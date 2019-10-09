台北‧10月08日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 12330 0 00637L 元大滬深300正2 -7629 0 0056 元大高股息 8273 14145 00655L 國泰中國A50正2 -4699 0 3481 群創 8033 -5081 2408 南亞科 -3365 4936 2313 華通 7938 18564 00850 元大臺灣ESG永續 -2082 45228 00672L 元大S&P原油正2 7059 0 2344 華邦電 -1867 -3798 2330 台積電 5763 20214 00692 富邦公司治理 -1859 -716 00677U 富邦VIX 3564 0 00633L 富邦上証正2 -1759 0 2317 鴻海 3454 -7275 2383 台光電 -1724 -4361 2327 國巨 3377 7564 2886 兆豐金 -1723 -13282 00642U 元大S&P石油 2662 0 020000 富邦特選蘋果N -1529 0 2891 中信金 2102 -4331 0050 元大台灣50 -1386 11135 2834 臺企銀 1711 2871 6116 彩晶 -1255 -12987 2890 永豐金 1631 -2483 2308 台達電 -1162 -17162 3231 緯創 1405 16579 2884 玉山金 -1074 2608 2409 友達 1239 -7601 1312 國喬 -1069 -6713 2492 華新科 1129 5551 2542 興富發 -776 -4988 00664R 國泰臺灣加權反1 993 0 2352 佳世達 -701 2313 1101 台泥 931 1452 2324 仁寶 -669 -7029 2458 義隆 893 4209 2882 國泰金 -668 3534 2105 正新 860 3640 2885 元大金 -662 -6901 3041 揚智 752 2056 00636 國泰中國A50 -648 -3088 2448 晶電 724 4369 2387 精元 -626 -303 2449 京元電子 684 5435 8046 南電 -607 2971 2002 中鋼 567 -20177 3596 智易 -568 -1990 2354 鴻準 563 2066 2323 中環 -565 -6413 00717 富邦美國特別股 549 6488 6278 台表科 -538 -1042 00708L 元大S&P黃金正2 533 0 1609 大亞 -531 38 00651R FH香港反1 513 0 2376 技嘉 -508 -4532 00738U 元大道瓊白銀 508 0 3036 文曄 -499 -103 00752 中信中國50 487 14797 3702 大聯大 -483 -4575 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股
[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股
鉅亨台北資料中心
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