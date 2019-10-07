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[表五2]台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧10月04日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0059   富邦金融             19193       973  1972.56  
0058   富邦發達             10787       696  1549.86  
0057   富邦摩台             24281      5027   483.01  
00729R 第一金工業30反1       2812       598   470.23  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
00733  富邦臺灣中小         20740      6966   297.73  
00770  國泰北美科技          4168      1458   285.87  
00667  元大韓國              2588       929   278.58  
00702  泰標普低波高息       13207      5188   254.57  
00757  統一FANG+            11452      4994   229.32  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
00743  國泰中國A150         16591      8847   187.53  
0051   元大中型100          11255      9000   125.06  
00735  國泰臺韓科技          8021      6789   118.15  
00663L 禤齠O灣加權正2        3607      3309   109.01  
0054   元大台商50           10408     10624    97.97  
0055   元大MSCI金融         34935     37154    94.03  
008201 BP上證50              1419      1549    91.61  
006206 元大上證50          108304    121778    88.94  
00681R 元大美債20反1         6224      7094    87.74  
00649  FH香港                4406      5272    83.57  
00714  益道瓊美國地產        4565      5567    82.00  
00707R 元大S&P日圓反1        3757      4855    77.38  
0053   元大電子              4583      5988    76.54  
006207 FH滬深               65700     93892    69.97  
00739  元大MSCI A股         90583    131988    68.63  
0061   元大寶滬深          205952    318116    64.74  
00852L 禤鶿拕篧D瓊正2       10994     17365    63.31
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