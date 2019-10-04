◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月04日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 大飲 富邦科技 本盟 昶和 天仁 元大台灣50正2 綠悅-KY 元大台商50 智伸科 大統新創 興泰 國泰美國道瓊 宏洲 元大MSCI金融 華通 本盟 宏亞 I邦臺灣加權正2 嘉裕 富邦摩台 旺宏 銘旺科 恆大 上海商銀 東華 富邦發達 燿華 旭隼 南染 大魯閣 富邦金融 智寶 遠雄來 新紡 立益 元大MSCI台灣 銘旺科 統領 佳和 佳和 元大台灣50正2 連宇 威宏-KY 怡華 聯發 富邦日本 吉祥全 泰昇-KY 偉全 昶和 國泰日經225 晟鈦 昶和 本盟 元大歐洲50 泰碩 大統新創 正道 元大日經225 晶相光 亞崴 瑞利 元大美元指數 嘉威 程泰 正峰新 舅j美元指數正2 世芯-KY 吉茂 億泰 兆豐藍籌30反1 康控-KY 百達-KY 懷特 元大S&P日圓反1 立積 氣立 士紙 富邦歐洲 東科-KY 台硝 燁興 FH彭博新興債 百一 元禎 千興 FH富時高息低波 鈞寶 毛寶 威致 禤飁MB短期報酬 互億 日勝化 華豐 富邦臺灣中小 昇陽半導體 德淵 首利 新光內需收益 夆典 三福化 麗正 FH美國金融股 遠雄來 士紙 東訊 光中國政金綠債 杜康-DR 東明-KY 錸德 新光投等債15+ 陽光能源-DR 六暉-KY 倫飛 s光ICE美國權值 鼎炫-KY 申豐 虹光 台新全球AI 燿華 威盛 大飲 震旦行 浩鑫 綠悅-KY 隴華 國碩 宏洲 翔耀 銘旺科 嘉裕 太空梭 統懋 東華 遠見 翔耀 大魯閣 聯德 太空梭 立益 泰碩 兆勁 佳和 玉晶光 麗臺 聯發 融程電 吉祥全 昶和 力銘 憶聲 本盟 世芯-KY 科風 正道 圓展 力特 瑞利 銘鈺 喬鼎 正峰新 穎漢 正達 億泰 立積 晟鈦 懷特 迎廣 聯德 士紙 研揚 同泰 燁興 陞泰 新世紀 千興 華友聯 誠研 威致 愛山林 誠創 華豐 皇昌 嘉威 首利 潤弘 聯合再生 麗正 遠雄來 力銘 東訊 夏都 亞太電 錸德 雲品 達能 倫飛 鳳凰 太極 虹光 欣欣 誠美材 威盛 統領 奕智博 浩鑫 客思達-KY 慧友 國碩 凱羿-KY 悠克 銘旺科 日成-KY 友勁 統懋 阿瘦 百一 翔耀 格威傳媒 捷泰 太空梭 神州-DR 天瀚 兆勁 晨訊科-DR 迅杰 麗臺 友佳-DR 華上 吉祥全 一零四 光麗-KY 憶聲 欣天然 元晶 科風 新海 華冠 力特 欣高 裕豐 喬鼎 全國 寶徠 正達 新麗 皇昌 晟鈦 台數科 陽明 聯德 南六 六福 同泰 鋼聯 康師傅-DR 新世紀 必應 聖馬丁-DR 誠研 基勝-KY 神州-DR 誠創 威宏-KY 同方友友-DR 嘉威 政伸 晨訊科-DR 聯合再生 吉源-KY 友佳-DR 力銘 陽光能源-DR 亞太電 精熙-DR 達能 中福 太極 雷虎 誠美材 中視 奕智博 秋雨 慧友 新利虹 悠克 國光生 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 中工 皇昌 陽明 六福 國泰金 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生