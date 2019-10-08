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[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                      實際
代號   證券名稱  抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日   迄10/07
                 日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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8255   朋程科技  10/08 上櫃增資       10/02-10/04   1360   87.50     87.50  元大       01  10/07      35307
5876   上海商銀  10/08 上市增資       10/02-10/04  32300   36.00     36.00  華南永昌   01  10/07     465662
3289   宜特      10/09 上櫃增資       10/03-10/07   2550   36.00     36.00  元富       01  10/08      23907
4127A  聯合甲特  10/15 上櫃增資       10/07-10/09    900   52.00     52.00  凱基       01  10/14
5607   遠雄港    10/16 上市增資       10/08-10/14   5100   16.50     16.50  元富       01
4919   新唐      10/18 上市增資       10/14-10/16   6800   45.00     45.00  中國信託   01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。
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