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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月04日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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大飲              富邦科技          本盟              昶和     天仁     元大台灣50正2   
綠悅-KY           元大台商50          智伸科            大統新創 興泰     國泰美國道瓊   
宏洲              元大MSCI金融          華通              本盟     宏亞     I邦臺灣加權正2   
嘉裕              富邦摩台          旺宏              銘旺科   恆大     上海商銀   
東華              富邦發達          燿華              旭隼     南染                
大魯閣            富邦金融          智寶              遠雄來   新紡                
立益              元大MSCI台灣          銘旺科            統領     佳和                
佳和              元大台灣50正2          連宇              威宏-KY  怡華                
聯發              富邦日本          吉祥全            泰昇-KY  偉全                
昶和              國泰日經225          晟鈦                       昶和                
本盟              元大歐洲50          泰碩                       大統新創            
正道              元大日經225          晶相光                     亞崴                
瑞利              元大美元指數          嘉威                       程泰                
正峰新            舅j美元指數正2          世芯-KY                    吉茂                
億泰              兆豐藍籌30反1          康控-KY                    百達-KY             
懷特              元大S&P日圓反1          立積                       氣立                
士紙              富邦歐洲          東科-KY                    台硝                
燁興              FH彭博新興債          百一                       元禎                
千興              FH富時高息低波          鈞寶                       毛寶                
威致              禤飁MB短期報酬          互億                       日勝化              
華豐              富邦臺灣中小          昇陽半導體                   德淵                
首利              新光內需收益          夆典                       三福化              
麗正              FH美國金融股          遠雄來                     士紙                
東訊              光中國政金綠債          杜康-DR                    東明-KY             
錸德              新光投等債15+          陽光能源-DR                   六暉-KY             
倫飛              s光ICE美國權值          鼎炫-KY                    申豐                
虹光              台新全球AI                                     燿華                
威盛              大飲                                         震旦行              
浩鑫              綠悅-KY                                      隴華                
國碩              宏洲                                         翔耀                
銘旺科            嘉裕                                         太空梭              
統懋              東華                                         遠見                
翔耀              大魯閣                                       聯德                
太空梭            立益                                         泰碩                
兆勁              佳和                                         玉晶光              
麗臺              聯發                                         融程電              
吉祥全            昶和                                         力銘                
憶聲              本盟                                         世芯-KY             
科風              正道                                         圓展                
力特              瑞利                                         銘鈺                
喬鼎              正峰新                                       穎漢                
正達              億泰                                         立積                
晟鈦              懷特                                         迎廣                
聯德              士紙                                         研揚                
同泰              燁興                                         陞泰                
新世紀            千興                                         華友聯              
誠研              威致                                         愛山林              
誠創              華豐                                         皇昌                
嘉威              首利                                         潤弘                
聯合再生          麗正                                         遠雄來              
力銘              東訊                                         夏都                
亞太電            錸德                                         雲品                
達能              倫飛                                         鳳凰                
太極              虹光                                         欣欣                
誠美材            威盛                                         統領                
奕智博            浩鑫                                         客思達-KY            
慧友              國碩                                         凱羿-KY             
悠克              銘旺科                                       日成-KY             
友勁              統懋                                         阿瘦                
百一              翔耀                                         格威傳媒            
捷泰              太空梭                                       神州-DR             
天瀚              兆勁                                         晨訊科-DR            
迅杰              麗臺                                         友佳-DR             
華上              吉祥全                                       一零四              
光麗-KY           憶聲                                         欣天然              
元晶              科風                                         新海                
華冠              力特                                         欣高                
裕豐              喬鼎                                         全國                
寶徠              正達                                         新麗                
皇昌              晟鈦                                         台數科              
陽明              聯德                                         南六                
六福              同泰                                         鋼聯                
康師傅-DR          新世紀                                       必應                
聖馬丁-DR          誠研                                         基勝-KY             
神州-DR           誠創                                         威宏-KY             
同方友友-DR          嘉威                                         政伸                
晨訊科-DR          聯合再生                                     吉源-KY             
友佳-DR           力銘                                                             
陽光能源-DR          亞太電                                                           
精熙-DR           達能                                                             
中福              太極                                                             
雷虎              誠美材                                                           
中視              奕智博                                                           
秋雨              慧友                                                             
新利虹            悠克                                                             
國光生            友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  中工                                                             
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  國泰金                                                           
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
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                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生
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