◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月07日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 B元大美債7-10 淳紳 新昕纖 合世 易威 大略-KY B元大美債1-3 凱柏實業 韋僑 杏昌 天良 寬魚國際 群益15年IG科技債 和進 久陽 進階 南璋 太普高 群益10年IG金融債 建榮 東林 強生 勝昱 國泰5Y+新興債 凱崴 欣厚-KY 東生華 萬國通 國泰1-5Y高收債 系微 友銓 其祥-KY 飛寶企業 富邦全球高收債 旺玖 倉和 德麥 精確 國泰中國政金債5+ 歐買尬 三圓 中華食 宏易 富邦中政債0-1 雙喜 世坤 唐鋒 FH中國政策債 力泰 泰茂 聯光通 凱基中國債3-10 理銘 精確 通訊-KY 凱基新興債10+ 亞都 崇友 榮群 凱基科技債10+ 老爺知 至興 新零售 群益AAA-AA公司債 東凌-KY 大詠城 恩得利 群益15年EM主權債 邁達康 萬在 李洲 FH能源債 綠河-KY 健椿 凱柏實業 FH製藥債 欣泰 百德 元炬 FH新興企業債 唐鋒 及成 FH20年美債 大恭 和進 FH中國信用債 永純 耀勝 凱基AAA至A公司債 致振 倚強股份 凱基金融債20+ 康聯訊 錦明 B凱基美債25+ 威潤 鑫創 國泰A級金融債 唐榮 宇環 富邦中國投等債 世鎧 廣寰科 富邦金融投等債 晉椿 點晶 元大10年IG銀行債 久陽 斐成 FH公司債A3 強新 泰谷 FH次順位IG金融債 松和 典範 FH美元信用債1-5Y 新零售 益通 群益A級公司債 力新 振維 群益AAA-A醫療債 謚源 迎輝 中信美國公債20年 李洲 重鵬 中信中國債7-10 元炬 研勤 中信中國美元IG債 港建 欣厚-KY B新光美債1-3 及成 兆遠 B新光美債20+ 新洲 寶得利 第一金美債20+ 耀勝 太欣 第一金金融債 10+ 倚強股份 系統電 第一金科技債 10+ 至寶電 天剛 永豐10年A公司債 宇環 世紀 永豐15年金融債 點晶 華容 永豐7-10年中國債 雙鴻 建榮 B凱基IG精選15+ 幸康 立衛 台新美元銀行債 泰谷 天揚 台新中國政策債 熱映 鈺創 新光15年IG金融債 哲固 佳總 富邦新興投等債 力致 合正 富邦歐洲銀行債 森寶 金利 中信新興亞洲債 矽瑪 寶聯通 中信EM主權債0-5 重鵬 凱鈺 統一美債10年Aa-A 泓格 德宏 永豐1-3年美公債 東林 合邦 永豐美國500大 盈正 萬旭 合世 精聯 久正 易威 欣厚-KY 上揚 天良 湯石照明 全譜 南璋 智晶 易通展 勝昱 數字 茂迪 萬國通 桂盟 元隆 飛寶企業 世紀 沛亨 精確 友銓 九暘 宏易 立衛 凱碩 唐鋒 合正 全達 聯光通 慕康生醫 奧斯特 通訊-KY 合邦 保銳 榮群 亞元 越峰 新零售 訊達 商丞 恩得利 欣技 英格爾 李洲 亞通 士開 凱柏實業 上揚 昇益 元炬 元隆 志嘉 及成 廣錠 富裔 和進 光菱 燦星旅 耀勝 奧斯特 富驛-KY 倚強股份 宏捷科 劍湖山 錦明 保銳 德記 鑫創 森田 泰偉 宇環 鑫龍騰 華義 廣寰科 三圓 昇華 點晶 力泰 得利影 斐成 理銘 鼎創達 泰谷 富裔 台境 典範 惠普 愛地雅 益通 安心 邦泰 振維 漢來美食 迎輝 富驛-KY 重鵬 亞都 研勤 老爺知 欣厚-KY 滿心 兆遠 東凌-KY 寶得利 紅馬-KY 太欣 德記 系統電 全家 天剛 詩肯 世紀 弘帆 華容 邁達康 建榮 大展證 立衛 誠品生活 天揚 泰偉 鈺創 華義 佳總 大宇資 合正 得利影 金利 時報 寶聯通 旭然 凱鈺 鼎創達 德宏 朋億 合邦 崑鼎 萬旭 益張 久正 白紗科 上揚 捷必勝-KY 全譜 旭源 易通展 紅木-KY 茂迪 鉅邁 元隆 綠電 沛亨 綠河-KY 九暘 花王 凱碩 欣雄 全達 欣泰 奧斯特 富堡 保銳 大汽電 越峰 合騏 商丞 英格爾 士開 昇益 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 台境 愛地雅 邦泰