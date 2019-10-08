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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月08日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1          12330         0    00637L 元大滬深300正2         -7629         0  
0056   元大高股息              8273     14145    00655L 國泰中國A50正2         -4699         0  
3481   群創                    8033     -5081    2408   南亞科                 -3365      4936  
2313   華通                    7938     18564    00850  元大臺灣ESG永續        -2082     45228  
00672L 元大S&P原油正2          7059         0    2344   華邦電                 -1867     -3798  
2330   台積電                  5763     20214    00692  富邦公司治理           -1859      -716  
00677U 富邦VIX                 3564         0    00633L 富邦上証正2            -1759         0  
2317   鴻海                    3454     -7275    2383   台光電                 -1724     -4361  
2327   國巨                    3377      7564    2886   兆豐金                 -1723    -13282  
00642U 元大S&P石油             2662         0    020000 富邦特選蘋果N          -1529         0  
2891   中信金                  2102     -4331    0050   元大台灣50             -1386     11135  
2834   臺企銀                  1711      2871    6116   彩晶                   -1255    -12987  
2890   永豐金                  1631     -2483    2308   台達電                 -1162    -17162  
3231   緯創                    1405     16579    2884   玉山金                 -1074      2608  
2409   友達                    1239     -7601    1312   國喬                   -1069     -6713  
2492   華新科                  1129      5551    2542   興富發                  -776     -4988  
00664R 國泰臺灣加權反1          993         0    2352   佳世達                  -701      2313  
1101   台泥                     931      1452    2324   仁寶                    -669     -7029  
2458   義隆                     893      4209    2882   國泰金                  -668      3534  
2105   正新                     860      3640    2885   元大金                  -662     -6901  
3041   揚智                     752      2056    00636  國泰中國A50             -648     -3088  
2448   晶電                     724      4369    2387   精元                    -626      -303  
2449   京元電子                 684      5435    8046   南電                    -607      2971  
2002   中鋼                     567    -20177    3596   智易                    -568     -1990  
2354   鴻準                     563      2066    2323   中環                    -565     -6413  
00717  富邦美國特別股           549      6488    6278   台表科                  -538     -1042  
00708L 元大S&P黃金正2           533         0    1609   大亞                    -531        38  
00651R FH香港反1                513         0    2376   技嘉                    -508     -4532  
00738U 元大道瓊白銀             508         0    3036   文曄                    -499      -103  
00752  中信中國50               487     14797    3702   大聯大                  -483     -4575  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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