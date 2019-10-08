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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月07日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00672L 元大S&P原油正2         55082         0    2324   仁寶                   -3310     -6422  
0056   元大高股息             22906      5551    2886   兆豐金                 -2348    -11114  
00637L 元大滬深300正2          8497         0    00673R 元大S&P原油反1         -2248         0  
00677U 富邦VIX                 8364         0    00632R 元大台灣50反1          -2013         0  
00642U 元大S&P石油             7714         0    2382   廣達                   -1697     -8218  
2327   國巨                    1743      4218    2883   開發金                 -1517     -9627  
2408   南亞科                  1263      9176    2834   臺企銀                 -1424      -724  
00655L 國泰中國A50正2          1225         0    2356   英業達                 -1241     -3771  
2367   燿華                    1115     -8102    1101   台泥                   -1117       485  
2387   精元                    1033       261    00693U 華頓S&P黃豆            -1115         0  
3036   文曄                     965       468    3702   大聯大                 -1100     -3911  
2474   可成                     935      3276    2449   京元電子               -1096      4754  
00633L 富邦上証正2              895         0    2882   國泰金                 -1071      4655  
4915   致伸                     825      1194    8046   南電                   -1060      2940  
3037   欣興                     822     -5193    2542   興富發                  -936     -3669  
00692  富邦公司治理             744      1032    2352   佳世達                  -928      2852  
00653L 富邦印度正2              685         0    2330   台積電                  -895     18257  
2409   友達                     601     -8470    020000 富邦特選蘋果N           -853         0  
2615   萬海                     531      -831    2301   光寶科                  -810      4169  
2448   晶電                     523      3794    2349   錸德                    -810     -1488  
2317   鴻海                     502     -9385    3231   緯創                    -767     15741  
2903   遠百                     482      1535    2887   台新金                  -713      8834  
2338   光罩                     477      2894    2891   中信金                  -664     -3704  
4994   傳奇                     468       201    3005   神基                    -641       527  
1722   台肥                     458       445    2337   旺宏                    -632     -1720  
00669R 禤鶿拕篧D瓊反1           426         0    3481   群創                    -625     -9610  
3041   揚智                     424      1146    2347   聯強                    -587      -450  
1314   中石化                   419      1423    2376   技嘉                    -583     -4556  
2618   長榮航                   414      2055    00651R FH香港反1               -573         0  
9904   寶成                     402      1241    2504   國產                    -558      2060  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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