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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧10月08日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      134022  
2337   旺宏                106755  
00677U 富邦VIX              85944  
00672L 元大S&P原油正2       81342  
2313   華通                 63726  
3481   群創                 62082  
00632R 元大台灣50反1        59391  
2888   新光金               42490  
2330   台積電               35279  
2327   國巨                 31311  
2387   精元                 29092  
2317   鴻海                 28493  
2409   友達                 28387  
2367   燿華                 25559  
2408   南亞科               24644  
2392   正崴                 24383  
2886   兆豐金               23953  
3037   欣興                 22499  
3017   奇鋐                 21914  
6251   定穎                 21581  
2891   中信金               21577  
2303   聯電                 21267  
00633L 富邦上証正2          20430  
2323   中環                 19571  
2344   華邦電               18930  
2492   華新科               18579  
2883   開發金               18466  
8046   南電                 18074  
0056   元大高股息           17646  
2884   玉山金               16826
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