0.25523
富邦臺灣公司治理100基金                                          22.42000   22.18000   0.24000    1.08206
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             6.78000    6.84000  -0.06000   -0.87719
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            17.43000   17.16000   0.27000    1.57343
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.94000   19.97000  -0.03000   -0.15023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 32.29000   32.19000   0.10000    0.31066
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別         9.88070    9.87860   0.00210    0.02126
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別               9.83690    9.83740  -0.00050   -0.00508
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.60630    9.60910  -0.00280   -0.02914
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別          10.33440   10.33230   0.00210    0.02032
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                10.29870   10.29930  -0.00060   -0.00583
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別              10.05970   10.06260  -0.00290   -0.02882
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.29650    8.29410   0.00240    0.02894
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     8.99750    8.99550   0.00200    0.02223
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   8.50190    8.50240  -0.00050   -0.00588
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                10.25400   10.25110   0.00290    0.02829
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                      10.33240   10.33010   0.00230    0.02227
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.80120    9.80170  -0.00050   -0.00510
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.95420    9.95450  -0.00030   -0.00301
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.59160    8.58690   0.00470    0.05473
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.89920    9.89480   0.00440    0.04447
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.10780    9.10650   0.00130    0.01428
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    11.58850   11.58180   0.00670    0.05785
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          11.39980   11.39480   0.00500    0.04388
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.62250   10.62130   0.00120    0.01130
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.32310    9.32160   0.00150    0.01609
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                       10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                         15.11000   15.09000   0.02000    0.13254
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.77540    8.77350   0.00190    0.02166
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.68330    9.68170   0.00160    0.01653
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.12090    9.12150  -0.00060   -0.00658
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別          10.76970   10.76720   0.00250    0.02322
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                10.80250   10.80080   0.00170    0.01574
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別              10.24290   10.24450  -0.00160   -0.01562
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.28270    9.28360  -0.00090   -0.00969
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別              10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             24.21000   24.22000  -0.01000   -0.04129
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               22.69000   22.72000  -0.03000   -0.13204
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                     9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                   9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.09600    8.12630  -0.03030   -0.37286
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.29030    9.30820  -0.01790   -0.19230
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                        10.35620   10.37620  -0.02000   -0.19275
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.79120    9.82770  -0.03650   -0.37140
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.72340   11.72130   0.00210    0.01792
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.66760    8.66610   0.00150    0.01731
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      8.73530    8.73370   0.00160    0.01832
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                     9.81360    9.81190   0.00170    0.01733
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     14.80640   14.74450   0.06190    0.41982
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.51420   10.47030   0.04390    0.41928
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                    10.34020   10.29700   0.04320    0.41954
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.70100   10.70110  -0.00010   -0.00093
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.60980    7.60990  -0.00010   -0.00131
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        8.90260    8.90270  -0.00010   -0.00112
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                       9.88760    9.88770  -0.00010   -0.00101
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     11.24200   11.26210  -0.02010   -0.17847
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.46530    7.47860  -0.01330   -0.17784
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      8.75070    8.76630  -0.01560   -0.17795
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                     9.88110    9.89870  -0.01760   -0.17780
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.98940   10.97940   0.01000    0.09108
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.64410    7.63720   0.00690    0.09035
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.11500    8.12750  -0.01250   -0.15380
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.24970    9.25210  -0.00240   -0.02594
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.41790   10.42060  -0.00270   -0.02591
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              13.03090   13.05090  -0.02000   -0.15325
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 7.96000    7.99000  -0.03000   -0.37547
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               8.19000    8.24000  -0.05000   -0.60680
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.88000    8.87000   0.01000    0.11274
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        11.08000   11.07000   0.01000    0.09033
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.14000    8.09000   0.05000    0.61805
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        12.43000   12.36000   0.07000    0.56634
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           8.59000    8.61000  -0.02000   -0.23229
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.39000   10.42000  -0.03000   -0.28791
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.09000    8.13000  -0.04000   -0.49200
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.80000    9.85000  -0.05000   -0.50761
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                           9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.68000   10.67000   0.01000    0.09372
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.12000    9.13000  -0.01000   -0.10953
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.00130   13.03740  -0.03610   -0.27690
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                           10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         11.14000   11.16000  -0.02000   -0.17921
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                    10.20000   10.24000  -0.04000   -0.39063
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                     9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.75000    9.79000  -0.04000   -0.40858
富蘭克林華美第一富基金                                           41.75000   41.92000  -0.17000   -0.40553
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.36570   10.36560   0.00010    0.00096
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             8.56000    8.57000  -0.01000   -0.11669
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.35000    9.35000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           8.78000    8.81000  -0.03000   -0.34052
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                14.45000   14.42000   0.03000    0.20804
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  12.96000   12.97000  -0.01000   -0.07710
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.06000   15.11000  -0.05000   -0.33091
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                    9.40640    9.42890  -0.02250   -0.23863
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                   9.40640    9.42880  -0.02240   -0.23757
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                    9.40470    9.41410  -0.00940   -0.09985
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                   9.40470    9.41400  -0.00930   -0.09879
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                      9.57300    9.60160  -0.02860   -0.29787
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                      9.34660    9.37450  -0.02790   -0.29762
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                     9.34650    9.37450  -0.02800   -0.29868
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                    9.59760    9.64570  -0.04810   -0.49867
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                    9.37030    9.41720  -0.04690   -0.49802
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                   9.37030    9.41720  -0.04690   -0.49802
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    6.20870    6.22920  -0.02050   -0.32910
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               10.47560   10.49050  -0.01490   -0.14203
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.47040    9.45660   0.01380    0.14593
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.63450   11.61750   0.01700    0.14633
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.62800    6.63130  -0.00330   -0.04976
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     8.81450    8.80690   0.00760    0.08630
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.89080   10.89630  -0.00550   -0.05048
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                  70.20000   70.74000  -0.54000   -0.76336
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                  72.81000   73.18000  -0.37000   -0.50560
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                              62.59820   62.75730  -0.15910   -0.25352
復華1至5年期高收益債券基金                                       20.54000   20.57000  -0.03000   -0.14584
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                             10.87000   10.86000   0.01000    0.09208
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                               10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                            70.24800   70.70490  -0.45690   -0.64621
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元                           10.08000   10.11000  -0.03000   -0.29674
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣                          9.93000    9.98000  -0.05000   -0.50100
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                               68.24800   68.58020  -0.33220   -0.48440
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.93460   11.92630   0.00830    0.06959
復華人生目標基金                                                 41.83220   41.97470  -0.14250   -0.33949
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                             10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                               10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                             10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                          9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                            9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                          9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
復華已開發國家300股票指數基金-美元                                9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
復華已開發國家300股票指數基金-新台幣                              9.75000    9.80000  -0.05000   -0.51020
復華中小精選基金                                                 70.33000   70.58000  -0.25000   -0.35421
復華六年到期新興市場債券基金                                     10.89000   10.89000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                         10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                           10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                          9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
復華台灣智能基金                                                 12.34000   12.34000   0.00000    0.00000
復華全方位基金                                                   32.22000   32.28000  -0.06000   -0.18587
復華全球大趨勢基金-美元                                          12.92000   12.91000   0.01000    0.07746
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        20.30000   20.33000  -0.03000   -0.14757
復華全球平衡基金-美元                                             9.27000    9.26000   0.01000    0.10799
復華全球平衡基金-新臺幣                                          19.66000   19.70000  -0.04000   -0.20305
復華全球物聯網科技基金-美元                                      14.20000   14.15000   0.05000    0.35336
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    13.67000   13.65000   0.02000    0.14652
復華全球原物料基金                                                8.10000    8.09000   0.01000    0.12361
復華全球消費基金-新臺幣                                          12.91000   12.94000  -0.03000   -0.23184
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      12.21100   12.22620  -0.01520   -0.12432
復華全球債券基金                                                 15.17030   15.21850  -0.04820   -0.31672
復華全球債券組合基金                                             15.35000   15.36000  -0.01000   -0.06510
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   15.60000   15.64000  -0.04000   -0.25575
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.70000   10.73000  -0.03000   -0.27959
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.95000   10.95000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                             13.51020   13.51000   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                 11.36000   11.37000  -0.01000   -0.08795
復華亞太成長基金                                                 12.50000   12.46000   0.04000    0.32103
復華亞太神龍科技基金-美元                                         9.15000    9.12000   0.03000    0.32895
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
復華東協世紀基金                                                 12.04000   12.02000   0.02000    0.16639
復華南非幣長期收益基金A                                          14.29000   14.32000  -0.03000   -0.20950
復華南非幣長期收益基金B                                           7.96000    7.98000  -0.02000   -0.25063
復華南非幣短期收益基金A                                          14.75000   14.75000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           8.90000    8.90000   0.00000    0.00000
復華美元高收益債券指數基金-美元                                   9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A                                9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B                                9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
復華美國20年期以上公債ETF基金                                    74.25290   74.78390  -0.53100   -0.71005
復華美國金融服務業股票ETF基金                                    21.21000   21.33000  -0.12000   -0.56259
復華美國新星基金-美元                                            12.64000   12.61000   0.03000    0.23791
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.80000   12.80000   0.00000    0.00000
復華恒生基金                                                     19.83000   19.87000  -0.04000   -0.20131
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.79000    8.82000  -0.03000   -0.34014
復華恒生單日正向二倍基金                                         26.56000   26.42000   0.14000    0.52990
復華神盾基金                                                     28.96410   29.10050  -0.13640   -0.46872
復華高成長基金                                                   72.96000   72.97000  -0.01000   -0.01370
復華高益策略組合基金                                             13.61000   13.64000  -0.03000   -0.21994
復華貨幣市場基金                                                 14.47480   14.47460   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                         17.58000   17.60000  -0.02000   -0.11364
復華富時台灣高股息低波動基金                                     48.53000   48.36000   0.17000    0.35153
復華復華基金                                                     22.86000   22.86000   0.00000    0.00000
復華傳家二號基金                                                 35.79330   35.78410   0.00920    0.02571
復華傳家基金                                                     24.31440   24.49100  -0.17660   -0.72108
復華奧林匹克全球組合基金                                         15.98000   15.99000  -0.01000   -0.06254
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.77000   11.77000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.36000   14.38000  -0.02000   -0.13908
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.32000    9.33000  -0.01000   -0.10718
復華新興市場10年期以上債券基金                                   22.72000   22.80000  -0.08000   -0.35088
復華新興市場企業債券ETF基金                                      71.05000   71.24000  -0.19000   -0.26670
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.25000    5.25000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            11.82000   11.82000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            11.61000   11.60000   0.01000    0.08621
復華新興市場短期收益基金                                         11.38000   11.39000  -0.01000   -0.08780
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
復華滬深300 A股基金                                              23.07000   23.35000  -0.28000   -1.19914
復華數位經濟基金                                                 50.59000   50.80000  -0.21000   -0.41339
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                       10.05920   10.05330   0.00590    0.05869
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.77740    9.77630   0.00110    0.01125
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.60500   10.59870   0.00630    0.05944
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                     10.16810   10.16700   0.00110    0.01082
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                         10.21990   10.13180   0.08810    0.86954
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                           10.15200   10.15250  -0.00050   -0.00492
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                       10.27410   10.26430   0.00980    0.09548
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.83610   10.85060  -0.01450   -0.13363
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                           10.17180   10.16640   0.00540    0.05312
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.75060   10.76950  -0.01890   -0.17550
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                           10.53390   10.52820   0.00570    0.05414
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         11.12400   11.14340  -0.01940   -0.17409
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                         10.74550   10.72460   0.02090    0.19488
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                           10.68740   10.67620   0.01120    0.10491
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                         10.71970   10.73310  -0.01340   -0.12485
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                         10.74650   10.72050   0.02600    0.24253
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                         12.03830   11.91470   0.12360    1.03737
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                           10.65630   10.64010   0.01620    0.15225
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                         10.93040   10.90390   0.02650    0.24303
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                         12.34320   12.21630   0.12690    1.03878
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                           10.80010   10.78370   0.01640    0.15208
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                         10.88490   10.89330  -0.00840   -0.07711
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                         10.22990   10.21910   0.01080    0.10568
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                           10.21060   10.20870   0.00190    0.01861
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                         10.05280   10.07410  -0.02130   -0.21143
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                         10.54290   10.52420   0.01870    0.17769
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                         10.90680   10.79960   0.10720    0.99263
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                           10.53980   10.53070   0.00910    0.08641
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                         10.54190   10.52320   0.01870    0.17770
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                         10.90690   10.79960   0.10730    0.99356
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                           10.53680   10.52760   0.00920    0.08739
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                     10.43330   10.41740   0.01590    0.15263
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                       10.40650   10.40050   0.00600    0.05769
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                     10.43150   10.41560   0.01590    0.15266
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                       10.40750   10.40150   0.00600    0.05768
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                         11.06570   11.05170   0.01400    0.12668
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                           11.03910   11.03650   0.00260    0.02356
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                         11.06270   11.08560  -0.02290   -0.20657
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                         10.21830   10.20840   0.00990    0.09698
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                           10.19830   10.19730   0.00100    0.00981
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                         10.04160   10.06380  -0.02220   -0.22059
景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣                         10.01440   10.01320   0.00120    0.01198
景順十年到期特選新興債券基金年配型美元                            9.98090    9.98780  -0.00690   -0.06908
景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣                          9.95580    9.98560  -0.02980   -0.29843
景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣                         10.03160   10.02540   0.00620    0.06184
景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣                          9.99580    9.91240   0.08340    0.84137
景順六年到期特選全球債券基金年配型美元                            9.99800    9.99980  -0.00180   -0.01800
景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣                         10.03190   10.02570   0.00620    0.06184
景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣                          9.99570    9.91230   0.08340    0.84138
景順六年到期特選全球債券基金累積型美元                            9.99810   10.00000  -0.00190   -0.01900
景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣                         10.00970   10.00400   0.00570    0.05698
景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣                        9.95280    9.97810  -0.02530   -0.25356
景順六年到期特選新興債券基金累積美元                              9.97790    9.98030  -0.00240   -0.02405
景順主流基金                                                     19.93000   20.01000  -0.08000   -0.39980
景順台灣科技基金                                                 35.03000   35.14000  -0.11000   -0.31303
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.48000    9.50000  -0.02000   -0.21053
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                8.85000    8.87000  -0.02000   -0.22548
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.60000   11.62000  -0.02000   -0.17212
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.84000   10.86000  -0.02000   -0.18416
景順全球科技基金                                                 23.72000   23.89000  -0.17000   -0.71159
景順全球康健基金                                                 19.43000   19.51000  -0.08000   -0.41005
景順貨幣市場基金                                                 16.00800   16.00790   0.00010    0.00062
景順潛力基金                                                     34.37000   34.42000  -0.05000   -0.14526
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         14.62000   14.66000  -0.04000   -0.27285
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.69000   13.76000  -0.07000   -0.50872
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.89000   10.92000  -0.03000   -0.27473
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  11.13000   11.18000  -0.05000   -0.44723
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    11.65000   11.68000  -0.03000   -0.25685
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  11.75000   11.80000  -0.05000   -0.42373
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.71700    9.71300   0.00400    0.04118
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.93440    9.95310  -0.01870   -0.18788
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                   10.32810   10.32380   0.00430    0.04165
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                 10.56290   10.58280  -0.01990   -0.18804
華南永昌永昌基金                                                 20.16000   20.34000  -0.18000   -0.88496
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.95520   14.95150   0.00370    0.02475
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.63000    9.71000  -0.08000   -0.82389
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.64000    9.62000   0.02000    0.20790
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                    9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
華南永昌全球精品基金                                             16.61000   16.62000  -0.01000   -0.06017
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         10.52000   10.54000  -0.02000   -0.18975
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.46000   13.46000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.37000   13.41000  -0.04000   -0.29828
華南永昌物聯網精選基金                                           12.41000   12.54000  -0.13000   -1.03668
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.29980   16.29960   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                             25.24940   25.36850  -0.11910   -0.46948
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                          9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                          9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         12.00360   12.00340   0.00020    0.00167
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華頓中小型基金                                                   23.35000   23.39000  -0.04000   -0.17101
華頓台灣基金                                                     24.88000   24.96000  -0.08000   -0.32051
華頓平安貨幣市場基金                                             11.58460   11.58440   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                             17.37000   17.35000   0.02000    0.11527
華頓全球高收益債券基金A                                          13.83830   13.84550  -0.00720   -0.05200
華頓全球高收益債券基金B                                           7.93480    7.93890  -0.00410   -0.05164
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匯豐台灣精典基金                                                 25.66000   25.56000   0.10000    0.39124
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.51000   12.59000  -0.08000   -0.63542
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.20000    8.21000  -0.01000   -0.12180
匯豐安富基金                                                     26.73000   26.63000   0.10000    0.37552
匯豐成功基金                                                     42.55000   42.57000  -0.02000   -0.04698
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         15.02220   15.02200   0.00020    0.00133
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          4.94000    4.97000  -0.03000   -0.60362
匯豐新鑽動力基金                                                 10.33000   10.38000  -0.05000   -0.48170
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.41890    5.47050  -0.05160   -0.94324
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.33770    9.38990  -0.05220   -0.55592
匯豐龍鳳基金-A類型                                               55.46000   55.23000   0.23000    0.41644
匯豐龍鳳基金-I類型                                               55.46000   55.23000   0.23000    0.41644
匯豐龍騰電子基金                                                 40.38000   40.34000   0.04000    0.09916
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.83930   12.84410  -0.00480   -0.03737
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新光大三通基金                                                   19.51000   19.54000  -0.03000   -0.15353
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           11.77540   11.78410  -0.00870   -0.07383
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                             10.35130   10.35050   0.00080    0.00773
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.70360   10.70350   0.00010    0.00093
新光台灣富貴基金                                                 25.94000   25.93000   0.01000    0.03857
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金     21.55000   21.65000  -0.10000   -0.46189
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 46.39160   46.64910  -0.25750   -0.55199
新光全球AI新創產業基金人民幣                                     10.28000   10.30000  -0.02000   -0.19417
新光全球AI新創產業基金美元                                        9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                      9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
新光全球生技醫療基金(美元)                                       10.71000   10.65000   0.06000    0.56338
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.46000   10.41000   0.05000    0.48031
新光全球債券基金(A累積)美元                                      11.22410   11.25910  -0.03500   -0.31086
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                    10.99630   11.03140  -0.03510   -0.31818
新光全球債券基金(B配息)美元                                      10.53150   10.56430  -0.03280   -0.31048
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                    10.30390   10.33670  -0.03280   -0.31732
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.35000    9.38000  -0.03000   -0.31983
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.37000   10.40000  -0.03000   -0.28846
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
新光吉星貨幣市場基金                                             15.52550   15.52520   0.00030    0.00193
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
新光多重資產基金(A累積)美元                                       8.60000    8.61000  -0.01000   -0.11614
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     8.99000    9.00000  -0.01000   -0.11111
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     8.60000    8.61000  -0.01000   -0.11614
新光亞洲精選基金-美金                                            20.73000   20.72000   0.01000    0.04826
新光亞洲精選基金-新台幣                                          21.05000   21.04000   0.01000    0.04753
新光店頭基金                                                     23.94000   23.91000   0.03000    0.12547
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  11.72000   11.75000  -0.03000   -0.25532
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                11.12000   11.15000  -0.03000   -0.26906
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                  10.61000   10.64000  -0.03000   -0.28195
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                10.05000   10.08000  -0.03000   -0.29762
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金        42.26490   42.42230  -0.15740   -0.37103
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元          10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣        10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣        10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
新光特選內需收益ETF基金                                          20.98000   20.96000   0.02000    0.09542
新光創新科技基金                                                 14.26000   14.24000   0.02000    0.14045
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                              10.26700   10.28350  -0.01650   -0.16045
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.59900   10.60710  -0.00810   -0.07636
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                              10.13380   10.13530  -0.00150   -0.01480
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.28170    9.29670  -0.01500   -0.16135
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.55830    9.56560  -0.00730   -0.07632
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.10760    9.10910  -0.00150   -0.01647
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金         40.73910   40.77920  -0.04010   -0.09833
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金     47.71410   47.96000  -0.24590   -0.51272
新光澳幣八年期保本基金                                           11.10000   11.10000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           11.09000   11.09000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 12.56000   12.56000   0.00000    0.00000
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.96940   10.97650  -0.00710   -0.06468
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.45510    9.54080  -0.08570   -0.89825
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.38850    9.47320  -0.08470   -0.89410
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                      10.63180   10.65290  -0.02110   -0.19807
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                      10.74670   10.75570  -0.00900   -0.08368
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.47400    9.54790  -0.07390   -0.77399
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.43580    9.50530  -0.06950   -0.73117
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                      10.69030   10.69430  -0.00400   -0.03740
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.06000    7.08000  -0.02000   -0.28249
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                         10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
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群益10年期以上金融債ETF基金                                      44.56890   44.80390  -0.23500   -0.52451
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                   45.13100   45.31540  -0.18440   -0.40693
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                               45.36250   45.62210  -0.25960   -0.56902
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                             47.29990   47.58070  -0.28080   -0.59016
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                45.68910   45.93000  -0.24090   -0.52449
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                               49.10790   49.35250  -0.24460   -0.49562
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                              50.41120   50.54820  -0.13700   -0.27103
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                48.53890   48.75450  -0.21560   -0.44222
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                48.07910   48.43170  -0.35260   -0.72804
群益大印度基金N-新臺幣                                            9.83000    9.88000  -0.05000   -0.50607
群益大印度基金-人民幣                                            13.48740   13.52370  -0.03630   -0.26842
群益大印度基金-美元                                              12.23700   12.28230  -0.04530   -0.36882
群益大印度基金-新臺幣                                            11.63000   11.70000  -0.07000   -0.59829
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.28210   12.28250  -0.00040   -0.00326
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 11.42690   11.43890  -0.01200   -0.10491
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               10.75000   10.79000  -0.04000   -0.37071
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               10.83840   10.83880  -0.00040   -0.00369
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                  9.19910    9.20880  -0.00970   -0.10533
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                8.68000    8.71000  -0.03000   -0.34443
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.85760    9.85790  -0.00030   -0.00304
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 8.40130    8.41010  -0.00880   -0.10464
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               8.90000    8.93000  -0.03000   -0.33595
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.04990    9.05020  -0.00030   -0.00331
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 7.97180    7.98010  -0.00830   -0.10401
群益中小型股基金                                                 48.59000   48.63000  -0.04000   -0.08225
群益平衡王基金                                                   20.81270   20.79050   0.02220    0.10678
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                          10.02440   10.02670  -0.00230   -0.02294
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                         9.96320    9.98830  -0.02510   -0.25129
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                          10.02450   10.02670  -0.00220   -0.02194
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                         9.96320    9.98830  -0.02510   -0.25129
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                         10.02460   10.02680  -0.00220   -0.02194
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                        9.96310    9.98830  -0.02520   -0.25230
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                         9.95240    9.97700  -0.02460   -0.24657
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                           9.97750    9.97740   0.00010    0.00100
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                         9.91650    9.93910  -0.02260   -0.22738
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                           9.97750    9.97730   0.00020    0.00200
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                         9.91650    9.93910  -0.02260   -0.22738
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                          9.97760    9.97740   0.00020    0.00200
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                        9.91650    9.93910  -0.02260   -0.22738
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                         9.92790    9.94970  -0.02180   -0.21910
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                           10.00860   10.00790   0.00070    0.00699
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                          9.94740    9.96960  -0.02220   -0.22268
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                           10.00860   10.00790   0.00070    0.00699
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                          9.94740    9.96960  -0.02220   -0.22268
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                          10.00860   10.00780   0.00080    0.00799
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                         9.94740    9.96960  -0.02220   -0.22268
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                          9.94930    9.97080  -0.02150   -0.21563
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  9.16000    9.18000  -0.02000   -0.21786
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  6.50000    6.51000  -0.01000   -0.15361
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             12.87600   12.86140   0.01460    0.11352
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               11.85630   11.85490   0.00140    0.01181
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                             11.26000   11.29000  -0.03000   -0.26572
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                             10.89280   10.88050   0.01230    0.11305
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                               10.02920   10.02800   0.00120    0.01197
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              9.53000    9.55000  -0.02000   -0.20942
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                            10.76560   10.75340   0.01220    0.11345
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.56450   10.56850  -0.00400   -0.03785
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                             10.32690   10.33170  -0.00480   -0.04646
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                           10.22000   10.25000  -0.03000   -0.29268
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.21090    9.21430  -0.00340   -0.03690
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.21220    9.21650  -0.00430   -0.04666
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.11000    9.14000  -0.03000   -0.32823
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.62600   10.62990  -0.00390   -0.03669
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.65110   10.65600  -0.00490   -0.04598
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.70000   10.73000  -0.03000   -0.27959
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.37350    9.37700  -0.00350   -0.03733
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                             9.85680    9.86140  -0.00460   -0.04665
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.82530   10.82680  -0.00150   -0.01385
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                     10.61520   10.61720  -0.00200   -0.01884
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.65140   10.67790  -0.02650   -0.24818
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                    9.85790    9.85940  -0.00150   -0.01521
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.79720    9.79910  -0.00190   -0.01939
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                    9.83120    9.85570  -0.02450   -0.24859
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.82530   10.82690  -0.00160   -0.01478
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                    10.61520   10.61720  -0.00200   -0.01884
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.65130   10.67780  -0.02650   -0.24818
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                   9.85800    9.85940  -0.00140   -0.01420
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.79700    9.79890  -0.00190   -0.01939
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                   9.83120    9.85560  -0.02440   -0.24757
群益全球關鍵生技基金N-美元                                        9.51530    9.52460  -0.00930   -0.09764
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     11.09000   11.13000  -0.04000   -0.35939
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.56900   15.58430  -0.01530   -0.09818
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      15.38000   15.44000  -0.06000   -0.38860
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.43000   11.54000  -0.11000   -0.95321
群益印度中小基金N-人民幣                                         10.86030   10.87200  -0.01170   -0.10762
群益印度中小基金N-美元                                            8.79530    8.81370  -0.01840   -0.20877
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.33000    8.36000  -0.03000   -0.35885
群益印度中小基金-人民幣                                          14.70250   14.71830  -0.01580   -0.10735
群益印度中小基金-美元                                            12.58000   12.60630  -0.02630   -0.20863
群益印度中小基金-新臺幣                                          14.57000   14.64000  -0.07000   -0.47814
群益多利策略組合基金                                             11.92000   11.94000  -0.02000   -0.16750
群益多重收益組合基金                                             14.26000   14.28000  -0.02000   -0.14006
群益多重資產組合基金                                             15.40000   15.46000  -0.06000   -0.38810
群益安家基金                                                     27.34630   27.25090   0.09540    0.35008
群益安穩貨幣市場基金                                             16.17740   16.17710   0.00030    0.00185
群益那斯達克生技基金                                             20.20000   20.26000  -0.06000   -0.29615
群益亞太中小基金                                                 10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
群益亞太新趨勢平衡基金                                           16.41000   16.44000  -0.03000   -0.18248
群益店頭市場基金                                                101.82000  102.40000  -0.58000   -0.56641
群益東方盛世基金                                                  8.90000    8.91000  -0.01000   -0.11223
群益東協成長基金-人民幣                                          13.22480   13.19040   0.03440    0.26080
群益東協成長基金-美元                                            11.19890   11.18100   0.01790    0.16009
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.09000   11.10000  -0.01000   -0.09009
群益長安基金                                                     31.16000   31.48000  -0.32000   -1.01652
群益美國新創亮點基金N-美元                                       10.34420   10.39180  -0.04760   -0.45805
群益美國新創亮點基金-美元                                        15.64840   15.72030  -0.07190   -0.45737
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      15.14000   15.24000  -0.10000   -0.65617
群益真善美基金                                                   16.00520   16.06200  -0.05680   -0.35363
群益馬拉松基金                                                  126.56000  126.95000  -0.39000   -0.30721
群益深証中小板基金                                               11.86000   12.12000  -0.26000   -2.14521
群益創新科技基金                                                 36.19000   36.27000  -0.08000   -0.22057
群益奧斯卡基金                                                   32.16000   32.29000  -0.13000   -0.40260
群益新興金鑽基金-美元                                            11.36710   11.35120   0.01590    0.14007
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           8.70000    8.71000  -0.01000   -0.11481
群益葛萊美基金                                                   25.37000   25.36000   0.01000    0.03943
群益道瓊美國地產ETF基金                                          22.90000   23.00000  -0.10000   -0.43478
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       7.40000    7.46000  -0.06000   -0.80429
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      15.31000   15.08000   0.23000    1.52520
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                         11.58370   11.60170  -0.01800   -0.15515
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                           11.01760   11.04580  -0.02820   -0.25530
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                         11.05140   11.10520  -0.05380   -0.48446
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                         11.05490   11.07200  -0.01710   -0.15444
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                           10.51430   10.54130  -0.02700   -0.25614
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                         10.54660   10.59790  -0.05130   -0.48406
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                        11.58360   11.60160  -0.01800   -0.15515
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                          11.01800   11.04620  -0.02820   -0.25529
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)                         9.75680    9.80430  -0.04750   -0.48448
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                        11.05490   11.07210  -0.01720   -0.15535
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                          10.51390   10.54080  -0.02690   -0.25520
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                         9.78120    9.82880  -0.04760   -0.48429
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 13.13900   13.14500  -0.00600   -0.04564
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.85300   11.87030  -0.01730   -0.14574
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.82000   10.85000  -0.03000   -0.27650
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.73710   11.75360  -0.01650   -0.14038
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.62280    8.62680  -0.00400   -0.04637
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    8.92130    8.93440  -0.01310   -0.14662
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.15000    8.17000  -0.02000   -0.24480
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.39350    8.40530  -0.01180   -0.14039
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                  10.31780   10.33290  -0.01510   -0.14614
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                   9.86920    9.88370  -0.01450   -0.14671
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路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                     9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                     9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                       9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                     9.82000    9.86000  -0.04000   -0.40568
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                       9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                     9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                     9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                       9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                     9.82000    9.86000  -0.04000   -0.40568
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                       9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.07000    9.05000   0.02000    0.22099
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                             9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                             9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                               9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                             9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                               9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                            10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                            10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                              10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                            10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                              10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                             9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                             9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                               9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                             9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                               9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                            10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                            11.22000   11.22000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                              10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                            10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                              10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                           9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                           9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                            10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                          10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                             9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                          10.79000   10.80000  -0.01000   -0.09259
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                          11.07000   11.08000  -0.01000   -0.09025
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                            10.78000   10.79000  -0.01000   -0.09268
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                          10.63000   10.66000  -0.03000   -0.28143
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                            10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                           9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                           9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                            10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                          10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                             9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                          10.79000   10.80000  -0.01000   -0.09259
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                          11.07000   11.08000  -0.01000   -0.09025
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                            10.78000   10.79000  -0.01000   -0.09268
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                          10.64000   10.66000  -0.02000   -0.18762
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                            10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
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德信大發基金                                                     32.10000   32.17000  -0.07000   -0.21759
德信中國精選成長基金                                             11.77000   11.80000  -0.03000   -0.25424
德信台灣主流中小基金                                             21.02000   21.14000  -0.12000   -0.56764
德信萬保貨幣市場基金                                             11.99850   11.99830   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                 34.81000   35.12000  -0.31000   -0.88269
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                     11.11580   11.11270   0.00310    0.02790
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                       10.96350   10.96320   0.00030    0.00274
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.72890   11.72870   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          18.76000   18.68000   0.08000    0.42827
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    16.97000   17.02000  -0.05000   -0.29377
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.99000   10.93800   0.05200    0.47541
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   17.07650   17.02820   0.04830    0.28365
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.17230    8.18990  -0.01760   -0.21490
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.13170   11.13000   0.00170    0.01527
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     12.28060   12.27880   0.00180    0.01466
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              14.07130   14.10160  -0.03030   -0.21487
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摩根大歐洲基金                                                   16.62000   16.51000   0.11000    0.66626
摩根中小基金                                                     23.51000   23.54000  -0.03000   -0.12744
摩根台灣金磚基金-累積型                                          20.38000   20.32000   0.06000    0.29528
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                      20.38000   20.32000   0.06000    0.29528
摩根台灣增長基金                                                 51.78000   51.63000   0.15000    0.29053
摩根平衡基金                                                     28.15000   28.03000   0.12000    0.42811
摩根全球α基金                                                   18.14000   18.18000  -0.04000   -0.22002
摩根全球平衡基金                                                 16.18890   16.25590  -0.06700   -0.41216
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.42450    9.45530  -0.03080   -0.32574
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.65580   10.69030  -0.03450   -0.32272
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.01420   10.04190  -0.02770   -0.27584
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.72770   11.71850   0.00920    0.07851
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                10.52320   10.51030   0.01290    0.12274
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.22710   10.33430  -0.10720   -1.03732
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.75810   13.76240  -0.00430   -0.03124
摩根亞洲基金                                                     57.99000   58.29000  -0.30000   -0.51467
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.36050    8.40310  -0.04260   -0.50696
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.95730   10.00530  -0.04800   -0.47975
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.77980    8.81900  -0.03920   -0.44449
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.90280   12.90190   0.00090    0.00698
摩根東方內需機會基金                                             18.33000   18.43000  -0.10000   -0.54259
摩根東方科技基金                                                 32.66000   32.65000   0.01000    0.03063
摩根第一貨幣市場基金                                             15.14540   15.14520   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                 14.31000   14.30000   0.01000    0.06993
摩根新金磚五國基金                                               12.16000   12.21000  -0.05000   -0.40950
摩根新絲路基金                                                    9.06000    9.09000  -0.03000   -0.33003
摩根新興35基金                                                   13.30000   13.36000  -0.06000   -0.44910
摩根新興日本基金                                                 23.61000   23.66000  -0.05000   -0.21133
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.08600    7.11680  -0.03080   -0.43278
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.49270    9.53640  -0.04370   -0.45824
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.27070    9.30690  -0.03620   -0.38896
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                11.13570   11.11790   0.01780    0.16010
摩根新興科技基金                                                 56.55000   56.42000   0.13000    0.23041
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.59930    8.66170  -0.06240   -0.72041
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.36530    9.41740  -0.05210   -0.55323
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.81040    8.85760  -0.04720   -0.53288
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.35210   10.39230  -0.04020   -0.38682
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.22000   10.30000  -0.08000   -0.77670
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.93000   11.00000  -0.07000   -0.63636
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.60000   10.66000  -0.06000   -0.56285
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.93000   11.96000  -0.03000   -0.25084
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.30500    9.32200  -0.01700   -0.18236
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.57510   11.57140   0.00370    0.03198
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                              10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                              10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                               9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                 9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                               9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                 9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                              10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                 9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                              10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                              10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                               9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                               9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                 9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                              10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                 9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理亞洲新富基金                                             20.89000   20.97000  -0.08000   -0.38150
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                       12.62440   12.62430   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                               11.70000   11.75000  -0.05000   -0.42553
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                            10.99630   10.97990   0.01640    0.14936
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                              10.61960   10.63720  -0.01760   -0.16546
聯邦中國龍基金                                                   28.02000   28.18000  -0.16000   -0.56778
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     12.53120   12.53970  -0.00850   -0.06778
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.75300   11.75080   0.00220    0.01872
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.60820   10.62070  -0.01250   -0.11769
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.20800   10.21470  -0.00670   -0.06559
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.62500    9.62320   0.00180    0.01870
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.68120    8.69130  -0.01010   -0.11621
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.78820    9.77150   0.01670    0.17091
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.95920    9.96510  -0.00590   -0.05921
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.24450    9.22870   0.01580    0.17121
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.40220    9.40780  -0.00560   -0.05953
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.73840   11.74600  -0.00760   -0.06470
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.66900   11.64740   0.02160    0.18545
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.79900   10.80090  -0.00190   -0.01759
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.77720   10.78420  -0.00700   -0.06491
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.70210   10.68220   0.01990    0.18629
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.90270    9.90450  -0.00180   -0.01817
聯邦金鑽平衡基金                                                 24.91530   25.06430  -0.14900   -0.59447
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.60960    9.61110  -0.00150   -0.01561
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                    9.94330    9.96770  -0.02440   -0.24479
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.55080    9.55220  -0.00140   -0.01466
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                    9.86880    9.89300  -0.02420   -0.24462
聯邦貨幣市場基金                                                 13.23780   13.23760   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                 14.02000   14.10000  -0.08000   -0.56738
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.69660   16.72040  -0.02380   -0.14234
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           13.03340   12.98650   0.04690    0.36114
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.56670   12.57780  -0.01110   -0.08825
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.93280   11.94330  -0.01050   -0.08792
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        12.55950   12.56730  -0.00780   -0.06207
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.71750   11.73600  -0.01850   -0.15763
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.60990   10.61700  -0.00710   -0.06687
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.74610    8.75980  -0.01370   -0.15640
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     38.57000   38.53000   0.04000    0.10382
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            16.46000   16.45000   0.01000    0.06079
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.73000   10.74000  -0.01000   -0.09311
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            11.87000   11.87000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            12.73000   12.72000   0.01000    0.07862
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              11.85000   11.84000   0.01000    0.08446
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             7.48000    7.49000  -0.01000   -0.13351
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              11.38000   11.37000   0.01000    0.08795
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)          15.40000   15.40000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.02000   11.03000  -0.01000   -0.09066
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         8.67000    8.68000  -0.01000   -0.11521
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.35000   11.32000   0.03000    0.26502
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)          14.33000   14.27000   0.06000    0.42046
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        14.19000   14.12000   0.07000    0.49575
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          14.21000   14.14000   0.07000    0.49505
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.00000    8.98000   0.02000    0.22272
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)          14.83000   14.76000   0.07000    0.47425
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)         9.48000    9.45000   0.03000    0.31746
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.94000   20.97000  -0.03000   -0.14306
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.99000   19.02000  -0.03000   -0.15773
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        13.01000   13.05000  -0.04000   -0.30651
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        14.67000   14.69000  -0.02000   -0.13615
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        15.65000   15.67000  -0.02000   -0.12763
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          14.61000   14.63000  -0.02000   -0.13671
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)         9.59000    9.62000  -0.03000   -0.31185
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          14.58000   14.60000  -0.02000   -0.13699
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        12.42000   12.44000  -0.02000   -0.16077
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)        14.67000   14.69000  -0.02000   -0.13615
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          12.53000   12.55000  -0.02000   -0.15936
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         8.48000    8.51000  -0.03000   -0.35253
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          12.99000   13.01000  -0.02000   -0.15373
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            19.76000   19.77000  -0.01000   -0.05058
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              18.45000   18.46000  -0.01000   -0.05417
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            11.28000   11.29000  -0.01000   -0.08857
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.10000   13.10000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.09000   14.10000  -0.01000   -0.07092
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.05000   13.06000  -0.01000   -0.07657
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             7.80000    7.81000  -0.01000   -0.12804
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              12.86000   12.86000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                            10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.00000   14.00000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.11000   14.10000   0.01000    0.07092
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.30000    9.31000  -0.01000   -0.10741
聯博貨幣市場基金                                                 15.04870   15.04850   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          11.11210   11.12370  -0.01160   -0.10428
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.84280   13.84090   0.00190    0.01373
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.41390    7.42170  -0.00780   -0.10510
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瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                     10.40950   10.42020  -0.01070   -0.10269
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                     10.84620   10.86400  -0.01780   -0.16384
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                       10.28400   10.27930   0.00470    0.04572
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                     10.24880   10.25930  -0.01050   -0.10235
瀚亞中小型股基金                                                 22.86000   22.93000  -0.07000   -0.30528
瀚亞巴西基金                                                      5.53000    5.67000  -0.14000   -2.46914
瀚亞外銷基金                                                     42.73000   42.79000  -0.06000   -0.14022
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.03730   10.04440  -0.00710   -0.07069
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基  9.98330    9.99620  -0.01290   -0.12905
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基  9.98890    9.98130   0.00760    0.07614
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基  9.90430    9.90840  -0.00410   -0.04138
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.03250   10.03930  -0.00680   -0.06773
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.00870   10.02220  -0.01350   -0.13470
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基  9.97950    9.97250   0.00700    0.07019
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基  9.89380    9.89860  -0.00480   -0.04849
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   11.55250   11.57190  -0.01940   -0.16765
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.95370   10.95850  -0.00480   -0.04380
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.78240   12.80360  -0.02120   -0.16558
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.99670   10.98210   0.01460    0.13294
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.26930    7.34240  -0.07310   -0.99559
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      7.91560    7.95890  -0.04330   -0.54405
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.07920    8.11540  -0.03620   -0.44607
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.07380    7.10890  -0.03510   -0.49375
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.58860    8.64980  -0.06120   -0.70753
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣                               9.90140    9.91720  -0.01580   -0.15932
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    8.93990    9.02990  -0.09000   -0.99669
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.25580    9.30670  -0.05090   -0.54692
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    8.95210    9.01580  -0.06370   -0.70654
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 12.42000   12.43000  -0.01000   -0.08045
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.61000   11.61000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 11.30000   11.33000  -0.03000   -0.26478
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.96000   11.01000  -0.05000   -0.45413
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.45000   10.49000  -0.04000   -0.38132
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.20000   10.26000  -0.06000   -0.58480
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                          10.37630   10.36830   0.00800    0.07716
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                           9.88660    9.86550   0.02110    0.21388
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                             9.45540    9.43020   0.02520    0.26723
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                           9.47350    9.46620   0.00730    0.07712
瀚亞印度基金-人民幣                                              14.60000   14.65000  -0.05000   -0.34130
瀚亞印度基金-美元                                                13.28000   13.31000  -0.03000   -0.22539
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.51000   29.65000  -0.14000   -0.47218
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                              9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                              9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                9.15000    9.15000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                              9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                              9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                9.15000    9.15000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                              9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                               10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                             10.28000   10.30000  -0.02000   -0.19417
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                              9.82000    9.88000  -0.06000   -0.60729
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                              9.34000    9.44000  -0.10000   -1.05932
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                9.69000    9.74000  -0.05000   -0.51335
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                               10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                              9.68000    9.74000  -0.06000   -0.61602
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                               10.46000   10.47000  -0.01000   -0.09551
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                              9.82000    9.88000  -0.06000   -0.60729
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                9.70000    9.74000  -0.04000   -0.41068
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                              9.68000    9.74000  -0.06000   -0.61602
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                               10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    13.34000   13.35000  -0.01000   -0.07491
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.65000   10.69000  -0.04000   -0.37418
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.20000   11.23000  -0.03000   -0.26714
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     12.67010   12.68350  -0.01340   -0.10565
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     14.85920   14.89550  -0.03630   -0.24370
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.24470   11.24910  -0.00440   -0.03911
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.96050   10.98140  -0.02090   -0.19032
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       12.97360   12.94740   0.02620    0.20236
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.02460    9.08860  -0.06400   -0.70418
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.96110   10.05260  -0.09150   -0.91021
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        8.83720    8.87760  -0.04040   -0.45508
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.60420    8.65670  -0.05250   -0.60647
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.37390    9.40840  -0.03450   -0.36669
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.79190   14.82020  -0.02830   -0.19096
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.76250   10.79090  -0.02840   -0.26318
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.20220   10.22380  -0.02160   -0.21127
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.43880   12.49390  -0.05510   -0.44102
瀚亞非洲基金-南非幣                                              10.42000   10.33000   0.09000    0.87125
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              18.01000   17.87000   0.14000    0.78344
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.64000   13.63980   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                               29.08000   29.25000  -0.17000   -0.58120
瀚亞高科技基金                                                   64.72000   64.81000  -0.09000   -0.13887
瀚亞理財通基金                                                   27.15000   27.08000   0.07000    0.25849
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.91000    8.90000   0.01000    0.11236
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               8.38000    8.36000   0.02000    0.23923
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             8.54000    8.54000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.87000    8.86000   0.01000    0.11287
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              8.42000    8.40000   0.02000    0.23810
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            8.54000    8.55000  -0.01000   -0.11696
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.07000    9.05000   0.02000    0.22099
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.50000    8.48000   0.02000    0.23585
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.67000    8.66000   0.01000    0.11547
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.05000    9.03000   0.02000    0.22148
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              8.62000    8.59000   0.03000    0.34924
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            8.74000    8.74000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                     23.25000   23.28000  -0.03000   -0.12887
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    14.33330   14.35690  -0.02360   -0.16438
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.29290    9.36450  -0.07160   -0.76459
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         11.18250   11.19420  -0.01170   -0.10452
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         12.04740   12.07850  -0.03110   -0.25748
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.06060   10.08910  -0.02850   -0.28248
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.79300   10.76370   0.02930    0.27221
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.21400    8.27090  -0.05690   -0.68795
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.30350    8.38090  -0.07740   -0.92353
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            8.59440    8.63500  -0.04060   -0.47018
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.02960    8.08610  -0.05650   -0.69873
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.08730    8.11260  -0.02530   -0.31186
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       14.15870   14.16640  -0.00770   -0.05435
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.86290   10.86270   0.00020    0.00184
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.94700    9.94170   0.00530    0.05331
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.48720   11.49350  -0.00630   -0.05481
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                       10.29260   10.29250   0.00010    0.00097
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                        9.98150    9.98700  -0.00550   -0.05507
瀚亞歐洲基金                                                     10.40000   10.36000   0.04000    0.38610
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