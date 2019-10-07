[表五2]台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧10月04日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0059 富邦金融 19193 973 1972.56 0058 富邦發達 10787 696 1549.86 0057 富邦摩台 24281 5027 483.01 00729R 第一金工業30反1 2812 598 470.23 00699R 元大美債7-10反1 4691 1214 386.41 00704L 台新MSCI台灣正2 4359 1378 316.33 00733 富邦臺灣中小 20740 6966 297.73 00770 國泰北美科技 4168 1458 285.87 00667 元大韓國 2588 929 278.58 00702 泰標普低波高息 13207 5188 254.57 00757 統一FANG+ 11452 4994 229.32 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3838 1815 211.46 00743 國泰中國A150 16591 8847 187.53 0051 元大中型100 11255 9000 125.06 00735 國泰臺韓科技 8021 6789 118.15 00663L 禤齠O灣加權正2 3607 3309 109.01 0054 元大台商50 10408 10624 97.97 0055 元大MSCI金融 34935 37154 94.03 008201 BP上證50 1419 1549 91.61 006206 元大上證50 108304 121778 88.94 00681R 元大美債20反1 6224 7094 87.74 00649 FH香港 4406 5272 83.57 00714 益道瓊美國地產 4565 5567 82.00 00707R 元大S&P日圓反1 3757 4855 77.38 0053 元大電子 4583 5988 76.54 006207 FH滬深 65700 93892 69.97 00739 元大MSCI A股 90583 131988 68.63 0061 元大寶滬深 205952 318116 64.74 00852L 禤鶿拕篧D瓊正2 10994 17365 63.31