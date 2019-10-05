【專家分享】低利來襲，債券基金該怎麼挑?

今年以來最夯的投資工具，非債券莫屬，根據晨星 morning star 資金流向報告，過去一年來 (統計至 2019 年 8 月 31 日)，全球資金流入債券基金金額高達 8470 億元新台幣，流出股票基金金額高達 1 兆 3963 億元新台幣。一進一出之間，可以看出資金「棄股追債」的趨勢。

推升債券走高的背後因素，有以下幾點，一，中美貿易戰火難熄，全球景氣逐漸受到影響，經濟成長動能趨緩，股票市場受壓抑，二，國際政治局勢紛亂，包括英國脫歐、中東情勢、中美僵局等，政治風險升高，三，各國央行紛紛展開降息。

全球央行降息一起來

其中，「降息」是推升債市的主力推手，而且降息趨勢才剛開始啟動，短期內方向不容易逆轉，債券仍會是市場主流產品。但債券基金有很多種，投資人不仿多留意以下三大類債券。

一，美國聯準會從升息到降息，高評等債受歡迎。

美國聯準會今年 7 月、9 月，連續降息二次，並將美國從升息循環，開始轉向為降息循環。雖然最近一次聯準會會議點陣圖顯示，或許今年第四季不會再降息，但對明年降息預期仍高。此外，美國 10 年債與 3 月期債券利率倒掛現象並未消除，顯示美國未來仍有持續降息趨勢。

美國 10 年公債殖利率 8 月底最低跌至 1.5% 左右，之後稍有反彈回升。主要是反應聯準會第四季降息機率較不高，此外，前一陣子油價上漲、美國通膨率上揚，也讓市場擔心聯準會降息行動更為謹慎。但此較偏向短期震盪，若中美貿易談判不順利，或是企業財報不如預期時，降息呼聲會再起，美國債券殖利率仍有走低機會。

美國投資級企業債具有穩定收益、低風險的利多支撐，仍是市場上最受歡迎的投資標的，今年以來投資報酬率接近 1 成。在降息趨勢下仍持續受惠。

最後，透過基金老司機平台比較，依序選擇基金類型【債券型】、地區【美國】、計價幣別【美元】，並選擇績效規則為【不含息】，可得出以下投資級債券基金，加以注意，以 1 年績效為參考依據。

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二，亞洲區債券，高息低風險。

今年以來亞洲區國家降息行動相當積極，包括印度降息 4 碼、印尼、菲律賓降息 3 碼，以及多個國家都啟動降息。這些國家或許經濟成長力道減緩，但公債與高評等債券的違約風險低，同時又有比歐美債券更好的利息收益，也吸引部分資金流入。

今年以來亞洲區債券基金表現穩健，表現較好的基金今年以來報酬率可達一成，不輸給美國優質債券，相當適合作為債券配置的一環。

亞洲國家降息趨勢

印度 南韓 印尼 泰國 馬來西亞 菲律賓 今年降息幅度 4 碼 1 碼 3 碼 1 碼 1 碼 3 碼 目前利率 5.4% 1.5% 5.25% 1.5% 3% 4%

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再觀察個別基金的 3 年、5 年同組基金比較，找出較穩定的績效，可得出以下亞洲區債券基金，加以注意。

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三，新興市場債，選美元計價為宜。

中美貿易戰衝擊全球景氣，新興市場國家紛紛降息，今年巴西、俄羅斯等國，都展開降息，有利於新興債的表現。新興國家除了少數有較大債務風險，如阿根廷、土耳其、南非等之外，大多數國家仍然穩健，再加上利率水準較高，吸引資金流入。

巴西 俄羅斯 墨西哥 沙烏地阿拉伯 今年降息幅度 4 碼 3 碼 2 碼 2 碼 目前利率 5.5% 7% 7.75% 2.5%

然而新興國家幣值波動較大，雖然美國開始降息，但美元仍維持相對強勢，因此當地貨幣計價的新興債，就會產生較大波動風險。建議穩健型投資人，仍選擇美元計價新興債，可降低波動風險。今年以來績效較好的新興市場債，報酬率也超過 1 成以上，但因為波動風險較大，配置比重可稍為降低一些。

最後，透過基金老司機平台比較，依序選擇基金類型【債券型】、地區【全球新興市場】、計價幣別【美元】，並選擇績效規則為【不含息】，以 1 年績效為參考依據。

再觀察個別基金的 3 年、5 年同組基金比較，找出較穩定的績效，可得出以下新興市場債券基金，加以注意。

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金融市場隨著中美貿易談判上下震盪，股市雖維持多頭格局，但投資風險也高，尤其在持續降息環境下，債券已成為重要資產配置。建議投資人可以採取多元配置方式持有債券，美債、亞債、新興債，分散配置可兼顧收益與安全，讓你安心度過市場震盪。

(以上為個人看法，不作為投資建議，投資人請自行判斷投資風險)

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