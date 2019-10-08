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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月07日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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大飲              元大中型100          本盟              昶和     天仁     元大台灣50正2   
綠悅-KY           富邦科技          智伸科            大統新創 興泰     I邦臺灣加權正2   
宏洲              元大台商50          華通              本盟     宏亞     南亞科     
嘉裕              元大MSCI金融          中環              銘旺科   恆大     上海商銀   
東華              富邦摩台          燿華              旭隼     南染                
大魯閣            富邦發達          智寶              遠雄來   新紡                
立益              富邦金融          銘旺科            統領     佳和                
佳和              元大MSCI台灣          連宇              威宏-KY  怡華                
聯發              元大台灣50正2          吉祥全            泰昇-KY  偉全                
昶和              富邦日本          晟鈦                       昶和                
本盟              國泰日經225          泰碩                       大統新創            
正道              元大歐洲50          晶相光                     亞崴                
瑞利              元大日經225          嘉威                       程泰                
正峰新            元大美元指數          世芯-KY                    吉茂                
億泰              舅j美元指數正2          康控-KY                    百達-KY             
懷特              兆豐藍籌30反1          立積                       氣立                
士紙              元大S&P日圓反1          東科-KY                    台硝                
燁興              富邦歐洲          百一                       元禎                
千興              FH彭博新興債          鈞寶                       毛寶                
威致              FH富時高息低波          互億                       日勝化              
華豐              禤飁MB短期報酬          昇陽半導體                   德淵                
首利              富邦臺灣中小          夆典                       三福化              
麗正              新光內需收益          遠雄來                     士紙                
東訊              FH美國金融股          杜康-DR                    東明-KY             
錸德              光中國政金綠債          陽光能源-DR                   六暉-KY             
倫飛              新光投等債15+                                     申豐                
虹光              s光ICE美國權值                                     燿華                
威盛              台新全球AI                                     震旦行              
浩鑫              大飲                                         隴華                
國碩              綠悅-KY                                      翔耀                
銘旺科            宏洲                                         太空梭              
統懋              嘉裕                                         遠見                
翔耀              東華                                         聯德                
太空梭            大魯閣                                       泰碩                
兆勁              立益                                         玉晶光              
麗臺              佳和                                         融程電              
吉祥全            聯發                                         力銘                
憶聲              昶和                                         世芯-KY             
科風              本盟                                         圓展                
力特              正道                                         銘鈺                
喬鼎              瑞利                                         穎漢                
正達              正峰新                                       立積                
晟鈦              億泰                                         迎廣                
聯德              懷特                                         研揚                
同泰              士紙                                         陞泰                
新世紀            燁興                                         華友聯              
誠研              千興                                         愛山林              
誠創              威致                                         皇昌                
嘉威              華豐                                         潤弘                
聯合再生          首利                                         遠雄來              
力銘              麗正                                         夏都                
亞太電            東訊                                         雲品                
達能              錸德                                         鳳凰                
太極              倫飛                                         欣欣                
誠美材            虹光                                         統領                
奕智博            威盛                                         客思達-KY            
慧友              浩鑫                                         凱羿-KY             
悠克              國碩                                         日成-KY             
友勁              銘旺科                                       阿瘦                
百一              統懋                                         格威傳媒            
捷泰              翔耀                                         神州-DR             
天瀚              太空梭                                       晨訊科-DR            
迅杰              兆勁                                         友佳-DR             
華上              麗臺                                         一零四              
光麗-KY           吉祥全                                       欣天然              
元晶              憶聲                                         新海                
華冠              科風                                         欣高                
裕豐              力特                                         新麗                
寶徠              喬鼎                                         台數科              
皇昌              正達                                         鋼聯                
陽明              晟鈦                                         必應                
六福              聯德                                         基勝-KY             
康師傅-DR          同泰                                         威宏-KY             
聖馬丁-DR          新世紀                                       政伸                
神州-DR           誠研                                         吉源-KY             
同方友友-DR          誠創                                                             
晨訊科-DR          嘉威                                                             
友佳-DR           聯合再生                                                         
陽光能源-DR          力銘                                                             
精熙-DR           亞太電                                                           
中福              達能                                                             
雷虎              太極                                                             
中視              誠美材                                                           
秋雨              奕智博                                                           
新利虹            慧友                                                             
國光生            悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  中工                                                             
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  國泰金                                                           
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生
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