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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧10月07日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00677U 富邦VIX             123348  
00672L 元大S&P原油正2      117879  
3481   群創                 75003  
2337   旺宏                 63406  
0056   元大高股息           41288  
2313   華通                 40902  
3017   奇鋐                 38811  
3041   揚智                 34795  
00637L 元大滬深300正2       34512  
3037   欣興                 30376  
2367   燿華                 28989  
3338   泰碩                 25761  
2317   鴻海                 25366  
00632R 元大台灣50反1        21834  
8046   南電                 20733  
2888   新光金               20556  
2409   友達                 19179  
2387   精元                 18768  
2330   台積電               17510  
2327   國巨                 17333  
2449   京元電子             16963  
2338   光罩                 16855  
2474   可成                 16804  
2458   義隆                 16384  
2303   聯電                 15829  
3036   文曄                 15539  
2834   臺企銀               15143  
2504   國產                 14949  
4935   茂林-KY              14630  
1722   台肥                 14597
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