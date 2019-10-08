台北‧10月07日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00677U 富邦VIX 123348 00672L 元大S&P原油正2 117879 3481 群創 75003 2337 旺宏 63406 0056 元大高股息 41288 2313 華通 40902 3017 奇鋐 38811 3041 揚智 34795 00637L 元大滬深300正2 34512 3037 欣興 30376 2367 燿華 28989 3338 泰碩 25761 2317 鴻海 25366 00632R 元大台灣50反1 21834 8046 南電 20733 2888 新光金 20556 2409 友達 19179 2387 精元 18768 2330 台積電 17510 2327 國巨 17333 2449 京元電子 16963 2338 光罩 16855 2474 可成 16804 2458 義隆 16384 2303 聯電 15829 3036 文曄 15539 2834 臺企銀 15143 2504 國產 14949 4935 茂林-KY 14630 1722 台肥 14597
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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