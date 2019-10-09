台北‧10月08日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 134022 2337 旺宏 106755 00677U 富邦VIX 85944 00672L 元大S&P原油正2 81342 2313 華通 63726 3481 群創 62082 00632R 元大台灣50反1 59391 2888 新光金 42490 2330 台積電 35279 2327 國巨 31311 2387 精元 29092 2317 鴻海 28493 2409 友達 28387 2367 燿華 25559 2408 南亞科 24644 2392 正崴 24383 2886 兆豐金 23953 3037 欣興 22499 3017 奇鋐 21914 6251 定穎 21581 2891 中信金 21577 2303 聯電 21267 00633L 富邦上証正2 20430 2323 中環 19571 2344 華邦電 18930 2492 華新科 18579 2883 開發金 18466 8046 南電 18074 0056 元大高股息 17646 2884 玉山金 16826
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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