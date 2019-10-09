[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/10/08 108/10/07 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀多元特別收益平衡基金 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.86080 10.85420 0.00660 0.06081 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.65800 10.65150 0.00650 0.06102 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.76540 10.75620 0.00920 0.08553 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.65380 10.64470 0.00910 0.08549 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.95460 9.95370 0.00090 0.00904 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.52790 10.52490 0.00300 0.02850 中國信託台灣活力基金 13.64000 13.67000 -0.03000 -0.21946 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.51000 11.47000 0.04000 0.34874 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.99000 11.01000 -0.02000 -0.18165 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.73000 8.75000 -0.02000 -0.22857 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.38900 10.34520 0.04380 0.42338 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.11100 10.13240 -0.02140 -0.21120 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 8.96240 8.98130 -0.01890 -0.21044 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.48020 10.47810 0.00210 0.02004 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.26190 9.26020 0.00170 0.01836 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.36970 11.41360 -0.04390 -0.38463 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.58410 9.62120 -0.03710 -0.38561 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.99200 11.01860 -0.02660 -0.24141 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.52380 9.54690 -0.02310 -0.24196 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 46.57980 46.90730 -0.32750 -0.69819 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 42.85180 43.11020 -0.25840 -0.59939 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 47.54740 47.83050 -0.28310 -0.59188 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 47.92890 48.24220 -0.31330 -0.64943 中國信託智能運動基金-台幣 10.63000 10.69000 -0.06000 -0.56127 中國信託智能運動基金-美元 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 中國信託華盈貨幣市場基金 11.04940 11.04930 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.43930 10.45920 -0.01990 -0.19026 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.52040 9.53850 -0.01810 -0.18976 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.73910 10.73770 0.00140 0.01304 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.79430 9.79330 0.00100 0.01021 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.15450 40.23410 -0.07960 -0.19784 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 41.25800 41.36010 -0.10210 -0.24686 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.72000 10.77000 -0.05000 -0.46425 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.14000 10.19000 -0.05000 -0.49068 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.86000 10.88000 -0.02000 -0.18382 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 45.15610 45.42300 -0.26690 -0.58759 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 45.35080 45.59890 -0.24810 -0.54409 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 45.53560 45.73080 -0.19520 -0.42685 元大2001基金 68.81000 68.99000 -0.18000 -0.26091 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 48.11150 48.42360 -0.31210 -0.64452 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 45.87900 46.21200 -0.33300 -0.72059 元大上證50基金 32.32000 32.68000 -0.36000 -1.10159 元大巴西指數基金 6.63100 6.85500 -0.22400 -3.26769 元大日經225基金 27.57000 27.32000 0.25000 0.91508 元大台商收成基金 23.38000 23.35000 0.03000 0.12848 元大台灣50單日反向1倍基金 11.02000 11.11000 -0.09000 -0.81008 元大台灣50單日正向2倍基金 43.98000 43.12000 0.86000 1.99443 元大台灣中型100基金 34.55000 34.57000 -0.02000 -0.05785 元大台灣加權股價指數基金 26.97100 26.77700 0.19400 0.72450 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.00000 10.86000 0.14000 1.28913 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.90000 10.76000 0.14000 1.30112 元大台灣卓越50基金 86.88000 85.72000 1.16000 1.35324 元大台灣金融基金 18.64000 18.56000 0.08000 0.43103 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.87000 10.83000 0.04000 0.36934 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.87000 10.83000 0.04000 0.36934 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.25000 32.27000 -0.02000 -0.06198 元大台灣高股息基金 28.48000 28.37000 0.11000 0.38773 元大台灣電子科技基金 39.18000 38.75000 0.43000 1.10968 元大全球ETF成長組合基金 10.55000 10.60000 -0.05000 -0.47170 元大全球ETF穩健組合基金 14.99000 15.06000 -0.07000 -0.46481 元大全球人工智慧ETF基金 23.51000 23.56000 -0.05000 -0.21222 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.78000 13.83000 -0.05000 -0.36153 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712 元大全球不動產證券化基金-人民幣 14.01000 13.99000 0.02000 0.14296 元大全球不動產證券化基金-美元 12.68500 12.70200 -0.01700 -0.13384 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.68000 8.70000 -0.02000 -0.22989 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.52000 6.53000 -0.01000 -0.15314 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.14000 9.17000 -0.03000 -0.32715 元大全球地產建設入息基金-配息型 7.00000 7.03000 -0.03000 -0.42674 元大全球股票入息基金-美元配息 8.17300 8.18800 -0.01500 -0.18319 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.54000 9.58000 -0.04000 -0.41754 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.10000 8.14000 -0.04000 -0.49140 元大全球新興市場精選組合基金 13.21000 13.23000 -0.02000 -0.15117 元大全球農業商機基金 17.43000 17.55000 -0.12000 -0.68376 元大印尼指數基金 8.90900 9.06400 -0.15500 -1.71006 元大印度指數基金 9.34900 9.45300 -0.10400 -1.10018 元大印度基金 12.27000 12.37000 -0.10000 -0.80841 元大多多基金 18.52000 18.50000 0.02000 0.10811 元大多福基金 55.69000 55.66000 0.03000 0.05390 元大亞太成長基金 8.35000 8.39000 -0.04000 -0.47676 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.40430 9.45540 -0.05110 -0.54043 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.49070 7.53150 -0.04080 -0.54172 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.85100 8.85800 -0.00700 -0.07902 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.07000 9.10000 -0.03000 -0.32967 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.13000 10.08100 0.04900 0.48606 元大卓越基金 43.66000 43.34000 0.32000 0.73835 元大店頭基金 9.04000 9.09000 -0.05000 -0.55006 元大美元貨幣市場基金-美元 10.53030 10.52790 0.00240 0.02280 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.81490 9.85450 -0.03960 -0.40185 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.63970 32.72840 -0.08870 -0.27102 元大美國政府20年期(以上)債券基金 46.02680 46.35120 -0.32440 -0.69987 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.24860 15.16770 0.08090 0.53337 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 26.88040 27.19530 -0.31490 -1.15792 元大美國政府7至10年期債券基金 43.32330 43.52790 -0.20460 -0.47004 元大高科技基金 21.57000 21.54000 0.03000 0.13928 元大得利貨幣市場基金 16.34990 16.34970 0.00020 0.00122 元大得寶貨幣市場基金 12.04970 12.04950 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.09000 11.15000 -0.06000 -0.53812 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.09000 11.15000 -0.06000 -0.53812 元大富櫃50基金 13.40000 13.48000 -0.08000 -0.59347 元大新主流基金 26.98000 27.07000 -0.09000 -0.33247 元大新東協平衡基金-美元 9.24700 9.26200 -0.01500 -0.16195 元大新東協平衡基金-新台幣 9.03000 9.07000 -0.04000 -0.44101 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.26700 11.25810 0.00890 0.07905 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.02010 10.04200 -0.02190 -0.21808 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.45820 11.50960 -0.05140 -0.44658 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.35120 9.39320 -0.04200 -0.44713 元大萬泰貨幣市場基金 15.18520 15.18500 0.00020 0.00132 元大經貿基金 38.91000 38.89000 0.02000 0.05143 元大實質多重資產基金-人民幣 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764 元大實質多重資產基金-美元 8.24700 8.26600 -0.01900 -0.22986 元大實質多重資產基金-新台幣 8.72000 8.76000 -0.04000 -0.45662 元大滬深300單日反向1倍基金 12.15000 12.12000 0.03000 0.24752 元大滬深300單日正向2倍基金 17.90000 18.17000 -0.27000 -1.48597 元大臺灣ESG永續ETF基金 21.21000 20.96000 0.25000 1.19275 元大摩臺基金 40.59000 40.10000 0.49000 1.22195 元大標普500基金 27.60000 27.77000 -0.17000 -0.61217 元大標普500單日反向1倍基金 12.19000 12.14000 0.05000 0.41186 元大標普500單日正向2倍基金 35.55000 35.89000 -0.34000 -0.94734 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.91000 20.94000 -0.03000 -0.14327 元大標智滬深300基金 17.69000 17.61000 0.08000 0.45429 元大歐洲50基金 25.33000 25.17000 0.16000 0.63568 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 8.95460 9.00180 -0.04720 -0.52434 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.31080 10.31010 0.00070 0.00679 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 16.52000 16.53000 -0.01000 -0.06050 日盛上選基金(A類型) 38.39000 38.50000 -0.11000 -0.28571 日盛上選基金(I類型) 38.39000 38.50000 -0.11000 -0.28571 日盛小而美基金 20.09000 20.02000 0.07000 0.34965 日盛日盛基金 13.02000 13.00000 0.02000 0.15385 日盛目標收益組合基金(美元) 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097 日盛全球抗暖化基金 11.10000 11.17000 -0.07000 -0.62668 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.66280 10.65510 0.00770 0.07227 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.42330 9.41660 0.00670 0.07115 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.36980 10.37600 -0.00620 -0.05975 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.16490 9.17040 -0.00550 -0.05998 日盛全球智能車基金(美元) 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.55490 2.55340 0.00150 0.05875 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65850 1.65750 0.00100 0.06033 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38980 0.38980 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25360 0.25360 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.78780 12.80550 -0.01770 -0.13822 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.19530 8.20660 -0.01130 -0.13769 日盛亞洲機會基金 7.10000 7.10000 0.00000 0.00000 日盛首選基金 18.99000 18.96000 0.03000 0.15823 日盛高科技基金 20.04000 20.01000 0.03000 0.14993 日盛貨幣市場基金 14.85800 14.85770 0.00030 0.00202 日盛新台商基金 44.94000 44.87000 0.07000 0.15601 日盛精選五虎基金 38.56000 38.41000 0.15000 0.39052 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.56680 13.56650 0.00030 0.00221 台新2000高科技基金 34.96000 35.06000 -0.10000 -0.28523 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 19.85000 19.92000 -0.07000 -0.35141 台新大眾貨幣市場基金 14.24370 14.24340 0.00030 0.00211 台新中國通基金 51.18000 51.53000 -0.35000 -0.67922 台新主流基金 26.38000 26.60000 -0.22000 -0.82707 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.74000 24.80000 -0.06000 -0.24194 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.80560 0.80560 0.00000 0.00000 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.36000 17.40000 -0.04000 -0.22989 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56410 0.56410 0.00000 0.00000 台新台灣中小基金 40.18000 40.28000 -0.10000 -0.24826 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.36440 11.34680 0.01760 0.15511 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.13920 10.12350 0.01570 0.15508 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.81080 11.79250 0.01830 0.15518 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.17000 11.18000 -0.01000 -0.08945 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.00500 9.97780 0.02720 0.27261 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.27420 11.24350 0.03070 0.27305 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 台新印度基金 14.27000 14.34000 -0.07000 -0.48815 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 42.73000 42.99000 -0.26000 -0.60479 台新真吉利貨幣市場基金 11.14220 11.14210 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 33.54940 33.70460 -0.15520 -0.46047 台新智慧生活基金-美元 10.51620 10.53320 -0.01700 -0.16139 台新智慧生活基金-新台幣 10.84000 10.88000 -0.04000 -0.36765 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.02220 8.00550 0.01670 0.20861 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.21710 8.21880 -0.00170 -0.02068 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.20210 9.18290 0.01920 0.20908 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.43620 9.43820 -0.00200 -0.02119 台新新興市場債券基金(A類型) 11.50270 11.54430 -0.04160 -0.36035 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36640 0.36690 -0.00050 -0.13628 台新新興市場債券基金(B類型) 8.08230 8.11150 -0.02920 -0.35998 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27190 0.27230 -0.00040 -0.14690 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.23000 5.26000 -0.03000 -0.57034 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.87000 22.91000 -0.04000 -0.17460 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.64630 10.61490 0.03140 0.29581 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.05140 10.05160 -0.00020 -0.00199 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.09750 10.11000 -0.01250 -0.12364 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.75090 10.71920 0.03170 0.29573 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.14120 10.14150 -0.00030 -0.00296 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.19070 10.20330 -0.01260 -0.12349 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 44.20760 44.43530 -0.22770 -0.51243 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 43.38200 43.61150 -0.22950 -0.52624 永豐1至3年期美國公債ETF基金 40.00500 40.06810 -0.06310 -0.15748 永豐20年期以上美國公債ETF基金 40.57530 40.80710 -0.23180 -0.56804 永豐中小基金 56.65000 56.57000 0.08000 0.14142 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.84050 1.83740 0.00310 0.16872 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.60370 2.59940 0.00430 0.16542 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.08740 8.10220 -0.01480 -0.18267 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.08670 11.10700 -0.02030 -0.18277 永豐主流品牌基金 18.58000 18.54000 0.04000 0.21575 永豐永豐基金 35.05000 35.10000 -0.05000 -0.14245 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 8.95650 8.97670 -0.02020 -0.22503 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.54900 9.57050 -0.02150 -0.22465 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.80770 8.84510 -0.03740 -0.42283 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.39360 9.43350 -0.03990 -0.42296 永豐美國大型500股票ETF基金 19.63000 19.73000 -0.10000 -0.50684 永豐貨幣市場基金 13.95820 13.95800 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.17720 2.17390 0.00330 0.15180 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.72170 2.71750 0.00420 0.15455 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.70680 7.72180 -0.01500 -0.19426 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.93210 10.95350 -0.02140 -0.19537 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.08070 7.08740 -0.00670 -0.09453 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.48430 11.49520 -0.01090 -0.09482 永豐臺灣加權ETF基金 56.63000 56.20000 0.43000 0.76512 永豐領航科技基金 41.73000 41.73000 0.00000 0.00000 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.37000 11.41000 -0.04000 -0.35057 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.78000 10.83000 -0.05000 -0.46168 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.11000 10.05000 0.06000 0.59701 永豐趨勢平衡基金 44.12000 44.13000 -0.01000 -0.02266 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.96140 11.95200 0.00940 0.07865 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.08850 10.08600 0.00250 0.02479 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.08850 10.08600 0.00250 0.02479 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.98000 9.98060 -0.00060 -0.00601 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.98000 9.98060 -0.00060 -0.00601 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.26110 10.25460 0.00650 0.06339 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.26090 10.25450 0.00640 0.06241 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.06930 10.07020 -0.00090 -0.00894 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.06930 10.07020 -0.00090 -0.00894 兆豐國際生命科學基金 14.39000 14.45000 -0.06000 -0.41522 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.39620 10.44370 -0.04750 -0.45482 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.68970 10.72170 -0.03200 -0.29846 兆豐國際全球基金 30.49000 30.64000 -0.15000 -0.48956 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.54070 10.53850 0.00220 0.02088 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.18310 10.22050 -0.03740 -0.36593 兆豐國際國民基金 23.97000 24.05000 -0.08000 -0.33264 兆豐國際第一基金 14.40000 14.43000 -0.03000 -0.20790 兆豐國際萬全基金 21.89000 21.95000 -0.06000 -0.27335 兆豐國際電子基金 28.01000 28.01000 0.00000 0.00000 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 23.21000 23.02000 0.19000 0.82537 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 14.91000 15.02000 -0.11000 -0.73236 兆豐國際豐台灣基金 37.81000 37.81000 0.00000 0.00000 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.57430 12.57410 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.63000 9.67000 -0.04000 -0.41365 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.82740 9.81970 0.00770 0.07841 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.86960 9.86220 0.00740 0.07503 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.85760 9.86720 -0.00960 -0.09729 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.87480 9.86730 0.00750 0.07601 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.99330 9.98560 0.00770 0.07711 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.82760 9.82000 0.00760 0.07739 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.87180 9.86430 0.00750 0.07603 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.86570 9.87520 -0.00950 -0.09620 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.87920 9.87180 0.00740 0.07496 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 10.00120 9.99350 0.00770 0.07705 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.98990 10.97960 0.01030 0.09381 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.69740 10.68800 0.00940 0.08795 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.96970 10.95930 0.01040 0.09490 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.55830 10.65470 -0.09640 -0.90477 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.76350 10.75400 0.00950 0.08834 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.69510 10.75210 -0.05700 -0.53013 合庫台灣基金 12.62000 12.70000 -0.08000 -0.62992 合庫全球高收益債券基金A類型 11.71530 11.72840 -0.01310 -0.11169 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.81260 12.81010 0.00250 0.01952 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.39270 11.38930 0.00340 0.02985 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.16150 12.15820 0.00330 0.02714 合庫全球高收益債券基金B類型 8.03450 8.08060 -0.04610 -0.57050 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.35190 9.40410 -0.05220 -0.55508 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.08040 9.11210 -0.03170 -0.34789 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.72060 8.77030 -0.04970 -0.56669 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.20160 9.24540 -0.04380 -0.47375 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.46000 10.50000 -0.04000 -0.38095 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.20000 11.21000 -0.01000 -0.08921 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.24000 9.30000 -0.06000 -0.64516 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604 合庫全球新興市場基金 8.96000 8.98000 -0.02000 -0.22272 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.93000 8.98000 -0.05000 -0.55679 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.32000 9.36000 -0.04000 -0.42735 合庫貨幣市場基金 10.18640 10.18630 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.96130 9.94100 0.02030 0.20420 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.36380 10.34430 0.01950 0.18851 合庫新興多重收益基金A類型 10.53940 10.53450 0.00490 0.04651 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.15660 12.13480 0.02180 0.17965 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.52980 15.49490 0.03490 0.22524 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.62420 8.65710 -0.03290 -0.38003 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.48050 9.50210 -0.02160 -0.22732 合庫新興多重收益基金B類型 7.81710 7.84620 -0.02910 -0.37088 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.60350 8.63760 -0.03410 -0.39479 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.51140 10.55850 -0.04710 -0.44609 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.69000 9.74000 -0.05000 -0.51335 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.86000 9.92000 -0.06000 -0.60484 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.43000 10.48000 -0.05000 -0.47710 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 35.40000 35.30000 0.10000 0.28329 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846 安聯台灣科技基金 57.28000 57.53000 -0.25000 -0.43456 安聯台灣貨幣市場基金 12.56460 12.56440 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 40.44000 40.32000 0.12000 0.29762 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.90140 10.90570 -0.00430 -0.03943 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.97430 15.99220 -0.01790 -0.11193 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.87720 9.88830 -0.01110 -0.11225 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.99060 10.00140 -0.01080 -0.10798 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 11.89000 11.94000 -0.05000 -0.41876 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 安聯四季成長組合基金-美元 11.58000 11.59000 -0.01000 -0.08628 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.36130 13.36730 -0.00600 -0.04489 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.90930 10.91560 -0.00630 -0.05772 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.95090 12.96360 -0.01270 -0.09797 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.55970 9.56530 -0.00560 -0.05854 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.49330 9.49930 -0.00600 -0.06316 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.99850 9.00740 -0.00890 -0.09881 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.21130 10.21490 -0.00360 -0.03524 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.19150 10.20150 -0.01000 -0.09802 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.53000 11.53000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.47000 11.50000 -0.03000 -0.26087 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.26000 11.25000 0.01000 0.08889 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.38000 11.36000 0.02000 0.17606 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.52780 12.52830 -0.00050 -0.00399 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.33030 11.33190 -0.00160 -0.01412 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.92550 10.92990 -0.00440 -0.04026 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.49150 8.49260 -0.00110 -0.01295 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.35980 8.36100 -0.00120 -0.01435 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.03490 8.03810 -0.00320 -0.03981 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.11200 10.11370 -0.00170 -0.01681 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 9.98530 9.98930 -0.00400 -0.04004 安聯全球人口趨勢基金 11.88000 11.95000 -0.07000 -0.58577 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.23000 8.26000 -0.03000 -0.36320 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.04000 31.21000 -0.17000 -0.54470 安聯全球油礦金趨勢基金 7.44000 7.48000 -0.04000 -0.53476 安聯全球新興市場基金 16.47000 16.55000 -0.08000 -0.48338 安聯全球農金趨勢基金 8.91000 8.96000 -0.05000 -0.55804 安聯全球綠能趨勢基金 8.90000 8.96000 -0.06000 -0.66964 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.38000 9.40000 -0.02000 -0.21277 安聯亞洲動態策略基金 21.76000 21.87000 -0.11000 -0.50297 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.16440 10.15650 0.00790 0.07778 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.18970 10.18410 0.00560 0.05499 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.07870 10.07110 0.00760 0.07546 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.04390 10.03820 0.00570 0.05678 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.09410 10.08600 0.00810 0.08031 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.04800 10.04250 0.00550 0.05477 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.01280 10.00890 0.00390 0.03897 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.10900 10.10500 0.00400 0.03958 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.01280 10.00890 0.00390 0.03897 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.34410 10.35790 -0.01380 -0.13323 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.35930 10.34990 0.00940 0.09082 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.88730 10.87500 0.01230 0.11310 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.30640 10.29680 0.00960 0.09323 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.32430 10.31250 0.01180 0.11442 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.14370 10.15730 -0.01360 -0.13389 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.09920 10.09020 0.00900 0.08920 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.45460 10.44280 0.01180 0.11300 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.10370 10.09440 0.00930 0.09213 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.13870 10.12750 0.01120 0.11059 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.13990 10.13430 0.00560 0.05526 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.35900 10.35130 0.00770 0.07439 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.11470 10.10910 0.00560 0.05540 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.01370 10.01030 0.00340 0.03397 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.02990 10.02460 0.00530 0.05287 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.08340 10.07590 0.00750 0.07444 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.01370 10.00820 0.00550 0.05495 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.96390 9.96040 0.00350 0.03514 宏利台灣動力基金A類型 32.60000 32.58000 0.02000 0.06139 宏利台灣動力基金I類型 32.60000 32.58000 0.02000 0.06139 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) 9.99670 9.99350 0.00320 0.03202 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) 9.98910 9.98660 0.00250 0.02503 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) 10.06270 10.05790 0.00480 0.04772 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) 9.99320 9.99010 0.00310 0.03103 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.92820 9.94450 -0.01630 -0.16391 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.76530 9.80340 -0.03810 -0.38864 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.42540 7.43750 -0.01210 -0.16269 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.36200 7.38520 -0.02320 -0.31414 宏利全球動力股票基金(人民幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.48000 11.53000 -0.05000 -0.43365 宏利全球債券組合基金 13.80060 13.80470 -0.00410 -0.02970 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.27510 3.27800 -0.00290 -0.08847 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53460 0.53500 -0.00040 -0.07477 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.99000 15.02000 -0.03000 -0.19973 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.43760 12.43920 -0.00160 -0.01286 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.97910 10.98170 -0.00260 -0.02368 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.46450 10.47500 -0.01050 -0.10024 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.67120 8.67350 -0.00230 -0.02652 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.30260 8.30440 -0.00180 -0.02168 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.13380 8.14180 -0.00800 -0.09826 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.30410 8.30430 -0.00020 -0.00241 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.00600 3.00150 0.00450 0.14993 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43170 0.43090 0.00080 0.18566 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.93550 12.92420 0.01130 0.08743 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.98200 0.98000 0.00200 0.20408 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.32300 7.31600 0.00700 0.09568 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04630 2.04320 0.00310 0.15172 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29480 0.29430 0.00050 0.16989 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.89730 8.88870 0.00860 0.09675 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32370 0.32310 0.00060 0.18570 宏利萬利貨幣市場基金 13.70100 13.70090 0.00010 0.00073 宏利臺灣股息收益基金A類型 27.47000 27.50000 -0.03000 -0.10909 宏利臺灣股息收益基金I類型 27.47000 27.50000 -0.03000 -0.10909 宏利澳幣保本基金 12.73450 12.73380 0.00070 0.00550 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.84000 10.86000 -0.02000 -0.18416 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.98000 11.94000 0.04000 0.33501 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.28000 11.31000 -0.03000 -0.26525 貝萊德亞美利加收益基金 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 貝萊德新台幣基金 12.98280 12.98270 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 28.80000 28.64000 0.16000 0.55866 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信中小型股基金 54.91000 55.47000 -0.56000 -1.00955 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.72000 27.85000 -0.13000 -0.46679 保德信全球消費商機基金 19.18000 19.25000 -0.07000 -0.36364 保德信全球基礎建設基金 13.94000 14.01000 -0.07000 -0.49964 保德信全球資源基金 6.86000 6.87000 -0.01000 -0.14556 保德信全球醫療生化基金-美元 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.52000 30.64000 -0.12000 -0.39164 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.29200 10.29790 -0.00590 -0.05729 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.83540 10.84160 -0.00620 -0.05719 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.28870 10.31830 -0.02960 -0.28687 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.82860 10.85970 -0.03110 -0.28638 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.65470 9.68010 -0.02540 -0.26239 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.88080 10.91000 -0.02920 -0.26764 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.18430 9.23010 -0.04580 -0.49620 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.33490 10.38650 -0.05160 -0.49680 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.15810 8.17840 -0.02030 -0.24821 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.32460 11.35280 -0.02820 -0.24840 保德信亞太基金 19.53000 19.60000 -0.07000 -0.35714 保德信店頭市場基金 39.47000 39.79000 -0.32000 -0.80422 保德信拉丁美洲基金 6.83000 6.98000 -0.15000 -2.14900 保德信金平衡基金 31.86000 31.76000 0.10000 0.31486 保德信金滿意基金 44.96000 45.13000 -0.17000 -0.37669 保德信科技島基金 30.07000 30.18000 -0.11000 -0.36448 保德信高成長基金 104.43000 104.42000 0.01000 0.00958 保德信貨幣市場基金 15.86130 15.86110 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.56040 10.59390 -0.03350 -0.31622 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.75780 10.81680 -0.05900 -0.54545 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.01850 11.05240 -0.03390 -0.30672 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.50990 10.56640 -0.05650 -0.53471 保德信新世紀基金 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.15900 8.16500 -0.00600 -0.07348 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.41280 10.41740 -0.00460 -0.04416 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.71940 11.72800 -0.00860 -0.07333 保德信新興趨勢組合基金 10.44000 10.55000 -0.11000 -1.04265 保德信瑞騰基金 15.66290 15.66280 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.54660 9.52750 0.01910 0.20047 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.18050 10.16010 0.02040 0.20079 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.46350 9.45600 0.00750 0.07931 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.82000 9.81410 0.00590 0.06012 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.68480 9.66720 0.01760 0.18206 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.23870 10.21940 0.01930 0.18886 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.54220 9.52940 0.01280 0.13432 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.99100 9.97760 0.01340 0.13430 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.22820 10.22870 -0.00050 -0.00489 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.87540 9.85300 0.02240 0.22734 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.39650 10.37210 0.02440 0.23525 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.81370 9.79250 0.02120 0.21649 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.23720 10.21520 0.02200 0.21537 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.85400 9.83520 0.01880 0.19115 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.52980 10.50790 0.02190 0.20841 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.73300 9.71700 0.01600 0.16466 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.22100 10.20410 0.01690 0.16562 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.38450 10.37590 0.00860 0.08288 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.05830 10.05450 0.00380 0.03779 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.02250 10.00840 0.01410 0.14088 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.52840 10.51320 0.01520 0.14458 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.12490 10.11190 0.01300 0.12856 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.97090 10.95670 0.01420 0.12960 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.02370 10.01420 0.00950 0.09487 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.42770 10.41780 0.00990 0.09503 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.56470 10.56340 0.00130 0.01231 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.55930 10.56450 -0.00520 -0.04922 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.53820 10.56760 -0.02940 -0.27821 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 10.09940 10.09360 0.00580 0.05746 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 10.10280 10.09690 0.00590 0.05843 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 10.10500 10.10280 0.00220 0.02178 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 10.10390 10.10160 0.00230 0.02277 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 10.07110 10.07180 -0.00070 -0.00695 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 10.07240 10.07310 -0.00070 -0.00695 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 10.09930 10.06270 0.03660 0.36372 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 10.09980 10.06320 0.03660 0.36370 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.15910 10.14410 0.01500 0.14787 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.28050 10.26550 0.01500 0.14612 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.22520 10.21180 0.01340 0.13122 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.59600 10.58110 0.01490 0.14082 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.94840 9.93870 0.00970 0.09760 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.14490 10.13500 0.00990 0.09768 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.64970 10.64330 0.00640 0.06013 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.40900 10.41570 -0.00670 -0.06433 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 20.22000 20.20000 0.02000 0.09901 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.000003000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4695.830004691.02000 4.81000 0.10254 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.11580 10.11070 0.00510 0.05044 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.09230 11.08700 0.00530 0.04780 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.99320 10.00050 -0.00730 -0.07300 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.41970 9.39690 0.02280 0.24263 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.09630 10.07200 0.02430 0.24126 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.40770 9.39700 0.01070 0.11387 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.82550 9.81170 0.01380 0.14065 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.41260 10.36750 0.04510 0.43501 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.85070 5.84780 0.00290 0.04959 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.91060 10.90510 0.00550 0.05044 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞巨人基金-A類型 13.44000 0.00000 13.44000 0.00000 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.71240 13.71230 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.29000 16.29000 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.28990 14.29780 -0.00790 -0.05525 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.76030 12.74770 0.01260 0.09884 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.30630 13.29400 0.01230 0.09252 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.39090 8.39550 -0.00460 -0.05479 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.68830 6.69200 -0.00370 -0.05529 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.61450 8.60610 0.00840 0.09761 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.46080 8.45520 0.00560 0.06623 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.66990 10.66000 0.00990 0.09287 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.36460 8.35640 0.00820 0.09813 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.94980 12.93700 0.01280 0.09894 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.37780 12.38470 -0.00690 -0.05571 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.43840 13.42950 0.00890 0.06627 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.11310 12.10190 0.01120 0.09255 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.85390 8.85880 -0.00490 -0.05531 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.61990 9.61040 0.00950 0.09885 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.66760 9.66120 0.00640 0.06624 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.48520 9.47650 0.00870 0.09181 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.36960 9.36050 0.00910 0.09722 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.70800 10.71990 -0.01190 -0.11101 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.77310 10.76920 0.00390 0.03621 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.52520 10.52310 0.00210 0.01996 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.65870 10.65630 0.00240 0.02252 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.72850 9.73940 -0.01090 -0.11192 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.52020 9.51670 0.00350 0.03678 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.67090 10.67520 -0.00430 -0.04028 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.54240 9.54050 0.00190 0.01992 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.67270 9.67050 0.00220 0.02275 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.68800 10.69990 -0.01190 -0.11122 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.77350 10.76960 0.00390 0.03621 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.52570 10.52360 0.00210 0.01996 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.65990 10.65750 0.00240 0.02252 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.72840 9.73920 -0.01080 -0.11089 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.52040 9.51690 0.00350 0.03678 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.85720 10.86140 -0.00420 -0.03867 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.54270 9.54080 0.00190 0.01991 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.67340 9.67110 0.00230 0.02378 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.34350 11.36000 -0.01650 -0.14525 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.89350 12.89420 -0.00070 -0.00543 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.11840 12.12060 -0.00220 -0.01815 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.87980 8.89270 -0.01290 -0.14506 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.64240 9.64300 -0.00060 -0.00622 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.54790 9.54970 -0.00180 -0.01885 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.03840 11.05440 -0.01600 -0.14474 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.00600 12.00670 -0.00070 -0.00583 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.70730 11.70950 -0.00220 -0.01879 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.88010 8.89300 -0.01290 -0.14506 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.64300 9.64350 -0.00050 -0.00518 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.54840 9.55010 -0.00170 -0.01780 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.77000 12.75000 0.02000 0.15686 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.98000 13.00000 -0.02000 -0.15385 柏瑞拉丁美洲基金 9.68000 9.94000 -0.26000 -2.61569 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.28580 12.32520 -0.03940 -0.31967 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.52070 10.53880 -0.01810 -0.17175 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.77910 7.80400 -0.02490 -0.31907 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.32340 10.34110 -0.01770 -0.17116 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.94000 10.96000 -0.02000 -0.18248 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.82000 11.82000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.35000 11.36000 -0.01000 -0.08803 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.53000 11.53000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 11.13000 11.13000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.31810 12.33680 -0.01870 -0.15158 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.14920 12.14840 0.00080 0.00659 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.09190 11.09290 -0.00100 -0.00901 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.48570 8.49850 -0.01280 -0.15061 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.61670 9.61600 0.00070 0.00728 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.64270 9.64360 -0.00090 -0.00933 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.68720 11.68640 0.00080 0.00685 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.81690 10.83330 -0.01640 -0.15139 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 11.07330 11.07430 -0.00100 -0.00903 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.95880 9.95810 0.00070 0.00703 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.16850 9.18240 -0.01390 -0.15138 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.15970 9.15740 0.00230 0.02512 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.66930 9.67020 -0.00090 -0.00931 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.64120 12.64860 -0.00740 -0.05850 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.26070 12.24580 0.01490 0.12167 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.53170 11.52180 0.00990 0.08592 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.98390 6.98800 -0.00410 -0.05867 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.75770 8.74700 0.01070 0.12233 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.40470 9.39660 0.00810 0.08620 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.86690 10.87330 -0.00640 -0.05886 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.54970 11.53980 0.00990 0.08579 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.48710 9.47550 0.01160 0.12242 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.91290 8.91810 -0.00520 -0.05831 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.60590 9.59770 0.00820 0.08544 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.22120 12.23970 -0.01850 -0.15115 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 13.12550 13.12740 -0.00190 -0.01447 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.91870 11.92160 -0.00290 -0.02433 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.40280 9.41710 -0.01430 -0.15185 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.12390 10.12530 -0.00140 -0.01383 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.09210 10.09460 -0.00250 -0.02477 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.37180 12.37360 -0.00180 -0.01455 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.90360 10.92020 -0.01660 -0.15201 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.35620 11.35900 -0.00280 -0.02465 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.03500 10.05030 -0.01530 -0.15223 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.57060 9.58520 -0.01460 -0.15232 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.36970 10.37120 -0.00150 -0.01446 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.82860 9.83100 -0.00240 -0.02441 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.88000 18.90000 -0.02000 -0.10582 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.45000 17.46000 -0.01000 -0.05727 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.41410 13.41840 -0.00430 -0.03205 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.18340 10.21100 -0.02760 -0.27030 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.29560 11.30970 -0.01410 -0.12467 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.34670 12.35810 -0.01140 -0.09225 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.75630 10.77720 -0.02090 -0.19393 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.73870 8.76230 -0.02360 -0.26934 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.35390 9.36560 -0.01170 -0.12493 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.24010 9.24870 -0.00860 -0.09299 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.27960 9.29770 -0.01810 -0.19467 柏瑞環球多元資產基金-N類型 8.87050 8.89450 -0.02400 -0.26983 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.15690 9.16840 -0.01150 -0.12543 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.10080 11.11110 -0.01030 -0.09270 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.22300 9.24090 -0.01790 -0.19370 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 45.85460 46.07830 -0.22370 -0.48548 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.93650 9.90830 0.02820 0.28461 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.85290 9.85050 0.00240 0.02436 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.05000 11.01000 0.04000 0.36331 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 33.70000 34.13000 -0.43000 -1.25989 國泰大中華基金 22.18000 22.24000 -0.06000 -0.26978 國泰小龍基金-新台幣 16.47000 16.51000 -0.04000 -0.24228 國泰中小成長基金-新台幣 47.96000 47.92000 0.04000 0.08347 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 44.41080 44.49250 -0.08170 -0.18363 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.13030 10.12260 0.00770 0.07607 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.24130 10.24690 -0.00560 -0.05465 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.23910 10.26820 -0.02910 -0.28340 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.93000 26.67000 0.26000 0.97488 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.15000 12.27000 -0.12000 -0.97800 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.10000 32.47000 0.63000 1.94025 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35660 0.35680 -0.00020 -0.05605 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33220 0.33240 -0.00020 -0.06017 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33310 0.33330 -0.00020 -0.06001 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.03020 11.06210 -0.03190 -0.28837 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.28730 10.31700 -0.02970 -0.28787 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.32040 10.35020 -0.02980 -0.28792 國泰台灣貨幣市場基金 12.47340 12.47320 0.00020 0.00160 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42240 0.42340 -0.00100 -0.23618 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37120 0.37210 -0.00090 -0.24187 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45150 0.45260 -0.00110 -0.24304 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.06000 11.10000 -0.04000 -0.36036 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.57000 9.61000 -0.04000 -0.41623 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.56730 0.56570 0.00160 0.28284 國泰全球高股息基金-人民幣 2.59050 2.59510 -0.00460 -0.17726 國泰全球高股息基金-美元 0.36340 0.36520 -0.00180 -0.49288 國泰全球高股息基金-新台幣 11.24000 11.32000 -0.08000 -0.70671 國泰全球高股息基金-澳幣 0.54250 0.54230 0.00020 0.03688 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49950 0.50000 -0.00050 -0.10000 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.52000 14.57000 -0.05000 -0.34317 國泰全球資源基金-美元 0.16070 0.16050 0.00020 0.12461 國泰全球資源基金-新台幣 5.04000 5.05000 -0.01000 -0.19802 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.60210 0.60160 0.00050 0.08311 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.61000 18.64000 -0.03000 -0.16094 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 17.97000 18.00000 -0.03000 -0.16667 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.89430 0.88900 0.00530 0.59618 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.73000 20.85000 -0.12000 -0.57554 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.70000 22.61000 0.09000 0.39805 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.58650 2.58210 0.00440 0.17040 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36380 0.36430 -0.00050 -0.13725 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30860 0.30900 -0.00040 -0.12945 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.20360 11.23960 -0.03600 -0.32030 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.50420 9.53480 -0.03060 -0.32093 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53950 0.53740 0.00210 0.39077 國泰亞洲成長基金-美元 0.38640 0.38730 -0.00090 -0.23238 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.56000 11.61000 -0.05000 -0.43066 國泰科技生化基金 38.71000 38.84000 -0.13000 -0.33471 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.34000 29.50000 -0.16000 -0.54237 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.39000 12.36000 0.03000 0.24272 國泰美國費城半導體基金 15.25000 15.39000 -0.14000 -0.90968 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 48.02450 48.36660 -0.34210 -0.70731 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 15.60200 15.52070 0.08130 0.52382 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 27.40430 27.73440 -0.33010 -1.19022 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 46.39490 46.67440 -0.27950 -0.59883 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 46.82490 46.90970 -0.08480 -0.18077 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.06770 43.10250 -0.03480 -0.08074 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.31990 0.32040 -0.00050 -0.15605 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.92020 9.94270 -0.02250 -0.22630 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 9.98410 10.00650 -0.02240 -0.22385 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.32040 0.32090 -0.00050 -0.15581 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 9.93270 9.95480 -0.02210 -0.22200 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.01350 10.03530 -0.02180 -0.21723 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.32030 0.32070 -0.00040 -0.12473 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 9.92750 9.95050 -0.02300 -0.23114 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.01790 10.04070 -0.02280 -0.22708 國泰紐幣2021保本基金 12.97830 12.93550 0.04280 0.33087 國泰紐幣八年期保本基金 13.36080 13.31730 0.04350 0.32664 國泰紐幣保本基金 12.80060 12.76500 0.03560 0.27889 國泰國泰基金-新台幣A 25.54000 25.55000 -0.01000 -0.03914 國泰富時中國A50基金 21.44000 21.57000 -0.13000 -0.60269 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 49.27500 49.56520 -0.29020 -0.58549 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.35140 0.35190 -0.00050 -0.14209 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.86000 10.88000 -0.02000 -0.18382 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.53230 0.53020 0.00210 0.39608 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.31000 20.64000 -0.33000 -1.59884 國泰新興市場基金-美元 0.37880 0.38020 -0.00140 -0.36823 國泰新興市場基金-新台幣 11.70000 11.77000 -0.07000 -0.59473 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.48280 2.47590 0.00690 0.27869 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50640 1.50220 0.00420 0.27959 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35900 0.35910 -0.00010 -0.02785 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22000 0.22000 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.80480 10.81960 -0.01480 -0.13679 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.43160 6.44040 -0.00880 -0.13664 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 15.31000 15.42000 -0.11000 -0.71336 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 46.85800 47.13370 -0.27570 -0.58493 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 46.60280 46.84350 -0.24070 -0.51384 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 43.49060 43.66250 -0.17190 -0.39370 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.52000 12.62000 -0.10000 -0.79239 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 40.05000 39.44000 0.61000 1.54665 國泰標普北美科技ETF基金 23.28000 23.42000 -0.14000 -0.59778 國泰歐洲精選基金-美元 0.34260 0.34090 0.00170 0.49868 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.12000 21.20000 -0.08000 -0.37736 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.01000 18.72000 0.29000 1.54915 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41930 0.41950 -0.00020 -0.04768 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.57710 12.59360 -0.01650 -0.13102 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.06830 10.07460 -0.00630 -0.06253 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.97070 9.91630 0.05440 0.54859 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.03400 10.04240 -0.00840 -0.08365 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.80920 9.84000 -0.03080 -0.31301 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.93150 9.93780 -0.00630 -0.06339 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.84040 9.78670 0.05370 0.54870 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.89350 9.90180 -0.00830 -0.08382 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.66950 9.69980 -0.03030 -0.31238 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金大中華基金 27.34000 27.27000 0.07000 0.25669 第一金小型精選基金 34.03000 34.20000 -0.17000 -0.49708 第一金中概平衡基金 29.17000 29.27000 -0.10000 -0.34165 第一金台灣貨幣市場基金 15.34370 15.34340 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.88800 178.88500 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.12930 15.16830 -0.03900 -0.25712 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.12790 15.16680 -0.03890 -0.25648 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.56000 14.63000 -0.07000 -0.47847 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.56000 14.63000 -0.07000 -0.47847 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.26020 10.25380 0.00640 0.06242 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.25860 10.25220 0.00640 0.06243 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.76510 9.76680 -0.00170 -0.01741 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.76500 9.76680 -0.00180 -0.01843 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.28220 13.31740 -0.03520 -0.26432 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.29990 13.33520 -0.03530 -0.26471 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.56000 12.62000 -0.06000 -0.47544 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.58000 12.65000 -0.07000 -0.55336 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.82250 9.82240 0.00010 0.00102 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.81500 9.81490 0.00010 0.00102 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.39720 9.40750 -0.01030 -0.10949 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.42150 9.43190 -0.01040 -0.11026 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.80420 10.80410 0.00010 0.00093 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.37890 10.39030 -0.01140 -0.10972 第一金全球大趨勢基金 24.55000 24.65000 -0.10000 -0.40568 第一金全球不動產證券化基金A 9.33790 9.36240 -0.02450 -0.26169 第一金全球不動產證券化基金B 6.39640 6.41310 -0.01670 -0.26040 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.20690 10.20980 -0.00290 -0.02840 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.20740 10.20980 -0.00240 -0.02351 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.23440 11.23690 -0.00250 -0.02225 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.23610 11.23870 -0.00260 -0.02313 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.59000 8.58320 0.00680 0.07922 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.63890 10.63030 0.00860 0.08090 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.18320 9.17030 0.01290 0.14067 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.18160 9.16870 0.01290 0.14070 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.60700 7.60290 0.00410 0.05393 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.60220 7.59810 0.00410 0.05396 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.32550 8.32950 -0.00400 -0.04802 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.32600 8.33000 -0.00400 -0.04802 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.70990 11.69340 0.01650 0.14111 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.71050 11.69410 0.01640 0.14024 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.23890 10.23340 0.00550 0.05375 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.23980 10.23420 0.00560 0.05472 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.94090 14.94810 -0.00720 -0.04817 第一金亞洲科技基金 18.85000 18.91000 -0.06000 -0.31729 第一金亞洲新興市場基金 12.62000 12.66000 -0.04000 -0.31596 第一金店頭市場基金 8.32000 8.36000 -0.04000 -0.47847 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.22530 10.24900 -0.02370 -0.23124 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.22500 10.24900 -0.02400 -0.23417 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.15990 10.20710 -0.04720 -0.46242 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.15980 10.20700 -0.04720 -0.46243 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.28910 10.31290 -0.02380 -0.23078 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.30500 10.32880 -0.02380 -0.23042 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.28850 10.31270 -0.02420 -0.23466 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.22290 10.27040 -0.04750 -0.46249 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.23910 10.28630 -0.04720 -0.45886 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.22280 10.27030 -0.04750 -0.46250 第一金創新趨勢基金 23.02000 22.97000 0.05000 0.21768 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 44.75830 45.05250 -0.29420 -0.65302 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 45.14730 45.43450 -0.28720 -0.63212 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 46.30560 46.66980 -0.36420 -0.78038 第一金電子基金 36.52000 36.67000 -0.15000 -0.40905 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.97000 19.83000 0.14000 0.70600 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.76000 19.80000 -0.04000 -0.20202 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 統一大東協高股息基金(美元) 8.73000 8.73000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.01000 9.03000 -0.02000 -0.22148 統一大滿貫基金-A類型 38.27000 38.33000 -0.06000 -0.15654 統一大滿貫基金-I類型 38.27000 38.33000 -0.06000 -0.15654 統一大龍印基金 14.93000 14.94000 -0.01000 -0.06693 統一中小基金 26.65000 26.70000 -0.05000 -0.18727 統一台灣動力基金 20.65000 20.71000 -0.06000 -0.28972 統一全天候基金-A類型 122.50000 123.11000 -0.61000 -0.49549 統一全天候基金-I類型 123.34000 123.95000 -0.61000 -0.49213 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.49730 8.53490 -0.03760 -0.44054 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.91070 7.95440 -0.04370 -0.54938 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.90490 7.96680 -0.06190 -0.77697 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.26480 9.27070 -0.00590 -0.06364 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.63310 8.64800 -0.01490 -0.17229 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.61930 8.65400 -0.03470 -0.40097 統一全球債券組合基金 12.42010 12.41850 0.00160 0.01288 統一全球新科技基金(人民幣) 16.24000 16.23000 0.01000 0.06161 統一全球新科技基金(美元) 14.70000 14.69000 0.01000 0.06807 統一全球新科技基金(新台幣) 14.11000 14.14000 -0.03000 -0.21216 統一亞太基金 25.62000 25.68000 -0.06000 -0.23364 統一亞洲大金磚基金 12.18000 12.25000 -0.07000 -0.57143 統一奔騰基金 64.64000 64.82000 -0.18000 -0.27769 統一強棒貨幣市場基金 16.75690 16.75670 0.00020 0.00119 統一統信基金 32.91000 32.99000 -0.08000 -0.24250 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 38.79550 39.04260 -0.24710 -0.63290 統一黑馬基金 64.45000 64.66000 -0.21000 -0.32478 統一新亞洲科技能源基金 17.00000 16.99000 0.01000 0.05886 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.08860 8.13430 -0.04570 -0.56182 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.89740 10.91280 -0.01540 -0.14112 統一經建基金 51.62000 51.91000 -0.29000 -0.55866 統一龍馬基金 74.76000 74.89000 -0.13000 -0.17359 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 22.84000 22.80000 0.04000 0.17544 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 52.92000 52.72000 0.20000 0.37936 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.45930 10.45840 0.00090 0.00861 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.39830 10.39760 0.00070 0.00673 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.35300 10.37800 -0.02500 -0.24089 野村巴西基金 6.48000 6.69000 -0.21000 -3.13901 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.72000 11.74000 -0.02000 -0.17036 野村台灣高股息基金 26.22000 26.38000 -0.16000 -0.60652 野村台灣運籌基金 41.03000 40.90000 0.13000 0.31785 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.89580 9.97820 -0.08240 -0.82580 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.74570 9.82570 -0.08000 -0.81419 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.80870 9.84970 -0.04100 -0.41626 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.60150 10.59860 0.00290 0.02736 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.33850 10.33850 0.00000 0.00000 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05960 10.06580 -0.00620 -0.06159 野村平衡基金 21.30000 21.27000 0.03000 0.14104 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.94980 9.99650 -0.04670 -0.46716 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.16880 10.28380 -0.11500 -1.11826 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95680 10.00110 -0.04430 -0.44295 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.99700 9.99680 0.00020 0.00200 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.26900 10.28390 -0.01490 -0.14489 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.00150 10.00180 -0.00030 -0.00300 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.94470 9.95230 -0.00760 -0.07636 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.05870 10.05830 0.00040 0.00398 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.06760 10.06790 -0.00030 -0.00298 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.95910 9.97150 -0.01240 -0.12435 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.06000 10.11000 -0.05000 -0.49456 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 15.05000 15.10000 -0.05000 -0.33113 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.90000 12.87000 0.03000 0.23310 野村全球生技醫療基金 16.13000 16.13000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.29330 10.34210 -0.04880 -0.47186 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.24500 10.29120 -0.04620 -0.44893 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.14610 10.20200 -0.05590 -0.54793 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.53790 10.58710 -0.04920 -0.46472 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.45020 10.49740 -0.04720 -0.44964 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.35650 10.41330 -0.05680 -0.54546 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.29680 10.31590 -0.01910 -0.18515 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 11.02370 11.03290 -0.00920 -0.08339 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.88250 10.89240 -0.00990 -0.09089 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.78700 10.80710 -0.02010 -0.18599 野村全球品牌基金 27.75000 27.81000 -0.06000 -0.21575 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.53000 12.59000 -0.06000 -0.47657 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.66000 10.70000 -0.04000 -0.37383 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.06000 19.11000 -0.05000 -0.26164 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.07060 11.07310 -0.00250 -0.02258 野村全球短期收益基金-美元計價 11.06250 11.06690 -0.00440 -0.03976 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.79670 10.80830 -0.01160 -0.10732 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.46540 8.54580 -0.08040 -0.94081 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.28950 8.36450 -0.07500 -0.89665 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.83750 7.92040 -0.08290 -1.04666 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.03430 11.06090 -0.02660 -0.24049 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.52240 10.54340 -0.02100 -0.19918 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.05500 10.08600 -0.03100 -0.30736 野村成長基金 34.99000 34.87000 0.12000 0.34414 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.21170 8.26620 -0.05450 -0.65931 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.21780 8.26990 -0.05210 -0.63000 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.39090 8.45690 -0.06600 -0.78043 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.64030 9.63470 0.00560 0.05812 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.49060 9.48500 0.00560 0.05904 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.66960 9.67990 -0.01030 -0.10641 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.06770 10.12850 -0.06080 -0.60029 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 9.99910 10.05280 -0.05370 -0.53418 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 9.85090 9.91920 -0.06830 -0.68856 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.51780 9.57360 -0.05580 -0.58285 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.52390 9.57570 -0.05180 -0.54095 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.58900 9.65500 -0.06600 -0.68358 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.02980 10.05340 -0.02360 -0.23475 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.73340 10.75170 -0.01830 -0.17021 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.64010 10.64970 -0.00960 -0.09014 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.71150 10.73700 -0.02550 -0.23750 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.79560 9.85100 -0.05540 -0.56238 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.79400 9.84560 -0.05160 -0.52409 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.66890 9.73410 -0.06520 -0.66981 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.23300 8.28680 -0.05380 -0.64923 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.88940 8.93870 -0.04930 -0.55153 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.74930 8.79600 -0.04670 -0.53092 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.89360 9.90240 -0.00880 -0.08887 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.54780 13.55980 -0.01200 -0.08850 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.80750 12.80110 0.00640 0.05000 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.35060 10.34550 0.00510 0.04930 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45010 10.55450 -0.10440 -0.98915 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.39590 10.49580 -0.09990 -0.95181 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45690 10.51280 -0.05590 -0.53173 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.85410 10.85350 0.00060 0.00553 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.77240 10.77230 0.00010 0.00093 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.70080 10.70700 -0.00620 -0.05791 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.85730 10.85370 0.00360 0.03317 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.76380 10.76110 0.00270 0.02509 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.84800 10.87100 -0.02300 -0.21157 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.21360 10.22400 -0.01040 -0.10172 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.75430 9.81170 -0.05740 -0.58502 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.37050 9.42360 -0.05310 -0.56348 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.82130 8.88330 -0.06200 -0.69794 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.41900 11.43130 -0.01230 -0.10760 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.42370 10.44120 -0.01750 -0.16761 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.62550 11.63810 -0.01260 -0.10827 野村核心配置多重資產基金-美元計價 11.02920 11.03950 -0.01030 -0.09330 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.75300 10.77140 -0.01840 -0.17082 野村泰國基金 42.21000 42.09000 0.12000 0.28510 野村高科技基金 12.06000 12.03000 0.03000 0.24938 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.42400 10.45130 -0.02730 -0.26121 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.06310 10.10160 -0.03850 -0.38113 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.74170 10.80930 -0.06760 -0.62539 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.42420 9.46170 -0.03750 -0.39633 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.35780 9.41000 -0.05220 -0.55473 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.71640 9.74570 -0.02930 -0.30065 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.13840 12.14580 -0.00740 -0.06093 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.42480 14.43490 -0.01010 -0.06997 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.96850 10.98070 -0.01220 -0.11110 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.89890 10.92810 -0.02920 -0.26720 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.49090 11.49360 -0.00270 -0.02349 野村貨幣市場基金 16.35950 16.35930 0.00020 0.00122 野村新馬基金 14.36000 14.34000 0.02000 0.13947 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.28530 10.38380 -0.09850 -0.94859 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.22270 10.31520 -0.09250 -0.89673 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.23790 10.28710 -0.04920 -0.47827 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.79850 10.79900 -0.00050 -0.00463 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.69120 10.69120 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.71920 10.72620 -0.00700 -0.06526 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.98050 10.03350 -0.05300 -0.52823 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.94160 9.99390 -0.05230 -0.52332 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.80270 9.86670 -0.06400 -0.64865 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.73150 10.72670 0.00480 0.04475 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.63870 10.63460 0.00410 0.03855 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.49630 10.50480 -0.00850 -0.08092 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.55880 10.56190 -0.00310 -0.02935 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.85470 7.85710 -0.00240 -0.03055 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.27240 12.27620 -0.00380 -0.03095 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.85000 8.82000 0.03000 0.34014 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.47220 10.47050 0.00170 0.01624 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.77680 10.79070 -0.01390 -0.12881 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.39490 10.39380 0.00110 0.01058 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.41540 10.43830 -0.02290 -0.21938 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.45790 10.46050 -0.00260 -0.02486 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.47250 10.47090 0.00160 0.01528 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.77790 10.79180 -0.01390 -0.12880 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.39470 10.39370 0.00100 0.00962 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.41840 10.44130 -0.02290 -0.21932 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.45680 10.45940 -0.00260 -0.02486 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.49100 10.48920 0.00180 0.01716 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.80320 10.81680 -0.01360 -0.12573 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.41160 10.41060 0.00100 0.00961 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.43630 10.45930 -0.02300 -0.21990 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.48010 10.48220 -0.00210 -0.02003 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.49100 10.48920 0.00180 0.01716 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.80490 10.81850 -0.01360 -0.12571 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.41930 10.41830 0.00100 0.00960 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.44590 10.46890 -0.02300 -0.21970 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.48140 10.48350 -0.00210 -0.02003 野村精選貨幣市場基金 12.12450 12.12440 0.00010 0.00082 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.65000 11.60000 0.05000 0.43103 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 野村積極成長基金 14.83000 14.78000 0.05000 0.33829 野村優質基金-S類型新臺幣計價 11.49000 11.47000 0.02000 0.17437 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 41.64000 41.56000 0.08000 0.19249 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.64710 10.65880 -0.01170 -0.10977 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.46040 8.50580 -0.04540 -0.53375 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.77810 7.81580 -0.03770 -0.48236 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.58540 7.62920 -0.04380 -0.57411 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.30200 12.31090 -0.00890 -0.07229 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.97860 10.98240 -0.00380 -0.03460 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.74970 10.76210 -0.01240 -0.11522 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.48000 11.54000 -0.06000 -0.51993 野村環球基金-人民幣計價 17.62000 17.66000 -0.04000 -0.22650 野村環球基金-美元計價 13.56000 13.60000 -0.04000 -0.29412 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.03000 19.13000 -0.10000 -0.52274 野村鴻利基金 25.57000 25.55000 0.02000 0.07828 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91580 16.91560 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 22.18000 22.12000 0.06000 0.27125 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.49000 9.63000 -0.14000 -1.45379 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.36000 13.48000 -0.12000 -0.89021 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.30000 15.35000 -0.05000 -0.32573 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.77580 10.79360 -0.01780 -0.16491 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.10620 14.12980 -0.02360 -0.16702 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 11.03750 11.02610 0.01140 0.10339 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.57810 10.59800 -0.01990 -0.18777 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.90840 10.88760 0.02080 0.19104 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.42030 10.43020 -0.00990 -0.09492 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.46890 10.44630 0.02260 0.21634 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.18490 10.19290 -0.00800 -0.07849 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.96540 9.99690 -0.03150 -0.31510 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.42570 10.42890 -0.00320 -0.03068 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.64090 10.63820 0.00270 0.02538 凱基台商天下基金 14.77000 14.74000 0.03000 0.20353 凱基台灣精五門基金 23.27000 23.32000 -0.05000 -0.21441 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 47.24580 47.52620 -0.28040 -0.58999 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 48.55300 48.70640 -0.15340 -0.31495 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.90890 41.15290 -0.24400 -0.59291 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 46.92800 47.23930 -0.31130 -0.65899 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 47.50710 47.85220 -0.34510 -0.72118 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 48.72170 49.11500 -0.39330 -0.80077 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) 10.02120 9.99020 0.03100 0.31030 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) 10.01950 9.99010 0.02940 0.29429 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積) 10.02100 9.98960 0.03140 0.31433 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) 10.01950 9.98900 0.03050 0.30534 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) 10.09670 9.98510 0.11160 1.11767 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) 10.08890 9.98390 0.10500 1.05169 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) 10.01570 10.01470 0.00100 0.00999 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) 10.01610 10.01430 0.00180 0.01797 凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積) 10.01620 10.01490 0.00130 0.01298 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) 10.01540 10.01380 0.00160 0.01598 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) 9.96530 9.98770 -0.02240 -0.22428 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) 9.96520 9.98770 -0.02250 -0.22528 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) 9.96580 9.98820 -0.02240 -0.22426 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) 9.96590 9.98830 -0.02240 -0.22426 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.52000 13.52000 0.00000 0.00000 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.76510 11.80280 -0.03770 -0.31942 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.63000 11.69000 -0.06000 -0.51326 凱基凱旋貨幣市場基金 11.60970 11.60950 0.00020 0.00172 凱基開創基金 30.58000 30.71000 -0.13000 -0.42331 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.08000 22.21000 -0.13000 -0.58532 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.32950 21.40410 -0.07460 -0.34853 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.15000 17.27000 -0.12000 -0.69485 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.33440 16.41440 -0.08000 -0.48738 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.31000 7.36000 -0.05000 -0.67935 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 43.02510 43.31110 -0.28600 -0.66034 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 43.47250 43.73740 -0.26490 -0.60566 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 43.57980 43.88300 -0.30320 -0.69093 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.79000 11.81000 -0.02000 -0.16935 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.06140 11.11330 -0.05190 -0.46701 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.62000 10.69000 -0.07000 -0.65482 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.12450 12.19630 -0.07180 -0.58870 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.46000 12.56000 -0.10000 -0.79618 凱基護城河基金-台幣計價A 12.74000 12.80000 -0.06000 -0.46875 凱基護城河基金-美元計價B 12.44170 12.46980 -0.02810 -0.22534 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.63780 10.60960 0.02820 0.26580 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.01600 10.02010 -0.00410 -0.04092 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.06290 10.09020 -0.02730 -0.27056 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.63770 10.60940 0.02830 0.26674 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.01600 10.02010 -0.00410 -0.04092 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.06290 10.09020 -0.02730 -0.27056 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.39000 12.34000 0.05000 0.40519 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.70000 34.94000 -0.24000 -0.68689 富邦NASDAQ-100基金 32.33000 32.54000 -0.21000 -0.64536 富邦上証180基金 30.64000 31.01000 -0.37000 -1.19316 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.05000 6.03000 0.02000 0.33167 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 46.69000 47.38000 -0.69000 -1.45631 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.60580 19.74840 -0.14260 -0.72208 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 11.09590 11.09610 -0.00020 -0.00180 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 11.01960 11.01890 0.00070 0.00635 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.79000 14.94000 -0.15000 -1.00402 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.48000 19.10000 0.38000 1.98953 富邦日本東証基金 20.57000 20.41000 0.16000 0.78393 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 47.37000 47.15000 0.22000 0.46660 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.85000 46.79000 0.06000 0.12823 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 55.58000 54.91000 0.67000 1.22018 富邦台灣心基金 23.93000 24.05000 -0.12000 -0.49896 富邦台灣釆吉50基金 49.09000 48.43000 0.66000 1.36279 富邦台灣科技指數基金 62.29000 61.00000 1.29000 2.11475 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 49.25110 49.52640 -0.27530 -0.55587 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.65600 41.69090 -0.03490 -0.08371 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31400 0.31410 -0.00010 -0.03184 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.72000 2.71990 0.00010 0.00368 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36390 0.36450 -0.00060 -0.16461 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.18470 11.22030 -0.03560 -0.31728 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.31590 2.31590 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.34190 0.34240 -0.00050 -0.14603 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.45580 9.48590 -0.03010 -0.31731 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.78000 22.93000 -0.15000 -0.65416 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.43000 14.38000 0.05000 0.34771 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.57000 26.80000 -0.23000 -0.85821 富邦吉祥貨幣市場基金 15.72630 15.72610 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.24000 17.58000 -0.34000 -1.93402 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 45.68190 45.96260 -0.28070 -0.61071 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.70340 40.81730 -0.11390 -0.27905 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 40.40980 40.56590 -0.15610 -0.38481 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.53730 39.85750 -0.32020 -0.80336 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 47.39450 47.67190 -0.27740 -0.58189 富邦長紅基金 66.43000 66.77000 -0.34000 -0.50921 富邦科技基金 26.42000 26.61000 -0.19000 -0.71402 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.36300 41.47850 -0.11550 -0.27846 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 48.37580 48.72170 -0.34590 -0.70995 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 41.09610 41.30400 -0.20790 -0.50334 富邦恒生國企ETF基金 19.67000 19.67000 0.00000 0.00000 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.96000 14.07000 -0.11000 -0.78181 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 24.45000 24.33000 0.12000 0.49322 富邦高成長基金 25.60000 25.74000 -0.14000 -0.54390 富邦基金A類型 14.89000 14.96000 -0.07000 -0.46791 富邦基金I類型 14.89000 14.96000 -0.07000 -0.46791 富邦深証100基金 10.34000 10.45000 -0.11000 -1.05263 富邦富時歐洲ETF基金 20.20000 20.09000 0.11000 0.54754 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41750 0.41810 -0.00060 -0.14351 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.30940 12.31200 -0.00260 -0.02112 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.09740 9.09920 -0.00180 -0.01978 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29270 0.29310 -0.00040 -0.13647 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.28300 8.28470 -0.00170 -0.02052 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.19590 10.20750 -0.01160 -0.11364 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.78860 10.82580 -0.03720 -0.34362 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.36190 9.37260 -0.01070 -0.11416 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.89750 9.93160 -0.03410 -0.34335 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.49000 18.49000 0.00000 0.00000 富邦精準基金 47.92000 48.12000 -0.20000 -0.41563 富邦精銳中小基金 12.47000 12.56000 -0.09000 -0.71656 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.54000 19.59000 -0.05000 -0.25523 富邦臺灣公司治理100基金 22.42000 22.18000 0.24000 1.08206 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.78000 6.84000 -0.06000 -0.87719 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 17.43000 17.16000 0.27000 1.57343 富邦標普美國特別股ETF基金 19.94000 19.97000 -0.03000 -0.15023 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 32.29000 32.19000 0.10000 0.31066 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.88070 9.87860 0.00210 0.02126 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.83690 9.83740 -0.00050 -0.00508 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.60630 9.60910 -0.00280 -0.02914 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.33440 10.33230 0.00210 0.02032 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.29870 10.29930 -0.00060 -0.00583 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.05970 10.06260 -0.00290 -0.02882 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.29650 8.29410 0.00240 0.02894 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.99750 8.99550 0.00200 0.02223 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.50190 8.50240 -0.00050 -0.00588 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.25400 10.25110 0.00290 0.02829 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.33240 10.33010 0.00230 0.02227 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.80120 9.80170 -0.00050 -0.00510 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.95420 9.95450 -0.00030 -0.00301 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.59160 8.58690 0.00470 0.05473 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.89920 9.89480 0.00440 0.04447 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.10780 9.10650 0.00130 0.01428 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.58850 11.58180 0.00670 0.05785 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.39980 11.39480 0.00500 0.04388 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.62250 10.62130 0.00120 0.01130 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.32310 9.32160 0.00150 0.01609 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.11000 15.09000 0.02000 0.13254 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.77540 8.77350 0.00190 0.02166 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.68330 9.68170 0.00160 0.01653 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.12090 9.12150 -0.00060 -0.00658 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.76970 10.76720 0.00250 0.02322 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.80250 10.80080 0.00170 0.01574 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.24290 10.24450 -0.00160 -0.01562 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.28270 9.28360 -0.00090 -0.00969 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 24.21000 24.22000 -0.01000 -0.04129 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.69000 22.72000 -0.03000 -0.13204 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.09600 8.12630 -0.03030 -0.37286 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.29030 9.30820 -0.01790 -0.19230 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.35620 10.37620 -0.02000 -0.19275 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.79120 9.82770 -0.03650 -0.37140 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.72340 11.72130 0.00210 0.01792 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.66760 8.66610 0.00150 0.01731 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.73530 8.73370 0.00160 0.01832 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.81360 9.81190 0.00170 0.01733 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.80640 14.74450 0.06190 0.41982 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.51420 10.47030 0.04390 0.41928 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.34020 10.29700 0.04320 0.41954 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.70100 10.70110 -0.00010 -0.00093 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.60980 7.60990 -0.00010 -0.00131 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.90260 8.90270 -0.00010 -0.00112 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.88760 9.88770 -0.00010 -0.00101 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.24200 11.26210 -0.02010 -0.17847 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.46530 7.47860 -0.01330 -0.17784 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.75070 8.76630 -0.01560 -0.17795 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 9.88110 9.89870 -0.01760 -0.17780 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.98940 10.97940 0.01000 0.09108 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.64410 7.63720 0.00690 0.09035 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.11500 8.12750 -0.01250 -0.15380 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.24970 9.25210 -0.00240 -0.02594 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.41790 10.42060 -0.00270 -0.02591 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.03090 13.05090 -0.02000 -0.15325 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.96000 7.99000 -0.03000 -0.37547 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.19000 8.24000 -0.05000 -0.60680 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.88000 8.87000 0.01000 0.11274 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.08000 11.07000 0.01000 0.09033 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.14000 8.09000 0.05000 0.61805 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.43000 12.36000 0.07000 0.56634 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.59000 8.61000 -0.02000 -0.23229 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.09000 8.13000 -0.04000 -0.49200 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.12000 9.13000 -0.01000 -0.10953 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.00130 13.03740 -0.03610 -0.27690 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.14000 11.16000 -0.02000 -0.17921 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.20000 10.24000 -0.04000 -0.39063 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858 富蘭克林華美第一富基金 41.75000 41.92000 -0.17000 -0.40553 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.36570 10.36560 0.00010 0.00096 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.56000 8.57000 -0.01000 -0.11669 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.78000 8.81000 -0.03000 -0.34052 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.45000 14.42000 0.03000 0.20804 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.96000 12.97000 -0.01000 -0.07710 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.06000 15.11000 -0.05000 -0.33091 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.40640 9.42890 -0.02250 -0.23863 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.40640 9.42880 -0.02240 -0.23757 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.40470 9.41410 -0.00940 -0.09985 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.40470 9.41400 -0.00930 -0.09879 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.57300 9.60160 -0.02860 -0.29787 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.34660 9.37450 -0.02790 -0.29762 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.34650 9.37450 -0.02800 -0.29868 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.59760 9.64570 -0.04810 -0.49867 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.37030 9.41720 -0.04690 -0.49802 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.37030 9.41720 -0.04690 -0.49802 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.20870 6.22920 -0.02050 -0.32910 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.47560 10.49050 -0.01490 -0.14203 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.47040 9.45660 0.01380 0.14593 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.63450 11.61750 0.01700 0.14633 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.62800 6.63130 -0.00330 -0.04976 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.81450 8.80690 0.00760 0.08630 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.89080 10.89630 -0.00550 -0.05048 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 70.20000 70.74000 -0.54000 -0.76336 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 72.81000 73.18000 -0.37000 -0.50560 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.59820 62.75730 -0.15910 -0.25352 復華1至5年期高收益債券基金 20.54000 20.57000 -0.03000 -0.14584 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 70.24800 70.70490 -0.45690 -0.64621 復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 68.24800 68.58020 -0.33220 -0.48440 復華人民幣貨幣市場基金 11.93460 11.92630 0.00830 0.06959 復華人生目標基金 41.83220 41.97470 -0.14250 -0.33949 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 復華已開發國家300股票指數基金-美元 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 復華已開發國家300股票指數基金-新台幣 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020 復華中小精選基金 70.33000 70.58000 -0.25000 -0.35421 復華六年到期新興市場債券基金 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 復華台灣智能基金 12.34000 12.34000 0.00000 0.00000 復華全方位基金 32.22000 32.28000 -0.06000 -0.18587 復華全球大趨勢基金-美元 12.92000 12.91000 0.01000 0.07746 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.30000 20.33000 -0.03000 -0.14757 復華全球平衡基金-美元 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 復華全球平衡基金-新臺幣 19.66000 19.70000 -0.04000 -0.20305 復華全球物聯網科技基金-美元 14.20000 14.15000 0.05000 0.35336 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.67000 13.65000 0.02000 0.14652 復華全球原物料基金 8.10000 8.09000 0.01000 0.12361 復華全球消費基金-新臺幣 12.91000 12.94000 -0.03000 -0.23184 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.21100 12.22620 -0.01520 -0.12432 復華全球債券基金 15.17030 15.21850 -0.04820 -0.31672 復華全球債券組合基金 15.35000 15.36000 -0.01000 -0.06510 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.60000 15.64000 -0.04000 -0.25575 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959 復華全球戰略配置強基金-美元 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.51020 13.51000 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.36000 11.37000 -0.01000 -0.08795 復華亞太成長基金 12.50000 12.46000 0.04000 0.32103 復華亞太神龍科技基金-美元 9.15000 9.12000 0.03000 0.32895 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 復華東協世紀基金 12.04000 12.02000 0.02000 0.16639 復華南非幣長期收益基金A 14.29000 14.32000 -0.03000 -0.20950 復華南非幣長期收益基金B 7.96000 7.98000 -0.02000 -0.25063 復華南非幣短期收益基金A 14.75000 14.75000 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0.00110 0.01082 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.21990 10.13180 0.08810 0.86954 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.15200 10.15250 -0.00050 -0.00492 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.27410 10.26430 0.00980 0.09548 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.83610 10.85060 -0.01450 -0.13363 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.17180 10.16640 0.00540 0.05312 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.75060 10.76950 -0.01890 -0.17550 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.53390 10.52820 0.00570 0.05414 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.12400 11.14340 -0.01940 -0.17409 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.74550 10.72460 0.02090 0.19488 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.68740 10.67620 0.01120 0.10491 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.71970 10.73310 -0.01340 -0.12485 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.74650 10.72050 0.02600 0.24253 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 12.03830 11.91470 0.12360 1.03737 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.65630 10.64010 0.01620 0.15225 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.93040 10.90390 0.02650 0.24303 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.34320 12.21630 0.12690 1.03878 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.80010 10.78370 0.01640 0.15208 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.88490 10.89330 -0.00840 -0.07711 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.22990 10.21910 0.01080 0.10568 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.21060 10.20870 0.00190 0.01861 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.05280 10.07410 -0.02130 -0.21143 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.54290 10.52420 0.01870 0.17769 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.90680 10.79960 0.10720 0.99263 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.53980 10.53070 0.00910 0.08641 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.54190 10.52320 0.01870 0.17770 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.90690 10.79960 0.10730 0.99356 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.53680 10.52760 0.00920 0.08739 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.43330 10.41740 0.01590 0.15263 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.40650 10.40050 0.00600 0.05769 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.43150 10.41560 0.01590 0.15266 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.40750 10.40150 0.00600 0.05768 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 11.06570 11.05170 0.01400 0.12668 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 11.03910 11.03650 0.00260 0.02356 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.06270 11.08560 -0.02290 -0.20657 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.21830 10.20840 0.00990 0.09698 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.19830 10.19730 0.00100 0.00981 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.04160 10.06380 -0.02220 -0.22059 景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣 10.01440 10.01320 0.00120 0.01198 景順十年到期特選新興債券基金年配型美元 9.98090 9.98780 -0.00690 -0.06908 景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣 9.95580 9.98560 -0.02980 -0.29843 景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣 10.03160 10.02540 0.00620 0.06184 景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣 9.99580 9.91240 0.08340 0.84137 景順六年到期特選全球債券基金年配型美元 9.99800 9.99980 -0.00180 -0.01800 景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣 10.03190 10.02570 0.00620 0.06184 景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣 9.99570 9.91230 0.08340 0.84138 景順六年到期特選全球債券基金累積型美元 9.99810 10.00000 -0.00190 -0.01900 景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣 10.00970 10.00400 0.00570 0.05698 景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣 9.95280 9.97810 -0.02530 -0.25356 景順六年到期特選新興債券基金累積美元 9.97790 9.98030 -0.00240 -0.02405 景順主流基金 19.93000 20.01000 -0.08000 -0.39980 景順台灣科技基金 35.03000 35.14000 -0.11000 -0.31303 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.85000 8.87000 -0.02000 -0.22548 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.60000 11.62000 -0.02000 -0.17212 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.84000 10.86000 -0.02000 -0.18416 景順全球科技基金 23.72000 23.89000 -0.17000 -0.71159 景順全球康健基金 19.43000 19.51000 -0.08000 -0.41005 景順貨幣市場基金 16.00800 16.00790 0.00010 0.00062 景順潛力基金 34.37000 34.42000 -0.05000 -0.14526 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.62000 14.66000 -0.04000 -0.27285 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.69000 13.76000 -0.07000 -0.50872 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.89000 10.92000 -0.03000 -0.27473 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.13000 11.18000 -0.05000 -0.44723 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.65000 11.68000 -0.03000 -0.25685 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.75000 11.80000 -0.05000 -0.42373 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.71700 9.71300 0.00400 0.04118 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.93440 9.95310 -0.01870 -0.18788 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.32810 10.32380 0.00430 0.04165 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.56290 10.58280 -0.01990 -0.18804 華南永昌永昌基金 20.16000 20.34000 -0.18000 -0.88496 華南永昌全球亨利組合基金 14.95520 14.95150 0.00370 0.02475 華南永昌全球神農水資源基金 9.63000 9.71000 -0.08000 -0.82389 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 華南永昌全球精品基金 16.61000 16.62000 -0.01000 -0.06017 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.46000 13.46000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.37000 13.41000 -0.04000 -0.29828 華南永昌物聯網精選基金 12.41000 12.54000 -0.13000 -1.03668 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.29980 16.29960 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 25.24940 25.36850 -0.11910 -0.46948 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 12.00360 12.00340 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓中小型基金 23.35000 23.39000 -0.04000 -0.17101 華頓台灣基金 24.88000 24.96000 -0.08000 -0.32051 華頓平安貨幣市場基金 11.58460 11.58440 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.37000 17.35000 0.02000 0.11527 華頓全球高收益債券基金A 13.83830 13.84550 -0.00720 -0.05200 華頓全球高收益債券基金B 7.93480 7.93890 -0.00410 -0.05164 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐台灣精典基金 25.66000 25.56000 0.10000 0.39124 匯豐全球趨勢組合基金 12.51000 12.59000 -0.08000 -0.63542 匯豐全球關鍵資源基金 8.20000 8.21000 -0.01000 -0.12180 匯豐安富基金 26.73000 26.63000 0.10000 0.37552 匯豐成功基金 42.55000 42.57000 -0.02000 -0.04698 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.02220 15.02200 0.00020 0.00133 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.94000 4.97000 -0.03000 -0.60362 匯豐新鑽動力基金 10.33000 10.38000 -0.05000 -0.48170 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.41890 5.47050 -0.05160 -0.94324 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.33770 9.38990 -0.05220 -0.55592 匯豐龍鳳基金-A類型 55.46000 55.23000 0.23000 0.41644 匯豐龍鳳基金-I類型 55.46000 55.23000 0.23000 0.41644 匯豐龍騰電子基金 40.38000 40.34000 0.04000 0.09916 匯豐雙高收益債券組合基金 12.83930 12.84410 -0.00480 -0.03737 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.51000 19.54000 -0.03000 -0.15353 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.77540 11.78410 -0.00870 -0.07383 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.35130 10.35050 0.00080 0.00773 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.70360 10.70350 0.00010 0.00093 新光台灣富貴基金 25.94000 25.93000 0.01000 0.03857 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.55000 21.65000 -0.10000 -0.46189 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 46.39160 46.64910 -0.25750 -0.55199 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 新光全球AI新創產業基金美元 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 新光全球生技醫療基金(美元) 10.71000 10.65000 0.06000 0.56338 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.46000 10.41000 0.05000 0.48031 新光全球債券基金(A累積)美元 11.22410 11.25910 -0.03500 -0.31086 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.99630 11.03140 -0.03510 -0.31818 新光全球債券基金(B配息)美元 10.53150 10.56430 -0.03280 -0.31048 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.30390 10.33670 -0.03280 -0.31732 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 新光吉星貨幣市場基金 15.52550 15.52520 0.00030 0.00193 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 新光多重資產基金(A累積)美元 8.60000 8.61000 -0.01000 -0.11614 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.60000 8.61000 -0.01000 -0.11614 新光亞洲精選基金-美金 20.73000 20.72000 0.01000 0.04826 新光亞洲精選基金-新台幣 21.05000 21.04000 0.01000 0.04753 新光店頭基金 23.94000 23.91000 0.03000 0.12547 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.72000 11.75000 -0.03000 -0.25532 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.12000 11.15000 -0.03000 -0.26906 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 42.26490 42.42230 -0.15740 -0.37103 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 新光特選內需收益ETF基金 20.98000 20.96000 0.02000 0.09542 新光創新科技基金 14.26000 14.24000 0.02000 0.14045 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.26700 10.28350 -0.01650 -0.16045 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.59900 10.60710 -0.00810 -0.07636 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.13380 10.13530 -0.00150 -0.01480 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.28170 9.29670 -0.01500 -0.16135 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.55830 9.56560 -0.00730 -0.07632 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.10760 9.10910 -0.00150 -0.01647 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.73910 40.77920 -0.04010 -0.09833 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 47.71410 47.96000 -0.24590 -0.51272 新光澳幣八年期保本基金 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.56000 12.56000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.96940 10.97650 -0.00710 -0.06468 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.45510 9.54080 -0.08570 -0.89825 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.38850 9.47320 -0.08470 -0.89410 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.63180 10.65290 -0.02110 -0.19807 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.74670 10.75570 -0.00900 -0.08368 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.47400 9.54790 -0.07390 -0.77399 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.43580 9.50530 -0.06950 -0.73117 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.69030 10.69430 -0.00400 -0.03740 瑞銀全球創新趨勢基金 7.06000 7.08000 -0.02000 -0.28249 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 44.56890 44.80390 -0.23500 -0.52451 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 45.13100 45.31540 -0.18440 -0.40693 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 45.36250 45.62210 -0.25960 -0.56902 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 47.29990 47.58070 -0.28080 -0.59016 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 45.68910 45.93000 -0.24090 -0.52449 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 49.10790 49.35250 -0.24460 -0.49562 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 50.41120 50.54820 -0.13700 -0.27103 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 48.53890 48.75450 -0.21560 -0.44222 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 48.07910 48.43170 -0.35260 -0.72804 群益大印度基金N-新臺幣 9.83000 9.88000 -0.05000 -0.50607 群益大印度基金-人民幣 13.48740 13.52370 -0.03630 -0.26842 群益大印度基金-美元 12.23700 12.28230 -0.04530 -0.36882 群益大印度基金-新臺幣 11.63000 11.70000 -0.07000 -0.59829 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.28210 12.28250 -0.00040 -0.00326 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.42690 11.43890 -0.01200 -0.10491 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.75000 10.79000 -0.04000 -0.37071 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.83840 10.83880 -0.00040 -0.00369 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.19910 9.20880 -0.00970 -0.10533 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.68000 8.71000 -0.03000 -0.34443 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.85760 9.85790 -0.00030 -0.00304 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.40130 8.41010 -0.00880 -0.10464 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.90000 8.93000 -0.03000 -0.33595 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.04990 9.05020 -0.00030 -0.00331 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.97180 7.98010 -0.00830 -0.10401 群益中小型股基金 48.59000 48.63000 -0.04000 -0.08225 群益平衡王基金 20.81270 20.79050 0.02220 0.10678 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 10.02440 10.02670 -0.00230 -0.02294 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.96320 9.98830 -0.02510 -0.25129 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 10.02450 10.02670 -0.00220 -0.02194 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.96320 9.98830 -0.02510 -0.25129 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.02460 10.02680 -0.00220 -0.02194 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.96310 9.98830 -0.02520 -0.25230 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.95240 9.97700 -0.02460 -0.24657 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 9.97750 9.97740 0.00010 0.00100 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.91650 9.93910 -0.02260 -0.22738 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 9.97750 9.97730 0.00020 0.00200 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.91650 9.93910 -0.02260 -0.22738 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.97760 9.97740 0.00020 0.00200 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.91650 9.93910 -0.02260 -0.22738 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.92790 9.94970 -0.02180 -0.21910 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 10.00860 10.00790 0.00070 0.00699 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 9.94740 9.96960 -0.02220 -0.22268 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 10.00860 10.00790 0.00070 0.00699 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 9.94740 9.96960 -0.02220 -0.22268 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 10.00860 10.00780 0.00080 0.00799 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 9.94740 9.96960 -0.02220 -0.22268 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 9.94930 9.97080 -0.02150 -0.21563 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.50000 6.51000 -0.01000 -0.15361 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.87600 12.86140 0.01460 0.11352 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.85630 11.85490 0.00140 0.01181 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.26000 11.29000 -0.03000 -0.26572 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.89280 10.88050 0.01230 0.11305 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.02920 10.02800 0.00120 0.01197 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.76560 10.75340 0.01220 0.11345 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.56450 10.56850 -0.00400 -0.03785 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.32690 10.33170 -0.00480 -0.04646 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.21090 9.21430 -0.00340 -0.03690 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.21220 9.21650 -0.00430 -0.04666 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.11000 9.14000 -0.03000 -0.32823 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.62600 10.62990 -0.00390 -0.03669 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.65110 10.65600 -0.00490 -0.04598 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.37350 9.37700 -0.00350 -0.03733 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.85680 9.86140 -0.00460 -0.04665 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.82530 10.82680 -0.00150 -0.01385 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.61520 10.61720 -0.00200 -0.01884 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.65140 10.67790 -0.02650 -0.24818 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.85790 9.85940 -0.00150 -0.01521 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.79720 9.79910 -0.00190 -0.01939 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.83120 9.85570 -0.02450 -0.24859 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.82530 10.82690 -0.00160 -0.01478 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.61520 10.61720 -0.00200 -0.01884 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.65130 10.67780 -0.02650 -0.24818 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.85800 9.85940 -0.00140 -0.01420 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.79700 9.79890 -0.00190 -0.01939 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.83120 9.85560 -0.02440 -0.24757 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.51530 9.52460 -0.00930 -0.09764 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.09000 11.13000 -0.04000 -0.35939 群益全球關鍵生技基金-美元 15.56900 15.58430 -0.01530 -0.09818 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.38000 15.44000 -0.06000 -0.38860 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.43000 11.54000 -0.11000 -0.95321 群益印度中小基金N-人民幣 10.86030 10.87200 -0.01170 -0.10762 群益印度中小基金N-美元 8.79530 8.81370 -0.01840 -0.20877 群益印度中小基金N-新臺幣 8.33000 8.36000 -0.03000 -0.35885 群益印度中小基金-人民幣 14.70250 14.71830 -0.01580 -0.10735 群益印度中小基金-美元 12.58000 12.60630 -0.02630 -0.20863 群益印度中小基金-新臺幣 14.57000 14.64000 -0.07000 -0.47814 群益多利策略組合基金 11.92000 11.94000 -0.02000 -0.16750 群益多重收益組合基金 14.26000 14.28000 -0.02000 -0.14006 群益多重資產組合基金 15.40000 15.46000 -0.06000 -0.38810 群益安家基金 27.34630 27.25090 0.09540 0.35008 群益安穩貨幣市場基金 16.17740 16.17710 0.00030 0.00185 群益那斯達克生技基金 20.20000 20.26000 -0.06000 -0.29615 群益亞太中小基金 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 群益亞太新趨勢平衡基金 16.41000 16.44000 -0.03000 -0.18248 群益店頭市場基金 101.82000 102.40000 -0.58000 -0.56641 群益東方盛世基金 8.90000 8.91000 -0.01000 -0.11223 群益東協成長基金-人民幣 13.22480 13.19040 0.03440 0.26080 群益東協成長基金-美元 11.19890 11.18100 0.01790 0.16009 群益東協成長基金-新臺幣 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009 群益長安基金 31.16000 31.48000 -0.32000 -1.01652 群益美國新創亮點基金N-美元 10.34420 10.39180 -0.04760 -0.45805 群益美國新創亮點基金-美元 15.64840 15.72030 -0.07190 -0.45737 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.14000 15.24000 -0.10000 -0.65617 群益真善美基金 16.00520 16.06200 -0.05680 -0.35363 群益馬拉松基金 126.56000 126.95000 -0.39000 -0.30721 群益深証中小板基金 11.86000 12.12000 -0.26000 -2.14521 群益創新科技基金 36.19000 36.27000 -0.08000 -0.22057 群益奧斯卡基金 32.16000 32.29000 -0.13000 -0.40260 群益新興金鑽基金-美元 11.36710 11.35120 0.01590 0.14007 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.70000 8.71000 -0.01000 -0.11481 群益葛萊美基金 25.37000 25.36000 0.01000 0.03943 群益道瓊美國地產ETF基金 22.90000 23.00000 -0.10000 -0.43478 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.40000 7.46000 -0.06000 -0.80429 群益臺灣加權單日正向2倍基金 15.31000 15.08000 0.23000 1.52520 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.58370 11.60170 -0.01800 -0.15515 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.01760 11.04580 -0.02820 -0.25530 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.05140 11.10520 -0.05380 -0.48446 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.05490 11.07200 -0.01710 -0.15444 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.51430 10.54130 -0.02700 -0.25614 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.54660 10.59790 -0.05130 -0.48406 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.58360 11.60160 -0.01800 -0.15515 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.01800 11.04620 -0.02820 -0.25529 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 9.75680 9.80430 -0.04750 -0.48448 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.05490 11.07210 -0.01720 -0.15535 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.51390 10.54080 -0.02690 -0.25520 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.78120 9.82880 -0.04760 -0.48429 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.13900 13.14500 -0.00600 -0.04564 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.85300 11.87030 -0.01730 -0.14574 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.82000 10.85000 -0.03000 -0.27650 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.73710 11.75360 -0.01650 -0.14038 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.62280 8.62680 -0.00400 -0.04637 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.92130 8.93440 -0.01310 -0.14662 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.15000 8.17000 -0.02000 -0.24480 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.39350 8.40530 -0.01180 -0.14039 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.31780 10.33290 -0.01510 -0.14614 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.86920 9.88370 -0.01450 -0.14671 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 路博邁5G股票基金N累積(美元) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 路博邁5G股票基金T累積(美元) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 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路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 32.10000 32.17000 -0.07000 -0.21759 德信中國精選成長基金 11.77000 11.80000 -0.03000 -0.25424 德信台灣主流中小基金 21.02000 21.14000 -0.12000 -0.56764 德信萬保貨幣市場基金 11.99850 11.99830 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 34.81000 35.12000 -0.31000 -0.88269 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.11580 11.11270 0.00310 0.02790 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.96350 10.96320 0.00030 0.00274 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.72890 11.72870 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.76000 18.68000 0.08000 0.42827 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.97000 17.02000 -0.05000 -0.29377 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.99000 10.93800 0.05200 0.47541 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 17.07650 17.02820 0.04830 0.28365 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.17230 8.18990 -0.01760 -0.21490 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.13170 11.13000 0.00170 0.01527 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.28060 12.27880 0.00180 0.01466 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.07130 14.10160 -0.03030 -0.21487 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.62000 16.51000 0.11000 0.66626 摩根中小基金 23.51000 23.54000 -0.03000 -0.12744 摩根台灣金磚基金-累積型 20.38000 20.32000 0.06000 0.29528 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.38000 20.32000 0.06000 0.29528 摩根台灣增長基金 51.78000 51.63000 0.15000 0.29053 摩根平衡基金 28.15000 28.03000 0.12000 0.42811 摩根全球α基金 18.14000 18.18000 -0.04000 -0.22002 摩根全球平衡基金 16.18890 16.25590 -0.06700 -0.41216 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.42450 9.45530 -0.03080 -0.32574 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.65580 10.69030 -0.03450 -0.32272 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.01420 10.04190 -0.02770 -0.27584 摩根多元入息成長基金-累積型 11.72770 11.71850 0.00920 0.07851 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.52320 10.51030 0.01290 0.12274 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.22710 10.33430 -0.10720 -1.03732 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.75810 13.76240 -0.00430 -0.03124 摩根亞洲基金 57.99000 58.29000 -0.30000 -0.51467 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.36050 8.40310 -0.04260 -0.50696 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.95730 10.00530 -0.04800 -0.47975 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.77980 8.81900 -0.03920 -0.44449 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.90280 12.90190 0.00090 0.00698 摩根東方內需機會基金 18.33000 18.43000 -0.10000 -0.54259 摩根東方科技基金 32.66000 32.65000 0.01000 0.03063 摩根第一貨幣市場基金 15.14540 15.14520 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.31000 14.30000 0.01000 0.06993 摩根新金磚五國基金 12.16000 12.21000 -0.05000 -0.40950 摩根新絲路基金 9.06000 9.09000 -0.03000 -0.33003 摩根新興35基金 13.30000 13.36000 -0.06000 -0.44910 摩根新興日本基金 23.61000 23.66000 -0.05000 -0.21133 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.08600 7.11680 -0.03080 -0.43278 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.49270 9.53640 -0.04370 -0.45824 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.27070 9.30690 -0.03620 -0.38896 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.13570 11.11790 0.01780 0.16010 摩根新興科技基金 56.55000 56.42000 0.13000 0.23041 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.59930 8.66170 -0.06240 -0.72041 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.36530 9.41740 -0.05210 -0.55323 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.81040 8.85760 -0.04720 -0.53288 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.35210 10.39230 -0.04020 -0.38682 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.22000 10.30000 -0.08000 -0.77670 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.93000 11.00000 -0.07000 -0.63636 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.60000 10.66000 -0.06000 -0.56285 摩根環球股票收益基金-累積型 11.93000 11.96000 -0.03000 -0.25084 摩根總收益組合基金-月配息型 9.30500 9.32200 -0.01700 -0.18236 摩根總收益組合基金-累積型 11.57510 11.57140 0.00370 0.03198 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.89000 20.97000 -0.08000 -0.38150 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.62440 12.62430 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.70000 11.75000 -0.05000 -0.42553 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.99630 10.97990 0.01640 0.14936 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.61960 10.63720 -0.01760 -0.16546 聯邦中國龍基金 28.02000 28.18000 -0.16000 -0.56778 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.53120 12.53970 -0.00850 -0.06778 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.75300 11.75080 0.00220 0.01872 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.60820 10.62070 -0.01250 -0.11769 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.20800 10.21470 -0.00670 -0.06559 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.62500 9.62320 0.00180 0.01870 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.68120 8.69130 -0.01010 -0.11621 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.78820 9.77150 0.01670 0.17091 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.95920 9.96510 -0.00590 -0.05921 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.24450 9.22870 0.01580 0.17121 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.40220 9.40780 -0.00560 -0.05953 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.73840 11.74600 -0.00760 -0.06470 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.66900 11.64740 0.02160 0.18545 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.79900 10.80090 -0.00190 -0.01759 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.77720 10.78420 -0.00700 -0.06491 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.70210 10.68220 0.01990 0.18629 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.90270 9.90450 -0.00180 -0.01817 聯邦金鑽平衡基金 24.91530 25.06430 -0.14900 -0.59447 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.60960 9.61110 -0.00150 -0.01561 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.94330 9.96770 -0.02440 -0.24479 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.55080 9.55220 -0.00140 -0.01466 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.86880 9.89300 -0.02420 -0.24462 聯邦貨幣市場基金 13.23780 13.23760 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 14.02000 14.10000 -0.08000 -0.56738 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.69660 16.72040 -0.02380 -0.14234 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 13.03340 12.98650 0.04690 0.36114 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.56670 12.57780 -0.01110 -0.08825 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.93280 11.94330 -0.01050 -0.08792 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.55950 12.56730 -0.00780 -0.06207 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.71750 11.73600 -0.01850 -0.15763 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.60990 10.61700 -0.00710 -0.06687 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.74610 8.75980 -0.01370 -0.15640 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 38.57000 38.53000 0.04000 0.10382 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.46000 16.45000 0.01000 0.06079 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.87000 11.87000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.73000 12.72000 0.01000 0.07862 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.85000 11.84000 0.01000 0.08446 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.48000 7.49000 -0.01000 -0.13351 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.38000 11.37000 0.01000 0.08795 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.40000 15.40000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.67000 8.68000 -0.01000 -0.11521 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.35000 11.32000 0.03000 0.26502 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.33000 14.27000 0.06000 0.42046 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.19000 14.12000 0.07000 0.49575 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.21000 14.14000 0.07000 0.49505 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.00000 8.98000 0.02000 0.22272 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.83000 14.76000 0.07000 0.47425 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.48000 9.45000 0.03000 0.31746 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.94000 20.97000 -0.03000 -0.14306 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.99000 19.02000 -0.03000 -0.15773 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.01000 13.05000 -0.04000 -0.30651 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.67000 14.69000 -0.02000 -0.13615 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.65000 15.67000 -0.02000 -0.12763 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.61000 14.63000 -0.02000 -0.13671 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.58000 14.60000 -0.02000 -0.13699 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.42000 12.44000 -0.02000 -0.16077 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 14.67000 14.69000 -0.02000 -0.13615 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.53000 12.55000 -0.02000 -0.15936 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.48000 8.51000 -0.03000 -0.35253 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 12.99000 13.01000 -0.02000 -0.15373 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.76000 19.77000 -0.01000 -0.05058 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.45000 18.46000 -0.01000 -0.05417 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.28000 11.29000 -0.01000 -0.08857 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.10000 13.10000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.09000 14.10000 -0.01000 -0.07092 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.05000 13.06000 -0.01000 -0.07657 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.80000 7.81000 -0.01000 -0.12804 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.86000 12.86000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.00000 14.00000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.11000 14.10000 0.01000 0.07092 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741 聯博貨幣市場基金 15.04870 15.04850 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.11210 11.12370 -0.01160 -0.10428 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.84280 13.84090 0.00190 0.01373 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.41390 7.42170 -0.00780 -0.10510 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.40950 10.42020 -0.01070 -0.10269 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.84620 10.86400 -0.01780 -0.16384 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.28400 10.27930 0.00470 0.04572 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.24880 10.25930 -0.01050 -0.10235 瀚亞中小型股基金 22.86000 22.93000 -0.07000 -0.30528 瀚亞巴西基金 5.53000 5.67000 -0.14000 -2.46914 瀚亞外銷基金 42.73000 42.79000 -0.06000 -0.14022 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.03730 10.04440 -0.00710 -0.07069 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.98330 9.99620 -0.01290 -0.12905 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.98890 9.98130 0.00760 0.07614 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.90430 9.90840 -0.00410 -0.04138 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.03250 10.03930 -0.00680 -0.06773 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.00870 10.02220 -0.01350 -0.13470 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.97950 9.97250 0.00700 0.07019 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.89380 9.89860 -0.00480 -0.04849 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.55250 11.57190 -0.01940 -0.16765 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.95370 10.95850 -0.00480 -0.04380 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.78240 12.80360 -0.02120 -0.16558 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.99670 10.98210 0.01460 0.13294 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.26930 7.34240 -0.07310 -0.99559 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.91560 7.95890 -0.04330 -0.54405 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.07920 8.11540 -0.03620 -0.44607 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.07380 7.10890 -0.03510 -0.49375 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.58860 8.64980 -0.06120 -0.70753 瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣 9.90140 9.91720 -0.01580 -0.15932 瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.93990 9.02990 -0.09000 -0.99669 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.25580 9.30670 -0.05090 -0.54692 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.95210 9.01580 -0.06370 -0.70654 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.42000 12.43000 -0.01000 -0.08045 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.61000 11.61000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.30000 11.33000 -0.03000 -0.26478 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.96000 11.01000 -0.05000 -0.45413 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