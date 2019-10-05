[表四4]台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月04日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 6488 環球晶 621 1626 6129 普誠 -831 -666 6147 頎邦 288 -5388 5347 世界 -533 -2263 3483 力致 260 123 8358 金居 -431 -1020 6426 統新 198 201 3105 穩懋 -326 1044 5457 宣德 160 -1054 6173 信昌電 -247 -463 00719B B元大美債1-3 138 0 8436 大江 -201 -2 6121 新普 125 -438 3707 漢磊 -188 -389 8415 大國鋼 117 855 6274 台燿 -169 -1408 8027 鈦昇 110 136 5425 台半 -161 129 3324 雙鴻 101 276 3217 優群 -159 -198 3625 西勝 88 74 5483 中美晶 -155 1029 1752 南光 85 15 3630 新鉅科 -141 -204 6510 精測 59 -142 6182 合晶 -141 1318 8111 立碁 55 -8 6244 茂迪 -138 -279 4173 久裕 52 201 6411 晶焱 -134 -270 4714 永捷 51 -77 3374 精材 -113 -409 4947 昂寶-KY 51 -370 6462 神盾 -112 -1305 3211 順達 48 -23 5371 中光電 -104 -1578 3221 台嘉碩 48 -54 5340 建榮 -100 -2237 4114 健喬 47 512 4744 皇將 -92 -24 3227 原相 42 -522 8299 群聯 -88 -794 6438 迅得 32 38 6180 橘子 -87 -707 6111 大宇資 32 -582 4728 雙美 -74 -623 4157 太景*-KY 29 -129 3260 威剛 -74 -580 5009 榮剛 28 333 8096 擎亞 -72 -353 4105 東洋 27 -45 6461 益得 -71 -82 6576 逸達 26 -138 006201 1元大富櫃50 -70 0 3441 聯一光 26 -60 6284 佳邦 -70 -628 3163 波若威 25 537 6188 廣明 -69 -678 6223 旺矽 25 -136 8069 元太 -67 -1418 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股