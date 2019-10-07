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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月04日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00672L 元大S&P原油正2        103519         0    00673R 元大S&P原油反1         -8910         0  
00642U 元大S&P石油            11981         0    020008 元大特股高息N          -3768         0  
00632R 元大台灣50反1           9124         0    01001T 土銀富邦R1             -3768         0  
2409   友達                    4660     -1407    01002T 土銀國泰R1             -3768         0  
3481   群創                    4580     -2027    01003T 兆豐新光R1             -3768         0  
2458   義隆                    3567      3447    01004T 土銀富邦R2             -3768         0  
00637L 元大滬深300正2          2440         0    01007T 兆豐國泰R2             -3768         0  
3231   緯創                    1565     17110    01009T 王道圓滿R1             -3768         0  
3017   奇鋐                    1430      -269    01010T 京城樂富R1             -3768         0  
0050   元大台灣50              1355     17920    2330   台積電                 -2572     17647  
00648R 元大S&P500反1           1308         0    2002   中鋼                   -2289    -19870  
00671R 富邦NASDAQ反1           1035         0    2886   兆豐金                 -2116     -8254  
00752  中信中國50               943     13691    00677U 富邦VIX                -2043         0  
2449   京元電子                 817      7346    2633   台灣高鐵               -1993     -2789  
2303   聯電                     803      4927    2834   臺企銀                 -1935      -454  
00850  舅j臺灣ESG永續           773     44862    2610   華航                   -1835     -6568  
2313   華通                     758      9745    2367   燿華                   -1680    -11378  
2338   光罩                     739      1583    2317   鴻海                   -1457    -14880  
3034   聯詠                     654      1944    2308   台達電                 -1349    -15688  
2412   中華電                   641      5415    2888   新光金                 -1271     -5505  
3037   欣興                     628     -4597    2891   中信金                 -1236     -1293  
2504   國產                     556      2683    1101   台泥                   -1177      2601  
0056   元大高股息               520    -25737    2542   興富發                 -1097     -2628  
2379   瑞昱                     513       895    2344   華邦電                 -1075       841  
00717  富邦美國特別股           503      7167    4915   致伸                   -1062       758  
3711   日月光投控               495      1132    2324   仁寶                    -880     -2042  
2105   正新                     459      2445    00708L 元大S&P黃金正2          -840         0  
2454   聯發科                   455       806    00669R 禤鶿拕篧D瓊反1          -753         0  
2520   冠德                     379      -612    2882   國泰金                  -737      7301  
2356   英業達                   373     -2469    1312   國喬                    -662     -7516  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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